Hogyan használhatja az AI-t az üzleti fejlesztéshez (alkalmazási példák és eszközök)

Az AI átalakítja a vállalkozások növekedésének módját, a vevőkkel való kapcsolattartást és az üzletek gyorsabb lezárását. A magas konverziós arányú értékesítési e-mailek írásától az új potenciális ügyfelek azonosításáig a mesterséges intelligencia segít a vállalatoknak az üzleti fejlesztés minden szakaszában hatékonyabban dolgozni.

A McKinsey becslései szerint az AI akár 4,6 billió dollárral is növelheti a globális vállalati nyereséget azáltal, hogy átalakítja a csapatok marketing-, értékesítési és termék-támogatási módszereit.

Ha tehát azon töri a fejét, hogyan használhatná az AI-t üzleti növekedési stratégiájában, ez a blog bevezeti Önt a témába, valós felhasználási példákkal, eszközökkel és példákkal, amelyeket már ma elkezdhet használni.

Az AI megértése az üzleti fejlesztéshez

Az üzleti fejlesztés magában foglalja a növekedést elősegítő stratégiák kidolgozását és megvalósítását, a belső üzleti műveletekre és a külső piaci lehetőségekre összpontosítva. Ez piackutatás, iparági elemzés, versenytársak nyomon követése és jövőbeli előrejelzések gyűjtését jelenti.

A folyamat a vállalat minden részlegét érinti, a marketingtől a humánerőforrásig. Ezért szükséges a különböző szempontok elemzése, az adatok gyűjtése és a jövőbeli intézkedések megtervezése ezeknek az ismereteknek az alapján.

A mesterséges intelligencia az Ön asszisztense, amely segít ezeknek a folyamatoknak a végrehajtásában. Íme, hogyan segít Önnek:

Gép tanulás: A trendek és anomáliák azonosítása az adatokban, hogy értelmes betekintést nyerjen.

Prediktív modellezés: Finomítja az algoritmusokat az ügyfelek igényeinek, a piaci változásoknak és az értékesítési lehetőségeknek a megjóslásához.

Természetes nyelvfeldolgozás: Chatbotok és virtuális asszisztensek használata valós idejű ügyfélszolgálat és támogatás céljából.

Érzelemelemzés: figyelemmel kíséri a közösségi médiát és a visszajelzéseket, hogy felmérje az ügyfelek érzelmeit, és ennek megfelelően módosítsa a stratégiákat.

Szenárióelemzés: Különböző üzleti forgatókönyveket szimulál, hogy segítsen a stratégia megtervezésében és a lehetséges kihívások előrejelzésében.

🧠 Érdekesség: Míg a fogyasztók 76%-a aggódik a mesterséges intelligencia által terjesztett téves információk miatt, addig 65%-uk úgy döntött, hogy megbízik benne.

Hogyan használható az AI az üzleti fejlesztésben?

Az alábbi idézet Sam Altmantól, az OpenAI társalapítójától és vezérigazgatójától származik, és összefoglalja, miért kell az AI-t integrálni az üzleti fejlesztési tervébe:

Jelenleg mindenki arról beszél, hogy AI-vállalatnak kell lenni. Az iPhone App Store elindulása után volt egy időszak, amikor mindenki arról beszélt, hogy mobilvállalatnak kell lenni. De ma már egyetlen szoftvercég sem mondja magáról, hogy mobilvállalat, mert elképzelhetetlen lenne, hogy ne legyen mobilalkalmazása. És elképzelhetetlen lesz, hogy ne legyen integrálva az intelligencia minden termékbe és szolgáltatásba. Ez egyszerűen elvárt, magától értetődő dolog lesz.

Az AI már nem csak egy trend. Akár online megrendelést szeretne leadni, háztartási készülékeket vezérelni vagy telefonálást kezdeményezni, az AI mindennek a középpontjában áll.

Íme hat AI-alkalmazási eset, amelyek megkönnyíthetik a munkaterhelését és növelhetik a működési hatékonyságot:

1. Automatizálja a rutin feladatokat

Az olyan feladatok, mint a találkozók ütemezése, az e-mailek nyomon követése és az adatok bevitel, időigényesek és frusztrálóak. Ezenkívül hajlamosabbak a hibákra is, mivel a monoton munka hosszabb időtartama csökkentheti az ember figyelmét.

