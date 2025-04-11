A 11 legjobb Mindomo alternatíva gondolattérképek készítéséhez és ötletek szervezéséhez

Képzelje el, hogy egy új termék bevezetését tervezi. A rendezetlen jegyzetek és szétszórt gondolatok helyett egy vizuálisan vonzó gondolattérkép segít egy helyen rendszerezni az ötleteket, feladatokat, ütemterveket és függőségeket.

Itt jön be a képbe a Mindomo. Ez a sokoldalú gondolattérkép-készítő eszköz intuitív felületén a felhasználók vizuálisan vonzó gondolattérképeket és koncepciótérképeket hozhatnak létre. Feladatkezelési funkciókat és integrációt kínál olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Microsoft Teams és a Google Workspace.

Sok felhasználó azonban most a Mindomo alternatíváit keresi.

Miért? Bár funkciókban gazdag, több hátránya is van. Az ingyenes verzió korlátozott, a testreszabási lehetőségek és a valós idejű szerkesztés nem felelnek meg az elvárásoknak. Néhány felhasználó még bizonyos formátumokban a gondolattérképek exportálásával/importálásával is nehézségeket jelentett.

Ne aggódj!

Ez az útmutató bemutatja a 11 legjobb Mindomo alternatívát, amelyek mindegyike felhasználóbarát felülettel, egyedi funkciókkal és agytérképek, hálózati diagramok és vizuálisan vonzó projekttervek készítésének lehetőségével rendelkezik. 🚀

Mi az a Mindomo?

A Mindomo egy gondolattérkép-készítő szoftver, amely segít az ötletek szervezésében, gondolattérképek létrehozásában és a koncepciók szervezett módon történő vizualizálásában. Intuitív felületével könnyedén húzhat és ejthet elemeket, multimédiás tartalmakat adhat hozzá, és részletes gondolattérképeket készíthet.

Az eszköz feladatkezelési és valós idejű együttműködési funkciókat is kínál, így ideális komplex projekttervezéssel foglalkozó csapatok számára.

Ha komplex munkafolyamatokat tervező projektmenedzser vagy a legfontosabb célokat felvázoló üzleti stratéga vagy, a Mindomo olyan eszközöket kínál, amelyekkel egyszerűsítheted és strukturálhatod gondolataidat.

Miért érdemes a Mindomo alternatíváit választani?

A Mindomo egy hatékony eszköz, de nem mindig az ideális megoldás mindenki számára. Íme néhány ok, amiért szükséged lehet egy Mindomo alternatívára:

Korlátozott ingyenes verzió: Az ingyenes csomag korlátozza a korlátlan gondolattérképek, komplex diagramok és valós idejű együttműködés hozzáférését, és elsősorban hagyományos gondolattérképek létrehozására alkalmas.

Zavaros felület: Bár funkcionális, a felület sok felhasználó számára zavarosnak tűnik, akik inkább egy egyszerűbb, könnyebben használható felületet preferálnának. A sok vizuális elemmel teli irányítópult túlterhelő lehet.

Testreszabási korlátozások: Azok a felhasználók, akik nagyobb kontrollt szeretnének a diagramok stílusai, elrendezése és multimédiás tartalma felett, korlátozottnak érezhetik magukat komplex gondolattérképek tervezésekor.

Jobb feladatkezelés máshol: Bár a Mindomo lehetővé teszi a felhasználók számára a feladatok tervezését, nem olyan részletes, mint a ClickUp, a Microsoft Project és más projektkezelő eszközök.

Erőforrás-elosztási hiányosságok: A komplex projekttervezés jobb erőforrás-elosztást, Gantt-diagramokat és egyéb fejlett funkciókat igényel, amelyek a Mindomo-ban hiányoznak.

Magas árú csomagok: A Mindomo árcsomagjait sokan magasnak tartják, különösen azok a felhasználók, akik fejlett funkciókra vagy csapatmunkára alkalmas hozzáférésre van szükségük.

