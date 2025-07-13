A 8 legjobb AI tanulási útmutató készítő az okosabb tanulásért 2025-ben

A kétórás előadás éppen véget ért. A jegyzetek mindenfelé szét vannak szórva, a tankönyv idegen nyelvként hat, és a tanulási időt folyamatosan „későbbre” halasztja. Hirtelen a vizsgák közelednek, és elmerül a PDF-ek, lapok és kártyák tengerében, amelyek nem segítenek.

Képzelje el a következő helyzetet: feltölti a jegyzeteket vagy az előadás felvételét egy AI eszközbe. Másodpercek alatt segít flashcardokat generálni és gyakorló kvízeket kínál. Nem, ez nem varázslat. Ez az AI tanulási útmutató készítők ereje.

Akár a vizsgákra készül, akár csak lépést szeretne tartani a tanulással, itt talál olyan AI-eszközöket, amelyek megkönnyítik a tanulást.

Mit kell keresni egy AI tanulási útmutató készítőben?

Elmerül a jegyzetekben és elárasztják az olvasnivalók? Az AI tanulási útmutató készítő automatikusan rendezni tudja a tartalmakat könnyen emészthető, áttekintésre kész útmutatókká, így a káoszból világosság lesz.

De ahhoz, hogy valóban támogassa a tanulást, a megfelelő eszköznek nem csak automatizálásra van szüksége. Íme, mire kell figyelni:

Tartalomösszefoglalás : A : A legjobb tanulási alkalmazások hosszú fejezeteket, előadásokat vagy cikkeket tömör összefoglalókba sűrítenek, amelyek csak a lényeges információkat emelik ki.

Azonnali gyakorlóeszközök: A beépített funkciók flashcardokat, kvízeket és felülvizsgálati játékokat generálnak, amelyek támogatják az aktív emlékezést és megerősítik a kulcsfontosságú fogalmakat.

Különböző tanulókhoz igazodó formázás : Legyen szó vázlatokról, vizuális gondolattérképekről vagy kérdés-válasz kártyákról, az eszköznek rugalmas elrendezéseket kell kínálnia, amelyek megfelelnek a különböző tanulási stílusoknak.

Több forrásból származó bemeneti és kimeneti opciók: Egy hatékony Egy hatékony tudáskezelő eszköznek lehetővé kell tennie a PDF-ek, diák, URL-ek vagy kézzel írt jegyzetek egyszerű importálását, valamint a Google Docs vagy Anki decks formátumokba való exportálást.

Akadémiai tudással rendelkező AI: A legjobb tanulási alkalmazások valós oktatási tartalmakon képzett A legjobb tanulási alkalmazások valós oktatási tartalmakon képzett AI tudásbázist használnak, hogy olyan tantárgyakat, mint a biológia, az irodalom, a programozás vagy a jog, világosan és mélyrehatóan kezeljenek.

Kontextusérzékeny megértés: Az AI-nak nem csak át kell futnia a tananyagot, hanem meg kell értenie azt, azonosítania kell a legfontosabb összefüggéseket, és ki kell emelnie a legrelevánsabb fogalmakat.

A 8 legjobb AI tanulási útmutató készítő áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a népszerű, AI-t kihasználó tanulási útmutató-készítők közül.

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Feladatokhoz kapcsolódó tanulási szervezés és közös jegyzetelés Dokumentumok, jegyzetek, feladatok, képernyőfelvétel, találkozók átírása, ClickUp Brain AI Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára egyedi árak állnak rendelkezésre. Scribe Lépésről lépésre haladó útmutatók és SOP-k készítése Automatikus lépésrögzítés, szerkeszthető képernyőképek, intelligens elmosás, PDF/HTML export Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. NoteGPT Előadások, videók és dokumentumok összefoglalása AI-összefoglalók, kártyák, kvízek, gondolattérképek, több formátum támogatása Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 2,99 dollártól kezdődik havonta. Flint Valós idejű tanulási együttműködés Személyre szabott AI-tutorok, óravázlatok, tábla, Google Classroom integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 1,67 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Piktochart Infografikák, jelentések és vizuális segédeszközök tervezése Drag-and-drop szerkesztő, AI infografika-generátor, márkaépítő eszközök, diagramok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollár/hó-tól kezdődik. Quizlet AI Flashcard-alapú tanulás AI-támogatással Jegyzetek, Q-Chat tutor, gyors összefoglalók, kártyák Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,99 dollár/hó-tól kezdődik. Mindgrasp Intelligens jegyzetek és kérdések-válaszok létrehozása különböző tartalomformátumokból Intelligens összefoglalók, kártyák, kvízek, webes keresés és esszéíró segédprogram Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollár/hó-tól kezdődik. Tanulási útmutató készítő Jegyzetek és fájlok strukturált tanulási útmutatókká alakítása Kártyák készítése, kvízgenerátor, fájlfeltöltés, azonnali összefoglalók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hónap-tól kezdődik.

