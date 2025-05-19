ClickUp blog
Google Workspace

Hogyan készítsünk munkarendet a Google Naptárban

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. május 19.

Emlékszik a múlt hónapban elmulasztott projekt határidőre? A post-it rendszer cserben hagyta, nem fordítva.

Amikor munkarendet készít a Google Naptárban, olyan útitervet állít össze, amely akkor is működik, ha hétfő reggel káosz tör ki.

Ez a blogbejegyzés bemutatja, hogyan hozhat létre munkarendet a Google Naptárban, amely összehangolja a csapatát anélkül, hogy túlterhelné őket értesítésekkel.

Ezenkívül megnézzük, hogyan teheti a ClickUp még könnyebbé az ütemezést.

Miért érdemes a Google Naptárat használni a munkarend elkészítéséhez?

A Google Naptár rugalmas ütemezési lehetőségeket kínál, felesleges bonyodalmak nélkül. Íme az előnyei:

  • Állítson be ismétlődő eseményeket, hogy időt biztosítson megbeszélésekre, projektellenőrzésekre vagy napi prioritásokra anélkül, hogy azokat minden alkalommal manuálisan hozzá kellene adnia.
  • Hozzon létre több naptárat, hogy elkülöníthesse a munkát, a személyes terveket és a csapat ütemtervét.
  • Ossza meg naptárait, hogy megbeszéléseket szervezzen és nyomon kövesse a csapat tagjainak rendelkezésre állását anélkül, hogy folyamatosan üzeneteket kellene váltania velük.
  • Adjon hozzá emlékeztetőket és értesítéseket, hogy ne felejtse el a határidőket és a fontos feladatokat, anélkül, hogy a memóriájára kellene hagyatkoznia.
  • Szinkronizálja az eszközöket, hogy bárhonnan ellenőrizhesse a projekt ütemtervét, és így biztosan ne maradjon ki egyetlen feladat vagy megbeszélés sem.

🧠 Érdekesség: A Google Naptár világóra funkcióval rendelkezik azok számára, akik több időzónában dolgoznak. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy különböző időzónákat lásson, és ennek megfelelően ütemezze meg a találkozókat.

⭐ Kiemelt sablon

Ha optimálisan szeretné ütemezni a munkáját, és az AI segítségével intelligens ajánlásokat szeretne kapni, valamint ki szeretné jelölni a koncentrációra szánt időt, akkor itt megtalálja a megoldást. A ClickUp alkalmazott ütemezési sablon segít kezelni a műszakokat, optimalizálni a munkaterhelést, és még pihenésre is marad idő.

ClickUp alkalmazottak munkarend-sablonja
Ingyenes sablon
Tervezze meg munkanapját profi módon ezzel az ingyenes alkalmazotti ütemterv-sablonnal.

Lépésről lépésre: munkarend készítése a Google Naptárban

A jól felépített ütemterv segít minden feladatot kézben tartani, és a Google Naptárban néhány egyszerű lépéssel elkészítheti.

Így kell csinálni. 🗓️

1. lépés: Állítsa be a Google Naptárat a munkarendhez

Nyissa meg a Google Naptárat a böngészőjében. Ha még nem jelentkezett be, jelentkezzen be Google-fiókjával. Ez az időbeosztás kezelésének kiindulási pontja.

A képernyő bal oldalán keresse meg az Egyéb naptárak részt, és kattintson a mellette található + gombra.

Hozzáférés a Google Naptárhoz: Hogyan készítsünk munkarendet a Google Naptárban
a Google Naptár segítségével

Válassza a legördülő menüből az „Új naptár létrehozása” lehetőséget, és adjon neki egy egyértelmű nevet, például „Munkarend”. Ezután kattintson a „Naptár létrehozása” gombra, hogy hozzáadja a listájához.

Válassza szét a személyes naptárát

📖 Olvassa el még: Hogyan valósítson meg egy 2-2-3 munkarendet?

2. lépés: Események és időblokkok hozzáadása a feladatokhoz

Miután beállította a munkakalendriumot, lépjen a fő naptárnézetre, és kattintson a munkavállalók vagy egy feladat ütemezéséhez kívánt dátumra és időpontra.

Ismétlődő műszakok hozzáadása a Google Naptárban

A megjelenő felugró ablakban írja be a feladat nevét, például „Ügyfélhívás”, és állítsa be a kezdési és befejezési időpontot az igényeinek megfelelően.

