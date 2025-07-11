A 8 legjobb AI válaszgenerátor azonnali, pontos válaszokhoz 2025-ben

Ismerős helyzet: egyértelmű kérdést tesz fel, és az internet tucatnyi lapot dob vissza Önnek. Az egyik egy blog, amely soha nem jut el a lényegig. A másik egy nyolc évvel ezelőtti fórumszál.

Aztán jönnek a hirdetések, a felugró ablakok és a félkész válaszok, amelyek valahol az oldal alján vannak elrejtve. Ez kimerítő, különösen akkor, ha csak gyors válaszokat szeretne kapni a kérdéseire most.

Szüksége van egy ingyenes AI válaszgenerátorra, hogy átlássa a zajt. Ezek az intelligens eszközök kihagyják a felesleges információkat, és egyenesen a lényegre térnek. Nincs mélyreható elemzés, nincs találgatás. Csak éles, kontextusérzékeny válaszok, amelyeket valóban felhasználhat.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a legjobb AI-válaszkészítőket, amelyeket sebességük, pontosságuk és az Ön kérdéseinek valódi megértése szempontjából teszteltünk.

Mit kell keresnie az AI válaszgenerátorokban?

Annyi AI-eszköz árasztja el a piacot, hogy könnyű elterelni a figyelmet a feltűnő funkciókkal vagy nagy ígéretekkel.

De néhány kulcsfontosságú tényező valóban fontos a megfelelő AI-válaszkészítő megtalálásában, elsősorban akkor, ha munkához, kutatáshoz vagy tanuláshoz támaszkodik rá. Íme, mire kell figyelni az azonnali válaszok megszerzéséhez:

Pontosság : Kontextusérzékeny, megbízható azonnali válaszokat ad – nem csak véletlenszerű tényeket.

Sebesség és használhatóság : Gyors válaszokat ad intuitív, felhasználóbarát felülettel.

Testreszabás : Lehetővé teszi a hangnem, a mélység vagy a források igényeinek megfelelő beállítását.

Integráció : Könnyen használható a már használt eszközökkel, például a Slackkel, a Google Docs-szal vagy az ügyfélszolgálati platformokkal.

Adatvédelem: Biztosítja, hogy kérdéseit és adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljék.

💡 Profi tipp: Mielőtt elkötelezed magad, mindig teszteld az ingyenes próbaverziót vagy demót. Az AI-válaszkészítők teljesítménye nagyban változhat a felhasználási esettől, az adatok komplexitásától és a csapat munkamenetétől függően. Egy gyors teszteléssel meggyőződhetsz arról, hogy az eszköz valóban releváns, pontos válaszokat ad-e a valós körülmények között.

A legjobb AI válaszgenerátorok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb eszközökről, amelyek segítenek az AI-válaszok generálásában:

A legjobb AI válaszgenerátorok

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, nézzük meg a legnépszerűbb AI-válaszkészítőket, amelyek mindegyike megérdemli az idejét, és mindegyiknek megvannak a maga erősségei, sajátosságai és legalkalmasabb felhasználási területei:

1. ClickUp (A legjobb azoknak a projektcsapatoknak, akiknek AI-re van szükségük a termelékenységi munkaterületükön belül)

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, az AI-t közvetlenül a termelékenységi munkaterület középpontjába helyezi. Kifejezetten több projektet és feladatot egyszerre kezelő csapatok számára tervezett, AI-asszisztensének, a ClickUp Brainnek a funkciói pontos válaszokat nyújtanak. Ez kevésbé tűnik eszköznek, inkább olyan hasznos csapattársnak, aki megérti a munkád kontextusát.

Például az intelligens válaszok segítségével nem kell számtalan feladatot vagy dokumentumot átkutatnia az információk megtalálásához – csak tegye fel kérdését egyszerű nyelven. A ClickUp mesterséges intelligenciája átkutatja a munkaterületét, hogy gyors, releváns válaszokat adjon.