Az AI-alapú eszközök átvehetik az ismétlődő feladatok elvégzését, és intelligens automatizálással helyettesíthetik azokat. A virtuális asszisztensekhez hasonló feladat-automatizáló szoftverek a naptárát is elemezhetik, és a határidők és a projekt fontossága alapján rangsorolhatják a feladatokat, hogy elkerüljék a figyelemelterelést.

Az AI automatizálás megvalósításának módjai:

CRM-integráció: Használjon AI-kompatibilis CRM-eket az ügyfelekkel való interakciók automatikus naplózásához, a kapcsolattartási adatok frissítéséhez és a kiemelt fontosságú feladatok megjelöléséhez.

Chatbotok: Telepítsen chatbotokat webhelyére és közösségi média csatornáira, hogy kezelje a gyakori kérdéseket, és üzleti órákon kívül is fenntartsa a potenciális ügyfelek érdeklődését.

2. Használja a prediktív elemzést a stratégiai döntéshozatalhoz

Az AI-alapú prediktív elemzés valós idejű és történelmi adatokat használ a piaci trendek, a vásárlói magatartás és a közelgő változások előrejelzéséhez.

Ezeknek az adatalapú betekintéseknek a tanulmányozása segít előre látni a lehetőségeket és a kihívásokat, így jól megtervezheti következő lépéseit.

Az AI-rendszerek így végzik az adatelemzést:

Értékesítési előrejelzés: vizsgálja meg a múltbeli értékesítési adatokat és piaci feltételeket AI-modellek segítségével, hogy előre jelezze a jövőbeli teljesítményt, és ezáltal irányítsa erőforrás-elosztását és stratégiai tervezését.

Trendek azonosítása: Figyelje a közösségi médiát, a híreket és az iparági jelentéseket, hogy azonosítsa a kialakuló trendeket vagy a fogyasztói hangulat változásait.

Kockázatkezelés: Az AI segítségével azonosíthatja a potenciális kockázatokat a folyamatokban olyan változók elemzésével, mint a piaci volatilitás és a versenytársak tevékenységi.

3. Személyre szabott ügyfélkapcsolatok és elkötelezettség

Hűséges ügyfelek nélkül nincs értékesítés és márkanév. A fogyasztói bázis kiépítésének legjobb módja a tartalmas kapcsolatok kialakítása.

Az AI szegmentálhatja a közönségét, és személyre szabhatja az egyes egyének élményét azáltal, hogy tanulmányozza egyedi preferenciáikat, interakcióikat és viselkedésüket.

Ez a személyre szabott megközelítés az ügyfélkapcsolatok kezelésében azt eredményezi, hogy az ügyfelek úgy érzik, meghallgatják és törődnek velük, és ezáltal jelentősebb kapcsolatok alakulnak ki.

Az AI-eszközök bevezetésével a következőket érheti el:

Testreszabott marketingstratégiák: Elemezze az ügyféladatokat, és automatizálja a személyre szabott e-mailes marketinget, a közösségi médiakampányokat és a termékajánlásokat.

Térkép a vásárlói útvonalról: Használja az AI-t, hogy részletes térképeket készítsen vásárlói útvonaláról, és azonosítsa a problémás pontokat és az elkötelezettségre vonatkozó lehetőségeket.

🧠 Érdekesség: A vállalatok legalább 65%-a alkalmaz generatív mesterséges intelligenciát egy üzleti funkcióhoz, míg néhányan több funkcióhoz is. A két leggyakoribb felhasználási példa a marketing és az értékesítés, valamint a termék- és szolgáltatásfejlesztés.

4. Optimalizálja a potenciális ügyfelek generálását és minősítését

A magas minőségű potenciális ügyfelek megtalálásához célzott marketinganyagokat kell készítenie. Míg a kutatás bárki számára megterhelő lehet, az algoritmusok másképp működnek.

Az AI nagy mennyiségű adatot képes átnézni, hogy azonosítsa a legvalószínűbb potenciális ügyfeleket, ezzel időt és energiát takarítva meg értékesítési csapatának.

