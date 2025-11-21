A 11 legjobb Speak AI alternatíva a beszéd-szöveggé alakításhoz 2025-ben

Unod már, hogy a Speak AI korlátai miatt nem tudsz továbbhaladni? A leírásod a beszélgetés közepén megszakad, vagy egyszerűen csak egy egyszerű feladatot kell kiosztanod, és ehhez az alkalmazások között kell váltogatnod.

Ami időmegtakarításként indul, végül több munkát jelent a hiányzó kontextus, a zavaros munkafolyamatok és a nem elégséges funkciók miatt. Ha olyan megoldást keres, amely illeszkedik a napi munkafolyamatába, akkor jó helyen jár.

Összegyűjtöttünk 11 Speak AI alternatívát, amelyek túlmutatnak az alapvető átíráson, miközben a pontosságot, a költségeket és az integrációt is szem előtt tartják.

Kezdjük! 💪

Miért érdemes a Speak AI alternatíváját választani?

A Speak AI lefedi az alapokat, de nem képes a találkozókat megvalósítható munkafolyamatokká alakítani.

Íme néhány ok, amiért érdemes kipróbálnia a Speak AI alternatíváit. 💁

Korlátozott átírási képességek: Nincs automatizált feladat- vagy cselekvési elem létrehozás a beszélgetésekből.

Nincs mély integráció: Az eszköz nem kapcsolódik közvetlenül a projektmenedzsment vagy a csapatmunkát támogató alkalmazásokhoz.

Korlátozott keresési lehetőségek: A leiratok nem kereshetők több találkozó vagy hívás között.

Nincs automatikus hangklip-átírás: A hangüzenetek nem kerülnek átírásra, és nem kapcsolódnak a releváns feladatokhoz/megjegyzésekhez.

Fragmentált munkafolyamat-beállítás: Az AI nyelvi eszköz több különálló eszközt igényel a jegyzetek, feladatok és kommunikáció kezeléséhez.

Nincs intelligens összefoglalás: Nincs valós idejű, AI által generált értekezlet-összefoglaló vagy kulcsfontosságú pontok kivonása.

A Speak AI alternatívái egy pillantásra

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes Speak AI alternatívát. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp Átírások és projektmenedzsment munkafolyamatokCsapat mérete: Minden méretű csapat, beleértve egyéni felhasználókat, kis csapatokat és nagyvállalati műveleteket Automatikus értekezlet-összefoglalók az AI Notetaker segítségével, ClickUp Brain a kontextus szerinti betekintéshez, integrált Docs a közös szerkesztéshez, zökkenőmentes feladatintegráció a ClickUp Tasks segítségével. Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Descript Videó- és podcast-tartalom beépített átírássalCsapat mérete: Tartalomkészítők és podcasterek Overdub hangklónozáshoz, képernyőfelvételhez, többsávos szerkesztéshez, töltelékszavak eltávolításához, podcastok és videók közzétételéhez szükséges eszközökhöz. Ingyenes csomag elérhető; 24 USD/hó-tól (Hobbyist) Otter. ai Élő találkozók átírása, automatikus összefoglalók és naptárhoz kapcsolódó jegyzetelésCsapat mérete: Kis- és középvállalkozások Valós idejű átírás, AI jegyzetelés , lekérdezések átírása az Otter AI Chat segítségével, valamint integrációk a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal. Ingyenes csomag elérhető; 17 USD/hó/felhasználó áron (Pro) Rev Ember által ellenőrzött átiratok jogi, tudományos és szakmai dokumentációkbanCsapat mérete: Vállalatok és jogi cégek Emberi és AI-alapú átírás, automatikus időbélyegek és beszélőjelölések, szerkeszthető átiratok vállalati használatra. Ingyenes csomag nem elérhető; ára 15 USD/hó (Basic) Duolingo Új nyelvek hangvezérelt, játékosított leckékkelCsapat mérete: Egyéni nyelvtanulók Új nyelvek beszélgetésalapú AI-alapú eszközökkel, mint például a Roleplay, hibák áttekintése a Practice Hub segítségével és könnyű fogalomértés. 67,89 dollártól/év (üzleti csomag) Sonix Gyors, többnyelvű átírás fordítással és beszélőjelölésselCsapat mérete: Közepes méretű vállalatok Hangfelvételek átírása és fordítása több mint 40 nyelven, szövegelemzés AI eszközökkel, feliratok és részletes átiratok készítése nagy pontossággal. Egyedi árazás Google Cloud Speech-to-Text Integrált, skálázható átírásCsapat mérete: Vállalatok és fejlesztők Valós idejű beszédfelismerés több nyelven és felhasználói interakciók esetén, beszélő-naplózás, pontosságot biztosító szószintű időbélyegek, API-integráció 0,024 USD/perc áron Suttogás Nyílt forráskódú, testreszabható transzkripciós AI modellek kutatáshozCsapat mérete: Kutatók és fejlesztők Nyílt forráskódú modell többnyelvű ASR-hez, offline fájlfeldolgozás az adatvédelem érdekében, különböző akcentusok és háttérzajok hatékony kezelése. Ingyenes csomag elérhető Verbit ADA-kompatibilis átírás és feliratozás oktatási, jogi és vállalati környezetbenCsapat mérete: Vállalatok és oktatási intézmények AI-alapú átírás emberi szerkesztéssel, domain-specifikus pontossággal, valós idejű feliratozással az oktatási és jogi szektorok számára. Ingyenes csomag elérhető; 29 USD/hó-tól (önkiszolgáló) Amazon Polly Szöveg élethű beszéddé alakítása hangalkalmazások, IVR-rendszerek és tanulási eszközök számáraCsapat mérete: Fejlesztők és vállalkozások Szöveg-beszéd konverzió élethű kimenettel, hangszín és hangmagasság testreszabása SSML-lel, valós idejű audio streaming Ingyenes csomag elérhető; 4 USD/hó-tól (Standard Voices) Assembly AI Alkalmazásfejlesztés témafelismeréssel és érzelemelemzésselCsapat mérete: Fejlesztők és vállalkozások Beszédátírás hangfelismeréssel, érzelemelemzéssel, érzékeny adatok szerkesztésével Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás

A legjobb Speak AI alternatívák

Íme a legjobb AI nyelvtanuló alkalmazások, amelyek a Speak AI-hoz képest nagyobb kontrollt és jobb együttműködést kínálnak. 🎯

1. ClickUp (A legjobb átírásokhoz és projektmenedzsment munkafolyamatokhoz)

Próbálja ki most! Írja le hangjegyzeteket, videoklipeket, értekezletjegyzeteket és egyebeket a ClickUp AI segítségével.

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp megoldja ezt a problémát, mint a világ első konvergált AI munkaterülete, amely egyetlen munkaterületen belül ötvözi az AI jegyzetelést, a gyors átírást, a kontextusfüggő automatizálást és a dinamikus dokumentációt.

Gyorsabban találjon meg információkat a ClickUp Brain segítségével

Minden jegyzetét, beszélgetését és szálát AI segítségével keresheti a ClickUp Workspace-en keresztül.

A ClickUp Brain segítségével a találkozók adatait beépítheti a többi munkaterületébe.

Kérje meg, hogy készítsen összefoglalót a múlt havi ügyfélinterjúkról vagy a tartalomcsatornájában folyamatban lévő feladatokról. A program értékes információkat von le a tényleges dokumentumok, feladatok és jegyzetek alapján, így nem kell platformok között ugrálnia vagy mappákat átkutatnia.

A sok hangadattal dolgozó csapatok számára a ClickUp Brain segít a prioritások meghatározásában, a szervezésben és a nyomon követésben.

Beolvassa a munkaterületét, és kiemeli a figyelmet igénylő területeket, például a késedelmes munkákat vagy a hiányzó függőségeket. Csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi, és a természetes nyelvfeldolgozási képességei meg fogják érteni.

Ráadásul a ClickUp munkaterületen rögzített hangfelvételek és videoklipek azonnal leírásra kerülnek, és a ClickUp Brain segítségével kereshetővé válnak!

A ClickUp AI Notetaker segítségével soha többé nem marad le egyetlen teendőről sem.

Az első a ClickUp AI Notetaker, amely automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Teams hívásaihoz, hogy valós időben rögzítse és leírja a beszélgetést. De ez még nem minden: azonosítja a legfontosabb teendőket, és azokat ClickUp feladatokká alakítja, majd a megfelelő személyeknek rendeli hozzájuk a határidőt és a releváns kontextust.

Tegyük fel, hogy egy terméktervezési megbeszélésen vesz részt. Ahelyett, hogy eszeveszetten gépelne vagy később visszatérne a tisztázáshoz, használhatja az AI-t a megbeszélés jegyzetekhez. Az AI rögzíti a beszélgetést, kiemeli a következő lépéseket (például „keddig frissíteni kell a céloldal szövegét”), és azokat közvetlenül a feladatlistájához kapcsolja.

Lemaradt egy ügyfélhívásról? Az AI Notetaker kereshető átiratokkal, TL; DR-stílusú összefoglalásokkal és azonnali híváskiemelésekkel segít, amelyek mindegyike referenciaként elmentésre kerül a privát ClickUp Docs-ba. Nem kell időt töltenie a találkozói jegyzetek kézi frissítésével vagy a hangjegyzetek feladatlistákká alakításával.

Rögzítse minden szót a ClickUp AI Notetaker segítségével A ClickUp AI Notetaker segítségével minden hívásból nyomon követhető feladatot készíthet.

Dolgozzon együttesen a dokumentációján ClickUp Docs

Mindez összekapcsolódik a ClickUp Docs szolgáltatással, ahol a leiratokat munkadokumentumokká alakíthatja.

Készítsen tartalmi vázlatokat, termékleírásokat vagy értekezletjegyzeteket a csapatával, szerkessze azokat valós időben, és alakítsa a kiemelt részeket feladatokká közvetlenül a dokumentumból. Minden összekapcsolódik: átiratok, ütemtervek és teendők, így a projektek mindig az elhangzottakon és a megegyezéseken alapulnak.

A ClickUp Docs segítségével a rendezetlen jegyzetek élő dokumentumokká válnak

A ClickUp legjobb funkciói

A cselekvési tételek azonnali átalakítása feladatokká: A ClickUp Tasks segítségével automatikusan létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat a találkozói jegyzetekből. A ClickUp Tasks segítségével automatikusan létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat a találkozói jegyzetekből.

Kereshető átiratokhoz való hozzáférés: Használja Használja a ClickUp Connected Search funkciót , hogy idézeteket, kontextust vagy kulcsszavakat keressen bármely korábbi megbeszélésen vagy jegyzetben.

Hangfelvételek rögzítése és átírása: A ClickUp Clips segítségével hangos megjegyzéseket vagy képernyőfelvételeket átírt, kereshető tartalommá alakíthat. A ClickUp Clips segítségével hangos megjegyzéseket vagy képernyőfelvételeket átírt, kereshető tartalommá alakíthat.

Automatikus közzététel a csapatcsatornákon: Töltse fel a találkozók legfontosabb pontjait és feladatait Töltse fel a találkozók legfontosabb pontjait és feladatait a ClickUp Chatbe , amely összekapcsolódik a Docs-szal és más releváns projektekkel.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumokat készít, és még hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. […] Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók. Részletes jogosultságok + robusztus automatizálások. Könnyű csak kommentelési jogot adni a vállalkozóknak, vagy több lépéses munkafolyamatokat indítani, amikor a státusz megváltozik.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített AI most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumokat készít, és még hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. […] Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók. Részletes jogosultságok + robusztus automatizálások. Könnyű a vállalkozóknak csak kommentálási jogot adni, vagy több lépéses munkafolyamatokat indítani, amikor a státusz megváltozik.

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4-8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszaszerezhetné ezt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatkezeléssel és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznos információkhoz juthat.

2. Descript (A legjobb videó- és podcast-tartalmakhoz, beépített átírással)

via Descript

A Descript egy professzionális szintű audio- és videószerkesztő, amely egyszerűsíti a produkciós folyamatot alkotók, csapatok és oktatók számára egyaránt. AI-alapú átírási funkciója a felvételeket szerkeszthető szöveggé alakítja, így a tartalmat ugyanolyan egyszerűen vághatja, rövidítheti és csiszolhatja, mint egy dokumentumot szerkeszteni.

Az AI segítségével történő hangklipek újrateremtésétől a háttérzaj eltávolításáig és a vizuális tartalom generálásáig az AI hangrögzítő a teljes tartalomkészítést helyezi előtérbe. Ez ideális választássá teszi a média-elsőségi tartalomstratégiákat kidolgozó szakemberek számára, akik nem csak a beszélgetési adatokat elemzik.

A Descript legjobb funkciói

Javítsa ki az audio hibákat, készítsen bevezetőket vagy szinkronizáljon tartalmakat a Descript AI hangklónozó és szintetikus hanggeneráló eszközeivel.

Használja az Edit for Clarity és a Remove Retakes funkciókat, hogy egy kattintással tisztítsa meg a beszédet és szigorítsa a narrációt.

Hagyja, hogy a beépített Speaker Detective másodpercek alatt azonosítsa és címkézze a hangokat, így megspórolva a kézi címkézéssel töltött időt.

Használja az AI-t a közösségi média klipek legjobb pillanatainak azonosítására és kivonására, növelve ezzel az elkötelezettséget.

A Descript korlátai

A több beszélővel készült vagy hosszú videotartalmak szerkesztése késleltetéseket okoz

Az AI félreértheti a kifejezéseket, ezért manuális ellenőrzés szükséges.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista: 24 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Olvassa el a G2 értékelését erről a Speak AI alternatíváról:

Az a tény, hogy szerkeszthetem/kivághatom/beilleszthetem a szöveget, és szerkeszthetem az alapul szolgáló videót/hangot is, forradalmi változást jelent. Az én munkámhoz (online tanfolyamokhoz videóelőadások készítése) ez elengedhetetlen, és még nem találtam ehhez hasonló alkalmazást... A leírás minősége romlott. Régebben jobb és pontosabb volt. Emellett a szöveg és az audio szinkronizálása is nagyon körülményes. Az átírás és az audio szinkronizálása nagyon fontos, és ez az egyik oka annak, hogy a Descript alkalmazást használom, de néha nagyon frusztráló, mert az alkalmazás gyakran nem tudja pontosan felismerni, hova kell a szöveget beilleszteni, KÜLÖÖNSÖSEN, ha több felvétel van (ami mindig így van, mivel élőben rögzítünk a stúdióban).

Az a tény, hogy szerkeszthetem/kivághatom/beilleszthetem a szöveget, és szerkeszthetem az alapul szolgáló videót/hangot is, forradalmi változást jelent. Az én munkámhoz (online tanfolyamokhoz videóelőadások készítése) ez elengedhetetlen, és még nem találtam ehhez hasonló alkalmazást... A leírás minősége romlott. Régebben jobb és pontosabb volt. Emellett a szöveg és az audio szinkronizálása is nagyon körülményes. Az átírás és az audio szinkronizálása nagyon fontos, és ez az egyik oka annak, hogy a Descript alkalmazást használom, de néha nagyon frusztráló, mert az alkalmazás gyakran nem tudja pontosan felismerni, hova kell a szöveget beilleszteni, KÜLÖÖNSÖSEN, ha több felvétel van (ami mindig így van, mivel élőben rögzítünk a stúdióban).

🧠 Érdekesség: Az 1990-es évek elején a Dragon Systems piacra dobta a „Dragon Dictate” programot, majd a „Dragon NaturallySpeaking” programot, amely percenként 100 szó sebességgel tudott folyamatos beszédet felismerni. Ez a fejlesztés közelebb hozott minket a ma használt AI-alapú átírási eszközökhöz.

3. Otter. ai (A legjobb élő találkozók átírásához és automatikus összefoglalókhoz)

Az Otter.ai egy teljes értékű AI-találkozóügynök azoknak a szakembereknek, akik egymást követő találkozókba fulladnak.

Az Otter különlegessége a proaktív, aktív AI-je. A Meeting Agent automatikusan csatlakozhat a Zoom, a Teams és a Google Meet üléseihez.

Ez az AI eszköz 95% feletti pontossággal generál élő átiratokat, és azonnal továbbítja a jegyzeteket olyan eszközökhöz, mint a Google Docs, a Salesforce, a Notion és az Asana. Ezenkívül az AI átirat-összefoglaló többnyelvű átírást támogat, beleértve az angolt, a franciát és a spanyolt, így sokféle felhasználói bázis igényeit kielégíti.

Otter. ai legjobb funkciói

Használjon testreszabott asszisztenseket, mint például a Media Agent tartalomkészítéshez, a Sales Agent CRM-követéshez vagy az Education Agent előadási jegyzetek automatizálásához.

Tegyen fel AI Chat kérdéseket a korábbi találkozókról, és kapjon kontextusba illeszkedő válaszokat, összefoglalókat, vagy akár e-mail vázlatokat is.

Használja a Studio Sound alkalmazást a rögzített hanganyag tisztaságának és a leírás pontosságának javításához.

Állítsa be az összefoglalások, az ügynökök viselkedése és az integrációk preferenciáit, hogy az eszközt a munkafolyamatához igazítsa.

Otter. ai korlátai

A leírás pontossága nem szabványos kiejtés és nem egyértelmű hanganyag esetén változó.

Még prémium szolgáltatás esetén is előfordulhat, hogy egyes nevek, kifejezések vagy mondatok félreérthetők, ami miatt a felhasználók az Otter.ai alternatíváihoz fordulnak.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés erről a Speak AI alternatíváról:

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnék. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít... Jelenleg azt gondolom, hogy a jegyzetekben a rhw cselekvési pontokról szóló rész javításra szorul. Néha kimaradnak, ezért át kell néznem a beszélgetésnek azt a részét, hogy megkapjam a teljes cselekvési pontot.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnék. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít... Jelenleg azt gondolom, hogy a jegyzetekben a rhw cselekvési pontokról szóló rész javításra szorul. Néha kimaradnak, ezért át kell néznem a beszélgetésnek azt a részét, hogy megkapjam a teljes cselekvési pontot.

📣 A ClickUp előnye: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amely a hangalapú termelékenységet helyezi a munkafolyamat középpontjába. A fejlett beszéd-szöveggé alakító funkciók segítségével egyszerűen elmondhatja ötleteit, feladatait, emlékeztetőit vagy üzeneteit, és a Brain MAX azonnal leírja és rendszerezi azokat. Akár gyors jegyzeteket készít, e-maileket fogalmaz meg, vagy frissíti a teendőlistáját, a Brain MAX segítségével könnyedén szervezett és produktív maradhat, mindezt kéz nélkül. Ez a zökkenőmentes, hangalapú élmény segít gyorsabban haladni, csökkenti a kézi munkát, és lehetővé teszi, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljon.

4. Rev (A legjobb emberi ellenőrzésű átiratokhoz jogi, tudományos és szakmai dokumentációkban)

via Rev

A Rev egy veterán beszéd-szöveggé alakító szoftver, amely olyan iparágaknak szól, ahol a pontosság nem megkerülhető, mint például a jogi, az egészségügyi és a médiaipar. A szoftver bíróságon elfogadható és HIPAA-kompatibilis átiratokat készít.

A Speak AI-vel ellentétben, amely gyakran küzd a többszereplős beszélgetések tisztaságával vagy a jogi szintű pontossággal, a Rev lehetővé teszi a kutatók, jogi csapatok, újságírók és tanácsadók számára, hogy maguk válasszák ki a pontosság szintjét. Robusztus mobilalkalmazásával, ipari szintű biztonságával és többfájl-összehasonlításával ez az alternatíva támogatja a beszélgetések mélyreható elemzését.

A legjobb funkciók

Válasszon a 96% feletti pontosságú AI-átiratok vagy a bírósági szintű pontosságú emberi átírások közül.

Hosszú tanúvallomásokat, felfedező beszélgetéseket vagy interjúkat alakítson át fontos tanulságokká, időbélyegekkel ellátva.

Használja a Multi-File Insights funkciót, hogy több felvétel között eltéréseket találjon a vallomások áttekintése során.

Használja az AI Assistant funkciót, hogy órákon át tartó tanúvallomásokból kiemelje a legfontosabb bizonyítékokat, idézeteket vagy pillanatokat.

Rev korlátozások

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a fájlok ideiglenesen eltűnnek, és újra kell tölteni őket.

A nagy méretű munkafolyamatokhoz szükséges kötegelt feldolgozás vagy automatizálás hiánya

Rev árak

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (420+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rev-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

Imádom használni az alkalmazást hangfelvételek készítésére, amikor épületeket látogatok meg az írásaimhoz... Szeretem használni a megfizethető AI-átírásokat, amelyek egyre jobbak, de remélem, hogy tovább fogják fejleszteni őket. Érdekes módon a képernyőn megjelenő élő átírás gyakran jobb, mint az AI-átírás, amelyet később rendelhetek, és bár szeretném ezt a verziót használni, úgy tűnik, hogy a Rev nem menti el.

Imádom használni az alkalmazást hangfelvételek készítésére, amikor épületeket látogatok meg az írásaimhoz... Szeretem használni a megfizethető AI-átírásokat, amelyek egyre jobbak, de remélem, hogy tovább fogják fejleszteni őket. Érdekes módon a képernyőn megjelenő élő átírás gyakran jobb, mint az AI-átírás, amelyet később rendelhetek, és bár szeretném ezt a verziót használni, úgy tűnik, hogy a Rev nem menti el.

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú átírás 1952 óta nagy utat tett meg, amikor az „Audrey” nevű rendszer csak a kimondott számokat tudta felismerni. Az 1960-as évekre az IBM Shoebox már 16 szót tudott megérteni, ami akkoriban nagy dolog volt.

5. Duolingo (A legjobb új nyelvek elsajátításához hangvezérelt, játékosított leckékkel)

via Duolingo

A Duolingo nyelvtanulásáról ismert, de többnyelvű projektekben dolgozó tartalomkészítőknek is hasznos lehet. Ha globális közönségnek készít tartalmat, vagy több nyelvet is használ, a beszédfelismerés, a nyelvtani magyarázatok, a kiejtési visszajelzések és a hatalmas nyelvi adatbázis segíthet a tartalom finomításában.

Ez nem egy teljes átírási eszköz, de kiválóan alkalmas a tisztaság javítására, a szkriptek lokalizálására és annak biztosítására, hogy a megfogalmazás természetesen hangozzon. Tekintse úgy, mint a fő átírási beállításának kiegészítőjét, különösen akkor, ha a pontosság és a nyelvi árnyalatok fontosak a munkájában.

A Duolingo legjobb funkciói

Videohívásokon keresztül lépjen kapcsolatba olyan AI-karakterekkel, mint „Lily”, és szimuláljon valós életbeli beszélgetéseket.

Használja a napi sorozatokat, emlékeztetőket és ranglistákat, hogy motivált maradjon és ösztönözze a hosszú távú beszédfejlesztést.

Ösztönözze a Duolingo for Business használatát, hogy strukturált nyelvi programok és adminisztrátori elemzések segítségével javítsa a munkavállalók kommunikációját.

Használja az AI-alapú beszédfelismerést a kiejtés javításához és a beszéd folyékonyságának azonnali fejlesztéséhez.

A Duolingo korlátai

Egyes felhasználók a felületet túl élesnek vagy szemet gyötrőnek találják.

A játékhoz hasonló megközelítés előnyben részesítheti az elkötelezettséget a mély vagy magával ragadó nyelvtanulás helyett.

Duolingo árak

Ingyenes

Üzleti terv: 67,89 USD/felhasználó/év

Duolingo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Duolingo-ról a valódi felhasználók?

Vessen egy pillantást erre a Capterra-áttekintésre:

Az én tapasztalatom nagyon jó volt, annak ellenére, hogy sok hirdetés volt az alkalmazásban, úgy gondoltam, érdemes befektetni más nyelvek tanulásába, ezért előfizettem az alkalmazás szuper verziójára... Véleményem szerint az alkalmazásnak több nyelvet is kínálhatna, még akkor is, ha csak portugálul tudsz. Mivel ez még nem lehetséges, a braziloknak először angolul kell megtanulniuk, majd az alkalmazásban a többi nyelv nagy részét.

Az én tapasztalatom nagyon jó volt, annak ellenére, hogy sok hirdetés volt az alkalmazásban, úgy gondoltam, érdemes befektetni más nyelvek tanulásába, ezért előfizettem az alkalmazás szuper verziójára... Véleményem szerint az alkalmazásnak több nyelvet is kínálhatna, még akkor is, ha csak portugálul tudsz. Mivel ez még nem lehetséges, a braziloknak először angolul kell megtanulniuk, majd az alkalmazásban a többi nyelv nagy részét.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp feladatlista-sablonjait az AI Notetaker összefoglalókból származó nyomonkövetési feladatok automatikus hozzárendeléséhez. Így minden fontos tanulság feladatot kap, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

6. Sonix (A legjobb többnyelvű átíráshoz és beszélőjelöléshez)

via Sonix

A Sonix egy AI-alapú átírási eszköz, amely audio- és videotartalmakat több mint 53 nyelven rendkívül pontos szöveggé alakít. Emellett kiemelhet fontos pillanatokat, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és több formátumban (beleértve az SRT, DOCX és PDF formátumokat) exportálhatja az eredményt.

Az egyszerűen csak alapvető átiratot generáló eszközökkel ellentétben a Sonix egy átirattal ellátott médialejátszót is létrehoz, amelyet meg lehet osztani vagy beágyazni, így könnyebb áttekinteni vagy bemutatni a tartalmat. Az intuitív böngészőbeli szerkesztőtől a zökkenőmentes feliratgenerálásig átfogó munkafolyamatot biztosít a jegyzetek egyszerű átírásához, fordításához, elemzéséhez és megosztásához.

A Sonix legjobb funkciói

Készítsen összefoglalókat, azonosítsa a témákat és az érzelmeket, és automatikusan címkézze a fejezeteket a fejlett AI elemzési funkciók segítségével.

Kezelje a többfelhasználós hozzáférést a feltöltési, szerkesztési és kommentelési jogosultságok teljes ellenőrzésével.

Ossza meg a klipeket vagy a teljes átiratokat a natív médialejátszóval, amely SEO-optimalizált közzétételt is támogat.

Integrálja a Zoom, a Dropbox, az Adobe Premiere és más programokkal, hogy illeszkedjen a meglévő munkafolyamatába.

A Sonix korlátai

Az eszköz nem támogatja az élő beszéd-szöveggé alakítást.

Hiányoznak bizonyos fejlett utólagos átírási funkciók, mint például az érzelemelemzés és a tematikus kategorizálás.

Sonix árak

Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a Sonixról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint ez a Speak AI alternatíva:

Ez az egyik kevés szolgáltatás, amely több nyelvet és fordítást is kezelni tud. Tetszett a felhasználóbarát felület és az a lehetőség, hogy Adobe és Atlas. ti szoftverekbe is exportálhatok. A legjobb az, hogy a leiratokat könnyen szerkeszthetem... Az egyetlen dolog, ami nem tetszett, hogy az alapvető minőségi elemzésért külön díjat kell fizetni. Jó lenne, ha ez is benne lenne, de megértem, hogy az én licencem alapszintű volt.

Ez az egyik kevés szolgáltatás, amely több nyelvet és fordítást is kezelni tud. Tetszett a felhasználóbarát felület és az a lehetőség, hogy Adobe és Atlas. ti szoftverekbe is exportálhatok. A legjobb az, hogy a leiratokat könnyen szerkeszthetem... Az egyetlen dolog, ami nem tetszett, hogy az alapvető minőségi elemzésért külön díjat kell fizetni. Jó lenne, ha ez is benne lenne, de megértem, hogy az én licencem alapszintű volt.

🧠 Érdekesség: Még jóval a billentyűzetek és a felhőalapú tárolás megjelenése előtt az ókori írnokok voltak a legfontosabb irattárolók! Egyiptomban VIP-k voltak, akiknek a fáraók megbíztak a történelem, az adók és a rituálék dokumentálását bonyolult hieroglifák segítségével. Az ókori Izraelben az írnokok jogi szakértők és vallási tudósok voltak, akik segítettek megőrizni a héber Bibliát.

7. Google Cloud Speech-to-Text (a legjobb integrált, skálázható átíráshoz)

a Google Cloud Speech-to-Text segítségével

A Google Cloud Speech-to-Text egy beszédfelismerő API, amely a Chirp-et használja, az alapmodelljét, amelyet több millió órányi hangfelvétel és több milliárd többnyelvű mondat alapján tanítottak be. Ez jobb teljesítményt jelent akcentusok, szaknyelv és háttérzajok esetén.

Az eszköz három rugalmas módban működik: szinkron, aszinkron és streaming, így kiválóan alkalmas valós idejű alkalmazásokhoz, kötegelt feldolgozáshoz és minden máshoz. Az érzékeny adatokkal dolgozó kutatók vagy a szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező vállalkozások számára hasznos lehet a V2 API, amely vállalati szintű naplózást és regionális átírási vezérlést kínál.

A Google Cloud Speech-to-Text legjobb funkciói

Képezze a modellt úgy, hogy a domain-specifikus szókincs vagy a márka-specifikus terminológia prioritást élvezzen a jobb eredmény érdekében.

Válasszon a telefonáláshoz, videókhoz vagy parancsokhoz optimalizált modellek közül, vagy készítse el sajátját a beszéd-szöveggé alakító felhasználói felülettel.

Átírhatja az audio tartalmakat globális közönség számára, anyanyelvi szintű támogatással a főbb és kisebb nyelvjárásokban.

A Google Cloud Speech-to-Text korlátai

A modellek konkrét igényekhez való igazítása és konfigurálása kihívást jelenthet.

A háttérzaj vagy a nem egyértelmű felvételek esetén a pontosság jelentősen csökken.

A Google Cloud Speech-to-Text árai

Speech-to-Text V1 API: 0,024 USD/perc

Speech-to-Text V2 API: 0,016 USD/perc

Google Cloud Speech-to-Text értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Cloud Speech-to-Text-ről a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Az első csapattag felvétele a vállalkozásomba gyerekjáték volt... A részletes adminisztrációs beállítások között kicsit nehéz eligazodni. Ha azonban nagyon kis csapatot vezet, akkor valószínűleg nem is kell foglalkoznia ezekkel a dolgokkal. Ha pedig nagyobb vállalatnál dolgozik, akkor valószínűleg rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel egy alkalmazott vagy egy egész részleg gondoskodhat az adminisztratív felhasználói beállításokról.

Az első csapattag felvétele a vállalkozásomba gyerekjáték volt... A részletes adminisztrációs beállítások között kicsit nehéz eligazodni. Ha azonban nagyon kis csapatot vezet, akkor valószínűleg nem is kell foglalkoznia ezekkel a dolgokkal. Ha pedig nagyobb vállalatnál dolgozik, akkor valószínűleg rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel egy alkalmazott vagy egy egész részleg gondoskodhat az adminisztratív felhasználói beállításokról.

8. Whisper (A legjobb nyílt forráskódú, testreszabható átírási modellekhez)

via Whisper

Az OpenAI által fejlesztett Whisper hatalmas, 680 000 órányi többnyelvű, többfeladatos hanganyaggal lett betanítva, hogy ne csak stúdióminőségű felvételeken, hanem valós körülmények között is megbízhatóan működjön.

Az eszköz egy hatékony encoder-decoder Transformer modell alapján működik, amely azonosítja a nyelveket, időbélyegeket ad hozzá, támogatja a többnyelvű hangokat, és akár angolra is lefordítja a beszédet, mindezt egy zökkenőmentes folyamatban. Mivel teljesen nyílt forráskódú, a fejlesztők, kutatók és termékcsapatok szabadon módosíthatják és továbbfejleszthetik, anélkül, hogy licenceléssel kellene foglalkozniuk.

A Whisper legjobb funkciói

Automatikusan generáljon időbélyegeket a mondatokhoz, hogy egyszerűsítse a média szerkesztését és a tartalom szinkronizálását.

Hozzáférhet és módosíthatja a Whisper modellarchitektúráját és következtető kódját, hogy személyre szabott hangalkalmazásokat vagy tudományos kutatási eszközöket készítsen.

Telepítse a Whisper alkalmazást offline módon helyi gépekre vagy magánszerverekre a fokozott adatbiztonság érdekében.

A Whisper korlátai

Különösen zajos vagy komplex hanganyagok esetén pontatlan szavakat vagy kifejezéseket generálhat (hallucináció).

Az eszköz 30 másodperces szakaszokban dolgozza fel az audiót, ami hosszabb bevitelek esetén hiányos vagy töredezett átírásokhoz vezet.

Whisper árak

Egyedi árazás

Whisper értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Whisperről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó:

A Whisper zökkenőmentes felhasználói felületével nyűgözi le a felhasználókat, biztosítva a könnyű kommunikációt. A bevezetése egyszerű, bár egy kis kezdeti útmutatás javítaná a bevezetési élményt... Bár általában hatékony, a Whisper javíthatna az új felhasználók számára nyújtott bevezetési útmutatáson. Ezenkívül alkalmanként késések tapasztalhatók az ügyfélszolgálat válaszidejében.

A Whisper zökkenőmentes felhasználói felületével nyűgözi le a felhasználókat, biztosítva a könnyű kommunikációt. A bevezetése egyszerű, bár egy kis kezdeti útmutatás javítaná a bevezetési élményt... Bár általában hatékony, a Whisper javíthatna az új felhasználók számára nyújtott bevezetési útmutatáson. Ezenkívül alkalmanként késések tapasztalhatók az ügyfélszolgálat válaszidejében.

👋🏾 Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a találkozók jegyzeteléséhez. Nézze meg ezt az oktatóanyagot:

9. Verbit (A legjobb ADA-kompatibilis átíráshoz és feliratozáshoz)

via Verbit

A Verbit egyedi hibrid megközelítést alkalmaz: először az AI gyorsan létrehozza a leiratokat, majd egy hálózat professzionális szerkesztői finomítják azokat. Ez a réteges modell lehetővé teszi a Verbit számára, hogy magas pontossági szabványokat teljesítsen, még komplex, technikai vagy zajos felvételek esetén is.

A Verbitet az különbözteti meg a többitől, hogy a vállalati igényekre összpontosít. Olyan iparágakra szabták, mint az oktatás, a jog és a média, amelyek szigorú jogi, tudományos és akadálymentességi szabványokat követelnek meg. A platform élő feliratozást, kulcsszó-kivonást, automatikus jegyzetösszefoglalást és testreszabható formázást is kínál.

A Verbit legjobb funkciói

Hozzon létre hozzáférhető, ADA-kompatibilis feliratokat élő eseményekhez és rögzített tartalmakhoz egyaránt.

Exportálja a leiratokat olyan formátumokban, mint PDF, Word, CSV, JSON és SRT, olyan funkciókkal, mint az SMPTE időkódok és a beszélő azonosítása.

Ágyazza be a Smart Player segítségével a kereshető átírásokat, lejátszási klipeket és képernyőn megjelenő feliratokat tartalmazó átírásokat.

Használja speciális eszközeit, mint a Captivate™ és a Gen. V™, hogy a beszélt tartalmat hasznos információkká alakítsa.

A Verbit korlátai

A leirat formázása nem optimális az olvashatóság szempontjából, és hiányzik belőle a természetes szegmentálás.

Nehéz visszavonni az ütemezési hibákat, például a hibák kijavítását, amihez kapcsolatba kell lépni egy képviselővel.

Verbit árak

Ingyenes (legfeljebb 30 perc)

Önkiszolgálás: 29 USD/hó felhasználónként

Teljes körű szolgáltatás: Egyedi árazás

Verbit értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Verbitről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény erről a Speak AI alternatíváról:

A Verbit néhány dolog, amit szeretek benne, a felhasználóbarát felület, a pontos ASR és az ügyfélközpontú megközelítés. Minden nap használom, integrálva van a rendszerünkbe... A Verbit nem kínál peer-to-peer szolgáltatást, használatához szerződést kell aláírni.

A Verbit néhány dolog, amit szeretek benne, a felhasználóbarát felület, a pontos ASR és az ügyfélközpontú megközelítés. Minden nap használom, integrálva van a rendszerünkbe... A Verbit nem kínál peer-to-peer szolgáltatást, használatához szerződést kell aláírni.

🔍 Tudta? Az 1970-es években a Carnegie Mellon Egyetem az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának támogatásával kifejlesztett egy „Harpy” nevű beszédfelismerő rendszert, amely 1000 szóból álló szókincs segítségével teljes mondatokat értett meg, ami jelentős előrelépést jelentett az AI-alapú átírási technológia területén.

Ha azon tűnődik, hogyan adhat hangalámondást egy videóhoz, akkor ez az eszköz a megoldás. Az Amazon Polly az Amazon Web Services fejlett szöveg-beszéd (TTS) motorja, amelyet interaktív hangélmény létrehozására terveztek. Átalakítja a sima szöveget, dokumentumokat és akár többnyelvű szkripteket is valósághű beszéddé, természetes hangzást biztosítva neurális hálózatok segítségével.

A Polly előnye abban rejlik, hogy komplex kontextusokat tud értelmezni, homográfokat, többnyelvű szövegrészeket, egységeket és dátumokat szinte emberhez hasonló pontossággal kezel. A 24 nyelven 47 hangot támogató eszköz kiváló nyelvi lefedettséget biztosít. Különösen értékes azoknak a csapatoknak, amelyek e-learning modulokat, akadálymentesítő eszközöket vagy globális hangalkalmazásokat hoznak létre.

Az Amazon Polly legjobb funkciói

Helyezzen be Speech Synthesis Markup Language címkéket a hangsúly, a hangmagasság, a beszédsebesség és a kiejtés finomhangolásához.

Exportálja az audiót MP3, Ogg vagy PCM fájlként, amely podcastoktól IVR rendszerekig mindenhez alkalmas.

Csatlakoztassa a Pollyt más AWS-szolgáltatásokhoz, például a Lambda vagy az S3 szolgáltatáshoz, hogy fejlett automatizálási és telepítési munkafolyamatokat valósíthasson meg.

Az Amazon Polly korlátai

A felhasználók szerint korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre a hangszín és a kiejtés mélyreható testreszabásához, illetve egyedi hangprofilok létrehozásához.

A fejlesztések ellenére egyes felhasználók még mindig úgy találják, hogy a Polly hangjai nem elég érzelmesek és természetesek.

