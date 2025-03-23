DeepSeek AI és ChatGPT: melyik AI-modell felel meg leginkább az Ön igényeinek?

Az AI-alapú csevegőrobotok mindenütt jelen vannak. Sok szempontból elengedhetetlen részévé váltak a munkamenetünknek. Legyen szó kódhibák kijavításáról, tartalom generálásáról, hatalmas adatmennyiségek elemzéséről vagy ismétlődő feladatok automatizálásáról, az AI zökkenőmentesen beépült a munkamódszerünkbe.

Az elmúlt néhány évben a ChatGPT uralta ezt a területet, mint a legnépszerűbb AI-asszisztens. Most azonban új versenytársa van: a DeepSeek AI R1.

A kérdés tehát: DeepSeek vagy ChatGPT? Melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek?

Annak érdekében, hogy eldöntsük, melyik a győztes ebben az AI-versenyben, elemezzük erősségeiket, gyengeségeiket és valós teljesítményüket, hogy kiválaszthassa az Ön számára legmegfelelőbb AI-t.

Mi az a DeepSeek AI?

A DeepSeek AI egy nyílt forráskódú nagy nyelvi modell (LLM), amelyet a ChatGPT nyílt forráskódú alternatívájaként fejlesztettek ki.

Kiválóan teljesít a tartalomkészítés, kódgenerálás, kutatás és fejlett érvelés terén, és minden feladatot elvégez, az egyszerű lekérdezésektől a komplex problémamegoldásig.

A DeepSeek AI mobil és webes felületen egyaránt elérhető, testreszabható API-megoldásokat kínál, amelyek az egyedi igényekhez igazíthatók.

Mivel ez egy nyílt forráskódú modell, teljes ellenőrzést kap a platform telepítése és testreszabása felett.

Tudta? A DeepSeek-R1 a megjelenése után alig egy héten belül az Egyesült Államokban a leggyakrabban letöltött ingyenes alkalmazássá vált.

A DeepSeek AI funkciói

A DeepSeek AI gyorsan a legnépszerűbb AI-eszközök egyikének erős versenytársává vált – annyira, hogy sok aktív AI-felhasználó a ChatGPT helyettesítőjeként tekinti. Nézzük meg, milyen funkciók különböztetik meg a DeepSeek AI-t.

1. jellemző: MoE architektúra

A DeepSeek AI Mixture-of-Experts (MoE) modellt használ a felhasználói lekérdezésekre adott válaszok generálásához.

Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egy hatalmas neurális hálózatot használna mindenhez, a feladatokat különböző problémákra specializálódott „szakértői” modellek között osztja szét.

A MoE olyan, mintha minden feladatkategóriához egy szakértői csapat állna rendelkezésre, ahelyett, hogy egy személy végezné az összes munkát. Ez lehetővé teszi a DeepSeek AI számára, hogy kevesebb erőforrással hatékonyabban működjön, és a felhasználóknak a legpontosabb válaszokat adja.

2. funkció: Nyílt forráskódú modell

A DeepSeek teljesen nyílt forráskódú AI modellt használ. Bárki ingyenesen letöltheti a DeepSeek-R1-et és helyileg futtathatja, miközben korlátlan hozzáférése van az architektúrájához és a képzési adataihoz.

A DeepSeek segítségével a fejlesztők és a vállalkozások harmadik felek szolgáltatásaira támaszkodás nélkül módosíthatják, optimalizálhatják és telepíthetik az AI-t a rendszereikre.

3. funkció: Gondolkodási lánc

via DeepSeek AI

A DeepSeek AI megerősítő tanulást (RL) és logikát használ a felhasználói kérdések megválaszolásához. Lépésről lépésre haladó érvelési folyamatot követ, hogy logikusan bontsa le a komplex problémákat, ahelyett, hogy gyors válaszokért mintákra támaszkodna.

Ez a fejlett érvelés teszi a Deepseek-et rendkívül hatékonnyá matematikai, kódolási és analitikai feladatokban, ahol a pontosság és a strukturált magyarázatok fontosak.

4. funkció: Fejlett szövegfeldolgozás

A DeepSeek szövegfeldolgozása a domain-alapú adaptálhatóságon alapul. Nagy pontossággal és precizitással nyeri ki az információkat a sűrű, kutatás-intenzív és szakzsargonnal teli szövegekből , felülmúlva a standard AI chatbotokat.

