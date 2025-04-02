Glean és ChatGPT: melyik a legjobb a termelékenység és a tudásmenedzsment szempontjából?

Egymást követő megbeszéléseken vesz részt, az e-mailek halmozódnak, és a csapata gyors válaszokra vár. De a zökkenőmentes együttműködés helyett releváns dokumentumokat, szétszórt információkat és a mélységben elveszett Slack-üzeneteket kell keresnie.

Itt jönnek képbe az AI-alapú eszközök, mint a Glean és a ChatGPT. Mindkettő azt ígéri, hogy megkönnyíti a tudásmenedzsmentet és a csapatmunkát, de működésük eltérő.

A Glean úgy lett kialakítva, hogy a megfelelő információkat a megfelelő időben hozza felszínre a vállalat ökoszisztémáján belül, míg a ChatGPT beszélgetési asszisztensként működik, válaszokat generál és feladatokat automatizál.

Hasonlítsuk össze a Glean és a ChatGPT programokat, hogy eldöntsük, melyik mesterséges intelligencia eszköz kínálja a legjobb személyre szabott eredményeket.

Mi az a Glean?

via Glean

A Glean egy mesterséges intelligenciával működő tudásmenedzsment és munkahelyi keresőplatform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a munkafolyamatok gyors megtalálásában, létrehozásában és automatizálásában.

Segít különböző forrásokból származó érzékeny információk – e-mailek, dokumentumok, Slack üzenetek és alkalmazások – egyetlen, AI-alapú kereső és automatizálási asszisztensben történő tárolásában.

A Lightspeed Venture Partners és más befektetők támogatásával a Glean egy vállalati AI keresőplatformmá fejlődött. A megfelelő információkat a megfelelő időben hozza felszínre a vállalat adatforrásaiból, jelentős éves ismétlődő bevételt generálva az AI-alapú SaaS megoldások számára.

A Glean funkciói

A Glean úgy lett kialakítva, hogy kiküszöbölje az információk több munkahelyi eszközön történő keresésével eltöltött időveszteséget. Íme egy részletesebb áttekintés a Glean által kínált szolgáltatásokról:

1. AI-alapú keresés

via Glean

A Glean összekapcsolódik az összes olyan alkalmazással és platformmal, amelyet csapata már használ, beleértve a Google Drive-ot, a Slacket, a Notiont, a Jirát, a Confluence-t és még sok mást. Ez lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy egy helyen több rendszerben is információkat keressenek.

A hagyományos vállalati keresőeszközökkel ellentétben a Glean megérti a kontextust, és a korábbi keresések, a munkakörök és a vállalat egészére vonatkozó adatminták alapján rangsorolja a releváns eredményeket.

A biztonság kiemelt fontosságú, ezért a keresési eredmények figyelembe veszik a felhasználói jogosultságokat és hozzáférési szinteket. Az alkalmazottak csak azt láthatják, amit megtekinthetnek, így biztosítva a titkosságot és a szabályoknak való megfelelést, miközben zökkenőmentes tudásfelfedezést tesznek lehetővé.

🧠 Érdekesség: A Glean előtt Arvind Jain, a cég alapítója és vezérigazgatója társalapítója volt a Rubriknak, amely kiberbiztonsági szolgáltatásokat nyújt szervezeteknek!

Akár egy régi e-mailre, egy fontos dokumentumra vagy egy belső csevegési szálra van szüksége, a Glean biztosítja, hogy azonnal megtalálja a megfelelő választ, és ne csak egy újabb linkekből álló listát kelljen átnéznie.

2. AI asszisztens

via Glean

A Glean AI Assistant nem csak kérdésekre válaszol – intelligens munkahelyi társ, amely megérti a vállalatspecifikus tudást, és azonnali, pontos válaszokat ad.

A munkavállalók egyszerűen természetes nyelven kérdezhetik meg a Gleant, ahelyett, hogy manuálisan keresnének egy irányelv dokumentumot vagy projektfrissítést. Az AI természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy releváns adatokat vonjon ki a belső dokumentumokból, e-mailekből és rögzített értekezletekből, és közvetlen, kontextusba ágyazott válaszokat adjon.

