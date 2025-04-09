A 10 legjobb flottamenedzsment szoftver a működés optimalizálásához 2025-ben

Túl sok időt és pénzt költ a flottájára?

A járművek, a karbantartás és a járművezetők nyomon követése korántsem egyszerű feladat. A megfelelő rendszer nélkül elmulaszthatja a javításokat, romolhat az üzemanyag-hatékonyság, vagy késedelmes szállításokkal kell szembesülnie. A papír alapú naplózások és táblázatok csak nehezítik a dolgokat.

Gondoljon bele, mennyivel könnyebb lenne, ha figyelmeztetést kapna, mielőtt egy teherautónak olajcserére lenne szüksége, automatikusan tudná a leggyorsabb útvonalakat, vagy bizonyítani tudná, hogy a járművezetői betartják a biztonsági szabályokat. A flottamenedzsment szoftver pontosan ezt teszi. Segít megnézni, hogy minden jármű hol van, mikor kell szervizelni, és hogyan teljesítenek a járművezetők – mindezt egy helyen.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb flottamenedzsment szoftvereket, hogy megtalálja a vállalkozásának leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie a flottamenedzsment szoftverben?

A jó flottamenedzsment szoftver segít a csapatával való zökkenőmentes együttműködésben, időmegtakarításban, költségcsökkentésben és a járművezetők biztonságának megőrzésében. De ennyi lehetőség közül hogyan válassza ki a legjobbat? Fókuszáljon ezekre a kulcsfontosságú funkciókra:

Proaktív karbantartási ütemezés és nyomon követés: Keressen olyan szoftvert, amely automatikusan ütemezi a szervizelést a tényleges futásteljesítmény, a motorórák vagy az időintervallumok alapján. Az összes karbantartási munkáról készült teljes digitális nyilvántartás, beleértve a számlákat és a javítási jegyzeteket, segít felismerni az ismétlődő problémákat és meghosszabbítani a járművek élettartamát.

Testreszabható jelentések és üzleti betekintés: A megfelelő szoftver segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a legfontosabb mutatókat, mint például az üzemanyag-számlák, a járművek kihasználtsága és a karbantartási költségek. Keressen olyan rendszereket, amelyek lehetővé teszik egyedi jelentések létrehozását és adatok exportálását a mélyebb pénzügyi elemzéshez.

Valós idejű GPS-követés intelligens értesítésekkel: A legjobb rendszerek pontos, másodpercre pontos helyadatokkal szolgálnak minden járműről, testreszabható geofencing funkciókkal.

Átfogó járművezető-biztonsági felügyelet: A modern megoldások mesterséges intelligenciát és videotechnológiát használnak ütközésfigyelmeztetések, hirtelen fékezésről szóló riasztások és járművezető-értékelőlapokhoz, hogy javítsák a flotta biztonságát.

Automatizált megfelelőségi eszközök: Egy jó flottamenedzsment szoftver automatizálja a lejárt engedélyek vagy regisztrációk figyelmeztetéseit, és segít megszüntetni a papírmunkát.

🧠 Érdekes tény: A dekarbonizáció egyre fontosabb prioritássá válik: az amerikai flottakezelők több mint fele 2027-re teljesen szén-dioxid-mentes flottát szeretne, 90% pedig elkötelezte magát a jövőbeli átállás mellett.

A 10 legjobb flottamenedzsment szoftver

A megfelelő flottamenedzsment szoftver megkönnyíti a járművek nyomon követését, az útvonalak optimalizálását, a járművezetők viselkedésének figyelemmel kísérését és még sok mást.

Íme a 10 legjobb flottamenedzsment szoftver, amelyekkel növelheti hatékonyságát és kezelheti költségeit a közlekedési tevékenységek során.

1. ClickUp (A legjobb központi flottamenedzsment-központ létrehozásához)

Próbálja ki a ClickUp-ot – ingyenes! Használja a ClickUp alkalmazást a járművek életciklusának nyomon követéséhez és a karbantartás ütemezéséhez.

A flotta kezelése megköveteli a menetrendek összehangolását, a járművek karbantartásának nyomon követését és több száz mozgó alkatrész felügyeletét. A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mindent egy helyen egyesít, így a flottakezelés zökkenőmentesebbé és szervezettebbé válik.