Amazon Polly árak

Ingyenes

Standard hangok: 4 USD/hó 1 millió karakterenként

Neural Voices: 16 USD/hó 1 millió karakterenként

Generatív hangok: 30 USD/hó 1 millió karakterenként

Hosszú formátumú hangok: 100 USD/hó 1 millió karakterenként

Amazon Polly értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon Polly-ról a valódi felhasználók?

Íme egy rövid részlet egy G2-es értékelésből:

Nagyon tetszik, ahogy az Amazon Polly a számítógépeket emberként beszélni tanítja. Olyan természetesen hangzik, és különböző hangokat is választhatunk. Remekül használható videók hangalámondásához vagy alkalmazások beszédéhez. Szuperkönnyű használni!…Nem tetszik, hogy az Amazon Polly használati díjat számol fel, vagyis fizetni kell a hangosan felolvasott karakterek számáért. Ha sokat használjuk, drága lehet.

Nagyon tetszik, ahogy az Amazon Polly a számítógépeket emberként beszélni tanítja. Olyan természetesen hangzik, és különböző hangokat is választhatunk. Remekül használható videók hangalámondásához vagy alkalmazások beszédéhez. Szuperkönnyű használni!…Nem tetszik, hogy az Amazon Polly használati díjat számol fel, vagyis fizetni kell a hangosan felolvasott karakterek számáért. Ha sokat használjuk, drága lehet.

11. Assembly AI (A legjobb alkalmazáskészítéshez, témakövetéssel és érzelemelemzéssel)

via Assembly AI

Az AssemblyAI fejlesztői és technikai csapatok számára készült: azok számára, akik megbízható beszédfelismerésre van szükségük, amely zökkenőmentesen integrálható az egyedi munkafolyamatokba. Ahelyett, hogy csak hangot szöveggé alakítana, segít a csapatoknak mélyebben megérteni, hogy mit mondanak és ki mondja.

Az eszköz több mint 99 nyelvet támogat, elkülöníti a beszélőket, felismeri az iparág-specifikus kifejezéseket, és automatikusan felismeri a nyelvet, mindezt egy API-n keresztül. Kényelmes megoldás azoknak a termékfejlesztő csapatoknak, kutatóknak és mérnököknek, akik nagyobb kontrollt szeretnének a hangadatok feldolgozása felett.

Az Assembly AI legjobb funkciói

Rögzítse és írja le az élő beszélgetéseket <500 ms késleltetéssel és fejlett beszédvég-felismeréssel.

Használja a Universal modellt , amelyet több mint 12,5 millió órányi többnyelvű adaton képeztek ki, és amely >93,3% pontosságot és az iparág legalacsonyabb szóhibaarányát biztosítja.

Számok, dátumok és kis- és nagybetűk automatikus konvertálása tiszta, olvasható szövegért, utómunkálatok nélkül.

Rendelje hozzá minden kimondott szót a megfelelő beszélőhöz a tisztább átiratok és a mélyebb beszélgetéselemzés érdekében.

Az Assembly AI korlátai

Még a játszótérrel is az API interfész ijesztő lehet a nem fejlesztők számára.

Az API eredményei nem mindig megfelelő formátumúak, ellentétben az ingyenes interfész verzióval.

Assembly AI árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Assembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Assembly AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó erről a Speak AI alternatíváról:

Az AssemblyAI-t használom a podcast-epizódjaim átiratainak elkészítéséhez, és a pontosságuk elég jó. Az egyes szavakhoz tartozó időbélyegek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk a podcast hanganyagával, és pontosan oda ugorhatunk, ahová szeretnénk. Az ügyfélszolgálat remek... Néha kicsit bonyolult, amikor a podcaster kimondja a promóciós kód betűzését. Például, ha a promóciós kód SUMMER. lehet, hogy S-U-M-M-E-R-t kapok, ami nem könnyű kezelni. De ez egy szélsőséges eset.

Az AssemblyAI-t használom a podcast-epizódjaim átiratainak elkészítéséhez, és a pontosságuk elég jó. Az egyes szavakhoz tartozó időbélyegek segítségével könnyen kapcsolatba léphetünk a podcast hanganyagával, és pontosan oda ugorhatunk, ahová szeretnénk. Az ügyfélszolgálat remek... Néha kicsit bonyolult, amikor a podcaster kimondja a promóciós kód betűzését. Például, ha a promóciós kód SUMMER. lehet, hogy S-U-M-M-E-R-t kapok, ami nem könnyű kezelni. De ez egy szélsőséges eset.

🔍 Tudta? Az AI segít életre kelteni a történelmet! Aaron Newcomer, történelmi levelek gyűjtője, szenvedélyét felhasználva elindított egy AI-startupot, amely 19. századi kézírásokat ír át. A gépi tanulásnak köszönhetően ma már olvashatunk olyan évszázados dokumentumokat, amelyek korábban szinte lehetetlen volt megfejteni.

Hallgassa meg munkafolyamatát, és válassza a ClickUp-ot!

Ezek a Speak AI alternatívák mindegyike valami értékeset kínál, legyen az átírás, valós idejű együttműködés vagy fejlett beszédelemzés. Ha azonban többet keres, mint egyszerű beszéd-szöveg átalakítást, akkor a ClickUp kiemelkedik, mint az all-in-one megoldás, amely közvetlenül összeköti beszélgetéseit a munkájával.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti és leírhatja a megbeszéléseket, míg a ClickUp Brain kontextusfüggő AI támogatást kínál a munkaterületén. Ne feledkezzünk meg a ClickUp Docs-ról sem, ahol együttműködhet a tartalmakon, kivonhatja a teendőket, és mindent összekapcsolhat a tájékozott döntéshozatal érdekében.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