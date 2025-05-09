A 10 legjobb Join.me alternatíva az egyszerű értekezletekhez

Ha az utóbbi időben használtad a Join.me-t, akkor tudod, hogy nem tartott lépést a modern csapatok találkozóinak fejlődésével. Korlátozott funkcióival, lassú képernyőmegosztásával és minimális együttműködési eszközeivel nem meglepő, hogy jobb alternatívát keresel.

Akár startup-alapító, távoli csapatvezető vagy több ügyféllel foglalkozó szabadúszó vagy, a hatékony munkavégzéshez nem csak egy videohívás-eszközre van szükséged, hanem egy olyan helyre is, ahol a találkozók cselekvéssé válnak.

Pontosan erről szól ez az útmutató.

Órákat töltöttem azzal, hogy olyan videokonferencia-szoftvereket próbáltam ki, amelyek többet tudnak, mint csak összekapcsolni az arcokat a képernyőn. Ebben a bejegyzésben bemutatom a legjobb Join.me alternatívákat – olyan eszközöket, amelyek jobb videominőséget, okosabb funkciókat (például AI jegyzetelést és táblákat) és mélyebb együttműködési munkafolyamatokat kínálnak.

Nincs felesleges sallang. Csak világos információk, amelyek segítenek kiválasztani az Ön igényeinek leginkább megfelelő platformot.

⚡️ Gyors frissítés: A Join.me mostantól a GoTo Meeting szoftvercsalád része, ami azt jelenti, hogy ezeknek a korlátozásoknak egy része – de nem mindegyike – a GoTo Meeting eszközzel áthidalható.

A legjobb Join.me alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Beépített videohívások AI jegyzeteléssel, AI-alapú naptár a találkozók ütemezéséhez, aszinkron videokommunikáció Ingyenes csomag elérhető; Ingyenes próba; Vállalatok számára egyedi árak Zoom Kis- és nagyvállalatok Kiváló minőségű videó/hang, kis csoportok számára kialakított szobák, felhőalapú felvételek átiratokkal Ingyenes csomag elérhető; Ingyenes próba; Vállalatok számára egyedi árak Microsoft Teams Középvállalatok és nagyvállalatok Mély Microsoft 365 integráció, Together Mode a virtuális munkaterület megosztásához Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Google Meet Magánszemélyek és közepes méretű vállalatok Böngészőalapú csatlakozás, zajszűrés, AI-alapú világítás, élő feliratok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Webex Középvállalatok és nagyvállalatok Gesztusvezérlés, valós idejű fordítás, elemzésekkel ellátott kis csoportok számára kialakított szobák Ingyenes csomag elérhető; Ingyenes próba; Egyedi árak vállalatok számára CrankWheel Magánszemélyek és értékesítési csapatok Azonnali képernyőmegosztás, SMS/e-mailes értekezlet linkek, mobilra optimalizált élmény Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Dialpad Meetings Kis- és középvállalkozások Mesterséges intelligenciával támogatott betekintések és összefoglalók, érzelemelemzés, zökkenőmentes hívás-eskaláció Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára. TeamViewer IT-csapatok és vállalkozások Platformok közötti távoli hozzáférés, fájlátvitel, távoli nyomtatás Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára. GoTo Meeting Középvállalatok és nagyvállalatok AI-alapú átírás, állandó tárgyalótermek, jegyzetelési eszközök Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Jitsi Magánszemélyek és adatvédelemre összpontosító csapatok Nyílt forráskódú és saját tárhelyű, korlátlan számú ingyenes értekezlet, YouTube élő közvetítés Ingyenes verzió elérhető; Saját tárhely opció; Kereskedelmi verzió egyedi árakkal

Mit kell keresnie egy Join.me alternatívában?

Ha a Join.me-ről vált át, itt vannak a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Kristálytiszta kép- és hangminőség: A szakadozott hívások megölik a lendületet. Keressen olyan platformokat, amelyek HD-videóval, zajszűréssel és adaptív streaminggel rendelkeznek a megbízhatatlan hálózatokhoz.

Beépített képernyőmegosztás és felvétel: A képernyő megosztásának gyorsnak és zökkenőmentesnek kell lennie. Plusz pont, ha automatikusan rögzítheti a találkozókat és elmentheti őket a felhőbe.

AI-alapú értekezletjegyzetek és összefoglalók: A beépített AI jegyzetelővel rendelkező eszközök megkímélik Önt attól, hogy élő hívások során kapkodva próbálja rögzíteni a teendőket és a döntéseket.

A videón túli együttműködési funkciók: Gondoljon a táblákra, az élő csevegésre, a szavazásokra, a feladatkiosztásokra és az olyan eszközökkel való integrációra, mint a Google Drive, a Slack vagy a ClickUp. A találkozóknak cselekvéshez kell vezetniük.

Böngészőalapú vagy könnyen csatlakozható élmény: Kerülje az olyan eszközöket, amelyek bonyolult letöltést vagy bejelentkezést igényelnek. A vendégbarát hozzáférés elengedhetetlen az ügyfélhívások és a többfunkciós csapatok számára.

Erős biztonsági és adminisztrációs ellenőrzések: Keresse meg a titkosítást, a várótermeket, a szerepkörökön alapuló hozzáférést és a SOC 2 vagy GDPR szabványoknak való megfelelést, különösen a csapatok esetében.

Rugalmas árazás szilárd ingyenes szinttel: Nem kell a legmagasabb árat fizetnie csak azért, hogy egy alapvető csapatértekezletet szervezzen. Keressen olyan eszközöket, amelyek az Ön igényeinek megfelelően skálázhatók.

A 10 legjobb Join.me alternatíva a produktív értekezletekhez

A fenti ellenőrzőlistát szem előtt tartva, csapatommal kutattunk és összeállítottuk ezt a listát a legjobb Join.me alternatívákról, hogy Ön produktívabb értekezleteket és online eseményeket tarthasson:

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one együttműködéshez, feladatkezeléshez és beépített videohívásokhoz)

Kezdje el használni a ClickUp-ot Tervezze meg, ütemezze be és csatlakozzon a találkozókhoz a munkaterületén belül a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárának segítségével.

Számtalan online értekezlet koordinálása után rájöttem, hogy a videohívások, jegyzetek és feladatkezelés különböző eszközei közötti váltás jelentősen csökkenti a termelékenységet. Ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik a többi platform közül.

A ClickUp nem csak egy újabb videokonferencia-eszköz vagy értekezletkezelő szoftver – ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely zökkenőmentesen integrálja az értekezleteket a szélesebb körű munkafolyamatba.

Kezdje azzal, hogy a ClickUp AI-alapú naptárát használja a saját és csapata ütemtervének gyors elemzéséhez, így könnyedén megtalálhatja a mindenki számára megfelelő időpontot a találkozóra. Ezzel máris megszűnik a hosszú e-mailváltás! A naptári eseményen belül a találkozó leírásához csatolhatja a releváns ClickUp feladatokat és dokumentumokat is.

Ütemezzen megbeszéléseket természetes nyelven a ClickUp segítségével

Ezután egyszerűen kérje meg a ClickUp natív mesterséges intelligenciáját, a ClickUp Brain-t, hogy természetes nyelvi parancsokkal ütemezzen meg egy találkozót a megfelelő személyekkel a megadott időpontban, és nézze meg, ahogy a mesterséges intelligencia elvégzi ezt Ön helyett – manuális beavatkozás nélkül! Egyszerű utasításokkal akár a találkozó napirendjét is meg tudja fogalmazni.

Készítsen átfogó értekezlet-napirendet másodpercek alatt az AI segítségével a ClickUp Brain segítségével.

És amikor eljön az ideje, hogy csatlakozzon a híváshoz, azt közvetlenül a ClickUp-ból is megteheti, így nem kell többé a lapok között ugrálnia.

A ClickUp Notetaker segítségével minden részletet könnyedén rögzíthet.

Ne felejtsd el bekapcsolni a ClickUp AI Notetaker funkcióját, ha a beszélgetésre szeretnél koncentrálni, és szeretnéd, hogy az AI automatikusan jegyzeteljen neked, felvétellel, átírással és a legfontosabb teendőkkel együtt!

Különösen lenyűgözött, hogy a ClickUp Meetings funkciók segítségével a csapatom a tervezésről egyből a cselekvésre tudott átállni, anélkül, hogy a távoli együttműködést általában jellemző kontextusváltás okozta fejfájásokkal kellett volna szembesülniük. A hívások során hivatkozhatunk a megosztott dokumentumokra, vizualizálhatjuk az ötleteket a közös ClickUp Whiteboards táblákon, és valós időben rendelhetünk hozzá feladatokat.

A ClickUp Brain segítségével kereshetővé teheti a találkozók jegyzőkönyveit.

Ami igazán megkülönbözteti a ClickUp-ot a Join.me-hez hasonló dedikált értekezleteszközöktől, az az, ami a hívás befejezése után történik. Ahelyett, hogy az értekezlet jegyzetek és döntések különböző platformokon szétszóródnának, a ClickUp mindent összekapcsol. Kérdéseket tehetek fel a ClickUp Brain-nek a korábbi értekezletekről, a megbeszélés témáit nyomon követhető feladatokká alakíthatom, és figyelemmel kísérhetem a haladást – mindezt ugyanazon az ökoszisztémán belül.

💡 Profi tipp: A ClickUp testreszabható sablonokat kínál, például a ClickUp Meetings Template-t, amelyek segítségével hatékonyan tervezhet és bonyolíthat le értekezleteket. Ezek a sablonok előre elkészített struktúrákat tartalmaznak a napirendek megfogalmazásához, a megbeszélési pontok kezeléséhez és a követendő feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez. Ingyenes sablon letöltése Kezelje hatékonyabban a találkozókat a ClickUp Meetings Template segítségével Használja ezt a sablont havi találkozói – egyéni és csapatmegbeszélések – tervezéséhez. Áttekintést kap a közelgő és már lezajlott találkozókról, a hozzájuk tartozó feladatokkal és prioritásokkal együtt.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Clips : Aszinkron videóüzenetek rögzítése és megosztása képernyőfelvétel-funkcióval , amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy saját ütemezésük szerint fogadják be az információkat.

ClickUp Chat : Kapcsolja össze a beszélgetéseket a feladatokkal, küldjön személyes vagy csoportos üzeneteket anélkül, hogy eszközt kellene váltania, és használja az AI-t a kihagyott beszélgetések összefoglalásához és pótlásához, így mindig teljes kontextusban maradhat. Kapcsolja össze a beszélgetéseket a feladatokkal, küldjön személyes vagy csoportos üzeneteket anélkül, hogy eszközt kellene váltania, és használja az AI-t a kihagyott beszélgetések összefoglalásához és pótlásához, így mindig teljes kontextusban maradhat.

SyncUps : Indítson spontán audio-/videohívásokat kollégáival a ClickUp Chatből, és ossza meg képernyőjét az élő együttműködéshez. Indítson spontán audio-/videohívásokat kollégáival a ClickUp Chatből, és ossza meg képernyőjét az élő együttműködéshez.

Találkozó sablonok : Használjon előre elkészített sablonokat a találkozók munkafolyamatainak egységesítéséhez, beleértve a napirendet, a jegyzeteket és a nyomon követést.

Több mint 1000 integráció: A ClickUp könnyen integrálható külső naptárakkal és értekezlet-eszközökkel, mint például a Zoom, a Google Meet, a Google Naptár, az Outlook és még sok más.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája kezdetben túlnyomó lehet azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűbb, csak értekezletekhez használható eszközökről állnak át.

A videokonferencia funkciók viszonylag újak ahhoz képest, hogy évek óta léteznek olyan dedikált platformok, amelyek kizárólag a videokonferenciákra összpontosítanak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó véleménye:

A csapatnak nagyon könnyű volt megtanulni és elkezdeni használni, amikor először bevezettük; minden nap használjuk. Most már mindent egy helyen tárolunk – az összes feladatunkat és jegyzetünket. Nagyon könnyű a megbeszélések során felmerült teendőket feladatokká alakítani, ami korábban nagy gondot jelentett.

A csapatnak nagyon könnyű volt megtanulni és elkezdeni használni, amikor először bevezettük; minden nap használjuk. Most már mindent egy helyen tárolunk – az összes feladatunkat és jegyzetünket. Nagyon könnyű a megbeszélések során felmerült teendőket feladatokká alakítani, ami korábban nagy gondot jelentett.

📮ClickUp Insight: A ClickUp értekezletek hatékonyságáról szóló felmérése szerint az értekezletek közel fele (46%) csak 1-3 résztvevővel zajlik. Bár ezek a kisebb értekezletek célzottabbak lehetnek, hatékonyabb kommunikációs módszerekkel helyettesíthetők, például jobb dokumentációval, rögzített aszinkron frissítésekkel vagy tudásmenedzsment megoldásokkal. A ClickUp feladatokhoz rendelt megjegyzésekkel közvetlenül a feladatokhoz adhat hozzá kontextust, megoszthat gyors hangüzeneteket, vagy rögzíthet videófrissítéseket a ClickUp Clips segítségével – ezzel segítve a csapatoknak értékes időt megtakarítani, miközben biztosítja, hogy a fontos megbeszélések továbbra is megtörténjenek, csak időveszteség nélkül! 💫 Valós eredmények: A Trinetrixhez hasonló csapatok a ClickUp használatával 50%-kal csökkentették a felesleges beszélgetések és értekezletek számát!

📚Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a találkozók jegyzetelésére? Inkább vizuális típus? Akkor nézze meg inkább ezt a videót!

2. Zoom (A legjobb megbízható, kiváló minőségű videokonferenciákhoz nagy léptékben)

via Zoom

Ha az elmúlt néhány évben részt vett bármilyen virtuális értekezleten, akkor valószínűleg használta a Zoomot. Számos videokonferencia-platformot kipróbáltam, és tapasztalatom szerint kevesen tudnak felvenni a versenyt a Zoom megbízhatóságával és hívásminőségével, különösen nagyobb csoportok összekapcsolásakor.

A Zoomban leginkább azt értékelem, hogy a virtuális értekezletek során a legfontosabb dolgokat helyezi előtérbe: a stabil kapcsolatot és a tiszta kommunikációt. Amikor 100 főnél több résztvevővel tartok webináriumokat vagy vállalati értekezleteket, a Zoom mindig zökkenőmentes videó- és hangminőséget biztosít, még akkor is, ha egyes résztvevők internetkapcsolata nem ideális. A platform háttérzaj-szűrése kiváló, mivel kiküszöböli a zavaró hangokat anélkül, hogy a hangok robotikusnak tűnnének.

A Join.me-ről áttérő csapatok számára a Zoom ismerős képernyőmegosztási funkciókat kínál, kiegészítő jegyzetelési eszközökkel, amelyek interaktívabbá teszik a prezentációkat.

A Zoom legjobb funkciói

Ossza fel a résztvevőket különálló munkacsoportokra kis csoportos megbeszélésekhez, majd hozza vissza mindenkit a főterembe – ideális workshopokhoz és képzésekhez.

A találkozók felvételeit automatikusan mentse a felhőbe, kereshető átiratokkal, hogy könnyen visszakereshesse őket.

Akadályozza meg a nem kívánt résztvevőket előzetes felvételi szűréssel, várótermekkel és további biztonsági opciókkal.

A találkozókat közvetlenül a YouTube-ra, a Facebook Live-ra vagy egyéni streaming szolgáltatásokra is közvetítheti, hogy szélesebb közönséget érjen el.

A Zoom korlátai

Az ingyenes csomagban a csoportos értekezletek időtartama 40 percre korlátozódik, így hosszabb üléseken gyakran újra kell indítani a rendszert.

Az olyan fejlett funkciók, mint az SSO és a kezelt domainek, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Zoom (Workplace) árak

Alap (ingyenes) : Legfeljebb 100 résztvevő; 40 perces korlát a csoportos értekezleteknél

Pro : 15,99 USD/hó; 30 órás értekezlet időtartam

Üzleti : 21,99 USD/hó (minimum 10 házigazda); 300 résztvevő

Business Plus: 26,99 USD/hó; 1000 résztvevő

Vállalati: Egyedi árak

Zoom (Workplace) értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

👀 Tudta? Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünkből kiderült, hogy míg a találkozók 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart, a válaszadók 14%-a képes mindössze 15 perc alatt lezárni a találkozókat. Ez egy kicsi, de figyelemre méltó százalék, amely bizonyítja, hogy gyors, hatékony találkozók lehetségesek.

3. Microsoft Teams (A legjobb megoldás a Microsoft 365-tel szorosan integrált szervezetek számára)

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams egy népszerű Zoom alternatíva vállalati környezetben azoknak a szervezeteknek, amelyek a Microsoft ökoszisztémába fektettek be. Az ok nyilvánvaló: zökkenőmentesen kapcsolódik más Microsoft 365 eszközökhöz. Videotalálkozók során valós időben együttműködhet Excel táblázatokon vagy PowerPoint prezentációkon anélkül, hogy el kellene hagynia a hívást.

A találkozók linkjei automatikusan generálódnak, amikor az Outlookban ütemezi őket, és egyetlen kattintással csatlakozhat bármilyen eszközről. A Teams háttér elmosás funkciója mára az iparági szabvány lett, a Together Mode pedig egy vonzóbb közös virtuális teret hoz létre, amely segít csökkenteni a videó fáradtságát hosszabb találkozók során.

🧠 Érdekesség: A Microsoft Teams volt az első platform, amely bevezette a háttér elmosását a videokonferenciákhoz, ezt a funkciót 2018 szeptemberében tette közzé.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Keressen üzeneteket, fájlokat és értekezletjegyzeteket az összes csatornán és beszélgetésben hatékony keresési funkciók segítségével.

Növelje a felhasználóbarát jelleget, az elérhetőséget és a nemzetközi csapatok közötti együttműködést valós idejű átírással és fordítással.

Szervezzen strukturált webináriumokat regisztrációval, részvételi jelentésekkel és kérdések-válaszok funkciókkal.

A Microsoft Teams korlátai

A teljesítmény régebbi számítógépeken erőforrás-igényes lehet a könnyebb alternatívákhoz képest.

A többszintű felület miatt a navigáció új felhasználók számára bonyolultnak tűnhet.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 15 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Nagyon tetszik, ahogy a csevegések szervezettek, az üzenetek és fájlok csoportosítva vannak, és a különböző csapatok csoportjai tisztábbá teszik az üzenetküldést.

Nagyon tetszik, ahogy a csevegések szervezettek, az üzenetek és fájlok csoportosítva vannak, és a különböző csapatok csoportjai tisztábbá teszik az üzenetküldést.

📚 Olvassa el még: Microsoft Teams alternatívák az együttműködéshez

4. Google Meet (a legjobb azoknak a Google Workspace felhasználóknak, akik egyszerűséget keresnek)

a Google Meet segítségével

Mint valaki, aki rendszeresen együttműködik a Google Workspace-t használó csapatokkal, úgy találtam, hogy a Google Meet a legzökkenőmentesebb videokonferencia-élményt nyújtja a gyors, egyszerű értekezletekhez. A Join.me külön bejelentkezési követelményeivel ellentétben a Meet közvetlenül integrálódik a Google-fiókomba, így a hívásokhoz való csatlakozás olyan egyszerű, mint egy linkre kattintani.

Amikor külső partnerekkel vagy ügyfelekkel tartok megbeszéléseket, ők azonnal csatlakozhatnak a böngészőjükön keresztül. A platform könnyűszerkezetes kialakítása azt jelenti, hogy a megbeszélések gyorsan elindulnak, anélkül, hogy a több funkcióval rendelkező alternatíváknál tapasztalt késleltetés jelentkezne.

A Google Meet legjobb funkciói

Automatikusan szűrje ki a háttérzajokat, mint például a billentyűzet kopogása, kutyák ugatása vagy építkezési zajok.

Javítsa a videó minőségét rossz fényviszonyok között az AI-alapú beállítások segítségével.

Élő feliratozás harmadik féltől származó eszközök nélkül

Gyűjts visszajelzéseket és kezelj kérdéseket a résztvevőktől a prezentációk során az integrált szavazási és kérdés-válasz funkcióval.

Lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy több ország helyi telefonszámain keresztül csatlakozzanak (közvetlen bejelentkezési lehetőségek).

A Google Meet korlátai

Az ingyenes verzióban a találkozók időtartama 60 percre korlátozódik, és legfeljebb 100 résztvevő vehet részt rajtuk.

A fejlett moderálási vezérlők és a breakout szobák csak a magasabb szintű Google Workspace csomagokban érhetők el.

A Google Meet árai

Google Meet (ingyenes): Legfeljebb 100 résztvevő, 60 perces értekezletek

Google Workspace Individual: 7,99 USD/hó

Google Workspace Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Business Plus : 18 USD/felhasználó/hónap

Google Workspace Enterprise: Egyedi árak

Google Meet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 900 értékelés)

📚 Olvassa el még: A legjobb Google Meet alternatívák

5. Webex by Cisco (A legjobb vállalati szintű biztonság és hibrid munkakörnyezetekhez)

via Cisco Webex

A Webex kiemelkedik vállalati szintű biztonságával és átfogó együttműködési funkcióival. Ha gyakran folytat érzékeny üzleti megbeszéléseket, ez a webkonferencia-platform a biztonságot alapvető fontosságúnak tekinti, nem pedig utólagos gondolatnak. A szabályoknak való megfeleléssel foglalkozó szervezetek számára a Webex végpontok közötti titkosítása és adminisztrációs ellenőrzése olyan nyugalmat biztosít, amelyet a Join.me egyszerűen nem tud nyújtani.

Használja a gesztusfelismerő funkciót a prezentációk kézmentes vezérléséhez, és a valós idejű fordítást a nemzetközi csapatokkal való együttműködéshez.

A Join.me alapvetőbb megközelítésével ellentétben a Webex egy állandó munkaterületet hoz létre, ahol a találkozók csak az együttműködés egyik elemei. Üzenetküldő funkciói például lehetővé teszik, hogy a hívások befejezése után is folytassa a beszélgetéseket, és a találkozó közbeni zökkenőmentes eszközváltás funkciója hasznos lehet ingázás vagy helyszínváltás esetén.

A Webex legjobb funkciói

Irányítsd a találkozókat természetes kézmozdulatokkal – emeld fel a kezed, mutass fel a hüvelykujjad, vagy tapsolj anélkül, hogy gombokat kellene megnyomnod.

A találkozókat automatikusan több mint 100 nyelvre fordíthatja élő feliratokkal.

Használjon interaktív szavazást, kérdések és válaszok funkciót, valamint szüneteket részletes részvételi elemzésekkel.

Ossza meg képernyőjének részeit vagy bizonyos alkalmazásokat a továbbfejlesztett láthatósági és fókuszáló eszközökkel.

Használja a Webex hardverintegrációt a Webex-specifikus eszközökkel való zökkenőmentes csatlakozáshoz konferenciatermekben és otthoni irodákban.

A Webex korlátai

A fejlett funkciók teljes csomagjának elsajátítása egyszerűbb platformokhoz képest nehezebb.

A prémium funkciók, mint például a valós idejű fordítás, csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Webex (Meetings) árak

Alap : Ingyenes

Meet : 14,50 USD/felhasználó/hónap

Csomag : 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Webex (csomag) értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 18 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7400+ értékelés)

Mit mondanak a Webex (Suite) valós felhasználói?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy videókat lehet rögzíteni és szüneteltetni, hogy képernyőképeket lehessen készíteni, és a képernyőképek tiszták. A másik nagyszerű funkció, hogy szükség esetén mobiltelefonról is lehet bejelentkezni.

Tetszik, hogy videókat lehet rögzíteni és szüneteltetni, hogy képernyőképeket lehessen készíteni, és a képernyőképek tiszták. A másik nagyszerű funkció, hogy szükség esetén mobiltelefonról is lehet bejelentkezni.

📚 Olvassa el még: A legjobb konferenciahívás-szoftver megoldások

6. CrankWheel (A legjobb azonnali képernyőmegosztáshoz és értékesítési bemutatókhoz)

via CrankWheel

A CrankWheel kifejezetten olyan helyzetekre lett kifejlesztve, amikor azonnal meg kell osztania a képernyőjét – nincs szükség ütemezésre, letöltésre vagy technikai akadályokra a nézők számára.

A CrankWheel kivételes tulajdonsága az „Instant Demos” funkció. Ha telefonon beszélget egy potenciális ügyféllel, és szeretne valamit vizuálisan megmutatni neki, SMS-ben vagy e-mailben elküldhet neki egy linket, amely azonnal működik bármilyen eszközön – még elavult böngészőkön vagy lezárt vállalati rendszereken is, ahol a Join.me esetleg nem működik.

Ezzel elkerülhető a tipikus „Küldök egy linket a találkozóra, töltsd le ezt az alkalmazást, és 10 perc múlva találkozunk” típusú feszültség, amely gyakran megzavarja az értékesítési folyamatot.

A CrankWheel legjobb funkciói

Kövesse nyomon a nézők elkötelezettségét és figyelmét a bemutatók során

Lehetővé teszi a nézők számára, hogy szükség esetén interakcióba lépjenek a képernyőjével bemutatókhoz.

Optimalizálja a megjelenítést okostelefonokon és táblagépeken az intelligens átméretezéssel.

A CrankWheel korlátai

Inkább értékesítési bemutatókra specializálódott, mint teljes funkcionalitású csapatmunkára.

A videokonferencia-funkciók korlátozottabbak, mint a dedikált platformok esetében.

CrankWheel árak

Solo: 29 USD/hó

Csapat: 99 USD/hó áron kezdődik

Vállalati: Egyedi árazás

CrankWheel értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

📮ClickUp Insight: A ClickUp megállapította, hogy a válaszadók 27%-a küzd a következetességet nélkülöző értekezletekkel, ami elvégzendő feladatok elmulasztásához, megoldatlan feladatokhoz és végső soron alacsony termelékenységhez vezet. Ezt a problémát tovább súlyosbítja, hogy a csapatok hogyan követik nyomon a munkájukat. Csapatkommunikációs felmérésünkből kiderül, hogy a szakemberek közel 40%-a manuálisan követi nyomon a teendőket, ami időigényes és hibalehetőségekkel járó folyamat, míg 38% következetlen módszerekre támaszkodik, ami növeli a félreértések és a határidők elmulasztásának kockázatát. A ClickUp megszünteti a teendőkkel kapcsolatos káoszt! Az értekezleteken hozott döntéseket azonnal hozzárendelt feladatokká alakíthatja – mindezt ugyanazon a platformon, ahol a munka is zajlik.

7. Dialpad Meetings (A legjobb AI-alapú beszélgetéselemzés és coaching)

via Dialpad

Miután több Join.me alternatívát is kipróbáltam, a Dialpad Meetings mesterséges intelligenciával támogatott beszélgetéselemző funkcióit találtam a leghatékonyabbnak. Míg a Join.me alapvető videokonferencia-szolgáltatásokat kínál, a Dialpad beépített mesterséges intelligencia asszisztensével a találkozókat hasznos információkká alakítja, amelyek nélkül egyébként elszalaszthatnánk ezeket a betekintéseket.

A platform képes felismerni az ügyfelek hangulatát az értékesítési vagy ügyfélszolgálati hívások során, ami felbecsülhetetlen értékű coaching lehetőségeket is kínál.

A Dialpad zökkenőmentes integrációt kínál üzleti telefonrendszerével és ügyfélszolgálatával. Beszélgetést indíthat csevegésen keresztül, hanghívásra válthat, majd szükség esetén zökkenőmentesen átválthat videohívásra.

A Dialpad Meetings legjobb funkciói

Élvezze az együttműködésen alapuló jegyzetelést, amely automatikusan kiemeli a legfontosabb pillanatokat.

Azonosítsa a beszélgetési minták, a beszélgetési idő és az elkötelezettség tendenciáit

Zavarmentes átmenet telefonhívások, videotalálkozók és üzenetküldés között

A Dialpad Meetings korlátai

A platform teljes értéke akkor valósul meg legjobban, ha a Dialpad teljes kommunikációs csomagját használja.

Egyes fejlett AI funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

A Dialpad Meetings árai

Standard: 27 USD/felhasználó/hónap

Előny: 35 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Dialpad Meetings értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Dialpad Meetings-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A platform egy kattintással elérhető, így nincs szükség bonyolult beállításokra, és AI-alapú átírási funkciója forradalmasítja a találkozók jegyzetelését valós időben.

A platform egy kattintással elérhető, így nincs szükség bonyolult beállításokra, és AI-alapú átírási funkciója forradalmasítja a találkozók jegyzetelését valós időben.

8. TeamViewer (A legjobb távoli támogatáshoz és platformok közötti hozzáféréshez)

via TeamViewer

A Join.me-vel ellentétben, amely a tervezett értekezletekre összpontosít, a TeamViewer az igény szerinti támogatás terén nyújt kiemelkedő teljesítményt. Távoli hozzáférési funkciójával technikai problémákat oldhat meg a csapattagok és az ügyfelek számára anélkül, hogy azok fizikailag jelen lennének. Ez különösen hasznos az IT-csapatok és a technikai támogatást nyújtó szervezetek számára.

Ha problémájuk adódik, azonnal csatlakozhat az eszközükhöz (engedélyükkel), és közvetlenül megoldhatja a problémát, ahelyett, hogy szóban próbálná őket segíteni. Az eszköz platformok közötti kompatibilitása lenyűgöző; zökkenőmentesen csatlakozik Windows, Mac, Linux, Android és iOS eszközökhöz.

A TeamViewer legjobb funkciói

Több monitor megtekintése és vezérlése távoli munkamenetek során, egyszerű navigációval

Távoli munkamenetek során biztonságosan továbbíthat fájlokat eszközök között külön eszközök használata nélkül.

Nyomtasson dokumentumokat a távoli gépről a helyi nyomtatójára

A TeamViewer korlátai

Magasabb ár, mint a kizárólag videokonferenciákra összpontosító megoldásoké

TeamViewer árak

Egyéni felhasználók

Távoli hozzáférés : 24,90 USD/hó

Üzleti: 50,90 USD/hó

Csapatok

Prémium: 112,90 USD/hó

Vállalati: 229,90 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak nagyobb telepítések esetén

TeamViewer értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 11 500 értékelés)

9. GoTo Meeting (A legjobb webináriumokhoz és professzionális prezentációkhoz)

via GoTo Meeting

A GoToMeeting következetesen biztosítja azt a professzionális élményt, amelyet a nagy tétű prezentációk megkövetelnek. Míg a Join.me önálló eszközként az egyszerűségre összpontosított, ma már a GoTo Meeting része, és biztosítja a komoly üzleti felhasználók számára szükséges megbízhatóságot és fejlett prezentációs eszközöket.

Különösen értékelem a robusztus felvételi funkciókat, amelyek automatikusan mentik a felvételeket a felhőbe, és átiratokkal is ellátják őket, hogy könnyebben hivatkozhassunk rájuk. A platform zökkenőmentes integrációja a GoToWebinarral természetes frissítési utat teremt, ha prezentációit nagyobb közönségnek szeretné bemutatni, formálisabb regisztrációs és nyomonkövetési folyamatokkal.

A GoTo Meeting legjobb funkciói

Hozzáférés AI-alapú átírás és a találkozók legfontosabb pontjainak automatikus rögzítése

Jelölje meg a képernyőt prezentációk során, hogy kiemelje a fontos pontokat.

Hozzon létre személyre szabott, állandó tárgyalótermeket a saját márkájú URL-címmel.

Konvertálja PowerPoint-prezentációit optimalizált PDF-fájlokká a zökkenőmentesebb megosztás érdekében.

Csatlakoztassa a konferenciatermi hardverrendszereket az online értekezletekhez hibrid forgatókönyvekhez

A GoTo Meeting korlátai

A felhasználói felület kevésbé modernnek tűnik, mint néhány újabb versenytársé.

A mobil élmény nem tartalmazza az összes asztali funkciót.

GoToMeeting árak

Professzionális: 12 USD/szervező/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 16 USD/szervező/hónap, legfeljebb 250 résztvevő

Vállalati: Egyedi árazás

Kiegészítő a GoToWebinar funkcióhoz

GoTo Meeting értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 13 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 600 értékelés)

Mit mondanak a GoTo Meetingről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nem volt semmilyen megszakítás, késés vagy frusztráló lassítás. Minden tiszta volt: az audio, a videó és a képernyőmegosztás funkció.

Nem volt semmilyen megszakítás, késés vagy frusztráló lassítás. Minden tiszta volt: az audio, a videó és a képernyőmegosztás funkció.

10. Jitsi Meet (A legjobb ingyenes, nyílt forráskódú Join.me alternatíva)

via Jitsi Meet

Megállapítottuk, hogy a Jitsi Meet kiváló ingyenes Join.me alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek korlátozott költségvetéssel rendelkeznek vagy adatvédelmi aggályaik vannak. A Join.me jelentős korlátozásokkal járó ingyenes csomagjával ellentétben a Jitsi korlátlan számú, időkorlátozás nélküli értekezletet kínál.

A Jitsi kiemelkedő tulajdonsága az open source elvek és a magánélet védelme iránti elkötelezettség. Nagyra értékelem, hogy a Jitsi-t saját szervereimen is üzemeltethetem, teljes ellenőrzést gyakorolva az adatok és a biztonsági irányelvek felett. A platform böngészőalapú megközelítése azt jelenti, hogy a résztvevők egy linkre kattintva azonnal csatlakozhatnak, így elkerülhető a Join.me és más alternatívák esetében szükséges fiók létrehozása vagy letöltések.

Bár hiányoznak belőle a fizetős alternatívák néhány vállalati funkciói, a Jitsi alapvető videokonferencia-élménye egy ingyenes platformhoz képest rendkívül stabil.

A Jitsi Meet legjobb funkciói

Futtassa a teljes platformot a saját szerverein a teljes adatellenőrzés érdekében.

Tegye közzé a találkozókat közvetlenül a YouTube-on, hogy szélesebb közönséget érjen el.

Ha saját szerveren tárolja, módosítsa a platformot, hogy illeszkedjen a márkájához.

Optimalizálja a teljesítményt a korlátozott internetkapcsolattal rendelkező résztvevők számára

A Jitsi Meet korlátai

Nagyon nagy létszámú (50+ résztvevő) értekezletek esetén teljesítményproblémák léphetnek fel.

A kereskedelmi alternatívákhoz képest korlátozott technikai támogatás

Jitsi Meet árak

Ingyenes

Saját tárhely : Ingyenes szoftver, de saját szerverinfrastruktúrát igényel.

8×8 Meet (Jitsi-alapú kereskedelmi verzió): Egyedi árazás

Jitsi Meet értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (70+ értékelés)

Hogyan alakítja át a ClickUp az online találkozókat a maximális hatékonyság érdekében?

A több platformon történő találkozó linkek, jegyzetek, teendők és nyomon követések kezelése kimerítő feladat. A hagyományos videokonferencia-eszközök, mint például a Join.me, arra kényszerítik Önt, hogy folyamatosan váltson az alkalmazások között, manuálisan továbbítsa az információkat és kövesse nyomon a frissítéseket – ezzel értékes időt pazarolva és fontos részleteket elmulasztva.

A ClickUp mindent megváltoztat azzal, hogy az egész munkafolyamatot egy összekapcsolt platformra hozza. Tervezzen megbeszéléseket közvetlenül a ClickUp Naptárban, használja az AI-t a meglévő feladatokból napirendek létrehozásához, tartson videokonferenciákat és online eseményeket beépített felvételi funkcióval, és alakítsa át a megbeszélés témáit nyomon követhető feladatokká – mindezt anélkül, hogy eszközt kellene váltania.

Készen állsz az online együttműködés zökkenőmentes megvalósítására? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!