Hogyan exportálhatja a ChatGPT beszélgetéseket

Volt már olyan jó ChatGPT-beszélgetése, amelyet örökre meg akart tartani, de a végtelen görgetés miatt elvesztette? Talán egy zseniális ötlet volt, egy bonyolult kérdés tökéletes magyarázata, vagy valami vicces, amit meg akart osztani.

Bármi is legyen az oka, a beszélgetések exportálása könnyebb, mint gondolná – nincs szükség titkos ChatGPT-hackekre!

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan mentheti el a csevegési előzményeket, függetlenül attól, hogy PDF-fájlt szeretne biztonsági mentésként, HTML-fájlt a könnyű böngészéshez, vagy egyszerű szöveges dokumentumot a gyors hozzáféréshez.

Nincs többé fontos csevegések elvesztése a digitális ürességben! Fedezzük fel az exportálási lehetőségeket, hol található az a praktikus export gomb, és hogyan tarthatja kéznél a legjobb AI-csevegéseit. Megvizsgáljuk azt is, hogy olyan eszközök, mint a ClickUp, hogyan segíthetnek az exportált információk kezelésében és kihasználásában a munkafolyamatában.

Miért érdemes exportálni a ChatGPT-beszélgetéseket?

Beszéljünk arról, miért érdemes exportálni a ChatGPT-beszélgetéseket!

Megtartja a legfontosabb információkat

A ChatGPT briliáns megoldásokat, kreatív koncepciókat vagy tömör magyarázatokat tud generálni. Az exportálás rögzíti ezeket az „aha!” pillanatokat, mielőtt elvesznek, így később újra megtekintheti és újra felhasználhatja őket anélkül, hogy újra generálnia kellene őket.

Nincs többé kapkodás, hogy emlékezzen egy zseniális válaszra, vagy újra és újra begépelje ugyanazt a kérdést. A mentett csevegésekkel gyorsan visszatérhet a korábbi válaszokhoz, időt és energiát takarítva meg.

Válaszok megosztása a csapat tagjaival

Együttműködik másokkal? A ChatGPT-beszélgetések exportálása és megosztása hatalmas időmegtakarítást jelenthet. Ismétlődő információk megosztásakor továbbíthatja a mentett csevegést, így mindenki naprakész maradhat. Ez növeli a termelékenységet és kiküszöböli a felesleges munkát, így csapata a fontos dolgokra koncentrálhat.

A beszélgetések dokumentálása jövőbeli felhasználás céljából

A ChatGPT-beszélgetések exportálásával folyamatos feljegyzést készíthet ötleteiről, problémamegoldási folyamatairól és az időben elért előrehaladásáról. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális naplóra, amely rögzíti gondolatait, megoldásait és áttöréseit, így könnyen nyomon követheti, hol kezdte és milyen messzire jutott.

Szüksége van egy régi ötletre vagy megoldásra? Csak merítsen a múltbeli ismereteiből, ahelyett, hogy újra feltalálná a kereket. Idővel felépítheti saját tudásbázisát, amely segít megalapozott döntéseket hozni és előnyt szerezni.

👀 Tudta? A Nemzeti Gazdasági Kutatóiroda tanulmánya szerint a ChatGPT-hez hasonló generatív mesterséges intelligencia 14%-kal növelheti a munkaerő termelékenységét.

Lépésről lépésre: a ChatGPT-beszélgetések exportálása

A ChatGPT-beszélgetéseit különböző módokon mentheti el. Lehet, hogy szeretné őket saját maga másolni és beilleszteni, a beépített exportálási opciókat használni, vagy egy harmadik fél eszközével elvégeztetni.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató a csevegéseinek biztonságos és hozzáférhető tárolásához:

1. módszer: Beszélgetések manuális másolása és beillesztése

A ChatGPT-beszélgetések exportálásának legegyszerűbb módja a jó öreg másolás-beillesztés módszer. Nincs szükség hozzá külön eszközökre vagy beállításokra, és ideális rövid csevegések és gyors megosztás esetén. Kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg a ChatGPT-t, és a bal oldali panelen keresse meg a menteni kívánt beszélgetést. Jelölje ki a szöveget úgy, hogy a kurzort a másolni kívánt beszélgetésrészre húzza.

a ChatGPT-n keresztül

Nyomja meg a Ctrl + C (Windows esetén) vagy a Command + C (Mac esetén) billentyűkombinációt a másoláshoz. Nyissa meg egy szövegszerkesztőt (Notepad, WordPad, Google Docs vagy Microsoft Word). Illessze be a másolt szöveget a Ctrl + V (Windows esetén) vagy a Command + V (Mac esetén) billentyűkombinációval.

