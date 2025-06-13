A kreatív történetmeséléshez legalkalmasabb 11 fehér tábla animációs szoftver

Képzelje el a következő helyzetet: Ön és egy kollégája egyaránt bemutatják ötleteiket. De míg a közönség nem figyel az Ön előadására, addig kollégája fehér tábla animációs videójára teljes mértékben odafigyelnek.

A kérdések csak úgy repülnek, az ötletek megosztásra kerülnek, és a közönség figyelmesen hallgat. Miért? Mert a fehér tábla animációk segítségével a bonyolult ötletek könnyebben követhetők és sokkal érdekesebbek.

Tanulmányok kimutatták, hogy a fehér tábla animációs videók 15%-kal javíthatják a tudás megőrzését, így hatékony eszközök a fogalmak magyarázatához.

A legjobb rész? Nem is kell technikai ismeretekkel rendelkeznie a videók elkészítéséhez – a megfelelő fehér tábla szoftver elvégzi a nehezebb munkát.

Annak érdekében, hogy megtalálja a tökéletes fehér tábla videó készítőt, összegyűjtöttük a 11 legjobb lehetőséget, bemutatva a legfontosabb funkciókat, az árakat és a felhasználói véleményeket, így könnyedén elkezdheti professzionális videók készítését. Kezdjük is!

Mit kell keresnie egy fehér tábla animációs szoftverben?

Bármit is vár el a fehér tábla animációs szoftvertől, van néhány fontos funkció, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynia. Íme, mire kell figyelnie a választás során:

Médiakönyvtár : Hozzáférhet a beépített kép-, ikon- és háttérgyűjteményhez, így időt és energiát takaríthat meg, és nem kell mindent a semmiből létrehoznia.

Hangalámondás támogatás : Rögzítsen vagy generáljon AI hangalámondást, hogy az animációk még vonzóbbak legyenek, és az ötleteket világosan elmagyarázza. Még jobb, ha a fehér tábla animációs szoftvere lehetővé teszi az AI hangalámondás rögzítését vagy generálását.

Import/export funkciók : Hozza be saját képeit és exportálja videóit különböző formátumokban a nagyobb kreatív szabadság és a könnyebb megosztás érdekében.

Rajzolási útvonal testreszabása : Irányítsa a kéz vagy a toll mozgását, hogy az animációk simák és természetesek legyenek, ne pedig merevek és sablonosak.

Animációs idővonal vezérlés : Állítsa be az időzítést, a tempót és az átmeneteket az animáció jobb folyásához.

Szöveganimációs lehetőségek : Testreszabhatja a mozgó szöveget, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és felkeltse a figyelmet.

Előre elkészített sablonok: Használja a kész sablonokat, hogy felgyorsítsa a videók készítését és professzionális megjelenést biztosítson animációinak.

A fehér tábla animációs szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb fehér tábla animációs szoftverekről:

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak ClickUp AI-alapú fehér táblák, drag-and-drop funkció, több mint 1000 sablon, valós idejű együttműködés, AI képgenerátor, feladatkezelés, több mint 1000 integráció Vizuális együttműködés, ötletelés, projektmenedzsment Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron; Doodly Kézzel rajzolt stílus, Smart Draw technológia, drag-and-drop, több mint 1000 kép, hangfelvétel, jogdíjmentes hanganyagok Kezdőknek, egyszerű doodle videók Standard: 49 USD/hó; Enterprise: 79 USD/hó Powtoon Kész sablonok, testreszabható karakterek, médiakönyvtár, képernyő-/webkamera-felvétel, egy kattintással animálható animációk Képzések, oktatóanyagok, marketing Ingyenes csomag; Lite: 50 USD/felhasználó/hónap; Pro: 190 USD/felhasználó/hónap; Ügynökség: Egyedi Videoscribe Több mint 5 millió kép, SVG Morph, 13 kézstílus, hangalámondás/audio, kamera fókusz, jogdíjmentes zeneszámok Oktatóvideók, tanárok Plus: 15 USD/hó; LitePro: 22,43 USD/hó; Core: 33,04 USD/hó; Max: 41,03 USD/hó Vyond Karakterkészítő, több mint 200 sablon, szinkronizálás, exportformátumok, hangalámondás importálása Karaktervezérelt történetmesélés Starter: 99 USD/felhasználó/hónap; Premium: 89 USD/felhasználó/hónap; Professional: 199 USD/felhasználó/hónap; Enterprise: egyedi Renderforest Több mint 1200 sablon, AI jelenetjavaslatok, 3D animáció, több mint 50 átmenet, tartalomkönyvtár Gyors sablonalapú animációk Ingyenes csomag; Lite: 14 USD/hó; Pro: 39 USD/hó; Business: 49 USD/hó Animaker Infografikus animáció, táblázatkezelő integráció, több mint 50 hangfelvétel, több mint 100 millió stock anyag, szöveg-beszéd átalakítás Infografika stílusú fehér tábla videók Alap: 27 USD/hó; Starter: 45 USD/hó; Pro: 79 USD/hó; Enterprise: egyedi Adobe Animate Egyedi kézmozdulatok, képkockánkénti, nyomásérzékeny rajzolás, Creative Cloud integráció, több formátumú exportálás Fejlett, egyedi fehér tábla animációk Animate: 34,49 USD/hó; All Apps: 89,99 USD/hó; Student: 19,99 USD/hó (1. év) Explaindio Kombinálja a fehér táblát, a 2D/3D-t, a mozgó grafikákat, több mint 180 szöveget, több mint 200 jelenetet és az offline használatot. Több animációs stílus keverése Havi: 37 USD; Éves: 67 USD; Egyszeri: 497 USD TruScribe Tudományosan alátámasztott Scribology, profi művészek, utómunka, egyedi hangalámondás, iparági témák Tudományosan alátámasztott vizuális élmény, egyedi projektek Egyedi árazás Filmora Vizuális effektek, mozgáskövetés, átmenetek, hangszerkesztő eszközök, kulcsképek, sablonok Vizuális effektek, egyszerű videószerkesztés Alap: 9,99 USD/hó; Haladó: 34,99 USD/év; Örökös: 49,99 USD; Csapat: 155,88 USD/év; Diák: 29,99 USD/hó

🧠 Érdekes tény: Tudta, hogy a UPS egyszer 35 millió dollárt költött mindössze kilenc fehér tábla animációs videóra? 2007-ben a „Whiteboard” kampányukban egy férfi rajzolt egy valódi fehér táblára, és egyszerű ötleteket alakított át hatékony, 30 másodperces magyarázó reklámokká. Ennyire hittek a világos, vizuális történetmesélés erejében!

A 11 legjobb fehér tábla animációs szoftver

A továbbiakban bemutatjuk a 11 legjobb fehér tábla animációs szoftvert:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú vizuális együttműködéshez és brainstorminghoz)

Tervezze meg vizuális elemeit és dolgozza ki stratégiáját csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével!

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

Ez a szoftver nemcsak rendet tart a projektjeiben, hanem segít a csapatának ötletelni, tervezni és fehér tábla animációs videókat készíteni.

A listánk első helyét elfoglaló ClickUp Whiteboards nem csak egyszerű rajzeszközökből áll, hanem egy hatékony digitális tér, ahol csapata vizuálisan ábrázolhatja koncepcióit. Végezzen valós idejű változtatásokat, és valósítsa meg legjobb ötleteit egy helyen!

Integrálja dokumentumait közvetlenül a Whiteboards-ba a ClickUp Docs segítségével.

A Whiteboards segítségével a vizuális projektmenedzsment csapatsporttá válik. Mindenki bekapcsolódhat és közösen vázolhatja fel a jeleneteket, ügyelve arra, hogy a vizuális elemek megfeleljenek a forgatókönyvben szereplőnek.

Segítségre van szüksége az ötleteinek vizualizálásához? Próbálja ki a ClickUp AI képgenerátorát a fehér táblákon. Egyszerűen írja le ötleteit, és az AI képeket generál Önnek!

Képek gyors létrehozása a ClickUp Whiteboards segítségével

De várj, honnan szerzed a forgatókönyvet? A ClickUp Docs-ból.

Hozzáférhet fontos dokumentumaihoz közvetlenül a fehér táblán belül, így csapata a digitális storyboardokat nézve dolgozhat a tartalmon. Mindenki részt vehet a forgatókönyv megírásában és finomításában, biztosítva, hogy a történet jól folyjon és illeszkedjen a rajzához.

Írói válság? Forduljon a ClickUp Brainhez – a végső AI asszisztenshez, amely új koncepciókat, témákat és vizuális stílusokat javasolhat, sőt, a forgatókönyveket és a párbeszédeket is finomhangolhatja az érthetőség érdekében.

Készítsen feladatokat közvetlenül a Whiteboard vászon elemeiből, és rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz a helyszínen.