Ezen túlmenően a Glean AI Assistant segít a tartalom létrehozásában és összefoglalásában. A vállalat kontextusán alapuló, AI által generált vázlatokat biztosít, garantálva a pontosságot és a következetességet.

Az alkalmazások közötti zökkenőmentes integráció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy platformok közötti váltás nélkül együttműködjenek, ötleteket gyűjtsenek és betekintést nyerjenek, csökkentve ezzel a munkafolyamatok megszakításait.

3. Munkafolyamat-automatizálás

via Glean

A Glean nem csak információkat keres, hanem automatizálja az ismétlődő feladatokat és folyamatokat is, javítva ezzel a csapat hatékonyságát.

Számos ügyfélszolgálati csapat, HR-osztály és IT-helpdesk kap nagy mennyiségű gyakran ismételt kérdést. A Glean összekapcsolt mesterséges intelligenciája ezeket úgy kezeli, hogy automatikus válaszokat generál a gyakori kérdésekre, jelentősen csökkentve ezzel a belső csapatok terhelését.

A Glean az egyszerű automatizáláson túl lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy összetett munkafolyamatokat koordináljanak a különböző részlegek között. Akár új munkatársak beillesztéséről, belső kérelmek jóváhagyásáról vagy a nyomon követés automatizálásáról van szó, a Glean vállalati mesterséges intelligenciája a kontextusból nyert betekintés alapján a megfelelő intézkedéseket indíthatja el.

Ezek a funkciók segítik a csapatokat a gyorsabb munkavégzésben, csökkentik az adminisztratív terheket, és biztosítják, hogy a tudás ne csak tárolva legyen, hanem aktívan felhasználásra is kerüljön a működés javítása érdekében.

💡 Profi tipp: A jóváhagyások, emlékeztetők és adatbevitel automatizálása heti órákat takarít meg és csökkenti az emberi hibák számát. A kulcs az, hogy azonosítsa a munkafolyamatában fellelhető szűk keresztmetszeteket, és olyan triggereket állítson be, amelyek manuális beavatkozás nélkül racionalizálják a folyamatokat. Íme néhány munkafolyamat-automatizálási példa, amelyet érdemes ismernie.

A Glean árai

Ingyenes próba

Magánszemélyek számára: 14,49 USD/hó felhasználónként

➡️ További információ: A legjobb Glean alternatívák a tudásmenedzsmenthez

Mi az a ChatGPT?

ChatGPT- n keresztül

A ChatGPT egy OpenAI által fejlesztett, mesterséges intelligenciával működő beszélgető asszisztens. Feladata, hogy kérdésekre válaszoljon, tartalmat generáljon, információkat összefoglaljon és természetes nyelvi interakciók révén különböző feladatokban segítsen.

A hagyományos keresőmotorokkal ellentétben a ChatGPT párbeszédet folytat, kontextusalapú válaszokat finomít, és valós időben segít a felhasználóknak a komplex lekérdezésekben.

Vállalatok, szakemberek és magánszemélyek egyaránt használják a ChatGPT-t kutatáshoz, íráshoz, ötleteléshez, munkafolyamatok automatizálásához, sőt még ügyfélszolgálati jegyekhez is.

Különböző alkalmazásokkal integrálható és a vállalati igényekhez igazítható, így sokoldalú eszköz a termelékenység és a hatékonyság növeléséhez.

🔍 Tudta? A vállalatok 82%-a használja vagy vizsgálja az AI-t üzleti stratégiájában. Az AI-alapú eszközök, mint a Glean, a ChatGPT és a ClickUp, egyre fontosabbá válnak a tudásmenedzsment, az automatizálás és a csapatok termelékenysége szempontjából!

