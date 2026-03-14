10 ingyenes lead-értékelési sablon (és hogyan készítsen sajátot)

Ha a csapata minden potenciális ügyfelet ugyanúgy kezel, akkor a folyamat máris időveszteséget okoz. 🕰️
Mivel a lead scoring ma arról szól, hogy a megfelelő leadek kapjanak elsőként figyelmet, és a nyomon követés időben történjen.
Ehhez pedig szükség van egy egységes értékelési rendszerre, amelyet a csapata különböző források és kampányok során egyaránt használhat.
Ebben a bejegyzésben bemutatunk 10 ingyenes lead scoring sablont, megmutatjuk, mire alkalmasak, és hogyan válassza ki a csatornájához legmegfelelőbbet.
Mi az a lead-értékelési sablon?
A lead scoring sablon egy strukturált keretrendszer, amely segít az értékesítési és marketing csapatoknak numerikus értékeket rendelni a leadekhez aszerint, hogy milyen valószínűséggel válnak ügyfelekké. Rendszerezi a leadek értékeléséhez használt kritériumokat, mint például a demográfiai adatok, a vállalati részletek, az interakciós viselkedés és a vásárlási szándék.
Például egy potenciális ügyfél pontokat kaphat marketing e-mailek megnyitásáért, az árakkal kapcsolatos oldalak megtekintéséért, források letöltéséért vagy az ideális ügyfélprofilnak (ICP) való megfelelésért. Minél magasabb a pontszám, annál alkalmasabb a potenciális ügyfél az értékesítési megkeresésre.
Ez a keretrendszer két fő dimenzió mentén értékeli a potenciális ügyfeleket:
- Kifejezett adatok: Az a információ, amelyet a potenciális ügyfél közvetlenül megad, például beosztása, a vállalat mérete és az iparág.
- Implicit adatok: Az Ön által nyomon követett viselkedési jelek, például e-mailek megnyitása, oldal látogatások és tartalomletöltések
Hogyan építsünk fel egy lead-értékelési modellt sablonok segítségével
Talált egy lead scoring sablont, de az csak egy üres lap.
Ahhoz, hogy egy sablon hatékony legyen, az értékesítési adataihoz és az ICP-hez kell igazítania. Most nézzük meg, hogyan lehet olyan lead-értékelési modellt készíteni, amely eredményeket hoz. 🛠️
1. Határozza meg az ICP-jét
A lead-értékelési modellje csak annyira lesz hatékony, amennyire jól ismeri legjobb ügyfeleit. Kezdje azzal, hogy felsorolja a legsikeresebb, lezárt ügyleteinek firmográfiai és demográfiai jellemzőit.
Vizsgálja meg meglévő ügyféladatait, hogy azonosítsa a vállalatméret, az iparág, a beosztások és a földrajzi elhelyezkedés terén fellelhető mintákat.
📝 Példa: Egy projektmenedzsment SaaS-vállalat az ICP-jét például a 50–500 alkalmazottat foglalkoztató B2B SaaS-vállalatok marketingmenedzsereinek vagy operációs vezetőinek határozhatja meg. Az ezeknek a jellemzőknek megfelelő potenciális ügyfél magasabb illeszkedési pontszámot kapna a potenciális ügyfelek értékelési modelljében.
2. Azonosítsa a legfontosabb viselkedési jeleket
Nem minden tevékenység egyforma.
Határozza meg azokat a konkrét viselkedésformákat, amelyek összefüggésben állnak a lead konverzióig vezető útjával. Az erős szándékot jelző jelzéseket, mint például a bemutatók kérése vagy az árak oldalának megtekintése, nagyobb súllyal kell figyelembe venni, mint az alacsony szándékot jelzőket, például egy e-mail megnyitását vagy egy rövid weboldal-látogatást.
📝 Példa: Tegyük fel, hogy az ICP-jéből származó potenciális ügyfél meglátogatja a weboldalát, és letölt egy termékismertetőt (+5 pont). Néhány nappal később részt vesz egy webináriumon a termékéről (+10 pont), majd meglátogatja az árak oldalt (+15 pont). Ezek a lépések növekvő érdeklődésre utalnak, így a potenciális ügyfél pontszáma emelkedik, ahogy egyre közelebb kerül ahhoz, hogy minősített potenciális ügyfél legyen.
3. Pontértékek hozzárendelése
Miután meghatározta a legfontosabb kritériumokat, itt az ideje a pontok kiosztásának. Súlyozza az egyes kritériumokat a sikeres konverzióval való összefüggésük alapján.
Például egy olyan potenciális ügyfél, aki a céliparában „igazgatói” beosztásban dolgozik, 20 pontot érhet, míg egy blogbejegyzés megtekintése csak kettőt. Emellett negatív pontozást is be kell vezetnie a kizáró tényezők, például a versenytárs e-mail domainjéről érkező potenciális ügyfelek vagy az Ön által nem kiszolgált iparágban működő potenciális ügyfelek esetében.
💡 Profi tipp: A szándékalapú cselekvéseknek exponenciálisan több pontot rendeljen hozzá, mint az információs jellegűeknek. Egy bemutató kérés (50 pont) jelentősen többet ér, mint egy bloglátogatás (2 pont), mivel a viselkedésbeli különbség hatalmas.
4. Határértékek meghatározása
A pontrendszer bevezetése után meg kell határoznia, hogy a pontszámok valójában mit jelentenek. Határozzon meg egyértelmű küszöbértékeket, amelyek alapján eldönthető, hogy egy lead mikor válik marketing által minősített leaddé (MQL) vagy értékesítés által minősített leaddé (SQL).
Létrehozhat szinteket a leadek további szegmentálásához – például „forró” leadek (80+ pont), „meleg” leadek (50–79 pont) és „hideg” leadek (50 pont alatt). A ClickUpban az Egyéni állapotok segítségével vizuálisan ábrázolhatja ezeket a szinteket a folyamatában.
5. Tesztelés és iteráció
A lead scoring egyik legfontosabb bevált gyakorlata a modell rendszeres ellenőrzése és finomítása. 30–60 nap elteltével hasonlítsa össze a pontozott leadjeit a tényleges konverziós adatokkal. Ha azt tapasztalja, hogy a magas pontszámú leadek nem konvertálnak a várt arányban, ideje módosítania a kritériumait és a pontértékeket.
Használja a ClickUp irányítópultjait a különböző pontszám-szintek konverziós arányainak nyomon követéséhez, és gondoskodjon arról, hogy modellje továbbra is pontosan jelezze a sikert.
A lead-értékelési sablonok áttekintése
Íme egy rövid áttekintés az ebben az útmutatóban bemutatott lead scoring sablonokról és arról, hogy melyik mire alkalmas leginkább:
|Sablon
|Letöltési link
|Ideális
|Főbb jellemzők
|Értékesítési CRM-sablon a ClickUp-tól
|Ingyenes sablon letöltése
|Lead-követés és -értékelés CRM-en belül
|Egyéni mezők az értékelési attribútumokhoz, a folyamatnézetekhez és a lead-gyűjtő űrlapokhoz
|Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól
|Ingyenes sablon letöltése
|A potenciális ügyfelek minősítési szakaszainak vizualizálása
|Kanban-pipeline nézet, egyedi lead-állapotok, függőségek nyomon követése
|Gyors indítás: Értékesítési és CRM-sablon a ClickUp-tól
|Ingyenes sablon letöltése
|A lead scoring gyors beállítása
|Előre konfigurált CRM-mezők, egyszerű lead-struktúra, azonnal használható pipeline
|Értékesítési KPI-sablon a ClickUp-tól
|Ingyenes sablon letöltése
|A pontozási modell teljesítményének mérése
|KPI-követési feladatok, műszerfal-widgetek, konverzióelemzés
|Értékesítési stratégiai útmutató sablon a ClickUp-tól
|Ingyenes sablon letöltése
|A lead scoring összehangolása az értékesítési stratégiával
|Stratégiadokumentáció, összekapcsolt feladatok, közös tervezés
|Kiegyensúlyozott eredménymutatók sablonja a ClickUp-tól
|Ingyenes sablon letöltése
|Többdimenziós lead scoring modellek
|Whiteboard pontszámtábla elrendezés, pontszám-négyszögek, irányítópult-integráció
|HubSpot lead-értékelési sablon
|Töltse le ezt a sablont
|Pontszámítási modellek tervezése a HubSpot CRM-hez
|Lead scoring munkalapok, pontozási kalkulátor, HubSpot-kompatibilis logika
|Lead-értékelési sablon a Demand Metric-től
|Töltse le ezt a sablont
