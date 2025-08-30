Hogyan automatizálhatja a toborzást AI segítségével a hatékony, elfogulatlan felvétel érdekében?

ClickUp blog

2025. augusztus 30.

Tegyen közzé egy álláshirdetést, és hirtelen tele lesz a beérkező levelek mappája. Az önéletrajzok egyenkénti átnézése órákat vesz igénybe, késlelteti a felvételt, és fennáll a veszélye, hogy elfogultság csúszik a folyamatba.

Az AI másodpercek alatt átnézi az önéletrajzokat, kijelöli a legmegfelelőbbeket, és így a toborzóknak több idejük marad a valódi beszélgetésekre, nem pedig a papírmunkára. Mi az eredmény? Gyorsabb, igazságosabb és okosabb felvétel.

Így automatizálhatja a toborzást AI segítségével, és végre a folyamat az Ön javára fog működni.

🔍 Tudta? A globális AI-alapú toborzási piac értéke 2024-ben meghaladta a 617 millió dollárt, és a prognózisok szerint 2033-ra közel megduplázódik, elérve az 1,1 milliárd dollárt. Ez évi 7,2%-os stabil növekedési ütemet jelent, ami jól mutatja, milyen gyorsan változtatja meg az AI a vállalatok tehetségkeresési módszereit világszerte.

⭐️ Kiemelt sablon

A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja lehetővé teszi a csapatok és az új alkalmazottak számára, hogy világos célokat, fontos mérföldköveket és a hatékony munkavégzéshez szükséges pontos lépéseket határozzanak meg az első három hónapra vonatkozóan. Ez biztosítja a zökkenőmentes beilleszkedést, a célok pontos összehangolását és a szerepben való korai lendületet.

ClickUp 30-60-90 napos terv sablon
Ingyenes sablon
Gyorsabban elérheti céljait a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával.

Miért érdemes automatizálni a toborzást mesterséges intelligenciával?

A toborzók napja gyakran sok pályázat feldolgozásával telik, ami miatt a megfelelő jelöltek könnyen elsikkadhatnak. Az önéletrajzok válogatásával, a nem megfelelő jelöltek kiszűrésével és a nyomon követéssel alig marad idő a valóban fontos feladatra: a megfelelő emberek felvételére.

Pontosan ezért fordulnak egyre több vállalat az AI-hez. Valójában a szervezetek 88%-a már használja az AI-t olyan feladatok elvégzésére, mint az első szűrés. A legalkalmasabb jelöltek megtalálásától a jelöltek listájának gyorsításáig az AI átveszi a rutinmunkát, így a toborzók az intelligens, stratégiai felvételre koncentrálhatnak, hogy megtalálják a munkához legalkalmasabb személyt.

Másodpercek alatt több ezer önéletrajzot elemez, és a készségek és tapasztalatok alapján azonosítja a legalkalmasabb jelölteket. Ahelyett, hogy órákat töltenének a kézi szűréssel, a toborzók gyorsan megtalálhatják a megfelelő jelentkezőket, és gyorsabban továbbvihetik őket a folyamatban.

A mesterséges intelligenciával automatizálható legfontosabb toborzási folyamatok

A toborzási AI-eszközök nem a toborzók helyettesítésére szolgálnak. Céljuk, hogy munkáját könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tegyék. Az AI átveszi azokat a monoton, háttérmunkákat, amelyek lassítják a HR-csapatok munkáját. Az AI segítségével automatizálható legfontosabb toborzási folyamatok a következők:

  • Önéletrajzok áttekintése: Az AI-alapú pályázókövető eszközök gyorsan átvizsgálják az önéletrajzokat, és a kulcsszavakon túlmutató kontextus felismerésével kiszűrik azokat a munkát keresőket, akik megfelelnek az Ön alapvető követelményeinek.
  • Állásleírás optimalizálása: A világos, inkluzív és vonzó álláshirdetések megfogalmazása elengedhetetlen a legjobb tehetségek vonzásához. Az AI toborzási eszközök praktikus funkciókkal is rendelkeznek, amelyek szerkesztési javaslatokat tesznek, szakzsargonra vagy elfogult kifejezésekre figyelmeztetnek, és segítenek a leírások személyre szabásában.
  • Jelöltek illesztése: A kulcsszavakon túl az AI-eszközök automatikusan értékelik, hogy egy jelölt mennyire illeszkedik egy pozícióhoz olyan szempontok alapján, mint a háttér, a viselkedési minták és egyebek.
  • Első kapcsolatfelvétel: Miután azonosította az erős jelölteket, használja az AI-alapú csevegőrobotokat a jelöltekkel való első kapcsolatfelvételhez. Ezek válaszolnak a gyakran ismételt kérdésekre, végigvezetik a jelentkezőket a folyamaton, és 24 órában fenntartják az érdeklődésüket.
  • Interjú ütemezés: Nincs többé végtelen e-mailek küldözgetése. Az AI eszközök automatikusan összehangolják az interjú időpontjait mindenki rendelkezésre állása alapján.
  • Jelentkezők gondozása: Az AI-eszközök nyomon követik a jelentkezők aktivitását, például amikor valaki megnyit egy e-mailt, rákattint egy álláshirdetésre vagy félbeszakítja a jelentkezést. Ezeket az információkat felhasználva a megfelelő üzeneteket küldi el a megfelelő időben.
  • Prediktív elemzés: Az AI a korábbi felvételek és teljesítményminták adatai alapján előre jelezheti, mely jelölteknek van a legnagyobb esélyük a pozícióban való sikerre.

