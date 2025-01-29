A 10 legjobb feladatkövető szoftveralkalmazás projektmenedzserek számára 2025-ben

A projektmenedzserek és a csapatvezetők gyakran nehezen tudják felmérni csapatuk kapacitását. Az erőforrások hatékony kezeléséhez és a termelékenység növeléséhez pontosan ismernie kell csapata munkaterhelését.

Fontos, hogy tisztában legyen a legfontosabb részletekkel: meg kell határoznia a projektekre szánt időt, a csapat tagjainak rendelkezésre állását új projektekben való részvételre, és össze kell hangolnia a haladást a becsült ütemtervekkel.

Itt jön jól a munkakövető szoftver.

A feladatkövető szoftverek legfőbb célja, hogy segítsék az alkalmazottakat időjük optimalizálásában, biztosítsák, hogy ne szalasszanak el lehetőségeket, és fenntartsák a transzparencia és a növekedés kultúráját.

Ez pedig közvetlenül szervezeti nyereséget jelent. Az időbeni szállításokkal elégedett ügyfeleket tart, bizalmat épít és szilárd hírnevet szerez, ami több üzletet hoz.

Mi az a munkakövető szoftver?

A feladatkövető szoftverek segítségével a projektmenedzserek betekintést nyerhetnek a csapatuk által végzett feladatok minden aspektusába. Ezek az eszközök, amelyek célja, hogy segítsék a csapatokat a projektek hatékonyabb tervezésében, szervezésében és kezelésében, olyan funkciókat tartalmaznak, mint a feladatlisták és az ütemezés, a projektkövetés, az időkövetés, az együttműködés és a jelentéskészítés.

A vállalkozások ezt a szoftvert felhasználhatják a projektmunkafolyamatok racionalizálására, a határidők nyomon követésére, az erőforrások hatékony elosztására, a projekt eredményeinek javítására és a termelékenység növelésére.

Mit kell keresni egy feladatkövető szoftverben?

A piacon többféle feladatkövető szoftver is elérhető, de fontos tudni, hogyan lehet kiszűrni azt, amelyik a leginkább megfelel az Ön igényeinek.

A platform megvásárlása előtt figyeljen ezekre az alapvető funkciókra:

Feladatok szervezése: Az ideális feladatkövető platform segít Az ideális feladatkövető platform segít a projekt eredményeit kisebb feladatokra bontani, azokat a csapat tagjai között elosztani és a feladatokat megszervezni.

Haladás nyomon követése: A projekt haladásának és mérföldköveinek nyomon követése, valamint azok összehasonlítása a prognosztizált adatokkal az egyik legfontosabb követelmény egy feladatkövető eszközben.

Időkövetés: Az eszköznek képesnek kell lennie a feladatokra és projektekre fordított idő naplózására és nyomon követésére.

Erőforrás-kezelés: Az eszközön belül képesnek kell lennie a csapat erőforrásainak elosztására és kezelésére, a humán erőforrásoktól a pénzügyi erőforrásokig.

Együttműködési eszközök: Keresse meg azokat a funkciókat, amelyek elősegítik a csapat átlátható kommunikációját, a fájlmegosztást és az együttműködést.

Testreszabás: A munkafolyamatok, mezők és projektnézetek igényeinek megfelelő testreszabásának rugalmassága jelentős előnyt jelenthet.

Integráció: A mindennapi munkavégzés során használt harmadik féltől származó eszközökkel és szoftverekkel való integráció egyszerűsíti és felgyorsítja a munkát.

Jelentések és betekintés: A feladatkövető szoftvernek képesnek kell lennie a projektadatok és a teljesítménymutatók elemzésére jelentéskészítő eszközök segítségével.

Skálázhatóság: A csapat növekedésével együtt skálázható és a növekvő projektkomplexitást kezelni tudó alkalmazások remek kiegészítők.

Egyetlen munkakövető rendszer nem biztos, hogy mindegyik funkciót kínálja. De hogy ne terhelje túl a technológiai eszközeit, válasszon olyan platformot, amely a legtöbb funkciót biztosítja.

Vessünk egy pillantást a piacon jelenleg elérhető 10 legjobb lehetőségre!

A 10 legjobb feladatkövető szoftver

Alapos kutatást végeztünk, felhasználói véleményeket kértünk, és magunk is kipróbáltuk az eszközöket, hogy megtaláljuk a legjobb feladatkövető szoftvert Önnek és csapatvezetői számára. Nézzük meg ezeket részletesen!

1. ClickUp

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment szoftver, amely segít Önnek profi módon kezelni a projekteket, megtervezni, megszervezni és együttműködni a feladatokban, valamint nyomon követni az időt.

A ClickUp projektmenedzsment platformja áttekintést nyújt a csapat által végzett minden projekt részleteiről, így hatékonyan működik feladatkövető platformként. Ez az áttekintés lehetővé teszi a napi feladatok összehangolását a vállalat hosszú távú céljaival, a munka terjedelmének becslését és az erőforrások elosztását.

A ClickUp könnyen érthető Gantt-diagramjaival egy pillanat alatt áttekintheti a folyamatban lévő projekteket.

Több projekt között kell lavírozni? A ClickUp agilis irányítópultjai és több mint 15 testreszabható nézet, köztük a táblázatos nézet, a Gantt-diagram nézet és a listás nézet, a projektkövetést gyerekjátékká teszik.

Kezelje több projektet is könnyedén, és egyesítse a funkciók közötti csapatokat a ClickUp vizuális irányítópultjával.

A ClickUp Tasks segítségével nagy projektjeit kezelhető részekre bontja. A ClickUp feladatkezelési funkcióival prioritásokat állíthat be a feladatokhoz, alfeladatokat hozhat létre a feladatokon belül, és több mint 35 ClickApp segítségével testreszabhatja a platformot az igényeinek megfelelően.

A feladatkezelő eszköz a belső kommunikációt is kezeli, és az alábbi funkciók segítségével folyamatosan tájékoztatja az érdekelt feleket:

Több megbízottat és figyelőt is hozzáadhat egy feladathoz

Hagyjon megjegyzéseket a feladatokhoz

Beszéljen a csapatával, és valós időben cseréljen fájlokat és jegyzeteket egy feladattal kapcsolatban a Csevegés nézet segítségével.

Hozzon létre egyértelmű kommunikációs csatornákat a ClickUp Tasks alkalmazásban hozzárendelt megjegyzések segítségével.

Ha a feladatok előrehaladásának és frissítéseinek nyomon követése sok manuális munkával jár, időt takaríthat meg a ClickUp Automations beállításával, és lehetővé teheti csapatának, hogy a legfontosabb, eredményeket hozó feladatokra koncentráljon. Íme egy példa: Automatizálási kiváltó: Amikor egy feladat állapota „Folyamatban”ról „Befejezve”re változik. Automatizálási műveletek: Kijelölés : A feladatot a minőségbiztosítási tesztelőnek kell kijelölni, hogy ellenőrizze a befejezett munkát.

Határidő hozzáadása : Állítson be határidőt a minőségbiztosítási felülvizsgálatra, 3 nappal azután, hogy a feladatot befejezettnek jelölte.

Hozzászólás hozzáadása: automatikusan hozzászólást küld a feladathoz, amelyben értesíti a minőségbiztosítási tesztelőt, hogy a feladat készen áll a felülvizsgálatra.

Csökkentse a felesleges manuális munkát a ClickUp Automations segítségével

Ha pedig betekintést szeretne nyerni az egyes feladatokra fordított idő és a csapat által azokhoz tervezett idő közötti különbségbe, a ClickUp Project Time Tracking alkalmazása egyszerűsíti a folyamatot – mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. A csapat tagjai bármelyik eszközről vagy platformról dolgozhatnak, kényelmesen nyomon követhetik az időt, és jegyzeteket fűzhetnek az időbejegyzésekhez, hogy hivatkozhassanak a feladatukra.

Váltson platformok között anélkül, hogy elveszítené a számlázható órákat a ClickUp Project Time Tracking alkalmazással.

Már használ időkövető eszközt? Integrálja kedvenc időkövető alkalmazásait, mint például a Toggl, a Harvest vagy a Clockify a ClickUp-pal, hogy szinkronizálja a nyomon követett órákat.

Használja a ClickUp alkalmazást a népszerű időkövető alkalmazásokkal való egyszerű integrációhoz.

A ClickUp ingyenes projektmenedzsment szoftvere készen használható sablonokkal is rendelkezik, amelyek tovább egyszerűsítik a munkák nyomon követését.

A projektterjedelem-sablonok segítenek a projektmenedzsereknek a új projekt kritikus részleteinek és összetevőinek szervezésében. A projektkövető sablonok értékes időt takarítanak meg a nyomon követés során, anélkül, hogy a projekt integritását veszélyeztetnék.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Project Tracker Template segítségével átlátható képet kaphat a feladatok előrehaladásáról.

Például a ClickUp Project Tracker sablonja megkönnyíti a komplex projektek nyomon követését. A feladatokat egy kijelölt szakaszba csoportosíthatja, és ennek megfelelően nyomon követheti őket. A kijelölt csapat tagjai megtervezhetik feladataikat a projektben, így biztosítva, hogy a vezető és az összes többi csapat tag ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi munkaszakaszokat vagy állapotokat , amelyek tükrözik az Ön konkrét munkafolyamatát. Beállíthat egyedi mezőket is, hogy további munkaspecifikus részleteket rögzítsen, például prioritást, ügyfelet vagy költségvetést.

Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok között , hogy lássa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogy az egyik elvégzése hogyan befolyásolhatja a másikat. Ez segít a több feladatot tartalmazó komplex projektek kezelésében.

Állítson be emlékeztetőket a napi állásfoglalásokra vagy a heti megbeszélésekre az Ismétlődő feladatok segítségével.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy bármilyen eszközről rögzítsék az időt a ClickUp asztali vagy mobil alkalmazásával, webes verziójával vagy ingyenes Chrome-bővítményével.

A Global Timer segítségével a csapat tagjai rugalmasan válthatnak eszközök között anélkül, hogy órákat veszítenének.

Szerezzen betekintést az alkalmazottak tevékenységébe és teljesítményébe a részletes jelentések segítségével, amelyek a munkaidő-nyilvántartásokról, a nyomon követett időről, az időjelentésekről és a becsült időről szólnak.

A ClickUp korlátai

Kissé bonyolult a megtanulása

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain bármely fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Justworks Hours

via Justworks Hours

A Justworks Hours egy időkövető eszköz, amelynek célja, hogy csapata hatékonyabbá és termelékenyebbé váljon. A minden méretű vállalkozás számára alkalmas eszköz biztosítja, hogy az alkalmazottak munkájukért megfelelő díjazásban részesüljenek, anélkül, hogy időt kellene pazarolniuk a kézi időkövetésre.

Az eszköz minimalizálja a rögzített órák nyomon követésében előforduló hibákat, segítve Önt a munkaügyi törvények betartásában, a jogi szankciók elkerülésében és a munkahelyi gyakorlatok átláthatóságának fenntartásában.

Ez a munkavállalói monitoring szoftver mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára könnyen használható. A munkavállalók a webes platformon, a mobilalkalmazásban vagy a Slackben jelentkezhetnek be és ki.

A munkáltatók figyelemmel kísérhetik a műszakokat, jelentéseket készíthetnek, geofencing segítségével ellenőrizhetik a helyszínt, és bevonhatják a vállalkozókat a rendszerbe, ha a csapat létszáma meghaladja az órabérben foglalkoztatott alkalmazottak számát.

A Justworks Hours legjobb funkciói

A jóváhagyott bejelentkezett műszakokat automatikusan szinkronizálja a professzionális munkaadó szervezetével (PEO) vagy a bérszámfejtő szoftverével.

Tartsa fenn a tisztességes gyakorlatot a beépített túlóra-riasztásokkal és az étkezésekre és pihenésre vonatkozó automatikus emlékeztetőkkal.

Osztja el az erőforrásokat, állítsa be a költségvetést és kezelje jobban a munkaerőt a munkaidő-nyilvántartások, a bérszámfejtés és a túlórák részletes jelentéseinek segítségével.

Könnyedén integrálhatja az irodai és távoli munkatársakat a platformba

Justworks Órakorlátozások

Kisvállalkozások számára drágának bizonyulhat

Justworks Hours árak

Alap: 59 USD/hó alkalmazottanként (PEO esetében, időkövetéssel együtt)

Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként (PEO-nak, időkövetéssel együtt)

Justworks Hours értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

3. Hub Planner

via Hub Planner

A Hub Planner egy erőforrás-kezelési, tervezési és ütemezési platform, amely egy helyen biztosít áttekintést a projektekről és az erőforrásokról. Használja ezt az eszközt, hogy felmérje, hogyan használják a csapattagok az idejüket, mely alkalmazottak állnak rendelkezésre új projektekhez, és azonnal megtalálja a meghatározott készségekkel rendelkező alkalmazottakat.

Emellett projektmenedzsment platform funkciókat is kínál, amelyek segítségével kezelheti a projekt mérföldköveit, dinamikus számlázási díjakat állíthat be és tervezheti a pénzügyi kiadásokat. Alkalmazottai a platformon keresztül igényelhetnek éves szabadságot vagy ütemezhetnek szabadnapokat az erőforrás-ütemező vagy az igénylőlapok segítségével.

Az eszköz kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas. Az eszközzel a különböző iparágak vezetői nyomon követhetik a kapacitáskezelést.

A Hub Planner legjobb funkciói

Mérje meg a projektekre fordított időt az időjelentésekben szereplő tényleges idő és a tervezett idő összehasonlításával.

Valós idejű elemzésekkel nyerhet betekintést az egyéni vagy kollektív teljesítménybe.

Adjon hozzá irányítópultokat bármely jelentéshez, és hasonlítsa össze a tényleges számokat a tervezett idővel a kiadások, a kihasználtság és a ledolgozott órák tekintetében.

Tervezze meg a projekthez nem kapcsolódó feladatokat, például a szabadságokat vagy az értekezleteket

A Hub Planner korlátai

Az elemzések korlátozott betekintést nyújtanak

A testreszabási lehetőségek hiánya

Hub Planner árak

Plug & Play: 7 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Prémium: 18 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Business Leader: 54 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Hub Planner értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

4. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy munkamenedzsment platform, amely a projekt teljes életciklusát lefedi – a projekttervezéstől, az erőforrások kezelésétől és a költségvetés meghatározásától a projektek megvalósításáig.

Hatékonyan használható összetett, több függőséget tartalmazó projektek esetén. A műszerfal segítségével valós idejű jelentéseket készíthet a projekt előrehaladásáról és teljesítményéről.

Ha csapata nehezen boldogul az ismétlődő feladatok kezelésével, automatizálhatja azokat ismétlődő vagy feltételekhez kötött munkafolyamatokkal.

Ez a feladatkövető szoftver leginkább gyorsan növekvő nagyvállalatok vagy kkv-k számára ideális.

A Smartsheet legjobb funkciói

Képzelje el az előrehaladást Gantt-diagramokkal, Kanban-táblákkal vagy rácsos nézettel

A források hatékony elosztása a forrásnézetek és a hőtérképek segítségével

Kövesse nyomon a költségküszöbértékeket és a túllépéseket a költségvetés optimalizálása érdekében.

Használja a Slack, Google Workspace, Jira és Microsoft Teams integrációkat, hogy minden információját egy platformra összegyűjtse.

A Smartsheet korlátai

A mobil felület kissé zsúfoltnak tűnik.

Smartsheet árak

Ingyenes

Pro: 9 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 32 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

5. WebWork

via WebWork

A WebWork egy projektkövető szoftver, amely segít a munkáltatóknak és a projektmenedzsereknek az alkalmazottak tevékenységének nyomon követésében és a projektek egységes platformon történő kezelésében.

Az eszköz véletlenszerűen készít képernyőképeket, hogy áttekintést nyújtson a csapattagok által végzett projektekről. Asztali alkalmazásként, mobilalkalmazásként és Chrome-bővítményként is elérhető, és böngészőben is működik. Így a munkatársai bármilyen platformról dolgozhatnak, és órákat veszíthetnek anélkül, hogy időt veszítenének.

A WebWork szintén egyszerűbbé teszi a munkák nyomon követését. Figyelemmel kísérheti a feladatok állapotát, testreszabhatja a nézetet, és fontossági sorrendbe állíthatja a feladatokat azok fontossága vagy határideje alapján. Csapata a csevegési funkciót használhatja az együttműködéshez és a projekthez kapcsolódó erőforrások megosztásához.

A WebWork legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan az időt a platformok közötti időkövetéssel

A jelentések segítségével felismerheti a munkamódszereket és javíthatja a teljesítményt.

Számítsa ki a pontos számlázható órákat, és állítson ki számlákat óradíjak alapján.

A WebWork korlátai

Nem lehet egyéni időzónákat beállítani a különböző alkalmazottak számára

WebWork árak

Pro: 4,99 USD/felhasználó havonta

Plusz: 7,99 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 11,99 USD/hó felhasználónként

WebWork értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

6. Runn

via Runn

A Runn egy erőforrás-kezelő szoftver, amely integrált munkaidő-nyilvántartással, projekttervezéssel, kapacitáskezeléssel és előrejelzési funkciókkal rendelkezik.

A Runn hatékony keresőeszköze segít áttekintést nyerni a munkaerőről, és megtalálni a következő projektjéhez legalkalmasabb csapattagokat. Hő térképek segítségével világos áttekintést ad mindenki ütemtervéről, így biztosítva, hogy ne legyenek erőforrás-ütközések.

Lehetővé teheti csapata számára, hogy automatikusan töltsék ki a munkaidő-nyilvántartást. Kövesse nyomon a projekt állapotát és a munkaidő-nyilvántartást valós időben, összehasonlítva az előrejelzett adatokkal, hogy jobban megértse a vállalat általános teljesítményét.

A jelentéskészítő funkció dinamikus diagramokkal, táblázatokkal és grafikonokkal nyújt betekintést vállalkozásába, lehetővé téve értékes információk kinyerését és a fejlesztési lehetőségek azonosítását.

A Runn legjobb funkciói

A drag-and-drop funkcióval feladatokat rendelhet a csapat tagjaihoz.

Szűrje csapattársait szerepkörök, készségek, csapatok és címkék szerint

Áttekintheti projektportfólióját, beleértve a fázisokat és a mérföldköveket, és prioritást rendelhet a legfontosabb feladatokhoz.

Egyszerű munkaidő-nyilvántartással rögzítheti a számlázható és nem számlázható órákat.

Runn korlátozások

A beállítás időigényes

Korlátozott jelentési lehetőségek

Runn árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Runn értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (Nincs elég értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

7. Asana

via Asana

Az Asana munkamenedzsment szoftverként naprakészen tájékoztatja Önt a projektek legfrissebb állásáról, áttekintést nyújt a csapat munkaterheléséről, és segít átlátható kommunikációt kialakítani az érdekelt felek között.

A munkaterhelés funkció felméri a csapat elfoglaltságát és azt, hogy rendelkeznek-e kapacitással új projektekre. Az időkövetés funkció segít mérni a feladatokra fordított időt, így pontosan meghatározhatja a költségvetést, a jelentéskészítő műszerfalak pedig a gyűjtött adatokat vizuális betekintéssé alakítják.

Az Asana minden méretű csapatnak megfelel, legyen szó kezdő kisvállalkozásokról vagy nagyvállalatokról.

Az Asana legjobb funkciói

Használjon projektsablonokat és automatizálást a kézi munka csökkentése érdekében

Testreszabhatja a projekt szakaszait, és válthat a különböző elrendezések között, például Gantt, lista, naptár, tábla vagy idővonal.

A munkaterhelés funkcióval láthatóvá teheti csapata kapacitását és újraeloszthatja a munkát.

Automatizálja a technológiai rendszerében zajló folyamatokat több mint 270 integrációval

Az Asana korlátai

Kisvállalkozások számára drágának bizonyulhat

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 30,49 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

8. Monday

via Monday

A projekttervezéstől és a feladatkezeléstől az erőforrások elosztásáig a Monday segítségével átláthatja projektjeit, mintha egy nyitott könyv lenne. A vizuális felület vonzó, és jól megfelel a kreatív csapatok igényeinek.

Ha szeretné tudni, hogy csapata mennyi időt tölt el bizonyos feladatokkal, hozzáadhatja a Munkaidő-nyomonkövetés oszlopot a munkafolyamatához. A lejátszás gombbal kényelmesen elindíthatja vagy szüneteltetheti a feladatokat. Ez a funkció azonban csak a Pro és Enterprise csomagokban érhető el.

A Monday egy együttműködési platform, amely naprakészen tartja Önt a projekt előrehaladásáról, és lehetővé teszi minden érdekelt fél számára, hogy naprakész legyen a projektekkel kapcsolatban, kommunikáljon és átlátható munkakörnyezetet tartson fenn.

A Monday legjobb funkciói

Állítsa be céljait és célkitűzéseit, határozza meg a célok eléréséhez szükséges projekteket és folyamatokat, majd hozzon létre feladatokat, hogy projektjei és folyamatai összhangban legyenek céljaival.

Tervezze meg, ütemezze be és ossza el az erőforrásokat, hogy kiegyensúlyozza alkalmazottai munkaterhelését.

Szervezze meg munkafolyamatát a feladatok fontossági sorrendbe állításával, a felelősségek kiosztásával és a határidők meghatározásával.

A valós idejű irányítópultok segítségével láthatóvá teheti az előrehaladást.

A Monday korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak a késleltetett értesítésekre

Időkorlátozott nyomonkövetési funkciók

Hétfői árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó havonta

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

9. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork munkamenedzsment platform lehetővé teszi a csapat erőforrásainak szervezését, az ütemtervek becslését és a rögzített órák pontos nyomon követését.

Optimalizálhatja a kapacitástervezést azáltal, hogy előre látja az erőforrásigényeket, nyomon követi a projektfolyamatokat, és tudja, mikor van szükség több támogató személyzetre. A mindenki munkaterhelésének teljes áttekintésével eldöntheti, hogy átcsoportosítja a feladatokat, vagy szerkeszti a projekt részleteit, hogy biztosítsa a projekt időbeni teljesítését.

Ez a platform, amelyet elsősorban ügynökségek, IT-cégek és tanácsadó szolgáltatások számára terveztek, különböző típusú, nagy vagy kis vállalkozásokhoz is alkalmazható.

A Teamwork legjobb funkciói

Küldjön automatikus értesítéseket, hogy emlékeztesse az alkalmazottakat a munkaidő-nyilvántartás vezetésére.

Használja az időkövetést az órák rögzítéséhez, a költségvetések kezeléséhez és a hibátlan számlák időben történő generálásához.

Központosított áttekintést kap a becsült, elosztott, rögzített és rendelkezésre álló órákról.

Vizsgálja meg csapata munkafolyamatát, és hatékonyan kezelje a rövid és hosszú távú erőforrás-tervezést!

A csapatmunka korlátai

A jelentések exportálása nehézkes lehet

Csapatmunka árak

Ingyenes

Szállítás: 13,99 USD/felhasználó havonta

Grow: 25,99 USD/felhasználó havonta

Ár: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

10. Hubstaff

via Hubstaff

A Hubstaff egy projektkövető szoftver, amely időkövetési, munkaerő-menedzsment és tevékenységelemzési funkciókkal rendelkezik.

Ezzel a csapata időt takaríthat meg az automatizált időkövetés és bérszámfejtés segítségével. Az eszköz integrálható a PayPal, Payoneer, Wise és más fizetési módokkal, lehetővé téve az automatizált fizetések kiadását a számlázható órák alapján.

Emellett testreszabható jelentéseket is készíthet az időkövetésből, a tevékenységek nyomon követéséből és a csapat együttműködéséből származó adatok alapján, és ezeket az információkat felhasználhatja fontos üzleti döntések meghozatalához.

A Hubstaff legjobb funkciói:

Kövesse nyomon a távoli, hibrid és irodai munkavállalók munkaidejét, és biztosítsa a pontos számlázást és számlázást.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy bármilyen operációs rendszerről vagy eszközről rögzítsék a munkaórákat.

Kezelje a műszakokat, a rendelkezésre állást és a szabadságkérelmeket, és kerülje el az ütemterv-ütközéseket az alkalmazottak ütemezésének funkciójával.

Készítsen jelentéseket a HubStaff Insights segítségével, és azonosítsa az adatok trendjeit és mintáit.

A Hubstaff korlátai:

Nehéz lehet különböző időzónákat beállítani a Hubstaffban.

Hubstaff árak

Ingyenes

Starter: 7 USD/felhasználó/hónap

Grow: 9 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 25 USD/felhasználó havonta

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Vezesse projektjeit a siker felé a feladatkövető szoftverekkel

A feladatkövető alkalmazások biztosítják, hogy alkalmazottai kemény munkája ne vesszen kárba, és átlátható, pontos fizetésekhez vezetnek. Csapatának tagjai világos képet kapnak arról, mire fordítják idejüket, és ezt felhasználva irányíthatják munkaidejüket és produktívak maradhatnak.

Ezek az eszközök segítik a szervezeteket a folyamatban lévő és a jövőbeli projektek erőforrásainak kezelésében. Valós idejű jelentéseket kínálnak, így eldöntheti, hogy mennyi költségvetést szánjon az egyes projektekre, valamint mikor és hol csoportosítsa át az erőforrásokat.

Nincs olyan hatékony és zökkenőmentes feladatkövető platform, mint a ClickUp – legyen szó projektmenedzsmentről, időkövetésről, költségvetés-becslésről, erőforrás-elosztásról vagy mindezek kombinációjáról.

Ez az all-in-one platform egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi technológiai eszközeit, miközben folyamatosan tájékoztatja Önt az összes projektjének állapotáról.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és kezelje munkatársait magabiztosan!