Hogyan valósítson meg CRM szoftveres képzést a csapat hatékonysága érdekében?

Csapata képes-e ügyesen kezelni és kihasználni az Ön által választott CRM szoftvert?

Bár a megfelelő CRM eszköz kiválasztása fontos, a teljes potenciál kiaknázásához elengedhetetlen a megfelelő képzés.

Ebben a blogban bemutatjuk azokat a stratégiákat, amelyekkel hatékony CRM képzést valósíthat meg, és ezzel növelheti csapata hatékonyságát. A vonzó képzési módszerektől a folyamatos támogatásig, praktikus tippekkel segítjük csapatát a CRM rendszer elsajátításában és vállalkozása fejlődésében.

Készen áll arra, hogy csapata CRM-szakértővé váljon? Olvassa el, hogyan egyesíti a ClickUp CRM az egész értékesítési folyamatot egy hatékony, testreszabható munkaterületen!

A CRM szoftver megértése

A vevőkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kezeljék a vevői interakciókat, nyomon kövessék az adatokat és javítsák a vevői kapcsolatokat a vevői életciklus során.

Összegyűjti az összes adatot – e-maileket, telefonhívásokat, megbeszéléseket és vásárlásokat –, így 360 fokos rálátást kaphat minden egyes ügyfélre. Ez segít a szervezettség megőrzésében, a személyre szabottabb élmény biztosításában és az ügyfélszolgálat javításában.

👀 Tudta? A CRM legkorábbi formája a Rolodex vagy kártyakönyv volt, amelyet az ügyfélkapcsolatok nyomon követésére használtak. A „CRM” kifejezés az 1990-es évek elején és közepén jött létre, amikor a technológia formalizálta az ügyfélkapcsolatok digitális kezelését.

A CRM szerepe az ügyfélkapcsolatok kezelésében

A CRM szoftver kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a vállalkozások hogyan lépnek kapcsolatba ügyfeleikkel. Központi csomópontként működik, amely lehetővé teszi csapatának, hogy gyorsan hozzáférjen a fontos információkhoz, megértse az ügyfelek igényeit és hatékonyabban reagáljon.

A legjobb rész? A CRM-rendszerek adatalapú betekintést nyújtanak, amelyek segítségével előre jelezheti az ügyfelek viselkedését, felismerheti a trendeket és azonosíthatja a növekedési lehetőségeket. Ezek segítségével csapata okosabban, nem pedig keményebben dolgozhat. Hogyan? A feladatok automatizálásával, a manuális munkaterhelés csökkentésével és az ügyfélmegtartás javításával.

Miért elengedhetetlen a CRM-képzés a csapatok számára?

A CRM-képzés nem csupán egy projekttervben szereplő tétel. Ez egy fontos lépés annak biztosításához, hogy az összes csapat tag hatékonyan tudja használni a CRM-folyamatokat.

A megfelelő képzés előnyei:

Fokozott hatékonyság: Miután a munkatársak megértették az ügyfélkapcsolat-kezelő eszközök használatát, gyorsabban tudják elvégezni a feladatokat, és csökkenthetik az ismétlődő feladatokra fordított időt.

Jobb ügyfélkapcsolatok: A jól képzett munkatársak hatékonyabban kezelik az ügyfelekkel való interakciókat, ami javítja az ügyfélhűséget és -megtartást.

Jobb adatkezelés: A képzés segít a munkavállalóknak megérteni, hogyan kell pontosan bevinni és lekérdezni az ügyféladatokat, minimalizálva ezzel az adatsilókat és a hibákat.

👀 Tudta? A rossz ügyfélélmény globálisan évi 3,7 billió dollárba kerül a szervezeteknek.

Kiknek érdemes megtanulni a CRM használatát?

Bár a CRM elsődleges felhasználói az értékesítési és marketing csapatok, a CRM képzésből mindenki profitálhat, aki ügyfelekkel lép kapcsolatba vagy ügyféladatokat kezel.

Íme néhány közülük:

Rendszergazdák: A felhasználók és a beállítások kezeléséhez alapos ismeretekkel kell rendelkezniük a rendszerről.

