A 10 legjobb privát naptáralkalmazás a biztonságos és titkosított ütemezéshez

Érezte már valaha, hogy a naptára túl sokat tud Önről?

A munkahelyi megbeszélések, orvosi időpontok és személyes tervek között a naptár meglepően részletes képet ad az életéről. Ha pedig egy átlagos naptáralkalmazást használ, akkor ezek az érzékeny adatok valaki más szerverén tárolódhatnak – védelem és titkosítás nélkül, így potenciálisan ki vannak téve a veszélynek.

Ezért egyre többen fordulnak a privát naptáralkalmazásokhoz. Ezek az eszközök a magánélet védelmét előtérbe helyező funkciókra koncentrálnak, mint például a végpontok közötti titkosítás, a helyi adattárolás és a nyomon követés mellőzése. Akár sűrű ütemtervet kezel, akár csak megpróbálja titokban tartani terveit, egyre több olyan naptáralkalmazás áll rendelkezésre, amelyeket a biztonság szem előtt tartásával fejlesztettek ki.

Összegyűjtöttük a legjobb privát naptár mobilalkalmazásokat, amelyek a funkcionalitás és a dizájn rovására nélkül helyezik előtérbe az adatvédelmet.

Akkor vágjunk is bele! 🏃

Mit kell keresnie a privát naptáralkalmazásokban?

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a magánélet védelme csak annyit jelent, hogy bevezetik a „végpontok közötti titkosítást”, és ezzel el is van intézve a dolog. De a valóban magánjellegű naptáralkalmazások ennél sokkal többet jelentenek.

Itt van, ami valóban fontos, és ami a legtöbb más naptáralkalmazásból hiányzik 👇

Kizárólag helyi adattárolás: Ha a naptárbejegyzései kizárólag a készülékén vannak (és nem valaki más felhőjében), akkor máris előnyben van. Egy jó titkosított naptárnak lehetőséget kell adnia arra, hogy mindent helyileg tároljon, vagy saját felhőszolgáltatóját használja, anélkül, hogy kénytelen lenne szinkronizálni a nagy technológiai vállalatokkal.

Metadatok védelme: Természetesen az eseményei titkosítva vannak, de mi van a metadatokkal? Ide tartoznak a címek, időpontok, meghívottak és helyszínek. Sok webalkalmazás titkosítja az esemény tartalmát, de a metadatokat nem. Keressen olyan privát naptáralkalmazást, amely mindent titkosít, nem csak a jegyzeteket.

Részletes megosztási beállítások: Ha megosztott naptáralkalmazásokat használ, győződjön meg arról, hogy azok nem kényszerítik Önt a teljes ütemterv megnyitására. A legjobb naptáralkalmazások lehetővé teszik egy naptár, egy esemény vagy akár csak a rendelkezésre állási időszaka megosztását anélkül, hogy elárulná, kivel találkozik vagy miért.

Nincs adatgyűjtés „intelligens funkciók” céljából: Egyes naptárak AI-t vagy „intelligens javaslatokat” kínálnak az adatok begyűjtésével. Ha a beérkező levelekből vagy a helytörténetből merít kontextust, hogy „segítsen” a tervezésben, az vészjelzés. Hasznos? Talán. Privát? Egyáltalán nem.

Kompromisszumok nélküli interoperabilitás: Szüksége van más naptárakkal (például Google vagy Outlook) való szinkronizálásra, de továbbra is fontos Önnek a magánélet védelme? Keressen olyan privát naptáralkalmazást, amely szigorúan korlátozza a harmadik felek hozzáférését, így külső platformok eseményeit is megtekintheti anélkül, hogy feladná személyes naptárának irányítását.

💡 Profi tipp: Nem szeretné, hogy ügyfelei vagy munkatársai tudják, hol tartózkodik? Állítsa be naptárát egy fix időzónára (pl. UTC), hogy ne fedje fel utazási szokásait vagy valós idejű tartózkodási helyét. Ez különösen hasznos újságírók, bejelentők vagy digitális nomádok számára.

A legjobb privát naptáralkalmazások áttekintése

A legjobb privát naptáralkalmazások

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie, íme a legjobb privát naptáralkalmazások, amelyek erős titkosítást, átgondolt kialakítást és valódi ellenőrzést biztosítanak az adatok felett:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment eszköz naptárintegrációval)

Az első helyen a ClickUp (a munka mindenre kiterjedő alkalmazása) áll, mert a projekt határidők, a személyes feladatok és a csapat ütemterveinek összehangolása nem jelenti azt, hogy fel kell áldozni a magánéletet.

A legtöbb projektmenedzsment naptár vagy túl merev, vagy túl kevéssé biztonságos (kiválóan alkalmasak az együttműködésre, de nem annyira a láthatóság ellenőrzésére). A Crobust hatékony projektmenedzsment szoftvere azonban részletes láthatósági beállításokat és felhasználói jogosultságokat kínál.

Az új ClickUp Calendar alkalmazással biztonságosan ütemezhet találkozókat, megbeszéléseket, egyéni megbeszéléseket és egyebeket.

Kezdőknek a ClickUp Calendar szorosan integrálódik a feladataidba, dokumentumaidba és munkafolyamataidba, miközben szigorú adatvédelmi ellenőrzéseket kínál.

Még jobb, hogy időkövetés, végtelen vízszintes görgetés és a munkavégzés helyszínének és óráinak láthatósága is rendelkezésre áll a jobb csapatkommunikáció érdekében. A naptárakat privát vagy nyilvános linkek segítségével is biztonságosan megoszthatja.

Ossza meg naptárát csapataival és külső ügyfeleivel, részletes szintű jogosultságokkal.

📌 A ClickUp Naptár használatának megkezdése: Csatlakoztassa meglévő naptárát: Kattintson a tetején található naptár ikonra, hogy összekapcsolja jelenlegi naptárát.

Fedezze fel a felületet: Ismerkedjen meg az oldalsávon található feladatkezelővel és a napi pillanatkép funkcióval.

Kezdje el a tervezést: Használja a „Találkozó” funkciót a találkozók egyszerű ütemezéséhez.

Feladatok hozzáadása: Kezdje el feladatait hozzáadni a naptárhoz, és használja az automatikus Kezdje el feladatait hozzáadni a naptárhoz, és használja az automatikus időblokkoló funkciót.

Adjon hozzá egy feladatot a prioritási listájához, és a ClickUp a naptárának megfelelően javasolni fogja a feladat elvégzésére legalkalmasabb időpontot. Ha elmulaszt egy feladatot, a ClickUp újra lefoglalja az ahhoz szükséges időt. Nincs szükség kézi átütemezésre, nem felejt el semmit a teendőlistájáról.

A ClickUp Brain segítségével valós időben kaphat frissítéseket a legutóbbi és a közelgő feladatokról, és időt foglalhat le minden függőben lévő vagy fontos teendőre.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy az Ön preferenciái szerint blokkolja az időt.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak több mint 5 alkalmazást konszolidálni a platformunk segítségével! Próbáld ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a találkozók hatékonyan, prioritási szintek alapján könnyen eloszthatók a naptár szabad időpontjaiba. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthatsz a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthetsz a sok munkának!

A feladatok további tervezéséhez és prioritásainak meghatározásához a ClickUp Calendar View alkalmazás napra, hétre vagy hónapra lebontva vizuálisan megjeleníti mindazt, amit el kell végeznie.

Vizualizálja feladatait és tervezze meg napját a ClickUp Naptár nézettel.

Tökéletes a feladatok húzásához, elhelyezéséhez és módosításához az idővonalak változásával, így segítve Önt abban, hogy produktív maradjon anélkül, hogy elveszítené a tisztánlátását.

A gyors kezdéshez használd a ClickUp naptártervező sablont, amely tökéletes kezdőknek és másodpercek alatt használatra kész.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp naptártervező sablon segítségével azonnal áttekintheti az általános munkafolyamatot és az elért eredményeket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott Heath Hayden, a Tacoma Community College szakmai fejlesztési koordinátora.

A ClickUp alkalmazást használom a munkahelyemen a nagy és kis események és projektek szervezésére és kezelésére. Különösen hasznosnak találom a naptárfunkciót, a függőségi funkciókat és a felmérési funkciókat. Ez a legjobb projektmenedzsment szoftver, amit valaha használtam.

A ClickUp alkalmazást használom a munkahelyemen a nagy és kis események és projektek szervezésére és kezelésére. Különösen hasznosnak találom a naptárfunkciót, a függőségi funkciókat és a felmérési funkciókat. Ez a legjobb projektmenedzsment szoftver, amit valaha használtam.

2. Proton Calendar (A legjobb titkosított ütemezéshez és privát eseménykezeléshez)

via Proton Calendar

A Proton Calendar egy adatvédelmet előtérbe helyező feladatütemező eszköz, amelyet a Proton Mail fejlesztett ki. Végpontok közötti titkosítást használ, hogy mindent megvédjen az eseménycímektől a résztvevők nevéig, így még a Proton sem tudja elolvasni az adatait.

Nyílt forráskódú, és azok számára készült, akik teljes ellenőrzést akarnak a naptáruk adatvédelme felett, anélkül, hogy feláldoznák a használhatóságot. Ideális szakemberek, csapatok és adatvédelemre figyelő felhasználók számára, akik biztonságos, kompromisszumok nélküli ütemezést szeretnének.

A Proton Calendar legjobb funkciói

Biztosítsa az eseményadatokat nagy teljesítményű titkosítással valós időben, elliptikus görbe kriptográfia (ECC Curve25519) segítségével.

Tartsa titokban a naptáralkalmazás résztvevőit a titkosítással, amely elrejti a résztvevők személyazonosságát, még a Proton elől is.

Ellenőrizze a meghívókat kriptográfiai aláírásokkal, így biztosítva a feladó hitelességét és megakadályozva az adatok manipulálását.

A Proton Calendar korlátai

Egyesek szerint nem támogatja az offline találkozók létrehozását, ami korlátozza a mobilitás rugalmasságát.

Mások olyan alapvető funkciókkal kapcsolatos frusztrációkról számolnak be, mint a keresés, a helyek automatikus kitöltése és az utazási idő tervezése.

A Proton Calendar árai

Örökre ingyenes

Mail Plus: 4,99 USD/hó

Proton Unlimited: 12,99 USD/hó

Proton Duo: 19,99 USD/hó

Mail Essentials: 7,99 USD/hó felhasználónként

Mail Professional: 10,99 USD/hó felhasználónként

Proton Business Suite: 14,99 USD/hó felhasználónként

Proton Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

3. Tuta Calendar (A legjobb platformok közötti hozzáféréshez és nulla tudású adatvédelemhez)

via Tuta Calendar

A Tuta Calendar (korábban Tutanota néven ismert) egy nulla tudású naptáralkalmazás, amely kvantumbiztonságos titkosítást használ, hogy biztosítsa, hogy a találkozói, emlékeztetői és ismétlődő eseményei teljesen magánjellegűek maradjanak.

A Tuta az anonimitást is biztosítja azzal, hogy regisztrációhoz nem kér személyes adatokat, és teljesen nyílt forráskódú infrastruktúrán fut. Emellett teljes egészében házon belül készült (nincsenek benne harmadik féltől származó nyomkövetők vagy zárt forráskódú komponensek).

A Tuta Calendar legjobb funkciói

Használja az olyan funkciókat, mint a részletes esemény létrehozás, testreszabható emlékeztetők és fejlett ismétlési szabályok.

Védd magad a jövőbeli kvantumfenyegetések ellen a Kyber-1024 és x25519 új generációs titkosítási protokollokkal.

Bármely eszközről figyelheti és távolról bezárhatja a naptár munkameneteket, az IP-címek titkosítva vannak és egy hét után automatikusan törlődnek.

A Tuta Calendar korlátai

Egyesek szerint a keresési funkció korlátozott, és nem nyújt gyors vagy átfogó eredményeket.

Mások arról számolnak be, hogy az offline hozzáférés hiánya megnehezíti a naptárak megtekintését vagy szerkesztését útközben.

A Tuta Calendar árai

Örökre ingyenes

Forradalmi: 3,29 USD/hó

Jelmagyarázat: 8,76 USD/hó

Essential: 8,14 USD/hó/felhasználó

Haladó: 10,85 USD/hó/felhasználó

Korlátlan: 16,27 USD/hó/felhasználó

Tuta Calendar értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tuta Calendarról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Tutanota egy végpontok közötti titkosítású szolgáltatás, amelyet leginkább akkor használok, amikor érzékeny e-maileket szeretnék küldeni. Egyszerű felülettel rendelkezik, és az alkalmazás a készülékemen hibátlanul működik.

A Tutanota egy végpontok közötti titkosítású szolgáltatás, amelyet leginkább akkor használok, amikor érzékeny e-maileket szeretnék küldeni. Egyszerű felülettel rendelkezik, és az alkalmazás a készülékemen hibátlanul működik.

4. Any. do (A legjobb egységes feladat- és naptárkezeléshez különböző eszközökön)

Az Any. do naptára szinkronizálható a Google, az Outlook és az iCloud szolgáltatással, így az ütemterved és a feladatlistád egyetlen koherens felületen jelenik meg. Egyetlen felületen láthatod a teendőidet és a megbeszéléseidet, így könnyebben kezelheted mind a munkádat, mind a magánéletedet.

Ezenkívül több naptárnézetet is kínál, hogy könnyebben összpontosíthasson a mai napra, vagy kicsinyíthesse a képet, hogy lássa a következő hetet vagy hónapot. Minden változás megjelenik a külső naptárában, de ezeket a privát naptáralkalmazáson belül is kezelheti drag-and-drop átütemezéssel, gyors szerkesztéssel és beépített riasztásokkal.

Any. do legjobb funkciói

A tervezési igényeinek megfelelően válthat napi, 3 napos, heti és havi nézetek között.

Frissítsd a határidőket, időpontokat, ismétlődéseket és részleteket közvetlenül a naptárból.

Szinkronizált fiókok vagy előfizetési linkek segítségével könnyedén megoszthatja naptárait családtagjaival vagy csapattársaival.

Any. do korlátozások

A felhasználóknak külön naptári eseményeket kell létrehozniuk a feladatok időtartamának vizuális ábrázolásához, ami további lépéseket jelent.

Míg az iPhone-alkalmazás támogatja az iCloudot, a Mac asztali verziója nem támogatja az Apple Naptárat, ami korlátozza az eszközök közötti szinkronizálást.

Any. do árak

Örökre ingyenes

Prémium : 7,99 USD/hó

Család : 9,99 USD/hó (4 tag számára)

Csapatok: 7,99 USD/hó/tag

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

5. Cal. com (A legjobb nyílt forráskódú ütemezéshez, mélyreható testreszabási lehetőségekkel)

A Cal.com egy nyílt forráskódú naptárszervező eszköz, amelyet olyan magánszemélyek, csapatok és vállalkozások számára fejlesztettek ki, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni a foglalási folyamat felett. Ahelyett, hogy egy fix rendszerre építené a funkciókat, moduláris felépítést kínál, amelynek segítségével saját rendszerét építheti fel.

Emellett adatvédelemre fókuszált, saját szerveren is üzemeltethető, és több mint 65 eszközzel integrálható – a Stripe-től a Google Naptárig –, így rugalmas választás mind személyes, mind szakmai használatra.

A Cal.com legjobb funkciói

Állíts be napi limiteket, puffereket a megbeszélések előtt és után, minimális értesítési időket és munkaidőket.

Használja a körkörös logikát, a csoportos foglalási oldalakat és az útvonaltervező űrlapokat a koordináció egyszerűsítéséhez.

Adjon hozzá ütemezési blokkokat webhelyéhez vagy termékéhez anélkül, hogy a felhasználókat máshová irányítaná.

A Cal.com korlátai

A felhasználók szerint a beágyazott foglalási mező nem igazodik automatikusan a konténerek méretéhez, ami sok webhelyen megzavarja a megjelenést.

Mások szerint a naptár meghívók alapszintűek és nem testreszabhatók, ami rossz megjelenítést eredményez, különösen a Microsoft 365 felhasználók számára.

Cal. com árak

Örökre ingyenes

Teams : 15 USD/hó/felhasználó áron

Szervezetek : 37 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Cal. com értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cal.com-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Cal.com nagyon hasznos a találkozók ütközésmentes ütemezésében. Különösen tetszik a + funkció, amellyel egyszerre több emberrel is lehet találkozót hozzáadni vagy ütemezni.

A Cal.com nagyon hasznos a találkozók ütközésmentes ütemezésében. Különösen tetszik a + funkció, amellyel egyszerre több emberrel is lehet találkozót hozzáadni vagy ütemezni.

6. Apple Calendar (A legjobb azoknak az Apple ökoszisztéma felhasználóknak, akik zökkenőmentes szinkronizálást szeretnének az eszközök között)

az Apple.com oldalon keresztül

Az Apple Naptár egy beépített ütemezési alkalmazás macOS, iOS és iPadOS rendszerekhez. Szorosan integrálva van az Apple ökoszisztémájába, vagyis zökkenőmentesen működik együtt a Mail, a Siri, sőt olyan alkalmazásokkal is, mint a Térképek és az Emlékeztetők.

Az összes esemény automatikusan szinkronizálódik az összes Apple-eszközön az iCloud segítségével, így ha egy találkozót hozzáad a Mac-hez, az azonnal megjelenik az iPhone-on vagy az Apple Watch-on is.

Az Apple Naptár legjobb funkciói

Helyeket, figyelmeztetéseket, jegyzeteket és meghívottakat adhat hozzá közvetlenül az eseményekhez természetes nyelvi bevitel segítségével.

Hozzon létre megosztott naptárakat családtagjaival vagy csapataival, és kezelje könnyedén a jogosultságokat.

Használja a Siri hangparancsokat, hogy kezek nélkül adjon hozzá eseményeket és kapjon emlékeztetőket.

Az Apple Naptár korlátai

Csak Apple-eszközökön érhető el – hivatalos Android- vagy Windows-támogatás nincs.

Nincs beépített ütemezési link vagy szavazási lehetőség csoportos találkozókhoz.

Az Apple Naptár árai

Örökre ingyenes

Apple Naptár értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A közhiedelemmel ellentétben a hétfő reggelek nem kedvezőtlenek a megbeszélésekre. Tanulmányok kimutatták, hogy hétfőn 11 óra a legmagasabb foglalási arányú időintervallum, mivel az alkalmazottak inkább a hét elején szeretik lebonyolítani a megbeszéléseket. ​

7. TimeTree (A legjobb családi, páros vagy kis csapatok közötti megosztott naptárakhoz)

via TimeTree

A TimeTree egy együttműködésen alapuló naptáralkalmazás, amelyet azoknak fejlesztettek ki, akik együtt terveznek. Ahelyett, hogy az egyéni ütemterveket elszigetelten kezelné, a TimeTree lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy bármilyen eszközről megtekintse, hozzáadja és szerkessze a megosztott naptárak eseményeit.

A felhasználók jegyzeteket, megjegyzéseket és fényképeket is hozzáadhatnak az eseményekhez, így minden bejegyzés egy beszélgetési központtá válik. Könnyű, intuitív és olyan mindennapi tervezési feladatokra készült, amelyeket a legtöbb naptáralkalmazás figyelmen kívül hagy.

A TimeTree legjobb funkciói

Közvetlenül az eseményekhez fűzött megjegyzésekkel vitathatja meg a terveket, frissítéseket vagy logisztikai kérdéseket a naptárban.

Kapjon eseményemlékeztetőket push értesítések, e-mailek vagy alkalmazáson belüli riasztások formájában a jobb koordináció érdekében.

Használja a Megosztott jegyzetek teret olyan folyamatos beszélgetésekhez, amelyek nem kapcsolódnak konkrét eseményekhez.

A TimeTree korlátai

A legutóbbi frissítések után a megosztott listákhoz nehezebb hozzáférni, mivel a hibák megakadályozzák a közvetlen hozzáférést és a nem mentett változtatásokat okoznak.

A kezdőlap widgetje sötét módban megjelenítési problémákat okoz, ami a gyenge színkontraszt miatt a szöveget olvashatatlanná teszi.

A TimeTree árai

Örökre ingyenes

Prémium: 4,49 USD/hó

TimeTree értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TimeTree-ről a valódi felhasználók?

A Google Playstore egyik értékelése szerint:

Az alkalmazás remekül illik a családomhoz, és elég jól használható – azonban minden alkalommal, amikor megpróbáljuk frissíteni a naptárak borítóképét, megváltoztatni a naptárak nevét, valamint véletlenszerűen, folyamatosan a „Nem sikerült csatlakozni a szerverhez” hibaüzenet jelenik meg. Az alkalmazás egyébként jól működik, de ezek a hibák kissé rontják a használhatóságot.

Az alkalmazás remekül illik a családomhoz, és elég jól használható – azonban minden alkalommal, amikor megpróbáljuk frissíteni a naptárak borítóképét, megváltoztatni a naptárak nevét, valamint véletlenszerűen, folyamatosan a „Nem sikerült csatlakozni a szerverhez” hibaüzenet jelenik meg. Az alkalmazás egyébként jól működik, de ezek a hibák kissé rontják a használhatóságot.

8. Etar Calendar (A legjobb azoknak az Android-felhasználóknak, akik nyílt forráskódú, offline hozzáféréssel rendelkező naptárat keresnek)

via Etar Calendar

Az Etar Calendar egy ingyenes, nyílt forráskódú naptáralkalmazás Android-eszközökhöz. Úgy tervezték, hogy felhasználóbarát és adatvédelmet tiszteletben tartó alternatívát nyújtson a saját fejlesztésű naptáralkalmazásokkal szemben. Az egyszerűséget és a modern tervezési elvek betartását hangsúlyozva az Etar számos funkciót kínál, amelyek segítenek a felhasználóknak hatékonyan kezelni a naptárukat.

Az Etar Calendar legjobb funkciói

Válassz a hónap, hét, nap és napirend nézetek közül az események és találkozók megjelenítéséhez.

A widget segítségével a közelgő eseményeket közvetlenül a kezdőképernyőn tekintheti meg.

Naptárak megosztása ICS fájlok segítségével, valamint naptáradatok importálása és exportálása SD-kártyáról és SD-kártyára.

Az Etar Calendar korlátai

Egyesek szerint az alkalmazás gyakran kéri a névjegyekhez és a háttértevékenységekhez való hozzáférést, ami frusztráló lehet azoknak a felhasználóknak, akik szigorúbb ellenőrzést preferálnak.

Néhány ismert hiba már régóta megoldatlan, ami befolyásolja a használhatóságot.

Az Etar Calendar árai

Örökre ingyenes

Etar Calendar értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Benjamin Franklin korán alkalmazta az időblokkolás módszerét, és úgy tervezte meg a napját, hogy meghatározott órákat szánt a feladatokra, a pihenésre és a kikapcsolódásra. Ez a módszer növelte a termelékenységet, és ma is sok hatékonysági szakértő támogatja!

Olvassa el még: A legjobb napi tervezőalkalmazások

9. Nextcloud Calendar (A legjobb adatvédelemre összpontosító csapatok számára, akik saját szerveren futó ütemezési eszközt szeretnének)

via Nextcloud Calendar

A Nextcloud Calendar egy ingyenes, nyílt forráskódú naptáralkalmazás, amely a szélesebb Nextcloud ökoszisztémával működik együtt. Ez egy önállóan üzemeltetett eszköz, így teljes ellenőrzést gyakorolhat a saját szerverén tárolt ütemterve és adatai felett. A CalDAV segítségével szinkronizálhatja más eszközökkel, és egy helyen kezelheti az összes eseményét.

Ez az egyszerű naptáralkalmazás könnyen összekapcsolható más Nextcloud eszközökkel, például a Névjegyekkel és a Talkkal, így kiválóan alkalmas csapatok vagy családok koordinálására. Mivel minden a szerverén marad, erős adatvédelmet biztosít anélkül, hogy harmadik féltől származó szolgáltatásokra lenne szükség.

A Nextcloud Calendar legjobb funkciói

Szinkronizálja naptárát a CalDAV-ot támogató eszközökön és alkalmazásokon, például a Thunderbird, az Apple Calendar vagy az Android alkalmazásokon.

Integrálja a Nextcloud Contacts, Talk, Mail és Tasks alkalmazásokat az egységes ütemezés érdekében.

Kezelje személyes, munkahelyi és megosztott naptáralkalmazásait egy irányítópulton, színekkel jelölt eseményekkel.

A Nextcloud Calendar korlátai

A felhasználók szerint az interfész néha lassúnak tűnik, különösen nagyobb naptárak vagy megosztott nézetek kezelése esetén.

Néhányan azt állították, hogy adataik szerverproblémák miatt vesztek el, rámutatva a megbízhatatlan, saját szerveren futó rendszerek kockázataira.

Nextcloud Calendar árak

Örökre ingyenes

Nextcloud Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Nextcloud Calendarról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Nextcloud az egyik legmegbízhatóbb eszköz a fájlok, a kommunikáció és az élő együttműködés kezeléséhez. Könnyen beállítható és konfigurálható, és magas szintű testreszabási lehetőségeket kínál – a dokumentumok eszközök közötti szinkronizálásától és átvitelétől a belső üzenetküldésig és az integrált videokonferenciákig a Nextcloud kiválóan megfelel a munkám igényeinek.

A Nextcloud az egyik legmegbízhatóbb eszköz a fájlok, a kommunikáció és az élő együttműködés kezeléséhez. Könnyen beállítható és konfigurálható, és magas szintű testreszabási lehetőségeket kínál – a dokumentumok eszközök közötti szinkronizálásától és átvitelétől a belső üzenetküldésig és az integrált videokonferenciákig a Nextcloud kiválóan megfelel a munkám igényeinek.

10. Joplin Calendar Plugin (A legjobb a Joplin jegyzetek vizuális szervezéséhez)

a Joplin Calendar Plugin segítségével

A Joplin Calendar Plugin egy egyszerű naptárnézetet ad hozzá a Joplin jegyzetelő alkalmazáshoz, amely lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket létrehozásuk vagy utolsó módosításuk dátuma szerint rendezve láthassa. Bármelyik dátumra kattintva gyorsan megjelenítheti az adott naphoz kapcsolódó összes jegyzetet, így könnyebben kezelheti írásait vagy naplóbejegyzéseit.

Különösen hasznos, ha a Joplin alkalmazást napi naplózáshoz, találkozók jegyzeteléséhez vagy időalapú tervezéshez használod, mivel egyértelmű vizuális áttekintést nyújt a jegyzetek időbeli alakulásáról.

A Joplin Calendar Plugin legjobb funkciói

Tekintse meg, mely napokra készültek vagy módosultak jegyzetek, a mennyiséget jelző vizuális jelzőkkel.

Intuitív billentyűparancsokkal navigálhat a naptárban és a jegyzetek listájában, így gyorsabban kezelheti azokat.

Opcionálisan megjelenítheti azokat a jegyzeteket, amelyek címében szerepel a kiválasztott dátum (a Joplin dátumformátuma alapján).

A Joplin Calendar Plugin korlátai

A kapcsolódó jegyzetek még kísérleti funkciók, és nagy méretű jegyzetfüzetek esetén lassíthatják a teljesítményt.

Egyesek szerint a dátumalapú jegyzetkeresés 120 napos időszakra korlátozódik.

A Joplin Calendar Plugin árai

Örökre ingyenes

Joplin Calendar Plugin értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

via EteSync

Az EteSync egy végpontok közötti titkosított szinkronizálási megoldás naptárak, névjegyek, feladatok és jegyzetek számára. A legtöbb szinkronizálási szolgáltatással ellentétben, amelyek az adatokat egyszerű szövegként tárolják a felhőszervereken, az EteSync mindent titkosít, mielőtt az elhagyja az eszközét.

Az alkalmazás Android, iOS, asztali alkalmazások és akár böngészőbővítmények támogatásával több eszközön is használható. CalDAV-kompatibilis alkalmazásokkal működik, és integrálható olyan nyílt forráskódú eszközökkel, mint a DAVx⁵. Minden változás naplózásra kerül, vagyis nyomon követhet minden szerkesztést, vagy szükség esetén visszaállíthat törölt bejegyzéseket.

Az EteSync legjobb funkciói

Naptárak, névjegyek, feladatok és jegyzetek biztonságos szinkronizálása, nulla tudású architektúrával és végpontok közötti titkosítással.

Bármely DAVx⁵ és CalDAV/CardDAV kompatibilis alkalmazással használható, beleértve az Etar és a Tasks.org alkalmazásokat is.

Tartsa meg minden frissítés manipulálhatatlan előzményeit titkosított változásnaplóval.

Az EteSync korlátai

A felhasználók súlyos használhatósági és megbízhatósági problémákat jelentettek különböző platformokon, beleértve a szinkronizálási konfliktusokat is.

Az iOS korlátozásai miatt az EteSync nem hozhat létre új fiókokat a készüléken, csak a meglévő fiókokkal tud szinkronizálni.

EteSync árak

Örökre ingyenes

Személyes : 2 USD/hó (éves számlázás)

Támogató : 4 USD/hó (éves számlázás)

Szervezet: Egyedi árazás (közepes és nagy szervezetek számára)

EteSync értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az EteSync-ről a valódi felhasználók?

A Google Playstore egyik értékelése szerint:

Kiváló termék és szolgáltatás. Érdemes támogatni a fejlesztő munkáját előfizetéssel. Megpróbáltam saját magam üzemeltetni a caldav/carddav szolgáltatást néhány különböző FOSS alkalmazás segítségével, de mindegyiknek voltak olyan sajátosságai, amelyekkel nem akartam foglalkozni. Az EteSync nekem hibátlanul működött, és megszüntette azt az időt, amelyet több szerveroldali alkalmazás karbantartására kellett fordítanom. Köszönöm a remek terméket!

Kiváló termék és szolgáltatás. Érdemes támogatni a fejlesztő munkáját előfizetéssel. Megpróbáltam saját magam üzemeltetni a caldav/carddav szolgáltatást néhány különböző FOSS alkalmazás segítségével, de mindegyiknek voltak olyan sajátosságai, amelyekkel nem akartam foglalkozni. Az EteSync nekem hibátlanul működött, és megszüntette azt az időt, amelyet több szerveroldali alkalmazás karbantartására kellett fordítanom. Köszönöm a remek terméket!

12. Zoho Calendar (A legjobb belső csapatok ütemezéséhez és szinkronizálásához a Zoho ökoszisztémában)

via Zoho Calendar

A Zoho Calendar egy együttműködésen alapuló online naptár, amelyet személyes és szakmai ütemtervek szervezésére terveztek. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy eseményeket hozzanak létre, résztvevőket hívjanak meg, jogosultságokat kezeljenek és emlékeztetőket állítsanak be.

Az alkalmazás többféle nézetet is kínál, és olyan funkciók révén segíti a csapatmunkát, mint a csoportnaptárak és az erőforrás-foglalás.

A Zoho Calendar legjobb funkciói

Tervezéseket különböző nézetekben jeleníthetsz meg, például nap, hét, hónap, napirend és év szerint.

Foglaljon tárgyalótermeket és egyéb erőforrásokat közvetlenül a naptárban, amikor eseményeket ütemez.

Hozzon létre eseményeket olyan opciókkal, amelyekkel meghívhat résztvevőket, beállíthat ismétlődéseket, kezelheti a visszaigazolásokat és hozzáadhat konferencia-adatokat.

A Zoho Calendar korlátai

A felhasználók szerint a belső csoportok meghívásakor nem jelenik meg az egyéni rendelkezésre állás, ami megnehezíti a csapat tervezését.

Néhányan észrevették, hogy az eseményértesítések nem mindig érnek el megbízhatóan a mobilszámokra, ami miatt a figyelmeztetések elmaradnak.

A Zoho Calendar árai

Egyedi árazás

Zoho Calendar értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

