10 ingyenes lead-értékelési sablon (és hogyan készítsen sajátot)

Ha a csapata minden potenciális ügyfelet ugyanúgy kezel, akkor a folyamat máris időveszteséget okoz. 🕰️

Mivel a lead scoring ma arról szól, hogy a megfelelő leadek kapjanak elsőként figyelmet, és a nyomon követés időben történjen.

Ehhez pedig szükség van egy egységes értékelési rendszerre, amelyet a csapata különböző források és kampányok során egyaránt használhat.

Ebben a bejegyzésben bemutatunk 10 ingyenes lead scoring sablont, megmutatjuk, mire alkalmasak, és hogyan válassza ki a csatornájához legmegfelelőbbet.

Mi az a lead-értékelési sablon?

A lead scoring sablon egy strukturált keretrendszer, amely segít az értékesítési és marketing csapatoknak numerikus értékeket rendelni a leadekhez aszerint, hogy milyen valószínűséggel válnak ügyfelekké. Rendszerezi a leadek értékeléséhez használt kritériumokat, mint például a demográfiai adatok, a vállalati részletek, az interakciós viselkedés és a vásárlási szándék.

Például egy potenciális ügyfél pontokat kaphat marketing e-mailek megnyitásáért, az árakkal kapcsolatos oldalak megtekintéséért, források letöltéséért vagy az ideális ügyfélprofilnak (ICP) való megfelelésért. Minél magasabb a pontszám, annál alkalmasabb a potenciális ügyfél az értékesítési megkeresésre.

Ez a keretrendszer két fő dimenzió mentén értékeli a potenciális ügyfeleket:

Kifejezett adatok: Az a információ, amelyet a potenciális ügyfél közvetlenül megad, például beosztása, a vállalat mérete és az iparág.

Implicit adatok: Az Ön által nyomon követett viselkedési jelek, például e-mailek megnyitása, oldal látogatások és tartalomletöltések

Hogyan építsünk fel egy lead-értékelési modellt sablonok segítségével

Talált egy lead scoring sablont, de az csak egy üres lap.

Ahhoz, hogy egy sablon hatékony legyen, az értékesítési adataihoz és az ICP-hez kell igazítania. Most nézzük meg, hogyan lehet olyan lead-értékelési modellt készíteni, amely eredményeket hoz. 🛠️

1. Határozza meg az ICP-jét

A lead-értékelési modellje csak annyira lesz hatékony, amennyire jól ismeri legjobb ügyfeleit. Kezdje azzal, hogy felsorolja a legsikeresebb, lezárt ügyleteinek firmográfiai és demográfiai jellemzőit.

Vizsgálja meg meglévő ügyféladatait, hogy azonosítsa a vállalatméret, az iparág, a beosztások és a földrajzi elhelyezkedés terén fellelhető mintákat.

📝 Példa: Egy projektmenedzsment SaaS-vállalat az ICP-jét például a 50–500 alkalmazottat foglalkoztató B2B SaaS-vállalatok marketingmenedzsereinek vagy operációs vezetőinek határozhatja meg. Az ezeknek a jellemzőknek megfelelő potenciális ügyfél magasabb illeszkedési pontszámot kapna a potenciális ügyfelek értékelési modelljében.

2. Azonosítsa a legfontosabb viselkedési jeleket

Nem minden tevékenység egyforma.

Határozza meg azokat a konkrét viselkedésformákat, amelyek összefüggésben állnak a lead konverzióig vezető útjával. Az erős szándékot jelző jelzéseket, mint például a bemutatók kérése vagy az árak oldalának megtekintése, nagyobb súllyal kell figyelembe venni, mint az alacsony szándékot jelzőket, például egy e-mail megnyitását vagy egy rövid weboldal-látogatást.

📝 Példa: Tegyük fel, hogy az ICP-jéből származó potenciális ügyfél meglátogatja a weboldalát, és letölt egy termékismertetőt (+5 pont). Néhány nappal később részt vesz egy webináriumon a termékéről (+10 pont), majd meglátogatja az árak oldalt (+15 pont). Ezek a lépések növekvő érdeklődésre utalnak, így a potenciális ügyfél pontszáma emelkedik, ahogy egyre közelebb kerül ahhoz, hogy minősített potenciális ügyfél legyen.

