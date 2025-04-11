A 13 legjobb NetSuite versenytárs az üzleti menedzsment területén 2025-ben

Tudta, hogy a hatékonyság hiánya évente akár a vállalatok bevételeinek 30%-át is felemésztheti?
A megoldás? Egy robusztus, skálázható vállalatirányítási rendszer (ERP), amely összeköti vállalkozásának minden részét, racionalizálja a műveleteket és elősegíti a növekedést.
Évek óta a NetSuite domináns szereplő az ERP területén. De valóban megfelel a nagy hírnévnek? Vagy van egy rugalmasabb, költséghatékonyabb alternatíva, amely csak rád vár?
Olvassa el cikkünket, amelyben bemutatjuk a NetSuite legfontosabb versenytársait, amelyek átfogó funkcióikkal segítik az okosabb és gyorsabb növekedést. 🚀
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a 13 legfontosabb NetSuite alternatíváról, amelyek mindegyike különböző üzleti funkciókban, például pénzügyekben, CRM-ben, projektmenedzsmentben és automatizálásban jeleskedik:
- ClickUp : A legjobb testreszabható üzleti menedzsmenthez
- Odoo: A legjobb nyílt forráskódú ERP és CRM rugalmasság
- Microsoft Dynamics 365: A legjobb vállalati szintű ERP és CRM integrációhoz
- Sage Intacct: A legjobb AI-alapú pénzügyi menedzsment és automatizáláshoz
- Quickbooks Enterprise: A legjobb könyveléshez és készletgazdálkodáshoz
- Acumatica: A legjobb skálázható ERP-megoldásokhoz és beszerzési menedzsmenthez
- Xero: A legjobb kisvállalkozások számviteli és pénzügyi automatizálásához
- SAP S/4HANA Cloud: A legjobb AI-alapú vállalatirányítási megoldás
- Epicor Kinetic: A legjobb gyártásközpontú kognitív ERP-hez
- Infor M3: A legjobb komplex vállalati munkafolyamatok kezeléséhez
- IFS Cloud ERP: A legjobb AI-vezérelt vállalati eszközkezeléshez
- Certinia: A legjobb szolgáltató vállalkozások és pénzügyi menedzsment funkciók számára
- Workday: A legjobb a zökkenőmentes humánerőforrás- és pénzügyi integrációhoz
🔎 Tudta? Az Oracle a NetSuite tulajdonosa – és egyben egyik legnagyobb riválisa! Az Oracle 2016-ban 9,3 milliárd dollárért vásárolta meg a NetSuite-ot, és teljes mértékben integrálta azt az ökoszisztémájába. Ugyanakkor az Oracle Fusion Cloud ERP tulajdonosa is, amely a NetSuite versenytársa!
Mi az a NetSuite?
A NetSuite egy felhőalapú ERP szoftvermegoldás, amely központosítja az üzleti tevékenységek alapvető folyamatait. Integrálja a projektkönyvelést, az ellátási lánc menedzsmentet, a megrendelések feldolgozását és a pénzügyi jelentéseket, így egységes platformot biztosít a hatékonyság és a skálázhatóság javításához.
- Pénzügyi menedzsment: automatizálja a könyvelést, a költségvetés-tervezést és a bevételek nyomon követését.
- Készletgazdálkodás: Készletek figyelemmel kísérése, a teljesítés egyszerűsítése és a hibák csökkentése
- Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM): Kezelje az értékesítést, a marketinget és az ügyfélkapcsolatokat
- Raktárkezelés: Optimalizálja a logisztikát, a beszerzést és a beszállítói kapcsolatokat
- Üzleti intelligencia és jelentések: Szerezzen valós idejű betekintést a testreszabható irányítópultokkal
A NetSuite korlátai
📈 A globális ERP-piac virágzik, és 2024-ben 55,38 milliárd dollárról 2034-re 110,15 milliárd dollárra fog növekedni, ami 7,1%-os CAGR-t jelent! A kereslet növekedésével a vállalkozásoknak skálázható, költséghatékony ERP-szoftvermegoldásokra van szükségük, de nem minden eszköz képes lépést tartani.
Ez a NetSuite ERP-re is vonatkozik. Merev szerkezete, magas költségei és bonyolult beállítása sok vállalatot arra késztet, hogy rugalmasabb alternatívákat keressen.
Itt vannak a hiányosságok:
- Árazás komplexitása: Magas előzetes és ismétlődő költségekkel kell számolni. A NetSuite éves előfizetése magában foglalja a platform díjait, a felhasználónkénti díjakat, valamint a kiegészítő modulok és integrációk extra költségeit, ami drága befektetéssé teszi.
- Korlátozott ügyfélszolgálat: A prioritásos szolgáltatásért többet kell fizetni. A NetSuite alapszintű támogatást nyújt telefonos segítségnyújtással kritikus problémák esetén és kereshető tudásbázissal, ami arra kényszeríti a vállalkozásokat, hogy gyorsabb válaszidő és teljes körű, 24 órás támogatás érdekében frissítsenek.
- Hosszadalmas bevezetés: Hosszabb várakozási idő a rendszer élesítéséig. A NetSuite bevezetése kiterjedt konfigurációt, adatmigrációt és alkalmazotti képzést igényel, ami gyakran késlelteti a teljes átállást és megzavarja az üzleti folyamatokat.
- Testreszabási korlátozások: A módosítások rugalmassága korlátozott. Bár a NetSuite lehetővé teszi a testreszabást, a fejlett változtatásokhoz gyakran fejlesztők vagy külső tanácsadók bevonása szükséges, ami megnehezíti a rendszer egyedi igényeinek megfelelő testreszabását.
- Bonyolult felhasználói felület: Rigid munkafolyamatok között kell navigálni. A NetSuite zsúfolt felhasználói felülete hetekig tartó képzést igényel, ami lassítja a bevezetést és a termelékenységet. Ráadásul az adatok szinkronizálásával kapcsolatos problémák akadályt jelentenek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes működésre szorulnak.
➡️ Olvassa el még: A legjobb ERP-rendszerek példái
A legjobb NetSuite alternatívák egy pillantásra
Mielőtt a részletekbe belemennénk, íme egy gyors összehasonlítás a legfontosabb Netsuite versenytársakról, az ideális felhasználási esetekről és a kiemelkedő funkciókról.
|Megoldás
|🏆 Ideális
|✅ Legjobb funkciók
|ClickUp
|All-in-one platformra szoruló vállalkozások
|Feladat- és projektmenedzsment, CRM, AI eszközök, testreszabható munkafolyamatok, együttműködési eszközök
|Odoo
|Kis- és középvállalkozások
|Nyílt forráskódú, moduláris alkalmazások, skálázható és rugalmas ERP
|Microsoft Dynamics 365
|Nagyvállalatok és vállalatok
|AI-alapú betekintés, zökkenőmentes Microsoft-integrációk, erős pénzügyi és értékesítési eszközök
|Sage Intacct
|Pénzügyi csapatok, könyvelők, pénzügyi igazgatók
|Fejlett készpénzkezelés, valós idejű irányítópultok, több szervezetet kiszolgáló számviteli megoldás
|QuickBooks Enterprise
|Növekvő cégek, ideális kiskereskedelem, e-kereskedelem és gyártás számára
|Skálázható könyvelés, készletgazdálkodás, bérszámfejtés
|Acumatica
|Közepes méretű vállalkozások, különösen a gyártási és építőiparban
|Felhőalapú ERP, korlátlan felhasználói árak, ügyfélközpontú
|Xero
|Kisvállalkozások, startupok és egyéni vállalkozók
|Egyszerűsített könyvelés, valós idejű pénzügyi nyomon követés, felhasználóbarát felület
|SAP S/4HANA Cloud
|Nagy ügyfélvállalatok, globális vállalkozások
|AI-vezérelt ERP és prediktív üzleti elemzés
|Epicor Kinetic
|Gyártó és forgalmazó vállalatok
|Iparág-specifikus ERP, mélyreható ellátási lánc-menedzsment és raktárautomatizálás
|Infor M3
|Élelmiszer, ital, divat és vegyi anyagok
|Fejlett raktár- és készletautomatizálás, felhőalapú ERP
|IFS Cloud ERP
|Vagyonigényes iparágak, mint például az építőipar és a repülőgépipar
|Projektalapú ERP, eszközkezelés
|Certinia
|Szolgáltatásalapú vállalkozások
|Erős PSA (Professional Services Automation), a legjobb professzionális szolgáltató cégek számára
|Workday
|HR-központú és pénzügyorientált vállalatok
|Humán tőke menedzsment (HCM), bérszámfejtés, fejlett munkaerő-tervezés és elemzés
➡️ Olvassa el még: Ingyenes üzleti terv sablonok Excelben és Wordben
A legfontosabb NetSuite versenytársak, amelyeket érdemes megnézni
🧠 Érdekesség: Az első ERP rendszert az 1960-as években fejlesztette ki egy gyártó vállalat, amely automatizálni akarta a készletgazdálkodást. Az egyszerű eszközként indult rendszer mára több milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát, és világszerte támogatja a vállalkozásokat! 🌍
Akár jobb pénzügyi menedzsment megoldásra, nagyobb skálázhatóságra vagy rugalmas integrációkra van szüksége, a megfelelő eszköz mindent megváltoztat!
Íme a legfontosabb Netsuite versenytársak, akik nagy port kavarnak a területen:
1. ClickUp (A legjobb testreszabható üzleti menedzsmenthez)
Az üzleti tevékenységek kezelése nem egyformán működik minden esetben, és a ClickUp biztosítja, hogy soha ne kelljen kompromisszumot kötnie. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a csapatokat, folyamatokat és adatokat egy összekapcsolt rendszerbe hozza össze, segítve a munkafolyamatok optimalizálását, a műveletek automatizálását és a könnyű méretezést.
A ClickUp projektmenedzsmentje valós idejű betekintést nyújt a munkaterhelésbe, a kapacitásba és a projekt ütemtervébe, így mindig kézben tarthatja a dolgokat. Az egyedi irányítópultok és jelentések bemutatják a bevételkezelést, a vállalati erőforrás-tervezést és a KPI-ket, így a vezetés rugalmas maradhat.
De ez még nem minden! A ClickUp ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet, hogy segítsen nyomon követni a potenciális ügyfeleket, automatizálni az értékesítést és kezelni az ügyfeleket anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét. Az ügyfelek bevonásától az üzletek nyomon követésén és a megrendelések kezelésén át minden a ClickUp CRM-ben van központosítva.
Hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a nehéz munkát! Ez az AI-alapú asszisztens automatizálja az ismétlődő feladatokat, azonnali jelentéseket készít, összefoglalja a megbeszéléseket és azonosítja a munkafolyamatok következetlenségeit. Így csapata az adminisztratív feladatok helyett a nagy hatással bíró munkára koncentrálhat.
A ClickUp Automations megszünteti a manuális munkát – automatikusan hozzárendeli a feladatokat, frissíti az állapotokat, értesítéseket küld és kezeli a jóváhagyásokat. Nincs több oda-vissza, csak zökkenőmentes munkafolyamatok, amelyek mozgásban tartják a többfunkciós csapatokat.
💡Profi tipp: A nyertes üzleti stratégia több, mint tervezés – a végrehajtásról és a csapatmunkáról szól. Használjon SWOT-elemzést a folyamatok optimalizálásához, majd valósítsa meg stratégiáját a ClickUp együttműködési eszközeivel.
Használja a ClickUp Docs szolgáltatást kezdeményezések dokumentálásához, részletek központosításához és belső wikik létrehozásához valós idejű szerkesztéssel és gazdag formázási lehetőségekkel. Gyors döntésekre van szüksége? A ClickUp Chat összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal, így semmi sem vész el a szétszórt e-mailekben vagy üzenetekben!
A ClickUp legjobb funkciói
- Tervezzen olyan munkafolyamatokat, amelyek illeszkednek vállalkozásához – legyen szó műveletekről, HR-ről, pénzügyekről vagy értékesítésről.
- A ClickUp Goals segítségével minden csapatot összehangolhat a vállalat egészére vonatkozó célokkal.
- A fejlett erőforrás-kezelő eszközökkel egyensúlyba hozhatja a munkaterhelést és növelheti a felelősségvállalást.
- A beszélgetéseket cselekvéssé alakíthatja, ha a csevegéseket, megjegyzéseket, e-maileket és dokumentumokat azonnal feladatokká alakítja.
- A ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhat és okosabban tervezhet brainstorming és munkafolyamat-térképek készítéséhez.
- Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatokat a ClickUp Forms segítségével a strukturált adatgyűjtés és a munkafolyamatok automatizálása érdekében.
- A QuickBooks, Xero és más számviteli integrációk segítségével könnyedén szinkronizálhatja pénzügyeit – nincs szükség táblázatokra.
- Növekedjen káosz nélkül – a ClickUp for Operations nyomon követi a teljesítményt, hogy a növekedés hatékony és költséghatékony maradjon.
💡 Profi tipp: Nem tudja eldönteni, hogy ERP-t vagy CRM-et válasszon ? Miért válasszon egyet, ha mindkettőt megkaphatja? A ClickUp ötvözi a két világ legjobbjait, és zökkenőmentes projektmenedzsmentet, értékesítéskövetést, munkafolyamat-automatizálást és teljes testreszabhatóságot kínál – mindezt egyetlen platformon.
A ClickUp korlátai
- Kiterjedt funkciókészlete új felhasználók számára túlnyomó lehet.
- Egyes fejlett AI funkciók tanulási görbét igényelnek.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
A ClickUp segítségével különböző üzleti kihívásokkal foglalkozom, a stratégiai és portfóliókezeléstől az erőforrások és beszállítók felügyeletéig, sőt az ERP-megoldásokig is. Az üzleti folyamatok létrehozásával és automatizálásával jelentős javulást tapasztaltam a működési hatékonyságban. A platform jelentéskészítési funkciói, beleértve a átfogó irányítópultokat és erőforrás-perspektívákat, jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy szélesebb körű és mélyebb betekintést nyerjünk az általános üzleti helyzetünkbe.
A ClickUp segítségével különböző üzleti kihívásokkal foglalkozom, a stratégiai és portfóliókezeléstől az erőforrások és beszállítók felügyeletéig, sőt az ERP-megoldásokig is. Az üzleti folyamatok létrehozásával és automatizálásával jelentős javulást tapasztaltam a működési hatékonyságban. A platform jelentéskészítési funkciói, beleértve a átfogó irányítópultokat és erőforrás-perspektívákat, jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy szélesebb körű és mélyebb betekintést nyerjünk az általános üzleti helyzetünkbe.
2. Odoo (a legjobb nyílt forráskódú ERP és CRM rugalmasság)
Az Odoo egy all-in-one ERP szoftver, amely Önnel együtt növekszik. Kezdje az alapokkal – készlet, HR, marketing vagy könyvelés – és bővítse a rendszert a növekedés ütemével. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeinek megfelelő, tökéletes üzleti rendszert építsen ki.
Mi a jó benne? Nyílt forráskódú rugalmassága lehetővé teszi, hogy Ön irányítson. Az ingyenes verzió teljes testreszabást tesz lehetővé, míg az Enterprise verzió hostingot, karbantartást és szakértői támogatást nyújt – ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek teljes körűen kezelt ERP-megoldásra van szükségük.
Az Odoo legjobb funkciói
- Vezesse vállalkozását bárhonnan a webről, asztali számítógépről és mobil eszközökről.
- Legyen naprakész a logisztikával a raktárak és helyszínek valós idejű nyomon követésével.
- Integrálja a vonalkód-leolvasókat és a POS-rendszereket a zökkenőmentes készletgazdálkodás érdekében.
- Automatizálja a rendeléskezelést AI-alapú ellátási lánc-optimalizálással
Az Odoo korlátai
- A fejlett testreszabásokhoz technikai szakértelemre van szükség, ami bonyolulttá teszi a beállítást a nem fejlesztők számára.
- A módosításokhoz külső fejlesztőkre kell támaszkodni, ami magasabb költségeket és hosszabb bevezetési időt eredményez.
Odoo árak
- Örökre ingyenes
- Standard: 24,90 USD/hó felhasználónként
- Egyedi: 37,40 USD/hó felhasználónként
Odoo értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)
Az Odoo ERP-ben leginkább az tetszik, hogy egy all-in-one megoldás, amely a könyveléstől a készletkezelési rendszerekig számos üzleti igényt kielégít, könnyen testreszabható és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Segít a műveletek racionalizálásában és az általános hatékonyság javításában.
Az Odoo ERP-ben leginkább az tetszik, hogy egy all-in-one megoldás, amely a könyveléstől a készletkezelési rendszerekig számos üzleti igényt kielégít, könnyen testreszabható és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Segít a műveletek racionalizálásában és az általános hatékonyság javításában.
➡️ További információ: A legjobb Odoo alternatívák és versenytársak
3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (a legjobb vállalati szintű ERP és CRM integrációhoz)
A Microsoft Dynamics egy átfogó csomag, amelynek célja a műveletek egyszerűsítése, az ügyfélélmény javítása és az okosabb döntések elősegítése. Legnagyobb előnye? Mély integráció az MS 365, a Power BI és a Teams alkalmazásokkal – tökéletes megoldás a Microsoft ökoszisztémában működő vállalkozások számára.
Zászlóshajó megoldása, a Business Central, egyetlen felhőalapú rendszerben egyesíti a pénzügyeket, a műveleteket, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot, lehetővé téve a zökkenőmentes méretezést. Az AI-alapú betekintés, az automatizálás és a valós idejű elemzés segít Önnek okosabban működni a költségek növelése nélkül.
A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói
- Egységesítse az ERP és CRM adatokat a pénzügyek, az értékesítés és a műveletek valós idejű betekintéséhez.
- Automatizálja a pénzügyi menedzsmentet előrejelzésekkel, jelentésekkel és kiadások nyomon követésével.
- Javítsa ügyfélkapcsolatait az AI értékesítési betekintéssel és prediktív üzleti elemzésekkel.
- Optimalizálja a helyszíni szervizelési műveleteket intelligens ütemezéssel, nyomon követéssel és távoli segítségnyújtással.
A Microsoft Dynamics 365 korlátai
- Magas bevezetési költségek – leginkább nagy IT-költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára alkalmas
- A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.
Microsoft Dynamics 365 árak
- Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD/hó felhasználónként
- Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/hó felhasználónként
Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (800+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (180+ értékelés)
Ez az eszköz olyan, mint egy nagy teljesítményű titkárnő, aki megkönnyíti a munkáját; hihetetlenül sokféle alkalmazással rendelkezik, amelyeknek köszönhetően növelni tudtuk termelékenységünket. Emellett szinte az összes Microsoft programmal integrálható, így az Excelhez való kapcsolódás révén kiválóan tudjuk ellenőrizni a pénzügyeket és az értékesítést.
Ez az eszköz olyan, mint egy nagy teljesítményű titkárnő, aki megkönnyíti a munkáját; hihetetlenül sokféle alkalmazással rendelkezik, amelyeknek köszönhetően növelni tudtuk termelékenységünket. Emellett szinte az összes Microsoft programmal integrálható, így az Excelhez való kapcsolódás révén kiválóan tudjuk ellenőrizni a pénzügyeket és az értékesítést.
➡️ További információ: Microsoft Dynamics 365 alternatívák és versenytársak
4. Sage Intacct (a legjobb AI-alapú pénzügyi menedzsment és automatizáláshoz)
A Sage Intacct olyan, pénzügy-orientált vállalkozások számára készült, amelyek készek lemondani a táblázatokról, automatizálni a könyvelést és okosabb döntéseket hozni. AI-alapú automatizálása egyszerűsíti a költségvetés-tervezést, a cash flow-t és a pénzügyi zárást, míg a több szervezet támogatásával egyszerűsíti a leányvállalatok konszolidációját.
A valós idejű irányítópultok és a szabályozási előírásoknak megfelelő automatizálás segítségével 360°-os rálátást kap a jövedelmezőségre, a kiadásokra és a bevételi trendekre. A szállítói számlák kezelésétől az előrejelzésekig és a Salesforce integrációig a Sage Intacct gondoskodik arról, hogy számok pontosak és ellenőrzés alatt álljanak.
A Sage Intacct legjobb funkciói
- Automatizálja a legfontosabb pénzügyi folyamatokat – az AP/AR-tól a banki egyeztetésekig és a bevételek elszámolásáig.
- Kezelje könnyedén több szervezetet, konszolidálva a leányvállalatok és a globális tevékenységek pénzügyeit.
- Egyszerűsítse az adóügyi megfelelést automatizált jelentésekkel és auditra kész pénzügyi kimutatásokkal.
- Integrálja a Salesforce-szel, a bérszámfejtéssel és a költségkezelő eszközökkel
A Sage Intacct korlátai
- Más alternatívákhoz képest kevésbé átfogó ERP szoftver
- Kisvállalkozások számára drága, mivel az árak inkább közepes és nagyvállalatok számára megfelelőek.
Sage Intacct árak
- Egyedi árazás
Sage Intacct értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 3600 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
Mit mondanak a Sage Intacct valós felhasználói?
A NetSuite-ről váltottunk, mert nem tudták megfelelően kezelni az e-kereskedelem bonyolultságait a megrendelések teljesítésével kapcsolatban. Az Intacct kezeli az olyan problémákat, mint a több raktárból történő teljesítés, a megrendelés szerinti vásárlás vagy a dropshipping ugyanazon megrendelésen belül.
A NetSuite-ről váltottunk, mert nem tudták megfelelően kezelni az e-kereskedelem bonyolultságait a megrendelések teljesítésével kapcsolatban. Az Intacct kezeli az olyan problémákat, mint a több raktárból történő teljesítés, a megrendelés szerinti vásárlás vagy a dropshipping ugyanazon megrendelésen belül.
5. QuickBooks Enterprise (a legjobb könyveléshez és készletgazdálkodáshoz)
Míg a QuickBooks széles körben ismert könyvelési szoftverként, a QuickBooks Enterprise túlmutat az alapvető könyvelésen. Átfogó ERP-megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részletes készletnyilvántartást és pénzügyi menedzsmentet igényelnek.
A mélyreható pénzügyi betekintés és a testreszabható jelentések miatt a QuickBooks ideális választás nagykereskedők, gyártók és kiskereskedők számára. A valós idejű készletnyomon követés, a többszintű készletkategorizálás és az automatizált újrarendelés segít csökkenteni az eltéréseket és megelőzni a készlethiányt.
A QuickBooks Enterprise legjobb funkciói
- Készítsen több mint 200 egyedi jelentést a pénzügyek, az értékesítés és az előrejelzések nyomon követéséhez.
- Automatizálja a válogatást, csomagolást és szállítást mobil alapú raktárkezeléssel.
- Többszintű kategorizálással és lejárati dátumok nyomon követésével szervezze meg raktárkészletét okosabban.
- Határidőt rendelhet a termékekhez, és hatékonyabban kezelheti a romlandó árukat.
A QuickBooks Enterprise korlátai
- Navigációs problémák – nincs egyértelmű módszer a tranzakció megnyitása után az eredeti oldalra való visszatérésre
- Jelentett hibák, például a naplóbejegyzések eltűnhetnek, ha az első sorban nincs számla.
QuickBooks Enterprise árak
- Gold: 2210 USD/év (éves előfizetés)
- Platinum: 2717 USD/év (éves előfizetés)
- Diamond: 5264 USD/év (havi előfizetés)
QuickBooks Enterprise értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (940+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 20 000 értékelés)
A vállalat, amelynek dolgozom, több helyszínen működik, és a QuickBooks lehetővé teszi számunkra, hogy valós időben együttműködjünk, annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyunk egy helyen. A szállítási papírmunkákhoz, jelentésekhez, lejárt fizetési határidőkhöz és a gyártóüzemünk által használt dokumentumok tárolásához is ezt használjuk.
A vállalat, amelynek dolgozom, több helyszínen működik, és a QuickBooks lehetővé teszi számunkra, hogy valós időben együttműködjünk, annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyunk egy helyen. A szállítási papírmunkákhoz, jelentésekhez, lejárt fizetési határidőkhöz és a gyártóüzemünk által használt dokumentumok tárolásához is ezt használjuk.
➡️ További információ: A legjobb vállalati szoftverek példái
6. Acumatica (A legjobb skálázható ERP-megoldásokhoz és beszerzési menedzsmenthez)
Az Acumatica egy modern, rugalmas ERP, amely számos professzionális szolgáltatás-automatizálási és projekttervezési eszközt kínál. A hagyományos rendszerekkel ellentétben nem számít fel felhasználónkénti díjat, így kiválóan alkalmas azoknak a vállalatoknak, amelyek bővülést terveznek a licencelési költségek növelése nélkül.
Az Acumatica iparág-specifikus gyártási, disztribúciós, építési és kiskereskedelmi moduljai kiemelkedőek. Lehetővé teszik a vállalkozások számára a munkafolyamatok testreszabását, a pénzügyi adatok valós idejű nyomon követését és a műveletek optimalizálását.
Az Acumatica legjobb funkciói
- Könnyedén szinkronizálhat az Amazon, a BigCommerce és a Shopify szolgáltatással a zökkenőmentes kiskereskedelmi műveletek érdekében.
- Kezelje pénzügyeit egy helyen az automatizált készpénz-nyomon követéssel és banki egyeztetésekkel.
- Egyszerűsítse a projektmunkafolyamatokat az árajánlatok CRM-hez való kapcsolásával és a verziótörténet nyomon követésével.
- Javítsa a beszerzést a kérelmek összevonásával és a jóváhagyások automatizálásával.
Az Acumatica korlátai
- Függetlenül fejlesztett modulok miatt bekövetkező adatátviteli hibák
- A meredek tanulási görbe és a bonyolult terminológia miatt az új felhasználóknak további képzésre lehet szükségük.
Acumatica árak
- Egyedi árazás
Acumatica értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)
📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok kilenc vagy annál kevesebb eszközzel érnek el sikereket.
Mégis, sok NetSuite alternatíva továbbra is szétszórt eszközökre támaszkodik a projektmenedzsment, a CRM, az automatizálás és az együttműködés terén, ami megoldások helyett hatékonyságcsökkenéshez vezet.
A ClickUp megszünteti a káoszt azáltal, hogy a feladatokat, projekteket, dokumentumokat, wikiket, csevegést és automatizálást egy zökkenőmentes munkaterületbe egyesíti. Nincs többé ugrálás a egymástól független eszközök között – tegye láthatóvá a munkát, együttműködjön könnyedén, és hagyja, hogy az AI intézze a fárasztó munkát. 🚀
7. Xero (A legjobb kisvállalkozások számviteli és pénzügyi automatizálásához)
Szeretné egyszerűsíteni a számlázást, a banki egyeztetést és a kiadások nyomon követését? A Xero automatizálja ezeket a feladatokat, és intuitív irányítópultján keresztül valós idejű áttekintést nyújt a cash flow-ról, a pénzügyi helyzetről és a közelgő kifizetésekről.
Ismétlődő előfizetési számlázást vagy nemzetközi tranzakciókat kezel? A Xero több pénznem támogatását és automatizált számlaemlékeztetőket kínál, hogy a fizetések mindig rendben legyenek.
Ráadásul több mint 1000 harmadik féltől származó integrációval összekapcsolható e-kereskedelmi platformokkal, fizetési átjárókkal és bérszámfejtési szolgáltatásokkal, így sokoldalú választás a növekvő vállalkozások számára.
A Xero legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a projekteket és a pénzügyeket egy helyen a munkák nyomon követésével, a költségvetés elkészítésével és a számlázással.
- Szinkronizáljon több mint 21 000 bankkal világszerte a valós idejű tranzakció-egyeztetés és -összehangolás érdekében.
- Fogadjon el fizetéseket azonnal bankkártyával, hitelkártyával vagy közvetlen terheléssel, közvetlenül a számlákról.
- Kövesse nyomon a pénzforgalmat valós időben élő betekintéssel és automatizált pénzügyi jelentésekkel.
A Xero korlátai
- Elsősorban könyvelési szoftverként tervezték, minimális CRM-mel vagy szélesebb körű műveletkezelő eszközökkel.
- Nagyobb vállalatok esetében problémát jelenthet a nagy tranzakciós volumen, a komplex munkafolyamatok és a fejlett jelentéskészítés.
Xero árak
- Korai: 20 USD/hó felhasználónként
- Növekvő: 47 USD/hó felhasználónként
- Létrehozás: 80 USD/hó felhasználónként
Xero értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
A Xero megbízható számviteli megoldás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy minden pénzügyi menedzsment igényünket egy helyen kezeljük. Segít a kiadások kezelésében és a vállalkozásba bejövő és onnan kimenő pénzmozgások nyomon követésében.
A Xero megbízható számviteli megoldás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy minden pénzügyi menedzsment igényünket egy helyen kezeljük. Segít a kiadások kezelésében és a vállalkozásba bejövő és onnan kimenő pénzmozgások nyomon követésében.
➡️ További információ: A legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverek: kipróbálandó eszközök
8. SAP S/4HANA Cloud (a legjobb AI-alapú vállalatirányítási megoldás)
Az SAP S/4HANA Cloud egy mesterséges intelligenciával működő ERP nagyvállalatok számára, amely egyszerűsíti a pénzügyeket, a logisztikát és az iparág-specifikus műveleteket. A valós idejű automatizálás javítja az ütemezést, a beszállítói menedzsmentet és a kapacitástervezést komplex üzleti környezetekben.
2015-ben indult, mint az SAP zászlóshajója, és memóriában történő számításokat használ a hatalmas adatmennyiségek valós idejű feldolgozásához, így ideális pénzügyi előrejelzésekhez, kockázatkezeléshez és a szabályozási előírások betartásához.
A SAP S/4HANA Cloud legjobb funkciói
- Optimalizálja globális pénzügyeit az IFRS-nek való megfeleléssel és fejlett kincstári menedzsmenttel
- A valós idejű munkafolyamat-automatizálás segítségével pillanatok alatt újradefiniálhatja üzleti modelljeit.
- Védje üzleti adatait a beépített biztonsági mentéssel, katasztrófa-helyreállítással és rendszerkarbantartással.
- Zökkenőmentesen csatlakozhat az SAP és harmadik féltől származó alkalmazásokhoz a teljes integráció érdekében.
SAP S/4HANA Cloud korlátai
- A komplex implementáció jelentős IT-erőforrásokat és szakértelmet igényel.
- Rigid architektúra – harmadik féltől származó integrációkhoz szükséges middleware
SAP S/4HANA Cloud árak
- Egyedi árazás
SAP S/4HANA Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
A SAP S/4HANA alkalmazások növelik a sebességet és az adatok hozzáférhetőségét. Nagyon könnyen használható, és az ügyfélszolgálat hihetetlenül jó.
A SAP S/4HANA alkalmazások növelik a sebességet és az adatok hozzáférhetőségét. Nagyon könnyen használható, és az ügyfélszolgálat hihetetlenül jó.
9. Epicor Kinetic (a legjobb gyártásközpontú kognitív ERP)
Az Epicor Kinetic egy kifejezetten a sebesség, a pontosság és a skálázhatóság érdekében kifejlesztett ERP, amely támogatja a diszkrét, folyamat- és rendelésre gyártó vállalatokat.
Egyetlen telephelyet vagy globális hálózatot irányít? Egységesíti a gyártást több helyszínen és növeli a hatékonyságot. Ezenkívül gyártásirányítási rendszere (MES) valós idejű gyártási nyomon követést biztosít, csökkentve az állásidőt, a hulladékot és maximalizálva a termelékenységet.
Az Epicor Kinetic legjobb funkciói
- Optimalizálja az egyedi megrendeléseket egy termékkonfigurátor segítségével, amellyel összegyűjtheti és kezelheti az ügyfelek kéréseit.
- Használja az AI-t a szűk keresztmetszetek felismeréséhez, a késések előrejelzéséhez és a termelés tervezésének zavartalan folytatásához.
- Javítsa az erőforrás-gazdálkodás átláthatóságát az IoT-alapú nyomon követéssel és készletadat-elemzésekkel.
- Végezzen műveleteket szöveg, kép és hangbevitel segítségével – alakítsa át az árajánlatokat megrendelésekké
Az Epicor Kinetic korlátai
- A beállítás és a testreszabás további IT-erőforrásokat igényelhet.
- Inkonzisztens ügyfélszolgálat – a felhasználók késedelmekről számolnak be komplex problémák megoldása során.
Epicor Kinetic árak
- Egyedi árazás
Epicor Kinetic értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (470+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (170+ értékelés)
Az Epicor Kinetic egy nagyon sokoldalú ERP szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználó számára mezők létrehozását, az adatbázis lekérdezését és az információk megjelenítését testreszabható irányítópultokon.
Az Epicor Kinetic egy nagyon sokoldalú ERP szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználó számára mezők létrehozását, az adatbázis lekérdezését és az információk megjelenítését testreszabható irányítópultokon.
10. Infor M3 (A legjobb komplex vállalati munkafolyamatok kezeléséhez)
Az Infor M3 egy felhőalapú ERP-rendszer, amelyet gyártó, forgalmazó és berendezés-kölcsönző vállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyek több telephelyen, országban és pénznemben működnek. Valós idejű betekintést nyújt a gyártásba, a készletekbe és a pénzügyekbe, biztosítva a zökkenőmentes működést.
A rendkívül konfigurálható munkafolyamatokkal és a rugalmas felhőalapú hozzáféréssel az Infor M3 lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén bővítsék tevékenységüket, gyorsan alkalmazkodjanak és optimalizálják folyamataikat a maximális hatékonyság érdekében.
Az Infor M3 legjobb funkciói
- Automatizálja az adatelemzést, az összefoglalókat és a jelentéseket a beépített generatív AI segítségével.
- Fedezze fel a hatékonysági hiányosságokat és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a folyamatbányászat segítségével.
- Kövesse nyomon és jelentse az ESG-kezdeményezéseket közvetlenül a napi működés során
- Javítsa az előrejelzéseket, a tervezést és a raktár hatékonyságát iparág-specifikus ellátási lánc menedzsment eszközökkel.
Az Infor M3 korlátai
- A komplex testreszabáshoz IT-szakértelemre van szükség a beállításhoz.
- Más ERP-megoldásokhoz képest magasabb bevezetési költségek
Infor M3 árak
- Egyedi árazás
Infor M3 értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Lenyűgöző képessége, hogy hatékonyan létrehozza a felhasználói jogosultságokat, és testreszabási lehetőségeket kínál a különböző műveletekhez való igazodáshoz. Különösen értékes a befektetett eszközök beszerzésének és értékcsökkenésének kezeléséhez.
Lenyűgöző képessége, hogy hatékonyan állapítja meg a felhasználói jogosultságokat, és testreszabási lehetőségeket kínál a különböző műveletekhez való igazodáshoz. Különösen értékes a befektetett eszközök beszerzésének és értékcsökkenésének kezeléséhez.
11. IFS Cloud ERP (a legjobb AI-vezérelt vállalati eszközkezeléshez)
Az IFS Cloud túllép a hagyományos ERP-n, és az Enterprise Asset Management (EAM), a szolgáltatásmenedzsment és az automatizálás funkciókat egy központi rendszerbe egyesíti. Intelligens AI asszisztense, az IFS. ai Copilot egyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a munkaerő termelékenységét.
A skálázhatóság és a hatékonyság érdekében tervezett IFS Cloud segít a vállalkozásoknak csökkenteni a komplexitást és javítani a működést. Lehetővé teszi továbbá a fenntarthatóság integrálását az alapvető folyamatokba, a kibocsátások nyomon követésétől a megrendelések teljesítésének és a szolgáltatásnyújtás javításáig.
Az IFS Cloud ERP legjobb funkciói
- Optimalizálja az eszközök teljesítményét valós idejű nyomon követéssel és prediktív karbantartással.
- Javítsa a szolgáltatásmenedzsmentet a válaszidők és a munkaerő-ütemezés javításával.
- Építsd be a fenntarthatóságot a munkafolyamatokba, biztosítva a CSRD-nek való megfelelést és a kibocsátás nyomon követését.
- Javítsa a megrendelések teljesítését és a szállítási arányokat az intelligens ellátási lánc automatizálásával.
Az IFS Cloud ERP korlátai
- Az iparág-specifikus konfigurációk összetettek és szakértelmet igényelnek.
- A fejlett mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók magasabb költségekkel járnak.
IFS Cloud ERP árak
- Egyedi árazás
IFS Cloud ERP értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (250+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Ez egy teljes körű, végpontok közötti ERP-megoldás bármely iparágban működő vállalkozás számára. Kiválóan teljesít a felhőben, és lenyűgöző „üzemidő” rendelkezésre állást biztosít. Kiváló belső ellenőrzési funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják az adatok integritását a funkcionalitás minden területén.
Ez egy teljes körű, végpontok közötti ERP-megoldás bármely iparágban működő vállalkozás számára. Kiválóan teljesít a felhőben, és lenyűgöző „üzemidő” rendelkezésre állást biztosít. Kiváló belső ellenőrzési funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják az adatok integritását a funkcionalitás minden területén.
12. Certinia (A legjobb szolgáltató vállalkozások és pénzügyi menedzsment funkciók számára)
A Certinia (korábban FinancialForce) egy szolgáltatásközpontú ERP, amely natívan a Salesforce-ra épül. Pénzügyi menedzsmentet, professzionális szolgáltatások automatizálását (PSA) és AI-vezérelt elemzéseket egyesít egy zökkenőmentes platformban.
Kövesse nyomon a projekt bevételeit, kiadásait és jövedelmezőségét valós időben, automatizált tranzakciós szinkronizálással a mindig pontos pénzügyi adatok érdekében. Azonnali betekintést nyerhet a költségekbe, a cash flow-ba és az előrejelzésekbe, így minden projekt jövedelmező és a tervek szerint halad.
A Certinia legjobb funkciói
- Kövesse nyomon, optimalizálja és védje a haszonkulcsot valós idejű betekintéssel, és szükség szerint módosítsa stratégiáit.
- A megfelelő tehetségeket a megfelelő projektekhez rendelje, növelve ezzel a hatékonyságot és az ügyfelek eredményeit.
- Javítsa a munkavállalók morálját és megtartását olyan munkakörnyezet létrehozásával, amely elősegíti a növekedést és
- Növelje az elkötelezettséget és a kommunikációt egy egyetlen platformon, amely minden ügyfélkapcsolatot összefog.
A Certinia korlátai
- A fejlett pénzügyi és PSA funkciók teljes testreszabásához Salesforce szakértelemre lehet szükség.
- Leginkább olyan vállalkozások számára alkalmas, amelyek már használják a Salesforce ökoszisztémát.
Certinia árak
- Egyedi árazás
Certinia értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (1100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Könnyen használható – különösen, ha Salesforce háttérrel rendelkezik, az eszköz testreszabható, és az ügyfélszolgálati csapat segít megmutatni, hol tudjuk a legjobban kihasználni a frissítéseket és az új funkciókat. Az egész szervezet számára jól látható a projekt munkafolyamata, előrehaladása és pénzügyi adatai, amelyek nem korlátozódnak csak a szolgáltatások kezelésére. ’
Könnyen használható – különösen, ha Salesforce háttérrel rendelkezik, az eszköz testreszabható, és az ügyfélszolgálati csapat segít megmutatni, hol tudjuk a legjobban kihasználni a frissítéseket és az új funkciókat. Az egész szervezet számára jól látható a projekt munkafolyamata, előrehaladása és pénzügyi adatai, amelyek nem korlátozódnak csak a szolgáltatások kezelésére. ’
➡️ További információ: Alapvető rendeléskövetési sablonok a szállításkezelés egyszerűsítéséhez
13. Workday (A legjobb a humánerőforrás és a pénzügyek zökkenőmentes integrációjához)
A Workday valós idejű betekintést nyújt a vállalkozásoknak a munkaerő teljesítményébe és pénzügyi helyzetébe. AI-alapú automatizálása, prediktív betekintése és megfelelőségi nyomon követése egyszerűsíti a bérszámfejtést, a költségkezelést és a munkaerő-tervezést – mindezt egyetlen rendszerben.
Akár alkalmazottakat vesz fel, költségvetést kezel vagy a munkaerő termelékenységét optimalizálja, a Workday skálázható, intuitív megoldásokkal alkalmazkodik a közép- és nagyvállalatok igényeihez.
A Workday legjobb funkciói
- Optimalizálja a személyzeti állományt, az utódlás tervezését és a munkaerőköltségeket valós idejű irányítópultokkal.
- Használjon adatalapú stratégiákat a betekintés javításához, a pénzügyi konszolidáció fejlesztéséhez és a zárási idő csökkentéséhez.
- Legyen mindig egy lépéssel előrébb az adószabályozások, a munkaügyi törvények és az iparági szabványok tekintetében a beépített megfelelőség-nyomonkövetés segítségével.
- Növelje a hatékonyságot, csökkentse a kockázatokat és erősítse a kapcsolatokat a beszerzéstől a kifizetésig tartó folyamat során.
A Workday korlátai
- A komplex funkciók és a kiterjedt testreszabás időt és képzést igényelnek.
- Leginkább közepes és nagyvállalatok számára alkalmas, amelyek rendelkeznek a beállításhoz és a folyamatos támogatáshoz szükséges költségvetéssel.
Workday árak
- Egyedi árazás
Workday értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)
Külön említésre méltó
- Salesforce: A Salesforce nem csupán egy CRM, hanem AI-vezérelt automatizálással és betekintéssel ERP-szerű funkciókat is kínál az értékesítés, a bevételek és az ügyféladatok kezeléséhez.
- QAD Adaptive ERP: Egy felhőalapú ERP, amelyet az autóipar, az élettudományok és az ipari gyártás számára fejlesztettek ki. Kiválóan teljesít a globális vállalkozások ellátási láncának rugalmassága, a megfelelőségi menedzsment és a valós idejű elemzések terén.
- SAP Business One: Skálázható ERP kis, gyorsan növekvő üzleti tevékenységekhez. Alapvető számviteli, készlet- és értékesítéskezelési funkciókat kínál helyszíni, felhőalapú és hibrid telepítési lehetőségekkel.
➡️ További információ: A legjobb Salesforce CRM alternatívák és versenytársak
Frissítsen a NetSuite-ről – Üzleti tevékenységét hatékonyabban irányíthatja a ClickUp segítségével
A NetSuite és a legnépszerűbb alternatívák összehasonlításakor egy dolog világos: bár a NetSuite ERP hatékony, nem ez az egyetlen lehetőség. Ha nagyobb rugalmasságot, megfizethetőbb árat, egyszerűbb megvalósítást vagy mélyebb testreszabást szeretne, akkor elérhető egy jobb megoldás.
A ClickUp túllép a hagyományos ERP-rendszereken, és teljesen testreszabható, all-in-one platformot kínál projektmenedzsment, CRM, automatizálás, üzleti intelligencia és együttműködés számára – mindezt egy helyen. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vigye vállalkozását a következő szintre!