|CRM-független lead scoring táblázatok
|Demográfiai és viselkedési kritériumok, állítható pontsúlyok
|Belkins automatizált lead-értékelő táblázata
|Töltse le ezt a sablont
|A táblázatalapú lead-értékelés automatizálása
|Beépített képletek, testreszabható értékelési oszlopok, Google Táblázatok együttműködés
|Értékesítési lead-minősítési mátrix a Template.net-től
|Töltse le ezt a sablont
|Vizuális lead-prioritizálás
|Kéttengelyes minősítési mátrix, prioritási szintek, vizuális lead-térkép
A 10 legjobb lead scoring sablon
Tudja, mi az a lead scoring sablon, és hogyan kell modellt készíteni, de hol találja meg a megfelelőt, amivel elindulhat? A lehetőségek száma elsöprő lehet, és órákat pazarolhat el egy sablon keresésével, csak hogy kiderüljön, hogy az egy nehézkes táblázat, vagy drága szoftverhez van kötve.
Ez a keresés csak még több munkát jelent, és elvonja a figyelmét a leadek fontossági sorrendjének megállapításáról.
Hogy ne kelljen tovább keresnie, és azonnal elkezdhesse a munkát, összeállítottunk egy listát a legjobb lead scoring sablonokról. Ez az összeállítás mindent tartalmaz a ClickUp teljesen integrált CRM-rendszereitől kezdve az egyszerű táblázatokig és speciális munkalapokig, így biztosan megtalálja azt a sablont, amely tökéletesen illeszkedik csapata munkafolyamatához.
Vessünk rá egy pillantást:
1. Értékesítési CRM-sablon a ClickUp-tól
Ha a pontozáshoz táblázatot, a kapcsolatokhoz külön CRM-et, a feladatokhoz pedig projektmenedzsment eszközt kell használnia, az információs szigeteket hoz létre és lassítja a csapat munkáját. Ez a folyamatos kontextusváltás azt jelenti, hogy a részletek és a legígéretesebb potenciális ügyfelek mindig elvesznek.
A ClickUp Sales CRM sablonjával egyesítheti teljes értékesítési folyamatát egyetlen munkaterületen. Ez egy teljes funkcionalitású CRM-rendszer, amely ötvözi a lead-értékelést, a nyomon követést, a pipeline-kezelést és a kapcsolattartást, így nincs szükség több, egymástól független eszközre.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Használja a ClickUp egyéni mezőit az összes értékelési attribútum rögzítéséhez és nyomon követéséhez, beleértve a lead forrását, az elkötelezettség szintjét, a vállalat méretét és az illeszkedési pontszámot, közvetlenül a kapcsolattartási adatok és az üzletinformációk mellett.
- Tekintse meg potenciális ügyfeleit pontszám, állapot vagy prioritás szerint rendezve a ClickUp rugalmas nézetek, például listák, táblázatok, Kanban táblák és egyéb eszközök segítségével.
- Szerezzen új potenciális ügyfeleket a ClickUp Forms segítségével, és továbbítsa őket a CRM-be tisztább, konzisztensebb adatokkal.
✅ Ideális: Értékesítési csapatok és bevételi műveletekért felelős vezetők számára, akik egyszerű értékelési adatok alapján építenek ki potenciális ügyfél-pipeline-t.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a beérkező leadek automatikus osztályozásához és továbbításához. Kijelölhet egy ügynököt, aki figyelemmel kíséri az új CRM-bejegyzéseket, áttekinti a leadek jellemzőit (például a forrást vagy az interakciós tevékenységet), frissíti a mezőket, illetve a megfelelő értékesítőnek rendeli hozzá a nyomon követési feladatokat.
És ez még nem minden.
- Az e-mail lista szegmentáló elemzi az interakciós előzményeket és az attribútumokat, majd szegmentálja a listát a célzott kampányokhoz
- A Drip Campaign Builder több lépésből álló e-mail sorozatokat tud kialakítani, amelyekkel ápolhatja és továbbmozgathatja a leadjeit a vásárlási folyamatban
Nézze meg a teljes ClickUp AI Agents könyvtárat, hogy megtudja, mit bízhat még az AI-csapattársára.
