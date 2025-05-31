A 10 legjobb Twos alkalmazás alternatíva jegyzetekhez és termelékenységhez

Néha egy egyszerű lista is elég ahhoz, hogy úgy érezzük, minden a kezünkben van. 🧸Leírod a gondolataidat, az emlékeztetőidet, azt az egy feladatot, amit folyamatosan halogatsz – és hirtelen az agyad nyugodtabbnak érzi magát. Ez a Twos alkalmazáshoz hasonló eszközök ereje. Ez egy tiszta, minimalista felület, ahol kezelheted a jegyzeteidet, nyomon követheted a személyes feladataidat és ritmust teremthetsz a napodba.

De talán már valami többet szeretne, mint az alapvető feladat-tervezés. Szeretne több rendszert a jegyzetek rögzítésébe, a projektek kezelésébe és a napi visszajelzésekbe? Több lehetőséget az ötletek újragondolására? Többet, mint csak a ugyanazt a feladatlistát nap mint nap?

Akár második agyat építesz, akár a teendőlista-alkalmazásodat finomítod, akár új projektmenedzsment eszközt keresel az új feladatok szándékos kezeléséhez, jó helyen jársz. Íme a ma elérhető 10 legjobb Twos app alternatíva.

Ha tehát valami jobbat keresel, és azon tűnődsz, hogy „mi lehet a Twos alkalmazás alternatívája?”, akkor olvasd tovább.

Mit kell keresnie egy Twos alkalmazás alternatívájában?

via Twosapp

🎉 Érdekesség: A Twos nevét két alapítójáról kapta, valamint arról az elképzelésről, hogy minden „csak két dologgal kezdődik, amit meg kell jegyezni”.

A Twos egy egyszerű alkalmazás, de a munkafolyamatod valószínűleg nem az.

Ha helyettesítőt keres, akkor olyan megoldást szeretne, amely az Ön igényeivel együtt fejlődik. Előfordulhat, hogy egy bizonyos ponton robusztusabb feladatkezelésre, közös jegyzetekre, hang-szöveg átalakításra, naptárszinkronizálásra vagy egyszerűen csak jobb emlékeztetőkre lesz szüksége, amelyek valóban időben figyelmeztetik Önt.

A legjobb Twos app alternatíváknak olyan eszközöknek kell lenniük, amelyek személyes feladatkezelő rendszerként is használhatók, támogatva mind a mindennapi teendőket, mind a hosszú távú célokat.

Rugalmasan használható mind személyes, mind szakmai célokra.

Elég könnyű a napi naplózáshoz, mégis elég hatékony a projektekhez.

Könnyen használható – mert senkinek sincs ideje egy új rendszert a nulláról megtanulni.

Testreszabható, így úgy működik, ahogy az agya.

Vessünk egy pillantást a legjobb lehetőségekre, és arra, hogy miért lehetnek ezek a következő kedvenc eszközei.

🧐 Tudta? A jegyzetelési módszere alapján meg tudja állapítani, hogy milyen típusú gondolkodó. Pontokba szedett lista? Szereti a rendszerezettséget. Gondolatok ömlése? Ön az ötletek elsőbbségét előtérbe helyező típus.

A Twos alkalmazás alternatívái egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp A legjobb megoldás a jegyzetek cselekvéssé alakításához és a nap egészének kezeléséhez Csapat mérete: Ideális azok számára, akiknek feladatkezelésre és AI-segítségre van szükségük AI-alapú feladatkezelés, jegyzetelési integráció, projektkövetés, naptárszinkronizálás Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Logseq A legjobb a magánéletet előtérbe helyező naplózáshoz és a kapcsolódó gondolkodáshoz Csapat mérete: Ideális azok számára, akik a minimalista jegyzetelést részesítik előnyben Outliner-alapú naplózás, kétirányú linkelés, helyi elsőbbségű adatvédelem, grafikus nézet Ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 5 dollártól kezdődik a szinkronizálásért. Anytype A legjobb eszközök egy privát második agy létrehozásához különböző eszközökön Csapat mérete: Ideális azok számára, akiknek elsősorban offline jegyzetek szervezésére van szükségük Végpontok közötti titkosítás, offline-first, kétirányú linkek, platformok közötti kompatibilitás Ingyenes; fizetős csomagok 99 dollártól/év Superlist A legjobb stílusos teendőlistákhoz, együttműködési funkciókkalCsapat mérete: Ideális olyan csapatok számára, amelyeknek tiszta és együttműködési funkciókkal rendelkező feladatkezelőre van szükségük. Minimalista dizájn, alfeladatok, feladat-emlékeztetők, valós idejű együttműködés, platformok közötti kompatibilitás Ingyenes; a Pro verzió ára 19 USD/hó/fő Bear A legjobb a tiszta, zavarmentes íráshoz és jegyzeteléshez Csapat mérete: Ideális azok számára, akik egyszerű jegyzetelést preferálnak személyes használatra Markdown támogatás, hashtagek a szervezéshez, titkosított jegyzetek, kizárólag Apple-eszközökre elérhető alkalmazás 14 napos ingyenes próba; Pro 2,99 $/hó RemNote A legjobb diákoknak és egész életen át tanulóknak, akiknek szükségük van a szórványos ismétlésre Csapat mérete: Ideális tanulásra összpontosító egyéneknek és jegyzetelésre Térközös ismétlés, kártyák, markdown támogatás, összekapcsolt jegyzetek, vázlatos írásmód Ingyenes; a Pro verzió ára 8 dollár/hó 24me intelligens személyi asszisztens A legjobb feladatok, naptár és emlékeztetők kezelésére egy helyen Csapat mérete: Ideális elfoglalt személyek számára, akik egységes rendszert keresnek Egységes naptár, feladatkezelés, hangparancsok, intelligens riasztások, platformok közötti szinkronizálás Ingyenes; Prémium 5,99 $/hó Supernotes A legjobb gyors, kártyalapú jegyzeteléshez és együttműködéshez Csapat mérete: Ideális olyan csapatok számára, amelyeknek gyors jegyzetelésre és együttműködésre van szükségük Markdown-alapú jegyzetkártyák, valós idejű együttműködés, grafikus nézet, visszautalások Ingyenes; Korlátlan 11 USD/hó MyMind A legjobb vizuális gondolkodók számára, akik könnyedén szeretnék menteni és rendszerezni ötleteiket Csapat mérete: Ideális kreatív szakemberek vagy személyes használatra AI automatikus kategorizálás, szöveg, linkek, képek és ötletek mentése, teljes szövegű keresés, vizuális elrendezés Ingyenes; fizetős csomagok 7,99 USD/hó áron Notability A legjobb kézzel írt jegyzetek, hangfelvételek és osztály/munka megjegyzésekhez Csapat mérete: Ideális diákok, tanárok vagy szakemberek számára Kézzel írt + gépelt jegyzetek, hangfelvétel, több jegyzet megtekintése, kizárólag Apple-eszközökre elérhető alkalmazás Ingyenes, korlátozott funkciókkal; Teljes hozzáférés 19,99 USD/év

A 10 legjobb Twos alkalmazás alternatíva az Ön számára

1. ClickUp (A legjobb jegyzetek cselekvéssé alakításához és az egész napod kezeléséhez)

A Twos kiválóan alkalmas gondolatok lejegyzésére és gyors emlékeztetőket beállítására, de ha az életed egyre mozgalmasabbá válik, a rendszerednek is többet kell teljesítenie. Itt az ideje, hogy felfedezd a legjobb termelékenységi eszközöket, amelyekkel egyszerűsítheted a feladataidat.

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik.

Itt található egy gyors összehasonlító táblázat, amely bemutatja a ClickUp kiterjedt képességeit, ha Twos alkalmazás alternatívát keres.

Funkció ClickUp Twos Feladatkezelés ✅ Fejlett 🟡 Alapvető AI asszisztens ✅ Igen ❌ Nem Dokumentumok és naplózás ✅ Integrált 🟡 Csak jegyzetek Fehér táblák ✅ Igen ❌ Nem Automatizálás ✅ Igen ❌ Nem Naptár nézet ✅ Igen 🟡 Alapvető Emlékeztetők ✅ Fejlett ✅ Alapvető Sablonok ✅ Kiterjedt 🟡 Kevés Integrációk ✅ Sok ❌ Nem Mobilalkalmazás ✅ Robusztus ✅ Igen Együttműködés ✅ Valós időben ❌ Nem Egyéni mezők ✅ Igen ❌ Nem Műszerfalak/jelentések ✅ Igen ❌ Nem Célkövetés ✅ Igen ❌ Nem

A ClickUp egy igazi all-in-one feladatkezelő alkalmazás és ütemterv-kezelő eszköz, amely segít átlépni a „Mit kell tennem?” kérdésről a „Csináljuk meg!” gondolatra. Rugalmasságot biztosít, hogy bármely jegyzetből azonnal feladatokat hozzon létre, és azokat közvetlenül hozzáadja heti tervéhez, anélkül, hogy megzavarná koncentrációját.

Ideális azok számára, akik szeretik a Twos könnyed érzetét, de olyan eszközt szeretnének, amely végigköveti az ötleteket, listákat, célokat és ismétlődő rutinokat.

Tegyük fel, hogy a következőket írja be: „Javítsd meg a szivárgó csapot, küldj évfordulós ajándékot, tervezd meg a jövő heti tartalmat. ”

A Twos-ban ezzel vége. A ClickUp-ban? Ez csak a kezdet. 🎯

🧐 Tudta? Ha feladatkezelő rendszere minden platformon egységes, akkor csökken a kognitív terhelése. Kevesebb időt kell váltani = több idő marad a gondolkodásra.

Rögzíts, rendszerezz és ötletelj

📝 Írja le, majd kapcsolja össze a ClickUp Docs segítségével

Használja a ClickUp Docs alkalmazást hála-naplók készítéséhez

A Twos kiválóan alkalmas az agyad kiürítésére, de a ClickUp Docs még tovább megy. Együttműködésre alkalmas, testreszabható és beépül a munkafolyamatodba. Ahelyett, hogy több alkalmazást használnál, kezelheted a jegyzeteket és feladatokat egy megosztott munkaterületen – egyéni vagy csapat használatra.

Használati példa: Naplózzon a ClickUp Docs alkalmazásban.

Írja le gondolatait, például:

„Fel kell hívnom apát.”

„Fel kell hívnom apát.”

Kiemelje és kattintson a jobb gombbal, hogy feladatot vagy emlékeztetőt hozzon létre – tökéletes megoldás a napi ellenőrzésekhez vagy az önreflexióhoz.

Ezenkívül:

Heti tervezők készítése

Köszönetnyilvánítás nyomon követése

Cikkötletek vagy célok mentése

Média és táblázatok beágyazása

Link feladatokhoz vagy listákhoz

✨ Akár naplót ír, akár hangulatát követi nyomon, a ClickUp egy rugalmas platformon ötvözi az írást és a szervezést.

💡 Profi tipp: Tegye ClickUp Daily Journal alkalmazását terápiás társává. Jelölje meg olyan gondolatokat, mint „szorongás”, „sikerek” vagy „kiváltó okok”, hogy azokat terápiás üléseken újra áttekintse, vagy támogassa azokat a rutinokat, amelyek csökkentik a túlterheltséget.

🧩 Vizuális ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével

Dolgozzon együtt közösségével, tervezzen termékstratégiákat és ossza meg ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards segítségével ötleteket térképezhet fel, gondolatokat gyűjthet és vizuálisan összekapcsolhatja őket – tökéletes megoldás brainstormingok vagy megbeszélések megvalósítható feladatokká alakításához.

Használati példa: Kezdje egy új projekt gondolattérképével, majd alakítsa át a jegyzeteket vagy ágakat közvetlenül feladatokká vagy dokumentumokká, így kreativitását és végrehajtását egy helyen tarthatja.

Tegye hatékonyabbá naplóírását és jegyzetelését AI és vizuális elemek segítségével 🎨 A ClickUp többet kínál, mint egyszerű szövegszerkesztést. Használja az AI Notetaker funkciót a megbeszélések vagy terápiás ülések automatikus rögzítéséhez és összefoglalásához, és alakítsa a legfontosabb pontokat megvalósítható feladatokká. Szeretnéd kifejezőbbé tenni a hála-naplódat vagy hangulat-naplódat? Készíts egyedi képeket közvetlenül a dokumentumodban a ClickUp Brain segítségével – csak írd be, amit látni szeretnél. Ha pedig egy folyamatot kell elmagyaráznia vagy egy gyors frissítést megosztania, rögzítsen egy Clip-et, és ágyazza be közvetlenül a naplójába vagy feladatába. A ClickUp segítségével jegyzetek, vizuális elemek és tevékenységek mindig összekapcsolódnak, így termelékenységi rendszere all-in-one lesz.

✨ Változtassa véletlenszerű gondolatait valódi eredményekké – a ClickUp Brain segítségével

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a terveihez tartozó feladatok létrehozásához, és állandó AI-asszisztens segítségével tervezze meg az egészet!

Már nem kell minden ötletet magának rendszereznie. A ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, képes lebontani a strukturálatlan jegyzeteket, sürgősség szerint rangsorolni őket, és átalakítani őket egy áttekinthető, megvalósítható feladatlistává.

Használati példa: Feljegyzi: „Nyaralás tervezése”. A ClickUp Brain javaslata:

Kutasson 3 helyszínen

Véglegesítse az utazás dátumait

Ossza meg az útvonalat a családjával

Állítsa be a költségvetést és a foglalási határidőt

Ezeket a lépéseket szerkesztheti, ütemezheti, vagy akár automatizálhatja is – mindezt anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét. Az AI ütemezés és az intelligens feladatprioritás javaslatokhoz hasonló funkciókkal a ClickUp Brain biztosítja, hogy tervei valóban összhangban legyenek az idejével és a kapacitásával.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI kezelné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbáld ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat a prioritási szintek alapján könnyedén eloszthatod a naptárban lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthatsz a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthetsz a sok munkának!

📖 További információ: Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t az intelligens ütemezéshez és a termelékenység növeléséhez.

✅ A napodhoz igazodó személyes feladatlisták

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a mindennapi teendők létrehozásához, és szerezzen be egy teljes munkafolyamatot azok hatékony kezeléséhez.

A ClickUp Tasks segít mindent kezelni – a reggeli rutinjától a fontos határidőkig. A ClickUp Brain-nel párosítva úgy működik, mint egy hangsegéd az intelligens feladatkezeléshez. Ha olyan teendőlista-alkalmazásra van szüksége, amely többet kínál a jelölőnégyzeteknél és támogatja a strukturált munkafolyamatokat, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

Használati példa: Vasárnap esti listád

🟢 Élelmiszer-bevásárlás

🔴 Ügyfélajánlat kedden esedékes

🟡 Hívja az állatorvost

Állítson be színkódolt prioritásokat, becsült időket és ismétlődő beállításokat (heti bevásárlás, havi állatorvos). A feladatokat sürgősségük alapján ütemezheti, vagy az egyértelműség kedvéért alfeladatokra bontja őket.

Minden feladat hatékony funkciókat támogat:

Alfeladatok

Egyéni állapotok (például „Folyamatban” vagy „Válaszra vár”)

Emlékeztetők és automatizálások

Időkövetés, ha ez az Ön stílusa

🧐 Tudta? Ha egy „Kész” oszlopot vagy címkét hoz létre a jegyzetelő eszközében, az agya átállhat a nyomás helyett a haladásra.

⚡ Automatizálja a rutinját

Növelje termelékenységét a ClickUp Automations segítségével a feladatok automatizálásával.

A ClickUp Automations segítségével szabályokat állíthat be a feladatok áthelyezésére, a felhasználók kijelölésére vagy az állapotok automatikus frissítésére.

Használati eset: Amikor befejezi a jegyzetet és „Kész” jelöléssel ellátja, a ClickUp automatikusan hozzárendelheti a megfelelő személyhez, vagy áthelyezheti a heti tervébe – nincs szükség manuális lépésekre.

Tervezés, prioritások meghatározása és vizualizálás

🗓️ Tervezze meg vizuálisan a hetét a ClickUp Calendar segítségével

Használja az AI-vezérelt prioritásrendezést és az automatikus beállításokat, hogy a ClickUp Calendar segítségével nyomon követhesse céljait.

A ClickUp Calendar segítségével a feladatokat időblokkokra húzva tervezheti meg a napját vagy a hetét. A terveket az élet eseményeihez igazíthatja.

Használati eset: A munkát, az edzéseket és a személyes teendőket próbálja összeegyeztetni. Húzza az „e-mailes visszajelzés” feladatot hétfő 10 órára, az „edzőterem” feladatot szerda 18 órára, az „anya születésnapjának előkészítése” feladatot pedig szombatra. Kész.

Ezen felül a következőket teheti:

Szinkronizálás a Google Naptárral

Színekkel jelölje meg a feladat típusait

Bármikor átválthat táblázatos, listás vagy idővonalas nézetre.

