A 13 legjobb NetSuite versenytárs az üzleti menedzsment területén 2025-ben

🔎 Tudta? Az Oracle a NetSuite tulajdonosa – és egyben egyik legnagyobb riválisa! Az Oracle 2016-ban 9,3 milliárd dollárért vásárolta meg a NetSuite-ot, és teljes mértékben integrálta azt az ökoszisztémájába. Ugyanakkor az Oracle Fusion Cloud ERP tulajdonosa is, amely a NetSuite versenytársa!

Mi az a NetSuite?

a NetSuit -on keresztül

A NetSuite egy felhőalapú ERP szoftvermegoldás, amely központosítja az üzleti tevékenységek alapvető folyamatait. Integrálja a projektkönyvelést, az ellátási lánc menedzsmentet, a megrendelések feldolgozását és a pénzügyi jelentéseket, így egységes platformot biztosít a hatékonyság és a skálázhatóság javításához.

Pénzügyi menedzsment: automatizálja a könyvelést, a költségvetés-tervezést és a bevételek nyomon követését.

Készletgazdálkodás: Készletek figyelemmel kísérése, a teljesítés egyszerűsítése és a hibák csökkentése

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) : Kezelje az értékesítést, a marketinget és az ügyfélkapcsolatokat

Raktárkezelés: Optimalizálja a logisztikát, a beszerzést és a beszállítói kapcsolatokat

Üzleti intelligencia és jelentések: Szerezzen valós idejű betekintést a testreszabható irányítópultokkal

A NetSuite korlátai

📈 A globális ERP-piac virágzik, és 2024-ben 55,38 milliárd dollárról 2034-re 110,15 milliárd dollárra fog növekedni, ami 7,1%-os CAGR-t jelent! A kereslet növekedésével a vállalkozásoknak skálázható, költséghatékony ERP-szoftvermegoldásokra van szükségük, de nem minden eszköz képes lépést tartani.

Ez a NetSuite ERP-re is vonatkozik. Merev szerkezete, magas költségei és bonyolult beállítása sok vállalatot arra késztet, hogy rugalmasabb alternatívákat keressen.

Itt vannak a hiányosságok:

Árazás komplexitása : Magas előzetes és ismétlődő költségekkel kell számolni. A NetSuite éves előfizetése magában foglalja a platform díjait, a felhasználónkénti díjakat, valamint a kiegészítő modulok és integrációk extra költségeit, ami drága befektetéssé teszi.

Korlátozott ügyfélszolgálat: A prioritásos szolgáltatásért többet kell fizetni. A NetSuite alapszintű támogatást nyújt telefonos segítségnyújtással kritikus problémák esetén és kereshető tudásbázissal, ami arra kényszeríti a vállalkozásokat, hogy gyorsabb válaszidő és teljes körű, 24 órás támogatás érdekében frissítsenek.

Hosszadalmas bevezetés: Hosszabb várakozási idő a rendszer élesítéséig. A NetSuite bevezetése kiterjedt konfigurációt, adatmigrációt és alkalmazotti képzést igényel, ami gyakran késlelteti a teljes átállást és megzavarja az üzleti folyamatokat.

Testreszabási korlátozások: A módosítások rugalmassága korlátozott. Bár a NetSuite lehetővé teszi a testreszabást, a fejlett változtatásokhoz gyakran fejlesztők vagy külső tanácsadók bevonása szükséges, ami megnehezíti a rendszer egyedi igényeinek megfelelő testreszabását.

Bonyolult felhasználói felület: Rigid munkafolyamatok között kell navigálni. A NetSuite zsúfolt felhasználói felülete hetekig tartó képzést igényel, ami lassítja a bevezetést és a termelékenységet. Ráadásul az adatok szinkronizálásával kapcsolatos problémák akadályt jelentenek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek zökkenőmentes működésre szorulnak.

➡️ Olvassa el még: A legjobb ERP-rendszerek példái

A legjobb NetSuite alternatívák egy pillantásra

Mielőtt a részletekbe belemennénk, íme egy gyors összehasonlítás a legfontosabb Netsuite versenytársakról, az ideális felhasználási esetekről és a kiemelkedő funkciókról.

