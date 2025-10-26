A 11 legjobb IDP szoftver a dokumentumok automatizálásához 2025-ben

A válaszadók 48%-a azt állítja, hogy nehezen találja meg a dokumentumokat, míg 47%-uk szerint vállalatuk online iratkezelő rendszere zavaros és hatástalan. Ennek következménye az időpazarlás, a termelékenység csökkenése az üzleti folyamatokban és több emberi hiba.

Az intelligens dokumentumfeldolgozó (IDP) szoftver segít megoldani ezt a problémát, mivel megszünteti a kézi dokumentumkezelés szükségességét.

A szoftver automatikusan kinyeri a legfontosabb információkat a strukturálatlan fájlokból, és azokat szervezett, használható adatokká alakítja. Ez azt jelenti, hogy csapata kevesebb időt tölt kereséssel, és több időt fordíthat a pontos információk feldolgozására, amelyek zökkenőmentesen áramlanak a meglévő rendszerekbe.

Ebben a cikkben összefoglaljuk a legjobb IDP szoftverek közül azokat, amelyek egyszerűsítik a dokumentumokkal kapcsolatos feladatokat, csökkentik az ismétlődő adatbevitelt, és integrálhatók a már használt eszközökkel.

A 10 legjobb IDP szoftver egy pillantásra

Íme egy gyors összehasonlítás a legjobb IDP szoftvermegoldásokról, hogy néhány kulcsfontosságú funkció, kiegészítő funkció, ár és felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp AI-vezérelt dokumentumkezelés, automatizált munkafolyamatok és csapatmunka. AI-alapú dokumentumkészítés, kontextusfüggő segítség, OCR-integráció, automatizálás, sablonok Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára ABBYY AI-alapú adatkinyerés és folyamatintelligencia Előre betanított AI, többnyelvű OCR, folyamatbányászat, plug-and-play képességek Egyedi árazás UiPath Az IDP és az RPA kombinálása End-to-end botok, emberi beavatkozással történő validálás, egyedi modellek, kódolás nélküli eszközök Fizetős csomagok 25 USD/hó/felhasználó áron IBM Datacap Vállalati szintű többcsatornás rögzítés NLP, ML-kivonatolás, szerepkörökön alapuló szerkesztés, felhőalapú/helyszíni telepítés Egyedi árazás Microsoft Azure Rugalmas vállalati AI dokumentum munkafolyamatok Előre elkészített és egyedi modellek, Power Automate, biztonsági megfelelés Egyedi árazás Google Document AI Generatív, AI-alapú kivonás Kész feldolgozók, egyedi eszközök, BigQuery/Vertex AI integráció Egyedi árazás Appvia Biztonságos, felhőalapú fejlesztői önkiszolgáló Guardrails, Kubernetes-koordináció, többfelhős láthatóság Egyedi árazás Rossum AI-alapú papírmentes munkafolyamatok Sablonmentes rögzítés, érvényesítés, alacsony kódszükségletű bővítmények és integrációk Egyedi árazás Infrrd SLA-vezérelt, érintésmentes feldolgozás 24/7 feldolgozás, AI-alapú érvényesítés, intelligens képfelismerés Egyedi árazás Docsumo Érintésmentes munkafolyamatok és nagy mennyiségű kivonás Intelligens táblázatok, előre betanított modellek, egyedi munkafolyamatok, valós idejű irányítópult Fizetős csomagok 199 USD/hó/felhasználó áron Nanonets Rugalmas AI munkafolyamatok, nagy pontosság AI OCR, kódolás nélküli döntéshozó motorok, integrációk, gyors megtérülés Egyedi árazás

Mit kell keresnie az IDP szoftverben?

Bármely munkahelyen a munkavállalóknak gyors és megbízható hozzáférésre van szükségük az információkhoz. Intelligens dokumentumfeldolgozás nélkül azonban a csapatok sok időt töltenek a rendezetlen fájlok között való keresgéléssel.

Valójában szinte minden harmadik alkalmazottnak kellett már újrakészítenie egy dokumentumot, amelyet nem talált, és sokan hetente több mint négy órát töltenek digitális fájlok keresésével.

A megfelelő IDP szoftver gépi tanulás, természetes nyelvfeldolgozás és optikai karakterfelismerés segítségével automatizálja a dokumentumok feldolgozását, osztályozza a fájlokat és pontosan kivonja a releváns adatokat, így csökkentve a pazarlást.

Intelligens dokumentumfeldolgozási megoldás kiválasztásakor keresse meg a következő dokumentumautomatizálási szoftverfunkciókat:

Pontos adatkinyerés strukturált és strukturálatlan adatokhoz

Könnyű integráció a meglévő rendszerekkel és más üzleti rendszerekkel

Erős biztonsági funkciók az érzékeny adatok védelmére

Skálázható automatizált dokumentumfeldolgozás nagy mennyiségekhez

Egyszerű beállítás és felhasználóbarát munkafolyamatok a kézi dokumentumfeldolgozás csökkentése érdekében.

🧠 Tudta? A szervezetek 66%-a már kísérleti jelleggel alkalmazza az automatizálást. A munkafolyamat-automatizálás példái és felhasználási esetei megmutatják, hogyan automatizálhatja a mindennapi feladatokat, hogy csapata kevesebb időt töltsön el a rutinmunkával, és több időt fordíthasson a fontosabb feladatokra.

A 11 legjobb IDP szoftver

Szeretne megszabadulni az elavult kézi adatbevitelektől?

Íme a 11 legjobb IDP szoftverprogram, amelyek automatizált dokumentumfeldolgozással segítik vállalkozása fejlődését.

1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-irányításhoz és csapatok közötti dokumentum-együttműködéshez)

Az AI-alapú ClickUp Docs segítségével alakítsa át a rendezetlen jegyzeteket és vázlatokat világos, strukturált dokumentumokká!

Egy Reddit-felhasználó tökéletesen fogalmaz, amikor leírja az ideális IDP szoftvert:

Ha ma kellene választanom egy IDP-megoldást, akkor valószínűleg egy bevált, folyamatosan fejlődő és az új technológiákhoz alkalmazkodó kereskedelmi megoldást választanék.

Pontosan ezt kínálja a ClickUp.

A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp intelligens dokumentumfeldolgozást, AI-alapú tartalmat és automatizált munkafolyamatokat ötvöz. Emellett hatékony integrációkat is kínál, így a csapatok strukturált és strukturálatlan adatokat egyaránt kezelhetnek.

Készítsen és osszon meg AI-alapú dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Brain által támogatott ClickUp Docs statikus fájlokat intelligens dokumentumokká alakít.

A csapatok természetes nyelvfeldolgozást használhatnak vázlatok készítéséhez, hosszú projektfrissítések összefoglalásához vagy sűrű technikai szövegek átírásához, hogy mindenki számára érthető, világos utasításokat kapjanak.

Például egy termékcsapat perceken belül strukturált projektdokumentációvá alakíthatja a sprintjegyzeteket. Hasonlóképpen, egy támogató csapat az ismétlődő kérdésekből azonnal létrehozhat tudásbázis-cikkeket.

Kontextusfüggő segítség a ClickUp Brain segítségével

Keresés feladatok, megjegyzések és frissítések azonnal, így a csapat soha nem vesztegeti az időt az információk keresésével a ClickUp Brain segítségével.

A tartalomgeneráláson túl a ClickUp Brain kontextusfüggő szolgáltatásokat is kínál, amelyek pont akkor jelenítik meg a releváns információkat, amikor szüksége van rájuk.

Akár dokumentumot szerkeszt, projektet felülvizsgál, vagy válaszokat keres, a ClickUp Brain összegyűjti a kapcsolódó feladatokat, megjegyzéseket és erőforrásokat a munkaterületéről, így csökkentve a részletek keresésével töltött időt.

Itt egy videó arról, hogyan kaphat másodpercek alatt választ kérdéseire a ClickUp Brain segítségével:

A ClickUp pedig még hatékonyabbá válik a Brain Max segítségével, amellyel a következőket teheti: Egységes keresés: Azonnal megtalálhatja a szerződéseket, számlákat és fontos dokumentumokat a ClickUp, a Google Drive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten.

Beszéd-szöveggé alakítás: Hangparancsokkal kéz nélkül tölthet fel, rendezhet és kereshet dokumentumokat, így a dokumentumok feldolgozása gyorsabbá és hozzáférhetőbbé válik.

All-in-One AI megoldás: Cserélje le a több, egymástól független eszközt, mint a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, vállalati szintű platformra, amely megérti a munkafolyamatokat és automatizálja az ismétlődő dokumentumkezelési feladatokat. A Brain MAX egy olyan AI szuperalkalmazás, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el a sokféle AI eszközt, használja a hangját a munkavégzéshez, hozzon létre irányelveket, osszon ki feladatokat a csapat tagjainak és még sok mást. Ez az Ön kontextusfüggő asztali társa, amelynek célja a dokumentumkezelés egyszerűsítése és a termelékenység növelése.

Automatizálja munkafolyamatait a ClickUp Automations és az AI Agents segítségével

A ClickUp Automations segítségével automatikusan továbbíthatja a dokumentumokat, jóváhagyásokat indíthat el és feladatokat rendelhet hozzá, így csökkentve az ismétlődő munkát.

A kézi átadások, az elveszett fájlok és az ismétlődő frissítések lelassíthatják az üzleti folyamatokat. A ClickUp Automations automatikusan kezeli a rutin lépéseket. A benyújtott dokumentumok kézi beavatkozás nélkül indíthatnak el felülvizsgálatokat, jóváhagyásokat vagy érdekelt felek értesítéseit.

Képzelje el, hogy egy pénzügyi csapat több száz költségjelentést dolgoz fel. A ClickUp segítségével, amikor egy beolvasott számla bekerül a rendszerbe, az automatizálás hozzárendelheti azt a pénzügyekhez, megjelölheti a határidőket, és jóváhagyás után frissítheti a fizetési státuszt. Igen, ennyire egyszerű!🚀

💡 Profi tipp: A ClickUp automatizált AI-ügynököket is tartalmaz, amelyek képesek kezelni az ismétlődő folyamatokat, válaszolni a kérdésekre, és akár a dokumentum tartalma vagy a felhasználói lekérdezések alapján műveleteket is indítani. Ezek az ügynökök a háttérben dolgoznak, hogy proaktívan javasolják és végrehajtsák a következő lépéseket. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a magasabb értékű munkákra koncentráljanak, míg a rutin feladatok és az információk visszakeresése automatikusan történik.

Próbálja ki az OCR integrációt a ClickUp egyéni mezőkkel

Vegye ki az adatokat a beolvasott dokumentumokból, és helyezze őket közvetlenül a feladatokba és az egyéni mezőkbe a könnyű nyomon követés érdekében

A ClickUp könnyen integrálható az OCR eszközökkel a Google Drive, a Zapier vagy más csatlakoztatott alkalmazások segítségével. A csapatok beolvashatják a papír alapú dokumentumokat vagy banki kivonatokat, kivonhatják a legfontosabb adatokat az OCR segítségével, és azokat közvetlenül a ClickUp Tasks vagy a ClickUp Custom Fields alkalmazásba továbbíthatják nyomon követés céljából.

Például egy jogi csapat tárolhatja a beolvasott szerződéseket, és automatikusan rögzítheti a dátumokat, a feleket és a feltételeket kereshető mezők formájában a ClickUp-ban.

Végezze el könnyedén a munkáját a ClickUp tudásmenedzsmentjével és a Connected Search funkcióval

Az IDP egyik legfontosabb kihívása nem csupán az adatok kinyerése, hanem azok azonnali hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tétele a csapatok számára. A ClickUp Connected Search a következőképpen hidalja át ezt a szakadékot:

A ClickUp Connected Search funkciójával egyetlen kereséssel szerezhet információkat a Slackből, e-mailekből és projekteszközökből.

Összevont keresés: Az összes feltöltött dokumentum, kivont adat és kapcsolódó feladat vagy munkafolyamat azonnali keresése.

Kontextusfüggő kérdések és válaszok: A felhasználók természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket (pl. „Mutasd meg az X szállítótól származó összes számlát a második negyedévből”), és közvetlen válaszokat kapnak, nem csak dokumentumlistákat.

Integrált tudás: összekapcsolja a kivont dokumentumadatokat a projektfeladatokkal, megjegyzésekkel és tudásbázisokkal, így a csapatok a szerszámok váltása nélkül is felhasználhatják az információkat.

💡 Profi tipp: A dokumentumok létrehozása nagyszerű dolog. De azok hosszú távú, megbízható tudássá alakítása az, ami megkülönbözteti a legjobbakat a jóktól. Az előbbiek közé szeretne tartozni? Akkor próbálja ki a ClickUp tudásmenedzsment funkcióit.

A ClickUp legjobb funkciói

Az AI-alapú írás és az intelligens összefoglalók segítségével alakítsa szétszórt jegyzeteket kifinomult dokumentumokká.

A ClickUp Brain kontextusfüggő segítségével azonnal felülethez kapcsolódó feladatok és megjegyzések jelennek meg.

Automatizálja a dokumentumok továbbítását, jóváhagyását és a feladatok átadását egyszerű dokumentumkezelési munkafolyamatokkal.

Integrálja az OCR eszközöket a papír vagy beolvasott dokumentumokból származó kulcsfontosságú adatok rögzítéséhez.

Használjon sablonokat, például a folyamatterv-dokumentumot a lépések, a felelősök és a módosítások egységesítéséhez.

A ClickUp korlátai

A teljes adatkinyeréshez harmadik féltől származó OCR szükséges.

A fejlett automatizálásoknak van tanulási görbéjük

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 4,7/5 (9400+ értékelés)

Capterra 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

Ez a G2 felhasználó megjegyezte:

A ClickUp lett a szervezetünk leggyakrabban használt alkalmazása. Feladatkezelést, dokumentumkészítést, időkövetést, célokat és együttműködési eszközöket egyesít egy egységes felületen, amely megkönnyíti a megvalósítást.

A ClickUp lett a szervezetünk leggyakrabban használt alkalmazása. Feladatkezelést, dokumentumkészítést, időkövetést, célokat és együttműködési eszközöket egyesít egy egységes felületen, amely megkönnyíti a megvalósítást.

💡Profi tipp: Unod már a rendezetlen fájlverziók között való keresgélést? A „Miért fontos a dokumentumverziók ellenőrzése? ” című blogbejegyzés bemutatja, hogyan tarthatod minden dokumentumot rendezett és naprakész állapotban, hogy csapatod ne pazarolja az idejét arra, hogy kitalálja, melyik fájl a végleges.

2. ABBYY (A legjobb AI-alapú adatkinyeréshez és folyamatintelligenciához)

via ABBYY

A kézi dokumentumfeldolgozás lassítja a csapatok munkáját, amikor több tucat formátumban és nyelven kell számlákat, igényeket vagy ügyfélpapírokat kezelni. Az ABBYY segít a vállalatoknak az ismétlődő adatbeviteli feladatok automatizált adatkinyeréssel történő felváltásában.

Például a számlák kifizetésével foglalkozó csapat az ABBYY Vantage segítségével automatikusan rögzítheti a számlaadatokat, összevetheti azokat a megrendelésekkel, és jelölheti a felülvizsgálatra szoruló kivételeket. A biztosítók több ezer kárigényt tudnak gyorsabban feldolgozni az űrlapok osztályozásával, a legfontosabb adatok (pl. kárigény-számok) kiválasztásával és azok minimális manuális beavatkozással a megfelelő vezetőhöz továbbításával.

Az ABBYY ezt folyamatintelligenciával párosítja, így a műveleti vezetők pontosan láthatják, hol vannak a szűk keresztmetszetek, és kijavíthatják azokat.

Az ABBYY legjobb funkciói

Automatizálja a számlák feldolgozását, az új ügyfelek bevonását és a kárigényeket az adatok bármilyen típusú dokumentumból történő kivonásával.

Az előre betanított AI-modellek nagy pontossággal kezelik a különböző formátumokat, nyelveket és kézírásokat.

Kombinálja a folyamatbányászatot az IDP-vel, hogy megtalálja a késedelmeket, a rejtett költségeket és a munkafolyamatok racionalizálásának módjait.

Használja az ABBYY Marketplace-t a plug-and-play dokumentumkezelési funkciók letöltéséhez, és kezdje el gyorsan a munkát!

Alakítsa papír alapú dokumentumait és beolvasott fájljait strukturált adatokká, amelyek készen állnak a központi rendszereinek használatára.

Az ABBYY korlátai

Egyedi munkafolyamatokhoz szakember általi beállításra lehet szükség.

Csak szélesebb körű automatizálási projektekkel párosítva optimális

ABBYY árak

Egyedi árazás

ABBYY értékelések és vélemények

G2 4,5/5 (340+ értékelés)

Capterra 4,7/5 (420+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az ABBYY-ről?

Ez a G2 felhasználó kiemelte:

Az ABBYY FineReader Engine egy nagyon elegáns, letisztult, könnyen használható megoldást kínál a fizikai dokumentumok beolvasásához. A program nagyon kevés felesleges funkcióval rendelkezik, csak a leggyakrabban használt opciókat kínálja.

Az ABBYY FineReader Engine egy nagyon elegáns, letisztult, könnyen használható megoldást kínál a fizikai dokumentumok beolvasásához. A program nagyon kevés felesleges funkcióval rendelkezik, csak a leggyakrabban használt opciókat kínálja.

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a dokumentációhoz?

3. UiPath (a legjobb az IDP és a robotizált folyamatok automatizálásának kombinálásához)

via UiPath

Az ismétlődő papírmunkával és egymástól független alkalmazásokkal terhelt csapatok gyakran nehezen tudják kiterjeszteni az automatizálást, amikor a dokumentumok adatait még mindig manuálisan kell ellenőrizni. Az UiPath ezt a problémát a Document Understanding moduljával oldja meg, amely intelligens dokumentumfeldolgozást, mesterséges intelligenciát és robotizált folyamatok automatizálását (RPA) ötvözi egy biztonságos platformon.

Például egy nagy mennyiségű kárigény-nyomtatványt kezelő biztosítótársaság az UiPath robotjait alkalmazhatja a beolvasott nyomtatványok olvasására és a legfontosabb adatok, például a kötvényszámok, a kárigény összegei és az ügyféladatok kivonására. Az esetleges eltéréseket jelölni lehet, hogy azokat gyorsan emberi szemmel is ellenőrizhessék.

Hasonlóképpen, az egészségügyi szolgáltatók a PDF-elemzőt használhatják a különböző formátumú betegrekordok rögzítésére és azok automatikus továbbítására a megfelelő csapatnak, ezzel csökkentve az adminisztratív lemaradásokat.

Az UiPath legjobb funkciói

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat végpontok között az RPA botok és az intelligens dokumentumfeldolgozó szoftverek kombinálásával.

Használjon AI-alapú modelleket a strukturálatlan adatok, kézzel írt űrlapok és beolvasott fájlok kezeléséhez.

Ellenőrizze a kivételeket az Action Center segítségével, hogy a csapatok az automatizálási folyamatok megszakítása nélkül tudják kezelni a szélsőséges eseteket.

Gyorsan készíthet és betaníthat egyedi dokumentummodelleket, kódolás nélküli eszközökkel az üzleti felhasználók számára.

Zökkenőmentesen integrálható CRM-ekkel, ERP-kkel és más üzleti rendszerekkel a közvetlen feldolgozás érdekében.

Az UiPath korlátai

Előzetes időt igényel a testreszabott kivonási modellek betanítása.

RPA-tapasztalatokkal nem rendelkező csapatok számára bonyolultnak tűnhet.

Egyes fejlett AI-kiegészítők külön licencelést igényelhetnek.

UiPath árak

Alapcsomag : 25 USD/hó felhasználónként

Standard : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az UiPath-ról?

Ez a Reddit-vélemény megosztotta:

Miután néhány napig teszteltem az UiPath stúdiót, őszintén szólva nagyon lenyűgöztek a termékek. Képes úgy viselkedni, mint egy bot, amely az általam beállított automatizálásokkal böngészi az internetet, valamint integrációk segítségével közvetlenül mozgatja az információkat.

Miután néhány napig teszteltem az UiPath stúdiót, őszintén szólva nagyon lenyűgöztek a termékek. Képes úgy viselkedni, mint egy bot, amely az általam beállított automatizálásokkal böngészi az internetet, valamint integrációk segítségével közvetlenül mozgatja az információkat.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még a kis időmegtakarítások is összeadódnak: csupán két óra heti időmegtakarítás több mint 100 óra éves időmegtakarítást jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. A ClickUp AI Agents és ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik. ”

4. IBM Datacap (A legjobb vállalati szintű többcsatornás rögzítéshez)

via IBM

A papírral sokat dolgozó iparágak még mindig túl sok időt töltenek az űrlapok újbóli begépelésével és a beolvasott fájlok egymástól független rendszerek között történő továbbításával.

Mitől különbözik az IBM Datacap? Ötvözi az intelligens dokumentumfeldolgozást, a gépi tanulást és a természetes nyelvfeldolgozást, hogy minden típusú dokumentumot rögzítsen, osztályozzon és továbbítson.

Például egy kárigény-feldolgozó csapat fényképezheti a kézzel írt űrlapokat egy táblagépen, és a Datacap mesterséges intelligenciája kivonhatja a legfontosabb adatmezőket, a magánélet védelme érdekében szerepkörök alapján szerkesztve azokat. A feldolgozott adatok ezután közvetlenül bekerülnek az ügykezelő rendszerbe.

Az IBM Datacap legjobb funkciói

Támogatja a többcsatornás rögzítést szkennerekről, e-mailekből, mobil eszközökről és alkalmazásokból.

Használja az NLP-t és a gépi tanulást komplex vagy ismeretlen elrendezésű dokumentumokból történő adatkinyeréshez.

Alkalmazzon szerepköralapú szerkesztést az érzékeny adatok feldolgozás közbeni védelme érdekében.

Integrálja a tiszta adatokat közvetlenül más IBM üzleti automatizálási eszközökkel.

Telepítse a felhőbe a Datacap on Cloud segítségével a rugalmas méretezhetőség érdekében.

Az IBM Datacap korlátai

Iparág-specifikus munkafolyamatokhoz előrehaladott konfigurációra lehet szükség.

Kisebb csapatok számára, amelyek csak alapvető dokumentumfeldolgozásra szorulnak, nehézkesnek tűnhet.

Az IBM ökoszisztémán kívüli integrációhoz további beállításokra lehet szükség.

IBM Datacap árak

Egyedi árazás

IBM Datacap értékelések és vélemények

G2 : 4. 1/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az IBM Datacapról?

Ez a G2-értékelés a következőket tartalmazza:

Az IBM Datacap egy alacsony kódszükségletű/kódmentes (nem mindig) eszköz a dokumentumok tartalmának rögzítésére, és pontosan azt teszi, amit ígér. Könnyen használható a szabályalapú fejlesztőeszközzel, amely rengeteg funkciót kínál az OCR/ICR/AI (ADP-vel) kezeléséhez, hogy kivonja/azonosítsa a beolvasott strukturált és strukturálatlan dokumentumok tartalmát.

Az IBM Datacap egy alacsony kódszükségletű/kódmentes (nem mindig) eszköz a dokumentumok tartalmának rögzítésére, és pontosan azt teszi, amit ígér. Könnyen használható a szabályalapú fejlesztőeszközzel, amely rengeteg funkciót kínál az OCR/ICR/AI (ADP-vel) kezeléséhez, hogy kivonja/azonosítsa a beolvasott strukturált és strukturálatlan dokumentumok tartalmát.

👀 Érdekesség: Az első ismert kísérlet a „dokumentumfeldolgozás” területén az 1800-as évekre nyúlik vissza , amikor Christopher Sholes, az írógép feltalálója, fel akarta gyorsítani a kézzel írt dokumentumok elkészítését. A ma is használt QWERTY billentyűzet elrendezést eredetileg azért tervezték, hogy lassítsa a gépírók munkáját, így a billentyűk nem akadnak el.

5. Microsoft Azure (A legjobb rugalmas, vállalati szintű AI dokumentum-munkafolyamatokhoz)

via Microsoft

Egyes vállalatoknak szigorú ellenőrzésre van szükségük a dokumentumok feldolgozásának módja és helye felett. A Microsoft Azure biztosítja Önnek ezt az ellenőrzést. Az AI-alapú dokumentumkivonást a felhőben, helyben vagy a peremen futtathatja, biztonsági és megfelelőségi igényeitől függően.

Az Azure AI Document Intelligence kész sablonokat kombinál a nyugták és számlák számára olyan eszközökkel, amelyekkel saját egyedi modelleket hozhat létre. Az adatkinyerést konkrét iparágakhoz, formátumokhoz vagy nyelvekhez igazíthatja. Ezenkívül a csapatok a kinyert adatokat összekapcsolhatják a Power Automate és az Azure Search szolgáltatással, hogy teljes körű munkafolyamatokat hozzanak létre.

A Microsoft Azure legjobb funkciói

Futtassa az AI dokumentumkivonást a felhőben vagy a helyi szervereken.

Kezdje gyorsan az előre elkészített sablonokkal, vagy képezzen egyedi modelleket.

Csatlakoztassa a dokumentumadatokat a Microsoft Power Automate és az Azure Search szolgáltatásokhoz.

Biztonság és megfelelőség minden szakaszban

A munkaterhelés alapján növelje vagy csökkentse a feldolgozás mértékét.

A Microsoft Azure korlátai

A költségek gyorsan emelkedhetnek, ha a használat hirtelen megnő.

A komplex egyedi beállításokhoz tapasztalt fejlesztők szükségesek.

Az Azure portál új felhasználók számára túlnyomó lehet.

A Microsoft Azure árai

Egyedi árazás

Microsoft Azure értékelések és vélemények

G2 : 4,4 (2080+ értékelés)

Capterra: 4,6 (1920+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft Azure-ról?

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

A Microsoft Azure egyik kiemelkedő jellemzője az átfogó szolgáltatáscsomagja, amely a számítástechnikától és a tárolástól az AI-ig és a gépi tanulásig mindenre kiterjed.

A Microsoft Azure egyik kiemelkedő jellemzője az átfogó szolgáltatáscsomagja, amely a számítástechnikától és a tárolástól az AI-ig és a gépi tanulásig mindenre kiterjed.

📖 Olvassa el még: Fájlok és mappák szervezése: stratégiák a munkafolyamatok javításához

6. Document AI (A legjobb rugalmas, generatív AI-alapú kivonáshoz)

via Google

A rossz adatminőség szinte minden vállalkozást hátráltat, mégis csak kevesen tekintenek rá prioritásként. Egy nemrégiben végzett felmérésben az adatkezelők 91%-a állította, hogy a rossz adatok rontják a teljesítményt, de csak 23% mondta, hogy ez valóban kiemelt terület.

A Google Document AI ezt a hiányosságot orvosolja azzal, hogy a rendezetlen, strukturálatlan fájlokat tiszta, strukturált adatokká alakítja, amelyek megbízhatók.

A csapatok gyorsan elindulhatnak a számlák, fizetési jegyzékek vagy személyi igazolványok számára készített processzorokkal, vagy csak néhány példával egyedi modelleket építhetnek. Az eredmények közvetlenül a BigQuery-be kerülnek mélyreható elemzés céljából, vagy a Vertex AI és más Google Cloud eszközök segítségével beépülnek a munkafolyamatokba.

Ami kiemeli a többi közül, az a Google szélesebb AI-ökoszisztémájával való szoros integráció. A csapatok több mint 200 nyelven vehetik igénybe a vállalati szintű OCR-t, a kiváló kézírás-felismerést és az intelligens dokumentumalkalmazások fejlesztésének egyszerű megközelítését.

A Google Document AI legjobb funkciói

Kezdje a gyakori űrlapokhoz előre elkészített processzorokkal!

Használja a Workbench alkalmazást egyedi kivonási eszközök létrehozásához minimális képzési adatokkal.

Csatlakozzon a BigQuery-hez és a Vertex AI-hez a fejlett elemzésekhez.

Erős OCR kézírásfelismeréssel több mint 50 nyelven

Könnyen telepíthető API vagy Google Cloud Console segítségével.

A Google Document AI korlátai

Nincs nagy teljesítményű kötegelt feldolgozás nagy fájlokhoz

Kevésbé specializált, mint a dedikált IDP-szolgáltatók

A rögzítésen túli automatizálás gyakran további beállításokat igényel más eszközökkel.

A Google Document AI árai

Egyedi árazás

Google Document AI értékelések és vélemények

G2 : 4,2 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Google Document AI-ről?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Document AI rendkívül hasznosnak bizonyult számunkra az OCR bevezetésében. A betanítás, az üzembe helyezés és a meglévő folyamatba való integrálás meglehetősen egyszerű volt.

A Document AI rendkívül hasznosnak bizonyult számunkra az OCR bevezetésében. A betanítás, az üzembe helyezés és a meglévő folyamatba való integrálás meglehetősen egyszerű volt.

👀 Érdekesség: A NASA az 1960-as évek óta fejlett dokumentumfeldolgozási technikákat alkalmaz az űrhajósok kézzel írt jegyzeteinek, a küldetések naplóinak és a repülési terveknek a digitalizálására, így több millió oldalnyi űrkutatási történelmet őrizve meg.

📚 Olvassa el még: A legjobb PSA szoftver az üzleti folyamatok automatizálásához

7. Appvia (A legjobb a biztonságos felhőalapú átalakításhoz és a fejlesztők önkiszolgálásához)

via Appvia

Az Appvia segít a szervezeteknek a modern felhőalapú műveletek bevezetésében anélkül, hogy elveszítenék az irányítást vagy az alvást. Fő célja, hogy a komplex felhőalapú infrastruktúrát egyszerűvé és biztonságossá tegye.

A Wayfinder (az Appvia önkiszolgáló belső fejlesztői platformja) segítségével fejlesztői igény szerint telepíthetik és kezelhetik a felhőalapú erőforrásokat, miközben platformcsapata szigorú biztonsági korlátokat tart fenn.

Az Appvia legjobb funkciói

Biztonságos önkiszolgálást biztosít a fejlesztők számára egyértelmű korlátokkal.

Központosított ellenőrzés és átláthatóság több felhőszolgáltató esetében

Automatizálja a Kubernetes klaszter telepítését és a dokumentumok életciklusának kezelését

Fejlessze csapatait gyakorlati támogatással és tudásátadással

Csökkentse a bevezetési időt, miközben megfelel a szigorú biztonsági előírásoknak.

Az Appvia korlátai

Nagyon összetett hibrid környezetek esetén egyedi beállításokra lehet szükség.

A nagyobb felhőszolgáltatókhoz képest korlátozott közösségi értékelések

A legjobb eredmények gyakran az Appvia tanácsadási szolgáltatásainak és a platform együttes használatán alapulnak.

Appvia árak

Egyedi árazás

Appvia értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Appviáról?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

A végpontok közötti önkiszolgáló funkció értékes eszköz a felhőalapú feladatok kezeléséhez, amelyet a hatékonyságomat növelő központi vezérlés egészít ki. Ezenkívül a láthatóság és a felhőalapú automatizálás tovább könnyíti a munkámat.

A végpontok közötti önkiszolgáló funkció értékes eszköz a felhőalapú feladatok kezeléséhez, amelyet a hatékonyságomat növelő központi vezérlés egészít ki. Ezenkívül a láthatóság és a felhőalapú automatizálás tovább könnyíti a munkámat.

📖 Olvassa el még: A legjobb írási asszisztens szoftver AI-vel

8. Rossum (A legjobb AI-alapú papírmentes munkafolyamatokhoz)

via Rossum

Sok vállalkozás még mindig papírhalmokban fullad. Pontosabban, a kis- és középvállalkozások közel fele. De a Rossum segít megszüntetni ezt a hiányosságot.

A Rossum AI-alapú, felhőalapú platformja rögzíti, ellenőrzi és közvetlenül a rendszereibe továbbítja a tiszta adatokat. A kevesebb hiba és a gyorsabb munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy csapatait a merev sablonok és az időpazarlás nélkül az üzlet előrehaladását szolgáló munkára összpontosítsák.

A Rossum legjobb funkciói

Adatok rögzítése tranzakciós dokumentumokból előre definiált sablonok nélkül

Automatizálja a jóváhagyásokat, a beszállítói nyomon követéseket és az adatok érvényesítését AI-ügynökökkel.

Biztonságosan skálázza a teljes dokumentum-munkafolyamatot, az előfeldolgozástól az utómunkáig.

Könnyen integrálható az SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics és más rendszerekkel.

Kezelje a platformot alacsony kódszintű kiterjesztések, mikroszolgáltatások és kulcsrakész SaaS segítségével.

A Rossum korlátai

Az IDP-t először használó csapatok esetében változáskezelésre lehet szükség.

A testreszabási igények meghosszabbíthatják a bevezetést speciális esetekben.

A teljesen sablonmentes megközelítés szokatlan dokumentumok esetén képzést igényelhet.

Rossum árak

Egyedi árazás

Rossum értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Rossumról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A platform automatizálja a dokumentumok teljes életciklusát, a dokumentumok fogadásától az adatok belső rendszerekbe való feltöltéséig, jelentősen csökkentve a kézi munkát. A Rossum AI könnyű implementálásra lett tervezve, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy minimális beállítással gyorsan integrálják és automatizálják dokumentumfeldolgozási munkafolyamataikat.

A platform automatizálja a dokumentumok teljes életciklusát, a dokumentumok fogadásától az adatok belső rendszerekbe való feltöltéséig, jelentősen csökkentve a kézi munkát. A Rossum AI könnyű implementálásra lett tervezve, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy minimális beállítással gyorsan integrálják és automatizálják dokumentumfeldolgozási munkafolyamataikat.

9. Infrrd (A legjobb SLA-vezérelt, érintésmentes dokumentumfeldolgozáshoz)

via Infrrd

Az Infrrd túllép a hagyományos OCR-en, érintésmentes, SLA-vezérelt intelligens dokumentumfeldolgozást kínálva. Hogyan néz ez ki? Képzelje el egy vállalat HR-csapatát, amely hetente több száz alkalmazotti nyilvántartást, szerződést és megfelelőségi dokumentumot kezel szűk határidőkkel.

Ahelyett, hogy a munkatársak órákat töltenének a hiányzó adatok vagy a kézi adatbevitel hibáinak ellenőrzésével, az Infrrd mesterséges intelligenciája automatizálja a kivonást, az érvényesítést és az irányítást az elejétől a végéig.

Az Infrrd legjobb funkciói

SLA-köteles adatkinyerés manuális beavatkozás nélkül

Kezeljen több mint 1000 dokumentumtípust 22+ nyelven, <0,1% hibaaránnyal.

Automatizálja a teljes munkafolyamatot AI-ügynökökkel és egyedi kivonási szabályokkal.

Engedélyezze az intelligens képfelismerést és az élő dokumentumcsevegést a valós idejű betekintés érdekében.

A folyamatos, 24 órás feldolgozással biztonságosan bővítheti működését.

Az Infrrd korlátai

A komplex kivonási szabályok testreszabása előzetes időráfordítást igényelhet.

Az árak egyediak, ezért a költségvetés tervezéséhez közvetlen konzultációra van szükség.

A kisebb csapatok számára a teljes körű bevezetés szükségtelenül bonyolultnak tűnhet.

Infrrd árak

Egyedi árazás

Infrrd értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Infrrd-ről?

A G2 értékelés kiemelte:

Az Infrrd rendelkezik egy csapattal, amely elkötelezett amellett, hogy a dokumentumok megértését és az adatok kinyerését eljuttassa a vállalkozásokhoz, a strukturálatlan dokumentumok egyedülálló és kihívásokkal teli területén, ahol nagy mennyiségű építési dokumentummal foglalkozunk.

Az Infrrd rendelkezik egy csapattal, amely elkötelezett amellett, hogy a dokumentumok megértését és az adatok kinyerését eljuttassa a vállalkozásokhoz, a strukturálatlan dokumentumok egyedülálló és kihívásokkal teli területén, ahol nagy mennyiségű építési dokumentummal foglalkozunk.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomírási sablonok a gyorsabb tartalomkészítéshez

10. Docsumo (A legjobb érintésmentes munkafolyamatokhoz és nagy mennyiségű dokumentumkivonáshoz)

via Docsumo

A Docsumo megszünteti a másolás-beillesztés fáradalmait és az ismétlődő adatbevitelt azáltal, hogy a strukturálatlan dokumentumokat tiszta, strukturált táblázatokká alakítja. Képzelje el, hogy egy operációs csapat több részlegnél kezeli a beszállítói szerződések és a havi költségjelentések halmazát.

Ahelyett, hogy unalmas adatbevitelbe merülnének, a Docsumo mesterséges intelligenciáját használhatják a legfontosabb részletek rögzítésére, a rendellenességek jelölésére a gyors áttekintés érdekében, valamint minden strukturált, kereshető formátumban történő rendszerezésére. Ez gyorsabb jóváhagyásokat, kevesebb manuális hibát és több időt jelent a csapatok számára, hogy magasabb értékű feladatokra koncentrálhassanak.

A Docsumo legjobb funkciói

Automatizálja a komplex adatkinyerést számlák, bankszámlakivonatok, fizetési jegyzékek és egyéb dokumentumok esetében.

Konvertálja a rendezetlen, strukturálatlan adatokat Excel-szerű táblázatokká, amelyek készen állnak az elemzésre.

Kezelje a beolvasott PDF-eket, képeket, hosszú dokumentumokat és kézzel írt űrlapokat

Készítsen egyedi modelleket, vagy használjon több mint 100 előre betanított modellt iparág-specifikus felhasználási esetekhez.

Építsen egyedi munkafolyamatokat érvényesítési szabályokkal, kivételkezeléssel és integrációkkal.

Valós idejű irányítópultok, ellenőrzési naplófájlok és fejlett keresési funkciók a teljes adatláthatóság érdekében.

A Docsumo korlátai

Egyes felhasználók tanulási görbét észlelnek a kivonási modellek testreszabásakor.

A nagyon változatos dokumentumok esetében a bevezetés extra beállítási időt igényelhet.

A teljes előnyök kihasználásához előzetes példákra és egyértelmű folyamattervezésre van szükség.

Docsumo árak

Starter : 199 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 499 USD/hó használatonként

Vállalati: Egyedi árazás

Docsumo értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Docsumo-ról?

Ez a G2-értékelés megjelölte:

Ezzel a kézi adatkinyeréshez szükséges időt valószínűleg 80-90%-kal csökkentettük, még akkor is, ha az eredményadatok emberi ellenőrzését is beleszámítjuk.

Ezzel a kézi adatkinyeréshez szükséges időt valószínűleg 80-90%-kal csökkentettük, még akkor is, ha az eredményadatok emberi ellenőrzését is beleszámítjuk.

📖 Olvassa el még: Ingyenes SOP sablonok és formátumok

11. Nanonets (A legjobb rugalmas AI munkafolyamatokhoz és nagy pontosságú adatgyűjtéshez)

via Nanonets

A Nanonets olyan csapatok számára készült, amelyek unalmas dokumentumfeldolgozási feladataikat merev sablonok és bonyolult IT-támogatás nélkül szeretnék automatizálni. Akár a számlák kifizetését, akár a kárigény-feldolgozást, akár a megrendelések egyeztetését szeretné automatizálni, a Nanonets ötvözi az OCR-t, a gépi tanulást és a kódolás nélküli munkafolyamatokat.

Ez lehetővé teszi csapatának, hogy a rendezetlen dokumentumokból adatokat rögzítsen, és azokat közvetlenül a CRM, ERP vagy bármely más nyilvántartási rendszerbe helyezze át.

A Nanonets legjobb funkciói

Kivonhat adatokat számlákból, megrendelésekből, személyi igazolványokból, nyugtákból és egyebekből a fejlett AI OCR segítségével.

Automatizálja a komplex dokumentum-munkafolyamatokat kódolás nélküli döntéshozó motorokkal.

Könnyen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce, a Dropbox vagy a Microsoft Dynamics.

Az adatok automatikus érvényesítése, jelölése vagy kiegészítése a downstream rendszerekbe való exportálás előtt.

Gyorsan mérhető ROI-t biztosít, átlagosan 3,5-szeres megtérüléssel mindössze hat hónap alatt.

A Nanonets korlátai

Komplex vagy régebbi dokumentumelrendezések esetén előzetes időre lehet szükség a munkafolyamatok finomhangolásához.

Különleges esetekben vagy ritka formátumoknál továbbra is szükség lehet kézi ellenőrzésre.

A Nanonets árai

Egyedi árazás

Nanonets értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Nanonetsről?

Ez a G2-vélemény megosztotta:

Az OCR felismerés alapértelmezés szerint is nagyon jó. A Nanonets csapata elvégezte a kezdeti modellezési munkát, valamint egyedi logikát biztosított az integrációhoz szükséges ERP-mezők összehangolásához.

Az OCR felismerés alapértelmezés szerint is nagyon jó. A Nanonets csapata elvégezte a kezdeti modellezési munkát, valamint egyedi logikát biztosított az integrációhoz szükséges ERP-mezők összehangolásához.

💡Profi tipp: Nehéz mindenkit egy hullámhosszra hangolni? Mi is az a csapatmunka? A csapat blogunk 10 hatékony stratégiát mutat be , amelyekkel egyszerűen ösztönözheti a csapatmunkát, hogy projektjei gyorsabban és hatékonyabban haladjanak előre.

Ha még több módot keres a dokumentumok munkafolyamatainak automatizálására, itt van három további intelligens dokumentumfeldolgozó eszköz, amelyet érdemes megfontolni a már bemutatott főbb vezető termékek mellett:

Hyperscience : AI-t használ a dokumentumok osztályozásának és az adatok kivonásának automatizálásához, miközben az emberek továbbra is részt vesznek a kivételek kezelésében.

Kofax TotalAgility : Ötvözi az IDP-t a folyamatok összehangolásával, a munkafolyamatok automatizálásával és az RPA-val a fejlett számlázási folyamatok érdekében.

Amazon Textract : nyomtatott szöveget, kézírást, táblázatokat és kulcs-érték párokat ismer fel előre definiált sablonok nélkül.

Okosabb automatizálás, gyorsabb munka – a ClickUp előnye

A rosszul elhelyezett fájloktól az ismétlődő adatbevitelre pazarolt órákig, a csapatok minden nap értékes időt és pontosságot veszítenek.

Az intelligens dokumentumfeldolgozó (IDP) szoftverek tiszta, kereshető és felhasználható adatokkal változtatják meg a helyzetet. Azonban bár sok IDP-eszköz automatizálja az adatkinyerést vagy felgyorsítja a jóváhagyásokat, gyakran nem tudják összekapcsolni a dokumentumokat a többi napi munkával.

Ez az a hiányosság, amelyet a ClickUp pótol.

A ClickUp intelligens dokumentumfeldolgozást, AI-alapú írást, automatizált útválasztást és együttműködési munkafolyamatokat egyesít egy egységes munkaterületen. Nincs többé ugrálás a egymástól független alkalmazások között, aggódás a verziókezelés miatt vagy elveszett információk keresése.