Ez az AI-alapú termelékenység rendkívül hasznos, ha gyorsan kell cselekednie anélkül, hogy elveszítené a részletekről való rálátását vagy másokra kellene várnia.

Aggódik a hosszú dokumentumok kezelése miatt? A Brain segítségével az összefoglalás is könnyedén elvégezhető, és egyértelmű válaszokat kaphat. A találkozók jegyzetét, a projekt összefoglalót vagy a részletes jelentéseket egyaránt egyértelműen össze lehet foglalni, kiemelve a legfontosabb pontokat és a teendőket. Ez segít a elfoglalt vezetőknek és a csapat tagjainak, akiknek szükségük van a lényegre, anélkül, hogy időigényes munkával terhelnék magukat.

A feladatokon belül a ClickUp Brain lesz az első számú eszköz a frissítések elkészítéséhez és a szervezettség fenntartásához. A hosszú feladatleírásokat vagy kommentárszálakat világos összefoglalókba sűríti, így gyorsan felzárkózhat, vagy megoszthatja az előrehaladást az érdekelt felekkel. Ezzel 2-3-szorosára növelheti hatékonyságát.

Hozzáférhet több AI-modellhez, kereshet az interneten, mélyreható keresési lekérdezéseket futtathat, vagy kontextusfüggő betekintést nyerhet munkaterületéről. A Brain mindebben segítségére lehet!

Ezenkívül előrehaladási jelentéseket is generálhat, és akár komplex feladatok alfeladatokra bontását is javasolhatja, így a projektmenedzsment extra erőfeszítés nélkül is zökkenőmentesebbé válik. Ha a feladatok egyértelmű leírásának vagy megjegyzések írásának unalmasnak találja, az AI asszisztens szerkesztési és szerkesztési támogatást is kínál, így a kommunikáció pontos és következetes marad.

Az eredmények magukért beszélnek. A QubicaAMF-hez hasonló szervezetek a ClickUp segítségével 35%-kal javították a projekt láthatóságát és a projekt megvalósítását . A ClickUp Brain különösen hatékony, mert természetesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba, és még más AI LLM-ekbe is, mint például a GPT, a Gemini és mások. Ahelyett, hogy alkalmazások között váltana vagy információkat keresne, intelligens segítséget kap pontosan ott, ahol dolgozik.

A határidőkkel és az együttműködéssel küzdő projektcsapatok számára ez az AI-integráció csökkenti a feszültséget és biztosítja, hogy mindenki egy irányba haladjon – technikai ismeretek nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, és kapjon azonnali, kontextusérzékeny válaszokat munkájával, feladataival, dokumentumaival és egyebekkel kapcsolatban a munkaterületének bármely pontjáról a ClickUp Brain segítségével.

Összefoglalja a hosszú dokumentumokat, a találkozók jegyzetét és a kommentárszálakat világos, hasznosítható következtetésekbe az AI Summaries segítségével.

Írjon frissítéseket, gyűjtsön ötleteket és válaszoljon a megjegyzésekre AI segítségével, közvetlenül a feladatokban és dokumentumokban, az AI-támogatott írás segítségével.

Személyre szabott válaszokat és betekintést kaphat a csapatában betöltött szerepe alapján – függetlenül attól, hogy marketing, operatív vagy támogató munkakörben dolgozik – a szerepkörspecifikus AI-válaszok segítségével.

Maradjon koncentrált a munkafolyamatába közvetlenül beépített AI-eszközökkel – a ClickUp-ban elérhető „Ask AI” funkciónak köszönhetően nem kell lapokat váltogatnia.

Az AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja találkozóit.

Tervezze, ütemezze és kezelje munkáját az AI-alapú ClickUp naptárral , amely segít a találkozók, határidők és feladatok okosabb szervezésében.