Fejlesztők: A CRM megértése lehetővé teszi számukra, hogy az üzleti igényeknek megfelelő megoldásokat alakítsanak ki.

Értékesítési képviselők és vezetők: Meg kell tanulniuk, hogyan kell nyomon követni a potenciális ügyfeleket, kezelni az értékesítési folyamatokat és elemezni a teljesítménymutatókat.

Végfelhasználók: Minden olyan alkalmazottat, aki ügyfelekkel lép kapcsolatba vagy adatokat kezel, képzésben kell részesíteni a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében.

CRM képzés bevezetése vállalkozások számára

A megfelelő képzés döntő különbséget jelenthet Ön és az ügyfelei által imádott álomcsapat között. Íme egy útmutató arról, hogyan lehet hatékonyan képezni az alkalmazottakat az új szoftver használatára.

Mérje fel a csapat igényeit és a CRM céljait

Mielőtt belevágna a képzésbe, álljon meg egy pillanatra, és tegye fel magának a kérdést: „Mit szeretnénk elérni a CRM-mel?” Minden csapatnak megvannak a maga kihívásai és erősségei, és ezek felismerése segít kiválasztani a csapat számára legmegfelelőbb CRM-et, és a képzést ennek megfelelően alakítani.

Tegye fel ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket:

Milyen kihívásokkal szembesül csapatunk az ügyfélkezelés terén?

Mely CRM funkciók képesek közvetlenül megoldani ezeket a problémákat?

Mennyire érzik magukat otthonosan a csapatunk tagjai az új technológiák használatában, és milyen szintű képzésre van szükségük?

Milyen ismétlődő feladatokat automatizálhatunk időmegtakarítás céljából?

Hogyan segíthet a CRM a legfontosabb teljesítménycéljaink elérésében?

📌 Példa: Egy értékesítési vezető azonosítja a csapat problémás pontjait, mint például a kihagyott utánkövetések és a potenciális ügyfelek nyomon követésének problémái. Kiválaszt egy automatizálási funkciókkal és jelentéskészítő eszközökkel rendelkező CRM-et, és kezdő szintű képzést szervez, hogy 15%-kal javítsa a potenciális ügyfelek konverziós arányát és racionalizálja a munkafolyamatokat. A csapat magabiztosságra tesz szert egy világos tervvel, amelynek segítségével elérhetik a teljesítménycélokat.

Ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek a képzési programot a csapat konkrét igényeihez és az üzleti célokhoz igazítani.

Válassza ki a megfelelő CRM képzési megközelítést

A megfelelő képzési megközelítés empatikus és mindenki igényeit figyelembe veszi, mert nem mindenki tanul ugyanúgy. Egyesek a gyakorlati tapasztalatot részesítik előnyben, míg mások vizuális tartalmakon keresztül jobban befogadják az információkat.

Íme néhány módszer, amelyet alkalmazhat:

Interaktív élő műhelyek: A szakértők által vezetett interaktív foglalkozások kiválóan alkalmasak a gyakorlati tanulásra és a valós idejű kérdések-válaszok megosztására. Ezek a foglalkozások a CRM alapvető funkcióit fedik le, és lehetővé teszik a munkatársak számára, hogy élőben gyakoroljanak.

Útmutatók és oktatóanyagok: Tökéletes megoldás a változó ütemtervű hibrid csapatok számára. Az online képzés, a dokumentáció és a videós útmutatók segítségével a csapatok a saját tempójukban tanulhatnak.

Peer-to-peer tanulási rendszer: Ösztönözze csapatát a kommunikációra és az egymás segítésére, hogy a tanulás még könnyebb legyen.

Használja ezeket a megközelítéseket egészséges keverékben, hogy változatos tanulási stílust teremtsen a szervezetén belül, így mindenki úgy érezheti, hogy részese a folyamatnak.

👀 Tudta? Csak a vállalatok 36%-a képezi alkalmazottait havonta vagy legalább háromhavonta. Az alkalmazottak 33%-a a negyedéves képzéseket részesíti előnyben, de csak a vállalatok 5%-a kínál képzést, amikor arra szükség van.

Készítsen átfogó képzési tervet

Most, hogy már ismeri csapata igényeit, itt az ideje a stratégiai tervezésnek. Vázolja fel a legfontosabb CRM funkciókat, amelyekkel foglalkozni kell, például a kapcsolattartás kezelése, a feladatok automatizálása, a jelentések készítése és az adatok elemzése.

De ne vezessen be mindent egyszerre. A legfontosabb, hogy kezdetben egyszerűen fogalmazzon meg mindent, és csak a szükségeseket fedje le.

Íme, mit tartalmazhat egy kezdőknek szóló képzési terv:

Alapvető CRM navigáció: Kezdje az alapokkal – hogyan lehet navigálni a CRM szoftverben és a legfontosabb funkciókban, mint például a műszerfal, a menük és a keresési funkciók.

Kapcsolatkezelés: Tanítsa meg csapatának, hogyan kell bevinni, frissíteni és rendszerezni az ügyféladatokat. Mutassa meg nekik, hogyan kell megfelelően kategorizálni a kapcsolatokat, nyomon követni a kommunikációs előzményeket és tisztán tartani az adatokat.

Feladatok automatizálása: Mutassa meg nekik, hogyan állíthatnak be automatizálásokat olyan feladatokhoz, mint a feladatok kiosztása, a nyomon követő e-mailek küldése vagy az ügyfelek státuszának frissítése.

Jelentéskészítő eszközök: Tartalmazzon egy részt arról, hogyan lehet olyan jelentéseket készíteni, amelyek betekintést nyújtanak a legfontosabb mutatókba, mint például az értékesítési konverziók, az ügyfelek aktivitása vagy a projekt ütemtervei.

💡 Profi tipp: Alkalmazzon a Pareto-elvet – a 80/20-as szabályt – a funkciók gyorsabb szűréséhez. Adjon prioritást a funkciók 20%-ának, amelyek az eredmények 80%-át határozzák meg, például az ügyféladatok bevitelének és a feladatok automatizálásának.

Automatizálja a folyamatot egy könnyen használható megoldással, mint például a ClickUp, a mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, amely szakértő módon sokoldalú CRM eszközként is funkcionál. Ez segít Önnek a CRM rendszer képzés sikeres megvalósításában.

Ingyenes sablon Végrehajtsa CRM képzési tervét egyszerűen a ClickUp képzési bevezetési terv sablonjával.

Használja a ClickUp képzési bevezetési terv sablonját, hogy tervét nyomon követhető feladatokká alakítsa, és egy helyen együttműködhessen az egész csapattal.

Így segít Önnek:

Használja az „Első lépések” útmutatót, hogy felkészítse csapatát, és kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a siker mérése érdekében.

Feladatok kiosztása a csapat tagjainak, függőségek beállítása a munkafolyamatok kezeléséhez és automatikus emlékeztetők használata

Használja az Ütemezés nézetet és a Gantt-diagram nézetet a munkamenetek tervezéséhez, a mérföldkövek meghatározásához és a határidők betartásának biztosításához.

Olyan folyamatdokumentációs sablont keres, amellyel részletes struktúrát hozhat létre képzési tervéhez?

A ClickUp képzési keretrendszer sablon segít felvázolni az összes fontos mérföldkövet és tevékenységet, amelyet el kell végezni, hogy semmi ne maradjon ki.

Használja ki a beszállítói erőforrásokat

A CRM-befektetés értékének maximalizálása a szoftvergyártó által biztosított erőforrások teljes körű kihasználásával kezdődik. Az átfogó oktatóanyagok, érdekes webináriumok és lépésről lépésre bemutató útmutatók olyan erőforrások, amelyek minden szaktudású csapat számára pótolják a hiányzó ismereteket.

A ClickUp Docs egy kiemelkedő funkció, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közvetlenül a platformon belül hozzanak létre, tároljanak és osszanak meg képzési anyagokat.

Hozzon létre és testreszabjon egy digitális könyvtárat, amely tartalmazza az összes gyakran ismételt kérdést, hibaelhárítási technikát és tudáscikkeket a ClickUp tudásbázis segítségével.

A ClickUp tudásbázis központi információs központként is szolgál, amely megoldásokat kínál a gyakori problémákra, funkciók magyarázatát és a legjobb gyakorlatokat az üzleti folyamatok optimalizálására.

Ha ösztönzi csapatát, hogy fedezze fel ezeket a gyártók által biztosított erőforrásokat, biztosíthatja, hogy naprakészek maradjanak az új funkciók és fejlesztések terén. Az ezekkel az anyagokkal való rendszeres foglalkozás segíthet az alkalmazottaknak a problémák önálló megoldásában és hatékonyabb munkafolyamatok bevezetésében.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

Gyakoroljon valós élethelyzetekben

Az elméleti képzés egy dolog, de a valós életben sajátos kihívásokkal kell szembenézni. Ahelyett, hogy csak a funkciók bemutatására támaszkodna, ösztönözze csapatát, hogy gyakoroljon valódi ügyféladatokkal és munkafolyamatokkal.

📌 Példa: Egy értékesítési tréner a vállalat ügyfeleinek tényleges adatai alapján szimulálja a potenciális ügyfelek generálásának folyamatát. Ebben a tevékenységben az értékesítési csapatok új potenciális ügyfeleket adnak be, nyomon követik a folyamatot, és ügyfelekké alakítják őket. Emellett egy próbamail-marketing kampányt is lebonyolítanak, hogy gyakorolják a közönség szegmentálását és a nyomon követés automatizálását.

Ez a gyakorlati megközelítés növeli az önbizalmat, és segít megérteni, hogyan illeszkedik a CRM a mindennapi feladatokba. Emellett biztonságos teret biztosít a stratégiák finomításához és a gyors induláshoz.

Kövesse nyomon az előrehaladást és nyújtson folyamatos támogatást

A CRM-képzés nem egyszeri esemény, hanem egy folyamat. Tartsd fenn a lendületet azáltal, hogy világos célokat tűzöl ki, nyomon követed az előrehaladást és folyamatos támogatást nyújtasz.

Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Dashboards, hogy nyomon kövesse a feladatok elvégzését, láthatóvá tegye a csapat előrehaladását és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

Kövesse nyomon CRM-tevékenységeinek teljesítményét a ClickUp Dashboards segítségével.

A képzés utáni visszajelzési üléseken nagy változásokat érhet el, és a csapatának megadhatja a növekedéshez és a sikerhez szükséges útmutatást. Ne felejtse el frissíteni az információkat! Ossza meg a CRM új funkcióival és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos friss híreket, hogy csapata mindig egy lépéssel előrébb járjon.

A sikeres CRM szoftveres képzés legjobb gyakorlata

A csapat CRM-képzése mindenki számára élvezetes lehet, különösen a megfelelő megközelítéssel. Íme néhány módszer, amellyel ezt elérheti:

Kezdje kicsiben

Ne terhelje túl a csapatát az összes funkcióval egyszerre. Kezdje az alapokkal, és összpontosítson azokra az eszközökre, amelyeket naponta használnak. Ahogy egyre magabiztosabbá válnak, vezessen be további fejlett funkciókat kezelhető lépésekben, hogy idővel megerősödjön a bizalom.

Tartsa interaktívnak

Ösztönözze a gyakorlati feladatok elvégzését és a nyílt beszélgetéseket a képzés során. Hagyja, hogy csapata felfedezze a CRM-et, kérdéseket tegyen fel és megossza észrevételeit. Az együttműködés elősegíti, hogy mindenki elkötelezett maradjon és tanuljon egymástól.

Személyre szabott élmény

Nincs két egyforma csapat, ezért a képzést a csapata sajátos munkafolyamataival összhangban alakítsa ki. Fókuszáljon azokra a helyzetekre, amelyekkel a csapat tagjai rendszeresen találkoznak, hogy megértsék, hogyan illeszkedik a CRM a mindennapi feladataikba.

Ünnepelje a sikereket

Ismerje el és jutalmazza a haladást, legyen az bármilyen kicsi is. Akár egy képzési kurzus befejezése, akár egy bonyolult funkció elsajátítása, a mérföldkövek megünneplése fenntartja a morált és élvezetesebbé teszi a tanulási folyamatot.