Tudja meg, hogyan hozhatja létre még ma az első Super Agentjét:
2. Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól
Az értékesítési folyamat áttekintése nélkül lehetetlen megmondani, hol akadtak el a leadek. Előfordulhat, hogy a leadek egy szakaszban torlódnak, míg egy másik üresen marad. Vizuális ábrázolás nélkül pedig csak találgatni tud, hol vannak a szűk keresztmetszetek.
Szerezze meg a szükséges vizuális áttekinthetőséget a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával. Azok számára készült, akik egy pillanat alatt szeretnék látni a leadek előrehaladását, és gyorsan azonosítani szeretnék, hol akadtak el az ügyletek.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Húzza át a leadeket az egyik szakaszból a másikba a ClickUp táblanézetében, így a pipeline-kezelés intuitív és hatékony lesz.
- Hozzon létre egyedi állapotokat, például „Új potenciális ügyfél”, „MQL”, „SQL” és „Lehetőség”, hogy lássa, hány potenciális ügyfél tartozik az egyes minősítési kategóriákba
- Használja a ClickUp függőségeket annak biztosítására, hogy a kritikus minősítési lépések sorrendben legyenek elvégezve, például megakadályozva a felfedező beszélgetés feladatának lezárását, amíg a minősítési ellenőrzőlista nincs teljesítve
✅ Ideális: az SDR-menedzserek számára, akik a lead-minősítési szakaszokat felügyelik.
3. Gyors indítás: Értékesítési és CRM-sablon a ClickUp-tól
A CRM- és lead scoring rendszer nulláról történő felépítése ijesztő feladat lehet, különösen kis csapatok vagy a területen még kezdők számára. Az egyéni mezők, folyamatok és automatizálások konfigurálásának bonyolultsága késedelmet okozhat, ami miatt a csapatnak túl sokáig kell támaszkodnia a hatástalan manuális módszerekre.
A ClickUp „Gyorsindítás: Értékesítés és CRM” sablonjával csapata perceken belül elkezdi a potenciális ügyfelek kezelését és értékelését.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Előre konfigurált mezők az alapvető lead-adatokhoz és a pontozáshoz, így azonnal elkezdheti a lead-ek bevitelét és rangsorolását
- Kerülje el a kiterjedt testreszabás okozta elemzési bénulást. Ez a sablon egy egyszerű, hatékony struktúrát kínál, amely azonnal használatra kész.
- Ahogy csapata és folyamatai fejlődnek, egyre összetettebb értékelési kritériumok, automatizálások és integrációk állnak rendelkezésre
✅ Ideális: Kis értékesítési csapatok számára, akik először állítják be a lead-értékelést.
💡 Profi tipp: A ClickUp automatizálások felgyorsíthatják a CRM-kezelést és a leadek nyomon követését azáltal, hogy kiküszöbölik a manuális lépéseket, mint például az állapotfrissítéseket, a listák közötti átadásokat és a nyomon követési emlékeztetőket. Ahelyett, hogy valakinek emlékeznie kellene arra, hogy „ha X történik, akkor Y-t kell tenni”, az automatizálások következetesen alkalmazzák ezeket a szabályokat.
Használja őket a következőkre:
- A feladatállapotok automatikus frissítésével automatikusan mozgathatja a leadeket a folyamatban
- Egységesítse a nyomon követést, hogy semmi ne maradjon ki
- Értesítse az érintett érdekelt feleket a legígéretesebb potenciális ügyfelekről vagy bármilyen olyan ügyről, amely azonnali intézkedést igényel
4. Értékesítési KPI-sablon a ClickUp-tól
Bevezette a lead scoring modellt, de honnan tudja, hogy működik-e?
A ClickUp értékesítési KPI-sablonja segít nyomon követni azokat az értékesítési KPI-ket, amelyeket a lead-értékelési modell értékeléséhez használ, beleértve az árajánlat-tevékenységet, a bevételi jelzéseket és az upsell-teljesítményt. Minden KPI ClickUp-feladatként van beállítva, egyedi állapotokkal a haladás nyomon követéséhez.
A sablonokat azoknak a csapatoknak tervezték, amelyeknek mérniük kell a lead-értékelés hatékonyságát, és azt közvetlenül összekapcsolniuk az értékesítési teljesítménnyel.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Használja a ClickUp Dashboard Widgeteket, hogy áttekintést kapjon a legfontosabb értékesítési mutatókról, mint például a lead-to-opportunity konverziós arányok, az értékesítési ciklus hossza és az üzletkötési arányok.
- Kövesse nyomon a különböző pontszámkategóriákba tartozó leadek konverziós arányait. Ha a „forró” leadek nem konvertálnak magasabb arányban, mint a „hideg” leadek, akkor tudja, hogy ideje módosítani a modellt.
- Használja az egyéni mezőket a különböző pontszintű leadekhez tartozó üzletméret nyomon követéséhez, így könnyebben megértheti, mely kritériumok jelzik a legértékesebb ügyfeleket
✅ Ideális: Értékesítési műveleti vezetők számára, akik hetente KPI-áttekintéseket végeznek a potenciális ügyfelek állományával és a bevételi teljesítménnyel kapcsolatban.
5. Értékesítési stratégiai útmutató sablon a ClickUp-tól
A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonja egy dokumentumközpontú útmutató, amely segít az értékesítési stratégia kidolgozásában a csapat számára.
Mivel a sablonok a ClickUp Docs-ban készültek, a stratégiát és a végrehajtást ugyanazon a munkaterületen tarthatja össze. A stratégia fejlődésével hozzáadhat aloldalakat szegmensekhez vagy régiókhoz, és összekapcsolhatja a kapcsolódó ClickUp-feladatokat a dokumentumon belül.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Frissítse a dokumentumot, ahogy megtanulja, mi működik, a verziótörténet és a közös szerkesztés segítségével
- Írja meg stratégiáját az inbound és outbound tevékenységekre szánt külön oldalakkal, a legfontosabb elemekkel, egy 7 lépéses kidolgozási folyamattal és a bevált gyakorlatokkal.
- Használja a ClickUp Assigned Comments funkciót, hogy az értékesítési, marketing és termékfejlesztési csapatoktól pontosan az adott témához kapcsolódó visszajelzéseket gyűjtsön
✅ Ideális: Értékesítési vezetők és RevOps-vezetők számára, akik ismétlődő értékesítési folyamatot alakítanak ki, és azt egy növekvő csapatban vezetik be.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain-t a stratégia kidolgozásának felgyorsításához, amikor az oldal tele van ötletekkel, de még semmi sem tűnik strukturáltnak. Segítségével összefoglalhatja a jegyzeteket, pontosíthatja a szakaszokat, és a dokumentumban szereplő döntéseket következő lépésekké alakíthatja, mindezt ugyanazon a ClickUp munkaterületen belül. Ez aztán a konvergencia!
6. Kiegyensúlyozott eredménymutatók sablon a ClickUp-tól
Egy egyszerű, egydimenziós pontrendszer néha túl merev. Lehet, hogy nem tükrözi pontosan egy olyan potenciális ügyfél helyzetét, aki demográfiai szempontból tökéletesen illeszkedik, de alacsony az elkötelezettsége, vagy fordítva.
A ClickUp Balanced Scorecards sablonjával több értékelési dimenziót is vizualizálhat. A sablon egyetlen ClickUp Whiteboardon ábrázolja az értékelési logikát, középen a Vízió és stratégia elemmel, körülötte pedig négy értékelési blokkkal: Ügyfél, Pénzügy, Belső folyamatok és Tanulás és növekedés.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- A sablon négy kvadránsát úgy alakíthatja át, hogy azok különböző értékelési dimenziókat jelenítsenek meg, például demográfiai illeszkedés, elkötelezettségi szint, vásárlási szándék és költségvetési jogosultság.
- Határozza meg azokat a mutatókat, amelyek alátámasztják a pontszámot: MQL→SQL konverzió, kizárási arány, létrehozott pipeline, nyerési arány és a lead-ig eltelt idő
- Csatlakoztassa értékelőlapját a ClickUp Dashboards-hoz, hogy egy pillanat alatt áttekintést kapjon arról, hogyan oszlanak meg a leadjei a különböző kvadránsokban.
