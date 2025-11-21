A 13 legjobb ElevenLabs alternatíva a valósághű szöveg-beszéd funkciókhoz

Próbált már valaha olyan hangalámondást generálni, amely emberinek hangzik, de végül mégis robotikus monoton hang lett belőle?

Bár az ElevenLabs magasra tette a lécet élethű szöveg-beszéd [TTS] funkciójával, ez nem az egyetlen lehetőség. A megfelelő hang döntő jelentőségű lehet üzenete sikerét illetően, függetlenül attól, hogy podcastokat, oktatóvideókat vagy dinamikus hirdetéseket készít.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a legjobb ElevenLabs alternatívákat a valósághű, kifejező és természetes hangzású beszédhez. 🔊

Miért érdemes az ElevenLabs alternatíváját választani?

Az ElevenLabs erős szereplő a TTS területén, de nem minden alkotó vagy vállalkozás számára megfelelő. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet megvizsgálni az Elevenlabs alternatíváit:

Korlátozott karaktergenerálás: A fizetős csomagoknál 5000 karakter, az ingyenes csomagnál 2500 karakter a maximális karakterek száma kérésenként.

Szigorú havi kreditrendszer: A használatot havi kreditkorlátok szabályozzák, és a korlátok túllépése esetén extra krediteket kell vásárolni.

A projekt méretének korlátai: A projektek 200 fejezetre korlátozódnak, minden fejezet 400 bekezdést tartalmazhat, és minden bekezdés legfeljebb 5000 karaktert tartalmazhat.

Drága fejlett funkciók: Többszószólós projektek, kiváló minőségű hang (192 kbps) és professzionális szintű hangklónozás csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Korlátozott nyelvi támogatás: Az ElevenReader Publishinghez hasonló kulcsfontosságú funkciók csak angol nyelven érhetők el.

Magas kísérleti költségek: Minden kísérletnél krediteket kell felhasználni, beleértve a szerkesztéseket, az újrakísérleteket és a tesztgenerálásokat is.

Nincs AI-modell képzési jog: A kimenetek nem használhatók fel képzéshez, finomhangoláshoz vagy más AI-eszközök fejlesztéséhez.

A legjobb ElevenLabs alternatívák áttekintése

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes ElevanLabs alternatívát. 📊

Eszköz A legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak ClickUp Készítsen vázlatokat a ClickUp Docs-ban, írja le a megbeszéléseket a ClickUp AI Notetaker segítségével, foglalja össze és kapcsolja össze a megbeszélések jegyzetét a ClickUp Brain segítségével, kezelje a jegyzeteket a feladatokon és munkafolyamatokon belül, harmadik féltől származó eszközökkel való zökkenőmentes integrációval. Minden méretű csapat, beleértve egyéni felhasználókat, kis csapatokat és nagyvállalati műveleteket. Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Murf. ai Hozzáférés valós idejű hanggeneráló API-hoz, egyedi hangszínbeállítással rendelkező hangváltóhoz, többnyelvű élmények létrehozásához, hanganyagok nagy léptékű telepítéséhez. Kisvállalkozások és tartalomalkotók Ingyenes próba elérhető; Ár: 29 USD/hó/felhasználó (Starter) PlayHT Hozzáférés valós idejű hanggeneráló API-hoz, hangok klónozása egyedi hangolással, többnyelvű élmények létrehozása Fejlesztők és közepes méretű vállalatok Egyedi árazás Amazon Polly Élethű beszéd generálása neurális hangokkal, az audio azonnali streamelése, a kiejtéshez szükséges szótárak kezelése, integráció AWS alkalmazásokkal. Középvállalati és nagyvállalati csapatok, amelyek integrálódtak az AWS szolgáltatásokkal Ingyenes szint elérhető; egyedi árazás Google TTS Válasszon a WaveNet vagy a standard hangok közül, testreszabhatja a hangszínt és a hangmagasságot, több mint 40 nyelven konvertálhat szöveget, és valós időben streamelhet hangot. Alkalmazások, botok és globális vállalkozások a Google Cloud infrastruktúráján Ingyenes szint elérhető; egyedi árazás Microsoft Azure Készítsen alkalmazásokat valós idejű beszéddel, tervezzen egyedi neurális hangokat, konvertáljon szöveget SSML vezérlőkkel, kezelje a használatot az Azure ökoszisztémában. Vállalatok és fejlett fejlesztői csapatok Ingyenes szint elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára Speechify Konvertálja PDF-eket és dokumentumokat hangfájlokká, állítsa be az olvasási sebességet, szkenneljen képeket OCR-rel, hallgassa meg őket különböző eszközökön útközben. Egyének és kis csapatok Ingyenes próba elérhető; egyedi árazás Descript Rögzítse a beszélgetéseket képernyőfelvétellel, azonnal átírja, szerkessze szöveges felületen, és hozzon létre hangalámondást az Overdub segítségével. Alkotók és kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; 24 USD/hó-tól (Hobbyist) Resemble AI Hangok klónozása érzelmi rétegekkel, hangok valós idejű beszéddé alakítása, nyelvek gyors váltása, hangok integrálása alkalmazásokba. Fejlesztők és közepes méretű tartalomcsapatok Ingyenes próba; 19 dollártól/hónap WellSaid Labs Válasszon stúdióminőségű hangokat, hozzon létre következetes narrációt, működjön együtt megosztott hangcsapatokban, exportáljon képzési és marketing célokra. Képzés, tanulás és marketing középvállalati és nagyvállalati csapatokban Ingyenes csomag elérhető; 99 USD/hó-tól (Creative) Lovo AI Írjon meg hirdetéseket vagy narrációkat, válasszon érzelmekhez hangolt hangokat, módosítsa a tempót és a szüneteket, és készítse el a sugárzásra kész hanganyagot. Kisvállalkozások és tartalomalkotók Ingyenes csomag elérhető; 10 USD/hó (alapcsomag) Listnr Konvertálja blogjait hangfájlokká egyetlen kattintással, tegye közzé közvetlenül podcast platformokon, ágyazza be hangfájlokat webhelyekre, kezelje hangfájl-verzióit. Kis csapatok és egyéni alkotók Egyedi árazás Synthesia Írjon szkripteket a szerkesztőben, válasszon több mint 230 AI-avatár közül, automatikusan generáljon hangalámondást, és lokalizáljon videókat kiterjedt nyelvi támogatással (140+). Középvállalatok és vállalati csapatok Ingyenes csomag elérhető; 29 USD/hó-tól (Starter)

A legjobb ElevenLabs alternatívák

Ez a 13 ElevenLabs alternatíva speciális funkciókat kínál, például hangklónozási technológiát szkripteléshez, átíráshoz és audio munkafolyamatok kezeléséhez.