A hatékony CRM-képzés nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol csapata támogatást érez és készen áll a sikerre.

💡 Profi tipp: Ne feledje, hogy az új szoftverek használatának elsajátítása időbe telik. Legyen türelmes, és teremtsen olyan támogató környezetet, ahol mindenki nyugodtan tehet fel kérdéseket és tanulhat a hibáiból.

Egyéb források a CRM képzéshez

A CRM-készségek elsajátítása még soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a különböző tanulási stílusoknak megfelelő forrásoknak. Az online tanfolyamoktól a szakmai tanúsítványokig számos lehetőséget találhat, amelyekkel a CRM-képzés praktikus és érdekes lesz.

Online tanulási platformok

Az olyan platformok, mint a Coursera, az Udemy, a LinkedIn Learning, valamint az olyan alkalmazotti képzési szoftverek, mint a HubSpot, igazi aranybányák a CRM-képzés terén. Ezek különböző tanfolyamokat kínálnak az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez, a kezdő útmutatóktól a haladó stratégiákig.

Találhat olyan tananyagokat, amelyek népszerű CRM-ekhez, például a HubSpot CRM, a Salesforce CRM, a Microsoft Dynamics CRM, a Zoho CRM és másokhoz vannak igazítva, és amelyeket gyakran iparági szakértők tartanak. A legjobb rész? Csapata a saját tempójában tanulhat.

CRM-tanúsítványok

Megbízható CRM-tanúsítványokat keres? Az olyan programok, mint a Salesforce Administrator Certification, a Microsoft Dynamics 365 Certification és a HubSpot Inbound Marketing Certification gyakorlati képzést nyújtanak és szakértelmet mutatnak be.

Ezek a tanúsítványok elmélyítik a CRM-ismereteket és hitelesen növelik csapata szakmai fejlődését.

Weboldalak és blogok

Ne hagyja ki az értékes ingyenes forrásokat és a népszerű iparági blogokat. A CRM Magazine és a HubSpot vagy a Salesforce blogok a legjobb források az értékes betekintéshez, a bevált gyakorlatokhoz és a hibaelhárítási útmutatókhoz.

Ezek tökéletesek ahhoz, hogy naprakész legyen a trendekkel kapcsolatban, vagy bármikor elmélyülhessen bizonyos CRM-hez kapcsolódó témákban.

Vegye fel a legmegfelelőbb erőforrásokat, és tegye a CRM termékek bevezetését egyszerűvé, rugalmassá és hatékonnyá csapata számára.

A ClickUp CRM szoftver használatának megkezdése

A legjobb CRM szoftver könnyen használható, és nem csak az ügyfélkapcsolatok kezelésére alkalmas. A ClickUp for Sales Teams mindent egy helyen egyesít, így nem kell a projektmenedzsment, az együttműködés és a munkafolyamat-kezelő eszközök között váltogatni.

Könnyedén hozza létre ügyféladatbázisát

A ClickUp CRM minden, amire szüksége van egy CRM szoftverben, és még több. Úgy tervezték, hogy az ügyfélkapcsolat-kezelés teljes körét lefedje.

Kezelje teljes értékesítési folyamatát, egyszerűsítse a munkafolyamatokat és növelje csapata termelékenységét a ClickUp CRM segítségével.

Miután feltöltötte ügyféladatait, válasszon a több mint 10 rendkívül rugalmas nézet közül, például a Lista nézet, a Kanban tábla nézet és a Táblázat nézet közül, hogy az Ön számára legmegfelelőbb módon vizualizálja értékesítési folyamatát.

Szeretné tudni, hogy egy potenciális ügyfél vagy egy meglévő ügyfél a értékesítési csatorna melyik szintjén tart? Kezelje fiókjait egyéni állapotokkal és egyéni mezőkkel, hogy az egész csapata naprakész legyen az egyes fiókok előrehaladásával kapcsolatban.

Tartsa az összes fontos ügyféladatot ott, ahol szüksége van rájuk, a ClickUp egyéni mezők segítségével.

