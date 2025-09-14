A 11 legjobb Moveworks alternatíva az AI-alapú IT-támogatáshoz 2025-ben

Automatizálta a jegyrendszert és bevezette a chatbotokat, de csapata még mindig órákat tölt azzal, hogy frissítéseket keres és ugyanazokat az IT-kérdéseket válaszolja meg.
Ha Moveworks-ot vagy hasonló terméket használ, akkor valószínűleg simább munkafolyamatokat ígértek Önnek. De sok csapat számára a valóság nem egészen felel meg az ígéreteknek. Bár a Moveworks segített meghatározni az AI-alapú IT-támogatást, a magas költségek, a korlátozott testreszabási lehetőségek és a meredek tanulási görbe nem segítenek.
Akár így, akár úgy, vannak ennél innovatívabb AI termelékenységi eszközök. Ezek a Moveworks alternatívák túlmutatnak az alapvető botokon, valós idejű ügyfélszolgálati támogatást, automatizálási stúdiókat és zökkenőmentes integrációt kínálnak a meglévő rendszerekkel. Segítenek a HR és az IT csapatoknak hatékonyabban dolgozni.
Vessünk egy pillantást a legjobb alternatívákra, amelyek valóban eredményeket hoznak.
Miért érdemes a Moveworks alternatíváit választani?
A Moveworks egy hatékony, AI-vezérelt támogatási platform. De ahogy a szervezeted növekszik vagy diverzifikálódik, a korlátai egyre szembetűnőbbé válhatnak. Lehet, hogy ez a munkafolyamatok testreszabásának korlátozott rugalmassága, a magas költségek és a lassúbb implementációs idők, vagy a régi rendszerekkel való integráció nehézségei miatt van.
Bármi is legyen az oka, íme néhány eset, amikor a csapatok a Moveworks versenytársait keresik:
- Nagyobb ellenőrzés a munkafolyamatok felett: Egyes alternatívák alacsony kódszintű vagy nyílt forráskódú lehetőségeket kínálnak az IT- és HR-folyamatok mélyebb testreszabásához.
- Költségátláthatóság és rugalmasság: ezek a platformok részletes, skálázható árazási terveket kínálnak, amelyek kisebb csapatok és induló vállalkozások számára is megfelelőek.
- Egyszerűsített bevezetés és használhatóság: A rövidebb tanulási görbe lehetővé teszi a gyorsabb bevezetést.
- Továbbfejlesztett integrációs képességek: A beépített csatlakozók vagy nyílt API-k zökkenőmentes szinkronizálást tesznek lehetővé a technológiai rendszerével.
- Fejlett automatizálás és AI-képességek: A versenytársak generatív AI-válaszokat és drag-and-drop kódautomatizálási stúdiókat kínálnak a Moveworks-on túl.
A lényeg? Ha növelni szeretné a termelékenységet, intelligensabban automatizálni a feladatokat, és zökkenőmentesen ellátni az IT- és HR-támogatási funkciókat, akkor érdemes komolyan megfontolni az alábbi eszközöket.
🧠 Érdekesség: Az első chatbot 1966-ban született, és terapeuta volt. Az MIT-nél kifejlesztett Eliza egy rogeri pszichoterapeutát szimulált, és mintázat-egyeztetést használt, hogy visszatükrözze a kérdéseket a felhasználóknak. Bár alapszintű volt, ez indította el a korai elképzeléseket az ember-számítógép interakcióról. A mai AI-ügynökök, mint például az IBM és az Espressive ügynökei, képesek elemezni a nyelvet, a kontextust és még az érzelmi hangnemet is. Elizától a vállalati szintű ügynökökig – ez egy vad utazás volt.
A Moveworks alternatívái egy pillantásra
Nincs sok ideje? Itt talál egy gyors összehasonlítást a Moveworks legfontosabb versenytársairól, beleértve azok legfőbb erősségeit, kiemelkedő képességeit és a havi árak kezdő szintjét.
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak*
|ClickUp
|Mesterséges intelligencia és ügynöki munkafolyamat-automatizálás és projektmenedzsment
|ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, feladat automatizálás, AI chat
|Ingyenes csomagok, testreszabás vállalatok számára
|Aisera
|Vállalati szintű szolgáltatásautomatizálás
|Beszélgető AI, AiseraGPT, jegykezelés automatizálása, omnichannel támogatás
|Egyedi árazás
|Leena AI
|HR és IT-támogatás automatizálása
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 140 USD/hó-tól
|Egyedi árazás
|IBM Watson Assistant
|Természetes nyelvértés és csevegőrobotok
|NLP, Watsonx, párbeszédfolyamat, biztonságos vállalati integrációk
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 140 USD/hó áron
|Kore. ai
|Beszélgető AI platformok
|Alacsony kódszintű bot-készítő, SmartAssist, előre elkészített IT/HR botok
|Egyedi árazás
|n8n
|Nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálás
|Drag-and-drop építő, több mint 200 integráció, saját tárhely opciók
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 65 USD/hó-tól
|Rezolve. ai
|Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálat MS Teams integrációval
|Automatikus válaszok, intelligens jegyrendszer, beépített LMS, Teams-first telepítés
|Egyedi árazás
|ServiceNow virtuális ügynök
|Nagyméretű vállalati szolgáltató központok
|Kódolás nélküli botépítés, prediktív intelligencia és mély ITSM-integráció
|Egyedi árazás (csomagban)
|Espressive
|Mesterséges intelligencia az alkalmazottak önkiszolgálása számára
|NLP motor, Barista chatbot, HR/IT szolgáltatások automatizálása
|Egyedi árazás
|UiPath
|Robotikus folyamatok automatizálása (RPA)
|StudioX, AI Center, felügyelet nélküli botok, kódmentes automatizálás
|A fizetős csomag ára 25 dollár/hó
|OpenDialog
|Alacsony kódszükségletű beszélgetéses tervezés
|Szituációalapú csevegőrobotok, logikai felépítés és vállalati ellenőrzés
|Ingyenes csomag, fizetős csomagok 65 USD/hó-tól
A legjobb Moveworks alternatívák
Az alábbiakban felsorolt eszközök mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, legyen szó AI-alapú jegykezelésről, egyedi munkafolyamat-tervezésről vagy teljes körű RPA-bevezetésről.
Ahelyett, hogy általános támogatási funkciókat kínálnának, ezek a platformok a valódi működési problémák, például a válaszadási késések, a szétszórt folyamatok vagy a nagy mennyiségű ismétlődő feladatok megoldására specializálódtak.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A ClickUp intelligens munkaterületétől az OpenDialog forgatókönyv-vezérelt csevegőrobotjaiig, ezek a Moveworks versenytársai úgy lettek kialakítva, hogy segítsék az IT- és HR-csapatokat abban, hogy kevesebb súrlódással többet érjenek el. Nézzük meg, hogyan teljesítenek ezek a megoldások!
1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-automatizáláshoz és projektmenedzsmenthez)
A mai munka nem működik. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet.
A ClickUp megoldja ezt a problémát az Everything App for Work alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciájával.
Ez a megoldás parancsnoki központként működik az IT-, HR- és vállalati csapatok számára, akik hatékonyan szeretnének működni, nagy léptékben automatizálni és kaotikus helyzetek nélkül együttműködni.
Míg a Moveworks a szolgáltatási jegyek és az alkalmazottak kéréseinek AI-alapú kezelésére összpontosít, a ClickUp egy egységes platformon intelligens automatizálást, valós idejű együttműködést és a projektek teljes átláthatóságát kínálva szélesíti a szolgáltatások körét. Ez jobban megfelel azoknak a csapatoknak, amelyeknek a jegyek megoldásán túlmutató rugalmasságra van szükségük.
ClickUp Brain
Minden a ClickUp Brain- nel kezdődik – egy generatív AI-motorral, amely messze túlmutat az alapvető lekérdezések kezelésén. A Moveworks-szel ellentétben, amely főként a munkavállalók kérdéseire válaszol, a ClickUp Brain funkciói ennél többet is kínálnak.
A Brain információkat gyűjt a ClickUp munkaterületéről és a csatlakoztatott eszközökről, így a szervezetének megfelelő második agyává válik. A Brain segít az SOP-k megírásában, az IT-válaszok megfogalmazásában, a megbeszélések összefoglalásában és a projektismertetők elkészítésében – mindezt a munkafolyamatán belül.
Azok számára, akiknek a szolgáltatási ügyfélszolgálat vezetői, és akiknek egyensúlyt kell teremteniük a támogatás és a stratégia között, ez az AI-alapú együttműködési eszköz a helpdesk rétegből valódi másodpilótává válik.
💡 Bónusz: Ha életre szeretné kelteni munkafolyamatait, ÉS:
- Azonnali és intuitív keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + a weben a munkával kapcsolatos kontextusban.
- Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.
- Használja ki az olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és DeepSeek közvetlenül a Brain MAX-ból, munkája teljes kontextusában.
Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – egy szupererős asztali AI-társat, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI-eszközök sokaságával, használja a hangját egyedi munkafolyamatok létrehozásához, dokumentáció készítéséhez, feladatok kiosztásához a csapat tagjai számára és még sok máshoz.
ClickUp Automations
Ha még egy szinttel feljebb szeretne lépni, használja a ClickUp Automations szolgáltatást, amely minden skálázható támogatási rendszer gerincét képezi. Míg a Moveworks automatizálja a jegyek osztályozását és továbbítását, a ClickUp segítségével automatizálhatja az onboarding folyamatokat, a jegyek eskalációját, az SLA-emlékeztetőket, sőt még az eszközök nyomon követésének frissítéseit is.
Több mint 100 szabály közül választhat, vagy egyedi logikát építhet, anélkül, hogy egy sor kódot is írnia kellene. Egyszerűen állítsa be a szabályokat – hogy az alkalmazottak kérdéseit nyitottból zártba, az új beilleszkedési feladatokat egyik csapatból a másikba helyezze át, ha egy feltétel teljesül –, és az Automations elvégzi a többit.
ClickUp AI Agents
Sőt, a ClickUp Autopilot Agents automatikusan reagál a kiváltó eseményekre, és megosztja a frissítéseket, jelentéseket vagy válaszokat pontosan ott, ahol szüksége van rájuk.
Például a projektmenedzsment csapat csatornája elindít egy automatikus válaszadó ügynököt. Amikor egy érdekelt fél azt kérdezi: „Ki a projekt vezetője?”, az ügynök azonnal válaszol a névvel és két információforrással.
Ideális azoknak az IT-csapatoknak, amelyek támogatják az alkalmazottakat és belső projekteket vagy megfelelőségi munkafolyamatokat futtatnak.
🎥 Nézze meg: Íme egy rövid bevezető az első ügynök beállításához:
A platform lehetővé teszi, hogy a munkaterületen belül beszélgessen csapattársaival.
Míg a Moveworks a Slackben vagy a Teamsben működik, a ClickUp Chat segítségével a beszélgetései a munkaterületén belül maradnak. A fontos beszélgetések mindig a ClickUpban maradnak, így nincs szükség kontextusváltásra.
Tisztázni kell egy jegyet vagy jóvá kell hagynia egy telepítést? Jelölje meg csapattársát, kapcsolja össze a feladatot, és dokumentálja a döntést ott, ahol fontos – anélkül, hogy csatornák között kellene ugrálnia vagy elveszítené a kontextust.
A ClickUp azt nyújtja, amit a Moveworks nem: teljes átláthatóságot a jegyek, feladatok és csapatok között, anélkül, hogy magas árat kellene fizetnie érte.
A ClickUp legjobb funkciói
- A feladatok automatikus hozzárendelése állapotfrissítések, határidők vagy űrlapok benyújtása alapján.
- Az IT-jegyeket egyedi logikával irányíthatja a vizuális automatizálási eszközök segítségével.
- Készítsen SOP-kat, szolgáltatási útmutatókat és belső dokumentumokat közvetlenül a munkaterületén belül.
- Teljesen testreszabható irányítópultokkal és jelentéskészítő modulokkal láthatja a támogatási mutatókat.
- Valós időben együttműködhet feladat szintű megjegyzésekkel, fájlcsatolásokkal és említésekkel.
- Hozzon létre függőségi láncokat a komplex IT- vagy HR-munkafolyamatok csapatok közötti kezeléséhez.
- Kövesse nyomon a munkát időbecslésekkel, munkaterhelés-nézetekkel és sprintkövetési opciókkal.
A ClickUp korlátai
- Kissé meredek tanulási görbe az első használatkor, különösen a fejlett automatizálások esetében.
- Nagyon nagy vagy összetett munkaterületeken a teljesítmény csökkenhet.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?
A G2 egyik értékelése így szól:
A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkafolyamatát, prioritást adjak a sürgős ügyeknek és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a képessége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.
A ClickUp teljesen átalakította az ügynökségünk belső feladatainak kezelési módját. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövessem nyomon a teljes csapat munkafolyamatát, prioritást adjak a sürgős ügyeknek és központosítsam a kommunikációt. A folyamatok automatizálásának, a többféle nézet (például lista, tábla és naptár) közötti váltásnak és más eszközökkel való integrációnak a képessége jelentősen növelte a napi termelékenységemet. Ez egy all-in-one platform, amely tökéletesen alkalmazkodik a munkafolyamatunkhoz, és sokkal hatékonyabbá teszi a csapat irányítását.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Connected AI funkcióját, hogy minden bevitel – találkozói jegyzetek, támogatási kérések vagy brainstorming ülések – azonnali végrehajtássá váljon. Így működik: foglalja össze jegyzetét a ClickUp Brain segítségével, automatikusan generáljon feladatokat egyértelmű felelősökkel és határidőkkel, majd állítsa be az automatizálást, hogy figyelmeztessen a frissítésekre vagy jelentsen a késedelmekről.
Ez nem csak intelligens, hanem önmozgó is. Ez a hurok feleslegessé teszi a manuális nyomon követést, és a projektek mozgásban tartását, még akkor is, ha Ön offline állapotban van. Állítsa be egyszer, és hagyja, hogy a Connected AI irányítsa a munkafolyamat ritmusát.
2. Aisera (A legjobb vállalati szintű szolgáltatásautomatizáláshoz)
A parancsokra váró AI már régóta nem újdonság. Az Aisera beszélgető AI-je úgy lett kialakítva, hogy előre lássa a szándékokat, önállóan megoldja a kéréseket, és az IT, HR és ügyfélszolgálati csapatok között skálázható legyen – anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség.
Míg a Moveworks elsősorban a reaktív IT-jegykezelésre összpontosít, az Aisera az AiseraGPT-t kínálja: egy proaktív automatizálási réteget, amely megérti a természetes nyelvet, háttérműveleteket indít el, és minden interakcióból tanul.
Nem csak chatbotokról van szó. Ez a Moveworks versenytárs jelszavakat állíthat vissza, hozzáférést biztosíthat, vagy azonnal tudásbázis-cikkeket javasolhat, és olyan platformokon is működik, mint a Slack, a Teams, sőt még a hangalapú szolgáltatások is.
Az Aisera legjobb funkciói
- Személyre szabhatja az alkalmazottak élményét a felhasználói viselkedésen alapuló adaptív tanulással.
- Tegye lehetővé az AI-alapú jóváhagyásokat és hozzáférési kérelmeket önkiszolgáló munkafolyamatok révén.
- Térképezze fel az incidensek megoldásának útjait AI-vezérelt kiváltó okok elemzésével.
- Figyelje a teljesítményt valós időben az AI által összeállított szolgáltatáselemzésekkel.
- Központosított, automatikusan frissülő tudásbázisokkal biztosítsa a tudás konzisztenciáját.
- Gyorsítsa fel a megvalósítást több mint 400 integrációval és előre elkészített munkafolyamatokkal, amelyek csökkentik az egyedi fejlesztések szükségességét.
Az Aisera korlátai
- A felhasználók szerint a testreszabott munkafolyamatok megvalósításához támogatásra van szükség.
- Korlátozott képzés és dokumentáció a mérnöki csapatok számára
Aisera árak
- Egyedi árazás
Aisera értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 120 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Aisera-ról a valós felhasználók?
A G2 egyik értékelése így szól:
Az Aisera mesterséges intelligenciát használ önkiszolgáló megoldások, például csevegőrobotok és virtuális ügynökök biztosítására, amelyek hatékonyan kezelik a fogyasztók széles körű kérdéseit. Ez csökkenti az emberi ügynökökre való támaszkodást és megtakarítást jelent a működési költségekben. A platform állandó rendelkezésre állást biztosít, ami elengedhetetlen a globálisan működő, több időzónában ügyfelekkel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások számára.
Az Aisera mesterséges intelligenciát használ önkiszolgáló megoldások, például csevegőrobotok és virtuális ügynökök biztosítására, amelyek hatékonyan kezelik a fogyasztók széles körű kérdéseit. Ez csökkenti az emberi ügynökökre való támaszkodást és megtakarítást jelent a működési költségekben. A platform állandó rendelkezésre állást biztosít, ami elengedhetetlen a globálisan működő, több időzónában ügyfelekkel rendelkező e-kereskedelmi vállalkozások számára.
📖 Olvassa el még: Ügyfélszolgálati sablonok ügyfélválaszokhoz
3. Leena AI (A legjobb HR- és IT-támogatási automatizáláshoz)
A Leena AI nem csak kérdéseire válaszol, hanem egy lépéssel tovább megy, és csapata virtuális HR- és IT-asszisztensének szerepét tölti be. Míg a Moveworks az IT-jegyek automatizálásában jeleskedik, a Leena AI mindkét részleg között egyenlőséget teremt, és a beszélgetési intelligencia által támogatott egységes alkalmazotti élményt kínál.
A Leena erőssége a domain-specifikus mélységében rejlik. Ez a helpdesk szoftver nem csak információkat jelenít meg, hanem automatizálja az új munkavállalók beilleszkedését, kezeli a bérszámfejtési kérdéseket és segíti a munkavállalókat a szabályzati dokumentumok elérésében, mindezt a Slack vagy a Teams felületéről. AI-je előre betanított a HR és IT munkafolyamatokra, így nincs szükség nagyfokú testreszabásra.
A Leena AI legjobb funkciói
- Végezzen mesterséges intelligenciával támogatott HR-felméréseket és hangulatelemzéseket a munkavállalók és a felhasználók elégedettségének nyomon követése érdekében.
- Konfigurálja a munkafolyamatokat az offboarding, a belső mobilitás és a képzési útvonalak számára.
- Dinamikus nyelvi modellek segítségével többnyelvű támogatást nyújthat globális csapatok számára.
- Testreszabhatja a virtuális asszisztens viselkedését, hogy az illeszkedjen a vállalat hangvételéhez és kulturális normáihoz.
- Automatizált naplózással biztosítsa az ellenőrzési nyomvonalakat és a megfelelőségi dokumentációt.
A Leena AI korlátai
- A demo nélkül korlátozott láthatóság a testreszabási lehetőségek terén
- Legjobban strukturált tudásbázisokkal és egyértelmű folyamatokkal működik.
Leena AI árak
- Egyedi árazás
Leena AI értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Leena AI-ról a valós felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Az alkalmazás, amely minden kérdésre válaszol kollégáink és a HR osztály nevében, lehetővé teszi csapatunk számára, hogy más fontos munkaterületekre koncentráljon. Az AI autonóm ügynök használatának előnyei között szerepel a megnövekedett hatékonyság, a 24 órás rendelkezésre állás, a következetes és pontos válaszok, a több feladat egyidejű kezelésének képessége, a költségmegtakarítás és a személyre szabott interakciók révén javuló felhasználói élmény.
Az alkalmazás, amely minden kérdésre válaszol kollégáink és a HR osztály nevében, lehetővé teszi csapatunk számára, hogy más fontos munkaterületekre koncentráljon. Az AI autonóm ügynök használatának előnyei között szerepel a megnövekedett hatékonyság, a 24 órás rendelkezésre állás, a következetes és pontos válaszok, a több feladat egyidejű kezelésének képessége, a költségmegtakarítás és a személyre szabott interakciók révén javuló felhasználói élmény.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a alkalmanként a tervezett munkaidőn túl is dolgozik, míg 24%-uk szinte minden nap túlórázik. Mi a probléma? Határok nélkül a túlóra a kivétel helyett a normává válik.
Néha szükség van egy kis segítségre ezeknek a határoknak a kijelöléséhez. Kérje meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy lépjen közbe és hozzon létre egy optimalizált ütemtervet az Ön számára. Közvetlenül a munkaterületébe beépítve megmutatja, mely feladatok valójában sürgősek és melyek nem!
💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.
4. IBM Watson Assistant (A legjobb természetes nyelvértés és biztonságos AI-alapú csevegőrobotokhoz)
Az IBM Watson Assistant ötvözi a vállalati szintű biztonságot a beszélgető AI-vel. A szigorú megfelelési és adatvédelmi követelményekkel rendelkező nagy szervezetek számára kifejlesztett Watson a Moveworks-tól abban különbözik, hogy mélyebb természetes nyelvértést, testreszabható párbeszédfolyamatokat és zökkenőmentes integrációt kínál a belső rendszerekkel, anélkül, hogy harmadik féltől származó bővítményekre lenne szükség.
A Watsonx, az IBM mesterséges intelligenciájú és adatplatformja, segít a Watson Assistantnek kiemelkedni a tömegből. Ezzel a vállalatok szigorúbb ellenőrzést gyakorolhatnak adataik és modelleik felett, miközben továbbra is intelligens, emberhez hasonló interakciókat tesznek lehetővé. Komplex döntési fák, többfordulós beszélgetések és tartalék logika támogatásával rendelkezik, amit a Moveworks nem mindig tud natívan kezelni.
A Watson rugalmasságra is ki van tervezve. A chatbotokat webes, hang- vagy üzenetküldő alkalmazásokban is bevetheti, és fejlett szándékfelismerés és entitáskivonás segítségével finomhangolhatja viselkedésüket. Érzékeny adatokkal vagy globális megfelelési követelményekkel rendelkező csapatok számára több ellenőrzést kínál, mint a plug-and-play AI-ügynökök.
Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói
- Tervezzen többfordulós beszélgetéseket fejlett párbeszédlogika és tartalékfeltételek segítségével.
- Rugalmas API-k segítségével telepítsen botokat IVR-re, mobilalkalmazásokra és egyedi weboldalakra.
- Képezze az AI-modelleket domain-specifikus adatokkal a személyre szabott interakciók érdekében.
- Szigorú adatkezelést biztosíthat a magánfelhő vagy a helyszíni telepítési lehetőségek segítségével.
- Figyelje a szándék pontosságát és a felhasználói elkötelezettséget valós idejű AI-elemzésekkel.
Az IBM Watson Assistant korlátai
- A kódolás nélküli AI-platformokhoz képest meredekebb tanulási görbe
- Nem szabványos felhasználási esetek esetén több technikai konfigurációra van szükség.
IBM Watson Assistant árak
- Lite csomag: Ingyenes (1000 üzenet/hónap)
- Plus csomag: 140 USD/hó-tól (legfeljebb 1000 felhasználó/hó)
- Vállalati: Egyedi árazás
IBM Watson Assistant értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (320+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az IBM Watson Assistantról a valós felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Imádom, hogy az IBM Watsonx Assistant milyen jól integrálódik mindazzal, amit már használunk. Lenyűgöző a természetes nyelvfeldolgozás terén, és ügyfélszolgálatunkat reagálóképesebbé, a felhasználói élményt pedig intuitívabbá teszi. Összekapcsoltuk CRM-ünkkel és más kommunikációs módszereinkkel, így az ügyfelek kérdései automatikusan rögzítésre kerülnek, és a válaszok gyorsan megérkeznek. Ez jelentősen lerövidítette a válaszadási időt és általánosan növelte a termelékenységet.
Imádom, hogy az IBM Watsonx Assistant milyen jól integrálódik mindazzal, amit már használunk. Lenyűgöző a természetes nyelvfeldolgozás terén, és ügyfélszolgálatunkat reagálóképesebbé, a felhasználói élményt pedig intuitívabbá teszi. Összekapcsoltuk CRM-ünkkel és más kommunikációs módszereinkkel, így az ügyfelek kérdései automatikusan rögzítésre kerülnek, és a válaszok gyorsan megérkeznek. Ez jelentősen lerövidítette a válaszadási időt és általánosan növelte a termelékenységet.
👀 Tudta? A természetes nyelv megértése (NLU) a mesterséges intelligencia (AI) egyik alágazata és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP) központi eleme, amelynek célja, hogy a számítógépek képesek legyenek megérteni, értelmezni és levezetni az emberi nyelv jelentését, legyen az írott vagy beszélt. A szöveget egyszerűen feldolgozó vagy generáló rendszerekkel ellentétben az NLU célja a nyelv mögötti szándék, kontextus és érzelmek megértése, lehetővé téve a gépek számára, hogy természetesebben és intuitívabban kommunikáljanak az emberekkel.
5. Kore. ai (A legjobb a részlegek közötti beszélgető AI-platformokhoz)
Az AI-nak nem csak beszélnie kell, hanem cselekednie is. A Kore. ai olyan vállalati szintű beszélgetési eszközöket kínál, amelyek messze túlmutatnak az alapvető IT-jegyeken.
A Moveworks szűk körű virtuális ügynöke helyett a Kore. ai egy teljes szolgáltatáskezelési ökoszisztémát kínál intelligens virtuális asszisztensek (IVA) telepítéséhez az IT, HR, értékesítés és támogatás területén.
A Kore. ai alacsony kódszintű XO Platformja lehetővé teszi, hogy sablonok vagy egyéni logika segítségével gyorsan létrehozzon, betanítson és telepítsen szerepkörspecifikus botokat. Többcsatornás támogatást nyújt – WhatsApp, MS Teams, hang és más platformokon –, miközben erős NLP-t, elemzéseket és testreszabási lehetőségeket kínál az egységes, vállalati szintű AI-hez.
A Kore. ai legjobb funkciói
- Részletes szerepköröket és jogosultságokat rendelhet hozzá a botok létrehozásához való hozzáférés szabályozásához a csapatok között.
- Többnyelvű asszisztensek telepítése valós idejű fordítással és helyi beállításokkal
- Testreszabhatja a felhasználói élményt a beépített érzelemfelismerő és hangszínmoduláló funkciók segítségével.
- Integrálja a botokat külső CRM-, ERP- és ITSM-eszközökbe biztonságos API-n keresztül.
- Szimulálja a beszélgetéseket forgatókönyv-tesztelő eszközökkel, mielőtt élesben is használná őket.
A Kore. ai korlátai
- A platform komplexitása kis csapatok számára túl nagy kihívást jelenthet.
- A kezdeti beállítási idő hosszabb, mint a plug-and-play megoldások esetében.
Kore. ai árak
- Egyedi árazás
Kore. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (390+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Kore. ai-ról a valós felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
Kore. AI a legjobb platform, amely segít az embereknek chatbotok és virtuális asszisztensek fejlesztésében. Ez egy kódmentes és alacsony kódszintű platform, ahol könnyen létrehozhatunk chatbotokat. A legjobb az egészben, hogy képzést nyújtanak nekünk, és segítenek megérteni a botok építésének és tesztelésének fogalmait, ami segít nekem a legjobb emberbarát botok létrehozásában.
Kore. AI a legjobb platform, amely segít az embereknek chatbotok és virtuális asszisztensek fejlesztésében. Ez egy kódmentes és alacsony kódszintű platform, ahol könnyen létrehozhatunk chatbotokat. A legjobb az egészben, hogy képzést nyújtanak nekünk, és segítenek megérteni a botok építésének és tesztelésének fogalmait, ami segít nekem a legjobb emberbarát botok létrehozásában.
6. n8n (A legjobb nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizáláshoz)
Ha unja már, hogy egyszerű automatizálásokért fizetnie kell, az n8n lehetővé teszi, hogy saját feltételei szerint építse fel a munkafolyamatokat.
A Moveworks zárt rendszerével ellentétben ez az open source AI munkafolyamat-eszköz teljes ellenőrzést biztosít a fejlesztőknek az automatizálás funkciók közötti kiépítéséhez és méretezéséhez. Nem korlátozódik az IT-támogatásra – a csapatok bármilyen felhasználási esethez saját maguk hosztolhatják és testreszabhatják a munkafolyamatokat.
Az n8n drag-and-drop felületével több mint 200 eszköz, például a Jira, a GitHub és a Slack műveleteit kapcsolhatja össze – gyártófüggőség nélkül. Az elágazási logika és a többlépcsős folyamatok támogatásával tökéletesen alkalmas az incidensek kezelésére, a CI/CD-re vagy a HR-munkafolyamatokra a háttérben.
Az n8n legjobb funkciói
- Webhook-vezérelt munkafolyamatokat építhet ki a valós idejű szolgáltatásválaszok automatizálása érdekében.
- Csatlakoztassa az adatbázisokat és az API-kat natív HTTP, MySQL és GraphQL csomópontok segítségével.
- Verziókezelési munkafolyamatok CLI eszközök és Git integrációk segítségével
- A beépített cron támogatás segítségével ütemezheti az ismétlődő feladatokat és karbantartási munkákat.
- Indítson folyamatokat üzenetküldő alkalmazásokból, webhookokból vagy külső rendszereseményekből.
n8n korlátai
- Beállításához és karbantartásához technikai szakértelem szükséges.
- Nincs natív támogatás a beszélgető AI vagy a virtuális ügynök funkciókhoz.
n8n árak
- Ingyenes csomag
- Vállalati: Egyedi árazás
n8n értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
📖 Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás példák és felhasználási esetek
7. Rezolve. ai (A legjobb a Microsoft Teams belső szolgáltatási automatizálásához)
Ha csapata már a Microsoft Teams-ben dolgozik, a Rezolve. ai ott találkozik velük. A platformok között integrálódó Moveworks-szel ellentétben a Rezolve. ai kifejezetten a Teams számára készült, és teljes értékű szolgáltatói központtá alakítja azt anélkül, hogy újabb eszközt kellene hozzáadnia a rendszeréhez.
A közepes és nagy méretű szervezetek számára tervezett Rezolve. ai ötvözi az AI-alapú jegyrendszert, a folyamatok automatizálását és a mikro-tanulást – mindez egyszerű csevegésen keresztül elérhető.
A Rezolve. ai a kontextusfüggő intelligenciát a Microsoft 365 mély integrációjával ötvözi a belső támogatás racionalizálása érdekében. Megérti a felhasználók szándékait, munkafolyamatokat indít el és valós időben irányítja az alkalmazottakat, így a Teams proaktív támogatási központtá válik.
Rezolve. ai legjobb funkciói
- Indítsa el az IT és HR mikro-tanulási modulokat közvetlenül a csevegési munkamenetekben.
- A támogatási jegyek automatikus osztályozása dinamikus beszélgetési fák és AI-alapú útválasztás segítségével
- Valós idejű beilleszkedés, jóváhagyások és GYIK a Teams felületén belül.
- Integrálja olyan háttérrendszerekkel, mint a Workday, a Freshservice és az Active Directory.
- Indítsa el a háttér automatizálást az ismétlődő adminisztratív feladatokhoz kód nélküli munkafolyamatok segítségével.
Rezolve. ai korlátai
- A csapatokra fókuszáló kialakítás nem feltétlenül megfelelő azoknak a szervezeteknek, amelyek Slacket vagy más platformokat használnak.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a Microsoft ökoszisztémán kívül
Rezolve. ai árak
- Egyedi árazás
Rezolve. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. ServiceNow Virtual Agent (legalkalmasabb nagyvállalati ügyfélszolgálatok számára)
Ha nagyvállalatot vezet, a „megfelelő” támogatási eszközök egyszerűen nem elegendőek. A ServiceNow Virtual Agent kifejezetten olyan nagy szervezetek számára készült, amelyek mélyen integrált, szigorúan szabályozott automatizálásra szorulnak – különösen az ITSM eszközök környezetében.
A Moveworks-szel ellentétben, amely korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál és harmadik féltől származó integrációkra támaszkodik, a ServiceNow virtuális ügynökét natívan ágyazza be platformjába.
A ServiceNow lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a gyakran ismételt kérdéseken túlmutató intelligens csevegőrobotokat hozzanak létre, amelyek frissítik a jegyeket, elindítják a munkafolyamatokat és valós idejű adatokat gyűjtenek. Kódírás nélküli építői és a Now Platformmal való mély integrációja ideálisvá teszi az automatizálás kiterjesztésére az IT, az eszközök és a műveletek területén – mindezt egy helyen.
A ServiceNow Virtual Agent legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi beszélgetési folyamatokat a Now Platform drag-and-drop építőivel.
- Végezzen komplex háttérműveleteket, például rendszerújraindítást vagy hozzáférés-provisioningot csevegésen keresztül.
- Figyelje a botok teljesítményét a szándékfelismerés pontosságával és a megoldási irányítópultokkal.
- Helyezze el a bot tartalmát a beépített többnyelvű támogatás és fordítási memória segítségével.
- Csatlakoztassa a botokat a HR, pénzügyi vagy létesítményi modulokhoz a funkciók közötti automatizálás érdekében.
A ServiceNow Virtual Agent korlátai
- Leginkább azoknak a vállalatoknak ajánlott, amelyek már használják a ServiceNow ITSM eszközcsomagot.
- Magas előzetes beruházás és bonyolult bevezetés új felhasználók számára
ServiceNow Virtual Agent árak
- Egyedi árazás
ServiceNow Virtual Agent értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
9. Espressive (A legjobb az alkalmazottak önkiszolgálására NLP-pontossággal)
Az alkalmazottaknak nem kellene jegyet létrehozniuk csak azért, hogy megtudják, hogyan állítsák vissza a jelszavukat. Ez az Espressive alapgondolata, egy AI-alapú virtuális támogatási ügynök, amelyet úgy terveztek, hogy minden belső szolgáltatáshoz vezető bejáratként működjön.
A Moveworks-szal ellentétben, amely üzenetküldő alkalmazásokon belül működik, az Espressive Barista ügynöke egy dedikált, felhasználóbarát felületet kínál, mély természetes nyelvfeldolgozással és a vállalati szintű önkiszolgálásra való összpontosítással.
A Barista megérti a munkavállalók szándékát a szabadság, a szoftverhez való hozzáférés vagy a bérszámfejtés kapcsán feltett kérdések mögött, és gyors, pontos válaszokat ad extra támogatás nélkül. Egyedülálló munkavállalói nyelvi modellje alkalmazkodik a természetes beszédhez, míg az Espressive előre elkészített munkafolyamatai gyorsítják az IT, HR és létesítmények támogatását kevesebb jeggyel és intelligensebb útválasztással.
Az Espressive legjobb funkciói
- Elemezze a használati trendeket és a megoldási arányokat AI-vezérelt támogatási elemzésekkel.
- Személyre szabott válaszokat kínálhat az alkalmazottak helye, osztálya és beosztása alapján.
- A gépi tanulás segítségével dinamikusan frissítse tudását a korábbi interakciókból.
- Csatlakozzon olyan jegyrendszerekhez, mint a Jira, a Zendesk és a ServiceNow a hibrid átadásokhoz.
- A megválaszolatlan kérdéseket továbbítsa élő ügyintézőknek, a teljes csevegési előzmények és a kontextus megőrzésével.
Espressive korlátai
- Kevésbé rugalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek mélyreható háttér-automatizálást keresnek.
- Az optimális AI-teljesítmény érdekében szükség lehet a belső tartalom újrarendezésére.
Espressive árak
- Egyedi árazás
Espressive értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
10. UiPath (A legjobb nagyméretű robotizált folyamatok automatizálásához)
Nem minden feladathoz szükséges ember – vagy akár chatbot. Az UiPath a háttérben csendesen működő robotikus folyamatautomatizálással (RPA) megszünteti az ismétlődő munkafolyamatokat, így csapata teljesen megszabadulhat a felesleges munkától.
Míg a Moveworks a beszélgetéses támogatásra összpontosít, az UiPath a háttérben automatizálja a folyamatokat – gondoljon csak a rendszerfrissítésekre, az adatátvitelekre és a vállalati alkalmazások integrációjára, amelyekhez nincs szükség felhasználói beavatkozásra.
Az UiPath StudioX alacsony kódszintű építője lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára az automatizálások tervezését, míg az IT-részleg a kormányzási eszközökkel méretezheti a vállalati szintű botokat.
Az űrlapfeldolgozástól a jegyek osztályozásáig növeli a háttérirodák hatékonyságát, és integrálható a legfontosabb üzleti platformokkal. AI-alapú botjai intelligens, valós idejű döntések meghozatalát teszik lehetővé, ami tökéletes megoldás a rugalmas digitális munkaerő kialakításához.
A UiPath legjobb funkciói
- Független botok összehangolása virtuális gépeken és felhőalapú környezetekben
- Biztonságos automatizálás szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, naplózással és ellenőrzési nyomvonallal.
- Használja az AI Centert olyan modellek képzésére, amelyek valós időben segítik a döntéshozatalt.
- Csatlakoztassa zökkenőmentesen a munkafolyamatokat a régi rendszerek és a modern SaaS eszközök között.
- Figyelje a botok teljesítményét, hibáit és a befektetés megtérülését egy központi vezérlőközpontból.
Az UiPath korlátai
- RPA-irányításhoz és életciklus-kezeléshez dedikált csapatra van szükség.
- A licencelés bonyolulttá válhat nagyobb botflották esetén.
UiPath árak
- Alap: 25 dollártól havonta
- Standard és Enterprise csomagok: Egyedi árak
UiPath értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 6900 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)
💡 Profi tipp: Mielőtt bármit automatizálna, készítsen róla térképet. Használja a ClickUp folyamatábra sablonját az IT- vagy HR-munkafolyamatok egyes lépéseinek vizualizálásához, majd jelölje meg az ismétlődő, jóváhagyásigényes vagy időérzékeny lépéseket. Ezek az automatizálás legfontosabb pontjai. A feltérképezés után kapcsolja össze ezeket a lépéseket a ClickUp Automations vagy az n8n-hez hasonló eszközökkel, hogy kiküszöbölje a késedelmeket és a manuális átadásokat. Minél világosabb a folyamatábra, annál gyorsabban alakíthatja át a lassú munkafolyamatokat önvezető rendszerekké.
11. OpenDialog (A legjobb egyedi beszélgetés-tervezéshez és forgatókönyv-vezérléshez)
Amikor a szabályoknak való megfelelés és a kommunikáció találkozik, az OpenDialog lép a színre. A Moveworks-szel ellentétben, amely előre konfigurált munkafolyamatokat és korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál, az OpenDialog a forgatókönyv-alapú tervezés révén teljes ellenőrzést biztosít a vállalatoknak a chatbotok viselkedése felett – ideális megoldás komplex párbeszédfolyamatokkal és szabályozási követelményekkel rendelkező iparágak számára.
Az OpenDialog egyedülálló beszélgetési motorja elválasztja a logikát a nyelvtől, lehetővé téve az adaptív, nem lineáris chatbot interakciókat.
Valós idejű, szabályalapú beszélgetéseket, elágazó útvonalakat és réteges párbeszédeket kezel. Pénzügyi, egészségügyi és jogi vállalatok számára alkalmas, támogatja a helyszíni telepítést, az adatvédelemre összpontosító beállításokat és a mély IT-integrációt, így a hagyományos SaaS AI-ügynököknél nagyobb ellenőrzést és rugalmasságot kínál.
Az OpenDialog legjobb funkciói
- Különálló beszélgetési kontextus, logika és UX rétegek a moduláris chatbot tervezéshez
- Tervezzen többszálú beszélgetéseket újrafelhasználható párbeszédfragmentumokkal
- Helyi tárolás a teljes adat tulajdonjog és a szabályoknak való megfelelés érdekében.
- Zökkenőmentesen integrálható a belső tudásrendszerekkel és hitelesítési rétegekkel.
- Használjon vizuális beszélgetésmodellező eszközöket a jogi, technikai és UX csapatok összehangolásához.
Az OpenDialog korlátai
- Előzetes stratégiai tervezés és csapatmunka szükséges.
- A nagyobb AI-platformokhoz képest kisebb közösség és ökoszisztéma
OpenDialog árak
- Kísérlet: Ingyenes
- Vállalati: Egyedi árazás
OpenDialog értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
A ClickUp olyan AI-alapú ügyfélszolgálati rendszereket működtet, amelyek többet tudnak, mint a chatbotok.
A Moveworks segített bevezetni az AI-t az IT-támogatásba, de már nem ez az egyetlen vagy legjobb választás. Azok a csapatok, amelyek mélyebb testreszabást, erősebb automatizálást és vállalati szintű skálázhatóságot keresnek, a ClickUp-ot érdemes kipróbálniuk.
Egyetlen, rugalmas platformon egyesíti a mesterséges intelligenciát, a munkafolyamat-automatizálást és a csapatmunkát.
A niche eszközökkel ellentétben a ClickUp alkalmazkodik csapata egyedi igényeihez a szolgáltatásmenedzsment, a HR-támogatás és a háttérfeladatok terén. Készen áll arra, hogy megszüntesse a manuális munkát, felgyorsítsa az alkalmazottak támogatását és intelligens rendszereket építsen, amelyek Önnel együtt növekednek? A ClickUp mindezt egy helyen biztosítja.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa szolgáltatói ügyfélszolgálatát stratégiai erőforrássá.