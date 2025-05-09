Clockify áttekintés: funkciók, árak, előnyök és hátrányok

Az a blogbejegyzés megírása három órát vett igénybe. Ezért számlázza ki ezt az időt az ügyfelének.

De várjon... mi van azzal az idővel, amit a szerkesztésre és finomításra, az infografikák elkészítésére és hozzáadására, valamint a kliens CMS-én való közzétételére fordított? Ha ez is a munkakörébe tartozik, akkor azt az időt is nyomon kell követnie, amit erre fordít. Ha nem követi nyomon pontosan a projektekhez fordított időt, akkor pénzt hagy a asztalon.

Akár azt próbálja kitalálni, hogyan számlázzon egy ügyfélnek, akár a csapat termelékenységét szeretné kezelni, akár egyszerűen csak javítani szeretne munkamódszerein, ha pontosan tudja, hogyan tölti munkaidejét, az alapot teremt a jobb döntések meghozatalához.

Az időkövető alkalmazások hasznosak, és a Clockify népszerű választássá vált, mivel vonzó ingyenes csomagot és prémium funkciókat kínál. De valóban biztosítja-e a platform a szabadúszók és a csapatok számára szükséges funkciókat?

Ez az átfogó Clockify-áttekintés a szoftver erősségeit és gyengeségeit vizsgálja. Bemutatjuk Önnek a ClickUp-ot is, az egyetlen Clockify-alternatívát, amire szüksége lehet, mind az idő-, mind a projektmenedzsmenthez!

Clockify vs. ClickUp egy pillantásra

Kategória Clockify ClickUp Fő funkció Időkövető és jelentéskészítő eszköz All-in-one projektmenedzsment és termelékenységi platform natív időkövetéssel Alapvető funkciók Időkövetés manuális bevitel, időzítők vagy böngészőbővítmények segítségével Munkaidő-nyilvántartások és részletes jelentések Számlázható órák és számlázás Projektkövetés becslésekkel Tétlenség-érzékelés és automatikus követés Több mint 80 integráció Feladat- és projektmenedzsment Natív időkövetés Testreszabható irányítópultok és munkafolyamatok Testreszabható, kódolás nélküli, ha-akkor automatizálások Többféle nézet (Gantt, Kanban, Naptár, Lista és még sok más) AI-alapú eszközök (ClickUp Brain) Felhasználói felület Egyszerű és funkcionális; a fejlett funkciók használatához némi tanulás szükséges. Magasan testreszabható, modern felülettel; az első beállítás időigényes lehet. Mobil támogatás iOS és Android alkalmazások mobil időkövetési funkciókkal Teljes funkcionalitású mobilalkalmazások iOS és Android rendszerekhez; támogatja a feladatkezelést és az időkövetést. Integrációk Több mint 80 alkalmazással integrálható, többek között a ClickUp, Trello, Asana és Jira alkalmazásokkal. Több mint 1000 alkalmazással integrálható, többek között a Slackkel, a Google Drive-val, a GitHubbal és a Clockifyval. Legalkalmasabb A csapatok a pontos időkövetésre, számlázásra és jelentésekre koncentráltak Csapatok, akik integrált időkövetési és együttműködési eszközökkel ellátott, átfogó projektmenedzsment megoldást keresnek Árak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok fejlett funkciókkal és vállalatok számára Ingyenes csomag elérhető Testreszabható fizetős csomagok vállalkozások számára Felhasználói értékelések G2: 4,5/5 Capterra: 4,8/5 G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Fontosabb korlátozások A felület egyes felhasználók számára kevésbé intuitív lehet. A ingyenes csomag funkciói korlátozottak. A kezdeti konfigurálás bonyolult lehet

Mi az a Clockify?

A Clockify egy időkövető szoftver, amelynek célja, hogy segítse az egyéneket és a csapatokat a munkaidő nyomon követésében, több projekt kezelésében és a termelékenység elemzésében.

Gondoljon a Clockify-ra úgy, mint digitális munkaidő-nyilvántartására. Ezzel könnyedén rögzítheti az időbejegyzéseket és rendezheti a munkákat konkrét projektekbe. Emellett segítségével pillanatok alatt elkészítheti a részletes számlázási, bérszámfejtési vagy projektmenedzsment jelentéseket.