Használja az AI rendszereket a jövőbeli értékesítés javítására:

Lead scoring rendszerek: Értékelje a potenciális ügyfeleket az elkötelezettség, a viselkedés és a demográfiai adatok alapján, és ösztönözze értékesítési csapatát, hogy a nagy potenciállal rendelkező lehetőségekre koncentráljon.

Viselkedéselemzés: Elemezze, hogyan interagálnak a potenciális ügyfelek a digitális csatornáival, hogy meghatározza a legjobb időpontot és módszert a kapcsolatfelvételhez.

Piaci szegmentálás: Szegmentálja piacát részletesebben a célzottabb célzási és üzenetküldési stratégiák érdekében, hogy azok visszhangot keltsenek bizonyos csoportokban vagy iparágakban.

5. Végezzen versenyképességi elemzést és piackutatást

Hogyan tudna kiemelkedni, ha több mint két vállalkozás ugyanazt a terméket árulja vagy hasonló szolgáltatásokat kínál, mint Ön? Termékdifferenciálással – az Ön USP-jének marketingjével!

Ehhez a piaci környezet mélyreható ismerete szükséges, beleértve a folyamatos trendeket, a versenytársak gyenge pontjait és az ügyfelek elvárásait. Az AI-eszközök segítségével ezeket a mutatókat valós időben követheti nyomon és elemezheti.

Így segítenek az AI-modellek a versenyelőny megszerzésében:

Közösségi médiafigyelő eszközök: Kövesse nyomon a márkájával, versenytársaival és az iparági trendekkel kapcsolatos említéseket, és szerezzen betekintést a piaci hangulatba.

Versenyelőnyök összehasonlítása: Hasonlítsa össze teljesítményét az iparági referenciaértékekkel, hogy azonosíthassa azokat a területeket, ahol javulhat vagy újíthat.

Tartalomhiány-elemzés: Elemezze a versenytársak tartalmi stratégiáit, és keresse meg a saját stratégiájában lévő hiányosságokat, hogy olyan témákat tudjon felvetni, amelyek rezonálnak a közönségével.

📚 Olvassa el még: Növekedési terv sablonok a növekedési stratégia kidolgozásához

6. Versenyképes árak kialakítása

Senki sem akarja alulértékelni erőfeszítéseit, vagy irreális árakkal elriasztani az ügyfeleket. Az árstratégiájában megtalált megfelelő egyensúly növeli a piaci részesedést és több ügyfelet vonz.

Az AI a piaci kereslet, a versenytársak árai és a vásárlói magatartás alapján új árakat javasolhat. Maradjon versenyképes, miközben maximalizálja bevételeit.

Így használhatja az AI-t az értékesítésben :

Valós idejű adatáramok: tanulmányozza a piaci feltételeket és a versenytársak árait, hogy optimális árazási stratégiákat javasolhasson.

Szenárió modellezés: Szimuláljon különböző árképzési forgatókönyveket és azok bevételre gyakorolt hatását, hogy adat alapú döntéseket hozhasson, amelyek egyensúlyt teremtenek a jövedelmezőség és az ügyfélérték között.

Személyre szabott kedvezmények: Ismerje meg az ügyfelek viselkedését és vásárlási előzményeit, hogy személyre szabott kedvezményeket/ösztönzőket kínálhasson, növelve ezzel a konverziót és az ügyfélhűséget.

📌 Példa: AI az üzleti fejlesztésben Nézzük meg, hogyan segítette az Accenture a Procter & Gamble (P&G) vállalatot az AI bevezetésében a termékfejlesztési folyamatok javítása érdekében. A P&G előtt álló kihívások: Lépést tartani a piaci igényekkel

Komplex termékformulák

Kézi és időigényes fejlesztési folyamat

Az összetevők, a korlátozások és a regionális preferenciák közötti egyensúlyhiány Az Accenture megoldása: Az Accenture a P&G-vel közösen létrehozta a Human + Machine eszközkészletet. Ez segített nekik két kulcsfontosságú megközelítés kidolgozásában: magyarázható AI és generatív hálózatok. Míg az Explainable AI a formulák finomhangolásával kis, de jelentőségteljes fejlesztéseket hozott a meglévő termékekben, a Generative Networks a fejlesztőket teljesen új formulák felfedezésére ösztönözte. Az utóbbi rendszer korábban nem fontolóra vett összetevő-kombinációkat állított össze, hogy újakat javasoljon. Ezáltal a P&G optimalizálta a meglévő termékeket és részt vett a termékinnovációban. Az együttműködés eredményei: Új formulák kidolgozása és tesztelése

