75 ingyenes Soft Challenge sablon a napi előrehaladás nyomon követéséhez

Sok irodai dolgozó életmódja ijesztően mozgásszegény lett. A helyben maradás lett az alapbeállításunk a munkába járás, az irodai munka és a végtelen görgetés során. A könnyű, mindennapi kihívások segítenek aktívnak maradni és egészséges szokásokat kialakítani anélkül, hogy kemény edzőtisztként kellene viselkedni.

Nem kell szigorú edzéstervet követned ahhoz, hogy jobban érezd magad – csak következetességre van szükséged. Az ingyenes 75 Soft challenge sablon pontosan ezt biztosítja. Segít nyomon követni a napi szokásaidat, ellenőrizni a személyes céljaidat, és stressz nélkül haladni a fitnesz útján.

Akár a tiszta étkezésre, a napi testmozgásra, akár a végtelen görgetés helyett egy könyvvel való kikapcsolódásra koncentrál, a 75 Soft Challenge a való életre lett kialakítva – beleértve a zsúfolt napirendet, a munkahelyi követelményeket és még azokat a társasági eseményeket is, amelyek elcsábíthatnak attól, hogy kitartson a célja mellett.

Egy megbízható sablon segít abban, hogy végig következetes maradj. Tudj meg többet róla!

Mik azok a 75 soft challenge sablonok?

A 75 Soft Challenge sablonok készen használható nyomkövetők, amelyek segítségével 75 napon keresztül nyomon követheti napi feladatait. Ezek a sablonok általában tartalmaznak szakaszokat a vízfogyasztás, a testmozgás, az olvasás, az étkezés és a kihíváshoz kapcsolódó egyéb napi szokások számára.

Ezeket úgy tervezték, hogy segítsenek Önnek a következetességben, az előrehaladás naplózásában és a személyes célok kitartó követésében anélkül, hogy egy tervezőt kellene létrehoznia a semmiből.

Akár önfejlesztésre, az alkalmazottak jólétére koncentrál, akár csak egy világos rendszerre van szüksége a napi rutinja támogatásához, ezek a sablonok azoknak készültek, akik felelősségteljesek akarnak maradni anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat.

Mi jellemzi egy jó 75 Soft Challenge sablont?

A szilárd 75 Soft sablon egyszerűvé teszi a dolgokat, és segít abban, hogy minden nap következetes maradj. Meg kell tudnod nyitni, nyomon követni a fontos dolgokat, és továbbhaladni.

Napi feladatkövető : Jelölje be edzését, olvasmányait, vízfogyasztását és egyéb napi feladatait.

Rugalmas elrendezés : igazítsa a teret személyes céljaihoz és rutinjához

Testméretek nyomon követése : Jegyezze fel testének változásait az út során

Szokásnapló: Kövesse nyomon azokat a szokásokat, amelyeket kialakít vagy felad.

Haladás naptár : Nézze meg, hány napja tartja a tervet!

Étkezés- és vízfogyasztás-nyomkövető : Jegyezze fel étkezéseit és vízfogyasztását egy helyen

Hangulat vagy reflexió helye : Jegyezze fel, hogyan érzi magát, vagy mi volt a legemlékezetesebb aznap.

Nyomtatható vagy digitális változat : Használja eszközén vagy nyomtassa ki – ami Önnek kényelmesebb.

Minimális dizájn: összpontosíts a nyomon követésre, zavaró tényezők és figyelemelterelő dolgok nélkül.

🔎 Tudta? A mozgásszegény életmód 147%-kal növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és a 2-es típusú cukorbetegség esetek 80%-áért felelős. Azonban a következetes rutin, a nyomon követett vízfogyasztás, a kiegyensúlyozott étkezés és a fizikai aktivitás csökkenti a kockázatot.

A 75 legjobb Soft Challenge Tracker sablon egy pillantásra

13 ingyenes 75 Soft Challenge Tracker sablon

Nem kell a nulláról felépítenie a nyomkövetőjét. Ez a 75 kész sablon segít abban, hogy erőteljesen induljon, szervezett maradjon és befejezze a kihívást. Kezdjük is:

1. ClickUp edzésnapló sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon teljes edzésprogramját a ClickUp edzésnapló sablonjával.

Ha már használja a ClickUp-ot a munkához, akkor érdemes ugyanazon a felületen nyomon követni a fitneszprogramját és a 75 Soft Challenge-t is. A ClickUp edzésnapló sablonja az edzését egy elvégzendő feladattá alakítja, amelyhez megjegyzéseket, ismétlést, időt, felszerelést és akár edzői adatokat is hozzáadhat. Tökéletes azok számára, akik kiegyensúlyozott munka-magánéleti életmódot szeretnének kialakítani.

Nincs szükség külön alkalmazásra vagy jegyzetfüzetre. Minden egy helyen található, és a nézetek segítségével másodpercek alatt válthat a heti tervekről a teljes naplóra.

🌟 Főbb jellemzők:

Állítson be feladatokat minden edzéshez

Használjon egyéni mezőket a ismétlések, az időtartam és a gyakorlat típusa nyomon követéséhez.

Rendezze az edzéseket állapot szerint, például Befejezett, Kimaradt vagy Teendő.

Többféle nézet segítségével vizualizálhatja heti rutinját.

🔑 Ideális: kezdőknek vagy fitneszrajongóknak, akik egy központi helyet keresnek, ahol egy alkalmazásban kezelhetik edzéseiket, napi feladataikat és nyomon követhetik előrehaladásukat.

2. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Ingyenes sablon letöltése Jobb szokásokat alakíts ki a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával!

Ha a 75 Soft Challenge inkább az egészséges szokásokról szól, mint az edzésekről, akkor ez a ClickUp személyes szokáskövető sablon az Ön számára készült. Ez egy egyszerű, áramvonalas követő, ahol egyéni célokat állíthat be, például „15 oldal elolvasása” vagy „64 uncia folyadék elfogyasztása”, és nyomon követheti az előrehaladását.

Nem csak jelölgeti a négyzeteket, hanem ritmust is kialakít. A ClickUp segítségével címkézheti, szűrheti és fontossági sorrendbe állíthatja a szokásait, így a rutinja akkor sem borul fel, ha az élete zűrzavarossá válik.

🌟 Főbb jellemzők:

Kövesse nyomon napi céljait egyedi mezők segítségével, amelyek olyan konkrét szokásokra vonatkoznak, mint a lépések száma, az olvasás vagy a folyadékbevitel.

A haladást táblázat vagy lista formátumban tekintheti meg, attól függően, hogy hogyan szeret szervezni.

A státuszfrissítések segítségével jelölje meg a szokásokat nyitottként vagy befejezettként.

Csoportosítsa a szokásokat prioritás vagy típus szerint a beépített címkék segítségével.

🔑Ideális: bárkinek, aki a 75 Soft sablont használja arra, hogy struktúrát és felelősségvállalást építsen ki olyan, nem fitneszhez kapcsolódó szokások körül, mint az olvasás, az alvás vagy a tudatos étkezés.

3. ClickUp étkezés-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg és készítse elő heti étkezéseit a ClickUp étkezés-tervező sablon segítségével.

Ez a sablon segít az étkezés tervezésében anélkül, hogy az teljes munkaidős feladattá válna. A ClickUp étkezés-tervezési sablon segítségével egyetlen felületen szervezheti receptjeit, készítheti össze az alapanyagok listáját és nyomon követheti a kiegyensúlyozott étrenddel kapcsolatos céljait.

Kiválóan alkalmas azok számára, akik a 75 Soft Challenge programot követik, és el akarják kerülni a last minute ételrendelést vagy a nem tervezett étkezéseket. Az ételeket naptárba húzhatja, típus szerint rendezheti, és akár a tápértékeket is rögzítheti, például a nettó kalóriákat és a fehérjét. Az összes étkezését nyomon követheti, a reggeli rutinjától az esti italig. Gyors, vizuális és rugalmas.

🌟 Főbb jellemzők:

Kövesse nyomon étkezéseit a nettó szénhidrát, kalória és étkezés típusa gibi egyéni mezők segítségével.

Rendezze a recepteket és a bevásárlólistákat külön mappákba a gyors hozzáférés érdekében.

Használja a táblát és a naptárat, hogy megtervezze az egész hét étkezéseit.

Állítsa be az egyes étkezési feladatok állapotát, hogy tudja, mi van előkészítve, mi van folyamatban és mi van már elvégezve.

🔑Ideális: Mindenkinek, aki 75 soft challenge sablont szeretne követni, miközben étkezéseit, táplálkozását és bevásárlását szigorúan és könnyen kezelhető módon szeretné tervezni.

🔊 Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különböző nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

4. ClickUp önellátási terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye elsődleges fontosságúvá mentális és fizikai jólétét a ClickUp önellátási terv sablonjával.

Ha a 75 soft challenge célja ugyanúgy a lelassulás, mint a megjelenés, akkor ez a sablon pontosan illik hozzá. A ClickUp Self Care Plan Template segít időt szakítani azokra a szokásokra, amelyeket a smartwatch nem követ nyomon – pihenés, rutinok, alvás és regenerálódás.

A sablonokat a napi rutinjához igazíthatja, emlékeztetőket állíthat be az önápolási feladatokhoz, és mezőket használhat a hangulat vagy az energiaszint nyomon követéséhez. A sablonok egyszerűek, így nem fogja úgy érezni, hogy az önápolás tervezése egy újabb házimunkává válik.

🌟 Főbb jellemzők:

Adjon hozzá napi önápolási feladatokat, mint például naplóírás, bőrápolás vagy digitális méregtelenítés.

Kövesse nyomon érzelmi és fizikai energiaszintjét egyéni mezők segítségével.

Állítson be ismétlődő emlékeztetőket, hogy ne hagyja ki a pihenőnapokat vagy a reflexió idejét.

Hozzon létre egy rugalmas rutinot, amely támogatja mind a termelékenységet, mind a pihenőidőt.

🔑Ideális: Mindenkinek, aki a gyógyulás, a tudatosság és a személyes fejlődés köré építi napi szokásait, miközben kiegyensúlyozottabb megközelítést követ az egészség terén.

🚀 A ClickUp valós hatása: A ClickUp sablonokat használó csapatok 83%-os csökkenést jelentenek a projekttervek megvalósítási idejében – köszönhetően az előre elkészített útmutatóknak, amelyek kiküszöbölik a munka szervezésével és megvalósításával töltött időt. A 75 Soft Challenge-hez hasonló programokhoz való ragaszkodás természetessé válik.

5. ClickUp napi tervező sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg az egész napját a ClickUp napi tervező sablon segítségével.

A ClickUp napi tervező sablonja több, mint egy egyszerű teendőlista – ez egy személyes irányító központ. Feloszthatja a napját kategóriákra, például személyes célok, fitnesz vagy munka, és beépített jelölőkkel és szűrőkkel mindent fontossági sorrendbe állíthat.

A naptár és a lista nézetek segítségével vizuálisan és kezelhető módon strukturálhatja napi rutinját. Nincs rendetlenség. Nincs zavar. Ha részt vesz a 75 Soft Challenge programban, ez a sablon egy helyen strukturálhatja edzéseit, olvasási idejét, önápolását és étkezéseit.

🌟 Főbb jellemzők:

Szervezze meg napját feladat típus, prioritás vagy határidő szerint

Használja a naptár nézetet a napi szokások és a nem megkerülhető feladatok ütemezéséhez.

Kövesse nyomon az összes tevékenység előrehaladását táblázat vagy lista nézet segítségével.

Testreszabhatja a vízfogyasztás, a fizikai aktivitás vagy az olvasás szakaszait.

🔑Ideális: bárkinek, aki strukturált és rugalmas napi rutint szeretne kialakítani – különösen egy 75 soft challenge vagy személyes fejlődési fázis során.

💡 Profi tipp: A munkavállalók közel 60%-a időt tölt azzal, hogy különböző eszközök között ugrálva egyszerű rutinokat kezel. A ClickUp megszünteti ezt az eszközök szétszóródását, és egy nézetbe hozza össze szokásait, feladatait, jegyzeteit és frissítéseit, így a 75 Soft Challenge nem kerülhet veszélybe a digitális káosz miatt.

6. ClickUp napi teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp napi teendőlista sablonjával könnyedén kezelheti napi prioritásait.

Azok számára, akik szeretik a dolgokat élesen és egyértelműen tartani, ez a ClickUp napi teendőlista sablon egyenesen a lényegre tér. Úgy lett kialakítva, hogy minimális erőfeszítéssel segítsen megtervezni a napját.

Hozzon létre feladatokat, állítson be határidőket, rendezze kategóriákba (pl. fitnesz, étkezés, olvasás), és kövesse nyomon a 75 soft challenge előrehaladását anélkül, hogy zavaró lenne. Kiemelkedő, milyen könnyű a nagy célokat kisebb részekre bontani és azokat teljesíteni.

🌟 Főbb jellemzők:

Hozzon létre strukturált teendőlistákat olyan mezőkkel, mint a feladat kategóriája, helyszíne és a sorozat számlálója.

Határozzon meg határidőket, emlékeztetőket és vizuális haladási sávokat minden egyes feladathoz.

A beépített címkék segítségével rangsorolhatja a feladatokat sürgősségük és fontosságuk alapján.

Használjon többféle nézetet – naptár, lista, tábla, Gantt – hogy a saját módján tervezhesse meg a napját.

🔑Ideális: Mindenkinek, aki egy világos, praktikus napi naplóra vágyik, amely reggeltől estig láthatóvá és megvalósíthatóvá teszi a feladatokat, szokásokat és személyes célokat.

🔎 Tudta? Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a fizikai inaktivitás 2030-ra globálisan eléri a 35%-ot. A sablonok strukturáltságot és felelősségvállalást teremtenek, így segítve ennek a trendnek a megfordítását.

7. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson fel egyértelmű célokat, és kövesse nyomon hosszú távú fejlődését a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával.

Ez segít abban, hogy ne forogjon tovább a körben homályos célokkal, és elkezdjen dolgozni a személyes fejlődésén. A ClickUp személyes fejlesztési terv sablonja struktúrát ad anélkül, hogy akadályozná Önt.

A beépített állapotopciók, mint például „jó úton halad” és „cél elérve”, segítségével egy pillanat alatt megismerheti, hol tart. Ezzel a célkitűzési sablonnal megtervezheti személyes céljait, feloszthatja azokat mérföldkövekre, és rögzítheti a kisebb sikereket.

🌟 Főbb jellemzők:

Ossza fel fejlesztési céljait negyedévekre, hetekre vagy egyéni ütemtervekre.

Használja az egyéni mezőket az előrehaladás, az időblokkok és az eredmények rögzítéséhez.

Váltson a tervezési nézetek között, mint például a cselekvési lépések, a nyomon követők és az összefoglalók.

Gyakran gondolkodjon el olyan kérdéseken, mint például: „Mennyire elégedett az előrehaladásával?”

🔑Ideális: bárkinek, aki a 75 Soft Challenge sablont egy nagyobb, a gondolkodásmódra, a rutinra és a mérhető előrehaladásra összpontosító önápolási terv részeként használja.

➡️ További információ: Hogyan lehet több energiával rendelkezni munka után

8. ClickUp személyes termelékenységi sablon

Ingyenes sablon letöltése Tegye hatékonyabbá napjait és érje el céljait a ClickUp személyes termelékenységi sablonjával!

Ha edzések, olvasás, étkezések és önápolás között egyensúlyoz, miközben a munkáját vagy mellékállását is ellátja, ez a sablon segít mindent egyensúlyban tartani. A ClickUp személyes termelékenységi sablon több mint egy feladatlista – egy teljes rendszer az idő nyomon követéséhez, a célok szervezéséhez és az előrehaladás naplózásához.

A személyes feladatokat, mint például az ételkészítés vagy a gyors séta, a munkával kapcsolatos célok mellé csoportosíthatja anélkül, hogy elveszítené a fókuszt. A részletes állapotbeállítások és a valós idejű emlékeztetők segítségével semmi sem maradhat ki.

🌟 Főbb jellemzők:

Osztályozza feladatait 15 egyedi státuszba, és pontosan lássa, mi van még hátra, és mi már elkészült.

Rendezze fontossági sorrendbe napi szokásait és személyes céljait a lista és a tábla nézetek segítségével.

Tervezze meg feladatait és kövesse nyomon az eltöltött időt a ClickUp beépített időzítőjével.

Állítson be emlékeztetőket, címkéket és szűrőket, hogy mindig éber maradjon és betartsa az ütemtervet.

🔑 Ideális: bárkinek, aki a 75 soft challenge trackert egy mozgalmas napjával kombinálja, és egyszerűsíteni szeretné a tervezést anélkül, hogy a részletek elsikkadnának.

🔎 Tudta? A fizikai inaktivitás globális költsége: évi 54 milliárd dollár az egészségügyi ellátásban és 13,7 milliárd dollár a termelékenység csökkenésében. A napi apró cselekedetek nyomon követése egy ingyenes tervezővel valódi változást hozhat.

9. ClickUp 75 kemény wellness kihívás sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon naponta a pályán a ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template segítségével.

Ez a sablon azoknak készült, akik strukturált wellness kihívást követnek, mint például a ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template, amely teljes áttekintést ad a napi teendőkről, a heti ellenőrzési pontokról és a kihívás mérföldköveiről.

A sablonok egy helyen rendszerezik szokásait, céljait és értékeléseit, így nem kell azon töprengenie, hogy megitta-e a napi vízmennyiséget vagy elvégezte-e a fizikai aktivitást. Akár egyedül, akár csoportban végzi ezt, a sablonok segítségével minden világos és következetes marad.

🌟 Főbb jellemzők:

Rendeljen hozzá és kövesse nyomon a napi feladatokat, mint például az edzések, az olvasás vagy az egészséges táplálkozás.

Kövesse nyomon az előrehaladását 75 napon keresztül vizuális állapotfrissítésekkel.

Több nézet segítségével kezelheti az ütemterveket, a mérföldköveket és az értékeléseket.

Jegyezze fel a sikereit, hetente értékelje az eredményeket, és szükség esetén módosítsa a tervét!

🔑Ideális: Mindenkinek, aki ingyenes 75 Soft challenge sablont vagy 75 Hard sablont követ, és aki egy strukturált, emlékeztetőket és egyértelmű haladás-áttekintést tartalmazó, mindent egyben tartalmazó nyomkövetőt szeretne.

💡Profi tipp: Ha a 75 Soft edzéseidhez edzőtermet használsz, az edzőterem-kezelő szoftverrel mindent egyszerűsíthetsz – a foglalkozások lefoglalásától a jelenlétek nyomon követéséig.

10. 75 Soft Challenge Template by LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Ez a 75 soft challenge sablon meleg, személyes megközelítésével tűnik ki a szokások felhalmozása terén. LaToya Rachelle alkotta meg, és gondosan úgy tervezték, hogy az önápolás, a fizikai egészség és a napi rutinok egy nyomtatható formátumban ötvöződjenek benne. Nem csak jelölőnégyzeteket jelöl be, hanem szándékot épít be a napjába.

A sablonok nyugtatóak és könnyen követhetők, tökéletesek, ha olyan napi tervezőt szeretne, amelyet kézben tarthat, bejelölhet és átgondolhat.

🌟 Főbb jellemzők:

Nyomtassa ki és személyre szabhatja kihívásnaplóját, amelyben helyet kapnak a reflexiók és a jegyzetek is.

Kövesse nyomon olyan szokásait, mint az olvasás, a folyadékbevitel és a mozgás, egyértelmű napi ellenőrzésekkel.

Összpontosítson olyan kiegyensúlyozott célokra, amelyek nyomás nélkül ösztönzik a fejlődést.

Fejlessze a fegyelmet rugalmas, tudatos és ösztönző módon!

🔑Ideális: Mindenkinek, aki inkább a papír alapú, ingyenes 75 soft challenge sablont részesíti előnyben, amely ötvözi a praktikumot egy kis személyes inspirációval.

11. 75 napos soft challenge tervező sablon a 101 Planners-től

via 101 Planners

A 101 Planners által készített 75 soft challenge tervező egy nyomtatható, egyszerű megoldás, amely az egyszerűséget és a struktúrát helyezi előtérbe. A legtöbb sablonnal ellentétben ez a sablon a kihívást egyértelműen megjelölt, szerkeszthető szakaszokra bontja, amelyek segítségével nyomon követheti szokásait és reflektálhat az elért eredményekre.

A PDF-be közvetlenül beírhat, vagy kinyomtathatja és kézzel kitöltheti. Nincs zavaró felesleges információ, csak hely a haladás rögzítésére, a napi szokások kipipálására és a személyes célok iránti elkötelezettség fenntartására.

🌟 Főbb jellemzők:

Töltsön le egy teljes mértékben szerkeszthető PDF-fájlt, amelyet digitálisan testreszabhat vagy kinyomtathat napi használatra.

Kövesse nyomon fizikai aktivitását, étkezéseit, olvasmányait, vízfogyasztását és még sok mást egyetlen lapon.

A 75 napos naptár nézet segítségével teljes áttekinthetőséggel rögzítheti az előrehaladást.

A kihívás során vegye fel személyes reflexióit vagy módosításait!

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű, letölthető, regisztráció nélküli és rugalmas 75 soft challenge sablont keres.

💡Profi tipp: A szokáskövető alkalmazás strukturáltságot és valós idejű elszámoltathatóságot biztosít. Válasszon egyet, amelyben sorozat-számláló, emlékeztetők és testreszabható célok is megtalálhatók.

12. 75 Soft Challenge by Notability

via Notability Gallery

Azok számára, akik inkább iPad-en vagy táblagépen dolgoznak, a Notability 75 soft challenge sablonja teljesen digitális, kézírásbarát élményt kínál. Ez nem egy átlagos nyomkövető – vizuálisan tiszta, testreszabható és jegyzetek készítésére készült.

Akár jegyzeteket szeretne készíteni, akár mérföldköveket körbejelölni, akár sikereit kiemelni, a Notability rugalmassága mindezt lehetővé teszi. Akár hangjegyzeteket is szinkronizálhat bejelentkezéseivel, így edzésprogramja még átgondoltabb és személyesebbé válik.

🌟 Főbb jellemzők:

Töltsön le egy digitális tervezőt, és jegyezze fel közvetlenül az Apple Pencil vagy egy stylus segítségével.

Jelöld be a napi szokásaidat, mint például a vízfogyasztás, a testmozgás és az olvasás, közvetlenül a jegyzetedben.

Adjon hozzá hangjegyzeteket, haladásról készült fotókat vagy hangulati reflexiókat napról napra.

Tároljon mindent egy alkalmazásban, nyomtatás vagy külső eszközök nélkül.

🔑Ideális: iPad-felhasználók számára, akik interaktív, szabadkézi módszert keresnek a 75 soft challenge kezeléséhez – teljes rugalmassággal a rajzolás, felvétel vagy gépelés terén.

💡Profi tipp: A neuroplaszticitást fejlesztő gyakorlatok, mint például az egyszerű feladatok elvégzésének másik kézzel történő elvégzése, a napi naplóírás vagy egy új mozdulat megtanulása, átprogramozhatják az agyát, hogy gyorsan alkalmazkodjon.

13. 75 napos soft challenge sablonok ingyenesen kinyomtathatók a SnapyBiz oldaláról

via SnapyBiz

A SnapyBiz 75 napos soft challenge nyomtatható sablonja a rugalmasságról szól. Különlegessége a szerkeszthető elrendezés – üres oszlopok és sorok, amelyekkel saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki a kihívást. Akár a fizikai aktivitásra, a napi feladatokra, a szigorú étrendre vagy az olvasásra koncentrál, a nyomkövetőt saját igényeinek megfelelően alakíthatja.

Három nehézségi szintet is kínál – könnyű, közepes és nehéz –, így nem kell egy mindenki számára egyformán megfelelő tervhez ragaszkodnia. Ráadásul A4, A5 és US Letter méretben is elérhető, így otthon is könnyedén kinyomtathatja.

🌟 Főbb jellemzők:

Válasszon a teljes testreszabhatóságot biztosító szerkeszthető PDF formátumok közül!

Állítsa be a kihívás nehézségi szintjét az aktuális tempójához!

Kövesse nyomon napi szokásait egy minimalista, könnyen jelölhető elrendezéssel.

Használja tervezőként, ellenőrzőlistaként vagy vizuális naplóként – mindezt egyetlen nyomtatványról.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki szeretne létrehozni egy 75 soft challenge-t, amely az ő életmódjához és preferált nyomon követési módszeréhez igazodik.

Maradjon a pályán a ClickUp segítségével a 75 Soft Challenge programmal

Nincs szüksége bonyolult rendszerre vagy drága alkalmazásra a jobb szokások kialakításához – csak valamire, ami Önnek megfelel. Akár a vízfogyasztását, étkezéseit követi nyomon, akár időt szán az önápolásra, ez a 75 ingyenes soft challenge sablon megkönnyíti a következetességet.

Válasszon egyet, amelyik illik az Ön stílusához – ingyenes nyomtatható, digitális, strukturált vagy rugalmas –, és adjon új lendületet a napi rutinjának.

Szeretne egy olyan eszközt, amely mindent egy helyen tart – szokásokat, célokat, étkezési terveket, edzéseket és az előrehaladást?

Próbálja ki ingyen a ClickUp 75 Soft Challenge Template sablonját, hogy egyszerűsítse kihívását és az első naptól kezdve szervezett maradjon.