✅ Ideális: olyan keresletgeneráló csapatok számára, amelyeknek vizuális eszközre van szükségük ahhoz, hogy igazolják, javítja-e lead-értékelési modelljük a potenciális ügyfelek minőségét.
7. HubSpot lead-értékelési sablon
Azok számára, akik már beépültek a HubSpot ökoszisztémájába, egy értékelési modell külső eszközben történő felépítése összefüggéstelennek tűnhet.
Ilyenkor jól jön a HubSpot lead-értékelési sablonja. Ez egy strukturált, offline eszköz, amellyel megtervezheti az értékelési modellt, mielőtt azt közvetlenül a HubSpot CRM-ben implementálná.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- A letölthető munkalapok lépésről lépésre végigvezetik Önt a pontozási kritériumok meghatározásának és a súlyozásnak a folyamatán.
- Használja a mellékelt kalkulátort, hogy kipróbáljon különböző értékelési forgatókönyveket, és megnézze, hogyan befolyásolják a tulajdonságok és viselkedésmódok különböző kombinációi a potenciális ügyfél végső pontszámát.
- A munkalapokban használt logika és terminológia összhangban van a HubSpot natív lead scoring funkcióival.
✅ Ideális: HubSpot-adminisztrátorok számára, akik lead-értékelési szabályokat hoznak létre vagy módosítanak.
8. Lead-értékelési sablon a Demand Metric-től
Néha csak egy egyszerű, platformfüggetlen eszközre van szükség ahhoz, hogy elindítsa a lead scoring folyamatot.
Szerezze be a Demand Metric lead-értékelési sablonját, egy klasszikus, táblázatalapú megoldást, amely tökéletesen megfelel a platformfüggetlen igényeknek. A sablon egy azonnal használható keretrendszert kínál a megszokott Excel- vagy Google Sheets-formátumban.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Előre definiált értékelési kategóriák demográfiai, firmográfiai és viselkedési kritériumokhoz, így nem kell a nulláról kezdenie
- Állítsa be az egyes kritériumok pontértékét és súlyozását az Ön üzleti igényeinek megfelelően
- Mivel egyszerű táblázatról van szó, az adatokat exportálhatja, és gyakorlatilag bármilyen CRM- vagy marketingautomatizációs platformon felhasználhatja.
✅ Ideális: marketingoperációs vezetők számára, akiknek CRM-független lead-értékelési táblázatra van szükségük.
💡 Profi tipp: A nyilvánvaló kizáró okok, például a diákok e-mail-domainjei vagy a leiratkozási műveletek esetén határozottan vonjon le negatív pontokat. Ahelyett, hogy apránként vonna le pontokat, azonnal vonjon le 50–100 pontot – célja ugyanis, hogy ezek a leadek gyorsan kiesjenek a folyamatból, és ne maradjanak ott közepes prioritású kapcsolatként.
9. Automatizált lead-értékelő táblázat a Belkins-től
Az egyszerű táblázatok ugyan rugalmasak, de teljesen manuálisak. A pontszámok folyamatos kézi frissítése időigényes és hibalehetőséget rejt magában, ami eleve meghiúsítja a pontozási rendszer bevezetésének célját.
Használja a Belkins Automated Lead Scoring Spreadsheet Template sablonját, amely a táblázatok egyszerűségét ötvözi az automatizált számításokkal. Ez egy Google Sheets sablon, amely beépített képleteket tartalmaz, hogy elvégezze Ön helyett a pontszámításokat.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Az előre elkészített képletek automatikusan kiszámítják a lead pontszámát, amint beírja az adatait.
- Adjon hozzá, távolítson el vagy módosítson kritériumokat az egyedi értékelési modelljéhez igazodva
- Mivel Google Táblázatról van szó, bárki számára könnyen elérhető, aki rendelkezik Google-fiókkal, és megoszthatja, valamint együtt dolgozhat rajta a csapatával.
✅ Ideális: Értékesítési vezetők és RevOps-vezetők számára, akik ismétlődő értékesítési folyamatot alakítanak ki, és azt egy növekvő csapatban vezetik be.