Formázza a szöveget a kívánt módon, és mentse el a kívánt formátumban (TXT, DOCX, PDF). Vagy használja a csevegés végén található vágólap ikont, hogy az egész szöveget egyszerre másolja ki. Ha ezt a módszert használja, ügyeljen arra, hogy ne másoljon általános ChatGPT-mondatokat, mint például „Itt van a válaszod”. Távolítsa el az ilyen mondatokat a végleges tartalomból.

Bár ez a módszer egyszerű és hatékony, hosszabb beszélgetések esetén unalmassá válik. Ha több csevegést kell exportálnia, egy automatizált megoldás időt és energiát takarít meg Önnek.

2. módszer: A ChatGPT beépített exportálási funkciójának használata

A ChatGPT beépített exportálási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljes csevegési előzményeiket strukturált formátumban töltsék le. A ChatGPT exportáló funkció egyszerre több beszélgetést is elmenthet, így könnyen nyomon követhetőek a korábbi csevegések, anélkül, hogy manuálisan kellene másolni őket. Így működik:

Kattintson a jobb felső sarokban található Felhasználó gombra. Válassza a Beállítások menüpontot, majd navigáljon a Adatkezelés > Adatexportálás > Exportálás megerősítése menüpontra.

a ChatGPT-n keresztül

A ChatGPT-hez regisztrált fiókjára e-mailt küldünk, amelyben egy letöltési linket talál (24 órán keresztül érvényes).

a ChatGPT-n keresztül

Kattintson a Adatok exportálása gombra, hogy ZIP fájlba mentse JSON formátumban a beszélgetéseit.

A ChatGPT exportáló program tökéletes az összes beszélgetés biztonsági mentéséhez. Az exportált adatok azonban JSON formátumban érkeznek, ezért előfordulhat, hogy JSON-nézőre vagy konvertáló eszközre lesz szüksége, hogy azok olvashatóbbá váljanak.

🧠 Érdekes tény: A ChatGPT képes alkalmazkodni különböző írásstílusokhoz, beleértve a híres szerzők, mint J. K. Rowling, William Shakespeare, Stephen King és sokan mások által inspirált stílusokat is. Elég menő, nem? Egy szórakoztató módja annak, hogy felfedezze a kreativitást a tartalmaiban!

3. módszer: PDF-fájl létrehozása

A ChatGPT-beszélgetések PDF-formátumban való mentése megőrzi a formázást és a szerkezetet, így kiváló lehetőséget kínál a dokumentáláshoz, az egyszerű olvasáshoz és a problémamentes megosztáshoz. Ráadásul egy kicsit hivatalosabbnak tűnik, mint egy egyszerű szövegfájl!

Töltse be a szükséges beszélgetést Kattintson a jobb gombbal a csevegés bármely pontjára, és válassza a Nyomtatás lehetőséget, vagy nyomja meg a Ctrl + P (Windows) / Command + P (Mac) billentyűkombinációt. A nyomtatási beállításokban válassza a Mentés PDF-ként lehetőséget célként.

Kattintson a Mentés gombra, és válassza ki a fájl tárolási helyét. És voilá! A PDF fájl készen áll, minden szükséges információval.

A csevegések PDF-dokumentumként való mentése okos módja a fontos beszélgetések tárolásának és megosztásának a csapattal. Tiszta, könnyen hozzáférhető formázást kap, anélkül, hogy másolással és beillesztéssel kellene bajlódnia.

Használhatja az Export ChatGPT Conversation Chrome kiterjesztést is, hogy gyorsan elmentse csevegéseit PDF, PNG vagy Markdown formátumban. Telepítse a kiterjesztést, nyissa meg a ChatGPT-t, válassza ki a beszélgetést, majd válassza ki a kívánt formátumot.

A mentés után a ChatGPT beszélgetési előzményei biztonságosan tárolódnak, ahol áttekintheti a korábbi beszélgetéseket, nyomon követheti a fontos információkat és felismerheti az időbeli trendeket. Nincs többé végtelen görgetés, hogy megtalálja azt az egy zseniális párbeszédet!

👀 Tudta? A ChatGPT naponta több mint 1 milliárd lekérdezést és hetente 300 millió felhasználót fogad.

4. módszer: Chrome-bővítmények használata (kényelmi és formázási opciók)

Számos népszerű Chrome-bővítmény kifejezetten a ChatGPT-beszélgetések exportálására lett kifejlesztve, és gyakran több formátumopciót és kényelmet kínál, mint a beépített módszerek. Keresse meg a Chrome Web Store-ban az „Export ChatGPT Conversation”, „Save ChatGPT” vagy hasonló nevű bővítményeket.

A telepítés után ezek a kiterjesztések általában egy export gombot adnak hozzá közvetlenül a ChatGPT felületéhez. Ha rákattint, kiválaszthatja az export formátumot (például PDF, PNG kép, Markdown, szöveg) és közvetlenül elmentheti az aktuális beszélgetést.

