A Gartner előrejelzése szerint az agens AI önállóan fogja megoldani a gyakori ügyfélszolgálati problémák 80%-át, ezzel közel harmadával csökkentve a működési költségeket a következő néhány évben.

Ez egy pillantás a munka következő evolúciójára.

Az agens AI az autonómia felé való elmozdulást jelenti. Ezek a rendszerek cselekszenek, lemondják az előfizetéseket, ütemezik a találkozókat, tárgyalnak az árakról, és még a problémákat is azonosítják, mielőtt Ön megtenné.

Miközben a vállalatok újragondolják, hogyan szolgálják ki ügyfeleiket, a szakemberek egy másik kérdést kezdenek feltenni: hogyan használhatom ezt az erőt saját magam szolgálatára?

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan lehet AI-ügynököket létrehozni a személyes termelékenység érdekében, hogy segítsen kezelni a mindennapi teendőket és szem előtt tartani a prioritásokat. Bónuszként megnézzük, hogyan segíthet a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás! 🤩

Mik azok a személyes termelékenységet szolgáló AI-ügynökök?

A személyes termelékenységet szolgáló AI-ügynökök intelligens szoftveres entitások, amelyek önállóan végzik el a feladatokat és hoznak döntéseket az Ön nevében, minimális vagy egyáltalán nem folyamatos manuális beavatkozás mellett.

Ezek az ügynökök mesterséges intelligenciát, természetes nyelvfeldolgozást (NLP) és érvelést használnak a felhasználói célok megértéséhez, különböző alkalmazásokkal és rendszerekkel való kapcsolódáshoz, valamint több lépésből álló munkafolyamatok önálló végrehajtásához.

Az AI-ügynökök a következőképpen különböznek a hagyományos csevegőrobotoktól és automatizálási eszközöktől:

Funkció/aspektus AI-ügynökök Csevegőrobotok Hagyományos automatizálási eszközök Meghatározás Autonóm, intelligens programok, amelyek megértik a kontextust, döntéseket hoznak, tanulnak és proaktívan cselekszenek a célok elérése érdekében. Interaktív programok, amelyek szimulálják a beszélgetést, többnyire reaktívak és szabályalapú vagy AI-vezérelt szkriptek irányítják őket. Előre definiált, szabályalapú eszközök, amelyek tanulás vagy alkalmazkodás nélkül automatikusan végrehajtják a meghatározott feladatokat. Intelligencia szint Alacsony; a válaszok nagyrészt statikusak vagy korlátozottan testreszabhatók Alapszintű és középhaladó szintű mesterséges intelligencia; korlátozottan szkriptelt vagy mesterséges intelligenciával támogatott beszélgetésekre. Alacsony intelligencia; nem tanul, szigorúan követi az előre meghatározott munkafolyamatokat. Autonómia Magas; képes önállóan tervezni, végrehajtani és alkalmazkodni a feladatokhoz Alacsony-közepes; reagál a felhasználói beviteleire, de nem kezdeményez cselekvéseket. Nincs vagy minimális; csak meghatározott események vagy ütemezés alapján aktiválódik Tanulási képesség Folyamatos tanulás az interakciókból és az adatokból Jellemzően nem tanuló vagy korlátozott AI-tanulás Nincs tanulási képesség A feladatok összetettsége Kezel komplex, több lépésből álló, kontextusvezérelt munkafolyamatokat Viszonylag egyszerű, strukturált lekérdezéseket vagy gyakran ismételt kérdéseket kezel. Ismétlődő, szabályalapú feladatok vagy munkafolyamatok végrehajtása Interakciós mód Multimodális (szöveg, hang, kép) hosszú távú memóriával Elsősorban szöveg vagy hang, korlátozott munkamenet-memóriával Nincs közvetlen felhasználói interakció Célorientáltság Proaktív és célorientált Reaktív és beszélgetésalapú Feladatorientált, cél- és kontextustudatosság nélkül Alkalmazkodóképesség és személyre szabás Magas; a válaszokat és a műveleteket a felhasználó kontextusához és viselkedéséhez igazítja Alacsony; válaszok nagyrészt statikusak vagy korlátozott testreszabási lehetőségek Nincs szükség alkalmazkodásra vagy személyre szabásra Rugalmas telepítés Több platform: vállalati alkalmazások, mobil, IoT, felhőalapú rendszerek Weboldalak, alkalmazások, ügyfélszolgálati portálok Vállalati szoftverkörnyezetek, háttérrendszerek Hiba kezelése és helyreállítása Felismeri a hibákat, tisztázza a felhasználói beviteleket és elegánsan helyreállítja azokat. Gyakran meghibásodik vagy váratlan bemenetek esetén emberi támogatásra van szükség A hibák általában manuális beavatkozást igényelnek.

Valós példák személyes AI-ügynökökre

A legújabb kutatások alapján íme néhány valós AI-ügynök példa:

E-mailek szortírozása: Az e-maileket szortírozza, rangsorolja és megválaszolja, hogy csökkentse a beérkező levelek túlterheltségét és kiemelje a sürgős üzeneteket.

Találkozók összefoglalói: Összefoglalja a találkozók legfontosabb pontjait, döntéseit, határidőit és kiosztott feladatait, így rövid, cselekvésre ösztönző összefoglalók készülnek.

Napi tervezési asszisztens: Prioritások és megszakítások alapján napi feladatlistákat és naptárakat hoz létre és módosít.

AI ütemezési asszisztens: Megtalálja az optimális találkozóidőpontokat, blokkolja a koncentrációs munkameneteket, és automatikusan átütemezi az ütköző időpontokat.

Automatizált szokások nyomon követése: Figyelemmel kíséri a termelékenységi mintákat, és a felhasználói viselkedés alapján javaslatokat tesz a koncentrációra szánt időre vagy a szünetekre vonatkozóan.

Virtuális HR-asszisztens: önállóan kezeli az új munkavállalók beilleszkedését, válaszol a szabályzatokkal kapcsolatos kérdésekre és ütemezi az interjúkat.

Értékesítési folyamat támogatása: Gazdagítja a potenciális ügyfelek adatait, automatizálja a kapcsolattartó üzeneteket, ütemezi a találkozókat és frissíti a CRM rendszereket.

Marketing automatizálás: Kampányok beállítása, a közönség szegmentálásának kezelése, A/B tesztelés végzése és a teljesítmény elemzése.

Prediktív karbantartás: Előre jelzi a berendezések meghibásodásait és megtervezi a megelőző karbantartási tevékenységeket.

🧠 Érdekes tény: Egy tanulmány kimutatta, hogy amikor nagy nyelvi modellű ügynökök egymással interakcióba lépnek, emberi utasítás nélkül is képesek kialakítani társadalmi konvenciókat és közös nyelvi normákat. Ez azt jelenti, hogy az AI-ügynökök saját „ügynöki kultúrát” hoznak létre.

Miért érdemes saját AI-ügynököt létrehozni?

Bár az AI-eszközök körül nagy a felhajtás, a legtöbbjük még mindig az Ön parancsára vár. Ön utasítást ad, ők pedig reagálnak. Az AI-ügynökök azonban egy lépéssel tovább mennek.

Vizsgáljuk meg, miért lehet az AI-ügynökök saját kezűleg történő létrehozása az év legokosabb termelékenységi lépése. 💪

Igazítsa a munkafolyamatához: Testreszabhatja személyes AI-ügynökét, hogy tökéletesen illeszkedjen szokásaihoz, preferenciáihoz és üzleti folyamataihoz az automatizálás érdekében.

Növelje a hatékonyságot: Automatizálja az ismétlődő vagy összetett feladatokat, hogy a stratégiára, a kreativitásra és a jelentőségteljes problémamegoldásra koncentrálhasson.

Tanuljon az építéssel: Fejlessze gyakorlati szakértelmét az AI technológiában, miközben saját ügynökét tervezi, teszteli és finomítja.

Maradjon független: Tartsa teljes ellenőrzése alatt ügynöke adatait, funkcióit és működését.

Élvezze a hiper-személyre szabást: hagyja, hogy ügynöke idővel megtanulja preferenciáit és kontextusát, így az interakciók intelligensebbé válnak.

Pontosság biztosítása: Képezze az ügynököt a saját adatai és munkafolyamatai alapján, hogy következetesen megbízható, kiváló minőségű eredményeket érjen el.

Könnyű méretezhetőség: Bővítse a funkcionalitást további költségek és bonyolultság nélkül, ahogy termelékenységi igényei fejlődnek.

Dolgozzon éjjel-nappal: támaszkodjon AI-ügynökének 24 órás rendelkezésre állására, hogy bármikor elvégezze a rutin feladatokat.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 57%-át megzavarják a tervezett koncentrációs munkamenetek során, és ezeknek a zavarásoknak 25%-a más emberektől származik. 🤦🏾‍♂️ De tudod mit? Sok ilyen sürgős kérdés és gyors ellenőrzés automatizálható AI-ügynökökkel, amelyek válaszokat, állapotfrissítéseket és még sok mást tudnak nyújtani. A ClickUp ügynökei mindezt meg tudják csinálni, és még az egyedi munkafolyamatokat is elvégzik. Csak állítsa be a kiváltókat, és máris indulhat!

Az AI termelékenységi ügynök alapvető összetevői

Minden hatékony termelékenységi ügynök néhány alapvető rétegen alapul, amelyek érzékelnek, gondolkodnak és cselekszenek az Ön nevében.

Vessünk egy pillantást az AI-modell alapvető elemeire. ⚒️

Észlelés: Így „hallgat” és értelmezi a világot az ügynök. Értelmezi a szöveget, a hangot vagy az adatokat a csevegőüzenetekből, API-kból és alkalmazásokból, hogy megértse, mit szeretne és mi történik ezzel kapcsolatban.

Érvelés és döntéshozatal: Miután megértette a bevitt adatokat, az ügynök kitalálja, mi a következő lépés. A nagy célokat kisebb lépésekre bontja, mérlegeli a lehetőségeket, és logika, szabályok vagy gépi tanulás segítségével kiválasztja a legjobb tervet.

Memória és kontextus: Ahogyan Ön emlékszik a korábbi beszélgetésekre vagy feladatokra, az ügynöke is rövid és hosszú távú memóriával rendelkezik.

Cselekvés és eszközhasználat: Itt történik a valódi munka: üzenetek küldése, feladatok frissítése, fájlok lekérése vagy parancsok futtatása más eszközökben.

Tanulás és optimalizálás: Minden interakcióval az ügynök valami újat tanul. Tanul a javításaiból, alkalmazkodik a munkafolyamatához, és egyre jobban meg tudja jósolni, mire lesz szüksége legközelebb.

Irányítás és eskaláció: A biztonság és a szabályoknak való megfelelés érdekében ez a komponens biztosítja, hogy az ügynök a meghatározott szabályok szerint működjön, és ha valami emberi beavatkozást igényel, akkor az ügyet Önnek vagy egy másik rendszernek továbbítsa.

Tervezés és feladatfelosztás: A fejlett ügynökök több lépésből álló célokat is meg tudnak tervezni, például egy projekt szervezését vagy egy jelentés elkészítését.

Perszonázás és interakciós stílus: Végül, az is fontos, hogy az ügynök hogyan „beszél”. Legyen az formális, barátságos vagy tömör, a következetes hangnem és stílus teszi a tapasztalatot természetessé.

🔍 Tudta? Kutatások szerint az agens AI (amely magában foglalja az együtt vagy függetlenül dolgozó agenteket) az elkövetkező öt évben 450–650 milliárd dollárnyi további éves bevételt hozhat a fejlett iparágaknak.

Hogyan készítsünk mesterséges intelligencia ügynököt a személyes termelékenység növelése érdekében

Az AI-ügynök létrehozása olyan készség, amelyet bárki elsajátíthat és kihasználhat. Íme egy egyszerű, lépésről lépésre bemutatott útmutató a saját személyes termelékenységi ügynök létrehozásához:

1. lépés: Határozza meg a célt és a célkitűzéseket

Kezdje a tisztázással. Mit szeretne, hogy az AI-ügynök kezeljen az Ön számára? Talán segítségre van szüksége a naptárának kezelésében, a projektfrissítések szervezésében vagy a hosszú csevegési szálak gyors összefoglalásának megírásában.

Írjon le két listát: napi bosszúságok és ismétlődő feladatok. Ez a kiindulási pontja.

Például egy alapító megtaníthatja az ügynököt, hogy összefoglalja a befektetők e-mailjeit, és jelölje meg a sürgős üzeneteket. Egy csapatvezető pedig felhasználhatja arra, hogy automatikusan feladatokat hozzon létre a megbeszélések jegyzetéből.

🚀 A ClickUp előnye: Hozzon létre egy tökéletes tervezési központot a ClickUp Docs-ban. Dokumentálhatja ötleteit, felsorolhatja az ismétlődő feladatokat, és felvázolhatja a lehetséges munkafolyamatokat egy szervezett, élő dokumentumban. A közös szerkesztés, a beágyazott oldalak és a valós idejű megjegyzések segítségével csapata közösen finomíthatja az ügynök céljait. Központosítsa a dokumentációt a ClickUp Docs segítségével Határozza meg AI-ügynökei céljait és rendeltetését a ClickUp Docs segítségével, vonzó módon.

2. lépés: Válassza ki a fejlesztési megközelítést

Ezután válassza ki, mennyire szeretne aktívan részt venni a folyamatban:

Ha jártas a technikai területen, építsen fel mindent a nulláról Python és olyan keretrendszerek segítségével, mint a LangChain vagy a LlamaIndex.

Ha az egyszerűséget részesíti előnyben, használjon kód nélküli vagy alacsony kódszükségletű eszközöket az AI-modellek és az alkalmazásai összekapcsolásához.

A választásod az időtől, a készségektől és attól függ, hogy mennyire szeretnél irányítani.

🚀 A ClickUp előnye: Állítson be intelligens munkafolyamatokat, amelyek szkriptek, API-k vagy integrációk nélkül futnak a ClickUp Automations segítségével. Csak válasszon ki egy kiváltó eseményt és egy műveletet, a többit bízza a ClickUp-ra. Például létrehozhat egy automatizálást, amely szerint „Ha a prioritás Sürgőssé változik, rendelje hozzá a csapatvezetőhöz, és értesítse csevegésen keresztül”. Így megtaníthatja AI-jét a magas prioritású ügyfélkérések azonosítására. Állítson be egyedi ClickUp automatizálásokat „ha ez, akkor azt csináld” utasításokkal Íme néhány példa arra, amit másodpercek alatt automatizálhat: A ClickUp feladatok áthelyezése a következő szakaszba, amikor az állapot megváltozik

A csapat tagjainak automatikus hozzárendelése a feladat típusa vagy prioritása alapján

Azonnali frissítések küldése a határidők változásakor

3. lépés: Tervezze meg az ügynök architektúráját

Itt tervezi meg az ügynök „agyát”. Ossza fel egyszerű részekre:

Megértés: Hogyan értelmezi a bevitelét (csevegés, hang vagy e-mail útján)

Memória: Mit emlékszik rólad?

Művelet: Hogyan hajtja végre a feladatokat az eszközeiben (például naptári esemény ütemezését)?

Felület: Hogyan kommunikál vele: csevegőablak, hangparancs vagy irányítópult

Tartsa modulárisnak, hogy később hozzáadhat vagy eltávolíthat funkciókat.

📖 Olvassa el még: Termelékenységi trükkök és tippek

4. lépés: Fejlessze ki az alapvető összetevőket

Ideje, hogy ügynökeinek valódi készségeket adjon:

Használjon mesterséges intelligencia modellt a természetes nyelv megértéséhez, hogy az „megértse”, mit kérdez.

Adjon hozzá memóriát , hogy az emlékezzen a preferenciáira, például arra, hogy melyik csapatot értesítse először, vagy hogy milyen formátumú jelentéseket preferál.

Csatlakoztassa API-kkal a kedvenc eszközeihez, például a ClickUp-hoz.

Itt kezdik az ügynökök inkább személyes AI-asszisztenseknek tűnni, mint chatbotoknak.

🧠 Érdekes tény: A PwC egyik iparági jelentése szerint a vezetők 75%-a úgy véli, hogy az AI-ügynökök nagyobb mértékben fogják átalakítani a munkahelyeket, mint az internet. Ráadásul a cégek 66%-a máris termelékenységnövekedésről számol be az ügynöki rendszereknek köszönhetően.

5. lépés: Készítse el a cselekvési réteget, és finomítsa azt

Most pedig hagyja, hogy az ügynökei dolgozzanak. Ez a réteg a terveket valódi cselekvésekre váltja, hívásokat ütemez, projekt táblákat frissít, emlékeztetőket küld vagy összefoglalókat készít.

Használjon automatizálási keretrendszereket vagy mikroszolgáltatásokat a megbízhatóság érdekében. Ha biztonsági hálót szeretne, adjon hozzá jóváhagyási kapukat (így a rendszer megkérdezi Önt, mielőtt elküldi a „negyedév végi” frissítést a vezérigazgatónak).

Az idő múlásával az ügynököd egyre okosabbá válik. Azonban meg kell tanítanod. Adj neki példákat az írásaidból, munkafolyamataidból és preferenciáidból. És természetesen folyamatosan tesztelned kell a parancsokat és finomítanod a válaszokat.

Például, ha marketinges, tanítsa meg az eszköznek, hogyan azonosítsa a kampányok prioritásait. Ha operatív vezető, tanítsa meg neki, hogyan kell szabványos működési eljárásokat kidolgozni.

A ClickUpban saját AI-ügynököket hozhat létre anélkül, hogy kódolni vagy hosszú utasításokat írni kellene. A generikus botokkal ellentétben a ClickUp ügynökök mélyen beágyazódnak a munkafolyamatokba. Megértik a kontextust, követik a logikát, és valós időben együttműködnek az Ön eszközeivel.

Hozzon létre saját ClickUp-ügynököket, és képezze őket a munkaterületének kontextusában

Kétféle módon alkalmazhatók:

Előre elkészített ügynökök : Ezek azonnal használatra kész ügynökök. Mindegyikük egy adott szerepet vagy munkafolyamatot hivatott ellátni. Például: A projektmenedzser-ügynök automatikusan szervezi a feladatokat, frissíti az állapotokat és gondoskodik arról, hogy a mérföldkövek a terv szerint haladjanak Az író-ügynök blogbejegyzéseket, összefoglalókat vagy ügyfélfrissítéseket készít közvetlenül a ClickUp Docs-ban Az elemző-ügynök a nyers adatokat könnyen emészthető információkká alakítja, így gyors áttekintést kaphat Ezek azonnal használatra kész ügynökök. Mindegyikük egy adott szerepet vagy munkafolyamatot hivatott ellátni. Például:automatikusan szervezi a feladatokat, frissíti az állapotokat és gondoskodik arról, hogy a mérföldkövek a terv szerint haladjanakblogbejegyzéseket, összefoglalókat vagy ügyfélfrissítéseket készít közvetlenül a ClickUp Docs-bana nyers adatokat könnyen emészthető információkká alakítja, így gyors áttekintést kaphat

A Project Manager Agent automatikusan rendszerezi a feladatokat, frissíti az állapotokat és biztosítja, hogy a mérföldkövek a terv szerint haladjanak.

A Writer Agent blogbejegyzéseket, összefoglalókat vagy ügyfélfrissítéseket készít közvetlenül a ClickUp Docs-ban.

Az Analyst Agent a nyers adatokat könnyen érthető információkká alakítja, így gyors áttekintést kaphat.

Egyedi ügynökök : Ha készen áll a plug-and-play-en túlmutató megoldásokra, kódolás nélkül hozhat létre egy egyedülálló ügynököt. Meghatározhatja annak célját, hangnemét, adat-hozzáférését és autonómiájának szintjét, és a munkafolyamatok pontos kontextusával képezheti ki. Ha készen áll a plug-and-play-en túlmutató megoldásokra, kódolás nélkül hozhat létre egy egyedülálló ügynököt. Meghatározhatja annak célját, hangnemét, adat-hozzáférését és autonómiájának szintjét, és a munkafolyamatok pontos kontextusával képezheti ki.

A Project Manager Agent automatikusan rendszerezi a feladatokat, frissíti az állapotokat és biztosítja, hogy a mérföldkövek a terv szerint haladjanak.

A Writer Agent blogbejegyzéseket, összefoglalókat vagy ügyfélfrissítéseket készít közvetlenül a ClickUp Docs-ban.

Az Analyst Agent a nyers adatokat könnyen érthető információkká alakítja, így gyors áttekintést kaphat.

Készítse el még ma a sajátját:

6. lépés: Tesztelje alaposan

Tudjuk, hogy csábító, de ne hagyja ki ezt a részt.

Tesztelje az ügynököt valós helyzetekben. Kérje meg, hogy tervezze meg a napját, foglalja össze egy megbeszélést vagy rendszerezzen egy dokumentumot. Figyeljen a hibákra vagy a furcsa megfogalmazásokra, és nézze meg, hogy helyesen érti-e a kontextust. A cél a megbízhatóság.

Ha az ügynök készen áll, integrálja azt a napi beállításokba, akár asztali számítógépén, böngészőjén vagy mobil eszközén. Használjon irányítópultokat vagy egyszerű felügyeleti eszközöket a teljesítmény nyomon követéséhez.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Dashboards valós idejű parancsközpontjában figyelheti meg, hogyan viselkedik az ügynöke a gyakorlatban. Megtekintheti, hány feladatot hozott létre, melyek igényeltek emberi felülvizsgálatot, vagy mennyi időbe telik az automatizált műveletek végrehajtása. Ráadásul AI-összefoglalók is beépítve vannak! A ClickUp Dashboards mesterséges intelligenciával készült összefoglalói segítségével gyorsabban elkészítheti az összefoglalókat. Készítsen kártyákat olyan mutatókhoz, mint: Automatikusan generált feladatok vs. manuálisan létrehozott feladatok

Átlagos átfutási idő kérésenként

Az ügynök által sikeresen frissített feladatok száma

Eskalációk vagy emberi beavatkozások

Vigye a tesztelést egy lépéssel tovább a ClickUp Brain AI kártyáival. Ezek a nyers adatokat gyors betekintéssé alakítják. Hozzáadhat olyan kártyákat, mint:

AI Brain Card az ügynökök által létrehozott utolsó 50 feladat összefoglalásához és a nem egyértelmű vagy duplikált feladatok megjelöléséhez

AI StandUp Card az ügynöke (és csapata) mai teljesítményének pillanatképeinek létrehozásához

AI Executive Summary Card egykattintással áttekintheti a teljesítményt, hogy mi sikerült jól, mi nem, és hol lehetne optimalizálni.

Figyelje, értékelje és folyamatosan fejlessze ClickUp ügynökét azáltal, hogy a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével figyelemmel kíséri azt.

Még az AI-kártyákban szereplő kérdéseket is testreszabhatja, és olyan kérdéseket tehet fel a ClickUp Brainnek, mint például „Mely automatizált feladatokat nyitották meg újra a felhasználók a héten?” vagy „Összegezze az AI által generált összefoglalókra érkezett visszajelzések legfontosabb témáit”.

📖 Olvassa el még: A legjobb időgazdálkodási technikák, amelyek bizonyítottan működnek

A ClickUp mesterséges intelligencia képességei a személyes termelékenységet növelő ügynökök számára

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő réteg a munkaterületén belül, amely összeköti a feladatokat, dokumentumokat, beszélgetéseket és embereket. Nem kell kontextusra betanítania, mert már rendelkezik vele.

Fedezzük fel, hogyan nyújt értéket. 👇

Csatlakoztassa az egész munkaterületét

A ClickUp AI Enterprise Search teljes munkaterületi tudásodat felhasználva releváns válaszokat, betekintést és intézkedéseket nyújt.

Kérdezze meg a ClickUp AI Enterprise Search-t, hogy megjelenítse a munkaterület információit

Csak annyit kell tennie, hogy természetes nyelven felteszi a kérdéseit bármiről, amire szüksége van. Az eszköz automatikusan mélyreható keresést hajt végre a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és még a csatlakoztatott külső alkalmazások (pl. Google Drive, OneDrive) között is.

Időt takarít meg, mert minden, amire szüksége van, kéznél van, kontextusváltás nélkül.

🔍 Tudta? A gyakorlatban a többügynökös rendszerek már most is körülbelül 15-ször több tokent használnak fel, mint a tipikus csevegési interakciók, mert több ügynök koordinál, adatokat oszt meg és alfeladatokat hajt végre. Ezek a rendszerek nyilvánvalóan bonyolultabbak, mint amilyennek látszanak.

Kezelje projektjeit intelligensen

A ClickUp Brain ezen része kezeli a projekt beállításait, frissítéseit, prioritásait és állapotának nyomon követését. Az AI segítségével automatizálhatja a feladatokat, például alfeladatok létrehozását, függőségek beállítását és a haladás nyomon követését.

Az AI projektmenedzser összefoglalásokat készít a feladatokról, frissítésekről és a figyelmet igénylő elemekről. Akár arra is kérheti, hogy elemezze a munkaterületén található adatokat, és javaslatokat tegyen azok optimalizálására.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja a munkaterület frissítéseit az egyszerű áttekintés érdekében

Például megkérheti a ClickUp Brain AI projektmenedzserét, hogy kövesse nyomon a személyes céljait. Amikor egy mérföldkövet „befejezettnek” jelöl, automatikusan elindul egy reflexió feladat: „Mi a következő cél?” Így a tényleges betekintés alapján rangsorolhatja a munkát.

🧠 Érdekesség: A kutatók több mint 2300 résztvevővel végeztek terepkísérletet, amelyben összehasonlították a kizárólag emberekből álló csapatokat és az emberekből és AI-ügynökökből álló csapatokat a hirdetéskészítés terén. Az emberekből és ügynökökből álló csapatok 60%-kal magasabb termelékenységet mutattak munkavállalónként, és 20%-kal kevesebb időt töltöttek a szerkesztéssel.

Gyorsabban hozza létre és finomítsa a tartalmakat

A ClickUp Brain AI Writer for Work szerkeszt, szerkeszt és lehetővé teszi, hogy a szöveget bármilyen kontextushoz és szerephez igazítsa. Megkérheti, hogy írjon jelentéseket, e-maileket, dokumentációkat és feladatleírásokat a munkaterület kontextusa alapján, anélkül, hogy részletes utasításokat kellene adnia.

A ClickUp Brain AI Writer for Work segítségével bármilyen rövid vagy hosszú formátumú tartalmat megfogalmazhat és finomíthat.

Kivonja a teendőket és a következő lépéseket a találkozók jegyzetéből, hangfelvételekből, csevegésekből és dokumentumokból is. Ráadásul a tartalomra kész sablonok segítenek kitölteni a márkázást, a hangnemet és a szerepkörspecifikus formátumot.

Tegyük fel, hogy egy marketinges éppen befejezte a kampány áttekintő megbeszélését. Megkérheti az AI írót, hogy készítsen egy „kampányösszefoglaló e-mailt” az érdekelt felek számára, amelyben felsorolja az eredményeket és a következő lépéseket.

🚀 A ClickUp előnye: Csak 7,2% a csapatok közül értékeli AI-stratégiáját „rendkívül hatékonynak” és erős ROI-nak, míg 44,8% már felhagyott az elmúlt évben bevezetett AI-eszközökkel. A leggyakoribb kihívás az AI-terjedés nagyon is valós problémája. A ClickUp Brain MAX ezt kiküszöböli. Egyetlen, egységes, AI-alapú munkaterületet biztosít, ahol kereshet, automatizálhat és létrehozhat minden munkaeszközén – így nincs szükség több, egymástól független AI-alkalmazásra, és a munka gyorsabbá, okosabbá és kontextusosabbá válik. Beszélhet hozzá, gépelhet neki, vagy hagyhatja, hogy automatikusan működjön a háttérben. A platform támogatja a hangalapú parancsokat ( ClickUp Talk-to-Text ), a többmodellű AI-t (ChatGPT, Claude, Gemini) és a ClickUp és külső eszközök, például a Google Drive, a GitHub, a Notion, a SharePoint és mások közötti alkalmazásközi automatizálást. Keressen meg mindent, kérdezzen bármit: az új ClickUp Brain MAX az összes munkáját, alkalmazását és AI-modelljét egy helyen teszi elérhetővé.

Kezelje hatékonyan a naptárát

Megkérheti az AI-t, hogy közvetlenül a ClickUp-ban hozzon létre, frissítsen vagy keressen naptári eseményeket, így könnyedén ütemezhet megbeszéléseket, állíthat be emlékeztetőket vagy ellenőrizheti a közelgő találkozókat anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A ClickUp AI segítségével megszervezheti feladatait és határidőit, javaslatokat kaphat a prioritásokra, és akár automatizálhatja az ismétlődő ütemezési munkafolyamatokat is.

📖 Olvassa el még: Útmutató az AI használatához a tartalommarketingben

ClickUp Brain vs. harmadik féltől származó AI-ügynök platformok

Hasonlítsuk össze a ClickUp Brain és a harmadik féltől származó AI-ügynök eszközök teljesítményét:

Funkció ClickUp Brain Tipikus harmadik fél által fejlesztett AI-ügynök platform Mély munkaterületi kontextus Beágyazva a munkaterületébe. A feladatok, dokumentumok és csevegések automatikusan indexelik őket, így az ügynök az Ön valódi munkakörnyezetét használja. Általában külső eszközök, ezért a munkadatokat külön kell integrálnia vagy feltöltenie, és előfordulhat, hogy a kontextusok nem kapcsolódnak zökkenőmentesen az élő munkafolyamatához. Egységes platform + eszközök Egy környezet a projektmenedzsmenthez, dokumentumokhoz, feladatokhoz és AI-hez, külön bejelentkezés vagy platform nélkül. A meglévő eszközökre AI réteget ad hozzá, ami több váltást és fragmentációt eredményez. Kódolás nélkül + beépített ügynök támogatás Beépített, előre elkészített és egyedi ügynöki funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az ügynökök létrehozását és kezelését közvetlenül a munkaterületén belül. A hatékony működéshez technikai beállítások, API-kapcsolatok vagy külső integrációk szükségesek lehetnek. Biztonság és adatkezelés Hangsúlyt fektet a vállalati szintű ellenőrzésre, amelynek köszönhetően a munkaterület adatai bizalmasak maradnak, és nem használják őket külső modellek képzésére. Nagyon változó, mivel egyes platformok újra felhasználják az adatokat képzés céljára, vagy további óvatosságot igényelnek a magánélet és a hozzáférés tekintetében. Munkafolyamatok és feladatok integrálása Kérdéseket tehet fel, feladatokat generálhat, dokumentumokat összefoglalhat és projekteket frissíthet azonnal a munkaterületén belül. Gyakran csak csevegésre vagy alapvető feladatmegoldásra korlátozódnak; a műveletek munkafolyamatba való integrálása további lépéseket vagy eszközöket igényelhet. Költségek és eszközök konszolidálása Több termelékenységi, együttműködési és AI eszközt egyesít egy platformon, csökkentve ezzel a költségeket és az eszközök számának növekedését. Több ügynök általában külön előfizetéseket, szétszórt adatokat és extra adminisztrációs költségeket jelent.