Az AI-alapú toborzási automatizálás előnyei

🔍 Tudta? A toborzási döntéshozók szerint a mesterséges intelligencia toborzásban való alkalmazásának legfőbb oka az időmegtakarítás, 67% szerint ez a legnagyobb előny. Egyéb fontos előnyök közé tartozik az emberi elfogultság kiküszöbölése (43%), a jobb jelöltek kiválasztása (31%) és a toborzási költségek csökkentése (30%). Ez egy erős érv amellett, hogy a mesterséges intelligenciára bízza a nehéz munkát, míg Ön a végső döntés meghozatalára koncentrál!

Az AI bevezetése a toborzási folyamatba nem csak időmegtakarítást jelent. Segít egy fókuszáltabb, rugalmasabb és megbízhatóbb megközelítés kialakításában a megfelelő emberek megtalálásához. Íme, hogyan változtatja meg a helyzetet:

  • Rövidebb felvételi idő: Az AI gyorsan átnézi az önéletrajzokat, kezeli a nyomon követést és megtervezi az interjúkat, amint a jelöltek készen állnak. Ez segít gyorsabban betölteni a pozíciókat és csökkenti a kiváló jelöltek elvesztésének kockázatát.
  • Következetesebb szűrés: A jelentkezőket ugyanazon kritériumok alapján értékelik, függetlenül attól, hogy mikor jelentkeztek vagy ki értékeli őket. Számos AI-eszköz anonimizálja a jelentkezéseket és strukturált értékelőlapokat alkalmaz, így könnyebb csökkenteni az elfogultságot és megfelelni az EEOC és a GDPR felvételi követelményeinek.
  • Jobb felvételi élmény: A gyorsabb válaszok, a világos következő lépések és a kevesebb késedelem révén a jelöltek az egész folyamat során értékesnek érzik magukat. Még azok is, akik nem kapják meg az állást, nagyobb valószínűséggel távoznak pozitív benyomással a vállalatáról.
  • Kevesebb manuális munka a toborzók számára: az AI kezeli az ismétlődő feladatokat, mint például az önéletrajzok szűrése, emlékeztető levelek küldése és az ütemtervek összehangolása. Így a toborzási csapatod a kapcsolatépítésre és a megalapozott döntések meghozatalára koncentrálhat.
  • Hatékonyabb toborzási betekintés: Az AI-eszközök nyomon követik a toborzási folyamat mintáit is. Megmutatják, hol esnek ki a legjobb jelöltek, mely csatornák teljesítenek a legjobban, és mennyi időt vesz igénybe az egyes szakaszok, így segítve a folyamat folyamatos fejlesztését.
  • Csökkentett toborzási költségek: Minden nap, amikor egy pozíció betöltetlen marad, növeli a toborzási költségeket. Az AI a jelöltek szűrésének felgyorsításával, a kapcsolatfelvétel automatizálásával és az adminisztrációra fordított idő csökkentésével segít csökkenteni az egy alkalmazottra jutó összköltséget.

➡️ További információ: A legjobb mesterséges intelligencia eszközök induló vállalkozások számára

Megfelelés, méltányosság és kockázatkezelés (mit kell tennie a HR-nek)

A modern mesterséges intelligencia elősegítheti a tisztességesebb felvételt, de csak a megfelelő ellenőrzésekkel. Vezesse be ezeket a biztosítékokat a folyamatába:

  • Vak/készségek-először szűrés: Távolítsa el a neveket, fényképeket, végzés évét és az iskolákat a korai szakaszokban, hogy a bírálók a készségekre és a tapasztalatokra koncentrálhassanak. Ez csökkenti a tudat alatti elfogultság bekúszásának esélyét.
  • Strukturált interjúk + értékelőlapok: Használjon munkával kapcsolatos kérdéseket rögzített értékelési rendszerrel és több interjúztatóval, hogy javítsa a következetességet és a prediktív érvényességet.
  • A kedvezőtlen hatások figyelemmel kísérése (a 4/5-ös szabály): Kövesse nyomon a kiválasztási arányokat csoportonként; vizsgálja meg, hogy valamelyik arány nem esik-e 80% alá a legmagasabb csoport arányához képest. Ez egy szűrési jelzés, nem jogi következtetés.
  • Adatvédelem és hozzájárulás: Szerezze meg a jelöltek hozzájárulását, minimalizálja az adatgyűjtést, és gondoskodjon arról, hogy beszállítói támogassák az érintettek GDPR/EEOC irányelvek szerinti jogait.
  • Ellenőrizze eszközeit: Dokumentálja a modell célját, bemeneteit, kimeneteit és az emberi felügyeletet. Nevezzen ki egy felelőst, aki negyedévente felülvizsgálja az eredményeket és orvosolja a problémákat. A szabályozó hatóságok figyelnek

Ne feledje: az AI jól konfigurálva csökkentheti az elfogultságot, de nem garantálja annak teljes kiküszöbölését. A végső felvételi döntéseknél tartsa be az embereket a folyamatba.

Hogyan automatizálhatja a toborzást AI segítségével

Gondoljon az AI-ra úgy, mint egy sor intelligens fejlesztésre: mindegyik célja, hogy tehermentesítse csapatát, és segítse Önt abban, hogy jobb döntéseket hozzon, gyorsabban. Így automatizálhatja a toborzást AI segítségével:

1. lépés: Önéletrajzok áttekintése: Azonnal megtalálja a megfelelő jelölteket

Amikor özönleni kezdenek az önéletrajzok, az igazi kihívás nem az emberek megtalálása, hanem a megfelelők gyors kiválasztása. Az AI felgyorsítja az első szűrést azáltal, hogy a jelentkezéseket egyértelmű kritériumok – készségek, képesítések és tapasztalat – alapján vizsgálja, így a toborzók először a legalkalmasabb jelöltekre koncentrálhatnak.

Ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia által végzett önéletrajz-szűrést a leghatékonyabban kihasználhassa, a következőket kell tennie:

  • Határozza meg a kötelező követelményeket: előre rögzítse a szükséges készségeket, képesítéseket, tapasztalatot és szakterületi ismereteket.
  • Nagyságrend szerinti rangsorolás: A jelöltek automatikus értékelése a kritériumok alapján; először a legjobbak áttekintése ellenőrzési nyomvonallal.
  • Tanuljon és finomítson: A felvett/elutasított jelöltek adatait visszacsatolja a szabályokba, hogy idővel csökkenjen a téves elutasítások száma.

ClickUp útmutató: Kövesse nyomon a jelölteket feladatokként a Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével a kötelező követelményekhez; használja az Automations (Automatizálás) funkciót a pontszámok alapján történő címkézéshez/továbbításhoz; használja a ClickUp Brain funkciót az önéletrajzok strukturált összefoglalásához.

💡 Profi tipp: Kombinálja az AI-t az emberi ítélőképességgel. Az AI kiválóan képes gyorsan feldolgozni az adatokat, de az emberi toborzók biztosítják az empátiát és a kontextust, amelyek elengedhetetlenek a kiváló toborzási döntésekhez. Ha még nem ismeri az ATS platformokat, itt megismerheti a legjobb pályázókövető rendszereket!

2. lépés: Jelöltek felkutatása: Használja ki a rejtett tehetségkészleteket

🔍 Tudta? A toborzók 58%-a szerint az AI a jelöltek felkutatásában a leghasznosabb.

A kiváló jelöltek megtalálása nem mindig jelenti azt, hogy meg kell várni a jelentkezéseket. Az AI kiterjeszti az elérhetőségét azáltal, hogy különböző platformokon keresi meg a megfelelő jelölteket – még azokat is, akik nem aktívan álláskeresők, de nyitottak a megfelelő ajánlatra.

Az AI hatékony felhasználása a toborzáshoz:

  • Keressen a kulcsszavakon túl: vegye figyelembe a kapcsolódó készségeket, az egyenértékű pozíciókat és az átvihető tapasztalatokat is.
  • Központosítsa a folyamatokat: összesítse a táblákat, az ajánlásokat és a korábbi jelentkezőket egy nézetben.
  • Prioritizálja a kapcsolatfelvételt: rangsorolja a jelölteket alkalmasság/hajlandóság szerint, hogy a toborzók a legígéretesebb jelöltekkel kezdhessék a munkát.

ClickUp használati útmutató: Szervezze a források felkutatását egy listában/táblán; mozgassa automatikusan a kártyákat az automatizálás segítségével (Új → Kapcsolatfelvétel → Nyomon követés); kövesse nyomon a források teljesítményét a műszerfalon.

A ClickUp Automations segít a toborzási folyamatok szervezésében. Például, amikor új álláshirdetés kerül közzétételre, automatikusan kijelöl egy toborzót, létrehoz egy toborzási ellenőrzőlistát, és frissíti a jelöltek státuszát, ahogy haladnak előre a folyamatban.

ClickUp Automations; hogyan automatizálhatja a toborzást mesterséges intelligenciával
Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a feladatok állapotának azonnali frissítéséhez

Ha egy toborzó jelöli a jelöltet „Kapcsolatfelvétel” vagy „Követés szükséges” kategóriába, az azonnal frissíti a státuszát, áthelyezi a kártyáját a következő oszlopba, vagy akár értesíti a felvételi vezetőt is.

Mi több, időalapú szabályokat is beállíthat, például emlékeztető küldését, ha a források felkutatását követő három napon belül nem történik meg a kapcsolatfelvétel, vagy riasztások létrehozását, ha nagy potenciállal rendelkező jelöltek kerülnek fel a listára.

Ezek az automatizálások csökkentik a manuális nyomon követést, megakadályozzák a feladatok elhanyagolását, és megkönnyítik a toborzási folyamatok kezelését.

📖 További információk: Hosszabb távú csapattervezéshez hasonlítsa össze a platformokat ebben a tehetségmenedzsment szoftver útmutatóban.

🎥 Itt egy rövid videó bemutató a ClickUp Automationsról:

3. lépés: Írja meg az állásleírást: vonzza a legalkalmasabb jelölteket okosabb hirdetésekkel

Az álláshirdetés meghatározza a jelöltek teljes élményét. De egy világos, befogadó és vonzó hirdetés elkészítése időbe telik, különösen akkor, ha több pozícióra is toboroz.

Így automatizálhatja a folyamatot AI segítségével:

  • Gyorsabb tervezés: Készítsen világos, szakzsargonmentes munkaköri leírásokat a cím és a kötelező követelmények alapján.
  • Csökkentse az elfogultságot: jelölje meg a kirekesztő vagy kódolt nyelvet; javasoljon inkluzív alternatívákat.
  • A hangnemnek a szerephez való igazítása: Váltson technikai, formális vagy beszélgető stílusok között.

ClickUp használati útmutató: Használja a ClickUp Brain funkciót a tervezetek elkészítéséhez/szerkesztéséhez („tömörítsen”, „inkluzív nyelvet használjon”), majd az Automations funkciót a JD feladat létrehozásához, jóváhagyásra továbbításához és a ellenőrzőlista közzétételéhez.

A ClickUp Brainhez hasonló mesterséges intelligencia eszközökkel ez a folyamat zökkenőmentessé válik a munkaterületén belül. Egyszerű utasításokkal új munkaköri leírásokat készíthet, vagy a meglévőket szerkesztheti.

Ez lehetővé teszi, hogy a hangnemet és a világosságot a helyszínen finomítsa. Például kérje meg, hogy „legyen tömörebb”, „használjon inkluzív nyelvet” vagy „hangozzon beszélgetősebbnek”, és az végrehajtja.

Összefoglalja a toborzási vezetők kommentjeiben megfogalmazott visszajelzéseket is. Kivonja a lényeges pontokat, így nem kell azokat manuálisan összeraknia.

A ClickUp Brain olyan utasításokkal készíti el és szerkeszti az állásleírásokat, mint „tedd ezt inkluzívvá” vagy „hangoztasd inkább beszélgető stílusban”, és összefoglalja a visszajelzéseket vagy az interjú jegyzeteket. A feladatok létrehozásához és mozgatásához a csapatok a ClickUp Automations segítségével automatikusan beállíthatnak szabályokat, amelyek frissítik a jelöltek munkafolyamatait.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a munkaköri leírások megírásához, szerkesztéséhez és az Ön igényeinek megfelelően történő testreszabásához.
Használja a ClickUp Brain alkalmazást a munkaköri leírások megírásához, szerkesztéséhez és az Ön igényeinek megfelelően történő testreszabásához

ClickUp Brain Max a toborzáshoz: gyorsabb és méltányosabb felvétel

Használja a Talk to Text funkciót, hogy rögzíthesse a felvételi jegyzeteket, a pozícióhoz szükséges követelményeket és a beszámolókat – a ClickUp Brain Max ezeket strukturált feladatokká alakítja, kijelölt felelősökkel, határidőkkel és ellenőrzőlistákkal.

Kombinálja az Enterprise Search szolgáltatással, hogy másodpercek alatt megtaláljon minden kapcsolódó munkaköri leírást, jelöltprofilt, önéletrajzot vagy interjújegyzetet a munkaterületén.

Használja az automatizálást (állapotváltozások → kapcsolatfelvétel, „szűkített lista” → ütemezés) és a Brain összefoglalókat a visszajelzések duplikációjának kiküszöbölésére és a hiányosságok felismerésére, így a legjobb tehetségeket gyorsabban, kevesebb elfogultsággal és felesleges munkával juttathatja el a jelentkezés → interjú → ajánlat szakaszokba.

👉 Próbálja ki a ClickUp Brain Max szolgáltatást, és minden felvételi döntést alapozzon adatokra.

4. lépés: Jelentkezők megkeresése: személyre szabás nagy léptékben

A jelöltekkel való kapcsolatfelvétel gyakran időigényes, különösen akkor, ha minden üzenetet személyre szabottan szeretne megfogalmazni. Az AI a jelentkező háttérinformációi, helye, készségei vagy közös érdeklődési körei alapján személyre szabott e-maileket generál.

Az AI itt segít Önnek hatékonynak és emberinek maradni:

  • Személyre szabott első kapcsolatfelvétel: Hivatkozzon a profilban szereplő konkrét készségekre, projektekre vagy eredményekre.
  • Okos sorrend: Az általános ösztönzések elkerülése érdekében a nyomon követést a megnyitások/válaszok alapján időzítsd.
  • Maradjon ember: tartsa meleg, tömör és a pozícióhoz illő hangnemet – ne fárasztja a másolás-beillesztés.

ClickUp használati útmutató: E-mailek megírása a ClickUp Brain segítségével; az utolsó kapcsolatfelvétel dátumának rögzítése a Custom Fields mezőben; nyomon követések és emlékeztetők indítása az Automations segítségével; válaszok nyomon követése az Email nézetben.

Az elérhetőség nem csak a „küldés” gomb megnyomásáról szól, hanem az időzítésről, a hangnemről és a kitartásról is. A toborzók naponta több tucat beszélgetést bonyolítanak le, a barátságos bemutatkozásoktól a robotikusnak tűnő utánkövetésekig. Ezért a jó elérhetőség inkább kapcsolatépítésnek tűnik, mint hideg e-mailek küldözgetésének.

👉 Kíváncsi arra, hogy ez a kiegyensúlyozó gyakorlat hogyan néz ki a valós életben? Vessen egy pillantást a Egy toborzó napja blogunkba, amely őszintén bemutatja ezt a zsonglőrködést (és azt, hogy az olyan eszközök, mint a ClickUp, hogyan teszik kevésbé kaotikusá).

5. lépés: Interjú ütemezés: Csökkentse a koordinációs ráfordításokat

Az interjúk koordinálása mindenki rendelkezésre állásának összehangolását jelenti. Ez gyakran órákat vesz igénybe és lelassítja az egész folyamatot. Az AI átveszi a repetitív részeket, így a ütemezés zökkenőmentessé és könnyeddé válik. Valójában a átgondolt humánerőforrás-tervezés elengedhetetlen olyan rendszerek kiépítéséhez, ahol az AI-hez hasonló eszközök hatékonyan racionalizálják az ütemezés és a kommunikáció feladatait.

Az AI-eszközök a HR területén a következőket teszik:

  • Gyorsan találja meg az átfedéseket: szinkronizálja a naptárakat, és javasoljon a legkorábbi közös időpontokat.
  • Csökkentse a meg nem jelenések számát: automatikus visszaigazolások, előkészületek és emlékeztetők küldése a napon.
  • Kényelmes átütemezés: kezelje a konfliktusokat anélkül, hogy oda-vissza levelezne

ClickUp útmutató: Ütemezzen a Naptár segítségével; indítsa el az Automatizálásokat a szakaszváltáskor („Interjú” → meghívó + emlékeztető küldése); értesítse az érintetteket E-mail/Csevegés integrációk segítségével.

A ClickUp Calendar segítségével az egész toborzási csapat áttekintheti a közelgő interjúkat és a rendelkezésre álló időpontokat. Minden jelölt interjúja feladatként jelenik meg a naptárban, így egy pillanat alatt látható az időpont, az interjúztatók és a találkozó linkjei.

A ClickUp Brain segítségével a toborzók könnyedén láthatják az interjúfeladatokat, szinkronizálhatják a külső naptárakat, és egy helyen kezelhetik a rendelkezésre állást. Az automatizálás segít a emlékeztetők és frissítések kezelésében, hogy a ütemezés zökkenőmentes legyen.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát.

Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani.

A legtöbb eszköz egy vagy két lépést valósít meg ebből a folyamatból. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a megbeszéléseket könnyedén eloszthatja a naptárában a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

6. lépés: Készségek értékelése: Ne csak az önéletrajzra hagyatkozzon!

Az önéletrajzokból megtudhatja, hol dolgozott valaki, de nem azt, hogyan gondolkodik vagy oldja meg a problémákat. Ez az a terület, ahol az AI-alapú értékelések nagy különbséget jelentenek. Segítenek az képességek következetes, objektív és a pozícióhoz releváns módon történő értékelésében.

Az AI a következőket teszi:

  • A pozícióhoz igazítsa: Osztson ki kódolási, írási, tervezési vagy logikai feladatokat, amelyek tükrözik a valódi munkát.
  • Hogyan mérjük: Értékelje a megközelítést, a kommunikációt és a gyorsaságot – ne csak a végső válaszokat.
  • Az integritás védelme: A másolás-beillesztés minták felismerése és a pontozási rendszer egységesítése

ClickUp használati útmutató: Tarts megbeszéléseket a Docs alkalmazásban, kövesd nyomon a kísérleteket Tasks alkalmazásban ellenőrzőlistákkal; automatizáld a szakaszokat Automations alkalmazással; használd a ClickUp Brain alkalmazást az értékelők jegyzetének összefoglalásához ponttáblákba.

7. lépés: Interjú visszajelzés: Gyűjtsön információkat a rendetlenség nélkül

Az interjúk után a visszajelzések különböző helyeken végződhetnek, például e-mail szálakban, privát csevegésekben vagy a memóriában. Az AI segít ezeket a visszajelzéseket strukturált, nyomon követhető és a döntéshozatalhoz hasznos információkká alakítani.

Így használhatja:

  • A bemenetek strukturálása: Használjon kompetenciák szerint rögzített ponttáblákat, hogy csökkentsék a homályos megjegyzéseket.
  • Gyors összefoglalás: alakítsa a hosszú jegyzeteket erősségekké/kockázatokká/témákká a döntéshozók számára.
  • A panel összehangolása: Jelezze korán az egyetértés hiányosságait, hogy azok a beszámoló előtt megoldódjanak.

ClickUp használati útmutató: Gyűjtsön értékeléseket a Custom Fields (Egyéni mezők) között; készítse el a ClickUp Brain segítségével az összefoglaló jelentéseket; hasonlítsa össze a jelölteket a Dashboard (Műszerfal) segítségével (pontszámok, kockázatok, szakasz SLA-k).

➡️ További információ: Egy nap egy emberi menedzser életéből

Gyors automatizálási példák

FolyamatAutomatizálás példájaClickUp eszközökMért eredmény
JD-tervezetParancs: „inkluzív, középszintű SDR létrehozása” → JD + ellenőrzőlista generálásaClickUp Brain + feladat sablonokGyorsabb JD-feldolgozás
SourcingÚj igény → automatikus toborzó kijelölése + forráskeresési ellenőrzőlistaAutomatizálásRövidebb idő az első kapcsolatfelvételig
OutreachCímke „Shortlist” → tervezet felülvizsgálatraAgy + automatizálásMagasabb válaszadási arány, kevesebb hiba
ÜtemezésTovább az „Interjú” → naptár meghívó + emlékeztetőNaptár nézet + automatizálásCsökkentse a meg nem jelenők számát
ÖsszefoglalókPontszámkártyák gyűjtése → az erősségek/kockázatok automatikus összefoglalásaBrain (összefoglalja a megjegyzéseket)Gyorsabb döntések
MegfelelésHeti szakaszjelentés → 4/5 küszöbérték jelöléseMűszerfal + mentett nézetKorai elfogultság felismerése

📑 Használjon 30-60-90 napos terv sablont az AI-alapú toborzás bevezetésének irányításához

Az AI bevezetése a toborzásba nem csupán a funkciók bekapcsolásáról szól – strukturált, alacsony kockázatú tervre van szükség. A ClickUp 30-60-90 napos terv sablonja kész keretrendszert biztosít a toborzó csapatok számára, hogy nyomon követhessék ezeket a mérföldköveket és kioszthassák a felelősségi köröket.

ClickUp 30-60-90 napos terv sablon
Ingyenes sablon
Biztosítsa az új alkalmazottak sikeres átállását és beilleszkedését a 30-60-90 napos tervvel.
  • 0–30. nap (kísérleti szakasz): Fókuszáljon 1–2 pozícióra. Használja a sablont, hogy egyértelműen meghatározza a szükséges készségeket, rögzítse a szűrési felülírásokat, és nyomon kövesse az alapvető KPI-ket, mint például a szűrési idő és az interjúra való meg nem jelenés aránya.
  • 31–60. nap (bővítés): Adjon hozzá sourcing automatizálásokat, strukturált interjúcsomagokat és havi elfogultsági ellenőrzéseket. A sablon segít a feladatok kiosztásában a toborzók, a jogi osztály és a HRBP-k között, így a felelősségek egyértelműek lesznek.
  • 61–90. nap (Működtetés): Bővítse a szerepköröket, tegye közzé a kormányzási SOP-t, és hozzon létre egy KPI-dashboardot. A ClickUp-ban ez a sablon közvetlenül a dashboardokhoz kapcsolódik, így a vezetők valós időben láthatják a csatorna állapotát és a megfelelést.

Miért hasznos ez: Ahelyett, hogy táblázatokkal és jegyzetekkel bajlódna, egyetlen helyen térképezheti fel a bevezetési feladatokat, a határidőket és a felelősöket, így biztosítva, hogy minden bevezetési szakasz a terv szerint haladjon.

A legjobb AI toborzási eszközök

Készen áll arra, hogy forradalmasítsa humánerőforrás-tervezési és toborzási folyamatait? Íme a legjobb toborzási szoftverek:

1. ClickUp (A legjobb megoldás a teljes toborzási munkafolyamat egyetlen helyen történő kezeléséhez)

Szervezze meg a jelölteket, az alkalmazásokat és a toborzást a ClickUp segítségével.
Szervezze a jelölteket, az alkalmazásokat és a toborzást a ClickUp segítségével

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egy helyen biztosítja a HR-csapatok számára a toborzás kezelését – az állásleírások megírásától az interjúk ütemezéséig. A beépített automatizálásnak köszönhetően megszüntetheti az ismétlődő adminisztratív munkákat, és zökkenőmentessé teheti a felvételt, a beilleszkedést és a tehetségkezelést. Azok számára, akik ezeket a folyamatokat tovább szeretnék egyszerűsíteni, a ClickUp HR-csapatok számára testreszabott eszközöket kínál az alkalmazottak teljes életciklusának kezeléséhez egy helyen.

Hatékony funkciói megkönnyítik a határidők nyomon követését, a csapatok közötti együttműködést és a dokumentáció rendezettségének fenntartását, miközben az intelligens automatizálásnak köszönhetően csökken a ismétlődő feladatok száma.

Emellett nyomon követheti a célokat és vizualizálhatja a feladatok elosztását a különböző részlegek között. A ClickUp több mint 1000 eszközzel, többek között a Slackkel, az Outlookkal és a Google Naptárral is összekapcsolható, így segítve a toborzóknak az események, üzenetek és feladatok szinkronizálását a toborzási folyamat során.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A ClickUp naptár segítségével vizualizálhatja a toborzási folyamat minden lépését, az interjúk sorozatától az ajánlatok határidejéig.
  • Készítsen és rendszerezzen munkaköri leírásokat, központosítsa az új munkavállalók beilleszkedését segítő anyagokat és képzési útmutatókat a ClickUp Docs segítségével, hozzáférés-vezérléssel, élő szerkesztéssel és feladatkapcsolással, hogy minden összekapcsolódjon.
  • Készítsen egyedi munkafolyamatokat a toborzás minden szakaszához, kövesse nyomon a jelölteket feladatokként, és adjon hozzá részleteket, például önéletrajzokat, interjújegyzeteket, visszajelzéseket és egyebeket.

2. Turing (a legjobb előzetesen ellenőrzött szoftverfejlesztők felvételéhez)

Turing (A legjobb előzetesen ellenőrzött szoftverfejlesztők felvételéhez)
via Turing

A Turing egy mesterséges intelligenciával működő toborzási platform szoftverfejlesztők felkutatására és felvételére. Gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást használ az önéletrajzok, állásportálok és szakmai profilok áttekintésére, hogy megtalálja a legjobb jelölteket.

A Turing legjobb funkciói

  • Hozzáférés több ezer előzetesen ellenőrzött mérnökhöz világszerte, akik teljes munkaidős vagy szerződéses munkakörökre készek.
  • Használja az AI-t a munkaköri leírások és a fejlesztői profilok elemzéséhez, hogy megtalálja a legmegfelelőbb jelölteket a készségek, az időzóna és a tapasztalat tekintetében.
  • Kövesse nyomon a fejlesztők termelékenységét, állítson fel célokat, és kommunikáljon hatékonyan olyan funkciók segítségével, mint a Turing virtuális munkaterülete és a Manager Bot.

3. Findem (A legjobb megoldás gazdag, valós idejű jelöltadatokkal történő forráskereséshez)

Findem (a legjobb megoldás a gazdag, valós idejű jelöltadatokkal történő forráskereséshez); hogyan automatizálhatja a toborzást mesterséges intelligenciával
via Findem

A Findem modernizálja a tehetségek toborzását, a mélységre, az intelligenciára és a beszélgetéses automatizálásra összpontosítva. A 3D-s jelöltadatokra épülő rendszer a önéletrajzokon túlmutatva „gazdagított profilokat” hoz létre, több mint 100 000 forrásból származó, ellenőrzött információk, például a tényleges projekt hatása, a kódolási tevékenység és a karrierpálya alapján.

A Findem legjobb funkciói

  • Használja a Copilot for Sourcingot, a Findem beszélgető AI asszisztensét, hogy a munkaköri leírást aktív kereséssé alakítsa az ATS-ben, állásportálokon és belső adatbázisokban.
  • Automatizálja a kapcsolatfelvételt, az e-mailek sorrendjét és az interjúk ütemezését.
  • Gyűjtsen strukturált adatokat a készségekről, projektekről, eredményekről és karrierpályákról, hogy többet tudjon meg, mint ami az önéletrajzban szerepel.

4. Workable (legalkalmasabb nagy volumenű toborzáshoz automatizálással és prediktív szűréssel)

Workable (legalkalmasabb nagy volumenű toborzáshoz automatizálással és prediktív szűréssel); hogyan automatizálhatja a toborzást mesterséges intelligenciával
via Workable

A Workable egy robusztus, AI-alapú toborzási platform, amelynek célja a toborzási folyamat minden szakaszának egyszerűsítése. Egyetlen kattintással több mint 200 állásportálon tehet közzé álláshirdetéseket, és AI segítségével aktívan keres aktív és passzív jelölteket, akik leginkább megfelelnek az állásleírásnak.

A Workable legjobb funkciói

  • Azonnali közzététel a főbb állásportálokon, hogy bővítse elérhetőségét és sokszínű jelentkezőket vonzzon.
  • Használja az AI-t az önéletrajzok áttekintéséhez, a teljesítmény előrejelzéséhez és a nagy potenciállal rendelkező pályázók megtalálásához.
  • Tárolja az összes jelölt adatait egy kereshető CRM-ben, és használjon strukturált értékelőlapokat és interjúcsomagokat a pártatlan döntések meghozatalához.

5. Juicebox (A legjobb komplex HR-adatok beszélgetésalapú betekintéssé alakításához)

Juicebox (A legjobb komplex HR-adatok beszélgetésalapú betekintéssé alakításához)
via Juicebox

A PeopleGPT motorral működő Juicebox egy intelligens és intuitív mesterséges intelligencia eszköz, amelynek célja, hogy a jelöltek felkutatását és a tehetségek elemzését könnyeddé tegye. Több mint 800 millió profilból választja ki a legalkalmasabb jelölteket, és a munkaerő-elemzéseket vizuális, könnyen érthető betekintéssé alakítja.

A Juicebox legjobb funkciói

  • Írja le egyszerű szavakkal az ideális jelöltet, és a Juicebox azonnal átvizsgálja a globális adatforrásokat, hogy pontos találatokat nyújtson.
  • Hozzáférés interaktív diagramokhoz és elemzésekhez, amelyek bemutatják a készséghiányokat, a tapasztalati tartományokat és a sokszínűségi mutatókat a folyamatában.
  • Használja az AI által generált betekintést a felvételi stratégia kialakításához, a reprezentáció javításához és a tehetségtervezés üzleti célokkal való összehangolásához.

✨ Külön említésre méltó

  • Zoho Recruit: A legjobb megoldás a skálázható toborzáshoz, AI-alapú ATS és CRM funkciókkal, amelyek egyszerűsítik a források felkutatását, a jelöltek szűrését és a jelöltekkel való kapcsolattartást.
  • Fetcher: A legjobb megoldás a jelöltek felkutatásának és bevonásának automatizálására, hogy hatékonyan bővíthesse tehetségállományát.
  • Humanly: A legjobb választás mesterséges intelligenciával támogatott jelölt-elkötelezéshez és automatizált szűréshez, a nagy volumenű toborzás racionalizálása érdekében.
  • Toptal: A legjobb megoldás a világ legjobb szabadúszó tehetségeinek felkutatásához, intelligens készségek összehangolásával és teljesítményelemzésekkel.

Dolgozzon okosabban, vegyen fel jobb munkatársakat a ClickUp segítségével

A mai toborzás célja, hogy gyorsabban megtaláljuk a megfelelő embereket, megelőzzük a versenytársakat és tartós csapatokat építsünk. Ez nem könnyű feladat, ha több tucat jelöltet, beszélgetést és határidőt kell kezelni.

Az AI azonban már nem csak egy divatos szó. Egyre inkább segít a toborzóknak kiszűrni a zajt, megtalálni a legalkalmasabb tehetségeket, és a legfontosabbra koncentrálni: az emberekre.

Akár globálisan keres technológiai jelölteket, automatizálja az interjúk folyamatát, vagy a felvételi adatokat valódi betekintéssé alakítja, a megfelelő eszközökkel valóban változást érhet el. Ha pedig egy olyan platformot keres, amely mindezt egyesíti, a ClickUp pontosan erre lett kifejlesztve.

Az AI-t beépítve a napi feladatokba, az automatizálással, amely biztosítja a folyamatok zavartalan működését, valamint a dokumentumokkal, irányítópultokkal és naptárakkal, amelyek értelmesek, a ClickUp segít csapatának, hogy a toborzási folyamat minden lépésében hatékonyabban dolgozzon. Regisztráljon még ma ingyen!

Gyakran ismételt kérdések

Az AI valóban csökkenti az elfogultságot a toborzás során?

Ez akkor lehetséges, ha kombinálja a vak szűrést, a strukturált interjúkat, a pontkártyákat és a kedvezőtlen hatások eredményeinek figyelemmel kísérését. Az AI önmagában nem jelent garanciát.

Jogszerű-e az AI használata a toborzásban?

Igen, de be kell tartania az adatvédelmi és esélyegyenlőségi törvényeket (pl. GDPR hozzájárulás, megőrzés, hozzáférés; EEOC méltányosság). Dokumentálja a folyamatot és ellenőrizze a beszállítókat.

Mit érdemes először automatizálniuk a kis csapatoknak?

Kezdje a munkaköri leírások, az önéletrajzok szűrése és az interjúk ütemezése (legnagyobb időmegtakarítás, legkisebb kockázat) elkészítésével.

Hogyan ellenőrizhetjük a tisztességtelen eredményeket?

Hasonlítsa össze a csoportok közötti szakaszos kiválasztási arányokat, és vizsgálja meg az 4/5 (80%) küszöbérték alatti eredményeket. Vizsgálja meg és orvosolja a problémákat.

