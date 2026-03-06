A 10 legjobb AI eszköz az értékesítési vezetéshez

A változó ügyféligények és a verseny miatt az értékesítési vezetők nagyobb nyomás alatt állnak, mint valaha.

Bemutatjuk: az AI értékesítési eszközöket.

A pipeline-jelentések automatizálásától és az üzletkötési kockázatok feltárásától a képviselők teljesítményének elemzéséig és az előrejelzések pontosságának javításáig – ezek az eszközök megkönnyítik az életét.

A következőkben bemutatjuk a legjobb AI eszközöket az értékesítési vezetés számára, beleértve a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat és árazási terveket, hogy segítsünk Önnek megalapozott döntést hozni.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni az AI értékesítési eszközök összehasonlításakor:

Integrálható a CRM-mel: szinkronizálható a Salesforce-szel, a HubSpot-tal vagy a nyilvántartási rendszerével, hogy az üzletkötési és tevékenységi adatok pontosak maradjanak.

Hiper-személyre szabott kommunikációt generál: E-maileket és üzeneteket készít az üzlet állása, a korábbi interakciók és a vevői jelzések alapján az értékesítési folyamatban.

Funkciók közötti együttműködés: Megkönnyíti a kommunikációt az értékesítési és marketing csapatok között azáltal, hogy szinkronizálja a kampányadatokat, a potenciális ügyfelek forrásait és az elkötelezettség jeleit a folyamat tevékenységével.

A nagy értékű tevékenységeket részesíti előnyben: pontozza a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, és az üzletkötési adatok minősége alapján jelzi a következő legjobb lépéseket.

Automatizálja a megbeszéléseket és a nyomon követést: automatikusan leírja a hívásokat, kivonja a teendőket és összefoglalót készít.

Proaktív betekintést nyújt a folyamatba: jelzi a kockázatos ügyleteket, előrejelzi az eredményeket, és időben figyelmeztet a folyamat változásaira.

Támogatja a többcsatornás potenciális ügyfelek felkutatását: leadeket gyűjt, kapcsolatokat bővíti, és e-mailen, telefonon és közösségi médián keresztül felveszi a kapcsolatot az ügyfelekkel – az értékesítési csapat által használt összes csatornán.

Kontextusfüggő AI: Megérti az üzletkötés szakaszait, a pipeline állapotát, a CRM-adatokat, a korábbi beszélgetéseket és a csapat tevékenységét.

AI-ügynökök: AI-értékesítési asszisztens ügynököket kínál, akik nyomon követhetik a megakadt ügyleteket, felkészíthetik a képviselőket a hívások előtt, automatikusan feltárják a kockázatokat, és manuális felügyelet nélkül is mozgásban tartják a pipeline-okat.

Ha még nem használt AI-t értékesítési csapatok számára, ez a videó egy kezdőknek szóló útmutató, amely tippeket és trükköket tartalmaz a kezdéshez.

Íme egy rövid áttekintés a legjobb AI értékesítési eszközökről, amelyekkel érdemes foglalkozni 👇

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú feladatok, kontextusfüggő intelligencia, automatizálás, irányítópultok Csapatok, amelyek egységes értékesítési végrehajtást szeretnének a feladatok, üzletek és átadások során Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető HubSpot Sales Hub Egységes CRM, mesterséges intelligencia által támogatott értekezlet-előkészítés, stratégiai útmutatók, előrejelzések Bevételi csapatok, amelyek központosított, all-in-one értékesítési operációs rendszert építenek Ingyenes; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap/felhasználó Salesforce Einstein AI, Agentforce, vállalati CRM, prediktív betekintés Vállalati értékesítési szervezetek, amelyeknek mélyreható, AI-alapú előrejelzésre és ellenőrzésre van szükségük Egyedi árazás Clari Bevételkiesés-felismerés, előrejelzés, elkötelezettségi jelek A vezetői csapatok a bevételek átláthatóságára és a kockázatokra összpontosító előrejelzésekre koncentrálnak. Egyedi árazás Gong Híváselemzés, módszertani nyomon követés, coaching-megfigyelések Az értékesítési csapatok prioritásként kezelik a coachingot, a módszertan betartását és a végrehajtás minőségét. Egyedi árazás Apollo AI Prospektálás, gazdagítás, kimenő szekvenciálás, elemzés Csapatok, amelyek ellenőrzött, megismételhető kimenő és pipeline-létrehozást szeretnének Ingyenes; fizetős csomagok 59 USD/hó/felhasználó áron Zökkenőmentes. AI Vezető felfedezés, ellenőrzés, CRM szinkronizálás Csapatok, amelyek egységesítik a potenciális ügyfelek minőségét és a képviselők céljait Ingyenes; egyedi árazás Clay Adatok egységesítése, szándékjelzések, képviselők prioritásainak meghatározása GTM csapatok, amelyek egységes kapcsolattartási információkra és szándékalapú prioritásrendezésre szorulnak Ingyenes; fizetős csomagok 149 USD/hó/felhasználó áron Outreach. io Ügyletek állapotának értékelése, elkötelezettségi ütemtervek, előrejelzések Komplex üzletciklusokat és elkötelezettség-vezérelt végrehajtást kezelő csapatok Egyedi árazás Fireflies. ai Hívásrögzítés, minőségbiztosítás, összefoglalók, hangulatelemzés Értékesítési szervezetek, amelyeknek nagy léptékű hívásminőség-ellenőrzésre és beszélgetések láthatóságára van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 18 USD/hó/felhasználó áron

Olvassuk el a legnépszerűbb AI eszközöket az értékesítési vezetés számára:

1. ClickUp (A legjobb a teljes értékesítési munkafolyamat automatizálásához)

A ClickUp a világ első konvergált AI-munkaterülete, amely a feladatokat, a folyamatokat, a csapatkommunikációt és az AI-eszközöket egy helyen egyesíti.

Nincs szükség több tucat eszköz között váltogatni az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a CRM frissítése vagy a megbeszélések előkészítése érdekében.

Mindezek középpontjában a ClickUp for Sales Teams áll. Nézzük meg, hogyan segít ez a szoftver skálázható munkafolyamatok kialakításában az értékesítési ciklus minden szakaszában.

A ClickUp Brain segítségével felismerheti az üzletkötési kockázatokat, mielőtt azok hatással lennének az előrejelzésére.

Szüksége van kontextusra a nap kezdéséhez? A ClickUp Brain, a kontextusfüggő AI-asszisztens, pipeline-összefoglalókat és előrejelzési jelentéseket generál. Mindig tudja, hol tartanak az üzletek, mely lehetőségek igényelnek figyelmet, és hogyan halad a csapata a célok elérése felé.

Egy pillantással felismerheti a kockázatokat, a szűk keresztmetszeteket és a kiemelt fontosságú ügyfeleket, így erőfeszítéseit a legfontosabb területekre összpontosíthatja.

Azonnali összefoglalók és trendek a ClickUp Brain-től, a ClickUp beépített AI asszisztensétől.

Ezenkívül a ClickUp Brain a következő feladatokban segít Önnek:

Azonnali pipeline- és előrejelzési összefoglalók létrehozása

Azonosítsa korán az inaktív lehetőségeket, a késedelmes utánkövetéseket és a folyamat hiányosságait, hogy be tudjon avatkozni, mielőtt azok hatással lennének a bevételekre.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciát íróként, hogy személyre szabott értékesítési e-maileket, találkozók utáni követéseket és üzletösszefoglalókat készítsen a fiók kontextusa és a korábbi interakciók alapján.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain az összes átiratot kereshetővé téve az értékesítési hívásokból is nyerhet információkat. A trükk? Ne felejtsd el meghívni a ClickUp AI Notetaker alkalmazást, hogy csatlakozzon a hívásaidhoz, és automatikusan rögzítse és leírja azokat. Kereshető átiratok a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ismétlődő munkafolyamatokat bízza a ClickUp Agents-re.

A ClickUp Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagként figyeli a munkaterületét, és előre meghatározott szabályok és kontextus alapján automatikusan intézkedik.

Ahelyett, hogy a képviselőkre bízná, hogy minden nyomon követést, frissítést vagy átadást megjegyezzenek, az ügynökök folyamatosan a háttérben működnek, csökkentve a manuális felügyeletet és javítva a folyamatok tisztaságát. Ezek az AI-ügynökök a következőket segítik:

A beérkező potenciális ügyfelek automatikus hozzárendelése és prioritásba sorolása: A nagy értékű potenciális ügyfeleket az ICP-kritériumok, a terület vagy az üzlet mérete alapján a megfelelő ügyfélkapcsolati menedzserhez irányítsa.

Indítson el követő lépéseket a megakadt ügyleteknél: észlelje az inaktivitást vagy az elmulasztott feladatokat, és automatikusan hozzon létre emlékeztetőket vagy értesítse az érintetteket.

Biztosítsa a folyamat következetességét: frissítse az állapotokat, jelölje meg az üzleteket, és tartsa rendben a CRM-adatokat manuális beavatkozás nélkül.

Állapotfrissítések létrehozása és terjesztése: Összeállíthatja az üzletek változásait és a folyamatok eltéréseit megosztható összefoglalókba a vezetőség általi felülvizsgálat céljából.

Kevesebb időt kell fordítania a folyamatok ellenőrzésére, és több időt fordíthat a bevételi stratégia kidolgozására a ClickUp Agents segítségével.

📌 Példa: Amikor egy űrlapon keresztül beérkezik egy magas értékű potenciális ügyfél, aki megfelel az ICP kritériumoknak, az értékesítési automatizálási eszköz azt a vezető AE-nek rendeli, megjelöli az üzletet a munkaterületén, és értesíti az értékesítési alelnököt a csevegőben.

Az Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhat bármilyen üzletet, információt vagy beszélgetést.

A ClickUp Enterprise Search segítségével az értékesítési vezetők természetes nyelven kereshetnek az egész munkaterületükön és a kapcsolódó eszközökben.

Ahelyett, hogy manuálisan keresne a CRM-rekordok, hívásjegyzőkönyvek, csevegési szálak és dokumentumok között, feltehet egy kérdést, például: „Melyik vállalati üzletek vannak veszélyben ebben a negyedévben?”, és azonnali, kontextusban gazdag válaszokat kaphat.

A ClickUp feladatokból, dokumentumokból, megjegyzésekből, hívásjegyzőkönyvekből és integrált eszközökből származó információkat gyűjti össze, hogy pontosan azokat a frissítéseket, döntéseket és vevői jelzéseket mutassa meg, amelyekre szüksége van.

Keressen az összes csatlakoztatott alkalmazásában, eszközében és munkaterületi adatában, hogy kontextusba ágyazott válaszokat kapjon az Enterprise Search segítségével.

Ez az egységes keresési réteg biztosítja, hogy mindig teljes kontextus álljon rendelkezésére, mielőtt előrejelzéseket készít, képviselőket képez vagy nagy kockázatú üzletek felülvizsgálatába kezd.

Kövesse nyomon a pipeline állapotát, a bevételi célokat és az üzletek előrehaladását egy helyen.

A ClickUp értékesítési nyomkövető sablonja egy központi rendszert biztosít az értékesítési vezetők számára az üzletek, a bevételi célok, a termékek teljesítménye és a havi értékesítési eredmények nyomon követéséhez. Segít kiküszöbölni a láthatósági hiányosságokat, és biztosítja, hogy mindig tisztában legyen a bevételek alakulásával.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp értékesítési nyomkövető sablonját, hogy értékelje csapata teljesítményét és jobban kezelje értékesítési folyamatát.

Íme, miért fogja szeretni ezt a sablont:

Kapjon világos képet a bevételekről, a haszonkulcsokról és a célokról a termékek, üzletek vagy időszakok tekintetében.

Kövesse nyomon az üzletkötések előrehaladását és a célok állapotát valós időben, hogy korán felismerje a sikereket és a kockázatokat.

Rendezze az értékesítési adatokat hónap, termék vagy folyamat szakasz szerint a gyorsabb jelentéskészítés és áttekintés érdekében.

Cserélje le a kézi táblázatokat egy strukturált rendszerre, amely biztosítja, hogy csapata teljesítménye összhangban legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa a dokumentációt: Használja Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a munkafolyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó, élő dokumentáció létrehozásához, megosztásához és karbantartásához.

Valós idejű együttműködés: A ClickUp Chat segítségével valós idejű, kontextusban gazdag kommunikációt valósíthat meg feladataival párhuzamosan. A ClickUp Chat segítségével valós idejű, kontextusban gazdag kommunikációt valósíthat meg feladataival párhuzamosan.

Értékesítési bemutatók készítése: A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a hívásokat, így a hosszú bemutatókat rövid, könnyen emészthető következő lépésekre és teendőkre bontja az értékesítési csapat számára. A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a hívásokat, így a hosszú bemutatókat rövid, könnyen emészthető következő lépésekre és teendőkre bontja az értékesítési csapat számára.

Szüntesse meg a szűk keresztmetszeteket: Hozzon létre egyedi Hozzon létre egyedi ClickUp irányítópultokat , hogy a haladást kumulatív áramlás, burnup, burndown vagy sebességdiagramokkal vizualizálhassa.

Kövesse nyomon minden potenciális ügyfelet: Használja Használja a ClickUp CRM-et a potenciális ügyfelek, üzletek és értékesítési tevékenységek valós idejű nyomon követéséhez, majd válasszon a több mint 15 egyéni nézet közül, hogy megtalálja a csapatának leginkább megfelelőt.

Csökkentse a felesleges munkát: Készítsen Készítsen ClickUp automatizálásokat a legördülő menü segítségével vagy egyszerű angol nyelvű utasításokkal a ClickUp Brainben, hogy kezelje a szabályalapú, ismétlődő értékesítési feladatokat, mint például az új potenciális ügyfelek automatikus hozzárendelése, az üzlet stádiumának frissítése a szerződés aláírásakor, a nyomonkövetési emlékeztetők küldése vagy a feladatátadás létrehozása, amikor egy lehetőség lezárul.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

árak-táblázat

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 850 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületen egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető vele mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

A ClickUp összes feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket egy egységes munkaterületen egyesíti. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető vele mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések azt mutatják, hogy komolyan gondolják a platform fejlesztését.

2. HubSpot Sales Hub (a legjobb bevételi operációs rendszer kiépítéséhez)

via HubSpot Sales Hub

A HubSpot Sales Hub egy AI-alapú értékesítési menedzsment szoftver, amely segít egységes, kiszámítható folyamatot működtetni. Központosítja a potenciális ügyfeleket, ügyleteket, feladatokat és tevékenységeket egyetlen munkaterületen, így valós időben láthatja, mi történik a csapatban.

Összehangolhat többcsatornás kimenő folyamatokat, amelyek automatizált e-maileket, LinkedIn-feladatokat és hívásemlékeztetőket kombinálnak. AI-segítséget kaphat a találkozók előkészítéséhez, a nyomon követéshez és a jegyzetek rögzítéséhez, így biztosítva, hogy a kritikus üzleti információk soha ne vesszenek el a beérkező levelek vagy a CRM-ek között.

Az AI segít összeállítani minden értékesítő napi ütemtervét és rangsorolni a potenciális ügyfeleket a szerződéskötés valószínűsége alapján. Emellett könnyedén azonosíthatja a kockázatos lehetőségeket, előre jelezheti a folyamat alakulását és elkészítheti a küldésre kész árajánlatokat.

A HubSpot Sales Hub legjobb funkciói

Használja az AI-t a találkozók összefoglalójának automatikus elkészítéséhez és a követő tervezetek elkészítéséhez a hívásnaplók, az e-mailek előzményei és a Google-lal és az Office 365-tel szinkronizált naptár alapján.

Alkalmazzon AI-vezérelt csevegési folyamatokat és e-mail ügynököket a kérdések megválaszolásához, a potenciális ügyfelek minősítéséhez és a beszélgetések találkozókba vagy CRM-rekordokba történő továbbításához.

Készítsen praktikus útmutatókat, amelyek a platform AI termelékenységi eszközeivel ellátják csapatát a legjobb gyakorlatokkal, taktikákkal és stratégiákkal az értékesítési folyamat különböző szakaszaiban.

A HubSpot Sales Hub korlátai

A platform egyre drágábbá válik, ahogy a csapata növekszik, és sok fejlett funkció csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

HubSpot Sales Hub árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

HubSpot Sales Hub értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (490+ értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Sales Hubról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A HubSpot Sales Hub-ot leginkább a könnyű használhatósága és az egy helyen történő központosítás miatt kedvelem. Ezzel az üzletek kezelése, a kommunikáció nyomon követése, a követő lépések ütemezése és a láthatóság fenntartása az értékesítési folyamatban nagyon egyszerűvé válik.

A HubSpot Sales Hub-ot leginkább a könnyű használhatósága és az egy helyen történő központosítás miatt kedvelem. Ezzel az üzletek kezelése, a kommunikáció nyomon követése, a követő lépések ütemezése és a láthatóság fenntartása az értékesítési folyamatban nagyon egyszerűvé válik.

3. Salesforce (A legjobb vállalati intelligencia és AI-támogatott előrejelzés)

via Salesforce

Az Einstein, a Salesforce integrált AI rétege, és az Agentforce, az ügynöképítője segítségével közvetlenül beágyazhatja az AI ügynököket az előrejelzésbe, az üzletkezelésbe és a végrehajtásba. Ez a CRM-adatokat élő operatív intelligenciává alakítja az egész értékesítési ciklusban.

Értékesítési csapata az Einstein segítségével e-maileket, hívásösszefoglalókat és ügyfélkontextussal kiegészített utánkövetéseket állíthat össze. Ez lehetővé teszi, hogy természetes nyelven kereshet minden értékesítési beszélgetés között, és kiemeli a folyamatban megjelenő mintákat, például az árral kapcsolatos kifogásokat vagy a versenytársakra való utalásokat.

Az Agentforce segítségével előre meghatározott témák, műveletek és sablonok felhasználásával AI-ügynöki eszközöket alkalmazhat a potenciális ügyfelek minősítéséhez és az üzleti lehetőségek frissítéséhez.

A Salesforce legjobb funkciói

Adjon hozzá egyedi kulcsszavakat, amelyeket az Einstein jelölhet a hívások során, például versenytársak termékei, funkciói vagy bármely, az üzletkötés szempontjából fontos említés.

Riasztásokat indítson el, ha egy célszámla kulcsfontosságú szereplője állást vált, vagy ha egy vállalat pénzügyi jelentése olyan problémát említ, amelyet az Ön eszköze megold.

Nyomon követi az üzletkötések előrehaladását, a hang- és videóelemzésekből származó trendeket, a releváns e-mailek kontextusát, egyedi jelentésekkel.

A Salesforce korlátai

A funkciók és konfigurációs lehetőségek sokasága nyomasztó lehet, és a kezdeti beállításhoz gyakran technikai szakértelemre van szükség.

Salesforce árak

Einstein: Egyedi árazás

Flex kreditek: 500 dollár 100 kreditért

Beszélgetések: 2 dollár beszélgetésenként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (93 100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (380+ értékelés)

Mit mondanak a Salesforce-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Salesforce Agentforce egy hatékony, rugalmas platform, amely egyszerűsíti az ügyfelekkel való interakciókat és automatizálja az ismétlődő feladatokat. Nagyon tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Salesforce CRM-mel, így könnyebb egy helyen kezelni a potenciális ügyfeleket, az ügyeket és az ügyfélkérdéseket.

A Salesforce Agentforce egy hatékony, rugalmas platform, amely egyszerűsíti az ügyfelekkel való interakciókat és automatizálja az ismétlődő feladatokat. Nagyon tetszik, hogy zökkenőmentesen integrálódik a Salesforce CRM-mel, így könnyebb egy helyen kezelni a potenciális ügyfeleket, az ügyeket és az ügyfélkérdéseket.

📮 ClickUp Insight: Amikor megkérdezték, mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakoribb válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt. A válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát. Ez logikus, mivel a legtöbb AI-ügynök kudarcot vall, ha nem érti, miért hozták meg a döntéseket, vagy hogyan kellene a munka folyni. Mivel a szuperügynökök megőrzik a kontextust, emlékeznek a korábbi döntésekre és folyamatosan működnek, sokkal megbízhatóbban tudnak cselekedni, mint a prompt-alapú ügynökök. Élő munkaterület-előzmények alapján dolgoznak, aktívak maradnak a munka előrehaladtával, és egyértelmű engedélyhatárok és ellenőrzési nyomvonalak keretein belül működnek. Amikor az intelligencia megérti a munkát és biztonságosan végzi el, végre úgy fogja érezni, hogy egy olyan virtuális munkatárssal dolgozik, akire valóban számíthat.

4. Clari (A legjobb bevétel-koordinációhoz és kockázat-orientált előrejelzéshez)

via Clari

A Clari egy vállalati bevétel-koordinációs platform. Központosíthatja a releváns üzleti anyagokat, hogy mindenki naprakész legyen és összehangoltan dolgozzon, ami zökkenőmentesebb együttműködést és átadást tesz lehetővé.

A RevAI átvizsgálja az egész munkafolyamatot, beleértve az e-maileket, naptármeghívókat, Slack üzeneteket és CRM frissítéseket, hogy összehasonlítsa a képviselők által elmondottakat az adatokkal.

A beszélgetések elemzéséhez a Copilot áll rendelkezésre. Ez valós időben leírja a beszélgetéseket, és élő battlecardokat generál, amelyek segítségével az értékesítési képviselők reagálhatnak az ellenvetésekre, irányt válthatnak a beszélgetésekben, és erőteljesebb zárást érhetnek el. Ez az AI-eszköz a vevői jelzéseket is rögzíti, és közvetlenül a rendszerbe továbbítja azokat, hogy pontosabbá tegye az előrejelzéseket és a pipeline ellenőrzését.

A mesterséges intelligenciával működő automatizálási eszköz, a Groove, automatizálja az ismétlődő értékesítési munkafolyamatokat, így egyszerűsítve a potenciális ügyfelek felkutatását, a velük való kapcsolattartást és a nyomon követést. Segít az értékesítőknek a következetes kapcsolattartásban, miközben a vezetőknek áttekintést nyújt a folyamatban lévő tevékenységekről és teljesítményről.

A Clari legjobb funkciói

Vegyen igénybe vállalati AI-ügynököket, akik folyamatosan felülvizsgálják a lehetőségeket, jelzik a kockázatokat, javasolják a következő lépéseket és automatizálják a nyomon követést, hogy javítsák a folyamat állapotát és a bevételi ciklus előrejelzésének pontosságát.

Írjon kimenő e-maileket az üzleti lehetőségek kontextusát, a vevő szerepét és az elkötelezettség jeleit felhasználva, hogy jobban személyre szabhassa a potenciális ügyfelek megkeresését.

Szinkronizálja a folyamat változásait, és dinamikusan súlyozza a Commit és Best Case ügyleteket gépi tanulás (ML) segítségével a valós idejű előrejelzésekhez.

A Clari korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a korábbi negyedévek ügyleteinek felkutatása vagy a korábbi időszakok teljesítményének áttekintése extra erőfeszítést igényelhet.

Clari árak

Egyedi árazás

Clari értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Clari-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Clari használata az értékesítési előrejelzések egyszerűsítésére rendkívül hasznosnak bizonyult. Gyorsan betekintést nyerek a negyedéves céljaimba és a lezárandó ügyletekbe, és a Clari előrejelzési kategóriák szerinti ügyletek osztályozása mindent sokkal könnyebbé tesz. A közvetlen felettesemnek történő jelentés sokkal egyszerűbbé vált, egyszerűen frissítem a heti előrejelzésemet, és ő azonnal áttekintheti a helyzetet.

A Clari használata az értékesítési előrejelzések egyszerűsítésére rendkívül hasznosnak bizonyult. Gyorsan betekintést nyerek a negyedéves céljaimba és a lezárandó ügyletekbe, és a Clari előrejelzési kategóriák szerinti ügyletek osztályozása mindent sokkal könnyebbé tesz. A közvetlen felettesemnek történő jelentés sokkal egyszerűbbé vált, egyszerűen frissítem a heti előrejelzésemet, és ő azonnal áttekintheti a helyzetet.

5. Gong (A legjobb nagyméretű coachinghoz és bizonyítékokon alapuló üzletkötéshez)

via Gong

A Gong egy bevételi intelligencia platform, amely lehetővé teszi, hogy bevált folyamatokat indítson el, lépéseket testreszabjon és automatizálja a nyomon követést, hogy minden üzlet előrehaladjon. Ez az AI értékesítési eszköz egyszerűen az AI asszisztensnek feltett kérdésekkel nyújt betekintést a fiókokba, üzletekbe és kapcsolatokba.

Emellett a Gong Forecast több mint 300 adatpontot elemez a Deal Likelihood Score (üzletkötési valószínűségi pontszám) keretében, hogy megjósolja, mely üzletek zárulnak le a legnagyobb valószínűséggel.

A Gong Engage segítségével mindent nyomon követhet, a potenciális ügyfelek felkutatásától a konverziós arányokig és az e-mailek teljesítményéig, valamint központilag figyelemmel kísérheti értékesítési képviselői teljesítményét.

Speciális értékesítési módszertant használ, mint például a MEDDIC, SPIN vagy Challenger? Beépítheti a Gongba, így a platform folyamatosan ellenőrzi minden hívást, e-mailt és találkozót.

A Gong legjobb funkciói

Írja le az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, hogy kiemelje a legfontosabb információkat, és biztosítson csapatainak közös rálátást a valódi hívásokon történtekre.

Azonosítsa az ügyfelek céljait, problémáit és döntési dinamikáját a különböző régiókban, és fordítsa le azokat a kívánt nyelvre.

Részletes, bizonyítékokkal alátámasztott jelentéseket kap, amelyek nemcsak a tevékenységek mennyiségét, hanem a trendeket és a kiváltó okokat is elmagyarázzák.

A Gong korlátai

A platform előrejelzési modellje merev lehet azoknak a csapatoknak, amelyek nem szigorúan bevételalapú kvóták szerint működnek.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6430+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (550+ értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Gongban leginkább azt szeretem, hogy átláthatóságot biztosít az értékesítési beszélgetésekben. Hihetetlenül értékes, hogy áttekinthetem a hívásokat, megnézhetem a legfontosabb pillanatokat, és megérthetem, mi történt valójában egy üzlet során. A hívásfelvételek, a leiratok és az AI-elemzések segítségével könnyen felismerhetők a kifogások, a versenytársak említései és a következő lépések mintái, anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes hívásokat.

A Gongban leginkább azt szeretem, hogy átláthatóságot biztosít az értékesítési beszélgetésekben. Hihetetlenül értékes, hogy áttekinthetem a hívásokat, megnézhetem a legfontosabb pillanatokat, és megérthetem, mi történt valójában egy üzlet során. A hívásfelvételek, a leiratok és az AI-elemzések segítségével könnyen felismerhetők a kifogások, a versenytársak említései és a következő lépések mintái, anélkül, hogy újra meg kellene nézni a teljes hívásokat.

