Hogyan alakítja át az AI az értékesítési prospektálást: teljes áttekintés

A potenciális ügyfelek azonosítása és felkutatása az értékesítési prospektálás lelke.

De valóban szükséges-e, hogy értékesítési csapata mindent manuálisan végezzen?

Nem. Nem, ha az AI is szerepet játszik benne.

Ami korábban órákon át tartó LinkedIn-profilok átkutatását és a hívásjegyzőkönyvek elemzését igényelte, ma már automatikusan történik – ráadásul pontosabb betekintéssel és jobb időzítéssel.

Ennek fényében nézzük meg, hogyan segít az AI az értékesítési prospektálásban (+ hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet)!

Mi az AI-alapú potenciális ügyfelek felkutatása?

Az AI-alapú potenciális ügyfelek felkutatása olyan mesterséges intelligencia technológiákat használ, mint a gépi tanulás (ML), a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), a prediktív analitika és a generatív AI, hogy azonosítsa, rangsorolja és felvegye a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel.

Ahelyett, hogy az értékesítők manuálisan kutatnák fel a potenciális ügyfeleket és rangsorolnák őket a konverzió valószínűsége szerint, az AI-eszközök elemzik az adatokat (pl. CRM-adatok, weboldal-látogatások, közösségi média aktivitás, marketingautomatizációs eszközökből származó betekintések), hogy automatikusan felkutassák a legmegfelelőbb potenciális ügyfeleket.

Íme, mi teszi ezt lehetővé:

Gép tanulási modellek: A gépi tanulási modellek a korábbi és a valós idejű adatokat egyaránt elemzik, hogy felismerjék azokat a mintákat, mint például a vállalatméretek vagy a vásárlói szerepkörök, amelyek gyakran vezetnek üzletkötéshez. Idővel a rendszer megtanulja, hogy mi jellemzi az Ön vállalkozása számára a magas minőségű potenciális ügyfeleket, és automatikusan megtalálja a hasonló potenciális ügyfeleket

Természetes nyelvfeldolgozás: Az NLP lehetővé teszi az algoritmusok számára az emberi nyelv megértését és értelmezését. A vállalatok például az NLP segítségével elemzik a potenciális ügyfelek LinkedIn-profiljain található bejegyzések tartalmát, és kivonják belőlük a hasznos információkat.

Prediktív elemzés: A prediktív elemzés több érintkezési pont adatát ötvözi, hogy minden potenciális ügyfél számára dinamikus lead-pontszámot állítson elő. Ez segít az értékesítőknek abban, hogy azonnal eldöntsék, kivel vegyék fel először a kapcsolatot, és energiájukat azokra a leadekre összpontosítsák, amelyek statisztikailag a legnagyobb valószínűséggel konvertálnak.

Generatív mesterséges intelligencia: Lehetővé teszi a személyre szabás nagy léptékű alkalmazását. Miután azonosították a legígéretesebb potenciális ügyfeleket, a GenAI elkészítheti az első vázlatot a megkereső üzenetekhez, e-mailekhez vagy telefonos szövegekhez, amelyek pontosan igazodnak az egyes potenciális ügyfelek jellemzőihez.

Az AI használatának előnyei az értékesítési prospektálás során

Az AI-technológiák felgyorsítják a potenciális ügyfelek felkutatásának folyamatát – ami nagyszerű. De ez csak a jéghegy csúcsa.

Az AI-alapú eszközök használata számos fontos előnnyel jár:

Növeli a termelékenységet: A mesterséges intelligencia automatizálja az olyan ismétlődő feladatokat, mint a kézi kutatás, az adatbevitel, a profilok áttekintése és a listák összeállítása. Ezáltal az értékesítőknek több idejük marad arra, ami a legfontosabb: az ügyfélkapcsolatok építésére és az üzletek lezárására.

Magasabb minőségű potenciális ügyfeleket generál: A csapatok az AI segítségével szűrik a potenciális ügyfeleket az Ön ideális ügyfélprofiljához (ICP) illeszkedő szándékjelek és firmográfiai adatok alapján. Ez biztosítja, hogy csak olyan vállalkozásokkal lépjen kapcsolatba, amelyeknek valóban szükségük van a termékére, és rendelkeznek a szükséges költségvetéssel.

Okosabb lead-prioritizálás: Az AI-modellek rangsorolják és pontozzák a minősített leadeket olyan tényezők elemzésével, mint a vállalat növekedési üteme, a toborzási tevékenység, a weboldal forgalma vagy a legutóbbi finanszírozás. Azok a leadek, amelyek erősebb jeleket mutatnak, magasabb helyet kapnak a listán, segítve az értékesítőket abban, hogy eldöntsék, kivel lépjenek kapcsolatba először

Személyre szabott értékesítési megkeresés: Az AI-alapú potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszközökkel elemezheti a potenciális ügyfél legutóbbi tevékenységeit (például promóciót vagy nyilvános interjút), hogy személyre szabott üzeneteket fogalmazzon meg. Minél relevánsabb a megkeresés, annál magasabb a válaszadási arány.

Alacsonyabb akvizíciós költségek: A nagy valószínűséggel konvertáló potenciális ügyfelek megcélzásával a vállalatok kevesebb pénzt pazarolnak széles körű marketingkampányokra és kevés esélyt kínáló potenciális ügyfelekre

Valós idejű piaci információkat nyújt: Az AI-eszközök folyamatosan vizsgálják a nyilvános adatfolyamokat – híradásokat, finanszírozási híreket, munkaerő-felvételi trendeket és közösségi médiás aktivitást –, hogy felismerjék a változó piaci trendeket. Ez lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy időben lecsapjanak a lehetőségekre, még mielőtt a versenytársak észrevennék azokat.

