Külföldi karriert tervez? 🌎

Ha tudja, mennyi ideig érvényes a munkavízum, sok felesleges stressztől kímélheti meg magát később. Ha más országban (különösen az Egyesült Államokban) szeretne dolgozni, vagy ha vállalkozása külföldi állampolgárokat kíván alkalmazni, a munkavízum érvényességi idejének ismerete segít elkerülni a lejárt dokumentumokat, elakadt kérelmeket, jogszabályok be nem tartását vagy a határidők elmulasztását, miközben átalakíthatja álláslehetőségeit, költözési terveit, sőt hosszú távú céljait is.

A helyzet az, hogy az időtartam teljesen függ attól, hová utazik, milyen típusú vízummal rendelkezik, és milyen jellegű a jogosult munkaviszony. Szezonális munkák esetén ez legfeljebb egy év, hosszú távú szerződések esetén pedig legfeljebb három év lehet. Néhány vízum megújítható, mások nem.

Tehát mielőtt csomagolna vagy álláshirdetést adna fel, itt van néhány dolog, amit tudnia kell az idővonalakról, a megújításokról és arról, hogyan lehet pánik nélkül előre készülni minden vízum lejárati dátumára. Mivel a munkavízumra vonatkozó szabályok világszerte eltérőek, elsősorban az amerikai munkavízumokra fogunk összpontosítani, és bemutatjuk, mi befolyásolja azok érvényességi idejét, hogyan működik a megújítás, és mire számíthat, ha a jelenlegi vízumának érvényessége lejár.

Jogi nyilatkozat: A vízum érvényességi idejének meghatározásához kérjük, olvassa el a vízumot kiállító illetékes kormányzati szerv hivatalos dokumentációját. Ez a cikk nem tekinthető önálló forrásnak a vízummal kapcsolatos információk tekintetében, és nem helyettesíti a bevándorlási politikákra vonatkozó jogi tanácsadást. Itt összeállítottunk egy sor általános bevált gyakorlatot és másodlagos forrást, amelyekből megtudhatja, mennyi ideig érvényes a munkavízuma.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Nem tudja, mennyi ideig érvényes a munkavállalói vízum, vagy mi történik, ha lejár? Íme, hogyan kezelheti minden szakaszt egyértelműen: Ismerje meg, mi határozza meg az érvényességi időt: a vízumkategóriától és a foglalkoztatási feltételektől kezdve az országspecifikus bevándorlási törvényekig.

Ismerje meg a munkavízumok típusait: beleértve a nem bevándorlói, bevándorlói és országspecifikus programokat, mint például a H-2B, P vízumok és kulturális csereprogramok.

Tervezze meg a megújításokat időben: kövesse nyomon a jogi határidőket, gyűjtsön össze a szükséges dokumentumokat, és forduljon hozzáértő bevándorlási ügyvédhez.

Kerülje el a túltartózkodásért járó büntetéseket: ellenőrizze a lejárati dátumot, értékelje újra a vízumlehetőségeket, és tartsa be a kormányzati előírásokat. Legyen mindig egy lépéssel előrébb a megfelelő eszközökkel. Használja a ClickUp alkalmazást a papírmunkák, határidők és emlékeztetők kezeléséhez. Legyen szervezett, csökkentse a kockázatokat, és biztosítsa vízumának érvényességét, bárhová is viszi a munka.

Mi az a munkavízum?

A munkavízum jogi engedélyt ad arra, hogy olyan országban éljen és dolgozzon, amelynek nem állampolgára. Ez több, mint egy egyszerű pecsét. A dokumentum összeköti a kereseti, tartózkodási és határon átlépési jogát egy adott állásajánlattal, munkáltatóval és bevándorlási státusszal.

Akár egyéves szerződés miatt költözik, akár állandó munkalehetőséget keres, a munkavízumnak egy alapvető célja van: meghatározott feltételek mellett, meghatározott időtartamra engedélyezni a munkavállalást.

Ez azt jelenti, hogy jogosultsága gyakran a következőktől függ:

Az Ön szerepe és képesítései: a technológiai szakképzett munkavállalóktól a vallási munkavállalókig vagy a külföldi médiáig.

Ki alkalmazza Önt : egy kormányzati szerv, egy globális vállalat vagy egy új kereskedelmi vállalkozás?

A vízumkategória: ideiglenes elhelyezés, képzés vagy hosszú távú bevándorlási út

A munkavállalói vízum típusai

A munkavízumok általában két kategóriába sorolhatók: nem bevándorló munkavízumok azok számára, akik ideiglenesen érkeznek, és bevándorló munkavízumok azok számára, akik maradni terveznek.

Innen tovább oszlik a szakmája és szándéka függvényében. Íme néhány példa a vízumtípusokra:

H-2B vízumok (USA) : Ideiglenes, nem mezőgazdasági munkavállalók számára

P vízumok (USA) : Sportolók, előadóművészek és kulturális csereprogramok résztvevői számára

Tier 2 általános vízum (Egyesült Királyság) : Egyesült Királyságbeli munkáltató által támogatott képzett munkavállalók számára

Ideiglenes szakemberhiány (TSS) vízum (Ausztrália) : Képzett munkavállalók számára, akik pótolják a munkaerőhiányt

Global Talent Stream (Kanada) : Gyorsított bevándorlási eljárás keretében technológiai és STEM szakemberek számára

J vízumok (USA) : Gyakran használják kulturális csereprogramokban vagy orvostudományi egyetemi gyakorlatok során.

I vízumok (USA): Nemzetközi újságírók és külföldi médiaalkalmazottak számára

A munkavízumok jellege országonként nagyban eltér. Egyesek csak meghatározott országokra vonatkoznak, másokhoz munkáltatói támogatás vagy hivatalos munkavállalási engedély szükséges. És míg egyes amerikai vízumok zöld kártyához vezetnek, mások egyszerűen lejárnak a projekt befejeztével.

A vízumkategória megértése az első lépés ahhoz, hogy megtudja, mennyi ideig maradhat, és mi történik ezután.

Mennyi ideig érvényes a munkavízum?

A munkavízumok nem követnek egységes időtartamot. Míg egyesek csak néhány hónapig érvényesek, mások több évig is lehetővé teszik a munkavégzést, néha meghosszabbítási lehetőséggel. Az érvényességi időtartam több tényezőtől függ, például az ország vízumpolitikájától, az Ön munkakörének besorolásától és magától a vízum típusától.

Ha több országban is kezel alkalmazásokat, nyomon követi a lejárati dátumokat vagy időben megújítja az engedélyeket, akkor a naptári emlékeztetőn túl másra is szüksége lesz, hogy szervezett maradjon.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Reminders alkalmazást, hogy ne maradjon le a fontos határidőkről, legyen szó vízummegújításról, dokumentumok benyújtásáról vagy a jogi csapatával való egyeztetésről.

A munkavízum érvényességi idejét meghatározó tényezők

A tartózkodás időtartamát a törvények, a munkáltatói kötelezettségek és a foglalkoztatási feltételek határozzák meg. Általában a következő tényezők befolyásolják a munkavízum érvényességi idejét:

Célország : Egyes országok rögzített időtartamot kínálnak, míg mások a bevándorlási szolgálatokon keresztül folyamatos megújítást tesznek lehetővé.

Vízumtípus : Az H-2B-hez hasonló ideiglenes munkavízumok időben korlátozottak, míg a bevándorlási vízumok gyakran hosszabb tartózkodást vagy állandó letelepedést tesznek lehetővé.

A szponzorálás részletei : Az állásajánlat, a beosztás és az, hogy ugyanazon a vállalatnál dolgozik-e, mind befolyásolják a vízum érvényességi idejét.

Foglalkoztatási besorolás: Egyes vízumok meghatározott foglalkoztatási feltételekhez, konkrét jogosultsági követelményekhez vagy nagy munkaerő-keresletű ágazatokhoz kötöttek.

A legtöbb vízumon egyértelműen feltüntetik a lejárati dátumot, és megkövetelik, hogy a jelenlegi vízum lejárta előtt távozzon az országból vagy megújítsa azt.

Rövid távú és hosszú távú munkavállalói vízumok

Íme egy összehasonlító táblázat, amely bemutatja, hogy ezek a két nagy vízumtípus általában hogyan viszonyulnak egymáshoz:

Kritériumok Rövid távú munkavállalói vízumok Hosszú távú munkavállalói vízumok Érvényességi idő 1–2 évig 3–5 év (sok esetben megújítható) Vízumtípusok H-2B (USA), J vízumok (USA), Tier 5 Youth Mobility (Egyesült Királyság), TSS vízum (Ausztrália) EB-3 (USA), Tier 2 (Egyesült Királyság), Global Talent Visa (Kanada), ENS (Ausztrália) Használati esetek Szezonális munka, szakmai gyakorlat, újságírás, kulturális csereprogramok Vezető pozíciók, állandó áthelyezések, magasan képzett munkaerő Gyakori ágazatok Vendéglátás, mezőgazdaság, média, képzés Technológia, egészségügy, pénzügy, STEM, vállalati vezetés Tipikus követelmények Állásajánlat, munkáltatói támogatás, rövid távú munkaerő-igény Hosszú távú szerződés, szponzorálás, bizonyított szakértelem vagy diploma A meghosszabbítás rugalmassága Gyakran korlátozott vagy rögzített Többszöri meghosszabbításra adhat lehetőséget, vagy állandó tartózkodási engedélyhez vezethet.

Egyes rövid távú vízumok, például a kulturális csereprogramok vagy képzési programok esetében a vízum érvényessége szigorúan időben korlátozott. A hosszú távú lehetőségek, különösen azok, amelyek bevándorlási útvonalakhoz kapcsolódnak, gyakran meghosszabbítást vagy állandó tartózkodási engedélyhez vezető utat kínálnak, az országspecifikus vízumszolgáltatásoktól függően.

📖 Olvassa el még: Stresszel a vízumkérelmek és a határidők miatt? Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a termelékenység és a pihenés között?

A munkavízumok általános érvényességi ideje országonként

A különböző országok nagyon eltérően értelmezik a „munkavízum” fogalmát. Íme, mire számíthat néhány népszerű úti cél esetében:

Egyesült Államok : Az érvényesség időtartama a vízumkategóriától függ. : Az érvényesség időtartama a vízumkategóriától függ. Az H-2B vízumok legfeljebb egy évig érvényesek, míg bizonyos programok keretében a képzett munkavállalók legfeljebb három évig maradhatnak, lehetőség van meghosszabbításra is. Egyes utak a munkavállalói engedélyen keresztül zöld kártyához vezetnek.

Németország : A munkavízumok, beleértve az : A munkavízumok, beleértve az EU kék kártyát is, általában legfeljebb négy évig érvényesek, és 21–33 hónap után állandó tartózkodási engedélyhez vezethetnek, a foglalkoztatási és nyelvi kritériumoktól függően. ]

Egyesült Királyság : Az ideiglenes munkavállalók legfeljebb két évre kaphatnak vízumot, míg a hosszú távú munkavállalói vízumok legfeljebb öt évre szólnak, és jogosultak az állandó tartózkodási engedélyre.

Kanada : A legtöbb munkavállalási engedély legfeljebb három évig érvényes, és a külföldi munkavállalók számára átmeneti lehetőségek állnak rendelkezésre a tartományi jelölési programok keretében.

Franciaország : A legtöbb munkavízum egytől négy évig érvényes, és olyan programok, mint : A legtöbb munkavízum egytől négy évig érvényes, és olyan programok, mint a Passeport Talent , gyorsított letelepedési lehetőségeket kínálnak képzett szakemberek és külföldi befektetők számára.

Ausztrália : A vízum érvényessége 2–4 év között mozog, a szakképzettség szintjétől és a munkáltató státuszától függően. Egyes pozíciók esetében új vízumra van szükség a kezdeti időtartam után is.

Egyesült Arab Emírségek: A munkavállalói vízumok általában két-három évig érvényesek, megújításuk a folyamatos, megfelelő foglalkoztatástól függ.

Ezeknek az időtartamoknak a nyomon követése nem csupán papírmunka, hanem jogi határidő is. Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain. Azonnal kereshet a vízumkategóriájára, átnézheti az országspecifikus szabályokat, vagy ellenőrizheti, hogy a meghosszabbításhoz szükséges-e érzékeny vagy bizalmas információ, például korábbi utazási előzmények vagy foglalkoztatási szünetek.

Kérjen segítséget a vízumhosszabbítási követelményekkel kapcsolatban a ClickUp Brain segítségével.

✨ Bónusz: A ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, beleértve a GPT-4o, o3-mini, o1 és Claude 3. 7 Sonnet modelleket, közvetlenül a ClickUp-ból. Kiválaszthatja, melyik AI modell a legalkalmasabb az aktuális feladatához.

A ClickUp Tasks segítségével egyedi munkafolyamatokat hozhat létre a következő célokra:

Figyelje a vízumok lejárati dátumait országonként

Határidők kijelölése a megújítási dokumentációhoz

Tárolja egy helyen a beolvasott jóváhagyásokat, jogi leveleket vagy munkavállalási engedélyét.

Különösen akkor, ha több csapattagot vagy határokon átnyúló kérelmet kell kezelnie, ezek a munkafolyamatok időt takarítanak meg, elkerülik a last minute rohanást, és segítenek a jogszabályok betartásában.

Munkavízum megújítása és meghosszabbítása

A vízumod hamarosan lejár. A munka remekül megy. A csapat szeretné, ha maradnál. De itt van a probléma: a papírmunka nem törődik ezekkel.

A munkavízum megújítása gyakran stresszesebb, mint annak megszerzése. A határidők változnak. A követelmények halmozódnak. És ha egyetlen űrlapot is elmulaszt, akkor kockáztatja, hogy teljesen elveszíti jogi státuszát.

A jó hír? A legtöbb ország lehetővé teszi a meghosszabbítást. A trükk az, hogy tudni kell, melyik országok teszik ezt lehetővé, és el kell kezdeni a folyamatot, mielőtt a jelenlegi vízum lejár.

Meghosszabbítható-e a munkavállalói vízum?

Ez attól függ. Általában igen, de nem mindig.

Egyes ideiglenes munkavízumok, mint például az H-2B vagy a rövid távú kulturális csereprogramok, egyszeri alkalommal érvényesek. Mások, különösen a bevándorlók munkavízumai, hosszabb tartózkodási lehetőséget biztosítanak, néha akár az állandó tartózkodási engedély megszerzéséhez is vezető utat nyitva.

Általában akkor jogosult a meghosszabbításra, ha:

A vízum típusa a nemzeti bevándorlási törvények szerint meghosszabbítható.

Ön megfelel a vízum jogosultsági követelményeinek, és nem sértett meg semmilyen feltételt.

Az állásajánlatod még mindig érvényes, és ugyanannál a vállalatnál dolgozol.

A vízum lejárati dátuma előtt kell benyújtani a kérelmet.

Olyan országokban, mint az Egyesült Államok, az Ön ügye átmehet a polgársági és bevándorlási szolgálatokon, bevándorlási tisztviselők által felülvizsgálhatják, és akár további dokumentációt is igényelhet – például frissített munkavállalási engedélyt vagy második munkaügyi tanúsítványt.

Ha bizonytalan, akkor érdemes szakértő bevándorlási ügyvédhez fordulni. Ami megújításnak tűnik, valójában új vízumot igényelhet, különösen, ha megváltozott a beosztása, a beosztási címe vagy a fizetése.

👀 Tudta? Japánban a munkavízumok szorosan kapcsolódnak bizonyos munkakategóriákhoz. Ez azt jelenti, hogy ha iparágat vált, például tanításról marketingre, akkor nem elég egyszerűen frissítenie az önéletrajzát. Teljesen új vízumot kell igényelnie, még akkor is, ha ugyanannál a munkáltatónál marad.

A munkavízum megújítási folyamata és követelményei

A megújítás nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent meg kell ismételnie, amit az első alkalommal tett. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak igazolnia kell mindent, és be kell mutatnia, hogy Ön egy országban jó hírű, legális külföldi munkavállaló.

Lehet, hogy össze kell állítania:

Frissített szerződés vagy a továbbra is jogosult foglalkoztatás igazolása

Az eredeti vízumkategóriához kapcsolódó dokumentumok

A beutazási pecsét, a jogi státusz és az országban töltött idő megerősítése

Friss levelek az ügyvédi irodától, a munkáltatótól vagy a szponzoráló ügynökségtől

És itt jönnek a bonyodalmak: egy elmulasztott határidő, és hirtelen új repülőjegyet kell foglalnia, vagy sietnie kell a fellebbezés benyújtásával.

Ezért elengedhetetlen egy megfelelő rendszer bevezetése. A ClickUp Határidők sablon segítségével strukturálhatja a megújítás teljes ütemtervét. A dokumentumok összegyűjtésétől a nyomon követésig, minden lépés a helyén. Minden lépéshez saját feladat tartozik, függőségekkel, amelyek biztosítják a folyamat folytonosságát, és határidőkkel, amelyek az új információk beérkezésekor módosulnak.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az összes feladat határidejét a ClickUp Deadlines Template segítségével.

Az alábbiakban segítünk Önnek:

Osztja meg a felelősséget a HR, a jogi osztály és a saját ellenőrzőlistája között.

Központosítson mindent, a jóváhagyási levelektől a munkavállalási engedély dokumentumáig.

Felismerje az akadályokat, mielőtt azok utolsó pillanatban vészhelyzetet okoznának

És hogy semmi ne maradjon ki, a ClickUp Automations korai figyelmeztetéseket küldhet, átadhatja a feladatokat, ha a határidők változnak, és emlékeztetőket indíthat el, amikor közeledik a vízum lejárati dátuma. Így a megújítás nem a szerencsén múlik.

Mi történik, ha a munkavízum lejár?

Az egyik nap még legálisan dolgozik. A következő napon lejár a vízum, és hirtelen minden megváltozik.

A munkavízum lejárati ideje hatással lehet bevándorlási státuszára, jövőbeli álláslehetőségeire, sőt, akár az országba való visszatérésére is. Akár első alkalommal kérelmezi a vízumot, akár több vízummal rendelkező személyt kezel határokon átnyúlóan, elengedhetetlen, hogy a vízum jogi korlátain belül maradjon. Az okok a következők:

A munkavízum túllépésének következményei

A tartózkodási idő túllépése nem csupán figyelmeztetéssel járhat. A legtöbb ország ezt súlyos jogsértésnek tekinti, és a szankciók gyorsan súlyosbodnak.

A következő kockázatokkal járhat:

Jogi státusz elvesztése : Ön már nem jogosult munkavégzésre, és egyes esetekben jogellenesen tartózkodik az országban.

Bírságok vagy azonnali kiutasítás : A bevándorlási hatóságok kiutasítási végzést vagy utazási tilalmat rendelhetnek el.

Újra belépés tilalma : Még akkor is, ha önként távozik, megtagadhatják Öntől a jövőbeli bevándorlási vízumokat, nem bevándorlási munkavízumokat vagy a vízummentességi programba való belépést.

Hatása a zöldkártya kérelmekre : A tartózkodási idő túllépése kizárhatja Önt az állandó tartózkodási engedély megszerzéséből.

Feszült munkáltatói kapcsolatok: A vállalatok feladhatják a szponzorálását, hogy elkerüljék a bevándorlási szolgálatok előírásainak megsértését.

Minél hosszabb az időtúllépés, annál nehezebb helyrehozni. Még a rövid időtúllépések is megjelenhetnek a háttérellenőrzések során, vagy vörös zászlót jelenthetnek a bevándorlási tisztviselő által vizsgált jövőbeli kérelmek esetében.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI utazási tervező asszisztensek a nyaralás tervezéséhez

A vízum lejárta előtt megteendő lépések

Általában nem kap értesítést a bevándorlási hatóságtól, hogy közeledik a határidő. De ha elmulasztja, a következmények nem csekélyek, jogi státusza egyik napról a másikra megváltozhat.

Tartson fenn egy 90 napos cselekvési ablakot. Íme, hogyan.

Lehet, hogy úgy gondolja, hogy a vízum a szerződése lejártáig érvényes. Lehet, hogy nem. A bevándorlási tisztviselők által bélyegzett vízum lejárati dátum, a felvételi nyilvántartásában szereplő dátum és a szerződésében szereplő feltételek mind más-más információt adhatnak.

Ennek a részletnek a figyelmen kívül hagyása az egyik leggyakoribb és legköltségesebb hiba. Mielőtt megtervezné a következő lépéseket, ellenőrizze, mi a hivatalos információ.

📖 Olvassa el még: A legjobb utazási és költségkezelő szoftverek, amelyekkel előnyre tehet szert

Tervezze meg minden fontos lépést, mielőtt a dolgok felhalmozódnak

A lejárati dátumtól visszafelé kell terveznie, és nem szabad a héten belül kapkodnia. Ez azt jelenti, hogy belső határidőket kell meghatározni például a következőkre:

Jogi felülvizsgálat bevándorlási ügyvéddel

Ellenőrző levelek beszerzése az ügyvédi irodától vagy a HR-től

Munkavállalási engedély iránti kérelem vagy annak frissítése

Beadvány benyújtása az állampolgársági és bevándorlási hatóságokhoz (ami hetekig is eltarthat)

Használja a ClickUp Naptárat, hogy vizuálisan ábrázolja a teljes megújítási folyamatot, a benyújtási dátumoktól a csapatok közötti átadásokig. Ha minden egy idővonalon van, akkor a problémákat még azok kialakulása előtt észreveheti.

Kövesse nyomon és kezelje könnyedén ütemterveit a ClickUp segítségével.

Gyűjtse össze a papírokat, mintha ez lenne a második munkája

A vízum megújításánál nem számít, hogy milyen jól teljesített a munkahelyén. Az számít, hogy bizonyítani tudja-e, hogy továbbra is jogosult rá.

Kezdje el gyűjteni:

Frissített, jogosultságot igazoló foglalkoztatási dokumentumok

Jövedelemigazolás vagy állásajánlat folytatása

Az új időszakra vonatkozóan szükséges munkaügyi tanúsítványok

Jogi státuszának és az országban töltött időnek a megerősítése

Ez nem egy egyéni folyamat. Valószínűleg szüksége lesz a jogi osztály, a HR és a vezetője segítségére is, ezért mindenkinek adjon időt a cselekvésre.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy minden űrlapot, levelet és jóváhagyást egy helyen tároljon. Megjelölheti a közreműködőket, nyomon követheti a szerkesztéseket, és a dokumentumokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja, így semmi sem vész el a zűrzavarban, és nem tűnik el valakinek a beérkező levelei között.

Tartsa minden fontos dokumentumát rendezett és naprakész állapotban egy közös munkaterületen a ClickUp Docs segítségével.

Tisztázza a vízumkérelmével kapcsolatos teendőket, mielőtt benyújtaná a kérelmet.

Az, hogy eddig egy bizonyos típusú vízummal rendelkezett, nem jelenti azt, hogy továbbra is azt kell használnia. Egyes nem bevándorlási munkavízumok egyáltalán nem hosszabbíthatók meg. Másokat érdemesebb lehet egy új vízummal helyettesíteni, amely hosszabb távú előnyöket kínál, vagy állandó tartózkodási engedélyhez vezet.

Itt fontos a megfelelő időzítés. Ha túl sokáig vár az opciók értékelésével, akkor kénytelen lesz sietve benyújtani a kérelmet, vagy ami még rosszabb, elkerülhető elutasítást kaphat.

Építsen ki biztonsági hálót minden emlékeztetőhöz

Tartsa kézben projektjeit a ClickUp Reminders segítségével

Még a legjobb szándék mellett is előfordulhatnak elmaradások. Az emberek elfelejtenek dolgokat. Az űrlapok elsüllyednek a beérkező levelek között.

Ezért a ClickUp emlékeztetők nem csak hasznosak, hanem védelmet is nyújtanak. Állítson be emlékeztetőket a dokumentumok esedékességére, a jóváhagyások beérkezésének időpontjára, valamint arra, hogy 30, 15 vagy akár 5 nappal a lejárati dátum előtt.

Akár ügyvédjétől kér felkérést a további lépésekre, akár a HR-osztályt sürgeti, hogy töltsön fel egy aláírt levelet, ezek az automatikus értesítések biztosítják, hogy mindenki összhangban maradjon, és senki ne mulasszon el semmit.

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb digitális nomád közösség, amelyeket magának is létrehozhat

Végső ellenőrzőlista, mielőtt lejár a vízumának érvényessége

Kíváncsi arra, hogy mennyi ideig érvényes a munkavízum az Egyesült Államokban? Ez a vízumkategóriától függ, de a sürgősség változatlan marad. Kövesse nyomon a határidőket, készüljön fel időben, és ne várjon az immigrációs hatóság emlékeztetőire.

Akár vízummentességi program keretében vízummal rendelkezik, akár külföldi befektető vagy nemzetközi szervezet tagja, a megújítási időszak elmulasztásának kockázata ugyanaz. Még a rövid távú látogatóknak, például a WB ideiglenes üzleti látogatóknak vagy a GB ideiglenes látogatóknak is szükségük van egy rendszerre.

Próbálja ki még ma a ClickUp alkalmazást, hogy minden vízummal kapcsolatos feladatot, határidőt és dokumentumot kezelhessen, mielőtt lejár az idő.