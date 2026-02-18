A 15+ legnépszerűbb Grok AI parancs és azok használata

Legtöbben ugyanúgy próbáltuk ki a Grok AI-t, mint minden más chatbotot: feltettünk egy gyors kérdést, átfutottuk a választ, és tovább léptünk. De a Grok már nem csak egy újabb bot.

Egy év alatt közel 687 millió webes látogatást generált, és csendesen felkerült a csapatod által ténylegesen használt eszközök élvonalába. Ugyanakkor még mindig körülbelül 24-szer kevesebb egyedi látogatója van, mint a ChatGPT-nek, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember alig ismeri a Grok AI promptok valós munkában való alkalmazásának lehetőségeit.

Ez a cikk ezt a hiányosságot pótolja, és bemutatja, hogyan lehet a Grok-ot megbízható partnerré alakítani a mélyreható kutatás, tervezés és akár képalkotás terén is, olyan promptokkal, amelyek pontosan a projektjeihez szükséges kimeneti formátumot biztosítják.

Mi teszi jóvá a Grok parancsait?

A Grok AI parancsok akkor működnek, ha megmondják a modellnek, mit szeretne, miért szeretné, és mit vár el a végeredménytől.

1. Egyértelműség és konkrétum

A legjobb promptok rövid kreatív briefekhez hasonlítanak. A Grok kiválóan alkalmas kutatásra, de a következőket kell tennie:

Adja meg az időtartományokat, régiókat, mutatókat, sőt azt is, hogy mely versenytársakat szeretné figyelembe venni.

Adja meg az akadémiai és az általános webes forrásokat

Kérjen hivatkozásokat, megbízhatósági ellenőrzéseket és átláthatóságot

Néha fontos információkat manuálisan kell ellenőrizni. Mindazonáltal, minél egyértelműbb a kérésed, annál jobban tudod használni a Grok-ot.

2. Kontextus és szerepkör meghatározása

A Grok nagyon eltérően viselkedik, attól függően, hogy kinek adja ki magát: akadémiai segítőnek, technikai elemzőnek, megfelelőségi szakértőnek vagy marketingstratégának.

A szerep és a kontextus megmondja a modellnek, hogy melyik szemszögből kell megközelítenie ugyanazt a kérdést, így a válasz relevánsnak tűnik a csapat számára.

3. Kimeneti formátum specifikáció

Minden hatékony prompt azzal zárul, hogy megmondja a Groknak, hogyan strukturálja az eredményt – jelentés, ellenőrzőlista, összehasonlító táblázat, lépésekkel ellátott ütemterv. A legjobban működő kutatási promptok mindig meghatároznak egy formátumot, amelyet közvetlenül beilleszthet egy dokumentumba vagy feladatba.

4. További pontosító kérdések

Tekintse az első választ vázlatnak. Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, szűkítse le a kört, és javítsa ki a félreértéseket. Ez a gyors oda-vissza párbeszéd egy általános választ alakít át valós példákra és adatokra alapuló válasszá.

🧠 Tudta-e: A globális prompt engineering piac mérete 2023-ban 222,1 millió USD-ra becsülték, és várhatóan 2030-ra eléri a 2,06 milliárd USD-t, 32,8%-os CAGR növekedéssel.

A Grok-kal használható promptok

Itt a Grok AI promptok elméletből valósággá válnak, amit úgy másolhat, ahogy van, vagy saját igényeihez igazíthat. A következő néhány részben áttekintjük, hogyan lehet hatékony promptokat írni, és megosztunk öt iparági szakterületre kész példákat.

Megjegyzés: A Grok AI Basic/Free verzióját fogjuk használni a minta promptok futtatásához, hogy képet kapjon azok teljesítményéről. A SuperGrok és SuperGrok Heavy fizetős csomagok azonban még jobb eredményeket és szolgáltatásokat nyújtanak.

1. Tartalomkészítés és közösségi média

A tartalom és a közösségi média terén a Grok akkor működik a legjobban, ha kreatív partnerként kezeled, nem pedig naptárgenerátorként. Hagyd ki a „készíts nekem tartalomtervet” opciót, és hozz létre néhány újrafelhasználható prompt blokkot, amelyeket bármely témához beilleszthetsz.

Kezdje az ötletek megközelítésével:

Adjon nekem öt olyan tartalmi szempontot, amelyek megkérdőjelezik a [az Ön iparágában] a [témával] kapcsolatos általános meggyőződést Alakítsa át ezt az ötletet három formátumba: egy bemutató videó, egy LinkedIn-bejegyzés és egy oktató karusszel

Ezután vegye figyelembe a perspektívaváltásokat és a figyelemfelkeltő elemeket:

Írja át ezt a témát egy kezdő, egy szakértő és egy szkeptikus szemszögéből, mindegyikhez egy-egy erős csalogatóval! Mi a legmeglepőbb vagy leginkább alulértékelt felismerés, amely ebben a témában rejtőzik?

Használhat egyszerű sablon promptokat is a gyors hookokhoz:

Adjon három szempontot ehhez a témához, mindegyikhez egy figyelemfelkeltő elemet, egy kulcsfontosságú pontot és egy egyszerű cselekvésre ösztönző felhívást!

A Grok a promptunkra válaszul tartalmi szögeket generál

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok.

2. Kutatás és összefoglalás

A Grok akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha úgy kezeled, mint egy junior elemzőt, aki szűkös brief alapján dolgozik, és nem mint egy egysoros AI keresőmezőt. Megadod neki a forrást, a feladatot és a kimeneti formátumot, majd hagyod, hogy ő végezze el a nehéz elemzési és összefoglalási munkát.

Mélyreható kutatások vagy tudományos cikkek esetén kezdje azzal, hogy beilleszti a teljes szöveget vagy a legfontosabb linkeket, majd írja le, mi fontos Önnek. Például:

Kivonja a legfontosabb megállapításokat, módszertant, korlátokat és jövőbeli kérdéseket Jelölje meg, ha az adatok gyengének vagy elavultnak tűnnek Hasonlítsa össze ezt a két másik forrással, amelyet a következőkben mutatok be

Minden promptot a szükséges struktúra meghatározásával zárjon le. Ez lehet:

Adjon meg egy összefoglalót, majd sorolja fel a megállapításokat hivatkozásokkal Készítsen egy rövid kritikai részt és egy listát a nyitott kérdésekről, amelyeket feladatokká alakíthatok

🧠 Tudta-e: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy a munkával kapcsolatos kutatási lapokat hetekig nyitva tartja. A válaszadók további 23%-a számára ezek a fontos lapok kontextussal teli AI-csevegési szálakat tartalmaznak. Alapvetően a többség a memóriáját és a kontextust törékeny böngészőlapokra bízza.

3. Kódgenerálás és adatvizualizáció

Adjon a Groknak teljes technikai leírást. A legjobb eredményt akkor éri el, ha a feladatot úgy magyarázza el, mintha egy kezdő fejlesztőnek tenné, és összekapcsolja azt valós adatokkal.

Ahelyett, hogy „írj egy API-t”, fogalmazza meg a kérést, a könyvtárakat és a szélsőséges eseteket. Például:

Írjon egy Node.js Express útvonalat, amely kezeli a /api/users POST-ot, ellenőrzi a felhasználónevet és a jelszót, elmenti a MongoDB-be a Mongoose segítségével, siker esetén 201-et, hiba esetén 400-at és hibaüzenetet ad vissza Hozzon létre egy React komponenst, amely meghívja a /api/user/:id parancsot, megjeleníti a betöltés állapotát, kezeli a hibákat, és megjeleníti a nevet, e-mail címet és avatárt a Material UI segítségével. Írjon pytest egységteszteket ehhez a funkcióhoz [paste function], amelyek lefedik a happy path-eket és az edge case-eket

Megkérheti a Grok-ot, hogy az eredményeket diagramokká alakítsa:

Használja ezt a CSV fájlt [beillesztés], javasoljon 2–3 hasznos diagramot, és írja meg a Matplotlib segítségével a Python kódot azok létrehozásához, valamint egy rövid elemzést arról, hogy mit mutatnak az egyes diagramok.

4. Képek szerkesztése vagy generálása a Grok képalkotó modelljével

A Grok képalkotásának egyik előnye, hogy nincs szükség „parancssor-mérnöki nyelvre”. A csevegőoldalról válassza a „Kép létrehozása” lehetőséget, és megnyílik az Imagine by Grok AI, ahol egyszerű, világos nyelv használatával hozhat létre képeket.

A prompt írásakor négy részből álló gondolkodásmódra van szükség:

Téma

A változás, amit szeretne

Hangulat

Stílus

Például:

Termékfotó egy újrahasználható vizes palackról az asztalon, világosabb megvilágítás, hangulatos légkör, lágy stúdió stílus

Ezután a szerkesztéseket egy lépésben halmozhatja. Kérje meg a Grok-ot, hogy világosítsa meg a jelenetet, cserélje ki a hátteret és adjon hozzá átfedő szöveget egyetlen kéréssel, három különálló prompt helyett.

Próbáljon ki például a „aranyóra fénye lágy, drámai árnyékokkal” kifejezést a kifinomultabb megjelenés érdekében.

💡 Profi tipp: A vizuális utasítások tesztelésekor mentse el a legjobb képeket és azok promptjait gyors sablonként a ClickUp Docs-ban. Az előtte-utána felvételeket ugyanabba a dokumentumba helyezheti, és egy helyen áttekintheti őket a csapatával.

5. Grok mesteri vagy haladó szintű promptok (mérnöki szint)

Itt válassza az Expert módot a Grok AI prompt használatához. Az Expert módban a Grok úgy viselkedik, mint egy extra agy a technikai csapatában. Lehetővé teszi a modell számára, hogy a válaszadás előtt végigmenjen a közbenső érvelési lépéseken, ami tökéletes megoldás a nehéz mérnöki problémákhoz.

A jó mester prompt olyan, amelyet több feladatban is újra felhasználhat, nem pedig egyszeri alkalomra szól. Például:

Ön egy mérnöki beosztású munkatárs. Segítségre van szükségem a következő rendszer tervezésében és megvalósításában: [rövid leírás]. Négy lépésben dolgozzon

Ismételje meg a célt, a bemeneti adatokat, a korlátozásokat és a hibakörülményeket saját szavaival

Javasoljon három architektúrát, hasonlítsa össze az előnyöket és hátrányokat (teljesítmény, komplexitás, költség, megbízhatóság, csapat készségeinek megfelelőség)

Válasszon egyet, és gondold át a tervezést lépésről lépésre a Think módban: adatáramlás, API-k, adatstruktúrák, hiba kezelés és megfigyelhetőség

Kész kód előállítása a központi útvonalhoz, alapvető tesztekhez és egy rövid kockázati naplóhoz, nyitott kérdésekkel, amelyeket a csapatommal kell validálnom

💡 Profi tipp: Mentse el egy ilyen fő promptot egy megosztott térben, hogy az egész csapata ugyanazt a folyamatot használja, és frissítse apró módosításokkal, amikor a stackje vagy a szabványai megváltoznak.

Lépésről lépésre: Hogyan készítsünk hatékony Grok promptokat?

Mielőtt egy egész szövegfalat beillesztenél a Grokba, érdemes lassítani és rétegenként felépíteni a kérést. Íme egy egyszerű szerkezet, amelyet a legtöbb feladatnál újra felhasználhatsz.

Kezdje a megfelelő mód kiválasztásával: Használja a Fast módot gyors vázlatokhoz, az Expert vagy a Heavy módot, ha fejlett érvelésre vagy mélyebb elemzésre van szüksége. Kapcsolja be a DeepSearch módot, ha webes háttérrel rendelkező válaszokra van szüksége.

Adja meg a megfelelő kontextust: Csatoljon fájlokat, illesszen be adatokat vagy adjon hozzá szöveges tartalmat a Drive-ból vagy a OneDrive-ból, hogy a Grok ne kelljen találgatnia. Említsen meg, hogy mi az egyes fájlok tartalma, és hogyan szeretné azokat felhasználni.

Válasszon egy megfelelő személyiséget: Íróasszisztens, jogi lektor vagy egyedi projekt személyiség, amely a Grok-ot az Ön által elvárt hangnem és mélység felé tereli. Íróasszisztens, jogi lektor vagy egyedi projekt személyiség, amely a Grok-ot az Ön által elvárt hangnem és mélység felé tereli.

Írjon egy világos célt : Fogalmazza meg a célt egy mondatban, majd adja hozzá az esetleges fontos korlátozásokat. Említsen meg a közönséget, a hosszúságot, a régiókat vagy az Ön számára fontos eszközöket.

Pontos kimeneti formátummal fejezze be: Kérjen szakaszokat, felsorolásokat, táblázatokat vagy kódblokkokat, hogy az eredményt közvetlenül dokumentumokba, prezentációkba vagy feladatokba illeszthesse.

Gyakori hibák és buktatók a Grok promptok használatakor

Még a jól felépített Grok AI promptok is célt téveszthetnek, ha a Grok használatának módja akadályozza őket. Ez a három szokás csendesen korlátozza minden válasz minőségét.

Az első válasz elfogadása

Az első válasz ritkán a végleges változat. Tekintse azt kiindulási pontnak, és kérje meg a Grok-ot, hogy finomítsa a folyamatot. Próbáljon ki olyan folytatásokat, mint:

„Ez a rész nagyon hasznos. Kifejtené [konkrét pont] részletesebben?”

„Melyek ennek a megközelítésnek a lehetséges hátrányai?”

„Tudna egy konkrét példát mondani az én helyzetemre?”

A tanulási stílus figyelmen kívül hagyása

Ha a magyarázat nem segít, mondja el a Groknak, hogy Ön hogyan tanul a legjobban, így az eredményeket az Ön agyához igazíthatja. Használjon olyan promptokat, mint:

„Vizuális típusú tanuló vagyok. Használhatna diagramot vagy táblázatot?”

„Bontsa ezt egyszerű, követhető lépésekre!”

„Magyarázza el a szoftvercsapatok valós példáival”

Nem épít a korábbi beszélgetésekre

Ha minden alkalommal újrakezded, elveszíted a kontextust és lassul a megértés. Hivatkozz a korábbi csevegésekre és eredményekre:

„A [téma] témában végzett legutóbbi kutatásunk alapján kipróbáltam a következőket, és ez történt. Mit kellene legközelebb módosítanom?”

A Grok erősségei és gyengeségei

A Grok a megfelelő kontextusban zseniálisnak tűnhet, míg a helytelenben frusztráló lehet. Hasznos tudni, hogy a modell hol érvényesül természetesen, és hol van még szükség korlátokra.

Előnyök

Jól kezeli a komplex kérdéseket, különösen akkor, ha többszintű elemzésre van szükség jogi, műszaki vagy termékekkel kapcsolatos témákban .

Valós időben gyűjti össze a hírekkel, pénzügyekkel és kutatási feladatokkal kapcsolatos webes és adatokat, így a válaszok nem tűnnek elavultnak.

Szövegek, kódok és képek esetén egyaránt működik, így minden egy beszélgetésben maradhat, és nem kell több eszközzel bajlódnia.

Hosszú csevegések során is megőrzi a kontextust, így ugyanazt az ötletet ismételgetheti, ahelyett, hogy minden alkalommal újra el kellene magyaráznia a projektjét.

Hátrányok

Még mindig alacsonyabb az elfogadottsága és kevesebb az integrációja , mint a versenytársaknak, ami hiányzó bővítményekben, munkafolyamatokban és dokumentációban nyilvánul meg.

Az online forrásokhoz való valós idejű hozzáférés elfogultságot, elavult tartalmat vagy alacsony megbízhatóságot eredményezhet, ha nem kér aktívan hivatkozásokat és forrásellenőrzéseket.

A szoros összehangolás az X ökoszisztémával korlátozó lehet, ha csapata más platformokon dolgozik és semleges infrastruktúrára van szüksége.

A fejlesztői és vállalati támogatás még mindig lemaradásban van, ezért a Grok köré komoly rendszereket építő csapatoknak gyakran szükségük van további validációs, monitorozási és biztonsági mentési eszközökre.

Grok alternatíva a mindennapi munkafolyamatokhoz

A Groknak még van mit behoznia. Noha hangmódja lenyűgöző, képalkotó funkciója még nem elég fejlett. Ha egy AI-eszközt kell használnia az íráshoz, egy másikat a képalkotáshoz, és még egy harmadikat a kód generálásához vagy javításához, az AI-eszközök elszaporodásához vezet. Ez azt jelenti, hogy több AI-eszköz, amelyek nem tudnak egymással kommunikálni, nem ismerik a munkáját, és előfizetési díjakat halmoznak fel. Ezért szükséged van egy Grok alternatívára, amely a Grok mellett (vagy néha helyett) működhet a rendszeredben. Az egyik ilyen alternatíva a ClickUp Brain, egy átfogó AI-alapú asszisztens a ClickUp projektmenedzsment platformon belül. A ClickUp Brain egy AI-funkciók gyűjteménye, amely zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp munkaterületébe. Ott használhatod, ahol a projektjeid már léteznek, így minden válaszba bevonhatja a valódi projektkontextust, feladatokat és megjegyzéseket.

Próbálja ki, hogyan működik a ClickUp Brain a dokumentumok áttekintésében és összefoglalásában

Hogyan javítja a ClickUp Brain a Grok önálló használatát?

Így oldja meg a ClickUp Brain az önálló Grok promptokkal kapcsolatos néhány korlátot:

Mély kontextus az élő munkából: A ClickUp Brain láthatja a feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit és státuszát, így a válaszok tükrözik a határidőkkel kapcsolatos prioritásokat.

Munkafolyamat-natív műveletek: Ahelyett, hogy a válaszokat vissza másolná az eszközökbe, feladatok létrehozására, mezők frissítésére, alfeladatok generálására és összefoglalók naplózására is képes, pontosan ott, ahol a csapata dolgozik.

Szerepkörökre szabott segítség: A CSM-ek, PM-ek, mérnökök és vezetők ugyanazt az AI-t használhatják, de különböző eredményeket kapnak – állapotösszefoglalók, stand-up jegyzetek, hibajavítási ellenőrzőlisták vagy vezetői összefoglalók.

Eszközök közötti keresés a ClickUp BrainGPT segítségével: A ClickUp BrainGPT a ClickUpból és a kapcsolódó alkalmazásokból (például a Drive-ból vagy a Slackből) vonja ki a kontextust, így a kérdésekre teljes képet adva válaszolhat, ahelyett, hogy több AI-fület kellene kezelnie.

Csökkentett AI-terjedés : Egy AI-réteg támogatja az írási, tervezési, elemzési és támogatási munkafolyamatokat, így nem kell minden funkcióhoz külön Grok-stílusú eszközöket karbantartania. Egy AI-réteg támogatja az írási, tervezési, elemzési és támogatási munkafolyamatokat, így nem kell minden funkcióhoz külön Grok-stílusú eszközöket karbantartania.

Vállalati szintű biztonság: Mindez a ClickUp biztonságos rendszerén fut (beleértve a GDPR, ISO, HIPAA és SOC 2 előírásoknak megfelelő ellenőrzéseket), szigorú korlátozásokkal a harmadik felek adatainak képzésére és tárolására vonatkozóan.

Használjon szerepkör alapú promptokat a ClickUp Brainben, hogy megfeleljen a szerepkörének sajátos igényeinek

Egy Reddit-felhasználó megosztja tapasztalatait a ClickUp-pal kapcsolatban:

Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a bannereket.

Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a bannereket.

A ClickUp Brain és a Grok-stílusú promptok használatának legfontosabb módszerei

Kérje meg, hogy összefoglalják a hosszú feladatokat, jegyeket vagy dokumentumokat , hogy az érdekelt felek néhány sorban megérthessék a kontextust.

Alakítsa át a durva ötleteket vagy a találkozó jegyzeteket strukturált feladatlistává, alfeladatokkal, felelősökkel és határidőkkel .

Írja át vagy szabja testre az üzeneteket a különböző célközönségek számára: ügyfelek, vezetők vagy belső csapatok.

Készítsen állapotfrissítéseket és előrehaladási összefoglalókat sprintek, fiókok vagy projektek számára másodpercek alatt.

Készítsen szabványosított sablonokat (bevezető útmutatók, QBR keretrendszerek, kiadási ellenőrzőlisták) egy jól megtervezett promptból.

Használja a ClickUp BrainGPT-t a ClickUp és külső eszközökben való kereséshez , majd fogalmazzon meg egy választ vagy tervet az összes talált információ felhasználásával.

Helyezze be a fájlokat vagy linkeket, és a BrainGPT összehasonlítja a verziókat, kivonja a legfontosabb döntéseket vagy feltárja a kockázatokat .

Konvertálja hangjegyzeteit vagy gyors ClickUp BrainGPT csevegéseit ClickUp feladatokká, hogy az ötletek ne vesszenek el különálló AI eszközökben.

Így a Grok továbbra is hasznos marad a felfedezéshez és a kísérletezéshez, míg a ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT kezeli a mindennapi parancsokat, amelyekhez valódi kontextus, tulajdonjog és követés szükséges.

🌟 Bónusz: Grok-hoz hasonló AI-támogatást szeretne, de nagyobb testreszabhatóságot és többlépcsős munkafolyamatokat? Akkor imádni fogja a ClickUp AI Super Agents szolgáltatását. A Super Agents szorosan integrálódott a ClickUp platformba, hozzáférést biztosítva a munkaterület feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel és a csatlakoztatott alkalmazásokkal. Létrehozhat, konfigurálhat, testreszabhat és irányíthat Super Agenteket, beleértve azok jogosultságait, memóriáját és azt, hogy mely eszközökhöz/adatokhoz férhetnek hozzá. Ezeket a ClickUp-on belüli együttműködésen alapuló, intuitív és rugalmas interakciókhoz tervezték, beleértve a kritikus műveletekhez szükséges emberi jóváhagyás megszerzését is.

Okosabb AI-parancsok generálása a ClickUp segítségével

Ha van egy tanulság, amit mindebből levonhatunk, az az, hogy a Grok csak annyira erős, amennyire a neki adott utasítások. A világos szerepkörök, a strukturált eredmények és az intelligens nyomon követés egy csevegőablakból megbízható partnerré teszik a kutatás, a kódolás és a kreatív munka terén.

Megnéztük a gyakori buktatókat, az okosabb fejlesztési stratégiákat, valamint azokat a területeket, ahol a Grok még mindig szüksége van olyan eszközök támogatására, mint a ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT, hogy minden a valós projektekhez és emberekhez kapcsolódjon.

Ha készen áll az AI terjedésének csökkentésére és egy jobban összekapcsolt rendszer kiépítésére csapata munkájához, örömmel beszélünk Önnel. Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, hogy megismerje, hogyan nézhet ki ez a beállítás.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A Grok AI parancsok azok az írásbeli utasítások, amelyeket a Grok-nak adsz egy feladat elvégzéséhez: kutatás, írás, kódolás vagy elemzés. A jó parancsok meghatározzák a célt, a kontextust és a kimeneti formátumot, így a csapatok ténylegesen felhasználhatják az eredményt a munkafolyamatukban.

Legyen konkrét a célközönség, a korlátok és a kívánt struktúra tekintetében. Ossza meg a forrásanyagot, kérjen lépésről lépésre történő érvelést, és mindig kövesse nyomon a finomításokat. Kezelje az első választ úgy, mint egy vázlatot, amelyet még finomítani fog, és ne a végleges választ.

Igen. Leírhatja a témát, a kívánt változást, a hangulatot és a stílust egyszerű nyelven, majd összeállíthatja a szerkesztéseket, például „fényesebbé tenni, háttér megváltoztatása, címsor szöveg hozzáadása”. Ideális gyors koncepcióvizualizációkhoz és közösségi médiára kész eszközökhöz.

Egy standard prompt egy feladatot old meg. A master vagy advanced prompt újrafelhasználható sablonként működik: meghatározza a szerepeket, a korlátokat, a gondolkodási lépéseket és az eredmény struktúráját, így a Grok komplex, több lépésből álló feladatokat is következetesen tud megoldani a projektek és csapatok között.

A Grok kiválóan alkalmas felfedezésre, vázlatkészítésre és döntéshozatalra, de nem helyettesítheti az emberi felülvizsgálatot. Nagy kockázatú vagy szabályozott munkák esetén használja a lehetőségek és betekintések feltárására, majd ellenőrizze a tényeket, adatokat és döntéseket a terület szakértőivel.