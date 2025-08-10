10 ingyenes kereskedési napló sablon, amelyet 2025-ben használhat

Nem kell újabb kereskedés, hogy rájöjjön, hogy amit nem követ nyomon, azt nem is tudja javítani. Kérdezzen meg bármelyik tapasztalt kereskedőt, és megmondja: a nyereségeinek, veszteségeinek és gondolkodási folyamatainak egyértelmű nyilvántartása elválasztja az impulzív találgatásokat a szándékos növekedéstől és a kereskedési fegyelemtől.

De egy üres táblázatot bámulni nem túl inspiráló, ha kereskedési tevékenységeket szeretne fejleszteni. Éppen ezért egy megbízható kereskedési napló sablon segít a jó kereskedési szokások kialakításában.

Hogy időt és fejfájást takarítson meg, összegyűjtöttük a leghatékonyabb kereskedési napló sablonokat, amelyeket ingyenesen letölthet és használhat.

Rendezze egy kicsit jobban kereskedéseit és gondolatait is! 📈

🔎 Tudta? Kedvenc hírforrása befolyásolhatja a tőzsde alakulását, mivel a kutatások szerint összefüggés van a médiaérdeklődés és a kereskedési magatartás között. Például a zárás utáni eredményekről szóló hírek az esetek 90%-ában meglepő módon emelték a részvényárak szintjét.

Mik azok a kereskedési napló sablonok?

A kereskedési napló sablonok előre megtervezett formátumok, amelyek segítségével szervezetten és rendszerezve rögzítheti kereskedéseit. Általában táblázatok vagy digitális dokumentumok formájában érhetők el, előre beállított oszlopokkal a belépési és kilépési árak, a pozíció mérete, a dátum, az irány, a használt stratégia és a kereskedés eredménye stb. rögzítéséhez.

Néhány sablon még egy lépéssel tovább megy, és helyet biztosít a gondolataid, érzelmeid vagy a kereskedés indokainak lejegyzésére. A lényeg, hogy a nyomon követés következetes legyen, így nem kell a memóriádra vagy véletlenszerű képernyőképekre támaszkodnod.

Ha minden kereskedést hasonló módon követ nyomon, a piaci adatokból minták rajzolódnak ki, például hogy mely stratégiák működnek az Ön számára, vagy hogy az érzelmek hogyan befolyásolják döntéseit. Végül ez segít finomítani a jövőbeli kereskedési döntéseihez alkalmazott megközelítését.

🧠 Érdekesség: Az első dokumentált részvénykereskedés nem a Wall Streeten történt. Ez még 1602-ben történt! A Holland Kelet-indiai Társaság (VOC) történelmet írt azzal, hogy részvényeket bocsátott ki az amszterdami tőzsdén, ami a világ első hivatalos tőzsdei debütálása volt.

Mi jellemzi egy jó kereskedési napló sablont?

Egy jó kereskedési napló sablonnak egyszerűvé, következetessé és áttekinthetővé kell tennie a kereskedések nyomon követését. Nemcsak egyszerű kereskedési segédeszközként kell szolgálnia, hanem segítenie kell a fontos részletek rögzítésében anélkül, hogy túlbonyolítaná a folyamatot. Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelni kell:

Kereskedési stílus: Válasszon egy olyan kereskedési napló sablont, amely illeszkedik a kereskedési stílusához (napi kereskedés, swing kereskedés vagy hosszú távú befektetés) a következetes naplózás érdekében.

Egyéni mezők: Válasszon olyan kereskedési napló sablonokat, amelyek mezőket tartalmaznak az alapvető kereskedési adatokhoz, mint például a dátum, a ticker, a pozíció mérete, a belépési/kilépési pontok stb.

Megjegyzések: Keressen olyan sablonokat, amelyek lehetővé teszik stratégiai megjegyzések, kereskedési indokok, tanulságok és a kereskedés idején tapasztalt érzelmi állapotok rögzítését.

