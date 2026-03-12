A 10 legjobb PM szoftver kreatív csapatok számára, korrektúrával

A kreatív munka a legjobb értelemben véve kaotikus. Az ötletek a Slack üzenetekből áradnak. A visszajelzések hosszú e-mail szálakban rejtőznek. A verziónevek spirálisan alakulnak „Final_v7_ReallyFinal”-ba, és hirtelen a tervező a rossz fájlt javítja.

Ha kreatív csapatot vezet, akkor már tudja, miről van szó.

Még a már megalapozott csapatok is küszködnek, mert a közös munka nagy része még mindig a központosított rendszereken kívül zajlik. A Forbes szerint a kreatív együttműködés 75%-a ma már távoli munkavégzéssel történik. Amikor a vélemények, szerkesztések és jóváhagyások különböző eszközökön vannak szétszórva, az összehangolatlanság elkerülhetetlen. Maga a munkafolyamat késedelmet és költséges átdolgozást eredményez.

Teljesen új szintre emelheti a mércét, ha a beépített korrektúrával rendelkező projektmenedzsment szoftver lesz az a hely, ahol minden véleményezés, megjegyzés és jóváhagyás ténylegesen megtörténik. Segít pontos, képkockánkénti visszajelzéseket adni a tervekről, videókról, céloldalakról és PDF-fájlokról, anélkül, hogy a megjegyzések szétszóródnának.

Ebben az útmutatóban 10 olyan projektmenedzsment eszközt talál, amelyek valóban megértik a kreatív csapatok működését.

Mi az a kreatív csapatok számára készült PM szoftver (korrektúrafunkciókkal)?

A kreatív csapatok számára készült, korrektúrafunkciókkal rendelkező projektmenedzsment szoftver egy olyan együttműködésen alapuló munkamenedzsment rendszer, amely ötvözi a feladatkövetést, a kreatív munkafolyamat-kezelést és a beépített véleményezési eszközöket. Ezek a platformok lehetővé teszik a projektek kezelését a kezdeti kreatív brief-től a végső leadásig, miközben közvetlenül a vizuális eszközökön gyűjtheti a visszajelzéseket.

Ez leginkább azoknak a kreatív csapatoknak hasznos, amelyek kontextus-szétszóródással küzdenek. Ez akkor fordul elő, amikor az információk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy a frissítéseket, jóváhagyásokat és fájlokat a különböző rendszerekben keressék.

👀 Tudta? A vállalkozások 82%-a jelenti, hogy aggódik a folyamatok bonyolultsága és a platformok közötti összehangolatlanság miatt kialakult digitális káosz miatt.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

PM szoftver kreatív csapatok számára (korrekciós funkciókkal) egy pillantásra

Ha csak a legfontosabbakat szeretné tudni, íme a kreatív csapatok számára legjobb projektmenedzsment szoftverek, korrektúrafunkciókkal, röviden összefoglalva:

Eszköz neve Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak* ClickUp All-in-one kreatív munkafolyamat AI-alapú korrektúrával és feladatkezeléssel. Csapat mérete: Egyéni felhasználóktól nagyvállalatokig ClickUp Proofing közvetlen kép/PDF/videó megjegyzésekhez, ClickUp Brain AI-alapú visszajelzés-összefoglalókhoz, ClickUp Automations jóváhagyási útvonalakhoz. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára monday. com Vizuális kreatív csapatok, akik színes, intuitív táblákat szeretnének. Csapat mérete: Kis- és közepes méretű csapatok Kreatív eszközkezelés, jóváhagyási automatizálás, munkaterhelés-nézetek az erőforrás-tervezéshez Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 14 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Wrike Vállalati kreatív tevékenységek fejlett korrektúrával. Csapat mérete: közepes méretű vállalkozásoktól nagyvállalatokig 30+ fájlformátum ellenőrzése, egyedi jóváhagyási munkafolyamatok, AI-alapú kockázat-előrejelzés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Asana Többfunkciós csapatok, amelyeknek egyszerű feladatkezelésre és alapvető korrektúrára van szükségük. Csapat mérete: közepes méretű vállalkozásoktól nagyvállalatokig Korrektúra integráció, AI Studio a munkafolyamat automatizálásához, portfóliókezelés Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Csapatmunka Ügyfelekkel foglalkozó ügynökségek, amelyek kreatív projekteket és számlázható munkákat kezelnek. Csapat mérete: Kis- és közepes méretű ügynökségek Beépített korrektúra, időkövetés, ügyfélengedélyek, projektsablonok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 13,99 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Ziflow Csapatok, amelyek dedikált, vállalati szintű korrektúrával kapcsolatos munkafolyamatokra szorulnak. Csapat mérete: közepes méretű és nagyvállalati kreatív csapatok Automatizált véleményküldés, verzióösszehasonlítás, megfelelőségi követelményeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 249 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Filestage Marketingcsapatok, amelyeknek központi rendszerre van szükségük a tartalom ellenőrzéséhez és jóváhagyásához. Csapat mérete: Kis- és közepes méretű marketingcsapatok Többformátumú korrektúra, automatikus emlékeztetők, külső bírálók hozzáférése Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 249 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Hive Gyorsan változó kreatív csapatok, amelyek rugalmas nézeteket és korrektúrát igényelnek. Csapat mérete: Kis- és közepes méretű csapatok Beépített korrektúra, cselekvési sablonok, erőforrás-dashboardok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 1,50 USD/hó/felhasználó Notion Kreatív csapatok, akik a dokumentációt és a könnyű projektkövetést tartják szem előtt. Csapatméret: Startupoktól közepes méretű csapatokig Rugalmas adatbázisok, Notion AI tartalomgeneráláshoz, wiki-stílusú tudásbázisok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. ProofHub Csapatok, amelyek egyszerű projektmenedzsmentet szeretnének beépített korrektúrával. Csapat mérete: Kis- és közepes méretű csapatok Online korrektúrazási eszköz, megjegyzések hozzáadása, fájlokkal kapcsolatos beszélgetési szálak A fizetős csomagok ára 50 dollártól kezdődik havonta.

