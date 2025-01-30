De 10 bästa Pendo-alternativen för produktteam 2025

Tidigare var det nästan omöjligt att ta reda på hur användarna faktiskt interagerade med din produkt, app eller tjänst. Visst fanns det analysplattformar som Google Analytics, men enskilda användares aktiviteter var något av en väl bevarad hemlighet.

Det är nu ett minne blott. Digitala adoptionsplattformar som Pendo kan avslöja data bakom användarupplevelsen och ge dig tillgång till den.

Funktioner som sessionsuppspelningar och användaranalyser ger produktteam en bättre inblick i beteenden och aktiviteter, så att du kan utforma ännu bättre kund- och medarbetarupplevelser.

Pendo är välkänt, men det är inte det enda verktyget på marknaden. I den här guiden presenterar vi de 10 bästa alternativen till Pendo för att förbättra användarupplevelsen – plus ett spännande verktyg som kan förändra ditt teams sätt att hantera produkter för alltid. ?

Vad är Pendo?

Pendo är en populär plattform för produktupplevelser och digital adoption som gör det möjligt för produktteam att leverera bättre användarupplevelser baserade på verkliga data och insikter.

via Pendo

Denna produktupplevelseplattform innehåller funktioner som användaranalys, sessionsinspelning och repris, produktplaner, produktupptäckt och validering, användarfeedback samt guider och support i appen.

Programvaran är en allt-i-ett-plattform som kan anpassas för både användar- och medarbetarupplevelser, vilket gör den till ett bra val för företag som vill fokusera både externt och internt. ✔️

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Pendo?

Det finns hundratals alternativa digitala adoptionsplattformar, vilket gör det svårt att jämföra dem. Lyckligtvis har vi tagit fram en enkel checklista som hjälper dig att hitta rätt analyslösning eller Pendo-alternativ.

Här är vad du ska leta efter i ett alternativ till Pendo:

Funktioner: Vilka funktioner är viktigast? Är du mer fokuserad på ett brett utbud av alternativ för datainsamling eller på hur programvaran använder dessa data för att ge insikter?

Prisstruktur: Vissa verktyg har prisplaner som varierar beroende på antalet användare, sessioner, händelser eller slutanvändare. Vilket passar dig bäst?

Användarvänlighet: Hur lätt är det att använda den nya appen? Kan hela ditt team använda den för att samla in användarfeedback eller för att introducera nya användare?

Samarbete: Kan du enkelt dela data och insikter med andra team eller intressenter?

Artificiell intelligens (AI): Använder verktyget AI? Kompletterar detta dina arbetsflöden och processer?

Det bästa Pendo-alternativet är det som bäst motsvarar dina behov. Tänk på punkterna ovan, rangordna dem efter hur viktiga de är för dig och använd detta som vägledning för att hitta det bästa verktyget för ditt företag.

De 10 bästa Pendo-alternativen att använda

Pendo är ett användbart alternativ för team som vill få bättre insikt i användarnas engagemang så att de kan förbättra upplevelsen ytterligare. Det är dock inte det enda verktyget som erbjuder liknande funktioner, och det är alltid värt att utforska alternativ till Pendo för att se om de passar bättre.

Här är 10 av de bästa alternativen till Pendo som vi tycker är värda att överväga i år.

1. Whatfix

via Whatfix

Whatfix är en digital adoptionsplattform som är utformad för att förbättra användarnas produktivitet, processefterlevnad och upptäckt av funktioner. Med Whatfix kan produktteam observera användarnas beteende, spåra användningen av funktioner, få feedback och erbjuda support och vägledning till kunderna i realtid. ⌚

Whatfix bästa funktioner

Erbjud utbildning och kundsupport i appen till slutanvändarna

Öka användaracceptansen med genomgångar och widgets

Anpassa upplevelsen med intelligent segmentering och kontextualisering

Whatfix begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att använda Whatfix tillsammans med andra SaaS-produktleverantörer.

Enligt vissa användare kan inlärningsprocessen för Whatfix vara något komplicerad.

Whatfix-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Whatfix-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

2. Amplitude

via Amplitude

Amplitude är en app för produktanalys och händelsespårning. Team kan använda detta Pendo-alternativ för att få mycket relevanta användarinsikter och sedan använda dessa data för att förbättra produkterna. Plattformen innehåller funktioner för analys, experimentering och optimering samt kunddata. ▶️

Amplitudes bästa funktioner

Planera och genomför A/B-tester för att identifiera det bästa alternativet.

Skapa kundprofiler och målgruppslistor med den inbyggda kunddataplattformen.

Anpassa framtida innehåll med datadrivna målgruppssegment

Begränsningar i Amplitude

Vissa användare önskar att det fanns mallar som man kunde anpassa under installationsprocessen.

Du kan inte skapa en fullständig historikpanel, eftersom data endast går tillbaka till de senaste 365 dagarna.

Amplitude-prissättning

Starter: Gratis

Plus: Från 49 $/månad för obegränsat antal användare

Tillväxt: Kontakta oss för prisuppgifter

Amplitude-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

3. WalkMe

via WalkMe

WalkMe är en digital adoptionsplattform som är utformad för att eliminera friktion i digitala produkter. Programvaran läggs över din webbapp för att identifiera potentiella utmaningar och ger sedan praktiska rekommendationer om hur du kan förbättra arbetsflöden och produktanvändning. ?

WalkMes bästa funktioner

Förstå om användarflödena fungerar som avsett eller inte

Leverera personliga digitala upplevelser vid rätt tidpunkt tack vare automatisering.

Eliminera friktion för att öka produktiviteten och användningen av funktioner

WalkMe-begränsningar

Vissa användare rapporterar att plattformen är långsam att ladda, vilket kan påverka användarupplevelsen på webbplatsen.

Även om det är en plattform utan kodning, rekommenderar användarna att ha någon i teamet som är tekniskt kunnig inom HTML och CSS.

Priser för WalkMe

Kontakta oss för prisuppgifter

WalkMe-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

4. Heap

via Heap

Heap är en digital insiktsplattform som gör det möjligt för produktteam att förstå användarnas resor och sedan göra snabba ändringar för att förbättra användarretention, konvertering och upplevelse. Produktteam kan använda programvaran för att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar, med verkliga kunddata som stöd. ?

Heaps bästa funktioner

Få hela sammanhanget bakom en användares arbetsflöde med ett enda klick

Identifiera möjligheter att förbättra din produkt med inbyggda datavetenskapliga funktioner.

Spåra och förstå produktengagemanget på flera enheter

Heap-begränsningar

Vissa användare saknar funktioner som finns i Pendo, till exempel guidade produktpresentationer och NPS-undersökningar.

Heap spårar endast front-end-interaktioner, så du behöver ett annat verktyg för att spåra interaktioner med back-end.

Heap-priser

Gratis

Tillväxt: Kontakta oss för prisuppgifter

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Premier: Kontakta oss för prisuppgifter

Heap-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

5. Userlane

via Userlane

Userlane är en digital adoptionsplattform utformad för produktteam som vill ha en helhetsbild av sin appupplevelse, så att de kan förstå användarnas adoption och göra förbättringar. Detta Pendo-alternativ kan också användas för att erbjuda kundsupport på begäran i appen, med kontextrelevant innehåll och mycket engagerande användarhandböcker. ?

Userlanes bästa funktioner

Förstå användarnas beteende i realtid i olika applikationer

Analysera dina kundbeteendedata för att förbättra användarupplevelsen.

Skapa och distribuera automatiskt, relevant innehåll med hjälp av vägledning i appen.

Begränsningar för Userlane

Vissa användare önskar att det fanns mallar för nedladdning av rapporter för att förenkla rapporteringen.

Enligt vissa användare kan det vara svårt att hantera om du har ett stort antal guider.

Priser för Userlane

Kontakta oss för prisuppgifter

Userlane-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

6. Smartlook

via Smartlook

Smartlook är en digital plattform som erbjuder produktanalyser och visuella användarinsikter. Plattformen kombinerar kvalitativa och kvantitativa data för att ge produktteam en fullständig bild av hur användarna upplever deras appar, så att de kan fatta bättre beslut i beslutsprocessen när det gäller produktutveckling. ?

Smartlooks bästa funktioner

Se vilka åtgärder användarna vidtar med hjälp av verktyg för sessionsinspelning.

Använd värmekartor för webbplatser och mobilappar för att spåra användarnas beteende.

Använd mobilapp- och webbplatsanalyser för att förstå användarnas beteende

Begränsningar för Smartlook

Vissa användare rapporterar problem med att sessioner inte registreras fullständigt.

Enligt vissa användare skulle verktyget kunna dra nytta av fler anpassningsalternativ för rapporter.

Smartlooks prissättning

Gratis

Pro: Från 55 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartlook-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

7. Appcues

via Appcues

Appcues är en produktadoptionsplattform utformad för produktteam som vill förbättra användarnas onboarding-upplevelse. Plattformen gör det möjligt för team att skapa skräddarsydda upplevelser i appen för nya användare med hjälp av upplevelsedesign, smart målgruppsanpassning och spårning av användarbeteende.

Appcues bästa funktioner

Utforma personliga onboarding-flöden och checklistor för nya användare

Öka engagemanget med utdragbara meddelanden, verktygstips och hotspots.

Samla in användarfeedback med enkäter i appen

Appcues begränsningar

Vissa användare tycker att autosparandet är frustrerande, eftersom det kan göra det svårare att testa potentiella ändringar och återställa dem snabbt.

Vissa användare önskar att det fanns mer detaljerade analyser tillgängliga i Appcues.

Appcues prissättning

Essentials: Från 249 USD/månad för tre användarlicenser

Tillväxt: Från 879 USD/månad för 10 användarlicenser

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Appcues betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

8. Glassbox

via Glassbox

Glassbox är en digital analysplattform för kundupplevelser som gör det möjligt för team att skapa mer engagerande upplevelser för användare av appar och digitala produkter. Med detta Pendo-alternativ kan produktteam registrera varje användarinteraktion, analysera kundresor och övervaka prestanda. ?

Glassbox bästa funktioner

Samla in användardata och identifiera användartrender över tid

Identifiera problem och implementera korrigeringar för att förbättra användarflödet

Samarbeta med andra team för att dela information och prioritera rätt förbättringar.

Glassbox begränsningar

Vissa användare rapporterar att onboarding-upplevelsen och att lägga till kod till sin webbplats var en utmaning.

Hanteringen av användaråtkomst för flera team kan förbättras, enligt vissa användare.

Priser för Glassbox

Kontakta oss för prisuppgifter

Glassbox betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 5/5 (40+ recensioner)

9. Mixpanel

via Mixpanel

Mixpanel är ett verktyg för produktanalys och datavisualisering som gör det möjligt för produktteam att fatta smartare beslut om förbättringar. Plattformen gör det möjligt för alla att se data om användarbeteende, dela den mellan team och välja rätt väg framåt. ?

Mixpanels bästa funktioner

Få liveuppdateringar om hur användarna interagerar med din app

Analysera användarens resa från början till slut

Skapa tavlor som omvandlar användardata till mycket visuella diagram och grafer.

Begränsningar för Mixpanel

Vissa användare önskar bättre anpassningsmöjligheter för instrumentpaneler.

Enligt vissa användare kan det vara svårt att extrahera rådata för användning i andra applikationer.

Mixpanel-priser

Starter: Gratis

Tillväxt: Från 20 $/månad

Enterprise: Från 833 $/månad

Mixpanel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

10. Hotjar

via Hotjar

Hotjar är ett verktyg för värmekartor och beteendeanalyser som ger teamen mer insikt i vad som händer på deras webbplats, utöver de grundläggande siffrorna. Hotjars funktioner inkluderar värmekartor, inspelningar, undersökningar, användarfeedback och intervjuer. ?

Hotjars bästa funktioner

Se vilka delar av din webbplats som besökarna faktiskt använder med hjälp av värmekartor.

Visa användarsessioner för att identifiera friktion i ditt användarflöde

Be om feedback eller ordna personliga intervjuer med riktiga webbplatsanvändare.

Begränsningar för Hotjar

Vissa användare önskar att navigeringen och instrumentpanelen var mer strömlinjeformad.

Vissa användare upplevde att tillägget av Hotjar till deras webbplats påverkade sidornas laddningshastighet och prestanda negativt.

Hotjar-priser

HotJar Observe Basic: Gratis

HotJar Observe Plus: 39 $/månad

HotJar Observe Business: 99 $+/månad

HotJar Observe Scale: 213 $+/månad

HotJar Ask Basic: Gratis

HotJar Ask Plus: 59 $/månad

HotJar Ask Business: 79 $+/månad

HotJar Ask Scale: 159 $+/månad

HotJar Engage Basic: Gratis

HotJar Engage Plus: 350 $/månad

HotJar Engage Business: 550 $/månad

HotJar Engage Scale: Kontakta oss för prisuppgifter

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Dessa alternativ till Pendo är utmärkta om du letar efter ett annat verktyg för att analysera användarbeteende och produkter. Oavsett om du fortsätter med Pendo eller väljer en av dess konkurrenter behöver du fortfarande andra produktledningsverktyg för att komplettera din teknikstack.

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa produktkravsdokument (PDR) på nolltid.

ClickUp är den bästa digitala plattformen för produktteam som vill förenkla upplevelsen och leverera uppdateringar snabbare. Du kan kartlägga din produktposition och vision, få ditt team att ställa sig bakom ditt mål och iterera snabbare tack vare vår allt-i-ett-plattform för produktledning.

Använd ClickUp för att skapa smarta produktplaner och organisera feedback, epics och sprints på ett och samma ställe. Se hela produktens livscykel med teamnivåvy, arbetsflöden och automatiseringar – utan behov av manuella överlämningar.

Tack vare ClickUp AI kan du effektivisera hela produktledningsprocessen. Skapa produktdokumentation, organisera användarfeedback och be om en sammanfattning som du kan använda i produktuppdateringar, mallar för strategisk planering och mallar för beslutsfattande.

ClickUp är utvecklat för samarbete, så att ditt produktteam kan arbeta med andra interna avdelningar och intressenter för att brainstorma och dela data inom en produktstrategimall. De data du samlar in från dina alternativ till Pendo kan nu lagras på en central plats, där alla kan komma åt och använda dem. ?

ClickUps bästa funktioner

Samla all data om användarnas beteende i ett visuellt projektledningsprogram.

Skapa organiserade produktplaner

Använd ClickUp som en app för måluppföljning för att motivera teammedlemmarna att nå sina mål.

Planera, skriv och dela produktinformation med ClickUp Docs

Få en tydlig överblick över dina produktplaner och livscykler med ClickUp Dashboards

Samarbeta med dina marknadsförings- och säljteam om produktuppdateringar och lanseringar.

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner och massor av anpassningsalternativ kan vissa användare tycka att ClickUp är överväldigande i början.

Vissa efterlängtade ClickUp AI-funktioner, som projekt- och standup-sammanfattningar, är ännu inte tillgängliga i appen men kommer snart.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Utnyttja kraften i data om användarbeteende

När du överväger alla tillgängliga verktyg för digital adoption finns det ett rikt utbud av appar och plattformar som kan förbättra ditt produktteams sätt att arbeta med utveckling av användarupplevelsen. Använd den här guiden för att hitta det bästa alternativet till Pendo för dina behov – oavsett om ditt mål är att få mer detaljerad användardata eller hitta ett bättre sätt att dela det du har med ditt team.

När du fördjupar dig i världen av alternativ till Pendo, överväg andra verktyg som kan stödja din resa mot att bygga de bästa produkterna som möjligt. Förändra ditt sätt att närma dig produktledning med ClickUp. Registrera dig gratis nu. ✨