Javítja az adatok pontosságát: Értékesítési erőfeszítései csak annyira lehetnek hatékonyak, amennyire pontosak az adatai. Az AI-rendszerek automatikusan frissítik a rekordokat, pótolják a hiányzó információkat és ellenőrzik a kapcsolattartási adatokat, így értékesítői nem kell, hogy elavult információkkal dolgozzanak

Előrejelzi a jövőbeli értékesítési trendeket: A prediktív modellek a korábbi adatokat, az ügyletek sebességét és a vásárlói magatartást elemzik, hogy a hagyományos előrejelzési módszereknél sokkal pontosabban becsüljék meg a jövőbeli értékesítési eredményeket. Ezáltal a vezetők pontosabb képet kapnak az értékesítési folyamat állásáról és a várható bevételekről

Ha még nem használta az AI-t az értékesítésben, itt van egy rövid útmutató, amely bemutatja, hogyan illesztheti be a mindennapi értékesítési munkafolyamatába. 👇

Az AI legfontosabb felhasználási esetei az értékesítési prospektálásban

Most nézzük meg, hogyan használják az értékesítési szakemberek az AI-t a manuális feladatok automatizálására és az üzletek gyorsabb lezárására.

⭐ Bónusz: Megmutatjuk, hogyan használhatja a ClickUp AI-t az egyes felhasználási esetekben.

1. Vezető lista kutatás + CRM-tisztítás

A hagyományos lead-generálás során az értékesítőknek rengeteget kellett dolgozniuk. Kézzel kellett átnézniük az adatbázisokat a potenciális ügyfelek azonosítása érdekében, összegyűjteniük a velük kapcsolatos releváns információkat, és karbantartaniuk a listát, hogy elkerüljék az elavult adatokat.

Az AI-alapú potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszközöknek köszönhetően ez az egész folyamat ma már automatikusan zajlik:

Potenciális ügyfelek felkutatása: Vizsgálja át a LinkedIn-t, az állásportálokat, a hírcsatornákat és a nyilvános adatbázisokat, hogy megtalálja az ICP-jének (iparág, méret, pozíció) megfelelő potenciális ügyfeleket.

Készítsen listát: Automatikusan gyűjtsön részletes információkat a potenciális ügyfelekről, beleértve a legfontosabb döntéshozókat, a vállalat méretét, a hitelesített e-mail címeket, a közvetlen telefonszámokat, a legfrissebb vállalati híreket stb.

Tartsa karban a CRM-rendszert: automatikusan egyesítse az ismétlődő bejegyzéseket, jelölje meg a visszapattanó vagy érvénytelen e-maileket, frissítse a munkaköröket, ha valaki áthelyezkedik, és távolítsa el az elavult potenciális ügyfeleket

📌 Példa: Szüksége van egy listára a helyi SaaS-vállalatokról, hogy bemutathassa egy projektmenedzsment eszközt? Kérje meg a Brain-t, hogy „Keressen 10–50 alkalmazottat foglalkoztató B2B SaaS-vállalatokat Torontóban.” Percek alatt megkapja a szükséges információkat. Használja a ClickUp Brain-t értékesítési segédként – a nagy potenciállal rendelkező ügyfelek azonosításától és feltárásától kezdve a csapat coachingján át az elérési stratégiák kidolgozásáig.

2. E-mailek írása és személyre szabása

Ahelyett, hogy minden üzenetet a semmiből írnának meg, az értékesítők AI-eszközöket használhatnak, hogy az ügyféladatok alapján magas konverziós arányú vázlatokat állítsanak össze.

Íme, hogyan:

Értékesítési megkereső e-mailek írása és szerkesztése: Az AI-alapú e-mail-írási eszközök a potenciális ügyfél szerepkörének és az Ön konkrét ajánlatának alapján készítenek előzetes vázlatokat. Önnek csak át kell nézni és elküldeni kell őket.

Üzeneteinek hiper-személyre szabása: Hagyja, hogy az AI automatikusan igazítsa az egyes e-maileket a potenciális ügyfél iparágához, problémáihoz, vállalati adataihoz, helyszínéhez, legfrissebb bejelentéseihez és egyebekhez.

Optimalizálás: Végezzen A/B tesztet a tárgymezőkkel, jelölje meg a spam jellegű kifejezéseket, és kapjon javaslatokat a küldés legalkalmasabb időpontjáról a potenciális ügyfelek viselkedése alapján

📌 Példa: Egy fintech startup értékesítési alelnökét célozza meg? Konfiguráljon egy ügynököt a ClickUp-ban, hogy elkészítse Önnek az első vázlatot!

3. A potenciális ügyfelek pontozása és rangsorolása

A manuális lead-értékelés gyakran túl merev, és nem veszi figyelembe a finomabb jelzéseket, mint például a vásárlási szándékot vagy az eddigi interakciókat. Ráadásul a statikus pontszámok gyorsan elavulnak.

Az AI-alapú lead-értékelés dinamikusabb:

Lehetőségek értékelése nagy léptékben: Azonnali elemzés hatalmas adatmennyiségekből, pontszámok hozzárendelése a vállalati profil, az ügyfélviselkedés és a korábbi értékesítési adatok alapján

Naponta állítsa át a prioritásokat: Folyamatosan figyelje a tevékenységeket, hogy valós időben frissítse a pontszámokat, és automatikusan a legígéretesebb potenciális ügyfeleket helyezze a lista élére

📌 Példa: Amint elkészült a potenciális ügyfelek listája, kérje meg a Lead-Qualifier Super Agentet, hogy rangsorolja az egyes potenciális ügyfeleket 1-től 10-ig.

4. Kifogások kezelése

Az AI segít az értékesítési csapatoknak kezelni az ellenállást azáltal, hogy az ügyfelekkel való élő interakciók során azonnali útmutatást és releváns forrásokat biztosít:

Használjon AI által generált válaszokat: Azonnali javaslatokat kaphat arra, hogyan kezelje az ellenvetéseket. Ahelyett, hogy esettanulmányokat vagy árlistákat keresne, az AI kiválasztja a megfelelő dokumentumot a tudásbázisából, és elkészíti a válasz vázlatát.

Valós idejű értékesítési coaching: Az AI-alapú értékesítési eszközök érzelemelemzést végeznek az élő hívások során, felismerve azokat a hangnemeket vagy kulcsszavakat, amelyek a potenciális ügyfél habozására utalnak, így az értékesítő azonnal reagálhat.

Hívás utáni finomítás: A hívás után az értékesítési vezetők az AI segítségével átnézhetik a beszélgetés leiratát, kiemelve, hogy hol kezelték jól az ellenvetéseket, és hol van szükség a képviselő további képzésére

📌 Példa: Az értékesítési beszélgetés után feltöltöd a találkozó jegyzetét a Brainbe, hogy az elemezze a teljes beszélgetést, kiemelje a megbeszélt főbb témákat, felismerje, hogyan változott a potenciális ügyfél hangulata a beszélgetés során (mi váltotta ki vagy elégítette ki őket), és ellenőrizze, hogy az értékesítő teljesítménye megfelelt-e az elvárásoknak. A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt megtalálhatja és megjelölheti a kritikus fiókadatokat

5. Hívás előkészítése

Bár az AI (még) nem tud helyetted telefonálni, biztosítja az összes szükséges háttérinformációt ahhoz, hogy felkészülten állhass a tárgyalásra. Nem kell többé kézzel átkutatnod a régi jegyzeteket – az AI mindent összefoglal neked.

Ezen felül az AI-alapú potenciális ügyfelek felkutatására szolgáló eszközök a következőket is segítik:

Összefoglalás: Ahelyett, hogy az értékesítőktől megkövetelnék, hogy több oldalas információkat olvassanak át, az AI-eszközök rövid összefoglalókat készítenek a potenciális ügyfélről és a vállalatáról.

Jelölje ki a releváns beszélgetési pontokat: Ide tartoznak a potenciális problémák, a potenciális ügyfelet érdekelheti termékjellemzők, vagy olyan kérdések, amelyek segítségével jobban megértheti a potenciális ügyfél igényeit

A korábbi interakciók áttekintése: Ha a potenciális ügyfél korábban már kapcsolatba lépett a vállalattal, az AI-eszközök összefoglalhatják a korábbi e-maileket, találkozókat vagy ügyfélszolgálati beszélgetéseket, így nem marad ki egyetlen fontos részlet sem.

📌 Példa: A telefonhívás előtt az értékesítési képviselők egy 10 perces csevegési munkamenetet folytatnak egy előre konfigurált Super Agenttel, hogy gyorsan felzárkózzanak a kontextushoz. Megkapják az adott potenciális ügyféllel kapcsolatos összes fontos információt – a vállalat jelenlegi méretét, ki kezelte az utolsó kapcsolatfelvételi hívást, milyen kihívásokkal szembesülnek, milyen kiváltó tényezőket kell elkerülni stb. Íme a munkafolyamat a gyakorlatban. 👇🏼

6. Utánkövetési sorozatok

Az AI automatizálja és optimalizálja a potenciális ügyfelek utáni nyomon követési tevékenységét azáltal, hogy nyomon követi, hogyan reagálnak a potenciális ügyfelek az első megkeresésre. Így néz ez ki a gyakorlatban:

Követési sorozatok létrehozása: Hozzon létre több érintési pontot tartalmazó sorozatokat, amelyek e-maileket, LinkedIn-üzeneteket és telefonhívásra vonatkozó emlékeztetőket tartalmaznak

Személyre szabott üzenetek megfogalmazása: Használja az AI-t az üzenetek automatikus megfogalmazásához és személyre szabásához ezekben a folyamatokban. Például, ha egy potenciális ügyfél további információkat kér egy telefonhívás során, az AI megfogalmazhat egy nyomon követő e-mailt, amely összefoglalja a beszélgetést és tartalmazza a releváns forrásokat

Az utánkövetések időzítése és testreszabása: Indítsa el a következő lépéseket az ügyfél interakciói (e-mail megnyitások, kattintások, válaszok hiánya) alapján

📌 Példa: Íme egy példa egy három Super Agentből álló munkafolyamatra, amely segít összehasonlítani a nyomon követéshez használható csatornákat, eldönteni a sorozatok időzítését, célokat kitűzni az egyes válaszokhoz stb.

7. Jelentések és előrejelzések

A hagyományos értékesítési jelentéseknél a csapat tagjai kézzel vitték át a CRM-adatokat táblázatokba, vagy durva becslések alapján módosították az értékesítési stratégiát. Nem csoda, hogy napokba telt egy-egy jelentés elkészítése!

Az AI értékesítési folyamatba való integrálásával azonban a következőket érheti el:

Az értékesítési folyamatok elemzése: A korábbi adatok és a jelenlegi tevékenységek együttes vizsgálatával felismerhet bizonyos mintákat – például, hogy mely iparágak generálják a legtöbb lehetőséget, vagy milyen gyorsan haladnak a potenciális ügyfelek a folyamaton keresztül

Azonnali jelentések készítése: Az értékesítők teljesítményét, a konverziós arányokat és a folyamatok sebességét megosztható, valós idejű irányítópultokra vonhatja át

Az értékesítési teljesítmény előrejelzése: Elemezze a korábbi ügyletek eredményeit és a jelenlegi érdeklődési jeleket a jövőbeli bevételek becsléséhez. Ezek a modellek automatikusan frissítik az előrejelzéseket az ügyletek előrehaladtával vagy új lehetőségek megjelenésekor a folyamatban.