A legjobb AI tanulási útmutatók készítői

Olyan személyre szabott tanulási útmutató készítőt keres, amely valóban lépést tart Önnel? A legjobb, személyre szabott tanulási útmutató készítő nem csak összefoglalja az anyagot. Segít gyorsabban tanulni, többet megjegyezni és minden lépésnél szervezett maradni.

Vessünk egy pillantást a területen forradalmi változásokat hozó eszközökre:

1. ClickUp (a legjobb feladatkapcsolt tanulási szervezéshez)

Maradjon naprakész a tanulmányi eredményeivel, és csökkentse a stresszt a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a tanuláshoz is ugyanolyan hatékony. Beépített AI-vel, összekapcsolt tudáseszközökkel és rugalmas dokumentumokkal a ClickUp segít kezelni az órai jegyzeteket, a tanulási üléseket, a csoportos projekteket és a határidőket – mindezt egy helyen.

A platform strukturált, stresszmentes módszert kínál mindehhez. Egyetlen munkaterületen tárolja a jegyzeteket, feladatokat, határidőket és emlékeztetőket, így nem kell többé kapkodnia, hanem teljes mértékben a tanulásra koncentrálhat. Az eredmény? Jobb koncentráció, jobb jegyek és több idő az életre.

Így valósítja meg mindezt a ClickUp for Students.

Kezdjük a ClickUp Brain-nel. Ez egy AI-alapú segédprogram, amely a rendezetlen előadási jegyzeteket áttekinthető összefoglalókba alakítja, kiemeli a legfontosabb pontokat, és még a követő kérdésekre is válaszol, ha valami nem világos. Időt és mentális kapacitást takarít meg, különösen akkor, ha több tantárgyat kell egyszerre kezelni.

A ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhatja, rendszerezheti és előhívhatja a legfontosabb előadási jegyzeteket.

A ClickUp Brain lehetővé teszi a diákok számára, hogy több AI-agyat is igénybe vegyenek – például a GPT-t mélyreható magyarázatokhoz vagy esszé-vázlatokhoz, a Gemini-t pedig vizuális vagy kreatív tanulási segédeszközökhöz. Ez a fejlett funkció olyan, mintha egy tanulási csapat lenne egy lapon, amelynek minden tagja más-más szuperképességgel rendelkezik.

Az idő múlásával egyre több modell kerül hozzáadásra, így az AI-platform egyre erősebbé válik.

A ClickUp Connected Search segítségével egyetlen lapon találhatja meg az összes alkalmazásában található tanulási információkat.

De a szervezettség nem csak arról szól, hogy mi van előtted, hanem arról is, hogy képes legyél megtalálni azt, ami fontos. Itt jön be a képbe a ClickUp Connected Search mesterséges intelligenciával.

Legyen szó a múlt heti jegyzetekbe elrejtett idézetről vagy egy feladatról, amelyre csak félig emlékszik, csak be kell írnia egy szót vagy kifejezést, és az az egész munkaterületén megjelenik – gyorsan és egyszerűen.

Ossza meg tanulási útmutatóit csapatával, kövesse nyomon a verzióelőzményeket, és tegyen még többet a ClickUp segítségével.

Ez kapcsolódik a ClickUp tudásmenedzsment képességeihez. Készíthet mappákat kurzusok szerint, összekapcsolhatja a releváns forrásokat, és a tanulási útmutatókat a határidőkhöz kötheti. Válasszon a tudásbázis-sablonok listájából, hogy elindulhasson.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhet projektpartnereivel.

Ha pedig eljön az együttműködés ideje, a ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhetsz osztálytársaiddal, megjegyzéseket fűzhetsz és egy (szó szerinti) oldalon maradhattok.

Ez nem csak egy tervező vagy jegyzetelő alkalmazás – ez egy teljes tanulási és dokumentum-együttműködési rendszer azok számára, akik nem csak keményebben, hanem okosabban is szeretnének tanulni a fontos információkat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehéz

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a Clickupról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

A fájltárolás és a megjegyzések segítségével történő kommunikáció képessége minden feladat/projekt gazdagításához rendkívül hasznos volt, hogy mindenki naprakész legyen, mert a rendszerezett információknak köszönhetően az időt innovációra is lehetett fordítani, egyszerűen csak létrehozva egy speciális táblát az új ötletek/projektek kidolgozásához.