A többrétegű kontextusablakok nyomon követhetik a hosszú dokumentumok különböző szövegblokkjai közötti kapcsolatokat, így hatékony eszközzé válnak tudományos kutatások, jogi dokumentumok és műszaki jelentések esetében.

DeepSeek AI árak

A DeepSeek árazása pay-as-you-go modell alapján működik, vagyis csak az általad felhasznált szolgáltatásokért fizetsz. A fix előfizetés helyett az árazás a feldolgozott tokenek számán alapul.

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes

DeepSeek AI Chat: A DeepSeek AI Chat 0,07 dollárt számol fel, ha a válasz a gyorsítótárból kerül elő (cache hit), 0,27 dollárt, ha új feldolgozás szükséges (cache miss), és 1,10 dollárt a kimenetért.

DeepSeek AI Reasoner: Ez a csomag 0,14 dollárba kerül cache-találatok esetén, 0,55 dollárba cache-hibák esetén és 2,19 dollárba kimenet esetén.

Megjegyzés: Az árak 1 millió feldolgozott token* alapján kerültek kiszámításra.

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT egy AI-alapú csevegőrobot, amely természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ, hogy emberhez hasonló beszélgetéseket folytasson a felhasználókkal.

A platform jelenleg a GPT-4o nagy nyelvi modell (LLM) által támogatott, amely továbbfejlesztett képességeket kínál a kontextus megértésében, a korábbi interakciók emlékezetében és a részletes válaszok generálásában.

Az ügyfélszolgálattól a technikai problémamegoldásig és a tartalomkészítésig, a ChatGPT sokoldalúsága szinte mindenre képes. A modern vállalkozások AI-vezérelt innovációjának sarokkövévé vált, segítve a vállalkozásokat és a fejlesztőket az AI-alapú eszközök egyszerű létrehozásában és bevezetésében.

🔎Tudta? Az OpenAI által 2022 novemberében elindított ChatGPT a történelem leggyorsabban növekvő fogyasztói szoftveralkalmazásává vált, két hónap alatt több mint 100 millió felhasználót szerzett.

A ChatGPT funkciói

A ChatGPT egy AI asszisztens, amelyet számos szakember széles körben használ. Íme néhány kiemelkedő jellemzője:

1. jellemző: Transformer alapú architektúra

Az OpenAI ChatGPT-je transzformátor alapú architektúrán alapul. Ahelyett, hogy kiválasztott neurális útvonalakat aktiválna, teljes tudásbázisát (1,8 billió paraméter) használja fel, hogy koherensebben válaszoljon a felhasználó kérdésére.

A ChatGPT önfigyelési mechanizmust használ a szavak közötti kapcsolatok megértéséhez, ami rendkívül hatékonnyá teszi hosszú beszélgetések kezelésében, összetett utasítások követésében és emberhez hasonló szövegek pontos generálásában.

2. funkció: Egyedi GPT-k

A ChatGPT lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy úgynevezett egyéni GPT-ket hozzanak létre. Ezeket a ChatGPT testreszabott verzióit felhasználhatja bizonyos feladatok elvégzéséhez.

Az egyedi GPT-k lehetővé teszik a bot válaszainak finomhangolását, specifikus ismeretek integrálását és bizonyos feladatok automatizálását kódolás nélkül.

Létrehozhat egy egyedi GPT-t, amelyet a vállalati irányelvekre képeztek ki a belső lekérdezések kezelésére, és bevezethet egy olyan eszközt, amelyet az Ön egyedi írásstílusára képeztek ki a tartalomszerkesztéshez. Vagy akár beállíthat egy GPT-t is a kód hibakereséséhez egy adott keretrendszer használatával. A lehetőségek végtelenek!

Az egyéni GPT-k a ChatGPT által a szokásos interakciókban használt memóriától függetlenül működnek. Minden egyéni GPT rendelkezhet saját utasításokkal és referenciafájlokkal, de alapértelmezés szerint nem emlékszik a korábbi interakciókra.

3. funkció: Multimodális képességek

A ChatGPT nem korlátozódik a szöveges válaszokra. Multimodális képességei lehetővé teszik szövegek, képek és akár hangtartalmak feldolgozását és generálását.

Ez azt jelenti, hogy feltölthet képeket, képernyőképeket vagy hangklipeket, és a ChatGPT kivonhat információkat, azonosíthat objektumokat, leírhatja a kimondott szavakat, és magyarázatokat vagy összefoglalókat adhat a tartalom alapján.

4. funkció: Beszélgetési memória

A ChatGPT képes megjegyezni a felhasználói preferenciákat, a korábbi beszélgetéseket és a folyamatban lévő feladatokat több interakció során. Azokkal az AI-modellekkel ellentétben, amelyek minden munkamenet után visszaállnak, a ChatGPT idővel vissza tudja idézni a részleteket, így ideális hosszú távú projektekhez, személyre szabott munkafolyamatokhoz és üzleti automatizáláshoz.

A fizető felhasználók betaníthatják a ChatGPT memóriáját, hogy megőrizze bizonyos információkat, például a projekt részleteit, az írásmódot vagy a felhasználó-specifikus utasításokat. Így a vállalkozásoknak nem kell minden alkalommal részletes utasításokat adniuk, hanem zökkenőmentesen folytathatják a feladatokat, fenntarthatják a következetességet és automatizálhatják az ismétlődő munkafolyamatokat.

A ChatGPT árai

Bár a ChatGPT ingyenes csomagot is kínál, azoknak, akik rendszeresen és gyakran használják, inkább a fizetős csomag előnyösebb.

Örökre ingyenes

Plusz: 20 dollár havonta

Előny: 200 dollár havonta

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

DeepSeek AI és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

A DeepSeek AI és a ChatGPT is rendelkezik egyedi erősségekkel.

Míg a ChatGPT egy jól bevált és megbízható AI eszköz, amely kiválóan teljesít a beszélgetéses interakciók terén, addig a DeepSeek AI rendkívül költséghatékony és technikai feladatokra, valamint logikai gondolkodásra van optimalizálva.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogy miben különböznek egymástól a két AI-modell:

Funkciók DeepSeek ChatGPT Teljesítmény Kiváló teljesítmény strukturált feladatokhoz Állandó teljesítmény szélesebb témakörökben Használati esetek Műszaki feladatok, kutatás, strukturált adatelemzés Kreatív írás, ötletelés és általános AI-feladatok Felhasználói felület Fejlesztőknek Intuitív és könnyen követhető Leállás Gyakori szerverleállás Következetes szerver teljesítmény Képzési költség 5,5 millió dollár 100 millió dollár Testreszabás Lehetővé teszi a fejlett testreszabást és finomhangolást Az Open AI adatfrissítéseitől függően Adatelemzés Csak szöveget támogat Multimodális információk kivonása szövegekből, képekből és hanganyagokból

Most pedig részletesen megvizsgáljuk a legfontosabb különbségeket.

1. funkció: Tartalomkészítés

A DeepSeek AI és a ChatGPT egyaránt beszélgető AI-modellek, amelyek képesek emberihez hasonló tartalmakat létrehozni a közönségük számára. Ha azonban tartalomgeneráló képességeiket alaposan megvizsgáljuk, mindkettő különböző szempontokból kiemelkedő, és eltérő felhasználási esetekhez és írásstílusokhoz igazodik.

DeepSeek

A DeepSeek AI jobb munkát végez a műszaki írás terén, mint a ChatGPT. Tényeken alapuló, strukturált tartalmat állít elő, amely a beszélgetés folyásánál inkább a mélyreható magyarázatokra összpontosít.

Ez nem jelenti azt, hogy nem rendelkezik kreatív írási képességekkel. Egyszerűen csak jobban megfelel formális dokumentumok, technikai magyarázatok és kutatási összefoglalók készítéséhez, amelyek kontextusba ágyazott, jól szervezett és pontos információkat igényelnek, felesleges sallangok nélkül.

Megkértük a DeepSeek AI-t, hogy magyarázza el az autonóm járművekben alkalmazott LiDAR technológia működési elveit, és válasza, bár rövid és lényegre törő volt, világos és strukturáltan taglalta a koncepciót, így hihetetlenül könnyen érthetővé tette azt.

ChatGPT

A ChatGPT viszont előnyt élvez a kreatív és technikai írás terén, mivel a beszélgető jelleg és a vonzó stílus megőrzésére helyezi a hangsúlyt.

A kreatív ötletek kidolgozásától a blogvázlatok, közösségi média szövegek, e-mailek és minden más elkészítéséig a ChatGPT erőssége a folyékony történetmesélésben, az ötletek generálásában és a természetes, emberhez hasonló stílusú tartalom előállításában rejlik.

Ez nem azt jelenti, hogy a ChatGPT nem tud technikai tartalmakat írni. A pontosságra és a precizitásra összpontosító DeepSeek AI-vel ellentétben a ChatGPT az analógiák, példák és adatpontok segítségével egyszerűsíti a komplex technikai fogalmakat, hogy azok a nem technikai felhasználók számára is érthetőek legyenek.

Hogy teszteljük brainstorming képességeit, megkértük a ChatGPT-t, hogy magyarázza el a kvantumszámítástechnikát úgy, mintha egy 10 éves gyereknek tenné. Mint látható, a komplex témát könnyen érthető módon bontja le. Azonban bizonyos adatpontok pontosságát tekintve nem éri el a célját.

🏆Győztes: A ChatGPT kreatív, beszélgető stílusú írásával tűnik ki. Ha azonban technikai dokumentációkhoz és kutatási összefoglalókhoz keres megoldást, akkor a DeepSeek a jobb választás.

További információk: A legjobb AI írási tippek marketingesek és írók számára

2. funkció: Matematikai és kódolási képességek

Mindkét AI-modell, a DeepSeek és a ChatGPT is lenyűgöző képességekkel rendelkezik, amelyek segítenek a matematikában és a kódolásban. Hasonlítsuk össze őket!

DeepSeek

A DeepSeek AI kiemelkedő teljesítményt nyújt technikai feladatok elvégzésében, legyen szó bonyolult matematikai problémákról, statisztikai számításokról, kódfejlesztésről vagy akár komplex kódok hibakereséséről.

A MATH-500 benchmarkon 97,3%-os pontszámot ért el, és a Codeforces kihívásokban is magas százalékos rangsort ért el, megelőzve a ChatGPT-t és a Google Gemini-jét.

A DeepSeek AI a lépésről lépésre történő magyarázatok helyett a közvetlen válaszokat részesíti előnyben. Olyan programozók, mérnökök és kutatók számára készült, akik gyors, pontos eredményekre van szükségük anélkül, hogy hosszú magyarázatokat kellene átnézniük.

ChatGPT

A ChatGPT matematikai érvelés és kódfejlesztés terén is kivételesen jól teljesít. Nemcsak válaszokat generál a matematikai kérdéseire, hanem végigvezeti Önt az érvelésen, és egyszerűsített módon elmagyarázza az összes főbb pontot.

Ezenkívül a ChatGPT átfogó kódsegítséget nyújt, javításokat javasol és segít a hibák kijavításában. Tökéletes megoldás diákok, fejlesztők és szakemberek számára, különösen azok számára, akik még kezdők a kódolás vagy a haladó matematika terén, és strukturált, lépésről lépésre haladó útmutatásra van szükségük.

🏆Győztes: Bár mindkét eszköz segít a matematikában és a kódolásban, a DeepSeek pontosságával és komplex algoritmusok gyors feldolgozási képességével nyeri el a győzelmet.

3. funkció: Adatvizualizáció és elemzési képességek

Nézzük meg, hogyan segítik a DeepSeek AI és a ChatGPT az adatelemzést.

DeepSeek

A DeepSeek AI kiemelkedő teljesítményt nyújt az adatok visszakeresésében és keresésében. Hatékonyan feldolgozza a nagy adathalmazokat, és pontosságot nem veszítve strukturált eredményeket generál.

Azonban nem képes információkat kivonni képekből, és nem támogatja a hangalapú keresést. Beépített vizualizációs eszközökkel sem rendelkezik, így nem tud táblázatokat, diagramokat vagy grafikonokat létrehozni, amelyek elengedhetetlenek az adatelemzéshez, a jelentésekhez és a trendek vizualizálásához.

ChatGPT

A DeepSeek-kel ellentétben a ChatGPT támogatja a képelemzést és a szövegkivonást a képernyőképekből, így a felhasználók közvetlenül feldolgozhatják a vizuális adatokat. Ez hasznos dokumentumok beolvasásához, táblázatok kivonásához és grafikus tartalmak elemzéséhez, anélkül, hogy harmadik féltől származó eszközökre lenne szükség.

🏆Győztes: Ebben a körben a ChatGPT viszi el a pálmát. Multimodális képességei lehetővé teszik, hogy információkat nyerjen ki és értelmezzen szövegekből, képekből és akár diagramokból is, míg a DeepSeek csak szövegekből tud információkat kinyerni.

További információk: A legjobb dokumentumkezelő szoftverek a szervezettség érdekében

4. jellemző: Adatvédelem, etikai szempontok és cenzúra

Az adatvédelem, az etika és a cenzúra kulcsfontosságú tényezők az AI-eszközök kiválasztásakor. A két eszköz közül a ChatGPT megbízhatóbb a szabványos adatvédelmi irányelvei miatt.

DeepSeek

A DeepSeek AI a felhasználói adatokat biztonságos szervereken tárolja Kínában, de adatkezelési politikája továbbra is tisztázatlan. Ez a átláthatóság hiánya aggodalmakat vet fel az érzékeny információkat kezelő vállalkozások számára, mivel nem biztos, hogy a felhasználói adatok feldolgozása és tárolása hogyan történik.

Ezenkívül a DeepSeek AI szigorú cenzúrát alkalmaz a politikailag érzékeny témákra, különösen a geopolitikára és a történelmi eseményekre.

ChatGPT

A ChatGPT azonban a nyugati adatvédelmi szabványokat követi, összhangban a GDPR és a CCPA előírásaival. Nagyobb átláthatóságot biztosít az adatkezelés terén, így biztonságosabb választás az érzékeny információkat kezelő vállalkozások számára. A vállalati ügyfelek az adatkövetés kikapcsolásával nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak adatvédelmük felett.

Bár az OpenAI tartalom-moderálási és biztonsági szűrőket alkalmaz, ezek az intézkedések nem szüntetik meg teljesen az elfogultságot. Az érzékeny alkalmazásokban a tisztességes és kiegyensúlyozott eredmények biztosítása érdekében manuálisan kell elvégezni az elfogultság ellenőrzését.

Ugyanazt a kérdést tettük fel a ChatGPT-nek az emberi jogokról, mint a DeepSeek-nek, de ahelyett, hogy blokkolta volna a választ, részletes, árnyalt választ adott, elismerve a téma összetettségét.

🏆Győztes: A ChatGPT nyert, mivel megfelel a GDPR és a CCPA szabványoknak, így jobb adatvédelmet és átláthatóságot biztosít.

DeepSeek AI és ChatGPT a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a DeepSeek AI és a ChatGPT vitájához. Ha a Redditen a DeepSeek AI és a ChatGPT kifejezéseket keresed, sok felhasználó egyetért abban, hogy a DeepSeek AI hatékonyabb (és olcsóbb) a kódolás és a matematikai lekérdezések terén.

Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Két dolog, amit a GPT folyamatosan rosszul csinál, az a „tömbök” és az „if else” utasítások. Akármennyiszer is javítom a GPT-t, nem emlékszik a javításra. A DeepSeek AI és a Copilot, amelyek ingyenesek, kapják meg az első esélyt. Nem is beszélve arról, hogy 17-szer olcsóbbak, mint a GPT 4o.

Két dolog, amit a GPT folyamatosan rosszul csinál, az a „tömbök” és az „if else” utasítások. Akármennyiszer is javítom a GPT-t, nem emlékszik a javításra. A DeepSeek AI és a Copilot, amelyek ingyenesek, kapják meg az első esélyt. Nem is beszélve arról, hogy 17-szer olcsóbbak, mint a GPT 4o.

Egy másik Reddit-felhasználó így fogalmazott:

Az emberek nem értik, hogy ez ugyanolyan jó, mint az O1, de csak 1/50-ed részébe kerül. Egész nap használhatja, és ugyanannyit költ rá, mint az O1-re.

Az emberek nem értik, hogy ez ugyanolyan jó, mint az O1, de csak 1/50-ed részébe kerül. Egész nap használhatja, és ugyanannyit költ rá, mint az O1-re.

Egy másik Reddit-felhasználó a DeepSeek AI mellett érvelt:

Az R1 egyértelműen felülmúlja az o1-et a gondolkodási folyamatának átláthatóságát illetően. Az OpenAI elrejtette előlünk ezt a funkciót, ezért tetszik, hogy az R1 minden lépést megmutat, amelyet az adott válaszhoz vezetett.

Az R1 egyértelműen felülmúlja az o1-et a gondolkodási folyamatának átláthatóságát illetően. Az OpenAI elrejtette előlünk ezt a funkciót, ezért tetszik, hogy az R1 minden lépést megmutat, amelyet az adott válaszhoz vezetett.

Más Reddit-felhasználók megjegyzik, hogy a ChatGPT hasznosabb olyan feladatokhoz, amelyek beszélgetésszerű és részletes válaszokat igényelnek:

A ChatGPT kiválóan érti a kontextus finom árnyalatait és emberhez hasonló válaszokat generál, így rendkívül jól alkalmazkodik különböző feladatokhoz. – Reddit-vélemény

A ChatGPT kiválóan érti a kontextus finom árnyalatait és emberhez hasonló válaszokat generál, így rendkívül jól alkalmazkodik különböző feladatokhoz. – Reddit-vélemény

Az o1 vagy a ChatGPT modellek általában jobban értik a képeket, a DeepSeek szerintem csak szövegkivonást végez, de nehezen érti meg, mi történik a szövegben, ha az diagram vagy valami hasonló. – Reddit-vélemény

Az o1 vagy a ChatGPT modellek általában jobban értik a képeket, a DeepSeek szerintem csak szövegkivonást végez, de nehezen érti meg, mi történik a szövegben, ha az diagram vagy valami hasonló. – Reddit-vélemény

A ChatGPT leginkább témákkal kapcsolatos kérdések feltevésére tűnik alkalmasnak. A DeepSeek úgy tűnik, hogy sok témában nem jártas, és hallucinál. – Reddit-vélemény

A ChatGPT leginkább témákkal kapcsolatos kérdések feltevésére tűnik alkalmasnak. A DeepSeek úgy tűnik, hogy sok témában nem jártas, és hallucinál. – Reddit-vélemény

Ismerje meg a ClickUp-ot – a DeepSeek AI és a ChatGPT legjobb alternatíváját!

Az olyan AI keresőmotorok, mint a ChatGPT és a DeepSeek AI, kiválóan alkalmasak tartalom generálására, szövegek összefoglalására, kódokhoz való segítségnyújtásra, sőt kutatások támogatására is. De ennél többet nem tudnak.

Nem követik nyomon az előrehaladását, nem tárolják a beszélgetéseket, és nem segítik a csapat összehangolását. Nem emlékeznek a múlt heti értekezlet jegyzetére, az áttett határidőre vagy a még jóváhagyásra váró feladatra. A csevegés végével a memóriájuk is véget ér.

Itt jön be a ClickUp, az Ön végső AI-alapú termelékenységi központja. Az AI-t strukturált munkafolyamatokkal, valós idejű együttműködéssel és zökkenőmentes szervezéssel ötvözi, hogy Ön okosabban dolgozhasson.

ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

A ClickUp Brain több, mint egyszerű mesterséges intelligencia. Megérti a munkafolyamatokat, nyomon követi az információkat, és releváns betekintést nyújt a munkaterületéről, legyen szó projekt ütemtervről, korábbi megbeszélésről vagy egy adott fájlról.

Ahelyett, hogy több eszköz között váltogatna a szétszórt információk keresése érdekében, a ClickUp Brain mindent egy helyen biztosít Önnek. Zökkenőmentesen összekapcsolja a vállalati dokumentációt, feladatokat, embereket és tudást az AI-vel, így mindent egyetlen, egységes munkaterületről végezhet.

Készítsen átfogó és releváns vállalati irányelveket a ClickUp Brain segítségével

De ez még nem minden. A ClickUp Brain valóban a termelékenységi asszisztensként működik, és elvégzi az ismétlődő feladatokat, mint például a projektfrissítések megosztása, a feladatállapotok módosítása és más hétköznapi, de fontos feladatok, amelyek biztosítják a munka zavartalan folytatását. Így Ön a nagy hatással bíró projektekre koncentrálhat, anélkül, hogy a rutinmunkák lassítanák a munkát.

Tegyük fel például, hogy hetente frissítést kell küldenie a csapatának a projekt állásáról. Ahelyett, hogy ezt manuálisan megírná, a ClickUp Brain másodpercek alatt elemezheti a projekt előrehaladását, kiválaszthatja a legfontosabb pontokat, és világos, professzionális frissítést generálhat.

ClickUp előnye #2: ClickUp Connected Search

Hányszor fordult már elő, hogy órákat töltött egy fájl, egy régi beszélgetés vagy egy fontos projektfrissítés keresésével – e-mailek, Slack, Google Drive és végtelen számú lap között ugrálva –, csak hogy rájöjjön, hogy elpazarolta a nap felét?

A fragmentált munkafolyamatok rontják a termelékenységet. A Harvard Business Review tanulmánya szerint a munkavállalók naponta 1200-szor váltanak alkalmazások között, ami úgynevezett „váltási adóhoz” vezet, amely a vállalatoknak a munkavállalók éves munkaidejének 9%-át teszi ki.

A ClickUp Connected Search funkciója segít ezt kiküszöbölni. Központosítja az adatait, így minden könnyen kereshető és elérhető. Ahelyett, hogy manuálisan több eszközön keresztül kellene keresnie, azonnal megtalálhatja pontosan azt, amire szüksége van.

Javítsa ki a fragmentált munkafolyamatokat a ClickUp Connected Search segítségével

Ráadásul a ClickUp és az integrált harmadik féltől származó alkalmazások minden változása automatikusan frissül, így mindig a legfrissebb információk állnak rendelkezésére.

💡 Profi tipp: Használja a beépített szűrőket a keresési eredmények feladat, dokumentum vagy megjegyzés szerinti rendezéséhez. Adjon meg konkrét kulcsszó-kombinációkat, pl. „értekezlet jegyzetek” + „Q4”, hogy gyors és pontos eredményeket kapjon.

ClickUp előnye #3: ClickUp tudásmenedzsment

Központosítsa vállalatának tudását a ClickUp Knowledge Management segítségével

Cégének tudása csak annyira értékes, amennyire hozzáférhető. Ha a fontos információk el vannak temetve az e-mailekben, elvesznek az elavult dokumentumokban, vagy több eszközön vannak szétosztva, akkor azok gyakorlatilag elfelejtődnek.

A ClickUp Knowledge Management az összes vállalati információt egy központi, strukturált és kereshető központban tárolja.

Legyen szó belső dokumentációról, SOP-król, irányelvekről vagy wikikről, csapata könnyedén hozzáférhet a legfrissebb információkhoz a tudásmenedzsment eszközök segítségével.

Bármely dokumentumot azonnal wikivé alakíthat : alakítsa : alakítsa a ClickUp Docs dokumentumokat interaktív tudásbázissá előre elkészített sablonokkal, gazdag formázási lehetőségekkel és valós idejű együttműködéssel ✅

Együttműködés és az információk naprakészségének biztosítása : A csapat tagjai valós időben szerkeszthetik, kommentálhatják és megoszthatják tudásukat ✅

Hozzon létre összekapcsolt hálózatot backlinkekkel : Könnyedén összekapcsolhatja a kapcsolódó dokumentumokat, irányelveket és erőforrásokat, hogy egy teljesen összekapcsolt tudásközpontot építsen, ahol egyetlen információ sem marad elszigetelve ✅

Zökkenőmentes integráció : Más eszközökből származó táblázatok, dokumentumok és jegyzetek behozatala a tudás konszolidálása érdekében, anélkül, hogy elveszítené a korábbi munkák nyomon követhetőségét ✅

Tudásbázis-sablonok: Előre elkészített Előre elkészített tudásbázis-sablonok a tudásmegosztás és -visszakeresés egyszerűsítéséhez ✅

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

További információk: AI-sablonok az időmegtakarítás és a termelékenység javítása érdekében

Az AI több, mint csak válaszok – turbózza fel munkafolyamatát a ClickUp segítségével

A DeepSeek AI és a ChatGPT folyamatos fejlődésével és versengésével az AI területén jelentős előrelépések várhatók. Végül azonban mindkét eszköz önálló, válaszok generálására összpontosító eszköz marad, nem pedig a munkafolyamatok kezelésére.

A ClickUp segítségével nem csak egy AI eszközt kap a kérdések megválaszolásához, hanem egy központi hubot is, amely összekapcsolja a dokumentumokban, feladatokban, tudásbázisban és beszélgetésekben tárolt információkat, automatizálja a munkafolyamatokat, és a szétszórt információkat hasznosítható betekintéssé alakítja.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.