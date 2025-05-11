A 10 legjobb éttermi beosztási szoftver az intelligens személyzetkezeléshez

Az étteremben, ahol dolgozom, a legfurcsább műszakok vannak, és az ütemezés szinte soha nem megfelelő. Van néhány rövid műszakunk (például 5 órás nyitás és 15:30-as vacsora műszak), néhány standard 7 órás műszak, és aztán azok a szörnyű 10 órás zárások 17:00-tól 2:00-ig.

Ez a Reddit-felhasználó kommentje tökéletesen rávilágít az éttermi iparágban gyakran előforduló problémára: a rosszul megtervezett műszakbeosztásra.

A vendéglátóipar nagyon függ a személyzettől. Amikor az alkalmazottak nem jelennek meg a műszakban, a vezetőknek sürgősen meg kell tölteniük a megüresedett pozíciókat, ami végső soron az üzletet is hátráltatja.

Amire szüksége van, az egy megbízható éttermi beosztási szoftver. A megfelelő alkalmazotti beosztási szoftver képes kezelni az időkövetést, és akár automatizálni is tudja a műszakcseréket, így a last minute változások nem borítják fel az egész működést.

Hogy megkönnyítsük a dolgát, összeállítottuk a 10 legjobb éttermi beosztási szoftver platformot, amelyek segítségével hatékonyan kezelheti étterme személyzetét.

Mit kell keresnie egy éttermi beosztási szoftverben?

Szeretné fenntartani éttermi alkalmazottai elkötelezettségét, miközben kontrollálja a munkaerőköltségeket? Győződjön meg arról, hogy éttermi ütemezési szoftvere rendelkezik az alábbi elengedhetetlen funkciókkal:

✅ Az intuitív ütemezési eszközökkel a munkavállalók beállíthatják a rendelkezésre állásukat, míg az étteremvezetők drag-and-drop felületeken könnyedén létrehozhatják és módosíthatják a havi ütemterveket.

✅ Az éttermi beosztási alkalmazásnak lehetővé kell tennie a munkavállalók számára, hogy szabadságkérelmet nyújtsanak be és könnyedén cseréljék a műszakokat, miközben a vezetők megtartják az ellenőrzést a jóváhagyások felett.

✅ A beépített funkciók segítségével nyomon követheti a nyitott műszakokat, értesítheti a csapat tagjait a rendelkezésre álló helyekről, és azonnali értesítéseket küldhet, hogy valós időben pótolja a hiányzókat.

✅ Az időmérő funkció és a bérszámfejtő rendszerekkel való integráció biztosítja a pontos bérszámításokat, miközben segít az étterem tulajdonosoknak a munkaerő-költségvetés ellenőrzésében.

✅ A valós idejű üzenetküldéssel rendelkező ütemezési alkalmazás megkönnyíti a műszakok ütemezésének, a last minute műszakváltásoknak és a fontos frissítéseknek a megbeszélését.

Éttermi ütemezési szoftverek áttekintése

Íme egy rövid összefoglaló a legjobb éttermi beosztási szoftverekről:

Éttermi ütemezési szoftver A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Csapatütemezés és munkafolyamat-automatizálás minden méretű étterem számára Mesterséges intelligenciával támogatott beosztások, munkaterhelés-áttekintés, naptárintegráció, időkövetés, műszak-sablonok Ingyenes csomag elérhető; testreszabható csomagok vállalkozások számára 7shifts Étterem-specifikus ütemezés és munkaerő-menedzsment Automatikus ütemező, POS/bérszámfejtés szinkronizálás, menedzser napló, elkötelezettségi irányítópult, mobilalkalmazás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 29,99 dollártól/helyszín Homebase Kis éttermi csapatok, amelyeknek all-in-one ütemezésre és bérszámfejtésre van szükségük Drag-and-drop ütemezés, időkövetés, automatizált bérszámfejtés, borravalókezelés, üzenetküldés Ingyenes csomag; fizetős csomagok 24,95 dollártól. Deputy Munkaerő-menedzsment és munkaügyi előírások betartása Automatikus ütemezés, megfelelőségi eszközök, időkövetés, mobilalkalmazás, munkaerőköltség-követés A csomagok ára 4,50 USD/felhasználótól kezdődik. Sling Költségvetés-tervezés és csapatkommunikáció Valós idejű frissítések, munkaerőköltség-nyomon követés, geofencing, csapatüzenetek, naptárszinkronizálás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 1,70 USD/felhasználótól ZoomShift Kisvállalkozások és műszakban dolgozó csapatok Drag-and-drop ütemező, GPS-es bejelentkezés, műszakemlékeztetők, PTO-nyomon követés, csapatcsevegések Ingyenes csomag; fizetős csomagok 2 dollártól/felhasználó Planday Több telephellyel rendelkező és komplex ütemezéssel működő vállalkozások Intelligens ütemezés, geofencing, bérszámfejtésre kész jelentések, több helyszínt lefedő eszközök, megfelelőség 3,25 USD/felhasználó áron When I Work Vállalkozások, amelyeknek egy platformon belüli ütemezési szolgáltatásokra van szükségük Egy kattintással történő ütemezés, műszakcsere, bérszámfejtés szinkronizálása, munkaerő-költségvetés ellenőrzése, mobilalkalmazás 2,50 USD/felhasználó áron Buddy Punch Távoli csapatok és bérszámfejtés integráció GPS-követés, arcfelismerés, munkaidő-nyilvántartás automatizálása, bérszámfejtés integrációja, PTO-követés Ár: 4,49 USD/felhasználó Connecteam Asztal nélküli csapatok és munkaerő-menedzsment GPS-es időmérő, automatikus ütemezés, beépített üzenetküldő, HR-eszközök, bérszámfejtési integrációk Ingyenes csomag; fizetős csomagok 29 dollártól/hó