Mit kell keresni a kreatív csapatok számára készült, korrektúrafunkciókkal rendelkező PM szoftverekben?

A kreatív munkafolyamatok gyakran nehezen működnek az általános feladatkövetésre tervezett eszközökben. A különbség három dologban rejlik:

Hogyan kezeli a szoftver a vizuális visszajelzéseket?

Hogyan kezeli a verziókat

Hogyan irányítja a jóváhagyásokat?

Ahhoz, hogy ezt megfelelően értékelje, itt vannak a legfontosabb kritériumok, amelyekre figyelnie kell:

Beépített korrektúrazási és megjegyzésfunkciók: A képek, PDF-ek és videók közvetlenül a platformon belüli jelölésének lehetősége elengedhetetlen. Nem kell harmadik féltől származó eszközökhöz folyamodnia ahhoz, hogy egyszerű megjegyzést fűzzön egy tervhez.

Verziókezelés és összehasonlítás: Keressen egymás mellett megjelenő verziókat. Ez lehetővé teszi a véleményezőknek, hogy pontosan lássák, mi változott az iterációk között, így nem adnak visszajelzést elavult kérdésekre.

Strukturált értékelési szakaszok : A szoftvernek automatikusan át kell irányítania az eszközöket : A szoftvernek automatikusan át kell irányítania az eszközöket egy világosan meghatározott jóváhagyási munkafolyamat-automatizáláson keresztül, biztosítva, hogy minden érdekelt fél pontosan tudja, mikor van szükség a véleményére. Például, amikor egy tervező egy feladatot „Kész az értékelésre” jelöl, a megfelelő érdekelt fél automatikusan értesítést kap.

Külső értékelők hozzáférése: Az ügyfeleknek vagy külső érdekelt feleknek visszajelzést kell adniuk anélkül, hogy teljes fiókot kellene létrehozniuk. Ehhez elengedhetetlenek a vendégjogosultságok vagy a megosztható linkek.

AI-alapú segítség: A tudásmunkások közel 75%-a már használja a generatív AI-t a munkájában a termelékenység növelése érdekében. A funkciók gyakran magukban foglalják a hosszú visszajelzési szálak összefoglalását, a megjegyzések strukturált feladatokká alakítását vagy a kreatív briefek első vázlatainak elkészítését.

Integráció kreatív eszközökkel: A projektmenedzsment szoftverének kapcsolódnia kell a csapat által már használt tervezőszoftverekhez, például az Adobe Creative Cloudhoz és a Figma-hoz, valamint a Google Drive-hoz hasonló tárolóplatformokhoz. Az erős integrációk megakadályozzák A projektmenedzsment szoftverének kapcsolódnia kell a csapat által már használt tervezőszoftverekhez, például az Adobe Creative Cloudhoz és a Figma-hoz, valamint a Google Drive-hoz hasonló tárolóplatformokhoz. Az erős integrációk megakadályozzák az eszközök elszaporodását

Eszközökhöz kapcsolódó együttműködés: Minden megjegyzésnek és megbeszélésnek közvetlenül az adott eszközök és feladatok mellett kell megjelenni, így Minden megjegyzésnek és megbeszélésnek közvetlenül az adott eszközök és feladatok mellett kell megjelenni, így központosított kommunikáció jön létre a projekt munkaterületén belül. Ezzel véget vethet az e-mail láncok vagy Slack csatornák átkutatásának az egyetlen visszajelzés megtalálása érdekében.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez több mint 120 óra évente, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beágyazott intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t. Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt előkeresve a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok hetente több mint 5 órát nyertek vissza a ClickUp használatával – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hét termelékenységgel minden negyedévben!

A legjobb 10 PM szoftver kreatív csapatok számára, korrektúrafunkciókkal

Íme a 10 legjobb szoftverplatform listája, amelyet olyan kreatív csapatok számára fejlesztettek ki, akiknek erős korrektúraképességekre van szükségük:

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb megoldás a tervezés, a létrehozás és a felülvizsgálat egyetlen munkaterületbe történő összevonásához)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Képeket, videókat és PDF-fájlokat közvetlenül a feladatokon belül jegyzetelhet, hogy pontos, verzió-specifikus visszajelzéseket kapjon a ClickUp Proofing segítségével.

A kreatív munka lelassul, ha a csapatnak külön eszközök között kell váltogatnia a feladatkezelés, a fájl tárolás és a korrektúra között. Minden további fül feszültséget okoz. A tervezők a legújabb megjegyzéseket keresik, az érdekelt felek elavult verziókat vizsgálnak, és a fontos visszajelzések figyelmen kívül maradnak vagy elvésznek a hosszú szálak között.

A ClickUp megszünteti ezt a széttagoltságot azáltal, hogy a tervezést, az eszközöket és a véleményezést egy összekapcsolt munkaterületbe hozza. A ClickUp Proofing segítségével közvetlenül a platformon belül, anélkül, hogy elhagyná azt, jegyzeteket fűzhet képekhez, PDF-ekhez és videókhoz. Minden megjegyzés azonnal átalakítható végrehajtható, kijelölt feladattá, így a visszajelzések soha nem vesznek el a fordítás során.

Kombinálja ezt a ClickUp Automations szolgáltatással, hogy hatékony jóváhagyási munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek automatikusan továbbítják az eszközöket a véleményezési szakaszokon, és értesítik az érintetteket, ha szükség van a véleményükre. Ha pedig a visszajelzések hosszúak vagy zavarosak, összefoglalhatja a teljes kommentárszálakat, kreatív briefeket készíthet a projekt követelményeiből, és javaslatokat kaphat a következő lépésekre a ClickUp Brain segítségével.

Készítsen összefoglalókat, foglalja össze a kommenteket, és alakítsa a megbeszéléseket cselekvési tételekké a ClickUp Brain munkaterületén belüli AI segítségével.

Ahelyett, hogy a csapatát arra kényszerítené, hogy szétszórt megjegyzéseket válogasson, az AI-alapú segítség azonnal tisztázza a visszajelzéseket, így több idő marad a koncentrált kreatív munkára.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Proofing: Képek (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDF-ek és videók (MP4, WEBM, Ogg) közvetlenül a feladatokon belül történő megjegyzéssel. Az érdekelt felek a fájl bármely pontjára kattintva megjegyzést fűzhetnek hozzá, amely ezután megjelenik a fájlon és a feladat tevékenységi szakaszában is. Ezeket a megjegyzéseket a csapat tagjainak is hozzárendelheti, hogy a visszajelzések nyomon követhető cselekvési tételekké alakuljanak.

ClickUp Brain: Azonnal összefoglalja a visszajelzéseket, amikor az érdekelt felek hosszú vagy egymásnak ellentmondó megjegyzéseket hagynak. Használhatja azt egyszerű projektleírásokból kreatív briefek létrehozására, a határidők alapján feladatprioritások javaslatára, valamint a korábbi projektekből releváns kontextusok feltárására is, csökkentve ezzel a több kampány kezelésének mentális terheit.

ClickUp Automations: Hozzon létre egyedi jóváhagyási munkafolyamatokat, amelyek automatikusan továbbítják a feladatokat a felülvizsgálati szakaszokba. Például létrehozhat egy triggert, amelynek segítségével, amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálatra kész” állapotra változik, a feladat automatikusan a kreatív igazgatóhoz kerül, és a rendszer meghatározza a határidőt.

ClickUp Docs: Készítsen és tároljon minden kreatív briefet, márkairányelvet és projektleírást a feladatok mellett. Készítsen és tároljon minden kreatív briefet, márkairányelvet és projektleírást a feladatok mellett. A ClickUp Docs támogatja a valós idejű együttműködést, a beágyazott oldalakat és a beágyazott médiát, így az összes projektkontextus egy helyen elérhető.

ClickUp Whiteboards: Brainstorming kampánykoncepciók, kreatív munkafolyamatok megtervezése, valamint vizuális együttműködés a csapattal és az érdekelt felekkel. A Brainstorming kampánykoncepciók, kreatív munkafolyamatok megtervezése, valamint vizuális együttműködés a csapattal és az érdekelt felekkel. A ClickUp Whiteboardon bármely objektumot feladattá alakíthat, így ötleteit zökkenőmentesen megvalósítható projekttervekké alakíthatja.

🎥 Bónusz: Ha vizuális együttműködési eszközöket keres kreatív csapatához, ez a videó bemutatja, hogyan viszonyul a ClickUp a népszerű whiteboard alternatívákhoz, segítve megérteni, melyik platform felel meg leginkább a munkafolyamat igényeinek.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

A feladatok, dokumentumok, korrektúra és kommunikáció egyetlen platformon történő összevonásával csökkentheti a SaaS-szétszóródást (a kreatív munkafolyamatokat fragmentáló kontextusváltást).

Rugalmas nézetek különböző munkastílusokhoz: Váltson Váltson a ClickUp Kanban táblák között a vizuális nyomon követéshez, a ClickUp Gantt diagramok között az idővonal tervezéshez és a lista nézetek között a részletes feladatkezeléshez.

Beépített AI-funkciók: a ClickUp Brain segít a tartalom generálásában és a visszajelzések összefoglalásában, anélkül, hogy külön AI-eszközökre lenne szükség.

Hátrányok:

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy teljes mértékben megismerjék a platform funkcióit.

A mobilalkalmazás élménye kissé eltér a desktop funkcionalitástól.

Az egyedi automatizálásokhoz némi kezdeti beállítási időre van szükség, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek a csapatod speciális munkafolyamataiba.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így osztja meg véleményét:

A ClickUp remek együttműködési funkciókat is kínál. A címkékkel való megjelölés, a megjegyzések hozzárendelése és a képekre vonatkozó visszajelzések központosítása (korrekció) rendkívül egyszerűvé teszi, hogy minden kommunikációnkat egy helyen tartsuk, és lássuk, ki miért felelős.

2. monday. com (A legjobb vizuális munkafolyamat-építőknek, akiknek strukturált jóváhagyási oszlopokra és állapotvezérelt véleménykövetésre van szükségük)

Ha a láthatóság a legnagyobb akadály, a monday.com ezt oldja meg elsőként. Színkódolt táblái azonnal megmutatják a kampány előrehaladását, így könnyebb nyomon követni a több kreatív eredményt anélkül, hogy a státuszfrissítéseket kellene keresni.

A platform Work OS modellje lehetővé teszi a csapatok számára, hogy strukturált jóváhagyási oszlopokat, tartalomnaptárakat és befogadási folyamatokat hozzanak létre, amelyek az adott kreatív munkafolyamatokhoz igazodnak. A fájlok feltöltése kommentálási lehetőséget is biztosít, bár azok a csapatok, amelyek fejlett eszközön belüli megjegyzésekre van szükségük, általában egy speciális korrektúrához szükséges eszközt csatlakoztatnak.

monday. com legjobb funkciói

Vizuális táblák testreszabása: Hozzon létre a kreatív munkafolyamataihoz igazított táblákat, egyedi oszlopokkal az eszközök típusának, a felülvizsgálati szakaszoknak és az érdekelt felek feladataiknak megfelelően.

Munkaterhelés-kezelés: Vizualizálja csapata kapacitását a különböző projektekben, hogy elkerülje a túlterhelést és a kiégést.

Automatizálás-készítő: Állítson be „ha ez, akkor az” szabályokat a státuszfrissítések, értesítések és feladatkiosztások automatizálásához.

monday. com előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kreatív csapatok számára intuitív, rendkívül vizuális felület

Kiterjedt sablonkönyvtár a gyakori kreatív munkafolyamatokhoz

Erős integrációk a tervezési és kommunikációs eszközökkel

Hátrányok:

A natív korrektúrafunkciók korlátozottak; a fejlett megjegyzésekhez harmadik féltől származó eszközökre van szükség.

A csapat méretére vonatkozó követelmények nem minden szervezetnek megfelelőek.

A komplex automatizálások konfigurálása időigényes lehet.

monday. com árak

Ingyenes

Standard : 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik felhasználója megosztja a szoftver előnyeit és hátrányait:

Imádom, hogy minden lehetséges opció rendelkezésemre áll, hogy nyomon kövessem a feladatokat, munkát osszak a csapatomnak és meghatározzam a folyamatok kritikus lépéseit... Az automatizálás időnként megszakadni látszik. Szeretném, ha jobban működne, és talán egy menedzser kezelné az egyes megszakadt kapcsolatokat, aki értesítést kap, amikor megszakadnak.

3. Wrike (A legjobb marketingosztályok számára, amelyek komplex felvételi űrlapokat, többszintű jóváhagyásokat és ellenőrzési nyomvonalakat kezelnek)

via Wrike

Amikor a vállalati kreatív munkák jogi, megfelelőségi és vezetői ellenőrzésen mennek keresztül, a Wrike minden lépést leegyszerűsít. Ez a szinten történő felügyeletre lett kialakítva. A korrektúrát strukturált irányítással ötvözi, így alkalmas olyan szervezetek számára, ahol a dokumentáció és a jóváhagyások nyomon követése kritikus fontosságú.

A korrektúrával kapcsolatos eszköz több mint 30 fájlformátumot támogat, részletes megjegyzések hozzáadását teszi lehetővé, egymás melletti verzió-összehasonlítást biztosít, és a többszintű jóváhagyásra tervezett konfigurálható munkafolyamatok révén nyomon követi a jóváhagyási szakaszokat.

A Wrike legjobb funkciói

Fejlett korrektúrafunkciók több mint 30 fájlformátumhoz: Képek, videók, PDF-ek és akár HTML-fájlok áttekintése és megjegyzések hozzáadása közvetlenül a platformon belül.

Egyedi jóváhagyási munkafolyamatok: Hozzon létre többfázisú jóváhagyási folyamatokat automatikus továbbítással a projekt típusa vagy az érdekelt felek követelményei alapján.

Work Intelligence AI: AI-alapú előrejelzéseket kapjon a projekt kockázatairól és az ütemterv késedelméről a korábbi adatok alapján.

A Wrike előnyei és hátrányai

Előnyök:

Átfogó korrektúrafunkciók szinte minden fájltípushoz

A vállalati szintű biztonsági funkciók megfelelnek a megfelelőségi követelményeknek.

Mély integráció az Adobe Creative Clouddal

Hátrányok:

Megtanulása nehéz a vállalati PM eszközökkel még nem ismerős csapatok számára.

A felület sűrűnek és túlterhelőnek tűnhet.

A fejlett funkciók gyakran további vásárlást igényelnek.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott erről egy Capterra-értékelő:

Összességében a Wrike-kal kapcsolatos tapasztalataim 3 csillagot érdemelnek. Hatékony és egyértelműen képes, de használata nehezebbnek tűnik, mint amennyire szükséges lenne. A tanulási görbe meredek, és még ha meg is érted, a mindennapi használat még mindig nem olyan intuitív, mint más platformok esetében.