10. Értékesítési lead-minősítési mátrix a Template.net-től
A numerikus pontszámok nem mindig a legkézenfekvőbb módszerek a potenciális ügyfelek prioritásának közlésére, különösen a gyors tempójú értékesítési megbeszéléseken. Egy 78 pontot kapott potenciális ügyfél nem tűnik sokkal másabbnak egy 81 pontot kapottnál, még akkor sem, ha ez az Ön SQL-küszöbértéke.
A Template.net értékesítési lead-minősítési mátrix sablonjával egyszerű, vizuális alternatívát kap a pontalapú értékelés helyett. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek a lead-minősítéshez a négyes osztású megközelítést részesítik előnyben.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Kéttengelyes mátrix a potenciális ügyfelek ábrázolásához az illeszkedésük (pl. mennyire felelnek meg az ICP-nek) és az érdeklődésük szintje (pl. az elkötelezettségük) alapján
- Osztja a potenciális ügyfeleket egyértelmű prioritási szintekre: magas illeszkedés/magas érdeklődés (legfőbb prioritás), magas illeszkedés/alacsony érdeklődés (ápolás), alacsony illeszkedés/magas érdeklődés (figyelés) és alacsony illeszkedés/alacsony érdeklődés (kizárás)
- Használja a mellékelt táblázatot, hogy kiemelje a legfontosabb potenciális ügyfeleket a standup-megbeszéléseken vagy a pipeline-áttekintések során.
✅ Ideális: Heti értékesítési folyamat-áttekintéseket végző értékesítési vezetők számára, akik vizuális, táblázatszerű mátrixot szeretnének.
Kezdje el gyorsabban értékelni a potenciális ügyfeleket a ClickUp segítségével
Természetesen a pontozási kritériumok és a súlyozás fontosak, amikor lead-pontozási sablont választ. De az, hogy ez a pontszám hogyan alakul át valódi utánkövetéssé, az az, ami ténylegesen hatással van az értékesítési folyamatra.
A ClickUp segítségével a lead-pontszámok közvetlenül kapcsolódnak a végrehajtáshoz. Amint egy lead eléri a megfelelő küszöbértéket, a munkaterületen belül továbbíthatja a megfelelő felelősnek, elindíthatja a következő lépést, és minden érintkezési pontot ugyanahhoz a rekordhoz köthet.
Ahelyett, hogy az értékelést egy helyen, a nyomon követést pedig egy másik helyen kezelné, minden összekapcsolódik, az első rögzítéstől a következő lépésen át a folyamat előrehaladásáig.
Lépjen túl a statikus lead-értékelésen, és vezessen be egy olyan rendszert, amelyet csapata valóban követni tud.
Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra. ✅
Gyakran ismételt kérdések
A sablon egy üres vázlat, előre meghatározott mezőkkel és kategóriákkal. A modell egy teljesen felépített rendszer, amely az Ön üzleti tevékenységét tükröző egyedi kritériumokkal, pontértékekkel és küszöbértékekkel van testreszabva.
A legjobb megközelítés az, ha elemzi a korábbi lezárt, nyertes ügyleteiből származó adatokat, hogy azonosítsa a közös demográfiai és firmográfiai jellemzőket. Ezután ezeket a nyertes tulajdonságokat hozzárendeli a sablon kritériumaihoz, és magasabb pontértékeket rendel azokhoz, amelyek a legerősebben korrelálnak a sikeres értékesítéssel.
A táblázatok kiválóan alkalmasak kis csapatok számára vagy a lead-scoring kezdeti kísérleteinek lebonyolítására. Ahogy azonban a lead-mennyiség és a csapat mérete növekszik, elengedhetetlen lesz egy CRM-alapú rendszer, amely automatizálja a pontszámok valós idejű frissítését és a folyamat méretezhetőségét anélkül, hogy elmerülne a kézi adatbevitelben.
Érdemes legalább negyedévente egyszer felülvizsgálnia a pontozási modellt. Ennél is fontosabb azonban, hogy tervezzen felülvizsgálatot, ha bármikor csökkenést észlel a magas pontszámú potenciális ügyfelek konverziós minőségében, vagy ha a vállalat piacra lépési stratégiája megváltozik.