🎉 Érdekesség: A Pinterest eredetileg digitális ötletgyűjtő táblaként indult, de sok felhasználó vizuális naplóként használja. A termelékenységi alkalmazásod is képes erre – naptár nézet segítségével.

📊 Kövesse nyomon az előrehaladást a műszerfalak segítségével

A ClickUp Dashboards segítségével prioritásokat rendelhet a feladatokhoz, nyomon követheti az előrehaladást, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a munkaterhelését, a határidőket és a projekt állását.

Használati példa: Készítsen egy irányítópultot a napi feladatok, naplóbejegyzések és projekt mérföldkövek nyomon követéséhez, így mindig tudja, mi a teendője és mi következik.

🎯 Maradjon koncentrált a célkövetés segítségével

A ClickUp Goals segít meghatároznia, nyomon követnie és vizualizálnia a személyes vagy munkahelyi célok elérésének folyamatát.

Használati példa: Állítson be egy célt, például „Írj öt naplóbejegyzést ezen a héten” vagy „Végezz el három fontos feladatot”, és figyelje, ahogy a haladás automatikusan frissül, ahogy az elemeket kipipálja.

🔔 Intelligens emlékeztetők, amelyekkel nem felejtesz el semmit

A ClickUp Reminders nem csak passzív figyelmeztetések, hanem integrálva vannak a feladataival és a Docs-szal.

Használati példa: Naplód átnézése közben leírod: „pénteken egyeztess a csapattal”. Egy kattintással alakítsd át ezt a sort péntek 10 órára esedékes emlékeztetővé.

Lehetőségek:

Ismétlődő emlékeztetőket adhat hozzá (pl. „Minden vasárnap öntözni a növényeket”).

Emlékeztetőket rendelhet magához vagy másokhoz

Csatoljon dokumentumokat, jegyzeteket vagy fájlokat

A feladatkommenteket kövesse nyomon

🔔 Emlékeztető: Egy feladat elmulasztása visszajelzés, nem kudarc. Alkalmazkodj, ne ítélkezz!

📱 Kezelje napját bárhol a mobilalkalmazással

A ClickUp mobilalkalmazással jegyzeteket készíthet, feladatokat hozhat létre és emlékeztetőket ellenőrizhet útközben is, így termelékenységi rendszere mindig Önnel van, nem csak az íróasztalánál.

Sablonok, amelyek felgyorsítják a rutinját

Nem tudja, hol kezdje? A ClickUp sablonokat kínál napi feladatlistákhoz, naplózáshoz, időbeosztáshoz és még sok máshoz. Ingyenes sablonokhoz férhet hozzá, hogy elindítsa a tervezést.

📝 ClickUp napi teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyszerű teendőlistákat ezzel a ClickUp sablonnal

Egyszerű módszert keres, amellyel gondolatai összpontosított, megvalósítható tervvé alakíthatók, anélkül, hogy a rendszert a semmiből kellene felépítenie? A ClickUp napi teendőlista sablonja pontosan ezt kínálja. Tökéletes megoldás mindenkinek, akinek konzisztens struktúrára van szüksége a napi feladatok rögzítéséhez, prioritásainak meghatározásához és kipipálásához – függetlenül attól, hogy egy teljes munkanapot irányít, vagy csak rendet tart az életében.

Mit segít ez a sablon:

✅ Kezdje minden napját egy világos, használatra kész elrendezéssel!

✍️ Jegyezze fel a feladatokat, amint felmerülnek, és kategorizálja őket prioritás szerint.

⏰ Határidők, emlékeztetők és ismétlődő rutinok beállítása

🧠 Jegyzetek, ellenőrzőlisták vagy alfeladatok hozzáadása további kontextushoz

📅 Vizualizálja munkaterhelését lista, tábla vagy naptár nézetben

🔁 Használja újra naponta formázás nélkül – csak másolja és máris használhatja!

💡 Profi tipp: A ClickUp alkalmazásban kapcsolja össze a dokumentumokat és a feladatokat kapcsolatok segítségével. Így írásai és cselekedetei összekapcsolva maradnak – akár hetekkel később is.

A ClickUp legjobb funkciói:

ClickUp Brain segítségével könnyedén rendszerezheti ötleteit, összefoglalhatja jegyzeteket és automatikusan létrehozhat cselekvési terveket, így a munkafolyamatot a kezdetektől a végéig racionalizálhatja. segítségével könnyedén rendszerezheti ötleteit, összefoglalhatja jegyzeteket és automatikusan létrehozhat cselekvési terveket, így a munkafolyamatot a kezdetektől a végéig racionalizálhatja.

A ClickUp Docs segítségével valós időben hozhat létre, tárolhat és kapcsolhat jegyzeteket vagy naplót feladatokhoz, így minden összekapcsolódik és könnyen kezelhető marad. segítségével valós időben hozhat létre, tárolhat és kapcsolhat jegyzeteket vagy naplót feladatokhoz, így minden összekapcsolódik és könnyen kezelhető marad.

ClickUp Tasks segítségével, így biztosan nem marad le semmiről. Készítsen rugalmas teendőlistákat alfeladatokkal, emlékeztetőkkal és egyedi munkafolyamatokkal asegítségével, így biztosan nem marad le semmiről.

ClickUp Calenda r segítségével egyszerűen megtervezheti a hetét és módosíthatja a terveit, köszönhetően az egyszerű drag-and-drop ütemezésnek. segítségével egyszerűen megtervezheti a hetét és módosíthatja a terveit, köszönhetően az egyszerű drag-and-drop ütemezésnek.

A ClickUp Reminders segítségével alakítsa át a felmerülő gondolatokat cselekvésre ösztönző figyelmeztetésekké, így mindig egy lépéssel előrébb járhat a fontos feladatokkal. segítségével alakítsa át a felmerülő gondolatokat cselekvésre ösztönző figyelmeztetésekké, így mindig egy lépéssel előrébb járhat a fontos feladatokkal.

ClickUp sablonok használatával, így a legfontosabb dolgokra koncentrálhat. Induljon gyorsan a jegyzetek, tervezés és egyebek plug-and-play beállításával a használatával, így a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Váltson a Lista, Tábla, Naptár, Gantt vagy Idővonal nézetek között, hogy az illeszkedjen a tervezési stílusához. Adjon hozzá egyéni mezőket, hogy bármit nyomon követhessen – hangulatot, prioritást, költségvetést vagy akár naplócímkéket is.

Kifejezetten erre a célra kifejlesztett mobilalkalmazás, amely segít hozzáférni az összes feladathoz, és amely útközben is használható jegyzetelésre.

A ClickUp korlátai:

Elsőre nyomasztónak tűnik a rengeteg funkció miatt, de az egyszerű kezdés segít.

Legjobban asztali számítógépen működik, bár a mobil verzió is gyorsan fejlődik.

A beállítás egy kis időt vesz igénybe, de hosszú távon megéri.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Korábban a leírt jegyzetek alapján éltem, de miután két napig kipróbáltam a ClickUp alkalmazást, tudtam, hogy ez a megoldás nekem való.

Korábban a leírt jegyzetek alapján éltem, de miután két napig kipróbáltam a ClickUp alkalmazást, tudtam, hogy ez a megoldás nekem való.

🌼 Bátorítás: Nem vagy „rossz a termelékenységben” – csak még nem találtad meg a megfelelő rendszert.

2. Logseq (A legjobb a magánéletet előtérbe helyező naplózáshoz és a kapcsolódó gondolkodáshoz)

via Forrás

A Logseq olyan, mint egy minimalista álom második agya. Ha a Twos megismertette Önt a napi naplózással és jegyzeteléssel, a Logseq egy szinttel tovább viszi ezt a kapcsolt gondolatmenetekkel és teljes offline vezérléssel. Az outliner stílusú felületen minden gondolat, amit a Logseq-be ír, egymás alá rendezhető, így ötletei természetesen szerveződnek a kapcsolt gondolatok révén.

Különösen hasznos, ha naponta naplót ír, személyes tanulási jegyzeteket készít, vagy szeret elmélkedni és megfigyelni, hogyan kapcsolódnak össze az ötletei az idő múlásával. A Twos-szal ellentétben a Logseq nem a feladatok kezelésére szolgál, hanem egy hosszú távú tudásrendszer felépítésére. Elsősorban lokális és nyílt forráskódú, ami azt jelenti, hogy az adatok Önnél maradnak, és a szinkronizálás opcionális, nem kötelező.

A Logseq legfontosabb funkciói

Outliner-alapú naplózás összecsukható pontokkal

A napi oldalak úgy lettek kialakítva, hogy ösztönözzék a rendszeres írást.

Grafikus nézet a jegyzetek közötti kapcsolatok vizualizálásához

Helyi elsőbbségű, nyílt forráskódú modell a fokozott adatvédelem érdekében

Kétirányú linkelés a kapcsolódó gondolatok összekapcsolásához és újbóli megtekintéséhez

💡 Profi tipp: Használja a Logseq visszautaló linkjeit, hogy napi jegyzeteket kapcsoljon össze olyan témákkal, mint „célok”, „meglátások” vagy „tanulás”. Idővel minták alakulnak ki – mintha az agya morzsákat hagyna maga után.

A Logseq korlátai

Nincs beépített támogatás a teendőlistákhoz vagy az ütemezéshez

Kézi beállítás vagy bővítmények szükségesek az eszközök közötti szinkronizáláshoz.

Ismeretlennek tűnik azoknak a felhasználóknak, akik lineáris jegyzetelési alkalmazásokhoz vannak szokva.

Logseq árak:

A Logseq Sync jelenleg nyilvános béta verzióban van, és az aktív Open Collective közreműködők számára elérhető. A hozzáféréshez a következő havi adományozási szintek közül választhat:

Támogató : 5 USD/hó

Szponzor: 15 USD/hó

Logseq értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔔 Emlékeztető: A rendszereknek nem kell szépnek lenniük. Csak neked kell értelmesnek lenniük.

3. Anytype (A legjobb eszköz egy privát második agy létrehozásához különböző eszközökön)

via Forrás

Ha valaha is vágyott egy olyan jegyzetelő alkalmazásra, amely úgy működik, mint a Notion, de az adatait teljesen bizalmasan kezeli, akkor az Anytype pont az, amit keres. Úgy tervezték, hogy az Ön all-in-one digitális agya legyen, amely lehetővé teszi, hogy bármire létrehozzon oldalakat: jegyzetek, feladatok, emberek, projektek és ötletek. Minden a készülékén található, végpontok közötti titkosítással és opcionális platformok közötti szinkronizálással.

Míg a Twos ideális gyors gondolatok lejegyzésére, az Anytype segít létrehozni egy teljesen testreszabott rendszert az élet minden területének szervezéséhez. Gondoljon rá úgy, mint a saját személyes operációs rendszerének alapjára – több struktúrával és kevesebb aggodalommal az adatok felhőbe való átadásával kapcsolatban.

Az Anytype legfontosabb funkciói

Offline-first funkcionalitás automatikus titkosított szinkronizálással

Objektumalapú rendszer egyedi típusok, például naplók, feladatok és könyvek létrehozásához.

Kétirányú linkek és grafikus nézet a mélyreható tudás feltérképezéséhez

Zavarmentes felület, amely a koncentrált íráshoz lett tervezve

Több platformon is támogatott: macOS, Windows, Linux, Android és iOS rendszereken.

Anytype korlátozások

Még béta verzióban van, egyes funkciók korlátozottak vagy aktívan fejlesztés alatt állnak.

(Jelenleg) nincs beépített emlékeztető vagy naptár funkció.

Tanulási görbét mutat be az objektumalapú munkafolyamatokkal még nem ismerős felhasználók számára.

Anytype árak:

Explorer: Ingyenes

Builder: 99 USD/év

Társszerző: 299 dollár 3 évre

Üzleti: Egyedi árazás

Anytype értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🎉 Érdekes tény: Sok egyéni alapító személyes feladatkezelőket használ a teendők mellett az érzelmek nyomon követésére is, mert a hangulat hatással van a lendületre.

4. Superlist (A legjobb stílusos teendőlistákhoz, együttműködési funkciókkal)

via Forrás

Ha a Twos egyszerűségét kedvelte, de hiányolta a kollaborációs lehetőségeket vagy a kifinomultságot, akkor a Superlist egy remek frissítés. A Wunderlist mögött álló csapat által létrehozott Superlist modern hangulatot kölcsönöz a feladatkezelésnek – tiszta dizájnnal, megosztható listákkal és olyan funkciókkal, amelyek még a hétköznapi tervezést is élvezetessé teszik.

Létrehozhat személyes vagy megosztott teendőlistákat, feladatokat adhat hozzá, megjegyzéseket illeszthet be, emlékeztetőket állíthat be és projektjei között szervezheti a feladatokat. Noha nem olyan komplex, mint egy teljes projektmenedzsment megoldás (és ez is a lényeg), éppen elegendő struktúrát biztosít ahhoz, hogy koncentrált maradjon – anélkül, hogy zavaró lenne.

A Superlist legfontosabb funkciói

Minimalista, intuitív kialakítás, hatékony teendőlista funkciókkal.

Megoszthatja listáit családtagjaival, barátaival vagy csapataival az egyszerű együttműködés érdekében.

Alfeladatok, jegyzetek, emlékeztetők és mellékletek támogatása

A natív alkalmazások macOS, Windows, iOS és Android rendszereken érhetők el.

Valós idejű szinkronizálás a zökkenőmentes közös tervezéshez

A Superlist korlátai

Még korai hozzáférésű, egyes funkciók korlátozottak vagy aktívan fejlesztés alatt állnak.

Nincs időkövetés, automatizálás és fejlett munkafolyamat-kezelési funkciók

Kevésbé rugalmas, mint a ClickUp vagy a Notion eszközök komplex tervezéshez.

Superlist árak:

Ingyenes

Pro: 19 USD/fő/hónap

Super: 39 USD/fő/hónap

Superlist értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🎉 Érdekesség: A „Zettelkasten” módszer – amely minden jegyzetet más ötletekhez kapcsol – több mint 100 éves, és egy tudósnak segített több mint 70 könyv megjelentetésében.

5. Bear (A legjobb a tiszta, zavarmentes íráshoz és jegyzeteléshez)

via Forrás

Ha a Twos alkalmazás legkedvesebb tulajdonsága az volt, hogy egyszerűen és gond nélkül lehetett vele jegyzeteket készíteni, akkor a Bear lehet a tökéletes választás. Ez az Apple-eszközökre készült alkalmazás népszerű az írók, naplóírók és jegyzetelők körében, akik elegáns felületet és megfelelő struktúrát keresnek.

A Bear ötvözi a markdown formázást, a szervezéshez használt hashtageket és a gyönyörű írási élményt – tökéletes kreatív jegyzetek rögzítéséhez, zavaró tényezők nélkül. Noha nem feladatkezelésre vagy együttműködésre készült, fantasztikus személyes jegyzetekhez, kreatív ötleteléshez vagy könnyed naplózáshoz.

A Bear legfontosabb funkciói

Minimalista, elegáns felület, amely a koncentrált íráshoz lett optimalizálva.

Szervezés hashtagek, beágyazott címkék és hatékony szűrők segítségével

Markdown támogatás intuitív formázási gyorsbillentyűkkel

Egyedi jegyzetek titkosítása a fokozott adatvédelem érdekében

Zökkenőmentes szinkronizálás Mac, iPad és iPhone között

Korlátozások

Csak Apple-eszközökön használható, platformok közötti támogatás nélkül.

Hiányzik a beépített feladatkezelő és naptár funkció

Hiányoznak az együttműködési és emlékeztető funkciók a megosztott munkafolyamatokhoz

Bear árak:

Ingyenes: 14 napos próba

Pro: 2,99 USD/hó

Medve értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

🌼 Bátorítás: Ha gondolatai kaotikusnak tűnnek, az nem hiba – hanem jelzés. Leírni őket, még ha ügyetlenül is, egy módja annak, hogy gondosan és tisztán szembenézzen önmagával. Ezért sok terapeuta ma már arra ösztönzi klienseit, hogy a terápia előkészítéseként használják a „napi oldalakat”.

6. RemNote (A legjobb diákok és egész életen át tanulók számára, akiknek szükségük van a szórványos ismétlésre)

via Forrás

A RemNote több, mint egy jegyzetelő eszköz – egy mély tanuláshoz kialakított gondolkodási társ. Ha szeretné jegyzetét flashcardokká alakítani, idővel visszatérni a legfontosabb ötletekhez, vagy hosszú távú tudásrendszert építeni, a RemNote az Ön számára ideális.

A listákra összpontosító Twos-tól eltérően a RemNote szóközös ismétlést és összekapcsolt gondolkodást használ, hogy segítsen megjegyezni azt, amit ír, és ne csak tárolja. Különösen hasznos diákok, kutatók vagy bárki számára, aki sűrű anyaggal dolgozik, és azt meg akarja jegyezni.

A RemNote legfontosabb funkciói

A hatékony memorizálás érdekében a jegyzetekbe integráltuk a szórványos ismétlést.

Közvetlenül a szövegben kiemelt részekből vagy utasításokból generált kártyák

Összekapcsolt jegyzetek és napi oldalak a strukturált áttekintés támogatásához

Markdown támogatás outliner stílusú írásmóddal a világosság és a szervezettség érdekében.

Szinkronizálható hozzáférés webes és mobil platformokon keresztül

A RemNote korlátai

A felület bonyolultnak tűnik alkalmi vagy első használatú felhasználók számára.

Nem általános feladatkezelésre vagy munkafolyamatok ütemezésére tervezték.

Az ingyenes csomag korlátozott tárhelyet és szinkronizálási lehetőségeket tartalmaz.

RemNote árak:

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Pro AI-vel: 18 USD/hó

RemNote értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🌼 Bátorítás: Nincs olyan, hogy túl rendetlen vagy túl minimalista. A te agyad, a te ritmusod, a te szabályaid.

7. 24me Smart Personal Assistant (A legjobb feladatok, naptár és emlékeztetők kezelésére egy helyen)

via Forrás

Ha olyan Twos alternatívát keres, amely inkább a termelékenységre helyezi a hangsúlyt, kevesebb erőfeszítéssel, akkor a 24me olyan, mintha egy kis ügyintéző asszisztens lenne a zsebében. Összevonja a feladatait, naptári eseményeit, jegyzeteket és emlékeztetőket egy tiszta irányítópultba, így már nem kell több alkalmazást használnia, hogy naprakész maradjon.

A programot elfoglalt szakemberek, szülők és mindenki számára tervezték, akiknek mindenre egy helyen van szükségük, anélkül, hogy bonyolult rendszereket kellene kiépíteniük. És igen – még a számlák fizetésére is emlékezteti Önt.

A 24me intelligens személyi asszisztens legfontosabb funkciói

Naptár, feladatok, jegyzetek és emlékeztetők egységes nézetben

Intelligens riasztások valós idejű jelzésekkel, például „Ideje indulni” a forgalom alapján

Hangutasítások támogatása a kézmentes feladatkezeléshez

Zökkenőmentes szinkronizálás az Outlook, a Google Naptár, az Apple Naptár és más alkalmazásokkal.

Több platformon elérhető: iOS, Android és web

A 24me intelligens személyi asszisztens korlátai

Nincs projektnézet és Kanban-stílusú feladatkezelés

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál, és nincs mély linkelés a jegyzetek és a feladatok között.

A ingyenes csomagban hirdetések jelennek meg, és az integrációk korlátozottak.

24me Smart Personal Assistant árak:

Ingyenes

Prémium: 5,99 USD/hó

24me Smart Personal Assistant értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🎉 Érdekes tény: A digitális naplózás népszerűsége januárban, áprilisban és szeptemberben tetőzik – új év, új évszak, új tanév. Ha most kezdi újra, akkor nincs egyedül.

8. Supernotes (A legjobb gyors, kártyalapú jegyzeteléshez és együttműködéshez)

via Forrás

A Supernotes újszerű megközelítést alkalmaz a jegyzeteléshez, mivel mindent apró kártyákba rendez. Ha a Twos segített Önnek a gondolatok gyors lejegyzésében, a Supernotes megkönnyíti a szkennelést, a rendezést és a megosztást – különösen akkor, ha a könnyű csapatmunkara koncentrál.

Minden kártyát címkézhet, összekapcsolhat vagy jegyzetfüzetekbe csoportosíthat, így ideális brainstorminghoz, értekezletek jegyzeteléséhez vagy személyes tudáskezeléshez. Akár másokkal is együtt szerkesztheti valós időben, anélkül, hogy aggódnia kellene a formázás miatt.

A Supernotes legfontosabb funkciói

Gyors, markdown-alapú jegyzetkártyák, amelyek könnyen kereshetők és rendszerezhetők

Valós idejű együttműködés megjegyzések és megosztott jegyzetfüzetek segítségével

Grafikus nézet és visszalinkelés a kapcsolódó ötletek vizualizálásához és összekapcsolásához.

Sokoldalú webalkalmazás, amely böngészőn vagy asztali számítógépen keresztül érhető el minden eszközön.

Tiszta, fókuszált felület, amelyet a sebesség és az áttekinthetőség érdekében terveztek.

A Supernotes korlátai

Nincs hagyományos feladatkezelés és naptárnézet

Korlátozott támogatást nyújt az offline hozzáféréshez.

Fragmentáltnak tűnik azoknak a felhasználóknak, akik a hosszú formátumú írásokat preferálják.

Supernotes árak:

Ingyenes

Korlátlan: 11 USD/hó

Supernotes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🎉 Érdekesség: A Supernotes-t eredetileg két barát fejlesztette ki, hogy jobban tudjanak jegyzetelni az előadásokon – ma már csapatok és kreatív szakemberek egyaránt használják.

9. MyMind (A legjobb vizuális gondolkodók számára, akik könnyedén szeretnék menteni és rendszerezni ötleteiket)

via Forrás

A MyMind nem annyira egy teendőlista, mint inkább egy digitális menedékhely az agyad számára. Ha szereted a Twos egyszerűségét, de szeretnéd, ha cikkeket, idézeteket, képeket és weboldalakat egy helyen tárolhatnál – mappák és címkék nélkül –, akkor ez a megfelelő választás.

A vizuális gondolkodók és kreatív emberek számára tervezett MyMind az AI segítségével automatikusan rendszerezi az összes mentett adatot. Csak „mentse el és felejtse el” – majd amikor szüksége van rá, könnyen megtalálja, gyönyörűen megjelenítve és könnyen kereshető formában.

A MyMind legfontosabb funkciói

Mentse el szövegeket, linkeket, képeket, kiemelt részeket és ötleteket bármilyen forrásból

Az AI segítségével automatikusan kategorizálja a tartalmat – nincs szükség manuális címkézésre.

Böngésszen a tartalmak között egy gyönyörű, Pinterest-stílusú vizuális elrendezésben.

Használja a teljes szövegű keresést és az intelligens szűrőket, hogy gyorsan megtaláljon bármit.

Rögzítsd a tartalmat Chrome-bővítmény, mobilalkalmazások vagy e-mail segítségével.

A MyMind korlátai

Nem feladatok kezelésére vagy napi tervezésre készült

Nincs emlékeztető, naptárnézet és strukturált munkafolyamatok

Korlátozott együttműködési lehetőségeket kínál, elsősorban személyes használatra szánt.

MyMind árak:

Ingyenes

Student of Life: 7,99 USD/hó

Mastermind: 12,99 USD/hó

Newton: 299 USD/év

MyMind értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧐 Tudta? A vizuális elrendezési eszközök aktiválják az agy térbeli memóriarendszerét, megkönnyítve az ötletek felidézését – különösen a vizuális tanulók számára.

10. Notability (A legjobb kézzel írt jegyzetek, hangfelvételek és osztály/munka megjegyzésekhez)

via Forrás

Ha tollal a kezében jobban tud gondolkodni, vagy szeret hangjegyzeteket rögzíteni, miközben leírja a dolgokat, a Notability olyan rugalmasságot kínál, amellyel a Twos nem rendelkezik. A Notability zökkenőmentes, natív jegyzetelési élményt nyújt, különösen az iPad vagy Mac Apple-felhasználók számára, ahol a kézírásos és hangjegyzetek zökkenőmentesen működnek.

Ez a kedvenc alkalmazás azoknak a diákoknak, tanároknak és szakembereknek, akik kézírás, gépelés, vázlatok és hangfelvételeket szeretnének egy helyen kombinálni.

Akár órai jegyzeteket készít, ötleteket vázol fel egy megbeszélésen, vagy személyes gondolatokat firkál le, a Notability mindent szinkronizál, kereshetővé tesz és könnyen visszakereshetővé tesz később.

A Notability legfontosabb funkciói

Kézzel írt és begépelt jegyzetek teljes Apple Pencil támogatással

Az audiofelvételek zökkenőmentesen szinkronizálódnak az írott tartalommal

Beépített sablonok tervezők, naplók és jegyzetfüzetek számára

Több jegyzetes nézet az egymás melletti íráshoz és hivatkozáshoz

Készülékek közötti szinkronizálás iPad, iPhone és Mac között

A Notability korlátai

Csak Apple-eszközökön érhető el, Windows vagy Android rendszerek nem támogatják.

Hiányzik a hagyományos feladatkezelés és emlékeztető funkció

Korlátozott együttműködés, csak megosztott PDF-ek vagy prezentációk esetén

Notability árak:

Ingyenes

Teljes hozzáférés: 19,99 USD/év

Notability értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

🎉 Érdekesség: A Notability felhasználói ugyanazon a héten kézzel írt esküvői fogadalmakat, matematikai egyenleteket és kisgyermekek firkáit is beküldték.

✨ Külön említésre méltó

Bár ezek az eszközök nem kerültek fel a fő listára, mégis fantasztikus Twos alternatívák – különösen, ha valami kicsit több testreszabási lehetőséget, struktúrát vagy vizuális tervezési funkciót keres.

Notion: A legjobb testreszabható digitális tervezéshez vizuális munkaterülettel Ha szereti a rendszereket a semmiből felépíteni, a Notion segítségével mindent létrehozhat a feladatlistáktól a naplókon át a teljes második agyig – adatbázisokkal, naptárakkal és gyönyörű elrendezéssel.

Tiimo: A legjobb vizuális időgazdálkodáshoz, finom emlékeztető funkcióvalA neurodiverz felhasználókra szabva, a Tiimo vizuális, nyugtató módszert kínál a nap tervezéséhez és az ADHD-s jegyzeteléshez, anélkül, hogy túlterhelné a felhasználót. Ideális azok számára, akik strukturált rutinokat és finom emlékeztetőket szeretnének a merev ütemtervek helyett.

Akiflow: A legjobb a feladatok összpontosított napi napirendbe történő összevonásához Ha a teendőlistája több helyen található (e-mail, Slack, naptár), az Akiflow mindent egy napi nézetbe összevon, így időt blokkolhat, prioritásokat állíthat fel, és kevesebb zavaró tényező mellett végezheti el a napi teendőit.

🌼 Ha az agyad ködösnek érzi magát, az nem kudarc – hanem egy jel. A pihenés nem szakítás a haladással, hanem annak része.

Találja meg következő kedvenc termelékenységi alkalmazását!

A Twos remek volt a kezdéshez, de néha az agyadnak (és a napodnak) több támogatásra van szüksége. Akár mélyebb jegyzet-szervezést, jobb emlékeztetőket, vizuális tervezést vagy együttműködési eszközöket keresel, ebben a listában biztosan találsz olyan alternatívát, amely illik a stílusodhoz.

A minimalista vázlatkészítőktől a vizuális emléktáblákon át az all-in-one termelékenységi központokig, most már olyan lehetőségek közül választhat, amelyek illeszkednek a következő lépéséhez.

✨ Olyan alkalmazást keres, amely mindent tud – jegyzetek, feladatok, emlékeztetők, naptárak és AI-támogatás? Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, és hozzon létre egy rendszert, amely segít rögzíteni ötleteit és megvalósítani azokat – anélkül, hogy ötpercenként alkalmazást kellene váltania.