A ChatGPT funkciói

A ChatGPT hatékony, mesterséges intelligencián alapuló funkciókat kínál, amelyek javítják a termelékenységet, a tudásmenedzsmentet és a munkafolyamatok automatizálását. Íme, mit kínál:

1. AI-alapú beszélgetési asszisztencia

ChatGPT- n keresztül

A ChatGPT úgy lett kialakítva, hogy megértse, feldolgozza és generáljon emberhez hasonló válaszokat a felhasználói bevitelek alapján. Képes kérdésekre válaszolni, fogalmakat magyarázni, ötleteket javasolni, sőt, részletes beszélgetéseket folytatni különböző témákról.

Az alapvető csevegőrobotokkal ellentétben ez a program megjegyzi a beszélgetés kontextusát, ami értelmesebb és hatékonyabb interakciókat tesz lehetővé.

A ChatGPT kutatási asszisztensként, írási tanácsadóként, brainstorming partnerként vagy kódolási segédként működik a szakemberek számára. Dokumentumokat foglal össze, jelentéseket készít, e-maileket fogalmaz meg, és még marketing szövegek megírásában is segít – mindezt valós időben.

A vállalkozások integrálhatják a ChatGPT-t a munkahelyi eszközökbe, hogy automatizálják a rutin kommunikációt és az ügyfélszolgálati kérdéseket, ezzel értékes időt takarítva meg.

2. Tartalomkészítés és összefoglalás

via Chatgpt

A ChatGPT egyik legértékesebb funkciója, hogy gyorsan képes szöveges tartalmakat létrehozni, szerkeszteni és finomítani. Akár cikkeket szerkeszt, jelentéseket foglal össze, vagy kreatív tartalmakat generál, a ChatGPT koherens és kontextusban releváns válaszokat ad.

Automatikus összefoglalók: Gyorsan kivonhatja a hosszú dokumentumok, értekezletek jegyzetek vagy kutatási cikkek legfontosabb pontjait.

Tartalomszerkesztés: Könnyedén készíthet blogbejegyzéseket, marketing szövegeket, közösségi média posztokat és akár forgatókönyveket is.

E-mail és dokumentumok kezelése: Javítsa e-mailes válaszadási képességeit, készítsen strukturált jelentéseket vagy üzleti ajánlatokat AI-alapú javaslatok segítségével.

3. Kódolás és technikai támogatás

via Chatgpt

A fejlesztők és az IT-szakemberek számára a ChatGPT valós idejű kódolási segítséget, hibakeresési támogatást és technikai magyarázatokat kínál. Több programozási nyelven elemzi és generál kódrészleteket, segítve ezzel a következőket:

Hibakeresés: Problémák azonosítása és kijavítása Python, JavaScript és más nyelveken

Kód optimalizálása: Javaslatok a hatékonyság és az olvashatóság javítására

Fogalmak magyarázata: Bonyolult algoritmusok, API-k és keretrendszerek egyszerű nyelven történő lebontása

A technológiai csapatok gyakran használják a ChatGPT-t a szoftverfejlesztés felgyorsítására, a rutin kódolási feladatok automatizálására és a szervezeteken belüli AI-alapú IT-támogatás biztosítására.

ChatGPT árak

Örökre ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

➡️ További információ: A legjobb ChatGPT alternatívák

Glean és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

A Glean és a ChatGPT egyaránt mesterséges intelligenciát használ a termelékenység javítására, de különböző igényeket elégít ki. A Glean a vállalati keresésre, a tudásmenedzsmentre és a munkafolyamatok automatizálására összpontosít, így ideális megoldás csapatok számára az információk hatékony szervezéséhez és eléréséhez.

A ChatGPT viszont egy beszélgető AI-asszisztens, amelyet tartalomgenerálás, kódolási támogatás és valós idejű problémamegoldás céljára terveztek. Íme a legfontosabb funkciók összehasonlítása:

1. funkció: AI-alapú keresés

A Glean a visszakereséssel kiegészített generálást (RAG) használja a keresési relevancia javítására és a vállalati forrásokból származó leghasznosabb információk feltárására.

Kifejezetten vállalati tudás keresésére, szervezésére és visszakeresésére lett kifejlesztve különböző platformokon (Google Drive, Slack, Notion, Jira stb.). Kontextusérzékeny, AI-alapú keresője biztosítja, hogy a felhasználók pontos, engedélyalapú eredményeket kapjanak.

A ChatGPT válaszokat ad és összefoglalja az információkat, de nem integrálható közvetlenül olyan vállalati adatforrásokkal, mint a Glean. A ChatGPT keresési képességei általános ismeretekre támaszkodnak, nem pedig strukturált, vállalatspecifikus adatokra.

🏆 Győztes: Glean nyeri ezt a kört. A platform integrációi jobbak, és sokkal pontosabb, mint a ChatGPT.

2. funkció: AI-támogatás és tartalomgenerálás

A tartalomkészítés, az ötletelés és a valós idejű válaszok terén a ChatGPT felülmúlja a Glean-t. Segít e-mailek megírásában, jelentések készítésében, dokumentumok összefoglalásában, marketingtartalmak létrehozásában, sőt még a kódolásban is.

A Glean AI Assistant hasznos a belső tudás visszakereséséhez és a munkafolyamatok automatizálásához, de hiányzik belőle a ChatGPT kreativitása és alkalmazkodóképessége az eredeti tartalom generálásában. A ChatGPT a jobb választás, ha elsődleges igénye az írás, az összefoglalás vagy az ötletek generálása.

🏆 Győztes: A ChatGPT kiemelkedik a tartalomkészítés terén, mivel nagyobb rugalmasságot kínál a felhasználóknak, és olyan kreativitással rendelkezik, amelyet a Glean még nem ért el.

3. funkció: Munkafolyamat-automatizálás és integráció

A Glean a vállalati munkafolyamatok automatizálására lett kifejlesztve, lehetővé téve a csapatok számára a folyamatok racionalizálását, a belső támogatási kérelmek számának csökkentését és az új munkatársak beilleszkedésének hatékonyságának javítását. Zökkenőmentesen integrálódik a vállalati rendszerekbe és összehangolja az osztályok munkafolyamatait, így hatékony eszközzé válik a nagy mennyiségű belső információt kezelő szervezetek számára.

Bár a ChatGPT képes automatizálni bizonyos feladatokat (pl. válaszok megfogalmazása és gyakran ismételt kérdések megválaszolása), hiányzik belőle a Gleanhez hasonló mélyreható vállalati integráció és strukturált munkafolyamat-automatizálás. Ha egy vállalkozásnak AI-alapú folyamatautomatizálásra van szüksége, a Glean a jobb választás.

🏆 Győztes: A Glean kiváló választás, ha csapata javítani szeretné a termelékenységet és zökkenőmentessé tenni a munkafolyamatokat.

🔍 Tudta? A szervezetek 63%-a tervezi, hogy a következő három évben globálisan bevezeti a mesterséges intelligenciát. Azok a vállalkozások, amelyek folyamatok és tudásmenedzsment racionalizálására törekednek, versenyképességük megőrzése érdekében el kell kezdeniük befektetni olyan mesterséges intelligenciával működő platformokba, mint a ClickUp.

Glean és ChatGPT a Redditen

A Reddit felhasználói megosztották tapasztalataikat a Glean és a ChatGPT használatával kapcsolatban, kiemelve azok előnyeit és hátrányait. A Glean kapcsán egy felhasználó így fogalmazott:

Szeretem használni, mert más szoftverekben/papíron is jegyzeteket készíthetek, és hangrögzítőként is használhatom, ahogy mondtad. Az előnye, hogy a megfelelő pillanatban lapozhatok és jegyzetelhetek, majd szöveggé konvertálhatom, így lényegében egy átiratot kapok, pontosan a megfelelő diák mellett.

Szeretem használni, mert más szoftverekben/papíron is jegyzeteket készíthetek, és hangrögzítőként is használhatom, ahogy mondtad. Az előnye, hogy a megfelelő pillanatban lapozhatok és jegyzetelhetek, majd szöveggé konvertálhatom, így lényegében egy átiratot kapok, pontosan a megfelelő diák mellett.

