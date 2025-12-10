A munkafolyamatok automatizálásához legalkalmasabb 10 ügynöki folyamat-automatizálási eszköz [év]

Mindannyian voltunk már olyan munkanapon, amikor a feladataink olyanok voltak, mint egy Whack-a-Mole játék. Befejezel egyet, és hirtelen öt újabb jelenik meg. Gyakran nem a munka összetettsége húzza le az embert, hanem a végtelen, manuális és ismétlődő folyamatok, amelyek órákat és energiát emésztenek fel.

A McKinsey szerint az Egyesült Államok gazdaságában jelenleg ledolgozott órák akár 30%-a automatizálható lenne.

Az egyik technológia, amely ezt a változást elősegíti, az ügynöki folyamatok automatizálása.

Az agens alapú folyamatautomatizálási eszközök agens alapú mesterséges intelligenciát, generatív mesterséges intelligenciát és automatizálási agensokat kombinálnak az ismétlődő feladatok kezelésére, így Ön és csapata a valódi problémamegoldásra koncentrálhat.

Vessünk egy pillantást a legjobb eszközökre.

Annak érdekében, hogy megtalálja a megfelelő eszközt, összehasonlítottuk a legjobb eszközöket, kiemelve azok legjobb felhasználási eseteit, legfontosabb funkcióit, árazási modelljeit és felhasználói értékeléseit.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb funkciók Árak* ClickUp Teljes körű, AI-alapú munkafolyamat-automatizálás minden méretű csapat számára, amelyek gyorsan változó projekteket kezelnek. AI-alapú projekt- és feladatkezelés, AI-ügynökök, kódolás nélküli automatizálás Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára UiPath Vállalati szintű folyamat-automatizálás közepes és nagy méretű szervezetek számára Ügynöképítő intelligens botokhoz, folyamat- és feladatbányászat, vállalati szintű biztonság A fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik havonta. Beam AI Adatvezérelt döntéshozatali automatizálás startupok és nagyvállalatok adat- és műveleti csapatai számára Előre elkészített és egyedi AI-ügynökök, API- és Slack-triggerek, integrációk a Snowflake és a BigQuery szolgáltatással. Egyedi árazás n8n Komplex, testreszabott automatizálások technikai csapatok és IT-osztályok számára kis- és középvállalkozásokban vagy nagyvállalatokban. Több mint 500 integráció és 600 sablon, moduláris csomópont-alapú ügynöképítő, nyílt forráskódú rugalmasság Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 28 dollártól kezdődik havonta. Zapier Kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálás alkalmazások között kis- és közepes méretű csapatok számára Több mint 8000 alkalmazásintegráció, AI munkafolyamat-generátor és chatbot eszközök, SOC 2 megfelelőség, szerepköralapú hozzáférés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 dollár/hó-tól kezdődik. Adept AI Természetes nyelvű vállalati automatizálás közepes és nagyvállalatok számára Multimodális mesterséges intelligencia, munkafolyamatok elemzése és tervezése Egyedi árazás Uniphore Vállalati szintű munkafolyamatok és többlépcsős automatizálás nagyvállalatok számára BPMN-alapú vizuális tervezési felület, multimodális érvelés és ellenőrzés Egyedi árazás CrewAI Többügynökös munkafolyamat-koordináció technikai startupok és vállalati K+F csapatok számára Több AI-ügynökből álló csapatok, drag-and-drop és kódalapú munkafolyamat-tervezés, több mint 1200 alkalmazásintegráció Egyedi árazás Automation Anywhere Vállalati szintű ügynöki folyamat-automatizálás közepes és nagyvállalatok számára Process Reasoning Engine (PRE), dokumentumautomatizálás, integrációk ERP-kkel és adatbázisokkal Egyedi árazás Vonage AI Studio Mesterséges intelligenciával támogatott ügyfélkapcsolatok és támogatás kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalati ügyfélszolgálati csapatok számára Omnichannel virtuális ügynökök, tudásalapú AI és NLU motor, Salesforce integráció Egyedi árazás

Mi az agens alapú folyamatautomatizálás, és hogyan működik?

Az agens alapú folyamat-automatizálás (APA) autonóm mesterséges intelligencia-ügynököket használ a gondolkodáshoz, a döntéshozatalhoz és a több lépésből álló munkafolyamatok végrehajtásához a rendszerek között az üzleti folyamatok teljesítéséhez. Túlmutat a hagyományos automatizáláson, mivel olyan ügynököket használ, amelyek képesek megérteni a kontextust, és akár alkalmazkodni is tudnak, ha a dolgok megváltoznak.

A következő lépéseket kell végrehajtani:

Érzékelés és bevitel → Az AI-ügynökök jeleket gyűjtenek alkalmazásokban, dokumentumokban, automatizált rendszerekben vagy ügyfél-interakciókban az adatfeldolgozás megkezdéséhez.

Érvelés és döntéshozatal → A természetes nyelvfeldolgozás, a gépi tanulás és a döntési modellek segítségével meghatározzák a következő legjobb lépést.

Műveletek és feladatok végrehajtása → Az ügynökök több lépésből álló automatizált munkafolyamatokat indítanak el különböző eszközök, API-k vagy összekapcsolt rendszerek között.

Tanulás és alkalmazkodás → Ezek az ügynökök idővel javítják teljesítményüket, a visszajelzések, hibák és eredmények alapján tanulva.

🫸🏻 Figyelem: Az eszköz kiválasztása előtt döntse el, hogy milyen típusú AI-ügynökökre van szüksége. Egyes platformok kiválóan alkalmasak egyszerű műveleteket végző, feladat szintű ügynökökre, míg mások több lépésből álló munkafolyamatokat tervező, érvelő ügynököket vagy egész alkalmazásokban működő autonóm ügynököket támogatnak. Az ügynök típusának az alkalmazási esethez való illesztése jelentősen javítja a siker arányát és csökkenti a karbantartási igényt.

Vessünk egy részletes pillantást a listánkban szereplő eszközökre.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb a teljes körű, AI-alapú munkafolyamat-automatizáláshoz)

A ClickUp messze túllépett a hagyományos projektmenedzsmenten. Ez a világ első konvergens AI munkaterülete és ügynöki folyamatok automatizálási eszköze.

Összevonja a tudást, a projektmenedzsmentet, a feladatokat, a mesterséges intelligenciát és a valós idejű együttműködést egy munkaterületen a ClickUp segítségével.

A ClickUp Brain segítségével a munkaterület egészére kiterjedő memóriát és kontextust kap.

A ClickUp Brain biztosítja a ClickUp összes AI-képességét. A munkaterületébe mélyen beágyazva megérti a feladatait, projektjeit, függőségeit, prioritásait és dokumentumait. A munkafolyamatok teljes ismeretében kontextusban gazdag betekintést nyújt, ahelyett, hogy elszigetelt eredményeket adna.

Mivel natívan beépül a munkaterületébe, automatikusan részletes SOP-kat és összefoglalókat generálhat a projekt kontextusa alapján.

Ezenkívül feladatjavaslatokat adhat, összefoglalhatja a csevegési szálakat, leírhatja a megbeszéléseket, marketing szövegeket generálhat, a munkafolyamatok alapján automatizálásokat javasolhat, és még sok minden mást.

Szerezzen betekintést a munkaterületére a ClickUp Brain segítségével.

A meglévő folyamatok esetében a ClickUp Brain felismeri az ismétlődő útvonalakat és jóváhagyási ciklusokat. Ez segít azonosítani azokat a területeket, ahol az automatizálás a legnagyobb értéket hozhatja.

Automatizálja a folyamatokat és hatékonyan skálázzon a ClickUp Automation segítségével.

A munkafolyamatok meghatározása után a ClickUp Automations segít a megfelelő szabályok beállításában, hogy azok zökkenőmentesen futhassanak a háttérben. Kezdhet egy előre elkészített sablonnal, vagy ugyanolyan gyorsan létrehozhat egy egyedi, kódolás nélküli automatizálást.

Automatizálja a feladatokat és frissítéseket több mint 100 előre elkészített ClickUp munkafolyamat-automatizálási sablon segítségével.

Egyszerű automatizálások hozhatók létre Trigger és Action segítségével, például riasztás küldése a határidő lejártával vagy a státusz megváltoztatása egy feladat kiosztásakor. A Conditions opcionális szűrők, amelyeket olyan automatizálásokhoz használnak, amelyek csak bizonyos feltételek teljesülése esetén futnak.

Több lépésből álló munkafolyamatokhoz több műveletet is beállíthat, és azokat szükség szerint átrendezheti. Például, amikor egy feladat állapota „Kész a felülvizsgálatra” állapotra változik, a minőségbiztosításhoz való újbóli hozzárendelés, követők hozzáadása, határidő beállítása és értesítés küldése mind egy automatizált folyamat részét képezheti.

Készítsen kód nélküli AI-ügynököket, amelyek önállóan végzik el a folyamatokat.

A ClickUp AI Agents, az Automations és a ClickUp Brain együttesen működnek, hogy a manuális munkafolyamatokat intelligens, döntésvezérelt sorozatokká alakítsák.

Ezek az ügynökök olyan automatizálási partnerekként működnek, akik megértik a kontextust és biztosítják a munka folytonosságát. Egyszerűen aktiválja az ügynököt, írja le a kívánt eredményt, és a ClickUp Brain a háttérben generálja a megfelelő logikai folyamatot.

Mondja el a ClickUp Brainnek egyszerű nyelven, mire van szüksége, és az segít Önnek automatizálásokat vagy intelligens ügynöki munkafolyamatokat létrehozni a munkafolyamatai alapján.

A ClickUp ügynökei a feladatok, mezők, űrlapok, állapotok és egyéb adatok kontextusát értelmezik, hogy önállóan tudjanak cselekedni. Az adatbázisához való hozzáféréssel akár ügyfélkérdésekre is válaszolhatnak, és olyan döntések esetén, amelyek mélyebb szakértelmet igényelnek, átirányíthatják azokat emberekhez.

Így hozhat létre egy testreszabott ügynököt a ClickUp-ban kevesebb mint 20 perc alatt ⬇️

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai

A felhasználóknak időbe telhet, amíg megismerik a számos rendelkezésre álló funkciót.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Jordan Patrick, a Harness CPO-ja (termékfejlesztési igazgatója) a TrustRadius egyik értékelésében így fogalmaz:

A ClickUp használatára való átállás minden csapat számára központi hubot biztosított, ahol minden csapatunk és felhasználónk létezhet, és szervezheti a saját munkáját, miközben nyomon követheti a többi csapat projektjeit is. A ClickUp által biztosított funkciók és eszközök kiválóan alkalmasak a CS, az értékesítés és a fejlesztési csapat számára, hogy hatékonyan és eredményesen kezeljék a vállalat egészének projektjeit!

A ClickUp használatára való átállás minden csapat számára központi hubot biztosított, ahol minden csapatunk és felhasználónk létezhet, és szervezheti a saját munkáját, miközben nyomon követheti a többi csapat projektjeit is. A ClickUp által biztosított funkciók és eszközök kiválóan alkalmasak a CS, az értékesítés és a fejlesztési csapat számára, hogy hatékonyan és eredményesen kezeljék a vállalat egészének projektjeit!

2. UiPath (A legjobb vállalati szintű folyamatok automatizálásához)

via UiPath

Az UiPath hagyományos robotikus folyamat-automatizálási (RPA) eszközként indult, de mára nagy szervezetek számára teljes körű projektmenedzsment-automatizálási platformmá fejlődött.

Az eszközön belül az Agent Builder segítségével intelligens botokat tervezhet, amelyek komplex döntéseket is képesek kezelni, nem csak rögzített szabályokat követni. Emberi beavatkozás is beépíthető a rugalmasabb és alkalmazkodóbb hibrid munkafolyamatok létrehozásához.

Az eszköz folyamatbányászati funkciói lehetővé teszik, hogy meghatározza az egyes folyamatok automatizálásának ROI-potenciálját, így a nagy hatással bíró területekre koncentrálhat. Ezenkívül a feladatbányászat segít pontosan meghatározni azokat a feladatokat, amelyeknél az AI-vezérelt automatizálás előnyös lehet.

A UiPath legjobb funkciói

Az UiPath Orchestrator segítségével központosítsa az automatizálási folyamatok ütemezését és figyelemmel kísérését a szervezet egészében.

Szerezzen be előre elkészített csatlakozókat és API-kat vállalati alkalmazásokhoz, többek között SAP, Oracle, Salesforce és ServiceNow rendszerekhez.

Biztosítsa a vállalati szintű biztonsági funkciók, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés, az ellenőrzési nyomvonalak stb. betartását.

Az UiPath korlátai

UI-alapú munkafolyamatok fejlesztése esetén az automatizálás megszakadhat, ha változások történnek az UI-elemekben vagy a képernyő felbontásában.

UiPath árak

Alap : 25 USD/hó

Standard : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árak

UiPath értékelések és vélemények

G2: 4,6 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az UiPath-ról?

Íme egy G2-es értékelés:

Az AI Center, a Document Understanding és az Autopilot eszközök lehetővé teszik a botok számára, hogy értelmezzék a kontextust és dinamikus lépéseket tegyenek. Lenyűgöző látni, ahogy egy bot eldönti, melyik folyamatot futtassa, ahelyett, hogy arra várna, hogy én megmondjam neki, mit kell tennie.

Az AI Center, a Document Understanding és az Autopilot eszközök lehetővé teszik a botok számára, hogy értelmezzék a kontextust és dinamikus lépéseket tegyenek. Lenyűgöző látni, ahogy egy bot eldönti, melyik folyamatot futtassa, ahelyett, hogy arra várna, hogy én megmondjam neki, mit kell tennie.

3. Beam AI (A legjobb adatvezérelt döntéshozatali automatizáláshoz)

via Beam AI

A Beam AI segítségével az adatokat automatizált döntésekké alakíthatja. Lehetőség van előre elkészített ügynökök közül választani, például e-mail-szűrés vagy KYC-ellenőrzés, vagy egyéni szabályokkal AI-ügynököt létrehozni.

Az AI-ügynökök API-hívásokkal, ütemezett eseményekkel, vagy akár olyan eszközökből érkező üzenetekkel is aktiválhatók, mint a Slack és a Gmail. Az eszköz közvetlenül csatlakozik olyan adattárolókhoz is, mint a Snowflake vagy a BigQuery, hogy jelölje az adateltéréseket, vagy automatikusan jóváhagyja a munkafolyamat lépéseit az adatok ellenőrzése után.

A Beam AI legjobb funkciói

Több ügynökös munkafolyamatok összehangolása megbízható és pontos Agent OS alapok segítségével.

Határozza meg az ügynök számára követendő egyértelmű útvonalakat a feladat, a kontextus és a külső kiváltó okok alapján.

Állítson be kilépési feltételeket, hogy a folyamat leálljon, amikor egy feladat befejeződött vagy manuális kezelést igényel.

Mérje és javítsa AI-ügynökei megbízhatóságát egyedi értékelési keretrendszerekkel.

A Beam AI korlátai

Egyes felhasználók szerint az eszköz korlátozott lehetőségeket kínál az AI-ügynökök konkrét üzleti követelményekhez való igazítására.

Beam AI árak

Egyedi árazás

Beam AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 15%-a attól tart, hogy az automatizálás veszélyeztetheti munkájuk egy részét, de 45% szerint ezáltal több időt tudnának fordítani a magasabb értékű feladatokra. A narratíva változik – az automatizálás nem helyettesíti a szerepeket, hanem átalakítja őket, hogy nagyobb hatást érjenek el. Például egy termékbevezetés során a ClickUp AI ügynökei automatizálhatják a feladatkiosztást és a határidő-emlékeztetőket, valamint valós idejű állapotfrissítéseket nyújthatnak, így a csapatok nem kell többé a frissítéseket követniük, és a stratégiára koncentrálhatnak. Így válnak a projektmenedzserek projektvezetők! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

4. n8n (A legjobb komplex, egyedi automatizálások létrehozásához)

via n8n

Az n8n moduláris, csomópont alapú vizuális szerkesztőt használ. Minden csomópont egy feladatot hajt végre (indító, logika, API-hívás, AI-művelet stb.), és a munkafolyamatok lépésről lépésre épülnek fel ezeknek a csomópontoknak az összekapcsolásával.

Lehetővé teszi egyedi logika tervezését, saját kód hozzáadását, sőt akár saját tárhely használatát is, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson az infrastruktúrája és az adatai felett.

Ezenkívül fejlett munkafolyamatok hozhatók létre feltételekkel (if/else, switch), ciklusokkal, felosztásokkal, egyesítésekkel és hiba kezeléssel, ahelyett, hogy csak egyszerű trigger-akció láncokat használnának.

Az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás lehetővé teszi, hogy a mechanikus feladatokhoz intelligenciát is hozzáadjon, így a munkafolyamatok az adatok mozgatása közben értelmezhetik azokat, és az AI kimenetei alapján dönthetnek a következő lépésről.

Az n8n legjobb funkciói

Valós idejű hibakeresés élő végrehajtási naplókkal, azonnali visszajátszásokkal, manuális futtatásokkal, hibaútvonalakkal és beépített hibaelhárítási eszközökkel.

Gyorsan elindulhat a több mint 600 használatra kész közösségi sablon segítségével, amelyek chatbotokhoz, adatkeresőkhöz és egyéb felhasználási esetekhez készültek.

Futtasson több összekapcsolt automatizálást, amelyek a folyamat különböző részeit kezelik és együtt működnek.

Az n8n korlátai

Egyes integrációk manuális konfigurációt vagy API-ismereteket igényelnek, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.

n8n árak

Ingyenes próba

Community Edition (GitHub): Ingyenes

Starter : ~ 28 USD/hó (24 EUR/hó)

Pro : ~ 69 USD/hó (60 EUR/hó)

Üzleti : ~ 921 USD/hó (800 EUR/hó)

Vállalati: Egyedi árak

n8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók az n8n-ről?

Íme egy G2-es értékelés:

Az n8n hatékony és rugalmas módszert kínál a munkafolyamatok automatizálására, anélkül, hogy bonyolult kódolásra lenne szükség. Tetszik, hogy nyílt forráskódú, saját szerveren futtatható és számos integrációs lehetőséget kínál.

Az n8n hatékony és rugalmas módszert kínál a munkafolyamatok automatizálására, anélkül, hogy bonyolult kódolásra lenne szükség. Tetszik, hogy nyílt forráskódú, saját szerveren futtatható és számos integrációs lehetőséget kínál.

5. Zapier (A legjobb kód nélküli munkafolyamat-automatizáláshoz az alkalmazások között)

a Zapier segítségével

A Zapier egy kódolás nélküli automatizálási platform azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsan szeretnék bővíteni az automatizálást. Segít az IT-jegyek automatikus osztályozásában, a potenciális ügyfelek minősítésében, az e-mailek összefoglalásában vagy a chatbot platformokhoz való csatlakozásban az automatizált támogatás érdekében.

A Zapier segítségével előre elkészített sablonokkal kezdhet, vagy egyszerűen leírhatja ötletét közérthető nyelven, hogy létrehozza a munkafolyamatot. A szoftvert megbízhatóvá teszi a kiterjedt integrációs lefedettség és a könnyen használható eszközök, mint például a Canvas, a Tables és az Interfaces.

Nagyobb csapatok számára a Zapier vállalati vezérlőelemeket is kínál. Szerepkörökön alapuló jogosultságokat, ellenőrzési nyomvonalakat, SOC2-megfelelést, SSO-t és teljes megfigyelhetőséget kap, így a irányítás és a biztonság lépést tart az automatizálással.

A Zapier legjobb funkciói

Az AI Agents eszköz segítségével hozzon létre egyedi AI-ügynököket, amelyek az egész rendszerében működnek.

Az AI-alapú Zap Builder segítségével gyorsan automatizálhatja a munkafolyamatok létrehozását.

Adjon az ügynököknek állandó memóriát és korlátozásokat a több lépésből álló gondolkodás támogatásához.

Lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy kontextust merítsenek dokumentumokból, URL-ekből, korábbi eredményekből stb., és szabályok merev kódolása nélkül hozzanak döntéseket.

Szerezzen be állandóan aktív ügynököket, amelyeket webhookok, beérkező üzenetek, űrlapok beküldése, CRM-frissítések, fájlfeltöltések és ütemezett időközök indíthatnak el.

A Zapier korlátai

Egyes integrációk kissé korlátozottak lehetnek, ha fejlett feltételes logikát vagy összetett, több lépésből álló munkafolyamatokat szeretne.

Zapier árak

Ingyenes

Professional : 29,99 USD/hó

Csapat : 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Zapierről?

Íme egy G2-es értékelés:

A platform időt takarít meg azáltal, hogy csökkenti a manuális munkaterhelést és növeli a működési hatékonyságot. A legjobb az egészben, hogy könnyen implementálható és nagymértékben testreszabható, így biztosítja a komplex logika és a több alkalmazást érintő munkafolyamatok kezeléséhez szükséges rugalmasságot.

A platform időt takarít meg azáltal, hogy csökkenti a manuális munkaterhelést és növeli a működési hatékonyságot. A legjobb az egészben, hogy könnyen implementálható és nagymértékben testreszabható, így biztosítja a komplex logika és a több alkalmazást érintő munkafolyamatok kezeléséhez szükséges rugalmasságot.

📚 További információk: A legjobb AI munkafolyamat-generáló eszközök a folyamatok racionalizálásához

6. Adept AI (A legjobb természetes nyelvvezérelt automatizáláshoz vállalati munkafolyamatokban)

Az Adept AI alapvető küldetése olyan ügynökök létrehozása, amelyek az emberektől megszokott módon tudják használni a szoftvereket. A platform teljes körű megközelítést alkalmaz, és hatalmas képzési adatkészleteket és multimodális AI-modelleket kombinál, amelyek mind a vizuális elemeket, mind a szöveget megértik.

Az ügynökök szöveges és hangos parancsokra reagálva navigálhatnak a weboldalakon, adatokat vihetnek be űrlapokba, kereshetnek weboldalakon, szűrhetnek táblázatokat, és értelmezhetik a diagramokat, táblázatokat stb. A számítógépes látásrétegük lehetővé teszi számukra az UI-elemek azonosítását és a térbeli elrendezések megértését, így könnyedén tudnak gombokkal, legördülő menükkel, beviteli mezőkkel és komplex widgetekkel interakcióba lépni.

Az eszköz nem az emberek helyettesítésére, hanem velük való együttműködésre lett kifejlesztve. Megállhat, hogy tisztázzon valamit, ha valami nem világos, hiányzó információkat kérhet, megjelenítheti a végrehajtott lépéseket, vagy megerősítheti a fontos műveleteket, mielőtt továbbhaladna.

Az Adept AI legjobb funkciói

Alakítson egy egyszerű, természetes nyelvű utasítást teljes, több lépésből álló munkafolyamatokká, amelyek több eszközön is futnak.

Szerezzen be rugalmas, dinamikus ügynököket, amelyek különböző útvonalakat választanak, ha valami nem sikerül, és helyreállítják a hibákat.

Automatizálja a több lépésből álló munkafolyamatokat olyan ügynökökkel, amelyek képesek a lapok között mozogni, frissíteni a táblázatokat a legújabb adatokkal, szinkronizálni a mezőket két eszköz között, másolni a CRM-adatokat egy ERP-be és még sok másra.

Az Adept AI korlátai

A teljes körű megközelítés lassabbá és erőforrás-igényesebbé teszi a telepítést, mint a könnyűsúlyú automatizálási eszközök.

Adept AI árak

Egyedi árazás

Adept AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Az APA eszközök értékelésekor ne csak az alapvető feladatok automatizálására koncentráljon, hanem azt is vizsgálja meg, hogy az eszközök mennyire hatékonyan használják az LLM ügynököket a képernyők értelmezéséhez, a strukturálatlan bemenetek megértéséhez és a valós idejű döntések meghozatalához. A legerősebb platformok az LLM-érvelést UI-szintű cselekvési képességekkel kombinálják, így olyan ügynököket kap, amelyek nemcsak gondolkodnak, hanem cselekszenek is, még akkor is, ha a munkafolyamatok zavaros interfészeket vagy több alkalmazásból álló környezetet ölelnek fel.

7. Uniphore (A legjobb vállalati szintű munkafolyamatokhoz és többlépcsős automatizáláshoz)

via Uniphore

Az Uniphore egy dedikált ügynöki réteggel rendelkező felhőalapú platform, amely ügyfélszolgálatra, értékesítésre, marketingre és HR-átalakításra szabott AI-ügynököket és alkalmazásokat telepít. Segít a vállalatoknak automatizálni és javítani az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket.

Ahelyett, hogy csak átírná a hívásokat, megérti a szándékot, felismeri az érzelmeket, és AI-ügynököket használ, hogy valós időben irányítsa a szolgáltató csapatokat. Adatokat tud lekérni, rutinszerű lépéseket automatizálni, összefoglalókat készíteni és a hívás közben javaslatot tenni a következő legjobb lépésre.

Azok számára, akiknek csapatát manuális utánkövetési feladatok vagy inkonzisztens ügyfélélmény terheli, az Uniphore egy világosabb, gyorsabb módszert kínál a beszélgetések kezelésére. Az eredmény: gyorsabb megoldások, zökkenőmentesebb munkafolyamatok és mind az ügyfelek, mind az ügynökök számára természetesebb interakciók.

Az Uniphore legjobb funkciói

Készítsen ügynökök könyvtárát az agens rétegben a következtetéshez, kutatáshoz és feladatvégrehajtáshoz.

Telepítsen AI-alkalmazásokat összetett módon nyilvános felhőben, magánfelhőben vagy helyszíni környezetben.

BPMN-alapú vizuális tervezési felület segítségével hangolja össze a több ügynökös munkafolyamatokat.

Gyors eredmények elérése érdekében szállítson előre elkészített, azonnal telepíthető AI-alkalmazásokat.

Irányítsa az élő ügynököket valós időben az AI-alapú támogatással, amely minden beszélgetéshez alkalmazkodik.

Az Uniphore korlátai

Az attribútumok módosításához SQL-ismeretekre van szükség, ami felesleges bonyolultságot jelent.

Uniphore árak

Egyedi árazás

Uniphore értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. CrewAI (A legjobb több ügynökös munkafolyamat-koordináláshoz)

via CrewAI

A CrewAI segítségével AI-ügynökökből álló csapatokat hozhat létre a feladatok és a komplex, több lépésből álló munkafolyamatok automatizálása érdekében. Minden ügynöknek hozzárendelhető egy meghatározott szerep, például kutató, író, elemző stb. Ezután több ügynök együttműködik, feladatokkal bízza meg egymást, és közösen dolgozik egy nagyobb cél elérésén, hasonlóan ahhoz, ahogy egy valódi csapat működik.

A platform beépített eszközökkel rendelkezik a webes automatizáláshoz, a webes adatgyűjtéshez, az adatfeldolgozáshoz és az API-integrációkhoz, amelyeket az ügynökök használhatnak. Ezenkívül az ügynökök megőrizhetik a memóriát és a kontextust a feladatok és interakciók között, ami hasznos lehet olyan komplex munkafolyamatoknál, ahol a korábbi kontextus fontos.

A platform rugalmas is: futtathatja a felhőben, saját szerveren vagy helyileg telepítheti, attól függően, hogy milyen biztonsági és megfelelőségi követelményei vannak. A könnyen használható UI Studio és a kód nélküli sablonok segítségével mind a technikai, mind a nem technikai csapatok könnyedén létrehozhatnak ügynöki automatizálásokat.

A CrewAI legjobb funkciói

Hozzon létre eseményvezérelt automatizálásokat, amelyek egyszerű lépéseket, feltételes logikát, eszközhívásokat vagy szükség esetén teljes csapatokat is tartalmazhatnak.

Hozzon létre speciális, szerepkörökre épülő ügynököket, meghatározott szerepkörökkel, szakértelemmel és konkrét célokkal.

Kövesse nyomon, hogy az ügynökök mit tettek, milyen eszközöket használtak, milyen bemeneteket/kimeneteket, futási időt és erőforrás-felhasználást.

Tömörítse a hosszú feladatelőzményeket a múltbeli kontextus összefoglalásával, lehetővé téve az ügynökök számára, hogy több lépésből álló munkafolyamatokat megbízhatóan futtassanak anélkül, hogy túllépnék a modell kontextusablakát.

Határozza meg a szekvenciális vagy párhuzamos munkafolyamatokat strukturált vezérléssel a CrewAI Flows segítségével.

A CrewAI korlátai

Az eszköz továbbra is nagymértékben függ a nagy nyelvi modellektől, ami azt jelenti, hogy a kimeneti minőség változó lehet.

CrewAI árak

Egyedi árazás

CrewAI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Automation Anywhere (A legjobb vállalati szintű ügynöki AI-folyamat-automatizáláshoz)

via Automation Anywhere

Az Automation Anywhere egy folyamatérvelő motort használ, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy érveljenek, tervezzenek és kontextusérzékeny döntéseket hozzanak, ahelyett, hogy egyszerűen csak merev szkripteket követnének. Ezek az ügynökök célokkal működnek, és több rendszerben és adatforrásban dolgoznak, hogy elérjék azokat.

A platform úgy lett kialakítva, hogy összehangolja a régi mainframe-eket, felhőalkalmazásokat, ERP-ket, adatbázisokat, SaaS-okat, API-kat stb. Ezért kiváló választás olyan vállalatok számára, amelyek vegyes infrastruktúrával rendelkeznek, és ahol a folyamatok régebbi és újabb rendszerekre terjednek ki.

A platform dokumentumautomatizálási motorral is rendelkezik. Gépi tanulás és OCR segítségével kivonja az adatokat, ellenőrzi azok érvényességét, majd automatikusan továbbítja azokat a downstream rendszerekbe.

Az Automation Anywhere legjobb funkciói

Térképezze fel, hogyan folyik valójában a munka a csapatok és alkalmazások között, és emelje ki a legmagasabb ROI-t biztosító automatizálási lehetőségeket a Process Discovery funkciók segítségével.

Tervezzen, hangoljon össze és futtasson teljes körű, több rendszert átfogó munkafolyamatokat a platform egységes felhőalapú környezetében, hogy központosított irányítást biztosítson.

Használja az Automation Co-Pilot alkalmazást az automatizálások közvetlen elindításához és kezeléséhez az alkalmazásból, valamint a feladatok valós idejű átadásához a botoknak.

A Mozart Orchestrator segítségével hangolja össze az AI-ügynököket, rendszereket, adatokat és csapatokat a zökkenőmentes működés érdekében.

Az Automation Anywhere korlátai

A megvalósítás összetett, ezért a környezet beállítása és a csapatok képzése több hetet is igénybe vehet.

Automation Anywhere árak

Egyedi árazás

Automation Anywhere értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Automation Anywhere-ről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Az így megtakarított idő és energia lehetővé tette számunkra, hogy munkánk fontosabb aspektusaira koncentráljunk, például a diákokkal való kapcsolattartásra és a tartalmas óravázlatok kidolgozására. Láttam, ahogy kollégáim és a többi alkalmazott megkönnyebbülten sóhajt fel, amikor látják, hogy a korábban órákat felemésztő feladatok automatikusan elvégzésre kerülnek.

Az így megtakarított idő és energia lehetővé tette számunkra, hogy munkánk fontosabb aspektusaira koncentráljunk, például a diákokkal való kapcsolattartásra és a tartalmas óravázlatok kidolgozására. Láttam, ahogy kollégáim és a többi alkalmazott megkönnyebbülten sóhajt fel, amikor látják, hogy a korábban órákat felemésztő feladatok automatikusan elvégzésre kerülnek.

10. Vonage AI Studio (A legjobb AI-alapú ügyfélkapcsolatok és virtuális ügynökök számára)

via Vonage AI

A Vonage AI segítségével olyan mesterséges intelligenciával működő virtuális ügynököket kap, amelyek több csatornán keresztül is kommunikálhatnak a felhasználókkal, például telefonhívások, SMS/szöveges üzenetek, csevegés, WhatsApp és mások révén.

Az automatikus beszédfelismerés, a természetes nyelv megértése és a szöveg-beszéd funkciók lehetővé teszik a teljes mértékben hangvezérelt, beszélgetésszerű munkafolyamatokat.

A platform integrálódik a főbb CRM-ekkel, mint például a Salesforce, a Microsoft Dynamics 365 és a Zoho CRM, egy egységes kommunikációs és ügyfélszolgálati platformon keresztül. Ha beérkezik egy hívás vagy csevegés, a CRM-integráció megjelenítheti az ügyfél adatait, előzményeit, korábbi jegyeit vagy ügyleteit, így az ügynökök azonnal teljes kontextust kapnak, mielőtt válaszolnának.

A Vonage AI Studio legjobb funkciói

Szerezzen be egy folyamatépítő környezetet, amely lehetővé teszi mind a technikai, mind a nem technikai felhasználók számára, hogy kódolás nélkül építsenek beszélgetési folyamatokat és automatizált folyamatokat.

Készítsen olyan ügynököket, amelyek felismerik a felhasználói szándékot, kezelik a beszélgetés közbeni szándékváltásokat, és kezelik a bevitel hibáit vagy a kétértelmű felhasználói válaszokat.

Használjon kommunikációs API-kat (hang, üzenetküldés, videó) a Vonage által támogatott ügynökök és automatizálás beágyazásához szélesebb munkafolyamatokba.

Egyszerűsítse a beszélgetések felépítését és javítsa a pontosságot azáltal, hogy integrálja vállalati tudásbázisát.

A Vonage AI Studio korlátai

Egyes integrációkhoz egyedi csatlakozókra vagy gondos konfigurálásra lehet szükség, ami megnehezítheti a megvalósítást kis csapatok számára.

A Vonage AI Studio árai

Egyedi árazás

Vonage AI Studio értékelések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Ha ügynöki folyamatok automatizálási platformokat keres, itt van néhány fontos funkció, amelyet érdemes figyelembe vennie:

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) : Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi, hogy egyszerű szavakkal adjon utasításokat a hatékony nyelvi modellek és az NLP segítségével.

Több lépéses munkafolyamat-támogatás : Győződjön meg arról, hogy az Ön eszköze könnyedén képes kezelni a végpontok közötti, platformok közötti automatizált munkafolyamatokat.

Integrációk : Keressen olyan megoldásokat, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a technológiai környezetével, API-jaival, meglévő üzleti rendszereivel és adatplatformjaival.

Emberi beavatkozással működő vezérlők : Válasszon olyan eszközöket, amelyek szükség esetén gyors emberi felügyeletet és beavatkozást tesznek lehetővé.

Irányítás és biztonság : Ha az automatizálás érzékeny adatokhoz kapcsolódik, válasszon olyan eszközt, amely erős védelemmel rendelkezik. Gondoljon az ellenőrzési nyomvonalakra, a megfelelőségi ellenőrzésekre és a szerepkörökön alapuló hozzáférésre.

Alacsony kódszükségletű/kódmentes fejlesztők: Keressen olyan eszközt, amely drag-and-drop vagy kódmentes opciókkal rendelkezik, hogy a csapatának minden tagja gyorsan létrehozhassa és módosíthassa a munkafolyamatokat.

Az agens alapú folyamatok automatizálásának előnyei

A tanuló, alkalmazkodó és koordináló AI-ügynöki eszközökkel a munkafolyamatok nem csak gyorsabbak lesznek, hanem valóban jobbak is.

Az APA legnagyobb előnyei a következők:

Minimalizálja a redundanciát: Szabadítsa meg alkalmazottait a manuális, ismétlődő munkától, hogy értékesebb feladatokra koncentrálhassanak.

Javítsa a pontosságot és a konzisztenciát: hagyja, hogy az AI-ügynökök kevesebb hibával és beépített ellenőrizhetőséggel kezeljék a szabályalapú folyamatokat.

Komplex munkafolyamatok méretezése: Az automatizált rendszerek, alkalmazások és adatforrások feladatait koordinálja anélkül, hogy többletköltségeket okozna.

Javítsa a döntéshozatalt: Használjon AI-alapú érvelő motorokat és automatizálási funkciókat az adatok értékeléséhez, az eredmények előrejelzéséhez, a piaci trendek nyomon követéséhez és a következő lépések ajánlásához.

Növelje a biztonságot emberi felügyelettel: lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy szünetet tartson a tisztázás érdekében, kivételes eseteket továbbítson és kritikus műveleteket erősítsen meg a folyamatok kockázatainak csökkentése érdekében.

Végigfutó munkafolyamatok: több lépésből álló folyamatok koordinálása több eszközön keresztül, a navigációtól és kivonáson át a validálásig és frissítésekig, : több lépésből álló folyamatok koordinálása több eszközön keresztül, a navigációtól és kivonáson át a validálásig és frissítésekig, AI-ügynökökkel a projektmenedzsmenthez.

Melyek az agens automatizálás néhány gyakori alkalmazási területei?

Az automatizálás akkor jön jól, amikor a csapatok ugyanazokat a ismétlődő feladatokat végzik. Íme néhány mindennapi terület, ahol megkönnyíti az életet:

📞 Ügyfélszolgálat: Az AI-ügynökök azonnal megoldhatják a rutin jellegű kérdéseket, irányíthatják az ügyfeleket az önkiszolgáló lehetőségek felé, rögzíthetik a szükséges információkat, és csak a valóban összetett eseteket továbbíthatják emberi ügynököknek. Rövidebb válaszidőket érhet el, miközben az emberi szakértelmet a fontos területekre összpontosíthatja.

💲 Pénzügyi csapatok: A jóváhagyások, egyeztetések, adatellenőrzések, jelentéskészítés és megfelelőségi ellenőrzések gyorsabbá és megbízhatóbbá válnak, mivel az ügynökök precízen kezelik a strukturált munkafolyamatokat. Ez csökkenti a működési kockázatot és javítja az auditra való felkészültséget.

👥 HR-osztályok: A munkavállalók beillesztése, a szabályzatokkal kapcsolatos kérdések, a juttatások igénylése és a dokumentumkezelés nem halmozódnak fel többé. Az AI-alapú munkafolyamatok több rendszert koordinálnak, emlékeztetőket küldenek, információkat rögzítenek, és biztosítják, hogy minden új munkavállaló vagy alkalmazotti kérelem zökkenőmentesen haladjon végig a folyamaton.

❤️ Egészségügyi műveletek: Az olyan feladatok, mint a kárigény-feldolgozás, a betegfelvétel, az időpontfoglalás és a jogosultsági ellenőrzések egyszerűsödnek. Az ügynökök csökkentik az adminisztratív költségeket, minimalizálják az emberi hibákat, és segítenek a szolgáltatóknak abban, hogy több időt fordítsanak a klinikai ellátásra a papírmunka helyett.

📈 Értékesítés és marketing: Az ügynökök előzetesen minősítik a potenciális ügyfeleket, frissítik a CRM-eket, nyomon követik a kampányokat, figyelemmel kísérik a folyamat jelzéseit, és időben kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Ezáltal a bevételi műveletek folyamatosan futnak a háttérben, míg az eladóknak több idejük marad a tényleges értékesítésre.

Mi a különbség az ügynöki automatizálás, az AI-alapú automatizálás és az RPA között?

Ezek a kifejezések hasonlóan hangzanak, de nem ugyanazt jelentik. Mindegyik megközelítés az automatizálás puzzle egy-egy különböző rétegét oldja meg.

Vessen egy pillantást ⬇️

Dimension RPA AI-alapú automatizálás Agentikus automatizálás Alapvető funkció Követi a szabályokat, utánozza a kattintásokat/billentyűleütéseket Mintafelismeréshez és NLP-hez AI-t ad hozzá Az ügynökök önállóan gondolkodnak, terveznek, alkalmazkodnak és cselekszenek. Adatkezelés Csak strukturált adatok Strukturált és bizonyos strukturálatlan adatok kezelése Minden adattípust kezel, érveléssel Döntéshozatal Nincs, csak szabályalapú Korlátozott, AI modellek által vezérelt Fejlett, több lépésből álló, célorientált érvelés A munkafolyamat hatóköre Feladat szintű Folyamat szint Végpontok közötti, rendszerek közötti munkafolyamatok Az ember szerepe Magas Moderál Alacsony

Röviden:

RPA = a szabálykövető

AI-alapú automatizálás = az intelligens asszisztens

Agentikus automatizálás = az alkalmazkodó csapattárs

Az APA kihívásai és szempontjai

Az automatizálás hatalmas potenciállal rendelkezik, de megvannak a maga nehézségei is. Mielőtt belevágna, érdemes átgondolni ezeket a kihívásokat:

A beállítás erőfeszítést igényel: Az APA nem olyan plug-and-play, mint az RPA. Világos célokra, szilárd adatcsatornákra és irányításra van szükség.

Az adatok fontossága: Ha a bevitt adatok rendezetlenek vagy hiányosak, az eredmények megbízhatatlanok lesznek.

Az embereknek időre van szükségük az alkalmazkodáshoz: A manuális folyamatokról az AI-vezérelt folyamatokra való áttérés ijesztőnek tűnhet. A jó kommunikáció és képzés megkönnyíti az átállást.

A biztonság kritikus fontosságú: mivel az APA több alkalmazást és rendszert érint, a hozzáférés-vezérlés és az adatvédelem nem lehet utólagos gondolat.

Költségek és ROI átláthatóság: Az Enterprise APA nem olcsó. A trükk az, hogy tudni kell, hol hozza a legnagyobb hozamot, mielőtt méretezni kezdenénk.

Az ügynöki automatizálási megoldások jövője

Az automatizálás egyre népszerűbb, de az előttünk álló út nem lesz minden vállalkozás számára azonos. A kutatások alapján a következőket tudjuk a jövőbeli tendenciákról:

Az alkalmazás felgyorsul, de egyenetlenül

A McKinsey „The State of AI” jelentése szerint a vállalatok körülbelül háromnegyede már alkalmazza a mesterséges intelligenciát legalább egy funkciójában, és az alkalmazás fokozatosan terjed.

Ugyanez fog történni az ügynöki automatizálás bevezetésével is: az elsők gyorsan haladnak majd, míg másoknak több időre lesz szükségük ahhoz, hogy beépítsék azt főbb folyamataikba.

Az ügynökök a feladatvégzőktől az eredményekért felelős személyekké válnak.

Nancy Xu, a Salesforce AI alelnöke előrejelzi: „

A feladatokat végző beszélgető asszisztens ügynököktől át fogunk térni az eredményeket felelős ügynökökre, akik mélyen beágyazódnak a munka folyamatába. Az ügynököknek nem utasításokat adunk, hanem célokat. Legyen szó az ügyfél-elégedettség javításáról, a potenciális ügyfelek számának növeléséről vagy a megoldáshoz szükséges idő csökkentéséről, az ügynökök dinamikusan megtanulják összehangolni az embereket, a folyamatokat és az adatokat, hogy proaktív módon, mély szervezeti tudatossággal működve eredményeket érjenek el az Ön számára.

A feladatokat végző beszélgető asszisztens ügynököktől át fogunk térni az eredményeket felelős ügynökökre, akik mélyen beágyazódnak a munka folyamatába. Az ügynököknek nem utasításokat adunk, hanem célokat. Legyen szó az ügyfél-elégedettség javításáról, a potenciális ügyfelek számának növeléséről vagy a megoldáshoz szükséges idő csökkentéséről, az ügynökök dinamikusan megtanulják összehangolni az embereket, a folyamatokat és az adatokat, hogy proaktív módon, mély szervezeti tudatossággal működve eredményeket érjenek el az Ön számára.

Vezesse be az automatizálást a munkafolyamatába a ClickUp segítségével

A munka jövőjét nem az határozza meg, hogy hány feladatot tudsz egy nap alatt elvégezni. Hanem az, hogy ezeket a feladatokat milyen intelligensen végzed el. Az agens folyamatok automatizálása azt jelenti, hogy a feladatok manuális elvégzésétől átállunk az AI-alapú agenszekkel való együttműködésre, ami növeli a csapatok képességeit.

Ezért olyan izgalmasak az olyan eszközök, mint a ClickUp. Minden egy helyen található, intelligens automatizálást biztosít, és a munka zavaros részeit sokkal kezelhetőbbé teszi.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és nézze meg, milyen zökkenőmentesen működhet a munkafolyamata.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A hagyományos automatizálási módszerek, mint például az RPA, rögzített szabályokat és szkripteket követnek, míg az agens automatizálás olyan agens automatizálási eszközöket használ, amelyek képesek valós időben gondolkodni, alkalmazkodni és döntéseket hozni.

Igen. Az APA összekapcsolhatja a pénzügyi, HR, IT, üzemeltetési és ügyfélszolgálati munkafolyamatokat, lehetővé téve a részlegek közötti automatizálást.

A legtöbb APA-platform tartalmaz hibakezelést, eskalációs útvonalakat és ellenőrzési nyomvonalakat, biztosítva, hogy a kivételek naplózásra, jelölésre és átirányításra kerüljenek, minimális emberi beavatkozással és felügyelettel, amikor szükséges.

Az olyan ágazatok, mint a pénzügy, az egészségügy, az informatika és az ügyfélszolgálat, komplex, ismétlődő és szabályozási követelményekkel terhelt folyamataik miatt profitálnak leginkább az intelligens automatizálásból.

Természetesen. Számos APA eszköz kódírás nélküli vagy alacsony kódírási igényű fejlesztővel készült, így azok is hozzáférhetők, akik startupoknál vagy kis- és középvállalkozásoknál dolgoznak, és további munkaerő felvétele nélkül szeretnének bővíteni.

A vezető platformok olyan vállalati szintű biztonsági szabványokat követnek, mint a SOC 2, a GDPR és a HIPAA, szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, titkosítással és részletes ellenőrzési naplókkal az adatok biztonsága érdekében.