Amikor végre készen áll a kezdésre, használja a ClickUp Tasks-t, a tökéletes menedzsment eszközkészletet. A fehér tábla elemeit közvetlenül feladatokká alakíthatja, így egyértelművé válik, ki mit csinál és mikor kell elvégezni. Ez segít nyomon követni az egész animációs folyamatot, biztosítva, hogy a határidők és az előrehaladás terén is a terv szerint haladjon.

A ClickUp legjobb funkciói

Húzza át az elemeket szabadon, hogy megtervezze a koncepciókat, rendszerezze az ötleteket és strukturált vizuális elemeket hozzon létre.

Testreszabhatja a terveket szöveggel, rajzokkal, jegyzetekkel, képekkel, hangulatjelekkel és alakzatokkal. Emellett réteges tervekkel tudásbázisokat, vállalati wikiket és még sok mást is létrehozhat.

Válasszon több mint 1000 előre elkészített fehér tábla sablon közül, hogy gyorsan összeállíthassa a brainstorming üléseket, a munkafolyamatokat vagy a projektterveket a különböző csapatok számára.

Kövesse nyomon az animációs projekteket a terv szerint több mint 15 egyedi nézettel, például a ClickUp Kanban tábláival és naptárnézetével.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást, hogy részletes videós útmutatókat és visszajelzéseket készítsen a szerkesztési munkafolyamatokhoz.

Integrálja a fehér tábla videószerkesztő eszközökkel, stock felvételek könyvtáraival és még sok mással a ClickUp több mint 1000 natív integrációjának egyikével.

Rögzítse és gyakorolja prezentációját a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp korlátai

A ClickUp sokoldalú funkciói miatt a tanulási görbe enyhe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp központosította napi működésünket, az SOP-kat, és elősegítette az osztályok közötti együttműködést. Nagyon tetszett a függőségi funkció, mert osztályunk is többfunkciós módon működött. Ez segített abban, hogy tudjuk, milyen következő lépésekre várunk. Végül, a fehér tábla funkció? Imádjuk. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken, hogy ötleteket gyűjtsünk vagy bizonyos kezdeményezéseket részletesebben kidolgozzunk.

➡️ Olvassa el még: Kezdők útmutatója a ClickUp fehér táblákhoz, használati példákkal

2. Doodly (A legjobb kezdőknek)

via Doodly

A Doodly azoknak az újoncoknak készült, akik kézzel rajzolt stílusú animációkat vagy doodle videókat szeretnének készíteni, anélkül, hogy bonyolult lenne.

A könnyen használható, egyszerű drag-and-drop felület Smart Draw technológiát tartalmaz, amely elemzi a feltöltött képeket és valósághű rajzútvonalat hoz létre. Míg más animációs eszközöknél ezt a hatást manuális kulcskép-beállításokkal lehet elérni, a Doodly automatikusan elvégzi ezt a feladatot.

Az alapvető rajzeffektusok helyett az animáció természetesebbnek és kevésbé robotikusnak tűnik.

A Doodly legjobb funkciói

Készíts animációkat fehér táblán, zöld táblán, üveg táblán vagy fekete táblán!

Válasszon különböző emberi és rajzfilmfigurás rajzstílusok közül!

Hozzáférés több mint 1000 professzionális művészek által készített egyedi rajzhoz

Használjon jogdíjmentes hangsávokat háttérzenének

Rögzítsen közvetlenül egyedi hangalámondásokat és automatikus szinkronizálást

A Doodly korlátai

A felület néha nehézkes lehet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek az alapcsomagban

A Doodly árai

Standard: 49 USD/hó

Vállalati: 79 USD/hó

Doodly értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Doodly-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

A Doodly nagyon könnyen használható. A tervezőfelület nagyon intuitív. A történetmesélés lehetőségei a kiegészítő funkcióknak köszönhetően korlátlanok. Nagyon tetszik, hogy milyen könnyű szöveget és más multimédiás elemeket hozzáadni.

A Doodly nagyon könnyen használható. A tervezőfelület nagyon intuitív. A történetmesélés lehetőségei a kiegészítő funkcióknak köszönhetően korlátlanok. Nagyon tetszik, hogy milyen könnyű szöveget és más multimédiás elemeket hozzáadni.

3. Powtoon (A legjobb képzési tanfolyamokhoz és oktatóanyagokhoz)

via Powtoon

Ha unalmas PowerPoint-diákról szeretne áttérni, anélkül, hogy órákat kellene töltenie egy új eszköz megtanulásával, próbálja ki a Powtoont.