Ha ismétlődő feladatról van szó, kattintson a Nem ismétlődik opcióra, válassza a legördülő menüből az Egyéni lehetőséget, állítsa be, hogy minden hétfőn ismétlődjön, majd kattintson a Kész gombra.

A Google Naptár eseményeinek testreszabása az egyszerűbb műszakbeosztás érdekében: Hogyan készítsünk munkarendet a Google Naptárban

Ha ezt eseményként adja hozzá, ne felejtse el kiválasztani a Naptár legördülő menüből a Munkaütemények lehetőséget, hogy az esemény a megfelelő helyen maradjon, majd kattintson a Mentés gombra a rögzítéshez.

💡 Profi tipp: Ha rendezettebb teendőlistát szeretne létrehozni a Google Naptárban, használja a Feladatok funkciót. Adja hozzá az egyes feladatokat külön tételként, a határidővel és az időponttal együtt. A feladatokat közvetlenül a naptárában tekintheti meg, és a Google emlékeztetőket küld Önnek.

3. lépés: Használjon színkódokat a jobb szervezés érdekében

Ahhoz, hogy munkarendje vizuálisan is áttekinthető legyen, lépjen a képernyő bal oldalára, és keresse meg a listában a Munkarend naptárat.

Vigye az egérmutatót a név fölé, kattintson a megjelenő három pontra , és válasszon egy színt – például kéket –, amelyet hozzárendel hozzá. Ez a szín az adott naptárban szereplő összes eseményre vonatkozik, így egy pillantással azonnal megkülönböztetheti a munkával kapcsolatos feladatokat a többi kötelezettségtől.

Különböztesse meg a munkahelyi feladatokat a személyes Google Naptárától

🧠 Érdekesség: A Google Naptár HTML iframe segítségével beágyazható weboldalakba, így a vállalkozások, szervezetek vagy rendezvénytervezők nyilvánosan megoszthatják a menetrendeket.

4. lépés: Értesítések és emlékeztetők engedélyezése

A menetrend betartása azt jelenti, hogy mindig ébernek kell maradnia, ezért nyissa meg egy meglévő eseményt, vagy hozzon létre egy újat a Munkaütem-naptárban.

Az alkalmazottak műszakjaira vonatkozó értesítések beállítása és egyebek: Hogyan készítsünk munkarendet a Google Naptárban

Az esemény részleteiben kattintson az Értesítés hozzáadása gombra, és állítson be egy emlékeztetőt – például 10 perccel a kezdés előtt –, hogy biztosan készen álljon, amikor eljön az idő. Mentse az eseményt, hogy alkalmazza ezt.

Állítsa be az értesítéseket a kívánt időközönként

Ha emlékeztetőket szeretne minden munkaeseményhez, kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, majd a Beállítások menüpontra, és válassza ki a naptárát a Naptáraim beállításai alatt. Itt állítsa be az Eseményértesítéseket , hogy hozzáadjon egy alapértelmezett emlékeztetőt, például 15 perccel az esemény előtt, így mindig felkészült lesz, anélkül, hogy minden alkalommal manuálisan kellene beállítania.

Állítsa be az alapértelmezett értesítési beállításokat
Állítsa be az alapértelmezett értesítési beállításokat

🔍 Tudta? Android-eszközökön a Google Naptár alkalmazás lehetővé teszi, hogy különböző eseményekhez egyedi értesítési hangokat állítson be, így könnyebben megkülönböztetheti a különböző típusú emlékeztetőket.

5. lépés: Ossza meg ütemtervét a csapatával

Ha csapatának szüksége van a beosztásodra, lépj a bal oldali panelen a Munkaütemterv fölé, és kattints a mellette lévő három pontra.

A megosztott naptárak segítségével jobban átláthatja az alkalmazottak rendelkezésre állását.
Hozzáférés a megosztási beállításokhoz a Google Naptárban

Válassza a menüből a Beállítások és megosztás lehetőséget, majd görgessen le a Megosztás meghatározott személyekkel lehetőséghez. Írja be csapattagjai e-mail címeit, állítsa be a jogosultsági szintjüket, majd kattintson a Küldés gombra a megosztáshoz.

Ossza meg munkarendjét több alkalmazottal

Ezekkel a lépésekkel a Google Naptárban teljesen funkcionális munkarend állhat létre. Kérjük, váltson át heti vagy havi nézetre, hogy áttekintse és megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van.

💡 Profi tipp: A szabadságok jobb kezelése érdekében adjon hozzá ismétlődő eseményt a személyes vagy szabadság idejére. Állítsa be az eseményt „Nincs az irodában” állapotra, és jelölje meg „Egész nap”ként, hogy a kollégák tudják, hogy nem elérhető. Beállíthat egy alapértelmezett munkahelyet is a Google Naptárban, hogy látható legyen, hogy az irodában van-e, vagy távolról dolgozik.

A Google Naptár munkaütemezéshez való használatának korlátai

A Google Naptár alapvető ütemezéshez jól használható, de hiányoznak belőle néhány fontos funkciók a munka hatékonyabb kezeléséhez.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a Google Naptár alternatíváit:

  • Nincs fejlett automatizálás és feladatfüggőségek: Az eseményeket és feladatokat manuálisan kell frissíteni, mivel nincs lehetőség a függő feladatok összekapcsolására vagy automatizálására ❌
  • Nehéz a csapat ütemezésének megszervezése: Bár a naptárak megoszthatók, nincs beépített eszköz a műszakok rotációjának kezelésére vagy az alkalmazottak ütemezésének ütközéseinek automatikus felismerésére ❌
  • Nem integrálja az AI-t: Az intelligens ütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása és az automatikus javaslatok nem érhetők el közvetlenül a Google Naptárban ❌
  • Nincs időkövetés vagy termelékenységi betekintés: A feladatokra fordított órák nem kerülnek rögzítésre, ami megnehezíti a munkaterhelés eloszlásának elemzését külső eszközök nélkül ❌
  • A beosztásokat nulláról kell felépíteni: Előre elkészített munkabeosztási sablonok nélkül a beállítás több időt és erőfeszítést igényel ❌

🔍 Tudta? Henry Ford 1926-ban népszerűsítette a 8 órás munkanapot, 12 órásnál hosszabb műszakokat csökkentve a munkavállalók hatékonyságának és jólétének javítása érdekében.

A ClickUp használata munkarend-tervezéshez és feladatkezeléshez

A zsúfolt ütemterv nem jelent problémát. A folyamatos átrendezés, a last minute változások és a szétszórt nyomon követés csökkentik a termelékenységet.

A ClickUp megoldja ezt a problémát. Ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Nézzük meg, hogyan segít ez a projektütemező szoftver. 📝

Okosabb ütemezés, kevesebb zavaró tényező

A naptárnak nem csak a feladatok felsorolására kell szolgálnia.

ClickUp Naptár

A ClickUp Calendar olyan ütemtervet készít, amely valóban működik, alkalmazkodik a prioritások változásához és megakadályozza, hogy munkák maradjanak elvégezve.

ClickUp Naptár: AI-alapú ütemezés szakembereknek: Hogyan készítsünk munkarendet a Google Naptárban
Egyensúlyozza a megbeszéléseket, a határidőket és a koncentrációs időt a ClickUp Naptár segítségével.

Túl gyakran vesztegetjük az időt azzal, hogy eldöntjük, mi legyen a következő feladat. A kiemelt fontosságú munkák végtelenül hosszú megbeszélések alá temetődnek, és a nap véget ér, mielőtt az igazi munka elkezdődne.

Ez az AI-naptár véget vet ennek a spirálnak azáltal, hogy figyelembe veszi a határidőket, a megbeszéléseket és a koncentrációs időt, és strukturált ütemtervet hoz létre, amely minden feladatot a helyes úton tart.

🧠 Érdekesség: 2019 augusztusában a Microsoft Japan négy napos munkahétet próbált ki, ami 40%-os termelékenységnövekedést eredményezett. Az alkalmazottak négy napot dolgoztak teljes fizetés mellett, és a vállalat olyan intézkedéseket is bevezetett, mint a megbeszélések 30 perces időkorlátja.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain, a platform integrált AI-asszisztense, intelligenssé teszi az ütemezést. A feladatokat időintervallumokba helyezi, figyelembe véve a munkaterhelést, a sürgősséget és a függőségeket, hogy a munkaterhelés kiegyensúlyozott maradjon.

Időt takaríthat meg azzal, hogy az AI kezeli az összes munkafolyamat-lekérdezést a ClickUp Brain segítségével.

Ha egy határidő eltolódik, vagy egy feladat a vártnál több időt vesz igénybe, a ClickUp Brain automatikusan módosítja az ütemtervet, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket. A több ügyfél határidejét és csapatértekezletet kezelő projektmenedzser a következőket látja:

  • A legfontosabb feladatok ütemezése a legmagasabb koncentráció idejére
  • A megbeszélések időzítése úgy van kialakítva, hogy elkerülhető legyen a túlterhelés
  • Automatikus határidő-kiigazítások a túlterhelés elkerülésére
  • Valós idejű frissítések, ha bármi változás történik

Az egész ütemezési folyamat a háttérben zajlik.

A naptárak használata a feladatok határidőre történő elvégzéséhez mindig kritikus fontosságú. A ClickUp segítségével ez nagyon egyszerű, mivel a határidők a feladatokkal együtt láthatók a naptárakban, így a nap/hét sávszélességének tervezése rendkívül egyszerű és gyors.

A naptárak használata a feladatok határidőre történő elvégzéséhez mindig kritikus fontosságú. A ClickUp segítségével ez nagyon egyszerű, mivel a határidők a feladatokkal együtt láthatók a naptárakban, így a nap/hét sávszélességének tervezése rendkívül egyszerű és gyors.

📖 Olvassa el még: Hogyan működik a 9/80-as munkarend?

ClickUp sablonok

A tervezés még egyszerűbbé tétele érdekében a ClickUp előre elkészített időgazdálkodási sablonokat kínál.

Például a ClickUp Team Schedule Template segít egyensúlyba hozni a csapat munkaterhelését, míg a ClickUp Shift Schedule Template egyszerűsíti a rotációs műszakokat és az átadásokat.

ClickUp csapatütemterv-sablon
Ingyenes sablon letöltése
Szervezze meg csapata napi tevékenységeit és műszakjait a ClickUp Team Schedule Template segítségével.

🔍 Tudta? A következetes munkarend betartása növeli a termelékenységet. Egy tanulmány kimutatta, hogy a minden nap azonos munkaidővel a hatékonyság közel 1%-kal nőtt, míg a minden héten azonos napokon való munkavégzés 1,63%-os növekedést eredményezett. Az új alkalmazottak még nagyobb előnyt élveztek, termelékenységük akár 8%-kal is nőtt.

Alkalmazkodjon anélkül, hogy mindent felborítana

A legtöbb ütemezési eszköz manuális frissítést igényel a különböző platformokon. Ha egy feladatot áthelyez egy helyen, hirtelen minden mást is külön-külön kell módosítania.

ClickUp Naptár nézet

A ClickUp Naptár nézetben a feladatok és a függőségek összehangolása mellett módosíthatja az ütemterveket: Hogyan készítsen munkatervet a Google Naptárban
A ClickUp Naptár nézetben a feladatok és a függőségek összehangolása mellett módosíthatja az ütemterveket.

A ClickUp Naptár nézet mindent egy helyen összpontosít, így a csapatok drag and drop módszerrel áthelyezhetik a feladatokat, miközben a kapcsolódó függőségek változatlanok maradnak.

Ha egy határidő megváltozik, az ahhoz kapcsolódó feladatok automatikusan frissülnek, így senki sem dolgozik elavult információkkal. Ha egy csapatvezető átütemezi egy értekezletet, a rendelkezésre állás azonnal frissül, így nem ütközik a kritikus koncentrációs idővel.

Például egy termékcsapat, amely egy termék bevezetésére készül, néhány kattintással módosíthatja az egész ütemtervét. Ha a bevezetés dátuma eltolódik, a tervezési módosítások, a marketingtartalmak és a fejlesztési ütemtervek is ennek megfelelően változnak.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. Mi a három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos?

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense teszi ezt lehetővé. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Tartsa szinkronban a feladatokat, a függőségeket és az időkövetést

A jól felépített ütemterv nem elegendő, ha a feladatok szétszórtak, a függőségek nem egyértelműek, és az időkövetés csak utólagos gondolat.

ClickUp feladatok

A késedelmek elkerülése a ClickUp feladatok és a függőségek összekapcsolásával: Hogyan készítsünk munkatervet a Google Naptárban
A késedelmek elkerülése érdekében kapcsolja össze a ClickUp feladatokkal a függőségeket.

A ClickUp Tasks egyetlen rendszerben szervezi a feladatokat, prioritásokat és határidőket. A csapatoknak nem kell több alkalmazás között ugrálniuk a haladás nyomon követéséhez. Minden feladat tartalmaz egy tulajdonost, határidőt, prioritási szintet és releváns fájlokat, ami csökkenti a zavart és a felesleges oda-vissza ugrálást.

⚙️ Bónusz: Próbálja ki a feladatkezelési sablonokat, hogy ne kelljen mindent nulláról kezdeni, és már az első naptól kezdve minden strukturált legyen.

A ClickUp feladatfüggőségek megakadályozzák a szűk keresztmetszetek kialakulását azáltal, hogy biztosítják a munkák megfelelő sorrendben történő előrehaladását. Például egy tartalomcsapatnak, amely a tervezési eszközökre vár, nem kell a frissítéseket követnie – ha egy feladat egy másik feladattól függ, akkor addig blokkolva marad, amíg az előző feladat befejezettnek nem jelölődik.

Miután elkészült, a következő csapattag azonnal értesítést kap, így minden a terv szerint halad.

🔍 Tudta? A Harvard Business Review-ban bemutatott kutatások szerint azok az észak-amerikai alkalmazottak, akik naponta ebédszünetet tartanak, magasabb elkötelezettségi szintet jelentenek, beleértve a megnövekedett munkával való elégedettséget és hatékonyságot.

ClickUp projektidő-nyomon követés

Figyelje a munkaidőt és optimalizálja az időtöltést a ClickUp Project Time Tracking segítségével.
Figyelje a munkaidőt és optimalizálja az időtöltést a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Végül, a ClickUp Project Time Tracking mindenért felelősséget vállal. Az idő közvetlenül a feladatokon belül kerül rögzítésre, így valós időben láthatóvá válnak a munkaórák. Akár belső tervezésről, akár ügyfélszámlázásról van szó, a csapatok mindig pontosan tudják, hova megy az idejük.

Példa: Tegyük fel, hogy egy marketingcsapat egy termék bevezetésére készül. Az író megírja a blogbejegyzés vázlatát, de a tervezőcsapat csak akkor tudja elkészíteni a vizuális elemeket, ha a tartalom végleges formát öltött.

A ClickUp alkalmazásban a tervezési feladat addig blokkolva marad, amíg a szerző be nem fejezi a munkáját. A tervezőcsapat automatikusan értesítést kap, miután a tervezetet jóváhagyták, és azonnal megkezdheti a munkát. Amint a vizuális elemek készen állnak, a közösségi média csapat azonnali értesítést kap, hogy ütemezze a bejegyzést.

Ugyanakkor a Time Tracking a háttérben fut. A marketing menedzser pontosan láthatja, mennyi időt vesz igénybe a tartalomkészítés, a tervezés és az ütemezés, ami segít a csapatnak a jövőbeli kampányok optimalizálásában.

⚙️ Bónusz: Használjon munkaidő-nyilvántartási sablonokat a munkaidő pontos nyomon követéséhez, a bérszámfejtés egyszerűsítéséhez és az ügyfelek számlázásának megkönnyítéséhez.

Nézze meg, hogyan szárnyal a termelékenység a ClickUp segítségével

A munkával való lépéstartás nem jelenti azt, hogy folyamatosan át kell szervezni a menetrendeket, frissítéseket kell keresni vagy szétszórt eszközökkel kell bajlódni.

A Google Naptár ugyan kezelni tudja a találkozókat, de nem komplex ütemezési igények, változó prioritások vagy csapatmunka-terhelések kezelésére lett kifejlesztve.

A ClickUp ezt megváltoztatja, és mindent egy helyen egyesít. A feladatok, ütemtervek, függőségek és időkövetés mind egy helyen találhatóak, így nem kell időt pazarolnia az eszközök közötti váltogatásra vagy az ütemtervek kézi módosítására.

Az AI-alapú ütemezés rugalmasságot biztosít a tervekhez, míg a beépített sablonok és automatizálások elvégzik a rutinmunkát.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp