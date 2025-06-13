A legjobb 1min.AI alternatívák 2025-re

A 1min. AI segítségével könnyű volt szöveget videókká alakítani AI segítségével. De ha ide látogatott, akkor valószínűleg valami jobbat keres – talán egy olyan eszközt, amely több testreszabási lehetőséget, jobb hangalámondást vagy gyorsabb renderelést kínál. A jó hír? Számos hatékony 1min. AI alternatíva létezik, amelyek pontosan ezt teszik – és még többet is.

Ebben a listában bemutatjuk a legjobb eszközöket különböző igényekhez, függetlenül attól, hogy magyarázó videókat, termékbemutatókat vagy közösségi média tartalmakat készítesz.

👀 Tudta? Több mint 15 milliárd kép készült olyan AI-modellek segítségével, mint a Stable Diffusion, az Adobe Firefly, a Midjourney és a DALL·E 2. Ez a szám meghaladja a Shutterstock könyvtárában található összes kép számát, és az Instagramra valaha feltöltött összes kép körülbelül egyharmadát teszi ki.

A legjobb 1Min AI alternatívák áttekintése

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI írási asszisztens, feladatok, dokumentumok, táblák, projektmenedzsment, valós idejű együttműködés Csapatok, akik egy all-in-one termelékenységi és tartalomkészítési platformot keresnek Örökre ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron; ClickUp AI kiegészítő 7 USD/felhasználó/hónap áron. ChatGPT Természetes nyelvű csevegés, szöveggenerálás, összefoglalás, ötletelés, kódolási segítség és adatelemzés (Pro verzióban). Írók, diákok, marketingesek, programozók és vállalkozások, akiknek egy átfogó AI-alapú írási/csevegési megoldásra van szükségük. Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónaptól kezdődik. Gemini A Google AI-modellje, amely hozzáférést biztosít a Docs, Sheets, Gmail, keresési integráció, szöveg/kép generálás és kód segítséghez. Google Workspace felhasználók, kutatók és szakemberek, akiknek AI-támogatásra van szükségük a Google termékeiben. Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 19,99 dollártól kezdődik havonta. DALL- E AI-képgenerátor vizuális elemek létrehozásához, kitöltéshez és képbővítéshez szöveges utasítások segítségével. Integrálva a ChatGPT Pro-ba. Tervezők, tartalomkészítők, marketingesek és közösségi média menedzserek, akiknek gyors vizuális tartalomra van szükségük. Egyedi árazás Deep AI Ingyenes AI-eszközök szöveggeneráláshoz, képalkotáshoz, kérdések megválaszolásához és hangszintézishez. Költségtudatos felhasználók, diákok és hobbisták, akik alapvető AI funkciókat keresnek. Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 4,99 dollár/hó-tól kezdődik. Leonardo AI Kiváló minőségű képalkotás, karaktertervezés, stíluskönyvtár, kép-kép átalakítás, 3D textúraalkotás Játékfejlesztők, művészek, illusztrátorok és terméktervezők, akik kreatív AI-vizuális elemeket keresnek. Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 10 dollár/hónaptól kezdődik. Pictory Szövegeket vagy szkripteket videókká alakít, AI-alapú videóösszefoglalás, szöveg-videó, automatikus feliratozás és hangalámondás generálás. Marketingesek, YouTuberek, tanfolyamkészítők és olyan vállalkozások, amelyek cikkekből vagy forgatókönyvekből videotartalmakat hoznak létre. 14 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 25 dollár/hónap-tól kezdődik. Runway ML Szöveg-videó (Gen-2), videó-videó átalakítás, AI zöld háttér, kitöltés, képgenerálás és együttműködési eszközök Filmesek, tartalomalkotók, VFX-szerkesztők és marketingcsapatok, akiknek AI-alapú videokészítésre van szükségük. Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 15 dollár/hónaptól kezdődik. Lovable Csevegésalapú alkalmazáskészítés, autonóm AI kódoló ügynök, UI szerkesztő, egy kattintással történő telepítés és multimodális AI integráció. Nem technikai alapú alapítók, terméktervezők és csapatok, akik AI-val teljes körű alkalmazásokat fejlesztenek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollár/hónaptól kezdődik. Descript Videó/audio szövegalapú szerkesztése, Overdub (hangklónozás), Studio Sound, automatikus átírás, töltelékszavak eltávolítása Podcasterek, videószerkesztők, marketingesek és médiatartalmakon együttműködő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollár/hónaptól kezdődik. Grammarly Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés, világosság és hangnemre vonatkozó javaslatok, plágiumellenőrző, generatív AI (GrammarlyGO), platformok közötti támogatás Diákok, szakemberek, írók és csapatok, akik gondoskodnak a kifinomult, egyértelmű kommunikációról. Örökre ingyenes; a fizetős csomagok ára 30 dollár/hónaptól kezdődik.

A legjobb 1Min. AI alternatívák

Vizsgáljuk meg közelebbről az egyes eszközök funkcióit és képességeit.

1. ClickUp (A legjobb központosított, AI-alapú projektmenedzsmenthez és tartalomkészítéshez)

Írjon blogbejegyzéseket 10-szer gyorsabban a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, olyan csapatok és egyének számára készült, akik egyetlen platformon, AI segítségével szeretnék kezelni feladataikat, tartalmakat generálni és együttműködni. A ClickUp Brain segítségével egy olyan termelékenységi központtá fejlődött, amely különböző AI modelleket használ, hogy segítsen a marketingeseknek, tartalomalkotóknak, fejlesztőknek és vállalkozásoknak napi munkájuk racionalizálásában.

A ClickUp Brain segít blogok, közösségi média bejegyzések, marketing e-mailek és egyéb tartalmak megírásában. Segítségével egyszerűsítheti a hosszú szövegeket, javíthatja a mondatok folyását, vázlatokat készíthet, és akár meglévő tartalmakat is újra felhasználhat.

Készítsen Instagram karusszel szkripteket azonnal a ClickUp Brain segítségével

Hozzáférhet olyan funkciókhoz is, mint a Whiteboard Image Generator, amely írásos ötleteit AI által generált vizuális elemekké alakítja át egy virtuális táblán.

A ClickUp Brain segítségével a táblára írt jegyzeteket azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja.

Csak írja be gondolatait és tervét, és az eszköz automatikusan létrehoz egy strukturált vizuális ábrát. Segít az absztrakt ötleteket diagramokká alakítani, amelyeket valós időben húzhat, elhelyezhet és szerkeszthet.

A ClickUp Clips beépített videofelvételi eszközzel pedig rögzítheti a képernyőjét vagy a webkameráját, és azonnal megoszthatja azt a csapatával a valós idejű kapcsolattartás érdekében.

Ossza meg frissítéseit gyorsabban a ClickUp Clips segítségével, amely rögzíti a képernyőjét.

A Clips által működtetett AI funkciók automatikusan leírják, amit mondasz. Videóidat kereshető jegyzetekké, feladatleírásokká vagy akár dokumentációkká is konvertálhatod. Tökéletes aszinkron frissítésekhez, oktatóanyagokhoz, gyors áttekintésekhez vagy visszajelzési ülésekhez.

A képernyőfelvételeket kereshető átiratokká alakítja

Az együttműködés terén a ClickUp Docs varázslatos megoldást kínál. Gyönyörű, strukturált dokumentumokat hozhat létre, amelyek közvetlenül a munkaterületén belül élnek, és tökéletesen alkalmasak briefek, SOP-k, kampánytervek vagy belső wikik készítésére.

Dokumentumok valós idejű szerkesztése a ClickUp Docs együttműködési funkcióval

Több csapattag is szerkesztheti a dokumentumot valós időben, megjegyzéseket fűzhet hozzá, feladatokat ágyazhat be, sőt AI-alapú összefoglalókat is beilleszthet. A dokumentumok teljes mértékben megoszthatók, verzióvezérelték, és egy kattintással végrehajtható feladatokká alakíthatók.

A ClickUp egy ClickUp AI Notetaker funkcióval is rendelkezik, amely csatlakozik a Zoom, Teams vagy az alkalmazáson belüli értekezletekhez, hogy automatikusan jegyzeteket készítsen. Minden leír, összefoglalja a legfontosabb teendőket, és azokat közvetlenül a feladatokhoz vagy dokumentumokhoz csatolja.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a találkozók összefoglalóit.

Ha ehhez hozzáadja a ClickUp Automation funkciókat, akkor automatizálhatja az ismétlődő munkafolyamatokat, mint például a feladatállapotok frissítése, a személyek kijelölése, emlékeztető küldése, vagy akár tartalomösszefoglalók generálása, így Ön a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhat.

Automatizálja az ismétlődő munkákat a ClickUp egyedi munkafolyamataival

A ClickUp legjobb funkciói

Az ötletek vizuális szervezése a jobb tervezés érdekében: A ClickUp Mind Maps segítségével térképezze fel gondolatait, projektjeit és munkafolyamatait, hogy összekapcsolja a koncepciókat és a brainstormingot megvalósítható tervekké alakítsa. A ClickUp Mind Maps segítségével térképezze fel gondolatait, projektjeit és munkafolyamatait, hogy összekapcsolja a koncepciókat és a brainstormingot megvalósítható tervekké alakítsa.

Tartsa a beszélgetéseket a munkájához kapcsolódóan: Dolgozzon együtt csapatával Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Chat segítségével, egy beépített üzenetküldő eszközzel, amely a beszélgetéseket, frissítéseket és visszajelzéseket egy helyen tartja.

Testreszabhatja és kezelheti a feladatokat a saját módján: A ClickUp Tasks segítségével mindig kézben tarthatja a teljesítendő feladatokat, amely rugalmas nézeteket (lista, tábla, naptár), prioritásokat, függőségeket és a munkafolyamatához igazított határidőket kínál.

A ClickUp korlátai

A funkciók mélységének köszönhetően az új felhasználóknak tanulási görbével kell számolniuk.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a ClickUp-ról:

A ClickUp-ot a kezdetektől fogva használom, és lenyűgöző volt látni, ahogy egy átfogó termelékenységi erőművé fejlődött. Az új funkciók és frissítések folyamatos bevezetése bizonyítja a csapat elkötelezettségét a felhasználói élmény javítása iránt. Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ezzel időt és energiát takarítva meg.

A ClickUp-ot a kezdetektől fogva használom, és lenyűgöző volt látni, ahogy egy átfogó termelékenységi erőművé fejlődött. Az új funkciók és frissítések folyamatos bevezetése bizonyítja a csapat elkötelezettségét a felhasználói élmény javítása iránt. Az egyik kiemelkedő újdonság az AI eszköz, a ClickUp Brain. Ez megváltoztatta a feladatok és projektek kezelésének módját azáltal, hogy automatizálta a rutinfolyamatokat és intelligens javaslatokat nyújtott, ezzel időt és energiát takarítva meg.

2. ChatGPT (A legjobb beszélgető AI és igény szerinti tartalomgeneráláshoz)

via ChatGPT

A ChatGPT egy népszerű és ingyenes AI-asszisztens, amely ma már elérhető, és amelyben magánszemélyek és csapatok egyaránt megbíznak, a blogbejegyzések és e-mailek megírásától a kód hibakeresésén át a komplex kérdések megválaszolásáig. Az OpenAI GPT-4 modelljével (a Plus csomagban) működik, és kiválóan érti a kontextust, alkalmazkodik a különböző hangnemekhez, és természetesen reagál a követő kérdésekre.

Támogatja a képek bevitelét, a mobil eszközökön történő hangalapú beszélgetéseket, valamint a böngészőkkel és adatbázisokkal való integrációt. Használhatja ötletek kidolgozásához, kreatív tartalom létrehozásához, technikai problémák megoldásához, vagy akár egyszerű munkafolyamatok automatizálásához is.

A ChatGPT legjobb funkciói

Hozzon létre és osszon meg egyedi GPT-ket a GPT Store-on keresztül, amelyek konkrét feladatokhoz vagy iparágakhoz vannak igazítva.

Csatlakozzon harmadik féltől származó eszközökhöz pluginok segítségével, hogy élő adatokat szerezzen be, alkalmazásokhoz férjen hozzá, vagy automatikusan hajtson végre műveleteket.

Kövesse pontosan a felhasználói utasításokat, és idővel finomítsa és kontextusfüggő memóriával javítsa a rendszert.

A ChatGPT korlátai

Niche vagy komplex témákban magabiztosnak tűnő, de helytelen válaszokat („hallucinációkat”) adhat, ezért a felhasználóknak ellenőrizniük kell a kritikus kimeneteket.

ChatGPT árak

Ingyenes örökre

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) vagy 30 USD/felhasználó/hónap (havi számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a ChatGPT-ről:

A ChatGPT legvonzóbb tulajdonsága, hogy sokféle kérdésre képes világosan és kreatívan válaszolni. Hasznos lehet mindenféle alkalomra, az alkalmi csevegéstől a tanulásig és a brainstormingig, mivel számos témához és hangnemhez alkalmazkodik. Gyorsasága és képessége, hogy bonyolult fogalmakat egyszerű nyelven tud bemutatni, szintén fantasztikus társává teszi új információk kutatásához vagy problémák hatékony megoldásához.

A ChatGPT legvonzóbb tulajdonsága, hogy sokféle kérdésre képes világosan és kreatívan válaszolni. Hasznos lehet mindenféle alkalomra, az alkalmi csevegéstől a tanulásig és a brainstormingig, mivel számos témához és hangnemhez alkalmazkodik. Gyorsasága és képessége, hogy bonyolult fogalmakat egyszerű nyelven tud bemutatni, szintén fantasztikus társává teszi új információk kutatásához vagy problémák hatékony megoldásához.

📚 Olvassa el még: Munkafolyamat-automatizálás példák és felhasználási esetek

3. Gemini (A legjobb multimodális AI a Google ökoszisztémájába való mély integrációval)

via Gemini

A Google DeepMind által fejlesztett Gemini egy új generációs AI-modell, amelyet úgy terveztek, hogy egyszerre értsen és generáljon szöveget, képeket, videókat és hangokat. Számos témában képzett Gemini emberfeletti teljesítményt mutatott akadémiai és szakmai benchmarkok terén. Képes megoldani haladó matematikai és fizikai problémákat, értelmezni komplex jogi vagy orvosi szövegeket, és mélyreható érvelést nyújtani, amely felveszi a versenyt a riválisokkal.

A Gemini zökkenőmentesen illeszkedik a Google ökoszisztémájába. Használhatja a Gmailben, a Docsban és a Chrome-ban, vagy a Google Cloud Vertex AI-n keresztül érheti el a fejlettebb alkalmazásokhoz. Beépített asszisztense segíthet a naptári események kezelésében, professzionális e-mailek megírásában, sőt, személyre szabott válaszok készítésében is a Google Chatben.

A Gemini legjobb funkciói

A Gemini Live segítségével támogatja a valós idejű vizuális útmutatást a telefon kamerájának használatával.

Deep Research módot kínál hosszú dokumentumok elemzéséhez és értelmes betekintések kivonásához.

Tartalmazza az Imagen 4 és a Veo 3 alkalmazásokat, amelyek kiváló minőségű képek és rövid videók készítésére alkalmasak hanggal együtt.

A Gemini korlátai

A Gemini AI képalkotó funkcióját azért kritizálták, mert elfogult és történelmileg pontatlan ábrázolásokat hoz létre, amelyek nem felelnek meg a tényleges ábrázolásoknak.

Gemini árak

Örökre ingyenes

Gemini Advanced (Google One AI Premium): 19,99 USD/hó (az első hónap ingyenes)

Gemini Advanced for Students: Ingyenes a 2026-os vizsgaidőszak végéig (tartalmazza a Gemini Advanced, NotebookLM Plus, Whisk és 2 TB tárhelyet)

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gemini-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Gemini-ről egy G2-es értékelő:

Nagyon felhasználóbarát. Amikor e-mailt írok ügyfeleimnek, nagyon segít abban, hogy üzeneteim professzionálisak maradjanak. Biztonsági szakemberként, amikor kétségeim vannak a sebezhetőségek megtalálásával kapcsolatban – függetlenül attól, hogy azok szándékos viselkedés eredményei-e vagy sem –, a Gemini nagyon segít abban, hogy helyes magyarázatot adjon arra, hogy ez probléma-e vagy sem. Gyors és megbízható a mai világban.

Nagyon felhasználóbarát. Amikor e-mailt írok ügyfeleimnek, nagyon segít abban, hogy üzeneteim professzionálisak maradjanak. Biztonsági szakemberként, amikor kétségeim vannak a sebezhetőségek megtalálásával kapcsolatban – függetlenül attól, hogy azok szándékos viselkedés eredményei-e vagy sem –, a Gemini nagyon segít abban, hogy helyes magyarázatot adjon arra, hogy ez probléma-e vagy sem. Gyors és megbízható a mai világban.

4. DALL-E (A legjobb kreatív képalkotáshoz és tervezési prototípusokhoz)

Az OpenAI DALL·E egy fejlett képalkotó eszköz, amely természetes nyelvű utasításokat látványos, nagy felbontású vizuális elemekké alakít. Rendkívül részletes eredményeket hoz létre, élesebb arcvonásokkal, jobb szövegmegjelenítéssel és sokféle stílussal. A ChatGPT-vel zökkenőmentesen integrálva leírhat egy képötletet, a ChatGPT pedig elkészíti a tökéletes utasítást, és azonnal létrehozza a vizuális elemet.

Támogatja az inpainting funkciót is, amely lehetővé teszi a kép bizonyos részeinek szerkesztését azáltal, hogy megadja, mit kell kicserélni. A meglévő képek variációit generálhatja, miközben megőrzi a központi elemeket. A képeket a DALL·E szerkesztővel is szerkesztheti, amely finomhangolást tesz lehetővé, például bizonyos területek törlését és cseréjét közvetlenül a felületen. A folyamatos modellfejlesztéseknek köszönhetően a DALL·E jelentősen jobb koherenciát és részletességet mutat, még akkor is, ha ugyanazokat a parancsokat használja, mint a korábbi verziók.

A DALL-E legjobb funkciói

A DALL·E által létrehozott képeket szabadon felhasználhatja, újranyomtathatja, eladhatja vagy forgalmazhatja külön engedély nélkül.

Stílus és műfaj rugalmasság, a valósághű fotóktól az olajfestményekig, rajzfilmekig és 3D-s renderelésekig, mindez az Ön utasításai alapján.

Biztonsági szűrők a káros, nem megfelelő vagy jogosulatlan tartalmak blokkolásához, beleértve a név szerint megjelölt közszereplőket is.

A DALL-E korlátai

A képalkotás rögzített 1:1 képarányra korlátozódik, és a felhasználók gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy nem kívánt szöveg jelenik meg a képeken.

DALL-E árak

Egyedi árazás

DALL-E értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DALL-E-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a G2 egyik értékelője a DALL-E-ről:

A DALL-E-2 legnagyobb előnye a képek generálásához szükséges természetes nyelvfeldolgozási képessége. Ez az eszköz képes az emberi nyelvet és folyamatokat képgeneráló parancsokká alakítani. Nagyon tetszik a felhasználói felülete, a képszerkesztő és természetesen a végeredmény is.

A DALL-E-2 legnagyobb előnye a képek generálásához szükséges természetes nyelvfeldolgozási képessége. Ez az eszköz képes az emberi nyelvet és folyamatokat képgeneráló parancsokká alakítani. Nagyon tetszik a felhasználói felülete, a képszerkesztő és természetesen a végeredmény is.

5. Deep AI (A legjobb ingyenes, többcélú AI eszközkészlet szövegek, képek és egyéb tartalmakhoz)

via Deep AI

A Deep AI egy ingyenes, webalapú platform, amely széles körű AI-eszközöket kínál, a kép- és videógenerálástól a szövegalkotáson és a hangszintézisen át egészen a 3D-modellezésig. Minden egyetlen irányítópultról elérhető és minimális bevitellel működik.

Tartalmaz egy robusztus AI Photo Editor Suite szoftvert is, amely olyan eszközöket kínál, mint a háttér eltávolító, a fekete-fehér fotók színezése, a szuper felbontású felbontásnövelés és a kép kiterjesztése a kép határain túlra. A tartalomkészítők kipróbálhatják az Essay Writer és a Humanizer írási eszközöket, amelyek segítenek a tartalom generálásában vagy átírásában, hogy az természetesebbnek hangozzon.

A Deep AI legjobb funkciói

Beépített AI-alapú csevegőrobotjaival és karaktereivel interakcióba léphet, amelyek kiválóan alkalmasak könnyed szerepjátékokhoz, magánórához vagy alkalmi kérdések-válaszokhoz, anélkül, hogy OpenAI-fiókra lenne szüksége.

A Voice Chat és a Text-to-Speech funkciók segítségével AI-generált hangokkal audio válaszokat és narrált hangalámondásokat hozhat létre.

A 3D Model Generator és az AI Radio kreatív eszközöket kínál alapvető 3D-eszközök és interaktív, szövegalapú történetmesélés létrehozásához.

A mély AI korlátai

A DeepAI előre beállított konfigurációkat kínál minimális rugalmassággal, ami korlátozza a felhasználókat abban, hogy a kimeneteket saját igényeikhez vagy preferenciáikhoz igazítsák.

Deep AI árak

Örökre ingyenes

Pro: 4,99 USD/hó

Mélyreható AI-értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Deep AI-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-kritikus a Deep AI-ról:

A képgenerátor kiváló minőségű 4K-s fotókat készít. Több mint 150 stílusopciót és hátteret kínál. Profi portrékat és illusztrációkat készítettem vele, jó eredményekkel.

A képgenerátor kiváló minőségű 4K-s fotókat készít. Több mint 150 stílusopciót és hátteret kínál. Profi portrékat és illusztrációkat készítettem vele, jó eredményekkel.

6. Leonardo AI (A legjobb AI-generált művészet, játékeszközök és koncepciótervezéshez)

via Leonardo AI

A Leonardo AI egy kreativitás-központú platform, amelyet játékfejlesztéshez, koncepciótervezéshez, felhasználói felületekhez és terméktervezéshez szükséges kiváló minőségű vizuális elemek létrehozására fejlesztettek ki. Számos speciális modellt kínál, mint például a Leonardo Creative és az Anime XL, amelyek segítségével a felhasználók fantasy, sci-fi és anime stílusokat kombinálhatnak.

A saját fejlesztésű Phoenix modell kiemelkedő pontossággal és szövegmegjelenítéssel rendelkezik a képeken belül, ideális jelzések, makettek és felhasználói felület elemek készítéséhez. A Flow State segítségével a alkotók egyetlen parancsból folyamatos variációkat tudnak létrehozni, gyorsítva ezzel az ötletelést és a kreatív iterációt. Emellett tartalmaz egy Transparent PNG Generator funkciót is, amely exportálásra kész eszközöket, például karaktereket és objektumokat hoz létre, valamint támogatja az alapvető videóanimációkat az AI Video Generator segítségével, lehetővé téve a képek átalakítását és a koncepcióanimációkat komplex szoftverek nélkül.

A Leonardo AI legjobb funkciói

A Leonardo bemutatta az „Elements” funkciót, amely újrafelhasználható vizuális elemekből (például karakterek, objektumok, stílusok) áll, és generációkon át megőrizhető az egységes eszköztervezés érdekében.

A felhasználók feltölthetnek referencia képeket, és a ControlNet segítségével finomított elrendezésekkel, pózokkal vagy vázlatokkal irányíthatják a képek generálását.

Az Omni Editing lehetővé teszi a részletes kitöltést és kitöltést bármely régió kiválasztásával és a vizuális változások leírásával természetes nyelvű utasítások segítségével.

A Leonardo AI korlátai

Egyes felhasználók alkalmi furcsaságokat észleltek, még a Phoenix használatával is, a komplex, több karaktert tartalmazó jeleneteknél kisebb hibák fordulhatnak elő, vagy művészi retusálás szükséges.

Leonardo AI árak

Örökre ingyenes

Apprentice: 10 USD/hó

Artisan: 24 USD/hó

Maestro: 48 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Leonardo AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Leonardo AI-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Leonardo AI-ról:

A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket finomhangolhatja a saját elképzeléseihez. Tökéletes megoldás azoknak a játékfejlesztőknek, művészeknek és tervezőknek, akik minőségi áldozatot nem hozva szeretnének egyedi tartalmakat létrehozni. Az AI-eszközökkel még nem ismerkedők számára is könnyen használható.

A Leonardo. Ai gyorsan generál kiváló minőségű digitális eszközöket, képeket és 3D-modelleket, amelyek felgyorsíthatják a munkafolyamatot. A testreszabási lehetőségek rugalmasak, így az AI által generált eredményeket finomhangolhatja a saját elképzeléseihez. Tökéletes megoldás azoknak a játékfejlesztőknek, művészeknek és tervezőknek, akik minőségi áldozatot nem hozva szeretnének egyedi tartalmakat létrehozni. Az AI-eszközökkel még nem ismerkedők számára is könnyen használható.

7. Pictory (A legjobb megoldás forgatókönyvek és hosszú videók rövid, megosztható videókká alakításához)

via Pictory

A Pictory egy tartalom-átalakító eszköz, amelyet azoknak a tartalomalkotóknak és marketingeseknek fejlesztettek ki, akik hosszú tartalmakat szeretnének rövid, márkás videókká alakítani szerkesztési gondok nélkül. Az eszközök mindent elvégeznek a tartalom kivonásától a vizuális illesztésig, így ez az egyik legfelhasználóbarátabb platform a tartalom nagy léptékű átalakításához.

A Script-to-Video funkcióval beilleszthetsz egy szkriptet vagy cikket, és azonnal létrehozhatsz egy teljes videót stock felvételekkel, zenével és AI narrációval. A blogbejegyzéseket is rövid videókká alakíthatod úgy, hogy kivonod a legfontosabb gondolatokat, és összekapcsolod őket a Pictory hatalmas médiakönyvtárában található több mint 3 millió stock videoklip és 15 000 zeneszám vizuális elemeivel. Minden a felhőben történik, így nincs szükség szoftverletöltésre.

A Pictory legjobb funkciói

Videószerkesztés szövegszerkesztéssel, például mondatok kivágásával és töltelékszavak, például „um” és „uh” eltávolításával egyetlen kattintással.

Az AI-alapú átírás azonnal feliratokat ad hozzá, különösen a közösségi média tartalmaihoz, ahol a hang gyakran ki van kapcsolva.

Testreszabhatja videóit logójával, színeivel, betűtípusaival és elrendezéseivel, hogy azok egységes, kifinomult megjelenést nyújtsanak.

A Pictory korlátai

A Pictory nem generál AI-alapú előadókat vagy szinkronizált avatarokat, akik felolvasnák a szövegét.

A Pictory árai

14 napos ingyenes próba

Starter: 25 USD/hó

Professzionális: 49 USD/hó

Csapat: 119 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Pictory értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Pictory-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Pictory-ról egy G2-es értékelő:

A Pictory-t használom rövid videók készítéséhez, és ez egy fantasztikus élmény. Nagyon jó, mert így nem kell manuálisan videókat készítenem. Most már hangot, képeket és videókat használhatok rövid videók készítéséhez. Ez jelentősen segített nekem rövid oktatóanyagok készítésében a munkámhoz. Sokat spórolok vele az időmben és növeli a termelékenységemet.

A Pictory-t használom rövid videók készítéséhez, és ez egy fantasztikus élmény. Nagyon jó, mert így nem kell manuálisan videókat készítenem. Most már hangot, képeket és videókat használhatok rövid videók készítéséhez. Ez jelentősen segített nekem rövid oktatóanyagok készítésében a munkámhoz. Sokat spórolok vele az időmben és növeli a termelékenységemet.

8. Runway ML (A legjobb AI-alapú videószerkesztéshez és generatív tartalomkészítéshez)

via Runway ML

A Runway ML egy AI-alapú videógeneráló platform, amelyet azoknak a alkotóknak fejlesztettek ki, akik hagyományos filmforgatás nélkül szeretnének filmes tartalmakat készíteni. Csak egy szöveges utasítással a Gen-2 modell realisztikus, rövid videoklipeket generál, amelyek ideálisak storyboardokhoz, zenei vizuális elemekhez vagy absztrakt szekvenciákhoz. Azok számára, akik valódi felvételekkel dolgoznak, a Gen-1 lehetővé teszi a videók képkockánkénti stílusozását egy utasítás vagy referencia kép segítségével.

Emellett egy hatékony AI Green Screen eszközt is kínál, amely fizikai zöld háttér nélkül automatikusan eltávolítja a háttérképet a videóból. A videó-retusáló eszközzel törölhetők a nem kívánt objektumok, például mikrofonok vagy logók, és az AI természetesen kitölti a helyet. A képek tekintetében a Runway beépített Stable Diffusion modelljei segítenek új vizuális elemek létrehozásában szövegekből, homályos fotók felbontásának javításában, vagy akár elemek „törlésében és cseréjében”, például emberek vagy háttér cseréjében.

A Runway ML legjobb funkciói

Az új modellek, mint a Gen-3 és a Gen-4 (fejlesztés alatt) olyan eszközöket kínálnak, mint a képkockák interpolációja és az AI színkorrekció.

Felhőalapú szerkesztőpanel projektmegosztással, megjegyzésekkel és verziókezeléssel

Támogatja az MP4, GIF, PNG exportokat, és egy plugin segítségével integrálható az Adobe Premiere Pro-ba.

A Runway ML korlátai

A felhasználók videószerkesztési problémákról számoltak be, például a generált videókban a mozgás irányának következetlenségéről (pl. a szereplők előre helyett hátrafelé sétálnak).

Runway ML árak

Ingyenes örökre

Standard: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro: 35 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 95 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Runway ML értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Runway ML-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Runway ML-ről:

A RunwayML az egyik legjobb AI-eszköz a piacon, és nagyon egyszerűen használható. Különösen tetszik a kép/szöveg-videó eszköz, amely varázspálcaként működik. Nagyon könnyű beépíteni a videószerkesztési munkafolyamatomba. Gyakran használom filmbe illő videofelvételek készítéséhez, amelyeket később beépíthetek a timeline-ba, hogy teljes hosszúságú, nagyon vonzó videókat készítsek, amelyeket a nézőim imádnak.

A RunwayML az egyik legjobb AI-eszköz a piacon, és nagyon egyszerűen használható. Különösen tetszik a kép/szöveg-videó eszköz, amely varázspálcaként működik. Nagyon könnyű beépíteni a videószerkesztési munkafolyamatomba. Gyakran használom filmbe illő videofelvételek készítéséhez, amelyeket később beépíthetek a timeline-ba, hogy teljes hosszúságú, nagyon vonzó videókat készítsek, amelyeket a nézőim imádnak.

9. Lovable (A legjobb AI-alapú alkalmazásfejlesztéshez kódolás nélkül)

via Lovable

A Lovable lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljes körű alkalmazásokat és weboldalakat hozzanak létre egy beszélgető AI felületen keresztül. Egyszerűen leírva a kívánt funkciót, például „Készíts egy teendőlista alkalmazást felhasználói bejelentkezéssel”, az AI ügynök automatikusan generálja a szükséges kódot, megtervezi a felhasználói felületet és konfigurálja az adatbázist.

A Lovable több AI modellt koordinál az alkalmazáskészítés különböző aspektusainak kezelésére, beleértve a háttérlogikát, a felhasználói felület tervezését és a tartalom generálását. Autonóm AI ügynöke képes tervezni, érvelni és iteratív módon hibákat kijavítani. Emellett a Lovable vizuális szerkesztőt kínál a felhasználói felület testreszabásához, támogatja az olyan szolgáltatásokkal való integrációt, mint a Replicate és az OpenAI a fejlett funkciókhoz, és elősegíti a csapat tagjai közötti valós idejű együttműködést.

A legkedveltebb funkciók

A beépített szerepkör-kezelés lehetővé teszi a felhasználói szerepkörök és jogosultságok meghatározását a biztonságos, többfelhasználós alkalmazásokhoz.

A visszavonási és elágazási opciókkal rendelkező Prompt Library megkönnyíti a komplex AI-alapú alkalmazáslogika kezelését.

Egy kattintással telepíthető, egyedi domainnel, SSL-lel, adatbázis-beállítással és beépített visszavonási funkcióval a biztonságos közzététel érdekében.

Szerethető korlátozások

A felhasználóknak manuálisan kell módosítaniuk az AI által generált kódot, hogy az megfeleljen a konkrét követelményeknek.

Kedvező árak

Ingyenes

Pro: 25 USD/hó

Csapatok: 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Kedvelhető értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lovable-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Lovable-ről:

Imádom, hogy a Lovable. dev lehetővé teszi olyan nem programozóknak, mint én, hogy egyetlen sor kód írása nélkül is valódi, funkcionális alkalmazásokat készítsenek. A felhasználóbarát felület rendkívül intuitív, és a beépített AI-integrációk, a Supabase és az egyéni domain opciók segítségével néhány nap alatt könnyedén létrehozhatók hatékony megoldások, mint például az én chatbot SaaS ötletem.

Imádom, hogy a Lovable. dev lehetővé teszi olyan nem programozóknak, mint én, hogy egyetlen sor kód írása nélkül is valódi, funkcionális alkalmazásokat készítsenek. A felhasználóbarát felület rendkívül intuitív, és a beépített AI-integrációk, a Supabase és az egyéni domain opciók segítségével néhány nap alatt könnyedén létrehozhatók hatékony megoldások, mint például az én chatbot SaaS ötletem.

10. Descript (A legjobb AI-alapú podcastok és videók szerkesztéséhez szöveg alapján)

via Descript

A Descript egy AI-alapú platform, amelyet tartalomalkotók használnak videó- és hangtartalmak előállításához. A hagyományos idővonal-szerkesztés helyett szkriptalapú megközelítést kínál – írjon, rendezzen át és finomítson, mintha egy dokumentumot szerkesztene. Akár az AI-társ-szerkesztőjét irányítja, akár saját kezűleg dolgozik, a Descript intuitív vezérlőket és hatékony funkciókat ötvöz.

A Descript legjobb funkciói

Vizuális szerkesztő idővonallal és vászonnal feliratok, címek, haladási sávok és képernyőn megjelenő elemek hozzáadásához.

Felhőalapú jellege megkönnyíti a valós idejű együttműködést, lehetővé téve több felhasználó számára, hogy egyszerre dolgozzanak ugyanazon a projekten.

Stúdióminőségű átírás nagy pontossággal és automatikus beszélőfelismeréssel

A Descript korlátai

A felhasználók észrevették, hogy nagyon hosszú felvételek vagy sok sáv kezelése esetén a Descript lassúvá válhat.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista: 24 USD/fő/hónap

Alkotó: 35 USD/fő/hónap

Üzleti: 65 USD/fő/hónap

Vállalatok: Egyedi

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Descriptről egy G2-es értékelő:

A Descript megkönnyíti a tartalomalkotók számára a média szervezését és létrehozását anélkül, hogy túlzottan meg kellene tanulniuk és új készségeket kellene elsajátítaniuk. A tartalomalkotás és szerkesztés folyamatának egyszerűsítésével sok alkotó és vállalkozó számára lehetővé teszi a kezdést és a rendszeres használatot. Nagyra értékelem, hogy lehetővé teszi a klipjeim és felvételeim egységesítését, a dokumentumok szerkesztéséhez hasonló módon történő szerkesztését, valamint az effektek egyszerű hozzáadását.

A Descript megkönnyíti a tartalomalkotók számára a média szervezését és létrehozását anélkül, hogy túlzottan meg kellene tanulniuk és új készségeket kellene elsajátítaniuk. A tartalomalkotás és szerkesztés folyamatának egyszerűsítésével sok alkotó és vállalkozó számára lehetővé teszi a kezdést és a rendszeres használatot. Nagyra értékelem, hogy lehetővé teszi a klipjeim és felvételeim egységesítését, a dokumentumok szerkesztéséhez hasonló módon történő szerkesztését, valamint az effektek egyszerű hozzáadását.

11. Grammarly (A legjobb AI-támogatott íráshoz és nyelvtani finomításhoz)

via Grammarly

A Grammarly egy AI-alapú írási asszisztens, amely segít a felhasználóknak világos, hibátlan tartalmakat létrehozni különböző platformokon. Fő funkciói közé tartozik a valós idejű nyelvtani, helyesírási és központozási ellenőrzés. Az alapvető javításokon túl stílus- és érthetőségi javaslatokat is kínál a szöveg általános minőségének javítása érdekében.

A fejlett funkciókat kereső felhasználók számára a Grammarly Premium tartalmaz egy plágiumellenőrzőt, amely több milliárd weboldalt és tudományos cikket vizsgál át, így biztosítva az eredetiséget. A nemrég bevezetett GrammarlyGO generatív AI-t használ a tartalomkészítéshez, és a felhasználói utasítások alapján átfogalmazási javaslatokat és szerkesztési segítséget kínál.

A Grammarly legjobb funkciói

A hangnemfelismerő funkció betekintést nyújt abba, hogy üzenetedet hogyan fogadhatják, így lehetővé téve a célközönséghez való igazítást.

A felhasználók speciális kifejezéseket vagy neveket adhatnak hozzá, hogy azok ne kerüljenek hibaként jelölésre.

A Grammarly különböző platformokon működik, beleértve a webböngészőket, a Microsoft Office-t és a mobil eszközöket, és következetes írási segítséget nyújt.

A Grammarly korlátai

A Grammarly javaslatai gyakran hasznosak, de nem tévedhetetlenek; előfordulhat, hogy olyan változtatást javasol, amely megváltoztatja a jelentést, vagy stilisztikailag vitatható.

Grammarly árak

Örökre ingyenes

Pro: 30 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Mit mondanak a Grammarly-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Grammarly-ről egy G2-es értékelő:

A Grammarly határozottan segít nekem csökkenteni azokat a gyakori hibákat, amelyek túl gyors gépelés vagy túl gyors munkavégzés miatt előfordulhatnak. Imádom, hogy az AI funkció gyorsan alkalmazkodik az írásom stílusához, és hasznos javaslatokat tud adni a jelenlegi munkám minőségének javítására.

A Grammarly határozottan segít nekem csökkenteni azokat a gyakori hibákat, amelyek túl gyors gépelés vagy túl gyors munkavégzés miatt előfordulhatnak. Imádom, hogy az AI funkció gyorsan alkalmazkodik az írásom stílusához, és hasznos javaslatokat tud adni a jelenlegi munkám minőségének javítására.

Miért érdemes a 1min. AI alternatíváit választani?

Az 1min. AI egy all-in-one AI alkalmazás, amely több AI modellt kombinál olyan feladatokhoz, mint a tartalomírás, a képszerkesztés, a videokészítés és az adatfeldolgozás.

De bár a felhasználók imádják a kényelmet, még mindig van néhány problémás pont, ami miatt érdemes lehet 1min. AI alternatívákat keresni 👇

A kreditrendszer megtévesztőnek tűnik : olyan feladatok, mint a kiváló minőségű videók létrehozása vagy bizonyos GPT-modellek használata gyorsan nagy mennyiségű kreditet fogyasztanak, ami miatt a „tartós” ígéret megtévesztőnek tűnik.

Korlátozott kimeneti testreszabás : A felhasználók megjegyezték, hogy bár a 1min. AI megfelelő kimenetet biztosít, a finomhangolási lehetőségek hiánya megnehezíti a tartalom egy adott hangvételhez vagy technikai követelményhez való igazítását.

A fájl- és videókezelő eszközök nehézkesek: A fájlintegrációs eszköz nem rendelkezik olyan alapvető felhasználói felülettel, mint a drag-and-drop. A fájlokat manuálisan kell feltölteni, utalásokkal kell hivatkozni rájuk, és ha a rendszer összeomlik (ami a felhasználók szerint előfordul), akkor a munkád elveszhet.

A felhasználói felület túl egyszerű : Néhány felhasználó a platform elrendezését túl „játékosnak” vagy „gyermeki”nek találta, ami ugyan kezdőbarát, de hiányzik belőle az üzleti szintű eszközöktől elvárt kifinomultság és komolyság.

Esetenkénti eredmények közötti eltérések : Egyes válaszok kézi szerkesztést vagy újrafutást igényelnek, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, különösen technikai vagy kreatív felhasználási esetekben.

Nem fejlesztőbarát : bár ez egy all-in-one AI-alkalmazás, hiányoznak belőle a kódolás, az automatizálás vagy a technológiaigényes munkafolyamatok támogatásához szükséges funkciók.

Teljesítményproblémák nagy fájlok esetén : Az audiofájlok átírása vagy a hosszú audiofájlok kezelése lassabb feldolgozási időket és alkalmi rendszerleállásokat okozhat, ami befolyásolja a nagy mennyiségű felvételt kezelő felhasználók termelékenységét.

Fordítási problémák nem angol nyelveken: A nyelvi fordítóeszköz nem minden nyelven működik egyformán. A portugál és más nem angol nyelvű felületeken még mindig vannak zavaros kifejezések és részleges fordítások.

Egyszerűsítse munkafolyamatát, váltson még ma a ClickUp-ra!

Ha a 1min. AI nem felel meg minden igényének, akkor olyan eszközök, mint a ChatGPT, a Pictory, a Descript és mások személyre szabottabb, rugalmasabb megoldásokat kínálnak. Legyen szó tartalomkészítésről, videószerkesztésről, képek generálásáról vagy teljes alkalmazások létrehozásáról, biztosan talál olyan platformot, amely jobban illeszkedik a munkafolyamatához.

De ha mindezt egy helyen szeretnéd megvalósítani, akkor a ClickUp a legjobb választás. Ez nem csak egy AI írási asszisztens, hanem egy komplett termelékenységi csomag. A dokumentumoktól és a tábláktól a projektkövetésig és a valós idejű együttműködésig minden úgy van kialakítva, hogy együtt működjön.

Szeretne jobb, gyorsabb módszert a munkájának és ötleteinek kezelésére? Regisztráljon most a ClickUp-ra, és hozza össze az egész munkafolyamatát egy intelligens platformon.