4. Asana (A legjobb kampányvezérelt csapatok számára, amelyek kreatív feladatokat koordinálnak a különböző funkciókban dolgozó érdekelt felek között)

via Asana

Az Asana akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, amikor a funkciók közötti kreatív produkciónak összhangban kell lennie a szélesebb kampánycélokkal. Összekapcsolja az egyéni feladatokat a vállalat egészét érintő kezdeményezésekkel, így az érdekelt felek számára egyértelművé válik, hogy az egyes eszközök hogyan járulnak hozzá a nagyobb célok eléréséhez.

Képeket és PDF-fájlokat lehet feltölteni véleményezésre, és a visszajelzéseket közvetlenül a fájlokra lehet írni. Míg a megjegyzésfunkciók az alapvető igényeket fedik le, az Asana erőssége a munkafolyamatok automatizálásában rejlik, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy technikai bonyodalmak nélkül strukturált jóváhagyási folyamatokat építsenek ki.

Az Asana legjobb funkciói

Korrektúra képek és PDF-ek esetén: Gyűjtsd össze a visszajelzéseket a kreatív anyagaid meghatározott területeire rögzített megjegyzésekkel.

AI Studio munkafolyamat-készítő: Hozzon létre egyedi automatizálásokat olyan feladatokhoz, mint a jóváhagyási útvonalak, kódolás nélkül.

Portfóliókezelés: Több kreatív kampányt is nyomon követhet egyetlen nézetben, hogy lássa az állapotot, a határidőket és az erőforrások elosztását.

Az Asana előnyei és hátrányai

Előnyök:

Tiszta, intuitív felület, amelyet az új csapattagok is könnyen megtanulhatnak.

Erős célkövetési funkciók kapcsolják össze a feladatokat a vállalati célokkal.

Robusztus jelentéskészítési és irányítópult funkciók

Hátrányok:

A korrektúrafunkciók alapszintűek és nem rendelkeznek videó-megjegyzés funkcióval.

A csapat méretére vonatkozó követelmények nem feltétlenül felelnek meg a kisebb szervezetek igényeinek.

A fejlett munkafolyamatok beállítása bonyolult lehet.

Az Asana árai

Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 500 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A különböző vizuális nézetek – például lista, tábla és idővonal – megkönnyítik a prioritások és a határidők áttekintését. Ezenkívül az automatizálások és integrációk segítik a manuális munkák minimalizálását és biztosítják, hogy minden szinkronban maradjon... Számos fejlett eszköz, például az idővonalak, a célok és a jelentések, csak a drágább csomagokban érhetők el, ami a csapat növekedésével magasabb költségeket eredményezhet.

5. Teamwork (Legalkalmasabb ügyfélkapcsolati ügynökségek számára, amelyeknek számlázható nyomon követésre és eszköz-visszajelzési ciklusokra van szükségük)

via Teamwork

Az ügynökségek számára, amelyek a kreatív teljesítést és az ügyfelek számlázását egyensúlyozzák, a Teamwork integrálja az operatív irányítást a visszajelzések kezelésével. Egy rendszerben ötvözi a korrektúrát, az időkövetést és a jogosultsági beállításokat, amelyet ügyfélszolgálati környezetekhez terveztek.

Az ügyfelek teljes háttérhozzáférés nélkül is megjegyzéseket fűzhetnek a fájlokhoz, így az együttműködés egyszerű marad. Az időbejegyzések közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, így a számlázható órák nyomon követése a termelési munkafolyamat része lesz, nem pedig különálló folyamat.

A Teamwork legjobb funkciói

Beépített korrektúra ügyfélhozzáféréssel: Egyszerű linkkel hívja meg ügyfeleit az eszközök áttekintésére és jóváhagyására, így minden visszajelzés egy helyen található.

Integrált időkövetés: Kövesse nyomon az egyes feladatokhoz és projektekhez tartozó időt a pontos számlázás és jövedelmezőségi elemzés érdekében.

Projektsablonok: Hozzon létre szabványosított munkafolyamatokat gyakori kreatív projektekhez, például márkakampányokhoz vagy weboldalak átalakításához.

A csapatmunka előnyei és hátrányai

Előnyök:

Ügynökségek számára kifejlesztett, ügyfélkezelési és számlázási funkciókkal ellátott szoftver.

A korrektúrafunkciók a leggyakoribb kreatív fájltípusokat kezelik.

A mérföldkövek nyomon követése segít a teljesítményalapú projektek kezelésében.

Hátrányok:

A felület a modernebb eszközökhöz képest elavultnak tűnhet.

A fejlett jelentéskészítési funkciókhoz frissített hozzáférés szükséges.

Korlátozott natív integrációk egyes tervezőeszközökkel

Csapatmunka árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó/hónap

Grow: 25,99 USD/felhasználó/hónap

Méretezés: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Teamwork.com a projektmenedzsment legfontosabb elemeit tartalmazza, többek között a költségvetést, a nyomon követést és a korrektúrát. Testreszabható sablonjaink segítségével beállíthatjuk a szerepeket és új célokat hozhatunk létre, hogy vállalkozásunk fenntarthatóbb és termelékenyebb legyen.

💡 Profi tipp: A The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025 című kiadványban a legjobban teljesítő platformokat aszerint értékelik, hogy mennyire jól koordinálják a funkciók közötti végrehajtást és csökkentik az operatív akadályokat. Ez a megkülönböztetés különösen fontos a kreatív műveletekben, ahol a késedelmek ritkán a tervezési munkából erednek, hanem a jóváhagyásokból, a láthatósági hiányosságokból és a nem megfelelő prioritásokból. A korrektúrával és projektmenedzsmenttel kapcsolatos eszközök értékelésekor keressen olyan platformokat, amelyek: Kössön össze minden kampányt, eszközt vagy bevezetést a bevételekkel, a folyamatokkal és a növekedési KPI-kkal, hogy a kreatív munka ne legyen elszigetelve az üzleti teljesítménytől.

Biztosítson közös, valós idejű állapotnézeteket a marketing, a tervezés, a jogi és a vezetői részlegek számára, hogy ne kelljen többé ellenőrizni, hogy „hol tartunk?”.

Szervezze meg a jóváhagyásokat előre meghatározott munkafolyamatokkal, verziókezeléssel és automatizált útvonaltervezéssel, hogy csökkentse a felülvizsgálati ciklusokat és megakadályozza az érintettek általi újramunkálást.

6. Ziflow (A legjobb olyan csapatok számára, amelyek formális, többfázisú korrektúrát végeznek, egymás mellett elhelyezett verziók összehasonlításával)

via Ziflow

A Ziflow kifejezetten strukturált korrektúrakörnyezetekhez lett kifejlesztve. Ahelyett, hogy általános projektmenedzsment rendszerként működne, a felülvizsgálat pontosságára és a megfelelőségi dokumentációra összpontosít.

A platform számos fájltípust támogat, fejlett jelölőeszközöket kínál, és az eszközöket automatikusan előre meghatározott ellenőrzési szakaszokon vezeti át. A verzió-összehasonlítás és az ellenőrzési nyomvonalak miatt különösen hasznos szabályozott iparágakban vagy nagyszabású marketingtevékenységeknél.

A Ziflow legjobb funkciói

Automatizált véleményezési munkafolyamatok: Konfiguráljon többfázisú jóváhagyási folyamatokat, amelyek automatikusan továbbítják az eszközöket a megfelelő véleményezőknek.

Fejlett verzió-összehasonlítás: Hasonlítsa össze a verziókat egymás mellett vagy egymásra helyezve, hogy pontosan lássa, mi változott az iterációk között.

Megfelelőségi követelményeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak: Minden véleményezési művelet időbélyeggel és felhasználói hozzárendeléssel kerül naplózásra a felelősségre vonhatóság érdekében.

A Ziflow előnyei és hátrányai

Előnyök:

Mélyreható korrektúrafunkciók, amelyek felülmúlják a legtöbb általános PM eszközt.

Az automatizált munkafolyamatok csökkentik a manuális továbbítást és nyomon követést.

Az ellenőrzési nyomvonalak megfelelnek a szabályozott iparágak megfelelőségi követelményeinek.

Hátrányok:

A szoftver a korrektúrára összpontosít, ezért a feladatkezeléshez külön PM eszközre lesz szüksége.

Ez túlzás lehet egyszerű igényű kis kreatív csapatok számára.

Ziflow árak

Ingyenes

Standard: 249 USD/hó

Pro: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Ziflow értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (400+ értékelés)

Mit mondanak a Ziflow-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelője szerint:

Jó tapasztalataim vannak a Ziflow-val. Egyszerűen és biztonságosan tudtam javaslatokat cserélni a felhasználókkal, látogatókkal és csoportokkal, miközben bármely böngészőből kezelhettem a visszajelzéseket. A Ziflow valós idejű, csapatalapú és felhasználóbarát eszközöket kínál a jelöléshez és a megjegyzésekhez.

via Filestage

Ha rendszeresen visszajelzéseket kér ügyfeleitől vagy külső érdekelt felektől, a Filestage szinte teljesen zökkenőmentessé teszi számukra a véleményezési folyamatot.

Megoszthat egy egyszerű linket, amelyen keresztül a véleményezők közvetlenül kommentálhatják a képeket, videókat és PDF-fájlokat anélkül, hogy fiókot kellene létrehozniuk vagy új rendszert kellene megtanulniuk. Ez az alacsony belépési küszöb gyorsítja a jóváhagyásokat és csökkenti a bejelentkezési problémák vagy az eszközökkel kapcsolatos zavarok okozta késedelmeket, ami különösen hasznos, ha a visszajelzések a magcsapaton kívüli személyektől érkeznek.

A Filestage legjobb funkciói

Többformátumú korrektúra: Képek, videók és dokumentumok áttekintése minden fájltípusra egységes megjegyzéseszközökkel.

Külső értékelők hozzáférése: Ossza meg az értékelési linkeket azokkal az ügyfelekkel, akik fiók létrehozása nélkül is visszajelzést adhatnak.

Automatikus értékelési emlékeztetők: Határidőket állíts be a visszajelzésekre, és hagyd, hogy a platform automatikusan emlékeztesse a késlekedő érdekelt feleket.

A Filestage előnyei és hátrányai

Előnyök:

Külső értékelők számára rendkívül könnyen használható

Az automatikus emlékeztetők csökkentik a manuális nyomon követés szükségességét.

Tiszta, a korrektúrára összpontosító felület

Hátrányok:

Korlátozott projektmenedzsment funkciók; a feladat tervezéséhez külön eszközre lesz szükséged.

