Hogyan használhatja a ClickUp-ot a csapatának céljainak meghatározásához?

A ClickUp csapata minden héten ugyanazt a rutinot követi.

Heti célokat tűzünk ki arra, amit az adott héten csinálunk.

Minden csapat tag 4-5 célt sorol fel, amelyet el szeretne érni, és amely felé haladni szeretne.

Ezek tükrözik a hét legfontosabb prioritásait.

A hét folyamán frissítjük céljainkat az elvégzett munkával és az elért eredményekkel.

Korábban ezt a Slack és a Google Sheets kombinációjával csináltuk... de aztán egy nagyobb ötletünk támadt:

Mi lenne, ha a célokat és az OKR-eket közvetlenül a ClickUp-ba tennénk, és nem támaszkodnánk más OKR-szoftverekre?

Így cégünk minden téren összhangban lenne – a nagyvállalati célokkal és az elérni kívánt legfontosabb eredményeinkkel.

Jó hír: te is használhatod!

A ClickUp azért adta hozzá ezt a funkciót, mert a piacon nem volt megfelelő eszköz a célok és feladatok összekapcsolására.

A ClickUp verziójában az OKR-eknél először célokat állítasz fel, majd meghatározzad azokat a célokat, amelyeket el akarsz érni, hogy a célok valóra váljanak.

„Jelenleg a célok nyomon követésének egyetlen módja vagy egy táblázatkezelő program, vagy egy kifejezetten célokhoz készült alkalmazás (amelyek rendkívül drágák és vállalati felhasználásra készültek). Mi olyan megoldást kerestünk, amellyel nemcsak a hagyományos célokat tudjuk nyomon követni a ClickUp-ban, hanem olyan dolgokat is, mint a sprintek, ahol különböző helyekről származó feladatokat tudunk összekapcsolni” – mondta Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója és társalapítója.

A ClickUp célok egyértelműséget hoznak

Így működik: minden célszakaszban a csapat tagjai felsorolhatják a nevet, a leírást és a határidőket.

Ezután a csapatok a ClickUp segítségével felsorolhatják a konkrét célokat, és azokat akár egy feladathoz is kapcsolhatják.

A leírás mezőt is felhasználhatja céljainak pontosítására és kiegészítő részletek hozzáadására.

Állítsd be a céljaidat

A ClickUp Goals segítségével numerikus célokat, feladatbefejezéseket, igaz/hamis vagy pénznemcélokat is beállíthat.

A csapatok ezután láthatják, ki milyen célokat tűzött ki magának, és hogyan tervezi azok elérését.

Ha egyedül dolgozol, vagy egyéni célokat szeretnél kitűzni, akkor kezdéskor állítsd be céljaidat Privátként.

Miután meghatároztad a céljaidat, készen állsz a munkára.

Bónusz: Emeld magasabb szintre céljaidat SMART célok kitűzésével! 💜

Hogyan használjuk a célokat a ClickUp-ban?

A ClickUp-nál a célokat többek között heti eredménykártyák formájában használjuk.

Ezek a hét legfontosabb kezdeményezései és azok, amelyeket remélhetőleg megvalósítunk.

„A heti eredménytábla készítése messze a leghatékonyabb taktikám a halogatás elkerülésére és a prioritások meghatározására. Magamnak kihívást jelentő (de reális) elvárásokat tűzök ki, és azokat minden nap kisebb részekre bontom, hogy minden feladat el legyen végezve. Ahelyett, hogy céltalanul mennék be dolgozni, az eredménytáblám naponta megadja nekem a célomat, amit el kell érnem” – mondta Sophia Kaminski, a ClickUp ügyfélsiker-csapatának vezetője.

Gyakran ez magában foglalja egy bizonyos számú segítségkérés megválaszolását, több weboldal nyitóoldalának szerkesztését, vagy egy új számlázási vagy elemzési rendszer bevezetését.

A céloknak mindig mérhetőnek kell lenniük, ami azt jelentheti, hogy a projekteket kisebb feladatokra kell bontani, majd meg kell próbálni egy bizonyos számú feladatot elvégezni a héten.

A célokat felhasználhatjuk nagyobb kezdeményezések, például ambiciózus bevételi vagy marketingcélok megtervezéséhez is, és megnézhetjük, hogy azok milyen hatással vannak az eredményre.

A heti eredménykártyák segítségével tudjuk, hogy ki min dolgozik, és láthatjuk, hogy az összhangban van-e a vállalat nagyobb projektcéljaival és kezdeményezéseivel.

Ez egy másik motiváló tényező, amely segít nekünk a legfontosabb dolgokra koncentrálni.

Bónusz: HR SMART célok

Következtetés: Mindig gondolj arra, hogy céljaidat egy nagyobb célhoz kössd.

A célok nem létezhetnek vákuumban.

A csapatodnak látnia kell, hogy feladataik és projektjeik hogyan járulnak hozzá a nagyobb képhez.

Ebből a célból a ClickUp céljai segíthetnek a projektek meghatározásában.

Ha tudod, mit akarsz elérni, könnyebb olyan munkát létrehozni, amelynek van értelme, ahelyett, hogy csak azért létezne, mert valamit csinálnod kell.

Ehelyett kezdje a vállalati céllal, majd hozzon létre projekteket és feladatokat, amelyek segítenek azok elérésében.

A csapatod céljai és célkitűzései mindig összhangban kell álljanak a vállalat céljaival – és most a ClickUp Goals segítségével ezt egy helyen, az egész szervezet számára megteheted.