Alternatívák javaslása abban az esetben, ha egy összetevőt ki kell cserélni

Gyorsabb reagálás a piaci változásokra és az ellátási lánc zavaraira

Fejlesztési költségek megtakarítása és a fizikai tesztelés szükségességének kiküszöbölése

Személyre szabott termékek gyorsabb létrehozása meghatározott piacok számára

Most, hogy már tudja, hogyan használhatja az AI-t a műveletek irányításához, fedezze fel ezeket az eszközöket, hogy integrálja az AI-t az üzleti fejlesztésbe.

1. Puffer

via Buffer

Ha az érdekli, hogy az AI hogyan segítheti a kisvállalkozásokat, akkor ez az eszköz Önnek való.

A Buffer és beépített AI asszisztensével szociális média tartalmakat írhat, ütemezhet és publikálhat, miközben egyidejűleg információkat is gyűjthet. Intuitív irányítópultja lehetővé teszi, hogy több platformon is ütemezzen bejegyzéseket, így elkerülve a manuális posztolás gondját.

2. DreamHost AI üzleti tanácsadó

via DreamHost AI Business Advisor

A DreamHost AI Business Advisor egy döntéshozatalra szolgáló AI eszköz. Ha több vállalkozása van és személyre szabott tanácsra van szüksége, próbálja ki ezt az eszközt.

A ChatGPT 4.0-t használja a kérdéseid megválaszolásához, beépített prompt könyvtárral rendelkezik, és idővel jobban megjegyzi a kontextust.

3. Notta

via Notta

A Notta rögzíti, leírja és összefoglalja az értekezleteken elhangzott beszélgetéseket, kiemelve a legfontosabb fogalmakat és teendőket. Ne pazarolja az idejét hosszú leiratokra – hagyja, hogy ez az AI-eszköz végezze el a nehéz munkát.

4. ClickUp

Használja a ClickUp alkalmazást a feladatok, a kommunikáció és a projektek együttműködéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat működésük racionalizálásában, projektjeik kezelésében és az együttműködés fokozásában. Mesterséges intelligenciával működő eszközként a ClickUp intelligens funkciókat kínál, amelyek támogatják az üzleti fejlesztést az ismétlődő feladatok automatizálásával, hasznosítható betekintések biztosításával és a döntéshozatal javításával. Ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás mesterséges intelligenciával támogatott tudáskezelési, csapatkommunikációs és teljes körű projektmenedzsment megoldásokat kínál.

Az üzleti menedzsment szoftvert integrálhatja a munkaterületével, és az AI segítségével kezelheti a munkafolyamat minden aspektusát. Nézzük meg közelebbről néhány funkcióját!

ClickUp az AI üzleti fejlesztésben való felhasználásához

A ClickUp beépített AI asszisztense, a ClickUp Brain, egy integrált munkamegoldás különböző üzleti folyamatok kezelésére. Íme, hogyan segíthet Önnek:

1. Rutin feladatok automatizálása

A ClickUp Brain átveszi az ismétlődő, időigényes feladatokat azáltal, hogy automatikusan generálja a projektösszefoglalókat, frissíti az előrehaladási jelentéseket és létrehozza a feladatlistákat a találkozók jegyzőkönyvei alapján.

Az AI automatizálásnak köszönhetően csapata kevesebb időt fordít az adminisztratív feladatokra, és többet a stratégiai munkára.

Összefoglalja a szálakat és a találkozók jegyzőkönyveit a ClickUp Brain segítségével.

Bónusz: A Brain felhasználói különböző AI-modellek közül választhatnak, például a ChatGPT és a Claude közül.

Képzelje el, hogy van egy asszisztense, aki beállítja a feladatait és figyelemmel kíséri azok előrehaladását. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciája alfeladatokat hoz létre, automatikus stand-upokat indít el, és a munkafolyamat kontextusadatok alapján valós idejű előrehaladási frissítéseket nyújt.

