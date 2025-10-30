A 11 legjobb AI, amely hallgat és jegyzetel 2025-ben

A jegyzetelés már nem jelenti azt, hogy firkálunk egy jegyzetfüzetbe vagy kétségbeesetten gépelünk, miközben próbálunk lépést tartani a beszélgetéssel.

A hallgató és jegyzetelő AI-nek köszönhetően teljes mértékben részt vehet az értekezleteken, előadásokon vagy brainstorming üléseken, míg a technológia elvégzi a nehéz munkát. Ezek az eszközök valós időben leírják a beszélgetéseket, összefoglalják a legfontosabb pontokat és automatikusan rendszerezik a jegyzeteket.

És ez nem csak hype. A ClickUp Insights szerint a válaszadók 88%-a valamilyen formában használ mesterséges intelligenciát, és több mint a fele (55%) naponta többször is használ mesterséges intelligencia eszközöket. Az értekezlet-asszisztensek és a mesterséges intelligenciával működő értekezlet-jegyzetelő alkalmazások a leggyakrabban használt eszközök közé tartoznak.

Ebben a blogban összeállítottuk a legjobb AI jegyzetelő eszközöket, amelyek segítenek a szakembereknek és a diákoknak végleg felhagyni a kézi jegyzeteléssel.

Mit kell keresni egy olyan mesterséges intelligenciában, amely hallgat és jegyzetel?

Nem minden AI jegyzetelő eszköz egyforma.

Egyesek egyszerűen leírják a virtuális találkozókat, míg mások a strukturálatlan csapatmegbeszéléseket tömör találkozóösszefoglalókba alakítják, kiemelik a legfontosabb teendőket, és mindent szépen integrálnak a munkafolyamatába.

Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani a megfelelő, hallgató és jegyzetelő mesterséges intelligencia kiválasztásakor:

Valós idejű átírás: Válasszon egy olyan eszközt, amely nagy pontossággal átírja a beszélgetéseket, különösen akkor, ha az értekezletek gyorsan haladnak, vagy több, különböző akcentussal beszélő résztvevő van.

Intelligens összefoglalás: Válasszon olyan eszközt, amely nem csak leírja a találkozókat, hanem rögzíti a legfontosabb tanulságokat, döntéseket, függőségeket és következő lépéseket is.

Munkafolyamat-integráció: Keressen olyan eszközöket, amelyek szinkronizálhatók a naptárával, a feladatkezelőjével és a dokumentációs platformjával, így a találkozói jegyzetek a szélesebb folyamat részévé válnak.

Kereshető tudásbázis: Válasszon olyan szoftvert, amely hatékony Válasszon olyan szoftvert, amely hatékony személyes tudáskezelési rendszerben teszi könnyűvé a jegyzetek rendszerezését és visszakeresését.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

A legjobb AI, amely hallgat és jegyzetel, egy pillanat alatt

Itt talál egy gyors összehasonlítást a legjobb jegyzetelő alkalmazásokról, így egy pillanat alatt összehasonlíthatja az AI funkciókat, az árakat és a felhasználási lehetőségeket.

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one feladat-, dokumentum- és értekezletkezelés • AI Notetaker valós idejű összefoglalásokkal • Integrálva a ClickUp Tasks és Docs alkalmazásokkal • Központosított értekezletjegyzetek a ClickUp Brain segítségével Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Otter. ai Valós idejű átírás és feliratok • Élő átírások beszélőazonosítóval • Otter AI Chat azonnali kérdések és válaszokhoz • Automatikus diákrögzítés a megbeszélések során Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fireflies Értékesítési és belső értekezletek összefoglalói • AI-alapú átírás és keresés • Beszélgetés-elemzés és -elemzés • CRM és naptár integrációk Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 18 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Avoma Bevételi csapatok és ügyfelekkel való találkozók • Valós idejű jegyzetelés és értekezletek intelligenciája • CRM és videokonferencia szinkronizálás • Üzleti betekintés és coaching eszközök A fizetős csomagok ára 29 dollár/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Notta Könnyű jegyzetelés és többnyelvű megbeszélések • Valós idejű átírás több mint 100 nyelven • AI-összefoglalók kulcsszófelismeréssel • Fájlfeltöltés és egyéni szókincs Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Tactiq A Google Meet és a Zoom alkalmazást használó csapatok • Élő átírási oldalsáv a megbeszéléseken • Jegyzetek azonnali kiemelése és megosztása • Exportálás a Google Docs és a Notion alkalmazásokba Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Sembly Csapatmunka beszélgetéselemzéssel • AI-találkozó-összefoglalók és betekintések • Megosztott munkaterületek jegyzetekhez • Feladatok kivonása és teendők Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Krisp Zajszűrés jegyzeteléssel • Zaj- és visszhangszűrés • AI Meeting Assistant automatikus összefoglalásokkal • Beszédidő és értekezletelemzés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Fathom Ingyenes AI-jegyzetek a Zoom és a Google Meet számára • AI által generált értekezlet-összefoglalók • Témák szerint automatikusan rendszerezett jegyzetek • CRM-integráció és átírás-keresés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. MeetGeek Videohívások betekintéssel és automatizálással • AI-összefoglalók és átírások kiemelt részei • Automatikus megosztás a Slack, Notion és HubSpot alkalmazásokban • Kulcsszavak nyomon követése és elemzése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Jamie AI Gyors, nyelvfüggetlen jegyzetkészítés • Nincs szükség bot csatlakozásra • Platformok között működik • Az AI összefoglalók az értekezlet után azonnal elkészülnek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára ~28 USD/hó-tól kezdődik.