3. Pontértékek hozzárendelése

Miután meghatározta a legfontosabb kritériumokat, itt az ideje a pontok kiosztásának. Súlyozza az egyes kritériumokat a sikeres konverzióval való összefüggésük alapján.

Például egy olyan potenciális ügyfél, aki a céliparában „igazgatói” beosztásban dolgozik, 20 pontot érhet, míg egy blogbejegyzés megtekintése csak kettőt. Emellett negatív pontozást is be kell vezetnie a kizáró tényezők, például a versenytárs e-mail domainjéről érkező potenciális ügyfelek vagy az Ön által nem kiszolgált iparágban működő potenciális ügyfelek esetében.

💡 Profi tipp: A szándékalapú cselekvéseknek exponenciálisan több pontot rendeljen hozzá, mint az információs jellegűeknek. Egy bemutató kérés (50 pont) jelentősen többet ér, mint egy bloglátogatás (2 pont), mivel a viselkedésbeli különbség hatalmas.

4. Határértékek meghatározása

A pontrendszer bevezetése után meg kell határoznia, hogy a pontszámok valójában mit jelentenek. Határozzon meg egyértelmű küszöbértékeket, amelyek alapján eldönthető, hogy egy lead mikor válik marketing által minősített leaddé (MQL) vagy értékesítés által minősített leaddé (SQL).

Létrehozhat szinteket a leadek további szegmentálásához – például „forró” leadek (80+ pont), „meleg” leadek (50–79 pont) és „hideg” leadek (50 pont alatt). A ClickUpban az Egyéni állapotok segítségével vizuálisan ábrázolhatja ezeket a szinteket a folyamatában.

5. Tesztelés és iteráció

A lead scoring egyik legfontosabb bevált gyakorlata a modell rendszeres ellenőrzése és finomítása. 30–60 nap elteltével hasonlítsa össze a pontozott leadjeit a tényleges konverziós adatokkal. Ha azt tapasztalja, hogy a magas pontszámú leadek nem konvertálnak a várt arányban, ideje módosítania a kritériumait és a pontértékeket.

Használja a ClickUp irányítópultjait a különböző pontszám-szintek konverziós arányainak nyomon követéséhez, és gondoskodjon arról, hogy modellje továbbra is pontosan jelezze a sikert.

A lead-értékelési sablonok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés az ebben az útmutatóban bemutatott lead scoring sablonokról és arról, hogy melyik mire alkalmas leginkább:

A 10 legjobb lead scoring sablon

Tudja, mi az a lead scoring sablon, és hogyan kell modellt készíteni, de hol találja meg a megfelelőt, amivel elindulhat? A lehetőségek száma elsöprő lehet, és órákat pazarolhat el egy sablon keresésével, csak hogy kiderüljön, hogy az egy nehézkes táblázat, vagy drága szoftverhez van kötve.

Ez a keresés csak még több munkát jelent, és elvonja a figyelmét a leadek fontossági sorrendjének megállapításáról.

Hogy ne kelljen tovább keresnie, és azonnal elkezdhesse a munkát, összeállítottunk egy listát a legjobb lead scoring sablonokról. Ez az összeállítás mindent tartalmaz a ClickUp teljesen integrált CRM-rendszereitől kezdve az egyszerű táblázatokig és speciális munkalapokig, így biztosan megtalálja azt a sablont, amely tökéletesen illeszkedik csapata munkafolyamatához.

Vessünk rá egy pillantást:

1. Értékesítési CRM-sablon a ClickUp-tól

Vezesse nyomon a potenciális ügyfeleket, a folyamatokat és a kapcsolatokat a ClickUp Sales CRM sablonjával

Ha a pontozáshoz táblázatot, a kapcsolatokhoz külön CRM-et, a feladatokhoz pedig projektmenedzsment eszközt kell használnia, az információs szigeteket hoz létre és lassítja a csapat munkáját. Ez a folyamatos kontextusváltás azt jelenti, hogy a részletek és a legígéretesebb potenciális ügyfelek mindig elvesznek.

A ClickUp Sales CRM sablonjával egyesítheti teljes értékesítési folyamatát egyetlen munkaterületen. Ez egy teljes funkcionalitású CRM-rendszer, amely ötvözi a lead-értékelést, a nyomon követést, a pipeline-kezelést és a kapcsolattartást, így nincs szükség több, egymástól független eszközre.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a ClickUp egyéni mezőit az összes értékelési attribútum rögzítéséhez és nyomon követéséhez, beleértve a lead forrását, az elkötelezettség szintjét, a vállalat méretét és az illeszkedési pontszámot, közvetlenül a kapcsolattartási adatok és az üzletinformációk mellett.

Tekintse meg potenciális ügyfeleit pontszám, állapot vagy prioritás szerint rendezve a ClickUp rugalmas nézetek , például listák, táblázatok, Kanban táblák és egyéb eszközök segítségével.

Szerezzen új potenciális ügyfeleket a ClickUp Forms segítségével, és továbbítsa őket a CRM-be tisztább, konzisztensebb adatokkal.

✅ Ideális: Értékesítési csapatok és bevételi műveletekért felelős vezetők számára, akik egyszerű értékelési adatok alapján építenek ki potenciális ügyfél-pipeline-t.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a beérkező leadek automatikus osztályozásához és továbbításához. Kijelölhet egy ügynököt, aki figyelemmel kíséri az új CRM-bejegyzéseket, áttekinti a leadek jellemzőit (például a forrást vagy az interakciós tevékenységet), frissíti a mezőket, illetve a megfelelő értékesítőnek rendeli hozzá a nyomon követési feladatokat. És ez még nem minden. Az e-mail lista szegmentáló elemzi az interakciós előzményeket és az attribútumokat, majd szegmentálja a listát a célzott kampányokhoz

A Drip Campaign Builder több lépésből álló e-mail sorozatokat tud kialakítani, amelyekkel ápolhatja és továbbmozgathatja a leadjeit a vásárlási folyamatban Nézze meg a teljes ClickUp AI Agents könyvtárat, hogy megtudja, mit bízhat még az AI-csapattársára.

2. Értékesítési folyamat sablon a ClickUp-tól

A ClickUp Sales Pipeline sablonjával gyorsan láthatóvá teheti az üzletkötés szakaszait és azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket.

Az értékesítési folyamat áttekintése nélkül lehetetlen megmondani, hol akadtak el a leadek. Előfordulhat, hogy a leadek egy szakaszban torlódnak, míg egy másik üresen marad. Vizuális ábrázolás nélkül pedig csak találgatni tud, hol vannak a szűk keresztmetszetek.

Szerezze meg a szükséges vizuális áttekinthetőséget a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával. Azok számára készült, akik egy pillanat alatt szeretnék látni a leadek előrehaladását, és gyorsan azonosítani szeretnék, hol akadtak el az ügyletek.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Húzza át a leadeket az egyik szakaszból a másikba a ClickUp táblanézetében , így a pipeline-kezelés intuitív és hatékony lesz.

Hozzon létre egyedi állapotokat, például „Új potenciális ügyfél”, „MQL”, „SQL” és „Lehetőség”, hogy lássa, hány potenciális ügyfél tartozik az egyes minősítési kategóriákba

Használja a ClickUp függőségeket annak biztosítására, hogy a kritikus minősítési lépések sorrendben legyenek elvégezve, például megakadályozva a felfedező beszélgetés feladatának lezárását, amíg a minősítési ellenőrzőlista nincs teljesítve

✅ Ideális: az SDR-menedzserek számára, akik a lead-minősítési szakaszokat felügyelik.

📮ClickUp Insight: A szakemberek 16%-a szeretne kisvállalkozást működtetni portfóliójának részeként, de jelenleg csak 7% teszi ezt. A félelem attól, hogy mindent egyedül kell megcsinálni, az egyik oka annak, hogy az emberek gyakran visszatartják magukat. Ha egyedülálló alapító, a ClickUp Brain MAX üzleti partnereként fog működni. Kérje meg, hogy rangsorolja az értékesítési leadeket, készítsen előzetes leveleket vagy kövesse nyomon a készleteket – miközben az AI-ügynökei elvégzik a rutinmunkát. Minden feladat, a szolgáltatások marketingjétől a megrendelések teljesítéséig, AI-alapú munkafolyamatok segítségével kezelhető – így Önnek nem csak az üzlet vezetésére kell koncentrálnia, hanem a növekedésre is.

3. Gyors indítás: Értékesítési és CRM-sablon a ClickUp-tól

Gyorsan elindulhat a ClickUp „Gyorsindítás: Értékesítési és CRM-sablon" segítségével.

A CRM- és lead scoring rendszer nulláról történő felépítése ijesztő feladat lehet, különösen kis csapatok vagy a területen még kezdők számára. Az egyéni mezők, folyamatok és automatizálások konfigurálásának bonyolultsága késedelmet okozhat, ami miatt a csapatnak túl sokáig kell támaszkodnia a hatástalan manuális módszerekre.

A ClickUp „Gyorsindítás: Értékesítés és CRM” sablonjával csapata perceken belül elkezdi a potenciális ügyfelek kezelését és értékelését.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Előre konfigurált mezők az alapvető lead-adatokhoz és a pontozáshoz, így azonnal elkezdheti a lead-ek bevitelét és rangsorolását

Kerülje el a kiterjedt testreszabás okozta elemzési bénulást. Ez a sablon egy egyszerű, hatékony struktúrát kínál, amely azonnal használatra kész.

Ahogy csapata és folyamatai fejlődnek, egyre összetettebb értékelési kritériumok, automatizálások és integrációk állnak rendelkezésre

✅ Ideális: Kis értékesítési csapatok számára, akik először állítják be a lead-értékelést.

🧠 Érdekességek: Az egyik legszélesebb körben használt értékesítési keretrendszer, a SPIN Selling, 35 000 értékesítési beszélgetés kutatásán alapul. A módszer lényegében azt jelenti, hogy „értékesítsen, de tegye azt bizonyítékokra alapozva”.

💡 Profi tipp: A ClickUp automatizálások felgyorsíthatják a CRM-kezelést és a leadek nyomon követését azáltal, hogy kiküszöbölik a manuális lépéseket, mint például az állapotfrissítéseket, a listák közötti átadásokat és a nyomon követési emlékeztetőket. Ahelyett, hogy valakinek emlékeznie kellene arra, hogy „ha X történik, akkor Y-t kell tenni”, az automatizálások következetesen alkalmazzák ezeket a szabályokat. Automatizálja a feladatok kiosztását, az értesítéseket és a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével Használja őket a következőkre: A feladatállapotok automatikus frissítésével automatikusan mozgathatja a leadeket a folyamatban

Egységesítse a nyomon követést, hogy semmi ne maradjon ki

Értesítse az érintett érdekelt feleket a legígéretesebb potenciális ügyfelekről vagy bármilyen olyan ügyről, amely azonnali intézkedést igényel

4. Értékesítési KPI-sablon a ClickUp-tól

Kövesse nyomon az értékesítési KPI-ket, hogy érvényesítse lead-értékelési modelljét a ClickUp értékesítési KPI-sablonjával

Bevezette a lead scoring modellt, de honnan tudja, hogy működik-e?

A ClickUp értékesítési KPI-sablonja segít nyomon követni azokat az értékesítési KPI-ket, amelyeket a lead-értékelési modell értékeléséhez használ, beleértve az árajánlat-tevékenységet, a bevételi jelzéseket és az upsell-teljesítményt. Minden KPI ClickUp-feladatként van beállítva, egyedi állapotokkal a haladás nyomon követéséhez.

A sablonokat azoknak a csapatoknak tervezték, amelyeknek mérniük kell a lead-értékelés hatékonyságát, és azt közvetlenül összekapcsolniuk az értékesítési teljesítménnyel.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a ClickUp Dashboard Widgeteket, hogy áttekintést kapjon a legfontosabb értékesítési mutatókról, mint például a lead-to-opportunity konverziós arányok, az értékesítési ciklus hossza és az üzletkötési arányok.

Kövesse nyomon a különböző pontszámkategóriákba tartozó leadek konverziós arányait. Ha a „forró” leadek nem konvertálnak magasabb arányban, mint a „hideg” leadek, akkor tudja, hogy ideje módosítani a modellt.

Használja az egyéni mezőket a különböző pontszintű leadekhez tartozó üzletméret nyomon követéséhez, így könnyebben megértheti, mely kritériumok jelzik a legértékesebb ügyfeleket

✅ Ideális: Értékesítési műveleti vezetők számára, akik hetente KPI-áttekintéseket végeznek a potenciális ügyfelek állományával és a bevételi teljesítménnyel kapcsolatban.

5. Értékesítési stratégiai útmutató sablon a ClickUp-tól

Készítsen értékesítési útmutatót összekapcsolt stratégiákkal és feladatokkal a ClickUp Értékesítési stratégiai útmutató sablonjának segítségével

A ClickUp értékesítési stratégiai útmutató sablonja egy dokumentumközpontú útmutató, amely segít az értékesítési stratégia kidolgozásában a csapat számára.

Mivel a sablonok a ClickUp Docs-ban készültek, a stratégiát és a végrehajtást ugyanazon a munkaterületen tarthatja össze. A stratégia fejlődésével hozzáadhat aloldalakat szegmensekhez vagy régiókhoz, és összekapcsolhatja a kapcsolódó ClickUp-feladatokat a dokumentumon belül.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Frissítse a dokumentumot, ahogy megtanulja, mi működik, a verziótörténet és a közös szerkesztés segítségével

Írja meg stratégiáját az inbound és outbound tevékenységekre szánt külön oldalakkal, a legfontosabb elemekkel, egy 7 lépéses kidolgozási folyamattal és a bevált gyakorlatokkal.

Használja a ClickUp Assigned Comments funkciót , hogy az értékesítési, marketing és termékfejlesztési csapatoktól pontosan az adott témához kapcsolódó visszajelzéseket gyűjtsön

✅ Ideális: Értékesítési vezetők és RevOps-vezetők számára, akik ismétlődő értékesítési folyamatot alakítanak ki, és azt egy növekvő csapatban vezetik be.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain-t a stratégia kidolgozásának felgyorsításához, amikor az oldal tele van ötletekkel, de még semmi sem tűnik strukturáltnak. Segítségével összefoglalhatja a jegyzeteket, pontosíthatja a szakaszokat, és a dokumentumban szereplő döntéseket következő lépésekké alakíthatja, mindezt ugyanazon a ClickUp munkaterületen belül. Ez aztán a konvergencia! Összegezze a stratégiai jegyzeteket, és alakítsa a döntéseket következő lépésekké a ClickUp Brain segítségével

6. Kiegyensúlyozott eredménymutatók sablon a ClickUp-tól

Ábrázolja a többdimenziós lead scoringot egy táblán a ClickUp Balanced Scorecards sablonjával

Egy egyszerű, egydimenziós pontrendszer néha túl merev. Lehet, hogy nem tükrözi pontosan egy olyan potenciális ügyfél helyzetét, aki demográfiai szempontból tökéletesen illeszkedik, de alacsony az elkötelezettsége, vagy fordítva.

A ClickUp Balanced Scorecards sablonjával több értékelési dimenziót is vizualizálhat. A sablon egyetlen ClickUp Whiteboardon ábrázolja az értékelési logikát, középen a Vízió és stratégia elemmel, körülötte pedig négy értékelési blokkkal: Ügyfél, Pénzügy, Belső folyamatok és Tanulás és növekedés.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A sablon négy kvadránsát úgy alakíthatja át, hogy azok különböző értékelési dimenziókat jelenítsenek meg, például demográfiai illeszkedés, elkötelezettségi szint, vásárlási szándék és költségvetési jogosultság.

Határozza meg azokat a mutatókat, amelyek alátámasztják a pontszámot: MQL→SQL konverzió, kizárási arány, létrehozott pipeline, nyerési arány és a lead-ig eltelt idő

Csatlakoztassa értékelőlapját a ClickUp Dashboards-hoz, hogy egy pillanat alatt áttekintést kapjon arról, hogyan oszlanak meg a leadjei a különböző kvadránsokban.