Kezelje flottája működését a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével létrehozhat, kioszthat és nyomon követhet feladatokat, például járműkarbantartást, üzemanyag-kezelést és a járművezetők teljesítményének nyomon követését. Hozzon létre egyéni mezőket minden járművezetőnek kiosztott feladat számára, hogy könnyen rögzíthesse a legfontosabb adatokat, például a „rendszámot”, a „kiosztott járművet” és a „havi vezetési órákat”.

A ClickUp feladatkezelőjével soha nem marad le a flottakezelési feladatokkal kapcsolatos frissítésekről

Az üzemeltetési vezetők a jobb nyomon követés érdekében különböző feladatokhoz egyéni állapotokat is használhatnak. Ha például a járművek karbantartását követi nyomon, használjon olyan állapotokat, mint a „Tervezett” a tervezett, de még meg nem kezdett karbantartáshoz, és a „Késleltetett” az alkatrészek hiánya esetén.

Figyelje a projektek időtartamát

A ClickUp időkövetési funkciója segít a csapat tagjainak rögzíteni a járműkarbantartási tevékenységekre, az útvonaloptimalizálásra és az adminisztratív munkára fordított órákat. Használhatja a járművezetők munkaidejének nyomon követésére. A járművezetők elindíthatják/leállíthatják az időzítőt, amikor megkezdik és befejezik a műszakot (mobilon vagy asztali számítógépen). Emellett könnyen nyomon követhető, hogy az egyes járművek mennyi ideig vannak üzemben, így a használat alapján megtervezhető a karbantartás.

Kövesse nyomon a járművezetők munkaidejét és a járműhasználatot a ClickUp időkövetési funkciójával

Ezek az adatok segítenek azonosítani a hatékonysági hiányosságokat, optimalizálni az erőforrásokat és csökkenteni a felesleges költségeket. Ha pontosan tudja, hova megy az idő, a termelékenység javítása sokkal könnyebbé válik.

Elemezze a flotta adatait, és szerezzen be fejlesztési stratégiákat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain, a ClickUp hatékony mesterséges intelligencia asszisztense segítségével elemezheti a jármű- és sofőradatokat, és stratégiákat kaphat a flottakezelés általános racionalizálására. Ez biztosítja a járműkarbantartás, a sofőrök ütemterveinek és a szabályoknak való megfelelés folyamatos javulását – mindezt egy helyen.

Elemezze a flottamenedzsment adatait a ClickUp Brain segítségével a leállások csökkentése érdekében

A ClickUp flottamenedzsment sablonja: minden, amire szüksége van, egy helyen

A ClickUp flottamenedzsment sablonja strukturált keretrendszert biztosít a flottamenedzsmenthez. Használhatja járműadatok szervezésére, karbantartás nyomon követésére és a járműhasználat áttekintésére.

Ingyenes sablon Könnyítse meg a flottamenedzsmentet az adatok központosításával a ClickUp flottamenedzsment sablon segítségével.

Használja a következőkre:

Állítson be emlékeztetőket a rendszeres szervizeléshez, hogy a járművek mindig csúcsformában legyenek.

Könnyedén delegálhatja a feladatokat a járművezetőknek és a szerelőknek

Tartsa szemmel az üzemanyagköltségeket, a javításokat és az egyéb kiadásokat!

Kövesse nyomon a flotta futásteljesítményét, hatékonyságát és általános állapotát!

Az összes funkció egyetlen flottamenedzsment sablonban található, így a flotta kezelése már nem okoz fejfájást, hanem gyerekjáték lesz.

A ClickUp funkciói

Itt megtudhatja, hogyan hozhat létre egy ClickUp Dashboardot, amely az Ön flottájának működéséhez igazodik👇🏽

A ClickUp korlátai

A ClickUp által kínált széles körű funkciók egyes felhasználók számára túlnyomóaknak tűnhetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy Ön a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

2. Fleetio (a legjobb megelőző karbantartáshoz)

via Fleetio

A Fleetio egy modern flottamenedzsment szoftver, amely hatékonyan nyomon követi, karbantartja és optimalizálja a járműveket és a berendezéseket. Megelőző karbantartási ütemezésével különböző tényezők, például a megtett távolság vagy a motorórák száma alapján állíthat be szervizküszöbértékeket.