Ez arra utal, hogy a Glean hatékonyan szinkronizálja az előadási diákat a rögzített hanganyaggal, így a tanulás strukturáltabbá válik. Egy másik felhasználó azonban rámutatott, hogy

Eddig egyszer használtam, és a leírás egyszerűen szörnyű volt, egyáltalán nem volt értelme.

Eddig egyszer használtam, és a leírás egyszerűen szörnyű volt, egyáltalán nem volt értelme.

Gyakoriak voltak a panaszok a rossz átírási minőségre és a háttérzaj zavaró hatására vonatkozóan. Egy felhasználó azt javasolta,

A minap használtam először a Glean-t, és a felvétel minősége borzalmas volt (több háttérzajt vett fel, mint a professzor hangját), a leírás pedig még rosszabb volt.

A minap használtam először a Glean-t, és a felvétel minősége borzalmas volt (több háttérzajt vett fel, mint a professzor hangját), a leírás pedig még rosszabb volt.

A ChatGPT felhasználói főként a tartalomkészítésben és az AI-válaszokban való felhasználásáról beszélnek. Egy felhasználó megjegyezte:

Nem, a ChatGPT nem válik öntudatra.

Nem, a ChatGPT nem válik öntudatra.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos általános tévhitek tisztázása. Mások gyakran dicsérik a csapat képességét, hogy tartalmat generáljon, kódolási kérdésekre válaszoljon és brainstormingban segítse őket, bár a pontosságot illetően továbbra is vannak aggályok. Egy felhasználó így fogalmazott:

Ha helytelen válasszal próbálja meg, akkor a program is „helyesbíti” magát, és szintén helytelen választ ad. Ezért ne támaszkodjon rá olyan dolgokban, amelyeket nem tud ellenőrizni, vagy amelyeket még nem tud.

Ha helytelen válasszal próbálja meg, akkor a program is „helyesbíti” magát, és szintén helytelen választ ad. Ezért ne támaszkodjon rá olyan dolgokban, amelyeket nem tud ellenőrizni, vagy amelyeket még nem tud.

kiemelve annak hasznosságát a tartalomgenerálás terén, miközben elismeri a tényellenőrzés szükségességét.

A Glean strukturált jegyzeteléshez ajánlott, míg a ChatGPT sokoldalú AI-asszisztensnek számít. A felhasználók döntik el, hogy szervezett tudáskezelésre vagy AI-vezérelt beszélgetési támogatásra van szükségük.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Glean és a ChatGPT legjobb alternatíváját

Ha a Glean és a ChatGPT alternatívájaként egy átfogóbb, mesterséges intelligenciával működő alkalmazást keres, akkor a ClickUp – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás – kiemelkedő választás.

A Glean vállalati keresésre és tudásmenedzsmentre specializálódott, míg a ChatGPT az AI-vezérelt beszélgetésekre és tartalomgenerálásra összpontosít. A ClickUp mindkettőt ötvözi, és hatékony projektmenedzsmentet, automatizálást és együttműködést kínál.

A Glean célja a munkafolyamatok egyszerűsítése, a termelékenység növelése és a csapat tudásának központosítása. Hatékony AI projektmenedzsment eszközöket használ , mint például AI-alapú segítségnyújtás, összekapcsolt keresés, tudásmenedzsment és fejlett projektkövetés.

A feladatkezelés, a dokumentáció, az AI-alapú betekintés és az AI-alapú együttműködési eszközök egyetlen, nagymértékben testreszabható munkaterületbe történő integrálásával szükségtelenné teszi több alkalmazás használatát. Nézzük meg a ClickUp néhány kiemelkedő funkcióját:

A ClickUp első számú előnye: AI-alapú termelékenység

Automatizálja az írás, az összefoglalás és az elemzés folyamatát, hogy a ClickUp Brain segítségével hatékonyabban, nem pedig keményebben dolgozzon!

A ClickUp Brain intelligens automatizálást és tartalomgenerálást hoz a mindennapi munkafolyamatokba. Ezzel kiváló alternatívát kínál a Glean vállalati keresőjéhez és a ChatGPT tartalomkezelő képességeihez képest.

A ChatGPT-vel ellentétben, amely egy felhőalapú genAI platform, amely minden interakcióhoz promptot igényel, a ClickUp AI közvetlenül a munkafolyamatába van beépítve. Automatizálja az írás, az összefoglalás és a feladatok prioritásainak meghatározását a projektek és a dokumentációk keretében.

A ClickUp AI segítségével a csapatok:

Azonnali tartalomgenerálás feladatokhoz, e-mailekhez, értekezletek jegyzetéhez és dokumentációhoz

Összegezze a hosszú beszélgetéseket és dokumentumokat, hogy kiemelje a legfontosabb tanulságokat.

Automatizálja a feladatok frissítését a munkaterületekről származó releváns információk összegyűjtésével.

Ahelyett, hogy a tartalomgeneráláshoz a ChatGPT-t, a kognitív kereséshez pedig más eszközöket használna, a ClickUp AI biztosítja, hogy minden tudás, teendő és válasz zökkenőmentesen integrálódjon a napi működésbe.

💡 Profi tipp: Az AI gyorsabbá és egyszerűbbé teheti a dokumentációs folyamatot. Szeretne többet megtudni? Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a dokumentációhoz, és hogyan használhatja a fejlett technológiákat, mint az NLP, az AI és az ML, hogy felgyorsítsa munkafolyamatait!

A ClickUp második előnye: összekapcsolt keresés és tudásmenedzsment

Találja meg, rendszerezze és használja fel az információkat azonnal – mindezt egy helyen a ClickUp Connected Search segítségével

A ClickUp Connected Search és Knowledge Management funkciói egy fejlett, központosított megoldást kínálnak, amely felülmúlja az összes AI-alapú vállalati keresőt. Míg a Glean és a ChatGPT segít a csapatoknak a dokumentumok és e-mailek visszakeresésében, a ClickUp a keresést integrálja a megvalósítható munkafolyamatokkal és a feladatkezeléssel.

A ClickUp tudásmenedzsmentjével a csapatok: A ClickUp tudásmenedzsmentjével a csapatok:

Dokumentumok, wikik és SOP-k tárolása, rendszerezése és visszakeresése egy helyen

Keresés feladatok, dokumentumok és beszélgetések között AI-alapú relevancia alapján

Kösse össze a tudást a megvalósítható feladatokkal, hogy a csapatok azonnal tudjanak reagálni az információkra.

A Glean kiválóan alkalmas a vállalat saját adatainak feltárására, de nem integrálódik mélyen a végrehajtási munkafolyamatokba. A ClickUp áthidalja ezt a hiányosságot azzal, hogy biztosítja a keresési eredmények közvetlen összekapcsolását a feladatkezeléssel, így segítve a csapatokat az információk azonnali megtalálásában, rendszerezésében és felhasználásában.

💡 Profi tipp: A tudásmenedzsment rendszer (KMS) rendszerezi, kereshetővé teszi és könnyen hozzáférhetővé teszi a kritikus információkat a csapat számára. A legjobb rendszerek integrálódnak a munkafolyamatába, így a munkatársak azonnal megtalálják a válaszokat, ahelyett, hogy időt pazarolnának dokumentumok vagy korábbi beszélgetések keresésével. Íme néhány tudásmenedzsment-rendszer példa, amelyet érdemes ismernie.

A ClickUp harmadik előnye: Projektmenedzsment és automatizálás

A Glean-nel (amely a keresésre összpontosít) és a ChatGPT-vel (amely a tartalomgenerálásban segít) ellentétben a ClickUp teljes körű projekt- és munkafolyamat-automatizálást biztosít, ami igazi termelékenységi erőgéppé teszi.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy intuitív irányítópultok segítségével hozzárendeljék a feladatokat, nyomon kövessék a határidőket és kezeljék a munkaterhelést. A platform Gantt-diagramokkal segít vizualizálni az összes határidőt, így minden feladatot pontosan követhet.

A ClickUp Automation és a projektmenedzsment funkciók segítségével egyszerűen racionalizálhatja a feladatokat, a munkafolyamatokat és az együttműködést.

A ClickUp Automation segítségével automatizálhatja az ismétlődő műveleteket, csökkentve ezzel a manuális munkát és növelve a hatékonyságot. Segít az ügyfélmenedzsereknek az ügyfelekkel való interakciók és a nyomon követés egyszerűsítésében.

A ClickUp Automations segítségével a következőket teheti:

Tegye hatékonnyá a projekteket azáltal, hogy hozzárendeli a feladatokat és a figyelemmel kísérőket, hogy mindenki naprakész legyen.

Válaszoljon az e-mailekre az érdekelt felekkel, a csapat tagjaival és az ügyfelekkel folytatott kommunikáció automatizálásával.

Használja az AI asszisztens Brain-t, hogy egyszerű parancsokkal másodpercek alatt automatizálja a munkafolyamatokat.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a projekthez kapcsolódó összes tartalom létrehozásához, tárolásához és megosztásához

Ezenkívül a ClickUp feleslegessé teszi az önálló dokumentációs eszközöket a ClickUp Docs segítségével, amely egy valós idejű, együttműködésen alapuló munkaterület a projekthez kapcsolódó tartalmak létrehozásához, tárolásához és megosztásához. Ezzel a funkcióval a következőket teheti:

Használja a Docs szolgáltatást a munkafolyamatok irányításához a projektállapotok módosításával.

Valós időben szerkesztheti a dokumentumokat a csapattagjaival, hogy gyorsan elvégezhessék a feladatokat.

Használja a beágyazott oldalakat, a rugalmas stílusválasztási lehetőségeket és a könyvjelzőket, hogy megfeleljen a különböző projektigényeknek.

A beépített feladatkapcsolási funkcióval, tudásbázis-sablonokkal és AI-alapú betekintéssel a ClickUp átalakítja a csapatok munkájának dokumentálását, kezelését és végrehajtását, így jobb alternatívát kínál a Glean és a ChatGPT programokhoz képest.

Kezelje az összes vállalati tudást egy központi hubban a ClickUp tudásbázis sablon segítségével

A ClickUp tudásbázis-sablon strukturált keretrendszert biztosít a csapatok számára a vállalati tudás egy helyen történő létrehozásához, tárolásához és kezeléséhez. A gyakran ismételt kérdések, források és tudáscikkek szakaszokkal segít a csapatoknak egy belső súgó központ felépítésében, így az információk könnyen hozzáférhetők és megoszthatók a szervezeten belül.

Biztosítsa termelékenységét a ClickUp segítségével

A robbanásszerűen terjedő genAI trend átalakítja a vállalkozások információkezelési, munkafolyamat-automatizálási és hatékony együttműködési módszereit. Míg a Glean a kognitív keresésben és a tudás visszakeresésben jeleskedik, a ChatGPT pedig nagy nyelvi modelleket használ a tartalom generálásához, egyik sem kínál teljes körű, AI-alapú termelékenységi csomagot.

A ClickUp ötvözi az AI-vezérelt automatizálást, a tudásmenedzsmentet és a munkafolyamatok végrehajtását, így biztosítva, hogy csapata okosabban, nem pedig keményebben dolgozzon. A beépített projektmenedzsment, a kapcsolódó keresés és az AI-támogatás révén a ClickUp feleslegessé teszi a több eszköz használatát, miközben lehetővé teszi a szakértőknek, hogy a nagy hatással bíró munkákra koncentráljanak.

Ne elégedjen meg olyan mesterséges intelligenciával, amely csak keres vagy generál tartalmat – válassza a ClickUp-ot, amely mindkettőt megteszi, és még többet is.

✅ Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot!