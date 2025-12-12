Hogyan törölheti a ChatGPT előzményeket

Ha fontos Önnek a magánélet védelme, akkor valószínűleg nem szeretné, hogy a ChatGPT előzményei megmaradjanak. A kínos promptoktól és titkos AI-kísérletektől a bizalmas munkákig – mindent törölni szeretne, mielőtt azok kellemetlen pillanatokat okoznának.

Ne aggódjon, ez az útmutató bemutatja, hogyan törölheti a ChatGPT előzményeit és hogyan tarthatja titokban tevékenységét.

Emellett bemutatjuk, hogyan működik a ClickUp all-in-one alternatívaként, amely lehetővé teszi az AI-feladatok kezelését és a kontextus elérését anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene a lapok vagy alkalmazások között.

Mielőtt elkezdené a törlést…

Miért érdemes törölni a ChatGPT csevegési előzményeket?

Bár a ChatGPT kényelmes és személyre szabott élményt nyújt, több ok is lehet arra, hogy miért érdemes törölni a csevegési előzményeket.

A magánélet védelme: Biztosítja, hogy a személyes vagy érzékeny információk ne legyenek tárolva és később ne legyenek hozzáférhetők.

Az adatok visszaélésszerű felhasználásának megelőzése: Csökkenti annak valószínűségét, hogy adatait nem kívánt célokra, például célzott marketingre használják fel.

Fokozza a biztonságot: megakadályozza, hogy mások megtekinthessék a beszélgetéseit, amikor megosztott vagy nyilvános eszközöket használ.

Személyre szabás visszaállítása: eltávolítja a jövőbeli válaszokat befolyásoló korábbi kontextust, és rendet tart az interfészen.

Maradjon szabályszerű: Tartsa jobban kézben, hogy az OpenAI mit tárol és hogyan kezeli az adatait.

🚀 ClickUp előnye: Ha AI-támogatást szeretne anélkül, hogy feláldozná a magánéletét, a ClickUp Brain biztonságos, munkaterülethez kapcsolódó AI-t kínál, amely nem függ a csevegési előzmények mentésétől. Később részletesen elmagyarázom ezt, de tartsa szem előtt, mint biztonságosabb alternatívát, miközben megtisztítja a ChatGPT adatait.

ClickUp vs. ChatGPT: adatvédelem, jogosultságok és termelékenység

Funkció ChatGPT ClickUp Adatvédelem Felhasználó által kezelt, korlátozott vezérlők Vállalati szintű biztonság, felhasználói vezérlés Engedélyek Nincs (minden csevegés látható a fiók tulajdonosának) Részletes szerepkörök és jogosultságok minden elemhez Adattárolás/törlés Csevegések/fiók törlése, 30 napos megőrzés Kuka/Lomtár, rendszergazdai vezérlők, végleges törlés AI modell opciók Csak ChatGPT Több LLM (ChatGPT, Claude, Gemini stb.) Munkaterület integráció Önálló Egységes munkaterület: feladatok, dokumentumok, AI, naptár AI kontextus Csak a csevegési előzmények Munkaterület kontextus + csatlakoztatott alkalmazások Együttműködés Nincs beépítve Valós idejű dokumentumok, megjegyzések, feladatok, csevegés

Hogyan lehet törölni az egyes csevegéseket a ChatGPT-ben

Ha csak bizonyos beszélgetéseket szeretne eltávolítani, és nem az egész előzményeket, a ChatGPT lehetővé teszi a csevegések egyenkénti törlését asztali számítógépen és mobilon egyaránt. Csak kövesse az alábbi lépéseket, attól függően, hogy milyen eszközt használ.

Asztali számítógépen

Nyissa meg a ChatGPT alkalmazást vagy webhelyet, és keresse meg a csevegési előzményeket a bal oldali sávban. Vigye az egérmutatót az eltávolítani kívánt beszélgetés fölé. Kattintson a csevegés címe mellett megjelenő három pontra (⋯). Válassza a Törlés menüpontot a menüből.