A Fleetio mobil emlékeztetőket küld Önnek a karbantartás automatizálása érdekében, csökkentve ezzel a váratlan meghibásodások kockázatát és meghosszabbítva a flotta teljes élettartamát. Emellett nyomon követheti az egyes járművek szervizköltségeit, és ennek megfelelően tervezheti a rendszeres karbantartást.

A legjobb rész? A GPS-es járműkövetés, üzemanyagkártyák és telematika integrációjával a Fleetio kiküszöböli a kézi adatbevitelt, és minden fontos információt egy helyen tárol.

A Fleetio funkciói

Figyelje az üzemanyag-felhasználás tendenciáit, észlelje a hatékonysági hiányosságokat, és tartsa szemmel a gumiabroncsok állapotát és helyét!

A műszerfalak és jelentések segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a flotta teljesítményét, költségeit és helytörténetét.

Végezzen jármű- és sofőr-ellenőrzést, csatoljon fényképeket és tegyen hozzá megjegyzéseket az ellenőrző szoftver segítségével.

A Fleetio korlátai

Nincs képes azonnal frissíteni az üzemanyag-készletet, amikor egy üzemanyag-jegy hozzáadódik a helyszíni rendszerből, ami eltéréseket okozhat a nyomon követésben.

A futásteljesítmény-adatok és az üzemanyagkártyák, különösen a WEX kártyák integrálása kihívásokat jelent a pontos nyomon követés és jelentéskészítés szempontjából.

Nem tartalmaz beépített funkciót a járművek értékcsökkenésének nyomon követésére, ami pedig elengedhetetlen a pénzügyi tervezéshez és az auditáláshoz, különösen a nonprofit szervezetek esetében.

Fleetio árak

Alapvető: 5 USD járművenként havonta

Professzionális: 7 USD járművenként havonta, éves számlázással

Prémium: 10 USD járművenként havonta, éves számlázással

Fleetio értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a Fleetio-ról a valós felhasználók?

A Fleetio legnagyobb előnye messze a használat egyszerűsége. Bárki könnyen megtanulhatja a rendszer használatát rövid idő alatt, és azonnal elkezdheti használni. Ezenkívül teljes körű funkciókkal rendelkezik, amelyek minden flottamenedzser számára nagyon értékesek.

A Fleetio legnagyobb előnye messze a használat egyszerűsége. Bárki könnyen megtanulhatja a rendszer használatát rövid idő alatt, és azonnal elkezdheti használni. Ezenkívül teljes körű funkciókkal rendelkezik, amelyek minden flottamenedzser számára nagyon értékesek.

💡 Profi tipp: Építse be a biztonsági előírásokat a flotta napi működésébe. Rendszeresen frissítse flottakezelő szoftverét az OSHA, DOT, FMCSA és NHTSA előírásokkal, hogy automatizálja a megfelelőség nyomon követését. Állítson be riasztásokat a járművizsgálatokra, a szolgálati idő (HOS) korlátozásokra és a veszélyes anyagok protokolljaira vonatkozóan.

3. Samsara (A legjobb AI-vezérelt valós idejű biztonság és megfelelőség terén)

via Samsara

A Samsara egy felhőalapú szoftver IoT-érzékelőkkel, amely valós idejű betekintést nyújt járműveibe, berendezéseibe és munkaterületeibe. A platform GPS-követést, AI-alapú kamerákat és intelligens diagnosztikát kombinál a flotta biztonságának, hatékonyságának és megfelelőségének javítása érdekében.

A flottamenedzserek a Samsara segítségével figyelemmel kísérik az útvonalakat, az üzemanyag-fogyasztást és a flotta karbantartási igényeit, csökkentve ezzel a költségeket és a járművek leállási idejét. Videóalapú biztonsági rendszere felismeri a kockázatos vezetési magatartásokat, mint például a sebességtúllépés vagy a figyelemelterelés, és azonnali riasztásokat és útmutatásokat ad. A teherautók és pótkocsik mellett a Samsara nyomon követi az eszközöket, a hőmérsékletérzékeny rakományokat és a távoli munkaterületeket is.

A Samsara funkciói

Az AI-alapú fedélzeti kamerák segítségével észlelje a veszélyes vezetési magatartásokat (figyelemelterelés, fáradtság), és adjon visszajelzést a járművezetőknek.

Kövesse nyomon a gépek helyét, használatát és állapotát, hogy megelőzze a váratlan meghibásodásokat.

Kövesse nyomon a rakomány mozgását valós időben hőmérséklet-ellenőrzéssel és lopásmegelőző intézkedésekkel.

Egyszerűsítse a munkaterület felügyeletét távoli kamerákkal és érzékelőkkel, amelyek élőben tájékoztatják a vezetőket.

A Samsara korlátai

A Samsara hároméves szerződést követel, ami nem feltétlenül megfelelő azoknak a vállalatoknak, amelyek rugalmasságot igényelnek.

Nem minden hardver működik zökkenőmentesen minden járműmárkával, ami bonyolult beállításokat és alkalmi megbízhatósági problémákat okozhat.

Samsara árak

Egyedi árazás

Samsara értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1150 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (710+ értékelés)

Mit mondanak a Samsara-ról a valós felhasználók?

Megállapítottuk, hogy az összes Samsara termék rendkívül könnyen használható, nemcsak a járművezetők, hanem a vezetők számára is. Az új biztonsági platformhoz való alkalmazkodás néha megterhelő lehet, de partnerségünk és rendszeres ellenőrzéseink segítségével zökkenőmentesen tudtuk bevezetni.

Megállapítottuk, hogy az összes Samsara termék rendkívül könnyen használható, nemcsak a járművezetők, hanem a vezetők számára is. Az új biztonsági platformhoz való alkalmazkodás néha megterhelő lehet, de partnerségünk és rendszeres ellenőrzéseink segítségével zökkenőmentesen tudtuk bevezetni.

4. Geotab (A legjobb vegyes flotta telematikához és zöld flotta átálláshoz)

via Geotab

Ha olyan első osztályú flottamenedzsment platformot keres, amely segít a vállalkozásoknak nyomon követni, optimalizálni és biztonságban tartani járműveiket és eszközeiket, akkor a Geotab a megoldás. A platform fejlett mesterséges intelligencián és telematikán alapul, és valós idejű GPS-követést biztosít a járművezetők viselkedésének nyomon követéséhez.

A platform szinte minden járművel kompatibilis – függetlenül attól, hogy Geotab GO eszközt, OEM-rendszert vagy harmadik féltől származó hardvert használ –, így biztosítva a telematikai adatok zökkenőmentes gyűjtését. Emellett támogatja az ELD (elektronikus naplózó eszköz) előírások betartását, az IFTA üzemanyag-adóbevallást és a DVIR (járművezető járművizsgálati jelentések) elkészítését, megkönnyítve ezzel a szabályozási előírások betartását.

A Geotab funkciói

Használjon egyetlen rendszert a flották és eszközök kezeléséhez, intelligens, adatalapú betekintéssel.

Növelje a járművezetők biztonságát és csökkentse a kockázatokat fedélzeti kamerákkal és valós idejű riasztásokkal.

Figyelje a berendezéseket és a rakományt integrált hardver- és szoftvermegoldásokkal

Kövesse nyomon az üzemanyag-fogyasztást, a karbantartási igényeket és a járművezetők viselkedését a költségek csökkentése érdekében.

A Geotab korlátai

A szoftver nem adja meg közvetlenül a teljes futásteljesítményt egy adott időtartamra vonatkozóan; a felhasználóknak ezt manuálisan kell kiszámolniuk a kilométerórák állása alapján, ami felesleges bonyodalmat jelent.

A hosszabb időtartamra vonatkozó adatok betöltése lassú, és a rendszer nem képes egyszerre több járművet keresni.

A Geotab árai

Egyedi árazás

Geotab értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Geotabról a valós felhasználók?

A Geotab könnyen használható és egyszerűen bevezethető. Ügyfélszolgálati csapatuk fantasztikus, és az egyik leghasznosabb támogatás, amellyel eddig találkoztam. Minden nap használom a Geotabot, és ezzel a járműveink nyomon követése gyerekjáték.

A Geotab könnyen használható és egyszerűen bevezethető. Ügyfélszolgálati csapatuk fantasztikus, és az egyik leghasznosabb támogatás, amellyel eddig találkoztam. Minden nap használom a Geotabot, és ezzel a járműveink nyomon követése gyerekjáték.

5. Fleet Complete (A legjobb járművek és nehéz gépek nyomon követéséhez)

via Fleet Complete

A Fleet Complete segít a vállalkozásoknak optimalizálni működésüket valós idejű járműkövetés, mesterséges intelligencia által támogatott betekintés és összekapcsolt járműintelligencia segítségével. Minden méretű flottához tervezve – a helyi kézbesítő furgonoktól a vállalati logisztikáig – hasznosítható adatokat biztosít a hatékonyság javítása, a biztonság fokozása és a szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

A platform integrálja a GPS-követést, az AI-dash cam-eket és a fejlett telematikát, hogy a vezetők teljes áttekintést kapjanak a járművek helyéről, a járművezetők viselkedéséről és az eszközök állapotáról. Támogatja a vegyes flottákat is, beleértve az elektromos járműveket, speciális eszközökkel a töltéskezeléshez és az energiaoptimalizáláshoz.

A közlekedési, építőipari és kormányzati flották számára a Fleet Complete testreszabott megoldásokat kínál – az FMCSA-kompatibilis ELD-ktől a nehéz gépek nyomon követéséig.

A Fleet Complete funkciói

Azonnali riasztások és videofelvételek segítségével észlelje a sebességtúllépéseket, a hirtelen fékezéseket és a figyelmetlen vezetést.

Automatizálja a szolgálati időnaplókat és az ellenőrzési jelentéseket, hogy elkerülje a szabálysértéseket és a bírságokat.

Figyelje az akkumulátorok állapotát, a töltési szokásokat és az energiafelhasználást az elektromos és hibrid járművek esetében.

Kövesse nyomon pótkocsikat, gépeket és nagy értékű árukat hamisításbiztos GPS-sel és környezeti érzékelőkkel.

Készítsen személyre szabott irányítópultokat a legfontosabb mutatók, például az üzemanyag-fogyasztás, a karbantartási ütemtervek és a járművezetők teljesítményének nyomon követéséhez.

A Fleet Complete korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az ügyfélszolgálat helyszínenként eltérő.

A nyomon követési frissítések észrevehető késéssel történnek, ahelyett, hogy valós idejű adatokat szolgáltatnának.

A GPS-helyek tömeges feltöltése pontos formázást igényel, ami unalmas folyamat.

A rendszer nem számolja ki automatikusan a megtett kilométereket, ami növeli a munkaterhelést.

Fleet Complete árak

Egyedi árazás

Fleet Complete értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Vonja be a járművezetőket és a flottamenedzsereket a szoftver kiválasztásába, és biztosítson átfogó képzést számukra. Első kézből szerzett tapasztalataik garantálják, hogy a rendszer megfeleljen a gyakorlati igényeknek és hatékonyan legyen kihasználva.

6. Fleetmatics by Verizon Connect (A legjobb mobil munkaerő-optimalizáláshoz)

via Fleetmatics by Verizon Connect

A Fleetmatics, amely ma már a Verizon Connect része, fejlett flotta- és mobil munkaerő-kezelési megoldásokat kínál minden méretű vállalkozás számára, a kis szállítási tevékenységektől a több száz járművel rendelkező nagy flottákig.

A valós idejű GPS-követésnek köszönhetően a vállalkozások teljes áttekintést kapnak a járművek helyéről, útvonaláról és a járművezetők viselkedéséről, ami segít csökkenteni az üzemanyagköltségeket, megakadályozni a jogosulatlan járműhasználatot és javítani a reagálási időket. A platform az elektromos járművek (EV) flottáit is támogatja élő akkumulátor-figyeléssel, töltési állapotfrissítésekkel és betekintéssel a fenntarthatósági erőfeszítések maximalizálása érdekében.

Fleetmatics by Verizon Connect

Hozzáférés élő térképekhez, a járművezetők teljesítményére vonatkozó adatokhoz és automatizált jelentésekhez, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Kövesse nyomon az akkumulátorok töltöttségi szintjét és töltési állapotát, és optimalizálja elektromos járműflottáját a jobb fenntarthatóság érdekében.

Azonnali értesítéseket kaphat a durva vezetésről, a sebességtúllépésről vagy az alapjáraton való üzemeltetésről, hogy biztonságosabb szokásokat tanítson be.

Figyelje a járművek állapotát, tervezze meg a javításokat, és kerülje el a meghibásodásokat a diagnosztikai jelentések segítségével.

Automatizálja a szolgálati időnaplókat és a DOT-jelentéseket, hogy kevesebb hibával feleljen meg a szabályoknak.

A Verizon Connect Fleetmatics korlátai

Az új jármű GPS-ek hozzáadása hónapokig is eltarthat a lassú értékesítési válaszok miatt.

A szolgáltatás lemondása nehéz lehet, különösen figyelembe véve a 3000 dolláros korai felmondási díjat, amelyet egyes felhasználóknak fizetniük kell.

A telepítés kényelmetlen lehet, mivel a vállalat által jóváhagyott szerelőkre van szükség, és hosszú várakozási idővel kell számolni az alkatrészek beszerzésére.

Fleetmatics by Verizon Connect árak

Egyedi árazás

Fleetmatics by Verizon Connect értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (900+ értékelés)

Capterra: 3,2/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Verizon Connect Fleetmatics szoftveréről?

A Verizon Fleet Tracking nagy segítséget jelent vállalkozásunknak. Nagyon tetszik a geofencing, valamint a sebesség- és időkövetés funkció, és mindegyik funkciót használjuk a napi működésünk során.

A Verizon Fleet Tracking nagy segítséget jelent vállalkozásunknak. Nagyon tetszik a geofencing, valamint a sebesség- és időkövetés funkció, és mindegyik funkciót használjuk a napi működésünk során.

🧠 Tudta? A rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológia fejlődése forradalmasítja a flottakövetést és a geofencinget, amelynek piaci értéke 2030-ra várhatóan 4,5 milliárd dollárról lenyűgöző 13,9 milliárd dollárra fog emelkedni.

7. Teletrac Navman (A legjobb az üzemanyag-hatékonyság és a többféle energiát használó flottákra vonatkozó információk tekintetében)

via Teletrac Navman

A Teletrac Navman egy flotta- és eszközkezelési megoldás, amely valós idejű GPS-követést, járművezető-teljesítményelemzést és fejlett telematikát ötvöz, hogy a flottamenedzserek teljes áttekintést és ellenőrzést kapjanak.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint az élő járműkövetés, a vállalkozások nyomon követhetik az útvonalakat, csökkenthetik az üresjárati időt és gyorsan reagálhatnak a késésekre. A rendszer az AI-alapú videotelematika segítségével a biztonságot is előtérbe helyezi, elősegítve a balesetek megelőzését és a járművezetők viselkedésének javítását. A karbantartási riasztások biztosítják, hogy a járművek kiváló állapotban maradjanak, elkerülve a váratlan meghibásodásokat.

A Teletrac Navman funkciói

A nagy felbontású kamerák segítségével felismerheti a kockázatos vezetési stílust, és bizonyítékot szolgáltathat balesetek esetén.

Kapjon korai figyelmeztetéseket a motorproblémákról, a gumiabroncsok kopásáról és egyéb problémákról, hogy elkerülje a költséges javításokat.

Elemezze az üzemanyag-felhasználást, és fedezze fel az alternatív energiaforrások lehetőségeit egy környezetbarátabb flotta érdekében.

Egyszerűsítse az elektronikus naplókat, ellenőrzéseket és IFTA-jelentéseket a beépített eszközökkel.

A Teletrac Navman korlátai

A vidéki területeken a műholdas kapcsolat nem állandó, ami követési hiányosságokhoz vezet.

A GPS-követés gyenge jelű területeken nem feltétlenül megbízható, ami alkalmanként késleltetheti a helymeghatározás frissítését.

Teletrac Navman árak

Egyedi árazás

Teletrac Navman értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 2,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Teletrac Navmanról a valós felhasználók?

Nagyszerű, hogy valós időben követhetem a pótkocsikat, hogy mindig tudjam, hol vannak éppen. Tetszik, hogy sokféle információ áll rendelkezésre a pótkocsikról. Az is jó, hogy a rendszert úgy állíthatom be, ahogy nekem a legkényelmesebb, így amikor megnyitom a Teletracot, a számomra legfontosabb információk jelennek meg elsőként.

Nagyszerű, hogy valós időben követhetem a pótkocsikat, hogy mindig tudjam, hol vannak éppen. Tetszik, hogy sokféle információ áll rendelkezésre a pótkocsikról. Az is jó, hogy a rendszert úgy állíthatom be, ahogy nekem a legkényelmesebb, így amikor megnyitom a Teletracot, a számomra legfontosabb információk jelennek meg elsőként.

🧠 Tudta? A flottamenedzsment szoftver elengedhetetlen a működési kockázatok és költségek csökkentésében, mivel csak a járműbalesetek évente több mint 60 milliárd dollárba kerülnek az amerikai munkaadóknak . Egy robusztus rendszer segít javítani a járművezetők biztonságát, optimalizálni az útvonalakat és megelőzni a költséges baleseteket.

8. FleetGO (A legjobb európai előírásoknak való megfelelés és hőmérsékletérzékeny rakományok esetén)

A FleetGO felhőalapú platformja fejlett flottamenedzsment megoldásokat kínál, amelyek teljes áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosítanak a vállalkozásoknak járműveik, pótkocsijaik és eszközeik felett. A GPS-követéssel, az automatizált tachográf-elemzéssel (a vezetési idő, a sebesség, a távolság és a vezető tevékenységének rögzítésével) és a távoli hőmérséklet-figyeléssel a FleetGO biztosítja, hogy a vállalkozások megfeleljenek a szabályoknak, miközben csökkentik a felesleges költségeket.

A rendszer rugalmasságra lett tervezve, függetlenül attól, hogy egyetlen autót követ nyomon, vagy egy nagy teherautó- és pótkocsi-flottát kezel. Emellett gumiabroncsnyomás-figyelést is kínál a meghibásodások megelőzése érdekében, részletes pótkocsi-követést a veszteségek elkerülése érdekében, valamint egy intuitív járművizsgálati alkalmazást, amely egyszerűsíti a DVSA előírásainak való megfelelést.

A FleetGO funkciói

Kövesse nyomon a hőmérsékletérzékeny árukat több zónában, és vezessen jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást.

Megelőzze a meghibásodásokat és takarítson meg üzemanyagot a valós idejű gumiabroncsnyomás-riasztásokkal

Az automatizált tachográf-ellenőrzések és az egyértelmű jelentések segítségével tartsa be a járművezetők munkaidejére vonatkozó törvényeket.

Vezesse át a járművezetőket a kötelező ellenőrzéseken fotókkal és digitális aláírásokkal, hogy teljes mértékben megfeleljenek a szabályoknak.

A FleetGO korlátai

A vállalat nem határozza meg ügyfélszolgálati csapatának munkaidejét, ami bizonytalanságot okoz azzal kapcsolatban, hogy mikor érhető el a segítség.

FleetGO árak

Egyedi árazás

FleetGo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Wheels, Inc. (A legjobb teljes körű flottabérbeadás és elektromos járművekre való átállás támogatása terén)

A Wheels, Inc. teljes körű flottaszolgáltatásokat kínál – a járműbérléstől és karbantartástól az üzemanyag-kezelésen és telematikán át az elektromos járművek töltéséig –, hogy a vállalkozások okosabban és hatékonyabban működhessenek. Megoldásaik a flottakezelés minden lépését lefedik, beleértve a baleseti támogatást, a járművezető-biztonsági programokat, az útdíj és a szabálysértések kezelését, valamint a közúti fuvarozói előírások betartását.

Az elektromos járművekre átálló vállalatok számára a platform szakértői útmutatást nyújt az elektromos járművek kiválasztásához, a töltőinfrastruktúrához és a járművezetők képzéséhez. Fejlett flottatechnológiájuk valós idejű betekintést, mobil eszközöket a járművezetők számára és elemzéseket biztosít a teljesítmény optimalizálása érdekében.

A Wheels, Inc. jellemzői

Összevonja a lízinget, a karbantartást, az üzemanyagot és a telematikát egy helyen a zökkenőmentes flottamenedzsment érdekében.

Szerezzen szakértői tanácsokat az elektromos járművekről, a töltőinfrastruktúráról és a járművezetők képzéséről.

Vezessen be biztonsági programokat a felelősségteljes vezetés ösztönzése és a kockázatok minimalizálása érdekében.

Válasszon teljes kiszervezést vagy testreszabott szolgáltatásokat, hogy azok megfeleljenek üzleti igényeinek.

A Wheels, Inc. korlátai

A rendszer beállítása jelentős költségekkel jár.

Wheels, Inc. árak

Egyedi árazás

Wheels, Inc. értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Lytx (A legjobb AI-alapú sofőrképzés és ütközésmegelőzés)

via Lytx

A Lytx egy vezető flottakövető szoftver, amely mesterséges intelligenciát, gépi látást és valós idejű GPS-követést kombinál a biztonság, a hatékonyság és a szabályoknak való megfelelés javítása érdekében. Segít a flottamenedzsereknek a járművezetők viselkedésének figyelemmel kísérésében, a balesetek számának csökkentésében és a működés optimalizálásában a hasznosítható információk révén.

A Lytx kiemelkedő jellemzője az AI-alapú kockázatfelismerés, amely több mint 60 veszélyes vezetési magatartást azonosít, a figyelmetlen vezetéstől a hirtelen fékezésig, és azonnali korrekció érdekében azonnali figyelmeztetéseket küld a fülkébe. A videotelematikai rendszer nagy felbontású felvételeket készít (beleértve az éjjellátást és a 360 fokos kilátást), lehetővé téve a bizonyítékokon alapuló coachingot és a gyorsabb incidenskezelést.

A Lytx funkciói

Észlelje a kockázatos vezetési stílust (például a sebességtúllépést vagy a figyelemelterelést), és kapjon valós idejű riasztásokat az ütközések megelőzése érdekében.

Egyszerűsítse az ELD, DVIR és DOT követelményeket automatizált járművezető-naplókkal, ellenőrzésekkel és jelentésekkel.

Kövesse nyomon az üzemanyag-fogyasztási mintákat, hogy minimalizálja a pazarlást és maximalizálja a hatékonyságot.

Vegye igénybe a dedikált ügyfélszolgálatot a problémák gyors megoldása és a flotta magasabb rendelkezésre állási idejének biztosítása érdekében.

A Lytx korlátai

A biztonsági felügyeleten túl korlátozott funkcionalitást kínál

A felhasználók problémákat jelentettek a Lytx kamerákkal, a nem reagáló ügyfélszolgálattal és a folyamatos rendszerhibákkal kapcsolatban.

Lytx árak

Egyedi árazás

Lytx értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lytx-ről a valós felhasználók?

A kamerák jól működnek, és csodálatos, hogy milyen gyorsan értesítenek minket bármilyen eltérésről vagy potenciális problémáról. A LYTX kiválóan végzi a videofelvételek áttekintését. Az ügyfélszolgálat gyorsan reagált a felmerült problémákra és megoldásokat kínált.

A kamerák jól működnek, és csodálatos, hogy milyen gyorsan értesítenek minket bármilyen eltérésről vagy potenciális problémáról. A LYTX kiválóan végzi a videofelvételek áttekintését. Az ügyfélszolgálat gyorsan reagált a felmerült problémákra és megoldásokat kínált.

Használja a ClickUp-ot a flottamenedzsment átalakításához a maximális hatékonyság érdekében

A flotta ütemterveinek, meghibásodásainak és a járművezetők frissítéseinek kezelése kimerítő feladat. A táblázatok, a zavaros alkalmazások és a szétszórt információk rengeteg időt vesznek el. A hagyományos flottakövető szoftverek és eszközök még nehezebbé teszik a munkát, mert folyamatosan kell váltani az alkalmazások között, hibákat javítani és frissítéseket keresni.

A ClickUp megváltoztatja ezt. Az összes flottával kapcsolatos feladatot, ütemtervet és kommunikációt egy egyszerű irányítópulton egyesíti. Gond nélkül rendeljen hozzá feladatokat, kövesse nyomon a járműveket és rögzítse a karbantartási munkákat. A ClickUp úgy működik, ahogyan Ön, így időt és fejfájást takaríthat meg.

Készen áll arra, hogy visszaszerezze az irányítást? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – flottája (és csapata) hálás lesz érte!