Kevesebb integráció a tervezőeszközökkel, mint a teljes PM platformok esetében.

A Filestage árai

Ingyenes

Starter: 249 USD/hó

Üzleti: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Filestage értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Filestage-ről a valós felhasználók?

Egy G2-es értékelő így írta le a Filestage-gel kapcsolatos tapasztalatait:

A Filestage.io-ban különösen tetszik, hogy közvetlenül a videók bizonyos pontjain lehet megjegyzéseket hagyni. Ez jelentősen leegyszerűsíti a javítási folyamatot, mivel szerkesztőként lépésről lépésre haladhatok előre, anélkül, hogy elveszíteném a fonalat. A megjelölt helyek vizuális kiemelése biztosítja, hogy egyetlen megjegyzés se maradjon figyelmen kívül.

8. Hive (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik együttműködési feladatnézeteket és natív fájljelöléseket szeretnének)

via Hive

Csapatának nem kell egyetlen módszert választania a munkák megtekintéséhez a Hive-ban. A projekt igényeinek megfelelően válthat a Kanban táblák, Gantt diagramok, naptár nézetek és táblázatok között.

A képekre és PDF-ekre tett megjegyzések közvetlenül a feladatokon belül jelennek meg, így a visszajelzések a tényleges eredményhez kapcsolódnak, és nem kerülnek külön eszközökbe. Ez azoknak a csapatoknak megfelelő, akik rugalmasságot szeretnének a vizualizációban, anélkül, hogy feladnák az integrált korrektúrát.

A Hive legjobb funkciói

Natív korrektúra: Képeket és PDF-fájlokat közvetlenül a feladatokon belül jegyzetelhet, a megjegyzéseket pedig meghatározott helyekre rögzítheti.

Rugalmas projektnézetek: Váltson Kanban táblák, Gantt-diagramok és naptárnézetek között, hogy alkalmazkodjon a különböző munkastílusokhoz.

Műveletsablonok: Hozzon létre szabványosított munkafolyamatokat a gyakori kreatív projektekhez, amelyeket néhány kattintással telepíthet.

A Hive előnyei és hátrányai

Előnyök:

Szilárd PM funkciókat és natív korrektúrát ötvöz egy egyszerűsített csomagban.

A rugalmas nézetek különböző munkastílusokhoz alkalmazkodnak.

Az erőforrás-kezelési funkciók segítik megelőzni a tervezők kiégését.

Hátrányok:

A korrektúrafunkciók kevésbé fejlettek, mint a speciális eszközök, és hiányoznak belőlük a videó-megjegyzések.

A kisebb felhasználói közösség kevesebb elérhető sablont jelent.

Hive árak

Ingyenes

Starter: 1,50 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 5 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Gyűjtse össze az értékeléseket és véleményeket

G2: 4,6/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Hive-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelője megjegyzi :

Magas fokú automatizáltságának köszönhetően a feladatok és projektsablonok automatikus kiosztásával elősegíti a hatékony munkafolyamatot, ami nagyban hozzájárul a termelékenység növeléséhez. Valós idejű csevegések, megjegyzések és még sok más funkció révén kiváló csapatmunkát tesz lehetővé.

9. Notion (A legjobb kreatív operációs csapatok számára, akik egy munkaterületen kezelik a briefeket, irányelveket és könnyű visszajelzéseket)

via Notion

Azok számára, akik a dokumentációt a kreatív folyamat részének tekintik, a Notion egy rendkívül testreszabható munkaterületet kínál, ahol össze lehet kapcsolni a briefeket, a márkarendszereket, a kampányterveket és a projektkövetőket.

Létrehozhat relációs adatbázisokat, amelyek pontosan tükrözik a munkafolyamatát, összekapcsolhatja a kapcsolódó projekteket, és beágyazhat fájlokat az oldalakba kontextusfüggő megjegyzésekhez. Noha nem kínál fejlett jegyzetelési eszközöket, kiemelkedik a tudás és a végrehajtás szervezésével egy strukturált környezetben.

A Notion legjobb funkciói

Rugalmas adatbázisok: Hozzon létre egyedi projektkövetőket, amelyek tulajdonságai a kreatív munkafolyamatokhoz vannak igazítva, például az eszköz típusa vagy a véleményezés állapota.

Notion AI: Készítsen kreatív briefeket, foglalja össze a megbeszélések jegyzetét, és készítsen projektdokumentációt AI segítségével.

Wiki-stílusú tudásbázisok: Hozzon létre összekapcsolt dokumentációt a márkairányelvekhez és a munkafolyamatokhoz.

A Notion előnyei és hátrányai

Előnyök:

A rendkívüli rugalmasság lehetővé teszi, hogy pontosan olyan munkaterületet hozzon létre, amire szüksége van.

Erős dokumentációs és tudáskezelési képességek

Hátrányok:

Nincs natív korrektúrával vagy megjegyzéssel kapcsolatos funkció; harmadik féltől származó eszközökre lesz szüksége.

Komplex munkaterület-beállítások esetén meredek a tanulási görbe

A teljesítmény nagyon nagy adatbázisok esetén lelassulhat.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így osztja meg tapasztalatait:

Kampányötleteket, ügyféljegyzeteket és ütemterveket egy helyen tudok tárolni, így nincs szükség táblázatokra és a utolsó pillanatban felmerülő zavarokra... Nem tetszik, hogy a bonyolult oldalak elriaszthatják a kezdőket, és a bevezetéshez több megbeszélésre van szükség, mint a kevésbé bonyolult eszközök esetében.

10. ProofHub (Legalkalmasabb olyan csapatok számára, amelyeknek integrált fájl-lektorálási és jóváhagyási funkciókkal rendelkező, átalánydíjas projektmenedzsmentre van szükségük)

via ProofHub

A költségkontroll ugyanolyan mértékben befolyásolhatja a szoftverrel kapcsolatos döntéseit, mint a funkciók. A ProofHub átalánydíjas árazása megszünteti a felhasználónkénti méretezési problémákat, így a csapat növekedésével a költségvetés is kiszámíthatóbbá válik.

Képeket és PDF-fájlokat tölthet fel jelöléshez, kezelheti az egyes eszközökkel kapcsolatos szálakba rendezett beszélgetéseket, és nyomon követheti a jóváhagyásokat ugyanazon a rendszeren belül. Alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerű projektfelügyeletet szeretnének beépített korrektúrával, anélkül, hogy vállalati szintű konfigurációs bonyodalmakkal kellene szembesülniük.

A ProofHub legjobb funkciói

Online korrektúrakészítő eszköz: Töltsön fel képeket és PDF-fájlokat ellenőrzésre olyan jelölőeszközökkel, amelyek a megjegyzéseket pontosan ahhoz a helyhez rögzítik, amelyre vonatkoznak.

Diskussziós szálak: Tartsa rendezett állapotban a visszajelzésekkel kapcsolatos beszélgetéseket az egyes fájlok vagy feladatok kontextusában.

Skálázható csapat hozzáférés: A szervezet növekedésével bővítheti a csapat tagjait a munkafolyamat megzavarása nélkül.

A ProofHub előnyei és hátrányai

Előnyök:

Az egyszerű árstruktúra különböző méretű csapatok számára is jól működik.

A beépített korrektúrafunkciók fedezik az alapvető megjegyzésigényeket.

A felhasználóbarát felület csökkenti a bevezetési időt.

Hátrányok:

A korrektúrafunkciók kevésbé fejlettek, mint a speciális eszközök, és nem rendelkeznek videó-megjegyzés funkcióval.

Kevesebb integráció a tervezőeszközökkel, mint a nagyobb platformok esetében.

A ProofHub árai

Alapvető: 50 USD/hó

Teljes ellenőrzés: 99 USD/hó

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a ProofHub-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő megjegyzi:

A ProofHub előtt a fontos információk e-mailekben és csevegésekben voltak szétszórva. Most minden központosítva van, kereshető és könnyen hozzáférhető, amikor szükség van rá.

Ne keresse tovább a visszajelzéseket, hanem kezdjen el okosan alkotni ✨

Végül is a kreatív csapatoknak nincs szükségük további projektmenedzsment vagy korrektúrával kapcsolatos eszközökre. Ehelyett egy olyan all-in-one munkahelyi eszközre van szükségük, amely segít a feladatok szervezésében, és a visszajelzéseket láthatóvá és megvalósíthatóvá teszi.

Amikor áttekinti a listán szereplő lehetőségeket, ne csak a funkciókat vegye figyelembe. Tegye fel magának a következő kérdéseket:

Ez csökkenti a feszültséget?

Ez gyorsabbá teszi a jóváhagyásokat?

Ez segít-e a csapatomnak a munkában maradni, ahelyett, hogy visszajelzésekkel foglalkoznának?

Ha olyan platformot keres, amely a feladatokat, ütemterveket, megjegyzéseket, jóváhagyásokat és kreatív korrektúrákat egy összekapcsolt munkaterületen egyesíti, akkor a ClickUp pontosan erre lett kifejlesztve.

A terveket közvetlenül a feladatokhoz csatolhatja, visszajelzéseket gyűjthet a felülvizsgált verzióról, egyértelmű jóváhagyási szakaszokat rendelhet hozzá, és kényelmesen láthatja, ki tartja fel a folyamatot. Ennek eredményeként a csapat nem kell többé különböző eszközökön keresztül nyomon követnie a frissítéseket, hanem egy közös felületen dolgozhat, ahol minden látható, ellenőrizhető és halad előre.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A korrektúra a teljes véleményezési és jóváhagyási munkafolyamat, míg a megjegyzés a fájl kommentekkel való jelölésének konkrét cselekvése.

A jóváhagyási munkafolyamatok automatizálják az eszközök átadását a felülvizsgálati szakaszokban, ami kiküszöböli a manuális átadást és a folyamat korai szakaszában rögzíti a visszajelzéseket.

Sok csapat számára elegendő a beépített korrektúra. Azonban a komplex megfelelési követelményekkel vagy nagy mennyiségű videóval rendelkező csapatok számára továbbra is előnyös lehet egy dedikált eszköz, amely integrálva van a PM platformjukkal.

A korrektúrafunkciók központosítják az ügyfelek visszajelzéseit közvetlenül a kreatív eszközökön, ami kiküszöböli a szétszórt e-mail szálak okozta zavart, és biztosítja, hogy a visszajelzések a megfelelő fájlverzióhoz kapcsolódjanak.