📮 ClickUp Insight: Az AI hódítja a világot, de a munkatársainak egy része még mindig vonakodik használni. A felmérésünkben résztvevők 22%-a továbbra is szkeptikus az AI munkahelyi használatát illetően. Fele az adatvédelem miatt aggódik, míg a másik fele az AI megbízhatóságát kérdőjelezi meg. A ClickUp közvetlenül foglalkozik ezekkel a problémákkal, elsőrangú biztonsági protokollokkal és átlátható, AI által generált válaszokkal, amelyek forráslinkeket és feladatutalásokat tartalmaznak. Ez biztosítja, hogy még a legóvatosabb csapatok is magabiztosan alkalmazhassák az AI-alapú termelékenységet, anélkül, hogy aggódniuk kellene az adatok biztonsága vagy az információk pontossága miatt.

A legjobb éttermi beosztási szoftver

Tagadhatatlan, hogy egy étterem vezetése eleve nehéz feladat. Ezekkel az éttermi ütemezési szoftverplatformokkal megszabadulhat az ütemezéssel járó fejfájástól.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú csapatütemezéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

A vendéglátóipar mindig mozgásban van. Ezért az idő szűkösen áll rendelkezésre. Éppen ezért van szüksége egy olyan all-in-one szoftverre, amely egy platformon kínál AI-alapú alkalmazotti ütemezést és feladatok automatizálását.

A ClickUp egy munkaalkalmazás , amely a tudásmenedzsmentet, az AI-alapú alkalmazotti ütemezést és a feladatok automatizálását egyesíti egy platformon. Íme, hogyan segíthet a ClickUp az éttermeknek a jobb ütemezésben.

ClickUp Brain

Képzelje el, hogy rendelkezik egy intelligens rendszerrel, amely megtanulja a munkafolyamatát, és folyamatosan friss információkkal, előrehaladási összefoglalásokkal és teendőkkel látja el Önt.

Ez a ClickUp Brain. Az AI egy helyen egyesíti étterme legfontosabb feladatait, ütemezését és adatait, és azokat hasznos információkká alakítja.

A ClickUp Brain különösen hasznos az alkalmazottak beosztásának automatikus generálásában, mivel elemzi a korábbi munkamintákat, a rendelkezésre állást és a munkaterhelési igényeket.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén létrehozhat AI-generált munkavállalói beosztásokat a meglévő adatok alapján.

ClickUp munkaterhelés-nézet

A ClickUp Workload View hatékonyan egyensúlyba hozza a személyzet műszakjait, csökkentve a munkaerőköltségeket és megelőzve a túlzott vagy alulteljesített ütemezést.

A ClickUp Workload nézetével láthatóvá teheti az egyes csapattagok számára egy adott időszakra kiosztott munkamennyiséget.

A munkavállalók rendelkezésre állása alapján történő műszaktervezés másik módja a ClickUp Team Schedule Template (Csapat ütemezési sablon) használata. Ez egyértelmű áttekintést nyújt arról, hogy ki mikor dolgozik, és milyen feladatokért felelős.

💡 Profi tipp: Étterem vezetése során minden másodperc számít. Hogy megértsd, hova tűnik az időd, a ClickUp időkövető funkciója automatikus időbejegyzéseket és manuális időkövetést kínál. Még olyan népszerű eszközökkel is integrálható, mint a Toggl, a Harvest és az Everhour, így minden, amit nyomon követesz, egy helyen található.

ClickUp AI-alapú naptár

A ClickUp Calendar csökkenti a vizuális zavart. Ez egy mesterséges intelligenciával működő naptár, amely intelligensen kezeli csapata munkaterhelését és racionalizálja termelékenységét.

Képzelje el, hogy van egy virtuális asszisztense, aki nemcsak elemzi a felhalmozódott munkákat, hanem prioritásokat is felállít a műszakok között, és automatikusan időblokkokat hoz létre az optimális hatékonyság érdekében.

A ClickUp és a Google Naptár integrálásával az éttermek könnyedén szinkronizálhatják a beosztási információkat a platformok között.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a meglévő naptáraihoz, és élvezze az AI Notetakerhez hasonló AI-alapú funkciókat.

Bármelyikben végzett művelet – például új esemény ütemezése vagy feladat létrehozása – automatikusan frissíti a másikat, biztosítva a zökkenőmentes tervezést.

Tyler Guthrie, a Home Care Pulse bevételi műveletek igazgatója szerint a ClickUp munkaterhelés- és naptárnézetei megkönnyítik a kapacitástervezést.

A munkaterhelés és a naptár nézetek jelentősen megkönnyítik a kapacitástervezést. A csapatok munkájának átláthatósága sokkal jobb, mint korábban volt.

A ClickUp és a Google Naptár integrálásával az éttermek könnyedén szinkronizálhatják a beosztási információkat a platformok között. Íme, hogyan:

Végezzen forgatókönyv-tervezést a műszakbeosztás optimalizálása érdekében.

Használjon visszafelé számított projektütemtervet a strukturált rotációs ciklusok beállításához (pl. 2-2-3 munkarend ).

Rendezze a csapat tagjait meghatározott műszakkezelési struktúrákba

Kövesse nyomon és frissítse a havi beosztásokat automatikus riasztásokkal.

ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

Kipróbálhatja a ClickUp Schedule Blocking Template sablonját is. Ez a sablon segít az étteremvezetőknek hatékonyan megszervezni a munkanapokat azáltal, hogy prioritást ad olyan feladatoknak, mint az előkészítő munkák, a készletellenőrzés és az ügyfélszolgálat, anélkül, hogy szétszórt táblázatokra kellene támaszkodniuk.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a munkanapokat és rangsorolja feladatait a ClickUp ütemterv-blokkoló sablonjával.

Így egyértelmű idővonalat kap a csúcsidőszakokra vonatkozóan, hogy az étterem alkalmazottai összehangoltan végezhessék feladataikat.

Hasonlóképpen, a ClickUp műszakbeosztási sablonja egyszerűsíti a műszakbeosztási folyamatot a drag-and-drop szerkesztéssel, a valós idejű frissítésekkel és a műszakok vizuális szervezésével.

ClickUp Tasks

Kezelje a készleteket és rangsorolja a fontos feladatokat a ClickUp Tasks segítségével

Míg a Calendar gondoskodik a műszakokról, a ClickUp Tasks segít az étterem napi működésének minden aspektusát kezelni.

Például beoszthatja a műszakokat, kezelheti a készleteket és felügyelheti az ügyfélszolgálati feladatokat emlékeztetőket beállítva, szerepeket kiosztva és minden projektet valós időben nyomon követve. Akár egyéni mezőket is létrehozhat, így mindig kézben tarthatja az egyes feladatok legfontosabb elemeit: az előkészítő munkát, az ügyfélmegrendeléseket vagy a karbantartást.

Ráadásul az automatikus ütemezési funkciónak köszönhetően soha többé nem kell aggódnia az átfedő feladatok miatt.

A ClickUp legjobb funkciói

Naptár nézet : Könnyen ütemezheti és vizualizálhatja a műszakokat a gyors módosításokat lehetővé tevő drag-and-drop felület segítségével.

Ismétlődő feladatok : Automatizálja a rendszeres műszakokat, hogy azok manuális beavatkozás nélkül legyenek ütemezve.

Időkövetés : Figyelje az alkalmazottak munkaidejét a pontos bérszámfejtés és a műszakok lefedettségének biztosítása érdekében.

Műszakbeosztási sablon : Egyszerűsítse az éttermi alkalmazottak beosztásának megoldását valós idejű frissítésekkel és műszakcsere lehetőségekkel.

ClickUp Automations : Küldjön automatikus emlékeztetőket a közelgő műszakokról, és értesítse a csapat tagjait az ütemterv változásairól.

Egyéni mezők : Adjon meg részleteket, például helyszínt, szerepkört és különleges utasításokat a műszakok kiosztásához.

Mobilalkalmazás: Lehetővé teszi az étterem alkalmazottai számára, hogy útközben ellenőrizzék a beosztásukat, be- és kijelentkezzenek, valamint értesítéseket kapjanak.

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció és sablon első használatkor túlnyomó lehet.

A mobilalkalmazás élménye nem mindig egyenletes, néha késések tapasztalhatók a frissítésekben.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az egyik legnagyobb változást a ClickUp integrációs és API-képességei hozták. A manuális feladatok közel felét automatizáltuk, ami jelentősen javította a hatékonyságot és időt szabadított fel a magasabb értékű munkákra. A műszerfalak testreszabásának, az automatizálások beállításának és a meglévő eszközeinkkel való integrációjának lehetősége a ClickUp-ot technológiai eszközeink elengedhetetlen részévé teszi.

Az egyik legnagyobb változást a ClickUp integrációs és API-képességei hozták. A manuális feladatok közel felét automatizáltuk, ami jelentősen javította a hatékonyságot és időt szabadított fel a magasabb értékű munkákra. A műszerfalak testreszabásának, az automatizálások beállításának és a meglévő eszközeinkkel való integrációjának lehetősége a ClickUp-ot technológiai eszközeink elengedhetetlen részévé teszi.

💡 Profi tipp: Az étteremtulajdonosok gyakran nehezen tudják eldönteni, hogy mivel kezdjenek. Világos feladat-hierarchia nélkül fennáll a veszélye a szűk keresztmetszeteknek és a határidők elmulasztásának. Ismerje meg, hogyan lehet hatékonyan rangsorolni a feladatokat a Hogyan rangsoroljuk a feladatokat a munkában című cikkben, és kezdjen el okosabban, nem pedig keményebben dolgozni.

2. 7shifts (A legjobb étterem-specifikus ütemezéshez és munkaerő-gazdálkodáshoz)

via 7shifts

Az éttermi beosztások kezeléséhez olyan eszközre van szükség, amelyet kifejezetten az iparág egyedi kihívásaihoz fejlesztettek ki. Az általános alkalmazotti beosztási szoftverekkel ellentétben a 7shifts kizárólag étteremvezetők és alkalmazottak számára készült. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a borravaló-összegyűjtés, POS-integrációk és munkaerő-előrejelzés.

Az éttermi ipar egyik legnagyobb gondja a beosztások méltányos kialakítása és a munkaerő-költségek egyensúlyban tartása. A 7shifts ezt az automatikus beosztóprogrammal oldja meg, amely a munkavállalók rendelkezésre állása, a korábbi értékesítési adatok és a csúcsforgalmi órák alapján optimalizált műszakbeosztásokat hoz létre.

A 7shifts legjobb funkciói

Az Auto-scheduler segítségével automatikusan hozzárendelheti az optimális műszakokat a munkaerő-trendek, az értékesítési előrejelzések és a munkavállalók rendelkezésre állása alapján.

Szinkronizálja az iparágvezető bérszámfejtési rendszerekkel és POS eszközökkel, hogy javítsa a munkaerő-költségek nyomon követését és csökkentse a kézi adatbevitelt a POS és a bérszámfejtés integrációjával.

hozzáférjen a valós idejű elkötelezettségi mutatókhoz a Manager Log Book és Kövesse nyomon a műszakokkal kapcsolatos visszajelzéseket, kezelje a munkaidő-nyilvántartást, ésa Manager Log Book és a munkaidő-nyilvántartó szoftver segítségével.

Figyelje a műszakcseréket, a késéseket és a jelenlétet, hogy azonosítsa a lehetséges megtartási problémákat az Employee Engagement Dashboard segítségével.

A mobilalkalmazás segítségével a munkavállalók műszakot cserélhetnek, szabadságot kérhetnek és azonnali értesítést kaphatnak a közelgő beosztásokról.

A 7shifts korlátai

A sokféle funkció miatt első használatkor túlterhelő lehet

Néhány felhasználó alkalmi szinkronizálási problémákat jelentett harmadik féltől származó POS-integrációkkal kapcsolatban.

A mobilalkalmazás előnyös lehet az intuitívabb elrendezésnek köszönhetően, amely megkönnyíti a műszakváltásokat és az időkövetést.

7shifts árak

Ingyenes

Entrée : 29,99 USD/hó helyszínenként

The Works : 69,99 USD/hó helyszínenként

Gourmet: 135 USD/hó helyszínenként

7shifts értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1190+ értékelés)

Mit mondanak a 7shifts-ről a valódi felhasználók?

Megkönnyíti a csapat tagjai közötti kommunikációt, mindenki tudja, milyen feladatokkal rendelkezik, és számos eszköz áll rendelkezésre a műszakok cseréjéhez, szabadság kéréséhez, műszakok áttekintéséhez stb. A 7shifts jelentősen megkönnyítette az ütemezést, és kiváló kommunikációs eszköz a személyzet számára.

Olvassa el még: 11 ingyenes feladatkezelési sablon a ClickUp és az Excel programokban

3. Homebase (A legjobb kis éttermi csapatok számára, akiknek all-in-one ütemezésre és bérszámfejtésre van szükségük)

via Homebase

Egy étterem vezetése számos adminisztratív feladatot jelent, amelyek a forró és kaotikus konyhai munkába ágyazódnak, különösen, ha kisvállalkozásról van szó. Szüksége van egy Homebase nevű alkalmazásra, amely egyesíti a munkavállalók ütemezését, az időnyilvántartást és a HR-menedzsmentet.

A legtöbb éttermi ütemezési szoftvertől eltérően a Homebase automatizálja a bérszámfejtést, átalakítja a munkaidő-nyilvántartásokat fizetési csekkekké, benyújtja a bérrel kapcsolatos adókat, és még korai bérhez való hozzáférést is kínál a munkavállalóknak.

A Homebase legjobb funkciói

Alkalmazottak ütemezése drag-and-drop funkcióval és automatikus műszakfrissítésekkel

Időkövetés beépített időmérővel, amely mobil eszközökön, táblagépeken és POS-rendszereken is működik.

Bérszámfejtés, amely a munkaidő-nyilvántartásokat bérré alakítja és automatikusan kezeli az adóbevallásokat.

Csapatkommunikáció beépített üzenetküldő funkcióval a műszakcserék koordinálásához és a frissítések elküldéséhez.

A POS-rendszerekből származó borravalóadatokat felhasználó borravalókezelés kiszámítja az elosztást, és hozzáadja a bérszámfejtéshez.

A Homebase korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a beosztások megtekintéséhez és a jelentésekhez

Egyes felhasználók alkalmanként szinkronizálási problémákat tapasztalnak a harmadik féltől származó integrációk esetén.

A fejlett HR- és megfelelőségi funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Homebase árak

Alap : Ingyenes

Essentials : 24,95 USD/hó helyszínenként

Plusz : 59,95 USD/hó helyszínenként

All-in-One: 99,95 USD/hó helyszínenként

Homebase értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (128 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1093 értékelés)

Mit mondanak a Homebase-ről a valódi felhasználók?

Vezetőként használom a Homebase-t, és ez pontosan azt teszi, amit kell. A személyzet bejelentkezhet egy terminálon vagy közvetlenül a telefonján, ha ezt engedélyezi. Minden alkalmazott „kezdőképernyőjén” megjelenik a közelgő műszakok összefoglalása, valamint az eddig „megkeresett” pénzösszeg, és lehetőségük van a pénz kifizetésére.

4. Deputy (A legjobb munkaerő-menedzsment és munkaügyi megfelelés szempontjából)

via Deputy

Minden étteremnek megvan a maga ritmusa: forgalmas ebédidő, csendes délutánok és kiszámíthatatlan csúcsidőszakok. A műszakok ütemezésének kezelése és a munkaerő-költségek költségvetésen belüli tartása kihívást jelent, de a Deputy megkönnyíti ezt az AI-alapú automatikus ütemezéssel és valós idejű munkaerő-nyomon követéssel.

Ahelyett, hogy órákat töltene az éttermi beosztások kézi elkészítésével, a Deputy segít automatizálni a műszakok tervezését, figyelembe véve a munkavállalók rendelkezésre állását, az értékesítési trendeket és a keresleti előrejelzéseket. A Deputy igazán kiemelkedő teljesítményt nyújt a munkaügyi előírások betartása terén. A munkabeosztási alkalmazás beépített Fair Workweek-kompatibilitási és túlórák nyomon követési funkcióval rendelkezik.

A Deputy legjobb funkciói

Optimalizálja a műszakokat a kereslet, az értékesítési adatok és a munkaerő-költségek alapján AI-alapú automatikus ütemezéssel .

A Fair Workweek megfelelőségi eszközökkel biztosíthatja a munkaügyi törvények betartását és elkerülheti a költséges büntetéseket.

Szinkronizálja közvetlenül a bérszámfejtési rendszerekkel, hogy elkerülje a munkaidő-nyilvántartás és a bérszámfejtés integrációjával kapcsolatos hibákat.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy műszakokat cseréljenek, ellenőrizzék a beosztásokat és értesítéseket kapjanak egy mobilbarát ütemezési alkalmazás segítségével.

Kövesse nyomon a munkaerő-költségeket valós időben, hogy elkerülje a túlzott munkaerő-költségeket és hatékonyan kezelje a költségvetést.

A Deputy korlátai

Egyes felhasználók alkalmi szinkronizálási problémákról számolnak be harmadik féltől származó bérszámfejtési és POS-integrációk esetén.

A mobilalkalmazás felülete zavarosnak tűnhet , különösen azoknak az új felhasználóknak, akik több csapatot irányítanak.

A fejlett jelentéskészítés és az egyéni fizetési arányok konfigurálása csak a vállalati csomagokban érhető el.

Deputy árak

Ütemezés : 4,50 USD/hó felhasználónként

Munkaidő és jelenlét : 4,50 USD/hó felhasználónként

Prémium : 6 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (740+ értékelés)

Mit mondanak a Deputy-ról a valódi felhasználók?

A Deputy fantasztikus kiegészítője lett újonnan megnyitott vállalkozásunknak, egyszerűsítve a vendéglátás fizetési folyamatát és rengeteg időt megtakarítva nekünk! A támogatás fantasztikus, nagyon gyors válaszokkal és kiváló utánkövetéssel. Nagyon ajánlom!

✨ Érdekesség: A történelem első szállodái, a ryokanok, a 7. század elején Japánban jöttek létre. Ezek a ryokanok a Selyemút mentén pihenőhelyként működtek, és az utazóknak pihenőhelyet biztosítottak útjuk során.

5. Sling (A legjobb költségvetési ütemezéshez és csapatkommunikációhoz)

via Sling

A több helyszínen működő éttermek számára a Sling hosszú távú ütemezési lehetőségeket kínál, megkönnyítve a különböző helyszíneken történő műszakok kezelését.

A Sling segítségével az étteremvezetők könnyedén létrehozhatnak, szerkeszthetnek és megoszthatnak beosztásokat, csökkentve ezzel a last minute műszakváltásokat és a félreértéseket. A platform emellett támogatja az időkövetést és a munkaerő-költségek kezelését is, megkönnyítve ezzel a munkaerő-költségek ellenőrzését és a költségvetés betartását.

A Sling legjobb funkciói

A műszakokat drag-and-drop funkcióval és valós idejű frissítésekkel tervezheti meg.

Kövesse nyomon a munkaidőt mobil eszközökkel a geofencing segítségével, hogy biztosan a megfelelő helyről jelentkezzenek be az alkalmazottak.

Kezelje a munkaerőköltségeket, hogy nyomon követhesse a béreket az idő múlásával, és elkerülje az ütemtervezési ütközéseket.

Külső alkalmazások nélkül, privát és csoportos üzenetekkel azonnal kommunikálhat.

Naptárak szinkronizálása a meglévő ütemezési eszközökkel való integráláshoz

A Sling korlátai

Korlátozott jelentéskészítési és testreszabási lehetőségek a fejlettebb ütemezési szoftverekhez képest.

A felület nagy csapatok kezelése esetén zavarosnak tűnhet.

Egyes felhasználók kisebb hibákat jelentenek a mobilalkalmazásban a műszakcserék kezelése során.

A Sling árai

Ingyenes

Prémium : 1,70 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 3,40 USD/felhasználó havonta

Sling értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

6. ZoomShift (A legjobb kisvállalkozások és műszakban dolgozó csapatok számára)

via ZoomShift

Az órabérben foglalkoztatott munkavállalókat előtérbe helyező vállalkozások nagyra értékelik a ZoomShift szoftvert, mivel olyan könnyen használható funkciókat kínál, mint a szabadságok nyomon követése, a műszakok cseréje és a munkaerő-költségek ellenőrzése, amelyek segítségével a vezetők betarthatják a költségvetést, miközben a munkavállalók elégedettek maradnak.

Ráadásul a drag-and-drop ütemezés, az automatikus emlékeztetők és a beépített csapatkommunikáció segítségével a munkavállalók mindig tudják, mikor és hol kell lenniük, így csökken a hiányzások száma és az ütemezéssel kapcsolatos zavarok.

A ZoomShift legjobb funkciói

Drag-and-drop ütemezés újrafelhasználható munkarend-sablonokkal az egyszerű műszaktervezéshez

Kövesse nyomon az időt GPS-ellenőrzéssel és mobil be- és kijelentkezési lehetőségekkel.

Küldjön automatikus emlékeztetőket és műszak-visszaigazolásokat, hogy csökkentsék a távolmaradások számát.

Kezelje a szabadságok nyomon követését és a szabadnapokat valós idejű jóváhagyási munkafolyamatokkal.

Biztosítson betekintést a munkaerő-költségekbe, hogy a vezetők ellenőrizhessék a túlórákat és betarthassák a költségvetést.

Támogassa a csapat kommunikációját privát üzenetekkel, csoportos csevegésekkel és műszakcsere-értesítésekkel.

A ZoomShift korlátai

Nincs mélyreható bérszámfejtési integráció (még nem támogatja az ADP-t vagy a Paychex-et)

Nincs AI-alapú ütemezési automatizálás, mint egyes versenytársaknál

Egyes jelentések csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

ZoomShift árak

Alapvető funkciók : Ingyenes

Starter : 2 USD/felhasználó havonta

Prémium: 4 USD/felhasználó havonta

ZoomShift értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

Mit mondanak a ZoomShift-ről a valódi felhasználók?

Egy főiskolán működő nonprofit zenei rendezvényhelyszín vagyunk, ahol több mint 40 diákból álló csapat segít nekünk a rendezvények megszervezésében. A ZoomShift remekül segít nekünk a rendezvény részleteinek, dátumának, időpontjának és pozíciójának (pl. jegyszedő/színpadi személyzet stb.) megszervezésében. A műszakok lefedettségének kérése nagyon hasznos, mivel az egyetemisták időnként nagyon elfoglaltak. Mivel a diákok jönnek-mennek/diplomáznak, könnyű tagokat hozzáadni és eltávolítani.

💡 Profi tipp: Szeretne nagyobb rugalmasságot biztosítani csapatának a termelékenység romlása nélkül? A 9/80-as munkarend lehet a tökéletes megoldás! Tudja meg, hogyan működik, és hogyan lehet zökkenőmentesen bevezetni a beosztási alkalmazások segítségével. Mi az a 9/80-as munkarend, és hogyan működik?

7. Planday (Legalkalmasabb több telephellyel rendelkező és összetett ütemezési igényekkel rendelkező vállalkozások számára)

via Planday

Érezte már valaha, hogy az ütemezés egy teljes munkaidős állás a tényleges teljes munkaidős állása mellett? A Planday segít Önnek okosabban ütemezni, jobban kommunikálni és a bérszámfejtést is rendben tartani, anélkül, hogy fejfájást okozna.

Éttermek, szállodák, kiskereskedelmi üzletek, egészségügyi csapatok és minden méretű vállalkozás számára kifejlesztett Planday automatizálja az unalmas feladatokat, hogy Ön a vállalkozás vezetésére koncentrálhasson. Akár egy, akár több helyszínt irányít, a Planday segít összehangolni a csapatát, csökkenteni a munkaerőköltségeket és egyszerűvé tenni a bérszámfejtést.

A Planday legjobb funkciói

Automatizálja az intelligens ütemezést a keresletalapú tervezéssel

A Punch Clock és a geofencing segítségével biztosíthatja, hogy az alkalmazottak a megfelelő helyszínen jelentkezzenek be.

Készítsen bérszámfejtésre kész jelentéseket a bérszámítások zökkenőmentes integrációjával.

Az alkalmazás segítségével lehetővé teheti az alkalmazottak számára a műszakcserék, szabadságkérelmek és értesítések önkiszolgálását.

Megelőzze a túlórákkal kapcsolatos szabályszegéseket és kezelje a szünetekre vonatkozó szabályokat a megfelelőségi eszközök segítségével.

Kezelje a több helyszínen történő ütemezést és a szerződések tárolását a HR-menedzsment számára.

A Planday korlátai

A felhasználói vélemények szerint a mobilalkalmazás lassú lehet.

Magasabb költségek, mint egyes versenytársaknál, különösen kis csapatok esetében

Néhány fejlett jelentés csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

A Planday árai

Starter : 3,25 USD/hó felhasználónként

Plus : 5,50 USD/hó felhasználónként + 27,50 USD alapdíj

Pro: Egyedi árazás

Planday értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (88 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (56 értékelés)

8. When I Work (Legalkalmasabb azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egy platformon belülre van szükségük a beosztási szolgáltatásokhoz)

via When I Work

A When I Work hírneve magáért beszél: egy könnyen használható ütemezési és munkaerő-kezelési platform, amelyben világszerte több mint 150 000 vállalkozás bízik.

A szoftver legnagyobb előnye, hogy automatizálja az ütemezést, zökkenőmentesen nyomon követi az időt, és összeköti a csapatokat – mindezt egy helyen. Akár egy kis kávézót, több helyszínen működő kiskereskedelmi üzletet vagy egy növekvő egészségügyi intézményt vezet, a When I Work segítségével perceken belül elkészítheti az ütemterveket.

A When I Work legjobb funkciói

Készítsen beosztásokat perceken belül egy kattintással működő eszközzel

Kezelje a több helyszínen dolgozó csapatokat

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy műszakokat cseréljenek vagy lemondjanak, miközben a vezetők azonnal jóváhagyják a változásokat.

Szinkronizálja közvetlenül a bérszámfejtő szolgáltatókkal a bérszámítások egyszerűsítése érdekében.

Kezelje a munkaerő-költségvetést és kerülje el a túlórák költségeit

A When I Work korlátai

Egyes felhasználók az alkalmazás lassulásáról és kijelentkezési problémákról számolnak be.

A testreszabási funkciók (például az ütemezési szabályok) csak a drágább csomagokban érhetők el.

Korlátozott PTO-nyomon követés, hacsak nem frissít Pro vagy Premium csomagra

Az I When Work árai

Essentials : 2,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

When I Work értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1140+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a When I Workről?

Tetszik, hogy minden, amire szükségem van, egy helyen található. Az is tetszik, hogy láthatom a csapat beosztását és a saját személyes beosztásomat is. A csapat számára könnyű volt bevezetni, és mivel sokat használjuk, örülök, hogy ilyen egyszerűen kezelhető rendszer.

✨ Érdekesség: A McDonald’s a világ egyik legnépszerűbb étteremláncaként ismert, de a Happy Mealsnek köszönhetően a világ legnagyobb játékforgalmazójának is számít!

9. Buddy Punch (A legjobb távoli csapatok és bérszámfejtés integrációja esetén)

via Buddy Punch

Ha órabérben foglalkoztatott alkalmazottakat, távmunkásokat vagy több munkahelyet irányít, a Buddy Punch egyszerűvé és zökkenőmentessé teszi az időnyilvántartást és a bérszámfejtést. A GPS-követés, a geofencing és az arcfelismerés segítségével biztosíthatja, hogy az alkalmazottak a megfelelő helyen és időben jelentkezzenek be – manuális felügyelet nélkül.

A Buddy Punch minden méretű vállalkozás számára készült, automatizálja a bérszámfejtést, nyomon követi a túlórákat, és integrálható a QuickBooks, Paychex és Workday programokkal, így az egyik legjobb időkövető és bérszámfejtő megoldásnak számít a piacon.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt mobil eszközön GPS-jelöléssel és geofencinggel.

Figyelmeztessen a túlórákra, és biztosítson valós idejű nyomon követést a munkaerő-költségek túllépésének megelőzése érdekében.

Integrálja a bérszámfejtést a QuickBooks, Paychex, Workday és más programokkal.

Automatizálja a munkaidő-nyilvántartást részletes bérszámfejtési és munkaerőköltség-jelentésekkel.

Akadályozza meg a barátok helyettesítését webkamerával és arcfelismerő bejelentkezéssel.

Készítsen rugalmas beosztásokat a drag-and-drop műszaktervező eszközökkel.

Kövesse nyomon a szabadságokat és a szabadnapokat automatikus jóváhagyásokkal és felhalmozásokkal.

A Buddy Punch korlátai

Néhány asztali funkció hiányzik a mobil verzióból.

A havi 19 dolláros alapdíj kis csapatok számára költségessé teheti a használatát.

Buddy Punch árak

Starter : 4,49 USD/felhasználó + 19 USD/hó alapdíj

Pro : 5,99 USD/felhasználó + 19 USD/hó alapdíj

Vállalati: 10,99 USD/felhasználó + 19 USD/hó alapdíj

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1050+ értékelés)

10. Connecteam (A legjobb asztali számítógép nélküli csapatok és munkaerő-menedzsment számára)

via Connecteam

Ha asztali munkát nem végző alkalmazottakat foglalkoztat, akár a kiskereskedelemben, a vendéglátásban, az építőiparban vagy a helyszíni szolgáltatásokban, akkor kihívást jelenthet, hogy mindenki kapcsolatban maradjon, szervezett legyen és felelősségteljesen dolgozzon.

A Connecteam megoldja ezt a problémát egy all-in-one mobilalkalmazással, amely alkalmazottak ütemezését, időkövetést, kommunikációt, szabadságkezelést és HR-menedzsmentet kínál. A vezetők egyetlen irányítópultról ütemezhetik a műszakokat, követhetik az órákat GPS-kompatibilis órával, küldhetnek értesítéseket, rendelhetnek feladatokat és tárolhatják az alkalmazottak dokumentumait.

A munkavállalók számára is ugyanolyan intuitív: mobil eszközükről be- és kijelentkezhetnek, műszakot cserélhetnek, szabadságkérelmet nyújthatnak be és cseveghetnek a vezetőkkel.

A Connecteam legjobb funkciói

A Time Clock és a GPS-követés segítségével biztosíthatja, hogy az alkalmazottak a megfelelő helyről jelentkezzenek be.

A műszakokat drag-and-drop funkcióval, automatikus ütemezéssel és műszakcserével ütemezheti.

A beépített üzenetküldő funkció, hírcsatornák és felmérések segítségével biztosíthatja a csapatok összehangolt munkáját.

Növelje a munkahelyi hatékonyságot ellenőrzőlisták, űrlapok és feladatkezelés segítségével.

Egyszerűsítse a HR-tevékenységeket az új munkavállalók beillesztésével, képzésekkel és teljesítménykövető eszközökkel.

Integrálja a bérszámfejtést a QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex és Xero programokkal.

A Connecteam korlátai

A geofencing funkciók néha megbízhatatlanok lehetnek gyenge jelű területeken.

A fejlett bérszámfejtési automatizálás nem olyan robusztus, mint a dedikált bérszámfejtési szoftverek.

Egyes felhasználók alkalmanként az alkalmazás lassulásáról számolnak be nagy mennyiségű adat kezelése során.

Connecteam árak

Kisvállalkozói csomag : Ingyenes

Alap : 29 USD/hó

Haladó : 49 USD/hó

Szakértő: 99 USD/hó

Connecteam értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (2241 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1221 értékelés)

✨ Érdekesség: Az amerikaiak közel 40%-a dolgozott már étteremben valamikor – akár teljes munkaidőben, akár rövid ideig részmunkaidőben.

Íme néhány eszköz, amely nem került be a top 10-be, de érdemes megnéznie:

Toggl Track : Segít nyomon követni a munkavállalók óráit több műszakban, betekintést nyújtva a munkaerő hatékonyságába.

Zoho People : Integrálja az ütemezést a bérszámfejtéssel, a szabadságok nyomon követésével és a teljesítményértékelésekkel.

Shiftboard: Próbálja ki a valós idejű ütemezést csapatkommunikációs eszközökkel, hogy a műszakok hatékonyan legyenek betöltve, és a csapatok szinkronban maradjanak.

Időt takaríthat meg és mesteri szintre emelheti az éttermi beosztást a ClickUp segítségével

Az éttermi beosztás nem könnyű feladat – az amerikai munkaerő 83%-a a rugalmas munkaidőt tartja prioritásnak. Azonban egy olyan forgalmas ágazatban, mint a vendéglátás, egyensúlyra és átlátható kommunikációra van szükség.

A megfelelő éttermi beosztási szoftver megszünteti a személyzet felvételével járó stresszt. Akkor miért küzdjön a last minute beosztásokkal és a zavaros ütemtervekkel?

A ClickUp automatikus emlékeztetőket, műszakcserét, időkövetést és akár bérszámfejtési integrációt is kínál. Készen áll arra, hogy a tervezés az Ön számára dolgozzon? Regisztráljon most a ClickUp-ra!