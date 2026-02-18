A 15+ legnépszerűbb Grok AI parancs és azok használata

Legtöbben ugyanúgy próbáltuk ki a Grok AI-t, mint minden más chatbotot: feltettünk egy gyors kérdést, átfutottuk a választ, és tovább léptünk. De a Grok már nem csak egy újabb bot.
Egy év alatt közel 687 millió webes látogatást generált, és csendesen felkerült a csapatod által ténylegesen használt eszközök élvonalába. Ugyanakkor még mindig körülbelül 24-szer kevesebb egyedi látogatója van, mint a ChatGPT-nek, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ember alig ismeri a Grok AI promptok valós munkában való alkalmazásának lehetőségeit.
Ez a cikk ezt a hiányosságot pótolja, és bemutatja, hogyan lehet a Grok-ot megbízható partnerré alakítani a mélyreható kutatás, tervezés és akár képalkotás terén is, olyan promptokkal, amelyek pontosan a projektjeihez szükséges kimeneti formátumot biztosítják.
Mi teszi jóvá a Grok parancsait?
A Grok AI parancsok akkor működnek, ha megmondják a modellnek, mit szeretne, miért szeretné, és mit vár el a végeredménytől.
1. Egyértelműség és konkrétum
A legjobb promptok rövid kreatív briefekhez hasonlítanak. A Grok kiválóan alkalmas kutatásra, de a következőket kell tennie:
- Adja meg az időtartományokat, régiókat, mutatókat, sőt azt is, hogy mely versenytársakat szeretné figyelembe venni.
- Adja meg az akadémiai és az általános webes forrásokat
- Kérjen hivatkozásokat, megbízhatósági ellenőrzéseket és átláthatóságot
Néha fontos információkat manuálisan kell ellenőrizni. Mindazonáltal, minél egyértelműbb a kérésed, annál jobban tudod használni a Grok-ot.
2. Kontextus és szerepkör meghatározása
A Grok nagyon eltérően viselkedik, attól függően, hogy kinek adja ki magát: akadémiai segítőnek, technikai elemzőnek, megfelelőségi szakértőnek vagy marketingstratégának.
A szerep és a kontextus megmondja a modellnek, hogy melyik szemszögből kell megközelítenie ugyanazt a kérdést, így a válasz relevánsnak tűnik a csapat számára.
3. Kimeneti formátum specifikáció
Minden hatékony prompt azzal zárul, hogy megmondja a Groknak, hogyan strukturálja az eredményt – jelentés, ellenőrzőlista, összehasonlító táblázat, lépésekkel ellátott ütemterv. A legjobban működő kutatási promptok mindig meghatároznak egy formátumot, amelyet közvetlenül beilleszthet egy dokumentumba vagy feladatba.
4. További pontosító kérdések
Tekintse az első választ vázlatnak. Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, szűkítse le a kört, és javítsa ki a félreértéseket. Ez a gyors oda-vissza párbeszéd egy általános választ alakít át valós példákra és adatokra alapuló válasszá.
🧠 Tudta-e: A globális prompt engineering piac mérete 2023-ban 222,1 millió USD-ra becsülték, és várhatóan 2030-ra eléri a 2,06 milliárd USD-t, 32,8%-os CAGR növekedéssel.
A Grok-kal használható promptok
Itt a Grok AI promptok elméletből valósággá válnak, amit úgy másolhat, ahogy van, vagy saját igényeihez igazíthat. A következő néhány részben áttekintjük, hogyan lehet hatékony promptokat írni, és megosztunk öt iparági szakterületre kész példákat.
Megjegyzés: A Grok AI Basic/Free verzióját fogjuk használni a minta promptok futtatásához, hogy képet kapjon azok teljesítményéről. A SuperGrok és SuperGrok Heavy fizetős csomagok azonban még jobb eredményeket és szolgáltatásokat nyújtanak.
1. Tartalomkészítés és közösségi média
A tartalom és a közösségi média terén a Grok akkor működik a legjobban, ha kreatív partnerként kezeled, nem pedig naptárgenerátorként. Hagyd ki a „készíts nekem tartalomtervet” opciót, és hozz létre néhány újrafelhasználható prompt blokkot, amelyeket bármely témához beilleszthetsz.
Kezdje az ötletek megközelítésével:
- Adjon nekem öt olyan tartalmi szempontot, amelyek megkérdőjelezik a [az Ön iparágában] a [témával] kapcsolatos általános meggyőződést
- Alakítsa át ezt az ötletet három formátumba: egy bemutató videó, egy LinkedIn-bejegyzés és egy oktató karusszel
Ezután vegye figyelembe a perspektívaváltásokat és a figyelemfelkeltő elemeket:
- Írja át ezt a témát egy kezdő, egy szakértő és egy szkeptikus szemszögéből, mindegyikhez egy-egy erős csalogatóval!
- Mi a legmeglepőbb vagy leginkább alulértékelt felismerés, amely ebben a témában rejtőzik?
Használhat egyszerű sablon promptokat is a gyors hookokhoz:
- Adjon három szempontot ehhez a témához, mindegyikhez egy figyelemfelkeltő elemet, egy kulcsfontosságú pontot és egy egyszerű cselekvésre ösztönző felhívást!
📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI be lenne építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a parancsokat egyszerű nyelven, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összeköti a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!
2. Kutatás és összefoglalás
A Grok akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha úgy kezeled, mint egy junior elemzőt, aki szűkös brief alapján dolgozik, és nem mint egy egysoros AI keresőmezőt. Megadod neki a forrást, a feladatot és a kimeneti formátumot, majd hagyod, hogy ő végezze el a nehéz elemzési és összefoglalási munkát.
Mélyreható kutatások vagy tudományos cikkek esetén kezdje azzal, hogy beilleszti a teljes szöveget vagy a legfontosabb linkeket, majd írja le, mi fontos Önnek. Például:
- Kivonja a legfontosabb megállapításokat, módszertant, korlátokat és jövőbeli kérdéseket
- Jelölje meg, ha az adatok gyengének vagy elavultnak tűnnek
- Hasonlítsa össze ezt a két másik forrással, amelyet a következőkben mutatok be
Minden promptot a szükséges struktúra meghatározásával zárjon le. Ez lehet:
- Adjon meg egy összefoglalót, majd sorolja fel a megállapításokat hivatkozásokkal
- Készítsen egy rövid kritikai részt és egy listát a nyitott kérdésekről, amelyeket feladatokká alakíthatok
🧠 Tudta-e: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy a munkával kapcsolatos kutatási lapokat hetekig nyitva tartja. A válaszadók további 23%-a számára ezek a fontos lapok kontextussal teli AI-csevegési szálakat tartalmaznak. Alapvetően a többség a memóriáját és a kontextust törékeny böngészőlapokra bízza. Ismételje utánunk: A lapok nem tudásbázisok. 👀 A ClickUp BrainGPT megváltoztatja a játékszabályokat. Ez az AI szuperalkalmazás lehetővé teszi, hogy keresést végezzen a munkaterületén, több AI modellel is interakcióba lépjen, és akár hangparancsokkal is kontextust hívjon elő egyetlen felületről.
3. Kódgenerálás és adatvizualizáció
Adjon a Groknak teljes technikai leírást. A legjobb eredményt akkor éri el, ha a feladatot úgy magyarázza el, mintha egy kezdő fejlesztőnek tenné, és összekapcsolja azt valós adatokkal.
Ahelyett, hogy „írj egy API-t”, fogalmazza meg a kérést, a könyvtárakat és a szélsőséges eseteket. Például:
- Írjon egy Node.js Express útvonalat, amely kezeli a /api/users POST-ot, ellenőrzi a felhasználónevet és a jelszót, elmenti a MongoDB-be a Mongoose segítségével, siker esetén 201-et, hiba esetén 400-at és hibaüzenetet ad vissza
- Hozzon létre egy React komponenst, amely meghívja a /api/user/:id parancsot, megjeleníti a betöltés állapotát, kezeli a hibákat, és megjeleníti a nevet, e-mail címet és avatárt a Material UI segítségével.
- Írjon pytest egységteszteket ehhez a funkcióhoz [paste function], amelyek lefedik a happy path-eket és az edge case-eket
Megkérheti a Grok-ot, hogy az eredményeket diagramokká alakítsa:
- Használja ezt a CSV fájlt [beillesztés], javasoljon 2–3 hasznos diagramot, és írja meg a Matplotlib segítségével a Python kódot azok létrehozásához, valamint egy rövid elemzést arról, hogy mit mutatnak az egyes diagramok.
4. Képek szerkesztése vagy generálása a Grok képalkotó modelljével
A Grok képalkotásának egyik előnye, hogy nincs szükség „parancssor-mérnöki nyelvre”. A csevegőoldalról válassza a „Kép létrehozása” lehetőséget, és megnyílik az Imagine by Grok AI, ahol egyszerű, világos nyelv használatával hozhat létre képeket.
A prompt írásakor négy részből álló gondolkodásmódra van szükség:
- Téma
- A változás, amit szeretne
- Hangulat
- Stílus
Például:
- Termékfotó egy újrahasználható vizes palackról az asztalon, világosabb megvilágítás, hangulatos légkör, lágy stúdió stílus
Ezután a szerkesztéseket egy lépésben halmozhatja. Kérje meg a Grok-ot, hogy világosítsa meg a jelenetet, cserélje ki a hátteret és adjon hozzá átfedő szöveget egyetlen kéréssel, három különálló prompt helyett.
Próbáljon ki például a „aranyóra fénye lágy, drámai árnyékokkal” kifejezést a kifinomultabb megjelenés érdekében.
💡 Profi tipp: A vizuális utasítások tesztelésekor mentse el a legjobb képeket és azok promptjait gyors sablonként a ClickUp Docs-ban. Az előtte-utána felvételeket ugyanabba a dokumentumba helyezheti, és egy helyen áttekintheti őket a csapatával.
5. Grok mesteri vagy haladó szintű promptok (mérnöki szint)
Itt válassza az Expert módot a Grok AI prompt használatához. Az Expert módban a Grok úgy viselkedik, mint egy extra agy a technikai csapatában. Lehetővé teszi a modell számára, hogy a válaszadás előtt végigmenjen a közbenső érvelési lépéseken, ami tökéletes megoldás a nehéz mérnöki problémákhoz.
A jó mester prompt olyan, amelyet több feladatban is újra felhasználhat, nem pedig egyszeri alkalomra szól. Például:
- Ön egy mérnöki beosztású munkatárs. Segítségre van szükségem a következő rendszer tervezésében és megvalósításában: [rövid leírás]. Négy lépésben dolgozzon
- Ismételje meg a célt, a bemeneti adatokat, a korlátozásokat és a hibakörülményeket saját szavaival
- Javasoljon három architektúrát, hasonlítsa össze az előnyöket és hátrányokat (teljesítmény, komplexitás, költség, megbízhatóság, csapat készségeinek megfelelőség)
- Válasszon egyet, és gondold át a tervezést lépésről lépésre a Think módban: adatáramlás, API-k, adatstruktúrák, hiba kezelés és megfigyelhetőség
- Kész kód előállítása a központi útvonalhoz, alapvető tesztekhez és egy rövid kockázati naplóhoz, nyitott kérdésekkel, amelyeket a csapatommal kell validálnom
💡 Profi tipp: Mentse el egy ilyen fő promptot egy megosztott térben, hogy az egész csapata ugyanazt a folyamatot használja, és frissítse apró módosításokkal, amikor a stackje vagy a szabványai megváltoznak.
Lépésről lépésre: Hogyan készítsünk hatékony Grok promptokat?
Mielőtt egy egész szövegfalat beillesztenél a Grokba, érdemes lassítani és rétegenként felépíteni a kérést. Íme egy egyszerű szerkezet, amelyet a legtöbb feladatnál újra felhasználhatsz.
- Kezdje a megfelelő mód kiválasztásával: Használja a Fast módot gyors vázlatokhoz, az Expert vagy a Heavy módot, ha fejlett érvelésre vagy mélyebb elemzésre van szüksége. Kapcsolja be a DeepSearch módot, ha webes háttérrel rendelkező válaszokra van szüksége.
- Adja meg a megfelelő kontextust: Csatoljon fájlokat, illesszen be adatokat vagy adjon hozzá szöveges tartalmat a Drive-ból vagy a OneDrive-ból, hogy a Grok ne kelljen találgatnia. Említsen meg, hogy mi az egyes fájlok tartalma, és hogyan szeretné azokat felhasználni.
- Írjon egy világos célt: Fogalmazza meg a célt egy mondatban, majd adja hozzá az esetleges fontos korlátozásokat. Említsen meg a közönséget, a hosszúságot, a régiókat vagy az Ön számára fontos eszközöket.
- Pontos kimeneti formátummal fejezze be: Kérjen szakaszokat, felsorolásokat, táblázatokat vagy kódblokkokat, hogy az eredményt közvetlenül dokumentumokba, prezentációkba vagy feladatokba illeszthesse.
Gyakori hibák és buktatók a Grok promptok használatakor
Még a jól felépített Grok AI promptok is célt téveszthetnek, ha a Grok használatának módja akadályozza őket. Ez a három szokás csendesen korlátozza minden válasz minőségét.
Az első válasz elfogadása
Az első válasz ritkán a végleges változat. Tekintse azt kiindulási pontnak, és kérje meg a Grok-ot, hogy finomítsa a folyamatot. Próbáljon ki olyan folytatásokat, mint:
- „Ez a rész nagyon hasznos. Kifejtené [konkrét pont] részletesebben?”
- „Melyek ennek a megközelítésnek a lehetséges hátrányai?”
- „Tudna egy konkrét példát mondani az én helyzetemre?”
A tanulási stílus figyelmen kívül hagyása
Ha a magyarázat nem segít, mondja el a Groknak, hogy Ön hogyan tanul a legjobban, így az eredményeket az Ön agyához igazíthatja. Használjon olyan promptokat, mint:
- „Vizuális típusú tanuló vagyok. Használhatna diagramot vagy táblázatot?”
- „Bontsa ezt egyszerű, követhető lépésekre!”
- „Magyarázza el a szoftvercsapatok valós példáival”
Nem épít a korábbi beszélgetésekre
Ha minden alkalommal újrakezded, elveszíted a kontextust és lassul a megértés. Hivatkozz a korábbi csevegésekre és eredményekre:
„A [téma] témában végzett legutóbbi kutatásunk alapján kipróbáltam a következőket, és ez történt. Mit kellene legközelebb módosítanom?”
A Grok erősségei és gyengeségei
A Grok a megfelelő kontextusban zseniálisnak tűnhet, míg a helytelenben frusztráló lehet. Hasznos tudni, hogy a modell hol érvényesül természetesen, és hol van még szükség korlátokra.
Előnyök
- Jól kezeli a komplex kérdéseket, különösen akkor, ha többszintű elemzésre van szükség jogi, műszaki vagy termékekkel kapcsolatos témákban.
- Valós időben gyűjti össze a hírekkel, pénzügyekkel és kutatási feladatokkal kapcsolatos webes és adatokat, így a válaszok nem tűnnek elavultnak.
- Szövegek, kódok és képek esetén egyaránt működik, így minden egy beszélgetésben maradhat, és nem kell több eszközzel bajlódnia.
- Hosszú csevegések során is megőrzi a kontextust, így ugyanazt az ötletet ismételgetheti, ahelyett, hogy minden alkalommal újra el kellene magyaráznia a projektjét.
Hátrányok
- Még mindig alacsonyabb az elfogadottsága és kevesebb az integrációja, mint a versenytársaknak, ami hiányzó bővítményekben, munkafolyamatokban és dokumentációban nyilvánul meg.
- Az online forrásokhoz való valós idejű hozzáférés elfogultságot, elavult tartalmat vagy alacsony megbízhatóságot eredményezhet, ha nem kér aktívan hivatkozásokat és forrásellenőrzéseket.
- A szoros összehangolás az X ökoszisztémával korlátozó lehet, ha csapata más platformokon dolgozik és semleges infrastruktúrára van szüksége.
- A fejlesztői és vállalati támogatás még mindig lemaradásban van, ezért a Grok köré komoly rendszereket építő csapatoknak gyakran szükségük van további validációs, monitorozási és biztonsági mentési eszközökre.
Grok alternatíva a mindennapi munkafolyamatokhoz
A Groknak még van mit behoznia. Noha hangmódja lenyűgöző, képalkotó funkciója még nem elég fejlett. Ha egy AI-eszközt kell használnia az íráshoz, egy másikat a képalkotáshoz, és még egy harmadikat a kód generálásához vagy javításához, az AI-eszközök elszaporodásához vezet. Ez azt jelenti, hogy több AI-eszköz, amelyek nem tudnak egymással kommunikálni, nem ismerik a munkáját, és előfizetési díjakat halmoznak fel. Ezért szükséged van egy Grok alternatívára, amely a Grok mellett (vagy néha helyett) működhet a rendszeredben. Az egyik ilyen alternatíva a ClickUp Brain, egy átfogó AI-alapú asszisztens a ClickUp projektmenedzsment platformon belül. A ClickUp Brain egy AI-funkciók gyűjteménye, amely zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp munkaterületébe. Ott használhatod, ahol a projektjeid már léteznek, így minden válaszba bevonhatja a valódi projektkontextust, feladatokat és megjegyzéseket.
Hogyan javítja a ClickUp Brain a Grok önálló használatát?
Így oldja meg a ClickUp Brain az önálló Grok promptokkal kapcsolatos néhány korlátot:
- Mély kontextus az élő munkából: A ClickUp Brain láthatja a feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit és státuszát, így a válaszok tükrözik a határidőkkel kapcsolatos prioritásokat.
- Munkafolyamat-natív műveletek: Ahelyett, hogy a válaszokat vissza másolná az eszközökbe, feladatok létrehozására, mezők frissítésére, alfeladatok generálására és összefoglalók naplózására is képes, pontosan ott, ahol a csapata dolgozik.
- Szerepkörökre szabott segítség: A CSM-ek, PM-ek, mérnökök és vezetők ugyanazt az AI-t használhatják, de különböző eredményeket kapnak – állapotösszefoglalók, stand-up jegyzetek, hibajavítási ellenőrzőlisták vagy vezetői összefoglalók.
- Eszközök közötti keresés a ClickUp BrainGPT segítségével: A ClickUp BrainGPT a ClickUpból és a kapcsolódó alkalmazásokból (például a Drive-ból vagy a Slackből) vonja ki a kontextust, így a kérdésekre teljes képet adva válaszolhat, ahelyett, hogy több AI-fület kellene kezelnie.
- Csökkentett AI-terjedés : Egy AI-réteg támogatja az írási, tervezési, elemzési és támogatási munkafolyamatokat, így nem kell minden funkcióhoz külön Grok-stílusú eszközöket karbantartania.
- Vállalati szintű biztonság: Mindez a ClickUp biztonságos rendszerén fut (beleértve a GDPR, ISO, HIPAA és SOC 2 előírásoknak megfelelő ellenőrzéseket), szigorú korlátozásokkal a harmadik felek adatainak képzésére és tárolására vonatkozóan.
Egy Reddit-felhasználó megosztja tapasztalatait a ClickUp-pal kapcsolatban:
Igen. A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg oda-vissza utazást takarít meg nekem. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is az írásaimat (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít nekem, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a bannereket.
A ClickUp Brain és a Grok-stílusú promptok használatának legfontosabb módszerei
- Kérje meg, hogy összefoglalják a hosszú feladatokat, jegyeket vagy dokumentumokat, hogy az érdekelt felek néhány sorban megérthessék a kontextust.
- Alakítsa át a durva ötleteket vagy a találkozó jegyzeteket strukturált feladatlistává, alfeladatokkal, felelősökkel és határidőkkel.
- Írja át vagy szabja testre az üzeneteket a különböző célközönségek számára: ügyfelek, vezetők vagy belső csapatok.
- Készítsen állapotfrissítéseket és előrehaladási összefoglalókat sprintek, fiókok vagy projektek számára másodpercek alatt.
- Készítsen szabványosított sablonokat (bevezető útmutatók, QBR keretrendszerek, kiadási ellenőrzőlisták) egy jól megtervezett promptból.
- Használja a ClickUp BrainGPT-t a ClickUp és külső eszközökben való kereséshez, majd fogalmazzon meg egy választ vagy tervet az összes talált információ felhasználásával.
- Helyezze be a fájlokat vagy linkeket, és a BrainGPT összehasonlítja a verziókat, kivonja a legfontosabb döntéseket vagy feltárja a kockázatokat.
- Konvertálja hangjegyzeteit vagy gyors ClickUp BrainGPT csevegéseit ClickUp feladatokká, hogy az ötletek ne vesszenek el különálló AI eszközökben.
Így a Grok továbbra is hasznos marad a felfedezéshez és a kísérletezéshez, míg a ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT kezeli a mindennapi parancsokat, amelyekhez valódi kontextus, tulajdonjog és követés szükséges.
🌟 Bónusz: Grok-hoz hasonló AI-támogatást szeretne, de nagyobb testreszabhatóságot és többlépcsős munkafolyamatokat? Akkor imádni fogja a ClickUp AI Super Agents szolgáltatását.
A Super Agents szorosan integrálódott a ClickUp platformba, hozzáférést biztosítva a munkaterület feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel és a csatlakoztatott alkalmazásokkal. Létrehozhat, konfigurálhat, testreszabhat és irányíthat Super Agenteket, beleértve azok jogosultságait, memóriáját és azt, hogy mely eszközökhöz/adatokhoz férhetnek hozzá.
Ezeket a ClickUp-on belüli együttműködésen alapuló, intuitív és rugalmas interakciókhoz tervezték, beleértve a kritikus műveletekhez szükséges emberi jóváhagyás megszerzését is.
További információk itt
Okosabb AI-parancsok generálása a ClickUp segítségével
Ha van egy tanulság, amit mindebből levonhatunk, az az, hogy a Grok csak annyira erős, amennyire a neki adott utasítások. A világos szerepkörök, a strukturált eredmények és az intelligens nyomon követés egy csevegőablakból megbízható partnerré teszik a kutatás, a kódolás és a kreatív munka terén.
Megnéztük a gyakori buktatókat, az okosabb fejlesztési stratégiákat, valamint azokat a területeket, ahol a Grok még mindig szüksége van olyan eszközök támogatására, mint a ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT, hogy minden a valós projektekhez és emberekhez kapcsolódjon.
Ha készen áll az AI terjedésének csökkentésére és egy jobban összekapcsolt rendszer kiépítésére csapata munkájához, örömmel beszélünk Önnel. Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, hogy megismerje, hogyan nézhet ki ez a beállítás.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
A Grok AI parancsok azok az írásbeli utasítások, amelyeket a Grok-nak adsz egy feladat elvégzéséhez: kutatás, írás, kódolás vagy elemzés. A jó parancsok meghatározzák a célt, a kontextust és a kimeneti formátumot, így a csapatok ténylegesen felhasználhatják az eredményt a munkafolyamatukban.
Legyen konkrét a célközönség, a korlátok és a kívánt struktúra tekintetében. Ossza meg a forrásanyagot, kérjen lépésről lépésre történő érvelést, és mindig kövesse nyomon a finomításokat. Kezelje az első választ úgy, mint egy vázlatot, amelyet még finomítani fog, és ne a végleges választ.
Igen. Leírhatja a témát, a kívánt változást, a hangulatot és a stílust egyszerű nyelven, majd összeállíthatja a szerkesztéseket, például „fényesebbé tenni, háttér megváltoztatása, címsor szöveg hozzáadása”. Ideális gyors koncepcióvizualizációkhoz és közösségi médiára kész eszközökhöz.
Egy standard prompt egy feladatot old meg. A master vagy advanced prompt újrafelhasználható sablonként működik: meghatározza a szerepeket, a korlátokat, a gondolkodási lépéseket és az eredmény struktúráját, így a Grok komplex, több lépésből álló feladatokat is következetesen tud megoldani a projektek és csapatok között.
A Grok kiválóan alkalmas felfedezésre, vázlatkészítésre és döntéshozatalra, de nem helyettesítheti az emberi felülvizsgálatot. Nagy kockázatú vagy szabályozott munkák esetén használja a lehetőségek és betekintések feltárására, majd ellenőrizze a tényeket, adatokat és döntéseket a terület szakértőivel.