Ezek kényelmesek és gyakran több formátumot is kínálnak (a Markdown kiválóan alkalmas fejlesztőknek vagy jegyzetalkalmazásokhoz), és néha jobban kezelik a hosszabb beszélgetéseket, mint a kézi másolás-beillesztés.

Ezek az eszközök azonban harmadik féltől származó kiterjesztéseken alapulnak, amelyek adatvédelmi aggályokat vethetnek fel, további engedélyeket igényelhetnek, és a ChatGPT frissítései után megbízhatatlanná válhatnak. Tippek az exportált beszélgetések kezeléséhez

Most, hogy már tudja, hogyan exportálhatja ChatGPT-beszélgetéseit, beszéljünk a következő lépésről: hogyan tarthatja őket rendezett, hozzáférhető és áttekinthető állapotban. Íme néhány bevált módszer, amely segít jobban kezelni a mentett csevegéseit:

Rendezettség: A ChatGPT-beszélgetéseket mappákban vagy felhőalapú tárolókban, például a Google Drive-ban vagy az OneDrive-ban tárolhatja. Külön mappákat hozhat létre a különböző témákhoz vagy ügyfelekhez, hogy elkerülje a rendetlenséget.

Használjon egyértelmű névkonvenciókat: Nevezze el a fájlokat strukturált formátumban, például Project_Alpha_Code, vagy adjon hozzá dátumot a könnyű visszakeresés érdekében. Válasszon olyan neveket, amelyekből azonnal kiderül a fájl tartalma, anélkül, hogy megnyitná azt.

Összegezze a fontos pontokat: Adjon hozzá egy összefoglalót a legfontosabb tanulságokkal, teendőkkel vagy döntésekkel a dokumentum elejére. Időt takaríthat meg azzal, hogy nem kell újra elolvasnia a hosszú beszélgetéseket egy-egy részlet miatt. Készítsen biztonsági másolatot a beszélgetésekről: Tárolja a csevegéseket felhőszolgáltatásokon, külső merevlemezen vagy mindkettőn, hogy megelőzze az adatvesztést. Szükség esetén használjon titkosítást vagy jelszóval való védelmet a nagyobb biztonság érdekében.

Használjon kereshető formátumokat: A könnyű hozzáférés érdekében exportálja a csevegéseket szövegkereshető formátumokban, például TXT vagy PDF formátumban. Ha az eszköz lehetővé teszi a címkézést vagy kategorizálást, használja ki ezeket a funkciókat.

Rendszeresen tisztítson fel: Rendszeresen tekintse át és törölje a régi vagy irreleváns csevegéseket, hogy a tárhelye rendezett maradjon. Csak a valóban hasznosakat tartsa meg, hogy elkerülje a digitális rendetlenséget.

💡Profi tipp: A ChatGPT lenyűgözően intelligens lehet, de van egy fontos korlátozása, amelyet érdemes tudni. Ismert, hogy hallucinál és hamis információkat generál (más LLM-ek is hasonló problémákkal küszködnek), ezért ne tekintsd válaszait abszolút igazságnak. Mindig ellenőrizd a tényeket és szerkeszd őket emberi beavatkozással!

ClickUp az exportált beszélgetések kezeléséhez

Mi lenne, ha soha többé nem kellene végtelen fájlok között kutatnia, hogy megtalálja azt az egy zseniális, AI által generált választ? A ClickUp segítségével – a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással – rendezett állapotban tarthatja az összes ChatGPT-beszélgetését.

A ClickUp Docs segítségével valós időben szerkesztheti a dokumentumokat a csapatával együtt.

Miután exportálta a tartalmat, a ClickUp Docs segítségével könnyedén előkészítheti és megoszthatja azt a csapatával. Nincs többé szétszórt jegyzetek és elszigetelt munka! A valós idejű együttműködésnek köszönhetően láthatja, ki ír, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és nyomon követheti a módosításokat – mindezt egyetlen dokumentumban. Szüksége van visszajelzésre? @említse meg a csapatát, hogy azonnal felkeltse a figyelmüket.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy az AI-ra bízva a fontos dolgokra koncentrálhasson.

Ahelyett, hogy elmerülne a fájlok, beágyazott oldalak, címkék és mappák tengerében, ezek segítségével mindent strukturáltan és kereshető formában tárolhat. A valós idejű frissítéseknek köszönhetően a változások azonnal szinkronizálódnak, így semmi sem marad ki.

A ClickUp Connected Search segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a fontos információkat.

Nincs többé platformok közötti váltás vagy végtelen mappák átnézése – minden egy helyen elérhető. A ClickUp Connected Search funkciója másodpercek alatt megtalálja pontosan azt, amire szüksége van.