A legjobb AI, amely hallgat és jegyzetel

Vessünk egy pillantást az egyes AI jegyzetelő alkalmazásokra!

1. ClickUp (A legjobb all-in-one feladat-, dokumentum- és értekezletkezeléshez)

Tartsa össze a találkozói jegyzetét, feladatait és beszélgetéseit a ClickUp segítségével.

A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp az Ön parancsnoksága, amely a beszélgetéseket nyomon követhető feladatokká alakítja.

Először is, a ClickUp Calendar intelligensen megtalálja a csapatod számára legmegfelelőbb időpontokat, így elkerülhető a kézi ütemezéssel járó oda-vissza levelezés. Akár ismétlődő bejelentkezésekről, akár egyszeri stratégiai megbeszélésekről van szó, a találkozókat közvetlenül a munkaterületedről állíthatod be, és a ClickUp-ra bízhatod a logisztikát.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy ütemezzen meg Önnek megbeszéléseket!

Akár rendszeres bejelentkezésről, akár egyszeri stratégiai megbeszélésről van szó, a ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams megbeszéléseihez, és teljes körű összefoglalót készít a megbeszélésről, amely tartalmazza az audiofelvételt, a megbeszélés főbb pontjait és a teendők ellenőrzőlistáját, hogy tisztázza a felelősségi köröket és biztosítsa a folyamatok zavartalan folytatását.

Emellett megkapja a beszélgetés teljes átiratát is, amelyet bármikor kibővíthet és felhasználhat, valamint a teljes hangfelvételt, amely ideális a gyors visszajátszáshoz vagy a lemaradt értekezletek pótlásához.

Pontos találkozó-átírások a ClickUp AI Notetaker segítségével

És a varázslat ezzel még nem ér véget. A ClickUp Brain, a ClickUp hatékony neurális hálózata, bármilyen nyelvre lefordíthatja az értekezletek jegyzetét, kivonhatja a teendőket, feladatokká alakíthatja őket, és összekapcsolhatja őket a meglévő projekt ütemtervével.

A ClickUp-on kereshető átiratok segítségével korábbi beszélgetésekből is nyerhet új információkat. Így Ön a beszélgetésre koncentrálhat, míg a ClickUp elvégzi a dokumentálást és a nyomon követést.

Tegyen fel konkrét kérdéseket a találkozó átirataival kapcsolatban, és kapjon átfogó választ a ClickUp Brain segítségével.

Minden értekezletjegyzék automatikusan elmentésre kerül a ClickUp Docs- ba, és könnyen hozzáférhető a naptárból vagy a Docs hubból. Folyamatban lévő megbeszéléseket szeretne tárolni? Hozzon létre egy belső tudásbázist. Szereti a strukturált formátumokat? Próbálja ki az értekezletjegyzék-sablont a napi standupokhoz vagy az ügyfelek frissítéseihez.

De ez még nem minden. A ClickUpban az egész munkafolyamatod – beleértve a csevegéseket és a feladatmegjegyzéseket is – azonnal átalakítható ClickUp feladatokká. Akár brainstormingot folytatsz a ClickUp csevegőcsatornáján, visszajelzést hagysz egy dokumentumon, vagy megbeszéled a következő lépéseket egy feladatmegjegyzésben, a munkaterületen zajló minden beszélgetés megvalósítható.

Egyetlen kattintással bármilyen üzenetet vagy megjegyzést nyomon követhető feladattá alakíthat, a megfelelő személynek rendelhet hozzá, és határidőket állíthat be. Ez az egységes megközelítés azt jelenti, hogy minden megbeszélést, döntést és ötletet – függetlenül attól, hogy hol történik – rögzíthet, nyomon követhet és végrehajthat a ClickUp segítségével. Csapata zökkenőmentesen átmehet a beszélgetésről a cselekvésre, így a projektek a terv szerint haladnak, és mindenki összhangban van.

Szeretnéd megtudni, hogyan segíti a ClickUp AI Notetaker az értekezletek hatékonyságának növelését? Nézd meg ezt a videót ⬇️

A ClickUp legjobb funkciói

AI-alapú naptár: Automatikusan ütemezze be a munkát, szinkronizálja az összes eseményt, feladatot és jegyzetet, és zökkenőmentesen működjön együtt a csapattagok elérhetőségének átláthatóságával a ClickUp Calendar segítségével.

Munka + csevegés integráció : Kapcsolja össze a beszélgetéseket a releváns feladatokkal és dokumentumokkal a ClickUp Chat segítségével, és alakítson bármilyen üzenetet feladattá, amelynek címe, leírása és linkjei automatikusan kitöltésre kerülnek a ClickUp Brain segítségével.

Munkafolyamat-automatizálás: Válasszon a kész munkafolyamatok hatalmas könyvtárából: hozzárendeljen feladatokat, módosítsa az állapotokat, mozgassa a listákat, küldjön e-maileket és még sok mást : Válasszon a kész munkafolyamatok hatalmas könyvtárából: hozzárendeljen feladatokat, módosítsa az állapotokat, mozgassa a listákat, küldjön e-maileket és még sok mást a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet eleinte túlnyomó lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp már önmagában is nagyon hasznos, mint tennivalólista! Eleinte biztos voltam benne, hogy inkább a papírra írt jegyzeteket fogom preferálni, de nagyon jó, hogy mindent úgy rendezhetek, ahogy nekem tetszik, és hogy megváltoztathatom a határidőket, fájlokat csatolhatok a feladatokhoz stb. Így biztosan semmi sem marad el, mert minden egy helyen van.

A ClickUp már önmagában is nagyon hasznos, mint tennivalólista! Eleinte biztos voltam benne, hogy inkább a papírra írt jegyzeteket fogom preferálni, de nagyon jó, hogy mindent úgy rendezhetek, ahogy nekem tetszik, és hogy megváltoztathatom a határidőket, fájlokat csatolhatok a feladatokhoz stb. Így biztosan semmi sem marad el, mert minden egy helyen van.

💟 Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amely fejlett hang-szöveg átalakító képességeivel megváltoztatja az információk rögzítésének módját. Egyszerűen mondja el gondolatait, megbeszéléseket vagy brainstorming üléseket, és a Brain MAX valós időben hallgatja, és azonnal átírja szavait szervezett, kereshető jegyzetekké. A munkaterületedbe való mély integrációjának köszönhetően automatikusan összekapcsolja a jegyzeteket a releváns feladatokkal, projektekkel vagy kapcsolatokkal, így semmi sem vész el vagy marad elfeledve. Akár megbeszélésen vagy, telefonálsz, vagy csak hangosan gondolkodsz, a Brain MAX segítségével a jegyzetelés könnyű, pontos és mindig szinkronban van a munkafolyamatoddal.

2. Otter. ai (A legjobb valós idejű értekezlet-átíráshoz és csapatmunkához)

Az Otter ingyenes AI jegyzetelője hallgatja a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams alkalmazásokon folytatott beszélgetéseit, majd azonnal intelligens értekezletjegyzeteket készít, amelyeket szerkeszthet, kereshet és megoszthat.

Az „OtterPilot” bot segítségével zökkenőmentesen integrálódik a főbb videokonferencia-platformokba, automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, hogy élő, időbélyeggel ellátott átiratokat készítsen automatikus beszélőazonosítással. A platform kiemelkedő teljesítményt nyújt a megbeszélések utáni termelékenység terén, mivel tömör AI-összefoglalókat készít, megjelöli a teendőket, és olyan együttműködési munkaterületet kínál, ahol a csapat tagjai szerkeszthetik az átiratokat.

Hozzászólásokat is hozzáadhat, és a kiemelt részeket közvetlenül olyan eszközökön oszthatja meg, mint a Slack, a Notion és a Salesforce, miközben egyedi szókincset tanulhat a nagyobb pontosság érdekében.

Otter. ai legjobb funkciói

Szerezzen élő átírási feedet a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams számára, amely segít a résztvevőknek követni a beszélgetéseket azok zajlása közben.

Használja az automatikus rögzítési funkciót a virtuális megbeszélések során bemutatott diák és legfontosabb vizuális elemek rögzítéséhez, és szükség szerint hivatkozzon rájuk.

Hozzon létre egy központi adattárat az összes megbeszéléséhez, amelyben kulcsszavak alapján kereshet a jegyzetek között, így azok nagyon gyorsan előhívhatók.

Otter. ai korlátozás

A mobilalkalmazás élménye korlátozottnak tűnik a teljes asztali csomaghoz képest, különösen a jegyzetek szerkesztése vagy címkézése tekintetében.

Otter. ai árak

Alap: Ingyenes

Pro: 16,99 USD felhasználónként/hónap

Üzleti: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy az Otter AI átnézi az egész megbeszélés átiratát, és összefoglalja az összes fontosabb témát, és ha valami nem szerepel a listában, akkor a összefoglaló részt szerkesztheti, és hozzáadhatja.

Tetszik, hogy az Otter AI átnézi az egész megbeszélés átiratát, és összefoglalja az összes fontosabb témát, és ha valami nem szerepel a listában, akkor a összefoglaló részt szerkesztheti, és hozzáadhatja.

3. Fireflies (A legjobb kereshető beszélgetésekhez és platformok közötti kompatibilitáshoz)

via Fireflies

A Fireflies olyan csapatok számára készült, akik egy olyan AI-találkozóasszisztenst keresnek, amely nem csak jegyzeteket készít. Ez az eszköz hallgatja a találkozókat, pontosan leírja őket, és kereshető átiratokat biztosít, amelyek segítségével napokkal vagy akár hónapokkal később is visszatérhet a beszélgetésekhez.

A Fireflies mély beszélgetéselemző képességeivel és hatékony „Ask Fred” funkciójával tűnik ki, amely GPT-alapú funkciókat használ, hogy a felhasználók beszélgethessenek a megbeszélések tartalmáról, azonnal visszakereshessék a válaszokat, kivonhassák a legfontosabb részleteket, vagy létrehozhassanak követő tartalmakat, például e-maileket vagy közösségi média bejegyzéseket.

Az automatikus átírás és az AI-összefoglalások mellett a Fireflies mélyreható elemzéseket is kínál, amelyek nyomon követik a beszélők beszédidejét és hangulatát, valamint Topic Trackers funkcióval rendelkezik, amely bizonyos kulcsszavakat figyel. Ez megbízható eszközzé teszi az értékesítési, marketing és toborzási csapatok számára a beszélgetések elemzéséhez, az adatok automatikus rögzítéséhez olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce és a HubSpot, valamint a hívásokból nyerhető hasznos információkhoz.