Gyakran ingyenes videokészítőként használt, könnyen kezelhető fehér tábla animációs szoftver, amely hatalmas könyvtárral rendelkezik különböző csapatok számára készített sablonokkal, függetlenül attól, hogy marketing, HR, értékesítés vagy képzés területén dolgozik.

Emellett különböző iparágakból származó testreszabható karaktereket és más munkahelyi környezetben használható vizuális elemeket is kap, amelyekkel könnyedén készíthet releváns képzési videókat.

Ráadásul nem csak a fehér tábla animációkra korlátozódik. A Powtoon lehetővé teszi, hogy keverje a dolgokat rajzfilmszerű videókkal, élő felvételekkel és átfedésekkel, így videó tartalma vonzó marad, és az emberek továbbra is nézik.

A Powtoon legjobb funkciói

Készíts professzionális animációkat a kész whiteboard videósablonok és az online szerkesztő segítségével!

Használjon karaktereket, kellékeket és háttérképeket, vagy válasszon a Powtoon illusztrációk, képek, animációk és ikonok médiakönyvtárából.

Egy kattintással animációkat, hanghatásokat, zenét és testreszabható szövegstílusokat adhat hozzá.

Tervezzen egyedi karaktereket, amelyek illeszkednek a márkájához!

Rögzítse a képernyőjét és a webkameráját oktatóanyagok vagy prezentációk készítéséhez.

A Powtoon korlátai

Az animált karakterek testreszabási lehetőségei korlátozottak

képzési videó szoftver új felhasználók számára bonyolult lehet a kezelése.

Powtoon árak

Ingyenes

Lite: 50 USD/felhasználó havonta

Professzionális: 190 USD/felhasználó havonta

Ügynökség: Egyedi

Powtoon értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak a Powtoonról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Tetszett, hogy a termék használata milyen egyszerű volt. Két hét alatt 10-12 videót készítettem, amelyek mindegyike ~60 másodperces animációs videó volt, videó reklámozásra. Nagyon könnyű volt megtanulni, a platform automatikusan elmenti az előrehaladást, így nem kell attól tartani, hogy az információk elvesznek, és a videót bármilyen formátumban elmenti, amire szükség van.

Tetszett, hogy a termék használata milyen egyszerű volt. Két hét alatt 10-12 videót készítettem, amelyek mindegyike ~60 másodperces animációs videó volt, videó reklámozásra. Nagyon könnyű volt megtanulni, a platform automatikusan elmenti az előrehaladást, így nem kell attól tartani, hogy az információk elvesznek, és a videót bármilyen formátumban elmenti, amire szükség van.

💡 Profi tipp: Az emberek figyelme gyorsan elkalandozik! Ezért fontos, hogy a figyelemfelkeltő whiteboard animációkkal gyorsan lekösse a nézők figyelmét. De vigyázzon, ne húzza el túl sokáig – a hosszú videók gyorsan elveszítik az érdeklődést. Legyen rövid, pörgős és vonzó!

4. Videoscribe (legalkalmasabb oktatóvideókhoz)

via Videoscribe

A Videoscribe sok amerikai oktató számára népszerű választás, mivel kézzel rajzolt animációk és interaktív órák segítségével vonzóbbá teszi a tanulást.

Ez a fehér tábla videó készítő drag-and-drop felülettel és kiterjedt médiakönyvtárral rendelkezik, ami megkönnyíti a videók készítését. Tartalmazza az SVG Morph eszközt is, amely az egyik rajzot simán átalakítva egy másikba, életre kelti a tananyagot.

Így a tanárok a különálló statikus képek helyett egyetlen, folyamatos mozdulattal mutathatják be a fogalmak fejlődését, például a sejtosztódást vagy egy kémiai reakciót. Ezáltal a bonyolult témák könnyebben érthetővé és emlékezetesebbé válnak a diákok számára.

A Videoscribe legjobb funkciói

Hozzáférés több mint ötmillió képből álló teljes könyvtárhoz, különböző kategóriákban.

Készíts professzionális videókat 13 különböző kézstílus és 16 toll opció segítségével!

Állítsa be a kamera pozícióját, hogy irányítsa a nézők figyelmét

Rögzítsen hangalámondást és hanghatásokat közvetlenül, vagy töltsön fel és szerkesszen hangfájlokat.

Válasszon több mint 300 jogdíjmentes hangsávból!

Használja a különböző webhelyekhez és közösségi médiákhoz leginkább megfelelő videoméretet.

A Videoscribe korlátai

A rendszer elég lassú és hibás lehet.

Egyes funkciók, mint például a rajzeszköz és a keresőfunkció, alapvetőek.

Videoscribe árak

Lite: 22,42 USD/hó licencenként

Alapcsomag: 33,04 USD/hó licencenként

Max: 41,03 USD/hó licencenként

Videoscribe értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Videoscribe-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

A VideoScribe-ban az lenyűgöz, hogy képes az oktatási anyagaimat vonzó, fehér tábla stílusú animációkká alakítani. Ez a formátum kivételesen jól hat a felnőtt tanulókra, megkönnyítve számukra az információk megértését és megjegyzését.

A VideoScribe-ban az lenyűgöz, hogy képes az oktatási anyagaimat vonzó, fehér tábla stílusú animációkká alakítani. Ez a formátum kivételesen jól hat a felnőtt tanulókra, megkönnyítve számukra az információk megértését és megjegyzését.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükséged egy AI-alapú fehér táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz egy fogalmat pontosan elmagyarázni, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort, hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

5. Vyond (A legjobb karaktervezérelt történetmeséléshez)

via Vyond

A Vyond jó választás a történetmesélésre összpontosító fehér tábla animációkhoz.

A platform Character Builder funkciójával egyedi avatarokat tervezhet személyre szabott jellemzőkkel, ruhákkal és személyiségekkel, amelyek több száz előre animált mozdulatot tudnak végrehajtani, miközben szükség esetén megőrzik a fehér tábla animációs stílust.

A karakterek a párbeszédhez és a jelenethez illő érzelmeket és testbeszédet tudnak kifejezni, váltanak a kifejezések között, interakcióba lépnek a kellékekkel, és természetesen viselkednek. Ezáltal a történetek valóságosabbá és szimpatikusabbá válnak, erősítve az érzelmi kötődést a közönséggel.

A Vyond legjobb funkciói

Válasszon több mint 200 kész whiteboard sablon közül, beépített effektekkel.

Válasszon több mint 130 kész karakter közül, vagy hozza létre saját egyedi karakterét!

Készítsen whiteboard animációkat a beépített karakterek, objektumok és jelenetek segítségével, valamint az automatikus szájszinkronizálásnak köszönhetően a mozgások is valósághűek lesznek.

Több formátumban is exportálhatja a fájlokat, így könnyen megoszthatja és felhasználhatja más projektekben is.

Rögzítsd a saját hangodat, vagy importálj audiofájlokat máshonnan!

A Vyond korlátai

Néhány fejlett funkció új felhasználók számára bonyolult lehet.

Korlátozott média- és formázási funkciók

A videók magas minősége lelassíthatja a rendszert.

A Vyond árai

Starterl: 99 USD/felhasználó havonta

Professzionális: 199 dollár

Vállalati: Egyedi árazás

Ügynökség: Egyedi árak

Vyond értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a Vyondról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

Fejlesztőként elmondhatom, hogy ez az eszköz segít nekem a legélénkebb és legvonzóbb videókat készíteni a képzési anyagokhoz. Mindig kiváló visszajelzéseket kapok, és ez határozottan segít abban, hogy profinak tűnjek, még akkor is, ha új vagyok a videókészítésben. Rengeteg sablonja van, AI funkciókkal rendelkezik, és hihetetlenül sokféle karakter, hang, kellék, hanghatás és effektus áll rendelkezésre, amelyekkel lekötözheti a közönségét!

Fejlesztőként elmondhatom, hogy ez az eszköz segít nekem a legélénkebb és legvonzóbb videókat készíteni a képzési anyagokhoz. Mindig kiváló visszajelzéseket kapok, és ez határozottan segít abban, hogy profinak tűnjek, még akkor is, ha új vagyok a videókészítésben. Rengeteg sablonja van, AI funkciókkal rendelkezik, és hihetetlenül sokféle karakter, hang, kellék, hanghatás és effektus áll rendelkezésre, amelyekkel lekötözheti a közönségét!

6. Renderforest (A legjobb gyors sablonalapú animációkhoz)

via Renderforest

Több mint 1200 kész sablonnal 10+ kategóriában a Renderforest biztosítja, hogy ne kelljen a nulláról kezdenie. Csak cserélje ki a helyőrző szöveget és képeket, és pillanatok alatt kész lesz a kifinomult videó.

Ezek a teljesen testreszabható sablonok lehetővé teszik, hogy egy egyszerű csúszkával vagy beviteli mezővel könnyedén beállítsa a jelenetek hosszát. Ráadásul a Renderforest mesterséges intelligenciával működő eszközei a forgatókönyve alapján javasolhatnak jeleneteket, így a videó készítése gyorsabbá és egyszerűbbé válik, különösen akkor, ha szűkös a határidő.

A Renderforest legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű 3D-videókat a könnyen használható 3D-animációs eszközökkel!

Válasszon több mint 300 videós sablon közül, és percek alatt készítheti el saját fehér tábla animációit!

Alkalmazzon több mint 50 egyedi átmeneti effektust a simább animációkhoz.

Használjon több mint 500 valósághű fehér tábla animációt a élethű mozgáshoz.

Hozzáférés egy nagy tartalomkönyvtárhoz, amely szerzői jogoktól mentes képeket és zenét tartalmaz.

A Renderforest korlátai

A sablonok korlátozott testreszabási és szerkesztési lehetőségei

Egyes felhasználók az árat meglehetősen magasnak tartják.

Renderforest árak

Ingyenes

Lite: 14 USD/hó

Pro: 39 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Renderforest értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Renderforestről a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

A Renderforestben leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyű vele professzionális minőségű tartalmakat létrehozni anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség. A sablonok választéka fantasztikus, így egyszerűen elkészíthető minden, a magyarázó videóktól a logókig és a makettekig.

A Renderforestben leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyű vele professzionális minőségű tartalmakat létrehozni anélkül, hogy kiterjedt tervezési ismeretekre lenne szükség. A sablonok választéka fantasztikus, így egyszerűen elkészíthető minden, a magyarázó videóktól a logókig és a makettekig.

7. Animaker (A legjobb infografika stílusú fehér tábla animációkhoz)

via Animaker

Ha sok adattal és infografikával dolgozik, az Animaker kiválóan alkalmas azok kézzel rajzolt fehér tábla stílusban történő bemutatására. Csak csatlakoztassa a táblázatokhoz és CSV fájlokhoz, és hozzon létre animált infografikákat, amelyek automatikusan frissülnek az adatok változásával.

A platform egy erőteljes HTML5 motoron fut, és különböző háttérképeket kínál, például táblát, üveg táblát és jegyzettömböt. A szöveg-beszéd funkcióval saját hangfelvételt is készíthet vagy létrehozhat.

Az Animaker legjobb funkciói

Készíts animációkat több mint 50 emberhez hasonló hanggal, több mint 25 nyelven!

Válassza ki a karaktereket, kellékeket és rajzolási stílusokat a Whiteboard 2. 0 segítségével.

Válasszon több mint 50 átmenet közül a sima animációkhoz.

Hozzáférés több mint 100 millió stock videóhoz és fotóhoz

Adjon hozzá zenét és speciális effektusokat videóihoz!

Az Animaker korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A felület lassulhat, ha 4K HD videókkal dolgozik.

Animaker árak

Alap: 27 USD/hó

Starter: 45 USD/hó

Pro: 79 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Animaker értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak az Animakerről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Nagyon jó volt, nem vagyok tervező, de magam is tudok elég jó videókat készíteni, ami költségmegtakarítást jelent és könnyen használható.

Nagyon jó volt, nem vagyok tervező, de magam is tudok elég jó videókat készíteni, ami költségmegtakarítást jelent és könnyen használható.

8. Adobe Animate (A legjobb a fejlett, egyedi fehér tábla animációkhoz)

via Adobe Animate

A fejlett fehér tábla animációkhoz teljes ellenőrzést kell gyakorolnia a mozgás és a rajzolás felett – és pontosan ezt kínálja az Adobe Animate.

A sablonalapú eszközökkel ellentétben az Adobe Animate lehetővé teszi egyedi kézmozdulatok, részletes animációk és sima rajzolási útvonalak létrehozását, képkockánkénti pontossággal. Azonban ami igazán kiemeli a többi közül, az az, hogy hogyan utánozza a valós életben tapasztalható rajzolási nyomást.

A vonalak vastagsága a sebesség és a szög függvényében természetesen változhat, így az animációk élethűbbek lesznek. A rajztáblák támogatásával saját fehér tábla videókat hozhat létre, amelyek természetesebbnek és kevésbé mechanikusnak tűnnek, mint a sablon alapú lehetőségek.

Az Adobe Animate legjobb funkciói

Válasszon a kiterjedt egyedi ecsetek, effektek és átmenetek könyvtárából!

Hozzáférés az Adobe Creative Cloud könyvtárához stock fotók és videókért

A beépített eszközökkel könnyedén szinkronizálhatja a karakterek ajakmozgásait.

Exportálja a fehér tábla videókat több formátumban, beleértve a HTML5, Flash és WebGL formátumokat.

Integrálja több mint 20 Adobe termékkel a zökkenőmentesebb munkafolyamat érdekében.

Könnyedén megoszthatja videóit olyan közösségi média platformokon, mint a YouTube és a Twitter.

Az Adobe Animate korlátai

A kezdőknek meredek tanulási görbével kell szembenézniük

A szoftver előfizetéses árazási modellje egyes felhasználók számára kényelmetlen lehet.

Az Adobe Animate árai

Adobe Animate (csak): 34,49 USD/hó

Adobe Animate értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe Animate-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

A felülete hasonló más Adobe termékekéhez, így mivel azokhoz már hozzászoktam, könnyebben megtanultam használni. A csont eszköz és a vektor ecsetek remekek.

A felülete hasonló más Adobe termékekéhez, így mivel azokhoz már hozzászoktam, könnyebben megtanultam használni. A csont eszköz és a vektor ecsetek remekek.

👀 Tudta? Az Adobe Animate korábban Adobe Flash néven volt ismert. Igen, ugyanaz a Flash, amely a gyerekkorunkban játszott addiktív számítógépes játékokat működtette! Kiderült, hogy ezeknek a szórakoztató játékoknak a hátterében álló eszköz ugyanaz, mint amelyet ma a fehér tábla animációk készítéséhez használnak.

9. Explaindio (A legjobb több animációs stílus kombinálásához)

via Explaindio

Különböző animációs stílusokat szeretne keverni egy videóban? Próbálja ki az Explaindio-t. Ezzel a szoftverrel kombinálhatja a fehér tábla rajzokat mozgóképekkel, 2D-s és 3D-s animációkkal, sőt élő videókkal is, anélkül, hogy további szoftverekre vagy speciális technikai ismeretekre lenne szüksége.

Ez azt jelenti, hogy egy kézzel rajzolt karaktert kiléphet a fehér tábláról, 3D-s figurává válhat, végigmehet egy jeleneten, majd visszatérhet a rajzhoz – mindezt egy egyetlen, zökkenőmentes mozdulattal.

Így könnyen elmagyarázhat komplex fogalmakat a whiteboard animációval, majd áttérhet dinamikusabb vizuális elemekre a bemutatókhoz vagy a nagyobb érzelmi hatás elérése érdekében.

Ráadásul mindezt offline is megteheti, mivel a platform nem igényel felhőalapú hozzáférést.

Az Explaindio legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 180 előre elkészített szöveghez és több mint 300 betűtípushoz

Importálja saját képeit, vagy böngésszen a beépített Pixabay könyvtárban.

Az importált bitmap képeket automatikusan animálja a beépített rajzolási útvonalak segítségével.

Használja a 200 kész animált jelenet egyikét, hogy időt takarítson meg.

Készítsen különböző stílusú magyarázó videókat, beleértve a rajzfilmeket és a 3D-s videókat is.

Az Explaindio korlátai

Nincs ingyenes próba

A felület zavarosnak és nehezen kezelhetőnek tűnhet.

Explaindio árak

Explaindio Video Creator havi díj: 37 USD/hó

Explaindio Video Creator Annual: 67 USD/év

Explaindio Video Creator egyszeri díj: 497 dollár

Explaindio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ne essen bele a hibrid videó csapdájába! A fehér tábla animációk nem csak más stílusú 2D videók – erős történetmesélésre van szükségük, hogy a nézők figyelmét fenntartsák. Még a Coca-Cola is tudta ezt, és tartalomgazdag forgatókönyvet használt, hogy fehér tábla videója vonzó legyen. Szánjon időt egy szilárd forgatókönyv kidolgozására – megéri!

10. TruScribe (A legjobb tudományosan alátámasztott vizuális élményhez)

via TruScribe

A TruScribe célja, hogy tudományos módszerekkel fenntartsa a nézők érdeklődését.

A listánkon szereplő többi eszközzel ellentétben ez a szoftver a Scribology nevű, egyedülálló videokészítési módszert alkalmazza. Az idegtudomány, a viselkedéspszichológia és a vizuális történetmesélés elveit alkalmazza, hogy a tartalom jobban megmaradjon a nézők emlékezetében.

A TruScribe lehetővé teszi, hogy profi művészeket vegyen igénybe valódi, kézzel rajzolt animációk készítéséhez, amelyek személyesebbé és vonzóbbá teszik az animációkat. A forgatókönyvírástól és a storyboard készítésétől az illusztrációkig és a hangalámondásig válassza ki az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatásokat, és gondoskodjon arról, hogy animációi megfelelőek legyenek.

A TruScribe legjobb funkciói

Videókat szerkeszthetsz még azok elkészülte után is

Adjon hozzá világos, egyedi hangalámondást közvetlenül a videóihoz!

Válasszon öt kontrasztos színséma közül.

Használjon különböző iparágak számára tervezett speciális témákat!

A TruScribe korlátai

A képek pixelizálódhatnak, ha harmadik féltől származó alkalmazásokból importálja őket.

Egyes felhasználók a médiakönyvtárat általánosnak találták.

TruScribe árak

Egyedi árazás

TruScribe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nem elérhető

Olvassa el még: Diagrampéldák bármilyen típusú projekthez

11. Filmora (A legjobb vizuális effektekhez)

via Filmora

A Filmora segítségével könnyedén fejlesztheti fehér tábla animációit szórakoztató vizuális effektusokkal. Hatalmas átmenetek, szűrők és hangeszközök gyűjteménye színt ad a kézzel rajzolt stílusnak, miközben megőrzi annak természetességét és vonzerejét.

Ez a fehér tábla animációs szoftver Motion Tracking funkcióval is rendelkezik, amely segít nyomon követni a rajzolt elemeket és hozzáadni a velük együtt mozgó effektusokat. Például hozzáadhat szövegbuborékokat, amelyek követik a karakteranimációkat, vagy kiemelhetik a legfontosabb pontokat, amint azok megjelennek.

A Filmora legjobb funkciói

Készíts animációkat automatikus stabilizálással, beépített képernyőfelvevővel és előre beállított átmenetekkel.

Javítsd az audiót, adj hozzá szöveget és címeket, és alkalmazd a fény-, tükröződés-, torzítás- és eltorzítás-effektusokat.

Használja az audio kompressziót, a mozgáskövetést, a panorámázást és a nagyítást, valamint a maszkolást.

Könnyedén adjon hozzá fehér táblát vagy feketétáblát az animációkhoz

Használja a kulcsképeket és a beépített sablonokat a gyors videokészítéshez.

A Filmora korlátai

Nincsenek fejlett videószerkesztési lehetőségek

Egyes effektek fizetős szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.

Filmora árak

Filmora értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Filmora-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleménye szerint:

Miután egy ideig használtam a WonderShare Filmora szoftvert, elmondhatom, hogy ez egy megbízható választás kezdőknek és alkalmi videószerkesztőknek, mivel több platformot is támogat. A legjobban a könnyű használat tetszik benne. A felület tiszta és egyszerű, a drag and drop funkcióval pedig még az első alkalommal használók is könnyedén szerkeszthetik a videókat. Emellett gazdag effekt-, átmeneti és szövegopciókból álló könyvtárral rendelkezik, ami rengeteg kreatív szabadságot biztosít. Az ára más elérhető opciókhoz képest megfizethető.

Vonzza be nézőit a ClickUp segítségével készített fehér tábla animációkkal!

A vállalati világ imádja a fehér tábla animációs videókat. Végül is ezek teszik a képzéseket érdekesebbé, egyszerűsítik a bonyolult ötleteket és kreatív hangulatot adnak a prezentációknak. De a legjobb eredmények elérése érdekében a megfelelő eszközre van szükség. Ez pedig attól függ, hogy mi felel meg az Ön jelenlegi igényeinek.

Ha még csak most kezded és valami egyszerűt keresel, a Doodly jó választás a kezdéshez. Több effektre van szükséged, de nem túl bonyolultra? Próbáld ki a Filmora-t. Ha pedig valami fejlettebbet keresel, az Adobe Animate a legjobb választás.

De miért kellene több eszközt használnia, ha mindezt megteheti a ClickUp-ban? A drag-and-drop szerkesztők, a kész sablonok és több mint 1000 natív integráció segítségével néhány kattintással fehér tábla videókat hozhat létre a projektmenedzsment szoftverében. Nincs szükség alkalmazások közötti váltásra – csak zökkenőmentes együttműködés és átlátható feladatkezelés.

Ne higgyen nekünk! Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a különbséget!