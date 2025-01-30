De 10 bästa Mixpanel-alternativen för produktanalys 2025

Datadrivna beslut är avgörande för att ligga steget före konkurrenterna. Det samma gäller att hitta rätt Mixpanel-alternativ för ditt företag.

Mixpanel har länge varit ett populärt val, men den ständigt föränderliga marknaden för analysverktyg innebär nya och innovativa alternativ.

Oavsett om du vill ha förbättrade funktioner, olika prisplaner eller ett nytt perspektiv på hur användarna interagerar med din produkt – övertygande alternativ till Mixpanel finns bara ett scroll och ett klick bort.

Vi har sammanställt de 10 bästa Mixpanel-alternativen för allt som rör produktanalys. Följ med när vi presenterar spännande verktyg för att avkoda användarbeteende, förbättra kundupplevelser och driva produktframgång. ✨?

Vad ska du leta efter i Mixpanel-alternativ?

Att hitta rätt Mixpanel-alternativ kan ta datautforskningen till nya höjder.

Här är några egenskaper som vi letade efter för att hitta de bästa alternativen till Mixpanel för denna lista:

Flexibilitet för förändrade behov

Snabbhet för att ligga steget före

Användarvänliga gränssnitt som alla kan navigera i

Samarbetsfunktioner för smidigt teamarbete

Skalbarhet för att utöka ditt imperium

Anpassningsalternativ för att skräddarsy instrumentpaneler och rapporter

Säkerhetsfunktioner för dataintegritet

Prisvärda abonnemang som håller dig inom budgeten

Du behöver också specifika funktioner som hjälper ditt företag att växa. Vi pratar om funktioner för försäljningstrattar, A/B-testning, analys av användarupplevelser och mycket mer.

De 10 bästa Mixpanel-alternativen att använda

Oavsett om du är en etablerad organisation, ett växande SaaS-startup eller en ensamföretagare kan dina dataanalysverktyg avgöra om dina tillväxtstrategier lyckas eller misslyckas.

Dessa alternativ till Mixpanel hjälper dig att omvandla rådata till användbara insikter, så att ditt företag kan fatta välgrundade beslut.

Låt oss dyka in.

1. Google Analytics

via Google Analytics

Google Analytics är en populär plattform för digitala insikter som gör det möjligt för webbplatsägare att övervaka flera aspekter av sin användaranalys, onlineprestanda och mycket mer. Använd den betalda eller kostnadsfria planen för att optimera din webbplats med insikter om användarbeteende och få högre konverteringsfrekvenser.

De bästa funktionerna i Google Analytics

Skapa anpassade instrumentpaneler med de mest relevanta mätvärdena och rapporterna för snabbare datatillgång och analys.

Segmentera din målgrupp baserat på kunddata som demografi, beteende och intressen för att förenkla skräddarsydda marknadsföringskampanjer.

Skapa mål och trattar för att spåra specifika åtgärder (t.ex. formulärinlämningar eller produktköp), mäta prestanda och identifiera potentiella områden för optimering.

Övervaka trafik och prestanda med hjälp av realtidsrapporter för att påskynda din beslutsprocess.

Begränsningar i Google Analytics

Vissa recensioner rapporterar att nya användare upplever en brant inlärningskurva på grund av stora datamängder.

Enligt recensioner kan det vara svårt att kontakta kundsupporten för att få hjälp.

Priser för Google Analytics

Google Analytics Standard: Gratis

Google Analytics 360: 12 500 USD/månad

Betyg och recensioner för Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 600 recensioner)

2. Amplitude

via Amplitude

Amplitude Analytics är en produktinformationsplattform som hjälper företag att förbättra kundengagemanget baserat på kundbeteende och analys. Det är en omfattande analysplattform med allt du behöver för att spåra beteendedata över flera digitala egenskaper och optimera produktupplevelser.

Amplitudes bästa funktioner

Använd analyspanelen för att få djupgående insikter om användarnas beteende och engagemang.

Förbättra kundupplevelsen och effektiviteten i A/B-testning med robusta spårnings- och rapporteringsverktyg

Utnyttja datainsamling och beteendeanalys med hjälp av prediktiv analys för att identifiera tillväxtmöjligheter.

Effektivisera konverteringskanaler med funktioner som anpassade händelser, användarsegmentering, kanalanalys, retentiondata och prediktiv analys.

Begränsningar i amplitud

Recensioner från vissa användare säger att det kan vara svårt att navigera och uttrycker en önskan om ytterligare anpassningsalternativ.

Vissa recensioner nämner behovet av ett mer användarvänligt gränssnitt.

Amplitude-prissättning

Starter: Gratis

Plus: 61 $/månad

Tillväxt: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Amplitude-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

3. Kissmetrics

via Kissmetrics

Kissmetrics är en omfattande lösning för dataanalys med verktyg för att optimera marknadsföringsstrategier. Plattformen erbjuder analys av kundresan, vilket gör det möjligt för företag att förstå vad som driver användarförvärv, engagemang och retention.

Kissmetrics bästa funktioner

Dra nytta av datavisualiseringsverktyg för att spåra kundresan och analysera användarinteraktioner.

Analysera specifika kundgrupper över tid för att identifiera trender med hjälp av kohortanalysfunktionen.

Använd kundspårningsprogramvara för att analysera de steg som användarna tar för att slutföra olika åtgärder (t.ex. göra ett köp eller ladda ner mobilappar).

Kör A/B-tester för att identifiera de bästa designerna, layouterna eller produktmeddelandena för specifika sidor.

Kissmetrics begränsningar

Vissa recensioner från småföretag säger att prissättningen kan vara hög och svår att budgetera för.

Enligt vissa recensioner är de tillgängliga rapporteringsalternativen begränsade jämfört med liknande analysverktyg.

Kissmetrics prissättning

Silver: 199 $/månad

Gold: 499 $/månad

Platinum: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissmetrics betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

4. Adobe Analytics

via Adobe Analytics

Adobe Analytics tillhandahåller verktyg för datahantering och webbanalys för att spåra, mäta och analysera användarbeteende på digitala kanaler. Plattformen gör det möjligt för företag att optimera digitala marknadsföringsstrategier, minimera bortfall och öka retentionen.

Adobe Analytics bästa funktioner

Integrera din webbanalysplattform sömlöst med andra Adobe-produkter (t.ex. Adobe Campaign eller Adobe Experience Cloud) för en omfattande digital marknadsföringslösning.

Anpassa instrumentpanelerna efter dina specifika behov så att du snabbt kan komma åt de mest relevanta uppgifterna.

Använd funktionen ActivityMap för att skapa en värmekarta för varje sida så att du kan identifiera vilka element som drar till sig uppmärksamhet och vilka som inte gör det.

Skapa SMART-mål baserade på noggranna analyser och spåra mätbara mål med hjälp av realtidsinsikter.

Begränsningar i Adobe Analytics

Recensioner rapporterar att Adobe Analytics kan vara komplicerat och har en brant inlärningskurva.

Priserna kan vara för höga för småföretag eller nystartade företag.

Priser för Adobe Analytics

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (över 950 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

5. Hotjar

via Hotjar

Hotjar är en allt-i-ett-programvarusvit för feedback och analys som hjälper dig att optimera din webbplats och fatta datadrivna beslut. Hotjar Observe är svitens mest populära Mixpanel-alternativ – kombinera det med Hotjar Ask, Hotjar Engage och Hotjar Funnels för att få alla verktyg du behöver för att lyckas. ?

Hotjars bästa funktioner

Identifiera problemområden och få detaljerad information om hur användarna navigerar på din webbplats eller mobilapp med sessionsuppspelning och inspelning i appen.

Få alla fyra Hotjar-verktyg för att skapa värmekartor, analysera inspelningar, få feedback från användare, visa enkäter, kommunicera med användare enskilt och förbättra dina försäljningskanaler.

Använd verktyg för händelsespårning för att analysera kundbeteende, förbättra användarupptagningen och optimera områden med hög avhoppningsfrekvens.

Se hur dina kunder beter sig i appen med opartiska data och använd dem för att skapa produktfunktioner som de kommer att älska.

Hotjars begränsningar

Vissa användarrecensioner rapporterar att kundsupporten ofta har långa väntetider och begränsade svar.

Recensioner från vissa användare nämner problem med begränsningar för dataexport (100 000 sessionsinspelningar eller mindre).

Priser för Hotjar

HotJar Observe Basic: Gratis

HotJar Observe Plus: 39 $/månad

HotJar Observe Business: 99 $+/månad

HotJar Observe Scale: 213 $+/månad

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 450 recensioner)

6. Glassbox

via Glassbox

Glassbox är en omfattande analysplattform för webb och mobil. Det är ett utmärkt Mixpanel-alternativ för företag som prioriterar robusta säkerhetsfunktioner och djupgående produktanalysverktyg.

Glassbox bästa funktioner

Förbättra e-handelns prestanda med hjälp av AI-driven insamlingsfunktionalitet för avancerad dataanalys.

Granska inspelningar av användarsessioner för att identifiera användningsfall, analysera data och implementera förändringar för målinriktade förbättringar.

Analysera förvärv, attribution, konverteringsfrekvenser och mycket mer med hjälp av ett brett utbud av KPI:er.

Skydda kunderna med säkerhetsfunktioner som end-to-end-kryptering, åtkomstkontroller och rollbaserade behörigheter.

Glassbox begränsningar

Recensioner från vissa användare nämner långa laddningstider och fördröjningar.

Vissa recensioner rapporterar problem med lagring av sessioner, som är begränsad till 30 dagar.

Glassbox-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Glassbox-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

7. FullStory

via FullStory

FullStory är en analyslösning för digitala upplevelser och ett fantastiskt alternativ till Mixpanel om du letar efter extra funktioner och support. Plattformen erbjuder sessionsinspelning och data som ger dig insikter som hjälper dig att uppnå bättre affärsresultat.

FullStorys bästa funktioner

Skaffa tillägg utvecklade av FullStory för att åtgärda brister. Annotate React är till exempel ett öppen källkods-plugin för Babel som lägger till stabila attribut för React och React Native.

Dra nytta av integrationer med populära verktyg som Pendo, Jira, HelpScout och Salesforce för att samla dina data.

Använd kraftfulla sök- och filtreringsfunktioner för att få den information du behöver när du behöver den.

Spåra användarbeteende på flera enheter och digitala plattformar för omfattande analyser.

FullStorys begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner att plattformen kan vara resurskrävande med långa laddningstider när man arbetar med webbplatser med hög trafik.

Recensioner från vissa kunder uttrycker en önskan om ytterligare anpassningsalternativ för instrumentpaneler och rapporter.

FullStory-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

FullStory-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

8. Heap

via Heap

Heap är en plattform för webb- och mobildataanalys som registrerar varje användarinteraktion via säker sessionsinspelning. Använd den för att få insikter om kundbeteende och för att effektivisera dina digitala upplevelser. ⏩

Heaps bästa funktioner

Få mobil plattformsoberoende datainsamling, datahantering och analys utan föråldrade SDK:er.

Prova gratisversionen för att utforska plattformens funktioner, analysera upp till 10 000 sessioner per månad och bestäm om det är rätt Mixpanel-alternativ för dig.

Njut av enkel integration med populära verktyg som Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory och datalager som BigQuery och Snowflake.

Optimera dina digitala upplevelser och få detaljerad insikt i användarnas beteende utan manuell spårning eller taggning.

Heap-begränsningar

Vissa recensioner rapporterar att användargränssnittet kan vara förvirrande eller överväldigande för dem med begränsad erfarenhet av dataanalys.

Recensioner från vissa användare nämner långsam databehandling och problem med datakvaliteten.

Heap-prissättning

Gratis

Tillväxt: 3 600 $+/år

Pro: Kontakta oss för prisuppgifter

Premier: Kontakta oss för prisuppgifter

Heap-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

9. Contentsquare

via Contentsquare

Contentsquare är en plattform för erfarenhetsanalys som gör det möjligt för företag att leverera mänskliga upplevelser via digitala egenskaper baserade på detaljerade data. Få beteendemätvärden från kundinteraktioner och avsikter genom varje steg i användarens resa.

Contentsquares bästa funktioner

Ställ in anpassade aviseringar för att få uppdateringar i realtid om viktig information och händelser för att öka användarnas engagemang.

Analysera klick, scrollningar, musrörelser och mer för att förbättra engagemanget och konverteringarna.

Utnyttja kraften i AI för att identifiera möjligheter med lättförståeliga visuella rapporter och insikter.

Få information om problemområden i din kundresa i ett tidigt skede så att du kan agera innan det påverkar dina intäkter.

Begränsningar för Contentsquare

Vissa användarrecensioner nämner tillfälliga tekniska problem och felmeddelanden som kan påverka produktiviteten.

Vissa användare har rapporterat långa laddningstider för stora datamängder.

Contentsquare-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Contentsquare-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

10. Smartlook

via Smartlook

Smartlook är ett avancerat analysverktyg som ger realtidsinsikter om användarnas beteenden och upplevelser. Förstå hur användarna interagerar med dina produkter och identifiera områden som kan förbättras i din kundupplevelse.

Smartlooks bästa funktioner

Optimera din digitala upplevelse med data som samlats in från sessionsinspelningar och värmekartor.

Spåra användarnas beteende genom försäljningstratten för att få den information du behöver för att förbättra konverteringarna.

Utnyttja avancerade filtreringsalternativ som segmentering efter plats, enhet och beteende för att få den data du behöver för att öka din vinst.

Integrera med verktyg som Slack och Google Analytics så att hela teamet kan hålla sig uppdaterat.

Smartlooks begränsningar

Vissa användare rapporterar förvirring kring ”Free Plan”, som är en 14-dagars gratis provperiod som inte inkluderar tillgång till avancerade funktioner.

Recensioner från vissa användare nämner svårigheter att navigera i användargränssnittet och ett behov av ytterligare anpassningsalternativ.

Smartlook-priser

Gratis plan : Gratis

Pro-plan: 55 $/månad

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartlook-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Dessa Mixpanel-alternativ täcker alla dina behov (och lite till) när det gäller händelsebaserad analys. Integration med ett produktledningsverktyg som ClickUp hjälper dig att bättre förstå användarnas engagemang för produkter och tjänster, vilket ger dig den fördel du behöver för att lyckas. ? ?

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa produktkravsdokument (PDR) på nolltid.

ClickUp for Product Teams är ett omfattande verktyg för projektledning och samarbete. Vår visuella projektledningsprogramvara gör det enkelt att förenkla arbetsflöden, hantera uppgifter och främja smidig kommunikation.

ClickUp-användare får tillgång till tusentals verktyg, mallar och funktioner som ger dig en fördel. Några av våra mest populära mallar för produktteam är:

ClickUp Analytics Report Template , som kan hjälpa ditt team att visualisera kompletta datamängder och spåra KPI:er med tydliga grafer och diagram.

ClickUp-mallen för dataanalysrapporter kan ta ditt företag till nästa nivå – den ger dig användbara insikter genom att hjälpa ditt team att snabbt och noggrant analysera data.

Från produktplaner och mallar för projektledning till mallar för brainstorming och beslutsfattande – det finns en ClickUp-mall för alla tillfällen. ?

ClickUps bästa funktioner

Tusentals projekt- och produktledningsverktyg för att göra produktanalyser mer effektiva och ändamålsenliga.

Använd ClickUp Automations för att skapa anpassade triggare och åtgärder så att du kan sätta en rad olika uppgifter på autopilot.

Låt ClickUp AI sammanfatta mötesanteckningar, skapa dispositioner, skriva utkast till e-postmeddelanden och följa upp framstegen i dina projekt.

Integrera med över 1 000 populära plattformar som Salesforce, Slack, Asana, Jira och många fler. Om vi saknar ett verktyg som du vill länka till kan du använda Zapier och ClickUp API för att skapa ett.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva en inlärningskurva när de bekantar sig med ClickUps funktioner (men det löses med gratis handledningar).

Enligt recensioner kan användare få för många aviseringar och påminnelser med standardinställningarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Mixa och matcha!

Att utnyttja kraften i analysverktyg är avgörande för ett framgångsrikt företag i en datadriven miljö. Varje Mixpanel-alternativ på vår lista erbjuder unika funktioner och fördelar som hjälper dig att göra just det.

Det handlar om att hitta en lösning som uppfyller ditt företags behov så att du kan ligga steget före konkurrenterna.

Låt ClickUp stärka dina team med robusta projekt- och produktledningsfunktioner medan du överväger dina alternativ. Det integreras sömlöst med ledande analysverktyg för att ge djupare insikter om användarengagemang.

ClickUp är din lösning för att revolutionera hur produktteam samarbetar och analyserar data. Ta nästa steg för att förbättra din analys – registrera dig för ClickUp idag! ? ?