A Clockify robusztus időkövetési funkcióival, mint például a desktop alkalmazás, a mobilalkalmazás és a böngészőbővítmény, egyszerűbbé teszi a feladatokra fordított idő nyomon követését. Ez egy felhasználóbarát módszer az idő hatékony kezelésére és a projektek zökkenőmentes lebonyolítására.

💡 Profi tipp: Íme egy tipp az időgazdálkodáshoz: használja a Pomodoro technikát, egy módszert, amelyet Francesco Cirillo fejlesztett ki az 1980-as évek végén. Ez a módszer a munkát koncentrált időközökre osztja – általában 25 percesekre –, amelyeket rövid szünetek követnek, hogy friss maradjon az elméje. Ez a megközelítés segít csökkenteni a halogatásokat, minimalizálni a figyelemelterelő tényezőket és megkönnyíteni a feladatokra fordított idő nyomon követését. Használja együtt olyan időkövető szoftverekkel, mint a Clockify, hogy rögzítse az időbejegyzéseket, elemezze a termelékenységet és nyomon kövesse a projekt előrehaladását.

A Clockify legfontosabb funkciói

A Clockify segítségével az időkövetés olyan egyszerű, mint egy gomb megnyomása, függetlenül attól, hogy több projektet is egyszerre kezel, vagy csak szeretné látni, hova tűnik a munkaideje. Minden megtalálható benne, az alapvető időkövetéstől a részletes jelentésekig, sőt, akár a számlázási funkciókig is.

Íme a legfontosabb funkciók áttekintése:

1. funkció: Időkövető

via Clockify

A Clockify alapvető funkciója az intuitív időkövető. A felhasználók egy egyszerű start/stop gombbal valós időben követhetik nyomon a feladatokra fordított időt, vagy a munka befejezése után manuálisan adhatják hozzá az időbejegyzéseket.

A nyomkövető asztali alkalmazásokon, böngészőbővítményeken és mobilalkalmazásokon is működik, így bárhol is dolgozzon, pontosan rögzítheti az órákat.

A beépített irányítópult heti áttekintést nyújt a nyomon követett óráiról, így könnyen láthatja, hova megy az ideje. Az időbejegyzések teljes mértékben testreszabhatók – hozzáadhat projektneveket, ügyféladatokat, címkéket és feladatokat, hogy minden rendezett legyen.

Ez segít nyomon követni a projekt előrehaladását és egy pillanat alatt felismerni a munkamódszereket.

👀 Tudta? Parkinson törvénye szerint „A munka kitölti a rendelkezésre álló időt.” Ez az elv azt sugallja, hogy ha egy adott időtartamot – mondjuk tíz hetet – szán egy feladat elvégzésére, akkor tudat alatt úgy fogja beosztani az erőfeszítéseit, hogy a munka a teljes időtartamot kitöltse, még akkor is, ha valójában hamarabb befejezhető lenne. Ez a jelenség gyakran hatékonyságcsökkenéshez és halogatáshoz vezet, mivel az egyének szükségtelenül elhúzzák a feladatokat, hogy azok beleférjenek a kitűzött időkeretbe.

2. funkció: Projektmenedzsment

Az alapvető időkövetésen túl a Clockify projektmenedzsment funkciókat is kínál, amelyek segítenek a csapatoknak összehangolni munkájukat. Hozzon létre több projektet, rendeljen csapattagokat konkrét feladatokhoz, állítson be óradíjakat a pontos számlázáshoz, és kövesse nyomon a projekt előrehaladását a határidőkhöz képest.

A Clockify támogatja a projektsablonokat, így nem kell minden alkalommal elölről kezdenie az ismétlődő projekteket. Beállíthatja a feladatok becsült időkeretét, és összehasonlíthatja azokat a ténylegesen eltöltött idővel. Ez megkönnyíti az előre tervezést és a fejlesztésre szoruló területek felismerését.

A Clockify lehetővé teszi a projekt státuszának beállítását és a különböző projektek színkóddal való megjelölését is, hogy jobban átláthassa a projekt előrehaladását.

📚 Olvassa el még: Hogyan javíthatja a projekt időgazdálkodását

A Clockify kiemelkedő jellemzője a robusztus jelentéskészítési funkció. A szoftver részletes munkaidő-nyilvántartásokat és jelentéseket generál, amelyeket ügyfél, projekt, csapattag, feladat, címke vagy dátumtartomány szerint lehet szűrni. Ezek a jelentések értékes betekintést nyújtanak a termelékenységi trendekbe, és segítenek azonosítani, mely projektek fogyasztják a legtöbb erőforrást.

A jelentéseket különböző formátumokban (PDF, CSV, Excel) exportálhatja, hogy könnyebben megoszthassa azokat az ügyfelekkel vagy integrálhassa más termelékenységi eszközökkel. Az összefoglaló jelentések a számlázható és a nem számlázható órákat mutatják, így egyszerűen kiszámíthatja a bevételeket és elkészítheti a számlákat az ügyfelek számára.

A Clockify emellett diagramokkal és grafikonokkal ellátott jelentéseket is kínál, hogy jobban láthatóvá tegye az idő eloszlását a projektek és a csapat tagjai között.

4. funkció: Csapat időgazdálkodás

Több csapatot foglalkoztató vállalkozások számára a Clockify átfogó időkövetési funkciókat kínál. Az adminisztrátorok megtekinthetik a csapat tagjainak munkaidő-nyilvántartásait, jóváhagyhatják az időbejegyzéseket és figyelemmel kísérhetik a szervezet termelékenységét. A platform szerepkörökön alapuló jogosultságokat támogat, így a vezetők szabályozhatják, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy hagyhatja jóvá az időbejegyzéseket.

A jelenléti nyomonkövetési funkció segít nyomon követni, mikor kezdik és fejezik be a munkát az alkalmazottak, ami különösen hasznos a különböző időzónákban dolgozó távoli csapatok számára.

A vezetők nyomon követhetik a szüneteket és a szabadságokat is, így teljes képet kapnak a csapat rendelkezésre állásáról és a munkaerő-költségekről. A platform magasabb szintű csomagjaiban ütemezési funkciók is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a vezetők előre megtervezhetik és kioszthatják a munkaórákat.

5. funkció: Kiadások nyomon követése

Az eltöltött idő nyomon követése mellett a Clockify Pro és Enterprise csomagjaiban a felhasználók a projektekkel kapcsolatos kiadásokat is rögzíthetik. Ez a funkció különösen értékes azoknak a szabadúszóknak és ügynökségeknek, akiknek az ügyfeleknek az időt és az anyagokat is számlázniuk kell.

A kiadásokat kategóriákba sorolhatja, konkrét projektekhez rendelheti, és átfogó jelentésekbe foglalhatja számlázási célokra.

A felhasználók csatolhatnak bizonylatokat a kiadásokhoz, beállíthatnak különböző pénznemeket, és nyomon követhetik a számlázható és nem számlázható költségeket. A kiadáskövetési funkció a számlázással együtt működik, így egy helyen hozhat létre részletes számlákat, amelyek tartalmazzák mind az időt, mind a kiadásokat.

🧠 Érdekesség: Amikor Jack Dorsey egyszerre vezette a Twittert és a Square-t, szigorú időbeosztási rendszert alkalmazott a termelékenység fenntartása érdekében. A hét minden napját egy adott feladatra szentelte: hétfőn a menedzsment, kedden a termékfejlesztés, szerdán a marketing, csütörtökön a partnerségek, pénteken pedig a vállalati kultúra volt a feladata. Mivel irodáik egymással szemben voltak, 16 órás munkanapjait egyenletesen osztotta el a kettő között. Szombatonként túrázni ment, hogy feltöltődjön, vasárnap pedig a következő hétre koncentrált és stratégiákat dolgozott ki. Ez a fegyelem és az okos időbeosztás tette lehetővé, hogy két vállalat vezérigazgatójaként is sikeres legyen!

A Clockify árai

Ingyenes

Alap: 4,99 USD/felhasználó havonta

Standard : 6,99 USD/felhasználó havonta

Pro : 9,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 14,99 USD/felhasználó havonta

A Clockify használatának előnyei

A Clockify számos előnnyel rendelkezik, amelyek népszerűvé teszik a szabadúszók, a távmunkások és még a csapatok körében is:

Nagylelkű ingyenes csomag : Sok versenytársával ellentétben a Clockify valóban funkcionális ingyenes verziót kínál, korlátlan felhasználói számmal és projektekkel. Ezáltal elérhetővé teszi a korlátozott költségvetéssel rendelkező szabadúszók, startupok és kisvállalkozások számára.