A Fireflies legjobb funkciói

Több platformon is támogatja a Zoom, Google Meet, Webex és más alkalmazásokban tartott megbeszéléseket, így a különböző eszközöket használó csapatok is szinkronban maradhatnak.

Használja az intelligens keresési funkciókat, hogy felfedezze a trendeket, az ismétlődő témákat vagy a hívások során hozott döntéseket.

Automatizálja az AI-alapú értekezlet-összefoglalást, és rendezze a jegyzeteket szakaszokba, például cselekvési pontok, kérdések és feladatok szerint, hogy az értekezlet után gyorsan tudjon utánajárni a dolgoknak.

A Fireflies korlátai

A leírás pontossága zajos környezetben vagy több beszélő egymást megszakító beszélgetése esetén változhat.

A Fireflies árai

Ingyenes

Pro: 18 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 29 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 39 USD/felhasználó/hónap

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Fireflies csendben csatlakozik minden híváshoz, meglepő pontossággal átírja a beszélgetést, majd cselekvési pontokat, összefoglalókat és akár beszélőspecifikus jegyzeteket is készít – anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene. Az AI keresés és a Smart Highlights funkciók különösen hatékonyak, amikor másodpercek alatt fel kell idéznem hetekkel ezelőtti beszélgetéseket.

A Fireflies csendben csatlakozik minden híváshoz, meglepő pontossággal átírja a beszélgetést, majd cselekvési pontokat, összefoglalókat és akár beszélőspecifikus jegyzeteket is készít – anélkül, hogy nekem bármit is tennem kellene. Az AI keresés és a Smart Highlights funkciók különösen hatékonyak, amikor másodpercek alatt fel kell idéznem hetekkel ezelőtti beszélgetéseket.

👀 Tudta? A történelem legrégebbi jegyzeteit több mint 5000 évvel ezelőtt Mezopotámiában agyagtáblákra karcolták. Az ókori írnokok voltak az első jegyzetelők!

4. Avoma (A legjobb megoldás az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, akiknek strukturált értekezlet-információkra van szükségük)

via Avoma

Az Avoma a szokásos AI jegyzetelő alkalmazásokon túlmutat, gazdag, kontextusfüggő értekezlet-információkat kínálva.

Legfőbb erőssége négy alapmodul integrációja: egy AI Meeting Assistant a leíráshoz és jegyzeteléshez, egy Scheduler & Lead Router a foglaláshoz és útvonaltervezéshez, a Conversation Intelligence a mélyreható híváselemzéshez, valamint a Revenue Intelligence a CRM automatizáláshoz és az üzletkötési kockázatok nyomon követéséhez.

Az Avoma emellett testreszabható, kontextusérzékeny coaching scorecardokat is generálhat az értékesítők számára, nyomon követheti az értékesítési módszerek (pl. MEDDIC/BANT) betartását, és automatikusan frissítheti a CRM mezőket, így hatékony rendszert biztosítva a pipeline állapotának és a csapat teljesítményének kezeléséhez.

A szerepkörökön alapuló értekezlet-összefoglalóktól a beszélgetési idő elemzéséig, ezek az információk az értékesítési, ügyfélszolgálati és termékfejlesztési csapatok számára készültek. Ezeket az információkat akár egy belső tudásbázisba is beépítheti, hogy csapata tagjai mindig ugyanazon az állásponton legyenek.

Az Avoma legjobb funkciói

Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy valós időben hozzászóljanak a jegyzetekhez az élő, együttműködésen alapuló jegyzet-szerkesztés segítségével.

Az AI által generált beszédidő-elemzéssel megkaphatja az egyes résztvevők beszédidejének részletes bontását, ami segít a vezetőknek felismerni a domináns hangokat vagy az elkötelezettség hiányát.

Engedélyezze a natív CRM-et, hogy az információkat és a teendőket közvetlenül olyan platformokra szinkronizálja, mint a Salesforce és a HubSpot.

Az Avoma korlátai

A fejlett funkciók értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok számára lettek kifejlesztve, így a szabadúszók vagy a diákok nem biztos, hogy kihasználják a funkciók teljes körét.

Az Avoma árai

Startup: 29 USD/hó/felhasználó

Szervezés: 39 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Avoma forradalmasította szervezetünket. Az AI-alapú átírás és az értekezletek összefoglalói biztosítják, hogy az ügyfelek véleménye rögzítésre kerüljön, és a következő lépések mindenki számára egyértelműek legyenek. A Zoom, a HubSpot (jelenlegi CRM-ünk) és más eszközökkel való natív integrációk javították munkafolyamatainkat, megkönnyítve a csapatok összehangolását és a projektek nyomon követését.

Az Avoma forradalmasította szervezetünket. Az AI-alapú átírás és az értekezletek összefoglalói biztosítják, hogy az ügyfelek véleménye rögzítésre kerüljön, és a következő lépések mindenki számára egyértelműek legyenek. A Zoom, a HubSpot (jelenlegi CRM-ünk) és más eszközökkel való natív integrációk javították munkafolyamatainkat, megkönnyítve a csapatok összehangolását és a projektek nyomon követését.

💡 Profi tipp: Válassz jegyzetelési módszert a céljaid, stílusod és a jegyzetek részletességének függvényében: Vázlatos módszer : Írja le a fő témákat címsorokként, és helyezze alájuk az alpontokat.

