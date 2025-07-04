Ingyenes receptkönyv-sablonok kedvenc ételeinek szervezéséhez és megosztásához

Unod már, hogy a recepteket szalvétákra firkálod, vagy a kaotikus konyhai fiókokban kutatsz az egyetlen lasagna remekmű után?

Minden egyes receptet nulláról begépelni nagyon fárasztó lehet. Akár tapasztalt házi szakács vagy, akár csak nagyon büszke vagy a titkos palacsinta-receptedre, az ingyenes receptkönyv-sablonok segítségével a kulináris káoszt gyönyörűen szervezett gyűjteménygé alakíthatod.

Végül is a receptek megosztása ugyanolyan egyszerűnek kell lennie, mint azok elkészítése, és mindenképpen formázási gondok nélkül.

Ezek a sablonok megkönnyítik kedvenc ételeinek mentését, rendezését, sőt megosztását is barátaival, családtagjaival vagy szomszédaival, akik még mindig tartoznak Önnek egy Tupperware-tárcsával.

Készen állsz arra, hogy egy kis rendet teremts a konyhádban? Beszéljünk az ingyenes sablonokról, amelyek örömet okoznak a benned rejlő szakácskönyv-szerzőnek.

Mik azok a receptkönyv sablonok?

A receptkönyv-sablonok előre megtervezett elrendezések, amelyek segítségével receptjei áttekinthetőek, rendezettek és megoszthatók lesznek. Helyet biztosítanak az összetevők felsorolásához, a lépések hozzáadásához és a saját megjegyzések beillesztéséhez.

Ráadásul ezek nagyon kényelmes eszközök a hatékony étkezés-szervezéshez. A megfelelő megoldással a következőket teheti:

Készítsen lépésről lépésre különböző recepteket pillanatok alatt!

Kezelje jobban az idejét , és hagyja ki az ismétlődő formázást és tervezést!

Tartsa az utasításokat világosnak és megismételhetőnek

Nyomtassa ki vagy ossza meg a valóban jól kinéző recepteket!

Készítsen csapat ebéd terveket, egyedi étkezési ütemterveket vagy témájú gyűjteményeket!

Olyan, mint egy sous-chef a receptírásban, igaz? Ezek a megoldások leginkább házi szakácsok, séfek, táplálkozási szakértők, tanárok vagy ételbloggerek számára ideálisak. Ráadásul a digitális változatnak köszönhetően nagymama klasszikus receptjeinek megőrzése vagy első szakácskönyvének megírása zökkenőmentessé és lenyűgözővé válik.

🧠 Érdekesség: Az első ismert szakácskönyv i. e. 1700-ból származik, és négy agyagtáblára van vésve az ókori Mezopotámiában! A sablonok egy modern továbbfejlesztése annak, ami több mint 3000 évvel ezelőtt kezdődött.

Mi teszi jóvá egy receptkönyv sablont?

Egy jól megtervezett receptkönyv-sablonnak ugyanolyan intuitívnak kell lennie, mint magának a receptnek. Tartsa szem előtt ezt az öt kulcsfontosságú jellemzőt, hogy sablonja egyszerű, rugalmas és felhasználóbarát maradjon:

Vizuálisan irányított elrendezések: Használjon tiszta kialakítású sablonokat, amelyek szakaszfejlécekkel, ikonokkal vagy illusztrációkkal rendelkeznek. A világos vizuális struktúra segít az olvasóknak a könnyű áttekintésben, követésben és főzésben.

Választható adatmezők : Válasszon olyan sablonokat, amelyek legördülő menükkel és szerkeszthető mezőkkel rendelkeznek – adagok, mértékegységek, előkészítési idők és egyebek számára –, hogy a frissítések konzisztensek és gyorsak legyenek.

Testreszabható szakaszok : Válasszon olyan elrendezéseket, amelyekkel beállíthatja az összetevőket, a lépéseket és a megjegyzéseket, így minden recept tükrözi az Ön stílusát és variációit.

Beépített nyomonkövető eszközök : Válasszon olyan sablonokat, amelyek étkezés-tervező, költségkalkulátor vagy bevásárlólista funkciókat tartalmaznak, hogy segítsék főzési rutinját és költségvetését.

Több formátummal kompatibilis: Válassza ki azokat az oldalakat, amelyeket könnyedén exportálhat : Válassza ki azokat az oldalakat, amelyeket könnyedén exportálhat receptsablonként a Google Docsba , PDF-be vagy akár PNG-be szerkesztés, nyomtatás vagy megosztás céljából, hogy bárhol megoszthassa alkotásait.

📖 Olvassa el még: A legjobb napi tervező alkalmazások

A 20 legjobb receptkönyv-sablon

Ahhoz, hogy finom receptjeit megoszthatóvá tegye, nem feltétlenül kell teljes értékű szakácskönyvet kiadnia. Akár a család kedvenceit gyűjti össze, akár blogjának tartalmát építi, akár nyomtatásra kész anyagot állít össze, a megfelelő receptsablon nagy különbséget jelent.

Íme néhány ingyenes sablon, amelyek segítenek megszervezni, személyre szabni és bemutatni kulináris alkotásait – könyvszerződés nélkül.

1. ClickUp szakácskönyv sablon

Ingyenes sablon Tervezze meg étkezéseit profi módon, és egyszerűsítse a hetét a ClickUp szakácskönyv sablonjával!

A tervezés elveszi az örömöt a főzésből? A ClickUp szakácskönyv sablon gyorsan a kedvenc eszközévé válhat az ételek szervezésében. Különösen alkalmas egyhetes étkezési tervekhez és ételek kis csapatnak való kiosztásához a Kanban-stílusú étkezési táblával.

A naptár nézet segítségével mindig felkészült lehet, a főzési időt és az alapanyagokat is pontosan megtervezheti. Ezenkívül a ClickUp egy mesterséges intelligenciával működő dokumentációs eszközt is tartalmaz, a ClickUp Docs-ot, amelynek segítségével a csapatok időt takaríthatnak meg a gépelésen.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Gyorsan küldje el az étkezés részleteit egy felhasználóbarát űrlapon keresztül.

Kezelje a részletes recepteket ugyanazon a felületen az integrált dokumentumnézet segítségével.

Hatékonyan oldja meg a közelgő feladatokat az ételek állapotának egyértelmű jelölésével, például „ötletelés”, „főzés” és „törölve”.

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok vagy kis szakács csapatok számára, akik szeretnék vizualizálni az étkezés tervezését és javítani az ételek előkészítését.

💡 Profi tipp: Tervezze meg előre a hetét és az alapvető ételeit. Ez segít megtakarítani a költségeket, mivel nagy mennyiségben vásárolhat. Ugyanakkor figyeljen a szavatossági időre, és ragaszkodjon a természetes tartósítási módszerekhez.

2. ClickUp receptsablon

Ingyenes sablon Vásároljon okosabban és főzzön következetesen a ClickUp receptsablon segítségével!

Szüksége van egy all-in-one digitális recepttárra, hogy ne hagyjon ki egyetlen lépést sem? A ClickUp receptsablon segít Önnek. Csatlakoztassa bármely étkezési tervhez, használja a beépített ellenőrzőlistákat a zökkenőmentes bevásárláshoz, és kövesse nyomon mindent az előkészítéstől a tálalásig.

A megjegyzések részben gyorsan frissítheti az adatokat. Akár költségszámítási sablonokkal is kiegészítheti, hogy mindig kézben tartsa az étkezéseket és a költségvetést.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Egyszerűsítse a főzési folyamatokat és a bevásárlásokat családja vagy megbízottjai számára az olyan egyéni mezőkkel, mint az adagok mérete és a beszállítói információk.

Rendezze el a lépéseket és a képeket a utasítások és fotók számára kijelölt helyeken.

Kövesse nyomon, mennyi időt tölt el egy kattintással elérhető időkövető funkciók segítségével.

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok és ételkészítők számára, akik megbízható, újrafelhasználható rendszert keresnek a receptek és bevásárlólisták kezeléséhez.

📖 Olvassa el még: Egyszerű és egészséges reggeli ötletek a munkába

3. ClickUp receptköltség-sablon

Ingyenes sablon Tartsa be a költségkeretet, méretezze a konyháját, és készítse el az ételeket a ClickUp receptköltség-sablon segítségével!

A ClickUp receptköltség-sablon olyan szakácsok számára készült, akik több ételt és szűkös költségvetést kezelnek. A megoldás kiemelkedik az egyedi nézetekkel, amelyek feltérképezik az ételek összetevőit, a mennyiségektől és mértékegységektől az árukig.

Van egy táblázatos nézet is, amely azonnali költségáttekintést nyújt a cateringes rendezvényekre készülő szakácsok számára. Röviden: úgy van konfigurálva, hogy minimalizálja a pazarlást, racionalizálja a készleteket és támogatja az okosabb beszerzési döntéseket.

🌟 Íme, miért fogja imádni

A színkódolt összetevő mezők segítségével könnyedén nyomon követheti a készleteket.

Automatizálja a költségkövetést a beépített képletmezőkkel, hogy kiszámítsa az adagonkénti költséget.

Egyszerűsítse a nagy mennyiségű alapanyagok kezelését a legördülő menükben található tömeges bevitel opciókkal.

🔑 Ideális: Professzionális szakácsok és étteremüzemeltetők számára, akiknek kontrollálniuk kell az alapanyagok költségeit. Emellett tökéletes catering menedzserek számára is, akiknek készlettervezést és pontos rendezvényköltség-optimalizálást kell végezniük.

💡 Profi tipp: Ha a receptköltségek folyamatosan emelkednek, érdemes felülvizsgálni a kiadási szokásait. Használjon szokáskövető alkalmazásokat, hogy visszaszorítsa a felesleges vásárlások iránti vágyat, vagy felismerje azokat a mintákat, amelyek megnövelik a bevásárlási számláját.

Nem akarja a dolgok leírásával bajlódni? Hagyja, hogy az AI készítsen Önnek aranyos kis receptkártyákat!

4. ClickUp éttermi receptköltség-sablon

Ingyenes sablon A ClickUp éttermi receptköltség-sablon segítségével egységesítheti a költségeket és hatékonyan kezelheti a konyhai műveleteket.

Teljes áttekintést szeretne az alapanyagok felhasználásáról és az étlap árairól? A ClickUp éttermi receptköltség-sablonja azoknak a szakácsoknak és éttermi csapatoknak készült, akik pontosságot igényelnek.

Az egyéni mezők segítségével megtervezheti az adagokat, a beszállítókat és az egyes ételekhez szükséges alapanyagokat, így ez a sablon egy alapanyag-központú megoldás. Ezáltal tökéletesen alkalmas az adagok ellenőrzésére és a beszállítókkal való tárgyalásokra. Röviden: ez a sablon egységesíti a munkafolyamatokat, csökkenti a pazarlást és segít betartani a költségvetést.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Optimalizálja költségvetését és rendelési folyamatát olyan képletmezőkkel, mint a recept hozama és a meglévő készlet.

Készítsen főzési utasításokat minden ételhez, összekapcsolt feladatfüggőségekkel.

Küldjön e-mailes emlékeztetőket a beszállítóknak az alapanyagok állapotán alapuló gyors automatizálással a gyors újrarendeléshez.

🔑 Ideális: Étteremvezetők, séfek és kulináris csapatok számára, akiknek részletes költségkimutatásokra, készletegyeztetésre és beszállítói átláthatóságra van szükségük. Kiválóan alkalmas a kiadások automatizálására is, így több időt fordíthatnak a főzésre.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 63%-a sürgősség és fontosság szerint rangsorolja személyes céljait, de csak 25% szervezi azokat időkeret szerint. Mit jelent ez? Tudja, mi a fontos, de nem feltétlenül tudja, mikor. ⏳ A ClickUp Goals, amelyet a ClickUp Brain mesterséges intelligenciája támogat, egyértelműséget hoz ebbe a folyamatba. Segít a nagy célokat időhöz kötött, megvalósítható lépésekre bontani. A ClickUp Brain intelligens javaslatokat ad az ütemtervekhez, és valós idejű haladásfrissítésekkel és automatikus állapotváltozásokkal segít a feladatok elvégzésében. 💫 Valódi eredmények: A felhasználók a ClickUp . használatára való áttérés után kétszeres termelékenységnövekedésről számolnak be.

5. ClickUp étkezés-tervezési sablon

Ingyenes sablon Kövesse nyomon táplálkozási céljait, kerülje el a last minute előkészületeket, és készítsen változatos ételeket a ClickUp étkezés-tervezési sablonjával!

Nem szeretné, hogy az ebédjeit a hűtőben található alapanyagok korlátozzák? A ClickUp étkezés-tervezési sablonja kiszabadítja Önt ebből a rutinból, és előreviszi.

A megoldás segítségével a naptár nézet segítségével hetekre, sőt hónapokra előre megtervezheti étkezéseit. A Kanban táblát is felhasználhatja ételeinek étrendjéhez igazodó szervezéséhez.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Adjon hozzá utasításokat, és tartsa kézben a konyhai rutinját a beépített alfeladatok opcióival.

Térképezze fel, hogy az egyes ételek milyen hatással vannak a szervezetére a szénhidrát-, kalória- és zsír-adatmezők segítségével.

A összefoglaló rész segítségével egy pillanat alatt megtervezheti munkarendjét, az előkészítési időt és a teendőket.

🔑 Ideális: Egészségtudatos emberek, ételeket előre elkészítők és családok számára, akik változatos ételeket szeretnének, anélkül, hogy szem elől tévesztenék táplálkozási céljaikat és étrendi igényeiket.

6. ClickUp menütervezési sablon

Ingyenes sablon Kövesse nyomon legnépszerűbb ételeit, egyszerűsítse az előkészítést, és állítson össze olyan menüket, amelyek megfelelnek csapata erősségeinek a ClickUp menütervezési sablon segítségével.

A ClickUp menütervező sablon éttermi menük összeállítására készült, ahol az időzítés, az előkészítés és a csapat tagjainak feladatait tökéletesen összehangolták. Strukturált mappák és központi receptdokumentumok egyszerűsítik a beszerzést és az étkezések szervezését.

Az egyéni állapotok még a legbonyolultabb előkészületeket is kezelhető lépésekre bontják, míg a részletes nézetek biztosítják az egységességet minden műszakban. Emellett segít a csapat tagjainak abban, hogy pontosan akkor kapják meg a szükséges utasításokat, megjegyzéseket és feladatokat, amikor szükségük van rájuk.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Egy kattintással ellenőrizheti az alapanyagok rendelkezésre állását, és módosíthatja a napi ajánlatokat.

Javítsa a menü olvashatóságát különálló, exportálható fájlokkal az ebéd, a délutáni tea, a vacsora és egyebek számára.

Ossza ki az előkészítési feladatokat az egyes szakácsok között, és hozzon létre zökkenőmentesebb átadásokat a konyha alapján, testreszabható feladatkiosztásokkal és szűrőkkel.

🔑 Ideális: Étteremtulajdonosok, séfek és konyhafőnökök számára, akiknek komplex menüket kell összehangolniuk, több műszakot kell összehangolniuk, és a menüket az egész csapatban következetesen végre kell hajtaniuk.

📖 Olvassa el még: Ingyenes vacsora menütervező sablonok

7. ClickUp éttermi készlet sablon

Ingyenes sablon Kezelje az alapanyagok tárolását, kövesse nyomon az újrarendelési pontokat, és optimalizálja a készletköltségeket a ClickUp éttermi készletkezelő sablonjával.

Szeretne túllépni a költségvetéseken és étkezési terveken, és működési tökéletességet elérni? A ClickUp éttermi leltár sablonja azoknak a szakácsoknak és menedzsereknek készült, akik a kiváló szolgáltatás és a nyereségességre törekednek.

Ez a sablon öt feladatállapotot tartalmaz, amelyek valós idejű frissítéseket nyújtanak minden hozzávalóról. A tárolási hely mező segítségével még az új csapattagok is pontosan tudják, hogy mi hova kerül. Ráadásul a ClickUp Automations segítségével a jelenlegi készletek alapján műveleteket indíthat el.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Előzze meg a készlethiányt és a túlrendelést az élő, kiszámított újrarendelési pontokkal.

A speciális heti fogyasztási nézet segítségével oszd el és becsüld meg az összetevők mennyiségét.

Kezelje a költségvetést és tárgyaljon az egységárakról a tételes költségkövetés és a beszállítói mezők segítségével.

🔑 Ideális: Étteremüzemeltetők, készletgazdálkodók és kulináris csapatok számára, akiknek teljes ellenőrzést kell gyakorolniuk a készletszintek, a költségek és a raktározási logisztika felett.

Egy hitelesített G2-értékelő így vélekedik:

A Clickup alkalmazást használom, hogy biztosan ne felejtsem el semmit. Az alkalmazást többek között arra használom, hogy nyomon kövessem a filmeket, amelyeket szeretnék megnézni, a recepteket, amelyeket szeretnék kipróbálni, és a könyveket, amelyeket szeretnék elolvasni. Emellett sablonokat is készítek vele, hogy bonyolult projektek végrehajtása során minden lépés biztosan megtörténjen.

A Clickup alkalmazást használom, hogy biztosan ne felejtsem el semmit. Az alkalmazást többek között arra használom, hogy nyomon kövessem a filmeket, amelyeket szeretnék megnézni, a recepteket, amelyeket szeretnék kipróbálni, és a könyveket, amelyeket szeretnék elolvasni. Emellett sablonokat is készítek vele, hogy bonyolult projektek végrehajtása során minden lépés biztosan megtörténjen.

8. Egyszerű receptkönyv-sablon a Template. Net oldalról

via Template. Net

Ha tiszta, testreszabható elrendezést szeretne kedvenc receptjeinek összeállításához, a Template.Net egyszerű receptkönyv-sablonja remek kiindulási pont. Külön képmezőkkel rendelkezik, hogy vizuálisan vonzó legyen, valamint könnyen követhető szövegdobozokkal az összes hozzávaló és utasítás számára.

Ráadásul kompatibilis a Microsoft Word, Apple Pages, Publisher és InDesign programokkal, így rugalmasan szerkesztheti és exportálhatja.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Igazítsa személyes vagy márkájának stílusához a testreszabható betűtípusokat, színeket és elrendezéseket.

Adjon egyedi hangulatot minden recepthez a személyes megjegyzések vagy tippek számára fenntartott helyekkel.

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok, ételbloggerek, kulináris hallgatók és profi szakácsok számára, akik egy könnyen használható, testreszabható receptdokumentációs eszközt keresnek.

9. Gyerekek számára készült szakácskönyv sablon a Template. Net oldalról

via Template. Net

A Template.Net Kids Cookbook Template sablonja egy szórakoztató és egyszerű módja annak, hogy olyan szakácskönyvet tervezzen, amelyet a gyerekek imádni fognak. Világos képekkel, szerkeszthető elrendezéssel és lépésről lépésre bemutatott formátumokkal egyszerűsíti a főzést a fiatal szakácsok számára, miközben az élményt oktató jellegűvé és izgalmassá teszi.

Akár családi emlékekhez, akár osztálytermi projektekhez, ez a sablon tökéletes eszköz a kulináris kíváncsiság felkeltéséhez.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Egyszerű, lépésről lépésre követhető utasításokkal és bőséges fehér területtel javítsa a gyerekek számára az olvashatóságot.

Adjon hozzá konyhai ismereteket, biztonsági tippeket, főzés alapjait és ételekkel kapcsolatos információkat a erre a célra kijelölt helyekre.

Élénk fotókkal és illusztrációkkal tegye vonzóbbá receptjeit a drag-and-drop szerkesztő segítségével.

🔑 Ideális: Szülők, tanárok és ifjúsági programvezetők számára, akik vonzó, gyermekbarát szakácskönyveket szeretnének készíteni, amelyek a főzést szórakoztatóvá és oktató jellegűvé teszik.

10. Családi receptkönyv sablon a Template. Net oldalról

via Template. Net

Szeretné kézzel írt receptkártyáit és kedves családi ételeit egy gyönyörű szakácskönyvvé alakítani? A Template.Net családi receptkönyv sablonja segít Önnek egy professzionális megjelenésű gyűjtemény létrehozásában, amely megörökíti családja főzési hagyományait.

Ráadásul mindent testre szabhat, a borítótervtől a clip art-okig és a szegélyekig, így a szakácskönyv valóban a sajátja lesz. Már csak ki kell nyomtatnia, és megoszthatja családja kulináris örökségét!

🌟 Íme, miért fogja imádni

Családi fotókat is hozzáadhat a receptekhez, hogy életre keltsd a történeteket és az emlékeket.

Többféle elrendezési lehetőség segítségével mutassa be receptjeit úgy, ahogyan Ön szeretné!

Formázza a receptszakaszokat fogás, alkalom vagy családtag szerint, az oldalak azonnali átrendezésével.

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok és ételrajongók számára, akik szeretnék megőrizni és megosztani kedves családi recepteket professzionálisan megtervezett formátumban.

11. Professzionális szakácskönyv sablon a Template. Net-től

via Template. Net

A Template.Net professzionális szakácskönyv-sablonja segít a receptek rendezett, professzionális elrendezésében. Strukturált szakaszokat tartalmaz az összetevők, az elkészítési utasítások, az előkészítési idő és az adagok mérete számára, amelyek mindegyike gyors áttekinthető formátumban van.

Elegáns kialakítása javítja az olvashatóságot, anélkül, hogy elveszítené kifinomult megjelenését. Röviden: a sablon kiválóan alkalmas ínyenc kreációinak bemutatására.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Rögzítse az egyes receptek minden részletét a készre szabott szakaszokkal az összetevők, a főzési lépések és az adagok méreteinek megadásához.

Emelje ki ételeit ízletes módon a beépített fotóhelyőrzőkkel!

Frissítse és személyre szabja online tervezését kódolási tapasztalat nélkül a drag-and-drop szerkesztővel.

🔑 Ideális: Élelmiszer-bloggerek, szakácsok, kulináris oktatók és házi szakácsok számára, akik professzionális megjelenésű receptgyűjteményt szeretnének létrehozni.

🧠 Érdekes tény: A fizikai könyvek még ma is jobban kelnek, mint az e-könyvek! Ugyanakkor a trendek változnak, ezért okos dolog, ha a szakácskönyveit nyomtatott és digitális formátumban is megtervezi, hogy lépést tartson a korral.

12. Retro szakácskönyv sablon a Template.net oldalról

via Template. net

Szeretne egy kis 20. század közepi varázst a válogatásába? A Template.Net Retro Cookbook Template sablonja tökéletesen ötvözi a nosztalgiát és a használhatóságot. Vintage ihletésű design elemekkel, klasszikus tipográfiával és díszes szegélyekkel rendelkezik.

Előre formázott receptkártyákkal, rusztikus oldalakkal és fotókeretekkel a szakácskönyv sablon szórakoztató és egyszerűen szervezhető.

🌟 Íme, miért fogja imádni

A hagyományos receptkönyvek melegségét tompított színekkel és dekoratív mintákkal idézze meg.

Adjon hozzá egy kis modern varázst egy kattintással animációkkal

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok, ételbloggerek és kis élelmiszeripari vállalkozások számára, akik szeretnék megőrizni a hagyományos recepteket és vintage esztétikát ötvöző szakácskönyveket készíteni.

13. Ünnepi szakácskönyv sablon a Template. Net webhelyről

via Template. Net

A Template.Net által készít ett Holiday Cookbook Template egy teljesen szerkeszthető szakácskönyv, tele ünnepi témájú illusztrációkkal. A megoldás ünnepi színvilágú és kategóriákba sorolt receptrészletekkel is rendelkezik, hogy a hangulat mindig jó legyen.

Ha szezonális üdvözlőlapként szeretné elküldeni őket, akkor készen használható receptkártyák is rendelkezésre állnak. Ráadásul rengeteg hely áll rendelkezésre, hogy elkészítési tippeket javasoljon és személyes megjegyzéseket fűzzön hozzá.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Biztosítsa alkotásait egy hozzáadott oldallal a kiadvány szerzői jogairól.

Hatékonyabban lépjen kapcsolatba olvasóival az írói felületről küldött, ünnepi témájú üzenettel.

🔑 Ideális: otthoni szakácsok, ételbloggerek és bárki, aki ünnepi témájú szakácskönyvet készít ajándékba vagy kiadásra.

14. Házi szakácskönyv sablon a Template. Net oldalról

via Template. Net

Ha olyan szakácskönyvet szeretne, amelyet továbbadhat a családban, a Template.Net The Homemade Cookbook Template sablonja személyes hangulatot kölcsönöz. Az előre megtervezett megoldás különösen földszíneivel, kézzel rajzolt díszítéseivel és intuitív receptelrendezésével tűnik ki, amelyek melegséget és személyiséget kölcsönöznek minden oldalnak.

Bár hangulatos és személyes, ez a szakácskönyv tiszta szerkezetű, így könnyen olvasható és testreszabható, miközben ötvözi az érzelmi értéket a praktikus kialakítással.

🌟 Íme, miért fogja imádni

A gyors főzés emojikkal és vizuális összetevőjelzésekkel könnyen követhetővé válik.

Frissítse a megjelenést, amikor csak akarja, a háttér megváltoztatásával, ami nem befolyásolja a többi tartalmat.

🔑 Ideális: otthoni szakácsok, hagyományos recepteket gyűjtő családok és bárki, aki mélyen személyes, mégis praktikus házi szakácskönyvet szeretne készíteni.

15. Személyre szabott szakácskönyv sablon a Template. Net-től

via Template. Net

Szeretne egy igazán személyre szabott szakácskönyvet készíteni? A Template.Net személyre szabott szakácskönyv-sablonja kiemelkedik magas szintű testreszabhatóságával, miközben megőrzi könnyed, barátságos stílusát.

A platformon zökkenőmentesen hozzáadhat márka témákat, aláírhatja összes kulináris alkotását, és beépíthet számos különböző design elemet. Ráadásul a digitális és nyomtatott formátumok közötti váltás is egyszerű.

🌟 Íme, miért fogja imádni

A főzőkönyv kialakítását borítóoldalakkal, szegélyekkel és clip artokkal igazítsa saját főzési stílusához.

A megosztás előtt elrejtheti a kiválasztott receptoldalakat, hogy a végleges szakácskönyv releváns maradjon a közönség számára, egyedi rétegezési opcióval.

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok, ételbloggerek és bárki, aki személyre szabott, vizuálisan vonzó formátumban szeretné megőrizni és megosztani kedvenc receptjeit.

16. Egészséges szakácskönyv sablon a Template. Net-től

via Template. Net

A Template.Net Healthy Cookbook Template sablonja a tökéletes menüsablon kávézók és wellness márkák számára, amelyek a gyorséttermi étkezésről a tiszta étkezésre való átállás tökéletesítésére összpontosítanak. Sok más megoldáshoz hasonlóan ez is ételek képeit és főzési utasításokat tartalmaz.

A sablon kiemelkedik az előre elkészített háttérikonok miatt is, amelyek meghatározzák és irányítják az általános egészséges témát. Töltse le Google Docs sablonként vagy PDF-ként, amelyet közvetlenül feltölthet a webhelyére.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Osztályozza az ételeket egy olyan elrendezéssel, amely figyelembe veszi az étrendi célokat, mint a szénhidrát-, kalória- és fehérjetartalom.

Hangsúlyozza a tápláló összetevőket szuperételeket és egészséges alternatívákat jelző ikonokkal!

Adjon útmutatást az olvasóknak egészséges főzési tippekkel és egyszerűsített előkészítési ábrákkal.

🔑 Ideális: Egészségközpontú kávézók, fitnesz márkák és táplálkozási bloggerek számára, akik tápláló ételek gyűjteményét állítják össze.

17. Éttermi szakácskönyv sablon a Template. Net oldalról

via Template. Net

Szeretné kiemelni séfje specialitásait? A Template.Net éttermi szakácskönyv sablonja hatékony eszköz az ízorientált márkaépítéshez.

A sablon finom, professzionális elrendezést biztosít receptjeinek, amely vizuálisan lenyűgöző és könnyen követhető. Emellett kiváló módja annak, hogy kiemelkedő szakértőként érvényesüljön a konyhaművészet területén.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Mutassa be jellegzetes ételeit látványos, vizuális hatásra tervezett, igényes elrendezéssel!

Adjon hozzá séf megjegyzéseket és eredettörténeteket, hogy minden recept egyedi narratívával rendelkezzen.

Rendezze a recepteket fogás vagy kóstoló menü szerint, hogy tükrözze éttermének felépítését.

🔑 Ideális: professzionális szakácsok, étteremtulajdonosok és kulináris márkák számára, akik bemutató szakácskönyvet készítenek vagy kiadják saját menüjüket.

18. PowerPoint receptkönyv sablon a Microsofttól

via Microsoft

A Microsoft PowerPoint receptkönyv sablonja kifejezetten lenyűgöző megjelenésű. A .pptx formátumban elérhető sablon tökéletes étteremvezetők és séfek számára, akik étkezési terveket vagy menükoncepciókat szeretnének bemutatni az érdekelt feleknek.

Az egy étel egy oldalon elrendezés különösen hasznos a konyhai csapatok felkészítéséhez nagy események előtt, például próbavacsorák vagy kóstolók előtt. Szüksége van arra, hogy beépítse a belső márka prezentációkba vagy kulináris kínálatba? Ez a sablon zökkenőmentesen integrálható, és könnyen exportálható PDF- vagy képformátumba nyomtatás és digitális megosztás céljából.

🌟 Íme, miért fogja imádni

A Microsoft Office exportálási opcióival néhány kattintással nyomtatható PDF-fájlokká vagy digitális képekké alakíthatja a diákat.

Készítsen vonzó történetet a nézők számára a beépített diák és szöveganimációk széles választékával.

🔑 Ideális: Rendezvényszervezők, szakácsok, étteremvezetők és rendezvények számára, akik csapatmegbeszéléseken, catering ajánlatokban vagy márkás prezentációkban mutatnak be recepteket.

19. Cookbook Cover Template by Canva

via Canva

Szereted a magazinokat? A Canva szakácskönyv borító sablonja szó szerint minden igényedet kielégíti. A vizuálisan gazdag sablon egy testreszabható címlappal és egy további oldallal rendelkezik, amelyen bemutathatod a szerzőt.

A Canva szerkesztőeszközeivel a megoldás minden eleme módosítható, beleértve az alakzatokat, képeket és még a kreatív termékek könyvtárát is. Bár elsősorban könyvek nyitóoldalához készült, a Canva megoldásával teljes értékű receptkönyvhez is hozzáadhat oldalakat.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Adjon hozzá médiatartalmat az eszközeiből vagy egy professzionálisan tervezett képtárból, és borítóterveket.

Illessze a tartalom hangulatához az AI-alapú textúra-átfedéseket és háttérszerkesztő eszközöket.

Állítsa be a gerinc szélességét és a borító méreteit az önkiadói platformokhoz vagy a szabványos nyomtatási formátumokhoz.

🔑 Ideális: Otthoni szakácsok, ételbloggerek, szakácskönyv-szerzők vagy önkiadók számára, akik kifinomult, szemet gyönyörködtető borítót szeretnének készíteni digitális vagy nyomtatott szakácskönyvekhez.

📖 Olvassa el még: Produktív dolgok, amiket szabadidőben lehet csinálni

20. Receptkönyv sablon a Freepik-től

via Freepik

A Freepik receptkönyv-sablonja egy színes, kézzel rajzolt elrendezés, amelynek célja, hogy receptjei kiemelkedjenek. Egy oldalon találhatóak az összetevők, az elkészítés módja és a főzési tippek, így egyszerű és lényegre törő.

A receptkönyv formátum mellett a Freepik olyan platformeszközöket is kínál, mint az Upscale, a Turn into Video és a kísérleti szerkesztés, amelyek segítségével pontosan olyanra alakíthatja ezt a szakácskönyvet, amilyenre elképzelte.

🌟 Íme, miért fogja imádni

Élénk, illusztrált borítóival azonnal magára vonzza a figyelmet.

Teljes ellenőrzést kap a tervezési elemek felett több fájlformátummal, beleértve a vektoros fájlokat és az alapvető JPG-ket.

Az AI-alapú alternatív képgenerálás segítségével azonnal új vizuális elemeket hozhat létre a borítójához.

🔑 Ideális: Hobbiszakácsok, gyermekek főzőtanfolyamai, ételbloggerek vagy bárki, aki könnyed, könnyen követhető receptfüzetet szeretne készíteni.

💡 Profi tipp: Nem tudja, mit főzzön legközelebb? Próbálja ki az AI receptgenerátort. Ez egy meglepően szórakoztató és gyors módszer új, kreatív ételötletek felfedezésére és a menü összeállítására.

Tökéletes receptdokumentáció és tervezés a ClickUp segítségével

A jól szervezett receptgyűjtemény a főzést unalmas házimunkából igazi örömmé változtathatja. Ha kedvenc ételei rendezett módon vannak elrendezve és könnyen hozzáférhetők, kevesebb időt kell kereséssel töltenie, és több időt fordíthat az alkotásra – akárcsak a közönsége!

Minden konyhatípushoz kerestünk sablonokat, de a legjobbak nem csak szöveget és képeket tartalmaznak. Gondoljon a feladatok kezelésére az előkészítéshez, az ízek kitalálásához használt mesterséges intelligenciára és a haladás nyomon követéséhez használt naptárnézetekre.

A ClickUp mindezt és még többet is kínál. Még a lépéseket is dokumentálja, amint elkezdi a készítést, és segít automatizálni a receptkönyvek megosztását. Röviden: ez a tökéletes konyhai társ mind az otthoni szakácsok, mind a profi séfek számára.

Készen áll arra, hogy a szétszórt alapanyagokból tökéletes ételeket készítsen? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!