A fájltárolás és a megjegyzések segítségével történő kommunikáció képessége minden feladat/projekt gazdagításához rendkívül hasznos volt, hogy mindenki naprakész legyen, mert a rendszerezett információknak köszönhetően az időt innovációra is lehetett fordítani, egyszerűen csak létrehozva egy speciális táblát az új ötletek/projektek kidolgozásához.

2. Scribe (a legjobb a lépésről lépésre történő folyamatdokumentáláshoz)

via Scribe

A Scribe egy népszerű eszköz, amely bármilyen folyamatot azonnal lépésről lépésre bemutató vizuális útmutatóvá alakít. Csak nyomja meg a „felvétel” gombot a feladat elvégzése közben, és a Scribe automatikusan létrehoz egy megosztható útmutatót szöveggel, képernyőképekkel és utasításokkal.

Diákok és oktatók számára ez tökéletes megoldás tanulási módszerek AI-dokumentálásához, technikai munkafolyamatok magyarázatához vagy komplex eszközök lebontásához. Előnyös a vizuális tanulók és a csoportos projektek számára, ahol a világos, megismételhető utasítások időt takarítanak meg és csökkentik a tantárgyak és eszközök közötti zavart.

A Scribe legjobb funkciói

Kövesse nyomon a webhelyeken, asztali alkalmazásokban és több monitoron végzett műveleteket a jobb dokumentumkezelési munkafolyamatok érdekében.

Az AI segítségével automatikusan generálhat címeket és leírásokat, így időt takaríthat meg és biztosíthatja a következetességet.

A Scribe Sidekick segítségével azonnali válaszokat adhat, segítve a csapat tagjainak a zavartalan információkeresésben.

A Scribe korlátai

Nincs „visszavonás” funkció a szerkesztés során, így ha egy lépés törlésre kerül, azt nem lehet könnyen visszaállítani.

Scribe árak

Alapszintű: Örökre ingyenes

Pro Team: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Personal: 29 USD/hó felhasználónként

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Scribe-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így ír:

A képernyőképernyőkkel ellátott lépésenkénti útmutatók egyszerű elkészítése lehetővé tette szervezetünk számára, hogy folyamatainkat jobban dokumentáljuk. Ez javította csapatunk folyamatok iránti megértését, és lehetővé tette számunkra, hogy dokumentációnkat könnyedén kezeljük.

A képernyőképernyőkkel ellátott lépésenkénti útmutatók egyszerű elkészítése lehetővé tette szervezetünk számára, hogy folyamatainkat jobban dokumentáljuk. Ez javította csapatunk folyamatok iránti megértését, és lehetővé tette számunkra, hogy dokumentációnkat könnyedén kezeljük.

💡 Profi tipp: Használjon vizuális jegyzetelési módszereket (gondolattérképeket, diagramokat vagy táblázatokat), hogy összekapcsolja az ötleteket és átlássa a nagy képet. Ez mindkét agyféltekét bevonja, és javítja a megértést és a memóriát.

3. NoteGPT (A legjobb AI-alapú előadási jegyzetek összefoglalásához)

via NoteGPT

Nem kell néhány percenként szünetet tartani, hogy jegyzeteket készítsen – a NoteGPT elvégzi ezt Ön helyett. Ez az AI-alapú tanulási asszisztens YouTube-videókat, PDF-fájlokat, cikkeket, podcastokat és prezentációkat másodpercek alatt tiszta, strukturált jegyzetekké alakít.

Emellett flashcardokat, kvízeket és gondolattérképeket is generál, hogy megerősítse a kulcsfontosságú fogalmakat és segítse a tanulást.

Különböző formátumokban tölthet fel tartalmakat, és cseveghet az AI-vel, hogy tisztázza az ötleteit, vagy tovább vizsgálja a legfontosabb témákat. A közösségi megosztás és a valós idejű eszközök segítségével a NoteGPT hatékonyabbá teszi a tanulást, a felkészülést és az együttműködést.

A NoteGPT legjobb funkciói

Tegyen fel kérdéseket és fedezze fel a különböző témákat AI-alapú beszélgetések segítségével a mélyebb tanulás érdekében.

Töltsön fel fontos információkat videó, audio, PDF és Word formátumú fájlként, hogy rugalmasan jegyzetelhessen.

Fordítsa le a jegyzeteket több nyelvre, hogy globális hozzáférést és megértést biztosítson.

A NoteGPT korlátai

Ideális digitális szövegek és YouTube-videók összefoglalásához, de kevésbé hatékony vizuális vagy grafikus tartalmak esetén.

NoteGPT árak

Oktatás: Ingyenes

Alap: 6,99 USD/hó

Pro: 19,99 USD/hó

Korlátlan: 69,99 USD/hó

Csapat: Egyedi árazás

NoteGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a NoteGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A NoteGPT legnagyobb előnye, hogy mindent (YouTube-videókat, PDF-fájlokat és képeket) olyan pontosan összefoglal, hogy gyorsan megértheti az anyagot, és ezzel rengeteg időt takaríthat meg. Az összefoglalót több nyelven is elérhetővé teszi. Az integrációja is nagyon egyszerű.

A NoteGPT legnagyobb előnye, hogy mindent (YouTube-videókat, PDF-fájlokat és képeket) olyan pontosan összefoglal, hogy gyorsan megértheti az anyagot, és ezzel rengeteg időt takaríthat meg. Az összefoglalót több nyelven is elérhetővé teszi. Az integrációja is nagyon egyszerű.

👀 Tudta? A diákok több mint 83%-a szerint az AI segít nekik hatékonyabbá válni és jobban tanulni, mivel megkönnyíti az információk megtalálását és a tanulási feladatok gyorsabb megszervezését.

4. Flint (A legjobb valós idejű tanulási együttműködéshez)

via Flint

A Flint egy olyan AI eszköz, amelyet a K–12 oktatók támogatására terveztek, és amely az osztálytermi anyagokat személyre szabott, interaktív oktatókká alakítja – nincs szükség kódolásra a diákok jobb bevonása érdekében.

Mint az egyik legsokoldalúbb AI-eszköz a tanárok számára, lehetővé teszi számukra, hogy saját tantervük alapján óravázlatokat, tevékenységeket és személyre szabott visszajelzéseket készítsenek.

A tanárok feltölthetik a vizsgafelkészítő anyagokat, testre szabhatják a matematika, a természettudományok és a nyelvtanulási tartalmakat, valamint a beépített elemző eszközök segítségével nyomon követhetik a diákok előrehaladását. A Flint a Google Classroommal is integrálható, így könnyen beilleszthető a meglévő munkafolyamatokba.

A Flint legjobb funkciói

Futtasson szimulációkat, például történelmi vitákat vagy tudományos kutatásokat, hogy erősítse kritikus gondolkodását.

Használja a beépített táblát vizuális magyarázatokhoz és közös problémamegoldáshoz.

Az AI válaszokat a diákok nyelvtudásához és osztályszintjéhez igazítsa az inkluzív tanulás érdekében.

A Flint korlátai

Stabil és konzisztens technológiai infrastruktúrára támaszkodik, amely nem minden oktatási környezetben elérhető.

Flint árak

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes (legfeljebb 80 felhasználó)

Kis pilot terv: 1,67 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 150 felhasználó)

Kisebb iskoláknak szóló csomag: 1,33 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 250 felhasználó)

Közepes méretű iskoláknak szóló csomag: 1,08 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 500 felhasználó)

Nagy iskoláknak szóló csomag: Egyedi árazás (500 felhasználó felett)

Flint értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ne kutasson többé a rendetlen asztalon és a véletlenszerűen letöltött fájlok között. Rendezze a fájlokat és mappákat tanfolyamok és dátumok szerint, egyértelmű, következetes névadási konvenciók segítségével. Így tanulási anyagai strukturáltak maradnak, és könnyen megtalálhatók, amikor szükség van rájuk.

5. Piktochart (A legjobb vizuális tanulási útmutatókhoz és infográfiákhoz)

via Piktochart

A Piktochart egy vizuális kommunikációs eszköz, amely segít a komplex ötleteket világos, vonzó vizuális elemekké alakítani – nincs szükség tervezői háttérre. Drag-and-drop szerkesztést, testreszabható sablonokat, márkaelemeket és egy kiterjedt ikon- és grafikakönyvtárat kínál, amely infográfikáktól a prezentációs vizuális elemekig mindenhez segítséget nyújt.

Ideális oktatók, marketingesek és szakemberek számára, mivel egyszerűsíti a jelentések, órák vagy közösségi média számára készült kifinomult tartalmak létrehozásának folyamatát. Az együttműködés, a megosztás és a több formátumú letöltés praktikus választássá teszi csapatok és egyének számára egyaránt.

A Piktochart legjobb funkciói

Használja újra a vizuális elemeket, például a fejlécet, az idővonalakat, a listákat és a diagramokat a különböző projektekben a gyorsabb létrehozás érdekében.

Jelenítsen meg sorozatokat előre elkészített idővonal-elrendezésekkel események, mérföldkövek vagy adatáramlások számára.

Az AI-alapú formázás és elrendezés segítségével alakítsa át a beillesztett szöveget kifinomult, megosztható vizuális elemekké.

A Piktochart korlátai

A tervezési rugalmasság nem feltétlenül felel meg olyan fejlett eszközöknek, mint az Adobe Illustrator vagy a Figma.

Piktochart árak

Alapszintű: Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Oktatás : 39,99 USD/felhasználó (éves számlázás)

Non-profit : 60 USD/felhasználó (éves számlázás)

Campus : Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

Piktochart értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a Piktochartról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Piktochart segít vizualizálni az általunk gyűjtött adatokat és bemutatni azokat – amit korábban soha nem tettünk. A vizuális történetmeséléssel kombinálva képes vagyok létrehozni egy csodálatos, jól megtervezett anyagot, amelyet büszkén mutathatok be adományozóknak, családoknak és partnereknek.

A Piktochart segít vizualizálni az általunk gyűjtött adatokat és bemutatni azokat – amit korábban soha nem tettünk. A vizuális történetmeséléssel kombinálva képes vagyok létrehozni egy csodálatos, jól megtervezett anyagot, amelyet büszkén mutathatok be adományozóknak, családoknak és partnereknek.

6. Quizlet AI (a legjobb automatizált kártyakészítéshez)

via Quizlet AI

A Quizlet mesterséges intelligenciával ellátott funkciói segítenek a diákoknak hatékonyabban tanulni, mivel a jegyzeteket, meghatározásokat és kulcsszavakat személyre szabott tanulási eszközökké alakítják. A mesterséges intelligenciával ellátott „Q-Chat” virtuális tanárként működik, és beszélgetés formájában vezeti végig a tanulókat a kártyákon, gyakorló kérdéseken és magyarázatokon.

A Quizlet automatikusan generál kvízeket, összefoglalókat és többválasztós teszteket a feltöltött anyagokból vagy meglévő készletekből. A Quizlet mesterséges intelligenciája ideális tesztfelkészüléshez és fogalomismétléshez, mivel alkalmazkodik a tanulási előrehaladáshoz, így az interaktív tanulási anyagok célzottabbá és hatékonyabbá válnak az összes tantárgyban.

A Quizlet AI legjobb funkciói

Kövesse nyomon az előrehaladást egy pontrendszer segítségével, amely méri a tanulási anyagok ismeretét.

Tanuljon útközben az iOS és Android rendszerekre készült Quizlet alkalmazással, hogy jobban megértse a bonyolult fogalmakat.

Hozzáférhet a felhasználók által létrehozott, különböző tantárgyakból álló hatalmas tanulási készletekből álló flashcard-gyűjteményhez.

A Quizlet AI korlátai

Mivel bárki létrehozhat és megoszthat tanulási anyagokat, a felhasználók nem lehetnek biztosak azok pontosságában.

Quizlet AI árak

Alapszintű: Örökre ingyenes

Quizlet Plus: 7,99 USD/hó

Quizlet AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a Quizlet AI-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

A Quizlet fantasztikus lehetőséget kínál számomra, hogy javítsam a diákjaim tanulási élményét és fenntartsam érdeklődésüket.

A Quizlet fantasztikus lehetőséget kínál számomra, hogy javítsam a diákjaim tanulási élményét és fenntartsam érdeklődésüket.

7. Mindgrasp (A legjobb komplex anyagok gyors megértéséhez)

via Mindgrasp

A Mindgrasp egyszerűsíti a tanulást azáltal, hogy előadási videókat, kutatási PDF-eket, podcastokat és egyéb formátumokat strukturált, könnyen áttekinthető tartalommá alakít.

Töltsön fel fájlokat, például PDF-eket, URL-eket, YouTube-linkeket, Zoom-felvételeket vagy MP3-fájlokat, és az AI egyértelmű összefoglalásokat, részletes jegyzeteket, kártyákat, kvízeket és egy interaktív Q&A oktatót generál a valós idejű nyomon követéshez.

Korlátlan feltöltési lehetőség, korlátlan tárhely és négy napos ingyenes próbaidőszak révén még a legbonyolultabb anyagokat is könnyedén és rugalmasan kezeli.

A Mindgrasp legjobb funkciói

Tegyen fel kérdéseket a feltöltött fájlokról, és kapjon pontos, kontextusfüggő válaszokat.

Keressen az interneten egy olyan AI böngészővel, amely megbízható, hirdetésmentes eredményeket nyújt anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Mélyítse el ismereteit egy beszélgető AI-tutor segítségével, amely a tartalmát felhasználva reagál a kontextusra.

A Mindgrasp korlátai

Lehet, hogy továbbra is kézzel kell jegyzeteket készítenie, hogy rögzítse azokat a finom vagy összetett részleteket, amelyeket az AI esetleg figyelmen kívül hagy.

Mindgrasp árak

Ingyenes

Alap: 9,99 USD/hó

Scholar: 12,99 USD/hó

Prémium: 14,99 USD/hó

Mindgrasp értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mindgrasp-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Lehet, hogy ez az a túlbuzgó barátod, aki minden apró részletre emlékszik, de néha kissé túl szó szerinti.

Lehet, hogy ez az a túlbuzgó barátod, aki minden apró részletre emlékszik, de néha kissé túl szó szerinti.

👀 Tudta? A Harvard által vezetett tanulmány megállapította, hogy a GPT-4-hez hasonló mesterséges intelligencia használata a megfelelő típusú feladatokhoz – például összefoglaláshoz vagy vázlatkészítéshez – akár 40%-kal is javíthatja a teljesítményt. De ha nem az erősségeihez mérten használja, az visszaüthet. Tehát amikor mesterséges intelligencia tanulási útmutatókat készítőket használ, ragaszkodjon azokhoz a feladatokhoz, amelyekre tervezték őket: szervezés, magyarázat és segítségnyújtás – ne pedig találgatás.

8. Tanulási útmutató készítő (a legjobb egyedi, all-in-one tanulási csomagokhoz)

via Study Guide Maker

A Study Guide Maker segítségével jegyzeteit automatikusan tanulási útmutatóvá alakíthatja. Töltse fel PDF-fájljait, diáit vagy kézzel írt jegyzetét, és nézze meg, ahogy azok átalakulnak világos, rendezett útmutatókká, amelyek órákat spórolnak meg a kézi munkából.

Az AI-alapú kártyák szórványos ismétléssel javítják a memóriát, az automatikus kvízgenerátor pedig többválasztós és rövid válaszú kérdésekkel teszteli a megértést – azonnali visszajelzéssel.

A vizsgákra való felkészüléshez tervezett Study Guide Maker leegyszerűsíti a kihívást jelentő témákat, és segít okosabban és hatékonyabban tanulni.

A tanulási útmutató készítő legjobb funkciói

Készítsen tanulási útmutatókat az anyagaiból, hogy egyszerűsítse és megjegyezze a komplex témákat.

Töltsön fel fájlokat, például jegyzeteket, diákat, PDF-eket vagy képeket (legfeljebb 5 MB méretben), hogy interaktív tanulási eszközöket hozzon létre.

Készítsen kártyákat szórványos ismétléssel, hogy javítsa a memóriáját és a gyenge pontjait célozza meg.

A tanulási útmutató készítők korlátai

Fizetős előfizetés szükséges, nincs ingyenes próba vagy verzió, amelyet előzetesen kipróbálhatna.

Tanulási útmutató készítő árak

Ingyenes

Havi díj: 12 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Tanulási útmutató készítők értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Tanuljon okosabban, ne keményebben a ClickUp segítségével

Az AI-alapú tanulási eszközökből nincs hiány – mindegyik valami egyedi szolgáltatást kínál, hogy a diákok és az oktatók hatékonyabban tudjanak dolgozni. Az automatikus jegyzetek és kvízek generálásától az interaktív vizuális anyagok és személyre szabott tanulási útmutatók készítéséig a mai eszközök a tanulást minden eddiginél hozzáférhetőbbé teszik.

Ha azonban olyan platformot keres, amely egy helyen ötvözi a feladatkezelést, az AI támogatást, a dokumentumkészítést és a tudásszervezést, akkor a ClickUp – összekapcsolt AI-vel – a legjobb választás. Ez nem csak egy tanulási eszköz, hanem egy all-in-one akadémiai munkaterület.

Készen állsz arra, hogy egyszerűsítsd tanulmányi életedet? Regisztrálj most a ClickUp-ra, és tapasztald meg a különbséget!