10 Microsoft Access alternatíva és versenytárs 2025

A Microsoft Access (más néven MS Access) egy hatékony adatbázis-rendszer, amely mindenféle adatot rögzít, kezel és tárol. Rengeteg információt képes elemezni és jelentéseket készíteni, így nem meglepő, hogy a Microsoft Office csomag népszerű része.
De nincs olyan adatbázis-eszköz, amely tökéletes lenne. Nem fogsz találni olyat, amely minden ember és vállalkozás számára minden követelménynek megfelel. Ha a Microsoft Access adatbázis nem felel meg az igényeidnek, rengeteg alternatíva közül választhatsz.
Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb Microsoft Access alternatívát és versenytársat 2025-re. Itt az ideje, hogy megtalálja az Ön és csapata számára legmegfelelőbb adatbázis-kezelő rendszert. 🏆
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A Microsoft Access alternatívái különböző igényeket tudnak kielégíteni, és hatékonyan javítják az adatbázis-kezelési folyamatokat. Kezdje el kipróbálni ezeket az opciókat, hogy javítsa adatkezelési képességeit.
- ClickUp: Intuitív, kódolás nélküli felhőalapú eszköz sokoldalú táblázatos nézettel és kiterjedt integrációkkal.
- MongoDB: Nyílt forráskódú platform fejlesztőknek, hatékonyan kezeli a JSON-t több kódolási nyelven.
- DBeaver: Sokoldalú adatbázis-kezelő eszköz, amely több adatforrást támogat, ingyenes és fizetős verziókkal.
- OpenOffice Base: Letölthető ingyenes opció, alkalmas magánszemélyek és vállalatok számára, többfelhasználós támogatással.
- Airtable: Ötvözi az alkalmazásfejlesztést és a munkafolyamat-optimalizálást, lehetővé teszi egyedi alkalmazások létrehozását alacsony kódszükségletű funkciókkal.
- TeamDesk: Kódolás nélküli platform egyedi adatbázisok létrehozásához, skálázhatóságra és könnyű használatra tervezve.
- Google Sheets: Valós idejű együttműködést és szerkesztést támogat bármilyen eszközről.
- Axisbase: Egyszerű felhasználói felületet kínál az adatbázisok könnyű kezeléséhez.
- SQLite: Önálló, szerver nélküli adatbázis-motor hatékony alkalmazáscsomagoláshoz
Mit kell keresni a Microsoft Access alternatíváiban?
A legjobb Microsoft Access alternatívák megtalálásához vegye figyelembe igényeit, értékelje a funkciókat, és mérlegelje a jobb relációs adatbázis-kezelő rendszerek előnyeit és hátrányait.
A Microsoft Access 10 legjobb alternatívájának kiválasztásakor a következőket vettük figyelembe:
- Könnyű használat: Csapatának tagjai megérdemelnek egy alacsony kódszintű, intuitív és felhasználóbarát adatbázis-alkalmazást.
- Megfizethető: Ingyenes adatbázis-szoftverekkel is kiegészítettük a listát, így minden költségvetéshez találhatók megfelelő megoldások.
- Platformok közötti kompatibilitás: Az operációs rendszerek kompatibilitása lehetővé teszi, hogy mindenki együtt dolgozzon az adatbázis-megoldáson, függetlenül attól, hogy iOS, Android, Windows, MacOS, Linux vagy webböngészőt használnak.
- Integrációk: A mai eszközöknek integrálódniuk kell az Ön által használt egyéb szoftverekkel és alkalmazásokkal, hogy megkönnyítsék az életét 🛠️
- Funkcionalitás: Az adatkezelő szoftvernek olyan funkciókkal és jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint a munkafolyamat-automatizálás, a drag-and-drop, a táblázatsablonok és az adatvizualizációs eszközök, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a pénzét (vagy az ingyenes alternatívát).
A 10 legjobb Microsoft Access alternatíva 2025-ben
Készen állsz arra, hogy megtaláld a Microsoft Access alternatíváját, amely minden üzleti igényedet kielégíti? Akkor lássunk hozzá! 🤩
1. ClickUp
A ClickUp egy felhőalapú eszköz, amely kiváló alternatívája az MS Accessnek. A legtöbb Microsoft Access versenytársához hasonlóan a ClickUp is kiválóan alkalmas információk nyomon követésére és rendszerezésére. Ez egy kódolás nélküli megoldás intuitív felhasználói felülettel, amely többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező asztali, mobil vagy webalkalmazásként működik az adatok bevitelére.
A ClickUp Table View az ideális választás ilyen típusú feladatokhoz – villámgyorsan létrehozhat táblázatokat és hatékony vizuális adatbázis-készítési funkciókkal rendelkezik. Használja költségvetések, készletek, ügyféladatok és egyéb adatok kezelésére nagy- és kisvállalkozások számára.
Hasznos költségvetési és leltári sablonokat (és sok más sablont) talál, amelyek egyszerűbbé teszik az adatok és erőforrások kezelését. Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott projektdokumentációja jegyzeteket készít, összefoglalókat ír és nyomon követi a megbeszélések fontos információit, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. 😎
📮ClickUp Insight: A válaszadóink 30%-a AI-eszközöket használ kutatáshoz és információgyűjtéshez. De létezik olyan AI, amely segít megtalálni azt az egy elveszett fájlt a munkahelyen vagy azt a fontos Slack-szálat, amelyet elfelejtett elmenteni? Igen! A ClickUp AI-alapú Connected Search funkciója azonnal átkutatja az összes munkaterületi tartalmat, beleértve az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokat is, és előhívja az információkat, erőforrásokat és válaszokat. A ClickUp fejlett keresőjével akár 5 órát is megtakaríthat egy héten!
A ClickUp lehetővé teszi Excel- és CSV-adatok importálását és exportálását, valamint valós idejű frissítéseket biztosít a csapat tagjai számára.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Több mint 1000 egyéb eszközzel integrálható, többek között a Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome és Google Assistant alkalmazásokkal.
- Kódolás és szkriptelés ismerete nélkül is használható, szabványos címkékkel és kategóriákkal ellátott relációs adatbázisok, amelyek szervezett táblázatokban jelennek meg, egyszerű adatbázis-kezeléshez, többfelhasználós hozzáféréssel és funkciók közötti csapatok számára együttműködési funkciókkal.
- A reszponzív, intuitív táblázatok megkönnyítik a feladatok kezelését és az adatok tömeges szervezését.
- A ClickUp API segítségével egyedi integrációkat hozhat létre adatbázis-kezelő rendszerekhez, mint például a MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker és mások.
- A Free Forever csomag minden felhasználó számára elérhető, és tartalmazza az adatbevitelhez szükséges legtöbb funkciót.
A ClickUp korlátai:
- Nem rendelkezik SQL-lel, amely egyedi integrációk nélkül lehetővé tenné a kommunikációt más adatbázis-motorokkal.
- Egyes felhasználók tanulási görbéről számolnak be (amit oktatóanyagok segítségével lehet megoldani).
ClickUp árak:
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)
2. MongoDB
A MongoDB egy általános célú, nyílt forráskódú adatbázis-platform, amely segít a fejlesztőknek kihasználni a szoftverek és az adatok erejét. A hagyományos adatbázisok legjobb tulajdonságait ötvözi a modern alkalmazások által megkövetelt méretezhetőséggel, teljesítménnyel és rugalmassággal.
A MongoDB JSON formátumban menti az adatokat, JDBC illesztőprogramokkal csatlakozik, és népszerű programozási nyelvekkel, többek között Java, Python, C#, Ruby és másokkal is kompatibilis. 👾
A MongoDB legjobb tulajdonságai:
- Letölthető szoftverként vagy online adatbázisként érhető el.
- Hasznos mind a frontend, mind a backend fejlesztéshez
A MongoDB korlátai:
- Az ingyenes változat csak 512 MB tárhelyet tartalmaz, míg más MS Access alternatívák többet kínálnak.
- Nem támogatja a fejlett elemzéseket és az SQL adatbázisokhoz hasonló összekapcsolásokat.
- Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a beállítás során az adatbeviteli funkciók használatával kapcsolatban.
MongoDB árak:
- Szerver nélküli: 0,10 USD+/millió olvasás
- Dedikált: 57 USD+/hó
- Shared Cluster: 0 USD+/hó
MongoDB értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
3. DBeaver
A DBeaver egy sokoldalú eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy minden adatforrással működjön. Ingyenes verziója alapvető funkciókkal rendelkezik, hogy az átfogó adatkezelés könnyebben elérhető legyen. A fizetős verzió lehetővé teszi az összes felhőalapú, SQL és NoSQL adatforrás felfedezését, feldolgozását és kezelését.
Több mint 100 hatékony funkciójával a DBeaver hatékonyabbá teszi a munkát, és mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók igényeihez alkalmazkodik. Emellett tartalmaz egy feladatkezelőt is, amely automatizálja a mindennapi munkát, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat.
A DBeaver legjobb tulajdonságai:
- Az egyszerű felhasználói felület magas szintű teljesítményt és kicsinyített nézetet kínál a gyakran lekérdezett adatbázisokhoz.
- Az ingyenes és fizetős felhasználók egyaránt hozzáférhetnek a CloudBeaverhez, egy webalapú, felhőalapú adatbázis-kezelő rendszerhez.
- A DBeaver Portable egy relációs adatbázis-kezelő rendszer, amelyet mobil eszközökön keresztül bárhová magával vihet.
- A DBeaver Community egy ingyenes, univerzális adatbázis-eszköz, amely alapszintű támogatást nyújt relációs adatbázisokhoz, mint például a MySQL, SQL Server, PostgreSQL és Teradata.
A DBeaver korlátai:
- Az ingyenes verzió (DBeaver Community) nem rendelkezik a DBeaver Pro verziókban elérhető számos funkcióval (pl. Oracle-hozzáférés).
- A vélemények szerint vannak problémák a gyakori frissítésekkel és a nagyobb adatállományok lassú lekérdezésével, összehasonlítva más MS Access alternatívákkal.
DBeaver árak:
- DBeaver Community: Ingyenes
- Egyéni vállalkozás: 25 USD/hó
- Csapat: 1600 USD+/év
DBeaver értékelések és vélemények:
- G2: 4. 4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
4. OpenOffice Base
Az OpenOffice Base egy ingyenes Microsoft Access alternatíva, amelyet tetszőleges számú csapattag számára letölthet. Bármilyen célra korlátozás nélkül használható, és teljes funkcionalitású asztali adatbázis-kezelő rendszerként működik.
Az OpenOffice Base szintén úgy lett kialakítva, hogy kielégítse a felhasználók igényeit, az egyéni gyűjtemények nyomon követésétől a nagyvállalatokig. Natív támogatást nyújt többfelhasználós adatbázis-motorokhoz, mint például a MySQL, a PostgreSQL és az Adabas D.
Az OpenOffice Base legjobb tulajdonságai:
- Telepítés és támogatás helyszíni és SaaS felhasználók számára
- A felhasználói felületek minden asztali operációs rendszeren működnek, beleértve a Microsoft Windows, Apple MacOS és Linux rendszereket is.
- Helyezze vissza az elveszett adatokat, és készítsen gondtalan biztonsági másolatokat a fájlok biztonsága érdekében.
- Az OpenOffice Base legújabb verziója mindig ingyenes szoftver, számlák, havi díjak vagy szoftverellenőrzések nélkül.
- Ingyenes alternatíva az MS Accesshez
Az OpenOffice Base korlátai:
- Egyes vélemények szerint a Microsoft Accessről való áttéréshez tanulási folyamatra van szükség.
- Az elavult grafika nem állja meg a helyét a mai Microsoft Access versenytársakkal szemben.
OpenOffice Base árak:
- Ingyenes
OpenOffice Base értékelések és vélemények:
- G2: 4. 1/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
5. Airtable
Az Airtable alkalmazásokat hoz létre, egyedi munkafolyamatokat támogat, és megkönnyíti a csapatok számára az adatok megosztását. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy modellezzék adataikat, meghatározzák az adatkészletek közötti kapcsolatokat, és projektjeikhez igazított egyéni nézeteket hozzanak létre.
A csapatok az Airtable segítségével a változó célokhoz és piacokhoz igazodva fejleszthetik szoftvereiket, és növelhetik az adatok átláthatóságát a kollaboránsok, az érdekelt felek és a vezetők számára. Van egy ingyenes verziója, amelyet kipróbálhat, mielőtt pénzt fektetne egy fizetős csomagba. 🤸
Az Airtable legjobb funkciói:
- Készítsen munkafolyamatokat és modernizálja vállalkozását az alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platformmal
- Használjon kódolás nélküli funkciókat a nem technikai szakemberek számára a relációs adatbázisok segítségével történő munkafolyamatok optimalizálásához.
- Használjon natív AI-komponenseket és dinamikus AI-funkciókat a munkák gyorsabb elvégzéséhez.
- Rendezze és ossza meg a kritikus üzleti információkat relációs adatbázisok segítségével, amelyek valós időben szinkronizálódnak más rendszerekkel.
Az Airtable korlátai:
- Néhány vélemény időigényes problémákat említ a projektek importálásakor.
- Egyes felhasználók a tervezési és testreszabási funkciók hiányát emelik ki.
Airtable árak:
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Előny: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Airtable értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)
6. TeamDesk
A TeamDesk egy alacsony kódszintű, felhőalapú adatbázis-készítő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi adatbázisokat hozzanak létre az üzleti igényeiknek megfelelően. A felhasználók korlátlan adattárolási lehetőséget, rekordokat és támogatást kapnak, külön költségek nélkül, ami tökéletes megoldás a kisvállalkozások számára.
A TeamDesk rendszer lehetővé teszi az adatok testreszabását és az alkalmazások szükség szerinti módosítását. Próbálja ki az ingyenes próbaverziót, mielőtt elkötelezi magát egy fizetős csomag mellett.
A TeamDesk legjobb tulajdonságai:
- Készítsen egyedi adatbázisokat technikai ismeretek nélkül a kódolás nélküli platform segítségével.
- Alkalmazza az Ön által használt adatbázis-rendszereket az Ön vállalkozásának folyamataihoz.
- Testreszabhatja a felhasználóbarát felületet, hogy megfeleljen csapata igényeinek.
- Készítsen hatékony relációs adatbázisokat, amelyek minden méretű vállalat igényeit kielégítik.
A TeamDesk korlátai:
- Egyes vélemények a kérdés/válasz funkciók késleltetésével kapcsolatos problémákról számolnak be.
- A felhasználók szerint a kódolási nyelvek hiánya ellenére is meredek a tanulási görbe.
TeamDesk árak:
- Starter: 49 USD/hó
- Csapat: 99 USD/hó
- Vállalati: 249 USD/hó
TeamDesk értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)
7. SingleStore
A SingleStore egy valós idejű, egységesített, elosztott SQL adatbázis, amelyet a sebesség és a méretezhetőség érdekében terveztek. Ötvözi a tranzakciós és az analitikai munkaterheléseket, hogy kiküszöbölje a felesleges adatmozgásokat és támogassa a nagy igénybevételt jelentő munkaterheléseket.
A SingleStore a három legnagyobb felhőalapú platformon fut, és technológiaértő fejlesztők és tervezők számára készült. Használja ki az ingyenes próbaverziót, hogy meggyőződjön a szolgáltatásokról, mielőtt pénzt költene rájuk.
A SingleStore legjobb tulajdonságai:
- Optimalizálja adatbázisát, hogy időt takarítson meg az alacsony késleltetésű lekérdezési teljesítménynek köszönhetően.
- Használjon elosztott, felhőalapú adat-infrastruktúrát vállalkozása modern alkalmazásainak működtetéséhez.
- Skálázza adatarchitektúráját és oldja meg a szűk keresztmetszeteket egy modern adatbázis-tervezéssel
- Konszolidálja adatait egyetlen adatbázisban, hogy megszüntesse a szétszóródást, csökkentse a költségeket és minimalizálja a komplexitást.
A SingleStore korlátai:
- Egyes vélemények szerint problémák merülnek fel a nagy volumenű adatkészletek elemzésének streamelésével, ahol az API válaszai másodperc alatt érkeznek.
- Az inkrementális biztonsági mentések hiánya problémákat okozott egyes felhasználóknak.
SingleStore árak:
- Standard: 0,80 USD+/óra
- Prémium: 1,60 USD+/óra
- Dedikált: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SingleStore értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
8. Google Táblázatok
A Google Sheets a Google Workspace része, amely online táblázatok létrehozására szolgál. Bármilyen eszközről lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, így tökéletes nagy vagy távoli csapatok számára.
Minden méretű vállalkozás számára készült, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint a beépített sablonok, a feltételes formázás és a kimutató táblák, amelyekkel az adatbázis-kezelés könnyebben kezelhetővé válik. Használja a személyes verziót, hogy először ingyenesen kipróbálhassa.
A Google Sheets legjobb funkciói:
- Bármilyen eszközről, bárhonnan együttműködhet bármilyen méretű csapattal az adatokon.
- Gyorsítsa fel munkafolyamatait az intelligens kitöltési funkciókkal és képletjavaslatokkal, hogy csökkentsék a hibákat és gyorsabban szerezzenek betekintést.
- A Google Sheets zökkenőmentesen összekapcsolható más Google-alkalmazásokkal az integráció és a jobb együttműködés érdekében.
- Töltsön fel Microsoft Excel táblázatokat a Google Sheetsbe, hogy szerkeszthesse és testreszabhassa az adatbázisokat egy webalapú együttműködési platformon.
A Google Sheets korlátai:
- A véleményekben említik a dedikált ügyfélszolgálat hiányát és a lassú válaszidőt.
- A felhasználók szerint nehézséget okoz a dokumentumok Excel fájlként való letöltése.
Google Sheets árak:
- Személyes: Ingyenes
- Alap: 6 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel
- Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel
- Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Google Sheets értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)
9. Axisbase
Az Axisbase egy ingyenes, teljes funkcionalitású asztali adatbázis-kiszolgáló, amely nyomon követheti az üzleti tevékenységéhez szükséges bármilyen információt. Hasonló más irodai adatbázis-eszközökhöz, mint a Filemaker és a Microsoft Access, valamint adatbázis-kiszolgálókhoz, mint a Microsoft SQL Server Express.
Az Axisbase több felhasználó számára ingyenes, és nem kínál fizetős csomagokat. Ezenkívül letölthető platform, és nem támaszkodik böngészőalapú funkciókra. 💎
Az Axisbase legjobb tulajdonságai:
- Élvezze az egyszerű felhasználói felületet, amelyet úgy terveztek, hogy könnyen megtanulható és használható legyen.
- Készítsen menüket, kritériumbejegyzéseket és részletes jelentéseket technikai kódolási ismeretek nélkül.
- Ismerje meg a rendszer működését ingyenes oktatóanyagok segítségével, amelyek célja a tanulási görbe csökkentése.
- Időt takaríthat meg az indexek, elsődleges kulcsok, tömörítés, null értékek és egyéb komplex adatbázis-koncepciók elkerülésével.
Az Axisbase korlátai:
- Egyes vélemények szerint a felhasználói felület kissé elavultnak tűnik, és frissítésre szorulna.
- Nem skálázható szerverfarmokra, ezért nem ideális olyan vállalkozások számára, amelyek egy szerveren túli terhelésre számítanak.
Axisbase árak:
- Ingyenes
Axisbase értékelések és vélemények:
- G2: 3,9/5 (10+ értékelés)
- Capterra: N/A
10. SQLite
Az SQLite egy ingyenesen használható szoftverkönyvtár és SQL adatbázis-motor. Önálló, szerver nélküli és tranzakciós működésre lett tervezve, és semmilyen konfigurációt nem igényel. Alkalmazásfájl-formátumként is szolgál, és egyetlen lemezfájlban több táblát, triggert, indexet és nézetet tartalmaz.
Ez a beágyazott SQL adatbázis-motor C-nyelvű könyvtárként működik, és szinte minden eszközön fut. Platformok közötti stabilitást és szerver nélküli funkcionalitást kínál, ami sok vállalkozás számára ideális.
Az SQLite legjobb tulajdonságai:
- A meglévő adatbázisok szabadon másolhatók 32 bites és 64 bites rendszerek között.
- Kis relációs adatbázisok egyszerű csomagolása alkalmazásokkal együtt minden eszközön
- Kezdje el használni konfigurálás, beállítás és adminisztráció nélkül, hogy időt és pénzt takarítson meg vállalkozásának.
- Válasszon a SQLite Pro Support több szintje közül, ha csapata segítségre és karbantartásra szorul.
Az SQLite korlátai:
- A vélemények szerint a hálózati hozzáférés hiánya miatt nem ideális nagyméretű alkalmazásokhoz.
- Nem teszi lehetővé a távmunkát, és sok globális csapat számára nem alkalmas.
SQLite árak:
- Ingyenes
SQLite értékelések és vélemények:
- G2: 4. 2/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Maradjon versenyben a Microsoft Access alternatíváival
Ezen 10 Microsoft Access alternatíva közül biztosan megtalálja a számára legmegfelelőbbet, függetlenül attól, hogy kezdő, technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználó, vagy tapasztalt, technikai szakértelemmel rendelkező szakemberekből álló csapatot vezet. Találja meg a számára legmegfelelőbb opciót, fejlessze munkafolyamatát, és emelje adatbázisát új szintre! 🎢
Készen állsz a lehetőségek kipróbálására? Kezdd a legnépszerűbb választással, és próbáld ki ingyen a ClickUp-ot.