📌 Példa: Amikor a vezetőknek nincs idejük a műszerfalak elemzésére, megkérik a Brain-t, hogy gyorsan összefoglalja a folyamatban lévő értékesítési trendeket, a kapcsolattartási KPI-k állapotát vagy bármely olyan kiemelt fontosságú kockázatot, amellyel azonnal foglalkozniuk kell. Ez a gyors, valós idejű összefoglaló időt takarít meg, így a vezetők jobban összpontosíthatnak a stratégiára. Nézze meg a Brain működését. 👇🏼

👀 Tudta? Az 1900-as évek elején John H. Patterson forradalmasította az értékesítést azzal, hogy merev, forgatókönyv-alapú rendszerré alakította. Előre megírt értékesítési forgatókönyvekkel képezte ki értékesítőit, területeket osztott ki nekik, tematikus értékesítési versenyeket szervezett, és nyomon követte az egyéni kvótákat. Ez volt az egyik legkorábbi kísérlet az értékesítési folyamat minden lépésének tudományos alapú irányítására.

Hogyan valósítsa meg az AI-t az értékesítési prospektálás során

Az AI gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az értékesítési prospektálást, de hogyan is kezdjen hozzá? Ez az útmutató hat kulcsfontosságú lépést ismertet az AI-alapú prospektálási eszközök bevezetéséhez.

⭐ Emellett bemutatjuk, hogyan teszi a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, az AI bevezetését egyszerűvé.

1. lépés: Határozza meg, mely munkafolyamatokhoz lenne legalkalmasabb az AI

Kezdje azzal, hogy áttekinti csapata jelenlegi, teljes körű potenciális ügyfelek felkutatási folyamatát. Keresse meg azokat a feladatokat, amelyek időigényesek, ismétlődőek vagy nagymértékben támaszkodnak a kézi kutatásra.

Gyakori példák:

Leadlisták kézi összeállítása táblázatokból

Vállalati adatok keresése a LinkedIn-en

A potenciális ügyfelek értékelése aszimptotikus értékek alapján

🦄 Hogyan segít a ClickUp?

Ehhez semmi sem jobb, mint a folyamatok vizuális ábrázolása.

Ha átlátja az értékesítési prospektálási munkafolyamat minden lépését – a potenciális ügyfelek felkutatásától a nyomon követésig –, sokkal könnyebb felismerni a szűk keresztmetszeteket és eldönteni, mit érdemes automatizálni.

A ClickUp Whiteboards korlátlan digitális felületet biztosít az értékesítési prospektálási munkafolyamat vizuális kialakításához és finomításához.

Térképezze fel a meglévő értékesítési prospektálási folyamatot, hogy a ClickUp Whiteboards segítségével felismerje az automatizálás lehetőségeit.

Adjon hozzá alakzatokat, szövegdobozokat és jegyzeteket az egyes lépések jelölésére, például a potenciális ügyfelek felkutatására, a prioritások meghatározására, a kapcsolatfelvételre és a nyomon követésre. Ezután nyilakkal kössön össze őket, hogy láthatóvá váljon, hogyan folytatódik az egyik szakasz a következőbe.

Ráadásul a valós idejű együttműködés biztosítja, hogy az értékesítési vezetők, az SDR-ek és az operációs csapatok egyaránt hozzáadhassák ötleteiket, módosíthassák a lépéseket, és közösen finomíthassák a folyamatot a tervezési üléseken.

⭐ Bónusz: Miután kidolgozta a stratégiáját, szüksége lesz egy strukturált felületre a beérkező leadek kezeléséhez. A ClickUp értékesítési folyamat sablonja egy azonnal használható keretrendszer, amely segít nyomon követni a leadeket minden szakaszban. Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamat során a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával A sablon legfontosabb jellemzői: 30 előre beállított állapotot tartalmaz, mint például „Elvesztett ügyfél”, „Figyelmet igényel”, „Megújításra vár”, „Nyomon követés” és „Minősített potenciális ügyfél”.

Egyéni mezők, például a „Legutóbbi kapcsolatfelvétel” az interakciók időzítésének nyomon követéséhez

Rugalmas nézetek (Lista, Doboz, Tábla stb.) a potenciális ügyfelek egyszerű rendezéséhez és szűréséhez Ez a sablon összehangolja a csapatát, segít felismerni a megrekedt ügyleteket, és növeli az értékesítés általános hatékonyságát.

2. lépés: Szinkronizálja CRM-jét az AI-eszközzel

Mesterséges intelligenciát alkalmazó értékesítési eszköz kiválasztásakor ellenőrizze, hogy rendelkezik-e natív CRM-integrációval. Ez lehetővé teszi a két rendszer közötti automatikus adatcserét.

Ha az eszközei szinkronizálva vannak, az AI által felfedezett potenciális ügyfelek közvetlenül a CRM-be kerülnek. Hasonlóképpen, a CRM-ben végzett frissítések – például a kapcsolattartási tevékenységek vagy az üzletkötés előrehaladása – megjelennek az AI-eszközben is.

Ezzel elkerülhető a kézi adatbevitel, és biztosítható, hogy az adatok minden platformon mindig naprakészek legyenek.

🦄 Hogyan segít a ClickUp?

A beállítás egyszerűségének és valódi kódmentességének biztosítása érdekében a ClickUp több mint 1000 natív integrációt kínál.

Gyorsan szinkronizálhatja a népszerű CRM-eket, mint például a Salesforce, a HubSpot és a Pipedrive, hogy beolvassa a fontos ügyféladatokat. Nincs szükség technikai szakértelemre – csak kapcsolja be őket, és máris kezdheti.

A ClickUp API-ját felhasználva csatlakozhat régebbi vagy saját fejlesztésű CRM-rendszerekhez is.

Csatlakoztassa zökkenőmentesen a ClickUp-ot kedvenc marketingeszközeihez, hogy szinkronizálja a kampányadatokat és automatizálja a munkafolyamatokat

Unod már a külső CRM-ek kezelését? A ClickUp CRM a munkaterületedet egy teljes értékű ügyfélkapcsolat-központtá alakítja. Kövesd nyomon a kapcsolatokat, a vállalatokat, az üzleti lehetőségeket és a tevékenységeket egy helyen, olyan egyéni mezőkkel, mint a potenciális ügyfelek pontszámai, a következő lépések és a mesterséges intelligencia által generált betekintések.

Készítsen és tartson karban potenciális ügyfél listákat, kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt, figyelje az értékesítési projekteket és még sok mást a ClickUp CRM segítségével

Az első lépésként importálja vagy migrálja az adatokat a régi CRM-ből CSV-fájlok feltöltésével vagy közvetlen integrációval – a ClickUp elvégzi a nehezebb munkát, feltérképezi a mezőket és elkerüli az ismétlődéseket.

A ClickUp CRM-funkciói egyszerűsítik az együttműködést is. Az értékesítők, a vezetők és az operációs csapatok ugyanazokhoz az információkhoz férhetnek hozzá, frissíthetik a rekordokat és nyomon követhetik a potenciális ügyfelek felkutatását anélkül, hogy több eszköz között kellene váltaniuk.

Mivel a Brain hozzáfér a munkaterületén található adatokhoz, ez a kontextusfüggő mesterséges intelligencia segít elemezni, értékelni és rangsorolni a potenciális ügyfelek listáját.

📌 Példa: A következőket kérheti a Brain-től: „Rangsorold a HubSpot-listámon szereplő 50 potenciális ügyfelet 1–10-es skálán a költségvetés és a legutóbbi aktivitás alapján”

„Rendezze át ezt a táblázatot csökkenő prioritás szerint, iparági szegmensek szerint csoportosítva” Ez segít abban, hogy a megfelelő potenciális ügyfelekre koncentrálhasson, miközben teljes mértékben kézben tartja a pontozási kritériumokat.

📮ClickUp Insight: Az emberek 47%-a táblázatokban található pivot táblákra, irányítópultokra és diagramokra támaszkodik a munkája megértéséhez. Ezek az eszközök kétségkívül hatékonyak. De még egy apró változás – egy oszlop áthelyezése, egy lap átnevezése, egy extra sor – is tönkreteheti a képleteket, tartományokat vagy vizualizációkat. A jelentések pontosságának fenntartása gyakran azt jelenti, hogy újra kell vizsgálni a szűrőket, frissíteni kell a kapcsolatokat és újra kell feltérképezni az adatokat, hogy minden összhangban legyen. A ClickUp kiváló alternatíva azoknak a csapatoknak, akik valós idejű áttekinthetőséget szeretnének karbantartási feladatok nélkül. A kódírás nélküli irányítópultjai előre elkészített kártyákat használnak diagramokhoz, számításokhoz, időkövetéshez és munkaterhelési betekintéshez, amelyek közvetlenül az élő feladatokból, listákból és állapotokból merítenek. Ez azt jelenti, hogy minden a munkával szinkronban frissül!

3. lépés: Az ügyféladatok tisztítása és karbantartása

A tiszta ügyféladatok képezik a hatékony AI-alapú értékesítési prospektálás gerincét. Ezek nélkül még a legokosabb AI is értéktelen információkat ad ki.

Ahhoz, hogy egészséges lead-listát tarts fenn, három fő területre kell összpontosítanod:

Ellenőrzés: Rendszeresen ellenőrizze, hogy az e-mail címek aktívak-e és a telefonszámok helyesek-e, hogy alacsony szinten tartsa a visszapattanási arányt

Duplikációk eltávolítása: Gondoskodjon arról, hogy ugyanaz a potenciális ügyfél ne szerepeljen többször a listán. Ezzel megakadályozhatja, hogy csapata kétszer küldjön üzenetet, ami nem tűnik professzionálisnak.

Adatgazdagítás: Töltse ki az adatbázisában lévő hiányosságokat. Ha rendelkezik névvel, de nincs beosztás vagy LinkedIn-profil, be kell töltenie ezeket az adatokat, hogy az AI elegendő kontextust kapjon a személyre szabott üzenet megírásához.

🦄 Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Brain szorosan be van ágyazva minden ClickUp munkaterületbe – vagyis alaposan ismeri az összes potenciális ügyfelét és feladatát. Mivel valós időben szinkronizálja az adatait, automatikusan segíthet a potenciális ügyfelek listájának rendezettségében.

Adjon hozzá ClickUp-feladatokat a listáihoz határidővel, feladatleírással, mellékletekkel, felelősökkel és egyebekkel

Íme, hogyan:

Duplikátumok és elavult potenciális ügyfelek felismerése: Adjon meg egy egyszerű utasítást, például: „Ellenőrizd a potenciális ügyfelek listáját duplikátumok és az elmúlt 60 napban nem megkeresett kapcsolatok szempontjából.” A rendszer átvizsgálja az egész munkaterületet, és megjelöli az ilyen profilokat

A potenciális ügyfelek pontozása és rangsorolása: Kérje meg a Brain-t, hogy: „Pontozza az összes potenciális ügyfelet a második negyedévi prospektálási listámon 1–5-ös skálán a múlt havi interakciók alapján”

Adatok frissítése AI-mezőkkel: Használja az AI-mezőket valós idejű adatok lekérésére vagy azonnali betekintés nyerésére. Például állítson be egy mezőt, amely automatikusan összefoglalja a potenciális ügyfél legutóbbi LinkedIn-tevékenységét, így értékesítői minden hívás előtt rendelkeznek egy gyors „segédlettel”.

Ezt követően azonnal alakítsa át a kiemelt fontosságú potenciális ügyfeleket ClickUp-feladatokká, és rendelje hozzájuk a megfelelő értékesítési képviselőket, hogy megkezdjék a kapcsolatfelvételt.

Egyetlen feladat keretében a következőket veheti fel:

Határidők , hogy az elérési tevékenységek időben megtörténjenek

Feladatleírások a potenciális ügyfélre vagy a vállalatra vonatkozó háttérinformációkkal

Több felelős , ha több csapattag is részt vesz a folyamatban

Hozzászólások és beszélgetési szálak az együttműködéshez

Ellenőrzőlisták a kutatás, a kapcsolatfelvétel és a nyomon követés lépéseinek nyomon követéséhez

Mellékletek , például vállalati jegyzetek, potenciális ügyfelek profiljai vagy ajánlati dokumentumok

Time Tracker segítségével pontosan láthatja, hogy az értékesítői mennyi időt töltenek kutatással, és mennyi időt aktív ügyfélkereséssel

Ez a szintű szervezettség hatalmas versenyelőnyt jelent. Csapatának nem kell különböző alkalmazásokban keresgélnie az információkat, mert minden, amire szükségük van az üzlet lezárásához, közvetlenül a feladatban található.

📚 További információk: Teljes körű útmutató a projektmenedzsmenthez értékesítési csapatok számára

🧠 Érdekesség: Az „elevator pitch ” ( felvonó-pitch ) elnevezés a 19. századi feltaláló, Elisha Otis nevéhez fűződik, aki 1854-ben a New York-i Crystal Palace kiállításon bemutatta felvonója biztonsági fékjét úgy, hogy felhajtott egy emelvényre, majd elvágta a kábelt. Készüléke biztonságosan rögzítette a felvonót, amivel azonnal meggyőzte a szkeptikus közönséget, és fellendítette a felvonók értékesítését.

4. lépés: Használja ki az AI-t az értékesítési csapatok képzéséhez és támogatásához

Készítsen strukturált coaching programot az értékesítői képzéséhez, és lássa el őket a megfelelő háttérinformációkkal és tudással, mielőtt bármilyen értékesítési beszélgetésbe kezdenének.

Ehhez győződjön meg arról, hogy:

Hozzon létre egyértelmű kommunikációs csatornákat a visszajelzések, a kérdések megoldása stb. céljából.

Dokumentálja értékesítési stratégiáit, és tegye azokat mindenki számára elérhetővé

Központosítsa a legfontosabb anyagokat (termékkézikönyvek, árazási tervek, versenytársakkal való összehasonlítások)

Elemezze a korábbi hívásjegyzőkönyveket, hogy felismerje a teljesítménybeli hiányosságokat

Játsszák el az ellenvetések kezelését, hogy az értékesítők magabiztosan tudjanak reagálni

🦄 Hogyan segít a ClickUp?

Az értékesítési coaching ugyan nagyon fontos, de rendkívül időigényes is. Lehetetlen minden egyes értékesítőt felügyelni, folyamatosan nyomon követni a teljesítményüket, és segítséget nyújtani nekik abban a pillanatban, amikor szükségük van rá.

A ClickUp Brain állandó tanácsadóként szolgál az értékesítők számára, azonnali útmutatást nyújtva a hívások előtt vagy közben. Kezdetnek megkérheti a Brain-t, hogy „Összegezze az Acme Corp kontextusát – beleértve a korábbi e-maileket, a legutóbbi bemutatónk jegyzetét és a problémáikat”, így másodpercek alatt felkészülhet a hívásra.

A telefonhívás során az értékesítők beszélgethetnek a Brain-nel, hogy gyorsan megismerjék a legfrissebb árakat vagy tippeket kapjanak az ellenvetések kezeléséhez, ahelyett, hogy várakoztatnák a potenciális ügyfelet.

Csevegjen a ClickUp Brain-nel, hogy azonnal összefoglalja az összes ügyfél- és potenciális ügyféladatot

A legtöbb értékesítő a telefonhívások alatt jegyzeteléssel tölti az idejét, ahelyett, hogy a potenciális ügyfélre koncentrálna. Ez a nonverbális jelek figyelmen kívül hagyásához, kínos szünetekhez és a valódi kapcsolat hiányához vezet.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti és leírja a hívásait, azonosítja a konkrét teendőket, és elemzi a potenciális ügyfelek hangulatát. Gyors áttekintést ad arról, hogy a hívás jól sikerült-e, vagy hol akadt el.

Az AI Meeting Notetaker segítségével automatikusan leírhatja az értékesítési beszélgetéseket, feladatokat generálhat és jegyzeteket készíthet.

Képzés céljából a vezetők a ClickUp Clips segítségével rögzíthetik a képernyőjüket és a hangjukat. Ez tökéletes megoldás arra, hogy a fiatalabb munkatársaknak pontosan megmutassák, hogyan kell kezelni egy komplex termékfunkciót, vagy hogy rövid mesterkurzust rögzítsenek egy adott ellenérv kezeléséről.

⭐ Bónusz: Lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy a ClickUp Enterprise Search segítségével másodpercek alatt átkutassák az egész munkaterületet. Csak írja be a keresősávba, mire van szüksége, és a Brain lekérdezi a fájlt a ClickUpból vagy a csatlakoztatott eszközökből (például a Google Drive-ból vagy a Slackből). Nincs többé dokumentumok után kutatás vagy kollégák zaklatása az anyagokért. Kereshet az összes csatlakoztatott alkalmazás, eszköz és Workspace-adat között, hogy kontextusfüggő válaszokat kapjon az Enterprise Search segítségével.

5. lépés: Építsd fel és automatizáld a kapcsolatteremtési folyamatokat

Először döntse el, hány kapcsolattartási pontot fog tartalmazni a folyamat, és milyen időközönként kerülnek beiktatásra. Egy tipikus potenciális ügyfelek felkutatására irányuló folyamat körülbelül így nézhet ki:

1. nap: Bevezető e-mail

3. nap: Az első üzenetre hivatkozó nyomonkövető e-mail

6. nap: LinkedIn-kapcsolatfelvételi kérés vagy üzenet

9. nap: Értékalapú nyomonkövető e-mail betekintéssel vagy forrásokkal

14. nap: Záró ellenőrző e-mail

Gondoskodjon arról, hogy a folyamat minden lépésének világos célja legyen. Például az első üzenet bemutatja a termékét és a kapcsolatfelvétel okát. A második üzenet pedig egy releváns iparági kihívásra vagy betekintésre utal.

Végül pedig használja az AI-alapú értékesítési prospektálási eszközöket ötletek kidolgozásához, tartalom generálásához és az ismétlődő feladatok automatizálásához a kapcsolatteremtési folyamatok során.

🦄 Hogyan segít a ClickUp?

Mielőtt automatizálhatná a potenciális ügyfelek megkeresését, kiváló tartalomra van szüksége hozzá.

A ClickUp Docs egy olyan együttműködési felületet biztosít, ahol ilyen tartalmakat készíthet, beépített mesterséges intelligenciával, amely segít tökéletesíteni azokat. Például ahelyett, hogy egy üres oldalt bámulna, kérje meg a Docs-ban található Brain-t, hogy „Készítsen egy háromrészes e-mail sorozatot egy operációs alelnök számára, amelynek középpontjában a készletpazarlás csökkentése áll.”

És a legjobb az egészben?

Kijelölhet bármelyik bekezdést, és megkérheti a Brain-t, hogy „tegye professzionálisabbá a hangnemet” vagy „rövidítse le ezt a mobilra”.

Beépített szerkesztőként is működik, azonnal kijavítva a helyesírási és nyelvtani hibákat, így csapata soha nem küld el kínos elírásokat a nagy értékű potenciális ügyfeleknek.

Fejleszd tovább tartalmaidat a ClickUp Brain segítségével a Docs-ban

A folyamatok zökkenőmentes működéséhez használja a ClickUp Automations szolgáltatást.

Ezek szabályalapú munkafolyamatok, amelyek a kiváltó ok–feltétel–művelet keretrendszert követik. Ez azt jelenti, hogy amikor egy adott esemény bekövetkezik (a kiváltó ok), és az megfelel a kritériumainak (a feltételnek), a ClickUp automatikusan végrehajt egy feladatot (a műveletet).

Például, amikor egy potenciális ügyfél státusza „Minősített”-re változik, küldjön egy bemutatkozó e-mailt, és hozzon létre egy három nap múlva esedékes nyomonkövetési feladatot az értékesítő számára.

Ezeket könnyedén beállíthatja a drag-and-drop szerkesztő segítségével, vagy használhatja az AI Automation Builder-t, hogy egyszerű nyelven leírja, mit szeretne. Vagyis egyszerűen csak írja be, mit kell tennie az automatizálásnak, és a Brain elkészíti és telepíti Önnek!

Készítsen egyedi ügynöki triggereket és műveleteket a ClickUp-ban egyszerű, kódolás nélküli utasítások segítségével

Bonyolultabb, folyamatos feladatokhoz használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást.

Míg a szokásos automatizálások egyszerű „ha-akkor” szabályokat követnek, az AI-ügynökök figyelemmel kísérik a háttérben zajló tevékenységeket, és a munkafolyamatokat elejétől a végéig kezelik.

Aktiválja a Super Agents funkciót a ClickUp-on belül a feladatok és munkafolyamatok teljes automatizálásához

A ClickUp-ban kétféle ügynököt használhat:

Előre elkészített ügynökök: Ezek olyan, azonnal használható ügynökök, amelyeket általános értékesítési feladatokra terveztek, például a „Kutatási ügynök”, amely folyamatosan figyeli a potenciális ügyfelek LinkedIn-profiljait, és frissíti a CRM-rendszerét, amikor azok új tartalmat tesznek közzé.

Egyedi ügynökök: Az Ön üzleti igényeire szabott ügynököket hozhat létre. Például létrehozhat egy „Nurture Agent” (kapcsolatápoló ügynök) nevű ügynököt, amely azonosítja azokat a potenciális ügyfeleket, akik az elmúlt hat hónapban nem léptek kapcsolatba Önnel, kutatást végez az új vállalati kezdeményezéseikről, és kifejezetten számukra készít egy „újraaktiválási” sorozatot.

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain MAX, a szuper AI asztali alkalmazásunk, egy okból felülmúlja az összes írási AI-eszközt: minden AI-modell megtalálható benne! Könnyedén válthat a legnépszerűbb AI-modellek között, mint például a ChatGPT (e-mailek és válaszok megírásához), a Gemini (műszaki dokumentációk írásához), a Claude (kutatáshoz és ötleteléshez) stb. A hab a tortán: nem kell minden modellért külön fizetnie. Egyetlen előfizetéssel korlátlanul hozzáférhet ezekhez az AI-eszközökhöz, és a lehető legjobban kihasználhatja őket!

6. lépés: Az eredmények nyomon követése és a folyamat finomítása

Az AI-eszközök beállítása csak a munka fele. Ahhoz, hogy a rendszer valóban működjön, folyamatosan figyelnie kell az eredményeket, és finomítania kell a stratégiáját.

Ehhez olyan AI-alapú adatelemző eszközökre van szükség, amelyekkel nyomon követhetők a legfontosabb mutatók, például:

A minősítésből kiesők aránya

Konverziós arányok az ügyfélmegkeresésből

Foglalt hívások/találkozók száma

Értékesítési sebesség (átlagos ügylezárási idő)

Aktiválási arány (a bemutató után cselekvésre lépő potenciális ügyfelek aránya)

Lehetőségenkénti költség

Napi e-mail- és hívásforgalom a gyengén teljesítők vagy a folyamatbeli hiányosságok azonosításához

🦄 Hogyan segít a ClickUp

A ClickUp műszerfalak teljesen testreszabható felületek, ahová a munkaterület egészéből adatokat vonhat be, hogy pontosan lássa, hogyan teljesít a csapata.

Több mint 20 különböző irányítópult-widget segítségével saját igényeinek megfelelően jelenítheti meg az adatokat. Például használhat oszlopdiagramot a különböző régiók potenciális ügyfeleinek számának összehasonlításához, vagy számítási widgetet az üzletek összértékének nyomon követéséhez.

Kövesse nyomon a partnerek aktivitásának mutatóit, hogy adat alapú döntéseket hozhasson a ClickUp Dashboards segítségével

Emellett szerepkörökhöz igazított irányítópultokat is létrehozhat: egyet az értékesítési vezető számára, hogy átlássa az egész csapat előrehaladását, és egyet az egyes értékesítők számára, hogy nyomon követhessék saját napi céljaikat.

⭐ Bónusz: Kombinálja irányítópultjait az AI Cards kártyákkal, hogy azonnal elemezze a widgetek statisztikáit és valós idejű javaslatokat kapjon. Ezek a kártyák automatikusan átvizsgálják az adatait, hogy elmagyarázzák a trendeket és hasznos betekintést nyújtsanak, így soha nem kell időt pazarolnia a grafikonok bámulására. Például egy AI-kártya jelzést adhat: „A középnyugati régióban a megkeresésekre adott válaszok aránya 15%-kal csökkent a héten; javaslom az e-mail sablon frissítését az új esettanulmánnyal.” Összegezze az eredményeket, azonosítsa az akadályokat, vagy sorolja fel a következő lépéseket a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével

Vonzza be ügyfeleit okosan a ClickUp segítségével

A potenciális ügyfelek felkutatásának sikere számos tényezőtől függ: a leadek minőségétől, az időzítés megfelelőségétől, a személyre szabott megközelítéstől, az ellenérvek intelligens kezelésétől, az értékesítők szakértelmétől és még sok mástól.

Az AI bevezetésével rendkívül dinamikus, automatizált és intelligens értékesítési programot hozhat létre, amely nagy léptékben kezeli ezeket a változókat.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, központosított, AI-alapú munkaterületet biztosít minden lépés kezeléséhez – az értékesítési folyamatok feltérképezésétől és az ügyféladatok elemzésétől kezdve a potenciális ügyfelek előrejelző pontszámának megállapításán, az értékesítési csapatok képzésén és az automatizált kapcsolattartáson át a valós idejű teljesítménykövetésig.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI értékesítési prospektáláshoz való felhasználása azt jelenti, hogy gépi tanulást, prediktív elemzést, GenAI-t és NLP-t alkalmazunk a potenciális ügyfelek automatikus felkutatására és minősítésére. Hatalmas adathalmazokat vizsgál át, hogy meghatározza az ideális ügyfeleit, és megjósolja, ki áll készen a vásárlásra, így kiküszöbölve az értékesítési tevékenységekből a manuális munkát.

A vásárlói szándékok és viselkedés elemzésével az AI-alapú értékesítési megoldások biztosítják, hogy a megfelelő embereket célozza meg a legjobb időpontban. Ez növeli a kimenő tevékenységek hatékonyságát, javítja a válaszadási arányt, és magasabb minőségű lehetőségekkel tölti meg az értékesítési csatornát.

A ClickUp egy hatékony, mesterséges intelligenciával támogatott termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, natív, kontextusfüggő AI-támogatással. Az értékesítési csapatok a ClickUp-ot szó szerint minden ügyfélszerzési tevékenységhez használják – potenciális ügyfelek felkutatásához, osztályozásához és értékeléséhez, CRM-nyilvántartások vezetéséhez, ügyfélszerzési e-mailek megírásához, ügyfélszerzési programok automatizálásához, értékesítők képzéséhez, teljesítmény nyomon követéséhez stb.

Igen. Az AI konkrét részleteket gyűjt a LinkedIn-profilokból és a vállalati weboldalakról, hogy személyre szabott üdvözlő üzeneteket és releváns tartalmakat írjon. Ez lehetővé teszi, hogy több ezer olyan e-mailt küldjön, amelyek személyre szabottnak tűnnek, ami jelentősen növeli az esélyét a pozitív válaszra.

Kezdje azzal, hogy feltérképezi a jelenlegi folyamatot, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket. Szinkronizálja CRM-jét egy AI-alapú platformmal, például a ClickUp-pal, automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a potenciális ügyfelek listájának összeállítása, képezze ki csapattagjait, és használja az AI-alapú betekintéseket az elérési stratégiájának folyamatos finomításához.