Kezdjük el! 💪

1. ClickUp (A legjobb beépített átírási funkciók és cselekvésre ösztönző jegyzetek tekintetében)

A ClickUp mesterséges intelligenciája azonnal rögzíti és leírja a csevegésekben és feladatokban szereplő hangjegyzeteit, így azok kereshetővé válnak.

A világ első konvergált AI munkaterülete, a ClickUp, projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, amelyet a következő generációs AI automatizálás és keresés gyorsít fel.

Az AI-alapú beszéd-szöveggé alakító munkafolyamatok a platform egészén elérhetők, így gondolatai sebességével haladhat előre.

ClickUp Brain: környezeti mesterséges intelligencia, amely összeköti beszélgetéseit a munkafolyamatokkal

A platform középpontjában a ClickUp Brain áll, egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely közvetlenül beépül a munkaterület minden rétegébe, a ClickUp Docs- tól a Tasks-ig és a Meetings-ig.

Ez a kontextusfüggő AI-eszköz átalakítja a munkaterületén zajló beszélgetések rögzítésének, leírásának és feldolgozásának módját. Az AI-alapú hangfelvétel-leírás és hasonló funkciók segítségével közvetlenül a ClickUp alkalmazásban rögzítheti az értekezleteket vagy hangfelvételeket, és a Brain automatikusan pontos leiratokat generál – így nem kell többé jegyzeteket keresgélnie, és nem maradnak ki fontos részletek.

De ez még nem minden: a ClickUp Brain intelligensen átvizsgálja ezeket a leiratokat és csevegéseket, hogy azonosítsa a teendőket, és azokat azonnal gazdag kontextussal rendelkező feladatokká vagy emlékeztetőkké alakítsa, mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafolyamatot. Akár a desktop alkalmazás Talk to Text funkcióját használja a kézmentes diktáláshoz , akár az AI Notetaker funkciót a megbeszélések összefoglalásához és a következő lépések kivonásához, a ClickUp Brain biztosítja, hogy minden beszélgetés kereshető, megvalósítható és zökkenőmentesen kapcsolódjon a projektjeihez. Ez azt jelenti, hogy megkérheted a Brain-t, hogy keresse meg a múlt heti hívásból származó teendőket, átírjon vagy összefoglaljon egy hangjegyzetet, vagy akár feladatokat hozzon létre a csevegési szálakból – így az egész munkaterületed okosabbá, szervezettebbé és valóban együttműködővé válik.

Készítsen csapatjelentéseket, kövesse nyomon az előrehaladást, és szerezzen azonnali betekintést a ClickUp Brain segítségével

Tegye produktívabbá értekezleteit a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams értekezletekhez, valós időben leírja a beszélgetést, és azonosítja a legfontosabb teendőket.

A megbeszélés után a jegyzetelésre szolgáló AI-eszköz átfogó összefoglalót készít, és azt közvetlenül a munkaterületén található releváns ClickUp feladatokhoz vagy projektekhez csatolja. Ez biztosítja, hogy a kritikus döntések és felelősségek egyértelműen dokumentálva legyenek és könnyen hozzáférhetők legyenek.

Például, ha új ügyfelet vesz fel egy hangalámondási projekthez vagy tartalmi partnerséghez. Az AI-t használhatja a megbeszélések jegyzetelésére; csatlakozik a híváshoz, rögzíti az ügyfél követelményeit, határidőit és kreatív preferenciáit, majd automatikusan létrehozza a forgatókönyvírójának, hangszerkesztőjének vagy fejlesztőjének kiosztott feladatokat.

ClickUp Docs

Kreatív briefeket, szkripteket vagy műszaki specifikációkat szeretne készíteni? Forduljon a ClickUp Docs-hoz.

Blogbejegyzések, szkriptek vagy fejlesztői dokumentációk vázlatainak elkészítése valós idejű szerkesztéssel a ClickUp Docs alkalmazásban.

A beépített AI funkciók segítségével azonnal összefoglalhatja a hosszú visszajelzési szálakat, kivonhatja a cselekvési pontokat és javasolhatja a következő lépéseket, ami tökéletes a szkriptjóváhagyások, fejlesztési megjegyzések vagy csapatok közötti belső felülvizsgálatok kezeléséhez.

Például egy új vállalati politika kidolgozása során a csapat tagjai együttműködhetnek és megoszthatják egymással a jegyzeteket. Csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen összefoglalót a gyors áttekintéshez természetes nyelven, és másodpercek alatt megkapja. A legjobb rész? Az összes jegyzet, átírás, feladatlista-sablon és teendő automatikusan összekapcsolódik a feladatokkal, mérföldkövekkel és ütemtervekkel.

A ClickUp legjobb funkciói

Visszajelzések rögzítése és megosztása: Készítsen képernyőfelvételeket hangalámondással, hogy áttekintse a szerkesztéseket, elmagyarázza a tervezési változtatásokat, vagy bemutassa a csapatának az új funkciókat Készítsen képernyőfelvételeket hangalámondással, hogy áttekintse a szerkesztéseket, elmagyarázza a tervezési változtatásokat, vagy bemutassa a csapatának az új funkciókat a ClickUp Clips segítségével.

Szervezze meg munkafolyamatait: Készítsen a folyamatához igazított folyamatokat, például szkriptfelülvizsgálatot, hanganyag-szállítást vagy hibajelentést Készítsen a folyamatához igazított folyamatokat, például szkriptfelülvizsgálatot, hanganyag-szállítást vagy hibajelentést a ClickUp Custom Task Statuses segítségével.

Vizualizálja ötleteit: Használja Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást szkriptek tervezéséhez, videotartalmak vázlatának elkészítéséhez vagy fejlesztési sprintek megtervezéséhez egy szabad formájú vizuális térben, amelyet brainstorming céljára hoztak létre.

Összefogás: Csatlakoztassa az olyan eszközöket, mint a Figma, a Google Drive vagy a GitHub, hogy eszközei, jegyzetei és kódjai mindig kéznél legyenek Csatlakoztassa az olyan eszközöket, mint a Figma, a Google Drive vagy a GitHub, hogy eszközei, jegyzetei és kódjai mindig kéznél legyenek a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumokat készít, és még hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. […] Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már összefoglalja a hosszú szálakat, dokumentumokat készít, és még hangfelvételeket is leír egy feladat belsejében, ami lehetővé teszi a csapatomnak, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. […] Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat publikálunk és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók.

⭐️ Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amelyet hangalapú munkafolyamatokhoz fejlesztettek ki. Fejlett beszéd-szöveggé alakító funkciói lehetővé teszik, hogy hangosan elmondja ötleteit, feladatait vagy utasításait, és azok azonnal leírásra, rendszerezésre és végrehajtásra kerüljenek. Akár találkozói jegyzeteket rögzít, projektterveket frissít, vagy gyors üzeneteket küld, a Brain MAX segítségével könnyedén, kéz nélkül kezelheti munkáját. Ez a zökkenőmentes, hangalapú élmény egyszerűsíti a napi rutinját, csökkenti a kézi munkát, és lehetővé teszi, hogy a legfontosabb dolgokra koncentráljon, így a termelékenység gyorsabb és természetesebb lesz, mint valaha.

2. Murf. ai (A legjobb stúdióminőségű AI hangalámondások készítéséhez)

A Murf. ai egy AI hanggeneráló eszköz, amely kiválóan alkalmas olyan tartalmakhoz, amelyek érzelmi mélységet igényelnek, mint például hangoskönyvek, e-tanulás vagy promóciós kampányok. Az AI átírási eszköz teljes ellenőrzést biztosít a hangstílus, a hangmagasság, a sebesség és a kiejtés felett, mindezt egy intuitív stúdió felületen vagy API hozzáférésen keresztül.

A megosztott munkaterületek, kiejtési könyvtárak és hangbeállítások segítik biztosítani, hogy az eredmények projektek, csapatok és nyelvek között is konzisztensek maradjanak. Ráadásul az etikus hangforrások és a kiterjedt könyvtárnak köszönhetően nem kell öt általános opció közül választania; olyan hangokat kap, amelyek emberinek hangzanak és illeszkednek a globális közönségéhez.

Murf. ai legjobb funkciói

Közvetlen hangátvitel a Say It My Way segítségével, amely lemásolja a hangszínét, tempóját és ritmusát, és sorról sorra irányítja az AI hangot.

Hozzon létre hangváltozatokat a Variability funkcióval, és azonnal hozzon létre több hangszín- és tempóbeállítást ugyanazon sorhoz, anélkül, hogy manuálisan újra kellene felvennie.

Kiemelje a hatásos szavakat szószintű hangsúlyozással , hogy bizonyos szavakat kiemeljen drámai narráció vagy az utasítások egyértelműsége érdekében.

A hangszerkesztő funkcióval szerkesztheti az audiót szkript segítségével, beleértve a rögzített hangfelvételek közvetlen átírását szöveggé, majd azonnali újrarenderelését.

Murf. ai korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagok nem generálnak természetes hangokat.

Az egyéni kiejtésbeállítások nem mindig hatékonyak vagy felhasználóbarátok.

Murf. ai árak

Ingyenes

Alkotó: 29 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 299 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Murf. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Murf. ai-ről a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Murf studio könnyen használható. Fogászati rendelőnkben jelenleg arra használjuk, hogy unalmas várakozási zenénket marketinges üzenetté alakítsuk, amelyben betegeinket tájékoztatjuk szolgáltatásainkról... Néha a hang kissé természetellenesnek tűnt... De nem vagyok biztos benne, hogy megéri-e a frissítést. Szeretném kipróbálni egy kicsit, hogy meggyőződjek arról, hogy a frissített funkciók megérik-e a befektetést.

A Murf studio könnyen használható. Fogászati rendelőnkben jelenleg arra használjuk, hogy unalmas várakozási zenénket marketinges üzenetté alakítsuk, amelyben betegeinket tájékoztatjuk szolgáltatásainkról... Néha a hang kissé természetellenesnek tűnt... De nem vagyok biztos benne, hogy megéri-e a frissítést. Szeretném kipróbálni egy kicsit, hogy meggyőződjek arról, hogy a frissített funkciók megérik-e a befektetést.

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a csapatok 42%-a használ felvett klipeket (21%) vagy projektmenedzsment eszközöket (21%) az aszinkron munkához. Ezek az eszközök azonban gyakran további erőforrásokat igényelnek, beleértve külön előfizetéseket, bejelentkezéseket és tanulási görbéket. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, megkönnyíti az aszinkron kommunikációt. Videoklipek, hangüzenetek, projekt munkafolyamatok, közös dokumentumok és beépített AI jegyzetelő – mindez egyetlen munkaterületen belül. Miért kellene több előfizetést és szétszórt információkat kezelni, amikor egyetlen megoldás képes racionalizálni az egész munkafolyamatot? 💫 Valódi eredmények: A ClickUp találkozókezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

3. PlayHT (A legjobb többnyelvű tartalom létrehozásához)

a PlayHT -n keresztül

Korlátozott hangrugalmasság vagy gyártási szűk keresztmetszetek miatt akadt el? A PlayHT segít. A PlayHT nem csak szöveget alakít hanggá, hanem testre szabja az Ön által kívánt hangélményt is. Ahelyett, hogy robotikus felolvasásokhoz vagy merev előre beállított hangokhoz ragaszkodna, olyan hangokat kap, mint a „Mikael”, a „Deedee” és az „Atlas”, amelyek mindegyike meggyőzően emberi személyiséggel rendelkezik, és specifikus hangszínekhez és felhasználási esetekhez lett kialakítva.

