10 Microsoft Access alternatíva és versenytárs 2025

A Microsoft Access (más néven MS Access) egy hatékony adatbázis-rendszer, amely mindenféle adatot rögzít, kezel és tárol. Rengeteg információt képes elemezni és jelentéseket készíteni, így nem meglepő, hogy a Microsoft Office csomag népszerű része.

De nincs olyan adatbázis-eszköz, amely tökéletes lenne. Nem fogsz találni olyat, amely minden ember és vállalkozás számára minden követelménynek megfelel. Ha a Microsoft Access adatbázis nem felel meg az igényeidnek, rengeteg alternatíva közül választhatsz.

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb Microsoft Access alternatívát és versenytársat 2025-re. Itt az ideje, hogy megtalálja az Ön és csapata számára legmegfelelőbb adatbázis-kezelő rendszert. 🏆

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Microsoft Access alternatívái különböző igényeket tudnak kielégíteni, és hatékonyan javítják az adatbázis-kezelési folyamatokat. Kezdje el kipróbálni ezeket az opciókat, hogy javítsa adatkezelési képességeit. ClickUp: Intuitív, kódolás nélküli felhőalapú eszköz sokoldalú táblázatos nézettel és kiterjedt integrációkkal.

MongoDB: Nyílt forráskódú platform fejlesztőknek, hatékonyan kezeli a JSON-t több kódolási nyelven.

DBeaver: Sokoldalú adatbázis-kezelő eszköz, amely több adatforrást támogat, ingyenes és fizetős verziókkal.

OpenOffice Base: Letölthető ingyenes opció, alkalmas magánszemélyek és vállalatok számára, többfelhasználós támogatással.

Airtable: Ötvözi az alkalmazásfejlesztést és a munkafolyamat-optimalizálást, lehetővé teszi egyedi alkalmazások létrehozását alacsony kódszükségletű funkciókkal.

TeamDesk: Kódolás nélküli platform egyedi adatbázisok létrehozásához, skálázhatóságra és könnyű használatra tervezve.

Google Sheets: Valós idejű együttműködést és szerkesztést támogat bármilyen eszközről.

Axisbase: Egyszerű felhasználói felületet kínál az adatbázisok könnyű kezeléséhez.

SQLite: Önálló, szerver nélküli adatbázis-motor hatékony alkalmazáscsomagoláshoz

Mit kell keresni a Microsoft Access alternatíváiban?

A legjobb Microsoft Access alternatívák megtalálásához vegye figyelembe igényeit, értékelje a funkciókat, és mérlegelje a jobb relációs adatbázis-kezelő rendszerek előnyeit és hátrányait.

A Microsoft Access 10 legjobb alternatívájának kiválasztásakor a következőket vettük figyelembe:

Könnyű használat : Csapatának tagjai megérdemelnek egy alacsony kódszintű, intuitív és felhasználóbarát adatbázis-alkalmazást.

Megfizethető: Ingyenes adatbázis-szoftverekkel is kiegészítettük a listát, így minden költségvetéshez találhatók megfelelő megoldások. Ingyenes adatbázis-szoftverekkel is kiegészítettük a listát, így minden költségvetéshez találhatók megfelelő megoldások.

Platformok közötti kompatibilitás : Az operációs rendszerek kompatibilitása lehetővé teszi, hogy mindenki együtt dolgozzon az adatbázis-megoldáson, függetlenül attól, hogy iOS, Android, Windows, MacOS, Linux vagy webböngészőt használnak.

Integrációk: A mai eszközöknek integrálódniuk kell az Ön által használt egyéb szoftverekkel és alkalmazásokkal, hogy megkönnyítsék az életét 🛠️

Funkcionalitás: Az adatkezelő szoftvernek olyan funkciókkal és jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint Az adatkezelő szoftvernek olyan funkciókkal és jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint a munkafolyamat-automatizálás , a drag-and-drop, a táblázatsablonok és az adatvizualizációs eszközök , hogy a lehető legjobban kihasználhassa a pénzét (vagy az ingyenes alternatívát).

Jobb elemzés a ClickUp Dashboards segítségével Használja a ClickUp Dashboards drill-down funkcióját a diagramon belüli feladatok módosításához vagy frissítéséhez, hogy zökkenőmentesen szerkeszthesse azokat.

A 10 legjobb Microsoft Access alternatíva 2025-ben

Készen állsz arra, hogy megtaláld a Microsoft Access alternatíváját, amely minden üzleti igényedet kielégíti? Akkor lássunk hozzá! 🤩

Kezdje el a ClickUp Table View használatát Hozzon létre tökéletes adatbázist a ClickUp Table View segítségével

A ClickUp egy felhőalapú eszköz, amely kiváló alternatívája az MS Accessnek. A legtöbb Microsoft Access versenytársához hasonlóan a ClickUp is kiválóan alkalmas információk nyomon követésére és rendszerezésére. Ez egy kódolás nélküli megoldás intuitív felhasználói felülettel, amely többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező asztali, mobil vagy webalkalmazásként működik az adatok bevitelére.

A ClickUp Table View az ideális választás ilyen típusú feladatokhoz – villámgyorsan létrehozhat táblázatokat és hatékony vizuális adatbázis-készítési funkciókkal rendelkezik. Használja költségvetések, készletek, ügyféladatok és egyéb adatok kezelésére nagy- és kisvállalkozások számára.

Hasznos költségvetési és leltári sablonokat (és sok más sablont) talál, amelyek egyszerűbbé teszik az adatok és erőforrások kezelését. Ráadásul a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott projektdokumentációja jegyzeteket készít, összefoglalókat ír és nyomon követi a megbeszélések fontos információit, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. 😎

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 30%-a AI-eszközöket használ kutatáshoz és információgyűjtéshez. De létezik olyan AI, amely segít megtalálni azt az egy elveszett fájlt a munkahelyen vagy azt a fontos Slack-szálat, amelyet elfelejtett elmenteni? Igen! A ClickUp AI-alapú Connected Search funkciója azonnal átkutatja az összes munkaterületi tartalmat, beleértve az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokat is, és előhívja az információkat, erőforrásokat és válaszokat. A ClickUp fejlett keresőjével akár 5 órát is megtakaríthat egy héten!

A ClickUp lehetővé teszi Excel- és CSV-adatok importálását és exportálását, valamint valós idejű frissítéseket biztosít a csapat tagjai számára.

A ClickUp legjobb funkciói:

Több mint 1000 egyéb eszközzel integrálható, többek között a Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome és Google Assistant alkalmazásokkal.

Kódolás és szkriptelés ismerete nélkül is használható, szabványos címkékkel és kategóriákkal ellátott relációs adatbázisok, amelyek szervezett táblázatokban jelennek meg, egyszerű adatbázis-kezeléshez, többfelhasználós hozzáféréssel és funkciók közötti csapatok számára együttműködési funkciókkal.

A reszponzív, intuitív táblázatok megkönnyítik a feladatok kezelését és az adatok tömeges szervezését.

A ClickUp API segítségével egyedi integrációkat hozhat létre adatbázis-kezelő rendszerekhez, mint például a MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker és mások.

A Free Forever csomag minden felhasználó számára elérhető, és tartalmazza az adatbevitelhez szükséges legtöbb funkciót.

A ClickUp korlátai:

Nem rendelkezik SQL-lel, amely egyedi integrációk nélkül lehetővé tenné a kommunikációt más adatbázis-motorokkal.

Egyes felhasználók tanulási görbéről számolnak be (amit oktatóanyagok segítségével lehet megoldani).

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. MongoDB

via MongoDB

A MongoDB egy általános célú, nyílt forráskódú adatbázis-platform, amely segít a fejlesztőknek kihasználni a szoftverek és az adatok erejét. A hagyományos adatbázisok legjobb tulajdonságait ötvözi a modern alkalmazások által megkövetelt méretezhetőséggel, teljesítménnyel és rugalmassággal.

A MongoDB JSON formátumban menti az adatokat, JDBC illesztőprogramokkal csatlakozik, és népszerű programozási nyelvekkel, többek között Java, Python, C#, Ruby és másokkal is kompatibilis. 👾

A MongoDB legjobb tulajdonságai:

Letölthető szoftverként vagy online adatbázisként érhető el.

Hasznos mind a frontend, mind a backend fejlesztéshez

A MongoDB korlátai:

Az ingyenes változat csak 512 MB tárhelyet tartalmaz, míg más MS Access alternatívák többet kínálnak.

Nem támogatja a fejlett elemzéseket és az SQL adatbázisokhoz hasonló összekapcsolásokat.

Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a beállítás során az adatbeviteli funkciók használatával kapcsolatban.

MongoDB árak:

Szerver nélküli: 0,10 USD+/millió olvasás

Dedikált: 57 USD+/hó

Shared Cluster: 0 USD+/hó

MongoDB értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

3. DBeaver

via DBeaver

A DBeaver egy sokoldalú eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy minden adatforrással működjön. Ingyenes verziója alapvető funkciókkal rendelkezik, hogy az átfogó adatkezelés könnyebben elérhető legyen. A fizetős verzió lehetővé teszi az összes felhőalapú, SQL és NoSQL adatforrás felfedezését, feldolgozását és kezelését.

Több mint 100 hatékony funkciójával a DBeaver hatékonyabbá teszi a munkát, és mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók igényeihez alkalmazkodik. Emellett tartalmaz egy feladatkezelőt is, amely automatizálja a mindennapi munkát, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat.

A DBeaver legjobb tulajdonságai:

Az egyszerű felhasználói felület magas szintű teljesítményt és kicsinyített nézetet kínál a gyakran lekérdezett adatbázisokhoz.

Az ingyenes és fizetős felhasználók egyaránt hozzáférhetnek a CloudBeaverhez, egy webalapú, felhőalapú adatbázis-kezelő rendszerhez.

A DBeaver Portable egy relációs adatbázis-kezelő rendszer, amelyet mobil eszközökön keresztül bárhová magával vihet.

A DBeaver Community egy ingyenes, univerzális adatbázis-eszköz, amely alapszintű támogatást nyújt relációs adatbázisokhoz, mint például a MySQL, SQL Server, PostgreSQL és Teradata.

A DBeaver korlátai:

Az ingyenes verzió (DBeaver Community) nem rendelkezik a DBeaver Pro verziókban elérhető számos funkcióval (pl. Oracle-hozzáférés).

A vélemények szerint vannak problémák a gyakori frissítésekkel és a nagyobb adatállományok lassú lekérdezésével, összehasonlítva más MS Access alternatívákkal.

DBeaver árak:

DBeaver Community: Ingyenes

Egyéni vállalkozás: 25 USD/hó

Csapat: 1600 USD+/év

DBeaver értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

4. OpenOffice Base

via OpenOffice Base

Az OpenOffice Base egy ingyenes Microsoft Access alternatíva, amelyet tetszőleges számú csapattag számára letölthet. Bármilyen célra korlátozás nélkül használható, és teljes funkcionalitású asztali adatbázis-kezelő rendszerként működik.

Az OpenOffice Base szintén úgy lett kialakítva, hogy kielégítse a felhasználók igényeit, az egyéni gyűjtemények nyomon követésétől a nagyvállalatokig. Natív támogatást nyújt többfelhasználós adatbázis-motorokhoz, mint például a MySQL, a PostgreSQL és az Adabas D.

Az OpenOffice Base legjobb tulajdonságai:

Telepítés és támogatás helyszíni és SaaS felhasználók számára

A felhasználói felületek minden asztali operációs rendszeren működnek, beleértve a Microsoft Windows, Apple MacOS és Linux rendszereket is.

Helyezze vissza az elveszett adatokat, és készítsen gondtalan biztonsági másolatokat a fájlok biztonsága érdekében.

Az OpenOffice Base legújabb verziója mindig ingyenes szoftver, számlák, havi díjak vagy szoftverellenőrzések nélkül.

Ingyenes alternatíva az MS Accesshez

Az OpenOffice Base korlátai:

Egyes vélemények szerint a Microsoft Accessről való áttéréshez tanulási folyamatra van szükség.

Az elavult grafika nem állja meg a helyét a mai Microsoft Access versenytársakkal szemben.

OpenOffice Base árak:

Ingyenes

OpenOffice Base értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

5. Airtable

via Airtable

Az Airtable alkalmazásokat hoz létre, egyedi munkafolyamatokat támogat, és megkönnyíti a csapatok számára az adatok megosztását. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy modellezzék adataikat, meghatározzák az adatkészletek közötti kapcsolatokat, és projektjeikhez igazított egyéni nézeteket hozzanak létre.

A csapatok az Airtable segítségével a változó célokhoz és piacokhoz igazodva fejleszthetik szoftvereiket, és növelhetik az adatok átláthatóságát a kollaboránsok, az érdekelt felek és a vezetők számára. Van egy ingyenes verziója, amelyet kipróbálhat, mielőtt pénzt fektetne egy fizetős csomagba. 🤸

Az Airtable legjobb funkciói:

Készítsen munkafolyamatokat és modernizálja vállalkozását az alacsony kódszintű alkalmazásfejlesztési platformmal

Használjon kódolás nélküli funkciókat a nem technikai szakemberek számára a relációs adatbázisok segítségével történő munkafolyamatok optimalizálásához.

Használjon natív AI-komponenseket és dinamikus AI-funkciókat a munkák gyorsabb elvégzéséhez.

Rendezze és ossza meg a kritikus üzleti információkat relációs adatbázisok segítségével, amelyek valós időben szinkronizálódnak más rendszerekkel.

Az Airtable korlátai:

Néhány vélemény időigényes problémákat említ a projektek importálásakor.

Egyes felhasználók a tervezési és testreszabási funkciók hiányát emelik ki.

Airtable árak:

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Előny: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Airtable értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

6. TeamDesk

via TeamDesk

A TeamDesk egy alacsony kódszintű, felhőalapú adatbázis-készítő eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi adatbázisokat hozzanak létre az üzleti igényeiknek megfelelően. A felhasználók korlátlan adattárolási lehetőséget, rekordokat és támogatást kapnak, külön költségek nélkül, ami tökéletes megoldás a kisvállalkozások számára.

A TeamDesk rendszer lehetővé teszi az adatok testreszabását és az alkalmazások szükség szerinti módosítását. Próbálja ki az ingyenes próbaverziót, mielőtt elkötelezi magát egy fizetős csomag mellett.

A TeamDesk legjobb tulajdonságai:

Készítsen egyedi adatbázisokat technikai ismeretek nélkül a kódolás nélküli platform segítségével.

Alkalmazza az Ön által használt adatbázis-rendszereket az Ön vállalkozásának folyamataihoz.

Testreszabhatja a felhasználóbarát felületet, hogy megfeleljen csapata igényeinek.

Készítsen hatékony relációs adatbázisokat, amelyek minden méretű vállalat igényeit kielégítik.

A TeamDesk korlátai:

Egyes vélemények a kérdés/válasz funkciók késleltetésével kapcsolatos problémákról számolnak be.

A felhasználók szerint a kódolási nyelvek hiánya ellenére is meredek a tanulási görbe.

TeamDesk árak:

Starter: 49 USD/hó

Csapat: 99 USD/hó

Vállalati: 249 USD/hó

TeamDesk értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

7. SingleStore

via SingleStore

A SingleStore egy valós idejű, egységesített, elosztott SQL adatbázis, amelyet a sebesség és a méretezhetőség érdekében terveztek. Ötvözi a tranzakciós és az analitikai munkaterheléseket, hogy kiküszöbölje a felesleges adatmozgásokat és támogassa a nagy igénybevételt jelentő munkaterheléseket.

A SingleStore a három legnagyobb felhőalapú platformon fut, és technológiaértő fejlesztők és tervezők számára készült. Használja ki az ingyenes próbaverziót, hogy meggyőződjön a szolgáltatásokról, mielőtt pénzt költene rájuk.

A SingleStore legjobb tulajdonságai:

Optimalizálja adatbázisát, hogy időt takarítson meg az alacsony késleltetésű lekérdezési teljesítménynek köszönhetően.

Használjon elosztott, felhőalapú adat-infrastruktúrát vállalkozása modern alkalmazásainak működtetéséhez.

Skálázza adatarchitektúráját és oldja meg a szűk keresztmetszeteket egy modern adatbázis-tervezéssel

Konszolidálja adatait egyetlen adatbázisban, hogy megszüntesse a szétszóródást, csökkentse a költségeket és minimalizálja a komplexitást.

A SingleStore korlátai:

Egyes vélemények szerint problémák merülnek fel a nagy volumenű adatkészletek elemzésének streamelésével, ahol az API válaszai másodperc alatt érkeznek.

Az inkrementális biztonsági mentések hiánya problémákat okozott egyes felhasználóknak.

SingleStore árak:

Standard: 0,80 USD+/óra

Prémium: 1,60 USD+/óra

Dedikált: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SingleStore értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

8. Google Táblázatok

via Google Sheets

A Google Sheets a Google Workspace része, amely online táblázatok létrehozására szolgál. Bármilyen eszközről lehetővé teszi a valós idejű együttműködést, így tökéletes nagy vagy távoli csapatok számára.

Minden méretű vállalkozás számára készült, és olyan funkciókkal rendelkezik, mint a beépített sablonok, a feltételes formázás és a kimutató táblák, amelyekkel az adatbázis-kezelés könnyebben kezelhetővé válik. Használja a személyes verziót, hogy először ingyenesen kipróbálhassa.

A Google Sheets legjobb funkciói:

Bármilyen eszközről, bárhonnan együttműködhet bármilyen méretű csapattal az adatokon.

Gyorsítsa fel munkafolyamatait az intelligens kitöltési funkciókkal és képletjavaslatokkal, hogy csökkentsék a hibákat és gyorsabban szerezzenek betekintést.

A Google Sheets zökkenőmentesen összekapcsolható más Google-alkalmazásokkal az integráció és a jobb együttműködés érdekében.

Töltsön fel Microsoft Excel táblázatokat a Google Sheetsbe, hogy szerkeszthesse és testreszabhassa az adatbázisokat egy webalapú együttműködési platformon.

A Google Sheets korlátai:

A véleményekben említik a dedikált ügyfélszolgálat hiányát és a lassú válaszidőt.

A felhasználók szerint nehézséget okoz a dokumentumok Excel fájlként való letöltése.

Google Sheets árak:

Személyes: Ingyenes

Alap: 6 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Business Plus: 25 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Sheets értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

9. Axisbase

via Axisbase

Az Axisbase egy ingyenes, teljes funkcionalitású asztali adatbázis-kiszolgáló, amely nyomon követheti az üzleti tevékenységéhez szükséges bármilyen információt. Hasonló más irodai adatbázis-eszközökhöz, mint a Filemaker és a Microsoft Access, valamint adatbázis-kiszolgálókhoz, mint a Microsoft SQL Server Express.

Az Axisbase több felhasználó számára ingyenes, és nem kínál fizetős csomagokat. Ezenkívül letölthető platform, és nem támaszkodik böngészőalapú funkciókra. 💎

Az Axisbase legjobb tulajdonságai:

Élvezze az egyszerű felhasználói felületet, amelyet úgy terveztek, hogy könnyen megtanulható és használható legyen.

Készítsen menüket, kritériumbejegyzéseket és részletes jelentéseket technikai kódolási ismeretek nélkül.

Ismerje meg a rendszer működését ingyenes oktatóanyagok segítségével, amelyek célja a tanulási görbe csökkentése.

Időt takaríthat meg az indexek, elsődleges kulcsok, tömörítés, null értékek és egyéb komplex adatbázis-koncepciók elkerülésével.

Az Axisbase korlátai:

Egyes vélemények szerint a felhasználói felület kissé elavultnak tűnik, és frissítésre szorulna.

Nem skálázható szerverfarmokra, ezért nem ideális olyan vállalkozások számára, amelyek egy szerveren túli terhelésre számítanak.

Axisbase árak:

Ingyenes

Axisbase értékelések és vélemények:

G2: 3,9/5 (10+ értékelés)

Capterra: N/A

10. SQLite

via SQLite

Az SQLite egy ingyenesen használható szoftverkönyvtár és SQL adatbázis-motor. Önálló, szerver nélküli és tranzakciós működésre lett tervezve, és semmilyen konfigurációt nem igényel. Alkalmazásfájl-formátumként is szolgál, és egyetlen lemezfájlban több táblát, triggert, indexet és nézetet tartalmaz.

Ez a beágyazott SQL adatbázis-motor C-nyelvű könyvtárként működik, és szinte minden eszközön fut. Platformok közötti stabilitást és szerver nélküli funkcionalitást kínál, ami sok vállalkozás számára ideális.

Az SQLite legjobb tulajdonságai:

A meglévő adatbázisok szabadon másolhatók 32 bites és 64 bites rendszerek között.

Kis relációs adatbázisok egyszerű csomagolása alkalmazásokkal együtt minden eszközön

Kezdje el használni konfigurálás, beállítás és adminisztráció nélkül, hogy időt és pénzt takarítson meg vállalkozásának.

Válasszon a SQLite Pro Support több szintje közül, ha csapata segítségre és karbantartásra szorul.

Az SQLite korlátai:

A vélemények szerint a hálózati hozzáférés hiánya miatt nem ideális nagyméretű alkalmazásokhoz.

Nem teszi lehetővé a távmunkát, és sok globális csapat számára nem alkalmas.

SQLite árak:

Ingyenes

SQLite értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Maradjon versenyben a Microsoft Access alternatíváival

Ezen 10 Microsoft Access alternatíva közül biztosan megtalálja a számára legmegfelelőbbet, függetlenül attól, hogy kezdő, technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználó, vagy tapasztalt, technikai szakértelemmel rendelkező szakemberekből álló csapatot vezet. Találja meg a számára legmegfelelőbb opciót, fejlessze munkafolyamatát, és emelje adatbázisát új szintre! 🎢

Készen állsz a lehetőségek kipróbálására? Kezdd a legnépszerűbb választással, és próbáld ki ingyen a ClickUp-ot.