Ezzel minden csapattag ugyanazon az oldalon marad, és nincs szükség túlzott számú megbeszélésre és manuális állapotellenőrzésre.

Állítson be automatizált feladatokat és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp segítségével.

3. Központosított kommunikációs központ

A ClickUp Brain központi teret hoz létre a szervezet számára a feladatok, dokumentumok és csapatkommunikáció összekapcsolásával, így a brainstorming ülései produktívabbá válnak.

Könnyedén hozzáférhet a korábbi kontextusokhoz és az adatokon alapuló betekintésekhez, hogy megvitathassa egy új termékötletet vagy finomítsa marketingstratégiáját.

📮ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépjen a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központosított platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi.

4. Prediktív elemzés stratégiai döntésekhez

A ClickUp Brain nem korlátozódik a belső projektek kezelésére – képességeit kiterjeszti a külső piackutatásra is. Az eszköz összevonhatja a csatlakoztatott alkalmazások, például a Google Drive, a GitHub és a Salesforce adatait, hogy átfogó képet adjon a piaci trendekről és a vásárlói viselkedésről.

Például elemezheti az utolsó marketingkampány teljesítményét, és javaslatokat tehet a jövőbeli kampányok optimális stratégiáira, vagy figyelmeztetést hozhat létre új ügyfélszegmensekre vonatkozóan.

5. Személyre szabott ügyfélkapcsolatok

A ClickUp Brain integrálódik a CRM-rendszereivel, hogy személyre szabott betekintést nyújtson az ügyfelek viselkedésébe. Az AI nyomon követi az interakciókat, előre jelzi az ügyfelek igényeit, és akár automatizálja a követő kommunikációt is, így biztosítva az ügyfelek elégedettségét.

Nézze meg, hogyan írhatja be a @𝗕𝗿𝗮𝗶𝗻 parancsot a ClickUp-ban az azonnali támogatás és intelligens javaslatokért. 👇

A ClickUp Brain mellett hozzáférhet a ClickUp Dashboardshoz is, amely valós idejű képet ad a projekt előrehaladásáról, a csapat termelékenységéről és a működési folyamatokról. Ez a kulcs ahhoz, hogy az adatok generálódjanak és aktívan felhasználásra kerüljenek a teljesítmény javítása érdekében.

Így segíthet Önnek a ClickUp Dashboards:

Vizualizálja a személyre szabott műszerfalakat, amelyek az Ön egyedi munkafolyamatához és üzleti igényeihez igazodó táblázatokkal, grafikonokkal, listákkal és kártyákkal rendelkeznek.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, a csapat munkaterhelését és a kritikus KPI-ket a frissítésekkel, hogy időben hozhasson döntéseket és rugalmasan reagálhasson.

Készítsen KPI-dashboardot, és vizualizálja a mutatókat a ClickUp Dashboards segítségével.

Használjon előre elkészített irányítópult-sablonokat, amelyeket konkrét funkciókhoz terveztek, például marketingkampányokhoz, szoftveres sprintekhez, értékesítési áttekintésekhez és CRM-vizualizációhoz.

Tegyen fel kérdéseket az AI-nak, és kapjon kontextusalapú betekintést az összes irányítópultjába, így csökken a kézi adatkeresés szükségessége.

Állítson be olyan irányítópultokat, amelyek személyes parancsnokságként működnek, hogy prioritásokat állítson fel a feladatok között, nyomon kövesse a napi célokat és növelje az egyéni termelékenységet.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Dashboardot a teljesítménymutatók egymás melletti elemzéséhez, így világos képet kaphat a trendekről, az előrehaladásról és a figyelmet igénylő területekről. A nyers adatokat üzleti betekintéssé alakíthatja különböző adatkészletek összehasonlításával – legyen szó különböző időszakok, csapatok vagy projektek közötti teljesítményről.

Emellett biztosítsa a szabályoknak való megfelelést és az adatok biztonságát a ClickUp robusztus irányítási funkcióival, amelyeket AI-vezérelt felügyelet és riasztások egészítenek ki.

Mary Zargarian, a Zargarian Consulting LLC vezérigazgatója és főtanácsadója elmondta:

A ClickUp a vállalkozásunk középpontja – a legfontosabb üzleti menedzsment platformunk. Sikerült egyetlen rendszerbe integrálnunk az együttműködést és a jelentéstételt, így csapatunk átláthatja a munkánkat, ügyfeleink pedig azt, hogy mit teszünk az üzletükért.

📚 Olvassa el még: Ingyenes projektmenedzsment sablonok minden típusú projekthez

Az AI előnyei az üzleti fejlesztésben

Az AI-eszközök segítenek az üzleti tevékenység különböző aspektusainak kezelésében. Az IT-szakemberek és üzleti döntéshozók 89%-a úgy véli, hogy az AI és a gépi tanulás elengedhetetlen az üzleti célok eléréséhez. Íme öt ok, amiért nem szabad figyelmen kívül hagynia az AI használatát:

Értelmezésen alapuló döntéshozatal: Használja az AI-alapú betekintést, hogy pontosabb döntéseket hozzon, ahelyett, hogy intuíciójára támaszkodna.

Legyen produktívabb: Bízza az AI-ra a nagy adathalmazok és feladatok feldolgozását, és használja ki annak képességét, hogy az emberi alapvető képességeken túlmutató munkát végezzen.

Személyre szabott élményt nyújt: Hagyja, hogy az AI megjegyezze és leírja az egyes fogyasztókat, hogy személyre szabhassa az üzleti kapcsolataikat és elnyerje hűségüket.

Csökkentse az emberi hibák számát: gyorsítsa fel az ismétlődő feladatokat az AI automatizálásával és a gépi tanulással, anélkül, hogy félnie kellene a hibáktól.

Ismerje meg jobban vállalkozását: Elemezzen mindent a vállalatával kapcsolatban, és fedezze fel a termékfejlesztés, a szolgáltatásintegráció és más területek még feltáratlan lehetőségeit.

👀 Tudta? A technológiai vezetők körülbelül 49%-a integrálta az AI-t alapvető üzleti stratégiájába, míg egyharmaduk beépítette termékeibe és szolgáltatásába.

Az AI kihívásai az üzleti fejlesztésben

Mielőtt ezeket a módszereket bevezetné az üzleti fejlesztés forradalmasítására, vegye figyelembe a következő három kihívást. Gondolkodjon el a lehetséges megoldásokon, hogy biztosítsa a felelősségteljes AI-gyakorlatokat.

1. Készségek hiánya

Bár a vállalatok 75%-a alkalmazza az AI-t, csak 35%-uk rendelkezik a hatékony kihasználásához szükséges készségekkel és képzettséggel. Ez a speciális ismeretek terén fennálló hiány gyakran akadályozza a vállalkozásokat az AI-folyamatok sikeres bevezetésében, ami potenciálisan megakadályozhatja az innovációt és a növekedést.

Az AI-koncepciók, eszközök és bevált gyakorlatok terén a munkavállalók képességeit fejlesztő képzési programok és workshopok segíthetnek kezelni ezt a helyzetet. A vállalkozások AI-szakértőket vagy tanácsadókat is bevonhatnak a megvalósítás során a tudáshiány áthidalására.

2. Magas megvalósítási költségek

Az AI-megoldások drágák lehetnek, mivel költségekkel járnak a szoftver beszerzése, az infrastruktúra fejlesztése és a folyamatos karbantartás. Sok vállalkozás számára ezek az előzetes beruházások korlátozó tényezők lehetnek.

Fontolja meg, hogy kis léptékkel kezdje, és kipróbálja az AI-t az üzleti tevékenységének egy meghatározott területén, hogy ellenőrizze a megtérülést, mielőtt kiterjesztené annak használatát. A felhőalapú AI-megoldások alacsonyabb előzetes költségekkel és skálázhatósági lehetőségekkel járnak, így költséghatékony alternatívát kínálnak a helyszíni megoldásokhoz képest.

3. Adatminőség és rendelkezésre állás

Az AI az adatokra támaszkodik az információk hatékony feldolgozásához és elemzéséhez. A pontos betekintés és a sikeres üzleti fejlesztési stratégiák kidolgozása hibátlan, teljes, konzisztens és releváns adatokat igényel.

Sok szervezet azonban nehezen felel meg ezeknek a szabványoknak, ami torz elemzésekhez és rossz döntéshozatalhoz vezet.

A világos adatstandardok létrehozása, a források közötti konzisztencia biztosítása, valamint a rendszeres adatminőség-értékelések és -ellenőrzések végzése jelentősen javíthatja az adatok megbízhatóságát és pontosságát.

📚 Olvassa el még: Gyakorlati példák a startupok üzleti céljaira a siker elérése érdekében

Az AI jövője az üzleti fejlesztésben

A PWC „Sizing the Prize Report ” című jelentése megemlíti az AI üzleti fejlesztés céljából történő alkalmazásának végső előnyét:

A nyeremény sokkal nagyobb képességek, sokkal relevánsabb módon, mint amit vállalkozása az AI végtelen lehetőségei nélkül valaha is elérhetne.

A jelentés azt is feltárta, hogy az AI 2030-ig akár 15,7 billió dollárral is hozzájárulhat a globális gazdasághoz, ami több, mint Kína és India jelenlegi össztermelése.

Ha Ön is részese szeretne lenni ezeknek a számoknak, nézzük meg, mely AI-trendeket kell követnie!

1. Person Plus AI stratégia

Nevéhez híven a Person Plus AI stratégia az emberi szakértelem és a technológia ötvözésére összpontosít, ahelyett, hogy a kettőt egymás ellen fordítaná. Míg az AI eszközök nagy adathalmazokat elemeznek és automatizálják az ismétlődő feladatokat, az emberek a javasolt megoldások megvalósítására koncentrálhatnak.

2. Generatív AI

A generatív AI a tartalomkészítésen túlmenően még sok másra is képes. Míg a marketingesek 76%-a írásra használja, 53%-uk dicséri az adatok elemzésére, az üzenetek személyre szabására, marketingkampányok kidolgozására és a SEO-stratégia optimalizálására való képességét is.

Ugyanezek a marketingesek azt is elmondták, hogy a generatív AI képes megszüntetni a felesleges munkát, és hetente több mint öt órát megtakarítani számukra, ami évente több mint egy hónapnak felel meg.

3. Beszélgető mesterséges intelligencia

Használta már az Alexa vagy a Siri virtuális asszisztenst? Ezek a virtuális asszisztensek és csevegőrobotok hatalmas adatmennyiséget, gépi tanulást és természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak, hogy emberhez hasonló beszélgetéseket imitáljanak, felismerjék a beszédet és megértsék a több nyelven írt szövegeket.

Az emberi interakciók és a gépi tanulási folyamatok állandó ciklusa segít javítani a memóriát és a kontextust, így jobb válaszokat adva.

Ha ezeket a trendeket figyelembe veszi a kihívások leküzdésére kidolgozott tervben, az segíthet az AI-val történő üzleti fejlesztési stratégiájának megtervezésében! Készen áll?

👀 Tudta? Az emberek 78%-a úgy véli, hogy az AI előnyei meghaladják a kockázatait.

Turbózza fel vállalkozását a ClickUp Brain segítségével

Az AI gyorsan átalakítja az üzleti fejlesztést, így az már nem opcionális, hanem elengedhetetlen. Ahhoz, hogy előnyt szerezzen, megfelelő eszközökre és készségekre van szüksége, hogy teljes potenciálját kiaknázhassa.

A ClickUp és a ClickUp Brain együttesen egy üzletfejlesztési szakemberek számára tervezett, mindent magában foglaló megoldást kínál. A hatékony AI funkciók segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, hasznos információkat szerezhet és racionalizálhatja az egész munkafolyamatot.

Szeretné felkészíteni csapatát? A ClickUp University átfogó képzést nyújt az alapoktól a haladó funkciókig, biztosítva, hogy csapata a lehető legjobban kihasználhassa a platformot. Ráadásul ingyenesen kipróbálhatja a ClickUp-ot, és első kézből tapasztalhatja meg annak képességeit.

Több mint 1000 integrációval a ClickUp zökkenőmentesen alkalmazkodik a meglévő folyamatokhoz, és digitális asszisztensévé válik az üzleti növekedés gyorsabbá és okosabbá tételében. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és nyissa meg az üzleti fejlesztés jövőjét!