Rövid áttekintés: 11 sokoldalú gondolattérkép-készítő eszköz a Mindomo alternatívájaként

Íme egy rövid áttekintés a Mindomo alternatíváiról:

Eszköz neve A legjobb Elsődleges felhasználási eset ClickUp Minden típusú vállalkozás Projektmenedzsment, együttműködés, brainstorming, csapatkommunikáció, munkafolyamat-automatizálás Miro Üzleti stratégák, projektmenedzserek és kreatív szakemberek Vizuális együttműködés, diagramok, tervezés MindMeister Diákok, oktatók és kreatív szakemberek Mind mapping, brainstorming, együttműködés MindNode Diákok, kreatív szakemberek Kifejezetten gondolattérképekhez és ötletek rögzítéséhez Ayoa Projektmenedzserek, kreatív szakemberek Mind mapping, feladatkezelés, együttműködés Xmind Kreatív szakemberek, üzleti stratégák Brainstorming, gondolattérképek, szervezés Coggle Diákok, kreatív szakemberek Vizuális diagramok, adatok egyszerűsítése Lucidchart Projektmenedzserek, üzleti stratégák, szervezetek Folyamatábrák, diagramok, folyamatábrázolás Bubbl. us Diákok, kreatív szakemberek Egyszerű gondolattérkép-készítés, együttműködés EdrawMind Projektmenedzserek, üzleti stratégák, oktatók Projekttervezés, gondolattérképek, ütemtervek Stormboard Projektmenedzserek, kreatív szakemberek, szervezetek Interaktív brainstorming, ötletek szervezése

A 11 legjobb Mindomo alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni

Íme a 11 legjobb alternatíva a Mindomo-hoz, amelyek kisvállalkozásoknak és csapatoknak egyszerűbb, intuitívabb módszert kínálnak a gondolattérképek készítéséhez, a projektek tervezéséhez és az ötletek szervezéséhez:

1. ClickUp (A legjobb elme térképek készítéséhez és projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely összes feladatát, dokumentumát, tábláját és csevegését egy zökkenőmentes munkaterületen egyesíti. A Mindomóval ellentétben a ClickUp nem csak gondolattérképek készítésére alkalmas; segít ötleteit megvalósítani anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A ClickUp Mind Maps segítségével professzionális módon vizualizálhat és szervezhet

Érzed néha, hogy ötleteid szétszórtak? A ClickUp Mind Maps segít gondolatokat rendszerezni, koncepciókat összekapcsolni és munkafolyamatokat könnyedén strukturálni.

A színeket, stílusokat és elrendezéseket is testreszabhatja, hogy a gondolattérképe vizuálisan a lehető legáttekinthetőbb legyen. Ha a brainstorming kaotikusra sikerül, a ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén átrendezheti ötleteit. Csak húzza át az elemeket, átszervezze az ágakat, és finomítsa ötleteit azok fejlődésével.

Marketingkampányt kell terveznie? A ClickUp Mind Maps segít a célokat kisebb feladatokra bontani, például tartalomkészítésre, közösségi média stratégiára és határidőkre. Később ezeket a feladatokat nyomon követhető feladatokká alakítják át, határidővel és felelősökkel. Nincs többé elveszett ötlet vagy összefüggéstelen terv!

Korlátlan brainstorming a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards új szintre emeli a brainstormingot, mivel lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a csapatoddal. Te és csapattársaid vázlatokat készíthettek, jegyzeteket hozzáadhattok és stratégiákat vitathattok meg – mindezt a feladatokkal és projektekkel való zökkenőmentes integráció mellett.

Ha csapatértekezletet vezet, hogy kidolgozzák a termék ütemtervét, akkor a ClickUp Whiteboard segítségével vizualizálhatja a teljes tervet, közvetlenül a tábláról rendelhet fel feladatokat, és biztosíthatja, hogy minden ötlet megvalósuljon.

Az intuitív érintőképernyős felületen szabadon rajzolhat, összekapcsolhatja a fogalmakat, és akár AI-generált képeket is használhat, hogy absztrakt ötleteit életre kelthesse anélkül, hogy elhagyná a platformot.

Automatizálja a feladatokat és egyszerűsítse a munkafolyamatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, ötleteket és feladatjavaslatokat generálhat, összefoglalhatja a frissítéseket és a találkozók jegyzetét, valamint nyomon követheti projektje előrehaladását. Emellett AI-alapú írási asszisztensként is működik, amely segít Önnek jelentések, találkozók jegyzetének és kreatív tartalmak, például gondolattérképek struktúráinak könnyed megírásában.

Ha komplex termékfejlesztési projekten dolgozik, a ClickUp Brain a megbeszélések alapján javaslatokat tesz a következő lépésekre. Emellett gyors válaszokat generál a csapatának, és még az ismétlődő feladatokat is automatizálja.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok négyszer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket kilenc vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladataidat, projektjeidet, dokumentumaidat, wikijeidet, csevegéseidet és hívásaidat, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

Használhatja a ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template és a ClickUp Simple Mind Map Template sablonokat is, amelyekkel egyszerűen rendszerezheti ötleteit és gondolatait egy egyszerű gondolattérkép létrehozásával és a bonyolultságok elkerülésével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásában hiányozhatnak bizonyos funkciók, amelyek csak a desktop verzióban érhetők el.

Számos funkcióval rendelkezik, amelyek megismerése némi kezdeti tanulást igényel a technika iránt kevésbé jártas felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Ansh Prabhakar , az Airbnb üzleti folyamatok fejlesztési elemzője a ClickUp-ról:

A ClickUp sok mindent kínál egy helyen, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a haladás, a napi megbeszélések és a jövőbeli tervezés alapján könnyű volt a jövőbeli tervezés.

A ClickUp sok mindent kínál egy helyen, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a haladás, a napi megbeszélések és a jövőbeli tervezés alapján könnyű volt a jövőbeli tervezés.

2. Miro (a legjobb részletes gondolattérképek és diagramok készítéséhez)

via Miro

Akár szervezeti ábrákat készít, hálózati diagramokat tervez, vagy stratégiát dolgoz ki a csapatával, a Miro rugalmasságot kínál az ötletek zökkenőmentes létrehozásához és szervezéséhez. A termékfejlesztési megbeszélések során a csapat tagjai közösen készíthetnek vizuális diagramokat, rendelhetnek hozzájuk végrehajtható feladatokat és határidőket.

A Miro integrációs lehetőségeket is kínál a Microsoft Office, a Google Workspace és más termelékenységi eszközökkel a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. Ez, a felhasználóbarát felülettel kombinálva, a Miro-t könnyen hozzáférhető eszközzé teszi az új felhasználók számára.

A Miro legjobb funkciói

Zökkenőmentesen együttműködhetsz csapatoddal valós időben.

Hozzáférés végtelen vászonhoz a korlátlan kreativitásért

Gyorsan készíthet diagramokat a drag-and-drop elemek segítségével.

A Miro korlátai

Az ingyenes csomag három szerkeszthető táblára korlátozódik, és több fejlett funkciója hiányzik.

A táblára feltölthető maximális fájlméret 30 MB.

Miro árak

Örökre ingyenes

Starter : 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók? Íme egy Íme egy G2-es értékelés

Ez egy remek eszköz ötletek ábrázolásához, mert olyan érzést kelt, mintha egy végtelen fehér tábla lenne. Tetszik, hogy mozgathatom az elemeket, hogy helyet csináljak közöttük, és hogy milyen könnyű valamit hozzáadni a diagram közepéhez, hogy kibővítsem. A formázási lehetőségeket kissé korlátozottnak és hibásnak találom (főleg a színek tekintetében), például a színválasztóban nem láthatók a színnevek, ami olyan színvakok számára, mint én, problémát jelent, és ha egy munkatárs egyéni színt választott, az nem jelenik meg a többi csapattag gyorsválasztásában.

Ez egy remek eszköz ötletek ábrázolásához, mert olyan érzést kelt, mintha egy végtelen fehér tábla lenne. Tetszik, hogy mozgathatom az elemeket, hogy helyet csináljak közöttük, és hogy milyen könnyű valamit hozzáadni a diagram közepéhez, hogy kibővítsem. A formázási lehetőségeket kissé korlátozottnak és hibásnak találom (főleg a színek tekintetében), például a színválasztóban nem láthatók a színnevek, ami olyan színvakok számára, mint én, problémát jelent, és ha egy munkatárs egyéni színt választott, az nem jelenik meg a többi csapattag gyorsválasztásában.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz az ötletek szervezése? Tanulja meg, hogyan használhatja a gondolattérkép-jegyzetelési módszert, hogy a jegyzetelés vizuálisabb és vonzóbb legyen! Így használhatja: Vázolja fel : Fogjon egy jegyzetfüzetet, és rajzoljon kézzel gondolattérképeket, hogy személyes, kreatív hangulatot kölcsönözzen nekik 🎨

