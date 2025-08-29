A márka láthatóságának nyomon követéséhez legalkalmasabb 10 hangerejű eszköz

Még a legjobb termék is jelentéktelen, ha a célközönség nem tudja, hogy létezik. Láthatóság nélkül a márkája akár láthatatlan is lehet.

Itt a megfelelő hangerejű eszközök sikeresen segítenek Önnek a márka láthatóságának mérésében, a saját márka versenytársakkal való összehasonlításában, valamint annak nyomon követésében, hogy a márka valójában mennyit képvisel az online beszélgetésekben.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb hangeszközöket, amelyekkel mérhető a digitális csatornákban való megjelenés, és javítható a márka digitális marketingstratégiája, marketingteljesítménye és piaci részesedése.

Itt található a legjobb hangerejű eszközök egymás melletti összehasonlítása, amely segít kiválasztani a márkafigyelési és jelentési igényeinek leginkább megfelelőt:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp Teljes körű figyelemfelkeltő kampánykezelés ügynökségek és bármilyen méretű belső marketingcsapatok számára. Kampánytervezés, Dokumentumok, Naptár, Műszerfalak, AI asszisztens, több mint 200 integráció Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Semrush Keresési részesedés mérése SEO és PPC adatokkal nagy ügynökségek és vállalkozások számára Market Explorer, Keyword Gap, Google Ads megjelenítési arány, forgalomelemzés Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 139,95 dollártól/hó G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Említés Valós idejű márkafigyelmeztetések és kampánykövetés PR-ügynökségek és nagyvállalatok számára Platformok közötti említések, hangulatelemzés, testreszabható riasztások, publikálási eszközök Nincs ingyenes csomag vagy próbaidőszak; fizetős csomagok 49 USD/hó/felhasználó áron. G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Brand24 Valós idejű márkafigyelés és hangulatelemzés nagy marketingügynökségek és vállalatok számára. Említések, hangulatfelismerés, influencerekkel kapcsolatos betekintés, kulcsszó-riasztások Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 199 USD/hó/felhasználó áron. G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Awario Pontos hangkövetés boole-i kereséssel közepes és nagy méretű vállalatok számára Booléi keresés, régió/csatorna szerinti hangulat, influencerek nyomon követése, hangjelentések Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 29 USD/hó/felhasználó áron. G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5 Meltwater Vállalati szintű média- és hangelemzés ügynökségek számára AI hangelemzés, hírek + közösségi média lefedettség, testreszabható irányítópultok, kampánykövetés Egyedi árazás G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5 Sprout Social Versenyzői benchmarking a közösségi médiában a közösségi média marketing ügynökségek számára Márka nyomon követés, benchmarking, egységes irányítópultok, hangulat, megjelenési arány jelentések Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 199 USD/hó/felhasználótól. G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Google Trends Az egyének és kis csapatok iránti nyilvános keresési érdeklődés valós idejű nyomon követése Valós idejű trendek, regionális betekintés, márkák összehasonlítása az idő függvényében Ingyenes G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Digimind Részletes versenytársi információk és piaci betekintés nagy, fogyasztóközpontú márkák számára. Közösségi médiafigyelés, influencerek azonosítása, trendkövetés, hírnévfigyelés, kampányok ROI-ja Egyedi árazás G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5 Hootsuite Középvállalatok és ügynökségek számára készült közösségi média ütemezés és márkaemlítés-nyomon követés Tartalomnaptár, beérkező levelek kezelése, közösségi média figyelés, elemzés, Canva és Drive integráció Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 149 USD/felhasználó/hónaptól. G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5

A márka egy hang, a termék pedig egy emlék.

A legjobb hangerejű eszközök a márka említéseit kontextusban követik nyomon, hogy megmutassák, saját márkája teret nyer-e, hogyan viszonyul márkája jelenléte a többihez az Ön területén, és hogyan alakulnak a hangerejű mutatók a marketingcsatornák teljes spektrumában, beleértve a keresési eredményeket és a fizetett hirdetéseket is.

Így válassza ki a megfelelő hangerejű eszközt. Keressen bizonyos alapvető funkciókat:

Nyomon követi a SERP-eken, közösségi médiában, blogokban és híroldalakon megjelenő említéseket a teljes hangfedezet érdekében.

Valós idejű hangelemzést biztosít, hogy a láthatóság változásait azonnal észlelje.

Közvetlenül összehasonlítja márkájának piaci részesedését a versenytársakéval, hogy mélyebb betekintést nyerjen a piaci részesedésbe.

Testreszabható irányítópultokat kínál olyan mutatókhoz, mint a megjelenítési arány, a hangulat és a hangadatok.

Tartalmazza a hangulatelemzést, amely értékeli a márkákról szóló beszélgetések hangnemét a különböző platformokon.

👀 Érdekesség: A Burger King egyszer földrajzi alapon célzott a McDonald’s éttermeire, és csak akkor kínált Whopper kuponokat, ha a felhasználók a McDonald’s étterem közelében tartózkodtak.

Az alábbi listában bemutatunk néhány speciális eszközt, amelyek segítségével kiszámíthatja a megjelenítési arányt, figyelemmel kísérheti a márka említéseit, és nyomon követheti az online beszélgetéseket, hogy értékes információkhoz jusson.

1. ClickUp (A legjobb marketingprojekt-menedzsmenthez csapatmunkával)

Kapcsolja össze marketingcsapatának munkáját kézzelfogható eredményekkel a ClickUp-ra való átállással

Ha marketingtevékenységei jól megtervezettek, de rosszul végrehajtottak, márka hangja elvész, mielőtt eljutna a célközönséghez.

A ClickUp Tasks segítségével határidővel ellátott feladatokat rendelhet hozzá a termelékenység javítása érdekében.

A ClickUp segít a marketingcsapatoknak azzal, hogy közös teret kínál a kampányok minden részének megtervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez a különböző marketingcsatornákon.

Hozzon létre munkafolyamatokat a ClickUp Tasks segítségével, ahol a feladatokat íróknak, szerkesztőknek, tervezőknek és SEO-vezetőknek osztják ki.

Bontsa fel a nagy marketingkampányokat kisebb, megvalósítható feladatokra, például egy csapatot bízzon meg a blogtartalom megírásával, egy másikat pedig a Google Ads előkészítésével.

Címkézze, ütemezze és figyelje a feladatokat, hogy mindenki tudja, mi a feladata és mikor kell elvégeznie.

A ClickUp Tasks segítségével akadálymentesen és jobb láthatósággal végezheti munkáját

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén nyomon követheti az előrehaladást, és szükség szerint módosíthatja a célokat.

Ráadásul a haladás ellenőrzéséhez nem kell többé a táblázatok és üzenetek között váltogatnia, hanem a ClickUp Dashboards segítségével élőben követheti a legfontosabb márkaismertségi mutatókat, és mélyebb betekintést nyerhet.

Például egy tartalomkezelő beágyazhat egy Google Analytics irányítópultot, hogy nyomon kövesse az organikus keresési forgalmat vagy a megjelenítési arányt egy adott kampányból. Ez megkönnyíti a csapat munkájának összekapcsolását a webhely forgalmával, a márka említéseivel és a hangerejével kapcsolatos valós eredményekkel.

A ClickUp kompatibilis olyan eszközökkel, mint a Google Analytics, a HubSpot és a közösségi médiafigyelő platformok, így nagyobb rugalmasságot biztosít a márka ismertségi stratégiájához fontos adatforrások összekapcsolásában.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott vizuális útmutató a marketingprojekt-menedzsment irányítópult létrehozásához.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdeti beállítás túlterhelő lehet azoknak a csapatoknak, amelyek még nem ismerik a projektmenedzsment szoftvereket.

Egyes felhasználók szerint a mobil eszközök teljesítménye elmarad a desktopokétól.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Egy G2-felhasználó a következőket jegyezte meg:

Több médiakezdeményezést és egy képzési akadémiát irányító vezérigazgatóként a ClickUp lett az első számú platformom, amelynek segítségével mindent összehangolhatok. Használom szerkesztői munkafolyamatok kezelésére, rutin feladatok automatizálására, ügyfélkapcsolatok ápolására szolgáló CRM-folyamatok futtatására, sőt, oktatási kurzusok előrehaladásának nyomon követésére is. Sokoldalúsága páratlan.

Több médiakezdeményezést és egy képzési akadémiát irányító vezérigazgatóként a ClickUp lett az első számú platformom, amelynek segítségével mindent összehangolhatok. Használom szerkesztői munkafolyamatok kezelésére, rutin feladatok automatizálására, ügyfélkapcsolatok ápolására szolgáló CRM-folyamatok futtatására, sőt, oktatási kurzusok előrehaladásának nyomon követésére is. Sokoldalúsága páratlan.

2. Semrush (a legjobb SEO- és PPC-adatok kombinálására a márka keresési részesedésének méréséhez)

via Semrush

Ha csapata nehezen tudja megérteni, hogy a keresési beszélgetések mekkora részét foglalja el valójában a márkája, a Semrush Keyword Gap és Market Explorer eszközei másodpercek alatt láthatóvá teszik ezt.

Ezek a funkciók pontosan megmutatják, hol áll a márkája a keresőmotorok találati oldalain a versenytársakhoz képest, egészen a releváns kulcsszavakig, amelyekkel rangsorolják őket, és a márkájukat említő tartalmakig.

A Semrush nem csak a forgalmi adatokat mutatja meg, hanem lebontja márkájának részesedését az organikus keresések, a PPC-kampányok és még a Google Ads megjelenítési részesedése tekintetében is.

A Semrush legjobb funkciói

Elemezze a márka keresési részesedését az organikus és fizetett keresések, az LLM-ek és a Google Shopping területén.

Hasonlítsa össze saját márkájának SEO-ját a versenytársakéval a forgalom, a kulcsszavak és a backlinkek közötti különbségek alapján.

Kövesse nyomon a márka hangerejét a hangulat, a SERP funkciók és az AI által generált kulcsszócsoportok segítségével.

Mérje a megjelenítési arányt és az elkötelezettségi trendeket a Market Explorer és az EyeOn segítségével.

Fedezze fel az organikus keresés és a PPC kulcsszavak átfedéseit, hogy összehangolja az üzeneteket a különböző csatornákon.

A Semrush korlátai

A forgalmi becslések eltérhetnek a GA4 adataitól, különösen a niche webhelyek esetében.

A funkciók rendkívüli sokasága miatt a tanulási görbe kezdők számára meredek lehet.

Az árak emelkedhetnek olyan kiegészítőkkel, mint a tartalom- és közösségi média projektmenedzsment.

Semrush árak

Pro : 139,95 USD/hó felhasználónként

Guru : 249,95 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 499,95 USD/hó felhasználónként

Semrush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 2600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Semrush-ról?

Ez a Capterra-felhasználó kiemelte:

A semrush-t főként a domain-áttekintés és a kulcsszófunkciók miatt használom. Segít gyorsan felmérni a versenytársakat és a potenciális ügyfeleket, valamint a weboldalon szereplő témák kutatásában.

A semrush-t főként a domain-áttekintés és a kulcsszófunkciók miatt használom. Segít gyorsan felmérni a versenytársakat és a potenciális ügyfeleket, valamint a weboldalon szereplő témák kutatásában.

3. Mention (A legjobb valós idejű márkafigyeléshez a különböző csatornákon)

via Mention

Amikor a márka említéseinek száma hirtelen megnő – legyen az pozitív vagy negatív –, a gyorsaság döntő fontosságú.

A Mention egyik legértékesebb funkciója a valós idejű riasztások, amelyek értesítik Önt, amint saját márkáját megemlítik a közösségi média platformokon, blogokban, fórumokon vagy hírportálokon.

Ez a gyorsaság előnyt biztosít marketingcsapatának és PR-vezetői számára, lehetővé téve számukra, hogy kihasználják a hirtelen felmerülő érdeklődést vagy kezeljék a potenciális negatív visszhangot.

A legjobb funkciók említése

Kövesse nyomon a márka említéseit a közösségi médiában, blogokban, fórumokon és hírportálokon valós időben.

Az AI-alapú elemzés segítségével felismerheti a említések mögött rejlő hangulatot és érzelmeket.

Használja a testreszabható riasztásokat és a boole-i keresést a figyelés pontosságának finomhangolásához.

Közzétehet és ütemezhet bejegyzéseket a Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en és X-en egy egyetlen irányítópultról.

Elemezze a bejegyzésekkel kapcsolatos elkötelezettséget, elérést és hatást a beépített közösségi elemző eszközökkel.

Megemlítési korlátozások

Az interfész első használatkor túlterhelő lehet.

Az érzelemelemzés esetenként tévesen osztályozhatja az érzelmi hangnemet.

A duplikált említések szűrése nagyobb mennyiségek esetén nem konzisztens.

Árak

Solo: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 99 USD/hó felhasználónként

Pro Plus: 179 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Egyedi árazás

Említések értékelése és vélemények

G2 : 4,3/5,0 (440+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (290+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Mentionról?

Ez a G2 felhasználó hangsúlyozta:

Imádom, hogy a Mention képes megtalálni a márkát nem említő cikkeket, és felfedezni azokat a (máskülönben) rejtett linkeket, amelyek a weboldalamra mutatnak, és segítenek nyomon követni a promóciós tevékenységeket. Emellett betekintést nyújt a weboldalakba, ami néha hasznos lehet, ha egy márkádról szóló cikk fizetős.

Imádom, hogy a Mention képes megtalálni a márkát nem említő cikkeket, és felfedezni azokat a (máskülönben) rejtett linkeket, amelyek a weboldalamra mutatnak, és segítenek nyomon követni a promóciós tevékenységeket. Emellett betekintést nyújt a weboldalakba, ami néha hasznos lehet, ha egy márkádról szóló cikk fizetős.

✨ Bónusz tipp A ClickUp Brain, a ClickUp-ba integrált hatékony mesterséges intelligencia, mindent elvégez, a webes kereséstől a márkaemlítések elemzéséig a héten, a támogatási jegyek elemzéséig és a vélemények összefoglalásának elkészítéséig. Szerezze be a ClickUp Brain alkalmazást, hogy betekintést nyerjen és elemezze a márkájával kapcsolatos véleményeket az online említésekből

4. Brand24 (A legjobb a márka befolyásának és a média hatásának mérésére)

via Brand24

Amikor a márkád említései növekednek, könnyű izgatottá válni a fogyasztói érdeklődés miatt, de nem minden említésnek ugyanolyan súlya van.

A Brand24 Influence Score funkciója segítségével nemcsak azt tudja meg, hogy kik beszélnek a márkájáról, hanem azt is, hogy milyen hatással vannak rá. Az eszköz megkülönbözteti a 200 követővel rendelkező niche-alkotó tweetjeit és a vezető technológiai újságírók említéseit, így Ön prioritásként kezelheti azokat a tartalmakat, amelyek valóban hatással vannak a márkájára.

A beépített hangulatelemzés és a vizuális hangulatmegosztási diagramok segítségével könnyebb jelenteni a teljesítményt az érdekelt feleknek.

A Brand24 legjobb funkciói

Az Influence Score saját fejlesztésű eszközzel azonosíthatja azokat a legbefolyásosabb személyeket, akik a közösségi médiában említik a márkáját.

Kövesse nyomon a márka említéseit a közösségi médiában, fórumokon, blogokban és véleményoldalakon valós időben.

Kövesse nyomon a márka iránti érzelmeket, és szűrje az említéseket érzelem vagy elérhetőség szerint.

Készítsen vizuális hangelemzési jelentéseket, beleértve a megjelenítési arány és a hatótávolság diagramjait.

Használja ki az AI eszközöket a trendek és anomáliák feltárásához, betekintés nyeréséhez és még sok máshoz.

Adatok exportálása mélyebb elemzés vagy az érdekelt felek számára készített jelentésekhez

A Brand24 korlátai

A fejlett szűrési lehetőségek az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozottak.

A hangulat osztályozása néha félreértheti a szarkazmust vagy a szlenget.

A Slack és a Teams integrációk manuális beállítást igényelnek.

Brand24 árak

Egyéni : 199 USD/hó felhasználónként

Csapat : 299 USD/hó felhasználónként

Pro : 399 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Brand24 értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (320+ értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (150+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Brand24-ről?

Ez a Reddit-en megjelent kommentár kiemelte:

A Brand24 segítségével bármilyen kulcsszót nyomon követhet az interneten, de a további szűrők is nagyon hasznosak. Például én is figyelem bizonyos influencereket, amikor megemlítik azt a bizonyos kulcsszót.

A Brand24 segítségével bármilyen kulcsszót nyomon követhet az interneten, de a további szűrők is nagyon hasznosak. Például én is figyelem bizonyos influencereket, amikor megemlítik azt a bizonyos kulcsszót.

5. Awario

via Awario

Mi lehet rosszabb annál, ha egy márka nem kerül említésre? Képzelje el, hogy hirtelen megnő a márka említéseinek száma, csakhogy kiderül, hogy a fele nem is kapcsolódik a saját márkájához. Itt jön jól az Awario.

A fejlett Boolean keresési funkcióval pontosan szabályozhatja, hogy mit követ nyomon és mit hagy figyelmen kívül. Azoknál a csapatoknál, amelyek rendkívül versenyképes vagy zajos területeken figyelik a márkákról szóló beszélgetéseket, ez a szintű ellenőrzés elengedhetetlen.

Beállíthat szabályokat a kampány hashtagjeinek nyomon követésére, szűrhet érzelmek szerint, és csoportosíthatja az információkat hely vagy csatorna szerint.

Az Awario legjobb funkciói

Használja a boole-i keresést az online említések pontos szűréséhez és finomításához.

Figyelje a márkáról szóló beszélgetéseket a közösségi médiában, blogokban, fórumokon és hírportálokon.

Kövesse nyomon a márka iránti érzéseket, a demográfiai adatokat és a helyalapú trendeket.

A hatókör és az elkötelezettség alapján azonosítsa a befolyásolókat, hogy értékelje a márka teljesítményét.

Készítsen fehér címkés hangerejű jelentéseket a versenytársakról, kampányokról vagy régiókról.

Az Awario korlátai

A korábbi adatokhoz való hozzáférés az alapcsomagokban korlátozott.

A hangulatelemzés pontossága nyelvenként eltérő.

Nincs beépített publikálási vagy interakciós eszköz

Awario árak

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Pro: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 249 USD/hó felhasználónként

Awario értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5,0 (40+ értékelés)

Capterra: 4,3/5,0 (45+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Awarióról?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

Az Awario egyik legnagyobb előnye a 360 fokos közösségi médiafigyelés. Technológiájuk nyomon követi az összes említést több közösségi médiaplatformon, például a Twitteren, a Redditen, a Metán stb.

Az Awario egyik legnagyobb előnye a 360 fokos közösségi médiafigyelés. Technológiájuk nyomon követi az összes említést több közösségi médiaplatformon, például a Twitteren, a Redditen, a Metán stb.

6. Meltwater (A legjobb vállalati szintű hangelemzés a hírek és a közösségi média területén)

via Meltwater

Míg a legtöbb eszköz a közösségi médiát követi nyomon, a Meltwater ennél tovább megy, és a híroldalakon és a közösségi platformokon megjelenő márkaemlítéseket is összefogja.

Ráadásul a Meltwater AI-alapú hangelemzése a hangulatot, az elérés mértékét és a gyakoriságot is figyelembe veszi, így nem csak azt mutatja meg, hogy ki beszél, hanem azt is, hogy ez mennyire fontos. Szűrhet földrajzi elhelyezkedés, médiatípus, befolyási szint vagy kampánycímkék szerint, így könnyebben mérhető a részesedés és a márka teljesítménye a különböző régiókban és vertikális piacokon.

Például egy globális termékbevezetés során a márka összehasonlíthatja a közösségi médiában megjelenő említéseket a hagyományos sajtóban megjelenő hírekkel, és valós időben nyomon követheti, mely marketingcsatornáknak van a legnagyobb hatása.

A Meltwater legjobb funkciói

Kombinálja a közösségi média platformokat, blogokat és híroldalakat egyetlen monitoring rendszerbe.

Használja az AI-alapú hangelemzést a hangnem, a hatótávolság és a trendek időbeli alakulásának nyomon követéséhez.

Szűrjön nyelv, régió vagy médiatípus szerint, hogy lokalizálja a márka iránti érzelmek nyomon követését.

Hasonlítsa össze a márka részesedését a versenytársakéval a testreszabható marketing irányítópultok segítségével.

Használja ki a korábbi adatokat a hosszú távú trendekről szóló jelentések és a stratégiai tervezéshez.

A Meltwater korlátai

Az árak egyediak és kis csapatok számára drágák lehetnek.

A felület bonyolultnak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűbb eszközökhöz vannak szokva.

A beállításhoz segítségre van szükség a nyomon követés és a jelentések teljes konfigurálásához.

Meltwater árak

Egyedi árazás

Meltwater értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5,0 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,0/5,0 (90+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Meltwaterről?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

A Meltwater egy remek eszköz, amelyet elsősorban a közösségi média figyelésére és a médiában való említések nyomon követésére használok. Az említések nyomon követése, a közösségi média bejegyzéseinek ütemezése és a célzott keresési kifejezések kidolgozása forradalmi változást hozott.

A Meltwater egy remek eszköz, amelyet elsősorban a közösségi média figyelésére és a médiában való említések nyomon követésére használok. Az említések nyomon követése, a közösségi média bejegyzéseinek ütemezése és a célzott keresési kifejezések kidolgozása forradalmi változást hozott.

7. Sprout Social (A legjobb a közösségi médiában végzett versenytársak összehasonlításához)

via Sprout Social

Tegyük fel, hogy kampányod 50 000 lájkot kapott. Ez remek, de ha a legfőbb versenytársad ugyanazon a napon 150 000 lájkot kapott, akkor nyilvánvalóan van még mit tenni. A Sprout Social segít a hangerejűséget kontextusban mérni, nem pedig elszigetelten.

Ez a marketingelemző szoftver versenyképességi benchmarking eszközei segítségével nyomon követheti saját márkájának teljesítményét a versenytársakkal összehasonlítva, valós időben megtekintve a márka láthatóságát, megjelenési arányát és elkötelezettségi mutatóit.

A hangulatelemzéstől a megosztható jelentésekig és a publikáló eszközökig, a Sprout Social úgy lett kialakítva, hogy segítsen a marketing céljaidból a lehető legtöbbet kihozni.

A Sprout Social legjobb funkciói

Hasonlítsa össze a márka teljesítményét a versenytársakéval a főbb közösségi média hálózatokon.

Kövesse nyomon a márka említéseit, az elkötelezettségi trendeket és a hangulatot valós időben.

AI-alapú betekintést nyerhet a teljesítmény mélyebb elemzéséhez.

Az egységes irányítópultok segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a tartalmakat, a közönséget és a csatornákat.

Automatizálja a közösségi média jelentéseket exportálásra kész hangadatok összefoglalásával.

Figyelje a kampány hatását a megjelenítési arány és az elkötelezettség bontásai segítségével.

A Sprout Social korlátai

A prémium funkciók, mint például a versenytársak összehasonlítása, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Kicsi csapatok számára, amelyek több profilt kezelnek, drágává válhat.

A belépő szintű csomagokban a korábbi adatokhoz való hozzáférés korlátozott.

Sprout Social árak

Standard : 199 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 299 USD/hó felhasználónként

Haladó : 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5,0 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (530+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Sprout Socialról?

A G2 egyik értékelése így fogalmazott:

Nagyon könnyű új csatornákat és kulcsszavakat hozzáadni a figyeléshez, nagyon könnyű szűrni, hogy pontosan a megfelelő tartalmat kapjuk, meglehetősen intuitív válaszadási és közzétételi felület, és a támogatási tapasztalatok is kiválóak voltak az én esetemben.

Nagyon könnyű új csatornákat és kulcsszavakat hozzáadni a figyeléshez, nagyon könnyű szűrni, hogy pontosan a megfelelő tartalmat kapjuk, meglehetősen intuitív válaszadási és közzétételi felület, és a támogatási tapasztalatok is kiválóak voltak az én esetemben.

8. Google Trends (a legjobb a nyilvános keresési érdeklődés valós idejű nyomon követéséhez)

via Google

Ha márkája trendben van, a Google Trends gyakran az első hely, ahol ezt észreveheti.

Ez az ingyenes hangerejű eszköz közvetlenül a globális keresőmotorok eredményeiből merít, hogy percenként megmutassa, mit keres a világ.

A közösségi média figyelésére vagy manuális nyomon követésre támaszkodó eszközöktől eltérően a Google Trends keresésalapú pillanatképet nyújt a márka láthatóságáról, a fogyasztói keresletről és a piaci visszhangról a Google keresési ökoszisztémájában, beleértve a YouTube-ot is.

A Google Trends legjobb funkciói

Vizualizálja a valós idejű keresési érdeklődést országok, régiók és városok szerint.

Hasonlítsa össze a márka keresési részesedését a versenytársakéval az idő függvényében.

Elemezze a termék iránti keresletet a szezonális és hosszú távú trendek figyelemmel kísérésével.

Fedezze fel a legnépszerűbb keresési kifejezéseket, a hírekben megjelenő csúcsokat és az új érdeklődési köröket.

Használja a korábbi adatokat a múltbeli kampányok hatásának elemzéséhez vagy a jövőbeli kampányok tervezéséhez.

A Google Trends korlátai

Nincs érzelemelemzés vagy hangspecifikus mutatók

Nincs közösségi média vagy márkaemlítés a keresési adatokon kívül

Nincs API az egyéni automatizáláshoz vagy a műszerfal integrálásához

A Google Trends árai

Ingyenes

Google Trends értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5,0 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,7/5,0 (30+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Google Trendsről?

A G2 értékelésében kiemelték:

A Google Trends valós idejű betekintést nyújt abba, hogy az emberek világszerte mit keresnek. Nagyra értékelem, hogy milyen egyszerű összehasonlítani a keresési kifejezéseket, azonosítani a kialakuló trendeket és felfedezni az érdeklődést régiók vagy időszaki bontásban. A felület tiszta, interaktív és felhasználóbarát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek adatkezelési háttérrel.

A Google Trends valós idejű betekintést nyújt abba, hogy az emberek világszerte mit keresnek. Nagyra értékelem, hogy milyen egyszerű összehasonlítani a keresési kifejezéseket, azonosítani a kialakuló trendeket és felfedezni az érdeklődést régiók vagy időszaki bontásban. A felület tiszta, interaktív és felhasználóbarát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek adatkezelési háttérrel.

👀 Érdekesség: Az Adidas és a Puma cégeket egymással összeveszett testvérek, Adolf és Rudolf Dassler alapították. Családi viszályuk globális sportcipő-háborúvá fajult.

9. Digimind (ma Onclusive Social) (A legjobb mélyreható versenytársi információkhoz)

via Digimind

Amikor a márkák megpróbálják felmérni piaci jelenlétüket, az adatok a lájkolásokra, említésekre és követők számára korlátozódnak. A márkaismertség azonban a narratíváról is szól.

A Digimind (ma már az Onclusive Social része) segít a vállalatoknak ezeket a rétegeket megfejteni a szociális médiafigyelés és a piaci intelligencia eszközök kombinációjával, amelyek túlmutatnak a hiábavaló mutatókon. Ezzel nyomon követheti, mit mondanak az ügyfelek, a versenytársak és az egész iparág a hírekben, blogokban, fórumokon és közösségi platformokon.

A platform fő erőssége azonban abban rejlik, hogy képes ötvözni a hangulatelemzést, az influencerek nyomon követését, a hírnévkezelést és a trendelőrejelzést, így 360 fokos rálátást biztosít márkájának láthatóságára.

A Digimind legjobb funkciói

Kövesse nyomon a közösségi médiában, blogokban, fórumokon és híroldalakon zajló beszélgetéseket valós időben.

Elemezze a közvéleményt, a legbefolyásosabb személyeket és a közönség trendjeit AI-alapú betekintéssel .

Kövesse nyomon a márka hírnevét, és azonosítsa a válságok korai jeleit.

Hasonlítsa össze kampányainak hatását, megszerzett médiamegjelenéseit és hangerejét a versenytársakkal!

Hozzon létre testreszabható irányítópultokat és exportáljon jelentéseket többféle formátumban.

A Digimind korlátai

Az árak nem átláthatóak, egyedi árajánlatot kell kérni.

Egyes felhasználók alkalmi késleltetést jelentenek a LinkedIn integrációkkal kapcsolatban.

Megtanulási görbe meredekebb azoknak a felhasználóknak, akik még nem ismerik a vállalati közösségi intelligencia platformokat.

Digimind árak

Egyedi árazás

Digimind értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (210+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (15+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Digimindről?

A Capterra értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Digimind nélkül szinte lehetetlen nyomon követni a tudományos publikációkat. Nagyon ajánlom.

A Digimind nélkül szinte lehetetlen nyomon követni a tudományos publikációkat. Nagyon ajánlom.

10. Hootsuite (A legjobb versenytársak összehasonlításához és skálázható közösségi média-elemzésekhez)

via Hootsuite

Ha a közösségi média teljesítménye stagnál, az gyakran nem azért van, mert a tartalom gyenge, hanem azért, mert nem a megfelelő dolgokat méri.

A Hootsuite hatékony elemzési és versenytársak összehasonlítási funkcióival megkönnyíti annak kiderítését, hogy egyes bejegyzések miért népszerűek, míg mások nem.

Ez a közösségi médiafigyelő eszköz segít a csapatoknak összehasonlítani teljesítményüket az iparági átlagokkal, nyomon követni a posztolás legjobb időpontjait, és felismerni a trendeket, mielőtt azok csúcsra érnek.

A Hootsuite legjobb funkciói

Elemezze a versenytársak teljesítményét az Instagramon, a Facebookon és az X-en a benchmarking eszközök segítségével.

Kövesse nyomon a hangulatot, az elkötelezettséget és a közönség növekedését testreszabott elemzésekkel.

Használja az AI-t feliratok, hashtagek és posztötletek generálásához a jelenlegi trendek alapján.

Központosítsa az összes platformról érkező üzeneteket egy egységes beérkező levelek mappába automatizálási szabályok segítségével.

Figyelje a márka említéseit és a közönség hangulatát 7–30 napon keresztül, a tervtől függően.

A Hootsuite korlátai

A tervek gyorsan drágává válhatnak a növekvő csapatok számára.

Egyes felhasználók szerint a fejlett elemzési funkciók használatának elsajátítása időbe telik.

A közösségi média figyelése az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozott.

Hootsuite árak

Standard : 149 USD/hó felhasználónként

Haladó : 399 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Hootsuite-ról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

Imádom a mélyreható elemzéseket, amelyek nagyon könnyen használhatók, és lehetővé teszik, hogy több helyre is egyszerre tegyek közzé bejegyzéseket anélkül, hogy több csatornára is be kellene jelentkeznem. Emellett olyan hallgatói eszközöket is kapok, amelyekkel könnyen megérthetem a vásárlók véleményét.

Imádom a mélyreható elemzéseket, amelyek nagyon könnyen használhatók, és lehetővé teszik, hogy több helyre is egyszerre tegyek közzé bejegyzéseket anélkül, hogy több csatornára is be kellene jelentkeznem. Emellett olyan hallgatói eszközöket is kapok, amelyekkel könnyen megérthetem a vásárlók véleményét.

👀 Érdekes tény: A márkahűség felülírhatja a logikát. Vakpróbák során sok fogyasztó a Pepsi ízét részesíti előnyben, de a márka megítélése alapján mégis a Coca-Colát választja.

Íme négy további hasznos eszköz, amelyek kiegészítik vagy bővítik a már említett hangerejű eszközök képességeit:

BrandMentions : Figyelemmel kíséri a márka említéseit blogokban, fórumokon, hírekben és véleményoldalakon, és tartalmazza a hangulat és a befolyás pontszámát is.

Zignal Labs : Valós időben követi nyomon egy adott márkával kapcsolatos hangulatot, elérést és téves információkat a televízióban, a rádióban, az online hírekben és a közösségi médiában.

Socialbakers (jelenleg az Emplifi része) : Mélyreható elemzéseket kínál a közönség viselkedéséről, a tartalomtrendekről és a versenytársakról azoknak a marketingcsapatoknak, amelyek hosszú távú közösségi média stratégiákat dolgoznak ki.

