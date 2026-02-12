Hogyan készítsen Copilot-parancsokat 10 példával

A Microsoft 365 Copilot csodákat tehet a munkafolyamatával – ha tudja, hogyan kell a nyelvét beszélni!

🧠 Érdekesség: A világ vállalatainak 72%-a alkalmaz valamilyen formában mesterséges intelligenciát

Ebben a bejegyzésben megtudhatja, hogyan írhat olyan Copilot-parancsokat, amelyek maximalizálják a termelékenységet – 10 gyakorlati példával és a várható eredményekkel.

De először is, kezdjük el a Copilot-parancsok útmutatóját.

Mik azok a Copilot-parancsok?

A Copilot-parancsok olyan utasítások, amelyeket az AI-alapú eszközöknek, például a Microsoft Copilotnak adsz, hogy segítsd őket a feladatok elvégzésében.

Tekintse őket beszélgetésindítóknak, amelyek segítenek az AI-nek megérteni az Ön igényeit, és pontosan azt nyújtani, amit szeretne. Minél jobban finomítja a parancsokat, annál termelékenyebb és hatékonyabb lesz az AI-asszisztense!

Akár prezentáción dolgozik, adatokat elemz, vagy blogbejegyzést ír, a promptja határozza meg, hogyan reagál az AI. A jól megfogalmazott prompt világos, tömör és részletes, így biztosítva, hogy a legjobb eredményeket kapja az AI-tól.

Az AI projektmenedzsmentben való használatával segíthet a csapatoknak a komplex feladatok kezelhető részekre bontásában. Például egy marketingcsapat használhatja a promptokat e-mail kampányok megírásához, míg a fejlesztők a kód hibakereséséhez vagy dokumentációk létrehozásához.

💡 Profi tipp: Használja az AI-t nemcsak tartalom létrehozására, hanem betekintés nyerésére is. Kérje meg a Copilotot, hogy hasonlítsa össze a trendeket, elemezze a hangulatot, vagy vonjon le következtetéseket nagy adathalmazokból, ne csak egyszerű összefoglalásokat készítsen.

A Copilot-parancsok használatának előnyei

Próbált már valaha receptet követni egyértelmű utasítások nélkül? Valószínűleg nem úgy sikerült, ahogy remélte. Pontosan így érzi magát az AI használata egyértelmű Copilot-utasítások nélkül. A konkrét utasítások biztosítják, hogy az AI-asszisztens kielégítse az írási, elemzési vagy szervezési igényeit.

Így érheti el a kívánt eredményeket a Microsoft Copilotban írt világos, jobb utasításokkal:

Megnövekedett termelékenység: Az egyértelmű utasítások segítenek az AI-nek olyan feladatok egyszerűsítésében, mint a tartalom generálása, az adatok elemzése vagy a prezentációk készítése, így időt takaríthat meg, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhat

Fokozott pontosság: A jól megfogalmazott utasítások biztosítják, hogy az AI pontos és releváns válaszokat adjon, legyen szó e-mailek megírásáról, jelentések összefoglalásáról vagy adatok kiszámításáról.

Következetes eredmények: A Copilot-parancsok biztosítják a munkája következetességét, így minden alkalommal kiszámítható és megbízható eredményeket kap.

Segítség az alkalmazások között: Az intelligens utasítások lehetővé teszik a Copilot használatát a Microsoft 365 eszközökben – az e-mailektől a prezentációkig. Kezdje egy Outlook-találkozó összefoglalójával, és alakítsa azt PowerPoint-prezentációvá, mindezt célzott utasítások segítségével

A kontextust hasznos információkká alakítja: a Copilot tanul a munkamódszereiből, felismeri a trendeket és automatizálási lehetőségeket javasol, például válaszsablonok létrehozását az ügyfelek visszajelzései alapján

👀 Tudta ezt? A Microsoft Copilot olyan fejlett nyelvi modelleket használ, mint a GPT-4, amelyek lehetővé teszik számára, hogy megértse és emberhez hasonló szöveget generáljon. Ez az alap lehetővé teszi a Copilot számára, hogy ne csak kérdésekre válaszoljon, hanem feladatokat is végrehajtson, dokumentumokat készítsen, sőt, még a kódolásban is segítsen!

Hogyan lehet hatékony Copilot-parancsokat létrehozni?

A hatékony Copilot-utasítások létrehozása a világosság, a relevancia és az elkötelezettség közötti egyensúly megtalálását jelenti. Íme a legfontosabb stratégiák a jobb utasítások kidolgozásához, amelyekkel értelmesebb és produktívabb interakciókat érhet el:

Használjon világos és konkrét nyelvet : Kerülje a kétértelműséget – fogalmazza meg utasításait világosan, hogy a Copilot gyorsan megértse, mire van szüksége

Legyen tömör : A részletek fontosak, de a túl hosszú utasítások túlterhelhetik az AI-t

Adjon kontextust és relevanciát : Minél több kontextust ad, annál jobban megérti az AI a helyzetet. Például: „Egy állásinterjú keretében melyek azok a 3 legfontosabb tulajdonságok, amelyeket kiemelne a projektmenedzsment tapasztalatával kapcsolatban?”

Ösztönözze a mélyebb gondolkodást: Építse rétegesen a kérdéseit, hogy átgondoltabb válaszokat kapjon. Például: „Hasonlítsa össze és állítsa szembe egymással a kisvállalkozások számára alkalmazott hagyományos és digitális marketingstratégiák sikertényezőit.”

Határozza meg a hangnemet és a stílust : Ha egy adott hangnemben vagy stílusban szeretne válaszokat kapni, ezt egyértelműen jelezze. Például: „Írjon egy barátságos köszönőlevelet egy állásinterjú után, kiemelve a megbeszélt legfontosabb pontokat.”

Ismételje meg és finomítsa: A visszajelzések alapján módosítsa a promptokat. Ha egy adott prompt következetesen kiváló eredményeket hoz, elemezze, mi tette hatékonnyá, és finomítsa a jövőbeni használatra.

10 példa Copilot-parancsokra

Íme 10 különböző iparágakra és szakmákra szabott Copilot-parancs. Ezek az AI-példák bemutatják, hogyan használhatja a Copilotot ügyfélszolgálati, pénzügyi, jogi és egyéb helyzetekben.

1. Marketing

Manapság a marketing az adatokon alapuló döntésekre és a személyre szabott ügyfélélményre támaszkodik. A mesterséges intelligencia segít elemezni az ügyfelek viselkedését, előre jelezni preferenciáikat és célzott kampányokat készíteni.

A jól megfogalmazott utasítások segítségével marketinges csapata automatizálhatja a rutin feladatokat, hatékonyabban nyerhet betekintést az adatokba, és finomíthatja stratégiáit a jobb ügyfél-elkötelezettség érdekében, mindezt a termelékenység és a kreativitás növelése mellett.

Utasítás: Készítsen szegmentált e-mail kampányt tavaszi kollekciónk bemutatójához. Tartalmazza a termékajánlásokat és a személyre szabott kedvezménykódokat.



👀 Tudta ezt? 2023-ban Holly Herndon zenész kiadott egy „PROTO” című albumot, amelyet Spawn nevű mesterséges intelligencia „babával” együttműködve készített. Ez a projekt az emberi kreativitás és a gépi tanulás metszéspontját tárta fel, kihívást jelentve a zene szerzőségének hagyományos fogalmára. Ez aztán a tökéletes prompt!

2. Szoftverfejlesztés

A szoftverfejlesztő csapatok új módszereket keresnek a kódolási és tesztelési folyamatok felgyorsítására a minőség megőrzése mellett.

Az AI használata a szoftverfejlesztésben segít a hibák korai felismerésében, és világosabb, hatékonyabb kódrészleteket eredményez.

Feladat: Írjon egy Python függvényt, amely ellenőrzi a felhasználói jelszavakat. A függvénynek ellenőriznie kell a minimális hosszúságot (8 karakter), a speciális karaktereket, a számokat, valamint a nagy- és kisbetűket. Adjon hozzá hasznos hibaüzeneteket minden egyes érvénytelen jelszó esetén.



3. Egészségügyi elemzés

Az egészségügyi szakemberek mesterséges intelligenciát használnak a betegadatok elemzésére, a korai figyelmeztető jelek felismerésére, sőt személyre szabott kezelési tervek készítésére is. A mesterséges intelligencia segít az orvosi képek értelmezésében és a betegek kimenetelének előrejelzésében is, így a diagnózistól a utókezelésig minden sokkal hatékonyabbá válik.

Utasítás: Elemezze a beteg elmúlt 24 órában mért életjeleit. Jelölje meg az aggodalomra okot adó mintákat, és javasoljon megelőző intézkedéseket a beteg korábbi eredményei alapján.



4. Pénzügyi elemzés

A pénzügyi intézmények AI-alapú utasításokat használnak a piaci trendek elemzésére, a csalások felderítésére és a kockázatok hatékonyabb értékelésére. A helyes utasítások segítenek az AI-nek hatalmas mennyiségű pénzügyi adat feldolgozásában, rejtett minták feltárásában és olyan betekintések generálásában, amelyek javítják a döntéshozatalt.

A jelentések automatizálásától az ügyfélkapcsolatok javításáig: az AI-alapú utasítások egyszerűsítik a pénzügyi műveleteket.

Utasítás: Készítsen pénzügyi elemző jelentést egy kiskereskedelmi ágazatban működő közepes méretű vállalat számára. Elemezze a vállalat bevételének növekedését, haszonkulcsait és cash flow-ját az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Tartalmazza a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket), az iparági referenciaértékeket, valamint a jövőbeli növekedéssel kapcsolatos esetleges kockázatokat és lehetőségeket.



5. Oktatás

Az oktatási ágazatban az AI-alapú utasításokat használják a tanulás interaktívabbá és hatékonyabbá tételére. Az automatizált értékeléstől az azonnali visszajelzésekig az AI-alapú eszközök segítenek az oktatóknak időt megtakarítani, és a személyre szabott tanulói bevonásra koncentrálni.

A megfelelő utasításokkal az AI óravázlatokat készíthet, tanulási tevékenységeket javasolhat, áttekintheti a tananyagot, sőt, azt a különböző tudásszintekhez is igazíthatja.

Utasítás: Készítsen matematika óravázlatot 7. osztályos algebrához. Tartalmazza három nehézségi szintet, vizuális segédeszközöket és gyakorló feladatokat lépésről lépésre megoldásokkal.



6. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat gyors és pontos válaszoktól függ; az AI-alapú promptok ezt megkönnyítik. A GYIK automatizálásával, a 24 órás segítségnyújtással és a rutin jellegű kérdések kezelésével az AI lehetővé teszi az ügyintézők számára, hogy a bonyolultabb ügyfélproblémák megoldására és a jobb ügyfélszolgálati élmény biztosítására összpontosítsanak.

Utasítás: Készítsen válaszsablonokat a gyakori termékvisszaküldési kérdésekre. Tartalmazza a szállítási információkat, a visszaküldési határidő részleteit és a következő lépéseket. Használjon empatikus nyelvet a csalódott ügyfelek számára.



7. HR és tehetségmenedzsment

Az AI átalakítja a HR világát azáltal, hogy a toborzást okosabbá, gyorsabbá és inkluzívabbá teszi.

Az unalmas feladatok automatizálásától, mint például az önéletrajzok átnézése, egészen a jelöltek és a pozíciók összehangolásáig a készségeik és tapasztalataik alapján, az AI biztosítja, hogy a HR-csapatok a papírmunka helyett a kapcsolatépítésre összpontosíthassanak.

Feladat: Írjon egy e-mail sorozatot, amely az AI-alapú betekintések segítségével bevonja a passzív jelölteket. Építsen be személyre szabott elemeket, állásajánlásokat és emlékeztetőket, hogy fenntartsa az érdeklődést.



8. Ingatlan

Az AI intelligensebbé és hatékonyabbá teszi az ingatlanok vásárlását, eladását és kezelését. A vásárlókat a nap 24 órájában segítő, AI-alapú csevegőrobotoktól az ingatlanértékeket és piaci trendeket előrejelző prediktív elemzésekig az AI segít az ügynököknek és az ügyfeleknek megalapozott döntéseket hozni.

A virtuális túrák és a mesterséges intelligencián alapuló ajánlások személyre szabják az ingatlankeresési élményt, míg az automatizált potenciális ügyfelek generálása és az intelligens szerződésfeldolgozás egyszerűsíti a tranzakciókat.

Utasítás: Végezzen piacelemzést a helyi ingatlanpiac aktuális trendjeinek és árstratégiáinak azonosítása érdekében. Adjon betekintést az ingatlanértékekbe, a bérleti díjakba és a potenciális befektetési lehetőségekbe: [Helyszín adatai]



🧠 Érdekesség: John McCarthy számítógép-tudós 1956-ban, a Dartmouth-konferencián használta először az „mesterséges intelligencia” kifejezést, amelyet az AI tudományág alapító eseményének tekintenek.

9. Gyártás

Az AI-alapú prediktív karbantartás segít a gyártócsapatoknak előre látni a berendezések meghibásodásait és csökkenteni a költséges leállásokat. Azok a vállalatok, amelyek az AI-t használják a karbantartási tervezéshez, 20%-os csökkenést jelentettek a leállások számában, ami zökkenőmentesebb működést és jobb erőforrás-elosztást tesz lehetővé.

Utasítás: Elemezze a gyártósori adatokat a termékhibákhoz kapcsolódó minták azonosítása érdekében [gyártósori adatok beillesztése].



10. Jogi

Az AI-alapú eszközök segítségével a jogi szakemberek gyorsan elemezhetik a hatalmas mennyiségű ítélkezési gyakorlatot, szerződéseket és jogi dokumentumokat, így órákat spórolhatnak meg a kézi munkával.

A chatbotok kezelik az ügyfelek alapvető kérdéseit, így több idő marad a bonyolultabb jogi ügyek kezelésére. Eközben a prediktív elemzés a korábbi adatok alapján értékeli az ügyek kimenetelét, az AI-vezérelt szerződés-felülvizsgálat és -szerkesztés pedig javítja a pontosságot, miközben csökkenti az emberi hibák számát – így a jogi munka gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Utasítás: Játssza el egy polgári ügyekre szakosodott jogi szakember szerepét. Ügyfelem, egy bérlő, vissza szeretné kapni a kaucióját egy korábbi bérbeadótól, aki visszatartotta azt, annak ellenére, hogy az ingatlant makulátlan állapotban hagyta ott.

Ha ügyfelem elveszíti a pert, adjon részletes elemzést a lehetséges következményekről [az állam törvényei szerint]. Foglalkozzon a pénzügyi, személyes és hírnévbeli hatásokkal, beleértve a jogi költségeket, a hitelképességre gyakorolt hatásokat, a jövőbeli bérleti nehézségeket, valamint az üzleti vagy magánéletre gyakorolt bármilyen szélesebb körű hatást. Gondoskodjon arról, hogy a válasz alapos legyen, és figyelembe vegye mind a közvetlen, mind a hosszú távú következményeket.



Gyakori hibák, amelyeket kerülni kell

A hatékony Copilot-csevegési promptok létrehozása kulcsfontosságú a pontos és értékes eredmények eléréséhez. Akár a Microsoft Copilotot, a Copilot Chatet, akár a Microsoft 365 Copilotban található mesterséges intelligenciát használja, a nem egyértelmű promptok homályos vagy irreleváns válaszokhoz vezethetnek. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a promptokból, kerülje el ezeket a gyakori hibákat:

Túl homályos megfogalmazás: Az AI a világosságra épül. Ahelyett, hogy azt mondaná: „Összegezze ezt a dokumentumot”, pontosítsa: „Összegezze ezt a jelentést három pontban, a pénzügyi trendekre összpontosítva”

A kontextus figyelmen kívül hagyása: A Copilot-parancsok egyértelmű kontextus mellett működnek a legjobban. Mindig adja meg az iparágat, a célt vagy a célközönséget a válasz pontosításához.

Túl sok információval való túlterhelés: Bár a kontextus elengedhetetlen, a hosszú, bőbeszédű utasítások túlterhelhetik a Microsoft Copilotot. Legyenek tömörek, de informatívak

A kimeneti formátum megadásának elmulasztása: Ha listára, táblázatra vagy bekezdésre van szüksége, mondja meg. Példa: „Adja meg ezeket az adatokat egy három oszlopos táblázatban”

Az AI korlátainak figyelmen kívül hagyása: Bár a Copilot egy hatalmas Bár a Copilot egy hatalmas AI-tudásbázisra támaszkodik, nem helyettesíti a szakértői ítéletet. A kritikus információkat mindig ellenőrizze

A Copilot korlátai

A Microsoft Copilot parancsainak megfogalmazása előtt elengedhetetlen tudni, hogy mire képes és mire nem képes ez az AI-asszisztens. A reális elvárások megfogalmazása segít hatékonyabb parancsokat készíteni és a legjobb eredményeket elérni.

Íme néhány fontos korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Nincs önálló cselekvés: A Copilot segít, de nem cselekszik önállóan. Javaslatokat ad, de Önnek át kell tekintenie és jóvá kell hagynia a válaszokat, mielőtt megosztaná őket.

Nincs memória a csevegések között: Minden beszélgetés tiszta lappal indul. Ha tegnap egy marketingstratégiáról beszélgettek, a Copilot ma már nem fog rá emlékezni – újra meg kell adnia a kontextust.

Korlátozott adatelemzés: A Copilot lekérdezésenként meghatározott mennyiségű adatot dolgoz fel. Összefoglalhatja az információkat, de nem mélyreható elemzésre vagy ok-okozati összefüggések feltárására lett kialakítva. Ehhez speciális elemző eszközök alkalmasabbak.

Tudáshatár: A Copilot alapvető tudása körülbelül 2021-ig terjed. Bár a Copilot a szervezet konfigurációjától függően aktuális információkat is lekérhet, alapmodelljének tudása nem frissül folyamatosan.

Inkonzisztens válaszok: Ha ugyanazt a kérdést kétszer teszi fel, előfordulhat, hogy kissé eltérő válaszokat kap. Ez azért történik, mert a Copilot a válaszokat valószínűségek alapján generálja, nem pedig rögzített szabályok alapján

Csevegési korlátozások: A beszélgetések száma munkamenetenként 30 interakcióra korlátozódik, és lejárhatnak. Ha valami fontos, feltétlenül mentse el – a régi csevegéseket nem lehet folytatni

Fájlhozzáférési korlátozások: A Copilot fájlokhoz való hozzáférése a beállításaitól függ. Lehet, hogy csak bizonyos helyekről, például a vállalat SharePoint-jéről tud fájlokat letölteni, ami korlátozza a máshol tárolt dokumentumok beolvasásának képességét.

Egyszerűbb válaszok munkamódban: A Copilot munkamódban történő használata esetén a válaszok rövidebbek és lényegre törőbbek lehetnek, mint más GPT-4 eszközök esetében.