Állj át a digitálisra : Használj gondolattérkép-szoftvert a elrendezések testreszabásához, az ötletek átrendezéséhez és a struktúrák automatizálásához 💻

Kapcsolatok feltérképezése : A koncepciótérképek segítenek az ötletek közötti kapcsolatok vizualizálásában a mélyebb megértés érdekében 🔗

Vigye online: A felhőalapú gondolattérképek lehetővé teszik az együttműködést és a jegyzetekhez való hozzáférést bárhonnan ☁️

3. MindMeister (A legjobb együttműködéses gondolattérkép-készítéshez és brainstorminghoz)

via MindMeister

A MindMeister egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely valós idejű együttműködést és felhasználóbarát felületet kínál. Lehetővé teszi a gondolattérképek zökkenőmentes létrehozását, megosztását és szerkesztését, így ideális brainstorming-ülésekhez, projekttervezéshez és komplex információk szervezéséhez.

A MindMeister intuitív platformja lehetővé teszi az ötletek hatékony vizualizálását, növelve ezzel a kreativitást és a termelékenységet. Más termelékenységi eszközökkel való integrációja tovább javítja a munkafolyamatot, így vonzó alternatívává teszi a Mindomo helyett.

A MindMeister legjobb funkciói

Testreszabhatja a gondolattérképeket témákkal, színekkel és stílusokkal az egyértelműség érdekében.

Csatoljon fájlokat, képeket és linkeket, hogy ötleteit zökkenőmentesen gazdagítsa.

Mutassa be a gondolattérképeket közvetlenül a platformon, hogy hatékonyabbak legyenek a megbeszélések.

A MindMeister korlátai

Az ingyenes csomag nem teljesen ingyenes, a felhasználók csak három gondolattérképet használhatnak.

A freemium verzióban a felhasználók nem exportálhatnak gondolattérképeket, és nem csatolhatnak fájlokat és képeket.

MindMeister árak

Örökre ingyenes

Személyes : 4,50 USD/hó felhasználónként (félévente számlázva)

Pro : 6,50 USD/hó felhasználónként (félévenkénti számlázás)

Üzleti: 10,50 USD/hó felhasználónként (félévente számlázva)

MindMeister értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

4. MindNode (A legjobb dedikált gondolattérkép-készítéshez)

via MindNode

A MindNode egy kifinomult gondolattérkép-megoldást kínál, amelyet kizárólag az Apple ökoszisztémához terveztek. Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók hatékonyan rögzíthetik, strukturálhatják és vizualizálhatják koncepcióikat az összes Apple-eszközükön, ami növeli a termelékenységet és tisztábbá teszi a gondolkodást.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy zavartalanul összpontosítson gondolataira, így a gondolattérképek készítése hatékony és élvezetes lesz. Ha például új üzleti vállalkozást tervez, a MindNode segítségével stratégiáját kezelhető elemekre bontja. Ez segít abban, hogy egyszerre lássa a nagy képet és a finomabb részleteket is.

A MindNode legjobb funkciói

Rögzítsd spontán gondolataidat azonnal, anélkül, hogy megzavarnád a munkádat.

Váltson a gondolattérkép és a vázlat formátumok között a strukturált tervezéshez.

Vegye fel a teendőket a gondolattérképeibe, hogy egyszerűsítse a projekttervezést.

A MindNode korlátai

A MindNode nem elérhető Windows vagy Android felhasználók számára.

A felhasználók panaszkodtak, hogy nincs valós idejű együttműködési funkciója.

MindNode árak

Örökre ingyenes

MindNode Plus: 2,99 USD/hó felhasználónként

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Leonardo da Vinci, a reneszánsz legnagyobb zsenije, a gondolattérképek mestere volt. Bár akkoriban még nem így nevezték, a jegyzetfüzetei tele vannak lenyűgöző diagramokkal, vázlatokkal és jegyzetekkel, amelyek a gondolattérképek korai formái! 🤩

5. Ayoa (A legjobb integrált gondolattérkép-készítéshez és feladatkezeléshez, egyszerű és intuitív felülettel)

via Ayoa

Ayoa gondolattérkép-készítő szoftverként ötvözi a kreativitást és a termelékenységet, hogy javítsa a brainstorming és a projektmenedzsment eredményességét. Platformot kínál a gondolattérképek egyszerű létrehozásához, a feladatok kezeléséhez és a valós idejű együttműködéshez.

Egyszerű felülete és sokoldalú funkciói miatt vonzó alternatívája a Mindomo-nak. Ráadásul az Ayoa integrálja a gondolattérképeket a feladatkezelő eszközökkel, így vizualizálhatja ötleteit, és könnyedén átalakíthatja őket megvalósítható feladatokká.

Az Ayoa legjobb funkciói

A hagyományos radiális térképek mellett organikus, szabad formájú gondolattérkép-stílusokat is kaphatsz.

Alakítsd át a gondolattérképeket közvetlenül a platformon belül vonzó prezentációkká!

Számos testreszabható sablon áll rendelkezésre, amelyekkel gyorsan elindíthatja projektjeit.

Ayoa korlátai

Az ingyenes csomagban maximum 10 gondolattérkép készíthető.

Egyes felhasználók szerint a szoftverhibák miatt az alkalmazás néha meghibásodott és leállt.

Ayoa árak

Örökre ingyenes

Ayoa Ultimate: 17 USD/hó felhasználónként

Ayoa értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak az Ayoa-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó megjegyezte:

Annyi funkciója van, amit szeretek – vizuális, és pontosan úgy alakítható, ahogy én szeretném, és imádom az új tervezőt, ami segít meghatározni a prioritásaimat. A dokumentumok hozzáadása a feladatokhoz egy kicsit nehézkes; inkább a natív alkalmazásban vagy a számítógépemen nyitom meg a linkelt fájlt, mint hogy a DropTaskba importáljam.

Annyi funkciója van, amit szeretek – vizuális, és pontosan úgy alakítható, ahogy én szeretném, és imádom az új tervezőt, ami segít meghatározni a prioritásaimat. A dokumentumok hozzáadása a feladatokhoz egy kicsit nehézkes; inkább a natív alkalmazásban vagy a számítógépemen nyitom meg a linkelt fájlt, mint hogy a DropTaskba importáljam.

6. Xmind (A legjobb kreatív brainstorming ülésekhez AI támogatással)

via Xmind

Az Xmind segítségével brainstorming üléseit strukturált, vizuálisan vonzó gondolattérképekké alakíthatja, amelyek fokozzák a kreativitást és a termelékenységet. Az AI-alapú automatikus térképezés egyszerűsíti a létrehozási folyamatot, így Ön a koncepciók finomítására koncentrálhat, a Brainstorming Hub pedig gyorsan és hatékonyan rendszerezi ötleteit.

Projekttervezéskor használja az Xmind mesterséges intelligenciával generált teendőlistáit a feladatok hatékony strukturálásához, biztosítva ezzel a munkafolyamat áttekinthetőségét és koherenciáját. Ezenkívül az Xmind kiterjedt sablonkönyvtárral és tervezési erőforrásokkal rendelkezik, például több mint 240 színtémával és több mint 800 matricával.

Az Xmind legjobb funkciói

Komplex matematikai és tudományos egyenletek hozzáadása a gondolattérképekhez

Exportálja a gondolattérképeket több formátumban, hogy sokoldalú megosztási lehetőségek álljanak rendelkezésre.

A ZEN Mode funkcióval zavartalanul dolgozhatsz.

Az Xmind korlátai

Az ingyenes verzióban az exportált fájlok vízjelet tartalmaznak, amely jelzi, hogy azok a próbaverzióból származnak.

Az Xmind-be beillesztett képek mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot.

Xmind árak

Örökre ingyenes

Pro : 10 USD/hó

Prémium : 15 USD/hó

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Xmind értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Coggle (A legjobb komplex adatok vizuálisan vonzó diagramokká és koncepciótérképekké alakításához)

via Coggle

A Coggle egy gondolattérkép-készítő szoftver, amely a brainstorming üléseket élénk, interaktív diagramokká alakítja, így a komplex ötletek könnyebben érthetővé válnak. A felhasználóbarát felületéről és valós idejű együttműködési lehetőségeiről híres Coggle zökkenőmentes élményt nyújt, amely gyakran felülmúlja az olyan alternatívákat, mint a Mindomo.

A platform korlátlan képfeltöltést támogat, így gazdag vizuális tartalmat biztosít a diagramokban. Ezenkívül a Coggle automatikusan elment minden változtatást, így átfogó előzményeket biztosít, amelyekhez a felhasználók bármikor visszatérhetnek.

A Coggle legjobb funkciói

Térképezze fel a kapcsolódó témákat egyetlen munkaterületen, biztosítva ezzel a szervezési rugalmasságot.

Adjon hozzá megjegyzéseket és további kontextust a diagramokhoz anélkül, hogy azokat közvetlenül a fő szerkezethez kapcsolná.

Hozzon létre összetettebb és egymással összekapcsolt diagramokat a hurkok és az ágak összekapcsolásának lehetővé tételével.

A Coggle korlátai

A Coggle-ban a szöveg nagy diagramok esetén a képernyő szélére görgethető.

A megosztható linkek csak fizetős csomagok esetén érhetők el.

Coggle árak

Örökre ingyenes

Awesome : 5 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 8 USD/hó felhasználónként

Coggle értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

8. Lucidchart (A legjobb részletes folyamatábrák és folyamatdiagramok tervezéséhez)

via Lucidchart

A Lucidchart segítségével könnyedén készíthetsz folyamatábrákat, vázlatokat, hálózati diagramokat és még sok mást. A valós idejű szerkesztés, a kiterjedt sablonok és a Google Drive, a Slack és a Microsoft Office integrációja segítségével könnyedén optimalizálhatod a munkafolyamatokat.

Akár szoftverarchitektúrát térképez fel, folyamatábrákat tervez, vagy ötleteket gyűjt, a Lucidchart biztosítja a világosságot és a hatékonyságot. Az alapvető diagramkészítési funkciókon túl a Lucidchart olyan fejlett funkciókat is kínál, mint az adatkapcsolás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy élő adatokat kapcsoljanak diagramjaikhoz, így azok dinamikusak és informatívak maradnak.

A Lucidchart legjobb funkciói

Készítsen komplex diagramokat, és méretezze őket úgy, hogy azok egyéni felhasználók és nagy szervezetek igényeinek is megfeleljenek.

Testreszabhatja a gondolattérképeket számos ikon és szimbólum segítségével.

Visio fájlok importálása és exportálása, biztosítva a kompatibilitást a meglévő munkafolyamatokkal.

A Lucidchart korlátai

A felhasználók az ingyenes csomagban dokumentumonként csak 60 alakzatot használhatnak.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a fejlett funkciókat, mint például a valós idejű együttműködés.

Lucidchart árak

Örökre ingyenes

Egyéni : 9 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Lucidchartról a valódi felhasználók?

Találtunk egy Capterra felhasználó által írt véleményt:

A Lucidchartban leginkább a drag and drop funkciót és a diagramok sokféleségét szerettem, amelyek elengedhetetlenek a szoftver fejlesztése előtti tervezési szakaszban különböző diagramok készítéséhez. A fő hátrány, hogy ha sok fájlt szeretne tárolni, akkor fizetnie kell, ami bizonyos felhasználók számára kellemetlen.

A Lucidchartban leginkább a drag and drop funkciót és a diagramok sokféleségét szerettem, amelyek elengedhetetlenek a szoftver fejlesztése előtti tervezési szakaszban különböző diagramok készítéséhez. A fő hátrány, hogy ha sok fájlt szeretne tárolni, akkor fizetnie kell, ami bizonyos felhasználók számára kellemetlen.

💡 Profi tipp: Kreativitáshiányban szenved? Rázza fel a dolgokat ezzel a hét kreatív brainstorming technikával, hogy megtalálja a legjobb ötleteit! Mind mapping : Gondolatok vizuális szervezése és ötletek egyszerű összekapcsolása 🧠

Személyes ötletfüzet : Kombinálja a koncepciókat, hogy egyedi megoldásokat találjon 📦

Brainwriting : Ossza meg ötleteit másokkal, és építsenek egymás kreativitására ✍️

Brainwalking : Mozogj az ötletállomások között a dinamikus gondolkodás érdekében 💭

Rácsok : Összehangolja az ötleteket szisztematikusan, hogy váratlan megoldásokra jusson 🔄

Buborék térképek : Bővítse a fogalmakat vizuális elágazásokkal 🫧

Táblás brainstorming: Összegyűjtsd az ötleteket egy helyen a szabadon áramló kreativitás érdekében 🖍️

9. Bubbl. us (A legjobb egyszerű gondolattérképek készítéséhez csapatokkal való együttműködéshez)

A Mindomo-val ellentétben a Bubbl. us az egyszerűségre összpontosít, így ideális azoknak a felhasználóknak, akik egyszerű megközelítést szeretnének a gondolattérképekhez. A drag-and-drop felület segítségével színes, strukturált diagramokat hozhat létre, és valós időben együttműködhet csapatával.

A Bubbl. us segít strukturálni és hozzáférhetővé tenni ötleteit, amikor üzleti stratégiát vagy projekttervet készít. Beépített prezentációs eszközökkel, exportálási lehetőségekkel, felhőalapú hozzáféréssel és virtuális táblákkal a közös brainstorminghoz a Bubbl. us lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteiket közösen vizualizálják és rendszerezzék egy megosztott térben.

A Bubbl.us legjobb funkciói

Webalapú platformunkkal bárhonnan hozzáférhet gondolattérképeihez, telepítés nélkül.

Használj mesterséges intelligenciát, hogy segítsd a felhasználókat ötletek generálásában.

Fedezze fel a használatra kész sablonokat, amelyek segítségével a felhasználók gyorsan és hatékonyan kezdhetik el a gondolattérkép-készítést. ​

A Bubbl.us korlátai

Egyes felhasználók szerint az interfész ergonómiailag és pontosságában is hiányos, ha egérrel használják.

A gondolattérkép elemei gyakran átfedik egymást, ami megnehezíti a rákattintást.

Bubbl. us árak

Örökre ingyenes

Prémium : 6 USD/hó

Csapat: 18 USD/hó három felhasználó számára

Bubbl. us értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔎 Tudta? A brainstorming a reklámvilágban született, amikor Alex Osborn, a BBDO kreatív zsenije 1948-ban megírta erről a könyvét („Your Creative Power”). Csak azt akarta, hogy csapata gondolkodjon a dobozon kívül! Micsoda zseniális ötlet! 🌟

10. EdrawMind (A legjobb részletes projekttervek kidolgozásához vizuális ütemtervekkel)

via EdrawMind

Az EdrawSoft eszközcsomag részét képező EdrawMind egy gondolattérkép-készítő és brainstorming eszköz, amely intuitív drag-and-drop felülettel segíti Önt az ötletek szervezésében, a projektek kezelésében és a termelékenység növelésében.

A Mindomo-hoz képest az EdrawMind szélesebb körű funkciókat kínál, beleértve a Gantt-diagramokat és a haladás nyomon követését, így átfogó megoldást nyújt a projektmenedzsmenthez.

Az eszköz kiterjedt sablonkönyvtára lehetővé teszi, hogy könnyedén részletes gondolattérképeket hozzon létre. Például egy marketingkampány tervezésekor használja az EdrawMind-ot a stratégiák vázlatos kidolgozásához, a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, biztosítva ezzel a koherens megközelítést.

Az EdrawMind legjobb funkciói

Több platformon is elérhető, beleértve a Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereket.

Használja a Gantt-diagramokat a projekt ütemtervének hatékony kezeléséhez.

Használja a mesterséges intelligenciát az ötletek generálásához, a tartalom összefoglalásához és a fordításhoz.

Az EdrawMind korlátai

A felhasználók a ingyenes verzióban csak egy csapatot hozhatnak létre.

Nincs beépített feladatkezelő rendszere, csak az alapvető gondolattérkép-készítés.

EdrawMind árak

Ingyenes letöltés

Egyéni: 7,9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9,9 USD/hó felhasználónként

EdrawMind értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak az EdrawMind-ról a valódi felhasználók?

Íme egy értékelés a Capterrától:

Az első naptól kezdve minden tetszett ebben a programban. Nem volt tanulási görbe. Használata rendkívül egyszerű, és az eredmények lenyűgözőek! Néha a vizuális részletek finomhangolása unalmas lehet (megtalálni, hogy melyik menüszint hat a megfelelőre).

Az első naptól kezdve minden tetszett ebben a programban. Nem volt tanulási görbe. Használata rendkívül egyszerű, és az eredmények lenyűgözőek! Néha a vizuális részletek finomhangolása unalmas lehet (megtalálni, melyik menüszint hat a megfelelőre).

11. Stormboard (A legjobb interaktív brainstorming ülésekhez)

via Stormboard

A Stormboard a hagyományos brainstormingot interaktív, adatgazdag élménnyé alakítja. Valós idejű digitális táblát kínál, ahol Ön és csapata zökkenőmentesen rögzítheti, rendszerezheti és fontossági sorrendbe állíthatja az ötleteket. Lehetővé teszi a jegyzetek, képek és dokumentumok egyszerű létrehozását, elősegítve a kreativitás és a termelékenység fokozását.

Ezenkívül a Stormboard segítségével a termékfejlesztési megbeszélések során közösen vázolhatják fel a funkciókat, kioszthatják a feladatokat és nyomon követhetik az előrehaladást, így biztosítva, hogy Ön és a többi felhasználó mindig összhangban legyenek.

A Stormboard legjobb funkciói

Kétirányú integráció Agile programokkal és eszközökkel, mint például a Jira, a Rally és az Azure DevOps.

Készítsen fejlett jelentéseket és exportáljon adatokat különböző formátumokban a mélyreható elemzés és a megalapozott döntéshozatal érdekében.

Használja a több mint 250 előre elkészített sablont, hogy csapata gyorsan elindíthassa a projekteket strukturált keretek között.

A Stormboard korlátai

A Stormboard nem támogatja a diagramokat és grafikonokat.

Egyes felhasználók teljesítményproblémákat tapasztaltak nagy munkaterületek használata során.

Stormboard árak

Örökre ingyenes

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Stormboard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Stormboardról a valódi felhasználók?

Íme, mit írt egy G2-es értékelés:

Ez volt az első alkalom, hogy a Stormboardot használtam, és nagyon meglepődtem, hogy milyen egyszerű, mégis meglepően hatékony. Az eszköz lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsek és összefüggéseket mutassak be, így ha kicsinyítesz, áttekintheted, mennyire komplex a projekted. Nem én voltam az eszköz adminisztrátora, de egy bizonyos ponton vissza kellett vonnunk a licenceket a rendelkezésre álló helyek száma miatt. Sajnálatos, hogy egy ilyen hatékony eszközt korlátoznak a helyek/licencek.

Ez volt az első alkalom, hogy a Stormboardot használtam, és nagyon meglepődtem, hogy milyen egyszerű, mégis meglepően hatékony. Az eszköz lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsek és összefüggéseket mutassak be, így ha kicsinyítesz, áttekintheted, mennyire komplex a projekted. Nem én voltam az eszköz adminisztrátora, de egy bizonyos ponton vissza kellett vonnunk a licenceket a rendelkezésre álló helyek száma miatt. Sajnálatos, hogy egy ilyen hatékony eszközt korlátoznak a helyek/licencek.

Egyszerűsítse brainstorming üléseit a ClickUp segítségével!

A listán szereplő Mindomo alternatívák hatékony gondolattérkép-készítési és brainstorming funkciókat kínálnak, amelyek segítenek ötleteket generálni, rendszerezni és finomítani. Fokozzák a kreativitást, javítják az együttműködést és strukturáltan tartják a gondolataidat.

A projektmenedzsment azonban több, mint ötletek szervezése. Az ötletek megvalósításához feladatkezelés, automatizálás és zökkenőmentes csapatmunka szükséges – ami a legtöbb ilyen eszköz nem biztosít.

A ClickUp segítségével egy helyen megtalálja a brainstorminghoz, a feladatkezeléshez, az automatizáláshoz és a valós idejű együttműködéshez szükséges megoldásokat. Az olyan eszközök, mint a Mind Maps, a Whiteboards, a Docs és az AI-alapú ClickUp Brain biztosítják a munkafolyamatok zökkenőmentes és hatékony működését.

Mire vársz még? Regisztrálj a ClickUp-on, és valósítsd meg ötleteidet!