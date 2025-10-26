Notion kereskedési napló sablon a teljesítmény nyomon követéséhez

Manapság mindenki a passzív jövedelemre gondol, mint a növekvő infláció és megélhetési költségek közepette a biztonság megteremtésének egyik módjára.

Jelenleg a befektetések iránti érdeklődés nagyobb, mint valaha. A globális kereskedelem már 300 milliárd dollárral nőtt az év első felében.

A kihívás abban rejlik, hogy a kereskedés és a pénzügyek kezelése gyorsan túlterhelővé válhat, különösen akkor, ha az élet már eleve tele van felelősségekkel.

Ez a cikk egy kicsit megkönnyíti ezt a folyamatot. Megnézzük a legjobb Notion kereskedési napló sablonokat, amelyek segítenek nyomon követni a kereskedéseit, átgondolni a kereskedési szokásait és megérteni, hová kerül a pénze.

Kereskedési napló sablonok áttekintése

Itt található egy összefoglaló táblázat az összes Notion és ClickUp kereskedési napló sablonról:

Mi teszi jóvá a Notion kereskedési napló sablont?

A Gallup felmérése szerint az amerikaiak 62%-a állítja, hogy részvényekkel rendelkezik, ami több mint egy évtizede a legmagasabb szint. Mivel jelenleg olyan sokan aktívak a piacokon, soha nem volt még ennyire fontos, hogy egyértelmű rendszerünk legyen a kereskedések rögzítésére és az előrehaladás felülvizsgálatára.

Egy jó Notion kereskedési napló sablon strukturált módszert kínál a kereskedőknek a kereskedési adatok rögzítésére, a teljesítmény nyomon követésére és a stratégiák finomítására.

Ha a sablonja a következő tulajdonságokkal rendelkezik, akkor biztos lehet benne, hogy jó alapokkal rendelkezik:

Rögzítse a kereskedések részleteit, beleértve a dátumot, az eszközt, a belépési és kilépési pontokat, valamint a pozíció méretét.

Kövesse nyomon a nyereséget és veszteséget, a nyerési arányt és az általános kereskedési teljesítményt az idő függvényében.

Figyelje a stop-loss szinteket, a kockázat/hozam arányokat és egyéb kockázatkezelési mutatókat.

Jegyzeteljen a piaci feltételekről, stratégiákról és érzelmi állapotáról.

Tekintse át a korábbi kereskedéseket, hogy azonosítsa a mintákat és támogassa a folyamatos fejlődést.

A 9 legjobb ingyenes Notion-sablon kereskedőknek

A befektetésben az, ami kényelmes, ritkán jövedelmező.

Ahhoz, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, nem csak bátorságra van szükség. Megbízható rendszerre is szükség van.

Hogy ez könnyebb legyen, íme néhány a legjobb ingyenes Notion kereskedési napló sablonok közül, amelyek célja a folyamatos fejlődés támogatása.

1. Kereskedési napló a Notion-tól

via Notion

A The Big Short című filmben Michael Burry éjszakákat tölt az irodájában, táblázatokat böngészve, minden számot feljegyzve és olyan jelzálogadatokat követve, amelyeket senki más nem vett a fáradságot, hogy ellenőrizzen. Ez a megszállott nyilvántartás lehetővé tette számára, hogy jóval azelőtt észrevegye a lakáspiac repedéseit, hogy bárki más hitt volna neki.

A Trading Journal by Notion hasonló előnyt biztosít a kereskedőknek azzal, hogy a nyers kereskedéseket olyan történetté alakítja, amelyet elemezhet és amelyből tanulhat.

Ez egy strukturált módszert kínál minden kereskedés naplózására, beleértve a belépési és kilépési pontokat, a nyereséget és veszteséget, valamint a döntéshozatal mögötti okokat.

Mivel testreszabható, alkalmazhatja részvények, devizák vagy akár kriptovaluták nyomon követésére is, miközben személyes megjegyzéseket fűzhet hozzá az érzelmi állapotáról vagy a piaci körülményekről. Idővel ez a sablon a kereskedési szokásainak tükörévé válik.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon minden kereskedést olyan részletekkel, mint a belépés, kilépés, pozíció mérete és eredmények.

Tekintse át kereskedési teljesítményének mintáit, és keresse meg a növekedési lehetőségeket!

Adjon hozzá megjegyzéseket a stratégiákról, a beállításokról vagy az érzelmi állapotról az élő kereskedések során.

Használja hosszú távú rendszerként a kereskedési szabályok finomításához és a jobb döntések meghozatalához.

✨ Ideális: Kereskedőknek, akik strukturált módon szeretnék naplózni kereskedéseiket, elemezni a mintákat és fegyelmezettebbé válni kereskedési tevékenységük során.

2. Forex kereskedési napló (Lite) a Notion-tól

via Notion

A Forex továbbra is a világ legnagyobb és leglikvidebb piaca. A közelmúltban az Egyesült Államokban a napi tőzsdén kívüli devizakereskedelem volumene több mint 15%-kal nőtt .

Az ilyen számok mutatják, hogy a piac milyen aktív és gyorsan változó lett, és miért van szükségük a kereskedőknek olyan rendszerekre, amelyek képesek lépést tartani a piac ütemével.

A Notion Forex kereskedési naplója (Lite) azoknak a kereskedőknek készült, akik a felesleges bonyolultság nélkül szeretnének áttekinthetőséget.

Ez a sablon a legfontosabbakra koncentrál: napi napló az új kereskedések rögzítéséhez, gyors áttekintést nyújtó teljesítménystatisztikák és számlaszámítás, amely skálázható, függetlenül attól, hogy saját magának vagy egy prop firm challenge keretében kereskedik.

A sablon egyszerű kialakításának köszönhetően könnyebb felismerni a mintákat. Minden elég egyszerű ahhoz, hogy következetesen használható legyen, ami gyakran a különbség a szétszórt jegyzetek és a megbízható kereskedési rendszer között.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse minden kereskedést egy napi naplóban, amely pontosság érdekében szinkronizálódik a fiókjaival.

Kövesse nyomon a nyereség-veszteséget és a teljesítménystatisztikákat, hogy értékes betekintést nyerjen kereskedési szokásaiba.

Kezeljen több devizakereskedelmi számlát egy helyen, hogy strukturált módon figyelemmel kísérhesse az eredményeket.

Használja állandó kereskedési naplóként a prop firm kihívásokhoz vagy a személyes fejlődéshez.

✨ Ideális: Forex kereskedőknek, akik minimalista kereskedési napló sablont keresnek, amely egyszerűen és hatékonyan követi nyomon a teljesítményt.

3. Élő napi kereskedési napló a Notion-tól

via Notion

A napközbeni kereskedés az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált. A jelentések szerint a kiskereskedelmi kereskedők ma már a csúcsnapokon az összes amerikai részvénykereskedés 20–35%-át teszik ki.

A Notion Live Day Trading Journal azoknak a kereskedőknek készült, akik a kereskedési adatokat azonnal rögzíteni szeretnék, és késedelem nélkül elemezni szeretnék a teljesítményüket. Tiszta keretrendszert biztosít a belépések, kilépések és nyereség/veszteség rögzítéséhez, miközben helyet biztosít személyes jegyzetek és reflexiók számára is.

A sablon hatékonyságát a rendszeres felülvizsgálatokra és a hozzáférhető elemzésekre helyezett hangsúly biztosítja. Visszatekinthet a nap korábbi kereskedéseire, megnézheti, hogyan teljesítettek a különböző beállítások, és felismerheti azokat a területeket, ahol kereskedési szabályai próbára kerültek.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse az élő kereskedéseket teljes részletességgel, beleértve a belépést, a kilépést és a piaci kontextust.

Kövesse nyomon a nyereséget és veszteséget a kereskedési nap során, hogy valós időben figyelemmel kísérhesse a teljesítményt.

A végrehajtás után azonnal vizsgálja felül stratégiáit, hogy finomítsa beállításait és kereskedési szokásait.

Építsen ki egy következetes elemzési rendszert, amely támogatja a hosszú távú kereskedési teljesítményt.

✨ Ideális: Napközbeni kereskedőknek, akiknek strukturált módszerre van szükségük az élő kereskedések rögzítéséhez, a teljesítmény nyomon követéséhez és a stratégiák felülvizsgálatához ugyanazon a napon.

4. Kereskedési ellenőrzőlista és napló a Notion-tól

via Notion

Ahogy Jesse Livermore egyszer mondta:

Ha valaki ebből a játékból akar megélni, akkor hinnie kell magában és a saját ítélőképességében.

A ellenőrzőlista biztosítja, hogy ezek a szabályok egyértelműek legyenek, mielőtt kockáztatná a tőkéjét, a napló pedig lehetőséget ad arra, hogy lássa, mennyire tartotta be őket.

