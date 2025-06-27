Ingyenes érdeklődési levél sablonok és példák

Talált egy olyan vállalatot, amely tökéletesen illik Önhöz, de rájött, hogy nincs olyan álláslehetőségük, amely megfelelne az Ön képességeinek?

Az érdeklődési levél az Ön belépője. Ez az egyoldalas levél egy proaktív módja annak, hogy bemutassa magát. Lehetővé teszi, hogy megmutassa, hogyan tud hozzáadott értéket teremteni egy pozícióhoz, még mielőtt az meglétre jönne.

Sok vállalat szem előtt tartja az erős jelölteket jövőbeli pozíciók betöltésére, ezért a korai kapcsolatfelvétel előnyt jelenthet Önnek.

Az érdeklődési levél megírása azonban nem mindig egyszerű feladat. De mi segítünk Önnek! Ezek az ingyenes sablonok és példák – az AI írási eszközökkel együtt – segítenek Önnek meggyőző levelet írni, amely felkelti a figyelmet és új lehetőségeket nyit meg. Találjuk meg az Önnek leginkább megfelelőt!

Mik azok az érdeklődési levél sablonok?

Az érdeklődési levél sablonok előre megtervezett formátumok, amelyek segítenek a potenciális jelölteknek professzionális és strukturált levél megírásában. Ezek lehetővé teszik az álláskeresőknek, hogy kifejezzék érdeklődésüket egy vállalat, állás vagy lehetőség iránt, amelyeket nem hirdetnek nyilvánosan.

Ezek a sablonok világos keretet nyújtanak, beleértve a bemutatkozás, a releváns készségek vagy tapasztalatok kiemelése, valamint a kapcsolatfelvétel okának magyarázata részét.

👀 Tudta? A technológiai állások száma évente 12%-kal növekszik, ami meghaladja sok más szektor növekedési ütemét.

Mi jellemzi a jó érdeklődési levél sablont?

A jól felépített érdeklődési levél sablon segít az álláskeresőknek hatékonyan és professzionálisan bemutatni képességeiket. Egy jó érdeklődési levél sablon a következőket tartalmazza:

Erős bevezető , amely jól megírt, hivatalos üdvözléssel és a levél célját ismertető tömör első bekezdéssel vonzza a figyelmet.

Személyre szabott részletek , amelyek lehetővé teszik a levél testreszabását a címzett beosztásának és a vállalat nevének megfelelően.

Releváns információk , amelyek kiemelik a vállalat kultúrájához és igényeihez illeszkedő legfontosabb készségeket, tapasztalatokat vagy eredményeket.

Világos formázás , amely professzionális elrendezést biztosít megfelelő szóközökkel, címsorokkal és logikus felépítéssel.

Tömör és vonzó tartalom , amely közvetlen és meggyőző üzenetet közvetít, felesleges részletek nélkül.

Cselekvésre ösztönző felhívás, amely további megbeszélésekre ösztönöz, például információs interjú vagy nyomon követés kérésére.

15 érdeklődési levél sablon

Íme a 15 legjobb érdeklődési levél sablon, amelyet mindenképpen ki kell próbálnia:

1. A ClickUp motivációs levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Alapvető bemutatkozásból emlékezetes történetté alakíthatja a ClickUp motivációs levél sablonjával, amely interjúkra juttatja Önt.

A motivációs levél és az érdeklődési levél egyaránt formális levelek, amelyek kiemelik a készségeket és a képesítéseket. Ezért első választásunk a ClickUp motivációs levél sablon. Egyszerű, hatékony és úgy lett kialakítva, hogy végigvezesse Önt a részletes karrier-történetmesélés folyamatán.

A sablon külön szakaszokat tartalmaz a figyelemfelkeltő üdvözléshez, a karrierútjának részletes leírásához és a végleges cselekvésre ösztönző felhíváshoz.