🔍 Tudta? Az adatok minősége az AI-ügynökök bevezetésének egyik legnagyobb kihívásává vált: a vezetők 82%-a tartja ezt a legnagyobb akadálynak, megelőzve a munkaerő ellenállását vagy a kezdeti költségeket.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni az intelligens ügynökök létrehozásakor

Íme néhány gyakori hiba, amelyet el kell kerülni a személyes termelékenységet szolgáló AI-ügynök eszközök létrehozásakor:

Gyakori hibák Megoldások Franken-prompting (túlterhelés promptokkal) Használjon fókuszált, moduláris prompt-tervezést: bontsa le az utasításokat egyértelmű, egymással nem ellentmondó szegmensekre. Tesztelje a promptokat függetlenül, és csak akkor kombinálja őket, ha minden szegmens stabil. Túl sok eszköz adása az ügynököknek Korlátozza az eszközök számát ügynökönként; kövesse a többügynökös architektúrát. Rendeljen minden ügynökhöz egy szűkebb hatókört speciális eszközökkel. Használjon koordinátor ügynököt a feladatok megfelelő ügynöknek való delegálásához. A használati eset egyértelmű meghatározásának figyelmen kívül hagyása Kezdje azzal, hogy világos, mérhető célokat határoz meg, amelyek az üzleti vagy a felhasználói igényekhez kapcsolódnak. Használjon KPI-ket az ügynökök teljesítményének és relevanciájának nyomon követéséhez. Az ügynökök képességeit közvetlenül ezekhez a célokhoz rendelje. Az adatok minőségének és elérhetőségének elhanyagolása Kezdje el időben kiépíteni az erős adatcsatornákat: adat tisztítás, strukturálás és folyamatos monitorozás. Adjon prioritást a sokszínű, magas minőségű adatkészleteknek, hogy csökkentse az elfogultságot és javítsa a valós pontosságot.

🧠 Érdekes tény: Egy tanulmány kimutatta, hogy bár az AI-ügynökök képesek vicceket mesélni, a generált viccek több mint 90%-a ugyanazt a 25 viccet ismételgeti, vagyis viccesek, de olyanok, mint amilyeneket a gyerekek egyszer hallottak.

Személyre szabhatja AI-ügynökeit a ClickUp segítségével

Az AI-ügynökök létrehozásának elsajátítása a személyes termelékenység érdekében egy gondolkodásmódbeli változást jelent. Olyan digitális csapattársat tervez, amely megtanulja a szokásait, elvégzi a rutinmunkát, és segít Önnek a valóban fontos feladatokra koncentrálni.

Bár számtalan eszköz áll rendelkezésre, amelyekből összeállíthatja a sajátját, csak kevesen biztosítják a szükséges áttekinthetőséget és ellenőrzést.

A ClickUp Brain és a Brain MAX segítségével egy komplett AI-ökoszisztémát kap, amely már tudja, hogyan illeszkedik össze a munkája: a projektjei, dokumentumai, csapata és céljai. Tervezhet, automatizálhat, létrehozhat, sőt, akár beszélgethet is a munkaterületével. Ráadásul a ClickUp Agents segítségével válaszolhat, cselekedhet és mozgásban tarthatja a dolgokat.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-ügynökök autonóm módon működnek, alkalmazkodnak az új helyzetekhez, és valós időben hoznak döntéseket, miközben az adatokból és interakciókból tanulnak és fejlődnek. Az automatizálás viszont előre meghatározott szabályokat követ, hogy hatékonyan végezze el az ismétlődő feladatokat, de nem tud alkalmazkodni a váratlan változásokhoz vagy helyzetekhez. T

A ClickUp Brain automatizálások, integrációk és webhookok segítségével ügynökhöz hasonló munkafolyamatokat tesz lehetővé, amelyek külső API-kat indítanak el, amikor feladatok vagy űrlapok frissülnek. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, ahol AI-ügynökök vagy külső szolgáltatások kezelik az ügyfélkérések, az onboarding lépések vagy a jelentési feladatok manuális beavatkozás nélkül.

Igen, kódolási tapasztalat nélkül is létrehozhat AI-ügynököket. A ClickUp és másokhoz hasonló kódolás nélküli platformok lehetővé teszik, hogy természetes nyelvi utasítások és drag-and-drop felületek segítségével építsen ügynököket.

Számos platform, például a ClickUp, a Gemini Agent Designer, a HyperWrite és a Jan AI jól működik a termelékenységre fókuszáló AI-ügynökök létrehozásában. A ClickUp Brain előre elkészített és testreszabható AI-ügynököket kínál, amelyek automatizálják a projekttervezést, a dokumentációt, a feladatok prioritásainak meghatározását és a kommunikációt, így ideális választás a munkahelyek számára.

Az AI-ügynökök biztonsága általában titkosításon, hozzáférés-ellenőrzésen, monitorozáson és az adatvédelmi előírások betartásán alapul. A ClickUp szigorú adat titkosítást, részletes felhasználói jogosultságokat, többfaktoros hitelesítést és audit naplózást alkalmaz.