Cornell-módszer : Ossza fel az oldalt három részre: Jegyzetek (a megbeszélés fő tartalma), Jelzések (kulcsszavak, kérdések, teendők) és Összefoglalás (a legfontosabb tanulságok az alján).

Táblázatos módszer: Táblázatok segítségével nyomon követheti, ki mit mondott, a határidőket vagy a kategóriákat (pl. téma | döntés | teendő | felelős | határidő).

5. Notta (A legjobb többnyelvű átíráshoz és jegyzetek konvertálásához)

via Notta

A Notta a Notta Bot segítségével támogatja a valós idejű átírást, amely csatlakozhat a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams és Webex találkozókhoz, egy- és kétnyelvű átírási lehetőségekkel.

Kiváló sokoldalúságával és nyelvi támogatásával, lenyűgöző 58 nyelven nyújt kivételes átírási és összefoglalási képességeket, valamint 42 nyelvre fordít, így globális csapatok és többnyelvű kommunikáció számára elsődleges választás.

A Notta kiemelkedő funkciói között szerepel az a lehetőség, hogy egyszerre akár öt weboldalt is rögzíthet és átírhat, egy kattintással összefoglalhatja a YouTube-videókat, valamint hardverintegrációs lehetőségeket is kínál, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén rögzíthetik és rendszerezhetik az élő virtuális megbeszélések, előre rögzített fájlok és akár személyes beszélgetések hanganyagát is.

Lehetőséged van jegyzetelési sablonokat alkalmazni és egyéni szókincset hozzáadni, például vállalatspecifikus szakszavakat, hogy javítsd a leírás pontosságát. A leírások több formátumban is exportálhatók, többek között TXT, DOCX, PDF és SRT formátumban.

A Notta legjobb funkciói

Használja a valós idejű hang-szöveg átírást a beszélt szavak azonnali rögzítéséhez, amely több mint 50 nyelvet és dialektust támogat a globális együttműködés érdekében.

A jegyzeteket témák szerint automatikusan szegmentálja, így könnyen áttekintheti a hosszú felvételeket.

Exportálja a Notion, Evernote és Word programokba, hogy jegyzetét integrálhassa a professzionális munkafolyamatokba.

Nincs korlátozás

A desktop dashboard zavarosnak tűnhet, különösen akkor, ha több felvételt vagy egymást átfedő jegyzeteket kezel.

Notta árak

Ingyenes

Pro: 13,49 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 27,99 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árak

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Húzza be a videó linkjét vagy fájlját, és másodpercek alatt kész lesz a teljes videó összefoglaló. Egyszerre több 10-20 fájlt is be tudok húzni, ami nagyon tetszik. Ezután konvertálom YouTube összefoglaló formátumba. Kurzusvideókhoz használom, és ez elengedhetetlen!

Húzza be a videó linkjét vagy fájlját, és másodpercek alatt kész lesz a teljes videó összefoglaló. Egyszerre több 10-20 fájlt is be tudok húzni, ami nagyon tetszik. Ezután konvertálom YouTube összefoglaló formátumba. Kurzusvideókhoz használom, és ez elengedhetetlen!

6. Tactiq (A legjobb élő feliratokhoz és gyors értekezlet-exportáláshoz)

via Tactiq

A Tactiq egy Chrome-bővítményt használ az értekezletek élőben történő leírásához, anélkül, hogy botnak kellene csatlakoznia a híváshoz.

Az AI-parancsok segítségével kivonhat konkrét információkat, nyomon követéseket, összefoglalókat, projektfrissítéseket stb., és akár automatizálhatja az értekezlet utáni feladatokat (összefoglalók megosztása, CRM-ek frissítése, jegyek létrehozása, információk szinkronizálása) a kiváltó események alapján.

Támogatja a valós idejű átírást a Google Meet, a Zoom és az MS Teams alkalmazásokban, és testreszabható „személyre szabott AI-műveletei” biztosítják, hogy a parancsai újra felhasználhatók legyenek.

Mivel ez az AI jegyzetgenerátor SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR és más releváns szabványok révén biztosítja az adatok biztonságát, jó választás azoknak a szervezeteknek, amelyek kiemelten kezelik a titkosságot és a szabályoknak való megfelelést.

A Tactiq legjobb funkciói

Élő találkozók átírása a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokban, képernyőn megjelenő feliratokkal.

Használja az idézetrögzítő funkciót, hogy elmentse a hívások során elhangzott legfontosabb mondatokat, és kontextust adjon hozzájuk, hogy később könnyebben felidézhesse őket.

Exportálja a Google Docs és a Notion alkalmazásokba, hogy azonnal összekapcsolja a jegyzetelést és a dokumentációs munkafolyamatokat.

A Tactiq korlátai

Nincs beépített feladatkezelés, ezért a rögzített teendőket továbbra is manuálisan kell áthelyezni a termelékenységi eszközökbe.

A Tactiq árai

Ingyenes

Pro: 12 dollár/hónap/felhasználó

Csapat: 20 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 40 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árak

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Számos funkciója van, de valószínűleg a kedvencem az AI-alapú összefoglalók. A megbeszéléseim után a Tactiq gyors összefoglalót ad, kiemelve a legfontosabb pontokat és a teendőket. Ez fantasztikus, különösen akkor, ha egymást követő megbeszéléseim vannak, és nincs időm részletes jegyzeteket készíteni.

Van néhány funkció, de valószínűleg a kedvencem az AI-alapú összefoglalók. A megbeszéléseim után a Tactiq gyors összefoglalót ad, kiemelve a legfontosabb pontokat és a teendőket. Ez fantasztikus, különösen akkor, ha egymást követő megbeszéléseim vannak, és nincs időm részletes jegyzeteket készíteni.

7. Sembly (A legjobb értekezletelemzéshez és döntéskövetéshez)

via Sembly

A Sembly részletes, strukturált AI-találkozó-összefoglalók készítésére specializálódott, különös figyelmet fordítva a feladatkezelésre és a szervezeti tudásra.

Kiemelkedő képességei közé tartozik a kulcsfontosságú elemek, például döntések, követelmények, kockázatok és problémák automatikus felismerése és kivonása a leírásból, így biztosítva, hogy egyetlen kötelezettségvállalás se maradjon ki.

A Sembly emellett „többtalálkozós csevegéseket” és „AI-artefaktokat” is kínál, amelyek segítségével a felhasználók hozzáférhetnek az összes találkozójuk történetéhez, és több beszélgetésből is kereshetnek információkat. Ez egy hasznos eszköz azoknak a projekt- és programmenedzsereknek, akiknek nyomon kell követniük a haladást és össze kell gyűjteniük az információkat az idő múlásával.

A Sembly legjobb funkciói

Töltsön fel legfeljebb 5 óra hosszúságú és 500 MB méretű audio- és videofájlokat az offline értekezletek felvételeinek feldolgozásához.

Szűrje a korábbi találkozókat résztvevők, forrás, kulcsszavak, dátumtartomány stb. szerint, a hatékony keresési funkció segítségével.

A jobb áttekinthetőség érdekében csoportosítsa a kapcsolódó megbeszéléseket „gyűjteményekbe”, és használjon testreszabható sablonokat és megbeszélés-jegyzetformátumokat.

A Sembly korlátai

A felülete nem a leg intuitívabb az első használatkor, és a tanulási görbe lassíthatja az új csapatok beilleszkedését.

A Sembly árai

Személyes: Ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó/felhasználó

Csapat: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árak

Sembly értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sembly-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom az AI Chat-et. Az AI Chat utasításokkal feldolgozhatja a találkozó jegyzeteket. Valójában sokkal gyorsabb és jobb volt, mint egy ember.

Imádom az AI Chat-et. Az AI Chat utasításokkal feldolgozhatja a találkozó jegyzeteket. Valójában sokkal gyorsabb és jobb volt, mint egy ember.

🧠 Érdekes tény: A Frontiers in Psychology tanulmánya szerint a kézírás több agyi régiót aktivál és jobb memóriát támogat, mint a gépelés. A jó hír, hogy sok AI-alapú jegyzetelő alkalmazás ma már felismeri és indexeli a rendezetlen kézírást, így még a kézzel írt jegyzetek is kereshetővé válnak.

8. Krisp (A legjobb tiszta hangminőség és automatikus átíráshoz)

via Krisp

A hívások/megbeszélések leírása és az AI által generált jegyzetek mellett a Krisp valós időben módosítja a beszélő akcentusát, így a hallgató semlegesebb vagy helyileg érthetőbb akcentust hall.

A Krisp legfontosabb és legismertebb képessége a saját fejlesztésű, AI-alapú zaj-, visszhang- és háttérhang-szűrési technológia. Intelligensen szeparálja a felhasználó hangját a környező hangoktól, beleértve a billentyűzet kattogását, a forgalom zaját és mások beszélgetéseit, így állandóan tiszta hangminőséget biztosít.

A Krisp egy könnyű virtuális audioeszközként működik, és minden kommunikációs alkalmazásban zökkenőmentesen működik, bot vagy speciális hardver nélkül. A kínálatot olyan fejlett funkciók egészítik ki, mint például az AI Agent Assist, amely az értekezletek összefoglalását segíti.

A Krisp legjobb funkciói

Biztosítsa a tiszta hangminőséget a valós idejű zajszűrés és visszhangeltávolítás segítségével.

Használja az AI-t a kulcsszavak, feladatok és megbeszélési pontok kiemelésére anélkül, hogy teljes kézi áttekintésre lenne szükség.

A hívás után kapjon egy kimutatást arról, hogy az egyes résztvevők mennyi időt töltöttek beszélgetéssel.

A Krisp korlátai

Nagy hangsúlyt fektet az audio minőségre, és kevésbé a részletes értekezlet-összefoglalókra vagy a követő feladatok generálására.

Krisp árak

Ingyenes

Pro: 16 dollár havonta/felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó/felhasználó

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Teams és más konferenciaeszközökkel, és a beállítása gyors és egyszerű. Az átírás minősége idővel jelentősen javult, a videofelvétel funkció kiváló, az AI asszisztens pedig mindig pontosan felismeri a megbeszélésen elhangzott teendőket!

Zökkenőmentesen integrálható a Zoom, a Teams és más konferenciaeszközökkel, és a beállítása gyors és egyszerű. Az átírás minősége idővel jelentősen javult, a videofelvétel funkció kiváló, az AI asszisztens pedig mindig pontosan felismeri a megbeszélésen elhangzott teendőket!

💡 Profi tipp: Egyes szakemberek a strukturált sablonokat részesítik előnyben, míg mások a szabad formát kedvelik. Nem tudja, melyik illik Önhöz? Ezek a jegyzetelési módszerek segíthetnek ezt kideríteni.

9. Fathom (A legjobb szerepkörökön alapuló kiemelésekhez és automatikus CRM-naplózáshoz)

via Fathom

Azok a projektmenedzserek, akik a megbeszélés lezárása és a nyomon követés között rövid időtartamot szeretnének, a Fathom alkalmazást választhatják, mivel ez a megbeszélés befejezése után körülbelül 30 másodpercen belül összefoglalót készít.

Van egy AI-asszisztens felület is, ahol kérdéseket tehetsz fel a felvételeidről (pl. „Mit mondtak X-ről?”), és gyors válaszokat kaphatsz.

Emellett kiterjedt integrációs lehetőségeket is kínál, különösen az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára, mivel automatikusan szinkronizálja a hívásvideókat, átiratokat és strukturált összefoglalókat közvetlenül olyan CRM-platformokba, mint a Salesforce és a HubSpot, valamint egy „Ask Fathom” AI-asszisztenssel is rendelkezik, amelynek segítségével lekérdezhetőek a megbeszélések tartalma.

Ezzel az AI eszközzel a csapatok közös, kereshető adattárat hozhatnak létre a korábbi hívásokról/jegyzetekről, megőrizve a tudást, lehetővé téve az új csapat tagok számára a felzárkózást, és könnyű hozzáférést biztosítva a megbeszéléseken elhangzott információkhoz.

A Fathom legjobb funkciói

Jelölje ki a megbeszélés egyes részeit a hívás alatt vagy után, és ossza meg azokat a csapattagokkal a teljes átirat megosztása helyett.

Tegyen fel kérdéseket egy megbeszéléssel kapcsolatban, és szerezzen betekintést időbélyegek stb. segítségével.

Kövesse nyomon az üzletkötésekkel kapcsolatos információkat (problémás pontok, vásárlási szerepek stb.), és szinkronizálja azokat a CRM-mel, hogy az értekezletek tartalmát összehangolja a bevételi munkafolyamatokkal.

Fathom korlátozás

Csak a Zoommal működik, ami korlátozó lehet azoknak a csapatoknak, amelyek más értekezlet-platformokat használnak, mint például a Google Meet vagy az MS Teams.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 20 USD/hó/felhasználó

Csapat: 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 28 USD/hó/felhasználó

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 5400 értékelés)

Capterra: 5/5 (790+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Fathom segítségével könnyedén készíthetek jegyzeteket a megbeszélésekről – így a beszélgetésre koncentrálhatok, anélkül, hogy aggódnom kellene a részletek kihagyása miatt. Az automatikus átírások, összefoglalók és kiemelés funkciók hatalmas időmegtakarítást jelentenek, és biztosítják a pontos nyomon követést.

A Fathom segítségével könnyedén készíthetek jegyzeteket a megbeszélésekről – így a beszélgetésre koncentrálhatok, anélkül, hogy aggódnom kellene a részletek kihagyása miatt. Az automatikus átírások, összefoglalók és kiemelés funkciók hatalmas időmegtakarítást jelentenek, és biztosítják a pontos nyomon követést.

10. MeetGeek (A legjobb a megbeszélések utáni elemzéshez és coaching-meglátásokhoz)

via MeetGreek

A MeetGreek segítségével Ön döntheti el, hogy az AI eszköz melyik megbeszéléseken vegyen részt: az összes naptárban szereplő megbeszélésen, csak az Ön által szervezetteken, vagy manuálisan meghívhatja a jegyzetelőt, illetve beillesztheti a megbeszélés linkjét.

A platform erőssége abban rejlik, hogy automatikusan felismeri az értekezlet típusát (pl. értékesítés, csapatértekezlet, beilleszkedés), és a megfelelő, kontextushoz igazodó összefoglaló sablont alkalmazza, így biztosítva, hogy a generált jegyzetek azonnal relevánsak és felhasználhatók legyenek.

Több mint 100 kulcsfontosságú teljesítménymutatóval (KPI) részletes elemzéseket nyújt az elkötelezettségről, a hatékonyságról és a beszélőkkel kapcsolatos betekintésről, amelyeket a vezetők felhasználhatnak a csapatok coachingjához.

A jobb adatvédelem érdekében az eszköz lehetővé teszi, hogy kiválassza, ki kapja meg az automatikusan generált értekezlet-összefoglaló e-maileket: a híváson részt vevő mindenki, a vállalati domainhez tartozó személyek, vagy csak Ön.

A MeetGeek nyílt API-t is kínál, amely lehetővé teszi, hogy átiratokat, kiemelt részeket, összefoglalókat és értekezletadatokat importáljon a saját eszközeibe, vagy munkafolyamatokat indítson el.

A MeetGeek legjobb funkciói

Elemezze a pontosságot, az elkötelezettséget és a beszéd egyensúlyát az idő függvényében a találkozók teljesítménymutatóival.

Szerezzen be AI által generált összefoglalókat strukturált formátumban (pl. kulcsfontosságú pontok, feladatok, kockázatok), hogy a megbeszélés utáni nyomon követés gyerekjáték legyen.

Tanítsd meg az eszközt egyedi szókincsel, hogy alkalmazkodjon a vállalatod szlengjéhez, és pontosabb átírást biztosítson.

A MeetGeek korlátai

Az asztali felület élő megbeszélések során kissé lassú lehet, különösen multitasking esetén.

MeetGeek árak

Alap: Ingyenes

Pro: 19 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 39 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 59 USD/hó/felhasználó

MeetGeek értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Csak annyit kell tennem, hogy beengedem a botot a megbeszélésre, és minden másról gondoskodnak helyettem. Nagyon könnyű használni, és a kiegészítők segítenek figyelni, ha szükséges.

Csak annyit kell tennem, hogy beengedem a botot a megbeszélésre, és minden másról gondoskodnak helyettem. Nagyon könnyű használni, és a kiegészítők segítenek figyelni, ha szükséges.

11. Jamie AI (A legjobb azonnali értekezletjegyzetekhez felvétel nélkül)

via Jamie AI

Sok értekezleteszköz megköveteli, hogy egy bot csatlakozzon az értekezletekhez a jegyzetek rögzítése érdekében. A Jamie AI ezt elkerüli azzal, hogy a háttérben csendben rögzíti az audiót az eszközön/alkalmazáson keresztül. Ezért kiváló választás terepi értekezletekhez, személyes megbeszélésekhez vagy hibrid környezetben.

Ezzel az AI jegyzetelő eszközzel egy központi helyet kapsz az összes találkozó jegyzetének és összefoglalójának, amelyek rendezettek, kereshetők és címkézettek.

A program célja, hogy fejlett témafelismerő funkcióval kiváló minőségű, emberhez hasonló értekezletjegyzeteket készítsen, amelyek a hosszú beszélgetéseket szervezett, fejezetekre bontott összefoglalókba rendezik. A magánélet védelmét előtérbe helyező kialakítás, az intelligens hangfelismerő funkció és az AI-vel való csevegés lehetősége azonnali, kontextusérzékeny válaszokért ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek fontos a diszkréció és a tiszta, strukturált dokumentáció.

A Jamie AI legjobb funkciói

Mikrofon alapú emlékeztetőket kap, amelyek a megbeszélés kezdetekor felszólítják Önt, hogy indítsa el a Jamie-t.

Határozza meg, hogy az összefoglalók hogyan nézzenek ki, és ossza meg őket könnyedén, még azokkal is, akik nem használják a Jamie-t.

Adjon hozzá egyéni szókincset vagy szakzsargont technikai, többnyelvű vagy speciális területen dolgozó csapatok számára.

Jamie AI korlátai

Nincs integrálva olyan általános eszközökkel, mint a Notion vagy a Slack, ami lelassíthatja a dokumentációs munkafolyamatot.

Jamie AI árak

Ingyenes

Standard: ~28 USD (25 EUR) havonta/felhasználónként

Pro: ~ 55 USD (47 EUR) havonta/felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Jamie AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Készen állsz arra, hogy felhagyj a kézi jegyzeteléssel? Próbáld ki a ClickUp-ot.

Számos AI jegyzetelő eszköz létezik, amely leírja a megbeszéléseket vagy összefoglalja a beszélgetéseket.

Néhányuk tökéletes többnyelvű csapatok számára, mások coaching-meglátásokhoz vagy CRM-integrációhoz. A jó hír? Számos lehetőség közül választhat.

De ha valami többet keres, mint egy újabb AI-találkozóasszisztens, a ClickUp mindent egy helyen egyesít – jegyzeteket, feladatokat, dokumentumokat és AI-t. A ClickUp AI Notetaker segítségével rögzítheti a találkozók összefoglalóit, összekapcsolhatja őket a munkafolyamatával, és ténylegesen elvégezheti a feladatokat anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

Szeretnéd a találkozói jegyzeteket cselekvéssé alakítani? Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és nézd meg, hogyan változtatja meg a napodat.

Gyakran ismételt kérdések

Igen, az AI képes hallgatni és jegyzeteket készíteni. A modern AI-alapú eszközök leírják a megbeszéléseken, előadásokon vagy beszélgetésekben elhangzott szavakat, és automatikusan összefoglalókat vagy részletes jegyzeteket készítenek, így könnyebbé téve a fontos információk rögzítését manuális erőfeszítés nélkül.

Igen, számos olyan AI eszköz létezik, amely jegyzeteket készít Önnek. Ezek az alkalmazások részt vehetnek megbeszéléseken, hangfelvételeket készíthetnek, leírhatják a beszélgetéseket, és rendszerezett jegyzeteket vagy teendőket biztosíthatnak, segítve a felhasználókat abban, hogy koncentráltak maradjanak és időt takarítsanak meg a kézi jegyzeteléssel.

A ChatGPT önmagában nem hallgatja meg az audiofájlokat, de ha más, audioátírást biztosító eszközökkel vagy platformokkal integrálják, akkor segíthet összefoglalni vagy rendszerezni az átírt tartalmat világos jegyzetekké. Egyes platformok a ChatGPT-t hangfelismeréssel kombinálják, hogy ezt a funkciót biztosítsák.

Igen, számos olyan alkalmazás létezik, amely képes meghallgatni a beszélgetéseket vagy megbeszéléseket, és automatikusan jegyzeteket készíteni. Ilyen például az Otter.ai, a Microsoft Teams, a Zoom átírási funkcióval, valamint más, mesterséges intelligenciát használó megbeszélés-asszisztens eszközök, amelyek valós időben átírják és összefoglalják a beszélgetéseket.