6. Apollo AI (A legjobb a kontrollált pipeline-generáláshoz és a kimenő irányításhoz)

via Apollo AI

Az Apollo AI egy értékesítési intelligencia platform, amely lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa a pipeline létrehozását, és ne csak annak lezárását. Egyetlen munkaterületen tárolhatja és kezelheti a potenciális ügyfelek adatait, tevékenységét és az üzletkötések adatait.

Az AI PowerUps segítségével szándékjelzéseket nyerhet ki vállalati weboldalakról, állásváltozásokból és nyilvános adatokból, majd ezeket a kontextusokat közvetlenül beépítheti a kimenő folyamatokba. Megmutatja az értékesítőknek, hogyan használhatják az AI-t a potenciális ügyfelek felkutatásával kapcsolatos feladatok automatizálására.

Az eszköz beszélgetéselemzést, eredménykártyákat és kulcsszókövetőket is biztosít, amelyek meghatározott kritériumok alapján értékelik a hívásokat és üzeneteket.

Az Apollo AI legjobb funkciói

Írjon teljes e-maileket vagy csak bizonyos szakaszokat, amelyek összhangban vannak márkájának hangvételével és stílusával.

Tekintse át a nyitási arányokat, a válaszadási arányokat és a folyamatra gyakorolt hatásokat valós idejű teljesítménymutatókon keresztül.

Hozzáférés a találkozó előtti információkhoz a kapcsolattartókról és a fiókokról, hogy tisztázza a kontextust és további információkat nyújtson az értékesítés irányáról.

Az Apollo AI korlátai

A felület a rendelkezésre álló szűrők és opciók nagy száma miatt túlterhelőnek tűnhet, ami megnöveli a bevezetési időt.

Apollo AI árak

Személyes: Ingyenes

Alap: 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 149 USD/hó felhasználónként

Apollo AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9330+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (380+ értékelés)

Mit mondanak az Apollo AI-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az Apollo kiemelkedik azzal, hogy milyen gyorsan alakítja át a potenciális ügyfelek felkutatását cselekvéssé. Ahelyett, hogy időt töltene az adatok, a gazdagítás és a kapcsolatteremtés eszközei között ugrálva, minden egy munkafolyamatban található. Az a képesség, hogy a potenciális ügyfeleket bizonyos kritériumok alapján szűrje és azonnal sorrendbe állítsa, gyorsabbá és célzottabbá teszi a kimenő tevékenységeket, különösen a B2B csapatok számára.

Az Apollo kiemelkedik azzal, hogy milyen gyorsan alakítja át a potenciális ügyfelek felkutatását cselekvéssé. Ahelyett, hogy időt töltene az adatok, a gazdagítás és a kapcsolatteremtés eszközei között ugrálva, minden egy munkafolyamatban található. Az a képesség, hogy a potenciális ügyfeleket bizonyos kritériumok alapján szűrje és azonnal sorrendbe állítsa, gyorsabbá és célzottabbá teszi a kimenő tevékenységeket, különösen a B2B csapatok számára.

👀 Tudta? Több ezer B2B értékesítési hívást elemző kutatások szerint a legjobban teljesítő értékesítők hívásonként 11–14 kérdést tesznek fel, míg az átlagos értékesítők ennél jóval kevesebbet. A beszélgetéselemző platformok ezt a referenciaértéket használják az értékesítők felkészítésére a felfedezés minőségét illetően.

7. Seamless. AI (A legjobb a skálázható lead minőség-ellenőrzéshez)

Zökkenőmentes. Az AI elsősorban valós idejű értékesítési intelligencia és potenciális ügyfelek generálására szolgáló platformként lett kialakítva, amely segít az értékesítési csapatoknak megtalálni, ellenőrizni és gazdagítani a kapcsolattartási adatokat a nagy léptékű elérhetőség érdekében.

Az SDR-ek számára automatizálja a potenciális ügyfelek kutatását, a listák összeállítását és az adatok bevitelét. Nincs szükség a kapcsolattartási adatok kézi keresésére. Az AI folyamatosan keres és valós időben ellenőrzi az e-maileket, telefonszámokat és vállalati információkat, így a képviselők mindig pontos adatokkal dolgoznak.

Az értékesítési vezetők és az értékesítési alelnökök számára az érték a pipeline növekedésében és a célzás pontosságában rejlik. Valós idejű B2B kapcsolati információkat, szándékjelzéseket és CRM-gazdagítást biztosít csapatainak, hogy magas színvonalú lehetőségeket kereshessenek és folyamatos áramlást biztosíthassanak a minősített potenciális ügyfelek számára.

Zökkenőmentes. Az AI legjobb tulajdonságai

Válasszon a LinkedIn-kapcsolatfelvételhez és hangüzenetekhez előre elkészített sablonok könyvtárából, majd személyre szabhatja a legfontosabb mezőket, például a cég nevét vagy a beosztást, mielőtt elküldené.

A Chrome-bővítmény segítségével valós időben rögzítheti, ellenőrizheti és továbbíthatja a potenciális ügyfelek adatait a közösségi médiából és a B2B webhelyekről közvetlenül a CRM-be.

Használjon híváskezelő eszközöket mind a Twilio tárcsázáshoz, mind a kézi naplózáshoz, így biztosítva, hogy minden kapcsolatfelvétel rögzítésre kerüljön és konzisztens legyen.

Zökkenőmentes. Az AI korlátai

Egyes felhasználók megjegyzik, hogy a hitelek a kiterjedt listák összeállításakor a vártnál gyorsabban kimerülhetnek, és hogy az eredmény minősége nem mindig előre jelezhető.

Zökkenőmentes. AI árazás

Ingyenes

Egyedi árazás

Zökkenőmentes. AI-értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (5260+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Seamless AI-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Seamless. AI-ban leginkább az tetszik, hogy milyen pontosak és átfogóak a kapcsolattartási adatai, különösen a döntéshozók és a minősített potenciális ügyfelek azonosításában. Több mint két évnyi, különböző vállalatoknál végzett munkát követően első kézből tapasztaltam, milyen hatékony ez a platform mind a potenciális ügyfelek felkutatásában, mind a meglévő adatbázisunk gazdagításában.

A Seamless. AI-ban leginkább az tetszik, hogy milyen pontosak és átfogóak a kapcsolattartási adatai, különösen a döntéshozók és a minősített potenciális ügyfelek azonosításában. Több mint két évnyi, különböző vállalatoknál végzett munkát követően első kézből tapasztaltam, milyen hatékony ez a platform mind a potenciális ügyfelek felkutatásában, mind a meglévő adatbázisunk gazdagításában.

via Clay

A Clay egy mesterséges intelligencia alapú adatplatform a Go-to-Market (GTM) csapatok számára, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással több millió rekordot importáljon a CRM-ből.

Például, ha a potenciális ügyfelek adatai hiányosak vagy különböző forrásokból származnak, az eszköz azonosítókat, például e-mail címeket használ, hogy egyesítse a rekordokat és egyetlen, kanonikus profilba egyesítse őket.

Az AI-motorja, a Rhythm, a technológiai stack egészéből (G2 szándék, weboldal-látogatások, e-mailek megnyitása és DocuSign-megtekintések) gyűjti össze a jelzéseket, és minden képviselő számára egy prioritásokkal ellátott teendőlistát állít össze. Gondoljon rá úgy, mint egy hatékony AI-asszisztensre az értékesítési vezetők számára.

Ha egy nagy értékű potenciális ügyfél hirtelen meglátogatja az árak oldalt, a Rhythm azonnal a sor elejére helyezi. Az eszköz rendelkezik egy Conductor ügynökkel is, amely elmagyarázza az egyes feladatok mögötti okokat, segítve Önt abban, hogy a képviselőket az adott műveletet kiváltó konkrét vásárlói szándékra készítse fel.

A Clay legjobb funkciói

Figyelje, mely cégek böngészik a webhelyét, mennyire aktívak, és milyen gyakran térnek vissza, és automatikusan értesítse értékesítési képviselőit, hogy azonnal intézkedhessenek.

Az AI segítségével bármilyen gazdagító munkafolyamatot lemásolhat, beleértve az esettanulmányok összefoglalását, a vállalkozások ügyfeleinek felkutatását, pénzügyi jelentések keresését és még sok mást.

Keresse meg a legmegfelelőbb ügyfelei konkrét, egyedi jellemzőit a Clay AI kutatási ügynökeinek segítségével, akik kategorizálják vagy összefoglalják a rendelkezésre álló információkat.

A Clay korlátai

A platformon található nagy adathalmazok feldolgozása és szinkronizálása időbe telhet, ami lassíthatja a downstream értékesítési munkafolyamatokat.

Clay árazás

Ingyenes

Kezdő csomag: 149 USD/hó

Explorer: 349 USD/hó

Pro: 800 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Clay értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Clay-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon tetszik a Clay interaktivitása és könnyű használata. Integrálható a már használt számos eszközzel és forrással, így kényelmesen használható. Nagyra értékelem a Sculptor és a Sequencer funkciókat is, amelyek hatékonyan segítik a kimenő kampányok kipróbálását, a hasonló kapcsolatok megtalálását és a tájékoztató szövegek létrehozását.

Nagyon tetszik a Clay interaktivitása és könnyű használata. Integrálható a már használt számos eszközzel és forrással, így kényelmesen használható. Nagyra értékelem a Sculptor és a Sequencer funkciókat is, amelyek hatékonyan segítik a kimenő kampányok kipróbálását, a hasonló kapcsolatok megtalálását és a tájékoztató szövegek létrehozását.

9. Outreach. io (A legjobb AI-vezérelt bevételek realizálásához)

via Outreach AI Agents

Az Outreach.io egy mesterséges intelligenciával működő bevételi munkafolyamat-rendszer, amely a képviselők tevékenységén, a vevők elkötelezettségén és a folyamat állapotán alapul, és koordinálja a különböző fiókok közötti végrehajtást.

Az értékesítési folyamat szinte minden felhasználási esetéhez léteznek AI-ügynökök. Például a Research Agent az Outreach beszélgetési adatait ötvözi az elsődleges elkötelezettségi adatokkal és a harmadik féltől származó nyilvános adatokkal, hogy bevételnövelő stratégiákat dolgozzon ki.

A Revenue Agent az értékesítési képviselők nevében kezeli a potenciális ügyfelek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. Az ügynök azonosítja a nagy vásárlási szándékkal rendelkező ügyfeleket, új kapcsolatokat keres, és releváns, magas konverziós arányú üzeneteket készít, amelyek célja a válaszadási arány növelése.

Az Outreach.io legjobb funkciói

Kapjon automatikus frissítéseket az üzleti lehetőségek mezőiről a Deal Agent segítségével a hívások és megbeszélések során észlelt kulcsfontosságú jelek alapján.

Szerezzen be egy tömör, AI által generált összefoglalót a fiók legutóbbi tevékenységeiről, és kapjon választ a legégetőbb kérdésekre.

Használja az élő AI-t, hogy felismerje a élő hívások során megbeszélt teendőket, és adja hozzá őket a találkozók jegyzőkönyveihez.

Outreach. io korlátai

A platform a mindennapi használat során nehézkesnek tűnhet, és az integrációk, különösen olyan eszközökkel, mint a Nooks, állítólag nem rendelkeznek kontextusfüggő intelligenciával.

Outreach. io árak

Egyedi árazás

Outreach. io értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Outreach.io-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az e-mailes és telefonos kapcsolattartáshoz használható sablonok rendkívül hasznosak az ügyfeleimnek küldött tömeges frissítésekhez. Az én támogató csapatom és marketingcsapatom feltöltheti a sablonokat és a kapcsolattartási célokat, és ezeknek a személyre szabott e-maileknek a küldése gyors és hatékony – ami különösen hasznos, mivel több száz ügyfelet kezelek, és gyorsan kell cselekednem! Ezt nagyon könnyen integráltam a munkafolyamatomba.

Az e-mailes és telefonos kapcsolattartáshoz használható sablonok rendkívül hasznosak az ügyfeleimnek küldött tömeges frissítésekhez. Az én támogató csapatom és marketingcsapatom feltöltheti a sablonokat és a kapcsolattartási célokat, és ezeknek a személyre szabott e-maileknek a küldése gyors és hatékony – ami különösen hasznos, mivel több száz ügyfelet kezelek, és gyorsan kell cselekednem! Ezt nagyon könnyen integráltam a munkafolyamatomba.

10. Fireflies. ai (A legjobb vállalati szintű hívásminőség-ellenőrzéshez és beszélgetési jelek rögzítéséhez)

Az AI-alapú találkozóasszisztens, a Fireflies.ai automatikusan csatlakozik a találkozókhoz, rögzíti, leírja és összefoglalja az összes beszélgetést.

Stratégiai értéke az automatizált minőségbiztosításban rejlik, ami konkrét példája az AI-konvergencián alapuló üzleti átalakulásnak, ahol az értékesítési hívások elemzése, a coaching és az előrejelzés egy rendszerként működik.

Beállíthat referenciaértékeket arra vonatkozóan, hogy milyen egy magas színvonalú értékesítési beszélgetés: kifogások kezelése, versenytársak pozicionálása és a felfedezés mélysége. Az eszköz ezután átvizsgál minden beszélgetést, és jelzi, hol térnek el a képviselők, majd a valós viselkedés alapján „megfelelt” vagy „nem felelt meg” pontszámot ad.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Automatizálja a megbeszéléseket olyan AI SDR-ekkel és toborzókkal, akik részt vesznek azokon és az Ön nevében beszélnek.

Kapjon személyre szabott, hívás utáni összefoglalókat, amelyek tartalmazzák a legfontosabb tanulságokat, teendőket és döntéseket.

Elemezze a beszélgetések hangnemét és nyelvezete, hogy azonosítsa a potenciális ügyfelek hangulatát és az üzlethez kapcsolódó lehetséges kockázatokat.

Fireflies. ai korlátai

Ritka esetekben előfordult, hogy a háttérzaj és az egymást átfedő hangok csökkentették a leírás pontosságát.

Fireflies. ai árak

Személyes: Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (720+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 280 értékelés)

Mit mondanak a Fireflies AI-ről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Szeretem a Fireflies. ai alkalmazást használni a megbeszéléseim rögzítésére, mert így nem kell jegyzeteket készítenem a megbeszélések alatt, ami jelentősen megtakarít időt, és lehetővé teszi, hogy jobban koncentráljak és részt vegyek a megbeszélésekben. Azonnal megkapom a megbeszélés összefoglalóját, amely kiváló minőségű, így késedelem nélkül biztosíthatom, hogy minden fontos pontot megkapok.

Szeretem a Fireflies. ai alkalmazást használni a megbeszéléseim rögzítésére, mert így nem kell jegyzeteket készítenem a megbeszélések alatt, ami jelentősen megtakarít időt, és lehetővé teszi, hogy jobban koncentráljak és részt vegyek a megbeszélésekben. Azonnal megkapom a megbeszélés összefoglalóját, amely kiváló minőségű, így késedelem nélkül biztosíthatom, hogy minden fontos pontot megkapok.

A legtöbb értékesítési vezetéshez használt AI-eszköz a tényleges munkafolyamaton kívül helyezkedik el.

Ezek az eszközök elemzik a hívásokat, értékelik az üzleteket, előrejelzéseket készítenek és jelentéseket küldenek.

De miután megkapta az információkat, a végrehajtás még mindig attól függ, hogy csapata átvált-e a lapok között, frissíti-e az eszközöket, és manuálisan végrehajtja-e az ajánlásokat.

A modern értékesítési vezetők számára jelenleg az a legfontosabb, hogy az AI a munkaterületen belül működjön, ahol a tranzakciók ténylegesen zajlanak.

A ClickUp közvetlenül beépíti az intelligenciát a munkafolyamatokba, feladatokba és beszélgetésekbe. Egyetlen platformot kap, ahol az AI-ügynökök kezelik a rutin munkafolyamatokat, például a folyamatok frissítését, a potenciális ügyfelek kiosztását és a feladatok nyomon követését. A ClickUp Brain másodpercek alatt összefoglalja az üzleteket, automatikusan generál e-mail válaszokat és feltárja a munkaterületről származó betekintéseket.