A Notion kereskedési ellenőrzőlista és napló mindkét folyamatot támogatja. Mielőtt pozíciót nyitna, átnézheti az ellenőrzőlistát, hogy megerősítse a belépési pontokat, a stop-loss szinteket, és hogy a kereskedés összhangban van-e a stratégiájával.

Ezt követően a napló segít rögzíteni az eredményeket, átgondolni, mi működött, és megnézni, hol csúszott el a fegyelem.

Ez a felkészülés és reflexió kombinációja a kereskedést strukturált rutinná teszi, nem pedig találgatások sorozatává.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Használjon kereskedés előtti ellenőrző listát a belépési pontok, beállítások és kockázati szintek megerősítéséhez.

Rögzítse minden kereskedést egy strukturált naplóban, hogy nyomon követhesse a teljesítményt és a nyereséget/veszteséget.

Gondolkodjon el a döntéshozatalon és az érzelmi állapotán, hogy azonosítsa a kereskedési mintákat.

✨ Ideális: Kereskedőknek, akik egyértelmű rendszert szeretnének a kereskedések előre történő megtervezéséhez és a következetes naplózás révén fegyelmet szeretnének kialakítani.

5. Kereskedési adatbázis a Notion-tól

via Notion

A The Social Network című filmben van egy jelenet, amikor Eduardo Saverin frusztrált lesz, mert a Facebook növekedése meghaladja a pénzügyek nyomon követésére használt táblázatok kapacitását.

A kereskedés is ugyanígy működik: ha komolyan veszi, akkor szüksége van egy olyan rendszerre, amely Önnel együtt fejlődik.

A Notion kereskedési adatbázisa ezt végzi el a kereskedései helyett. Minden bejegyzés, a beállításoktól és belépési pontoktól a nyereség-veszteségig és az eredményekig, egy strukturált helyen tárolódik, így később nem kell összeraknia a dolgokat.

Ha az összes kereskedését egy adatbázisban nézi át, könnyebb észrevenni a mintákat, finomítani a stratégiákat és idővel fegyelmet kialakítani.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a kereskedések teljes nyereségét és veszteségét, hogy figyelemmel kísérhesse a hosszú távú kereskedési teljesítményt.

Rendezze el minden részletet egy központi adatbázisban az áttekinthetőség és a következetesség érdekében.

Fedezze fel a stratégiákban és szokásokban rejlő mintákat, amelyek segítik az okosabb kereskedési döntések meghozatalát.

✨ Ideális: Kereskedőknek, akik egy központi kereskedési napló sablont szeretnének, amely adatbázis-szerűen rendszerezi a kereskedéseket, és segít a napi feljegyzéseket hosszú távú fejlődéssé alakítani.

6. Crypto Trading Dashboard by Notion

via Notion

A kriptovaluta-kereskedők még mindig a 2025-ös bull seasonról beszélnek, amikor a Bitcoin először lépte át a 120 000 dolláros határt, mivel az új ETF-ek és a barátságosabb szabályozás fellendítette a keresletet.

Ez emlékeztette arra, hogy a piac milyen gyorsan emelkedhet, és mennyire fontos egy világos rendszer a kereskedések nyomon követéséhez.

A Crypto Trading Dashboard by Notion ezt a rendszert biztosítja Önnek. Egy helyen egyesíti az élő árakat, a portfóliókövetőt, a kereskedési naplót és a figyelőlistát.

Ez a sablon kezdőknek és tapasztalt kereskedőknek egyaránt alkalmas. Segít nyomon követni az új kereskedéseket a piac izgalmas pillanataiban, miközben a hosszú távú stratégiákra is összpontosíthat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a kriptovaluták valós idejű árait a portfóliójával és a figyelőlistájával együtt.

Rögzítse minden kereskedést és vizsgálja meg a nyereség-veszteséget, hogy értékes betekintést nyerjen kereskedési teljesítményébe.

Állítson fel célokat és stratégiákat, hogy fegyelmezett maradjon, amikor a piaci körülmények megváltoznak.

✨ Ideális: Kriptovaluta-kereskedőknek, akik strukturált irányítópultot szeretnének, hogy mind a bullish időszakokban, mind a nyugodtabb piacokon tájékozottak maradjanak és javítsák teljesítményüket.

7. Kereskedési naptár a Notion-tól

via Notion

Tavaly az amerikai tőzsdei aktivitás a Federal Reserve fontos bejelentései körül ugrott meg, a kereskedési volumenek pedig azokon a napokon emelkedtek meg, amikor a kamatdöntéseket közzétették.

A kereskedők számára egy olyan naptár, amely összekapcsolja a teljesítményt konkrét napokkal és eseményekkel, döntő fontosságú lehet a minták felismerése és azok elmulasztása között.

A Notion kereskedési naptára egyszerű, de hatékony módszert kínál a napi kereskedések nyomon követésére. Minden kereskedés közvetlenül a naptárba kerül, ahol a nyereségek és veszteségek konkrét napokhoz vannak rendelve.

A napi bejegyzések mellett ez a sablon tartalmaz egy diagramot is, amelyen láthatók az eredmények. Ez azt jelenti, hogy nem csak számokat lát, hanem trendeket, sikersorozatokat és nehéz időszakokat is, ami segít a kereskedési szokások azonosításában.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a kereskedéseket egy napi naptárban, hogy összekapcsolja a teljesítményt konkrét dátumokkal.

Tekintse át nyereségeit és veszteségeit egy áttekinthető diagram segítségével, amely vizuálisan ábrázolja a kereskedési mintákat.

Azonosítsa azokat a napokat vagy eseményeket, amikor a kereskedési döntések a legjobban vagy a legrosszabban működnek.

✨ Ideális: Kereskedőknek, akik egyszerű kereskedési napló sablont szeretnének, amely összekapcsolja a kereskedéseket a dátumokkal és feltárja a teljesítmény mintáit.

8. Kereskedési napló a Notion-tól

via Notion

Képzelje el a következő helyzetet. Reggel korán köt egy ügyletet, ebéd után egy másikat, és estére már nem is emlékszik pontosan, miért kötötte az elsőt. A tervezett beállítás miatt volt, vagy valami miatt, amit a közösségi médiában látott? Feljegyzés nélkül könnyű elveszíteni a fonalat, és még könnyebb megismételni a hibákat.

A Trading Log by Notion segít megoldani ezt a problémát azzal, hogy világos, strukturált módszert kínál minden kereskedés rögzítésére. Naplózhatja a belépési és kilépési pontokat, az eredményeket, sőt még a döntés meghozatalakor érzett érzelmi állapotát is.

Ez a sablon egyszerűen használható és rugalmasan szerkeszthető, így tökéletes azoknak a kereskedőknek, akik fegyelmet szeretnének kialakítani anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat. Minden naplóbejegyzés egyértelműbbé teszi kereskedési útját, és a szétszórt döntéseket strukturált útvonalakká alakítja, amelyek következetes fejlődéshez vezetnek.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse minden kereskedést a belépés, kilépés és eredmények adatával a jobb áttekinthetőség érdekében.

Tekintse át a kereskedési teljesítményt, hogy azonosítsa a mintákat és finomítsa stratégiáit.

Készíts jegyzeteket a beállításokról, döntésekről vagy érzelmi állapotokról a jobb döntéshozatal érdekében.

Használja alapként a kereskedési útján való folyamatos fejlődéshez.

✨ Ideális: Kereskedőknek, akik egyszerű kereskedési napló sablont szeretnének, hogy fegyelmet alakítsanak ki és nyomon kövessék az első kereskedéstől kezdve az előrehaladást.

9. 3 az 1-ben kereskedési napló a Notion-tól

via Notion

Gondoljon a Billions című sorozatra, ahol Bobby Axelrod mindig tíz lépéssel előrébb jár, mert azonnal hozzáfér minden fontos részlethez – kereskedésekhez, kockázatokhoz és eredményekhez. Nem pazarolja az idejét képernyők közötti váltással vagy információk utólagos elemzésével.

A Notion 3 az 1-ben kereskedési naplója ugyanazt az ellenőrzés érzetét kelti. Egy kereskedési naplót, egy naptárat és egy nyereségkövetőt egyesít egy szinkronizált irányítópulton.

Eközben az élő nyereséggrafikonok extra erőfeszítés nélkül világos képet adnak teljesítményéről. Ez az all-in-one kialakítás időt takarít meg és csökkenti a rendetlenséget.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Jegyezze fel a kereskedéseket egyszer, és nézze meg, ahogy azok automatikusan szinkronizálódnak a naptárába a nyereség-veszteség frissítésekkel együtt.

Kövesse nyomon a kumulatív nyereséget élő profitgrafikonok segítségével, manuális beviteli műveletek nélkül.

Tekintse át a beállításokat, stratégiákat és eredményeket strukturált módon a folyamatos fejlődés érdekében.

Kezelje kereskedési tevékenységét egyetlen irányítópulton, több alkalmazás helyett.

✨ Ideális: Kereskedőknek, akik egy hatékony, mindent magában foglaló kereskedési napló sablont keresnek, amely időt takarít meg és egyszerűvé teszi a teljesítmény nyomon követését.

A Notion korlátai

A McKinsey megjegyzi, hogy a mai fogyasztók a makacs inflációval küzdenek, kiszámíthatatlanul keverik a pazarlást a leértékelésekkel, és többet élnek online, miközben kevésbé bíznak a digitális csatornákban a döntéseik meghozatalakor.

Röviden: a viselkedés gyors, következetlen és nehezebben előre jelezhető.

Ez megemeli a mércét azoknak az eszközöknek, amelyeknek időszerűnek, adatgazdagoknak és megbízhatónak kell lenniük. És pontosan ebben tud a Notion segíteni. Amikor a piacok gyorsan változnak, szüksége van egy kereskedési napló sablonra, amely valós időben támogatja a megalapozott döntéseket.

Íme az összes kihívás, amellyel a Notion használata során találkozhat:

Nincs natív valós idejű piaci adat vagy brókercég-szinkronizálás : ez kézi frissítéseket vagy megbízhatatlan harmadik féltől származó megoldásokat tesz szükségessé az árak és a nyereség-veszteség tekintetében.

Szigorú AI-hozzáférés az ingyenes munkaterületeken : A Notion saját anyagai az AI-t próbaként kezelik, és a független leírások szerint egyszeri 20 válaszra van korlátozva, mielőtt frissítenie kell.

Az offline használat részleges : csak az előre elkészített oldalakon dolgozhat, és az offline viselkedés továbbra is korlátozott.

API és automatizálási korlátok : A hivatalos sebességkorlátozás átlagosan három kérés/másodperc, és nincs natív eseményvezérelt trigger rendszer, ezért a nagy gyakoriságú szinkronizálások vagy a nagy terhelésű irányítópultok lassúnak tűnhetnek.

A grafikonok és az elemzések alapszintűek a speciális kereskedési eszközökhöz képest: a mélyebb teljesítményelemzés, az élő irányítópultok vagy a komplex kockázati mutatók általában külső táblázatokat igényelnek.

Alternatívák a Notion sablonokhoz

A munkaterület szétaprózódása akkor következik be, amikor a feladatok, frissítések és kontextusok különböző dokumentumokban találhatók. Ahelyett, hogy a kereskedésre vagy a stratégiára koncentrálna, végül az információk összerakásával tölti az idejét.

A Notion személyes használatra hasznos, de nem akadályozza meg ezt a terjedést.

Másrészt a ClickUp felhasználói következetesen jelentik:

Most már egy egyszerű címke hozzáadásával az egész alfeladat-sablon automatikusan alkalmazásra kerül. Nem kell többé időt pazarolnunk az alfeladatok átnézésével, vagy azzal, hogy valaki elfelejtett egy fontos lépést.

Most már egy egyszerű címke hozzáadásával az egész alfeladat-sablon automatikusan alkalmazásra kerül. Nem kell többé időt pazarolnunk az alfeladatok átnézésével, vagy azzal, hogy valaki elfelejtett egy fontos lépést.

Vessünk tehát egy pillantást a ClickUp legjobb kereskedési napló sablonjaira, amelyek kontextusfüggő mesterséges intelligenciával készültek, és amelyek több, egymástól független alkalmazás használata nélkül elemzik a nyereség arányát és a kereskedési mintákat.

1. ClickUp napló és főkönyv sablon

Ingyenes sablon Rögzítsen minden tranzakciót egy használatra kész táblázatban a ClickUp Journal és Ledger sablon segítségével.

Gondoljon csak arra, milyen aprólékos Monica Geller a Friends című sorozatban. Minden címke, minden nyugta és minden apró részlet a helyén van, és pontosan ez tartja rendben a világát.

A kereskedési napló is megérdemli ezt a fajta struktúrát, és a ClickUp napló- és főkönyv-sablonja biztosítja Önnek ezt a szintű áttekinthetőséget.

Segít egy helyen rögzíteni a bevételeket, kiadásokat és átutalásokat, miközben a Custom Fields segítségével automatikusan kiszámítja az egyenlegeket. Ezenkívül a műszerfalakon keresztül figyelemmel kísérheti teljesítményét, és rendszeres felülvizsgálatokat ütemezhet, hogy pénzügyi céljait szem előtt tartva haladjon.

A testreszabható nézetek segítségével válthat a tranzakciós listák és a magas szintű összefoglalók között, így könnyebben egyensúlyba hozhatja a részleteket és az általános képet.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon az előrehaladást egyszerű „Megnyitva” és „Befejezve” állapotokkal.

Elemezze a pénzügyi tevékenységeket a műszerfalak segítségével, hogy világos betekintést nyerjen.

Készítsen költségvetést közvetlenül a főkönyvéből, hogy irányt mutasson a jövőbeli kereskedési döntésekhez.

✨ Ideális: Kereskedők és könyvelők számára, akik megbízható, strukturált módszert keresnek pénzügyi nyilvántartásaik kezeléséhez.

2. ClickUp számviteli napló sablon

Ingyenes sablon A ClickUp számviteli napló sablonjával gyorsan és pontosan rögzítheti pénzügyi tranzakcióit.

Ha valaha nézte a The Office című sorozatot, akkor valószínűleg emlékszik arra, hogy Oscar, a könyvelő mindig mások hibáit kellett kijavítania a könyvekben. Ez a folyamatos egyensúlyozási gyakorlat pontosan az oka annak, hogy a pénzügyek kezelése során olyan fontos a struktúra.

A ClickUp számviteli napló sablonja segítségével nyilvántartásai rendezettek, következetesek és könnyen hozzáférhetők lesznek.

Egy helyen rögzítheti a terheléseket és jóváírásokat, az egyéni mezők segítségével nyomon követheti minden számla bejegyzését, és naprakész képet kaphat pénzügyi helyzetéről.

Ez a sablon azonban többet nyújt, mint a tranzakciók rögzítése: segít valós időben egyensúlyba hozni a számlákat és beállítani az ismétlődő feladatokat a pénzügyi áttekintésekhez. A könyvelést szervezett munkafolyamatokká alakítja, ahol a jelentések és a nyilvántartások mindig készen állnak.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Vizualizálja a pénzügyi adatokat az okosabb döntéshozatal érdekében.

Kövesse nyomon az időbeli változásokat a teljesítmény értékeléséhez.

Egyensúlyozza a terheléseket és jóváírásokat a pontosság fenntartása érdekében.

Rögzítse és tárolja az összes naplóbejegyzését a Napló nézetben.

Készítsen és tároljon pénzügyi kimutatásokat közvetlenül a ClickUp Docs -ban.

✨ Ideális: könyvelők és pénzügyi csapatok számára, akiknek strukturált módszerre van szükségük a pénzügyi adatok rögzítéséhez, nyomon követéséhez és jelentéséhez.

3. ClickUp könyvelési árazási sablon

Ingyenes sablon Egyszerűsítse a könyvelést és csökkentse az adminisztratív költségeket a ClickUp könyvelési árazási sablonjával.

Ismeri a helyzetet: miután egy órán át végigvezette az ügyfelet a szolgáltatásai minden részletén, az ügyfél hátradől és azt kérdezi: „Meg tudná csinálni a fele áron?”

Ez az egy kérdés tönkreteheti az egész beszélgetést, és zavarba ejtheti Önt. Az igazság az, hogy ez a feszültség többnyire a nem egyértelmű vagy következetlen árazásból fakad.

A ClickUp könyvelési árazási sablon segít korán meghatározni az elvárásokat azáltal, hogy átlátható, strukturált rendszert hoz létre az árakhoz. Ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdené a tárgyalásokat, egyértelmű keretrendszert kap, amelyet előre megoszthat.

Ez a könyvelési sablon időt takarít meg és bizalmat épít az ügyfelekkel, mivel mindenki tudja, hol áll, még mielőtt a projekt elindulna.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Szabványosítsa az árazást és biztosítsa az ügyfelek közötti következetességet.

Szüntesse meg az egyedi árajánlatok elkészítésével töltött időt!

Hozzon létre olyan árstruktúrát, amely tükrözi szolgáltatásai értékét.

Tervezze meg a havi kifizetéseket és kezelje a cash flow-t a havi nézet segítségével.

✨ Ideális: Könyvelők és számviteli szakemberek számára, akik egy világos, megbízható rendszert szeretnének az ügyfelek árazásának és pénzügyi nyilvántartásainak kezeléséhez.

4. ClickUp számlák fizetendő sablon

Ingyenes sablon A ClickUp számlák fizetési sablonjával áttekinthető képet kaphat az összes ki nem fizetett számláról és esedékességi dátumról.

A késedelmes fizetések ma komoly problémát jelentenek a vállalkozások számára. A QuickBooks jelentése szerint a kisvállalkozások több mint 56%-ának több mint 17 500 dollárral tartoznak késedelmes számlákért, és ezeknek közel fele több mint 30 napos késedelemben van.

A ClickUp számlák fizetési sablonja segít a vállalkozásoknak ezeket a kihívásokat leküzdeni azáltal, hogy a számlákat, a fizetési határidőket és a beszállítói adatokat egy helyen központosítja.

Ez a sablon javítja a pénzügyi csapat átláthatóságát is, megkönnyítve a cash flow előrejelzését és a költségvetés magabiztos tervezését.

A kézi adatbevitel kiküszöbölésével a számlák kifizetése kiszámítható folyamattá válik. 💪🏻

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Gondoskodjon arról, hogy a beszállítók és a szolgáltatók időben megkapják a fizetéseket, hogy megőrizze a bizalmat.

Javítsd a cash flow előrejelzést az esedékes kötelezettségek valós idejű nyomon követésével.

Csökkentse az emberi hibák számát a számlák bevitelének és a fizetési emlékeztetők automatizálásával.

A fizetési folyamat nézet segítségével biztosítsa a fizetések pontosságát.

✨ Ideális: könyvelők és számviteli szakemberek számára, akik megbízható, átlátható rendszert keresnek a számlák és kifizetések késedelem nélküli kezeléséhez.

5. ClickUp pénzügyi beszámolók összefoglaló sablonja

Ingyenes sablon A ClickUp pénzügyi számlák összefoglaló sablonjával egy helyen áttekinthető, rendezett képet kaphat az összes pénzügyi számláról.

Warren Buffett egyszer azt mondta:

A számvitel az üzleti élet nyelve.

Sok csapatnál azonban ez a nyelv elveszik, amikor a számlák bankok, hitelkártyák és táblázatok között szétszóródnak.

A ClickUp pénzügyi beszámolók összefoglaló sablonja mindent egy strukturált irányítópultba gyűjt össze.

Ez a sablon valós idejű pillanatképet nyújt számláiról, így könnyedén felismerheti a trendeket, figyelemmel kísérheti a kötelezettségeket, és döntéseit pontos adatokra alapozhatja. Ezzel sokkal könnyebb átlátható pénzügyi képet adni a vezetőségnek vagy az érdekelt feleknek.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon az eszközöket, kötelezettségeket és befektetéseket, hogy átfogó képet kapjon a pénzügyi helyzetéről.

Egyszerűsítse a cash flow nyomon követését a bevételek és kiadások összevonásával.

Rendezze a számlákat különböző kategóriákba a könnyű navigáció érdekében a Számlacsoportok nézet segítségével.

Biztosíts átláthatóságot a csapatok és az érdekelt felek számára egyetlen megbízható forrásból.

✨ Ideális: Pénzügyi elemzők és vállalkozók számára, akiknek megbízható rendszerre van szükségük a számlaadatok összevonásához és a pontos pénzügyi áttekintés bemutatásához.

6. ClickUp számviteli műveletek sablon

Ingyenes sablon A ClickUp számviteli műveletek sablonjával egyetlen nézetben konszolidálhatja az értékesítéseket, a kiadásokat és az ügyfelek fizetéseit.

Képzelje el a következő helyzetet: pénzügyi csapata zárja a negyedévet, a számlák mindenhol szanaszét vannak, a költségjelentések a táblázatokban ragadtak, és senki sem tud megegyezni a végleges számokban.

Minek köszönhető ez a helyzet? Az egymástól független eszközöknek.

A ClickUp számviteli műveletek sablonja ezt megváltoztatja azzal, hogy mindent egy szervezett rendszerbe központosít. A kiadások és az értékesítések nyomon követésétől a számlák és a kifizetések figyelemmel kíséréséig ez a sablon egyetlen megbízható forrásként szolgál.

Ezenkívül a csapatok valós időben együttműködhetnek, csökkenthetik a hibákat, és a ClickUp Dashboards segítségével jelentések és irányítópultok segítségével azonnal láthatóvá tehetik a teljesítményt.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Csökkentse a manuális hibákat az automatizált mezőkkel, amelyek biztosítják, hogy minden tranzakciót pontosan nyomon kövessenek.

Lehetővé teszi a pénzügyi csapatok közötti valós idejű együttműködést, hogy a feladatok összehangoltak és átláthatók maradjanak.

Szervezze és kövesse nyomon összes könyvelési feladatát a Könyvelési listák nézet segítségével.

A beépített jelentések és irányítópultok segítségével vizualizálja az adatokat, hogy gyorsabb és okosabb döntéseket hozhasson.

✨ Ideális: Pénzügyi csapatok és könyvelők számára, akik strukturált, hibamentes rendszert szeretnének az összes könyvelési művelet egy helyen történő kezeléséhez.

Íme egy gyors és egyszerű útmutató, hogyan hozhat létre saját, személyre szabott irányítópultot a kezdéshez:

7. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon Dolgozzon együtt a csapatokkal, hogy mindenki ugyanazt a naprakész pénzügyi áttekintést kapja a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével.

Az amerikai infláció 2025 júniusában 2,7%-ra emelkedett, főként azért, mert a vámok emelték a bútorok, ruházati cikkek és háztartási gépek árát.

A vállalkozások számára ez megmutatja, milyen gyorsan változhatnak a pénzügyi feltételek, és miért fontos, hogy a számok rendezettek és könnyen nyomon követhetők legyenek.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egy áttekinthető rendszert kínál, amellyel a költségvetést, a kiadásokat és a pénzügyi célokat egy helyen tarthatja. Még ha nem is pénzügyi szakértő, ez a sablon segítségével könnyen áttekintheti, hova megy a pénze és hol szükségesek kiigazítások.

A sablon segítségével költségvetést készíthet, minden kiadást rögzíthet, és összehasonlíthatja a tényleges kiadásokat a tervezett számokkal.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a költségvetéseket és a kiadásokat valós időben, hogy észrevegye, ha a költségek eltérnek a tervektől.

Rendezze el az összes pénzügyi feladatot egy helyen, határidőkkel és emlékeztetőkkal.

Vizualizálja a teljesítményt, hogy azonnal láthassa a bevételek növekedését vagy a kiadások emelkedését.

Jelezze előre a cash flow-t, és kezelje a pénzügyi stresszt, mielőtt válsággá fajulna.

✨ Ideális: Pénzügyi csapatok és vállalkozók számára, akik bizonytalan időkben is átláthatóságot és ellenőrzést szeretnének pénzügyeik felett.

8. ClickUp főkönyvi sablon

Ingyenes sablon A ClickUp főkönyvi sablon segítségével egyetlen forrásból nyomon követheti az összes pénzügyi tranzakciót.

Képzelje el a következő helyzetet: péntek este van, és a főnöke egy gyors áttekintést kér az összes vállalati kiadásról ebben a negyedévben. Kinyitja a laptopját, és azt látja, hogy a tranzakciók öt táblázatban vannak szétszórva.

Hirtelen a „gyors” órákon át tartó számok üldözésévé válik.

A ClickUp főkönyvi sablon segítségével minden tranzakciót egy helyen tárolhat, így mindig tudja, honnan jön és hová megy a pénz.

Ahelyett, hogy manuálisan állítaná össze a jelentéseket, egyértelműen nyomon követheti a jóváírásokat, terheléseket és egyenlegeket. Ez a főkönyvi sablon az ellenőrzéseket és a pénzügyi áttekintéseket is sokkal kevésbé stresszessé teszi, mivel a nyilvántartások konzisztensek és könnyen hozzáférhetők.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Pontosan kövesse nyomon a jóváírásokat és terheléseket, hogy könyvelése egyensúlyban maradjon.

Azonnal készítsen nyereség/veszteség és mérleg kimutatásokat anélkül, hogy új jelentéseket kellene készítenie.

Növelje a teljesítmény átláthatóságát, megkönnyítve ezzel a felülvizsgálatokat és az ellenőrzéseket.

✨ Ideális: könyvelők és pénzügyi csapatok számára, akik megbízható, szervezett módszert keresnek a tranzakciók nyomon követésére és a pénzügyi jelentések egyszerűsítésére.

Számolja meg nyereségét a ClickUp segítségével

Az élet egyszerűbbnek tűnik, ha a pénzügyei és a munkája egy helyen vannak rendszerezve. Bár a Notionnak megvannak az erősségei, ha visszalépünk egy kicsit, egyértelművé válik, hogy a ClickUp mindent összefog anélkül, hogy bonyolulttá tenné a dolgokat.

Ami kiemeli a többi közül, az nem csak a sablonok vagy funkciók száma, hanem az, ahogyan csendesen leveszi a terhet a válláról. Leülhet, megnyithatja a ClickUp-ot, és tudhatja, hogy minden számnak és részletnek megvan a helye.

A fájlok, tranzakciók és csapatbeszélgetések egy helyen történő tárolásával a ClickUp Converged AI Workspace az Ön pénzügyi nyilvántartásának all-in-one megoldásává válik.

Ha olyan módot keres, amellyel kevesebb stresszel kezelheti kereskedési, könyvelési vagy mindennapi pénzügyi munkafolyamatait, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra!