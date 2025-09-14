A 11 legjobb Moveworks alternatíva az AI-alapú IT-támogatáshoz 2025-ben

Automatizálta a jegyrendszert és bevezette a chatbotokat, de csapata még mindig órákat tölt azzal, hogy frissítéseket keres és ugyanazokat az IT-kérdéseket válaszolja meg.

Ha Moveworks-ot vagy hasonló terméket használ, akkor valószínűleg simább munkafolyamatokat ígértek Önnek. De sok csapat számára a valóság nem egészen felel meg az ígéreteknek. Bár a Moveworks segített meghatározni az AI-alapú IT-támogatást, a magas költségek, a korlátozott testreszabási lehetőségek és a meredek tanulási görbe nem segítenek.

Akár így, akár úgy, vannak ennél innovatívabb AI termelékenységi eszközök. Ezek a Moveworks alternatívák túlmutatnak az alapvető botokon, valós idejű ügyfélszolgálati támogatást, automatizálási stúdiókat és zökkenőmentes integrációt kínálnak a meglévő rendszerekkel. Segítenek a HR és az IT csapatoknak hatékonyabban dolgozni.

Vessünk egy pillantást a legjobb alternatívákra, amelyek valóban eredményeket hoznak.

Miért érdemes a Moveworks alternatíváit választani?

A Moveworks egy hatékony, AI-vezérelt támogatási platform. De ahogy a szervezeted növekszik vagy diverzifikálódik, a korlátai egyre szembetűnőbbé válhatnak. Lehet, hogy ez a munkafolyamatok testreszabásának korlátozott rugalmassága, a magas költségek és a lassúbb implementációs idők, vagy a régi rendszerekkel való integráció nehézségei miatt van.

Bármi is legyen az oka, íme néhány eset, amikor a csapatok a Moveworks versenytársait keresik:

Nagyobb ellenőrzés a munkafolyamatok felett : Egyes alternatívák alacsony kódszintű vagy nyílt forráskódú lehetőségeket kínálnak az IT- és HR-folyamatok mélyebb testreszabásához.

Költségátláthatóság és rugalmasság : ezek a platformok részletes, skálázható árazási terveket kínálnak, amelyek kisebb csapatok és induló vállalkozások számára is megfelelőek.

Egyszerűsített bevezetés és használhatóság : A rövidebb tanulási görbe lehetővé teszi a gyorsabb bevezetést.

Továbbfejlesztett integrációs képességek : A beépített csatlakozók vagy nyílt API-k zökkenőmentes szinkronizálást tesznek lehetővé a technológiai rendszerével.

Fejlett automatizálás és AI-képességek: A versenytársak generatív AI-válaszokat és drag-and-drop kódautomatizálási stúdiókat kínálnak a Moveworks-on túl.

A lényeg? Ha növelni szeretné a termelékenységet, intelligensabban automatizálni a feladatokat, és zökkenőmentesen ellátni az IT- és HR-támogatási funkciókat, akkor érdemes komolyan megfontolni az alábbi eszközöket.

🧠 Érdekesség: Az első chatbot 1966-ban született, és terapeuta volt. Az MIT-nél kifejlesztett Eliza egy rogeri pszichoterapeutát szimulált, és mintázat-egyeztetést használt, hogy visszatükrözze a kérdéseket a felhasználóknak. Bár alapszintű volt, ez indította el a korai elképzeléseket az ember-számítógép interakcióról. A mai AI-ügynökök, mint például az IBM és az Espressive ügynökei, képesek elemezni a nyelvet, a kontextust és még az érzelmi hangnemet is. Elizától a vállalati szintű ügynökökig – ez egy vad utazás volt.

A Moveworks alternatívái egy pillantásra

Nincs sok ideje? Itt talál egy gyors összehasonlítást a Moveworks legfontosabb versenytársairól, beleértve azok legfőbb erősségeit, kiemelkedő képességeit és a havi árak kezdő szintjét.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Mesterséges intelligencia és ügynöki munkafolyamat-automatizálás és projektmenedzsment ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, feladat automatizálás , AI chat Ingyenes csomagok, testreszabás vállalatok számára Aisera Vállalati szintű szolgáltatásautomatizálás Beszélgető AI, AiseraGPT, jegykezelés automatizálása, omnichannel támogatás Egyedi árazás Leena AI HR és IT-támogatás automatizálása Ingyenes csomag, fizetős csomagok 140 USD/hó-tól Egyedi árazás IBM Watson Assistant Természetes nyelvértés és csevegőrobotok NLP, Watsonx, párbeszédfolyamat, biztonságos vállalati integrációk Ingyenes csomag, fizetős csomagok 140 USD/hó áron Kore. ai Beszélgető AI platformok Alacsony kódszintű bot-készítő, SmartAssist, előre elkészített IT/HR botok Egyedi árazás n8n Nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálás Drag-and-drop építő, több mint 200 integráció, saját tárhely opciók Ingyenes csomag, fizetős csomagok 65 USD/hó-tól Rezolve. ai Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálat MS Teams integrációval Automatikus válaszok, intelligens jegyrendszer, beépített LMS, Teams-first telepítés Egyedi árazás ServiceNow virtuális ügynök Nagyméretű vállalati szolgáltató központok Kódolás nélküli botépítés, prediktív intelligencia és mély ITSM-integráció Egyedi árazás (csomagban) Espressive Mesterséges intelligencia az alkalmazottak önkiszolgálása számára NLP motor, Barista chatbot, HR/IT szolgáltatások automatizálása Egyedi árazás UiPath Robotikus folyamatok automatizálása (RPA) StudioX, AI Center, felügyelet nélküli botok, kódmentes automatizálás A fizetős csomag ára 25 dollár/hó OpenDialog Alacsony kódszükségletű beszélgetéses tervezés Szituációalapú csevegőrobotok, logikai felépítés és vállalati ellenőrzés Ingyenes csomag, fizetős csomagok 65 USD/hó-tól

A legjobb Moveworks alternatívák

Az alábbiakban felsorolt eszközök mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, legyen szó AI-alapú jegykezelésről, egyedi munkafolyamat-tervezésről vagy teljes körű RPA-bevezetésről.

Ahelyett, hogy általános támogatási funkciókat kínálnának, ezek a platformok a valódi működési problémák, például a válaszadási késések, a szétszórt folyamatok vagy a nagy mennyiségű ismétlődő feladatok megoldására specializálódtak.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A ClickUp intelligens munkaterületétől az OpenDialog forgatókönyv-vezérelt csevegőrobotjaiig, ezek a Moveworks versenytársai úgy lettek kialakítva, hogy segítsék az IT- és HR-csapatokat abban, hogy kevesebb súrlódással többet érjenek el. Nézzük meg, hogyan teljesítenek ezek a megoldások!

1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp segítségével több mint 15 nézet, köztük Gantt, Naptár és Idővonal segítségével szervezheti feladatait.

A mai munka nem működik. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet.

A ClickUp megoldja ezt a problémát az Everything App for Work alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájával.

Ez a megoldás parancsnoki központként működik az IT-, HR- és vállalati csapatok számára, akik hatékonyan szeretnének működni, nagy léptékben automatizálni és kaotikus helyzetek nélkül együttműködni.

Míg a Moveworks a szolgáltatási jegyek és az alkalmazottak kéréseinek AI-alapú kezelésére összpontosít, a ClickUp egy egységes platformon intelligens automatizálást, valós idejű együttműködést és a projektek teljes átláthatóságát kínálva szélesíti a szolgáltatások körét. Ez jobban megfelel azoknak a csapatoknak, amelyeknek a jegyek megoldásán túlmutató rugalmasságra van szükségük.

ClickUp Brain

Minden a ClickUp Brain- nel kezdődik – egy generatív AI-motorral, amely messze túlmutat az alapvető lekérdezések kezelésén. A Moveworks-szel ellentétben, amely főként a munkavállalók kérdéseire válaszol, a ClickUp Brain funkciói ennél többet is kínálnak.

A Brain információkat gyűjt a ClickUp munkaterületéről és a csatlakoztatott eszközökről, így a szervezetének megfelelő második agyává válik. A Brain segít az SOP-k megírásában, az IT-válaszok megfogalmazásában, a megbeszélések összefoglalásában és a projektismertetők elkészítésében – mindezt a munkafolyamatán belül.

Készítsen azonnali összefoglalókat, feladatfrissítéseket és válaszokat a munkaterületén belül a kontextust felismerő AI segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Azok számára, akiknek a szolgáltatási ügyfélszolgálat vezetői, és akiknek egyensúlyt kell teremteniük a támogatás és a stratégia között, ez az AI-alapú együttműködési eszköz a helpdesk rétegből valódi másodpilótává válik.

💡 Bónusz: Ha életre szeretné kelteni munkafolyamatait, ÉS: Azonnali és intuitív keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + a weben a munkával kapcsolatos kontextusban.

Használja a Talk to Text funkciót , hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

Használja ki az olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és DeepSeek közvetlenül a Brain MAX-ból, munkája teljes kontextusában. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – egy szupererős asztali AI-társat, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI-eszközök sokaságával, használja a hangját egyedi munkafolyamatok létrehozásához, dokumentáció készítéséhez, feladatok kiosztásához a csapat tagjai számára és még sok máshoz.

ClickUp Automations

Ha még egy szinttel feljebb szeretne lépni, használja a ClickUp Automations szolgáltatást, amely minden skálázható támogatási rendszer gerincét képezi. Míg a Moveworks automatizálja a jegyek osztályozását és továbbítását, a ClickUp segítségével automatizálhatja az onboarding folyamatokat, a jegyek eskalációját, az SLA-emlékeztetőket, sőt még az eszközök nyomon követésének frissítéseit is.

Állítson be több lépésből álló automatizálási láncokat, amelyek feladatok, megbízottak és állapotok között indítanak el műveleteket.

Több mint 100 szabály közül választhat, vagy egyedi logikát építhet, anélkül, hogy egy sor kódot is írnia kellene. Egyszerűen állítsa be a szabályokat – hogy az alkalmazottak kérdéseit nyitottból zártba, az új beilleszkedési feladatokat egyik csapatból a másikba helyezze át, ha egy feltétel teljesül –, és az Automations elvégzi a többit.

ClickUp AI Agents

Sőt, a ClickUp Autopilot Agents automatikusan reagál a kiváltó eseményekre, és megosztja a frissítéseket, jelentéseket vagy válaszokat pontosan ott, ahol szüksége van rájuk.

Például a projektmenedzsment csapat csatornája elindít egy automatikus válaszadó ügynököt. Amikor egy érdekelt fél azt kérdezi: „Ki a projekt vezetője?”, az ügynök azonnal válaszol a névvel és két információforrással.

Állítsa be a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy megszabaduljon a ismétlődő, gyakori kérdések megválaszolásának fárasztó munkájától.

Ideális azoknak az IT-csapatoknak, amelyek támogatják az alkalmazottakat és belső projekteket vagy megfelelőségi munkafolyamatokat futtatnak.

🎥 Nézze meg: Íme egy rövid bevezető az első ügynök beállításához:

A platform lehetővé teszi, hogy a munkaterületen belül beszélgessen csapattársaival.

Míg a Moveworks a Slackben vagy a Teamsben működik, a ClickUp Chat segítségével a beszélgetései a munkaterületén belül maradnak. A fontos beszélgetések mindig a ClickUpban maradnak, így nincs szükség kontextusváltásra.

A ClickUp Chat segítségével az IT- és HR-csapatok feladataik során folyamatosan egyeztethetnek, megemlítéseket küldhetnek egymásnak és valós időben frissíthetik az információkat.

Tisztázni kell egy jegyet vagy jóvá kell hagynia egy telepítést? Jelölje meg csapattársát, kapcsolja össze a feladatot, és dokumentálja a döntést ott, ahol fontos – anélkül, hogy csatornák között kellene ugrálnia vagy elveszítené a kontextust.

A ClickUp azt nyújtja, amit a Moveworks nem: teljes átláthatóságot a jegyek, feladatok és csapatok között, anélkül, hogy magas árat kellene fizetnie érte.

A ClickUp legjobb funkciói

A feladatok automatikus hozzárendelése állapotfrissítések, határidők vagy űrlapok benyújtása alapján.

Az IT-jegyeket egyedi logikával irányíthatja a vizuális automatizálási eszközök segítségével.

Készítsen SOP-kat, szolgáltatási útmutatókat és belső dokumentumokat közvetlenül a munkaterületén belül.

Teljesen testreszabható irányítópultokkal és jelentéskészítő modulokkal láthatja a támogatási mutatókat.

Valós időben együttműködhet feladat szintű megjegyzésekkel, fájlcsatolásokkal és említésekkel.

Hozzon létre függőségi láncokat a komplex IT- vagy HR-munkafolyamatok csapatok közötti kezeléséhez.

Kövesse nyomon a munkát időbecslésekkel, munkaterhelés-nézetekkel és sprintkövetési opciókkal.

A ClickUp korlátai

Kissé meredek tanulási görbe az első használatkor, különösen a fejlett automatizálások esetében.

Nagyon nagy vagy összetett munkaterületeken a teljesítmény csökkenhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkafolyamatát, prioritást adjak a sürgős ügyeknek és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a képessége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.

A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkafolyamatát, prioritást adjak a sürgős ügyeknek és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a képessége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Connected AI funkcióját, hogy minden bevitel – találkozói jegyzetek, támogatási kérések vagy brainstorming ülések – azonnali végrehajtássá váljon. Így működik: foglalja össze jegyzetét a ClickUp Brain segítségével, automatikusan generáljon feladatokat egyértelmű felelősökkel és határidőkkel, majd állítsa be az automatizálást, hogy figyelmeztessen a frissítésekre vagy jelentsen a késedelmekről. Ez nem csak intelligens, hanem önmozgó is. Ez a hurok feleslegessé teszi a manuális nyomon követést, és a projektek mozgásban tartását, még akkor is, ha Ön offline állapotban van. Állítsa be egyszer, és hagyja, hogy a Connected AI irányítsa a munkafolyamat ritmusát.

2. Aisera (A legjobb vállalati szintű szolgáltatásautomatizáláshoz)

via Aisera

A parancsokra váró AI már régóta nem újdonság. Az Aisera beszélgető AI-je úgy lett kialakítva, hogy előre lássa a szándékokat, önállóan megoldja a kéréseket, és az IT, HR és ügyfélszolgálati csapatok között skálázható legyen – anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség.

Míg a Moveworks elsősorban a reaktív IT-jegykezelésre összpontosít, az Aisera az AiseraGPT-t kínálja: egy proaktív automatizálási réteget, amely megérti a természetes nyelvet, háttérműveleteket indít el, és minden interakcióból tanul.

Nem csak chatbotokról van szó. Ez a Moveworks versenytárs jelszavakat állíthat vissza, hozzáférést biztosíthat, vagy azonnal tudásbázis-cikkeket javasolhat, és olyan platformokon is működik, mint a Slack, a Teams, sőt még a hangalapú szolgáltatások is.

Az Aisera legjobb funkciói

Személyre szabhatja az alkalmazottak élményét a felhasználói viselkedésen alapuló adaptív tanulással.

Tegye lehetővé az AI-alapú jóváhagyásokat és hozzáférési kérelmeket önkiszolgáló munkafolyamatok révén.

Térképezze fel az incidensek megoldásának útjait AI-vezérelt kiváltó okok elemzésével.

Figyelje a teljesítményt valós időben az AI által összeállított szolgáltatáselemzésekkel.

Központosított, automatikusan frissülő tudásbázisokkal biztosítsa a tudás konzisztenciáját.

Gyorsítsa fel a megvalósítást több mint 400 integrációval és előre elkészített munkafolyamatokkal, amelyek csökkentik az egyedi fejlesztések szükségességét.

Az Aisera korlátai

A felhasználók szerint a testreszabott munkafolyamatok megvalósításához támogatásra van szükség.

Korlátozott képzés és dokumentáció a mérnöki csapatok számára

Aisera árak

Egyedi árazás

Aisera értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Aisera-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Aisera mesterséges intelligenciát használ önkiszolgáló megoldások, például csevegőrobotok és virtuális ügynökök biztosítására, amelyek hatékonyan kezelik a fogyasztók széles körű kérdéseit. Ez csökkenti az emberi ügynökökre való támaszkodást és megtakarítást jelent a működési költségekben. A platform állandó rendelkezésre állást biztosít, ami elengedhetetlen a globálisan működő, több időzónában ügyfelekkel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások számára.

Az Aisera mesterséges intelligenciát használ önkiszolgáló megoldások, például csevegőrobotok és virtuális ügynökök biztosítására, amelyek hatékonyan kezelik a fogyasztók széles körű kérdéseit. Ez csökkenti az emberi ügynökökre való támaszkodást és megtakarítást jelent a működési költségekben. A platform állandó rendelkezésre állást biztosít, ami elengedhetetlen a globálisan működő, több időzónában ügyfelekkel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások számára.

📖 Olvassa el még: Ügyfélszolgálati sablonok ügyfélválaszokhoz

3. Leena AI (A legjobb HR- és IT-támogatási automatizáláshoz)

via Leena AI

A Leena AI nem csak kérdéseire válaszol, hanem egy lépéssel tovább megy, és csapata virtuális HR- és IT-asszisztensének szerepét tölti be. Míg a Moveworks az IT-jegyek automatizálásában jeleskedik, a Leena AI mindkét részleg között egyenlőséget teremt, és a beszélgetési intelligencia által támogatott egységes alkalmazotti élményt kínál.

A Leena erőssége a domain-specifikus mélységében rejlik. Ez a helpdesk szoftver nem csak információkat jelenít meg, hanem automatizálja az új munkavállalók beilleszkedését, kezeli a bérszámfejtési kérdéseket és segíti a munkavállalókat a szabályzati dokumentumok elérésében, mindezt a Slack vagy a Teams felületéről. AI-je előre betanított a HR és IT munkafolyamatokra, így nincs szükség nagyfokú testreszabásra.

A Leena AI legjobb funkciói

Végezzen mesterséges intelligenciával támogatott HR-felméréseket és hangulatelemzéseket a munkavállalók és a felhasználók elégedettségének nyomon követése érdekében.

Konfigurálja a munkafolyamatokat az offboarding, a belső mobilitás és a képzési útvonalak számára.

Dinamikus nyelvi modellek segítségével többnyelvű támogatást nyújthat globális csapatok számára.

Testreszabhatja a virtuális asszisztens viselkedését, hogy az illeszkedjen a vállalat hangvételéhez és kulturális normáihoz.

Automatizált naplózással biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalakat és a megfelelőségi dokumentációt.

A Leena AI korlátai

A demo nélkül korlátozott láthatóság a testreszabási lehetőségek terén

Legjobban strukturált tudásbázisokkal és egyértelmű folyamatokkal működik.

Leena AI árak

Egyedi árazás

Leena AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Leena AI-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az alkalmazás, amely minden kérdésre válaszol kollégáink és a HR osztály nevében, lehetővé teszi csapatunk számára, hogy más fontos munkaterületekre koncentráljon. Az AI autonóm ügynök használatának előnyei között szerepel a megnövekedett hatékonyság, a 24 órás rendelkezésre állás, a következetes és pontos válaszok, a több feladat egyidejű kezelésének képessége, a költségmegtakarítás és a személyre szabott interakciók révén javuló felhasználói élmény.

Az alkalmazás, amely minden kérdésre válaszol kollégáink és a HR osztály nevében, lehetővé teszi csapatunk számára, hogy más fontos munkaterületekre koncentráljon. Az AI autonóm ügynök használatának előnyei között szerepel a megnövekedett hatékonyság, a 24 órás rendelkezésre állás, a következetes és pontos válaszok, a több feladat egyidejű kezelésének képessége, a költségmegtakarítás és a személyre szabott interakciók révén javuló felhasználói élmény.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a alkalmanként a tervezett munkaidőn túl is dolgozik, míg 24%-uk szinte minden nap túlórázik. Mi a probléma? Határok nélkül a túlóra a kivétel helyett a normává válik. Néha szükség van egy kis segítségre ezeknek a határoknak a kijelöléséhez. Kérje meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy lépjen közbe és hozzon létre egy optimalizált ütemtervet az Ön számára. Közvetlenül a munkaterületébe beépítve megmutatja, mely feladatok valójában sürgősek és melyek nem! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

4. IBM Watson Assistant (A legjobb természetes nyelvértés és biztonságos AI-alapú csevegőrobotokhoz)

az IBM Watson segítségével

Az IBM Watson Assistant ötvözi a vállalati szintű biztonságot a beszélgető AI-vel. A szigorú megfelelési és adatvédelmi követelményekkel rendelkező nagy szervezetek számára kifejlesztett Watson a Moveworks-tól abban különbözik, hogy mélyebb természetes nyelvértést, testreszabható párbeszédfolyamatokat és zökkenőmentes integrációt kínál a belső rendszerekkel, anélkül, hogy harmadik féltől származó bővítményekre lenne szükség.

A Watsonx, az IBM mesterséges intelligenciájú és adatplatformja, segít a Watson Assistantnek kiemelkedni a tömegből. Ezzel a vállalatok szigorúbb ellenőrzést gyakorolhatnak adataik és modelleik felett, miközben továbbra is intelligens, emberhez hasonló interakciókat tesznek lehetővé. Komplex döntési fák, többfordulós beszélgetések és tartalék logika támogatásával rendelkezik, amit a Moveworks nem mindig tud natívan kezelni.

A Watson rugalmasságra is ki van tervezve. A chatbotokat webes, hang- vagy üzenetküldő alkalmazásokban is bevetheti, és fejlett szándékfelismerés és entitáskivonás segítségével finomhangolhatja viselkedésüket. Érzékeny adatokkal vagy globális megfelelési követelményekkel rendelkező csapatok számára több ellenőrzést kínál, mint a plug-and-play AI-ügynökök.

Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói

Tervezzen többfordulós beszélgetéseket fejlett párbeszédlogika és tartalékfeltételek segítségével.

Rugalmas API-k segítségével telepítsen botokat IVR-re, mobilalkalmazásokra és egyedi weboldalakra.

Képezze az AI-modelleket domain-specifikus adatokkal a személyre szabott interakciók érdekében.

Szigorú adatkezelést biztosíthat a magánfelhő vagy a helyszíni telepítési lehetőségek segítségével.

Figyelje a szándék pontosságát és a felhasználói elkötelezettséget valós idejű AI-elemzésekkel.

Az IBM Watson Assistant korlátai

A kódolás nélküli AI-platformokhoz képest meredekebb tanulási görbe

Nem szabványos felhasználási esetek esetén több technikai konfigurációra van szükség.

IBM Watson Assistant árak

Lite csomag : Ingyenes (1000 üzenet/hónap)

Plus csomag : 140 USD/hó-tól (legfeljebb 1000 felhasználó/hó)

Vállalati: Egyedi árazás

IBM Watson Assistant értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (320+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM Watson Assistantról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy az IBM Watsonx Assistant milyen jól integrálódik mindazzal, amit már használunk. Lenyűgöző a természetes nyelvfeldolgozás terén, és ügyfélszolgálatunkat reagálóképesebbé, a felhasználói élményt pedig intuitívabbá teszi. Összekapcsoltuk CRM-ünkkel és más kommunikációs módszereinkkel, így az ügyfelek kérdései automatikusan rögzítésre kerülnek, és a válaszok gyorsan megérkeznek. Ez jelentősen lerövidítette a válaszadási időt és általánosan növelte a termelékenységet.

Imádom, hogy az IBM Watsonx Assistant milyen jól integrálódik mindazzal, amit már használunk. Lenyűgöző a természetes nyelvfeldolgozás terén, és ügyfélszolgálatunkat reagálóképesebbé, a felhasználói élményt pedig intuitívabbá teszi. Összekapcsoltuk CRM-ünkkel és más kommunikációs módszereinkkel, így az ügyfelek kérdései automatikusan rögzítésre kerülnek, és a válaszok gyorsan megérkeznek. Ez jelentősen lerövidítette a válaszadási időt és általánosan növelte a termelékenységet.

👀 Tudta? A természetes nyelv megértése (NLU) a mesterséges intelligencia (AI) egyik alágazata és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) központi eleme, amelynek célja, hogy a számítógépek képesek legyenek megérteni, értelmezni és levezetni az emberi nyelv jelentését, legyen az írott vagy beszélt. A szöveget egyszerűen feldolgozó vagy generáló rendszerekkel ellentétben az NLU célja a nyelv mögötti szándék, kontextus és érzelmek megértése, lehetővé téve a gépek számára, hogy természetesebben és intuitívabban kommunikáljanak az emberekkel.

5. Kore. ai (A legjobb a részlegek közötti beszélgető AI-platformokhoz)

Az AI-nak nem csak beszélnie kell, hanem cselekednie is. A Kore. ai olyan vállalati szintű beszélgetési eszközöket kínál, amelyek messze túlmutatnak az alapvető IT-jegyeken.

A Moveworks szűk körű virtuális ügynöke helyett a Kore. ai egy teljes szolgáltatáskezelési ökoszisztémát kínál intelligens virtuális asszisztensek (IVA) telepítéséhez az IT, HR, értékesítés és támogatás területén.

A Kore. ai alacsony kódszintű XO Platformja lehetővé teszi, hogy sablonok vagy egyéni logika segítségével gyorsan létrehozzon, betanítson és telepítsen szerepkörspecifikus botokat. Többcsatornás támogatást nyújt – WhatsApp, MS Teams, hang és más platformokon –, miközben erős NLP-t, elemzéseket és testreszabási lehetőségeket kínál az egységes, vállalati szintű AI-hez.

A Kore. ai legjobb funkciói

Részletes szerepköröket és jogosultságokat rendelhet hozzá a botok létrehozásához való hozzáférés szabályozásához a csapatok között.

Többnyelvű asszisztensek telepítése valós idejű fordítással és helyi beállításokkal

Testreszabhatja a felhasználói élményt a beépített érzelemfelismerő és hangszínmoduláló funkciók segítségével.

Integrálja a botokat külső CRM-, ERP- és ITSM-eszközökbe biztonságos API-n keresztül.

Szimulálja a beszélgetéseket forgatókönyv-tesztelő eszközökkel, mielőtt élesben is használná őket.

A Kore. ai korlátai

A platform komplexitása kis csapatok számára túl nagy kihívást jelenthet.

A kezdeti beállítási idő hosszabb, mint a plug-and-play megoldások esetében.

Kore. ai árak

Egyedi árazás

Kore. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (390+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kore. ai-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Kore. AI a legjobb platform, amely segít az embereknek chatbotok és virtuális asszisztensek fejlesztésében. Ez egy kódmentes és alacsony kódszintű platform, ahol könnyen létrehozhatunk chatbotokat. A legjobb az egészben, hogy képzést nyújtanak nekünk, és segítenek megérteni a botok építésének és tesztelésének fogalmait, ami segít nekem a legjobb emberbarát botok létrehozásában.

Kore. AI a legjobb platform, amely segít az embereknek chatbotok és virtuális asszisztensek fejlesztésében. Ez egy kódmentes és alacsony kódszintű platform, ahol könnyen létrehozhatunk chatbotokat. A legjobb az egészben, hogy képzést nyújtanak nekünk, és segítenek megérteni a botok építésének és tesztelésének fogalmait, ami segít nekem a legjobb emberbarát botok létrehozásában.

6. n8n (A legjobb nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizáláshoz)

via n8n

Ha unja már, hogy egyszerű automatizálásokért fizetnie kell, az n8n lehetővé teszi, hogy saját feltételei szerint építse fel a munkafolyamatokat.

A Moveworks zárt rendszerével ellentétben ez az open source AI munkafolyamat-eszköz teljes ellenőrzést biztosít a fejlesztőknek az automatizálás funkciók közötti kiépítéséhez és méretezéséhez. Nem korlátozódik az IT-támogatásra – a csapatok bármilyen felhasználási esethez saját maguk hosztolhatják és testreszabhatják a munkafolyamatokat.

Az n8n drag-and-drop felületével több mint 200 eszköz, például a Jira, a GitHub és a Slack műveleteit kapcsolhatja össze – gyártófüggőség nélkül. Az elágazási logika és a többlépcsős folyamatok támogatásával tökéletesen alkalmas az incidensek kezelésére, a CI/CD-re vagy a HR-munkafolyamatokra a háttérben.

Az n8n legjobb funkciói

Webhook-vezérelt munkafolyamatokat építhet ki a valós idejű szolgáltatásválaszok automatizálása érdekében.

Csatlakoztassa az adatbázisokat és az API-kat natív HTTP, MySQL és GraphQL csomópontok segítségével.

Verziókezelési munkafolyamatok CLI eszközök és Git integrációk segítségével

A beépített cron támogatás segítségével ütemezheti az ismétlődő feladatokat és karbantartási munkákat.

Indítson folyamatokat üzenetküldő alkalmazásokból, webhookokból vagy külső rendszereseményekből.

n8n korlátai

Beállításához és karbantartásához technikai szakértelem szükséges.

Nincs natív támogatás a beszélgető AI vagy a virtuális ügynök funkciókhoz.

n8n árak

Ingyenes csomag

Vállalati: Egyedi árazás

n8n értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

📖 Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás példák és felhasználási esetek

7. Rezolve. ai (A legjobb a Microsoft Teams belső szolgáltatási automatizálásához)

Ha csapata már a Microsoft Teams-ben dolgozik, a Rezolve. ai ott találkozik velük. A platformok között integrálódó Moveworks-szel ellentétben a Rezolve. ai kifejezetten a Teams számára készült, és teljes értékű szolgáltatói központtá alakítja azt anélkül, hogy újabb eszközt kellene hozzáadnia a rendszeréhez.

A közepes és nagy méretű szervezetek számára tervezett Rezolve. ai ötvözi az AI-alapú jegyrendszert, a folyamatok automatizálását és a mikro-tanulást – mindez egyszerű csevegésen keresztül elérhető.

A Rezolve. ai a kontextusfüggő intelligenciát a Microsoft 365 mély integrációjával ötvözi a belső támogatás racionalizálása érdekében. Megérti a felhasználók szándékait, munkafolyamatokat indít el és valós időben irányítja az alkalmazottakat, így a Teams proaktív támogatási központtá válik.

Rezolve. ai legjobb funkciói

Indítsa el az IT és HR mikro-tanulási modulokat közvetlenül a csevegési munkamenetekben.

A támogatási jegyek automatikus osztályozása dinamikus beszélgetési fák és AI-alapú útválasztás segítségével

Valós idejű beilleszkedés, jóváhagyások és GYIK a Teams felületén belül.

Integrálja olyan háttérrendszerekkel, mint a Workday, a Freshservice és az Active Directory.

Indítsa el a háttér automatizálást az ismétlődő adminisztratív feladatokhoz kód nélküli munkafolyamatok segítségével.

Rezolve. ai korlátai

A csapatokra fókuszáló kialakítás nem feltétlenül megfelelő azoknak a szervezeteknek, amelyek Slacket vagy más platformokat használnak.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a Microsoft ökoszisztémán kívül

Rezolve. ai árak

Egyedi árazás

Rezolve. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. ServiceNow Virtual Agent (legalkalmasabb nagyvállalati ügyfélszolgálatok számára)

a ServiceNow-n keresztül

Ha nagyvállalatot vezet, a „megfelelő” támogatási eszközök egyszerűen nem elegendőek. A ServiceNow Virtual Agent kifejezetten olyan nagy szervezetek számára készült, amelyek mélyen integrált, szigorúan szabályozott automatizálásra szorulnak – különösen az ITSM eszközök környezetében.

A Moveworks-szel ellentétben, amely korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál és harmadik féltől származó integrációkra támaszkodik, a ServiceNow virtuális ügynökét natívan ágyazza be platformjába.

A ServiceNow lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a gyakran ismételt kérdéseken túlmutató intelligens csevegőrobotokat hozzanak létre, amelyek frissítik a jegyeket, elindítják a munkafolyamatokat és valós idejű adatokat gyűjtenek. Kódírás nélküli építői és a Now Platformmal való mély integrációja ideálisvá teszi az automatizálás kiterjesztésére az IT, az eszközök és a műveletek területén – mindezt egy helyen.

A ServiceNow Virtual Agent legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi beszélgetési folyamatokat a Now Platform drag-and-drop építőivel.

Végezzen komplex háttérműveleteket, például rendszerújraindítást vagy hozzáférés-provisioningot csevegésen keresztül.

Figyelje a botok teljesítményét a szándékfelismerés pontosságával és a megoldási irányítópultokkal.

Helyezze el a bot tartalmát a beépített többnyelvű támogatás és fordítási memória segítségével.

Csatlakoztassa a botokat a HR, pénzügyi vagy létesítményi modulokhoz a funkciók közötti automatizálás érdekében.

A ServiceNow Virtual Agent korlátai

Leginkább azoknak a vállalatoknak ajánlott, amelyek már használják a ServiceNow ITSM eszközcsomagot.

Magas előzetes beruházás és bonyolult bevezetés új felhasználók számára

ServiceNow Virtual Agent árak

Egyedi árazás

ServiceNow Virtual Agent értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

9. Espressive (A legjobb az alkalmazottak önkiszolgálására NLP-pontossággal)

via Espressive

Az alkalmazottaknak nem kellene jegyet létrehozniuk csak azért, hogy megtudják, hogyan állítsák vissza a jelszavukat. Ez az Espressive alapgondolata, egy AI-alapú virtuális támogatási ügynök, amelyet úgy terveztek, hogy minden belső szolgáltatáshoz vezető bejáratként működjön.

A Moveworks-szal ellentétben, amely üzenetküldő alkalmazásokon belül működik, az Espressive Barista ügynöke egy dedikált, felhasználóbarát felületet kínál, mély természetes nyelvfeldolgozással és a vállalati szintű önkiszolgálásra való összpontosítással.

A Barista megérti a munkavállalók szándékát a szabadság, a szoftverhez való hozzáférés vagy a bérszámfejtés kapcsán feltett kérdések mögött, és gyors, pontos válaszokat ad extra támogatás nélkül. Egyedülálló munkavállalói nyelvi modellje alkalmazkodik a természetes beszédhez, míg az Espressive előre elkészített munkafolyamatai gyorsítják az IT, HR és létesítmények támogatását kevesebb jeggyel és intelligensebb útválasztással.

Az Espressive legjobb funkciói

Elemezze a használati trendeket és a megoldási arányokat AI-vezérelt támogatási elemzésekkel.

Személyre szabott válaszokat kínálhat az alkalmazottak helye, osztálya és beosztása alapján.

A gépi tanulás segítségével dinamikusan frissítse tudását a korábbi interakciókból.

Csatlakozzon olyan jegyrendszerekhez, mint a Jira, a Zendesk és a ServiceNow a hibrid átadásokhoz.

A megválaszolatlan kérdéseket továbbítsa élő ügyintézőknek, a teljes csevegési előzmények és a kontextus megőrzésével.

Espressive korlátai

Kevésbé rugalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek mélyreható háttér-automatizálást keresnek.

Az optimális AI-teljesítmény érdekében szükség lehet a belső tartalom újrarendezésére.

Espressive árak

Egyedi árazás

Espressive értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. UiPath (A legjobb nagyméretű robotizált folyamatok automatizálásához)

via UiPath

Nem minden feladathoz szükséges ember – vagy akár chatbot. Az UiPath a háttérben csendesen működő robotikus folyamatautomatizálással (RPA) megszünteti az ismétlődő munkafolyamatokat, így csapata teljesen megszabadulhat a felesleges munkától.

Míg a Moveworks a beszélgetéses támogatásra összpontosít, az UiPath a háttérben automatizálja a folyamatokat – gondoljon csak a rendszerfrissítésekre, az adatátvitelekre és a vállalati alkalmazások integrációjára, amelyekhez nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

Az UiPath StudioX alacsony kódszintű építője lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára az automatizálások tervezését, míg az IT-részleg a kormányzási eszközökkel méretezheti a vállalati szintű botokat.

Az űrlapfeldolgozástól a jegyek osztályozásáig növeli a háttérirodák hatékonyságát, és integrálható a legfontosabb üzleti platformokkal. AI-alapú botjai intelligens, valós idejű döntések meghozatalát teszik lehetővé, ami tökéletes megoldás a rugalmas digitális munkaerő kialakításához.

A UiPath legjobb funkciói

Független botok összehangolása virtuális gépeken és felhőalapú környezetekben

Biztonságos automatizálás szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, naplózással és ellenőrzési nyomvonallal.

Használja az AI Centert olyan modellek képzésére, amelyek valós időben segítik a döntéshozatalt.

Csatlakoztassa zökkenőmentesen a munkafolyamatokat a régi rendszerek és a modern SaaS eszközök között.

Figyelje a botok teljesítményét, hibáit és a befektetés megtérülését egy központi vezérlőközpontból.

Az UiPath korlátai

RPA-irányításhoz és életciklus-kezeléshez dedikált csapatra van szükség.

A licencelés bonyolulttá válhat nagyobb botflották esetén.

UiPath árak

Alap : 25 dollártól havonta

Standard és Enterprise csomagok: Egyedi árak

UiPath értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 6900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

💡 Profi tipp: Mielőtt bármit automatizálna, készítsen róla térképet. Használja a ClickUp folyamatábra sablonját az IT- vagy HR-munkafolyamatok egyes lépéseinek vizualizálásához, majd jelölje meg az ismétlődő, jóváhagyásigényes vagy időérzékeny lépéseket. Ezek az automatizálás legfontosabb pontjai. A feltérképezés után kapcsolja össze ezeket a lépéseket a ClickUp Automations vagy az n8n-hez hasonló eszközökkel, hogy kiküszöbölje a késedelmeket és a manuális átadásokat. Minél világosabb a folyamatábra, annál gyorsabban alakíthatja át a lassú munkafolyamatokat önvezető rendszerekké.

11. OpenDialog (A legjobb egyedi beszélgetés-tervezéshez és forgatókönyv-vezérléshez)

az OpenDialog segítségével

Amikor a szabályoknak való megfelelés és a kommunikáció találkozik, az OpenDialog lép a színre. A Moveworks-szel ellentétben, amely előre konfigurált munkafolyamatokat és korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál, az OpenDialog a forgatókönyv-alapú tervezés révén teljes ellenőrzést biztosít a vállalatoknak a chatbotok viselkedése felett – ideális megoldás komplex párbeszédfolyamatokkal és szabályozási követelményekkel rendelkező iparágak számára.

Az OpenDialog egyedülálló beszélgetési motorja elválasztja a logikát a nyelvtől, lehetővé téve az adaptív, nem lineáris chatbot interakciókat.

Valós idejű, szabályalapú beszélgetéseket, elágazó útvonalakat és réteges párbeszédeket kezel. Pénzügyi, egészségügyi és jogi vállalatok számára alkalmas, támogatja a helyszíni telepítést, az adatvédelemre összpontosító beállításokat és a mély IT-integrációt, így a hagyományos SaaS AI-ügynököknél nagyobb ellenőrzést és rugalmasságot kínál.

Az OpenDialog legjobb funkciói

Különálló beszélgetési kontextus, logika és UX rétegek a moduláris chatbot tervezéshez

Tervezzen többszálú beszélgetéseket újrafelhasználható párbeszédfragmentumokkal

Helyi tárolás a teljes adat tulajdonjog és a szabályoknak való megfelelés érdekében.

Zökkenőmentesen integrálható a belső tudásrendszerekkel és hitelesítési rétegekkel.

Használjon vizuális beszélgetésmodellező eszközöket a jogi, technikai és UX csapatok összehangolásához.

Az OpenDialog korlátai

Előzetes stratégiai tervezés és csapatmunka szükséges.

A nagyobb AI-platformokhoz képest kisebb közösség és ökoszisztéma

OpenDialog árak

Kísérlet : Ingyenes

Vállalati: Egyedi árazás

OpenDialog értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

A ClickUp olyan AI-alapú ügyfélszolgálati rendszereket működtet, amelyek többet tudnak, mint a chatbotok.

A Moveworks segített bevezetni az AI-t az IT-támogatásba, de már nem ez az egyetlen vagy legjobb választás. Azok a csapatok, amelyek mélyebb testreszabást, erősebb automatizálást és vállalati szintű skálázhatóságot keresnek, a ClickUp-ot érdemes kipróbálniuk.

Egyetlen, rugalmas platformon egyesíti a mesterséges intelligenciát, a munkafolyamat-automatizálást és a csapatmunkát.

A niche eszközökkel ellentétben a ClickUp alkalmazkodik csapata egyedi igényeihez a szolgáltatásmenedzsment, a HR-támogatás és a háttérfeladatok terén. Készen áll arra, hogy megszüntesse a manuális munkát, felgyorsítsa az alkalmazottak támogatását és intelligens rendszereket építsen, amelyek Önnel együtt növekednek? A ClickUp mindezt egy helyen biztosítja.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa szolgáltatói ügyfélszolgálatát stratégiai erőforrássá.