Finomhangolni szeretné egy sok rövidítéssel rendelkező e-tanulási modul hangját? Vagy esetleg hozzáadna egy videó hangalámondást? Megteheti. A Dialog modell folyékonyságot és beszélgetési árnyalatokat biztosít, ami kiválóan alkalmas podcastokhoz és AI asszisztensekhez. Eközben a 3. 0 Mini modell könnyű és reagálóképes marad a valós idejű alkalmazásokhoz, mint például az élő játékok vagy az interaktív ügynökök.

A PlayHT legjobb funkciói

Állítsa be az érzelmeket, a tempót, a hangmagasságot, a hangszínt, a hangsúlyt, és akár szándékos szüneteket is beilleszthet a Speech Styles és Inflections funkciókkal.

Használja a bekezdésszintű előnézetet a végső hanganyag létrehozása előtt a hangzás finomhangolásához.

Határozza meg, hogyan kell kiejteni a márkaneveket, a szakmai kifejezéseket vagy a rövidítéseket, és könnyedén használja őket újra.

Váltson a hangok között a Multi-Voice szerkesztő segítségével, hogy párbeszédben gazdag szkripteket készítsen több különböző AI hanggal ugyanabban a fájlban.

A PlayHT korlátai

Korlátozott változatosság és hitelesség bizonyos akcentusok esetében, például a felhasználók panaszkodnak, hogy az ausztrál hangok amerikai vagy brit hangzásúak.

Kényelmetlen és következetlen felhasználói felület, különösen az editorok közötti átmenetek során.

PlayHT árak

Egyedi árazás

PlayHT értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az AI által generált hangfelvételek útja olyan mechanikus eszközökkel kezdődött, mint Thomas Edison 1877-es fonográfja, amely képes volt hangot rögzíteni és reprodukálni, de nem tudott valódi emberi beszédet szintetizálni.

4. Amazon Polly (A legjobb kiváló minőségű beszédszintézishez)

Az Amazon Polly egy felhőalapú TTS szolgáltatás, amelyet az Amazon Web Services (AWS) kínál. Noha nem színházi felolvasásokra vagy hiper-kifejező karakterekre lett kifejlesztve, jól működik ott, ahol a skálázhatóság, a többnyelvű támogatás és a sebesség elengedhetetlen.

A fejlesztők a Speech Synthesis Markup Language (SSML) segítségével finomhangolhatják a beszéd kimenetet, beállítva olyan szempontokat, mint a kiejtés, a hangerő, a hangmagasság és a beszéd sebessége, hogy elérjék a kívánt hatást. Ráadásul azok számára, akik hangvezérelt alkalmazásokat vagy médiaélményeket fejlesztenek, a Polly alacsony késleltetésű neurális beszédmodellei éppen elég realizmust nyújtanak ahhoz, hogy a hallgatók figyelmét fenntartsák.

Az Amazon Polly legjobb funkciói

Neurális TTS segítségével alakítsa PDF-eket, cikkeket és weboldalakat beszédáramokká.

Használjon beszédjeleket és egyedi kiejtési szótárakat , hogy a nevek, szakszavak vagy rövidítések pontosan helyesek legyenek.

Használja az Amazon Polly API -t az alkalmazások, webhelyek vagy ügyfélkapcsolati rendszerek hangosításához igény szerint.

Készítsen több ezer hangváltozatot változó tartalmakból anélkül, hogy új munkatársakat kellene felvennie vagy újra kellene felvennie a hangokat.

Az Amazon Polly korlátai

A fejlett hangklónozási funkciók és a beszéd testreszabásához szükséges SSML hatékony használatához technikai ismeretekre van szükség.

A felhasználók problémákat jelentettek a natív beszédhangok pontos rögzítésével vagy bizonyos regionális hangok felismerésével kapcsolatban.

Amazon Polly árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Eszközök értékelései és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon Polly-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a G2-értékelést:

Nagyon tetszik, ahogy az Amazon Polly a számítógépeket emberként beszélni tanítja. Olyan természetesen hangzik, és különböző hangokat lehet választani. Remekül használható videók hangalámondásához vagy alkalmazások beszédéhez. Szuperkönnyű használni! Nem tetszik, hogy az Amazon Polly használati díjat számol fel, vagyis fizetni kell a hangosan felolvasott karakterek számáért. Ha sokat használja, drága lehet.

Nagyon tetszik, ahogy az Amazon Polly a számítógépeket emberként beszélni tanítja. Olyan természetesen hangzik, és különböző hangokat lehet választani. Remekül használható videók hangalámondásához vagy alkalmazások beszédéhez. Szuperkönnyű használni! Nem tetszik, hogy az Amazon Polly használati díjat számol fel, vagyis fizetni kell a hangosan felolvasott karakterek számáért. Ha sokat használja, drága lehet.

📖 Olvassa el még: Otter AI alternatívák

5. Google TTS (a legjobb többnyelvű hangtartalom létrehozásához)

A Google Cloud Text-to-Speech egy felhőalapú szolgáltatás, amely a Google fejlett gépi tanulási technológiáit kihasználva alakítja át az írott szöveget természetes hangzású emberi beszéddé.

Több mint 380 hanggal és több mint 50 nyelvváltozatával az eszköz robusztus támogatást kínál, a globális tartalomskálázástól a hiperlokális audio brandingig. Ráadásul a Chirp 3 alacsony késleltetésű streamingje és a WaveNet kutatásokon alapuló realizmusa kifinomult eredményt biztosít.

A Google TTS legjobb funkciói

Válassza a WaveNet hangokat, hogy a DeepMind fejlett modelljeinek segítségével valósághű beszédet generáljon, realisztikus intonációval és ritmussal.

Használja a Neural2 hangokat, hogy természetesebb és kifejezőbb beszédet hozzon létre a következő generációs neurális hálózati technológiával.

Használja a Chirp 3 (HD) hangokat spontán, beszélgetésszerű hangok létrehozásához, emberi hangzással és árnyalt intonációval.

Használja az SSML támogatást a dátumok, számok, szünetek formázásához és a kulcsfontosságú kifejezések kiemeléséhez.

A Google TTS korlátai

Minden API-kérés maximum 5000 bájt szövegbevitelre korlátozódik, a hosszabb szövegeket több kérésre osztva.

Nem optimalizálták valós idejű streaming esetekre.

Google TTS árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Google TTS értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👋🏾 Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelése érdekében. Nézze meg ezt az oktatóanyagot!

6. Microsoft Azure (a legjobb hangalapú alkalmazások futtatásához)

A Microsoft Azure AI Speech egy teljes körű beszédplatformot kínál, amely lehetővé teszi a beszéd átírását, szintetizálását, elemzését, sőt egyedi neurális hangok létrehozását is. A legjobb rész? Minden a Microsoft megbízható felhőjében található, így vállalati szintű eszközöket kap, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie a méret vagy az ellenőrzés terén.

A Speech Studio lehetővé teszi, hogy a semmiből építse fel márkájához illő hangját, vagy beépített, nagy pontosságú modellek segítségével javítsa az audioélményt. A HD hangok tovább javítják ezt, valós időben igazítva a beszéd hangszínét a bevitt szöveg hangulatához, így biztosítva a kifejezőbb és kontextusérzékeny kimenetet.

A Microsoft Azure legjobb funkciói

Adjon hozzá élethű beszédszintézist az előre elkészített, nagy pontosságú (48 kHz) neurális hangok kihasználásával a valóságosabb kimenet érdekében.

Használja ki a kötegelt szintézis API-ját, hogy aszinkron módon hosszú formátumú hanganyagokat, például hangoskönyveket vagy oktatási anyagokat hozzon létre.

Generáljon viseme adatokat avatarok vagy digitális emberek animálásához, pontos szájszinkronizálással amerikai angol nyelven.

A Microsoft Azure korlátai

A TTS API implementálása megköveteli a felhőszolgáltatások és API-k jártasságát.

Egy egyedi neurális hang létrehozása jelentős beruházást igényel, beleértve a Microsoft jóváhagyását és jelentős képzési időt.

A Microsoft Azure árai

Ingyenes

Egyedi árazás

Microsoft Azure értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Azure-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mond erről a Capterra értékelése:

A Microsoft Azure használatában leginkább azt szeretem, hogy SQL-hez hasonló adatbázisokat kínál, és a DevOps funkciók is remekek, sokat segítenek a weboldalak és alkalmazások fejlesztésében... A legkevésbé azt szeretem, hogy a szolgáltatások néha lassúak, és néha üzemszünetek is előfordulnak, ami leállásokhoz vezet.

A Microsoft Azure használatában leginkább azt szeretem, hogy SQL-hez hasonló adatbázisokat kínál, és a DevOps funkciók is remekek, sokat segítenek a weboldalak és alkalmazások fejlesztésében... A legkevésbé azt szeretem, hogy a szolgáltatások néha lassúak, és néha üzemszünetek is előfordulnak, ami leállásokhoz vezet.

🔍 Tudta? Az 1950-es években a Bell Labs létrehozta az Audrey-t, egy rendszert, amely képes volt felismerni a nullától a kilencig terjedő számokat. Évtizedekkel később a beszédtechnológia a Hidden Markov Model segítségével fejlődött tovább, amely olyan 90-es évekbeli eszközöket hajtott meg, mint a Dragon Dictate, amely végre nem csak számokat értett meg.

7. Speechify (A legjobb megoldás bármilyen szöveg hanggá alakításához útközben)

via Speechify

A Speechify egy AI-alapú TTS platform, amely írásos tartalmakat természetes hangzású hangfelvételekké alakít. Mobilalkalmazásként, asztali alkalmazásként és böngészőbővítményként is elérhető, és sokféle felhasználói körnek szól, beleértve diákokat, szakembereket és olyan személyeket, akik olvasási nehézségekkel küzdenek, például diszlexiával.

A fizikai tartalom telefonnal történő beolvasásától és azonnali hangfájlokká alakításától a többnyelvű tartalmak szinkronizálásáig a globális elérés érdekében a platform számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel megszüntethetők a gyártási szűk keresztmetszetek.

A Speechify legjobb funkciói

Használja az optikai karakterfelismerő (OCR) funkcióját fizikai dokumentumok vagy képek beolvasásához, majd azok hangos felolvasásához.

Használja Chrome-bővítményként weboldalak, e-mailek és dokumentumok közvetlen olvasásához a böngészőjében.

Használja ki a Voice Cloning funkciót, hogy mindössze 20 másodperces hangfelvétellel lemásolja saját hangját.

Olvasson akár 4,5-szer gyorsabban az AI-alapú lejátszással, hogy útközben megtekintse a szkripteket, dokumentumokat vagy hosszú tartalmakat.

A Speechify korlátai

A szolgáltatás késleltetési problémákat tapasztalhat valós idejű streaming alkalmazásokban.

A rendszer nehezen tudja átadni a finom érzelmeket vagy a kontextus finomságait.

Speechify árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Speechify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Speechify-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Először az egyik projektemben használtam a Speechify-t, és azonnal megkedveltem. A legjobb az, hogy az API nagyon könnyen használható, és a kimenet nagyon tiszta és érthető. Sokat spóroltam vele az időmön, és pontos kimenetet kaptam... A ingyenes verzióban korlátozott a egyszerre lefordítható szöveg mennyisége. Ha tesztelésre prémium verziót is biztosítanának, az nagyon segítene a eszköz érvényesítésében.

Először az egyik projektemben használtam a Speechify-t, és azonnal megkedveltem. A legjobb az, hogy az API nagyon könnyen használható, és a kimenet nagyon tiszta és érthető. Sokat spóroltam vele az időmön, és pontos kimenetet kaptam... A ingyenes verzióban korlátozott a egyszerre lefordítható szöveg mennyisége. Ha tesztelésre prémium verziót is biztosítanának, az nagyon segítene a eszköz érvényesítésében.

🧠 Érdekesség: A Speechify-t Cliff Weitzman alapította, aki eredetileg a saját diszlexiájának kezelésére fejlesztette ki. Ma már célja, hogy mindenki számára gyorsabbá és hozzáférhetőbbé tegye az olvasást.

📖 Olvassa el még: A legjobb beszéd-szöveggé alakító szoftverek

8. Descript (A legjobb podcastok és oktatóanyagok létrehozásához és szerkesztéséhez)

via Descript

Ha a kifinomult hangalámondások, videók vagy podcastok készítése lefoglalja az idejét, vagy ami még rosszabb, a költségvetését, a Descript intelligens megoldást kínál.

Ez egy AI-alapú audio- és videószerkesztő platform, amely segíti a szerkesztési folyamatot, lehetővé téve a médiafájlok szövegalapú átiratokon keresztül történő szerkesztését. A tartalomkészítők, podcasterek, oktatók és marketingesek számára tervezett eszköz segítségével néhány kattintással eltávolíthatja a felvételeiből a gyakori verbális tikkeket, javítva ezzel tartalmát.

A Descript legjobb funkciói

Használja az Overdub funkciót, hogy valósághű hangklónokat hozzon létre hibajavításhoz, narrációhoz vagy teljesen szintetikus hangalámondáshoz.

Vágjon, másoljon, illesszen be vagy generáljon újra beszédet szövegből a Script Editor segítségével, és használja az AI-t a közvetlen szemkontaktus szimulálására, még szövegek olvasása közben is.

Használja a Regenerate funkciót, hogy a botladozásokat vagy a hiányzó sorokat zökkenőmentes, AI által generált hanggal helyettesítse.

A Descript korlátai

A többszereplős videó podcastok vagy hosszú felvételek kezelése késleltetést, szinkronizálatlan hangot vagy alkalmazás összeomlást okozhat.

Míg az alapszintű szerkesztés egyszerű, a bonyolultabb eszközök és funkciók nem elég egyértelműek, és nem nyújtanak bevezetési támogatást.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista: 24 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő:

Tetszik a szöveg-beszéd AI hang. Nagyon könnyű használni, és a szkriptek gyors módosítása fantasztikus, szemben egy hangszinkronszínész felvételével. Az is nagyszerű, hogy a környezetben képernyődemókat lehet rögzíteni... Néhány szerkesztési funkciót nem szeretek. A képkockák befagyasztása és a nagyítás-kicsinyítés kicsit nehézkes a hagyományos videószerkesztő programokhoz, például a Premiere Pro-hoz képest.

Tetszik a szöveg-beszéd AI hang. Nagyon könnyű használni, és a szkriptek gyors módosítása fantasztikus, szemben egy hangszinkronszínész felvételével. Az is nagyszerű, hogy a környezetben képernyődemókat lehet rögzíteni... Néhány szerkesztési funkciót nem szeretek. A képkockák befagyasztása és a nagyítás-kicsinyítés kicsit nehézkes a hagyományos videószerkesztő programokhoz, például a Premiere Pro-hoz képest.

9. Resemble AI (A legjobb valós idejű szintetikus hangalkalmazások létrehozásához)

via Resemble AI

A Resemble AI egy sor eszközt kínál szöveg-beszéd (TTS), beszéd-beszéd (STS) és valós idejű hangátalakításhoz, amelyek számos alkalmazáshoz használhatók, például tartalomkészítési folyamatokhoz, virtuális asszisztensekhez és interaktív médiához.

Szüksége van olyan hangokra, amelyek karakterével, tartalmával vagy márkájával együtt fejlődnek? Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy csupán egy szöveges leírás segítségével másodpercek alatt egyedi hangjellemzőket hozzon létre. A Python csomag vagy az API segítségével tovább méretezheti és integrálhatja a valósághű hangfunkciókat, hogy valós idejű ügynököket és interaktív hangélményeket hozzon létre.

A Resemble AI legjobb funkciói

Használja a Voice Design funkciót, hogy egyszerű szöveges leírásokból egyedi hangokat hozzon létre, anélkül, hogy hangmintákra vagy technikai szakértelemre lenne szüksége.

Használja az Original Detection funkciót a márka integritásának védelmére az audio-, kép- és videoműveletek valós idejű észlelésével.

Helyezze el a beszédet 142+ nyelven és regionális dialektusban, pontos intonációval és kulturális árnyalatokkal.

Az AI korlátai

A felhasználóknak csúszkák segítségével manuálisan kell módosítaniuk a kiejtéseket, ami időigényes lehet.

A generált hangok robotikusnak vagy kísértetiesnek tűnhetnek, különösen akkor, ha valódi akcentusokat próbálnak utánozni.

Resemble AI árak

Fizessen használat alapján

Alkotó: 19 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 699 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Resemble AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. WellSaid Labs (A legjobb kiváló minőségű hangos narrációk készítéséhez képzési célokra)

via WellSaid Labs

A WellSaid Labs egyszerűsíti az AI szinkronizálási folyamatokat azoknak a csapatoknak, akiknek fontos a sebesség, a konzisztencia és az ellenőrzés. Mi a kiemelkedő tulajdonsága? Az együttműködésre és a méretezhetőségre lett kialakítva. Projektek hozzárendelése, megosztott fonetikai könyvtárak létrehozása, valamint több hangopció tesztelése kampányok vagy termékfolyamatok során.

A platform zárt AI modellje biztosítja, hogy az adatok, a márka IP-je és a kreatív munkák soha ne hagyják el az ökoszisztémát. Ezenkívül intuitív módon beállíthatja a hangmagasságot, a tempót és a hangerejét verbális jelekkel, ami lehetővé teszi a hangkimenet pontos vezérlését komplex jelölőnyelvek nélkül.

A WellSaid Labs legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a csapatok között egy nagy volumenű hangprojektekhez tervezett megosztott munkaterületen.

Szűrők, például dialektus, személyiség vagy produkciós stílus segítségével pontosan kereshet hangokat, hogy megtalálja a tökéletes illeszkedést.

Az AI Director segítségével azonnali változtatásokat hajthat végre az audióban anélkül, hogy újra kellene indítania a teljes munkafolyamatot.

Integrálja a hangkészítést a rendszerébe egy alacsony késleltetésű API segítségével, amely milliszekundumok alatt rendereli az MP3-streameket.

A WellSaid Labs korlátai

Az olyan funkciók, mint a cue rendszer (jelenleg béta verzióban), nem technikai felhasználók számára némi időt igényelhetnek a megtanuláshoz.

A hangsúly elsősorban az angol hangokon van, ami korlátozza a globális tartalomkészítők számára a használhatóságot.

WellSaid Labs árak

Ingyenes

Kreatív: 55 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 160 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

WellSaid Labs értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a WellSaid Labs-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A személyiségek/hangok sokfélesége nagyon hasznos volt, valamint az a lehetőség, hogy mondatokra vagy bekezdésekre lehetett bontani őket. A csapat, amellyel együtt dolgoztam, nagyon pontos elképzelése volt arról, hogyan szeretnék, hogy a szervezet nevét kiejtsék, és én biztosítani tudtam, hogy azt helyesen ejtsék ki... Bár a hangfelvételek legtöbbször pontosan ejtették ki a szavakat, voltak olyan kiejtési problémák, amelyek miatt újra és újra meg kellett próbálnom a kiejtést.

A személyiségek/hangok sokfélesége nagyon hasznos volt, valamint az a lehetőség, hogy mondatokra vagy bekezdésekre lehetett bontani őket. A csapat, amellyel együtt dolgoztam, nagyon pontos elképzelése volt arról, hogyan szeretnék, hogy a szervezet nevét kiejtsék, és én biztosítani tudtam, hogy azt helyesen ejtsék ki... Bár a hangfelvételek legtöbbször pontosan ejtették ki a szavakat, voltak olyan kiejtési problémák, amelyek miatt újra és újra meg kellett próbálnom a kiejtést.

11. Lovo AI (A legjobb hirdetésekhez kész hangalámondások és márkás hanganyagok létrehozásához)

via Lovo AI

A Lovo AI egy fejlett AI hanggenerátor, amely írásos szöveget természetes hangzású beszéddé alakít. Zászlóshajója, a Genny, az AI által generált hangokat beépített videószerkesztővel ötvözi, így egy helyen készíthet kiváló minőségű hangalámondásos tartalmakat és szinkronizált videókat.

Tekintse a Genny-t egy stúdióként. A forgatókönyvírástól a feliratokig és az AI által generált képekig, tele van olyan eszközökkel, amelyek megkönnyítik a kreatív folyamatot. Akár animációs videót készít, e-tanulási tartalmat épít, vagy hangbeállításokat tesztel egy játék prototípusához, az eszköz több mint 500 AI hanggal rendelkező integrált platformot kínál több nyelven (100+).

A Lovo AI legjobb funkciói

Adjon hangalámondásainak érzelmi árnyalatokat, például izgalmat vagy szomorúságot, hogy javítsa a történetmesélést és a közönség elkötelezettségét.

Használja az integrált Genny-t audio- és videotartalmak szerkesztéséhez.

Készítsen hangalámondási szkripteket másodpercek alatt a Genny AI Writer segítségével, amely a kreatív folyamat elindítására lett kifejlesztve.

A Lovo AI korlátai

Bár emberi hangokat generál, egyes felhasználók enyhe robotikus hangzást észlelnek, különösen a gyakorlott fül számára.

A felhasználók nem tudják teljes mértékben beállítani a szüneteket, a szüneteket és az intonációkat ugyanazon a szkripten belül, ami korlátozza a pontosságot.

Lovo AI árak

Alap: 10 USD/hó felhasználónként

Pro: 48 USD/hó felhasználónként

Pro +: 149 USD/hó felhasználónként

Lovo AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

💡 Profi tipp: Gondoskodjon arról, hogy hangalámondási stílusa egyedi legyen. Dokumentálja ezeket egy hangstílus-útmutatóban, hogy több projektben is újra felhasználhassa őket. Tartsa fenn a következetességet a következő területeken: Hangszemélyiség (válasszon egy szokásos hangszínész modellt)

Hangnem (barátságos, professzionális, szarkasztikus)

Tempó (lassú a bemutatókhoz, gyors a TikTokokhoz)

12. Listnr (A legjobb TTS-hangok generálásához és podcastok tárolásához)

via Listnr

A Listnr ott lép be, ahol a hagyományos hangalámondás nem elégséges, különösen akkor, ha az idő, a következetesség és a nyelvi sokszínűség akadályt jelent. Gyors és skálázható módszert kínál természetes hangzású hangalámondások létrehozására több mint 142 nyelven.

Több mint 1000 ultrarealisztikus hanggal segít a tartalom méretezésében olyan formátumokban, mint a Reels, a YouTube-videók, a podcastok, a játékok és az audiokönyvek, anélkül, hogy a hangszín vagy a tisztaság romlana. Mi a legfontosabb különbség az ElevenLabs-hez képest? A Listnr lehetővé teszi podcastok tárolását és közzétételét, audiolejátszók közvetlen beágyazását a webhelyébe, sőt, egész blogok beszélt epizódokká alakítását is.

A Listnr legjobb funkciói

Teljes podcastokat tárolhat, és a beépített podcast-eszközök segítségével írásos tartalmakat podcast-epizódokká alakíthat.

Használja a testreszabható audiolejátszó beágyazási funkciót, hogy hangalámondást adjon webhelyéhez, LMS-hez vagy marketingeszközeihez.

Használja az Emotion Fine-Tuning funkciót a hangszín és a kifejezésmód beállításához, hogy még vonzóbbá tegye a történetmesélést vagy a hangalámondást.

Listnr korlátozások

Nincs beépített hibajelentés API-n keresztül a rosszul kiejtett vagy ritka szavak esetében.

Egyes akcentusoknál, különösen bizonyos nyelveknél, a minőség nem egyenletes.

Listnr árak

Egyedi árazás

Listnr értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Listnr-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

…A Listnr-ben az alapító tetszik nekem. Folyamatosan fejleszti és javítja a funkciókat, és közvetlen visszajelzéseket kér a termék fejlesztése érdekében. Könnyen beállítható és használható, és rengeteg időt takarít meg a meglévő bejegyzésekből audioalapú tartalom létrehozásakor…Néha egy kicsit lassú, van némi késleltetés, de ez is javul, így a technológia fejlődésével remélhetőleg a sebesség is javulni fog. A terjesztés hiánya olyan kérdés, amelyet prioritásként kell kezelni, csakúgy, mint a podcastok ütemezését.

…A Listnr-ben az alapító tetszik nekem. Folyamatosan fejleszti és javítja a funkciókat, és közvetlen visszajelzéseket kér a termék fejlesztése érdekében. Könnyen beállítható és használható, és rengeteg időt takarít meg a meglévő bejegyzésekből audioalapú tartalom létrehozásakor…Néha egy kicsit lassú, van némi késleltetés, de ez is javul, így a technológia fejlődésével remélhetőleg a sebesség is javulni fog. A terjesztés hiánya olyan kérdés, amelyet prioritásként kell kezelni, csakúgy, mint a podcastok ütemezését.

13. Synthesia (A legjobb AI-avatárral vezetett videók készítéséhez hangalámondással)

via Synthesia

A Synthesia az írott szöveget professzionális minőségű videókká alakítja, élethű avatarokkal és természetes hangzású hangalámondással. Eredetileg 2017-ben hozták létre kutatásalapú alternatívaként a hagyományos videóprodukcióhoz, és több mint 50 000 csapat használja belső képzések, értékesítési támogatás, termékismertetők és lokalizált videotartalmak előállításához.

A fejlett szöveg-beszéd (TTS) technológiát testreszabható digitális prezenterekkel kombinálva, az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kamerák, mikrofonok vagy színészek segítségével vonzó tartalmakat hozzanak létre. Ez ideális megoldásvá teszi vállalkozások, oktatók, marketingesek és tartalomkészítők számára, akik hatékonyan szeretnének kiváló minőségű videókat készíteni.

A Synthesia legjobb funkciói

Készítsen videókat több mint 230 valósághű avatárral, amelyek emberhez hasonló módon közvetítik üzenetét.

Videókat ágyazhat be LMS, CMS, CRM vagy szerzői eszközökbe exportálás nélkül.

Tegye videóit még jobbá a platformon elérhető több millió jogdíjmentes kép, videó, ikon, GIF és hanganyag segítségével.

A Synthesia korlátai

A karakterek testreszabása, a beszéd előadása és a kiejtési lehetőségek korlátozottak.

Az avatarok gyakran robotszerűek, és hiányoznak belőlük a természetes gesztusok, mint például a fordulás, a kellékek használata vagy a gépelés.

Synthesia árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 89 USD/hó felhasználónként

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (270+ értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit írt erről a Capterra:

A Synthesia segítségével kiváló minőségű, professzionális videókat tudok készíteni a korábban szükséges idő töredékében, bár tapasztalt felhasználója vagyok más videokészítő eszközöknek, például az Adobe Premiere Pro-nak... Néha nehéznek találom a megfelelő tempót beállítani a hangalámondáshoz, azaz amikor az avatár beszél, akkor is elég sok szünetet kell beiktatnom a forgatókönyvbe, még akkor is, ha szándékosan olyan hangot választok, amely lassan és tisztán beszél. Néha a szövegszerkesztéssel is problémáim vannak. Például gyakran nem tudom azonnal kiválasztani a szerkeszteni kívánt szöveget, és 2-3-4 alkalommal kell kattintanom/megpróbálnom, mielőtt például a betűméretet vagy magát a betűtípust megváltoztathatom. Nem tudom, miért történik ez.

A Synthesia segítségével kiváló minőségű, professzionális videókat tudok készíteni a korábban szükséges idő töredékében, bár tapasztalt felhasználója vagyok más videokészítő eszközöknek, például az Adobe Premiere Pro-nak... Néha nehéznek találom a megfelelő tempót beállítani a hangalámondáshoz, azaz amikor az avatár beszél, akkor is elég sok szünetet kell beiktatnom a forgatókönyvbe, még akkor is, ha szándékosan olyan hangot választok, amely lassan és tisztán beszél. Néha a szövegszerkesztéssel is problémáim vannak. Például gyakran nem tudom azonnal kiválasztani a szerkeszteni kívánt szöveget, és 2-3-4 alkalommal kell kattintanom/megpróbálnom, mielőtt például a betűméretet vagy magát a betűtípust megváltoztathatom. Nem tudom, miért történik ez.

🧠 Érdekesség: 1936-ban a Bell Labs bemutatta a Voder-t, az első elektronikus beszédszintetizátort. Ez nem „beszélt” önállóan, hanem egy képzett operátorra volt szükség, aki billentyűket és pedálokat használva beszédszerű hangokat hozott létre.

A hangalámondástól a munkafolyamatig a ClickUp segítségével

A megfelelő szöveg-beszéd eszköz megtalálása attól függ, hogy mennyire illeszkedik az Ön általános munkafolyamatába.

Bár az ElevenLabs alternatívái tökéletes hangminőséget és testreszabási lehetőségeket kínálnak, a legtöbbjük a hanggenerálásnál megáll.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, még ennél is tovább megy. A ClickUp AI Notetaker a megbeszéléseket strukturált jegyzetekké alakítja, amelyeket azonnal TTS-kompatibilis anyagokká alakíthat. A ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX segítségével hangkompatibilis tartalmakat hozhat létre, és akár automatizálhatja a frissítéseket is. A ClickUp Docs segítségével pedig együttműködhet, szervezhet és véglegesíthet szkripteket a csapatával.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