A 10 legjobb call center CRM szoftver az ügyfélszolgálat racionalizálásához

Mivel a vásárlók 86%-a hajlandó többet fizetni a kiváló ügyfélélményért, nagy a tét.

A legjobb call center CRM szoftver kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy kivételes ügyfélélményt nyújtson és releváns maradjon.

Elvégeztük az előkészítő munkát Önök helyett – íme a call center műveletekben használt 10 legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver listája. Ezek a kontaktközpont-szoftvermegoldások segítenek a call centereknek a munkafolyamatok optimalizálásában és az ügyfélszolgálati csapat zökkenőmentes bővítésében.

Akár átfogó fizetős opciót, akár ingyenes CRM-et keres, ezek az eszközök kiváló eredmények elérését segítik elő.

Mit kell keresnie a call center CRM szoftverekben?

A megfelelő ügyfélszolgálati CRM szoftver kiválasztása ma fontosabb, mint valaha. A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség miatt elengedhetetlen, hogy gondosan értékelje igényeit.

Íme a legfontosabb tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a szolgáltató vállalkozásához legmegfelelőbb CRM kiválasztásakor:

Híváskezelési funkciók : Keresse meg a hívásirányítást, a várólista-kezelést, az IVR-t és a kattintásos hívást, hogy csökkentse az ügyfelek várakozási idejét.

Könnyű használat : Válasszon egy intuitív, egységes felülettel rendelkező CRM-et , hogy minimalizálja a rendszerváltást és növelje az ügynökök termelékenységét.

Önkiszolgáló opciók : Támogatási eszközök, például tudásbázisok és interaktív GYIK-ek, amelyek segítenek az ügyfeleknek a kisebb problémák önálló megoldásában, csökkentve ezzel a hívások számát.

Munkaerő-optimalizáló eszközök : Gondoskodjon arról, hogy a CRM integrálja a munkaerő-kezelési funkciókat az ügynökök rendelkezésre állásának, teljesítményének és a menetrend betartásának nyomon követése érdekében.

Skálázhatóság : Válasszon olyan szoftvert, amely az üzleti növekedéssel együtt bővíthető, és alkalmazkodik az ügyfélkör, a szolgáltatási csatornák és a csapat méretének változásaihoz.

CRM-integrációk : összekapcsolja az ügyféladatokat a különböző részlegek között, így megszünteti az akadályokat az összetett folyamatokat kezelő ügynökök számára.

Elemzés és jelentések : Keresse meg az olyan mutatókat, mint a hívások száma, a várakozási idő és az ügyfél-elégedettségi pontszámok, hogy figyelemmel kísérje a teljesítményt és meghatározza a fejlesztésre szoruló területeket.

Megfelelés: Gondoskodjon arról, hogy a CRM megfeleljen az érzékeny adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírásoknak, például a GDPR-nak vagy a HIPAA-nak.

Végül vegye figyelembe a szállító hírnevét és általános szolgáltatásminőségét, az AI funkciókat, az automatizálási lehetőségeket, az ügyfélszolgálatot és az árakat. Egy átfogó CRM-folyamat átalakíthatja a kapcsolattartó központ hatékonyságát és javíthatja az ügynökök és az ügyfelek általános élményét.

🧠 Megjegyzés: A call center ügynökök naponta átlagosan 50-100 hívást kezelnek, ezért számukra elengedhetetlen, hogy a CRM eszközök segítségével gyorsan hozzáférjenek az ügyféladatokhoz.

A 10 legjobb call center CRM szoftver

Tudta? Azok az ügyfelek, akik a legjobb élményeket szereznek egy márkával kapcsolatban, évente 140%-kal többet költenek, mint azok, akiknek rossz vagy közepes élményeik vannak. Ezért is olyan fontos a megfelelő, CRM funkciókkal rendelkező call center szoftver kiválasztása a kiváló ügyfélszolgálat biztosítása érdekében.

Íme a legjobb választásaink!

1. ClickUp (A legjobb a call center CRM megoldások egyszerűsítéséhez)

A ClickUp CRM segítségével egyetlen helyen, könnyedén kezelheti és nyomon követheti az összes ügyfélkapcsolatot.

Ha call centerének bővítését tervezi, egy dolog biztos: a kiváló ügyfélélmény a megfelelő eszközökön múlik. Az ügyfelek kérdéseinek gyorsabb és hatékonyabb megoldásához olyan hatékony CRM szoftverre van szüksége, amely segít a kommunikáció zökkenőmentes kezelésében.

A ClickUp, a munka minden területét lefedő alkalmazás, ötvözi a CRM-et, a csapat munkaterületét, az ügyfélszolgálati műveleteket és az asztali funkciókat. Úgy tervezték, hogy segítse a támogató csapatokat a szervezettség és a gyors reagálás fenntartásában.

Vessünk egy pillantást a ClickUp CRM működésére.

A ClickUp CRM egy helyen egyesíti az ügyféljegyeket, interakciókat és részleteket, így zökkenőmentes, hatékony ügyfélszolgálati folyamatot teremt. Ez egy olyan üzleti eszköz, amely minden szükséges információt a csapat rendelkezésére bocsát.

A fiókokat, értékesítési folyamatokat és jegyeket listák, táblák és táblázatok formátumában tekintheti meg. A vezetők az aktív jegyek átfogó áttekintését és részletes adatait is megtekinthetik.

Tekintse meg részletesen az ügyfelek életciklusát, és szerezzen áttekintést a kérdések megoldásáról a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével a jegyek fontosságát a sürgősség, a várakozási idő, az ügyfél-elégedettség és az ügyintézők teljesítménymutatói alapján rangsorolhatja. Mindezek az adatok egyetlen irányítópulton láthatók, manuális frissítés nélkül.

Állítsa be a műszerfalat, adja meg céljait, és máris készen áll.

Válasszon a ClickUp több mint 100 automatizálási funkciója közül, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, a feladatokat, a projektátadást és egyebeket.

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti az ismétlődő feladatokat. Például automatikusan hozzárendelhet feladatokat bizonyos kritériumok alapján, vagy e-mailes válaszokat indíthat el, amikor egy ügyfél hibajelentést küld.

A ClickUp több mint 1000 integrációt kínál olyan eszközökkel, mint a Zendesk, az Intercom és a SupportBee. Ezek az integrációk lehetővé teszik a munkafolyamatok automatizálását és az adatok áthelyezését a CRM és a technológiai rendszerében található egyéb alkalmazások között.

Automatikusan hozzon létre feladatokat a ClickUp és az Intercom integrációval.

A platformba beépített mesterséges intelligencia, a ClickUp Brain segít call center csapatának hatékonyabban kezelni az ügyfelekkel való interakciókat.

Ezzel a neurális hálózattal az ügyintézők gyorsan válaszokat generálhatnak a támogatási jegyekre, az ügyfelek e-mailjeire és más platformokról érkező kérdésekre.

Takarítson meg időt a válaszok megfogalmazásán, biztosítsa a következetes kommunikációs szabványokat, és növelje az ügyfél-elégedettséget a ClickUp AI segítségével.

Az AI Knowledge Manager gyorsan lekérdezi a válaszokat az adatbázisból, hogy megválaszolja a gyakori ügyfélkérdéseket. Ugyanakkor az AI Writer segít az ügyintézőknek a megfelelő hangnemben és stílusban megfogalmazott e-mailek és tartalmak elkészítésében.

Gyorsan szeretne elkezdeni? Használja a ClickUp call center CRM szoftver sablonjait az ügyfélkapcsolatok hatékonyabb kezeléséhez.

Például a ClickUp CRM sablon mindent tartalmaz, amire szüksége van a potenciális ügyfelek, fiókok, ügyletek és kapcsolatok nyomon követéséhez.

ClickUp CRM sablon Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, az üzleteket, a fiókokat és az ügyfélkapcsolatokat egy helyen a ClickUp CRM sablon segítségével.

A CRM-sablon használatával a következőket is megteheti:

Rendezze el az összes ügyféladatot egy helyen, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, így több időt szánhat a fontosabb tevékenységekre.

Kövesse nyomon a legfontosabb ügyfélszolgálati mutatókat, hogy felismerje a növekedési lehetőségeket.

Az ügyféladatokból nyert betekintés segítségével jobb döntéseket hozhat.

A ClickUp segítségével ügyfélszolgálati csapata simább, gyorsabb és hatékonyabb élményt nyújthat.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja ClickUp munkaterületét rugalmas adatnézetekkel

Integrálja az e-maileket a kommunikáció javítása és a szilók megszüntetése érdekében

Bármilyen eszközről, bárhonnan elérheti a ClickUp szolgáltatást.

Használjon CRM-sablonokat a szervezett értékesítési munkafolyamatok és teljesítmények érdekében.

Készítsen értékesítési előrejelzéseket a korábbi adatok felhasználásával a trendek előrejelzéséhez.

A ClickUp korlátai

A testreszabási lehetőségek egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

„Csapatunk nagyon elégedett a ClickUp-pal, mert a platformon mindent megtalálnak, amire szükségük van a munkájuk elvégzéséhez, és más eszközökhöz képest rendkívül könnyen használható.”

2. Zendesk Talk (A legjobb felhőalapú CRM-megoldás)

via Zendesk Talk

A Zendesk Talk egy felhőalapú CRM-megoldás, amely integrálva van a Zendesk Support platformba. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a telefonhívásokat más ügyfélszolgálati csatornákkal együtt kezeljék. A kezdéshez ellenőrizze a számok elérhetőségét, kövesse a szabályozási irányelveket, ismerje meg a kapcsolódó költségeket, és készítse elő hálózatát és hardverét az optimális teljesítmény érdekében.

Miután aktiválta a Talk szolgáltatást és beállította a beállításokat, csapata azonnal elkezdheti a hívások kezdeményezését és fogadását. A Zendesk Talk zökkenőmentesen integrálódik különböző szoftverplatformokkal, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy több csatornán keresztül egységes ügyfélszolgálatot nyújtsanak.

A Zendesk Talk legjobb funkciói

Integrálja a hang-, e-mail- és szöveges csatornákat egyetlen platformba

Automatizálja a hívások továbbítását, a válaszokat és a leiratokat AI-alapú eszközökkel.

Személyre szabott ügyfélkapcsolatok átfogó ügyfélprofilokkal

Gyűjtse össze az ügyféladatokat és irányítsa a hívásokat hatékonyan az IVR rendszer segítségével.

Kövesse nyomon a hívások kezelését, és szerezzen hasznos információkat a valós idejű elemzések segítségével.

A Zendesk Talk korlátai

Bizonyos funkciók eléréséhez további kiegészítőkre van szükség.

A költségek kisebb csapatok számára kihívást jelenthetnek.

Zendesk Talk árak

Támogatási csapat : 25 USD/hó ügynökönként

Suite Team : 69 USD/hó ügynökönként

Suite Professional: 149 USD/hó ügynökönként

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk Talk értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 6900 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 4000 értékelés)

via RingCentral Contact Center

A RingCentral Contact Center videohívásokat, üzenetküldést és telefonos szolgáltatásokat egyesít egy egységes platformon a bejövő hívások fogadására. Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a Microsoft Teams, így rugalmas megoldást kínál a call centerek számára.

A platform részletes elemzéseket kínál a call center teljesítményének és szolgáltatásminőségének, a felhasználói aktivitásnak és az elkötelezettségnek a nyomon követéséhez. Ezek az információk segítenek a csapatoknak a problémák azonosításában és a folyamatok javításában.

A call centerek számára a RingCentral olyan kritikus funkciókat tartalmaz, mint az automatizált híváselosztás, az interaktív hangválasz (IVR) és a fejlett elemzés, amelyek növelik a működési hatékonyságot és javítják az ügyfélélményt.

Készítsen átiratokat és feliratokat a találkozók utáni részletes összefoglalókhoz.

Hozzáférés a találkozókhoz asztali számítógépen, mobil böngészőkön vagy az alkalmazáson keresztül

Valós idejű együttműködés interaktív táblákkal és megosztott jegyzetekkel

Használjon gazdagép-vezérlőket, várótermeket és végpontok közötti titkosítást a biztonságos értekezletekhez.

Időigényes beállítási folyamat a telefonos alkalmazáshoz

Lassabb integrációs sebesség a Salesforce-szal való szinkronizáláskor

RingCX : 69 USD/hó ügynökönként

RingCentral Contact Center Enterprise: Egyedi árazás

G2 : 4,0/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

🧠 Érdekes tény: A call center ügynökök átlagosan több mint 6 percet töltenek egy ügyfélhívással, beleértve az ügyféladatok keresésével töltött időt is. Egy integrált CRM rendszerrel ez az idő jelentősen lerövidülhet, ami gyorsabb megoldásokat és elégedettebb ügyfeleket eredményez!

via Freshdesk Contact Center

A Freshdesk Contact Center segít a call centereknek zökkenőmentes, személyre szabott szolgáltatást nyújtani, és robusztus funkcióival elsőbbséget biztosít az ügyfélszolgálatnak és a jegyrendszernek. Tudásbázisa lehetővé teszi a csapatok számára az információk hatékony tárolását, elérését és megosztását, egyszerűsítve ezzel az ügyfélkérdések megoldását.

A cikkek mappákba vannak csoportosítva a könnyű szervezés és a gyors hozzáférés érdekében. A mappák láthatósága testreszabható olyan platformokhoz, mint a webes widgetek vagy a mobilalkalmazások, így biztosítva, hogy a megfelelő felhasználók lássák a releváns tartalmakat.

Ezenkívül a külső mappák meta leírásai javítják a keresőmotorok teljesítményét, így a tartalom könnyebben elérhetővé válik.

Hozzon létre többnyelvű tudásbázisokat a különböző ügyfélcsoportok kiszolgálása érdekében.

Exportálja a megoldásokkal kapcsolatos cikkeket tömegesen, és frissítse őket a Freshdesk API segítségével.

Egyetlen platformról lépjen kapcsolatba ügyfeleivel e-mailen, telefonon, élő csevegésen és közösségi médián keresztül.

Automatizálja a rutin feladatokat és kezelje a gyakran ismételt kérdéseket a beépített AI eszközökkel.

Foglalkozzon az analitika korlátozott finomításával, ami megnehezíti a megoldások visszajelzéseinek nyomon követését.

Kezelje a lassabb teljesítményt több jegy vagy nagy dokumentumok szerkesztése esetén

Ingyenes

Növekedés : 18 USD/felhasználó havonta

Pro : 59 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 95 USD/felhasználó havonta

G2 : 4,1/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

Mit mondanak a Freshdeskről a valós felhasználók?

„Egyszerű és könnyen használható. Bármely PC-n vagy mobil eszközön használható. Olcsóbb, mint más szolgáltatók, és gyakorlatilag nincs leállás. A hívások minősége kiváló.”

5. Aircall (A legjobb ügyfélkommunikációs és -elkötelező platform)

via Aircall

Az Aircall egy felhőalapú telefonrendszer, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztek. Robusztus kommunikációs platformot kínál, és kiváló választás azoknak az ügyfélszolgálati, értékesítési és IT-csapatoknak, amelyek megbízható és felhasználóbarát CRM-re van szükségük. A platform zökkenőmentesen integrálódik a népszerű ügyfélszolgálati és termelékenységi eszközökkel, és támogatja mind a bejövő, mind a kimenő hívásokat.

A platform egyszerű felülete és fejlett híváskezelési funkciói miatt vonzó a call centerek számára. Az árakkal kapcsolatos kritikák ellenére erős teljesítménye és funkcionalitása gyakran felülmúlja ezeket az aggályokat.

Az Aircall legjobb funkciói

Legfeljebb öt résztvevővel élő telefonkonferenciákat szervezhet.

A hívásokat közvetlenül meghatározott ügynökökhöz vagy csapatokhoz irányítsa a problémák gyorsabb megoldása érdekében.

Küldjön és fogadjon SMS-eket és MMS-eket azoknak az ügyfeleknek, akik a szöveges kommunikációt részesítik előnyben.

Kínáljon hívásvárakoztatási és visszahívási lehetőségeket a várakozási idő csökkentése és az ügyfél-elégedettség javítása érdekében.

Váltson párhuzamos hívások között, vagy kezeljen több hívást egyszerre

Az Aircall korlátai

Alkalmi hívásminőségi problémák, például megszakadt hívások és késleltetés, különösen a mobilalkalmazásokban

A hívások közbeni felugró értesítések okozta zavarok

Aircall árak

Essentials : 40 USD/licenc

Professzionális : 70 USD/licenc

Egyedi : Árakért hívjon minket!

Aircall kiegészítő : 9 USD/licenc

Aircall Analytics + kiegészítő: 15 USD/licenc

Aircall értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 400 értékelés)

via Five9

Kivételes ügyfélélményt biztosíthat a Five9 segítségével, egy felhőalapú CCaaS platformmal, amely támogatja az omnichannel kommunikációt hang, SMS, e-mail, csevegés és közösségi üzenetküldés formájában.

A Five9 fejlett Workforce Engagement Management (WEM) eszközöket kínál a hatékony személyzet-felvételhez, a valós idejű figyelemmel kíséréshez és a pontos ütemezéshez. AI-alapú funkciói, köztük a virtuális ügynökök, a valós idejű átírás és a hívások összefoglalása, növelik a termelékenységet és gyorsítják a problémamegoldást.

A Five9 legjobb funkciói

Kezelje a hang-, SMS-, e-mail-, csevegő- és közösségi üzeneteket egyetlen platformon

Használja ki a munkaerő-elkötelezettség-menedzsment (WEM) előnyeit az előrejelzés, az ütemezés és a valós idejű figyelemmel kísérés terén.

Optimalizálja a személyzetet napközbeni menedzsmenttel és készségalapú feladatkiosztással.

Használja ki az AI funkciókat, mint például a virtuális ügynökök, a valós idejű átírás és a hívásösszefoglalók.

A Five9 korlátai

Alkalmi betöltési késések és lefagyási problémák

Problémák a hívásmegszakadásokkal, bejelentkezési hibákkal és váratlan kapcsolatmegszakadásokkal

Five9 árak

Digitális : 119 USD/hó (36 hónapos szerződés, könnyű havi fizetéssel)

Core : 119 USD/hó (36 hónapos szerződés, egyszerű havi fizetéssel)

Premium, Optimum és Ultimate: Egyedi árazás

Five9 értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (465+ értékelés)

Mit mondanak a Five9-ről a valós felhasználók?

„Összességében nagyon szeretem a Five9-et, többnyire hatékony, és a navigáció is elég egyszerű, ha egyszer megszokja az ember a rendszert. Néha előfordulnak bejelentkezési problémák, de még így is ajánlom a szoftvert mindenkinek, aki vásárláson gondolkodik.”

7. Dialpad (A legjobb AI-alapú ügyfélkommunikációs platform)

via Dialpad

A modern call centerek számára kifejlesztett Dialpad egy robusztus call center CRM szoftver, amely fejlett AI képességeket ötvöz egy egységes kommunikációs platformmal az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a csapatmunka javítása érdekében.

Az AI-alapú funkciók, mint például a valós idejű átírás, az élő coaching és az automatizált jegyzetelés, kiküszöbölik az ismétlődő feladatokat és optimalizálják a munkafolyamatokat.

A Dialpad legjobb funkciói

Készítsen valós idejű AI-átiratokat azonnali hívásjegyzetek és nyomon követésekhez.

Zökkenőmentesen integrálható CRM- és termelékenységi eszközökkel a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Készítsen egyedi stratégiákat a csapat teljesítményének javítása és a hívások eredményességének növelése érdekében.

A Dialpad korlátai

Esetenkénti átírási hibák komplex terminológiák esetén

Az audio minősége a hálózat stabilitásától függhet.

A Dialpad árai

Essentials : 95 USD/felhasználó/hónap

Haladó : 135 USD/felhasználó havonta

Prémium: 170 USD/felhasználó havonta

Dialpad értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (530+ értékelés)

8. Convoso (A legjobb kimenő call center megoldás az értékesítés és a hatékonyság növeléséhez)

via Convoso

Ha szeretné racionalizálni a potenciális ügyfelek generálását és konverzióját, próbálja ki a Convoso-t. Ez a felhőalapú ügyfélszolgálati platform olyan eszközöket kínál, mint a prediktív, erőteljes és előnézeti tárcsázás, kétirányú szöveges üzenetküldés, kimenő e-mailek, hangpostai üzenetek és dinamikus IVR, hogy több csatornán keresztül vonzza a potenciális ügyfeleket.

Prediktív tárcsázója optimalizálja az ügynökök rendelkezésre állását a maximális hívásforgalom érdekében, míg a dinamikus IVR automatizálja az ügyfélkapcsolatokat, ötvözve az automatizált válaszokat az emberi támogatással a zökkenőmentes, hatékony élmény érdekében.

A Convoso legjobb funkciói

Biztosítsa a zökkenőmentes átirányítást, a kézi tárcsázást és a bejövő visszahívási sorokat.

Szerezzen be testreszabható irányítópultokat a részletes, személyre szabott jelentésekhez.

Növelje a kapcsolattartási arányt és a hatékonyságot a prediktív tárcsázóval

Engedélyezze a kétirányú SMS-küldést, a kimenő e-maileket és a hangüzeneteket a szélesebb körű elérhetőség érdekében.

A Convoso korlátai

A frissítések olyan hibákat okozhatnak, amelyek befolyásolják a rendszer teljesítményét.

A komplex konfigurációk vagy korlátozottak, vagy nem lehetségesek.

Convoso árak

Egyedi árazás

Convoso értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Convoso-ról a valódi felhasználók?

„Tetszik a felhasználóbarát felülete, a convoso egyszerű és könnyen kezelhető. Tetszik az is, hogy különböző adatokat mutat, például a konverziós arányomat, ami segít nyomon követni a teljesítményemet.”

9. Bitrix24 (A legjobb a felhőalapú ügyfélkapcsolatok optimalizálásához)

via Bitrix24

All-in-one megoldást keres? A Bitrix24 CRM- és üzleti menedzsment eszközöket kombinál AI-vezérelt funkciókkal a műveletek racionalizálása érdekében. Több mint 35 testreszabható eszközzel kezeli a kommunikációt, az együttműködést, az értékesítést és a projektmenedzsmentet, így nincs szükség több rendszerre.

A platform egyszerűsíti az adatmigrációt, integrálható a meglévő alkalmazásokkal, és tartalmazza a CoPilotot, egy ingyenes AI asszisztenst, amely automatizálja a rutin feladatokat és növeli a termelékenységet.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Hozzon létre egy virtuális irodát a zökkenőmentes távoli együttműködés érdekében

Használja ki a robusztus CRM-et marketing automatizálással és ügyfélszolgálattal

Használja a telefonos és élő csevegési funkciókat a hatékony ügyfélkapcsolatok érdekében.

Hozzon létre weboldalakat és online áruházakat egy intuitív, sablonokat tartalmazó építő segítségével.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Zoom, a Dropbox és a QuickBooks, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre.

Automatizálja a rutin feladatokat és növelje a termelékenységet a CoPilot segítségével.

A Bitrix24 korlátai

A zsúfolt, nem intuitív felület megnehezíti a navigációt az új felhasználók számára.

A komplex jelentéskészítő eszközök bonyolítják az adatelemzést és a döntéshozatalt.

A mobilalkalmazás korlátozott funkcionalitása csökkenti a használhatóságot.

Bitrix24 árak

Alap : 23,20 USD/hó 5 felhasználó esetén

Standard : 58,18 USD/hó 50 felhasználó esetén

Professzionális : 116,48 USD/hó 100 felhasználónként

Vállalati: 233,07 USD/hó 250 felhasználónként

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (540+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (920+ értékelés)

10. HubSpot CRM (a legjobb ingyenes alapvető CRM funkciókhoz)

via HubSpot CRM

A HubSpot egy all-in-one platformot kínál CRM, értékesítés, marketing automatizálás és ügyfélszolgálat eszközökkel. CRM csomagja olyan funkciókkal segíti a vállalkozásokat az ügyfélkapcsolatok hatékony kezelésében, mint a szervezett ügyféladatok, a kommunikáció nyomon követése és a jobb csapatmunka.

A HubSpot CRM felhasználóbarát rendszerben kínál értékesítési nyomon követést, ügyfélszolgálati menedzsmentet és automatizált munkafolyamatokat. A csatornák közötti interakciók integrálásával időszerű, személyre szabott támogatást tesz lehetővé. A testreszabható irányítópultok valós idejű adatokat jelenítenek meg, így csapata mindig naprakész és tájékozott marad.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Kezelje az értékesítést és a marketinget integrált lead-generáló eszközökkel

Javítsa ügyfélszolgálatát jegykezelő rendszerek, élő csevegés és visszajelzési eszközök segítségével.

Kövesse nyomon az interakciókat, az értékesítéseket és a kampányokat fejlett elemzési eszközökkel.

Automatizálja a feladatokat a folyamatok racionalizálása és az időmegtakarítás érdekében.

A HubSpot CRM korlátai

A marketing kiegészítők magas költségei akadályt jelenthetnek a kisvállalkozások számára.

A felhasználói felület nem elég vonzó, ami negatívan hat a felhasználói elkötelezettségre.

Korlátozott API-lefedettség és integrációs funkcionalitás

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Starter ügyfélplatform: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális ügyfélplatform : 1170 USD/hó 5 felhasználó esetén

Vállalati ügyfélplatform: 4300 USD/hó 7 felhasználó esetén

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

„Körülbelül 6 hónapja vezettük be a HubSpotot a cégünknél. Nagyszerű, hogy értékesítési, marketing és szolgáltatási csapatainknak most már egy helyen van összpontosítva az összes adat. Korábban az összes kapcsolatunk szétszórtan volt a Gmailben, a weboldalunkon, véletlenszerű táblázatokban és post-it cetliken... igen, szükségünk volt rá.”

💡 Profi tipp: A CRM beállításakor kezdje az alapokkal. Koncentráljon az üzleti céljait támogató legfontosabb funkciókra, és fokozatosan vezesse be őket. Kínáljon átfogó képzést, hogy csapata teljes mértékben elfogadja és kihasználja a rendszerben rejlő lehetőségeket.

Kezdje el használni a call center CRM szoftvert!

A call centerekben ritkán lehet folyamatosan az ügyfélkezelési feladatokra koncentrálni. A hagyományos CRM-rendszerekben gyakran időigényes lépésekre van szükség a fontos adatok eléréséhez.

A megfelelő call center és CRM integrációval minden, az ügyfélkérdésektől a csapatmunkáig, egy helyen található. Ez megkönnyíti a fontos információk megtalálását és elkerüli a feladatok ismétlését.

A ClickUp CRM hatékony eszközöket és integrációkat kínál, amelyek segítenek a hatékony folyamatok beállításában. Ez egy olyan platform, amely mindenre kiterjed, amire szüksége lehet, a rutin feladatoktól a komplex ügyfélkapcsolatokig.

Regisztráljon még ma egy ingyenes fiókot, és kezdje el rendszerezni ügyféladatait!