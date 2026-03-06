Claude korlátai vs. ChatGPT korlátai: legfontosabb különbségek

A Claude és a ChatGPT egyaránt hatékony mesterséges intelligencia asszisztensek a munkához, de nem azonosak.

Az Anthropic által fejlesztett Claude egy nagy nyelvi modell (LLM), amelyet gyakran dicsérnek finom árnyalatú, biztonságtudatos válaszairól. Az OpenAI ChatGPT-je egy másik LLM, amely széles körű funkcionalitásáról és kiterjedt integrációs ökoszisztémájáról ismert.

A leggyorsabb módja annak, hogy meghatározza, melyik AI fog valóban működni a csapatában: nézze meg, mi romlik el először a valós munkaterhelés nyomása alatt.

Ez az útmutató bemutatja azokat a konkrét korlátokat, amelyek a mindennapi használat során megnehezítik Claude és ChatGPT működését – kontextuskorlátok, használati korlátok, pontossági hiányosságok és integrációs problémák –, amelyek ma fontosabbak, mint valaha.

Mik azok a Claude és a ChatGPT?

Claude és ChatGPT célja hasonló. Mindkét AI-eszköz arra lett tervezve, hogy segítse az embereket a természetes nyelv használatával információk generálásában, elemzésében és feldolgozásában.

A menükben való navigálás vagy kódírás helyett ezekkel a generatív AI-eszközökkel úgy léphet kapcsolatba, hogy parancsokat vagy kérdéseket ír be, és az AI a képzés során megtanult minták alapján ad válaszokat.

Bár képességeik gyakran átfedik egymást, a két eszköz fejlesztése során kissé eltérő prioritásokkal éltek.

Az Anthropic által létrehozott Claude-ot úgy tervezték, hogy hangsúlyt fektessen a gondos érvelésre és a biztonságosabb eredményekre. Gyakran előnyben részesítik olyan feladatokhoz, mint a dokumentumelemzés, a hosszú szövegek írása és a árnyalt magyarázatok, ahol a hangnem és az egyértelműség fontos.

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT a széles körű funkcionalitásra és a gyorsan bővülő ökoszisztémára összpontosít. Az írási és kódolási segítségnyújtáson túl integrációkat, bővítményeket és testreszabható GPT-ket kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy az eszközt a munkafolyamatok kezeléséhez igazítsák.

Sok csapat számára mindkét eszköz hasonló mindennapi feladatokat képes elvégezni, például:

Írásos tartalom megfogalmazása és szerkesztése

Hosszú dokumentumok összefoglalása

Ötletek gyűjtése

Kód írása vagy felülvizsgálata

Kutatási kérdések megválaszolása

A valódi különbségek gyakran akkor jelennek meg, amikor ezeket az eszközöket egyszerű parancsoknál tovább viszi. Az olyan dolgok, mint a hosszú dokumentumok elemzése, a gyors iteráció, a munkafolyamatok integrálása és a nagy terhelés mellett is megbízható működés, megmutatják, hogy az egyes AI-asszisztensek hol teljesítenek jól, és hol kezdenek megjelenni a korlátaik.

Ezeknek a gyakorlati korlátoknak a megértése segít a csapatoknak eldönteni, melyik eszköz illik leginkább a munkafolyamatukhoz.

📦 Ahol az AI valódi értéket teremt: ClickUp Super Agents Mikor válik az AI hasznossá? Valójában? Csak akkor, ha túllép a válaszok generálásán, és cselekvésre lép az Ön nevében. Ez az ötlet áll a ClickUp Super Agents mögött. A Super Agents nem csak javaslatokat tesz, hanem mért, felügyelt műveleteket is végrehajt a munkaterületén. A projektek keretein belül működnek, megértik a feladatok és a dokumentumok kontextusát, és automatikusan elősegítik a munka előrehaladását, miközben az embereket is bevonják a folyamatba. Például egy Super Agent képes: A találkozók jegyzetét alakítsa feladatokká, és rendeljen hozzájuk következő lépéseket.

Figyelje a projekteket, és foglalja össze az állapotfrissítéseket az érdekelt felek számára.

Azonosítsa a blokkoló tényezőket vagy a késedelmes munkákat, és hozza azokat a csapat tudomására.

Tartsa naprakészen a dokumentációt a feladatok és döntések alakulásával Mivel ezek az ügynökök közvetlenül a ClickUp-on belül működnek, tevékenységük ugyanazokon a feladatokon, dokumentumokon és munkafolyamatokon alapul, amelyeket a csapata már használ.

Claude AI korlátai

A legtöbb ember Claude-ot választja, mert híres arról, hogy átgondolt, jól megalapozott válaszokat ad, remélve, hogy ez javítani fogja munkájukat. De hamarosan észreveszik a megszakítások mintázatát.

Egy fejlesztő éppen kódolással van elfoglalva, amikor a használati korlát miatt meg kell állnia, vagy egy projektmenedzser egy hosszú jelentést elemezve rájön, hogy az AI elfelejtette a dokumentum első felét.

Ez a súrlódás egy ígéretes termelékenységi eszközt frusztráció forrásává változtat.

Kontextusablak és beszélgetési korlátok

A kontextusablak az a szövegmennyiség, amelyet egy AI-modell egy adott pillanatban „meg tud jegyezni”, tokenekben mérve. Gondoljon rá úgy, mint az AI rövid távú memóriájára. Bár Claude kontextusablaka nagy, nem végtelen.

Ha összetett feladatokon dolgozik, amelyekhez sok háttérinformációra van szükség, ez valódi problémává válik.

Például, ha Ön egy termékmenedzser, aki egy hosszú projektmenedzsment tervet ad be összefoglalásra, akkor az első néhány oldalon említett kritikus követelményeket „elfelejtheti”. Ez arra kényszeríti Önt, hogy a dokumentumokat több részre bontsa, vagy folyamatosan újra elmagyarázza a részleteket, ami lassítja a munkafolyamatot.

Korlátozások és használati korlátok

Semmi sem öli meg gyorsabban a kreatív áramlást, mint egy váratlan „elérted a korlátot” üzenet. Claude korlátozza a sebességet, vagyis azt, hogy hány üzenetet küldhetsz egy bizonyos időtartam alatt, különösen az ingyenes és a Pro szintű szolgáltatások esetében.

A gyors iterációra támaszkodó csapatok számára ez komoly akadályt jelent.

Képzelje el, hogy egy tervezőcsapat kampányötleteket brainstormingol, vagy egy mérnökcsapat a Claude-ot használja a kód hibakereséséhez egy sprintben. A használati korlát elérése arra kényszeríti őket, hogy megálljanak és várjanak, ami megszakítja a koncentrációjukat és értékes időt pazarol el.

via Reddit

Multimodális és integrációs hiányosságok

Csapatának munkája nem csak egy eszközben zajlik, de Claude gyakran úgy viselkedik, mintha így lenne.

Multimodális képességei, például a képek feldolgozása, újak és kevésbé fejlettek, mint egyes alternatíváké. Ennél is fontosabb, hogy hiányzik belőle a natív integrációk mély ökoszisztémája.

Ez frusztráló másolás-beillesztés rutinokat eredményez, amelyek megszakítják a funkciók közötti együttműködést. A projektmenedzsernek manuálisan kell átmásolnia az összefoglalót Claude-ból a projekttervébe, vagy a tervező nem kaphat visszajelzést a makettről egy körülményes megoldás nélkül.

Ez a folyamatos kontextusváltás feszültséget okoz és információvesztéshez vezet a különböző eszközök között – ami különösen problémás, ha a munkavállalók idejük 60%-át e-mailek, csevegések és megbeszélések helyett kreatív alkalmazásokban töltik. Ez a probléma rávilágít az önálló AI-k hatékonytalanságára, amelyek nem vannak mélyen beágyazva a munkavégzés tényleges helyszínébe.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor az ezzel járó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban!

A ChatGPT korlátai

Csapata a ChatGPT-t választotta annak gyorsasága és hatalmas integrációs könyvtára miatt, azonnali termelékenység-növekedésre számítva.

Ehelyett több időt töltenek az AI kezelésével, mint a munkával. Az eredmények gyorsak, de gyakran jelentős szerkesztést és tényellenőrzést igényelnek.

Ez a megbízhatatlanság aláássa a bizalmat, és a csapatodban felmerül a kérdés, hogy az eszköz valóban időt takarít-e meg, vagy csak egy másik fajta munkát teremt. Nézzük meg a részleteket!

Hallucinációk és pontossági problémák

AI-hallucináció akkor fordul elő, amikor egy AI-modell olyan információkat generál, amelyek hihetőnek tűnnek, de ténylegesen helytelenek. A ChatGPT erről ismert, különösen akkor, ha niche témákról, közelmúltbeli eseményekről vagy bármi másról kérdezik, ami konkrét, ellenőrizhető adatokat igényel.

Ez komoly problémákat okoz a professzionális csapatok számára.

Termékfejlesztő csapatok számára: Az AI piackutatás során olyan funkciókat találhat ki a versenytárs termékéhez, amelyek hibás elemzéshez vezethetnek.

Marketingcsapatok számára: Elavult tanácsokat vagy helytelen termékadatokat tartalmazó blogbejegyzést generálhat, ami ronthatja a hitelességet.

Mérnöki csapatok számára: Előfordulhat, hogy olyan kódrészletet javasol, amely elavult könyvtárat használ, ami technikai adósságot eredményez.

Ennek eredményeként minden kimenetet manuálisan kell ellenőrizni. Ez további munkát jelent, és lassítja azt a folyamatot, amelyet éppen fel akart gyorsítani.

via Reddit

Kontextus megőrzése hosszú beszélgetésekben

Gondosan elmagyarázta a projekt hátterét és a kívánt hangnemet a ChatGPT-nek, de néhány prompt után úgy tűnik, hogy mindent elfelejtett. Ez az „utasításeltérés” egy gyakori frusztráció, amikor a modell hosszú beszélgetés során elveszíti a kontextust.

Ez a korlátozás közvetlenül hatással van az iteratív munkára.

Amikor egy dokumentumot finomít, egy komplex funkciót fejleszt vagy egy több lépésből álló problémát old meg, folyamatosan meg kell ismételnie az eredeti utasításait. Ezáltal a zökkenőmentes párbeszéd megszakadt, ismétlődő cserévé válik, ami idő- és energiapazarlás.

Kimeneti hossz és válasz korlátozások

Kérted már valaha a ChatGPT-t, hogy írjon egy részletes projektjavaslatot, csak azért, hogy az hirtelen félbeszakadjon a mondat közepén?

Ez azért történik, mert az eszköz kimeneti hosszúságának korlátai korlátozzák az egyetlen válaszban generálható szöveg mennyiségét.

Ahhoz, hogy a teljes dokumentumot megkapja, többször is meg kell kérnie a „folytatás” parancsot. Ez a szakadozott folyamat nemcsak megzavarja a munkafolyamatot, hanem a végtermék összefüggéstelenségéhez is vezethet, mivel a hangnem és a stílus szakaszról szakaszra változik. Ezáltal a hosszú dokumentumok létrehozásának egyszerű feladata kézi összeillesztési munkává válik.

🎥 Ahhoz, hogy jobban megértsd ezeket az eszközöket, mielőtt felfedeznéd korlátaikat, nézd meg ezt a magyarázatot a ChatGPT alapjául szolgáló technológia működéséről:

Claude és ChatGPT korlátai egymás mellett

Miután elmélyült a részletekben, csak egy világos, áttekinthető összehasonlításra van szüksége a döntés meghozatalához.

Itt talál egy gyors áttekintő táblázatot, amely segít egy pillanat alatt áttekinteni a kompromisszumokat. ✨

Korlátozások területe Claude ChatGPT Kontextus ablak Nagyon nagy kontextusablakokról és erős hosszú dokumentumkezelésről ismert, bár hosszú beszélgetések során még mindig elveszítheti a korábbi részleteket. Támogatja a nagy kontextusablakokat is, de hosszabb csevegések esetén előfordulhat, hogy az utasítások eltérnek vagy a kontextus elfelejtődik. Korlátozások Az üzenetkorlátok inkább a ingyenes és a Pro csomagokban lehetnek észrevehetőek, megszakítva a intenzív használatot. Általában a Plus csomagok nagyobb átviteli sebességet tesznek lehetővé, de a modelltől függően továbbra is korlátozások vonatkoznak rájuk. Multimodális támogatás Képeket és fájlokat támogat, de a multimodális ökoszisztéma még fejlesztés alatt áll. Kiforrottabb multimodális képességek, beleértve a képelemzést és az adatelemző eszközöket Hallucinációk Gyakran óvatosabb és hajlamosabb a bizonytalan válaszok elkerülésére. Meggyőző hangzású válaszokat tud produkálni, amelyek ellenőrzést igényelnek. Kimeneti hossz Általában hosszabb, folyamatos válaszokat ad. Hosszabb kimeneteket szegmentálhat, vagy további utasításokat igényelhet. Integrációk Kisebb integrációs ökoszisztéma Nagyobb ökoszisztéma a bővítmények, API-k és egyedi GPT-k terén

Végül is egyik eszköz sem univerzálisan jobb. A helyes választás teljes mértékben attól függ, hogy ezek közül a korlátozások közül melyik jelent döntő tényezőt a csapata konkrét munkafolyamataiban.

Mikor a legfontosabbak a Claude és a ChatGPT korlátai?

Hasznos ismerni egy AI asszisztens korlátait. Az, hogy mikor zavarják ezek a korlátok a munkát, határozza meg, hogy egy eszköz segít-e a csapatának, vagy lassítja-e azt.

A legtöbb AI-összehasonlítás a képességekre összpontosít: hogy egy modell mennyire jól ír, összefoglal vagy válaszol a kérdésekre. A valós munkafolyamatokban azonban a töréspontok általában működési jellegűek.

A kontextusvesztés, a sebességkorlátozások, a hallucinációk vagy az integrációs hiányosságok ritkán jelennek meg egyszerű utasításokban, de gyorsan felszínre kerülnek, ha a csapatok naponta többször is AI-ra támaszkodnak.

Egy elméletileg jelentéktelennek tűnő korlátozás komoly akadályt jelenthet, ha a csapat folyamatának egyik alapvető lépését érinti. Lehet, hogy egy eszközt azért választ, mert remek összefoglalókat ír vagy kreatív ötleteket generál, de aztán rájön, hogy korlátai miatt nehéz azt következetesen használni a termelési munkában.

Ezek a korlátozások néhány gyakori esetben válnak leginkább észrevehetővé.

Hosszú dokumentumok elemzése

Az AI-eszközöket gyakran használják hosszú anyagok, például kutatási jelentések, szerződések, műszaki specifikációk vagy politikai dokumentumok áttekintésére. Ilyen helyzetekben a kontextus megőrzése kritikus fontosságúvá válik.

Képzelje el például, hogy egy jogi vagy megfelelőségi csapat egy 100 oldalas szerződést vizsgál. Megkérhetik az AI-t, hogy azonosítsa a kockázatokat, összefoglalja a záradékokat, vagy összehasonlítsa a dokumentum különböző szakaszait. Ha a modell a későbbi szakaszok feldolgozása közben elveszíti a korábbi szakaszok nyomon követését, akkor előfordulhat, hogy figyelmen kívül hagyja a korábban bevezetett kulcsfontosságú záradékokat.

Még nagy kontextusablakok esetén is előfordulhat, hogy a hosszú vagy összetett dokumentumok a modelleket a megbízható nyomon követés határainak szélére sodorják. A csapatok gyakran kénytelenek kisebb darabokra bontani a dokumentumokat, vagy ismételten megfogalmazni az utasításokat, ami megnehezíti az egyébként egyszerűsített felülvizsgálati folyamatot.

Gyors brainstorming vagy kódolási sprintek

Az AI gyors, iteratív munkákhoz is népszerű, például marketing brainstorming üléseken vagy mérnöki hibakeresési ciklusokban. Ilyen helyzetekben a sebesség és a folytonosság fontosabb, mint a nyers kimeneti minőség.

Ha az eszköz szigorú üzenetkorlátokat vagy sebességkorlátozásokat alkalmaz, a kreatív folyamat váratlanul megakadhat.

Ahelyett, hogy gyorsan haladnának az ötletekkel, a csapatok arra kényszerülhetnek, hogy megvárják a használati korlátok visszaállítását. A megszakítás csak néhány percig tart, de megzavarja a közös munka ritmusát.

💡Profi tipp: Gyors kódolási sprintek során egyszerűen megjelölheti a Codegen Agent-et a ClickUp-ban, és ráhagyhatja a feladat elvégzését. Kódokat generálhat, problémákat oldhat meg, vagy javításokat javasolhat közvetlenül a feladat vagy a dokumentum kontextusából, segítve a fejlesztőket abban, hogy a munkafolyamatot megszakítás nélkül folytathassák.

Ügyfelek számára készült tartalom és kutatás

A pontosság sokkal fontosabbá válik, ha az AI által generált tartalmat a csapatán kívül is megosztják. Bár mindkét eszköz képes kifinomult szövegeket létrehozni, olyan állításokat is generálhatnak, amelyek hitelesnek tűnnek, de ténylegesen helytelenek.

Ha az AI helytelen statisztikákat, elavult iparági adatokat vagy kitalált idézeteket illeszt be, akkor a csapat valamelyik tagjának minden állítást ellenőriznie kell, mielőtt a jelentés megjelenik. Ez az ellenőrzési lépés több időt vehet igénybe, mint a tartalom nulláról történő megírása.

Az ügyfeleknek szóló dokumentumokat, kutatási összefoglalókat vagy stratégiai dokumentumokat készítő csapatok számára ez azt jelenti, hogy az AI kimenete gyakran első vázlatként szolgál, nem pedig végleges eredményként.

Eszközök közötti munkafolyamatok

Egy másik korlátozás akkor válik nyilvánvalóvá, amikor az AI-eszközöket a többi szoftverrel együtt használja. A legtöbb csapat nem egyetlen alkalmazáson belül dolgozik. A nap folyamán projektmenedzsment eszközök, dokumentációs rendszerek, üzenetküldő platformok és adatpanelek között váltanak.

Amikor az AI önálló csevegőrobotként működik, általában nincs kapcsolata azokkal az eszközökkel, ahol a munka ténylegesen zajlik. Ez további lépéseket tesz szükségessé.

Például egy üzemeltetési vezető megkérhet egy AI eszközt, hogy foglalja össze egy értekezlet jegyzőkönyvét. Ahhoz, hogy ezt az összefoglalót cselekvéssé alakítsa, még mindig manuálisan kell másolnia egy feladatkezelőbe, frissítenie kell a projekt állapotát, és értesítenie kell a csapatot a csevegőben. Minden lépéshez tabok közötti váltás és az információk manuális áthelyezése szükséges.

Egyenként ezek a lépések aprónak tűnnek. Idővel azonban folyamatos kontextusváltást eredményeznek, ami lassítja a csapatok munkáját és növeli az eszközök közötti információvesztés kockázatát.

Mind a Claude, mind a ChatGPT a tényleges munkavégzés helyszínén kívüli rendszerekben működik. Ez a szétválasztás okozza a legtöbb súrlódást.

A csapatok összefoglalókat, vázlatokat és ötleteket generálnak egy chatbotban, majd manuálisan áthelyezik az eredményeket projektmenedzsment eszközeikbe, dokumentumaikba és kommunikációs platformjaikra. Idővel ez a folyamatos másolás, beillesztés és újbóli magyarázás ugyanazokat a termelékenységi problémákat okozza, amelyeket az AI-nek kellett volna megoldania.

A ClickUp másképp közelíti meg az AI-t. Ahelyett, hogy külön asszisztensként működne, az AI közvetlenül be van építve a konvergens AI munkaterületébe, ahol a feladatok, dokumentumok és beszélgetések már eleve megtalálhatók.

A cél nem csupán a gyorsabb eredmények elérése, hanem a gondolkodás, a dokumentálás és a munka végrehajtása közötti szakadékok csökkentése is.

Dolgozzon olyan AI-val, amely illeszkedik a projekt kontextusához!

Az önálló AI-eszközök egyik legnagyobb korlátja a kontextus hiánya. Minden parancs a nulláról indul, ezért el kell magyaráznia a projektet, összefoglalnia a háttérinformációkat és megismételnie a releváns információkat.

A ClickUp Brain segítségével az AI hivatkozhat a munkaterületén már meglévő információkra. Kontextust tud lekérni feladatokból, dokumentumokból, megjegyzésekből és projektaktivitásokból, ami azt jelenti, hogy olyan kérdéseket tehet fel, mint például:

„Összefoglalja a funkció legújabb frissítéseit.”

„Tegye ezt a megbeszélést cselekvési tételekké.”

„Készítsen projektfrissítést ezeknek a feladatoknak az alapján. ”

Mivel az AI kapcsolódik a munkaterület adataihoz, a válaszok a csapat tényleges munkáján alapulnak, és nem csak a prompton.

Gyorsabban lépjen át a betekintésről a cselekvésre

Az önálló AI-eszközökkel végzett általános munkafolyamat a következő: válasz generálása, az eredmény másolása, alkalmazás váltás, beillesztés a feladatkezelőbe, majd manuális átalakítás egyértelmű következő lépésekké.

A ClickUp alkalmazáson belül ezek a lépések ugyanazon a helyen végrehajthatók.

A csapatok az AI-t közvetlenül a feladatokban és a Dokumentumokban használhatják beszélgetések összefoglalására, értekezletek jegyzetelésére, dokumentumok vázlatának elkészítésére, alfeladatok generálására vagy írásos tartalmak finomítására. Ahelyett, hogy külön csevegőablakban megjelenő szöveget állítana elő, az AI kimenete közvetlenül beépíthető a projektbe.

Ez a kis változás meglepő mértékben csökkenti a mindennapi munkafolyamatok során felmerülő súrlódásokat. Nézze meg, hogyan. 👇🏼

Találjon válaszokat a munkaterületén

A külső AI-eszközökkel kapcsolatos másik kihívás, hogy nem tudják, hol találhatók az Ön adatai. A projekt részletei feladatok, dokumentációk és beszélgetési szálak között szétszóródhatnak, ami miatt a csapatoknak a megfelelő kérdés feltevése előtt meg kell keresniük a kontextust.

A ClickUp Brain, az AI-alapú Enterprise Search segítségével lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kérdéseket tegyenek fel a munkaterületükkel kapcsolatban, és releváns információkat szerezzenek be a feladatokból, dokumentumokból és megjegyzésekből. Például:

„Milyen döntések születtek a harmadik negyedévi bevezetésről?”

„Mely feladatok vannak még nyitva ebben a sprintben?”

„Összegezze a funkció követelményeinek dokumentumát.”

Ahelyett, hogy több eszközt is átkutatnának, a csapatok közvetlenül a munkaterületükről tudják lekérni és összefoglalni az információkat.

Minden egyes beszélgetés, teendő és feladat kereshető az AI segítségével a ClickUp-ban.

Rögzítsd az ötleteidet hangalapú munkafolyamatokkal

Néha a dokumentálás vagy a munkavégzés legnagyobb akadálya nem az ötletek hiánya. Hanem a navigációs eszközök, az információkeresés és a kézi gépelés okozta súrlódás.

A ClickUp Brain MAX célja, hogy csökkentse ezt a súrlódást. Ez egy önálló asztali alkalmazás, amely egyetlen felületen egyesíti a munkaterületével való AI-alapú interakciót. Ahelyett, hogy több lapot nyitna meg vagy projektek között keresgélne, a Brain MAX segítségével gyorsan kereshet, ötleteket rögzíthet és intézkedéseket hozhat a munkaterületén.

Az egyik legfontosabb funkciója a Talk-to-Text. Természetesen beszélhet, és utasításait szöveggé és műveletekké alakíthatja a ClickUp-ban. A csapatok gyakran használják ezt a következőkre:

Diktálja meg a találkozó jegyzeteket vagy brainstorming ötleteket

A kimondott gondolatokat feladatokká vagy projektfrissítéseké alakítsa

Összefoglalók, üzenetek vagy dokumentációk kéz nélkül történő megfogalmazása

A hangbevitelen túl a Brain MAX munkaterület-kereső és parancsfelületként is működik. Kérdéseket tehet fel a projektjeivel kapcsolatban, vagy információkat hívhat le a munkaterületéről anélkül, hogy manuálisan kellene navigálnia a feladatok és a dokumentumok között.

Szerezzen be több AI modellt extra előfizetés nélkül

Amikor a csapatok AI-t alkalmaznak, ritkán állnak meg egy asszisztensnél. Az egyik eszköz lehet, hogy jobb az íráshoz, a másik a kódoláshoz, a harmadik pedig a kutatáshoz. Idővel ez a kísérletezés AI-terjedéssé válik: több asszisztens oszlik meg a különböző alkalmazások között, mindegyik a munkafolyamat egy-egy részét végzi.

A ClickUp Brain segítségével a csapatok nem kelljenek eszközök között váltogatniuk, hanem közvetlenül a munkaterületen belül több AI-modellhez is hozzáférhetnek. Így a felhasználók a projektkörnyezetüket elhagyni nélkül választhatják ki a feladathoz leginkább megfelelő modellt.

A ClickUp Brain több AI modellt is támogat a munkaterületén belül.

Például egy csapat az egyik modellt strukturált dokumentáció létrehozására, a másikat információk elemzésére, a harmadikat pedig az üzenetek finomítására használhatja. Mivel ezek a modellek a ClickUp-ban elérhetők, az eredmények továbbra is kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz és megbeszélésekhez.

A gyakorlati előny egyszerű: a csapatok új eszközök bevezetése nélkül kísérletezhetnek különböző AI-képességekkel. A munka egy helyen marad, a kontextus változatlan marad, és a modellek közötti váltás nem igényel platformok közötti váltást.

Claude-ot vagy ChatGPT-t válasszon?

Már mérlegelte az előnyöket és hátrányokat, de még mindig nem tud dönteni.

A finom árnyalatok miatt választja a Claude-ot, és kockáztatja a munkafolyamat megszakítását, vagy az integrációk miatt választja a ChatGPT-t, és időt fordít a tények ellenőrzésére?

Íme egy egyszerűbb módszer a döntéshez:

Válassza Claude-ot, ha: Önnek a legfontosabb a gondolatébresztő, árnyalt szöveggenerálás érzékeny feladatokhoz, és képes alkalmazkodni a használat és integráció korlátaihoz.

Válassza a ChatGPT-t, ha: Csapatának széles körű funkcionalitásra, gazdag integrációs ökoszisztémára és gyors iterációra van szüksége, és rendelkezik a kimenetek ellenőrzésére szolgáló folyamattal.

Természetesen a valódi megoldás nem csak az egyik önálló eszköz kiválasztása a másik helyett. Arról van szó, hogy teljesen túllépjünk az önálló AI-n.

Ahelyett, hogy újabb, független eszközt adna a eszköztárához, integrálja az AI-t közvetlenül a munkájának helyszínére a ClickUp konvergált AI munkaterületével.

Itt végre abbahagyhatja az AI kezelését, és elkezdheti élvezni az előnyeit! Kezdje el még ma ingyenesen . ✅

Gyakran feltett kérdések Claude és ChatGPT korlátairól

A kontextusablak az az információmennyiség, amelyet egy AI egyszerre „meg tud jegyezni”. A nagyobb ablak, mint például Claude-é, jobban alkalmas hosszú dokumentumok elemzésére, míg a kisebb ablak miatt az AI elfelejtheti a beszélgetés korábbi részeit.

Igen, de ez gyakran több problémát okoz, mint amennyit megold. A csapatok a különböző eszközökkel való ügyeskedés helyett autonóm AI-ügynököket használhatnak a munka összehangolásához, de ez AI-terjedéshez vezethet, ha nem egyetlen platformon kezelik.

Egyik sem feltétlenül jobb, mivel ez a feladattól függ. A ChatGPT ökoszisztémája kiválóan alkalmas gyors prototípusok készítésére, míg Claude nagyobb kontextusablaka nagy, összetett kódbázisok áttekintéséhez hasznos.

Nem, a használati korlátok eltérőek. A Claude Pro általában szigorúbb üzenetkorlátokkal rendelkezik, amelyek megszakíthatják a intenzív használatot, míg a ChatGPT Plus bőkezűbb hozzáférést kínál, bár egyik sem igazán korlátlan.