A motivációs levél sablonját könnyedén testreszabhatja érdeklődési levél sablonná. Főbb elemei a következők:

Személyre szabott bemutatkozás: Igazítsa üdvözlő üzenetét a célvállalat kultúrájához és a toborzó nevéhez.

Készségek és eredmények szakasz: Szerepeltesse a munkaköri leírásnak megfelelő mutatókat, konkrét projekteket vagy mérföldköveket.

Záró bekezdés: Írjon meggyőző befejezést, amely további beszélgetésre ösztönöz, és koherensen mutatja be hátterét.

🔑 Ideális: Álláskeresőknek, akik strukturált, de testreszabható motivációs levelet szeretnének, hogy kiemeljék képességeiket és tapasztalataikat.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t az interjú előkészítéséhez?

2. A ClickUp álláskeresési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp álláskeresési sablon segítségével alakítsa át a szétszórt álláskeresést stratégiai karriertervvé.

A mindent magában foglaló ClickUp álláskeresési sablon nyomon követi az Ön pályázatait, és segít hatékonyan megtervezni és végrehajtani az álláskeresési stratégiáját. Az álláskeresési információk AI segítségével történő központosításával ez a sablon minimalizálja a határidők elmulasztásának kockázatát, és biztosítja, hogy Ön proaktív maradjon.

A legfontosabb funkciók:

Központi irányítópult: Szervezze meg az álláshirdetéseket, a vállalati adatokat és a jelentkezési határidőket egy intuitív felületen.

Testreszabható mezők: Adjon hozzá oszlopokat konkrét információkhoz, például fizetési elvárásokhoz, munkavégzés helyéhez vagy ajánló forrásokhoz.

Haladás nyomon követése: Vizuális jelzők segítségével könnyedén nyomon követheti a határidőket és az interjúk szakaszait.

🔑 Ideális: Álláspályázatok, interjúk és hálózatépítési tevékenységek szervezéséhez és nyomon követéséhez egy helyen.

3. A ClickUp álláskeresési Kanban-tábla sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp álláskeresési Kanban-tábla sablon segítségével vizualizálhatja az álláskeresési folyamatot, és könnyedén javíthatja a nyomon követést.

Inkább vizuális gondolkodó? A ClickUp álláskeresési Kanban táblasablon Kanban tábla elrendezést alkalmaz, hogy az álláskeresést különálló szakaszokra ossza.

A részletes funkciók a következők:

Testreszabható oszlopok: Állítson be olyan szakaszokat, mint „Kutatás”, „Jelentkezés”, „Interjúra való felkészülés”, „Interjú”, „Ajánlat” és „Utánkövetés”.

Drag-and-drop funkció: Könnyedén mozgathatja a lehetőségeket a szakaszok között, lehetővé téve a valós idejű módosításokat.

Állapotkövetés: Színkódolt címkék és határidők beépítésével rangsorolhatja a feladatokat.

🔑 Ideális: Az álmaik állását kereső szakembereknek, álláspályázatok vizualizálásához és a különböző felvételi szakaszok előrehaladásának nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain lehet az Ön AI önéletrajz-készítője! A Brain nem csupán írási segítséget nyújt, hanem segít kidolgozni az álláskeresés stratégiáját is. Használja arra, hogy gyorsan megfogalmazzon egy meggyőző érdeklődési levelet, finomítsa a megfogalmazást az egyértelműség érdekében, vagy igazítsa a hangnemet a különböző iparágakhoz. A ClickUp Brain összefoglalja az állásleírásokat, javaslatokat tesz a kulcsszavakra, hogy azok jobban illeszkedjenek az álláskereső rendszerekhez (ATS), és akár követő e-maileket is generál, hogy jelentkezése emlékezetes maradjon. A ClickUp álláskeresési sablonjaival párosítva a ClickUp Brain biztosítja, hogy ne csak jelentkezzen, hanem stratégiailag is jelentkezzen. Könnyítse meg álláskeresését a ClickUp Brain segítségével!

4. A ClickUp önéletrajz-sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen vizuálisan vonzó önéletrajzot, amely összefoglalja szakmai pályafutását a ClickUp önéletrajz-sablon segítségével.

Szeretné, ha önéletrajza könnyen olvasható és vizuálisan vonzó lenne, és első pillantásra magára vonzaná a toborzó figyelmét? A ClickUp önéletrajz-sablon a megoldás!

Az esztétikára és a funkcionalitásra egyaránt összpontosító sablon a következőket tartalmazza:

Szerkezetes szakaszok: Világosan meghatározott területek a szakmai összefoglaláshoz, a részletes munkatörténethez, a készségekhez, az oktatáshoz és a képesítésekhez.

Vizuális fejlesztések: Ikonok, színes kiemelések és diagramok beillesztésének lehetősége az eredmények kiemeléséhez.

Könnyű testreszabás: A módosítható mezők lehetővé teszik a tartalom iparági szabványoknak vagy konkrét álláskövetelményeknek megfelelő módosítását.

🔑 Ideális: professzionális, jól felépített önéletrajz készítéséhez, amely vonzza a toborzókat.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy tökéletesítse érdeklődési levelét! Ez egy dinamikus munkaterület, ahol könnyedén szerkesztheti és finomíthatja érdeklődési levelét. Miután sablon segítségével megírta a levelet, használja a gazdag formázási lehetőségeket, hogy professzionálisan strukturálja a levelet, megjegyzéseket fűzzön hozzá visszajelzésként, és akár kapcsolódó álláskeresési feladatokat is közvetlenül a dokumentumhoz kapcsolhat. Több változatot kell készítenie különböző lehetőségekhez? Másolja le a dokumentumot, és módosítsa anélkül, hogy elölről kezdené. Miután elkészült a levél, exportálja PDF formátumban, vagy ossza meg egy linkkel a zökkenőmentes benyújtás érdekében.

5. Szándéknyilatkozat állásajánlatra sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net álláspályázati érdeklődési levél sablonja akkor a leghasznosabb, ha olyan vállalatokat céloz meg, amelyeknél nincs konkrét álláslehetőség. A sablon a következőket tartalmazza:

Részletes személyes leírás: szakaszok, ahol bemutathatja hátterét, szakértelmét és az Ön által nyújtott egyedi értéket.

Testreszabható, iparág-specifikus nyelv: A tartalom úgy alakítható, hogy megfeleljen az adott vállalati kultúrának és az iparági szakzsargonnak.

Egyértelmű cselekvésre ösztönzés: A jól megfogalmazott záró mondat ösztönzi a találkozót vagy a további párbeszédet. Ez a sablon proaktív megközelítésével innovatív jelöltként pozícionálja Önt, aki nem várja meg a lehetőségeket, hanem megteremti azokat.

🔑 Ideális: Szakemberek számára, akik potenciális álláslehetőségekről érdeklődnek vállalatoknál.

6. Érdeklődési levél sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net által készített, hálózatépítésre és üzleti kapcsolatok kiépítésére tervezett érdeklődési levél sablonja a következőket tartalmazza:

Átfogó háttérszakasz: Részletezze karrierjét, legfontosabb projektjeit és figyelemre méltó eredményeit.

Értékajánlat: Az állásajánlat megírásakor világosan fogalmazza meg, hogy szakértelme hogyan tud segíteni a címzett potenciális igényeinek vagy kihívásainak megoldásában.

Követő lépések: Használja a beépített javaslatokat a telefonhívások vagy találkozók ütemezéséhez, hogy megbeszéljék az együttműködést. Ez a megközelítés segít új kapcsolatokat építeni, és olyan lehetőségekhez vezet, amelyek nem feltétlenül látszanak azonnal.

🔑 Ideális: Álláskeresőknek, akik proaktív módon szeretnének kapcsolatba lépni potenciális munkáltatókkal, mielőtt azok meghirdetnék az álláslehetőségeket.

7. Szakmai érdeklődési levél sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net professzionális érdeklődési levél sablonjával mutassa be szakmai kiválóságát és felkészültségét vezetői pozíciókra. A nagy tétű kommunikációra szánt sablon a következőket tartalmazza:

Hivatalos hangnem és szerkezet: Szegmentált szakaszok egy erős bevezető, részletes szakmai háttér és jövőbeli elképzelések bemutatásához.

Eredmények kiemelése: Olyan területek, ahol teljesítménymutatókat, díjakat, jelentős projekteket és Olyan területek, ahol teljesítménymutatókat, díjakat, jelentős projekteket és szakmai célokat kell feltüntetni.

Elegáns megjelenés: Kifinomult elrendezés, amely professzionalizmust és hitelességet sugároz.

🔑 Ideális: Erős első benyomás keltése egy vállalat vagy pozíció iránti érdeklődés kifinomult és formális kifejezésével.

📖 Olvassa el még: Projektmenedzser önéletrajz sablonok és példák, amelyekkel kiemelkedhet a tömegből

8. E-mailes érdeklődési levél sablon a Template. Net webhelyről

Rövid, lényegre törő e-mailekkel vonzza magára a elfoglalt toborzási vezető figyelmét. A Template. Net e-mailes érdeklődési levél sablonja gyors, hatékony kapcsolatfelvételre lett tervezve, és a következőket segíti:

Tömör tárgy: Úgy tervezték, hogy felkeltse a figyelmet a zsúfolt beérkező levelek között.

Világos, strukturált tartalom: rövid bemutatkozás, a legfontosabb képesítések összefoglalása és egy erős záró mondat, amely azonnali cselekvésre ösztönöz.

Mobilbarát formátum: biztosítja az olvashatóságot asztali és mobil eszközökön egyaránt.

🔑 Ideális: Rövid és professzionális megkeresés küldésére e-mailben álláslehetőségekkel kapcsolatban.

9. Szándéknyilatkozat iskolai felvételhez a Template. Net webhelyről

Használja a Template. Net iskolai felvételi szándéknyilatkozat sablonját, hogy tanulmányi eredményeit vonzó személyes narratívává alakítsa, amely hatással van a felvételi bizottságokra. Az akadémiai pályázatokhoz készült, és a következőket tartalmazza:

Személyes történetmesélés: Szakaszok, ahol bemutathatja tanulmányi pályafutását, tanórán kívüli tevékenységét, egyedi szemléletmódját és személyes törekvéseit.

Intézményspecifikus testreszabás: Segítséget nyújt a minta levél testreszabásában, hogy az tükrözze az iskola alapértékeit és akadémiai kultúráját.

Jövőbeli elképzelések: Egy külön rész, ahol megfogalmazhatja hosszú távú oktatási és Egy külön rész, ahol megfogalmazhatja hosszú távú oktatási és karrierterveit.

🔑 Ideális: diákok és szülők számára, akik hivatalosan kifejezik érdeklődésüket egy iskola vagy akadémiai program felvételi eljárása iránt.

👀 Tudta? A karrierváltást fontolgatók több mint 39%-át a magasabb fizetés kilátása motiválja.

10. Érdeklődési levél edzői pozícióra a Template. Net webhelyről

Használja ki vezetői szenvedélyét, hogy inspirálja a csapatokat és elősegítse a sikert a Template. Net coaching pozícióra vonatkozó érdeklődési levél sablonjával. Ez a speciális sablon a következőkre összpontosít:

Vezetői narratíva: Azok a szakaszok, amelyek részletesen bemutatják a coaching filozófiáját, innovatív oktatási megközelítését, korábbi csapatsikereit és mentorálási stratégiáit.

Teljesítménymutatók: Azok a területek, ahol számszerűsíthető eredményeket és fejlesztéseket ért el az Ön irányítása alatt.

Jövőbeli hatásokra vonatkozó elképzelés: Egy szakasz, amelyben felvázolja, hogyan kíván hozzájárulni a csapat növekedéséhez és sikeréhez.

🔑 Ideális: edzők számára, akik sport- vagy tanulmányi edzői állásra pályáznak.

🧠 Érdekes tény: Az amerikai munkavállalók több mint 36%-a a gig economy részese, vagyis szabadúszóként vagy szerződéses munkavállalóként dolgozik.

11. Érdeklődési levél helyettesítő tanárnak a Template. Net oldalról

Mutassa meg, hogy készen áll a kiváló teljesítmény fenntartására dinamikus osztálytermi környezetben a Template. Net által készített helyettesítő tanári érdeklődési levéllel. Oktatók számára készült, és a következőket tartalmazza:

Tanári képesítések: Részletes szakaszok a képesítések, a tanítási filozófia és az osztálytermi menedzsment stratégiákról.

Az alkalmazkodóképesség előnyei: Hangsúlyozza azt a képességét, hogy gyorsan alkalmazkodik a különböző oktatási környezetekhez és a diákok igényeihez.

Professzionális magatartás: Strukturált formátum, amely az akadémiai világ mélyreható ismeretét tükrözi, és kiemeli mind a kompetenciát, mind az oktatás iránti szenvedélyt.

🔑 Ideális: Oktatók számára, akik helyettesítő tanári állásokat keresnek iskolákban vagy körzetekben.

12. Szándéknyilatkozat belső pozícióra a Template. Net webhelyről

Használja ki belső ismereteit, hogy új karrierlehetőségeket nyisson meg szervezetén belül a Template. Net belső pozíciókra vonatkozó érdeklődési levél sablonjával. Ez a sablon tökéletes belső jelöltek számára, és a következőket kínálja:

Belső eredmények: Azon szakaszok, amelyek részletesen bemutatják a szervezeten belül elért eredményeket, beleértve a projekteket, a csapat sikereit és a fejlesztéseket.

Növekedési elképzelések: Itt fogalmazhatja meg jövőbeli ambícióit és azt, hogy hogyan tervezi tovább növelni a vállalat értékét.

Professzionális hangnem: kiegyensúlyozott megközelítés, amely hangsúlyozza mind a lojalitást, mind a nagyobb felelősségvállalásra való készséget.

🔑 Ideális: Azok számára, akik jelenlegi szervezetükön belül új pozícióra szeretnének pályázni.

🧠 Érdekes tény: A távmunka 2005 óta 159%-kal nőtt, főként a technológiai fejlődésnek és a COVID-19 világjárványnak köszönhetően.

13. Érdeklődési levél előléptetéshez a Template. Net webhelyről

Készítsen önéletrajzot, hogy magasabb pozícióba lépjen jelenlegi csapatán belül a Template. Net által készített, előléptetésre vonatkozó érdeklődési levél sablon segítségével. Ez a sablon olyan alkalmazottaknak szól, akik rendelkeznek bizonyos készségekkel és előléptetésre törekednek. A sablon a következőket tartalmazza:

Részletes teljesítménynapló: Felkéri Önt, hogy sorolja fel konkrét eredményeit, teljesítménymutatóit, bizonyított eredményeit és vezetői hozzájárulásait.

Jövőbeli hatásokról szóló személyes nyilatkozat: Azok a szakaszok, amelyek a magasabb pozícióban való további siker elérésére vonatkozó elképzeléseit és terveit ismertetik.

Hivatalos, mégis személyes hangnem: egyensúlyt teremt a szakmai formalitás és a személyes hangnem között, kiemelve elkötelezettségét a szervezet iránt.

14. Érdeklődési levél állásajánlatra, amelyre nincs nyitott pozíció, a Template. Net oldalról.

Teremtsen lehetőségeket azzal, hogy proaktívan bemutatja potenciálját olyan vállalatoknak, amelyek jelenleg nem alkalmaznak új munkatársakat. Azok számára, akik akkor is szeretnének kapcsolatba lépni a vállalattal, ha jelenleg nincs álláslehetőség, a Template. Net Template kínálja a következő sablont: Érdeklődési levél álláslehetőség hiányában.

Jövőorientált megközelítés: szakaszok, amelyekben elmagyarázza, miért érdekli Önt az adott vállalat, és hogy készségei hogyan tudnák kielégíteni a jövőbeli igényeket.

Értékajánlat: Világosan fogalmazza meg, milyen egyedi hozzájárulást tud nyújtani, és miért lehet az Ön időzítése megfelelő a közelgő projektekhez.

Nyitott végkifejlet: Felkérés a vállalatnak, hogy vegye figyelembe Önt jövőbeli pozíciók betöltésekor, vagy tartsa meg önéletrajzát az adatbázisában.

🔑 Ideális: Proaktív álláskeresőknek, akik karrierváltás előtt állnak, és akkor is felveszik a kapcsolatot a vállalatokkal, ha nincsenek meghirdetett álláshelyek.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Szeretné ezeket az előnyöket a munkában is kihasználni? A ClickUp segít! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, 30%-kal javíthatja a termelékenységet kevesebb megbeszélés, gyors AI-generált összefoglalók és automatizált feladatok segítségével.

15. Google Docs professzionális motivációs levél sablon a GDOC-tól

via GDOC

Hagyjon maradandó első benyomást egy elegáns, modern dizájnnal, amely kiemeli professzionalizmusát a GDOC Google Docs professzionális motivációs levél sablonjával.

Ez az ingyenes Google Docs sablon könnyű használatra és nagy hatásra lett tervezve. Részletes jellemzői a következők:

Szerkeszthető szakaszok: Egyértelműen meghatározott területek a kapcsolattartási adatok, a szakmai összefoglaló, a részletes munkatörténet, Egyértelműen meghatározott területek a kapcsolattartási adatok, a szakmai összefoglaló, a részletes munkatörténet, a készségek kezelése és az oktatás számára.

Vizuális vonzerő: Minimalista dizájn, amely modern tipográfiát és finom színárnyalatokat kombinál, így biztosítva, hogy a motivációs levele vizuálisan vonzó és könnyen áttekinthető legyen.

Könnyű hozzáférés: Felhőalapú szolgáltatásunknak köszönhetően útközben is együttműködhet másokkal vagy frissítheti motivációs levelét, így mindig a legfrissebb verzióval rendelkezik.

🔑 Ideális: Jól formázott, professzionális motivációs levél készítéséhez álláspályázathoz a Google Docs segítségével.

📖 Olvassa el még: Ingyenes álláskeresési és pályázati nyomonkövető Google Táblázatok sablonok

Vegye kézbe karrierjét a ClickUp ingyenes érdeklődési levél sablonjaival!

Az érdeklődési levél értékes eszköz lehet, ha fel szeretné hívni magára a figyelmet, függetlenül attól, hogy olyan vállalatot keres meg, amelynek nincs meghirdetett állásajánlata, előléptetésre pályázik, vagy új tanulmányi lehetőségeket keres.

A vázlatok, a nyomon követések és a többszörös pályázatok nyomon követése azonban gyorsan túlterhelővé válhat. Itt jön jól a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mindent megváltoztat.

A ClickUp ingyenes, testreszabható sablonjaival professzionális érdeklődési leveleket készíthet, amelyek kiemelik képességeit és lelkesedését.

De ez még nem minden: a ClickUp a tökéletes álláskeresési szoftver lehet, amely segít Önnek a projektmenedzsment, a határidők nyomon követése és a dokumentumok közös szerkesztése terén a szervezettség megőrzésében. Soha többé nem marad le egy visszajelzésről, és nem felejti el a jelentkezési határidőt!

Még jegyzeteket is beilleszthet, emlékeztetőket állíthat be és nyomon követheti a válaszokat, mindezt egyetlen munkaterületen belül.

Ahelyett, hogy szétszórt dokumentumokkal és e-mailekkel bajlódna, tartson mindent egy helyen, és strukturáltabb megközelítést alkalmazzon álláskereséséhez vagy karrierje fejlesztéséhez. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tartsa előnyben szakmai pályafutását.