✅ Ideális: olyan keresletgeneráló csapatok számára, amelyeknek vizuális eszközre van szükségük ahhoz, hogy igazolják, javítja-e lead-értékelési modelljük a potenciális ügyfelek minőségét.

👀 Tudta? A híres 4 P-t (termék, ár, hely, promóció) 1960-ban E. Jerome McCarthy marketingprofesszor vezette be.

7. HubSpot lead-értékelési sablon

Azok számára, akik már beépültek a HubSpot ökoszisztémájába, egy értékelési modell külső eszközben történő felépítése összefüggéstelennek tűnhet.

Ilyenkor jól jön a HubSpot lead-értékelési sablonja. Ez egy strukturált, offline eszköz, amellyel megtervezheti az értékelési modellt, mielőtt azt közvetlenül a HubSpot CRM-ben implementálná.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A letölthető munkalapok lépésről lépésre végigvezetik Önt a pontozási kritériumok meghatározásának és a súlyozásnak a folyamatán.

Használja a mellékelt kalkulátort, hogy kipróbáljon különböző értékelési forgatókönyveket, és megnézze, hogyan befolyásolják a tulajdonságok és viselkedésmódok különböző kombinációi a potenciális ügyfél végső pontszámát.

A munkalapokban használt logika és terminológia összhangban van a HubSpot natív lead scoring funkcióival.

✅ Ideális: HubSpot-adminisztrátorok számára, akik lead-értékelési szabályokat hoznak létre vagy módosítanak.

8. Lead-értékelési sablon a Demand Metric-től

Néha csak egy egyszerű, platformfüggetlen eszközre van szükség ahhoz, hogy elindítsa a lead scoring folyamatot.

Szerezze be a Demand Metric lead-értékelési sablonját, egy klasszikus, táblázatalapú megoldást, amely tökéletesen megfelel a platformfüggetlen igényeknek. A sablon egy azonnal használható keretrendszert kínál a megszokott Excel- vagy Google Sheets-formátumban.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Előre definiált értékelési kategóriák demográfiai, firmográfiai és viselkedési kritériumokhoz, így nem kell a nulláról kezdenie

Állítsa be az egyes kritériumok pontértékét és súlyozását az Ön üzleti igényeinek megfelelően

Mivel egyszerű táblázatról van szó, az adatokat exportálhatja, és gyakorlatilag bármilyen CRM- vagy marketingautomatizációs platformon felhasználhatja.

✅ Ideális: marketingoperációs vezetők számára, akiknek CRM-független lead-értékelési táblázatra van szükségük.

💡 Profi tipp: A nyilvánvaló kizáró okok, például a diákok e-mail-domainjei vagy a leiratkozási műveletek esetén határozottan vonjon le negatív pontokat. Ahelyett, hogy apránként vonna le pontokat, azonnal vonjon le 50–100 pontot – célja ugyanis, hogy ezek a leadek gyorsan kiesjenek a folyamatból, és ne maradjanak ott közepes prioritású kapcsolatként.

9. Automatizált lead-értékelő táblázat a Belkins-től

Az egyszerű táblázatok ugyan rugalmasak, de teljesen manuálisak. A pontszámok folyamatos kézi frissítése időigényes és hibalehetőséget rejt magában, ami eleve meghiúsítja a pontozási rendszer bevezetésének célját.

Használja a Belkins Automated Lead Scoring Spreadsheet Template sablonját, amely a táblázatok egyszerűségét ötvözi az automatizált számításokkal. Ez egy Google Sheets sablon, amely beépített képleteket tartalmaz, hogy elvégezze Ön helyett a pontszámításokat.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Az előre elkészített képletek automatikusan kiszámítják a lead pontszámát, amint beírja az adatait.

Adjon hozzá, távolítson el vagy módosítson kritériumokat az egyedi értékelési modelljéhez igazodva

Mivel Google Táblázatról van szó, bárki számára könnyen elérhető, aki rendelkezik Google-fiókkal, és megoszthatja, valamint együtt dolgozhat rajta a csapatával.

✅ Ideális: Értékesítési vezetők és RevOps-vezetők számára, akik ismétlődő értékesítési folyamatot alakítanak ki, és azt egy növekvő csapatban vezetik be.

10. Értékesítési lead-minősítési mátrix a Template.net-től

A numerikus pontszámok nem mindig a legkézenfekvőbb módszerek a potenciális ügyfelek prioritásának közlésére, különösen a gyors tempójú értékesítési megbeszéléseken. Egy 78 pontot kapott potenciális ügyfél nem tűnik sokkal másabbnak egy 81 pontot kapottnál, még akkor sem, ha ez az Ön SQL-küszöbértéke.

A Template.net értékesítési lead-minősítési mátrix sablonjával egyszerű, vizuális alternatívát kap a pontalapú értékelés helyett. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek a lead-minősítéshez a négyes osztású megközelítést részesítik előnyben.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kéttengelyes mátrix a potenciális ügyfelek ábrázolásához az illeszkedésük (pl. mennyire felelnek meg az ICP-nek) és az érdeklődésük szintje (pl. az elkötelezettségük) alapján

Osztja a potenciális ügyfeleket egyértelmű prioritási szintekre: magas illeszkedés/magas érdeklődés (legfőbb prioritás), magas illeszkedés/alacsony érdeklődés (ápolás), alacsony illeszkedés/magas érdeklődés (figyelés) és alacsony illeszkedés/alacsony érdeklődés (kizárás)

Használja a mellékelt táblázatot, hogy kiemelje a legfontosabb potenciális ügyfeleket a standup-megbeszéléseken vagy a pipeline-áttekintések során.

✅ Ideális: Heti értékesítési folyamat-áttekintéseket végző értékesítési vezetők számára, akik vizuális, táblázatszerű mátrixot szeretnének.

Kezdje el gyorsabban értékelni a potenciális ügyfeleket a ClickUp segítségével

Természetesen a pontozási kritériumok és a súlyozás fontosak, amikor lead-pontozási sablont választ. De az, hogy ez a pontszám hogyan alakul át valódi utánkövetéssé, az az, ami ténylegesen hatással van az értékesítési folyamatra.

A ClickUp segítségével a lead-pontszámok közvetlenül kapcsolódnak a végrehajtáshoz. Amint egy lead eléri a megfelelő küszöbértéket, a munkaterületen belül továbbíthatja a megfelelő felelősnek, elindíthatja a következő lépést, és minden érintkezési pontot ugyanahhoz a rekordhoz köthet.

Ahelyett, hogy az értékelést egy helyen, a nyomon követést pedig egy másik helyen kezelné, minden összekapcsolódik, az első rögzítéstől a következő lépésen át a folyamat előrehaladásáig.

Lépjen túl a statikus lead-értékelésen, és vezessen be egy olyan rendszert, amelyet csapata valóban követni tud.

Gyakran ismételt kérdések

A sablon egy üres vázlat, előre meghatározott mezőkkel és kategóriákkal. A modell egy teljesen felépített rendszer, amely az Ön üzleti tevékenységét tükröző egyedi kritériumokkal, pontértékekkel és küszöbértékekkel van testreszabva.

A legjobb megközelítés az, ha elemzi a korábbi lezárt, nyertes ügyleteiből származó adatokat, hogy azonosítsa a közös demográfiai és firmográfiai jellemzőket. Ezután ezeket a nyertes tulajdonságokat hozzárendeli a sablon kritériumaihoz, és magasabb pontértékeket rendel azokhoz, amelyek a legerősebben korrelálnak a sikeres értékesítéssel.

A táblázatok kiválóan alkalmasak kis csapatok számára vagy a lead-scoring kezdeti kísérleteinek lebonyolítására. Ahogy azonban a lead-mennyiség és a csapat mérete növekszik, elengedhetetlen lesz egy CRM-alapú rendszer, amely automatizálja a pontszámok valós idejű frissítését és a folyamat méretezhetőségét anélkül, hogy elmerülne a kézi adatbevitelben.

Érdemes legalább negyedévente egyszer felülvizsgálnia a pontozási modellt. Ennél is fontosabb azonban, hogy tervezzen felülvizsgálatot, ha bármikor csökkenést észlel a magas pontszámú potenciális ügyfelek konverziós minőségében, vagy ha a vállalat piacra lépési stratégiája megváltozik.