Felhasználóbarát felület : A tiszta, intuitív kialakításnak köszönhetően a projektben eltöltött idő nyomon követése minden technikai ismerettel rendelkező felhasználó számára egyszerű. A tanulási görbe minimális, így a csapatok gyorsan bevezethetik a rendszert.

Több platformon elérhető : A Clockify több platformon (web, asztali számítógép, mobil) is működik, és böngészőbővítményeket is kínál, így kényelmesen nyomon követheti az időt, függetlenül a munkakörnyezetétől vagy a preferált eszközeitől.

Részletes jelentések : A robusztus jelentéskészítési funkciók segítségével a felhasználók elemezhetik a termelékenységi mintákat, azonosíthatják az időigényes projekteket, és adat alapú döntéseket hozhatnak a hatékonyság javítása érdekében.

Csapatkezelési funkciók : A Clockify több csapattag időaktivitásának nyomon követésére, különböző jogosultsági szintek beállítására és a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyására alkalmas, így nem csak egyéni felhasználók, hanem növekvő csapatok számára is ideális.

Testreszabási lehetőségek : A felhasználók testreszabhatják a címkéket, az óradíjakat, a projekt színeit és a projekt struktúráját, hogy a szoftvert saját munkafolyamatukhoz és üzleti igényeikhez igazítsák.

Integrációs lehetőségek: A Clockify integrálható olyan népszerű termelékenységi eszközökkel, mint az Asana, a Trello, a Jira, a GitHub és a QuickBooks, így zökkenőmentesen beépítheti a meglévő munkafolyamatokba.

A Clockify felhasználók által tapasztalt gyakori problémák

Számos erőssége ellenére a Clockify felhasználói gyakran jelentenek több problémát is:

Korlátozott offline funkcionalitás : A mobilalkalmazás offline projektkövetési funkciói korlátozottak, ami problémát jelenthet azoknak a felhasználóknak, akik gyakran dolgoznak internet-hozzáférés nélkül.

Alapvető számlázási funkciók : A Clockify fizetős csomagjai számlázási funkciókat is tartalmaznak, de ezek nem feltétlenül olyan fejlettek, mint a speciális számlázási szoftverek. Egyes felhasználók inkább más eszközökkel integrálják a szoftvert, hogy robusztusabb funkciókat kapjanak.

Korlátozott automatizálás : Egyes versenytársakhoz képest a Clockify kevesebb automatizált funkciót kínál. A felhasználóknak gyakran manuálisan kell elindítaniuk és leállítaniuk az időzítőket, vagy be kell írniuk az időadatokat, ami pontatlanságokhoz vezethet, ha valaki elfelejti nyomon követni az idejét.

A jelentések testreszabásának korlátai : A Clockify robusztus jelentéskészítési funkciókat kínál, de egyes felhasználók több testreszabási lehetőséget szeretnének, hogy az egyes ügyfelek vagy belső igényekhez igazodó jelentéseket készíthessenek.

A fejlett funkciók elsajátításának nehézsége : Míg az alapvető időkövetés intuitív, egyes felhasználók szerint a fejlett funkciók, például a csapatkezelés és a komplex jelentések elkészítése időt igényelnek.

A mobilalkalmazás korlátai : A Clockify mobilalkalmazás ugyan működőképes, de nem kínálja a desktop vagy webes verziókban elérhető összes funkciót. Ez frusztráló lehet azoknak a felhasználóknak, akik elsősorban mobil eszközökről dolgoznak.

Alkalmi szinkronizálási késések: Néhány felhasználó alkalmi késéseket jelentett az adatok eszközök közötti szinkronizálásában. A késés gyakran zavart okozhat vagy duplikált bejegyzéseket eredményezhet a platformok közötti váltáskor.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemező és időkövető funkciói segíthetnek abban, hogy a találgatásokat adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik az Ön tényleges munkamódszeréhez!

Clockify értékelések a Redditen

A Reddit értékes betekintést nyújt a Clockify valódi felhasználói tapasztalataiba. Különböző aloldalakon a felhasználók megosztják mind a pozitív visszajelzéseket, mind a frusztrációkat.

A pozitív oldalon a felhasználók rájöttek, hogyan maximalizálhatják a számlázható időt a Clockify integrációival. Íme egy vélemény meednayt- tól az r/agency-n

Az időkövetés rendkívül értékesnek bizonyult számomra a T&M projektekben. Hirtelen kiderült, hogy 30%-kal többet számlázhatunk ügyfeleinknek, ha megtanítjuk az embereket arra, hogy mit lehet ténylegesen számlázni.

Többféle felhasználási lehetősége is dicséretet kap, a whencanistop felhasználó az r/ContractorUK fórumon így ír róla:

Egy ideig használtam a Clockify-t, amikor nagyon fontos volt számomra, hogy pontosan számoljak (a karantén idején, amikor rövid műszakokban dolgoztam a párommal, megbeszéléseket váltottunk, esténként dolgoztunk stb., és megosztottuk a gyermekgondozási feladatokat). Van stopper funkciója, de lehetővé teszi, hogy a végén vagy egy későbbi időpontban is beírja az időt, jelentéseket készítsen és hasonlókat.

A felület azonban kritika tárgyát képezi a designra érzékeny felhasználók körében, míg a munkafolyamat korlátai másokat frusztrálnak. Egy Redditor részletes összehasonlításban magyarázza:

A felületen sok különböző ikon és funkció található. Azok, akik az egyszerűbb megoldásokat kedvelik, ezt negatívumnak találhatják.

👀 Tudta? 1967-ben abbahagytuk a másodperc mérése a csillagok segítségével, és helyette céziumatomokkal kezdtük el mérni. Ez az atomikus változás a időmérését minden eddiginél pontosabbá tette!

A Clockify helyett használható alternatívák

Bár a Clockify hatékony időkövetési funkciókat kínál, egyes csapatoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek az időkövetést a munkafolyamatokkal és a projektmenedzsmenttel párosítják.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely időkövetést, projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Automatikusan vagy manuálisan kövesse nyomon az időt a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Íme, mit mondanak a szakemberek a ClickUp időkövetési és projektmenedzsment funkcióiról:

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk mérni és nyomon követni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobil, tablet és asztali számítógépeken egyaránt.

Több lehetőséget is megvizsgáltunk, és úgy éreztük, hogy összességében a ClickUp nyújtja a megfelelő kombinációt a teljesítmény és a rugalmasság tekintetében. Emellett meg kellett oldanunk az időkövetés kérdését is, hogy külső vállalkozók időnaplóit további külső alkalmazások és szolgáltatások nélkül tudjuk mérni és nyomon követni. A ClickUp natív időkövetése zökkenőmentesen működik mobil, tablet és asztali számítógépeken egyaránt.

A ClickUp funkciói

Míg a Clockify elsősorban az órák nyomon követésére összpontosít, a ClickUp integrált megoldást kínál, amely összekapcsolja az időadatokat a munkafolyamatával.

Vizsgáljuk meg ezeket a fejlett funkciókat egyenként:

ClickUp előnye #1: ClickUp projektidő-követés

Kezdje el ingyenesen nyomon követni az időt a ClickUp-ban Hozzon létre testreszabott nézeteket a számlázható és nem számlázható órákról, beleértve az időbecsléseket is, a ClickUp natív Project Time Tracking funkciójával.

A Clockify önálló megközelítésével ellentétben a ClickUp zökkenőmentesen integrálja a projektidő-nyomon követést az egész munkafolyamatba.

A globális időzítő segítségével egyetlen kattintással nyomon követheti az időt asztali számítógépről, webről és mobilról egyaránt. Akár feladatokon, dokumentumokon dolgozik, akár megbeszéléseken vesz részt, mindig kéznél van.

A ClickUp többféle időkövetési módszert kínál, hogy különböző munkastílusokhoz is alkalmazkodjon. Használhatja az automatikus időzítőt valós idejű követéshez, manuálisan hozzáadhat időt a munka befejezése után, vagy használhatja a munkaidő-nyilvántartás nézetet a heti időbejegyzések áttekintéséhez. A beépített tétlenségi idő-érzékelő segít fenntartani a pontosságot az inaktivitási időszakok azonosításával.

A ClickUp időkövetési adatai azonnal felhasználhatóvá válnak. Részletes időjelentéseket tekinthet meg projekt, feladat, felhasználó, címke vagy bármely más egyéni mező szerint, ami segít a csapatoknak azonosítani, hogy mire fordítják az időt, és optimalizálni a munkafolyamatokat.

A számlázható órákat egyértelműen meg lehet jelölni és elkülöníteni a belső időtől az ügyfelek számára végzett munkák esetében, különböző csapat tagok vagy projektek számára egyedi számlázási díjakkal. Az összes időadatot CSV formátumba lehet exportálni a zökkenőmentes bérszámfejtés vagy számlázási rendszerek integrációja érdekében.

A mobil időkövető szoftver funkciója biztosítja, hogy soha ne maradjon le a fontos munkaórák rögzítéséről, még akkor sem, ha nincs az asztalánál. Ez az átfogó időkövetési megközelítés zökkenőmentes kapcsolatot teremt a feladatok, projektek és időnyilvántartások között – mindezt egyetlen platformon belül.

ClickUp előnye #2: ClickUp időgazdálkodás

A ClickUp Time Management segítségével becsléseket rendelhet a feladatokhoz és alfeladatokhoz, miközben a munkaterhelést elosztja a csapat tagjai között.

A ClickUp időgazdálkodási funkcióinak listája túlmutat az alapvető időkövetésen, és segít a felhasználóknak vizualizálni és optimalizálni a menetrendjüket. A platform időkövetési irányítópultja átfogó áttekintést nyújt arról, hogy hol töltik az időt a projektek, feladatok és csapattagok.

Ezt követően az automatikus időkövetési jelentések részletes bontást mutatnak projektek, feladatállapotok, megbízottak és egyéni mezők szerint, lehetővé téve a vezetők számára a szűk keresztmetszetek azonosítását és az erőforrások elosztásának optimalizálását.

A ClickUp beépített időkövetési funkciói szinkronizálódnak a feladatok prioritásaival és határidőivel, így ez a szoftver nem csupán egy időkövető, hanem egy komplett termelékenységi rendszer.

A ClickUp előnye #3: AI-alapú naptár

Tervezze, ütemezze és kövesse nyomon elsődleges és kapcsolódó projektjeinek előrehaladását a ClickUp Naptár segítségével.

A ClickUp AI Calendar szoftver zökkenőmentesen integrálódik az időkövetési és erőforrás-kezelési funkciókkal (és a Google Naptárral), így a feladatok mellett láthatja az időbejegyzéseket, valós időben követheti a projekt előrehaladását, és biztosíthatja, hogy senki ne legyen túlterhelve.

Az intelligens betekintést és a megszokott naptár elrendezést ötvözve segít automatikusan azonosítani az ütemterv-ütközéseket, optimalizálni a munkaterhelést és kiemelni a legfontosabb feladatokat, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Ahelyett, hogy manuálisan kellene átnéznie a határidőket, a ClickUp AI az Ön rendelkezésre állása, a prioritási szintek és a projektekben felmerülő munkaterhelés alapján javasol ideális időpontokat a munkák ütemezéséhez. Akár a napját tervezi, akár hosszú távú ütemtervet készít, a rugalmas napi, heti, havi és akár éves nézetek segítségével könnyedén nagyíthat vagy kicsinyíthet a képet, ahogyan szükséges.

Változtatni szeretne a prioritásokon? Csak húzza át az egérrel. Elemezni szeretné a munkaterhelést? Szűrjön a megbízott, a prioritás, a címkék vagy az egyéni mezők szerint, hogy felismerje a szűk keresztmetszeteket, vagy kiegyensúlyozza a terhelést a csapatában.

ClickUp előnye #4: Clockify integráció a ClickUp-pal

Integrálja a Clockify-t a ClickUp-pal, hogy a lehető legjobban kihasználhassa az időgazdálkodását.

Azok számára, akik már befektettek a Clockify-ba, de robusztusabb projektmenedzsment eszközöket szeretnének, a ClickUp egy Clockify integrációt kínál, amely összeköti a két platformot. Ezzel a legjobbakat kapja mindkét világból: a Clockify megszokott időkövetését és a ClickUp átfogó projektmenedzsment képességeit.

Az integráció automatikusan szinkronizálja az időbejegyzéseket a platformok között, így elkerülhető a duplikált adatbevitel. Emellett zökkenőmentes átmenetet biztosít a csapatok számára a ClickUp natív időkövető funkcióihoz való áttéréshez, ahogyan az igényeik változnak.

ClickUp előnye #5: ClickUp időgazdálkodási sablonok

Ingyenes sablon Kövesse nyomon projektjei határidőit, és mérje a különböző feladatokra fordított időt a ClickUp időelosztási sablonjával.

A ClickUp számos előre elkészített sablont kínál, amelyekkel gyorsan elindíthatja időgazdálkodási tevékenységét. A platform időkövetési sablonjai strukturált keretrendszert biztosítanak a haladás nyomon követéséhez, figyelemmel kísérve a különböző projektekben és feladatokban eltöltött órákat. Az előre beállított egyéni mezőkkel azonnal megkezdheti az ügyféladatok, a számlázási díjak és a projektkategóriák rögzítését.

A ClickUp időelosztási sablon segít a csapatoknak vizualizálni és optimalizálni az idő elosztását a különböző projektek, feladatok és csapattagok között. Ez a felhasználóbarát megoldás segít a vezetőknek a források bölcs elosztásában, kihasználva olyan funkciókat, mint a ClickUp időbecslések. Ezek javítják a tervezés pontosságát, megakadályozzák a kiégést, és biztosítják, hogy a legfontosabb prioritások a megfelelő időt kapják – nincs szükség találgatásokra.

Ezzel a sablonnal a csapatok:

Hozzon létre egyedi időblokkokat a különböző projektkategóriákhoz, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott elosztást.

Kövesse nyomon a becsült időhöz képest ténylegesen eltöltött időt, hogy javítsa a jövőbeli tervezés pontosságát.

Ábrázolja a csapat kapacitását az egyes részlegeken, hogy elkerülje a túlterhelést.

Készítsen részletes jelentéseket a termelékenységi minták és az optimalizálási lehetőségek azonosításához.

Testreszabhatja a prioritási szinteket, hogy a kritikus projektek megfelelő időbefektetést kapjanak.

Integrálja a meglévő ClickUp munkafolyamatokkal a zökkenőmentes időgazdálkodás érdekében.

👉🏼 Hasonlóképpen, a ClickUp időelemzési sablon segít a csapatoknak felismerni a termelékenységi trendeket és javítani a hatékonyságot.

👉🏼 A ClickUp Services Timesheet Template megkönnyíti a munkavállalók óráinak nyomon követését, a számlázható és nem számlázható időkre vonatkozó mezőkkel.

👉🏼 Azok számára, akik a strukturált munkarendet preferálják, a ClickUp Time Box Template egyszerűsíti az időbeosztást azáltal, hogy konkrét időintervallumokat rendel a prioritást élvező feladatokra való koncentrált munkához.

Ezek a sablonok teljes mértékben testreszabhatók a munkafolyamatához, és azonnal bevezethetők, így időt és energiát takaríthat meg a nyomonkövetési rendszerek nulláról történő felépítésével.

📚 Olvassa el még: Ingyenes napi tervező sablonok Word, Excel és ClickUp formátumban

ClickUp árak

Ideje kiválasztani a legjobb időkövető megoldást – ClickUp

Az időkövetés nem csak az órák rögzítéséről szól, hanem arról is, hogy tudd, hova megy az energiád, és az így nyert ismereteket felhasználva hatékonyabban dolgozz. A Clockify ingyenes csomagja kiváló alapszintű időkövetéshez, korlátlan felhasználói számmal, de ha integrált projektmenedzsmentre van szükséged, akkor ez a csomag már nem lesz elég.

A ClickUp robusztus időkövetési funkciókat ötvöz feladatok és csapatok kezelésével, így ideális szabadúszók, távoli csapatok és mélyebb betekintésre szoruló vállalkozások számára. Egyszerű nyomkövetőt szeretne? A Clockify a megoldás. All-in-one megoldásra van szüksége? A ClickUp a válasz.

Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg a különbséget!