A 11 legjobb Hubstaff-alternatíva és versenytárs 2026-ban

Az időkövetésnek nem szabad terhet jelentenie. ⏳

Ha jól csinálják, ez felhatalmazza a csapatokat, bizalmat épít és segít mindenkinek abban, hogy a lényegre koncentráljon. De túl gyakran válik mikromanagementté – nehézkes rendszerek, tolakodó megfigyelés és olyan eszközök, amelyek több feszültséget okoznak, mint egyértelműséget.

A Hubstaff az egyik legismertebb időkövető eszköz a piacon. Tevékenységfigyelést, GPS-követést és termelékenységi adatokat kínál – de ez nem jelenti azt, hogy minden csapat számára a legmegfelelőbb megoldás.

Ha rugalmasabb, átláthatóbb vagy csapatbarátabb alternatívát keres, akkor jó helyen jár. Nézzük meg, hogyan teljesít a Hubstaff, és melyek azok a legjobb eszközök, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Akkor miért érdemes alternatívát keresni a Hubstaff helyett?

A Hubstaff az első számú választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek részletes tevékenységi naplókra, GPS-nyomkövetésre és munkavégzés igazolására van szükségük. Különösen népszerű a távmunkát előnyben részesítő és a terepen dolgozó csapatok körében, akik nagy hangsúlyt fektetnek a felelősségre vonhatóságra.

De sok csapat számára ez a szintű nyomon követés költségekkel jár – mind pénzügyi, mind kulturális szempontból.

Íme néhány gyakori ok, amiért a felhasználók alternatívákat keresnek:

A figyelő funkciók (például a képernyőképek és az URL-követés) tolakodónak tűnhetnek

A projektmenedzsment eszközök túl egyszerűek a növekvő csapatok számára

Többet kell fizetnie, hogy a különböző Hubstaff-termékek alapvető funkcióit feloldhassa

Nincsenek beépített eszközök dokumentumokhoz, táblákhoz, együttműködéshez vagy aszinkron tervezéshez

Az AI-funkciók minimálisak és egyszerű munkaidő-nyilvántartási automatizálásra korlátozódnak

A csapatok morálja romolhat a mikromanagement-stílusú felügyelet miatt

Ha egy rugalmas, együttműködésen alapuló és bizalomra épülő munkakörnyezet kialakítására törekszik, akkor a Hubstaff már nem feltétlenül felel meg minden elvárásának.

📮 ClickUp Insight: A munka-magánélet egyensúlyáról szóló felmérésünkből kiderült, hogy a munkavállalók 46%-a heti 40–60 órát dolgozik, míg megdöbbentő módon 17%-uk túllépi a 80 órát! De a kemény munka ezzel még nem ér véget: 31%-uknak nehézséget okoz, hogy rendszeresen szánjon időt magára. Ez a tökéletes recept a kiégésre. 😰 De tudod mit? A munkahelyi egyensúly a láthatósággal kezdődik! A ClickUp beépített funkciói, mint például a Workload View és az Időkövetés, megkönnyítik a munkaterhelés vizualizálását, a feladatok méltányos elosztását és a ténylegesen eltöltött órák nyomon követését – így mindig tudod, hogyan és mikor optimalizálhatod a munkát. 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

Hogyan választottuk ki a legjobb Hubstaff-alternatívákat?

A Hubstaff legjobb alternatíváinak megtalálásához gyakorlati tesztelést, részletes felhasználói véleményeket, platformfrissítéseket és a termelékenységi területen megbízható forrásokat kombináltunk. A célunk? Olyan eszközök azonosítása, amelyek nem csupán nyomon követik az időt, hanem javítják a csapat munkáját is.

A következő szempontok alapján állítottuk össze a válogatásunkat:

Funkciók részletes bemutatása: Nem csak egyszerű időmérőket kerestünk, hanem olyan platformokat is, amelyek projektmenedzsmentet, jelentéskészítést, együttműködést és munkafolyamat-automatizálást is kínálnak – olyan eszközöket, amelyek több alkalmazást is helyettesíthetnek, nem csak a Hubstaffot.

Modern AI-képességek: A listán szereplő minden eszköz tartalmaz valamilyen formában intelligens automatizálást – legyen szó AI által generált időösszefoglalókról, intelligens javaslatokról vagy asszisztens-szerű támogatásról.

Felhasználói elégedettség: Elsőbbséget adtunk azoknak az eszközöknek, amelyek kiváló értékeléseket kaptak a G2, a Capterra és más értékelő oldalakon, valamint amelyek teljesítménye állandó és ügyfélszolgálata gyors.

Rugalmas árazás: Akár szabadúszó vagy, akár egy növekvő startup, olyan eszközöket válogattunk össze, amelyek veled együtt fejlődnek – anélkül, hogy a legfontosabb funkciókat drága fizetős csomagok mögé zárnák.

Csapatbarát nyomon követés: Olyan platformokat választottunk, amelyek a mikromanagement helyett az átláthatóságot és a rugalmasságot helyezik előtérbe, segítve ezzel a bizalom kultúrájának kialakítását

Alkalmazási területek: A távoli csapatoktól az irodai ügynökségekig minden itt bemutatott eszköz valós felhasználási területeket szolgál ki, célra szabott funkciókkal.

💡 Profi tipp: Elárasztja a teendőlista? Az AI segíthet – de csak akkor, ha tudod, hogyan kell helyesen használni. Ebben a rövid videó útmutatóban bemutatjuk, hogyan használhatod az olyan AI-eszközöket, mint a ClickUp Brain, hogy automatizáld a feladatokat, visszanyerd a koncentrációra fordítható időt, és növeld a termelékenységedet anélkül, hogy kiégnél. Nézd meg a következő munkasprint előtt!

A Hubstaff alternatívái egy pillanat alatt

Eszköz Legjobb funkció Fő felhasználási terület Árak ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott időkövetés projektmenedzsmenttel Funkciók közötti csapatok, amelyek több eszközt cserélnek le egy platformra Örökre ingyenes; fizetős csomagok is elérhetők My Hours Könnyű, kézi és időzítő alapú naplózás Freelancerek és tanácsadók számára, akiknek számlázható órákat kell nyomon követniük felügyelet nélkül Ingyenes; Pro verzió 9 USD/felhasználó/hó Clockify Korlátlan, ingyenes időkövetés ütemezéssel és jelentésekkel Startupok és kisvállalkozások, amelyek megfizethető módon bővítik időkövetési rendszerüket Ingyenes; fizetős csomagok 4,99 USD-tól/felhasználó/hónap Toggl Track Egyszerű időkövetés AI-alapú betekintéssel és megfigyelés nélkül Egyéni vállalkozók, akiknek fontos a magánélet védelme és a könnyű használat Ingyenes; fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hónap áron Harvest Időkövetés számlázással és projektköltségvetéssel Ügynökségek és tanácsadók, akik az órákat bevétellé alakítják Ingyenes; fizetős csomagok 13,75 USD-tól/felhasználó/hónap Apploye Mesterséges intelligenciával támogatott időkövetés alkalmazottak figyelemmel kísérésével és bérszámfejtésre kész jelentésekkel Távoli csapatok és ügynökségek, amelyeknek áttekinthetőnek kell lennie a munkaidőnek Ingyenes próba; fizetős csomagok 4 USD/felhasználó/hó áron Timely Mesterséges intelligencián alapuló automatikus nyomon követés megfigyelés nélkül Kreatív és távmunkás csapatok, akiknek etikus időkövetési megoldásokra van szükségük Fizetős csomagok 11 USD/felhasználó/hó áron RescueTime Fókuszidő-munkamenetek és automatikus viselkedéskövetés Egyének, akik optimalizálják személyes termelékenységüket és koncentrációjukat Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/hó-tól Everhour Integrált időkövetés harmadik féltől származó projektmenedzsment eszközökben Asana, ClickUp vagy Trello használó csapatok, akiknek alkalmazáson belüli időnaplózásra van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron Paymo Időkövetés, feladatkezelés és számlázás egyben Ügynökségek és szabadúszók, akik 2–3 eszközt cserélnek le egy platformra Ingyenes; fizetős csomagok 9,90 USD-tól/felhasználó/hónap Desklog Ingyenes időkövetés opcionális képernyőképekkel és termelékenységi pontszámokkal Ügyfélszolgálatok és mérnöki csapatok, akiknek költségvetés-nyomonkövető eszközökre van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 3,50 USD/felhasználó/hó áron

A 11 legjobb Hubstaff-alternatíva, amelyet érdemes most kipróbálni

A megfelelő projektidő-kezelés sokkal többet jelent, mint egyszerűen csak a munkatársak munkaidejének nyomon követése. Az a fontos, hogy mit kezd az információkkal, az hozza meg a változást. Ahelyett, hogy minden mozdulatukat figyelné, fektesse időt és energiát egy olyan Hubstaff-alternatívába, amely többet tud kihozni a nyomon követett időből!

1. ClickUp – A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek a valós munkához kapcsolódó időkövetésre van szükségük

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platform, amelyet különböző iparágakban működő csapatok számára fejlesztettek ki, hogy munkájukat egyetlen dinamikus tudásbázisba konszolidálhassák. Gazdag, időtakarékos funkciói a folyamatok egyszerűsítésére, a csapat céljainak összehangolására és a tervek betartására szolgálnak. Ezek a funkciók magukban foglalják a testreszabható irányítópultokat, egy globális időzítőt és több mint 15 rendkívül vizuális munkafolyamat-nézetet, amelyekkel a termelékenységet minden szempontból kezelheti.

Akár a napi feladatok prioritásait rendezi át, akár a projekt ütemtervét módosítja a költségkeret betartása érdekében, akár számlát állít ki egy ügyfélnek, a ClickUp segítségével mindezt egyszerűen és hatékonyan elvégezheti.

Időkövetési funkciók

Kövesse nyomon az időt könnyedén a ClickUp natív időkövető funkciójával, amely pontos jelentéseket és zökkenőmentes feladatkezelést biztosít.

A ClickUp beépített időkövetést kínál kézi bevitel, időzítők és munkaidő-nyilvántartások segítségével, valamint zökkenőmentes integrációt olyan népszerű eszközökkel, mint a Harvest és a Toggl. Az időt közvetlenül a feladatokból vagy alfeladatokból követheti nyomon, így könnyen rögzítheti a számlázható órákat és figyelemmel kísérheti a projekt előrehaladását.

Adatvédelem és szabályozási előírások betartása

Adatvédelmi beállítások a ClickUp Goals alkalmazásban

A Hubstaff-fal ellentétben a ClickUp nem tartalmaz olyan megfigyelési funkciókat, mint a képernyőképek készítése, a billentyűleütések naplózása vagy a GPS-követés. Ehelyett a ClickUp az átláthatóságot és a felhasználói ellenőrzést helyezi előtérbe, és olyan eszközöket biztosít a csapatok számára, amelyekkel nyomon követhetik az időt és a termelékenységet – anélkül, hogy veszélybe sodornák a magánszférát.

⏩ Mesterséges intelligencia: A ClickUp Brain a GPT-4o, a Claude és a Gemini technológiákat használja a munkaidő-nyilvántartások összefoglalásához, az időbejegyzések automatikus naplózásához, a kontextusfüggő idővel kapcsolatos kérdések megválaszolásához és a termelékenységi hiányosságok jelzéséhez. Az Autopilot Agents segítségével automatizálhatja az adatbevitelt, a heti áttekintéseket és a jelentéskészítést is.

Ideális

1–1000+ fős csapatok, amelyek több eszközt cserélnek le egy összekapcsolt munkaterületre.

Kinek ajánljuk

Ügynökségek, távoli csapatok, PMO-k, termékfejlesztő csapatok és operációs vezetők, akik átláthatóságot szeretnének megfigyelés nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain (AI): Automatizálja az időösszefoglalókat, naplókat és betekintéseket a feladatadatok alapján

Feladathoz kapcsolódó időkövetés: Indítsa el és állítsa le az időzítőt közvetlenül a feladatokból vagy alfeladatokból

Személyre szabott irányítópultok és munkaidő-nyilvántartások: Szűrd az időt projekt, személy vagy számlázási típus szerint

Táblák, dokumentumok és csevegés: Dolgozzon együtt és tartson brainstormingot, akárcsak a Miro vagy a Slack alkalmazásokban – közvetlenül a feladatai között

Munkaterhelés-áttekintés és automatizálás: A csapat kapacitása alapján oszd újra a feladatokat, és csökkentsd a felesleges munkát

Előnyök

Egyetlen platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, az időkövetést, a dokumentumkezelést és az együttműködést

Cserélje le a Hubstaffot, a Trellót, a Notiont és a Google Docs-ot egyetlen összekapcsolt munkaterületre

Az AI segítségével az időkövetés kontextusfüggőbbé és jobban felhasználhatóvá válik

Kiváló ingyenes csomag robusztus időkövetési funkciókkal

Hátrányok

Időbe telik megtanulni, ha egyszerűbb eszközökhöz van szokva

A mobilalkalmazás még mindig nem érte utol a számítógépes verziót

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5510+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3510+ értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – a ClickUp egyértelműen a legteljesebb és legerőteljesebb Hubstaff-alternatíva. Mindent biztosít, amire szükséged van az etikus időkövetéshez, a projektmenedzsmenthez és a csapatmunkához – anélkül, hogy beavatkozó jellegű megfigyelésre lenne szükség. Ha össze szeretnéd vonni az eszközöket és magabiztosan szeretnél bővíteni, ez a legjobb kiindulási pont.

💡 Profi tipp: Ha csapatot vezet, az időkövetés nem arról szól, hogy rajtakapja az embereket, hanem arról, hogy egyengesse az utat. Használja a naplókat annak azonosítására, hogy ki van túlterhelve, hol vannak akadályok, vagy mely feladatok miatt csúsznak a határidők. Az adatok a támogatást erősítik, nem az ellenőrzést.

2. My Hours – A legjobb, könnyű időkövető eszköz szabadúszók számára

Ha a Hubstaff túl bonyolultnak, drágának vagy tolakodónak tűnik a munkafolyamatához, a My Hours egy üdítő alternatíva. A szabadúszók és kis csapatok számára kifejlesztett My Hours az időkövetést a kezdő/befejező időzítőkre, a projekt szintű számlázásra és a részletes jelentésekre korlátozza. Nincsenek képernyőképek, GPS-követés vagy tolakodó megfigyelés – csak tiszta, manuális vagy automatikus időnaplózás, amely rugalmasan követi nyomon a számlázható órákat az ügyfelek között.

Különösen azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék rendszerezni a munkájukat anélkül, hogy túlterhelő szoftverekkel kellene bajlódniuk. Míg a Hubstaff a munkaerő felügyeletére helyezi a hangsúlyt, a My Hours az egyéni felelősségvállalásra koncentrál.

⏩ Mesterséges intelligencia: A My Hours intelligens javaslatokat vezetett be az időnaplókhoz, valamint mesterséges intelligenciával támogatott számla-előkészítést, amely automatikusan számlázható blokkokba csoportosítja a nyomon követett időt.

Ideális

Freelancerek, tanácsadók vagy kis csapatok, akik több ügyfélnek számlázzák az óráikat

Kinek ajánljuk

Egyéni vállalkozók, mellékállásban dolgozók és kisvállalkozások tulajdonosai, akiknek nincs szükségük tevékenységkövetésre vagy fejlett projektmenedzsmentre

A My Hours legjobb funkciói

Kézi vagy időzítővel történő naplózás: Egyszerű és rugalmas, bármilyen munkastílushoz

Egyedi óradíjak és számlázás: Testreszabható ügyfél, projekt vagy feladat szerint

Projektszintű összefoglalók: Részletes időjelentések és exportálható számlák

AI-alapú időjavaslatok: A korábbi viselkedésből tanul, hogy felgyorsítsa a jelentéskészítést

Jóváhagyási munkafolyamatok: Opcionális, vezetői szintű időjóváhagyás a csapatok számára

Előnyök

Tiszta, zavaró tényezőktől mentes kialakítás, amely könnyen bevezethető

Kiválóan alkalmas tanácsadók és szabadúszók számára, akiknek ügyfélkapcsolati feladataik vannak

Megfizethető, kiváló ingyenes csomaggal

Hátrányok

Nem alkalmas nagyobb csapatok számára, amelyeknek együttműködésre vagy feladatkezelésre van szükségük

Nincs fejlett automatizálási vagy vizuális tervezési eszköz

A My Hours árai

Ingyenes

Pro: 9 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

A My Hours értékelései és véleményei

G2 : 4,6/5 (263 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (989 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha azért váltasz a Hubstaffról, mert túl tolakodó vagy csapatközpontú, a My Hours igazi friss levegőt hoz. Ideális azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik pontosságot és professzionalizmust szeretnének egy teljes munkaerő-menedzsment platform terhe nélkül.

💡 Profi tipp: Kezdje a napot azzal, hogy megjelöli a 3 legfontosabb feladatot az időkövetőben. Ez segít összehangolni a koncentrációt és a felelősségvállalást.

3. Clockify – A legjobb választás a növekvő csapatok számára, akik skálázható és megfizethető időkövető megoldást keresnek

A Clockify az egyik legnépszerűbb Hubstaff-alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek teljes funkcionalitású időkövetést szeretnének fizetési korlátok nélkül. Nagylelkű ingyenes csomagot kínál korlátlan felhasználói létszámmal, projektekkel és jelentésekkel, így tökéletesen megfelel azoknak a startupoknak és kisvállalkozásoknak, amelyek költséghatékonyan szeretnék bővíteni tevékenységüket.

A Hubstaff-fal ellentétben, amelynél az árkategóriák és a kényszerű frissítések miatt úgy érezheti, hogy korlátozzák, a Clockify hozzáférést biztosít az alapvető funkciókhoz. Használhatja időkövetésre, vagy kiegészítheti csapatütemezéssel, számlázással és opcionális termelékenység-figyeléssel.

⏩ Mesterséges intelligencia: A Clockify bevezette a mesterséges intelligenciával működő tevékenységfelismerést és -osztályozást, amely segít a vezetőknek és az egyéneknek a munka kategóriákba sorolásában, kevesebb kézi munkával.

Ideális

Bármilyen méretű csapat számára, amely ingyenes, skálázható időkövetést keres

Kinek ajánljuk

Startupok, kis ügynökségek, nonprofit szervezetek és távoli csapatok, amelyek órabérben fizetett munkát vagy elosztott projekteket kezelnek

A Clockify legjobb funkciói

Korlátlan időkövetés: ügyfelek, feladatok és projektek között

Alkalmazás- és URL-figyelés (opcionális): Elérhető, de nem kötelező

Kiosk mód és ütemezés: Kiválóan alkalmas műszakos munkavégzéshez vagy megosztott eszközökhöz

AI-támogatott kategorizálás: Intelligensebbé és hasznosabbá teszi a jelentéseket

Időellenőrző eszközök: Kövesse nyomon a tevékenységeket a mikromanagement nélkül

Előnyök

Örökre ingyenes, korlátlan számú felhasználóval

Számos funkcióval rendelkezik, még fizetős csomag nélkül is

Könnyedén skálázható az egyéni használattól a vállalati szintig

Hátrányok

A felület elavultnak tűnik a modernebb alkalmazásokhoz képest

Az opcionális felügyeleti eszközök még mindig túlzott megfigyelésnek tűnhetnek

A Clockify árai

Ingyenes

Alapcsomag: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Standard: 6,99 USD/felhasználó/hónap

Pro: 9,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: 14,99 USD/felhasználó/hónap

A Clockify értékelései és véleményei

G2 : 4,5/5 (180 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen, ha olyan eszközt keres, amely funkciók tekintetében közel áll a Hubstaffhoz, de rugalmasabb árazási modellt kínál. Ez az egyik legjobb ár-érték arányú időkövető eszköz a piacon.

🎉 Érdekesség: A legkorábbi ipari munkaidő-nyilvántartó óráknál a munkásoknak egy nekik kijelölt fémlemezt kellett beütniük. A mai alkalmazások hangvezérelt időzítőket és valós idejű jelentéseket tesznek lehetővé világszerte. Hosszú utat tettünk meg a gyárfalak óta.

4. Toggl Track – A legjobb megoldás szabadúszók és kis csapatok számára, akiknek rugalmas, egyszerű nyomon követésre van szükségük

A Toggl Track egy gyönyörűen megtervezett időkövető eszköz, amely a használhatóságra és az egyszerűségre összpontosít – mindazra, ami a Hubstaff nem. Tökéletes választás azoknak az egyéneknek vagy kis csapatoknak, akik gyorsan szeretnék nyomon követni az időt, elemezni a teljesítményüket és zavartalanul dolgozni.

Míg a Hubstaff a munkáltatók számára biztosított átláthatóságot hangsúlyozza, a Toggl a felhasználó kezébe adja az irányítást. Tiszteletben tartja a magánszférát, gyorsan beállítható, és zökkenőmentesen integrálható a már használt eszközökkel. Ha az Ön prioritása a pontos időkövetés megfigyelés nélkül, akkor a Toggl-nak az első helyen kell szerepelnie a listáján.

⏩ Mesterséges intelligencia: A Toggl Track bevezette a mesterséges intelligenciával működő digitális asszisztenst, amely jelzi a nyomon követett időben fellelhető ellentmondásokat, javaslatot tesz ismétlődő időblokkokra, és elemzi a teljesítményt az idő függvényében.

IdeálisFreelancerek és kreatív szakemberek számára, akik felügyelet nélkül szeretnék optimalizálni termelékenységüket

Kiknek ajánljuk: Tervezőknek, íróknak, tanácsadóknak és egyéni vállalkozóknak, akik utálják a mikromanagementet

A Toggl Track legjobb funkciói

Azonnali indítás/leállítás: Időkövetés egyetlen kattintással

Mesterséges intelligencia által generált ajánlások: Intelligens javaslatokat kaphat az ismétlődő időtartamokhoz

Több mint 100 eszközzel integrálható: beleértve a ClickUp, Asana, Trello és Notion alkalmazásokat

Offline mód és szinkronizálás: Folytassa a nyomon követést akkor is, ha nincs internetkapcsolat

Egyszerű jelentések és exportálás: Vizuális bontás projekt vagy ügyfél szerint

Előnyök

Letisztult felület, felesleges sallangok nélkül

Tiszteletben tartja a magánéletet, és nem követi nyomon a képernyőket vagy a billentyűleütéseket

Kiváló ingyenes csomag egyéni felhasználók számára

Hátrányok

Nem műszakalapú vagy órabéres csapatirányításra készült

Nincs beépített feladat-tervező vagy együttműködési eszköz

A Toggl Track árai

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Starter: 9 USD/felhasználó/hónap

Premium: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1 500 értékelés) Capterra: 4,7/5 (több mint 2 300 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?Természetesen. Ha el akar térni a Hubstaff-tól, mert túl nyomasztó vagy túlzottan a munkáltatóra összpontosít, a Toggl Track egy modern, felhasználóközpontú alternatívát kínál.

🧐 Tudta? A legtöbb időkövető eszköz arra koncentrál, hogy „mit csinált”, de a fejlett AI-alapú nyomkövetők ma már azt is javasolhatják, hogyan kellene dolgoznia – aszerint, hogy mikor a legtermékenyebb, milyen a feladatállománya és a korábbi adatai alapján. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, elemzik a naptárában, a feladatállapotában és a prioritásaiban megjelenő mintákat, hogy jobb ütemezési szokásokat javasolhassanak.

5. Harvest – A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek zökkenőmentes időkövetésre és számlázásra van szükségük

A Harvest egy olyan időkövető eszköz, amelyet a számlázás és a számlák kiállítása szem előtt tartva fejlesztettek ki. Ahelyett, hogy csak az órákat figyelné, segít azokat bevétellé alakítani. Követheti az időt, számlákat állíthat ki, rögzítheti a kiadásokat és előre jelezheti a jövőbeli kapacitást. Ideális ügynökségek és szabadúszók számára, akik óradíj vagy projektalapú díjazás szerint számláznak.

Míg a Hubstaff az alkalmazottak nyomon követésére és a helyadatokra összpontosít, a Harvest a projekt jövedelmezőségére és az ügyfelek fizetéseire koncentrál, így hasznosabbá teszi a bevételközpontú szerepkörök számára.

⏩ Mesterséges intelligencia: A Harvest mostantól mesterséges intelligenciával generált időösszefoglalókat, automatizált számla-tervezeteket és költségvetési előrejelző eszközöket kínál, amelyek figyelmeztetik Önt, mielőtt túllépné a keretet.

Ideális

Szolgáltató csapatok és egyéni szakemberek, akik az ügyfelek számlázása érdekében nyomon követik az időt.

Kinek ajánljuk

Ügynökségek, tanácsadók, könyvelők, jogászok és bárki, aki ügyfeleknek számlákat küld.

A Harvest legjobb funkciói

Integrált számlázás: alakítsa az időnaplókat professzionális számlákká

Projektköltség-tervező eszközök: Kövesse nyomon a becsült órákat és költségeket

PayPal és Stripe integráció: Fizetések közvetlen elfogadása

Mesterséges intelligencia alapú előrejelzés: észlelje a túllépéseket, mielőtt azok bekövetkeznének

Csapatjelentések: Ismerje meg, mire fordítják az időt

Előnyök

Egyetlen eszközzel kezeli mind az időkövetést, mind a számlázást

A beépített költségvetés-tervezés és előrejelzés nagy előny

Az ügyfelek számára könnyen érthető és fizethető

Hátrányok

Az ingyenes csomag minimális

Nincs beépített projekt- vagy feladatkezelési nézet

A Harvest árai

Ingyenes

Pro: 13,75 USD/felhasználó/hónap

Premium: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Harvest értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen, ha az időkövetés fő célja az ügyfelek számlázása, nem pedig a munkavállalók ellenőrzése. Ez egy pénzügyi eszköz, amelybe időkövető funkció is beépítve van.

💡 Profi tipp: Használd az időkövető eszközödet visszacsatolási ciklusként, ne csak stopperként. A hét végén jelöld meg 3–5 olyan bejegyzést, amelyeknél úgy érezted, hogy „flow állapotban” voltál. Ezután elemezd, mi tette őket hatékonnyá: a napszak volt az? A feladat típusa? Az önállóság mértéke? Ez az önértékelés segít abban, hogy a csúcsteljesítményed köré építsd fel az ütemtervedet.

6. Apploye – A legjobb költséghatékony munkavállalói felügyelet bővülő vállalkozások számára

via Apploye

Az Apploye ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a Hubstaff, például időkövetést, automatizált munkaidő-nyilvántartást, tevékenységfigyelést, bérszámfejtést és számlázást, de sokkal kedvezőbb áron. Emellett képernyőfelvételi funkciót is kínál, amely a Hubstaff funkciókészletében nem található meg. Az Apploye könnyen bevezethető, akár 10 felhasználó számára ingyenes csomaggal és alacsony költségű frissítésekkel.

⏩ Mesterséges intelligencia: Az Apploye egy mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotot kínál, amely személyre szabott teljesítményadatokat nyújt a csapat tagjairól.

Ideális

Olyan csapatok számára, akik a Hubstaff-hoz hasonló időkövetési funkciókat szeretnének, anélkül, hogy megterhelnék a költségvetést

Kinek ajánljuk

Távoli/hibrid csapatok, BPO-k és marketingügynökségek, amelyek bővülő csapattal rendelkeznek, és megfizethető megoldást keresnek

Az Apploye legjobb funkciói

Időkövetés + munkaidő-nyilvántartás + jóváhagyások

Képernyőkép-figyelés (plusz valós idejű azonnali képernyőkép a magasabb szinteken)

Képernyőfelvétel

Alkalmazások használata + URL-követés

Tevékenységelemzés és munkaerő-elemzés

Integrálható a ClickUp, Jira, Asana, Zoho és Trello alkalmazásokkal

Előnyök

Az ingyenes csomag legfeljebb 10 felhasználót támogat

A fizetős csomagok ára 4,50 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

Tartalmazza a bérszámfejtést és a számlázást, valamint a monitorozást és az időkövetést

Hátrányok

Bizonyos felhasználási esetekben a mobilalkalmazás kevésbé robusztusnak tűnhet a Hubstaffhoz képest

Kevesebb integráció, mint a Hubstaff esetében (bár a főbb projektmenedzsment eszközöket lefedik)

Az Apploye árai

Ingyenes: 0 USD (legfeljebb 10 felhasználó)

Elite: 4,50 USD/felhasználó/hónap

Power: 8 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Az Apploye értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (13 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (45 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen, az Apploye ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a Hubstaff az idő- és termelékenységkövetés terén. De ha olcsóbb és egyszerűbb megoldást keres, akkor az Apploye az Ön számára ideális választás.

7. Timely – A legjobb az automatikus nyomon követéshez, az adatvédelemre összpontosítva

A Timely egy olyan termelékenységi alkalmazás, amely a távmunkások számára a legalkalmasabb a munkavégzés során kialakuló termelékenységi trendek azonosítására. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a munkavégzés és az ütemtervek szervezését. A Timely segítségével néhány kattintással könnyedén nyomon követheti az egyes projektekre fordított időt.

Az alkalmazás további fontos funkciókkal is rendelkezik, mint például részletes jelentéskészítő eszközök, költségvetés-tervező eszközök és valós idejű célkövetés. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén nyomon kövesse, mennyi időt fordít az egyes projektekre vagy feladatokra, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket a termelékenység növelése érdekében. Ezen felül integrálható olyan népszerű szolgáltatásokkal, mint a Google Naptár, a QuickBooks, az Azure és mások, hogy megkönnyítse a projektek kezelését.

A legtöbb alkalmazotti időkövető szoftver célja az alkalmazottak alkalmazás- és számítógép-használatának figyelemmel kísérése. Ha a vállalatnál érvényben van a megfigyelés elleni irányelv, akkor ez a szoftver az Ön számára készült!

⏩ Mesterséges intelligencia: A Timely mesterséges intelligenciával működő Memory Assistant megtanulja a munkavégzési szokásokat, kitölti a munkaidő-nyilvántartásokat, és a rutinod alapján javaslatokat tesz a módosításokra – így a kézi időkövetés gyakorlatilag feleslegessé válik.

Ideális

Távoli és hibrid csapatok számára, akiknek intelligens időkövetésre van szükségük megfigyelés nélkül.

Kinek ajánljuk

Tervezőstúdiók, elosztott csapatok, tanácsadók és ügynökségek, amelyek ellenzik a monitorozást.

A Timely legjobb funkciói

Memory AI időkövetés: Háttérben rögzíti az alkalmazások, dokumentumok és a webes tevékenységeket

Valós idejű projekt-dashboardok: Kövesse nyomon az ügyfelek és a csapatok időfelhasználását

Csapattervező eszközök: Vizuális ütemtervek és a munkaterhelés kiegyensúlyozása

Automatikus munkaidő-nyilvántartás: Ellenőrizze és nyújtsa be az előre rögzített munkákat

Nincs képernyőfelvétel vagy megfigyelés: A tervezés során az adatvédelem az elsődleges szempont

Előnyök

Láthatóságot és önállóságot biztosít az alkalmazottaknak

A mesterséges intelligencia a legtöbb esetben kiküszöböli a kézi naplózást

Támogatja az etikus időkövetési irányelveket

Hátrányok

Az AI-alapú javaslatokat esetenként javítani kell

Magasabb költségek az egyszerű kézi eszközökhöz képest

Időszerű árak

Starter: 11 USD/felhasználó/hónap

Premium: 20 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 28 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Aktuális értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha a Hubstaff felügyelete feszültséget okoz a csapatában, a Timely előremutató és tiszteletteljes megközelítést kínál. Különösen hatékony kreatív vagy tudásalapú munkák esetén, ahol a bizalom és a koncentráció fontosabb, mint a képernyőképek.

💡 Profi tipp: Ne csak az időt kövesse nyomon – kövesse nyomon a szándékot is. Mielőtt elkezdene egy feladatot, adjon hozzá egy rövid „célcímkét” (pl. tisztázza X-et, készítse el Y vázlatát, zárja le Z-t). Ez a szokás segít abban, hogy az eredményekre összpontosítson, és a felülvizsgálati folyamat inkább a hatásról szóljon, mint pusztán az eltöltött órákról.

8. RescueTime – A legjobb egyéni termelékenységhez

A RescueTime egyéneknek készült, nem pedig vezetőknek. Ha a saját időgazdálkodási szokásait szeretné nyomon követni és javítani (ahelyett, hogy másnak jelentene), ez egy hatékony alternatíva a Hubstaffhoz. A háttérben csendesen fut, és részletes bontást ad arról, hogyan tölti a napját – mindenféle kézi beviteli művelet nélkül.

Ideális szabadúszók, írók, programozók és távmunkások számára, akik önállóan szeretnének dolgozni anélkül, hogy figyelem alatt éreznék magukat. Nincsenek feladatok kiosztása vagy csapatjelentések – csak átláthatóság és koncentráció.