Akár a következő nagy ötletén töri a fejét, akár AI-aranyat archivál, a ClickUp Docs gondoskodik arról, hogy ChatGPT-beszélgetései rendezettek, hozzáférhetők és kaotikusak legyenek.

A kapcsolatok funkció forradalmi változást hozott, és az AI hatalmas segítséget nyújtott számos jelentési feladat elvégzésében és a találkozók jegyzőkönyveinek összefoglalásában.

Hogyan tárolhatja a ChatGPT beszélgetéseket a ClickUp-ban

A ChatGPT-beszélgetések mentése és használata a ClickUp-ban gyors és zökkenőmentes. Csak másolja és illessze be válaszait egy ClickUp Doc-ba, majd:

Jegyzeteket vagy kiemeléseket adhat hozzá a további kontextus érdekében.

Címkézze meg a csapattagokat visszajelzés vagy a következő lépések érdekében.

Kössd össze a dokumentumot a kapcsolódó feladatokkal vagy projektekkel

Rendezze a beszélgetéseket mappákba a könnyű hozzáférés érdekében.

Kapcsoljon össze feladatokat és dokumentumokat a ClickUp-on a kontextus szerinti megtekintéshez.

Ismerje meg a ClickUp Brain-t: a legjobb ChatGPT alternatívát

Míg a ClickUp Docs egy fantasztikus eszköz a dokumentáció kezeléséhez, a ClickUp Brain az AI-alapú tudást kínálja Önnek. Ahelyett, hogy platformok között ugrálna az AI-válaszok generálásához, majd egy másikra a dokumentáláshoz és az együttműködéshez, csak egyet használjon!

A ClickUp Brain nem csak információkat tárol, hanem létre is hoz. E-mailre, esszére vagy jelentésre van szüksége? A ClickUp Brain a semmiből generálhat tartalmat, és azt közvetlenül ClickUp Doc formátumba is formázhatja, így megspórolva Önnek a felesleges lépéseket. Akár vázlatot készít, ötleteket gyűjt vagy összefoglalót ír, a ClickUp Brain mindig akkor szállítja az eredményeket, amikor szükség van rájuk.

Tartalom generálása, ötletelés és információkeresés az interneten a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, mint a világ első neurális hálózata, amely összeköti csapata feladatait, dokumentumait és tudásbázisát, egy okosabb, integráltabb ChatGPT alternatíva.

A munkafolyamatok egyszerűsítésére tervezett alkalmazás intelligens betekintést és okos javaslatokat nyújt, sőt automatizálja a feladatokat – mintha egy digitális asszisztens lenne beépítve a munkaterületébe. A ClickUp Brain segítségével:

Kezelje feladatait hatékonyabban, és kapjon AI-alapú ajánlásokat

Azonnali hozzáférés a korábbi beszélgetésekhez és a legfontosabb részletekhez

Hosszú beszélgetéseket összefoglalhat, hogy gyorsan megkapja a lényeget.

Tartson mindent zökkenőmentesen összekapcsolva és könnyen hozzáférhetővé

A ClickUp Brain tartalmazza az AI Knowledge Manager, az AI Project Manager és az AI Writer for Work alkalmazásokat, így proaktívabb, mint a ChatGPT reaktív beszélgetési stílusa. Akár a termelékenység növelését, ötletek generálását vagy az információk egyszerű szervezését szeretné elérni, a ClickUp Brain teljesen új szintű intelligenciát hoz a munkafolyamatába.

✨ Bónusz: A ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, beleértve a GPT-4o-t és a Claude-ot, amelyek különböző írási, érvelési és kódolási feladatokra alkalmasak!

A ClickUp egyértelműen a legjobb ChatGPT alternatíva!

Exportálja és kezelje a ChatGPT-beszélgetéseket profi módon a ClickUp segítségével

A ChatGPT kiválóan alkalmas ötletek generálására, kérdések megválaszolására és problémák megoldására – de mi történik, amikor a csevegés véget ér? Azok az értékes betekintések örökre eltűnhetnek, ha nem menti el a beszélgetéseit.

A kutatások szerint az átlagember naponta 2,5 órát tölt elveszett információk keresésével. Ez rengeteg elvesztegetett idő! Ahelyett, hogy a múltbeli beszélgetéseket keresgélné, miért nem tartja rendben mindent a kezdetektől fogva?

A ChatGPT-beszélgetések exportálása egyszerű, de hatékony módszer a fontos információk megőrzésére. De miért állna meg ennél? A ClickUp intuitív felületével az exportált csevegéseket feladatok, jegyzetek és projektek mellett tárolhatja, így minden egy helyen marad, és nem kell többé szétszórt fájlokban keresgélnie.

Ne hagyja, hogy a legjobb ötletei elvesszenek. Exportálja ChatGPT-beszélgetéseit, és tartsa rendben a dolgait. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!