A kérésre erősítse meg a törlést

A mobilalkalmazásban

Nyissa meg a ChatGPT alkalmazást, és koppintson a bal felső sarokban található menü ikonra (két vonal) , hogy megtekintse a csevegési előzményeket. Keresse meg a törölni kívánt beszélgetést Érintse meg a Törlés gombot (piros színnel jelenik meg). Erősítse meg választását

Hosszan nyomja meg a törölni kívánt csevegést, majd válassza ki az opciót a felbukkanó menüből

🧠 Érdekesség: január 28. az Adatvédelmi Nap — egy globális emlékeztető (amely Európában indult), hogy komolyan vegyük az adatvédelmet és a magánéletet.

Hogyan törölhetjük egyszerre az összes ChatGPT előzményt

Ha teljesen tiszta lappal szeretne indulni, a ChatGPT segítségével néhány kattintással törölheti az egész beszélgetési előzményeket.

Ha inkább meg szeretné őrizni a csevegéseket, akkor archiválja őket

Így törölheti egyszerre az összes csevegését:

Kattintson a profil ikonjára vagy nevére a ChatGPT felső sarkában. Válassza a Beállítások menüt. Lépjen az Adatkezelés menüpontra. Válassza a Minden csevegés törlése lehetőséget. Erősítse meg választását, hogy véglegesen törölje az egész csevegési előzményeket.

🚀 ClickUp előnye: Ne ugráljon többé az alkalmazások között, hogy dokumentumokat írjon, másoljon és illesszen be. A ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen hozhat létre, kezelhet és együttműködhet az összes dokumentumán. A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain segítségével dokumentumokat, összefoglalókat vagy ötleteket generálhat pontosan ott, ahol dolgozik. Blogbejegyzést kell írnia vagy AI-tartalmat kell szerkesztenie? Csak kattintson a dokumentum jobb felső sarkában található Ask AI gombra, írja be a parancsot (például „Írj blogbejegyzést a leggyakrabban használt programozási nyelvekről”), majd nyomja meg a Küldés gombot. Finomítsd tovább tartalmaidat a ClickUp Brain segítségével a Docs-ban

Hogyan lehet kikapcsolni a ChatGPT előzményeket

A ChatGPT egy ideiglenes csevegés funkciót kínál, amely hasonló az inkognitó módhoz. Ha engedélyezve van, a beszélgetései nem kerülnek mentésre, és nem befolyásolják a személyre szabást vagy a képzést.

Tartsa titokban tevékenységét az ideiglenes csevegésekkel

Így aktiválhatja ezt a funkciót:

Új csevegés indítása Kattintson a felső részen található modellnév legördülő menüre (pl. GPT-5). Válassza a Ideiglenes csevegés lehetőséget.

A felület vizuálisan frissül, hogy jelezze, hogy ebben a módban van. Ezenkívül megjelenik egy sáv, amely megerősíti, hogy a csevegések nem kerülnek mentésre.

Bár az ideiglenes csevegések nem kerülnek mentésre a történetben, az OpenAI biztonsági okokból rövid, anonimizált naplókat tarthat meg.

🔍 Tudta? Az ideiglenes csevegések az aktuális munkamenetben maradnak. Ha eszközt vagy fiókot vált, azok a beszélgetések máshol nem jelennek meg.

Hogyan törölhetők az exportált ChatGPT adatfájlok?

Amikor adat exportálását kéri a ChatGPT-től, az OpenAI elküldi Önnek egy letölthető fájlt, amely tartalmazza fiókadatait és csevegési előzményeit. Miután helyi szinten elmentette, az OpenAI már nem fér hozzá a fájlhoz; csak Ön törölheti azt.

Ha ezt az exportált adatot szeretné eltávolítani az eszközeiről:

Keresse meg az exportált fájlt a számítógépén vagy telefonján (általában a Letöltések mappában vagy abban a mappában, ahová mentette). Kattintson a jobb gombbal vagy érintse meg és tartsa lenyomva a fájlt. Válassza a Törlés vagy a Kuka/Lomtárba helyezés lehetőséget. Ürítse ki a kukát/kukát, vagy szükség esetén véglegesen törölje a fájlt.

💡 Profi tipp: Ha a fájlról biztonsági másolatot is készített a felhőalapú tárhelyre (például Google Drive, iCloud, Dropbox vagy OneDrive), akkor ott is törölje azt.

Hogyan törölheti teljesen a ChatGPT-fiókját (opcionális)

Ha teljesen le szeretne válni a ChatGPT-ről és törölni szeretné fiókját, akkor azt véglegesen törölheti. Ez a művelet visszafordíthatatlan, és a törlés után elveszíti a hozzáférést az OpenAI szolgáltatásaihoz, például a ChatGPT-hez és az API-hoz.

Mikor érdemes ezt fontolóra venni?

A fiók törlését akkor érdemes fontolóra venni, ha:

Többé nem szeretné, hogy személyes adatai az OpenAI-nál tárolva legyenek.

Platformot váltasz, és már nincs szükséged a fiókra.

Szeretné eltávolítani a korábbi beszélgetések és használat minden nyomot

Meg akarja szüntetni a fiókalapú előfizetéseket és számlázást

Kényelmetlenül érzi magát a folyamatos adatmegőrzés vagy adatvédelmi gyakorlatok miatt

A fiók végleges törlésének lépései

Két fő lehetőséged van a ChatGPT-fiókod törlésére.

A lehetőség: Kérelmet nyújtson be a adatvédelmi portálon keresztül

Használja a Privacy Portal szolgáltatást a fiókja végleges törléséhez

1. lépés: Lépjen a Adatvédelmi portálra

Kattintson a „Adatvédelmi kérelem benyújtása” gombra a Adatvédelmi portál jobb felső sarkában.

2. lépés: Válassza ki a megfelelő fiók opciót

Válassza ki, hogy milyen módon szeretné ellenőrizni:

E-mail cím (ha még mindig hozzáfér a regisztrált e-mail címhez)

Telefonszám (ha már nem fér hozzá az eredeti e-mailhez, de SMS-eket tud fogadni)

Nincs ChatGPT-fiókom, egyéb adatvédelmi kérések esetén (nem fiók törlés)

3. lépés: Válassza a „ChatGPT-fiókom törlése” lehetőséget

Kövesse az utasításokat a törlési kérelem ellenőrzéséhez és benyújtásához.

✔ A telefonszám ellenőrzéséhez SMS-ben kap egy linket, amelyet be kell fejeznie. Csak ezután kerül hivatalosan benyújtásra a törlési kérelem.

⚠️ Ha aktív Plus előfizetéssel rendelkezik, de nem tudja igazolni telefonszámát, akkor a számlázás leállításához ügyfélszolgálati segítségre lehet szükség.

B opció: Önálló törlés a ChatGPT-n belül

Ha az elmúlt 10 percben jelentkezett be, akkor közvetlenül a ChatGPT-ben törölheti fiókját.

Asztali számítógépen/weben

A fiók törlési kérelem benyújtása előtt igazolja személyazonosságát

Jelentkezzen be a ChatGPT-be Kattintson a profil ikonjára (jobb felső sarokban) Válassza a Beállítások > Fiók menüpontot. A Fiók törlése alatt kattintson a Törlés gombra. Írja be fiókja e-mail címét, majd az utasításoknak megfelelően írja be a DELETE parancsot. Kattintson a Fiókom végleges törlése gombra a művelet véglegesítéséhez.

iOS/Android rendszeren

Nyissa meg a ChatGPT alkalmazást Lépjen a Fiókbeállítások menübe. Érintse meg az Adatkezelés gombot. Válassza a Fiók törlése lehetőséget. Szükség szerint erősítse meg vagy törölje a műveletet.

❗️ Megjegyzés: Az App Store/Play Store előfizetéseket külön kell lemondani.

🔍 Tudta? A szervezetek 63%-a mesterséges intelligencia irányítási politikák nélkül működött, ami tökéletes feltételeket teremtett ahhoz, hogy a háttérben csendben terjedjen a shadow AI.

Mi történik a ChatGPT előzményeivel, miután törölte őket?

Így működik a ChatGPT, amikor törli a történetét:

Azonnali eltávolítás: A törölt beszélgetések azonnal eltűnnek az oldalsávból, és többé nem érhetők el.

Végleges törlés: Az OpenAI 30 napon belül törli a csevegési adatokat a rendszereiből. Ugyanez az időtartam vonatkozik arra is, ha teljes fiókját törli.

Korlátozott kivételek: Bizonyos anonimizált adatok jogi vagy biztonsági okokból ideiglenesen megőrizhetők, de azok már nem kapcsolódnak a fiókjához.

Nincs helyreállítási lehetőség: a törölt csevegéseket nem lehet visszaállítani.

Az emlékek megmaradnak: Ha a ChatGPT „emléket” hozott létre a beszélgetéséből, a csevegés törlése nem távolítja el azt – azokat külön kell törölnie a Memória beállítások alatt.

Modellképzési megjegyzés: Ha a modellképzés engedélyezve volt, akkor előfordulhat, hogy a korábbi beszélgetéseit már felhasználták a képzéshez. Ezt a Adatkezelés menüpontban kikapcsolhatja a jövőbeli csevegésekhez.

Hibaelhárítás: Miért nem tudom törölni a ChatGPT előzményeket?

Ha megpróbálja törölni a csevegéseket, de ez nem működik, akkor néhány gyakori probléma lehet az oka.

A törlési kérelem nem teljesült megfelelően (pl. a megerősítési lépés kihagyásra került).

Egy ideiglenes hiba vagy platformprobléma miatt a webes vagy böngészőben történő törlés nem lehetséges.

Ritka esetekben jogi vagy biztonsági kötelezettségek miatt hosszabb ideig történő megőrzés lehet szükséges, amely felülírhatja a törlési kérelmeket.

A törlés után is megmaradhatnak bizonyos metaadatok vagy anonimizált adatok; nem mindig lehetséges minden nyomot teljesen eltávolítani.

📌 Ha a törlés nem működik, próbálkozzon az alábbi lépésekkel:

Frissítse az oldalt vagy az alkalmazást. Előfordulhat, hogy egy felhasználói felületi hiba miatt a törlés megerősítése nem kerül rögzítésre. Ha a webes bejelentkezés után azonnal megpróbálta törölni, jelentkezzen be újra, és próbálja meg újra azonnal. Ha egy adott csevegés nem törölhető, először archiválja, majd lépjen az Archivált csevegések menübe, és onnan törölje. Ha a fenti módszerek egyik sem működik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, vagy használja az adatvédelmi portált a törlés kéréséhez.

❗️ Megjegyzés: Ha egy csevegéshez fájlok (dokumentumok, képek stb.) vannak csatolva, azok törlésével ezek a fájlok is törlésre kerülnek (ugyanazon megőrzési időszak vonatkozik rájuk).

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT használata számos kényelmi funkciót kínál a különböző ChatGPT felhasználási esetekben, de fontos megérteni, hogy hol vannak hiányosságai. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a főbb korlátozásokat, amelyeket szem előtt kell tartania, ha információszerzésre, írásra vagy döntéshozatalra támaszkodik.

Pontatlan vagy félrevezető információkat adhat: A ChatGPT néha olyan válaszokat ad, amelyek hihetőnek tűnnek, de valójában tévesek, elavultak vagy eltúlzottak.

Előfordulhat, hogy elfogult vagy káros tartalmakat tartalmaz: Mivel emberi által generált szövegekből álló nagy adathalmazokból tanul, kulturális, nemi vagy társadalmi elfogultságokat reprodukálhat.

Nincs emberi szintű józan esze és ítélőképessége: A valódi emberekkel ellentétben a ChatGPT nem „érti” igazán a finom árnyalatokat, a kontextust vagy a beszélgetés kimondatlan aspektusait (humor, hangnem, etika). Ez olyan válaszokhoz vezethet, amelyek nem veszik figyelembe a finom árnyalatokat, vagy technikailag helyesek, de kontextusban gyenge válaszokat adnak.

Nehézségek nagyon hosszú, összetett vagy strukturált tartalmak esetén: Ha hosszú dokumentumok, mélyen technikai szövegek vagy összetett érvelést igénylő tartalmak generálására kérik, a ChatGPT elveszítheti a struktúrát, megismételheti a pontokat, vagy nem egyértelmű eredményt produkálhat.

Nem helyettesítheti a szakértői ítéletet érzékeny vagy kockázatos területeken: Az orvostudomány, a jog vagy a mentálhigiéné területén kizárólag a ChatGPT kimeneteire támaszkodni kockázatos. Lehet, hogy félreérti a finom részleteket, hiányzik belőle a területre vonatkozó ismeret, és nem veszi figyelembe a valós világban bekövetkező következményeket.

A minőség nagymértékben függ a prompt egyértelműségétől: A homályos, kétértelmű vagy rosszul megfogalmazott lekérdezések gyakran homályos vagy félrevezető válaszokat eredményeznek.

Ismétlődő vagy sablonos írásokat eredményezhet: Bár a ChatGPT képes utánozni a stílust és a szerkezetet, kimenetei gyakran nem rendelkeznek azzal a mélységgel, kreativitással vagy érzelmi árnyalattal, amelyet egy emberi író hoz magával.

A ClickUp előnyeinek újragondolása;

🔍 Tudta? A „magánélethez való jog” fogalma, ahogyan azt ma ismerjük, hivatalosan 1890-ben született, amikor két amerikai ügyvéd publikált egy tanulmányt, amelyben azt állították, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy „békén hagyják őket”.

A ChatGPT legjobb alternatívája

Lehet, hogy ma a ChatGPT-t használja tartalom írásához, ötletek kidolgozásához, összefoglalók készítéséhez vagy a napja megtervezéséhez. De ez még mindig egy önálló AI eszköz. Végül más alkalmazásokkal kell ügyeskednie a feladatok kezeléséhez, dokumentumok készítéséhez, projektek nyomon követéséhez, a csapattal való együttműködéshez és a rendszerezéshez. Itt kezdődik az AI Sprawl.

A ClickUp egy konvergens AI munkaterület, ahol a munka, a tudás és az együttműködés egy rendszerben egyesül. Kezelje a projekteket, dokumentálja az ötleteket és koordinálja a csapatát – mindezt ugyanazon a kapcsolódó munkafolyamaton belül.

A ClickUp egy konvergens AI munkaterület, ahol a munka, a tudás és az együttműködés egy rendszerben egyesül. Kezelje a projekteket, dokumentálja az ötleteket és koordinálja a csapatát – mindezt ugyanazon a kapcsolódó munkafolyamaton belül.

Ahelyett, hogy több, egymástól független eszközre támaszkodna, a ClickUp segít csapatának hatékonyabban dolgozni egy egységes munkaterületen. Íme, hogyan teljesít jobban a ClickUp, mint a ChatGPT alternatívája.

Végezze el a projekteket és dolgozzon gyorsabban

A ClickUp Brain egy beépített AI-asszisztens, amely összeköti a ClickUp munkaterületén található összes elemet. Használhatja dokumentumokban, feladatokban, megjegyzésekben, az eszköztáron és bárhol, ahol már folyik a munka.

⚡ Tegyen fel kérdéseket a Brainnek közvetlenül a munka helyszínéről, például: „Mutasd meg a szabadságpolitikánkat” a ClickUp Doc -ból

„Összefoglalja a múlt heti marketingértekezletet” egy feladatban

„Mi a helyzet a termékbevezetési feladatokkal?” – miközben áttekinti a táblát Ha munkája több eszközön is zajlik, a ClickUp Brain összekapcsolható olyan alkalmazásokkal, mint a Google Naptár vagy a SharePoint, hogy még több kontextust nyújtson Önnek.

Ugyanez vonatkozik a végrehajtásra is. A ClickUp Brain képes jegyzeteket készíteni a megbeszélésekről vagy a projekt vázlatáról, és azokat azonnal feladatokká alakítani, alfeladatokkal, felelősökkel és függőségekkel. Ha tartalomnaptárt kezel, az AI tartalomgenerátorként is működik, és segíthet a témák tervezésében, a közzététel dátumainak meghatározásában, a felelősök kijelölésében, valamint abban, hogy minden automatikusan haladjon a folyamatban.

Több LLM

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a projektfrissítésekhez és az AI-vezérelt összefoglalókhoz

Ha összehasonlítjuk a ClickUp és a ChatGPT alkalmazásokat, a ClickUp lehetővé teszi, hogy extra költségek nélkül válasszon a széles LLM-kínálatból. Például a ClickUp alkalmazáson belül válthat a ChatGPT-re a logikai gondolkodáshoz, a Claude-ra a sebességhez vagy a Gemini-re az adatok intelligens kezeléséhez.

Válassza ki az ideális LLM-et minden munkafolyamathoz, és folytassa a munkát közvetlenül a ClickUp-ban, anélkül, hogy megzavarná a koncentrációját

📌 Íme néhány AI-parancssor sablon az Ön számára:

Hozzon létre feladatokat [találkozói jegyzetek/projektvázlat] alapján, tulajdonosokkal, határidőkkel és alfeladatokkal.

Összefoglalja a [Projekt/Tábla/Lista] állapotát, és sorolja fel az összes blokkolt vagy lejárt feladatot.

Konvertálja a múlt heti ügyfélhívások jegyzeteit ClickUp Doc dokumentummá, amely tartalmazza a teendőket, a megállapításokat és a nyomon követendőket.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 44%-a 1–5 lapot használ böngészés közben, de 8% „káosz módban” él, 31 vagy több lapot használva. Bár nem mindig szándékos, de a legjobbakkal is megesik: egy Miro tábla brainstorminghoz, egy Google Doc az SOP-hoz, egy projektmenedzsment fül, majd a ChatGPT extra támogatásként. 👀 De minden alkalmazás vagy ablak közötti váltás növeli a váltási terhet, más néven a rejtett mentális terhet, amely csökkenti a mentális kapacitását, és szétszórtnak érzi magát. A ClickUp segítségével összeszközöket egy helyen összpontosíthatja: gondoljon csak a táblákra, dokumentumokra, feladatokra, webes keresésre, AI-modellekre, mint a ChatGPT, Gemini és Claude, és még sok másra egy konvergens AI-munkaterületen belül. Ideje véget vetni a kontextusváltásnak és végleg bezárni azokat a felesleges lapokat!

Szerezzen munkaterületi intelligenciát a ClickUp BrainGPT segítségével

A ClickUp BrainGPT a ClickUp Brain minden előnyét magában foglalja, és egy asztali alkalmazást + böngészőbővítményt is tartalmaz, amelynek köszönhetően nem kell többé a ChatGPT-t 10 másik eszközzel együtt használni.

Például a ChatGPT-ben gyakran kell újra begépelni a promptokat, vagy átkutatni a régi csevegéseket és dokumentumokat, hogy újra beillessze őket. És attól függően, hogy hogyan fogalmazza meg a promptot, nagyon különböző eredményeket kaphat.

A ClickUp BrainGPT megoldja ezt a problémát.

A promptokat egyszer mentheti, és egyetlen kattintással felhasználhatja őket a Dokumentumokban, Feladatokban, megjegyzésekben vagy az eszköztáron.

Ossza meg a promptokat kiválasztott személyekkel, hogy minden részleg ugyanazt a minőségi szabványt kövesse

A standard ClickUp Brain esetében a „Brain” modell egy belső tudásasszisztensként működik, amely a ClickUp munkaterületéből meríti a kontextust.

A ClickUp BrainGPT segítségével azonban ez a modell jelentősen hatékonyabbá válik. Ahelyett, hogy csak a munkaterületre korlátozódna, a web és a csatlakoztatott alkalmazások, például a Google Drive, a Slack, a GitHub és a Google Naptár is kereshetővé válnak.

Beszéljen a ClickUp BrainGPT-be, és keze szabadon diktálhat az asztali számítógépen és a Chrome-bővítményben, így rögzítheti a munkát abban a pillanatban, amikor eszébe jut.

📌 Így használhatja az AI-t a termelékenység növelésére : A billentyűparancsok segítségével azonnal elindíthatja vagy leállíthatja a diktálást.

Diktáljon emlékeztetőket, készítsen feladatvázlatokat, foglalja össze a megbeszéléseket és írjon frissítéseket, mindezt hanggal.

Indítson el AI-műveleteket diktálás közben (például „Hozzon létre egy feladatot ehhez” vagy „Összefoglalja a legfontosabb pontokat”).

Személyre szabhatja szókincsét ügyfélnevek vagy terméknevek hozzáadásával a nagyobb pontosság érdekében.

Válts nyelvet vagy módosítsd az audio beállításokat attól függően, hogy hol dolgozol.

Válassza ki, hogyan szeretné, hogy gondolatait megjelenítse: minimalista, intelligens vagy kifinomult stílusban.

A ClickUp BrainGPT segítségével a jegyzeteket közvetlenül feladatokká, dokumentumokká, összefoglalókba és nyomon követési listákká alakíthatja.

📮 ClickUp Insight: 31% úgy véli, hogy a gépelés 40%-os csökkentése gyorsabb kommunikációt és jobb dokumentációt eredményezne. Képzelje el, mit tehetne azzal az idővel, amit így visszanyer. A ClickUp BrainGPT Talk-to-Text funkciójával minden részletet, ötletet és teendőt négyszer gyorsabban rögzíthet, mint gépeléssel. Így soha többé nem kell feláldoznia a fontos részleteket vagy a világosságot.

Beépített vállalati szintű biztonság

A ClickUp Brain ugyanazon a biztonságos platformon fut, amelyen a feladatok, dokumentumok és projektek is találhatóak, így nem maradnak fenn külső csevegési előzmények.

Védje adatait a ClickUp Brain segítségével, amely ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik a biztonságos adatkezelés terén.

A következőket kapja:

ISO 42001 tanúsítás az AI-irányításhoz

SOC 2, ISO 27001/27017/27018 megfelelőség

AES-256 titkosítás tároláskor + TLS 1. 2+ átvitelkor

24/7 automatizált biztonság + harmadik fél által végzett penetrációs tesztelés

Ha csökkenteni szeretné a ChatGPT-adatok által hagyott nyomot, ez fontos lehet.

A ClickUp jogosultságokkal szabályozhatja, ki mit láthat

A ClickUp lehetővé teszi, hogy részletes jogosultságokat állítson be a feladatokhoz, dokumentumokhoz és terekhez, így Ön dönti el, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg az érzékeny információkat. Akár a csapatával, akár külső partnereivel dolgozik együtt, minden szinten Ön tartja kézben az adatait. A ClickUp lehetővé teszi feladatok, dokumentumok és egyéb elemek törlését. A törölt elemek a Kuka/Lomtárba kerülnek, ahol az adminisztrátorok visszaállíthatják vagy véglegesen törölhetik őket. A szabályoknak való megfelelés érdekében adat exportálását vagy törlését is kérheti.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy részletes jogosultságokat állítson be a feladatokhoz, dokumentumokhoz és terekhez, így Ön dönti el, ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg az érzékeny információkat. Akár a csapatával, akár külső partnereivel dolgozik együtt, minden szinten Ön tartja kézben az adatait.

Adattárolás és -törlés

A ClickUp lehetővé teszi feladatok, dokumentumok és egyéb elemek törlését. A törölt elemek a Kuka/Lomtárba kerülnek, ahol az adminisztrátorok visszaállíthatják vagy véglegesen törölhetik őket. A szabályoknak való megfelelés érdekében adat exportálását vagy törlését is kérheti.

A ClickUp ügynökök olyanok, mint önálló csapattársak, akik leveszik a terhet a válláról azáltal, hogy elvégzik az ismétlődő, időigényes munkafolyamatokat. Aktiválásuk után figyelemmel kísérik a munkaterületén zajló tevékenységeket, és javítják az AI munkafolyamat-automatizálást, legyen szó jegyzetekből feladatok létrehozásáról, dokumentumok összefoglalásáról, állapotfrissítések megfogalmazásáról vagy kérdések megválaszolásáról a csatornákon belül.

Telepítse a ClickUp AI ügynököket a terekre, mappákra, listákra vagy csevegőcsatornákra

A gyors kezdéshez aktiválhatja a mindennapi munkafolyamatokhoz tervezett előre elkészített ügynököket, és testreszabhatja azok kiváltóit, műveleteit és tudásforrásait, hogy azok illeszkedjenek a csapatához.

Egyetlen kattintással a következőket engedélyezheti:

Heti jelentésügynök: Heti összefoglalót tesz közzé egy választott időpontban, így a csapatok mindig naprakészek maradnak a haladásról.

Napi jelentésügynök: Automatikus napi frissítéseket küld, hogy a munka zavartalanul haladjon, és a akadályok láthatóak legyenek.

Team StandUp Agent: Összefoglalja, hogy mindenki mit csinált aznap – tökéletes aszinkron standupokhoz.

Válaszok ügynök (automatikus válaszok ügynök): Válaszol a csatornákban feltett kérdésekre a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből származó ellenőrzött információk felhasználásával.

Az AI segítségével automatizálhatja a feladatokat is , ha saját, kódolás nélküli egyéni ügynököt hoz létre a finomabb folyamatokhoz. Például egy HR-csapat beállíthat egy ügynököt, hogy automatikusan szűrje a beérkező jelentkezéseket, értékelje azok megfelelőségét és összefoglalja a képesítéseket.

Készen állsz a személyes AI-ügynököd létrehozására? Nézd meg, hogyan lehet ezt megtenni lépésről lépésre, mindössze 20 perc alatt. 👀

A ClickUp mesterséges intelligencia adatvédelmi beállításai A ClickUp Brain és a BrainGPT a munkaterületén belül dolgozza fel az adatait, és nem használja a tartalmát külső modellek képzéséhez. Ön ellenőrzi, hogy az AI mely funkciókhoz fér hozzá, és minden feldolgozás a ClickUp szigorú biztonsági és megfelelőségi szabványai szerint történik.

Törölje a ChatGPT-t (csevegéseket) és váltson át a ClickUp-ra

A ChatGPT előzményeinek törlése nem csupán rendrakás, hanem az adatok titkosságának megőrzése, az érzékeny munkák védelme és az AI-interakciók feletti ellenőrzés megőrzése is. Akár régi csevegéseket töröl, akár kikapcsolja az előzményeket, akár véglegesen deaktiválja fiókját, ezekkel a lépésekkel biztosíthatja, hogy AI-használata biztonságos, szervezett és stresszmentes maradjon.

Annak ellenére, hogy továbbra is használhatja a ChatGPT-t a gyors válaszokhoz, több eszközön történő munkavégzés, projektek és csapatmunka kezelése zavaros lehet. Itt jön be a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy azonnali, kontextusérzékeny betekintést nyerjen a munkaterületébe, a ClickUp BrainGPT alkalmazást, hogy kiterjessze az AI segítségét a csatlakoztatott alkalmazásokra, és az AI Agents alkalmazást, hogy automatikusan kezelje az ismétlődő munkafolyamatokat.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy minden munkáját egy helyen kezelhesse.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Nem. Ha töröl egy csevegést a ChatGPT-ben, az véglegesen eltávolításra kerül, és nem állítható vissza sem a fiókjából, sem az eszközeiről.

Nem, a törölt csevegések nem kerülnek tárolásra, és nem használják őket az OpenAI modellek képzéséhez. A törlés után a tartalom már nem része a képzési adatoknak.

A csevegések az OpenAI szervereken maradnak tárolva, amíg Ön nem törli őket. Az ideiglenes csevegések nem kerülnek mentésre, és a munkamenet befejeztével automatikusan eltűnnek.

Igen. A csevegéseket eltávolíthatja egy adott eszközről, de ha törli őket a fiókjából, akkor azok az összes, a fiókhoz kapcsolódó eszközről eltávolításra kerülnek.