A ClickUp korlátai

A platform kiterjedt funkciói miatt tanulási görbe lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz :

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már képes összefoglalni hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk, és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már képes összefoglalni hosszú szálakat, dokumentumtervezeteket, és akár hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatban, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet kelljen kontextust váltaniuk, és kevesebb kiegészítő eszközt kelljen használniuk.

💡 Profi tipp: Képzelje el, hogy csapata egy feladatfrissítést dob be a csevegőbe, vagy feltölt egy cselekvési tételekkel teli dokumentumot. A kézi keresés helyett a ClickUp Autopilot Agents lép be, hogy feladatokat hozzon létre, összefoglalja a tartalmat, vagy akár a helyszínen válaszoljon a kérdésekre. Ezek testreszabható segítők, akik a munkaterületén élnek, és gondoskodnak a dolgok előrehaladásáról, miközben Ön a nagyobb hatással bíró munkára koncentrálhat. Alakítsa a platformot, amelyen dolgozik, hatékony AI tudásbázissá.

Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy könnyedén elvégezze mindennapi feladatait.

2. ChatGPT (A legjobb gyors, általános célú válaszokhoz és ötletekhez)

a ChatGPT segítségével

Az OpenAI által fejlesztett ChatGPT az egyik legismertebb AI eszköz a világon – és jó okkal. Gyors és hihetetlenül sokoldalú, és mindent képes kezelni az alapvető kérdések és válaszoktól kezdve a brainstormingon, a tartalomíráson és a kódolási segítségnyújtáson át egészen a magánóráig.

Bár nem kifejezetten csapatmunkához vagy üzleti tevékenységekhez készült, gyakran ez az első eszköz, amelyhez az emberek fordulnak, ha AI által generált válaszokra, egyértelműségre vagy kreatív lendületre van szükségük.

A ChatGPT legjobb funkciói

Töltsön fel fájlokat, képeket vagy dokumentumokat összefoglalók, részletes magyarázatok vagy válaszok készítéséhez.

Testreszabhatja a viselkedést a konkrét feladatokhoz igazított GPT-kkel.

Takarítson meg időt olyan eszközök használatával, mint a kódértelmező, a böngésző és a képgenerálás.

Hozzáférés hosszabb, kontextusban gazdagabb csevegésekhez a GPT-4-turbo és a memória segítségével.

A ChatGPT korlátai

A valós idejű adat-hozzáférés korlátozott, kivéve ha böngészőeszközt használ (fizetős csomagokban elérhető).

Az ingyenes csomagban nem lehet böngészni, korábbi csevegéseket visszahívni vagy fejlett eszközöket használni.

ChatGPT árak

Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

ChatGPT Pro: 200 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Kiválóan alkalmas a munkád javítására, ötletek generálására és gyors válaszok megszerzésére kérdésekre, anélkül, hogy hosszadalmas keresést kellene végrehajtanod a keresőmotorokban.

Kiválóan alkalmas a munkád javítására, ötletek generálására és gyors válaszok megszerzésére kérdésekre, anélkül, hogy hosszadalmas keresést kellene végrehajtanod a keresőmotorokban.

3. Jasper AI (A legjobb marketing- és tartalomcsapatok számára, akiknek AI-írásra van szükségük márkaellenőrzéssel)

via Jasper AI

A Jasper AI olyan marketingesek, szövegírók és tartalomcsapatok számára készült, akiknek gyors, konzisztens, márkájukhoz illő tartalomra van szükségük. Más Jasper-alternatíváktól eltérően ez a márka hangját és az AI-vezérelt együttműködést helyezi előtérbe, így ideális a tartalom méretezéséhez anélkül, hogy a hangnem vagy a minőség romlana.

A Jasper az Ön stílusú útmutatóiból, termékleírásaiból és korábbi kampányaiból merít, így kevésbé tűnik eszköznek, inkább a csapatának részének, amely készen áll blogok, e-mailek, hirdetések vagy közösségi bejegyzések támogatására anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A Jasper AI legjobb funkciói

Hozzon létre hosszú és rövid formátumú marketingtartalmakat, amelyek illeszkednek márkájához.

Hozzon létre és kezeljen egyedi márkaprofilokat az egységes hangnem és üzenetküldés érdekében.

Rendezze az AI-kimenetet a bevezetésekhez, termékekhez vagy célokhoz igazodó kampányokba.

Dolgozzon együtt csapattagjaival megosztott mappákban, sablonokban és projektekben.

Több nyelvi opció és hangnembeállítás áll rendelkezésre globális vagy niche közönség számára.

A Jasper AI korlátai

Kevesebb általános célú vagy tudásalapú válaszadási képességgel rendelkezik, mint például a ChatGPT eszközök.

Magasabb áron kapható, mint sok más válaszgenerátor.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1260+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz :

Nos, rengeteg AI-eszköz elérhető online, és miután kipróbáltam néhány fizetős AI-eszközt, végül az egyiket választottam, és az a Jasper. A tartalomgenerálás minősége és az egyedi tartalom biztosításának képessége az elsődleges oka annak, hogy ezt a platformot választottam.

Nos, rengeteg AI-eszköz elérhető online, és miután kipróbáltam néhány fizetős AI-eszközt, végül az egyiket választottam, és az a Jasper. A tartalomgenerálás minősége és az egyedi tartalom biztosításának képessége az elsődleges oka annak, hogy ezt a platformot választottam.

💡 Profi tipp: Ne csak a funkciók alapján értékelje az AI-eszközöket – figyeljen arra is, hogy mennyire integrálhatók a meglévő technológiai rendszerébe. Egy hatékony eszköz, amely nem illeszkedik a munkafolyamatához, inkább lassítja a munkát, mint segíti azt.

4. Poe (A legjobb, ha egy helyen több AI-modell között szeretne váltani)

via Poe

A Poe, amely a „Platform for Open Exploration” rövidítése, a Quora által lett kifejlesztve, hogy a felhasználók egy tiszta felületen többféle AI modellel is interakcióba lépjenek.

Ahelyett, hogy egyetlen asszisztenshez kötnéd magad, a Poe lehetővé teszi, hogy egyszerre beszélj a GPT-4-gyel, Claude-dal, Google Gemini-vel és másokkal. Ez előnyös a generált válaszok összehasonlításához, a tények keresztellenőrzéséhez vagy ugyanazon kérdés különböző perspektíváinak megismeréséhez.

A Poe legjobb funkciói

Tegyen fel kiegészítő kérdéseket, vagy folytassa a beszélgetést ugyanazzal a modellel.

Hozzon létre egyedi utasításokkal, hangnemmel és viselkedéssel rendelkező egyedi botokat.

Használjon egy felületet általános kérdésekhez és kreatív vagy technikai feladatokhoz egyaránt.

Hozzáférés napi ingyenes üzenetekhez prémium modellekkel, vagy előfizetés korlátlan használatra.

Poe korlátai

A GPT-4, Claude-3 és Gemini használatához fizetős előfizetés szükséges, üzenetkorlát nélkül.

Nincs fejlett integráció más eszközökkel vagy munkaterületekkel.

Poe árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó áron

Poe értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Poe-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz :

A Poe egy remek webhely, ahol számos különböző AI-modellhez férhet hozzá. Tetszik, hogy az összes modell egy helyen található, így könnyen válthatok a különböző modellek között a különböző felhasználási esetekhez.

A Poe egy remek webhely, ahol számos különböző AI-modellhez férhet hozzá. Tetszik, hogy az összes modell egy helyen található, így könnyen válthatok a különböző modellek között a különböző felhasználási esetekhez.

5. Claude (A legjobb átgondolt, kontextusban gazdag válaszokhoz és hosszú beszélgetésekhez)

via Claude

Az Anthropic által fejlesztett Claude kiemelkedik azzal, hogy képes megérteni a finom árnyalatokat, pontosan követni az utasításokat, és hosszabb kérdésekre is nyugodt, koherens válaszokat adni. Sokkal „beszélgetősebb” hangvételű, mint a legtöbb AI-eszköz, és különösen jó a udvarias, emberhez hasonló hangnemben való írásban.

Sok felhasználó választja a Claude-ot pontos válaszok, összefoglalók, ötletelés és komplex témákban, például etika, stratégia vagy érzelmek terén nyújtott segítség miatt.

A Claude 3 nagy dokumentumokat kezel, javítja a következtetési képességet és hosszabb csevegések során is megőrzi a kontextust. Egyszerű és célorientált, felesleges sallangok nélkül.

Claude legjobb funkciói

Hosszú dokumentumok elemzése és összefoglalása természetes nyelvű magyarázatokkal

Gondolkodó, kiegyensúlyozott válaszokat adjon érzékeny vagy árnyalt kérdésekre.

Értelmezze az utasításokat nagyfokú pontossággal és hangnemérzékenységgel.

Támogatja PDF, CSV és egyéb fájlok feltöltését tartalomalapú lekérdezésekhez.

Claude korlátai

Kevesebb kreatív vagy nagy energiájú eredményt nyújt, mint például a Jasper vagy a ChatGPT eszközök.

Nincs böngésző hozzáférés, ezért nem tud valós idejű információkat lekérni.

Claude árak

Ingyenes

Pro : 17 USD/hó

Max : 100 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók Claude-ról?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Javítja az íráskészséget. Bár más Gen AI eszközökkel is elvégezhető feladatokat lát el, leginkább az írás támogatására alkalmas.

Javítja az íráskészséget. Bár más Gen AI eszközökkel is elvégezhető feladatokat lát el, leginkább az írás támogatására alkalmas.

6. Pi (A legjobb barátságos, érzelmileg intelligens beszélgetésekhez)

via Pi

A „személyes intelligencia” rövidítése, a Pi az Inflection AI által tervezett, átgondolt, empatikus és ingyenes AI-válaszkészítő.

A Pi a beszélgetésről szól, ellentétben a legtöbb AI eszközzel, amelyek feladatokra vagy információkra koncentrálnak. Ez az AI személyi asszisztens hallgat, reflektál, kiegészítő kérdéseket tesz fel, és segít hangosan feldolgozni a gondolatokat.

A Pi nem csak hangvételével tűnik ki, hanem azzal is, hogy tükrözi a valódi emberi beszélgetések folyását. Nem ugrik rögtön a megoldásokra. Ehelyett segít tisztázni a dolgokat azáltal, hogy a megfelelő kérdéseket teszi fel, akárcsak egy coach vagy egy igazán jó barát.

Nem a termelékenység növelésére vagy tartalomkészítésre lett kifejlesztve, hanem a mentális tisztaság és a kapcsolatteremtés érdekében. És teljesen ingyenes.

A Pi legjobb funkciói

Vegyen részt érzelmileg tudatos, támogató beszélgetésekben, amelyek emberinek tűnnek.

Tegyen fel konkrét kérdéseket, hogy irányítsa a személyes reflexiót.

Segítség a döntéshozatalban, a naplóírásban és az önfejlesztésben párbeszéd útján.

Nyugtató hang opció a beszélt válaszokhoz (mobil/webalkalmazás)

Ne feledje a korábbi kontextust hosszabb, folyamatos csevegések során

Pi korlátai

Nem ideális adatigényes, tényeken alapuló vagy feladat alapú lekérdezésekhez.

Nem képes hosszú formátumú tartalmak, összefoglalók vagy műszaki dokumentumok generálására.

Pi árazás

Ingyenes

Pi értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pi-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Amikor valami támogatóval és intelligenssel szeretnék beszélgetni, aki egy kicsit olyan, mint egy barát, akkor Pi-hez fordulok. Eddig nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon kevés olyan téma van, ami korlátozott lenne. Eddig ez tetszik nekem a legjobban (nem igazán érdekelnek a barát vagy barátnő AI-k, mert gyakran túl komolyan veszik a szerepjátékot, és néhányuk nagyon ragaszkodó). Pi remekül alkalmas baráti beszélgetésekre.

Amikor valami támogatóval és intelligenssel szeretnék beszélgetni, aki egy kicsit olyan, mint egy barát, akkor Pi-hez fordulok. Eddig nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon kevés olyan téma van, ami korlátozott lenne. Eddig ez tetszik nekem a legjobban (nem igazán érdekelnek a barát vagy barátnő AI-k, mert gyakran túl komolyan veszik a szerepjátékot, és néhányuk nagyon ragaszkodó). Pi remekül alkalmas baráti beszélgetésekre.

via Gemini

A Google ökoszisztémájába mélyen integrált felhasználók számára a Gemini nem csak a csevegőablakban feltett kérdésekre ad választ. Megjelenik ott, ahol dolgozik, javaslatokat kínál, e-maileket fogalmaz, adatokat rendszerez, és segít elvégezni a feladatokat anélkül, hogy lapot kellene váltania.

A Gemini erőssége abban rejlik, hogy zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába, és így a leggyakrabban használt eszközévé válik. Akár egy hosszú e-mail szál összefoglalásáról, egy blogbejegyzés vázlatának megírásáról, akár AI-segítség nyújtásáról van szó a keresési eredmények között, ezeket a feladatokat csendben, a háttérben végzi el. A Gemini 1. 5 segítségével a nagyobb fájlok és a hosszabb kontextusok is jobb érveléssel kerülnek feldolgozásra.

A Gemini legjobb funkciói

Integrálja az AI-t a Google Workspace eszközökbe, például a Docsba, a Gmailbe és a Sheetsbe.

Készítsen összefoglalókat, vázlatokat és szerkesztéseket közvetlenül a dokumentumaiban és a beérkező levelek mappájában.

Általános kérdések és további információkért keresse fel a Gemini csevegőprogramot a weben vagy mobil eszközén.

AI-alapú javaslatokat kaphat valós időben a Google Kereső használata közben.

A Gemini korlátai

Hasznossága attól függ, hogy mennyire van már beépülve a Google ökoszisztémájába.

Korlátozott testreszabási lehetőségek – az eredmények bizonyos esetekben sablonosnak tűnhetnek.

Gemini árak

Ingyenes

Google AI Pro : 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 124,99 USD/hó

Gemini értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gemini-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Gemini akkor nyerte meg az AI-versenyt, amikor képgenerálást próbáltam ki a YT arc nélküli történetmeséléshez. Más lehetőségeket is kipróbáltam, de még mindig nem voltam elégedett, és nem tudtam a Gemini jelentős fejlesztéséről. A Gemini létrehozta a legjobb képet, amely tökéletesen tükrözi az elképzeléseimet.

A Gemini akkor nyerte meg az AI-versenyt, amikor képgenerálást próbáltam ki a YT arc nélküli történetmeséléshez. Más lehetőségeket is kipróbáltam, de még mindig nem voltam elégedett, és nem tudtam a Gemini jelentős fejlesztéséről. A Gemini létrehozta a legjobb képet, amely tökéletesen tükrözi az elképzeléseimet.

8. Perplexity AI (A legjobb kutatási stílusú válaszokhoz, forrásmegjelöléssel)

via Perplexity AI

A Perplexity AI olyan, mint egy mesterséges intelligenciával működő kutatási asszisztens, amely világos, tömör válaszokat ad – bizonyítékokkal alátámasztva. A legtöbb olyan eszközzel ellentétben, amely kontextus nélkül generál válaszokat, a Perplexity pontosan megmutatja, honnan származnak az információi.

Jól megírt összefoglalót kap, amelyhez hivatkozásokkal ellátott források is tartoznak, így könnyedén elmélyülhet a témában vagy ellenőrizheti a tényeket. Különösen hasznos, ha ismeretlen témát kutat, vagy el akarja kerülni a téves információkat.

A Perplexity valós időben több forrásból merít, és megkönnyíti a kérdés finomítását, a téma kibővítését vagy a további kérdések feltárását. Az AI sebességét és a hagyományos keresőmotorok átláthatóságát ötvözi a szakemberek és a diákok számára egyaránt.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Tényeken alapuló válaszokat adjon élő forráshivatkozásokkal.

Összegezze a témákat világosan, és kapcsolja össze a kapcsolódó kérdésekkel a mélyebb kutatás érdekében.

Támogassa a további kérdéseket, hogy egy témát mélyebben vizsgálhasson.

Tartalmazza a javasolt AI-utasításokat és kérdéskiterjesztéseket a kutatás irányításához.

Reklámmentes, egyszerű felületet kínálunk, amelyet a gyors tanuláshoz terveztek.

A Perplexity AI korlátai

Nyilvánosan elérhető forrásokra támaszkodik – előfordulhat, hogy prémium vagy fizetős tartalmak kimaradnak.

Inkább a tényszerű kutatásra összpontosít, mint a kreatív vagy beszélgetésszerű válaszokra.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: 20 dollár/hónap

Enterprise Pro: 40 USD/hó/felhasználó

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Elemzőként sok kutatást végzek, hogy megértsem a vállalatokat, piacokat és egyéb részleteket, amelyek nagyon hasznosak az értékesítési csapatom számára. A legjobb az, hogy a legtöbb segítséget itt kapom, így időt takarítok meg, mert mindent egy helyen találok.

Elemzőként sok kutatást végzek, hogy megértsem a vállalatokat, piacokat és egyéb részleteket, amelyek nagyon hasznosak az értékesítési csapatom számára. A legjobb az, hogy a legtöbb segítséget itt kapom, így időt takarítok meg, mert mindent egy helyen találok.

9. YouChat (A legjobb AI-vel való csevegéshez internetezés közben)

a YouChat segítségével

A You.com keresőmotorba beépített beszélgető AI, a YouChat egy helyen kínál AI-válaszokat és élő keresési eredményeket.

Ahelyett, hogy a saját AI asszisztensed és a keresőmotor között váltogatnál, a YouChat mindkettőt ötvözi – azonnali válaszokat ad, idézetekkel, kapcsolódó linkekkel és releváns vizuális eredményekkel együtt.

Ez akkor hasznos, ha interaktív módon szeretne egy témát felfedezni, miközben továbbra is látja, mi történik a weben. Az alkalmi kérdésektől a mélyebb kutatásokig a YouChat egyensúlyt teremt a beszélgetés egyértelműsége és a friss információk között, így kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akik a ChatGPT élményét szeretnék, de valós idejű tájékozódást is igényelnek.

A YouChat legjobb funkciói

Válaszoljon kérdésekre beszélgetésszerűen, élő webes eredményekkel és forráslinkekkel.

Közvetlenül az internetről (hírek, blogok stb.) megjelenített frissített információk.

Javasoljon automatikusan további kérdéseket és kapcsolódó témákat.

Ha lehetséges, vizuális eredményeket (táblázatok, grafikonok, videók) is kínáljon.

Kombinálja a keresést és az AI csevegést egy egységes, intuitív élménnyé.

A YouChat korlátai

Esetenként elavult vagy kevésbé hiteles forrásokat tartalmaz a hivatkozásokban.

Inkább a webes összefoglalókra koncentrál, mint a mélyreható érvelésre vagy a kreativitásra.

YouChat árak

Ingyenes

Pro csomag: 20 dollár havonta

Csapatcsomag: 30 dollár havonta

Vállalati csomag: Egyedi árak

YouChat értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a YouChat-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Őszintén szólva ez fantasztikus. Úgy tűnik, hogy nincs benne a szokásos ChatGPT szűrő, amely megakadályozza az nsfw/politika/web/stb. megjelenését, mégis az eredmények gyakran ugyanolyan jók. Milyen modellt használ a háttérben? Kíváncsi vagyok a bevételszerzésre is. Az alján az áll, hogy nem lesznek hirdetések, de lesz fizetős tartalom? Őszintén szólva a hirdetéseket jobban szeretem, mint a fizetős tartalmakat.

Őszintén szólva ez fantasztikus. Úgy tűnik, hogy nincs benne a szokásos ChatGPT szűrő, amely megakadályozza az nsfw/politika/web/stb. megjelenését, mégis az eredmények gyakran ugyanolyan jók. Milyen modellt használ a háttérben? Kíváncsi vagyok a bevételszerzésre is. Az alján az áll, hogy nem lesznek hirdetések, de lesz fizetős tartalom? Őszintén szólva a hirdetéseket jobban szeretem, mint a fizetős tartalmakat.

10. QuillBot AI (A legjobb átíráshoz, összefoglaláshoz és az írás érthetőségének javításához)

via Quillbot

A QuillBot AI azoknak készült, akik írnak – diákoknak, marketingeseknek, kutatóknak és szakembereknek, akiknek gyorsan jobb, világosabb tartalomra van szükségük. Ha nehézkes bekezdéseket írsz át, hosszú szövegrészeket foglalsz össze, vagy javítod a nyelvtant és a hangnemet, a QuillBot nem csak szerkesztési javaslatokat ad, hanem meg is valósítja azokat.

Kiemelkedő funkciója a paraphraser, amely lehetővé teszi a szöveg többféle hangnemben és kreativitási szinten történő átfogalmazását. De emellett nyelvtani ellenőrzést, összefoglalót, idézetgenerátort és fordítást is kínál – mindezt egy helyen.

A QuillBot AI legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú dokumentumokat, e-maileket vagy esszéket a legfontosabb pontokba.

Ellenőrizze a nyelvtant, az írásjeleket és a hangnemet kontextusfüggő javaslatokkal.

Hivatkozásokat generálhat APA, MLA és Chicago stílusban.

Tartalom fordítása több mint 30 nyelvre

Testreszabhatja a hangnemet, a szinonimák szintjét és a folyékonyság beállításait.

A QuillBot AI korlátai

Nem alkalmas nyitott végű beszélgetésekre vagy csevegésszerű interakciókra.

Korlátozott támogatás kreatív történetmeséléshez vagy komplex tartalom generálásához

QuillBot AI árak

Ingyenes

Prémium: 19,95 USD/hó

QuillBot AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a QuillBotról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Tartalomíróként a legnehezebb feladat számomra az, hogy megtaláljam a legmegfelelőbb szavakat az ötleteim kifejezéséhez. A Quillbot paraphrasing funkciója ebben segít. Hasznos forrás, ha egyedi szinonimákat keresünk ismétlődő szavak helyett, és ha a célközönség hangvételéhez szeretnénk igazodni. A plágiumellenőrző is hatékonyan működik. Szerencsére minden funkciója könnyen elérhető, és az ára is kedvező. Összességében elégedett vagyok vele.

Tartalomíróként a legnehezebb feladat számomra az, hogy megtaláljam a legmegfelelőbb szavakat az ötleteim kifejezéséhez. A Quillbot paraphrasing funkciója ebben segít. Hasznos forrás, ha egyedi szinonimákat keresünk ismétlődő szavak helyett, és ha a célközönség hangvételéhez szeretnénk igazodni. A plágiumellenőrző is hatékonyan működik. Szerencsére minden funkciója könnyen elérhető, és az ára is kedvező. Összességében elégedett vagyok vele.