⏩ Mesterséges intelligencia: A RescueTime Focus AI ideális munkarendeket javasol, blokkolja a zavaró tényezőket, és figyelmeztet, ha a termelékenységi minták megváltoznak.

Ideális

Freelancerek és felügyelet nélkül dolgozó egyének

Kinek ajánljuk

Távoli szakemberek, alkotók és bárki, aki képernyő előtt dolgozik, és optimalizálni szeretné szokásait

A RescueTime legjobb funkciói

Fókuszülések: Kizárólag a munkára szentelt, zavaró tényezőktől mentes munkaidő

Automatikus tevékenységkövetés: Az alkalmazásokat, webhelyeket és viselkedést kategóriákba sorolja

AI termelékenységi tanácsadó: Javaslatokat ad az optimális mélykoncentrációs munkarendekre

Célkövetés: Segít idővel jobb rutinokat kialakítani

Részletes jelentések: Ismerd meg a szokásaidat, ne csak a munkaidőt

Előnyök

Automatikus időkövetés, kézi indítás/leállítás nélkül

Bűntudat nélkül ösztönzi a jobb időgazdálkodási szokások kialakítását

Kiválóan alkalmas önállóan kezelt munkafolyamatokhoz

Hátrányok

Nincs csapatalapú együttműködési vagy számlázási eszköz

Nem ideális ügyfélmunkához vagy a feladatok átláthatóságához

A RescueTime árai

Lite (ingyenes)

Premium (egyéni): 12 USD/hó

Csapatok csomag: 9 USD/felhasználó/hónap

RescueTime értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – a személyes termelékenység érdekében. Nem segít csapatot irányítani, de sokkal jobban segít megérteni és ellenőrizni az időhasználatát, mint a Hubstaff valaha is tudna.

A fejlődés nem arról szól, hogy elfoglaltak legyünk, hanem arról, hogy célirányosak legyünk. Még ha ma szétszórtnak is érzed magad, egy koncentrált óra holnap megváltoztathatja a hetedet. Ne a tökéletességre törekedj. Csak a jelenlétre törekedj.

9. Everhour – A legjobb választás, ha költséghatékony csapatidő-nyomkövetőt keres

Az Everhour egy időkövető és erőforrás-kezelő platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a szervezettség fenntartásában, a könnyebb együttműködésben és a termelékenység növelésében.

Egyszerű, intuitív felületekkel rendelkezik a munkaidő kézi nyomon követéséhez, az erőforrások projektek közötti elosztásához, a számlázás automatizálásához, a projektek költségvetésének elkészítéséhez és még sok máshoz. Az Everhour sokoldalú eszközkészletének használatával egyszerűsítheti a szervezeten belüli folyamatokat anélkül, hogy feláldozná a láthatóságot vagy az irányítást.

Az Everhour időkövetési funkcióinak egy másik felhasználási lehetősége a szokásos szabadságtípusok kategorizálása. Ez segít a vállalkozásoknak a munkaerő kezelésében, és biztosítja, hogy megfelelő létszám álljon rendelkezésre, amikor az alkalmazottak hetekre vagy hónapokra távol vannak. Például a vezetők ezeket a kategóriákat felhasználva becsülhetik meg, hogy hány alkalmazott áll rendelkezésre havonta, ami lehetővé teszi számukra a projektek jobb tervezését és a munkaterhelés előrejelzését.

⏩ Mesterséges intelligencia: Az élőben nyomon követett időadatok alapján az Everhour mostantól mesterséges intelligenciával támogatott projekt-előrejelzéseket és költségtúllépési riasztásokat kínál.

Ideális

Olyan csapatok számára, akik harmadik féltől származó projektmenedzsment eszközöket használnak, és az eszközön belüli időkövetést szeretnének.

Kinek ajánljuk

Ügynökségek, ügyfélkapcsolati csapatok és olyan cégek, amelyek az Asana, a ClickUp vagy a Trello alkalmazásokat használják projektjeikhez.

Az Everhour legjobb funkciói

Zökkenőmentes integrációk: Natív időkövetés a projektmenedzsment eszközökön belül

Költségvetés-nyomon követés: Tekintse meg a fennmaradó órákat és a projektkorlátokat

Számlázható és nem számlázható nyomon követés: Feladat/ügyfél szerint konfigurálható

Munkaidő-nyilvántartás jóváhagyása: Vezetői szintű ellenőrzés

Előrejelzés mesterséges intelligenciával: Értesítést kap, ha valami nem a terv szerint alakul

Előnyök

A mély integrációk kiküszöbölik az eszközök közötti váltogatást

Részletes áttekintés a munkaerő-költségekről és a feladatbecslésekről

Egyszerű, megfigyelésmentes munkafolyamat

Hátrányok

Ez nem egy önálló eszköz – Önnek egy projektmenedzsment platformra van szüksége

A pontos ügyfélkövetéshez némi beállítás szükséges

Az Everhour árai

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 10 USD/felhasználó/hónap

Everhour értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha nem szeretné lecserélni a projektmenedzsment eszközét. Az Everhour ideális azoknak a csapatoknak, amelyek zökkenőmentes időkövetést szeretnének a meglévő platformjaik elhagyása nélkül.

📖 További információk: Nézd meg az Everhour és a ClickUp integrációját!

10. Paymo – A legjobb kreatív ügynökségek számára a feladatok, az idő és a számlázás kezeléséhez

A Paymo egy időkövető eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék, mennyi időt töltenek az alkalmazottak feladatokkal, projektekkel és ügyfelekkel. Például a Paymo automatizált jelentései valós idejű áttekintést nyújtanak az alkalmazottak tevékenységéről és a számlázható órákról, lehetővé téve a vezetők számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az erőforrások elosztásáról és a költségvetésről.

Az időnapló adatok felhasználásával az ügyfelek pontos számlákat kapnak, ami jobb ügyfélkapcsolatokat és nagyobb bevételt eredményez. A Paymo időkövető eszköz a számlázható és nem számlázható időt is nyomon követi, így a vállalkozások jobban átlátják költségeiket és optimalizálhatják áraikat.

Összességében a Paymo időkövető eszköz számos olyan funkciót kínál, amelyek segíthetnek a vállalkozásoknak teljesítményük javításában, termelékenységük növelésében, valamint számlázási és számlázási folyamataik egyszerűsítésében.

⏩ Mesterséges intelligencia: A Paymo nemrégiben bevezette az intelligens időbecsléseket és a korábbi munkaminták alapján készült projektütemezési javaslatokat.

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen, ha már olyan eszközöket használ, mint az Asana vagy a ClickUp. Az Everhour a legjobban úgy működik, mint egy könnyű réteg a meglévő munkafolyamatok tetején, pontos, kontextusérzékeny és zökkenőmentes időkövetést biztosítva.

11. Desklog – A legjobb választás azoknak a startupoknak, amelyeknek Hubstaff-hoz hasonló felügyeletre van szükségük alacsonyabb költségek mellett

Ha tetszik a Hubstaff felépítése – tevékenységkövetés, képernyőképek és munkaidő-nyilvántartás –, de nem tetszik az ára, akkor a Desklog egy ingyenes alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni. Különösen hasznos mérnöki csapatok, ügyfélszolgálatok és startupok számára, amelyeknek áttekintést kell nyerniük a csapat termelékenységéről, de nem akarnak vállalati felügyeleti szoftverek költségeit viselni.

Támogatja az alapvető projektmenedzsment funkciókat, az alkalmazáshasználat nyomon követését és az automatikus időnaplózást, opcionális képernyőfelvétellel és termelékenységi értékeléssel. Ön irányítja, hogy mi legyen engedélyezve – és a csapata pontosan tudja, hogy mit követnek nyomon.

⏩ Mesterséges intelligencia: A Desklog mesterséges intelligenciát használ az inaktivitási minták azonosítására, a termelékenység csökkenésének becslésére, valamint a szünetek ütemezésére vagy a munkaterhelés újraelosztására.

Ideális

Olyan csapatok számára, akiknek átláthatóságra van szükségük, de nem engedhetik meg maguknak a Hubstaff árazási modelljét.

Kinek ajánljuk

IT-csapatok, ügyfélszolgálatok vagy költségtudatos startupok, amelyeknek még mindig szükségük van felügyeleti eszközökre.

A Desklog legjobb funkciói

Automatikus időkövetés: A tevékenységek alapján rögzíti az időt

Képernyőképek és alkalmazáshasználat: Opcionális, a jobb átláthatóság érdekében

Termelékenységi elemzés: Tekintse meg az időfelhasználást eszköz, webhely vagy feladat típus szerint

Projektkövetés és jelentések: Beépített Kanban és feladatnézetek

AI-alapú tétlenség-felismerés: Korán észleli az elkötelezettség csökkenését

Előnyök

Nagyobb átláthatóság, mint a Hubstaff, magas költségek nélkül

Az ingyenes csomag képernyőképeket és alkalmazáskövetést tartalmaz

Beépített projektmenedzsment és feladatnézetek

Hátrányok

A felhasználói felület kevésbé kifinomult, mint a mainstream eszközöké

Lehet, hogy ez túlzás azoknak a csapatoknak, amelyek elmozdulnak a monitorozástól

A Desklog árai

Ingyenes

Üzleti: 3,50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: 4,80 USD/felhasználó/hónap

Desklog értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha továbbra is szüksége van a Hubstaff-féle felügyeletre, de el akarja kerülni a magas árat. A Desklog a költségek töredékéért biztosít felügyeletet, jelentéseket és akár projektkövetést is. Nem a legelegánsabb lehetőség a listán, de rendkívül funkcionális és méltányos áron kapható.

🧐 Tudta? A szervezeti pszichológiai kutatások szerint azok a munkavállalók, akik úgy érzik, hogy vezetőik bíznak bennük – de mégis önként nyomon követik munkaidejüket –, magasabb termelékenységről és elégedettségről számolnak be.

Záró gondolatok a Hubstaff alternatívájának kiválasztásáról

Az időkövetésnek nem szabad megfigyelésnek tűnnie – vagy nehezen kezelhetőnek. Akár távoli csapatról, egyéni szabadúszóról vagy gyorsan növekvő ügynökségről van szó, a megfelelő eszköznek segítenie kell a bizalom kiépítésében, a munkafolyamatok javításában és a csapat idejének védelmében – nem csak annak figyelemmel kísérésében.

A ClickUp-hoz hasonló rugalmas platformoktól a Clockify és a Toggl Track-hez hasonló könnyűsúlyú eszközökig számos olyan Hubstaff-alternatíva áll rendelkezésedre, amelyek a csapatok munkamódszereinek megfelelően lettek kialakítva.

A listán szereplő minden lehetőség olyan előnyöket kínál, amelyekkel a Hubstaff nem rendelkezik – jobb testreszabási lehetőségeket, diszkrétebb nyomon követést vagy intelligens AI-funkciókat, amelyekkel hatékonyabban használhatja ki az idejét.

✅ Készen áll arra, hogy visszanyerje az irányítást a munkanapja felett?

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, hogy egyszerűsítse az időkövetést, a projektmenedzsmentet és a csapatmunkát – mindezt egyetlen, AI-alapú munkaterületen.