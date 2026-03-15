A Snowflake Cortex használata a vállalati elemzésekhez

Valószínűleg már tapasztalta az adatlekérési sor okozta nehézségeket.

Ha napokig kell várnia arra, hogy egy elemző SQL-kóddá alakítsa az üzleti kérdést, gyakran elszalad a lehetőség, hogy az adatok alapján cselekedjen. A Snowflake Cortex segít csökkenteni az üzleti és az adatelemző csapatok közötti oda-vissza kommunikációt azáltal, hogy AI-alapú lekérdezést és adatkinyerést biztosít a Snowflake-en belül. A csapatok természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket a szabályozott adatokra vonatkozóan, és sokkal gyorsabban juthatnak el a kérdéstől a válaszig.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a Snowflake Cortexet vállalati elemzésekhez olyan funkciók segítségével, mint a Cortex Analyst és a Cortex Search, így több csapat kaphat szabályozott válaszokat anélkül, hogy az adatkérés sorában kellene várakoznia. Megtudhatja azt is, hogyan párosíthatja ezeket az információkat egy olyan konvergens AI munkaterülettel, mint a ClickUp, hogy minden, a Snowflake-től kapott válasz dokumentált tervhez és kiosztott feladathoz vezessen. 🤗

Mi az a Snowflake Cortex?

A Snowflake Cortex a Snowflake strukturált és strukturálatlan adatokra szánt, felügyelt mesterséges intelligencia-készlete. Olyan eszközöket tartalmaz, mint a természetes nyelvű elemzéshez használt Cortex Analyst, az indexelt szövegek kereséséhez használt Cortex Search, valamint a Snowflake-en belüli többlépcsős munkafolyamatok összehangolásához használt Cortex Agents.

A Cortex három alappillérre épül:

Cortex Analyst: A beszélgetésalapú BI-eszköz, amely a közérthető kérdéseket pontos SQL-kóddá alakítja

Cortex Search: Strukturálatlan tartalmakra specializálódott keresőmotor dokumentumok, ügyfélszolgálati jegyek és PDF-fájlok átkutatásához

Cortex-ügynökök: munkafolyamat-automatizálók, amelyek a többi Cortex-eszköz segítségével több lépésből álló feladatokat koordinálnak

Az igazi érték itt az adatok demokratizálásában rejlik. Vállalati felhasználói végre saját szavaikkal tehetnek fel kérdéseket, és megbízható válaszokat kapnak, amelyek a Snowflake biztonsági modellje szerint kerülnek szabályozásra, az alapul szolgáló objektum és a szolgáltatás konfigurációjától függő hozzáférési viselkedéssel. Nincs szükség SQL-ismeretekre. ✨

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladataihoz, mégis több mint 50% kerüli annak használatát a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudásbeli hiányosságok vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI be lenne építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense ezt valósággá teszi. Érti a köznyelvi utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összeköti a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen belül. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

A Snowflake Cortex for Analytics legfontosabb funkciói

A Cortex nem egyetlen eszköz, hanem egy eszközkészlet. Hatékony használata azt jelenti, hogy tudni kell, melyik feladathoz melyik eszközt kell választani, és azt is, hogy a rossz eszköz használata hatástalan eredményekhez vezet.

Íme a legfontosabb összetevők, amelyek segítségével magabiztosan kiválaszthatja az Ön konkrét elemzési igényeinek leginkább megfelelő funkciót.

1. Cortex Analyst természetes nyelvű lekérdezésekhez

Értékesítési csapata szeretné tudni, melyik termék teljesített a legjobban az elmúlt negyedévben, de nem ismerik az SQL nyelvet. Ebben az esetben a Cortex Analyst fordítóként működik. Az Ön által definiált szemantikai modellt felhasználva a köznyelvi kérdéseket ellenőrzött SQL-kóddá alakítja át.

A szemantikai modell egy üzleti szempontokat figyelembe vevő réteg, amely leírja a tábláit, mutatóit, kapcsolatait és terminológiáját, így az elemzők a vállalat logikáját felhasználva értelmezhetik a kérdéseket, ahelyett, hogy pusztán a nyers sémából indulnának ki.

Ez egy olyan fájl, amely megmondja az AI-nek, hogy az adatok valójában mit jelentenek – meghatározza az üzleti kifejezéseket, tisztázza a táblák közötti kapcsolatokat és szinonimákat ad meg. A munkafolyamat egyszerű: a felhasználó feltesz egy kérdést, az elemző a szemantikai modellt használja a szándék megértéséhez, létrehozza a megfelelő SQL-kódot, és visszaad egy választ, néha egy diagrammal kiegészítve. 🤩

Ez a modell értelmezési vezérlőrétegként működik, mivel az Analyst-et jóváhagyott üzleti definíciókhoz, kapcsolatokhoz és példakérdésekhez köti. Javítja a konzisztenciát, de még mindig tesztelésre és iterációra szorul. Bevizsgált lekérdezéseket és üzleti logikát is beépíthet, hogy biztosítsa a visszaküldött mutatók pontosságát és megbízhatóságát. Lehetővé teszi továbbá az Analyst beágyazását egyedi felhasználói felületekbe, például Streamlit-alkalmazásokba, vagy a hozzáférést REST API-n keresztül.

2. Cortex Search strukturálatlan adatokhoz

Cégének tudása nem mindig található meg rendezett sorokban és oszlopokban. Mi van a több ezer ügyfélszolgálati jeggyel, jogi szerződéssel és termékvisszajelzési dokumentummal? Ebben az esetben a Cortex Search egy hibrid keresési szolgáltatásként lép színre, amely ötvözi a vektorbeágyazások erejét a hagyományos kulcsszókereséssel.

A Cortex Search segítségével a csapatok lekérdezhetik a Snowflake-ben tárolt indexelt szövegeket, beleértve a szabad szövegmezőket és a kereshető táblákba kivont tartalmakat is. Ön létrehoz egy Cortex Search szolgáltatást egy kiválasztott szövegforrás felett, a Snowflake pedig kezeli az indexelési és visszakeresési réteget. Ezt követően egyszerű SQL-parancsokkal vagy API-hívásokkal lekérdezheti a dokumentumait.

Ez jelentős értéket teremt a vállalati csapatok számára. Jogi osztálya másodpercek alatt megtalálhatja a szerződésekben szereplő konkrét záradékokat, a termékfejlesztő csapatok pedig több ezer ügyfél-visszajelzés alapján elemezhetik a visszatérő témákat.

3. Cortex-ügynökök az automatizált munkafolyamatokhoz

Néha egy kérdés nem elég. Egy sor lépést kell végrehajtania, hogy teljes választ kapjon. A Cortex-ügynökök a munkafolyamat-automatizálás koordinátorai. Több eszközt – beleértve az Analyst, a Search és akár egyéni funkciókat is – összekapcsolhatnak egy komplex feladat elvégzéséhez.

Például létrehozhat egy ügynököt, amely olyan általános kérdéseket fogad, mint például: „Hogyan teljesít az új funkciónk?”

Az ügynök dönthet úgy, hogy először a Cortex Analyst segítségével lekérdezi a strukturált adatokból a teljesítménymutatókat, majd a Cortex Search segítségével megkeresi a támogatási jegyekben található releváns ügyfélvisszajelzéseket. Végül mindkét eredményt egyetlen, egységes összefoglalóba egyesítheti.

💡Profi tipp: Az ügynökök a Snowflake külső hozzáférési integrációin keresztül akár külső API-kat is meghívhatnak, így a Snowflake-en kívül is intézkedéseket hajthatnak végre, például Slack-riasztást küldhetnek vagy frissíthetik a CRM-ben szereplő rekordokat.

A Snowflake Cortex vállalati felhasználási esetei

Íme néhány konkrét példa arra, hogy a Cortex milyen komoly értéket nyújt a vállalati csapatok számára.

Értékesítési műveletek Napokig kell várni a regionális teljesítményjelentésekre vagy a bevételi összehasonlításokra Kérdezze meg: „A bevételek a nyugati és keleti régiókban az elmúlt negyedévben”, és azonnali, vizualizált válaszokat kap, adatjegy nélkül. Ügyfélszolgálat Több ezer jegy kézi átnézése az ismétlődő hibák felkutatásához Tárja fel az olyan trendeket, mint a „bejelentkezési hibák” az összes ügyfélszolgálati előzményben, hogy még az események eszkalálódása előtt felismerje azokat Pénzügy Szűk keresztmetszetek a hónap végi zárás során az eltérések kiszámításakor Használja a természetes nyelvet, hogy másodpercek alatt összehasonlítsa a tényleges adatokat az egyes részlegek előrejelzéseivel Marketing Az elemzőkre támaszkodni az egyes kampányok attribúciós adatainak lekéréséhez Fedezze fel az egyes promóciók regisztrációs ösztönzőit az attribúciós adatokra vonatkozó közvetlen kérdések feltevésével Jogi és kockázati kérdések Napokig tartó manuális áttekintések a konkrét szerződéses záradékok felkutatására Telepítse a Cortex Search szolgáltatást, hogy egy lépésben megjelenítse az összes olyan dokumentumot, amely konkrét felelősségvállalási nyilatkozatot tartalmaz

Mindezeknek az alkalmazási eseteknek egy közös vonása van: lehetővé teszik a csapatok számára, hogy saját maguk találják meg a válaszokat, miközben az adatok biztonságosan kezelve maradnak a Snowflake-en belül. Ezzel megszűnik a kis számú SQL-szakértőktől való állandó függőség.

A Snowflake Cortex beállítása vállalati elemzésekhez

⚠️ Ezek a lépések feltételezik, hogy rendelkezik Snowflake Enterprise Edition (vagy annál magasabb szintű) fiókkal, amelyen a Cortex funkciók engedélyezve vannak egy támogatott régióban. Szüksége lesz továbbá egy megfelelő méretű adattárra, a lekérdezni kívánt adatokat tartalmazó táblákra, valamint egy olyan szerepkörre, amely CREATE jogosultságokkal rendelkezik a célsémán.

1. lépés: Konfigurálja a Snowflake környezetét

Győződjön meg arról, hogy a rendszer beállítása készen áll. Először ellenőrizze a Snowflake legfrissebb dokumentációjában, hogy fiókjának régiója támogatja-e a Cortexet. Ezután hozzon létre vagy jelöljön ki egy raktárat a Cortex számára – a MEDIUM méret általában jó kiindulási pont a teszteléshez.

Ezután meg kell adnia a szükséges jogosultságokat annak a szerepkörnek, amely létrehozza a szemantikai modelleket vagy a keresési szolgáltatásokat. A sémaszintű hozzáférésen túl a Cortex Search a beállításoktól függően Cortex-beágyazási jogosultságokat is igényelhet, például SNOWFLAKE. CORTEX_USER vagy SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER.

📌 Fontos megjegyzés: Mindig először egy nem termelési környezetben teszteljen, hogy elkerülje az élő munkafolyamatok véletlen megzavarását.

2. lépés: Készítse el a szemantikai modellt

A szemantikai modell a Cortex Analyst középpontja. Ez egy YAML fájl, amely fordítóként működik, és megtanítja az AI-nek az Ön egyedi üzleti nyelvét. Például ennek hiányában az AI nem tudná, hogy az „ARR” az „Annual Recurring Revenue” (éves ismétlődő bevétel) rövidítése. Vagy hogy az egyik táblázat user_id oszlopa egy másik táblázat customer_id oszlopához kapcsolódik.

Ez a szemantikai réteg határozza meg a táblákat, oszlopokat, kapcsolatokat, üzleti szinonimákat és példa-logikákat, így az Analyst jóváhagyott üzleti definíciók alapján generálhat SQL-kódot a nyers sémákra vonatkozó találgatások helyett. Az alábbiakban bemutatjuk a meghatározandó legfontosabb szakaszokat:

Táblázatok: Sorolja fel a táblázatait, és adjon hozzájuk világos leírásokat arról, hogy melyik mit tartalmaz

Dimenziók: Adja meg a kategorikus mezőket, például régiót, termékkategóriát vagy ügyfélszegmenst

Mérőszámok: Említsd meg a numerikus mezőidet, például a bevételt, a mennyiséget vagy a költséget

Idődimenziók: Adja meg a dátummezőket és azok részletességét (nap, hét, hónap)

Ellenőrzött lekérdezések: Adjon meg olyan kérdés-SQL párokat, amelyek példaként szolgálnak az AI pontos értelmezéséhez.

📌 Javaslatunk: Kezdje kicsiben! Mielőtt megpróbálná modellezni a teljes adattárat, összpontosítson egy egyetlen, jól ismert adatterületre, például egy ténytáblára és néhány kulcsfontosságú dimenzióra. A Snowflake egy szemantikai modellező eszközt is kínál, amely segítségével a meglévő táblákból létrehozhat egy kezdő YAML fájlt.

3. lépés: Készítse el első Cortex Analyst lekérdezését

Miután elkészült a szemantikai modellje, itt az ideje feltenni az első kérdést. Ehhez két fő lehetőség áll rendelkezésére. Használhatja az Analyst csevegőpanelt közvetlenül a Snowsight felhasználói felületén gyors, interaktív lekérdezésekhez, vagy programozási úton hívhatja meg a REST API-t, hogy a funkciót beágyazza saját alkalmazásaiba.

A kérés egyszerű: csak meg kell adnia a szemantikai modell fájlhelyét és a felhasználó természetes nyelven megfogalmazott kérdését. A válasz tartalmazhatja az ellenőrzéshez szükséges generált SQL-kódot, az eredménykészletet, valamint a beszélgetés kontextusát, amely támogatja a további kérdéseket az Analyst API vagy a felhasználói felület munkafolyamatán keresztül.

📌 Figyelem: Ha úgy találja, hogy az Analyst egy kifejezést helytelenül értelmez, frissítse a szemantikai modellt egy szinonima vagy egy másik, ellenőrzött lekérdezés hozzáadásával, hogy a rendszer a helyes irányba haladjon.

4. lépés: Az elemzési munkafolyamat telepítése és tesztelése

Most meg kell győződnie arról, hogy a rendszer készen áll a termelésre. A kifinomult, professzionális felhasználói élmény megteremtése érdekében javasoljuk a Cortex Analyst beágyazását egy Snowflake-beli Streamlit alkalmazásba. Ez lehetővé teszi egy egyedi, felhasználóbarát felület létrehozását az üzleti csapatai számára.

A bevezetés előtt alaposan tesztelnie kell a rendszert. Készítsen egy validációs készletet olyan általános üzleti kérdésekből, amelyekre ismert a helyes válasz. Futtassa le ezeket a kérdéseket az Analyst segítségével, és mérje meg az eredmények pontosságát.

📌 Kérjük, vegye figyelembe: A bevezetés és a kiadások nyomon követéséhez használja a Cortex-specifikus megfigyelhetőségi és használati nézeteket, például az Analyst admin megfigyelhetőséget és az ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY nézeteket, ahelyett, hogy kizárólag az általános lekérdezési előzményekre támaszkodna.

Biztonsági és irányítási bevált gyakorlatok a Cortexhez

Ha több ember számára biztosítunk hozzáférést az adatokhoz, az jogos biztonsági és AI-irányítási aggályokat vet fel. A Cortexet azonban a vállalati biztonság szem előtt tartásával tervezték.

A Cortex közvetlenül örökölte a Snowflake robusztus biztonsági modelljét. Ez azt jelenti, hogy a meglévő szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC), a sor szintű biztonsági irányelvek és a dinamikus adatmaszkolási szabályok automatikusan alkalmazandók minden Cortex-lekérdezésre. Nincs szükség külön jogosultságok konfigurálására.

A legjobb gyakorlatnak megfelelően hozzon létre külön szerepköröket a Cortex-felhasználók számára, a munkájukhoz szükséges minimális jogosultságokkal.

A Cortex tevékenysége a Snowflake meglévő irányítási és előzménykezelő eszközei segítségével ellenőrizhető, az Analyst pedig speciális megfigyelhetőséget biztosít a szemantikai eszközökön keresztüli lekérdezések nyomon követéséhez. Pontosan láthatja, ki, mit és mikor kérdezett le. Továbbá, mivel a Cortex az adatokat a Snowflake régióján belül dolgozza fel, az információk soha nem hagyják el az Ön által irányított területet. Ezáltal biztosítva az adatok helyben tárolására vonatkozó követelmények teljesülését.