A ClickUp CRM legnagyobb előnye, hogy minimális erőfeszítéssel segít felépíteni egy teljes CRM-adatbázist.

Aggódik az együttműködés miatt? A ClickUp Chat segítségével mindent megtehet. Használja az integrált e-mailkezelő funkciót a csapattal való kommunikációhoz vagy az ügyfelekkel való kommunikáció központosításához. Mostantól nem kell átkutatnia a beérkező leveleket, hogy megtalálja a fontos frissítéseket.

Szeretné látni, hogy áll az értékesítési folyamat? A ClickUp Dashboards valós időben követi nyomon az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a csapat teljesítményét. Használja a Performance Dashboards és több mint 50 testreszabható widget segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, mint például az ügyfelek életre szóló értéke és az üzletek mérete. Ez segít Önnek adat alapú döntéseket hozni és finomítani az ügyfél-elkötelezettségi stratégiáit.

De ez még nem minden. A ClickUp Automations segítségével könnyedén automatizálhatja az ismétlődő feladatokat. Emellett egyedi triggereket is létrehozhat, hogy tovább automatizálja CRM-munkafolyamatát. Ezzel csapata minden szükséges eszközt megkap, hogy szervezetten tudjon működni.

Kerülje el a manuális hibákat és a határidők elmulasztását a ClickUp Automations segítségével.

Összességében a ClickUp segít Önnek az ügyféladatok és a projekt munkafolyamatok kezelésében, ahogyan Ön szeretné. Csak testreszabja, és a ClickUp elvégzi a többit.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig. A teljes testreszabhatóságnak köszönhetően a ClickUp rugalmasan használható, és minden teret a saját igényeink szerint alakíthatunk.

Imádom a ClickUp-ot! Az üzleti tevékenységem minden területén használom, az értékesítési folyamatok kezelésétől a CRM értékesítési cikluson át a csapatkommunikációig és a termelési ütemtervig. A teljes testreszabhatóságnak köszönhetően a ClickUp rugalmasan használható, és minden teret a saját igényeink szerint alakíthatunk.

Gyorsan elsajátíthatja a tudást

Még mindig nem tudja, hol kezdje? Ne aggódjon, a tanulás időbe telik. Tegye meg az első lépést a ClickUp rendkívül testreszabható képzési terv sablonjaival.

Ingyenes sablon Kezdje meg CRM-kalandját most a ClickUp CRM sablonnal!

Használja a ClickUp CRM sablont, egy kezdőknek is könnyen kezelhető megoldást, amelynek célja az ügyfélkapcsolatok kezelésének egyszerűsítése minden méretű vállalkozás számára. Funkciói a következő módon racionalizálják az értékesítési folyamatokat és gyorsítják az üzletkötéseket:

Nyolc egyéni mezővel rögzítheti a fontos ügyféladatokat, többek között a CRM tétel típusát, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, az iparágat és a beosztást.

Használja a Gantt-diagram nézetet az egyes ügyfelek útjának nyomon követéséhez. Azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és ünnepelje a mérföldköveket!

Javítsa az ügyfélkapcsolat-kezelést olyan funkciók segítségével, mint az emlékeztetők, az automatizálás és a feladatfüggőségek.

Olyan megoldást keres, amely kifejezetten az értékesítési csapat készségeinek fejlesztésére lett kialakítva? A ClickUp Sales CRM sablon a legjobb választás.

Alakítsa át a CRM-et a ClickUp segítségével

Az ügyfélkapcsolat-kezelési készségek elsajátítása olyan, mintha beíratná csapatát vezetési tanfolyamra. Anélkül megakadhatnak, elfelejthetik a irányjelzőt, vagy nekicsapódhatnak a kihagyott lehetőségek falának. De a megfelelő képzéssel simán haladhatnak a siker felé.

A testreszabható CRM szoftverek terén a ClickUp kiemelkedik a mezőnyből. Az all-in-one funkciók, a testreszabhatóság és az automatizálás révén a ClickUp lehetővé teszi csapatának, hogy a kiváló ügyfélszolgálatra és az üzletek lezárására koncentráljon. Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp fiókra!