Könnyű használat: Válasszon olyan kereskedési napló sablonokat, amelyek formátuma könnyen frissíthető, például táblázatok, Notion táblák vagy digitális tervezők, amelyek mindegyike jól működik, ha gyorsan karbantartható.

Visszajelzés: Keressen olyan sablonokat, amelyek könnyen áttekinthetők, és olyan szakaszokkal rendelkeznek, amelyek segítenek elemezni a kereskedési teljesítményt az idő múlásával, és felismerni az önreflexióhoz szükséges mintákat.

✨Bónusz tipp: A kereskedési napló rendszeres áttekintésével gyakorolhatja a trendek felismerését, ami remek módszer arra, hogy előnyt szerezzen kereskedési útján. Keresse meg az ismétlődő mintákat, a stratégiák eredményeit és a piaci reakciókat!

10 kereskedési napló sablon, amelyet minden kereskedőnek ki kell próbálni

Nézze meg ezeket az ingyenes kereskedési napló sablonokat a ClickUp-tól, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazástól és más platformoktól, hogy megszervezze kereskedési tervét és javítsa döntéshozatali folyamatát.

1. ClickUp napló és főkönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Journal és Ledger Template segítségével átfogó nyilvántartást vezethet minden kereskedéséről.

A ClickUp Journal and Ledger Template egy naplószerű nyomonkövetési napló, amely a főkönyvi struktúrát követő egységes irányítópulton található. A kereskedési bejegyzéseket, jegyzeteket, nyereség- és veszteségadatokat, valamint számlaösszefoglalókat egy digitális munkaterületen egyesíti, amely alkalmazkodik a napi vagy heti kereskedési munkafolyamatokhoz.

Minden bejegyzés könnyen címkézhető eszközosztály, kereskedési stratégia vagy piaci feltételek szerint, így kontextusba helyezett betekintést nyújtva, amely támogatja a jövőbeli elemzéseket. A belépési/kilépési ár, méret, díjak és kereskedési indokok számára létrehozott egyéni mezők segítségével a kereskedők teljes áttekintést kapnak a viselkedésről és az eredményekről, anélkül, hogy fragmentált táblázatokra kellene támaszkodniuk.

💙 Miért fogja szeretni:

A teljes nyomonkövethetőség érdekében szűrhető mezők segítségével rögzítheti a kereskedéseket és a legfontosabb mutatókat.

Adjon hozzá megfigyeléseket, képernyőképeket és tanulságokat minden kereskedési naphoz.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a kumulatív nyereséget és veszteséget, valamint a sikerarányt.

Másolja le a beállításokat, hogy több kereskedési számlát vagy portfóliót külön-külön kezelhessen.

Ideális: kiskereskedők, swing kereskedők és portfóliókezelők számára, akiknek hibrid főkönyv-napló formátumra van szükségük a folyamatos felülvizsgálathoz és a pénzkezeléshez.

2. ClickUp számviteli napló sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje üzleti pénzügyeit a ClickUp számviteli napló sablonjával

A pontos könyvelés elengedhetetlen az egyéni vállalkozóként vagy LLC-ként működő kereskedők számára. A ClickUp számviteli napló sablon segít a tranzakciók pontos rögzítésében az előre beállított egyéni mezők, például a tranzakció dátuma, a napló típusa, a bejegyzés száma és a terhelés segítségével.

Mivel minden egy helyen található, csökkentheti a kézi adatbevitelt, és könnyedén nyomon követheti általános pénzügyi teljesítményét és a legfontosabb mutatókat. A bejegyzések időrendben vannak rendezve, és megtekinthetők konkrét számlák vagy hónapok szerint. A kapcsolódó feladatok, emlékeztetők és dokumentumfeltöltések segítenek csökkenteni az év végi adózási gondokat.

💙 Miért fogja szeretni:

Címkézze meg bevételeit és kiadásait az adóbevallás előkészítése érdekében, és kapcsolja össze a naplóbejegyzéseket a kiegészítő fájlokkal, például kimutatásokkal vagy nyugtákkal.

A beépített mezők segítségével gyorsan rögzítheti a naplóbejegyzéseket, amelyek a legfontosabb pénzügyi adatokat tartalmazzák.

Szerezzen vizuális áttekintést a pénzforgalomról és az időbeli trendekről, hogy okosabb döntéseket hozhasson.

Takarítson meg időt egy jól szervezett rendszerrel, amelyet könnyű frissíteni és hivatkozni.

Ideális: Kereskedőknek vagy több fiókot kezelő vállalkozás tulajdonosoknak, akiknek pontos, rendezett nyilvántartásokra van szükségük a hatékonyabb pénzügyi nyomon követéshez.

Íme, mit mondott Shireen Shalabi, a Raymond James Consultant projekt tanácsadója a ClickUp használatáról :

Nemcsak a projektjeit tartja nyomon, hanem segít abban is, hogy a projekten dolgozó összes résztvevő is nyomon követhesse a haladást. Ha például feladatot kell kiosztanom valakinek, aki ugyanazon a projekten dolgozik, megjelölhetem őt a feladatban, és ő azonnal e-mailben értesítést kap a feladatról és annak határidejéről.

3. ClickUp könyvelési árazási sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg pénzügyi szolgáltatásait és árajánlatait a ClickUp könyvelési árazási sablonjával.

Sok kereskedő, aki jelzésszolgáltatást, mentori vagy oktatási előfizetést kínál, nehezen tudja formalizálni az árazást és a számlázást a profit szintjének növelése érdekében. A ClickUp könyvelési árazási sablon megoldja ezt a problémát azáltal, hogy testreszabható szinteket, számlázási ciklusokat, szolgáltatásokat és ügyfélspecifikus kedvezményeket határoz meg.

A napló sablon segítségével nyomon követheti a szolgáltatásokat, beállíthatja az árak szintjeit, és gyorsan elkészítheti az árajánlatokat anélkül, hogy át kellene kutatnia a táblázatokat. Öt beépített nézetet tartalmaz, beleértve a havi, negyedéves és éves bontásokat, így mindig tudni fogja, hol állnak a számok, és hogyan kell azokat módosítani.

💙 Miért fogja szeretni:

Hozzáférés egy központi helyre, ahol nyomon követheti az ügyfelek számlázási feltételeit és a kapcsolódó teljesítéseket, beépített állapotfrissítésekkel és bevételkövetéssel.

Állítson be különböző árképzési modelleket a kereskedéssel kapcsolatos szolgáltatásokhoz vagy termékekhez.

Igazítsa az ismétlődő bevételek nyomon követését a számlavezetési feladatokhoz

Részletes áttekintést kaphat az időkeret és a szolgáltatáskomponensek szerint rendezett nézetekkel.

Ideális: szabadúszók, kezdő kereskedők, virtuális könyvelők vagy ügynökségek számára, akiknek árfolyamokat, árajánlatokat és szolgáltatási struktúrákat kell kezelniük.

4. ClickUp számlák fizetendő sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp számlák fizetési sablonjával minden számlát kézben tarthat, mielőtt azok elmaradt fizetésekhez vezetnének.

A ClickUp számlák fizetési sablonja egyértelművé teszi a fizetési folyamatot, segítve a szállítói számlák és fizetési ciklusok ellenőrzését. A sablon egy előre elkészített rendszert kínál az egyes számlák feladatként való rögzítéséhez, és egy áttekinthető felületen követi nyomon az összes fizetési kötelezettséget.

Lehetővé teszi olyan állapotok hozzárendelését, mint „Számla beérkezése”, „Ellenőrzés” és „Kódolás”, és akár bizonylatokat vagy megjegyzéseket is csatolhat közvetlenül a bejegyzéshez. Ezenkívül a fizetéseket szállító, esedékességi dátum vagy számla szerint rendezi, és automatizált folyamatokat hoz létre, hogy fegyelmezett megközelítéssel elkerülje a határidők elmulasztását.