Megoldás 🏆 Ideális ✅ Legjobb funkciók ClickUp All-in-one platformra szoruló vállalkozások Feladat- és projektmenedzsment, CRM, AI eszközök, testreszabható munkafolyamatok, együttműködési eszközök Odoo Kis- és középvállalkozások Nyílt forráskódú, moduláris alkalmazások, skálázható és rugalmas ERP Microsoft Dynamics 365 Nagyvállalatok és vállalatok AI-alapú betekintés, zökkenőmentes Microsoft-integrációk, erős pénzügyi és értékesítési eszközök Sage Intacct Pénzügyi csapatok, könyvelők, pénzügyi igazgatók Fejlett készpénzkezelés, valós idejű irányítópultok, több szervezetet kiszolgáló számviteli megoldás QuickBooks Enterprise Növekvő cégek, ideális kiskereskedelem, e-kereskedelem és gyártás számára Skálázható könyvelés, készletgazdálkodás, bérszámfejtés Acumatica Közepes méretű vállalkozások, különösen a gyártási és építőiparban Felhőalapú ERP, korlátlan felhasználói árak, ügyfélközpontú Xero Kisvállalkozások, startupok és egyéni vállalkozók Egyszerűsített könyvelés, valós idejű pénzügyi nyomon követés, felhasználóbarát felület SAP S/4HANA Cloud Nagy ügyfélvállalatok, globális vállalkozások AI-vezérelt ERP és prediktív üzleti elemzés Epicor Kinetic Gyártó és forgalmazó vállalatok Iparág-specifikus ERP, mélyreható ellátási lánc-menedzsment és raktárautomatizálás Infor M3 Élelmiszer, ital, divat és vegyi anyagok Fejlett raktár- és készletautomatizálás, felhőalapú ERP IFS Cloud ERP Vagyonigényes iparágak, mint például az építőipar és a repülőgépipar Projektalapú ERP, eszközkezelés Certinia Szolgáltatásalapú vállalkozások Erős PSA (Professional Services Automation), a legjobb professzionális szolgáltató cégek számára Workday HR-központú és pénzügyorientált vállalatok Humán tőke menedzsment (HCM), bérszámfejtés, fejlett munkaerő-tervezés és elemzés

➡️ Olvassa el még: Ingyenes üzleti terv sablonok Excelben és Wordben

A legfontosabb NetSuite versenytársak, amelyeket érdemes megnézni

🧠 Érdekesség: Az első ERP rendszert az 1960-as években fejlesztette ki egy gyártó vállalat, amely automatizálni akarta a készletgazdálkodást. Az egyszerű eszközként indult rendszer mára több milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát, és világszerte támogatja a vállalkozásokat! 🌍

Akár jobb pénzügyi menedzsment megoldásra, nagyobb skálázhatóságra vagy rugalmas integrációkra van szüksége, a megfelelő eszköz mindent megváltoztat!

Íme a legfontosabb Netsuite versenytársak, akik nagy port kavarnak a területen:

1. ClickUp (A legjobb testreszabható üzleti menedzsmenthez)

Tervezze, kövesse nyomon és optimalizálja vállalati teljesítménymenedzsmentjét a ClickUp segítségével

Az üzleti tevékenységek kezelése nem egyformán működik minden esetben, és a ClickUp biztosítja, hogy soha ne kelljen kompromisszumot kötnie. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a csapatokat, folyamatokat és adatokat egy összekapcsolt rendszerbe hozza össze, segítve a munkafolyamatok optimalizálását, a műveletek automatizálását és a könnyű méretezést.

A ClickUp projektmenedzsmentje valós idejű betekintést nyújt a munkaterhelésbe, a kapacitásba és a projekt ütemtervébe, így mindig kézben tarthatja a dolgokat. Az egyedi irányítópultok és jelentések bemutatják a bevételkezelést, a vállalati erőforrás-tervezést és a KPI-ket, így a vezetés rugalmas maradhat.

De ez még nem minden! A ClickUp ötvözi a CRM-et és a projektmenedzsmentet, hogy segítsen nyomon követni a potenciális ügyfeleket, automatizálni az értékesítést és kezelni az ügyfeleket anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét. Az ügyfelek bevonásától az üzletek nyomon követésén és a megrendelések kezelésén át minden a ClickUp CRM-ben van központosítva.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain végezze el a nehéz munkát! Ez az AI-alapú asszisztens automatizálja az ismétlődő feladatokat, azonnali jelentéseket készít, összefoglalja a megbeszéléseket és azonosítja a munkafolyamatok következetlenségeit. Így csapata az adminisztratív feladatok helyett a nagy hatással bíró munkára koncentrálhat.

Automatizálja az értékesítési utánkövetéseket, kövesse nyomon a projekt mérföldköveit, vagy egyszerűsítse a belső jóváhagyási folyamatokat – a ClickUp segítségével, anélkül, hogy oda-vissza kellene leveleznie.

A ClickUp Automations megszünteti a manuális munkát – automatikusan hozzárendeli a feladatokat, frissíti az állapotokat, értesítéseket küld és kezeli a jóváhagyásokat. Nincs több oda-vissza, csak zökkenőmentes munkafolyamatok, amelyek mozgásban tartják a többfunkciós csapatokat.

💡Profi tipp: A nyertes üzleti stratégia több, mint tervezés – a végrehajtásról és a csapatmunkáról szól. Használjon SWOT-elemzést a folyamatok optimalizálásához, majd valósítsa meg stratégiáját a ClickUp együttműködési eszközeivel. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást kezdeményezések dokumentálásához, részletek központosításához és belső wikik létrehozásához valós idejű szerkesztéssel és gazdag formázási lehetőségekkel. Gyors döntésekre van szüksége? A ClickUp Chat összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal, így semmi sem vész el a szétszórt e-mailekben vagy üzenetekben!

A ClickUp legjobb funkciói

💡 Profi tipp: Nem tudja eldönteni, hogy ERP-t vagy CRM-et válasszon ? Miért válasszon egyet, ha mindkettőt megkaphatja? A ClickUp ötvözi a két világ legjobbjait, és zökkenőmentes projektmenedzsmentet, értékesítéskövetést, munkafolyamat-automatizálást és teljes testreszabhatóságot kínál – mindezt egyetlen platformon.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciókészlete új felhasználók számára túlnyomó lehet.

Egyes fejlett AI funkciók tanulási görbét igényelnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp segítségével különböző üzleti kihívásokkal foglalkozom, a stratégiai és portfóliókezeléstől az erőforrások és beszállítók felügyeletéig, sőt az ERP-megoldásokig is. Az üzleti folyamatok létrehozásával és automatizálásával jelentős javulást tapasztaltam a működési hatékonyságban. A platform jelentéskészítési funkciói, beleértve a átfogó irányítópultokat és erőforrás-perspektívákat, jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy szélesebb körű és mélyebb betekintést nyerjünk az általános üzleti helyzetünkbe.

2. Odoo (a legjobb nyílt forráskódú ERP és CRM rugalmasság)

az Odoo -n keresztül

Az Odoo egy all-in-one ERP szoftver, amely Önnel együtt növekszik. Kezdje az alapokkal – készlet, HR, marketing vagy könyvelés – és bővítse a rendszert a növekedés ütemével. Moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy az Ön egyedi igényeinek megfelelő, tökéletes üzleti rendszert építsen ki.

Mi a jó benne? Nyílt forráskódú rugalmassága lehetővé teszi, hogy Ön irányítson. Az ingyenes verzió teljes testreszabást tesz lehetővé, míg az Enterprise verzió hostingot, karbantartást és szakértői támogatást nyújt – ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek teljes körűen kezelt ERP-megoldásra van szükségük.

Az Odoo legjobb funkciói

Vezesse vállalkozását bárhonnan a webről, asztali számítógépről és mobil eszközökről.

Legyen naprakész a logisztikával a raktárak és helyszínek valós idejű nyomon követésével.

Integrálja a vonalkód-leolvasókat és a POS-rendszereket a zökkenőmentes készletgazdálkodás érdekében.

Automatizálja a rendeléskezelést AI-alapú ellátási lánc-optimalizálással

Az Odoo korlátai

A fejlett testreszabásokhoz technikai szakértelemre van szükség, ami bonyolulttá teszi a beállítást a nem fejlesztők számára.

A módosításokhoz külső fejlesztőkre kell támaszkodni, ami magasabb költségeket és hosszabb bevezetési időt eredményez.

Odoo árak

Örökre ingyenes

Standard: 24,90 USD/hó felhasználónként

Egyedi: 37,40 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

Az Odoo ERP-ben leginkább az tetszik, hogy egy all-in-one megoldás, amely a könyveléstől a készletkezelési rendszerekig számos üzleti igényt kielégít, könnyen testreszabható és felhasználóbarát felülettel rendelkezik. Segít a műveletek racionalizálásában és az általános hatékonyság javításában.

➡️ További információ: A legjobb Odoo alternatívák és versenytársak

3. Microsoft Dynamics 365 Business Central (a legjobb vállalati szintű ERP és CRM integrációhoz)

via Microsoft Dynamics 365

A Microsoft Dynamics egy átfogó csomag, amelynek célja a műveletek egyszerűsítése, az ügyfélélmény javítása és az okosabb döntések elősegítése. Legnagyobb előnye? Mély integráció az MS 365, a Power BI és a Teams alkalmazásokkal – tökéletes megoldás a Microsoft ökoszisztémában működő vállalkozások számára.

Zászlóshajó megoldása, a Business Central, egyetlen felhőalapú rendszerben egyesíti a pénzügyeket, a műveleteket, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot, lehetővé téve a zökkenőmentes méretezést. Az AI-alapú betekintés, az automatizálás és a valós idejű elemzés segít Önnek okosabban működni a költségek növelése nélkül.

A Microsoft Dynamics 365 legjobb funkciói

Egységesítse az ERP és CRM adatokat a pénzügyek, az értékesítés és a műveletek valós idejű betekintéséhez.

Automatizálja a pénzügyi menedzsmentet előrejelzésekkel, jelentésekkel és kiadások nyomon követésével.

Javítsa ügyfélkapcsolatait az AI értékesítési betekintéssel és prediktív üzleti elemzésekkel.

Optimalizálja a helyszíni szervizelési műveleteket intelligens ütemezéssel, nyomon követéssel és távoli segítségnyújtással.

A Microsoft Dynamics 365 korlátai

Magas bevezetési költségek – leginkább nagy IT-költségvetéssel rendelkező vállalkozások számára alkalmas

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

Microsoft Dynamics 365 árak

Dynamics 365 Business Central Essentials : 70 USD/hó felhasználónként

Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD/hó felhasználónként

Microsoft Dynamics 365 értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (800+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (180+ értékelés)

Ez az eszköz olyan, mint egy nagy teljesítményű titkárnő, aki megkönnyíti a munkáját; hihetetlenül sokféle alkalmazással rendelkezik, amelyeknek köszönhetően növelni tudtuk termelékenységünket. Emellett szinte az összes Microsoft programmal integrálható, így az Excelhez való kapcsolódás révén kiválóan tudjuk ellenőrizni a pénzügyeket és az értékesítést.

➡️ További információ: Microsoft Dynamics 365 alternatívák és versenytársak

4. Sage Intacct (a legjobb AI-alapú pénzügyi menedzsment és automatizáláshoz)

via Sage Intacct

A Sage Intacct olyan, pénzügy-orientált vállalkozások számára készült, amelyek készek lemondani a táblázatokról, automatizálni a könyvelést és okosabb döntéseket hozni. AI-alapú automatizálása egyszerűsíti a költségvetés-tervezést, a cash flow-t és a pénzügyi zárást, míg a több szervezet támogatásával egyszerűsíti a leányvállalatok konszolidációját.

A valós idejű irányítópultok és a szabályozási előírásoknak megfelelő automatizálás segítségével 360°-os rálátást kap a jövedelmezőségre, a kiadásokra és a bevételi trendekre. A szállítói számlák kezelésétől az előrejelzésekig és a Salesforce integrációig a Sage Intacct gondoskodik arról, hogy számok pontosak és ellenőrzés alatt álljanak.

A Sage Intacct legjobb funkciói

Automatizálja a legfontosabb pénzügyi folyamatokat – az AP/AR-tól a banki egyeztetésekig és a bevételek elszámolásáig.

Kezelje könnyedén több szervezetet, konszolidálva a leányvállalatok és a globális tevékenységek pénzügyeit.

Egyszerűsítse az adóügyi megfelelést automatizált jelentésekkel és auditra kész pénzügyi kimutatásokkal.

Integrálja a Salesforce-szel, a bérszámfejtéssel és a költségkezelő eszközökkel

A Sage Intacct korlátai

Más alternatívákhoz képest kevésbé átfogó ERP szoftver

Kisvállalkozások számára drága, mivel az árak inkább közepes és nagyvállalatok számára megfelelőek.

Sage Intacct árak

Egyedi árazás

Sage Intacct értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Sage Intacct valós felhasználói?

A NetSuite-ről váltottunk, mert nem tudták megfelelően kezelni az e-kereskedelem bonyolultságait a megrendelések teljesítésével kapcsolatban. Az Intacct kezeli az olyan problémákat, mint a több raktárból történő teljesítés, a megrendelés szerinti vásárlás vagy a dropshipping ugyanazon megrendelésen belül.

5. QuickBooks Enterprise (a legjobb könyveléshez és készletgazdálkodáshoz)

via QuickBooks Enterprise

Míg a QuickBooks széles körben ismert könyvelési szoftverként, a QuickBooks Enterprise túlmutat az alapvető könyvelésen. Átfogó ERP-megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részletes készletnyilvántartást és pénzügyi menedzsmentet igényelnek.

A mélyreható pénzügyi betekintés és a testreszabható jelentések miatt a QuickBooks ideális választás nagykereskedők, gyártók és kiskereskedők számára. A valós idejű készletnyomon követés, a többszintű készletkategorizálás és az automatizált újrarendelés segít csökkenteni az eltéréseket és megelőzni a készlethiányt.

A QuickBooks Enterprise legjobb funkciói

Készítsen több mint 200 egyedi jelentést a pénzügyek, az értékesítés és az előrejelzések nyomon követéséhez.

Automatizálja a válogatást, csomagolást és szállítást mobil alapú raktárkezeléssel.

Többszintű kategorizálással és lejárati dátumok nyomon követésével szervezze meg raktárkészletét okosabban.

Határidőt rendelhet a termékekhez, és hatékonyabban kezelheti a romlandó árukat.

A QuickBooks Enterprise korlátai

Navigációs problémák – nincs egyértelmű módszer a tranzakció megnyitása után az eredeti oldalra való visszatérésre

Jelentett hibák, például a naplóbejegyzések eltűnhetnek, ha az első sorban nincs számla.

QuickBooks Enterprise árak

Gold: 2210 USD/év (éves előfizetés)

Platinum: 2717 USD/év (éves előfizetés)

Diamond: 5264 USD/év (havi előfizetés)

QuickBooks Enterprise értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (940+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 20 000 értékelés)

A vállalat, amelynek dolgozom, több helyszínen működik, és a QuickBooks lehetővé teszi számunkra, hogy valós időben együttműködjünk, annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyunk egy helyen. A szállítási papírmunkákhoz, jelentésekhez, lejárt fizetési határidőkhöz és a gyártóüzemünk által használt dokumentumok tárolásához is ezt használjuk.

➡️ További információ: A legjobb vállalati szoftverek példái

6. Acumatica (A legjobb skálázható ERP-megoldásokhoz és beszerzési menedzsmenthez)

az Acumatica

Az Acumatica egy modern, rugalmas ERP, amely számos professzionális szolgáltatás-automatizálási és projekttervezési eszközt kínál. A hagyományos rendszerekkel ellentétben nem számít fel felhasználónkénti díjat, így kiválóan alkalmas azoknak a vállalatoknak, amelyek bővülést terveznek a licencelési költségek növelése nélkül.

Az Acumatica iparág-specifikus gyártási, disztribúciós, építési és kiskereskedelmi moduljai kiemelkedőek. Lehetővé teszik a vállalkozások számára a munkafolyamatok testreszabását, a pénzügyi adatok valós idejű nyomon követését és a műveletek optimalizálását.

Az Acumatica legjobb funkciói

Könnyedén szinkronizálhat az Amazon, a BigCommerce és a Shopify szolgáltatással a zökkenőmentes kiskereskedelmi műveletek érdekében.

Kezelje pénzügyeit egy helyen az automatizált készpénz-nyomon követéssel és banki egyeztetésekkel.

Egyszerűsítse a projektmunkafolyamatokat az árajánlatok CRM-hez való kapcsolásával és a verziótörténet nyomon követésével.

Javítsa a beszerzést a kérelmek összevonásával és a jóváhagyások automatizálásával.

Az Acumatica korlátai

Függetlenül fejlesztett modulok miatt bekövetkező adatátviteli hibák

A meredek tanulási görbe és a bonyolult terminológia miatt az új felhasználóknak további képzésre lehet szükségük.

Acumatica árak

Egyedi árazás

Acumatica értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok kilenc vagy annál kevesebb eszközzel érnek el sikereket. Mégis, sok NetSuite alternatíva továbbra is szétszórt eszközökre támaszkodik a projektmenedzsment, a CRM, az automatizálás és az együttműködés terén, ami megoldások helyett hatékonyságcsökkenéshez vezet. A ClickUp megszünteti a káoszt azáltal, hogy a feladatokat, projekteket, dokumentumokat, wikiket, csevegést és automatizálást egy zökkenőmentes munkaterületbe egyesíti. Nincs többé ugrálás a egymástól független eszközök között – tegye láthatóvá a munkát, együttműködjön könnyedén, és hagyja, hogy az AI intézze a fárasztó munkát. 🚀

7. Xero (A legjobb kisvállalkozások számviteli és pénzügyi automatizálásához)

via Xero

Szeretné egyszerűsíteni a számlázást, a banki egyeztetést és a kiadások nyomon követését? A Xero automatizálja ezeket a feladatokat, és intuitív irányítópultján keresztül valós idejű áttekintést nyújt a cash flow-ról, a pénzügyi helyzetről és a közelgő kifizetésekről.

Ismétlődő előfizetési számlázást vagy nemzetközi tranzakciókat kezel? A Xero több pénznem támogatását és automatizált számlaemlékeztetőket kínál, hogy a fizetések mindig rendben legyenek.

Ráadásul több mint 1000 harmadik féltől származó integrációval összekapcsolható e-kereskedelmi platformokkal, fizetési átjárókkal és bérszámfejtési szolgáltatásokkal, így sokoldalú választás a növekvő vállalkozások számára.

A Xero legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekteket és a pénzügyeket egy helyen a munkák nyomon követésével, a költségvetés elkészítésével és a számlázással.

Szinkronizáljon több mint 21 000 bankkal világszerte a valós idejű tranzakció-egyeztetés és -összehangolás érdekében.

Fogadjon el fizetéseket azonnal bankkártyával, hitelkártyával vagy közvetlen terheléssel, közvetlenül a számlákról.

Kövesse nyomon a pénzforgalmat valós időben élő betekintéssel és automatizált pénzügyi jelentésekkel.

A Xero korlátai

Elsősorban könyvelési szoftverként tervezték, minimális CRM-mel vagy szélesebb körű műveletkezelő eszközökkel.

Nagyobb vállalatok esetében problémát jelenthet a nagy tranzakciós volumen, a komplex munkafolyamatok és a fejlett jelentéskészítés.

Xero árak

Korai: 20 USD/hó felhasználónként

Növekvő: 47 USD/hó felhasználónként

Létrehozás: 80 USD/hó felhasználónként

Xero értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

A Xero megbízható számviteli megoldás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy minden pénzügyi menedzsment igényünket egy helyen kezeljük. Segít a kiadások kezelésében és a vállalkozásba bejövő és onnan kimenő pénzmozgások nyomon követésében.

8. SAP S/4HANA Cloud (a legjobb AI-alapú vállalatirányítási megoldás)

Az SAP S/4HANA Cloud egy mesterséges intelligenciával működő ERP nagyvállalatok számára, amely egyszerűsíti a pénzügyeket, a logisztikát és az iparág-specifikus műveleteket. A valós idejű automatizálás javítja az ütemezést, a beszállítói menedzsmentet és a kapacitástervezést komplex üzleti környezetekben.

2015-ben indult, mint az SAP zászlóshajója, és memóriában történő számításokat használ a hatalmas adatmennyiségek valós idejű feldolgozásához, így ideális pénzügyi előrejelzésekhez, kockázatkezeléshez és a szabályozási előírások betartásához.

A SAP S/4HANA Cloud legjobb funkciói

Optimalizálja globális pénzügyeit az IFRS-nek való megfeleléssel és fejlett kincstári menedzsmenttel

A valós idejű munkafolyamat-automatizálás segítségével pillanatok alatt újradefiniálhatja üzleti modelljeit.

Védje üzleti adatait a beépített biztonsági mentéssel, katasztrófa-helyreállítással és rendszerkarbantartással.

Zökkenőmentesen csatlakozhat az SAP és harmadik féltől származó alkalmazásokhoz a teljes integráció érdekében.

SAP S/4HANA Cloud korlátai

A komplex implementáció jelentős IT-erőforrásokat és szakértelmet igényel.

Rigid architektúra – harmadik féltől származó integrációkhoz szükséges middleware

SAP S/4HANA Cloud árak

Egyedi árazás

SAP S/4HANA Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

A SAP S/4HANA alkalmazások növelik a sebességet és az adatok hozzáférhetőségét. Nagyon könnyen használható, és az ügyfélszolgálat hihetetlenül jó.

9. Epicor Kinetic (a legjobb gyártásközpontú kognitív ERP)

via Epicor Kinetic

Az Epicor Kinetic egy kifejezetten a sebesség, a pontosság és a skálázhatóság érdekében kifejlesztett ERP, amely támogatja a diszkrét, folyamat- és rendelésre gyártó vállalatokat.

Egyetlen telephelyet vagy globális hálózatot irányít? Egységesíti a gyártást több helyszínen és növeli a hatékonyságot. Ezenkívül gyártásirányítási rendszere (MES) valós idejű gyártási nyomon követést biztosít, csökkentve az állásidőt, a hulladékot és maximalizálva a termelékenységet.

Az Epicor Kinetic legjobb funkciói

Optimalizálja az egyedi megrendeléseket egy termékkonfigurátor segítségével, amellyel összegyűjtheti és kezelheti az ügyfelek kéréseit.

Használja az AI-t a szűk keresztmetszetek felismeréséhez, a késések előrejelzéséhez és a termelés tervezésének zavartalan folytatásához.

Javítsa az erőforrás-gazdálkodás átláthatóságát az IoT-alapú nyomon követéssel és készletadat-elemzésekkel.

Végezzen műveleteket szöveg, kép és hangbevitel segítségével – alakítsa át az árajánlatokat megrendelésekké

Az Epicor Kinetic korlátai

A beállítás és a testreszabás további IT-erőforrásokat igényelhet.

Inkonzisztens ügyfélszolgálat – a felhasználók késedelmekről számolnak be komplex problémák megoldása során.

Epicor Kinetic árak

Egyedi árazás

Epicor Kinetic értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (470+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (170+ értékelés)

Az Epicor Kinetic egy nagyon sokoldalú ERP szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználó számára mezők létrehozását, az adatbázis lekérdezését és az információk megjelenítését testreszabható irányítópultokon.

10. Infor M3 (A legjobb komplex vállalati munkafolyamatok kezeléséhez)

via Infor M3

Az Infor M3 egy felhőalapú ERP-rendszer, amelyet gyártó, forgalmazó és berendezés-kölcsönző vállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyek több telephelyen, országban és pénznemben működnek. Valós idejű betekintést nyújt a gyártásba, a készletekbe és a pénzügyekbe, biztosítva a zökkenőmentes működést.

A rendkívül konfigurálható munkafolyamatokkal és a rugalmas felhőalapú hozzáféréssel az Infor M3 lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén bővítsék tevékenységüket, gyorsan alkalmazkodjanak és optimalizálják folyamataikat a maximális hatékonyság érdekében.

Az Infor M3 legjobb funkciói

Automatizálja az adatelemzést, az összefoglalókat és a jelentéseket a beépített generatív AI segítségével.

Fedezze fel a hatékonysági hiányosságokat és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket a folyamatbányászat segítségével.

Kövesse nyomon és jelentse az ESG-kezdeményezéseket közvetlenül a napi működés során

Javítsa az előrejelzéseket, a tervezést és a raktár hatékonyságát iparág-specifikus ellátási lánc menedzsment eszközökkel.

Az Infor M3 korlátai

A komplex testreszabáshoz IT-szakértelemre van szükség a beállításhoz.

Más ERP-megoldásokhoz képest magasabb bevezetési költségek

Infor M3 árak

Egyedi árazás

Infor M3 értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Lenyűgöző képessége, hogy hatékonyan létrehozza a felhasználói jogosultságokat, és testreszabási lehetőségeket kínál a különböző műveletekhez való igazodáshoz. Különösen értékes a befektetett eszközök beszerzésének és értékcsökkenésének kezeléséhez.

11. IFS Cloud ERP (a legjobb AI-vezérelt vállalati eszközkezeléshez)

via IFS Cloud

Az IFS Cloud túllép a hagyományos ERP-n, és az Enterprise Asset Management (EAM), a szolgáltatásmenedzsment és az automatizálás funkciókat egy központi rendszerbe egyesíti. Intelligens AI asszisztense, az IFS. ai Copilot egyszerűsíti a munkafolyamatokat és növeli a munkaerő termelékenységét.

A skálázhatóság és a hatékonyság érdekében tervezett IFS Cloud segít a vállalkozásoknak csökkenteni a komplexitást és javítani a működést. Lehetővé teszi továbbá a fenntarthatóság integrálását az alapvető folyamatokba, a kibocsátások nyomon követésétől a megrendelések teljesítésének és a szolgáltatásnyújtás javításáig.

Az IFS Cloud ERP legjobb funkciói

Optimalizálja az eszközök teljesítményét valós idejű nyomon követéssel és prediktív karbantartással.

Javítsa a szolgáltatásmenedzsmentet a válaszidők és a munkaerő-ütemezés javításával.

Építsd be a fenntarthatóságot a munkafolyamatokba, biztosítva a CSRD-nek való megfelelést és a kibocsátás nyomon követését.

Javítsa a megrendelések teljesítését és a szállítási arányokat az intelligens ellátási lánc automatizálásával.

Az IFS Cloud ERP korlátai

Az iparág-specifikus konfigurációk összetettek és szakértelmet igényelnek.

A fejlett mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók magasabb költségekkel járnak.

IFS Cloud ERP árak

Egyedi árazás

IFS Cloud ERP értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (250+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Ez egy teljes körű, végpontok közötti ERP-megoldás bármely iparágban működő vállalkozás számára. Kiválóan teljesít a felhőben, és lenyűgöző „üzemidő” rendelkezésre állást biztosít. Kiváló belső ellenőrzési funkciókkal rendelkezik, amelyek biztosítják az adatok integritását a funkcionalitás minden területén.

12. Certinia (A legjobb szolgáltató vállalkozások és pénzügyi menedzsment funkciók számára)

via Certinia

A Certinia (korábban FinancialForce) egy szolgáltatásközpontú ERP, amely natívan a Salesforce-ra épül. Pénzügyi menedzsmentet, professzionális szolgáltatások automatizálását (PSA) és AI-vezérelt elemzéseket egyesít egy zökkenőmentes platformban.

Kövesse nyomon a projekt bevételeit, kiadásait és jövedelmezőségét valós időben, automatizált tranzakciós szinkronizálással a mindig pontos pénzügyi adatok érdekében. Azonnali betekintést nyerhet a költségekbe, a cash flow-ba és az előrejelzésekbe, így minden projekt jövedelmező és a tervek szerint halad.

A Certinia legjobb funkciói

Kövesse nyomon, optimalizálja és védje a haszonkulcsot valós idejű betekintéssel, és szükség szerint módosítsa stratégiáit.

A megfelelő tehetségeket a megfelelő projektekhez rendelje, növelve ezzel a hatékonyságot és az ügyfelek eredményeit.

Javítsa a munkavállalók morálját és megtartását olyan munkakörnyezet létrehozásával, amely elősegíti a növekedést és

Növelje az elkötelezettséget és a kommunikációt egy egyetlen platformon, amely minden ügyfélkapcsolatot összefog.

A Certinia korlátai

A fejlett pénzügyi és PSA funkciók teljes testreszabásához Salesforce szakértelemre lehet szükség.

Leginkább olyan vállalkozások számára alkalmas, amelyek már használják a Salesforce ökoszisztémát.

Certinia árak

Egyedi árazás

Certinia értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (1100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Könnyen használható – különösen, ha Salesforce háttérrel rendelkezik, az eszköz testreszabható, és az ügyfélszolgálati csapat segít megmutatni, hol tudjuk a legjobban kihasználni a frissítéseket és az új funkciókat. Az egész szervezet számára jól látható a projekt munkafolyamata, előrehaladása és pénzügyi adatai, amelyek nem korlátozódnak csak a szolgáltatások kezelésére. ’

➡️ További információ: Alapvető rendeléskövetési sablonok a szállításkezelés egyszerűsítéséhez

13. Workday (A legjobb a humánerőforrás és a pénzügyek zökkenőmentes integrációjához)

via Workday

A Workday valós idejű betekintést nyújt a vállalkozásoknak a munkaerő teljesítményébe és pénzügyi helyzetébe. AI-alapú automatizálása, prediktív betekintése és megfelelőségi nyomon követése egyszerűsíti a bérszámfejtést, a költségkezelést és a munkaerő-tervezést – mindezt egyetlen rendszerben.

Akár alkalmazottakat vesz fel, költségvetést kezel vagy a munkaerő termelékenységét optimalizálja, a Workday skálázható, intuitív megoldásokkal alkalmazkodik a közép- és nagyvállalatok igényeihez.

A Workday legjobb funkciói

Optimalizálja a személyzeti állományt, az utódlás tervezését és a munkaerőköltségeket valós idejű irányítópultokkal.

Használjon adatalapú stratégiákat a betekintés javításához, a pénzügyi konszolidáció fejlesztéséhez és a zárási idő csökkentéséhez.

Legyen mindig egy lépéssel előrébb az adószabályozások, a munkaügyi törvények és az iparági szabványok tekintetében a beépített megfelelőség-nyomonkövetés segítségével.

Növelje a hatékonyságot, csökkentse a kockázatokat és erősítse a kapcsolatokat a beszerzéstől a kifizetésig tartó folyamat során.

A Workday korlátai

A komplex funkciók és a kiterjedt testreszabás időt és képzést igényelnek.

Leginkább közepes és nagyvállalatok számára alkalmas, amelyek rendelkeznek a beállításhoz és a folyamatos támogatáshoz szükséges költségvetéssel.

Workday árak

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Külön említésre méltó Salesforce: A Salesforce nem csupán egy CRM, hanem AI-vezérelt automatizálással és betekintéssel ERP-szerű funkciókat is kínál az értékesítés, a bevételek és az ügyféladatok kezeléséhez.

QAD Adaptive ERP: Egy felhőalapú ERP, amelyet az autóipar, az élettudományok és az ipari gyártás számára fejlesztettek ki. Kiválóan teljesít a globális vállalkozások ellátási láncának rugalmassága, a megfelelőségi menedzsment és a valós idejű elemzések terén.

SAP Business One: Skálázható ERP kis, gyorsan növekvő üzleti tevékenységekhez. Alapvető számviteli, készlet- és értékesítéskezelési funkciókat kínál helyszíni, felhőalapú és hibrid telepítési lehetőségekkel.

➡️ További információ: A legjobb Salesforce CRM alternatívák és versenytársak

Frissítsen a NetSuite-ről – Üzleti tevékenységét hatékonyabban irányíthatja a ClickUp segítségével

A NetSuite és a legnépszerűbb alternatívák összehasonlításakor egy dolog világos: bár a NetSuite ERP hatékony, nem ez az egyetlen lehetőség. Ha nagyobb rugalmasságot, megfizethetőbb árat, egyszerűbb megvalósítást vagy mélyebb testreszabást szeretne, akkor elérhető egy jobb megoldás.

A ClickUp túllép a hagyományos ERP-rendszereken, és teljesen testreszabható, all-in-one platformot kínál projektmenedzsment, CRM, automatizálás, üzleti intelligencia és együttműködés számára – mindezt egy helyen. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vigye vállalkozását a következő szintre!