💡Profi tipp: Legyen óvatos a szemantikai modelldefiníciók megírásakor. Kerülje el az olyan érzékeny információk felvételét az oszlopleírásokba vagy a minta lekérdezésekbe, amelyek véletlenül a felhasználók elé kerülhetnek.

A Snowflake Cortex előnyei a vállalati csapatok számára

A kezdeti beállításba történő befektetés mérhető hozamot eredményez, mivel megváltoztatja a csapatok adatkezelési módját. Íme, hogyan változtatja meg a Cortex az olyan vállalati csapatok működési alapjait, mint az Öné:

Gyorsabb betekintés: Felgyorsítja a döntéshozatalt azáltal, hogy kiküszöböli az elemzők kapacitásához általában kapcsolódó várakozási időket

Adatcsapat termelékenysége: Az ad hoc lekérdezések automatizálásával a SQL-szakértőit olyan nagy értékű modellezési feladatokra irányíthatja át, mint Az ad hoc lekérdezések automatizálásával a SQL-szakértőit olyan nagy értékű modellezési feladatokra irányíthatja át, mint a munkaerő-elemzés és a kormányzás.

Biztonsági helyzet: Az adatok szuverenitását biztosítja azzal, hogy az LLM-lekérdezéseket közvetlenül a Snowflake szabályozott környezetében futtatja.

Működési költségek: Segít Segít az eszközök konszolidációjában egy teljesen felügyelt, szerver nélküli architektúra segítségével, amely kiküszöböli a külső vektoradatbázisok szükségességét

Önkiszolgáló skálázhatóság: Egységesíti az üzleti logikát egy központi szemantikai modell segítségével, hogy minden részleg konzisztens adatdefiníciókat használjon

🔎 Tudta? A munkavállalók 78%-a ma már saját AI-eszközöket hoz magával a munkába (BYOAI). A kis- és középvállalkozásoknál ez az arány 80%-ra ugrik. Egyszerűen fogalmazva: ha a csapata nem tud könnyen betekintést nyerni a belső adatokba, akkor külső, ellenőrizetlen nagy nyelvi modellekhez (LLM-ek) fog fordulni. Ez hatalmas biztonsági rést eredményez. A Cortex bevezetésével megadja a csapatának az általuk keresett, AI-vezérelt sebességet, miközben a vállalat érzékeny adatait szilárdan a Snowflake szabályozott környezetében tartja.

A Snowflake Cortex vállalati csapatok általi használatának korlátai

Ha tisztában van az eszköz korlátaival, hatékonyabban tervezheti a bevezetést. Ezek többsége nem jelent akadályt, de átgondolt stratégiát igényel:

Régiók elérhetősége: Mielőtt véglegesítené a termelési verziót, ellenőrizze a funkciók támogatását az Ön által használt felhőrégiókban (AWS, Azure vagy GCP).

Szemantikai modelladósság: Tartsa karban a YAML-alapú szemantikai réteget az alapul szolgáló sémák fejlődésével párhuzamosan, hogy megakadályozza a lekérdezések pontosságának romlását.

Lekérdezések összetettsége: Optimalizálja a nagymértékben normalizált adatmodelleket laposabb, csillagszerű sémájú tervekké, hogy az LLM megbízhatóbban tudjon navigálni a komplex csatlakozások között

Struktúrázatlan adatcsatornák: Készítsen előfeldolgozási munkafolyamatot a szövegek kivonására és betöltésére PDF-fájlokból vagy képekből a Snowflake táblákba a Cortex Search indexeléséhez

Hitelkeret-felhasználás: Kövesse nyomon a tokenalapú számlázást dedikált erőforrás-figyelők segítségével, hogy megelőzze a raktárköltségek előre nem látható megugrásait.

Ezeknek a kihívásoknak a nagy részét enyhítheti, ha egyértelműen meghatározza a szemantikai modell felelősségi körét, jól modellezett adatterületekkel kezd, és aktívan figyelemmel kíséri a használatot és a költségeket.

Hogyan javítja a ClickUp a vállalati munkafolyamatokat és az elemzéseket

Bár a Snowflake Cortex egy kiváló motor az adatraktárból származó adatok lekérdezésére és megjelenítésére, ezek az adatok gyakran statikusak maradnak, miután megjelennek a BI-dashboardon. A ClickUp elvégzi a kapcsolódó munkát és még többet is!

A ClickUp egy konvergált AI-munkaterület. Egyetlen rendszerben tartja összekapcsolva a feladatait, projektjeit, dokumentációját, automatizálásait és az AI-t, így csapata elkerülheti a munkaterületek szétszóródását, és egyetlen folyamatban haladhat végig a tervezésen és a végrehajtáson.

Nézzük meg közelebbről! 👀

Tegye működőképessé Snowflake-adatainak elemzését a ClickUp Dashboards segítségével

A Snowflake Cortex azonosítja a problémát, például a projektkockázatok hirtelen emelkedését vagy az erőforrás-hatékonyság csökkenését, de az adatállomány gyakran csak az észrevételeknél áll meg. A ClickUp Dashboards a Snowflake-eredmények végrehajtási rétegeként szolgál.

Adatok megjelenítése a ClickUp irányítópultokon

Ezzel a magas szintű mutatókat ugyanabba a munkaterületbe hozza, ahol a csapata dolgozik, így kiküszöböli a BI-eszköz és a projektterv közötti váltásból adódó kontextusbeli terheket.

Így használhatja a ClickUp Dashboards szolgáltatást:

A projekt kockázatainak előrejelzése: Az AI Cards segítségével automatikusan szervezheti az ütemterveket és egyensúlyba hozhatja a munkaterhelést, biztosítva, hogy a Cortex által azonosított stratégiai javítások a terv szerint haladjanak.

A bevételre gyakorolt hatás nyomon követése: Integrálja Integrálja a Calculation Cards szolgáltatást , hogy nyomon követhesse a számlázható órákat és a pipeline teljesítményét a Snowflake-ből lekért, az egész részlegre vonatkozó tényadatokhoz viszonyítva

Kampányok megvalósításának vizualizálása: Készítsen egyedi widgeteket, hogy lássa, hogyan hajtja végre marketingcsapata a Cortex által feltárt, kiemelten jól teljesítő csatornákat

Ügyfélportálok központosítása: Egyesítse a külső érdekelt felek visszajelzéseit és a belső projektállapotot egyetlen nézetben, hogy a partnerek mindig naprakészek legyenek az adatokon alapuló mérföldkövekkel kapcsolatban

Híd a belső tudásbeli hiányosságok felett a ClickUp Brain segítségével

Ha a Snowflake Cortex az adatraktár motorja, akkor a ClickUp Brain az operatív tudás motorja. Neurális hálózatként működik a projektek, dokumentumok és emberek között, biztosítva, hogy a Snowflake-ben talált betekintések ne vesszenek el a feladatok tengerében.

A munkaterület adatainak összekapcsolásával a Brain ugyanazt a természetes nyelvű lekérdezési képességet biztosítja a munkájához, mint amit a Cortex az SQL táblákhoz nyújt.

Így működik:

Azonnali válaszok: Futtasson lekérdezést Futtasson lekérdezést az Enterprise Search-ben , hogy kézi keresés nélkül megtalálja a projekt tulajdonosait, bizonyos fájlverziókat vagy az érdekelt felek visszajelzéseit az egész munkaterületén.

Automatizálja a haladás nyomon követését: Vezesse be Vezesse be az AI Stand-upokat , hogy a napi frissítéseket és akadályokat egy áttekinthető összefoglalóba gyűjtsék össze, így nincs szükség kézi állapotmegbeszélésekre

Összefoglalja a megbeszélés kontextusát: Az AI SyncUps-ból származó jegyzeteket és videoklipeket alakítsa át kereshető összefoglalók és automatizált feladatlistákká, hogy a csapat tagjai mindig tisztában legyenek a következő lépésekkel

Amint a Snowflake Cortex feltár egy új ismeretet, a követő munkát átruházhatja a ClickUp Super Agentsre. Ezek az ügynökszerű csapattagok emberi szintű képességekkel működnek, például üzeneteket küldenek az érdekelt feleknek, feladatokat osztanak ki és dokumentációt készítenek, hogy biztosítsák, hogy az adatvezérelt eredményeket manuális felügyelet nélkül, a nap 24 órájában végrehajtsák. A következő területeken nyújthat segítséget: Automatizálja a rutin feladatátadást: Rendeljen egy ügynököt bizonyos Snowflake-szinkronizált feladatok figyelésére, és az aktuális munkaterhelésük alapján automatikusan irányítsa azokat a megfelelő csapattagokhoz

Tartsa szemmel a környezetet: Használjon ügynököket a projekt kontextusának háttérben történő diszkrét figyelemmel kísérésére, így azonnali, kontextusérzékeny válaszokat kaphat a folyamatban lévő adatiniciatívákkal kapcsolatos kérdéseire

Bővítse a szervezeti tudásbázist: Használja ki a Super Agents végtelen memóriáját, hogy a döntéshozatal során rögzítse és frissítse belső tudásbázisát, így biztosítva, hogy csapata soha ne kövesse el ugyanazokat az elemzési hibákat.

Indítson el azonnali munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

Amikor a Snowflake Cortex kritikus anomáliát vagy tendenciát azonosít, az információ és a cselekvés közötti késleltetés gyengíti annak hatását. A ClickUp Automations az adatalapú riasztásokat meghatározott, ismételhető feladatokká alakítja át. Azáltal, hogy az elemzési környezetet közvetlenül összekapcsolja a végrehajtási réteggel, kiküszöböli a manuális átadásokat, amelyek gyakran oda vezetnek, hogy az információk elvesznek a folyamatban.

Indítson el testreszabott ClickUp-automatizálásokat az AI Automation Builder logikájának konfigurálásával

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a következőkre:

A válaszprotokollok egységesítése: Alkalmazzon előre elkészített sablonokat az új feladatokra automatikusan, hogy minden csapat ugyanazt az egységesített SOP-t kövesse az adatközpontú javításokhoz

Feladatok dinamikus irányítása: A projektek előrehaladásának biztosítása érdekében a feladatok automatikusan hozzárendelhetők a feladat létrehozóihoz, figyelőihez vagy meghatározott osztályvezetőkhöz az állapotváltozások vagy az űrlapok beküldése alapján.

AI-alapú frissítések generálása: Indítsa el Indítsa el az AI Fields funkciót , hogy automatikusan kitöltse a feladatösszefoglalókat, a hangulatelemzéseket vagy a projektfrissítéseket, amint egy adatküszöbérték teljesül

Csatlakoztassa technológiai rendszerét: Használjon előre elkészített integrációkat vagy webhookokat a műveletek szinkronizálásához olyan külső eszközökkel, mint a HubSpot vagy a GitHub, így biztosítva, hogy a Snowflake-ben kapott eredmények frissítéseket indítsanak el az összes vállalati alkalmazásban

Szabványosítsa a döntési naplókat és a forgatókönyveket a ClickUp Docs segítségével

A Snowflake Cortex által nyújtott adatelemzés csak annyira értékes, amennyire az az alapján kidolgozott terv. Ha az elemzési eredmények egy eszközben, a projekt végrehajtása pedig egy másikban található, akkor fennáll a „blank page syndrome” kockázata, amelynek következtében a csapatok nehezen tudják az adatokat cselekvéssé alakítani.

A ClickUp Docs összekötő szerepet tölt be, lehetővé téve olyan ellenőrzött wikik és SOP-k létrehozását, amelyek natívan kapcsolódnak a munkafolyamataihoz.

Kezelje a ClickUp-feladatokat és sablonokat közvetlenül a ClickUp Docs-ból

A ClickUp Docs segítségével:

Kapcsolja össze az eredményeket a munkafolyamatokkal: Kapcsolja össze kutatási és döntési naplóit közvetlenül a feladatokkal és a widgetekkel, hogy minden közreműködőnek teljes Snowflake-kontextusa legyen a szerkesztőjében

A szöveget cselekvéssé alakítani: A projektleírásokban szereplő ötleteket azonnal nyomon követhető A projektleírásokban szereplő ötleteket azonnal nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakíthatja a szlászparancsok segítségével, így biztosítva, hogy adatstratégiájának egyetlen része se maradjon kiosztatlanul

Együttműködés a technikai SOP-k kidolgozásában: Szerkessze a playbookokat valós időben a csapatával együtt, hogy a nyers adatok értelmezésétől a dokumentált tervhez jussanak el, anélkül, hogy verziókezelési problémákkal kellene szembesülniük

A szervezeti tudás rendszerezése: Hozzon létre egy kereshető Docs Hubot beágyazott oldalakkal és színkódolt sávokkal, hogy kategorizálja vállalati elemzési útitervét és tudásbázisait

Nem csak mi mondjuk, hogy a ClickUp megkönnyíti az együttműködést. Ügyfeleink is egyetértenek ezzel! Íme, mit mond egy ClickUp-ügyfél:

Mivel az üzemeltetési csapat tagjai vagyunk, folyamatosan arról beszélgetünk, hogyan tudnánk jobban együttműködni a különböző területek között. A ClickUp egy olyan központot biztosított számunkra, ahonnan kezelhetjük, nyomon követhetjük és jelentést készíthetünk a különböző területekről.

Az elemzés és a végrehajtás közötti szakadék áthidalása

A Snowflake Cortex csökkenti a vállalati elemzéshez való hozzáférés korlátait. Üzleti felhasználói természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket, miközben a vállalatok által megkövetelt szigorú biztonsági és irányítási előírások továbbra is érvényben maradnak.

A siker azonban a gondos szemantikai modellezésen, a szerepkörök egyértelmű meghatározásán és a folyamatos karbantartás iránti elkötelezettségén múlik.

Ahogy az AI-alapú elemzés az új szabvánnyá válik, azok a vállalatok fognak sikeresek lenni, amelyek már ma befektetnek a szabályozott önkiszolgálásba. Felülmúlják majd azokat a versenytársakat, akik még mindig minden üzleti kérdést a folyamatosan túlterhelt adatelemző csapatra bízanak.

Itt jön be a képbe a ClickUp: nem a Snowflake helyettesítőjeként, hanem mint végrehajtási réteg, ahol az insightok dokumentált tervekké, kiosztott feladatokká és végrehajtássá alakulnak. A Snowflake Cortex segít a csapatoknak gyorsabban szabályozott válaszokat kapni. A ClickUp segít a csapatoknak ezekre a válaszokra reagálni azáltal, hogy az insightokat feladatokká, dokumentumokká, munkafolyamatokká és felelősségi körökké alakítja egy munkaterületen belül. Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, hogy az elemzés és a végrehajtás összekapcsolva maradjon.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Cortex Analyst strukturált adatokon végzett természetes nyelvű elemzésekre lett kifejlesztve, míg a Cortex Agents olyan többlépcsős munkafolyamatokat tud koordinálni, amelyek az Analyst, a Search és más eszközök képességeit ötvözik.

Igen, a Cortex Analyst kifejezetten azoknak az üzleti felhasználóknak készült, akik nem ismerik az SQL-t. Egyszerű angol nyelven tehetnek fel kérdéseket, bár a válaszok pontossága egy jól definiált szemantikai modelltől függ.

A Cortex egy felhasználásalapú számlázási modellt alkalmaz, amely az LLM-tokenek felhasználásához és a számítási erőforrásokhoz kapcsolódik. A vállalatok számára fontos, hogy a Snowflake erőforrás-figyelői segítségével figyelemmel kísérjék a lekérdezések mennyiségét és meghatározzák a költségkeretet, hogy elkerüljék a váratlan költségeket.

A Cortex beépített biztonsággal rendelkező, felügyelt környezetet kínál, ami egyszerűsíti a telepítést. Az egyedi megoldások nagyobb rugalmasságot nyújtanak, de megkövetelik, hogy saját LLM-infrastruktúrát, prompt-fejlesztést és biztonsági ellenőrzéseket tartson fenn, ami jelentősen magasabb üzemeltetési költségekkel jár.