💙 Miért fogja szeretni:

A műveleti felületen található műszerfalon áttekintheti a kereskedési platformján esedékes és késedelmes fizetéseket.

Csatoljon számlákat, jegyezze fel a fizetési módot, és kövesse nyomon a kimenő pénzforgalmat anélkül, hogy külön táblázatot kellene megnyitnia.

Havi kötelezettségeket költségösszefoglalók segítségével vizualizálhat, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásai átláthatóak és auditálhatóak legyenek.

Állítson be egyedi munkafolyamatokat a számlák belső ellenőrzése és jóváhagyása érdekében.

Ideális: több beszállítót kezelő pénzügyi és beszerzési csapatok számára, ahol a számlák jóváhagyásának és a fizetési határidőknek a nyomon követését szervezni kell.

💡 Profi tipp: Kerülje el a költségvetési meglepetéseket azáltal, hogy becslési sablont használ a projekt költségeinek világos és pontos lebontásához a munka megkezdése előtt.

5. ClickUp pénzügyi beszámolók sablonjának összefoglalása

Ingyenes sablon letöltése Legyen pénzügyileg jártas a táblázatok káoszának elkerülésével a ClickUp pénzügyi számlák összefoglaló sablonjának segítségével.

Több számla, például megtakarítások, hitelkeretek vagy befektetések kezelése esetén könnyű elveszíteni a teljes képet. A ClickUp pénzügyi számlák összefoglaló sablonja egy munkaterületen egyesíti a számlaegyenlegeket, a fedezeti szinteket és a számlaspecifikus teljesítményt, így nem kell folyamatosan a számokat követnie.

A sablon segítségével viszonylag könnyebb felismerni a trendeket vagy az eltéréseket, mivel valós idejű betekintést nyújt a bejövő és kimenő pénzmozgásokba. Kövesse nyomon az eszközallokációt, a cash flow-t és a teljesítményt számlánként, élő szűréssel és idővonal alapú nézetekkel. Ez megkönnyíti a brókerek teljesítményének összehasonlítását és a tőkeallokáció optimalizálását.

💙 Miért fogja szeretni:

Tekintse meg az összes számlát egy irányítópulton, eszközosztály-szűrőkkel, hogy nyomon követhesse a készpénzt, a befektetett tőkét és a nem realizált hozamokat.

Ossza meg pénzügyi összefoglalóit adótanácsadóival vagy üzleti partnereivel.

Használja az automatizálást, hogy értesítést kapjon a fontos változásokról, például a befizetésekről vagy a kifizetésekről.

Használja az időkövetést és a címkéket, hogy még több kontextust adjon az adatokhoz.

Ideális: Több fiókot vagy stratégiát kezelő kereskedők számára, akik áttekinthető, központosított áttekintést és összesített, valós idejű összefoglalót szeretnének minden pénzügyi fiókról.

6. ClickUp számviteli műveletek sablon

Ingyenes sablon letöltése Könnyítse meg a könyvelési műveleteket a ClickUp könyvelési műveletek sablonjával.

Minden professzionális kereskedő vagy vagyonkezelő mögött egy háttériroda működik, amely gyakran több Microsoft Excel vagy Google Sheets fájlra oszlik szét. A ClickUp számviteli műveletek sablonja strukturálja ezeket a háttérfolyamatokat: tranzakciók naplózása, egyeztetés, jelentések készítése és megfelelőségi ellenőrzések.

Módszeres, mégis rugalmas teret biztosít az értékesítések, kiadások, kifizetések és minden más nyomon követéséhez. Ismétlődő munkafolyamatokat is tartalmaz, például havi mérlegeket vagy negyedéves teljesítményösszefoglalókat.

💙 Miért fogja szeretni:

Készítsen munkafolyamatokat az egyeztetés, az ellenőrzés és a jelentési ciklusok köré.

Adjon ki feladatokat az adatok bevitelére, ellenőrzésére és a dokumentáció nyomon követésére.

Összpontosítson a késések és az ellenőrzési jelzések felismerésére egyedi állapotokkal.

Kövesse nyomon a szabályozási megfelelést és a brókerekkel kapcsolatos dokumentumokat.

Ideális: Számviteli csapatok vagy kisvállalkozások számára, akik több rendszert szeretnének vinni a napi pénzügyi műveleteikbe, különösen azok számára, akik ismétlődő, strukturált és skálázható számviteli folyamatokat kezelnek.

7. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Vegye kézbe pénzügyi tervezését a ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával!

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egy parancsközpontot biztosít a bevételek, kiadások, ismétlődő előfizetések, adónaplók és teljesítményelemzések kezeléséhez. Ez az all-in-one munkaterület a fragmentált pénzügyi nyomonkövetési rendszerek helyettesítésére készült.

Kövesse nyomon a bevételeket, a kiadásokat és az egyező összegeket, és készítsen olyan költségvetéseket, amelyeket ténylegesen használnak. Fedezze fel a kiadási hiányosságokat, mielőtt azok problémává válnának, és tartsa csapatát (és vezetőségét) naprakészen anélkül, hogy tucatnyi állapotfrissítést küldene.

💙 Miért fogja szeretni:

Rendezze hónapok vagy negyedévek szerint, kapcsolja össze a feladatokat a tranzakciókkal, és testreszabhatja a jelentési widgeteket.

Használja a műszerfal widgetjeit a teljesítmény és a költségvetés összehasonlításához, valamint a havi haszonkulcs időbeli változásainak nyomon követéséhez.

A listák, naptárak és irányítópultok segítségével teljes áttekintést kaphat pénzügyi helyzetéről.

Automatizálja a számlák, felülvizsgálatok vagy közelgő pénzügyi ellenőrzések emlékeztetőit.

Ideális: Pénzügyi csapatok, alapítók, operatív vezetők, kereskedők és tanácsadók számára, akiknek szükségük van a kereskedési és üzleti funkciók pénzügyi tevékenységének egyértelmű, ellenőrizhető történetére, hogy szigorúan kézben tartsák a költségvetést és a tervezést.

8. ClickUp főkönyvi sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp főkönyvi sablon segítségével intuitív módon rögzítheti az összes beérkező fizetést és kimenő kiadást.

A ClickUp főkönyvi sablon ideális azoknak a kereskedőknek, akik üzleti egységként működnek. Bár ez a sablon könyvelők számára készült, rugalmas funkciói miatt bármely üzleti csapat számára ugyanolyan hasznos. Formális kettős könyvelési rendszert biztosít szervezett számlákkal, naplókategóriákkal és valós idejű frissítésekkel.

Minden tétel leírásokat, számlatípusokat, terhelési/jóváírási állapotot és kapcsolódó dokumentációt támogat. Lehetővé teszi a tranzakciók pontos nyomon követését és olyan egyedi jelentések létrehozását, amelyek érthetőek (még a pénzügyekkel nem foglalkozók számára is).

💙 Miért fogja szeretni:

Pontosan figyelje és kategorizálja az összes pénzügyi tevékenységet!

Vezessen ellenőrzési naplókat és exportálható jelentéseket.

Igazítsa a naplóbejegyzéseket az adókódokhoz vagy a CPA által jóváhagyott kategóriákhoz.

Integrálja a dokumentációt, a nyugtákat és az időbélyegeket az egyes bejegyzésekhez.

Ideális: Belső pénzügyi csapatok, egyéni könyvelők és bárki, akinek valaha is kellett kibogoznia egy három negyed évvel ezelőtti táblázatot.

9. Kereskedési napló táblázat sablon a StockBrokers.com webhelyről

A StockBrokers.com kereskedési napló táblázatsablonja a legfontosabbakat: az áttekinthetőséget, a következetességet és a betekintést.

