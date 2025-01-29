De 10 bästa Brex-alternativen 2025 (recensioner och priser)

Brex är en SaaS-plattform som tillhandahåller företagskort och programvara för utgiftshantering till medelstora och riskkapitalfinansierade (stora) företag. Plattformen använder AI-drivna algoritmer för att upptäcka bedrägerier, fatta datadrivna beslut, hantera kassaflöden och tillhandahålla skräddarsydda lösningar för företag.

Brex kanske dock inte passar alla företags behov, särskilt mindre företag. Och det skapar ett behov av ett värdigt alternativ.

Vi kommer alltså att diskutera de bästa alternativen till Brex för att hjälpa småföretag med hanteringen av sina affärskostnader.

Vad ska du leta efter i Brex-alternativ?

Plattformar för utgiftshantering erbjuder många funktioner. Här är de viktigaste funktionerna du bör tänka på innan du gör ditt val:

Dashboards: För enkel navigering och snabb åtkomst till dina För enkel navigering och snabb åtkomst till dina utgiftsrapporter

Mobilapp: Hantera och granska dina kort, utgifter och betalningar var du än befinner dig.

Automatiserad godkännandeprocess: Upplev ett snabbare arbetsflöde genom att ställa in dagliga utgiftsgränser eller förhandsgodkända belopp för att säkerställa att du har en revisionsspår.

Digital kvittosamling: Spara tid när du registrerar utgifter och minska risken för förlorade kvitton med funktioner som optisk teckenigenkänning (OCR).

Körsträckesräknare: För automatisk beräkning av körsträcka baserat på nationella lagar för företag och team som reser ofta.

Rapportering och analys i realtid: Stöd välgrundade beslut för ditt företag och dina utgifter

De 10 bästa Brex-alternativen att använda 2024

Nu när du vet vad du ska leta efter när du väljer en idealisk lösning för utgiftshantering, låt oss ta en titt på de bästa Brex-alternativen 2024.

1. Harvest

via Harvest

Harvest är en tidrapporteringsapp som är idealisk för små team och företag.

Det hjälper dig att spåra dina projekts tid på alla plattformar. Du kan ansluta det till andra affärsappar och integrationer som Asana och Slack.

Med Harvest kan du skapa fakturor, ta emot betalningar och integrera med bokföringsprogram som Xero och QuickBooks.

Utnyttja de bästa funktionerna

Spåra tid på alla plattformar: webbläsare, stationär dator och mobil

Tilldela budgetar till projekt och övervaka deras användning

Analysera kostnader och tidsåtgång med hjälp av rapporteringsverktyg.

Effektivisera din fakturering genom att integrera onlinebetalningar från PayPal och Stripe.

Harvests begränsningar

Konton som inte är administratörskonton måste lägga till all information manuellt.

Det är svårt att hålla reda på tidigare ändringar eftersom det inte tar hänsyn till ändrade kurser i historiken.

Harvest-prissättning

Harvest: Gratis

Harvest Pro: 12 $/månad per plats

Samla in betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 500 recensioner)

2. BILL Spend & Expense

BILL Spend & Expense hjälper dig att automatisera utgiftsrapporter, budgetar och ersättningshantering.

Det har en automatiserad kostnadsrapporteringsfunktion och sparar tid genom att manuellt lägga till kreditkortsutdrag. Det hjälper också till att skapa separata kort för varje prenumeration med anpassade gränser.

Med dess utgiftshanteringsprogram och virtuella kort kan du få realtidsinformation om anställdas utgifter och skydda dig mot bedrägerier. Användarna uppskattar verktygets förmåga att hantera flera betalningsalternativ.

BILL Spend & Expense bästa funktioner

Skapa automatiserade utgiftsrapporter utan att behöva stämma av kreditkortsutdrag.

Skapa separata kort för varje prenumeration med en gräns.

Spåra utlägg och ersättningsansökningar med mobil uppladdning av kvitton och push-meddelanden för godkännanden.

BILL Begränsningar för utgifter och kostnader

Du kan inte återställa din virtuella kortprenumeration förrän den första arbetsdagen i månaden.

Det finns ingen möjlighet att automatiskt dela upp återkommande kostnader på flera budgetar.

BILL Spend & Expense-prissättning

Gratis

BILL Spend & Expense betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,7 (över 400 recensioner)

3. Rippling

via Rippling

Rippling erbjuder möjligheten att ersätta anställda i deras lokala valuta och tillhandahålla rapporter på valfritt språk.

Du kan skapa en rollbaserad godkännandekedja som automatiskt anpassas efter förändringar i din verksamhet.

Programvaran för utgiftshantering skapar snabbt anpassade policyer och sparar tid på manuella revideringar.

Ripplings bästa funktioner

Upptäck omedelbart felaktiga kvitton, även om de är på olika språk.

Skapa en rollbaserad godkännandekedja som uppdateras automatiskt i takt med förändringar i din verksamhet.

Få tillgång till detaljerade utgiftsrapporter för varje teammedlem.

Begränsningar med Rippling

Långsam responstid vid implementering av rapporter

Rippling-prissättning

Från 7 $/månad per användare

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 2 900 recensioner)

4. Spendesk

via Spendesk

Spendesk är en sju-i-ett molnbaserad lösning för utgiftshantering som hjälper företag att hantera fakturabetalningar, löner, företagskort och mycket mer.

Det hjälper dig att skapa digitaliserade utgiftsrapporter utan pappersarbete, vilket gör ersättningsprocessen för anställda snabb och enkel.

Plattformen använder OCR-teknik (Optical Character Recognition) för att skanna och lagra dina uppladdade fakturor eller kvitton. Du kan integrera den med appar från tredje part som Xero, Slack och Netsuite.

Spendesk bästa funktioner

Håll koll på utgiftshanteringen med virtuella och fysiska kort.

Digitalisera utgiftsrapporter för enkel ersättning av anställdas utgifter utan pappersarbete.

Ställ in utgiftsgränser för företaget och godkännanden för förskottsbetalningar.

Automatisera uppgifter som momsutdrag, kvittouppräkning och fördelning av utgiftskonton.

Spendesk begränsningar

Dyrt för småföretag

Även om instrumentpanelen är användarvänlig är det svårt att skapa ett företagskonto.

Priser för Spendesk

Anpassad prissättning

Spendesk-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

5. Clearco

via Clearco

Clearco hjälper e-handelsföretag att hantera sina fakturor och betalningar. Det stöder alla dina lager-, marknadsförings-, juridiska och finansiella avgifter samt frakt- och logistikkostnader.

Den uppskattas för sin allt-i-ett-användarvänliga instrumentpanel. Plattformen stöder fyra valutor: EUR, CAD, USD och GBP.

Clearcos bästa funktioner

Du kan få kapital i form av aktier som ett tech-startup.

Det erbjuder möjligheten att låna upp till 20 miljoner dollar.

Ingen kreditprövning för företag som har varit verksamma i sex månader eller längre.

Clearcos begränsningar

Endast tillgängligt för e-handels- och SaaS-företag.

Fungerar endast för aktiebolag eller LLC-bolag.

Clearcos prissättning

Anpassad prissättning

Clearco-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

6. Zoho Expense

via Zoho Expense

Zoho Expense är en webbaserad mobilapp som hanterar affärsresor och utgifter. Den har automatiserade resekostnader och rapportering.

Det ställer in spårning av kvitton med en automatisk skanningsfunktion genom att integrera molnapplikationer. Det sparar dina kopior för alltid och säkerställer säker tidsspårning.

Zoho Expenses bästa funktioner

Spåra förskottsbetalningar och rapporter med hög grad av anpassning för snabba och effektiva processer.

Anpassa formulär för kostnadsredovisning och välj vilka fält som ska fyllas i vid kostnadsredovisning.

Du kan använda alternativ för uppladdning av flera valutor.

Begränsningar för Zoho Expense

Inlärningskurva för nybörjare

Tillfälliga avbrott i plattformen

Priser för Zoho Expense

Gratis: Upp till 3 användare

Standard: 3 $/månad per användare

Premium: 5 $/månad per användare

Enterprise: 8 $/månad per användare

Zoho Expense – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

7. Moss

via Moss

Moss tillhandahåller företagskort för nystartade företag och digitala företag.

Du kan justera individuella kortgränser i realtid från din instrumentpanel. Det finns också en funktion för att ställa in utgiftsgränser för varje kort. Användarna uppskattar plattformen för att den samlar utgifter, fakturor och kort på ett och samma ställe.

Det låter dig ställa in automatiserade administrativa uppgifter med olika kategorier för ditt företags arbetsflöde, inklusive momssats och kostnadsställe.

Moss bästa funktioner

Du kan få obegränsat antal betalkort och kreditkort.

Få upp till 0,4 % cashback för både fysiska och virtuella kort.

Integrera med ERP- och bokföringsprogram som XERO, DATEV och Exact Online.

Moss begränsningar

Lägre cashback än andra program för utgiftshantering

Kräver hjälp från teamet för demo och konfigurering av finansiellt konto.

Moss prissättning

Smartkort: Anpassade priser

Anpassad plan: Anpassad prissättning

Komplett utgiftshantering: Anpassade priser

Moss betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

8. Concur

via Concur

Concur erbjuder integrerad och automatiserad programvara för utgiftshantering som spårar utgifter med hjälp av AI och realtidsdata.

Du kan tolka data och få insiktsfulla rapporter. Verktyget låter dig upptäcka fel som dubbletter och aktiviteter som inte följer företagets policyer via din instrumentpanel.

Plattformen erbjuder en självstyrd demo utan att du behöver ange kreditkortsuppgifter.

Concur bästa funktioner

Spåra kostnadsanalyser och rapportering med AI-redovisningsverktyg och maskininlärning.

Skapa och kategorisera utgiftsposter med hjälp av AI

Ladda upp kvitton direkt till utgiftsrapporter

Beräkna moms och valutakurser för internationella resor automatiskt

Concur-begränsningar

För många alternativ tillgängliga för att uppskatta slutpriset

Startar om processen för att åtgärda vissa problem som uppstått under processen.

Concur-prissättning

Anpassad prissättning

Concur-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1900 recensioner)

9. Tribal Credit

via Tribal Credit

Tribal Credit är ett företagskort för nystartade företag och små och medelstora företag (SME).

Det övervakar och analyserar din affärsverksamhet i realtid via din instrumentpanel. Instrumentpanelen aktiveras när du tillhandahåller de senaste tre månadernas kontoutdrag, ditt företags bolagsordning och ditt skatte-ID-nummer.

Plattformen för utgiftshantering är känd för att erbjuda företagskrediter på upp till 1 000 000 dollar.

Tribal Credits bästa funktioner

Du har möjlighet att få säkra kort utfärdade i lokal valuta.

Spåra utgifter i realtid med avancerade verktyg

Få tillgång till relevanta rabatter och nätverksmöjligheter som en del av globala start-up-communityn.

Tribal Credit-begränsningar

Långsam utvärdering av teamets utgifter

Okända spårnings- och rapporteringsalternativ

Tribal Credits prissättning

Gratis

Tribal Credit-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Ej listat

10. Ramp

via Ramp

Ramp erbjuder företagskort och lösningar för utgiftshantering som är särskilt utformade för finansavdelningar på medelstora företag.

Du kan ställa in påminnelser för återbetalningar och saknade poster samt en automatisk låsfunktion för potentiellt misstänkta transaktioner.

Programvaran skapar anpassade arbetsflöden med förinställda budgetmallar. Du kan också ställa in automatiska gränser och inlämningskrav för alla dina företagskort.

Ramps bästa funktioner

Ställ in påminnelser för återbetalningar, saknade artiklar och lås kort automatiskt vid tveksamma transaktioner.

Integrera direkt med tredjepartsappar som Asana.

Få tillgång till realtidsdata för att undvika att överskrida din budget.

Skapa AI-genererade rapporter för noggrann analys

Begränsningar för Ramp

Lång handläggningstid

Ramp-prissättning

Ramp: 0 $/månad per användare

Ramp Plus : 12 $/månad per användare

Ramp Enterprise: Anpassad prissättning

Ramp-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Medan Brex och liknande programvaror för utgiftshantering hanterar finansiella uppgifter och rapporter, fokuserar projektledningsplattformar som ClickUp på uppgiftshantering och samarbete mellan teammedlemmar för smidig projektgenomförande med maximal produktivitet.

ClickUp

Använd ClickUps mallar för ekonomihantering för att hantera dina ekonomiska uppgifter effektivt. Med dessa mallar kan dina ekonomiteam enkelt spåra ekonomiska nyckeltal, hantera sina konton och beräkna sina vinster och utgifter.

Med ClickUp Finance Management Template kan du centralisera alla dina finansiella data och hantera dem med lätthet.

Hantera ekonomi och utgifter med ClickUp

Allt du behöver göra är att registrera dig för ClickUp Finance Management Templates. Tillämpa denna mall på det utrymme eller den mapp du vill arbeta med. Lägg till relevanta teammedlemmar, så är din arbetsyta klar.

Växla mellan ClickUps praktiska vyer för att organisera dina fakturor på några sekunder.

ClickUp hjälper dig också att spåra och hantera dina kunder med delbara rapporter som skapas med ClickUps programvara för redovisning och projektledning.

Exempel på ett ClickUp-projektledningsarbetsområde för en revisionsbyrå

Med hjälp av verktyget kan du också spåra och hantera projektbudgetar för kunder med kalkylblad som är organiserade i en visuell databas. Med dessa kalkylblad kan du länka uppgifter, bifoga eller bädda in dokument och exportera data.

Anpassa och skräddarsy din ClickUp-instrumentpanel med över 50 olika widgetvarianter.

ClickUps bästa funktioner

Arbeta med anpassade mallar för ekonomihantering

Spåra och hantera kundkonton och rapporter med ClickUps verktyg för redovisning och ekonomihantering , automatisering och påminnelser.

Skapa och dela detaljerade rapporter med tidsresursuppföljning med visuellt organiserade kalkylblad.

Hantera fakturor, betalningspåminnelser och mycket mer med visuella instrumentpaneler.

Automatisera bokföringsuppgifter för rapportering, teamsamarbete och arbetsuppdrag.

Njut av över 1000 integrationsalternativ med tidsspårning, molnlagring, utvecklare och kalender.

Begränsningar för ClickUp

Inga extra krediter eller belöningar för att använda ClickUp

Inlärningskurva för nya användare

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Att välja rätt alternativ till Brex beror på behoven hos ditt team och ditt företag. Specialiserade verktyg tillgodoser dina unika behov. Men verktyg som ClickUp hjälper dig att hålla dina anställda och kunder uppdaterade med all information och hantera flera projekt.

Du får maximalt resultat när du effektiviserar dina processer på ett och samma ställe. Med funktioner som uppgiftsamarbete, integrationer och anpassning av arbetsflöden fokuserar ClickUp på att lösa olika aspekter av din finansiella projektledning. Prova ClickUp idag!?