Ez a napló Excelben készült, de komoly kereskedők számára lett tervezve, és előre elkészített oszlopokat tartalmaz a szimbólum, a belépési/kilépési idő, a méret, a jutalékok, a nettó nyereség/veszteség és a megjegyzések számára. Az elrendezés egyszerű: a narancssárga cellákat Ön töltheti ki, míg a szürke cellák automatikusan kiszámítják a nyereséget, a veszteséget és az összegeket.

💙 Miért fog tetszeni:

Számítson ki gördülő statisztikákat, mint például a nyerési arány és az átlagos R-többszörös.

Tartsa fenn az offline hozzáférést és a teljes adatellenőrzést

Használja az automatikus nyereség/veszteség nyomon követést, az átlagos nyereséget kereskedésenként és a sikerarány mutatókat.

A színkódolt bevitelek és számítások csökkentik a hibák számát és időt takarítanak meg.

Ideális: Napközbeni kereskedők, hosszú távú befektetők vagy bárki, aki következetes szeretne maradni és tanulni szeretne a korábbi kereskedésekből.

10. Kereskedési napló sablon a Template. Net webhelyről

A Trading Journal Template by Template. Net kiváló kiindulási pont azok számára, akik egyszerűen szeretnék rendszerezni jelenlegi és jövőbeli kereskedéseiket. Azok számára készült, akik minőségi jegyzetekkel és összefoglalásokkal szeretnék manuálisan tükrözni teljesítményüket. Ez a sablon támogatja a kereskedési naplókat, a célok nyomon követését, az áttekintő szakaszokat, valamint helyet biztosít a kereskedési képernyőképek vagy megfigyelések számára.

Ez az egyszerű táblázat lehetővé teszi az alapadatok rögzítését: dátum, típus (vásárlás vagy eladás), ár, mennyiség, költség, nettó nyereség/veszteség és a célfeltételek. Helyet kapnak a vállalati adatok és a befektetési típusok is, ami hasznos lehet, ha az egyes szektorok mintáit szeretné nyomon követni.

💙 Miért fog tetszeni:

Objektív kereskedési adatok mellett szubjektív megjegyzéseket is hozzáadhat.

Használjon nyomtatásbarát elrendezéseket tollal és papírral vagy hibrid munkafolyamatokhoz.

Hozzon létre személyre szabott szakaszokat a gondolkodásmód, az érzelmi reakciók vagy a hírekhez kapcsolódó események számára.

Kövesse nyomon a kereskedéseket úgy, hogy azokat strukturált, áttekintésre összpontosító formátumban szervezi meg.

Ideális: Kereskedőknek, akik a statisztikák helyett inkább az önértékelésen és a viselkedési naplózáson keresztül történő tanulásra koncentrálnak.

💡 Profi tipp: Az AI a felhasználói viselkedés, a piaci ingadozások, a kereskedési részletek, a kockázati diagramok, a kereskedési méret és az operatív változások alapján folyamatosan fejlődő élő mintákból merít. Ezért kulcsfontosságú, hogy az AI-t valós idejű információkkal táplálja.

Uralkodjon pénzügyein a ClickUp hatékony sablonjaival

Minden körülöttünk digitalizálódik, akkor miért kell a könyvelésnek és a pénzügyi menedzsmentnek még mindig végtelen táblázatokban és e-mailek sorozatában ragadnia? Itt az ideje, hogy pénzügyeit megkapja a méltó frissítést.

A pénzügyi átláthatóság nem feltétlenül jár időveszteséggel vagy idegességsel.

A ClickUp kereskedési napló sablonjai megkönnyítik pénzügyi céljainak nyomon követését és elemzését. A sokoldalú és átgondoltan megtervezett pénzügyi sablonoknak köszönhetően végre felválthatja a zavart a kontrollt.

Vegye kézbe pénzügyeit, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra!